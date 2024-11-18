Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
18 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [33.05 km] Lalapaşa (Edirne)
|01:25:24 18-11-2024
|42,16917
|26,35194
|9,63
|1,1
|Akdeniz - [62.19 km] Kaş (Antalya)
|01:06:01 18-11-2024
|35,71972
|29,22861
|6,92
|1,7
|Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir)
|01:04:16 18-11-2024
|37,85167
|26,87861
|6,95
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:37:22 18-11-2024
|38,24389
|38,14222
|7
|1
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [15.52 km] Dalaman (Muğla)
|00:30:57 18-11-2024
|36,57806
|28,89417
|22
|1,8
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|00:30:57 18-11-2024
|36,6265
|28,8687
|16
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|00:28:57 18-11-2024
|37,17139
|36,94
|10,08
|1,6
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|00:28:57 18-11-2024
|37,1815
|36,9492
|5,5
|1,3
|CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
|00:26:39 18-11-2024
|38,3068
|38,8637
|19,8
|1
|Pütürge (Malatya)
|00:26:38 18-11-2024
|38,28972
|38,80639
|9,23
|1,2
|Ege Denizi - [24.60 km] Seferihisar (İzmir)
|00:23:29 18-11-2024
|37,85139
|26,88972
|6,96
|2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|00:23:29 18-11-2024
|37,8412
|26,8482
|3,9
|1,8
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|00:08:26 18-11-2024
|37,8062
|26,8573
|18,3
|1,5
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:53:36 17-11-2024
|38,0352
|36,696
|3,9
|1,1
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|23:51:53 17-11-2024
|37,832
|26,8408
|13,4
|1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:48:37 17-11-2024
|37,8553
|26,8768
|5
|1,4
|EGE DENIZI
|23:38:31 17-11-2024
|37,857
|26,8097
|13,5
|1,5
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|23:35:14 17-11-2024
|37,819
|26,8528
|13,4
|1,2
|Ege Denizi - [24.72 km] Seferihisar (İzmir)
|23:31:10 17-11-2024
|37,85222
|26,87
|11,06
|2,7
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|23:31:10 17-11-2024
|37,8413
|26,8558
|14,2
|2,8
|NURIBEY-(AFYONKARAHISAR)
|23:26:08 17-11-2024
|38,6707
|30,6327
|5
|1,5
|AKDENIZ
|23:00:23 17-11-2024
|36,5698
|26,775
|14,3
|3,2
|Ege Denizi - [71.64 km] Bodrum (Muğla)
|23:00:21 17-11-2024
|36,56861
|26,66028
|10,47
|3,1
|Buharkent (Aydın)
|22:47:36 17-11-2024
|37,97028
|28,83583
|7
|1,1
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|22:47:35 17-11-2024
|37,9697
|28,813
|15,2
|1,2
|GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA)
|22:41:14 17-11-2024
|38,2392
|39,0673
|19
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|22:16:04 17-11-2024
|38,48111
|39,20778
|6,84
|1,2
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|22:16:03 17-11-2024
|38,472
|39,2348
|5,4
|1,3
|BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)
|21:08:06 17-11-2024
|36,6705
|36,37
|5,3
|1,2
|YUKARIKARTAL-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|21:04:27 17-11-2024
|39,7718
|30,246
|21,9
|1,4
|Söğüt (Bilecik)
|21:04:26 17-11-2024
|39,8775
|30,29361
|7
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|20:32:59 17-11-2024
|40,21389
|31,70972
|6,97
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:32:58 17-11-2024
|40,2018
|31,7325
|7,4
|2,2
|GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
|20:19:38 17-11-2024
|37,4925
|37,001
|5
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:19:37 17-11-2024
|37,50806
|37,03611
|7,18
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|19:53:28 17-11-2024
|38,17778
|38,6375
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [11.65 km] Avcılar (İstanbul)
|19:49:14 17-11-2024
|40,87111
|28,71972
|7
|1,5
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:49:14 17-11-2024
|40,869
|28,7092
|21,1
|1,5
|Honaz (Denizli)
|19:26:52 17-11-2024
|37,80417
|29,2325
|6,98
|1,1
|Aziziye (Erzurum)
|19:08:32 17-11-2024
|40,10778
|40,85944
|7,66
|1,8
|ESKIPOLAT-AZIZIYE (ERZURUM)
|19:08:31 17-11-2024
|40,1067
|40,9015
|18,3
|2,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|18:48:21 17-11-2024
|39,4275
|28,57556
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:33:50 17-11-2024
|38,04333
|37,49361
|7,04
|2,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:33:50 17-11-2024
|38,0655
|37,5025
|7,7
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|18:31:01 17-11-2024
|38,61806
|39,67889
|9,32
|2,6
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|18:31:00 17-11-2024
|38,627
|39,6935
|5
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|18:10:13 17-11-2024
|38,18722
|38,50556
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|17:43:10 17-11-2024
|38,28167
|38,785
|5,8
|1,1
|Yatağan (Muğla)
|17:22:10 17-11-2024
|37,30944
|28,12333
|8,8
|1,4
|KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA)
|17:22:09 17-11-2024
|37,2983
|28,1
|0
|1,2
|Haseke (Suriye) - [77.64 km] Kızıltepe (Mardin)
|17:11:17 17-11-2024
|36,32806
|40,70083
|4,55
|2
|Balya (Balıkesir)
|17:08:55 17-11-2024
|39,92167
|27,84194
|4,48
|1,3
|YENIKAVAK-BALYA (BALIKESIR)
|17:08:54 17-11-2024
|39,9273
|27,8257
|4,8
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:51:12 17-11-2024
|38,05639
|38,29639
|8
|1,7
|KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:51:12 17-11-2024
|38,0665
|38,3048
|6,3
|1,9
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.98 km] Urla (İzmir)
|16:49:54 17-11-2024
|38,31472
|26,67056
|11,51
|1,4
|Ege Denizi - [40.62 km] Karaburun (İzmir)
|16:34:15 17-11-2024
|38,75083
|25,95278
|7,06
|1,7
|Seydikemer (Muğla)
|16:09:31 17-11-2024
|36,91111
|29,73861
|7,08
|1,3
|BEKCILER-FETHIYE (MUGLA)
|16:09:31 17-11-2024
|36,9372
|29,7363
|22,7
|1,3
|Korkuteli (Antalya)
|16:08:49 17-11-2024
|36,95833
|29,75083
|7
|1,4
|YAZIR-CAVDIR (BURDUR)
|16:08:48 17-11-2024
|37,0327
|29,7452
|21,7
|1,6
|Maden (Elazığ)
|15:55:50 17-11-2024
|38,54611
|39,51667
|4,89
|1,7
|YENIKAPI-(ELAZIG)
|15:55:50 17-11-2024
|38,609
|39,3868
|9,5
|2,2
|Fethiye (Muğla)
|15:06:20 17-11-2024
|36,67361
|29,28444
|8,19
|1,6
|YAKACIK-FETHIYE (MUGLA)
|15:06:19 17-11-2024
|36,6718
|29,306
|3,3
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|14:31:17 17-11-2024
|36,14194
|36,06056
|9,33
|3,5
|KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)
|14:31:16 17-11-2024
|36,109
|35,9985
|7
|3,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|14:29:32 17-11-2024
|37,21667
|36,96389
|6,92
|1,4
|INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|14:29:32 17-11-2024
|37,2492
|36,9882
|4,9
|1,2
|Akdeniz - [47.33 km] Alanya (Antalya)
|14:23:39 17-11-2024
|36,24056
|31,55583
|42,58
|2,2
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|14:23:39 17-11-2024
|36,3278
|31,4715
|20,6
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|13:26:02 17-11-2024
|38,18194
|38,61889
|7
|1
|Gürün (Sivas)
|13:15:56 17-11-2024
|38,85944
|37,41639
|7,01
|1,3
|Kale (Malatya)
|13:10:02 17-11-2024
|38,35806
|38,7575
|11,48
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:34 17-11-2024
|39,47778
|28,16944
|7
|1,6
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:58:33 17-11-2024
|39,4563
|28,1165
|7,2
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:50:59 17-11-2024
|39,49056
|28,15194
|11,18
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:47:43 17-11-2024
|39,51556
|28,17083
|7
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:47:42 17-11-2024
|39,5253
|28,1422
|2,1
|1,1
|İspir (Erzurum)
|12:37:17 17-11-2024
|40,56833
|40,89833
|11,79
|1
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [15.94 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:21:42 17-11-2024
|36,68611
|38,52139
|7,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:14:37 17-11-2024
|38,12917
|36,57139
|5,25
|2,3
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:14:36 17-11-2024
|38,1415
|36,6233
|2
|2,4
|Bala (Ankara)
|12:05:57 17-11-2024
|39,36056
|33,43861
|7,02
|1,5
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:05:57 17-11-2024
|39,3452
|33,4123
|0
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:34:22 17-11-2024
|37,79444
|36,52028
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:13:15 17-11-2024
|38,1525
|36,41583
|6,09
|2,6
|KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
|11:13:15 17-11-2024
|38,1205
|36,359
|12,6
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:12:27 17-11-2024
|38,15278
|36,41083
|7,58
|3
|MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:12:27 17-11-2024
|38,1295
|36,387
|5,4
|3
|KIBRIS RUM KESIMI
|10:55:26 17-11-2024
|34,7847
|32,7275
|10,7
|3,9
|Akdeniz
|10:55:17 17-11-2024
|34,38972
|32,35111
|4,02
|4
|Kepez (Antalya)
|09:54:17 17-11-2024
|37,04028
|30,6675
|6,38
|1,5
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|09:54:17 17-11-2024
|37,0778
|30,5942
|20,9
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|09:38:09 17-11-2024
|37,88722
|36,18806
|6,46
|1,6
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:38:09 17-11-2024
|37,9452
|36,2593
|14,4
|1,8
|Ege Denizi
|09:15:23 17-11-2024
|39,86667
|24,47083
|7,73
|2,3
|YUNANISTAN
|09:15:18 17-11-2024
|40,265
|24,1658
|10,5
|2,5
|Kale (Malatya)
|08:53:41 17-11-2024
|38,31056
|38,78806
|9,09
|2,2
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|08:53:41 17-11-2024
|38,3388
|38,812
|10,9
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|08:26:41 17-11-2024
|38,20278
|38,70111
|7
|1
|Torbalı (İzmir)
|07:55:49 17-11-2024
|38,06111
|27,45111
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|07:42:48 17-11-2024
|38,22111
|38,70111
|7,11
|1,8
|AKDENIZ
|07:42:29 17-11-2024
|35,959
|29,348
|20
|1,6
|Akdeniz - [59.89 km] Kaş (Antalya)
|07:42:26 17-11-2024
|35,74806
|29,1775
|18,9
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|07:39:56 17-11-2024
|38,39
|37,81222
|7,83
|1,5
|GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
|07:32:38 17-11-2024
|38,5933
|37,445
|12
|1,4
|Ege Denizi - [78.80 km] Datça (Muğla)
|07:25:02 17-11-2024
|35,985
|27,40778
|15,56
|1,9
|AKDENIZ
|07:25:00 17-11-2024
|36,0165
|27,2798
|8,6
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|07:14:49 17-11-2024
|37,94167
|37,97333
|17,93
|1,5
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|07:14:49 17-11-2024
|38,0487
|38,1112
|5,1
|1,7
|Gürün (Sivas)
|07:02:50 17-11-2024
|38,86472
|37,39278
|7
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06:54:46 17-11-2024
|38,07528
|37,17083
|16,77
|1,7
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:54:46 17-11-2024
|38,0975
|37,1822
|5,3
|1,8
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [23.73 km] Çeşme (İzmir)
|06:47:40 17-11-2024
|38,28472
|25,98194
|13,03
|1,9
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|06:47:40 17-11-2024
|38,3157
|26,0805
|6,7
|1,8
|Gürün (Sivas)
|06:44:10 17-11-2024
|38,85528
|37,47222
|7,06
|1,4
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|06:44:09 17-11-2024
|38,8877
|37,4877
|6,7
|1,4
|Gürün (Sivas)
|06:19:25 17-11-2024
|38,85167
|37,44111
|7,03
|2,5
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|06:19:24 17-11-2024
|38,8458
|37,5037
|5
|2,5
|Merkez (Elazığ)
|06:03:56 17-11-2024
|38,59944
|39,68111
|7
|0,9
|İskilip (Çorum)
|05:55:23 17-11-2024
|40,62806
|34,56056
|6,98
|1
|YALAKCAY-ISKILIP (CORUM)
|05:55:23 17-11-2024
|40,6207
|34,5888
|8,7
|1,5
|Kale (Malatya)
|05:50:41 17-11-2024
|38,34639
|38,77667
|9,71
|1,3
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|05:50:40 17-11-2024
|38,3742
|38,8163
|17,7
|1,2
|CIRAKKOY-OZALP (VAN)
|05:37:39 17-11-2024
|38,8392
|43,9112
|13,2
|2,1
|Saray (Van)
|05:37:35 17-11-2024
|38,69028
|44,26889
|7
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:35:35 17-11-2024
|37,4075
|36,9675
|10,98
|1,1
|Akseki (Antalya)
|05:33:14 17-11-2024
|37,24333
|31,82083
|6,98
|1,2
|Akdeniz
|05:21:51 17-11-2024
|35,90222
|35,55333
|9,83
|2,1
|AKDENIZ
|05:21:49 17-11-2024
|35,9205
|35,451
|5
|2
|Kale (Malatya)
|05:15:44 17-11-2024
|38,35556
|38,86472
|9,96
|1,3
|KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
|05:15:43 17-11-2024
|38,3782
|38,8842
|9,6
|1,4
|Menderes (İzmir)
|05:06:26 17-11-2024
|38,12306
|27,12139
|8,43
|1,4
|KELER-MENDERES (IZMIR)
|05:06:25 17-11-2024
|38,1092
|27,0208
|2,4
|1,2
|TURGUTALP-ZILE (TOKAT)
|04:59:13 17-11-2024
|40,1198
|35,6787
|8,6
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|04:47:12 17-11-2024
|37,71861
|29,15111
|13,31
|1,8
|OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:47:11 17-11-2024
|37,7448
|29,1882
|2
|1,9
|AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM)
|04:45:48 17-11-2024
|39,5417
|41,1318
|7,1
|1,2
|CIMENOZU-CAT (ERZURUM)
|04:44:28 17-11-2024
|39,4493
|41,1147
|8,3
|1,8
|Tekman (Erzurum)
|04:44:27 17-11-2024
|39,46722
|41,19111
|11,2
|1,6
|YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)
|04:35:59 17-11-2024
|39,4988
|41,1588
|5,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|04:35:53 17-11-2024
|38,23806
|38,71667
|10,27
|2,2
|Amasra (Bartın)
|04:24:40 17-11-2024
|41,74278
|32,53556
|5,14
|1,5
|COPBEY-(BARTIN)
|04:24:40 17-11-2024
|41,707
|32,5948
|9,2
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|04:15:40 17-11-2024
|37,835
|36,15
|7
|1,2
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|04:15:39 17-11-2024
|37,8557
|36,1198
|6,5
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|04:04:09 17-11-2024
|37,98722
|38,20722
|6,97
|0,7
|Kozan (Adana)
|03:54:31 17-11-2024
|37,67722
|35,955
|7,04
|1,2
|Akdeniz , Limasol Körfezi
|03:39:41 17-11-2024
|34,66361
|33,04056
|8,64
|2,5
|AKDENIZ
|03:39:38 17-11-2024
|34,5202
|33,0367
|6,1
|2,8
|MISIRLI-YALVAC (ISPARTA)
|03:37:02 17-11-2024
|38,3505
|31,009
|4,6
|2,3
|Yayladağı (Hatay)
|03:35:45 17-11-2024
|36,09222
|36,16
|7
|1,5
|KARSIYAKA-(HATAY)
|03:35:44 17-11-2024
|36,0848
|36,0533
|5,4
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:11:50 17-11-2024
|37,24556
|36,99056
|9,73
|1,3
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:11:48 17-11-2024
|37,2052
|36,9708
|5,4
|1,3
|Kale (Malatya)
|02:56:57 17-11-2024
|38,33889
|38,77944
|9,65
|0,9
|Yenice (Çanakkale)
|02:55:07 17-11-2024
|40,01194
|27,40583
|6,93
|1,5
|SARICAYIR-YENICE (CANAKKALE)
|02:55:06 17-11-2024
|40,0397
|27,374
|10,6
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|02:47:55 17-11-2024
|38,19722
|38,70028
|9,93
|1
|Kozan (Adana)
|02:15:52 17-11-2024
|37,67278
|35,955
|7
|1,1
|Sivrihisar (Eskişehir)
|02:08:24 17-11-2024
|39,42139
|31,49139
|6,96
|1,5
|TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|02:08:23 17-11-2024
|39,425
|31,5918
|6,4
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [33.05 km] Lalapaşa (Edirne)
|01:25:24 18-11-2024
|42,16917
|26,35194
|9,63
|1,1
|Akdeniz - [62.19 km] Kaş (Antalya)
|01:06:01 18-11-2024
|35,71972
|29,22861
|6,92
|1,7
|Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir)
|01:04:16 18-11-2024
|37,85167
|26,87861
|6,95
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:37:22 18-11-2024
|38,24389
|38,14222
|7
|1
|Akdeniz - Fethiye Körfezi - [15.52 km] Dalaman (Muğla)
|00:30:57 18-11-2024
|36,57806
|28,89417
|22
|1,8
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|00:30:57 18-11-2024
|36,6265
|28,8687
|16
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|00:28:57 18-11-2024
|37,17139
|36,94
|10,08
|1,6
|SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|00:28:57 18-11-2024
|37,1815
|36,9492
|5,5
|1,3
|CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)
|00:26:39 18-11-2024
|38,3068
|38,8637
|19,8
|1
|Pütürge (Malatya)
|00:26:38 18-11-2024
|38,28972
|38,80639
|9,23
|1,2
|Ege Denizi - [24.60 km] Seferihisar (İzmir)
|00:23:29 18-11-2024
|37,85139
|26,88972
|6,96
|2
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|00:23:29 18-11-2024
|37,8412
|26,8482
|3,9
|1,8
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|00:08:26 18-11-2024
|37,8062
|26,8573
|18,3
|1,5
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:53:36 17-11-2024
|38,0352
|36,696
|3,9
|1,1
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|23:51:53 17-11-2024
|37,832
|26,8408
|13,4
|1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:48:37 17-11-2024
|37,8553
|26,8768
|5
|1,4
|EGE DENIZI
|23:38:31 17-11-2024
|37,857
|26,8097
|13,5
|1,5
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|23:35:14 17-11-2024
|37,819
|26,8528
|13,4
|1,2
|Ege Denizi - [24.72 km] Seferihisar (İzmir)
|23:31:10 17-11-2024
|37,85222
|26,87
|11,06
|2,7
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|23:31:10 17-11-2024
|37,8413
|26,8558
|14,2
|2,8
|NURIBEY-(AFYONKARAHISAR)
|23:26:08 17-11-2024
|38,6707
|30,6327
|5
|1,5
|AKDENIZ
|23:00:23 17-11-2024
|36,5698
|26,775
|14,3
|3,2
|Ege Denizi - [71.64 km] Bodrum (Muğla)
|23:00:21 17-11-2024
|36,56861
|26,66028
|10,47
|3,1
|Buharkent (Aydın)
|22:47:36 17-11-2024
|37,97028
|28,83583
|7
|1,1
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|22:47:35 17-11-2024
|37,9697
|28,813
|15,2
|1,2
|GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA)
|22:41:14 17-11-2024
|38,2392
|39,0673
|19
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|22:16:04 17-11-2024
|38,48111
|39,20778
|6,84
|1,2
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|22:16:03 17-11-2024
|38,472
|39,2348
|5,4
|1,3
|BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)
|21:08:06 17-11-2024
|36,6705
|36,37
|5,3
|1,2
|YUKARIKARTAL-TEPEBASI (ESKISEHIR)
|21:04:27 17-11-2024
|39,7718
|30,246
|21,9
|1,4
|Söğüt (Bilecik)
|21:04:26 17-11-2024
|39,8775
|30,29361
|7
|1,4
|Beypazarı (Ankara)
|20:32:59 17-11-2024
|40,21389
|31,70972
|6,97
|2,1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|20:32:58 17-11-2024
|40,2018
|31,7325
|7,4
|2,2
|GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)
|20:19:38 17-11-2024
|37,4925
|37,001
|5
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:19:37 17-11-2024
|37,50806
|37,03611
|7,18
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|19:53:28 17-11-2024
|38,17778
|38,6375
|7
|1,1
|Marmara Denizi - [11.65 km] Avcılar (İstanbul)
|19:49:14 17-11-2024
|40,87111
|28,71972
|7
|1,5
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|19:49:14 17-11-2024
|40,869
|28,7092
|21,1
|1,5
|Honaz (Denizli)
|19:26:52 17-11-2024
|37,80417
|29,2325
|6,98
|1,1
|Aziziye (Erzurum)
|19:08:32 17-11-2024
|40,10778
|40,85944
|7,66
|1,8
|ESKIPOLAT-AZIZIYE (ERZURUM)
|19:08:31 17-11-2024
|40,1067
|40,9015
|18,3
|2,1
|Dursunbey (Balıkesir)
|18:48:21 17-11-2024
|39,4275
|28,57556
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:33:50 17-11-2024
|38,04333
|37,49361
|7,04
|2,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:33:50 17-11-2024
|38,0655
|37,5025
|7,7
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|18:31:01 17-11-2024
|38,61806
|39,67889
|9,32
|2,6
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|18:31:00 17-11-2024
|38,627
|39,6935
|5
|2,5
|Battalgazi (Malatya)
|18:10:13 17-11-2024
|38,18722
|38,50556
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|17:43:10 17-11-2024
|38,28167
|38,785
|5,8
|1,1
|Yatağan (Muğla)
|17:22:10 17-11-2024
|37,30944
|28,12333
|8,8
|1,4
|KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA)
|17:22:09 17-11-2024
|37,2983
|28,1
|0
|1,2
|Haseke (Suriye) - [77.64 km] Kızıltepe (Mardin)
|17:11:17 17-11-2024
|36,32806
|40,70083
|4,55
|2
|Balya (Balıkesir)
|17:08:55 17-11-2024
|39,92167
|27,84194
|4,48
|1,3
|YENIKAVAK-BALYA (BALIKESIR)
|17:08:54 17-11-2024
|39,9273
|27,8257
|4,8
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|16:51:12 17-11-2024
|38,05639
|38,29639
|8
|1,7
|KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|16:51:12 17-11-2024
|38,0665
|38,3048
|6,3
|1,9
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.98 km] Urla (İzmir)
|16:49:54 17-11-2024
|38,31472
|26,67056
|11,51
|1,4
|Ege Denizi - [40.62 km] Karaburun (İzmir)
|16:34:15 17-11-2024
|38,75083
|25,95278
|7,06
|1,7
|Seydikemer (Muğla)
|16:09:31 17-11-2024
|36,91111
|29,73861
|7,08
|1,3
|BEKCILER-FETHIYE (MUGLA)
|16:09:31 17-11-2024
|36,9372
|29,7363
|22,7
|1,3
|Korkuteli (Antalya)
|16:08:49 17-11-2024
|36,95833
|29,75083
|7
|1,4
|YAZIR-CAVDIR (BURDUR)
|16:08:48 17-11-2024
|37,0327
|29,7452
|21,7
|1,6
|Maden (Elazığ)
|15:55:50 17-11-2024
|38,54611
|39,51667
|4,89
|1,7
|YENIKAPI-(ELAZIG)
|15:55:50 17-11-2024
|38,609
|39,3868
|9,5
|2,2
|Fethiye (Muğla)
|15:06:20 17-11-2024
|36,67361
|29,28444
|8,19
|1,6
|YAKACIK-FETHIYE (MUGLA)
|15:06:19 17-11-2024
|36,6718
|29,306
|3,3
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|14:31:17 17-11-2024
|36,14194
|36,06056
|9,33
|3,5
|KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)
|14:31:16 17-11-2024
|36,109
|35,9985
|7
|3,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|14:29:32 17-11-2024
|37,21667
|36,96389
|6,92
|1,4
|INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|14:29:32 17-11-2024
|37,2492
|36,9882
|4,9
|1,2
|Akdeniz - [47.33 km] Alanya (Antalya)
|14:23:39 17-11-2024
|36,24056
|31,55583
|42,58
|2,2
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|14:23:39 17-11-2024
|36,3278
|31,4715
|20,6
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|13:26:02 17-11-2024
|38,18194
|38,61889
|7
|1
|Gürün (Sivas)
|13:15:56 17-11-2024
|38,85944
|37,41639
|7,01
|1,3
|Kale (Malatya)
|13:10:02 17-11-2024
|38,35806
|38,7575
|11,48
|1,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:58:34 17-11-2024
|39,47778
|28,16944
|7
|1,6
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:58:33 17-11-2024
|39,4563
|28,1165
|7,2
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:50:59 17-11-2024
|39,49056
|28,15194
|11,18
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:47:43 17-11-2024
|39,51556
|28,17083
|7
|1,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:47:42 17-11-2024
|39,5253
|28,1422
|2,1
|1,1
|İspir (Erzurum)
|12:37:17 17-11-2024
|40,56833
|40,89833
|11,79
|1
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [15.94 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:21:42 17-11-2024
|36,68611
|38,52139
|7,1
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:14:37 17-11-2024
|38,12917
|36,57139
|5,25
|2,3
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:14:36 17-11-2024
|38,1415
|36,6233
|2
|2,4
|Bala (Ankara)
|12:05:57 17-11-2024
|39,36056
|33,43861
|7,02
|1,5
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:05:57 17-11-2024
|39,3452
|33,4123
|0
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:34:22 17-11-2024
|37,79444
|36,52028
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:13:15 17-11-2024
|38,1525
|36,41583
|6,09
|2,6
|KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
|11:13:15 17-11-2024
|38,1205
|36,359
|12,6
|2,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11:12:27 17-11-2024
|38,15278
|36,41083
|7,58
|3
|MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|11:12:27 17-11-2024
|38,1295
|36,387
|5,4
|3
|KIBRIS RUM KESIMI
|10:55:26 17-11-2024
|34,7847
|32,7275
|10,7
|3,9
|Akdeniz
|10:55:17 17-11-2024
|34,38972
|32,35111
|4,02
|4
|Kepez (Antalya)
|09:54:17 17-11-2024
|37,04028
|30,6675
|6,38
|1,5
|KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|09:54:17 17-11-2024
|37,0778
|30,5942
|20,9
|1,4
|Saimbeyli (Adana)
|09:38:09 17-11-2024
|37,88722
|36,18806
|6,46
|1,6
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:38:09 17-11-2024
|37,9452
|36,2593
|14,4
|1,8
|Ege Denizi
|09:15:23 17-11-2024
|39,86667
|24,47083
|7,73
|2,3
|YUNANISTAN
|09:15:18 17-11-2024
|40,265
|24,1658
|10,5
|2,5
|Kale (Malatya)
|08:53:41 17-11-2024
|38,31056
|38,78806
|9,09
|2,2
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|08:53:41 17-11-2024
|38,3388
|38,812
|10,9
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|08:26:41 17-11-2024
|38,20278
|38,70111
|7
|1
|Torbalı (İzmir)
|07:55:49 17-11-2024
|38,06111
|27,45111
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|07:42:48 17-11-2024
|38,22111
|38,70111
|7,11
|1,8
|AKDENIZ
|07:42:29 17-11-2024
|35,959
|29,348
|20
|1,6
|Akdeniz - [59.89 km] Kaş (Antalya)
|07:42:26 17-11-2024
|35,74806
|29,1775
|18,9
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|07:39:56 17-11-2024
|38,39
|37,81222
|7,83
|1,5
|GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
|07:32:38 17-11-2024
|38,5933
|37,445
|12
|1,4
|Ege Denizi - [78.80 km] Datça (Muğla)
|07:25:02 17-11-2024
|35,985
|27,40778
|15,56
|1,9
|AKDENIZ
|07:25:00 17-11-2024
|36,0165
|27,2798
|8,6
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|07:14:49 17-11-2024
|37,94167
|37,97333
|17,93
|1,5
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|07:14:49 17-11-2024
|38,0487
|38,1112
|5,1
|1,7
|Gürün (Sivas)
|07:02:50 17-11-2024
|38,86472
|37,39278
|7
|1,3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|06:54:46 17-11-2024
|38,07528
|37,17083
|16,77
|1,7
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:54:46 17-11-2024
|38,0975
|37,1822
|5,3
|1,8
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [23.73 km] Çeşme (İzmir)
|06:47:40 17-11-2024
|38,28472
|25,98194
|13,03
|1,9
|SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
|06:47:40 17-11-2024
|38,3157
|26,0805
|6,7
|1,8
|Gürün (Sivas)
|06:44:10 17-11-2024
|38,85528
|37,47222
|7,06
|1,4
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|06:44:09 17-11-2024
|38,8877
|37,4877
|6,7
|1,4
|Gürün (Sivas)
|06:19:25 17-11-2024
|38,85167
|37,44111
|7,03
|2,5
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|06:19:24 17-11-2024
|38,8458
|37,5037
|5
|2,5
|Merkez (Elazığ)
|06:03:56 17-11-2024
|38,59944
|39,68111
|7
|0,9
|İskilip (Çorum)
|05:55:23 17-11-2024
|40,62806
|34,56056
|6,98
|1
|YALAKCAY-ISKILIP (CORUM)
|05:55:23 17-11-2024
|40,6207
|34,5888
|8,7
|1,5
|Kale (Malatya)
|05:50:41 17-11-2024
|38,34639
|38,77667
|9,71
|1,3
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|05:50:40 17-11-2024
|38,3742
|38,8163
|17,7
|1,2
|CIRAKKOY-OZALP (VAN)
|05:37:39 17-11-2024
|38,8392
|43,9112
|13,2
|2,1
|Saray (Van)
|05:37:35 17-11-2024
|38,69028
|44,26889
|7
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|05:35:35 17-11-2024
|37,4075
|36,9675
|10,98
|1,1
|Akseki (Antalya)
|05:33:14 17-11-2024
|37,24333
|31,82083
|6,98
|1,2
|Akdeniz
|05:21:51 17-11-2024
|35,90222
|35,55333
|9,83
|2,1
|AKDENIZ
|05:21:49 17-11-2024
|35,9205
|35,451
|5
|2
|Kale (Malatya)
|05:15:44 17-11-2024
|38,35556
|38,86472
|9,96
|1,3
|KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
|05:15:43 17-11-2024
|38,3782
|38,8842
|9,6
|1,4
|Menderes (İzmir)
|05:06:26 17-11-2024
|38,12306
|27,12139
|8,43
|1,4
|KELER-MENDERES (IZMIR)
|05:06:25 17-11-2024
|38,1092
|27,0208
|2,4
|1,2
|TURGUTALP-ZILE (TOKAT)
|04:59:13 17-11-2024
|40,1198
|35,6787
|8,6
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|04:47:12 17-11-2024
|37,71861
|29,15111
|13,31
|1,8
|OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:47:11 17-11-2024
|37,7448
|29,1882
|2
|1,9
|AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM)
|04:45:48 17-11-2024
|39,5417
|41,1318
|7,1
|1,2
|CIMENOZU-CAT (ERZURUM)
|04:44:28 17-11-2024
|39,4493
|41,1147
|8,3
|1,8
|Tekman (Erzurum)
|04:44:27 17-11-2024
|39,46722
|41,19111
|11,2
|1,6
|YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)
|04:35:59 17-11-2024
|39,4988
|41,1588
|5,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|04:35:53 17-11-2024
|38,23806
|38,71667
|10,27
|2,2
|Amasra (Bartın)
|04:24:40 17-11-2024
|41,74278
|32,53556
|5,14
|1,5
|COPBEY-(BARTIN)
|04:24:40 17-11-2024
|41,707
|32,5948
|9,2
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|04:15:40 17-11-2024
|37,835
|36,15
|7
|1,2
|YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
|04:15:39 17-11-2024
|37,8557
|36,1198
|6,5
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|04:04:09 17-11-2024
|37,98722
|38,20722
|6,97
|0,7
|Kozan (Adana)
|03:54:31 17-11-2024
|37,67722
|35,955
|7,04
|1,2
|Akdeniz , Limasol Körfezi
|03:39:41 17-11-2024
|34,66361
|33,04056
|8,64
|2,5
|AKDENIZ
|03:39:38 17-11-2024
|34,5202
|33,0367
|6,1
|2,8
|MISIRLI-YALVAC (ISPARTA)
|03:37:02 17-11-2024
|38,3505
|31,009
|4,6
|2,3
|Yayladağı (Hatay)
|03:35:45 17-11-2024
|36,09222
|36,16
|7
|1,5
|KARSIYAKA-(HATAY)
|03:35:44 17-11-2024
|36,0848
|36,0533
|5,4
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:11:50 17-11-2024
|37,24556
|36,99056
|9,73
|1,3
|SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:11:48 17-11-2024
|37,2052
|36,9708
|5,4
|1,3
|Kale (Malatya)
|02:56:57 17-11-2024
|38,33889
|38,77944
|9,65
|0,9
|Yenice (Çanakkale)
|02:55:07 17-11-2024
|40,01194
|27,40583
|6,93
|1,5
|SARICAYIR-YENICE (CANAKKALE)
|02:55:06 17-11-2024
|40,0397
|27,374
|10,6
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|02:47:55 17-11-2024
|38,19722
|38,70028
|9,93
|1
|Kozan (Adana)
|02:15:52 17-11-2024
|37,67278
|35,955
|7
|1,1
|Sivrihisar (Eskişehir)
|02:08:24 17-11-2024
|39,42139
|31,49139
|6,96
|1,5
|TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|02:08:23 17-11-2024
|39,425
|31,5918
|6,4
|1,8
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