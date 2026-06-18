Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Haziran 2026
18.06.2026 00:00
Son Güncelleme: 18.06.2026 00:30
NTV
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18 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Pınarbaşı (Kayseri)
|17 Haziran 2026 23:57
|38.7675
|36.5367
|7.00
|1.60
|Pınarbaşı (Kayseri)
|17 Haziran 2026 23:50
|38.7317
|36.6078
|7.57
|1.50
|Pınarbaşı (Kayseri)
|17 Haziran 2026 23:45
|38.7714
|36.5394
|6.91
|1.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|17 Haziran 2026 23:40
|38.7522
|36.5417
|7.11
|1.70
|Akçadağ (Malatya)
|17 Haziran 2026 23:06
|38.2578
|37.8247
|6.04
|1.10
|Pınarbaşı (Kayseri)
|17 Haziran 2026 22:52
|38.8422
|36.4106
|11.27
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Haziran 2026 22:51
|39.1894
|28.2083
|7.00
|1.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|17 Haziran 2026 22:49
|38.7567
|36.5569
|6.91
|1.60
|Mutki (Bitlis)
|17 Haziran 2026 22:44
|38.5583
|41.6125
|7.00
|1.70
|Gediz (Kütahya)
|17 Haziran 2026 22:24
|39.0275
|29.7244
|6.97
|1.50
|Yeşilyurt (Malatya)
|17 Haziran 2026 21:31
|38.2697
|38.1431
|7.00
|0.90
|Sivrice (Elazığ)
|17 Haziran 2026 21:21
|38.4253
|39.2286
|7.00
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|17 Haziran 2026 21:05
|38.2675
|38.1425
|7.00
|1.80
|Pınarbaşı (Kayseri)
|17 Haziran 2026 20:56
|38.7744
|36.5364
|13.56
|2.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17 Haziran 2026 20:18
|37.9408
|36.5111
|6.99
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Haziran 2026 20:13
|39.2189
|28.0081
|6.88
|1.30
|Battalgazi (Malatya)
|17 Haziran 2026 20:01
|38.2856
|38.5900
|15.23
|1.20
|Ege Denizi - [07.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17 Haziran 2026 19:59
|39.4294
|26.0131
|11.56
|1.70
|Pınarbaşı (Kayseri)
|17 Haziran 2026 19:47
|38.7603
|36.5378
|6.33
|1.40
|Ege Denizi - Güllük Körfezi - [06.97 km] Bodrum (Muğla)
|17 Haziran 2026 19:03
|37.1881
|27.3667
|7.00
|1.60
|Sincik (Adıyaman)
|17 Haziran 2026 18:47
|38.1156
|38.4503
|6.94
|0.90
|Sincik (Adıyaman)
|17 Haziran 2026 18:39
|38.1258
|38.4394
|7.01
|1.50
|Arnavutköy (İstanbul)
|17 Haziran 2026 18:37
|41.2081
|28.7358
|6.21
|1.40
|Akçadağ (Malatya)
|17 Haziran 2026 18:34
|38.3139
|37.7514
|15.94
|2.30
|Doğanşehir (Malatya)
|17 Haziran 2026 17:57
|38.0744
|37.7231
|11.93
|2.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|17 Haziran 2026 17:37
|38.7487
|36.5517
|9.40
|1.40
|Pınarbaşı (Kayseri)
|17 Haziran 2026 17:35
|38.7000
|36.5947
|7.10
|1.40
|Keskin (Kırıkkale)
|17 Haziran 2026 16:45
|39.7672
|33.5575
|6.93
|1.10
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [20.65 km] Manavgat (Antalya)
|17 Haziran 2026 16:40
|36.6175
|31.2833
|41.89
|1.40
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|18 Haziran 2026 00:21
|38.4340
|39.2222
|5.70
|1.50
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|18 Haziran 2026 00:05
|38.2693
|38.1083
|5.60
|1.80
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|17 Haziran 2026 23:56
|38.7607
|36.5497
|2.70
|3.00
|MARMARA DENIZI
|17 Haziran 2026 23:25
|40.8140
|27.8218
|6.40
|2.40
|FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17 Haziran 2026 23:18
|37.9588
|36.4453
|8.60
|2.00
|DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
|17 Haziran 2026 23:13
|39.1995
|27.9175
|7.30
|1.40
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|17 Haziran 2026 22:59
|39.3885
|25.9463
|7.60
|1.80
|GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI)
|17 Haziran 2026 22:03
|37.1437
|27.2583
|6.90
|1.60
|HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
|17 Haziran 2026 21:37
|41.1772
|28.7008
|5.70
|1.50
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17 Haziran 2026 21:34
|38.2133
|37.7582
|10.40
|2.20
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17 Haziran 2026 20:57
|38.0667
|37.6867
|7.80
|2.20
|ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|17 Haziran 2026 20:37
|38.7847
|36.5408
|8.50
|1.80
|ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
|17 Haziran 2026 20:35
|38.7855
|36.5887
|12.10
|1.70
|KIZILOT-MANAVGAT (ANTALYA)
|17 Haziran 2026 19:40
|36.6490
|31.5282
|81.00
|2.00
|YAYDERE-GENC (BINGOL)
|17 Haziran 2026 18:16
|38.5083
|40.3633
|7.80
|2.80
|DIKTEPELER-VARTO (MUS)
|17 Haziran 2026 17:56
|39.2522
|41.3922
|6.70
|1.90
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17 Haziran 2026 17:54
|39.2045
|28.1183
|16.60
|1.40
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17 Haziran 2026 17:22
|38.2553
|37.8017
|5.20
|2.00
|ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
|17 Haziran 2026 16:10
|38.7942
|36.6303
|21.50
|1.70
|ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
|17 Haziran 2026 16:03
|38.8067
|36.6275
|5.40
|1.70
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|17 Haziran 2026 15:52
|38.7608
|36.5420
|9.00
|2.00