Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Haziran 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Haziran 2025
son dakika deprem mi oldu?

18 Haziran 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:42:48 17-06-2025 39,2312 28,9842 11,2 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.66 km] Menderes (İzmir) 23:31:20 17-06-2025 37,91972 27,12639 7 1,4
YUNANISTAN 22:28:24 17-06-2025 40,222 24,0467 5,5 1,9
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 22:17:25 17-06-2025 36,8867 29,0047 4,9 2,6
Dalaman (Muğla) 22:17:25 17-06-2025 36,88806 29,00583 8,17 2,5
Ege Denizi 21:54:48 17-06-2025 40,33222 24,57611 7 2,4
YUNANISTAN 21:54:41 17-06-2025 40,2883 24,0767 16 2,7
Marmara Denizi - [17.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 21:04:02 17-06-2025 40,845 28,09083 6,98 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:04:02 17-06-2025 40,8133 28,1678 9,3 2,3
Ege Denizi - [51.14 km] Çeşme (İzmir) 21:00:15 17-06-2025 38,39278 25,68583 7,63 2,7
EGE DENIZI 21:00:10 17-06-2025 38,2958 25,3662 7 2,8
Erciş (Van) 20:10:30 17-06-2025 38,99278 43,04667 6,94 1,4
Akdeniz - [21.56 km] Seydikemer (Muğla) 19:08:22 17-06-2025 36,22611 29,08611 8,69 1,2
Merkez (Hakkari) 19:07:34 17-06-2025 37,70083 43,87972 7,92 2
Milas (Muğla) 19:05:57 17-06-2025 37,12222 27,86889 7 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 19:05:57 17-06-2025 37,1288 27,8807 12,7 1,8
Marmara Denizi - [26.08 km] Büyükçekmece (İstanbul) 19:05:24 17-06-2025 40,78417 28,39972 7,07 1,2
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 19:02:18 17-06-2025 37,0983 27,8882 4,9 2,3
Milas (Muğla) 19:02:17 17-06-2025 37,11944 27,86722 6,99 2,2
Akdeniz 18:38:28 17-06-2025 34,7675 24,65611 5,67 4,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 18:38:25 17-06-2025 34,7573 24,1628 7,2 4,3
Ege Denizi - [48.08 km] Çeşme (İzmir) 18:33:20 17-06-2025 38,50139 25,76722 7,22 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:17:31 17-06-2025 38,12472 37,11694 7 1,3
Simav (Kütahya) 18:11:58 17-06-2025 39,24 28,95722 6,95 1
Kale (Malatya) 17:58:40 17-06-2025 38,33778 38,78167 9,31 1,1
Kale (Malatya) 17:57:58 17-06-2025 38,34167 38,78583 8,56 1,6
Kale (Malatya) 17:57:35 17-06-2025 38,33694 38,79833 7,87 1,4
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 17:44:39 17-06-2025 38,4805 38,004 7,6 1,6
YUNANISTAN 17:27:02 17-06-2025 40,2987 24,0953 15,3 3,3
Ege Denizi 17:26:59 17-06-2025 40,17611 24,00722 13,93 3
Çelikhan (Adıyaman) 17:15:25 17-06-2025 38,0925 38,45 7 2,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 17:15:25 17-06-2025 38,1237 38,4305 7,6 2,2
EGE DENIZI 17:11:12 17-06-2025 36,6047 25,6275 18,5 2,7
Antakya (Hatay) 16:51:10 17-06-2025 36,3275 36,0925 6,99 1,5
Germencik (Aydın) 16:34:50 17-06-2025 37,90361 27,53583 6,66 1,5
Gölova (Sivas) 16:09:39 17-06-2025 39,99389 38,55472 7 1,4
Ege Denizi - [12.52 km] Dikili (İzmir) 15:14:55 17-06-2025 38,92806 26,67278 6,98 1,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 15:14:54 17-06-2025 38,9227 26,6118 13,8 1,9
YUNANISTAN 14:14:31 17-06-2025 40,3198 24,0707 5,7 2,2
Ege Denizi - [152.03 km] Datça (Muğla) 14:02:01 17-06-2025 35,56917 26,48361 5,77 2,1
EGE DENIZI 14:02:00 17-06-2025 35,8238 25,962 18,6 2,2
Kiğı (Bingöl) 13:27:20 17-06-2025 39,24028 40,30778 14,6 1,8
DALLICA-KIGI (BINGOL) 13:27:20 17-06-2025 39,238 40,3025 12,9 2,1
Mucur (Kırşehir) 13:22:57 17-06-2025 39,11306 34,25667 7 1
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 13:22:54 17-06-2025 39,1832 40,2907 8 2,2
Kiğı (Bingöl) 13:22:53 17-06-2025 39,28083 40,32139 7 2
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:01:35 17-06-2025 39,684 29,4257 0 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:56:54 17-06-2025 39,4575 28,14806 7 1,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:56:54 17-06-2025 39,4727 28,1203 6,1 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:53:52 17-06-2025 39,49583 28,15583 6,98 1,5
CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:52 17-06-2025 39,5085 28,0275 2,3 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:53:15 17-06-2025 39,47583 28,15306 6,98 1,4
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:14 17-06-2025 39,4572 28,172 16,9 1,3
Simav (Kütahya) 12:46:38 17-06-2025 39,23389 28,97139 7 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:46:37 17-06-2025 39,2452 29,021 7,7 1,6
AKYURT (ANKARA) 12:45:49 17-06-2025 40,1293 32,9608 7,9 2
Çubuk (Ankara) 12:45:48 17-06-2025 40,17583 32,88389 7,07 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:31:03 17-06-2025 38,4227 37,4762 1,5 1,5
PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) 12:30:19 17-06-2025 39,897 26,287 0 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:27:17 17-06-2025 38,23694 38,11083 7 1,5
KOZALAK-AKCADAG (MALATYA) 12:27:17 17-06-2025 38,4513 37,9177 11,3 1,4
KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) 12:16:10 17-06-2025 36,5063 34,1893 0 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 12:04:05 17-06-2025 38,9358 26,6605 9,4 2,1
Hani (Diyarbakır) 11:42:34 17-06-2025 38,54361 40,40806 8,13 2,4
YELKAYA-GENC (BINGOL) 11:42:33 17-06-2025 38,5625 40,4147 12,1 2,6
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:17:36 17-06-2025 37,3115 37,0257 5,4 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:17:35 17-06-2025 37,32444 37,02583 14,43 2,3
EGE DENIZI 11:10:32 17-06-2025 36,8332 26,23 8,3 2,7
Sincik (Adıyaman) 10:50:03 17-06-2025 38,13306 38,54111 7,02 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 10:50:02 17-06-2025 38,1303 38,4948 19,4 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:06:54 17-06-2025 39,2433 28,9842 8,2 1,7
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 09:43:20 17-06-2025 40,4347 29,2612 0 1,5
Ceyhan (Adana) 09:11:26 17-06-2025 37,15889 35,89167 6,9 1,7
YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) 09:11:24 17-06-2025 37,1577 35,819 21 1,9
Ula (Muğla) 09:09:46 17-06-2025 37,09556 28,71 6,98 1
TURGUT-ULA (MUGLA) 09:09:44 17-06-2025 37,1158 28,7197 25 1,2
Simav (Kütahya) 08:31:08 17-06-2025 39,21944 28,98083 9,8 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:31:07 17-06-2025 39,2347 28,994 5,9 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 08:25:45 17-06-2025 38,01528 36,54778 7 2,2
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:25:45 17-06-2025 38,02 36,5738 5,6 2,2
Kiğı (Bingöl) 08:10:58 17-06-2025 39,18889 40,30611 12,75 1,6
Ege Denizi - [07.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:06:38 17-06-2025 39,59333 26,06778 8,93 1,9
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 08:06:37 17-06-2025 39,6092 26,053 8,8 2,1
Simav (Kütahya) 07:51:58 17-06-2025 39,22361 28,97417 6,02 1,3
EGE DENIZI 07:51:18 17-06-2025 36,7408 25,7108 5,4 2,6
Ege Denizi 07:51:16 17-06-2025 36,69056 25,545 7 2,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:45:40 17-06-2025 37,41167 37,15639 6,64 1,6
Sincik (Adıyaman) 07:42:16 17-06-2025 38,08861 38,46694 7 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 07:42:14 17-06-2025 38,142 38,4737 4,8 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:26:14 17-06-2025 38,27056 38,28167 7 1,5
Pütürge (Malatya) 07:09:16 17-06-2025 38,17611 38,68111 7 1,1
Marmara Denizi - [17.85 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:55:33 17-06-2025 40,87333 28,38417 12,24 1,3
Meram (Konya) 06:51:44 17-06-2025 37,72083 32,14056 7 1
Nallıhan (Ankara) 06:43:48 17-06-2025 40,1925 31,66056 6,88 1,5
Afşin (Kahramanmaraş) 06:28:37 17-06-2025 38,13917 36,8225 7 2,2
KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 06:28:36 17-06-2025 38,1267 36,8285 2,8 2,2
Ege Denizi - [18.79 km] Eceabat (Çanakkale) 05:33:03 17-06-2025 40,37972 26,12028 7,03 1
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 05:30:20 17-06-2025 39,1288 29,0888 16,5 0,8
Simav (Kütahya) 05:30:19 17-06-2025 39,21917 29,00083 12,19 1
Simav (Kütahya) 05:26:57 17-06-2025 39,21778 28,94333 11,57 0,9
Ödemiş (İzmir) 05:20:00 17-06-2025 38,375 28,00611 6,95 0,9
ELMABAGI-ODEMIS (IZMIR) 05:20:00 17-06-2025 38,3602 28,0417 5,3 0,9
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 04:42:47 17-06-2025 39,1658 29,0592 14,8 1,6
Simav (Kütahya) 04:42:46 17-06-2025 39,23167 28,96889 8,67 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 04:33:36 17-06-2025 38,09056 36,77 6,98 1,3
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 04:33:36 17-06-2025 38,1588 36,7793 6,7 1,4
Simav (Kütahya) 03:58:12 17-06-2025 39,25 28,95278 7,18 2,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:58:12 17-06-2025 39,2233 29,0048 4,2 2,7
Simav (Kütahya) 03:51:32 17-06-2025 39,24389 28,98583 7,11 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:51:31 17-06-2025 39,2333 29,0037 3,5 2,5
Simav (Kütahya) 03:49:52 17-06-2025 39,24361 28,98528 7,04 2,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:49:51 17-06-2025 39,224 29,0105 10,6 2,5
Simav (Kütahya) 03:48:22 17-06-2025 39,23944 28,99639 6,98 3,4
Simav (Kütahya) 03:48:21 17-06-2025 39,24056 28,98417 7,03 3,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:48:21 17-06-2025 39,2485 28,9998 2,9 3,4
Simav (Kütahya) 03:47:46 17-06-2025 39,19694 28,98194 6,38 2,5
Simav (Kütahya) 03:47:23 17-06-2025 39,22417 28,99306 7,36 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:47:22 17-06-2025 39,2308 28,9972 6,1 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:44:54 17-06-2025 39,2312 28,99 5,5 3,6
Simav (Kütahya) 03:44:53 17-06-2025 39,23028 28,98722 7 3,5
YUNANISTAN 03:06:59 17-06-2025 40,2842 24,135 6,7 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.90 km] Milas (Muğla) 03:02:39 17-06-2025 36,97028 28,04306 6,91 1,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:02:39 17-06-2025 36,9992 28,0183 18,2 1,3
Altıeylül (Balıkesir) 02:46:41 17-06-2025 39,60611 27,865 7,28 0,8
ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) 02:44:43 17-06-2025 38,6272 37,9505 12 1,5
Erzin (Hatay) 02:19:36 17-06-2025 36,96639 36,17333 7,62 1,6
KABAKDERE-(BALIKESIR) 02:07:10 17-06-2025 39,6615 27,8325 7,4 1,8
Altıeylül (Balıkesir) 02:07:09 17-06-2025 39,63917 27,84194 12,67 1,7
Marmara Denizi - [19.98 km] Büyükçekmece (İstanbul) 01:43:08 17-06-2025 40,84944 28,39 7,72 1,7
MARMARA DENIZI 01:43:08 17-06-2025 40,8372 28,3992 5,8 2,2
Altıeylül (Balıkesir) 01:39:57 17-06-2025 39,37417 27,91972 7,01 1,3
YESILLER-(BALIKESIR) 01:39:57 17-06-2025 39,4098 27,8565 4,4 1,5
Yazıhan (Malatya) 01:26:09 17-06-2025 38,52194 38,01694 7,01 1,7
BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) 01:26:08 17-06-2025 38,5867 37,9963 6,9 1,5
Şarköy (Tekirdağ) 01:20:30 17-06-2025 40,69111 27,21222 13,23 1,1
YAYAKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 01:20:29 17-06-2025 40,7077 27,2153 16,3 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:42:48 17-06-2025 39,2312 28,9842 11,2 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.66 km] Menderes (İzmir) 23:31:20 17-06-2025 37,91972 27,12639 7 1,4
YUNANISTAN 22:28:24 17-06-2025 40,222 24,0467 5,5 1,9
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) 22:17:25 17-06-2025 36,8867 29,0047 4,9 2,6
Dalaman (Muğla) 22:17:25 17-06-2025 36,88806 29,00583 8,17 2,5
Ege Denizi 21:54:48 17-06-2025 40,33222 24,57611 7 2,4
YUNANISTAN 21:54:41 17-06-2025 40,2883 24,0767 16 2,7
Marmara Denizi - [17.48 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 21:04:02 17-06-2025 40,845 28,09083 6,98 2
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:04:02 17-06-2025 40,8133 28,1678 9,3 2,3
Ege Denizi - [51.14 km] Çeşme (İzmir) 21:00:15 17-06-2025 38,39278 25,68583 7,63 2,7
EGE DENIZI 21:00:10 17-06-2025 38,2958 25,3662 7 2,8
Erciş (Van) 20:10:30 17-06-2025 38,99278 43,04667 6,94 1,4
Akdeniz - [21.56 km] Seydikemer (Muğla) 19:08:22 17-06-2025 36,22611 29,08611 8,69 1,2
Merkez (Hakkari) 19:07:34 17-06-2025 37,70083 43,87972 7,92 2
Milas (Muğla) 19:05:57 17-06-2025 37,12222 27,86889 7 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 19:05:57 17-06-2025 37,1288 27,8807 12,7 1,8
Marmara Denizi - [26.08 km] Büyükçekmece (İstanbul) 19:05:24 17-06-2025 40,78417 28,39972 7,07 1,2
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) 19:02:18 17-06-2025 37,0983 27,8882 4,9 2,3
Milas (Muğla) 19:02:17 17-06-2025 37,11944 27,86722 6,99 2,2
Akdeniz 18:38:28 17-06-2025 34,7675 24,65611 5,67 4,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 18:38:25 17-06-2025 34,7573 24,1628 7,2 4,3
Ege Denizi - [48.08 km] Çeşme (İzmir) 18:33:20 17-06-2025 38,50139 25,76722 7,22 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:17:31 17-06-2025 38,12472 37,11694 7 1,3
Simav (Kütahya) 18:11:58 17-06-2025 39,24 28,95722 6,95 1
Kale (Malatya) 17:58:40 17-06-2025 38,33778 38,78167 9,31 1,1
Kale (Malatya) 17:57:58 17-06-2025 38,34167 38,78583 8,56 1,6
Kale (Malatya) 17:57:35 17-06-2025 38,33694 38,79833 7,87 1,4
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 17:44:39 17-06-2025 38,4805 38,004 7,6 1,6
YUNANISTAN 17:27:02 17-06-2025 40,2987 24,0953 15,3 3,3
Ege Denizi 17:26:59 17-06-2025 40,17611 24,00722 13,93 3
Çelikhan (Adıyaman) 17:15:25 17-06-2025 38,0925 38,45 7 2,4
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 17:15:25 17-06-2025 38,1237 38,4305 7,6 2,2
EGE DENIZI 17:11:12 17-06-2025 36,6047 25,6275 18,5 2,7
Antakya (Hatay) 16:51:10 17-06-2025 36,3275 36,0925 6,99 1,5
Germencik (Aydın) 16:34:50 17-06-2025 37,90361 27,53583 6,66 1,5
Gölova (Sivas) 16:09:39 17-06-2025 39,99389 38,55472 7 1,4
Ege Denizi - [12.52 km] Dikili (İzmir) 15:14:55 17-06-2025 38,92806 26,67278 6,98 1,9
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 15:14:54 17-06-2025 38,9227 26,6118 13,8 1,9
YUNANISTAN 14:14:31 17-06-2025 40,3198 24,0707 5,7 2,2
Ege Denizi - [152.03 km] Datça (Muğla) 14:02:01 17-06-2025 35,56917 26,48361 5,77 2,1
EGE DENIZI 14:02:00 17-06-2025 35,8238 25,962 18,6 2,2
Kiğı (Bingöl) 13:27:20 17-06-2025 39,24028 40,30778 14,6 1,8
DALLICA-KIGI (BINGOL) 13:27:20 17-06-2025 39,238 40,3025 12,9 2,1
Mucur (Kırşehir) 13:22:57 17-06-2025 39,11306 34,25667 7 1
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 13:22:54 17-06-2025 39,1832 40,2907 8 2,2
Kiğı (Bingöl) 13:22:53 17-06-2025 39,28083 40,32139 7 2
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:01:35 17-06-2025 39,684 29,4257 0 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:56:54 17-06-2025 39,4575 28,14806 7 1,7
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:56:54 17-06-2025 39,4727 28,1203 6,1 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:53:52 17-06-2025 39,49583 28,15583 6,98 1,5
CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:52 17-06-2025 39,5085 28,0275 2,3 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:53:15 17-06-2025 39,47583 28,15306 6,98 1,4
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:53:14 17-06-2025 39,4572 28,172 16,9 1,3
Simav (Kütahya) 12:46:38 17-06-2025 39,23389 28,97139 7 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 12:46:37 17-06-2025 39,2452 29,021 7,7 1,6
AKYURT (ANKARA) 12:45:49 17-06-2025 40,1293 32,9608 7,9 2
Çubuk (Ankara) 12:45:48 17-06-2025 40,17583 32,88389 7,07 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:31:03 17-06-2025 38,4227 37,4762 1,5 1,5
PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) 12:30:19 17-06-2025 39,897 26,287 0 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:27:17 17-06-2025 38,23694 38,11083 7 1,5
KOZALAK-AKCADAG (MALATYA) 12:27:17 17-06-2025 38,4513 37,9177 11,3 1,4
KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) 12:16:10 17-06-2025 36,5063 34,1893 0 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 12:04:05 17-06-2025 38,9358 26,6605 9,4 2,1
Hani (Diyarbakır) 11:42:34 17-06-2025 38,54361 40,40806 8,13 2,4
YELKAYA-GENC (BINGOL) 11:42:33 17-06-2025 38,5625 40,4147 12,1 2,6
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:17:36 17-06-2025 37,3115 37,0257 5,4 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:17:35 17-06-2025 37,32444 37,02583 14,43 2,3
EGE DENIZI 11:10:32 17-06-2025 36,8332 26,23 8,3 2,7
Sincik (Adıyaman) 10:50:03 17-06-2025 38,13306 38,54111 7,02 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 10:50:02 17-06-2025 38,1303 38,4948 19,4 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:06:54 17-06-2025 39,2433 28,9842 8,2 1,7
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) 09:43:20 17-06-2025 40,4347 29,2612 0 1,5
Ceyhan (Adana) 09:11:26 17-06-2025 37,15889 35,89167 6,9 1,7
YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) 09:11:24 17-06-2025 37,1577 35,819 21 1,9
Ula (Muğla) 09:09:46 17-06-2025 37,09556 28,71 6,98 1
TURGUT-ULA (MUGLA) 09:09:44 17-06-2025 37,1158 28,7197 25 1,2
Simav (Kütahya) 08:31:08 17-06-2025 39,21944 28,98083 9,8 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:31:07 17-06-2025 39,2347 28,994 5,9 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 08:25:45 17-06-2025 38,01528 36,54778 7 2,2
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:25:45 17-06-2025 38,02 36,5738 5,6 2,2
Kiğı (Bingöl) 08:10:58 17-06-2025 39,18889 40,30611 12,75 1,6
Ege Denizi - [07.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 08:06:38 17-06-2025 39,59333 26,06778 8,93 1,9
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 08:06:37 17-06-2025 39,6092 26,053 8,8 2,1
Simav (Kütahya) 07:51:58 17-06-2025 39,22361 28,97417 6,02 1,3
EGE DENIZI 07:51:18 17-06-2025 36,7408 25,7108 5,4 2,6
Ege Denizi 07:51:16 17-06-2025 36,69056 25,545 7 2,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:45:40 17-06-2025 37,41167 37,15639 6,64 1,6
Sincik (Adıyaman) 07:42:16 17-06-2025 38,08861 38,46694 7 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 07:42:14 17-06-2025 38,142 38,4737 4,8 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:26:14 17-06-2025 38,27056 38,28167 7 1,5
Pütürge (Malatya) 07:09:16 17-06-2025 38,17611 38,68111 7 1,1
Marmara Denizi - [17.85 km] Büyükçekmece (İstanbul) 06:55:33 17-06-2025 40,87333 28,38417 12,24 1,3
Meram (Konya) 06:51:44 17-06-2025 37,72083 32,14056 7 1
Nallıhan (Ankara) 06:43:48 17-06-2025 40,1925 31,66056 6,88 1,5
Afşin (Kahramanmaraş) 06:28:37 17-06-2025 38,13917 36,8225 7 2,2
KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 06:28:36 17-06-2025 38,1267 36,8285 2,8 2,2
Ege Denizi - [18.79 km] Eceabat (Çanakkale) 05:33:03 17-06-2025 40,37972 26,12028 7,03 1
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 05:30:20 17-06-2025 39,1288 29,0888 16,5 0,8
Simav (Kütahya) 05:30:19 17-06-2025 39,21917 29,00083 12,19 1
Simav (Kütahya) 05:26:57 17-06-2025 39,21778 28,94333 11,57 0,9
Ödemiş (İzmir) 05:20:00 17-06-2025 38,375 28,00611 6,95 0,9
ELMABAGI-ODEMIS (IZMIR) 05:20:00 17-06-2025 38,3602 28,0417 5,3 0,9
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 04:42:47 17-06-2025 39,1658 29,0592 14,8 1,6
Simav (Kütahya) 04:42:46 17-06-2025 39,23167 28,96889 8,67 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 04:33:36 17-06-2025 38,09056 36,77 6,98 1,3
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 04:33:36 17-06-2025 38,1588 36,7793 6,7 1,4
Simav (Kütahya) 03:58:12 17-06-2025 39,25 28,95278 7,18 2,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:58:12 17-06-2025 39,2233 29,0048 4,2 2,7
Simav (Kütahya) 03:51:32 17-06-2025 39,24389 28,98583 7,11 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:51:31 17-06-2025 39,2333 29,0037 3,5 2,5
Simav (Kütahya) 03:49:52 17-06-2025 39,24361 28,98528 7,04 2,5
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:49:51 17-06-2025 39,224 29,0105 10,6 2,5
Simav (Kütahya) 03:48:22 17-06-2025 39,23944 28,99639 6,98 3,4
Simav (Kütahya) 03:48:21 17-06-2025 39,24056 28,98417 7,03 3,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:48:21 17-06-2025 39,2485 28,9998 2,9 3,4
Simav (Kütahya) 03:47:46 17-06-2025 39,19694 28,98194 6,38 2,5
Simav (Kütahya) 03:47:23 17-06-2025 39,22417 28,99306 7,36 2,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:47:22 17-06-2025 39,2308 28,9972 6,1 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:44:54 17-06-2025 39,2312 28,99 5,5 3,6
Simav (Kütahya) 03:44:53 17-06-2025 39,23028 28,98722 7 3,5
YUNANISTAN 03:06:59 17-06-2025 40,2842 24,135 6,7 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.90 km] Milas (Muğla) 03:02:39 17-06-2025 36,97028 28,04306 6,91 1,2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:02:39 17-06-2025 36,9992 28,0183 18,2 1,3
Altıeylül (Balıkesir) 02:46:41 17-06-2025 39,60611 27,865 7,28 0,8
ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) 02:44:43 17-06-2025 38,6272 37,9505 12 1,5
Erzin (Hatay) 02:19:36 17-06-2025 36,96639 36,17333 7,62 1,6
KABAKDERE-(BALIKESIR) 02:07:10 17-06-2025 39,6615 27,8325 7,4 1,8
Altıeylül (Balıkesir) 02:07:09 17-06-2025 39,63917 27,84194 12,67 1,7
Marmara Denizi - [19.98 km] Büyükçekmece (İstanbul) 01:43:08 17-06-2025 40,84944 28,39 7,72 1,7
MARMARA DENIZI 01:43:08 17-06-2025 40,8372 28,3992 5,8 2,2
Altıeylül (Balıkesir) 01:39:57 17-06-2025 39,37417 27,91972 7,01 1,3
YESILLER-(BALIKESIR) 01:39:57 17-06-2025 39,4098 27,8565 4,4 1,5
Yazıhan (Malatya) 01:26:09 17-06-2025 38,52194 38,01694 7,01 1,7
BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) 01:26:08 17-06-2025 38,5867 37,9963 6,9 1,5
Şarköy (Tekirdağ) 01:20:30 17-06-2025 40,69111 27,21222 13,23 1,1
YAYAKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 01:20:29 17-06-2025 40,7077 27,2153 16,3 1,2
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