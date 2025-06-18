Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
18 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:42:48 17-06-2025
|39,2312
|28,9842
|11,2
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.66 km] Menderes (İzmir)
|23:31:20 17-06-2025
|37,91972
|27,12639
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|22:28:24 17-06-2025
|40,222
|24,0467
|5,5
|1,9
|TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
|22:17:25 17-06-2025
|36,8867
|29,0047
|4,9
|2,6
|Dalaman (Muğla)
|22:17:25 17-06-2025
|36,88806
|29,00583
|8,17
|2,5
|Ege Denizi
|21:54:48 17-06-2025
|40,33222
|24,57611
|7
|2,4
|YUNANISTAN
|21:54:41 17-06-2025
|40,2883
|24,0767
|16
|2,7
|Marmara Denizi - [17.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|21:04:02 17-06-2025
|40,845
|28,09083
|6,98
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:04:02 17-06-2025
|40,8133
|28,1678
|9,3
|2,3
|Ege Denizi - [51.14 km] Çeşme (İzmir)
|21:00:15 17-06-2025
|38,39278
|25,68583
|7,63
|2,7
|EGE DENIZI
|21:00:10 17-06-2025
|38,2958
|25,3662
|7
|2,8
|Erciş (Van)
|20:10:30 17-06-2025
|38,99278
|43,04667
|6,94
|1,4
|Akdeniz - [21.56 km] Seydikemer (Muğla)
|19:08:22 17-06-2025
|36,22611
|29,08611
|8,69
|1,2
|Merkez (Hakkari)
|19:07:34 17-06-2025
|37,70083
|43,87972
|7,92
|2
|Milas (Muğla)
|19:05:57 17-06-2025
|37,12222
|27,86889
|7
|1,5
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|19:05:57 17-06-2025
|37,1288
|27,8807
|12,7
|1,8
|Marmara Denizi - [26.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|19:05:24 17-06-2025
|40,78417
|28,39972
|7,07
|1,2
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|19:02:18 17-06-2025
|37,0983
|27,8882
|4,9
|2,3
|Milas (Muğla)
|19:02:17 17-06-2025
|37,11944
|27,86722
|6,99
|2,2
|Akdeniz
|18:38:28 17-06-2025
|34,7675
|24,65611
|5,67
|4,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|18:38:25 17-06-2025
|34,7573
|24,1628
|7,2
|4,3
|Ege Denizi - [48.08 km] Çeşme (İzmir)
|18:33:20 17-06-2025
|38,50139
|25,76722
|7,22
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:17:31 17-06-2025
|38,12472
|37,11694
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|18:11:58 17-06-2025
|39,24
|28,95722
|6,95
|1
|Kale (Malatya)
|17:58:40 17-06-2025
|38,33778
|38,78167
|9,31
|1,1
|Kale (Malatya)
|17:57:58 17-06-2025
|38,34167
|38,78583
|8,56
|1,6
|Kale (Malatya)
|17:57:35 17-06-2025
|38,33694
|38,79833
|7,87
|1,4
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|17:44:39 17-06-2025
|38,4805
|38,004
|7,6
|1,6
|YUNANISTAN
|17:27:02 17-06-2025
|40,2987
|24,0953
|15,3
|3,3
|Ege Denizi
|17:26:59 17-06-2025
|40,17611
|24,00722
|13,93
|3
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:15:25 17-06-2025
|38,0925
|38,45
|7
|2,4
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|17:15:25 17-06-2025
|38,1237
|38,4305
|7,6
|2,2
|EGE DENIZI
|17:11:12 17-06-2025
|36,6047
|25,6275
|18,5
|2,7
|Antakya (Hatay)
|16:51:10 17-06-2025
|36,3275
|36,0925
|6,99
|1,5
|Germencik (Aydın)
|16:34:50 17-06-2025
|37,90361
|27,53583
|6,66
|1,5
|Gölova (Sivas)
|16:09:39 17-06-2025
|39,99389
|38,55472
|7
|1,4
|Ege Denizi - [12.52 km] Dikili (İzmir)
|15:14:55 17-06-2025
|38,92806
|26,67278
|6,98
|1,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|15:14:54 17-06-2025
|38,9227
|26,6118
|13,8
|1,9
|YUNANISTAN
|14:14:31 17-06-2025
|40,3198
|24,0707
|5,7
|2,2
|Ege Denizi - [152.03 km] Datça (Muğla)
|14:02:01 17-06-2025
|35,56917
|26,48361
|5,77
|2,1
|EGE DENIZI
|14:02:00 17-06-2025
|35,8238
|25,962
|18,6
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|13:27:20 17-06-2025
|39,24028
|40,30778
|14,6
|1,8
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|13:27:20 17-06-2025
|39,238
|40,3025
|12,9
|2,1
|Mucur (Kırşehir)
|13:22:57 17-06-2025
|39,11306
|34,25667
|7
|1
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|13:22:54 17-06-2025
|39,1832
|40,2907
|8
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|13:22:53 17-06-2025
|39,28083
|40,32139
|7
|2
|BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:01:35 17-06-2025
|39,684
|29,4257
|0
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:56:54 17-06-2025
|39,4575
|28,14806
|7
|1,7
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:56:54 17-06-2025
|39,4727
|28,1203
|6,1
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:53:52 17-06-2025
|39,49583
|28,15583
|6,98
|1,5
|CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:53:52 17-06-2025
|39,5085
|28,0275
|2,3
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:53:15 17-06-2025
|39,47583
|28,15306
|6,98
|1,4
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:53:14 17-06-2025
|39,4572
|28,172
|16,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|12:46:38 17-06-2025
|39,23389
|28,97139
|7
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:46:37 17-06-2025
|39,2452
|29,021
|7,7
|1,6
|AKYURT (ANKARA)
|12:45:49 17-06-2025
|40,1293
|32,9608
|7,9
|2
|Çubuk (Ankara)
|12:45:48 17-06-2025
|40,17583
|32,88389
|7,07
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:31:03 17-06-2025
|38,4227
|37,4762
|1,5
|1,5
|PINARBASI-EZINE (CANAKKALE)
|12:30:19 17-06-2025
|39,897
|26,287
|0
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:27:17 17-06-2025
|38,23694
|38,11083
|7
|1,5
|KOZALAK-AKCADAG (MALATYA)
|12:27:17 17-06-2025
|38,4513
|37,9177
|11,3
|1,4
|KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN)
|12:16:10 17-06-2025
|36,5063
|34,1893
|0
|1,6
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|12:04:05 17-06-2025
|38,9358
|26,6605
|9,4
|2,1
|Hani (Diyarbakır)
|11:42:34 17-06-2025
|38,54361
|40,40806
|8,13
|2,4
|YELKAYA-GENC (BINGOL)
|11:42:33 17-06-2025
|38,5625
|40,4147
|12,1
|2,6
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|11:17:36 17-06-2025
|37,3115
|37,0257
|5,4
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:17:35 17-06-2025
|37,32444
|37,02583
|14,43
|2,3
|EGE DENIZI
|11:10:32 17-06-2025
|36,8332
|26,23
|8,3
|2,7
|Sincik (Adıyaman)
|10:50:03 17-06-2025
|38,13306
|38,54111
|7,02
|2,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|10:50:02 17-06-2025
|38,1303
|38,4948
|19,4
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:06:54 17-06-2025
|39,2433
|28,9842
|8,2
|1,7
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|09:43:20 17-06-2025
|40,4347
|29,2612
|0
|1,5
|Ceyhan (Adana)
|09:11:26 17-06-2025
|37,15889
|35,89167
|6,9
|1,7
|YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA)
|09:11:24 17-06-2025
|37,1577
|35,819
|21
|1,9
|Ula (Muğla)
|09:09:46 17-06-2025
|37,09556
|28,71
|6,98
|1
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|09:09:44 17-06-2025
|37,1158
|28,7197
|25
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:31:08 17-06-2025
|39,21944
|28,98083
|9,8
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:31:07 17-06-2025
|39,2347
|28,994
|5,9
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:25:45 17-06-2025
|38,01528
|36,54778
|7
|2,2
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:25:45 17-06-2025
|38,02
|36,5738
|5,6
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|08:10:58 17-06-2025
|39,18889
|40,30611
|12,75
|1,6
|Ege Denizi - [07.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:06:38 17-06-2025
|39,59333
|26,06778
|8,93
|1,9
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|08:06:37 17-06-2025
|39,6092
|26,053
|8,8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:51:58 17-06-2025
|39,22361
|28,97417
|6,02
|1,3
|EGE DENIZI
|07:51:18 17-06-2025
|36,7408
|25,7108
|5,4
|2,6
|Ege Denizi
|07:51:16 17-06-2025
|36,69056
|25,545
|7
|2,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:45:40 17-06-2025
|37,41167
|37,15639
|6,64
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|07:42:16 17-06-2025
|38,08861
|38,46694
|7
|2,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:42:14 17-06-2025
|38,142
|38,4737
|4,8
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:26:14 17-06-2025
|38,27056
|38,28167
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|07:09:16 17-06-2025
|38,17611
|38,68111
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [17.85 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:55:33 17-06-2025
|40,87333
|28,38417
|12,24
|1,3
|Meram (Konya)
|06:51:44 17-06-2025
|37,72083
|32,14056
|7
|1
|Nallıhan (Ankara)
|06:43:48 17-06-2025
|40,1925
|31,66056
|6,88
|1,5
|Afşin (Kahramanmaraş)
|06:28:37 17-06-2025
|38,13917
|36,8225
|7
|2,2
|KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|06:28:36 17-06-2025
|38,1267
|36,8285
|2,8
|2,2
|Ege Denizi - [18.79 km] Eceabat (Çanakkale)
|05:33:03 17-06-2025
|40,37972
|26,12028
|7,03
|1
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|05:30:20 17-06-2025
|39,1288
|29,0888
|16,5
|0,8
|Simav (Kütahya)
|05:30:19 17-06-2025
|39,21917
|29,00083
|12,19
|1
|Simav (Kütahya)
|05:26:57 17-06-2025
|39,21778
|28,94333
|11,57
|0,9
|Ödemiş (İzmir)
|05:20:00 17-06-2025
|38,375
|28,00611
|6,95
|0,9
|ELMABAGI-ODEMIS (IZMIR)
|05:20:00 17-06-2025
|38,3602
|28,0417
|5,3
|0,9
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|04:42:47 17-06-2025
|39,1658
|29,0592
|14,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|04:42:46 17-06-2025
|39,23167
|28,96889
|8,67
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|04:33:36 17-06-2025
|38,09056
|36,77
|6,98
|1,3
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|04:33:36 17-06-2025
|38,1588
|36,7793
|6,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:58:12 17-06-2025
|39,25
|28,95278
|7,18
|2,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:58:12 17-06-2025
|39,2233
|29,0048
|4,2
|2,7
|Simav (Kütahya)
|03:51:32 17-06-2025
|39,24389
|28,98583
|7,11
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:51:31 17-06-2025
|39,2333
|29,0037
|3,5
|2,5
|Simav (Kütahya)
|03:49:52 17-06-2025
|39,24361
|28,98528
|7,04
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:49:51 17-06-2025
|39,224
|29,0105
|10,6
|2,5
|Simav (Kütahya)
|03:48:22 17-06-2025
|39,23944
|28,99639
|6,98
|3,4
|Simav (Kütahya)
|03:48:21 17-06-2025
|39,24056
|28,98417
|7,03
|3,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:48:21 17-06-2025
|39,2485
|28,9998
|2,9
|3,4
|Simav (Kütahya)
|03:47:46 17-06-2025
|39,19694
|28,98194
|6,38
|2,5
|Simav (Kütahya)
|03:47:23 17-06-2025
|39,22417
|28,99306
|7,36
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:47:22 17-06-2025
|39,2308
|28,9972
|6,1
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:44:54 17-06-2025
|39,2312
|28,99
|5,5
|3,6
|Simav (Kütahya)
|03:44:53 17-06-2025
|39,23028
|28,98722
|7
|3,5
|YUNANISTAN
|03:06:59 17-06-2025
|40,2842
|24,135
|6,7
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.90 km] Milas (Muğla)
|03:02:39 17-06-2025
|36,97028
|28,04306
|6,91
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:02:39 17-06-2025
|36,9992
|28,0183
|18,2
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|02:46:41 17-06-2025
|39,60611
|27,865
|7,28
|0,8
|ERECEK-YAZIHAN (MALATYA)
|02:44:43 17-06-2025
|38,6272
|37,9505
|12
|1,5
|Erzin (Hatay)
|02:19:36 17-06-2025
|36,96639
|36,17333
|7,62
|1,6
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|02:07:10 17-06-2025
|39,6615
|27,8325
|7,4
|1,8
|Altıeylül (Balıkesir)
|02:07:09 17-06-2025
|39,63917
|27,84194
|12,67
|1,7
|Marmara Denizi - [19.98 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|01:43:08 17-06-2025
|40,84944
|28,39
|7,72
|1,7
|MARMARA DENIZI
|01:43:08 17-06-2025
|40,8372
|28,3992
|5,8
|2,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|01:39:57 17-06-2025
|39,37417
|27,91972
|7,01
|1,3
|YESILLER-(BALIKESIR)
|01:39:57 17-06-2025
|39,4098
|27,8565
|4,4
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|01:26:09 17-06-2025
|38,52194
|38,01694
|7,01
|1,7
|BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
|01:26:08 17-06-2025
|38,5867
|37,9963
|6,9
|1,5
|Şarköy (Tekirdağ)
|01:20:30 17-06-2025
|40,69111
|27,21222
|13,23
|1,1
|YAYAKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|01:20:29 17-06-2025
|40,7077
|27,2153
|16,3
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|23:42:48 17-06-2025
|39,2312
|28,9842
|11,2
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.66 km] Menderes (İzmir)
|23:31:20 17-06-2025
|37,91972
|27,12639
|7
|1,4
|YUNANISTAN
|22:28:24 17-06-2025
|40,222
|24,0467
|5,5
|1,9
|TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
|22:17:25 17-06-2025
|36,8867
|29,0047
|4,9
|2,6
|Dalaman (Muğla)
|22:17:25 17-06-2025
|36,88806
|29,00583
|8,17
|2,5
|Ege Denizi
|21:54:48 17-06-2025
|40,33222
|24,57611
|7
|2,4
|YUNANISTAN
|21:54:41 17-06-2025
|40,2883
|24,0767
|16
|2,7
|Marmara Denizi - [17.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|21:04:02 17-06-2025
|40,845
|28,09083
|6,98
|2
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:04:02 17-06-2025
|40,8133
|28,1678
|9,3
|2,3
|Ege Denizi - [51.14 km] Çeşme (İzmir)
|21:00:15 17-06-2025
|38,39278
|25,68583
|7,63
|2,7
|EGE DENIZI
|21:00:10 17-06-2025
|38,2958
|25,3662
|7
|2,8
|Erciş (Van)
|20:10:30 17-06-2025
|38,99278
|43,04667
|6,94
|1,4
|Akdeniz - [21.56 km] Seydikemer (Muğla)
|19:08:22 17-06-2025
|36,22611
|29,08611
|8,69
|1,2
|Merkez (Hakkari)
|19:07:34 17-06-2025
|37,70083
|43,87972
|7,92
|2
|Milas (Muğla)
|19:05:57 17-06-2025
|37,12222
|27,86889
|7
|1,5
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|19:05:57 17-06-2025
|37,1288
|27,8807
|12,7
|1,8
|Marmara Denizi - [26.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|19:05:24 17-06-2025
|40,78417
|28,39972
|7,07
|1,2
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|19:02:18 17-06-2025
|37,0983
|27,8882
|4,9
|2,3
|Milas (Muğla)
|19:02:17 17-06-2025
|37,11944
|27,86722
|6,99
|2,2
|Akdeniz
|18:38:28 17-06-2025
|34,7675
|24,65611
|5,67
|4,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|18:38:25 17-06-2025
|34,7573
|24,1628
|7,2
|4,3
|Ege Denizi - [48.08 km] Çeşme (İzmir)
|18:33:20 17-06-2025
|38,50139
|25,76722
|7,22
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:17:31 17-06-2025
|38,12472
|37,11694
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|18:11:58 17-06-2025
|39,24
|28,95722
|6,95
|1
|Kale (Malatya)
|17:58:40 17-06-2025
|38,33778
|38,78167
|9,31
|1,1
|Kale (Malatya)
|17:57:58 17-06-2025
|38,34167
|38,78583
|8,56
|1,6
|Kale (Malatya)
|17:57:35 17-06-2025
|38,33694
|38,79833
|7,87
|1,4
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|17:44:39 17-06-2025
|38,4805
|38,004
|7,6
|1,6
|YUNANISTAN
|17:27:02 17-06-2025
|40,2987
|24,0953
|15,3
|3,3
|Ege Denizi
|17:26:59 17-06-2025
|40,17611
|24,00722
|13,93
|3
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:15:25 17-06-2025
|38,0925
|38,45
|7
|2,4
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|17:15:25 17-06-2025
|38,1237
|38,4305
|7,6
|2,2
|EGE DENIZI
|17:11:12 17-06-2025
|36,6047
|25,6275
|18,5
|2,7
|Antakya (Hatay)
|16:51:10 17-06-2025
|36,3275
|36,0925
|6,99
|1,5
|Germencik (Aydın)
|16:34:50 17-06-2025
|37,90361
|27,53583
|6,66
|1,5
|Gölova (Sivas)
|16:09:39 17-06-2025
|39,99389
|38,55472
|7
|1,4
|Ege Denizi - [12.52 km] Dikili (İzmir)
|15:14:55 17-06-2025
|38,92806
|26,67278
|6,98
|1,9
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|15:14:54 17-06-2025
|38,9227
|26,6118
|13,8
|1,9
|YUNANISTAN
|14:14:31 17-06-2025
|40,3198
|24,0707
|5,7
|2,2
|Ege Denizi - [152.03 km] Datça (Muğla)
|14:02:01 17-06-2025
|35,56917
|26,48361
|5,77
|2,1
|EGE DENIZI
|14:02:00 17-06-2025
|35,8238
|25,962
|18,6
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|13:27:20 17-06-2025
|39,24028
|40,30778
|14,6
|1,8
|DALLICA-KIGI (BINGOL)
|13:27:20 17-06-2025
|39,238
|40,3025
|12,9
|2,1
|Mucur (Kırşehir)
|13:22:57 17-06-2025
|39,11306
|34,25667
|7
|1
|DARKOPRU-KIGI (BINGOL)
|13:22:54 17-06-2025
|39,1832
|40,2907
|8
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|13:22:53 17-06-2025
|39,28083
|40,32139
|7
|2
|BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:01:35 17-06-2025
|39,684
|29,4257
|0
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:56:54 17-06-2025
|39,4575
|28,14806
|7
|1,7
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:56:54 17-06-2025
|39,4727
|28,1203
|6,1
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:53:52 17-06-2025
|39,49583
|28,15583
|6,98
|1,5
|CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:53:52 17-06-2025
|39,5085
|28,0275
|2,3
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:53:15 17-06-2025
|39,47583
|28,15306
|6,98
|1,4
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:53:14 17-06-2025
|39,4572
|28,172
|16,9
|1,3
|Simav (Kütahya)
|12:46:38 17-06-2025
|39,23389
|28,97139
|7
|1,7
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|12:46:37 17-06-2025
|39,2452
|29,021
|7,7
|1,6
|AKYURT (ANKARA)
|12:45:49 17-06-2025
|40,1293
|32,9608
|7,9
|2
|Çubuk (Ankara)
|12:45:48 17-06-2025
|40,17583
|32,88389
|7,07
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:31:03 17-06-2025
|38,4227
|37,4762
|1,5
|1,5
|PINARBASI-EZINE (CANAKKALE)
|12:30:19 17-06-2025
|39,897
|26,287
|0
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:27:17 17-06-2025
|38,23694
|38,11083
|7
|1,5
|KOZALAK-AKCADAG (MALATYA)
|12:27:17 17-06-2025
|38,4513
|37,9177
|11,3
|1,4
|KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN)
|12:16:10 17-06-2025
|36,5063
|34,1893
|0
|1,6
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|12:04:05 17-06-2025
|38,9358
|26,6605
|9,4
|2,1
|Hani (Diyarbakır)
|11:42:34 17-06-2025
|38,54361
|40,40806
|8,13
|2,4
|YELKAYA-GENC (BINGOL)
|11:42:33 17-06-2025
|38,5625
|40,4147
|12,1
|2,6
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|11:17:36 17-06-2025
|37,3115
|37,0257
|5,4
|2,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:17:35 17-06-2025
|37,32444
|37,02583
|14,43
|2,3
|EGE DENIZI
|11:10:32 17-06-2025
|36,8332
|26,23
|8,3
|2,7
|Sincik (Adıyaman)
|10:50:03 17-06-2025
|38,13306
|38,54111
|7,02
|2,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|10:50:02 17-06-2025
|38,1303
|38,4948
|19,4
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:06:54 17-06-2025
|39,2433
|28,9842
|8,2
|1,7
|GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)
|09:43:20 17-06-2025
|40,4347
|29,2612
|0
|1,5
|Ceyhan (Adana)
|09:11:26 17-06-2025
|37,15889
|35,89167
|6,9
|1,7
|YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA)
|09:11:24 17-06-2025
|37,1577
|35,819
|21
|1,9
|Ula (Muğla)
|09:09:46 17-06-2025
|37,09556
|28,71
|6,98
|1
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|09:09:44 17-06-2025
|37,1158
|28,7197
|25
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:31:08 17-06-2025
|39,21944
|28,98083
|9,8
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:31:07 17-06-2025
|39,2347
|28,994
|5,9
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:25:45 17-06-2025
|38,01528
|36,54778
|7
|2,2
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:25:45 17-06-2025
|38,02
|36,5738
|5,6
|2,2
|Kiğı (Bingöl)
|08:10:58 17-06-2025
|39,18889
|40,30611
|12,75
|1,6
|Ege Denizi - [07.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
|08:06:38 17-06-2025
|39,59333
|26,06778
|8,93
|1,9
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|08:06:37 17-06-2025
|39,6092
|26,053
|8,8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|07:51:58 17-06-2025
|39,22361
|28,97417
|6,02
|1,3
|EGE DENIZI
|07:51:18 17-06-2025
|36,7408
|25,7108
|5,4
|2,6
|Ege Denizi
|07:51:16 17-06-2025
|36,69056
|25,545
|7
|2,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:45:40 17-06-2025
|37,41167
|37,15639
|6,64
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|07:42:16 17-06-2025
|38,08861
|38,46694
|7
|2,2
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|07:42:14 17-06-2025
|38,142
|38,4737
|4,8
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:26:14 17-06-2025
|38,27056
|38,28167
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|07:09:16 17-06-2025
|38,17611
|38,68111
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [17.85 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|06:55:33 17-06-2025
|40,87333
|28,38417
|12,24
|1,3
|Meram (Konya)
|06:51:44 17-06-2025
|37,72083
|32,14056
|7
|1
|Nallıhan (Ankara)
|06:43:48 17-06-2025
|40,1925
|31,66056
|6,88
|1,5
|Afşin (Kahramanmaraş)
|06:28:37 17-06-2025
|38,13917
|36,8225
|7
|2,2
|KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|06:28:36 17-06-2025
|38,1267
|36,8285
|2,8
|2,2
|Ege Denizi - [18.79 km] Eceabat (Çanakkale)
|05:33:03 17-06-2025
|40,37972
|26,12028
|7,03
|1
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|05:30:20 17-06-2025
|39,1288
|29,0888
|16,5
|0,8
|Simav (Kütahya)
|05:30:19 17-06-2025
|39,21917
|29,00083
|12,19
|1
|Simav (Kütahya)
|05:26:57 17-06-2025
|39,21778
|28,94333
|11,57
|0,9
|Ödemiş (İzmir)
|05:20:00 17-06-2025
|38,375
|28,00611
|6,95
|0,9
|ELMABAGI-ODEMIS (IZMIR)
|05:20:00 17-06-2025
|38,3602
|28,0417
|5,3
|0,9
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|04:42:47 17-06-2025
|39,1658
|29,0592
|14,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|04:42:46 17-06-2025
|39,23167
|28,96889
|8,67
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|04:33:36 17-06-2025
|38,09056
|36,77
|6,98
|1,3
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|04:33:36 17-06-2025
|38,1588
|36,7793
|6,7
|1,4
|Simav (Kütahya)
|03:58:12 17-06-2025
|39,25
|28,95278
|7,18
|2,9
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:58:12 17-06-2025
|39,2233
|29,0048
|4,2
|2,7
|Simav (Kütahya)
|03:51:32 17-06-2025
|39,24389
|28,98583
|7,11
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:51:31 17-06-2025
|39,2333
|29,0037
|3,5
|2,5
|Simav (Kütahya)
|03:49:52 17-06-2025
|39,24361
|28,98528
|7,04
|2,5
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:49:51 17-06-2025
|39,224
|29,0105
|10,6
|2,5
|Simav (Kütahya)
|03:48:22 17-06-2025
|39,23944
|28,99639
|6,98
|3,4
|Simav (Kütahya)
|03:48:21 17-06-2025
|39,24056
|28,98417
|7,03
|3,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:48:21 17-06-2025
|39,2485
|28,9998
|2,9
|3,4
|Simav (Kütahya)
|03:47:46 17-06-2025
|39,19694
|28,98194
|6,38
|2,5
|Simav (Kütahya)
|03:47:23 17-06-2025
|39,22417
|28,99306
|7,36
|2,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:47:22 17-06-2025
|39,2308
|28,9972
|6,1
|3,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:44:54 17-06-2025
|39,2312
|28,99
|5,5
|3,6
|Simav (Kütahya)
|03:44:53 17-06-2025
|39,23028
|28,98722
|7
|3,5
|YUNANISTAN
|03:06:59 17-06-2025
|40,2842
|24,135
|6,7
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.90 km] Milas (Muğla)
|03:02:39 17-06-2025
|36,97028
|28,04306
|6,91
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:02:39 17-06-2025
|36,9992
|28,0183
|18,2
|1,3
|Altıeylül (Balıkesir)
|02:46:41 17-06-2025
|39,60611
|27,865
|7,28
|0,8
|ERECEK-YAZIHAN (MALATYA)
|02:44:43 17-06-2025
|38,6272
|37,9505
|12
|1,5
|Erzin (Hatay)
|02:19:36 17-06-2025
|36,96639
|36,17333
|7,62
|1,6
|KABAKDERE-(BALIKESIR)
|02:07:10 17-06-2025
|39,6615
|27,8325
|7,4
|1,8
|Altıeylül (Balıkesir)
|02:07:09 17-06-2025
|39,63917
|27,84194
|12,67
|1,7
|Marmara Denizi - [19.98 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|01:43:08 17-06-2025
|40,84944
|28,39
|7,72
|1,7
|MARMARA DENIZI
|01:43:08 17-06-2025
|40,8372
|28,3992
|5,8
|2,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|01:39:57 17-06-2025
|39,37417
|27,91972
|7,01
|1,3
|YESILLER-(BALIKESIR)
|01:39:57 17-06-2025
|39,4098
|27,8565
|4,4
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|01:26:09 17-06-2025
|38,52194
|38,01694
|7,01
|1,7
|BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
|01:26:08 17-06-2025
|38,5867
|37,9963
|6,9
|1,5
|Şarköy (Tekirdağ)
|01:20:30 17-06-2025
|40,69111
|27,21222
|13,23
|1,1
|YAYAKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|01:20:29 17-06-2025
|40,7077
|27,2153
|16,3
|1,2
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem