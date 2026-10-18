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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ekim 2026

18.10.2026 00:00

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ekim 2026
NTV
NTV.com.tr - Haber Merkezi
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18 Ekim 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Ege Denizi - [12.01 km] Foça (İzmir)17 Ekim 2026 22:3138.842726.76737.001.40
Ege Denizi17 Ekim 2026 22:0335.521026.23756.052.50
Pütürge (Malatya)17 Ekim 2026 21:5838.157238.65377.061.70
Torbalı (İzmir)17 Ekim 2026 21:5038.250727.30157.041.50
Sivrice (Elazığ)17 Ekim 2026 21:3738.352239.11157.001.20
Bigadiç (Balıkesir)17 Ekim 2026 21:3239.448528.12886.991.10
Kırkağaç (Manisa)17 Ekim 2026 21:2439.120027.816710.031.20
Pütürge (Malatya)17 Ekim 2026 21:1938.165838.64127.042.10
Simav (Kütahya)17 Ekim 2026 20:5739.230329.01759.261.60
Germencik (Aydın)17 Ekim 2026 20:3037.930527.63925.201.10
Pütürge (Malatya)17 Ekim 2026 20:1238.254838.62187.011.30
Sındırgı (Balıkesir)17 Ekim 2026 20:0939.237228.189813.671.10
Ege Denizi - [64.43 km] Seferihisar (İzmir)17 Ekim 2026 20:0937.626226.42177.021.70
Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) - [84.73 km] Posof (Ardahan)17 Ekim 2026 19:4342.028043.64606.842.60
Ladik (Samsun)17 Ekim 2026 19:4040.885335.99679.631.20
Sındırgı (Balıkesir)17 Ekim 2026 19:1839.208528.178311.361.30
Simav (Kütahya)17 Ekim 2026 18:0439.231229.01579.651.40
Buharkent (Aydın)17 Ekim 2026 17:5837.941528.80828.681.20
Gediz (Kütahya)17 Ekim 2026 16:3039.176329.44188.481.20
Honaz (Denizli)17 Ekim 2026 15:5537.786829.43376.841.60
Honaz (Denizli)17 Ekim 2026 15:5437.787229.44786.831.30
Pütürge (Malatya)17 Ekim 2026 15:5238.255238.663210.811.90
Honaz (Denizli)17 Ekim 2026 15:4637.786829.44386.951.50
Yunusemre (Manisa)17 Ekim 2026 15:0138.744027.23439.821.40
Yunusemre (Manisa)17 Ekim 2026 14:5638.830827.16427.421.70
Zara (Sivas)17 Ekim 2026 14:3939.950337.53186.981.70

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Kandilli
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)17 Ekim 2026 23:5739.232729.01634.301.90
BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)17 Ekim 2026 23:2740.322227.37489.901.40
GURCISTAN17 Ekim 2026 22:4341.993843.769015.302.80
BOLAT-LADIK (SAMSUN)17 Ekim 2026 22:4040.894235.971010.301.70
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)17 Ekim 2026 22:1839.214028.25528.801.60
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)17 Ekim 2026 21:1837.811729.350223.801.40
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)17 Ekim 2026 21:0439.238729.03127.901.70
ALIOGULLAR-YENIPAZAR (AYDIN)17 Ekim 2026 20:5837.768828.268222.801.60
KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)17 Ekim 2026 19:3039.185829.410214.101.30
SAPACA-HONAZ (DENIZLI)17 Ekim 2026 18:5537.763229.46753.202.00
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)17 Ekim 2026 18:5437.866829.262211.401.60
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)17 Ekim 2026 18:5238.218238.68535.401.60
ASAGIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)17 Ekim 2026 18:4637.797329.40534.701.70
DUZLEN-(MANISA)17 Ekim 2026 18:0138.789027.13439.402.10
KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR)17 Ekim 2026 17:5638.763727.11258.001.80
BAHCECIK-HAFIK (SIVAS)17 Ekim 2026 17:3939.963837.465310.702.10
KALEKOY-KALE (MALATYA)17 Ekim 2026 17:1838.369738.720313.501.60
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)17 Ekim 2026 17:0638.099336.586213.001.90
KOCULLU-CEKMEKOY (ISTANBUL)17 Ekim 2026 16:2541.052829.30920.001.20
BUGUZ-KAMAN (KIRSEHIR)17 Ekim 2026 16:0139.362533.40670.001.00
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)17 Ekim 2026 15:3339.226229.057014.801.50
AKDENIZ17 Ekim 2026 15:2235.876835.847816.401.60
KAYRAK-GULNAR (MERSIN)17 Ekim 2026 14:5136.338333.50820.001.10
SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)17 Ekim 2026 14:4637.142837.30630.001.80