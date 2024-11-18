Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Kasım 2024

18 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [33.05 km] Lalapaşa (Edirne) 01:25:24 18-11-2024 42,16917 26,35194 9,63 1,1
Akdeniz - [62.19 km] Kaş (Antalya) 01:06:01 18-11-2024 35,71972 29,22861 6,92 1,7
Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir) 01:04:16 18-11-2024 37,85167 26,87861 6,95 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:37:22 18-11-2024 38,24389 38,14222 7 1
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [15.52 km] Dalaman (Muğla) 00:30:57 18-11-2024 36,57806 28,89417 22 1,8
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 00:30:57 18-11-2024 36,6265 28,8687 16 2
Nurdağı (Gaziantep) 00:28:57 18-11-2024 37,17139 36,94 10,08 1,6
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 00:28:57 18-11-2024 37,1815 36,9492 5,5 1,3
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) 00:26:39 18-11-2024 38,3068 38,8637 19,8 1
Pütürge (Malatya) 00:26:38 18-11-2024 38,28972 38,80639 9,23 1,2
Ege Denizi - [24.60 km] Seferihisar (İzmir) 00:23:29 18-11-2024 37,85139 26,88972 6,96 2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 00:23:29 18-11-2024 37,8412 26,8482 3,9 1,8
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 00:08:26 18-11-2024 37,8062 26,8573 18,3 1,5
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:53:36 17-11-2024 38,0352 36,696 3,9 1,1
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 23:51:53 17-11-2024 37,832 26,8408 13,4 1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:48:37 17-11-2024 37,8553 26,8768 5 1,4
EGE DENIZI 23:38:31 17-11-2024 37,857 26,8097 13,5 1,5
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 23:35:14 17-11-2024 37,819 26,8528 13,4 1,2
Ege Denizi - [24.72 km] Seferihisar (İzmir) 23:31:10 17-11-2024 37,85222 26,87 11,06 2,7
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 23:31:10 17-11-2024 37,8413 26,8558 14,2 2,8
NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) 23:26:08 17-11-2024 38,6707 30,6327 5 1,5
AKDENIZ 23:00:23 17-11-2024 36,5698 26,775 14,3 3,2
Ege Denizi - [71.64 km] Bodrum (Muğla) 23:00:21 17-11-2024 36,56861 26,66028 10,47 3,1
Buharkent (Aydın) 22:47:36 17-11-2024 37,97028 28,83583 7 1,1
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 22:47:35 17-11-2024 37,9697 28,813 15,2 1,2
GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA) 22:41:14 17-11-2024 38,2392 39,0673 19 1,3
Sivrice (Elazığ) 22:16:04 17-11-2024 38,48111 39,20778 6,84 1,2
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 22:16:03 17-11-2024 38,472 39,2348 5,4 1,3
BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) 21:08:06 17-11-2024 36,6705 36,37 5,3 1,2
YUKARIKARTAL-TEPEBASI (ESKISEHIR) 21:04:27 17-11-2024 39,7718 30,246 21,9 1,4
Söğüt (Bilecik) 21:04:26 17-11-2024 39,8775 30,29361 7 1,4
Beypazarı (Ankara) 20:32:59 17-11-2024 40,21389 31,70972 6,97 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 20:32:58 17-11-2024 40,2018 31,7325 7,4 2,2
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) 20:19:38 17-11-2024 37,4925 37,001 5 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:19:37 17-11-2024 37,50806 37,03611 7,18 1,7
Pütürge (Malatya) 19:53:28 17-11-2024 38,17778 38,6375 7 1,1
Marmara Denizi - [11.65 km] Avcılar (İstanbul) 19:49:14 17-11-2024 40,87111 28,71972 7 1,5
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:49:14 17-11-2024 40,869 28,7092 21,1 1,5
Honaz (Denizli) 19:26:52 17-11-2024 37,80417 29,2325 6,98 1,1
Aziziye (Erzurum) 19:08:32 17-11-2024 40,10778 40,85944 7,66 1,8
ESKIPOLAT-AZIZIYE (ERZURUM) 19:08:31 17-11-2024 40,1067 40,9015 18,3 2,1
Dursunbey (Balıkesir) 18:48:21 17-11-2024 39,4275 28,57556 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:33:50 17-11-2024 38,04333 37,49361 7,04 2,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:33:50 17-11-2024 38,0655 37,5025 7,7 2,2
Merkez (Elazığ) 18:31:01 17-11-2024 38,61806 39,67889 9,32 2,6
YOLUSTU-(ELAZIG) 18:31:00 17-11-2024 38,627 39,6935 5 2,5
Battalgazi (Malatya) 18:10:13 17-11-2024 38,18722 38,50556 7 1,2
Pütürge (Malatya) 17:43:10 17-11-2024 38,28167 38,785 5,8 1,1
Yatağan (Muğla) 17:22:10 17-11-2024 37,30944 28,12333 8,8 1,4
KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) 17:22:09 17-11-2024 37,2983 28,1 0 1,2
Haseke (Suriye) - [77.64 km] Kızıltepe (Mardin) 17:11:17 17-11-2024 36,32806 40,70083 4,55 2
Balya (Balıkesir) 17:08:55 17-11-2024 39,92167 27,84194 4,48 1,3
YENIKAVAK-BALYA (BALIKESIR) 17:08:54 17-11-2024 39,9273 27,8257 4,8 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 16:51:12 17-11-2024 38,05639 38,29639 8 1,7
KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:51:12 17-11-2024 38,0665 38,3048 6,3 1,9
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.98 km] Urla (İzmir) 16:49:54 17-11-2024 38,31472 26,67056 11,51 1,4
Ege Denizi - [40.62 km] Karaburun (İzmir) 16:34:15 17-11-2024 38,75083 25,95278 7,06 1,7
Seydikemer (Muğla) 16:09:31 17-11-2024 36,91111 29,73861 7,08 1,3
BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) 16:09:31 17-11-2024 36,9372 29,7363 22,7 1,3
Korkuteli (Antalya) 16:08:49 17-11-2024 36,95833 29,75083 7 1,4
YAZIR-CAVDIR (BURDUR) 16:08:48 17-11-2024 37,0327 29,7452 21,7 1,6
Maden (Elazığ) 15:55:50 17-11-2024 38,54611 39,51667 4,89 1,7
YENIKAPI-(ELAZIG) 15:55:50 17-11-2024 38,609 39,3868 9,5 2,2
Fethiye (Muğla) 15:06:20 17-11-2024 36,67361 29,28444 8,19 1,6
YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) 15:06:19 17-11-2024 36,6718 29,306 3,3 1,8
Samandağ (Hatay) 14:31:17 17-11-2024 36,14194 36,06056 9,33 3,5
KUSALANI-SAMANDAG (HATAY) 14:31:16 17-11-2024 36,109 35,9985 7 3,3
Nurdağı (Gaziantep) 14:29:32 17-11-2024 37,21667 36,96389 6,92 1,4
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 14:29:32 17-11-2024 37,2492 36,9882 4,9 1,2
Akdeniz - [47.33 km] Alanya (Antalya) 14:23:39 17-11-2024 36,24056 31,55583 42,58 2,2
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 14:23:39 17-11-2024 36,3278 31,4715 20,6 2,4
Pütürge (Malatya) 13:26:02 17-11-2024 38,18194 38,61889 7 1
Gürün (Sivas) 13:15:56 17-11-2024 38,85944 37,41639 7,01 1,3
Kale (Malatya) 13:10:02 17-11-2024 38,35806 38,7575 11,48 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:34 17-11-2024 39,47778 28,16944 7 1,6
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:33 17-11-2024 39,4563 28,1165 7,2 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:59 17-11-2024 39,49056 28,15194 11,18 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:47:43 17-11-2024 39,51556 28,17083 7 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:47:42 17-11-2024 39,5253 28,1422 2,1 1,1
İspir (Erzurum) 12:37:17 17-11-2024 40,56833 40,89833 11,79 1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [15.94 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:21:42 17-11-2024 36,68611 38,52139 7,1 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 12:14:37 17-11-2024 38,12917 36,57139 5,25 2,3
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:14:36 17-11-2024 38,1415 36,6233 2 2,4
Bala (Ankara) 12:05:57 17-11-2024 39,36056 33,43861 7,02 1,5
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:05:57 17-11-2024 39,3452 33,4123 0 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:34:22 17-11-2024 37,79444 36,52028 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 11:13:15 17-11-2024 38,1525 36,41583 6,09 2,6
KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) 11:13:15 17-11-2024 38,1205 36,359 12,6 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 11:12:27 17-11-2024 38,15278 36,41083 7,58 3
MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:12:27 17-11-2024 38,1295 36,387 5,4 3
KIBRIS RUM KESIMI 10:55:26 17-11-2024 34,7847 32,7275 10,7 3,9
Akdeniz 10:55:17 17-11-2024 34,38972 32,35111 4,02 4
Kepez (Antalya) 09:54:17 17-11-2024 37,04028 30,6675 6,38 1,5
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 09:54:17 17-11-2024 37,0778 30,5942 20,9 1,4
Saimbeyli (Adana) 09:38:09 17-11-2024 37,88722 36,18806 6,46 1,6
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:38:09 17-11-2024 37,9452 36,2593 14,4 1,8
Ege Denizi 09:15:23 17-11-2024 39,86667 24,47083 7,73 2,3
YUNANISTAN 09:15:18 17-11-2024 40,265 24,1658 10,5 2,5
Kale (Malatya) 08:53:41 17-11-2024 38,31056 38,78806 9,09 2,2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 08:53:41 17-11-2024 38,3388 38,812 10,9 2,3
Pütürge (Malatya) 08:26:41 17-11-2024 38,20278 38,70111 7 1
Torbalı (İzmir) 07:55:49 17-11-2024 38,06111 27,45111 7 1,1
Pütürge (Malatya) 07:42:48 17-11-2024 38,22111 38,70111 7,11 1,8
AKDENIZ 07:42:29 17-11-2024 35,959 29,348 20 1,6
Akdeniz - [59.89 km] Kaş (Antalya) 07:42:26 17-11-2024 35,74806 29,1775 18,9 1,8
Akçadağ (Malatya) 07:39:56 17-11-2024 38,39 37,81222 7,83 1,5
GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) 07:32:38 17-11-2024 38,5933 37,445 12 1,4
Ege Denizi - [78.80 km] Datça (Muğla) 07:25:02 17-11-2024 35,985 27,40778 15,56 1,9
AKDENIZ 07:25:00 17-11-2024 36,0165 27,2798 8,6 1,9
Doğanşehir (Malatya) 07:14:49 17-11-2024 37,94167 37,97333 17,93 1,5
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:14:49 17-11-2024 38,0487 38,1112 5,1 1,7
Gürün (Sivas) 07:02:50 17-11-2024 38,86472 37,39278 7 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 06:54:46 17-11-2024 38,07528 37,17083 16,77 1,7
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:54:46 17-11-2024 38,0975 37,1822 5,3 1,8
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [23.73 km] Çeşme (İzmir) 06:47:40 17-11-2024 38,28472 25,98194 13,03 1,9
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 06:47:40 17-11-2024 38,3157 26,0805 6,7 1,8
Gürün (Sivas) 06:44:10 17-11-2024 38,85528 37,47222 7,06 1,4
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 06:44:09 17-11-2024 38,8877 37,4877 6,7 1,4
Gürün (Sivas) 06:19:25 17-11-2024 38,85167 37,44111 7,03 2,5
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 06:19:24 17-11-2024 38,8458 37,5037 5 2,5
Merkez (Elazığ) 06:03:56 17-11-2024 38,59944 39,68111 7 0,9
İskilip (Çorum) 05:55:23 17-11-2024 40,62806 34,56056 6,98 1
YALAKCAY-ISKILIP (CORUM) 05:55:23 17-11-2024 40,6207 34,5888 8,7 1,5
Kale (Malatya) 05:50:41 17-11-2024 38,34639 38,77667 9,71 1,3
KOZLUK-KALE (MALATYA) 05:50:40 17-11-2024 38,3742 38,8163 17,7 1,2
CIRAKKOY-OZALP (VAN) 05:37:39 17-11-2024 38,8392 43,9112 13,2 2,1
Saray (Van) 05:37:35 17-11-2024 38,69028 44,26889 7 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:35:35 17-11-2024 37,4075 36,9675 10,98 1,1
Akseki (Antalya) 05:33:14 17-11-2024 37,24333 31,82083 6,98 1,2
Akdeniz 05:21:51 17-11-2024 35,90222 35,55333 9,83 2,1
AKDENIZ 05:21:49 17-11-2024 35,9205 35,451 5 2
Kale (Malatya) 05:15:44 17-11-2024 38,35556 38,86472 9,96 1,3
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 05:15:43 17-11-2024 38,3782 38,8842 9,6 1,4
Menderes (İzmir) 05:06:26 17-11-2024 38,12306 27,12139 8,43 1,4
KELER-MENDERES (IZMIR) 05:06:25 17-11-2024 38,1092 27,0208 2,4 1,2
TURGUTALP-ZILE (TOKAT) 04:59:13 17-11-2024 40,1198 35,6787 8,6 1,4
Pamukkale (Denizli) 04:47:12 17-11-2024 37,71861 29,15111 13,31 1,8
OVACIK-HONAZ (DENIZLI) 04:47:11 17-11-2024 37,7448 29,1882 2 1,9
AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM) 04:45:48 17-11-2024 39,5417 41,1318 7,1 1,2
CIMENOZU-CAT (ERZURUM) 04:44:28 17-11-2024 39,4493 41,1147 8,3 1,8
Tekman (Erzurum) 04:44:27 17-11-2024 39,46722 41,19111 11,2 1,6
YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) 04:35:59 17-11-2024 39,4988 41,1588 5,4 2,2
Pütürge (Malatya) 04:35:53 17-11-2024 38,23806 38,71667 10,27 2,2
Amasra (Bartın) 04:24:40 17-11-2024 41,74278 32,53556 5,14 1,5
COPBEY-(BARTIN) 04:24:40 17-11-2024 41,707 32,5948 9,2 1,7
Saimbeyli (Adana) 04:15:40 17-11-2024 37,835 36,15 7 1,2
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 04:15:39 17-11-2024 37,8557 36,1198 6,5 1,3
Merkez (Adıyaman) 04:04:09 17-11-2024 37,98722 38,20722 6,97 0,7
Kozan (Adana) 03:54:31 17-11-2024 37,67722 35,955 7,04 1,2
Akdeniz , Limasol Körfezi 03:39:41 17-11-2024 34,66361 33,04056 8,64 2,5
AKDENIZ 03:39:38 17-11-2024 34,5202 33,0367 6,1 2,8
MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) 03:37:02 17-11-2024 38,3505 31,009 4,6 2,3
Yayladağı (Hatay) 03:35:45 17-11-2024 36,09222 36,16 7 1,5
KARSIYAKA-(HATAY) 03:35:44 17-11-2024 36,0848 36,0533 5,4 1
Nurdağı (Gaziantep) 03:11:50 17-11-2024 37,24556 36,99056 9,73 1,3
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:11:48 17-11-2024 37,2052 36,9708 5,4 1,3
Kale (Malatya) 02:56:57 17-11-2024 38,33889 38,77944 9,65 0,9
Yenice (Çanakkale) 02:55:07 17-11-2024 40,01194 27,40583 6,93 1,5
SARICAYIR-YENICE (CANAKKALE) 02:55:06 17-11-2024 40,0397 27,374 10,6 1,4
Pütürge (Malatya) 02:47:55 17-11-2024 38,19722 38,70028 9,93 1
Kozan (Adana) 02:15:52 17-11-2024 37,67278 35,955 7 1,1
Sivrihisar (Eskişehir) 02:08:24 17-11-2024 39,42139 31,49139 6,96 1,5
TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 02:08:23 17-11-2024 39,425 31,5918 6,4 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [33.05 km] Lalapaşa (Edirne) 01:25:24 18-11-2024 42,16917 26,35194 9,63 1,1
Akdeniz - [62.19 km] Kaş (Antalya) 01:06:01 18-11-2024 35,71972 29,22861 6,92 1,7
Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir) 01:04:16 18-11-2024 37,85167 26,87861 6,95 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:37:22 18-11-2024 38,24389 38,14222 7 1
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [15.52 km] Dalaman (Muğla) 00:30:57 18-11-2024 36,57806 28,89417 22 1,8
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 00:30:57 18-11-2024 36,6265 28,8687 16 2
Nurdağı (Gaziantep) 00:28:57 18-11-2024 37,17139 36,94 10,08 1,6
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) 00:28:57 18-11-2024 37,1815 36,9492 5,5 1,3
CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) 00:26:39 18-11-2024 38,3068 38,8637 19,8 1
Pütürge (Malatya) 00:26:38 18-11-2024 38,28972 38,80639 9,23 1,2
Ege Denizi - [24.60 km] Seferihisar (İzmir) 00:23:29 18-11-2024 37,85139 26,88972 6,96 2
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 00:23:29 18-11-2024 37,8412 26,8482 3,9 1,8
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 00:08:26 18-11-2024 37,8062 26,8573 18,3 1,5
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:53:36 17-11-2024 38,0352 36,696 3,9 1,1
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 23:51:53 17-11-2024 37,832 26,8408 13,4 1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:48:37 17-11-2024 37,8553 26,8768 5 1,4
EGE DENIZI 23:38:31 17-11-2024 37,857 26,8097 13,5 1,5
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 23:35:14 17-11-2024 37,819 26,8528 13,4 1,2
Ege Denizi - [24.72 km] Seferihisar (İzmir) 23:31:10 17-11-2024 37,85222 26,87 11,06 2,7
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 23:31:10 17-11-2024 37,8413 26,8558 14,2 2,8
NURIBEY-(AFYONKARAHISAR) 23:26:08 17-11-2024 38,6707 30,6327 5 1,5
AKDENIZ 23:00:23 17-11-2024 36,5698 26,775 14,3 3,2
Ege Denizi - [71.64 km] Bodrum (Muğla) 23:00:21 17-11-2024 36,56861 26,66028 10,47 3,1
Buharkent (Aydın) 22:47:36 17-11-2024 37,97028 28,83583 7 1,1
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 22:47:35 17-11-2024 37,9697 28,813 15,2 1,2
GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA) 22:41:14 17-11-2024 38,2392 39,0673 19 1,3
Sivrice (Elazığ) 22:16:04 17-11-2024 38,48111 39,20778 6,84 1,2
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 22:16:03 17-11-2024 38,472 39,2348 5,4 1,3
BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) 21:08:06 17-11-2024 36,6705 36,37 5,3 1,2
YUKARIKARTAL-TEPEBASI (ESKISEHIR) 21:04:27 17-11-2024 39,7718 30,246 21,9 1,4
Söğüt (Bilecik) 21:04:26 17-11-2024 39,8775 30,29361 7 1,4
Beypazarı (Ankara) 20:32:59 17-11-2024 40,21389 31,70972 6,97 2,1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 20:32:58 17-11-2024 40,2018 31,7325 7,4 2,2
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) 20:19:38 17-11-2024 37,4925 37,001 5 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:19:37 17-11-2024 37,50806 37,03611 7,18 1,7
Pütürge (Malatya) 19:53:28 17-11-2024 38,17778 38,6375 7 1,1
Marmara Denizi - [11.65 km] Avcılar (İstanbul) 19:49:14 17-11-2024 40,87111 28,71972 7 1,5
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 19:49:14 17-11-2024 40,869 28,7092 21,1 1,5
Honaz (Denizli) 19:26:52 17-11-2024 37,80417 29,2325 6,98 1,1
Aziziye (Erzurum) 19:08:32 17-11-2024 40,10778 40,85944 7,66 1,8
ESKIPOLAT-AZIZIYE (ERZURUM) 19:08:31 17-11-2024 40,1067 40,9015 18,3 2,1
Dursunbey (Balıkesir) 18:48:21 17-11-2024 39,4275 28,57556 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:33:50 17-11-2024 38,04333 37,49361 7,04 2,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:33:50 17-11-2024 38,0655 37,5025 7,7 2,2
Merkez (Elazığ) 18:31:01 17-11-2024 38,61806 39,67889 9,32 2,6
YOLUSTU-(ELAZIG) 18:31:00 17-11-2024 38,627 39,6935 5 2,5
Battalgazi (Malatya) 18:10:13 17-11-2024 38,18722 38,50556 7 1,2
Pütürge (Malatya) 17:43:10 17-11-2024 38,28167 38,785 5,8 1,1
Yatağan (Muğla) 17:22:10 17-11-2024 37,30944 28,12333 8,8 1,4
KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) 17:22:09 17-11-2024 37,2983 28,1 0 1,2
Haseke (Suriye) - [77.64 km] Kızıltepe (Mardin) 17:11:17 17-11-2024 36,32806 40,70083 4,55 2
Balya (Balıkesir) 17:08:55 17-11-2024 39,92167 27,84194 4,48 1,3
YENIKAVAK-BALYA (BALIKESIR) 17:08:54 17-11-2024 39,9273 27,8257 4,8 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 16:51:12 17-11-2024 38,05639 38,29639 8 1,7
KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 16:51:12 17-11-2024 38,0665 38,3048 6,3 1,9
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.98 km] Urla (İzmir) 16:49:54 17-11-2024 38,31472 26,67056 11,51 1,4
Ege Denizi - [40.62 km] Karaburun (İzmir) 16:34:15 17-11-2024 38,75083 25,95278 7,06 1,7
Seydikemer (Muğla) 16:09:31 17-11-2024 36,91111 29,73861 7,08 1,3
BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) 16:09:31 17-11-2024 36,9372 29,7363 22,7 1,3
Korkuteli (Antalya) 16:08:49 17-11-2024 36,95833 29,75083 7 1,4
YAZIR-CAVDIR (BURDUR) 16:08:48 17-11-2024 37,0327 29,7452 21,7 1,6
Maden (Elazığ) 15:55:50 17-11-2024 38,54611 39,51667 4,89 1,7
YENIKAPI-(ELAZIG) 15:55:50 17-11-2024 38,609 39,3868 9,5 2,2
Fethiye (Muğla) 15:06:20 17-11-2024 36,67361 29,28444 8,19 1,6
YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) 15:06:19 17-11-2024 36,6718 29,306 3,3 1,8
Samandağ (Hatay) 14:31:17 17-11-2024 36,14194 36,06056 9,33 3,5
KUSALANI-SAMANDAG (HATAY) 14:31:16 17-11-2024 36,109 35,9985 7 3,3
Nurdağı (Gaziantep) 14:29:32 17-11-2024 37,21667 36,96389 6,92 1,4
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 14:29:32 17-11-2024 37,2492 36,9882 4,9 1,2
Akdeniz - [47.33 km] Alanya (Antalya) 14:23:39 17-11-2024 36,24056 31,55583 42,58 2,2
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 14:23:39 17-11-2024 36,3278 31,4715 20,6 2,4
Pütürge (Malatya) 13:26:02 17-11-2024 38,18194 38,61889 7 1
Gürün (Sivas) 13:15:56 17-11-2024 38,85944 37,41639 7,01 1,3
Kale (Malatya) 13:10:02 17-11-2024 38,35806 38,7575 11,48 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:34 17-11-2024 39,47778 28,16944 7 1,6
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:33 17-11-2024 39,4563 28,1165 7,2 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:59 17-11-2024 39,49056 28,15194 11,18 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 12:47:43 17-11-2024 39,51556 28,17083 7 1,3
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:47:42 17-11-2024 39,5253 28,1422 2,1 1,1
İspir (Erzurum) 12:37:17 17-11-2024 40,56833 40,89833 11,79 1
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [15.94 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:21:42 17-11-2024 36,68611 38,52139 7,1 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 12:14:37 17-11-2024 38,12917 36,57139 5,25 2,3
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:14:36 17-11-2024 38,1415 36,6233 2 2,4
Bala (Ankara) 12:05:57 17-11-2024 39,36056 33,43861 7,02 1,5
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:05:57 17-11-2024 39,3452 33,4123 0 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:34:22 17-11-2024 37,79444 36,52028 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 11:13:15 17-11-2024 38,1525 36,41583 6,09 2,6
KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) 11:13:15 17-11-2024 38,1205 36,359 12,6 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 11:12:27 17-11-2024 38,15278 36,41083 7,58 3
MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:12:27 17-11-2024 38,1295 36,387 5,4 3
KIBRIS RUM KESIMI 10:55:26 17-11-2024 34,7847 32,7275 10,7 3,9
Akdeniz 10:55:17 17-11-2024 34,38972 32,35111 4,02 4
Kepez (Antalya) 09:54:17 17-11-2024 37,04028 30,6675 6,38 1,5
KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 09:54:17 17-11-2024 37,0778 30,5942 20,9 1,4
Saimbeyli (Adana) 09:38:09 17-11-2024 37,88722 36,18806 6,46 1,6
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 09:38:09 17-11-2024 37,9452 36,2593 14,4 1,8
Ege Denizi 09:15:23 17-11-2024 39,86667 24,47083 7,73 2,3
YUNANISTAN 09:15:18 17-11-2024 40,265 24,1658 10,5 2,5
Kale (Malatya) 08:53:41 17-11-2024 38,31056 38,78806 9,09 2,2
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 08:53:41 17-11-2024 38,3388 38,812 10,9 2,3
Pütürge (Malatya) 08:26:41 17-11-2024 38,20278 38,70111 7 1
Torbalı (İzmir) 07:55:49 17-11-2024 38,06111 27,45111 7 1,1
Pütürge (Malatya) 07:42:48 17-11-2024 38,22111 38,70111 7,11 1,8
AKDENIZ 07:42:29 17-11-2024 35,959 29,348 20 1,6
Akdeniz - [59.89 km] Kaş (Antalya) 07:42:26 17-11-2024 35,74806 29,1775 18,9 1,8
Akçadağ (Malatya) 07:39:56 17-11-2024 38,39 37,81222 7,83 1,5
GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) 07:32:38 17-11-2024 38,5933 37,445 12 1,4
Ege Denizi - [78.80 km] Datça (Muğla) 07:25:02 17-11-2024 35,985 27,40778 15,56 1,9
AKDENIZ 07:25:00 17-11-2024 36,0165 27,2798 8,6 1,9
Doğanşehir (Malatya) 07:14:49 17-11-2024 37,94167 37,97333 17,93 1,5
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 07:14:49 17-11-2024 38,0487 38,1112 5,1 1,7
Gürün (Sivas) 07:02:50 17-11-2024 38,86472 37,39278 7 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 06:54:46 17-11-2024 38,07528 37,17083 16,77 1,7
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:54:46 17-11-2024 38,0975 37,1822 5,3 1,8
Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [23.73 km] Çeşme (İzmir) 06:47:40 17-11-2024 38,28472 25,98194 13,03 1,9
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 06:47:40 17-11-2024 38,3157 26,0805 6,7 1,8
Gürün (Sivas) 06:44:10 17-11-2024 38,85528 37,47222 7,06 1,4
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 06:44:09 17-11-2024 38,8877 37,4877 6,7 1,4
Gürün (Sivas) 06:19:25 17-11-2024 38,85167 37,44111 7,03 2,5
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 06:19:24 17-11-2024 38,8458 37,5037 5 2,5
Merkez (Elazığ) 06:03:56 17-11-2024 38,59944 39,68111 7 0,9
İskilip (Çorum) 05:55:23 17-11-2024 40,62806 34,56056 6,98 1
YALAKCAY-ISKILIP (CORUM) 05:55:23 17-11-2024 40,6207 34,5888 8,7 1,5
Kale (Malatya) 05:50:41 17-11-2024 38,34639 38,77667 9,71 1,3
KOZLUK-KALE (MALATYA) 05:50:40 17-11-2024 38,3742 38,8163 17,7 1,2
CIRAKKOY-OZALP (VAN) 05:37:39 17-11-2024 38,8392 43,9112 13,2 2,1
Saray (Van) 05:37:35 17-11-2024 38,69028 44,26889 7 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:35:35 17-11-2024 37,4075 36,9675 10,98 1,1
Akseki (Antalya) 05:33:14 17-11-2024 37,24333 31,82083 6,98 1,2
Akdeniz 05:21:51 17-11-2024 35,90222 35,55333 9,83 2,1
AKDENIZ 05:21:49 17-11-2024 35,9205 35,451 5 2
Kale (Malatya) 05:15:44 17-11-2024 38,35556 38,86472 9,96 1,3
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) 05:15:43 17-11-2024 38,3782 38,8842 9,6 1,4
Menderes (İzmir) 05:06:26 17-11-2024 38,12306 27,12139 8,43 1,4
KELER-MENDERES (IZMIR) 05:06:25 17-11-2024 38,1092 27,0208 2,4 1,2
TURGUTALP-ZILE (TOKAT) 04:59:13 17-11-2024 40,1198 35,6787 8,6 1,4
Pamukkale (Denizli) 04:47:12 17-11-2024 37,71861 29,15111 13,31 1,8
OVACIK-HONAZ (DENIZLI) 04:47:11 17-11-2024 37,7448 29,1882 2 1,9
AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM) 04:45:48 17-11-2024 39,5417 41,1318 7,1 1,2
CIMENOZU-CAT (ERZURUM) 04:44:28 17-11-2024 39,4493 41,1147 8,3 1,8
Tekman (Erzurum) 04:44:27 17-11-2024 39,46722 41,19111 11,2 1,6
YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) 04:35:59 17-11-2024 39,4988 41,1588 5,4 2,2
Pütürge (Malatya) 04:35:53 17-11-2024 38,23806 38,71667 10,27 2,2
Amasra (Bartın) 04:24:40 17-11-2024 41,74278 32,53556 5,14 1,5
COPBEY-(BARTIN) 04:24:40 17-11-2024 41,707 32,5948 9,2 1,7
Saimbeyli (Adana) 04:15:40 17-11-2024 37,835 36,15 7 1,2
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 04:15:39 17-11-2024 37,8557 36,1198 6,5 1,3
Merkez (Adıyaman) 04:04:09 17-11-2024 37,98722 38,20722 6,97 0,7
Kozan (Adana) 03:54:31 17-11-2024 37,67722 35,955 7,04 1,2
Akdeniz , Limasol Körfezi 03:39:41 17-11-2024 34,66361 33,04056 8,64 2,5
AKDENIZ 03:39:38 17-11-2024 34,5202 33,0367 6,1 2,8
MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) 03:37:02 17-11-2024 38,3505 31,009 4,6 2,3
Yayladağı (Hatay) 03:35:45 17-11-2024 36,09222 36,16 7 1,5
KARSIYAKA-(HATAY) 03:35:44 17-11-2024 36,0848 36,0533 5,4 1
Nurdağı (Gaziantep) 03:11:50 17-11-2024 37,24556 36,99056 9,73 1,3
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:11:48 17-11-2024 37,2052 36,9708 5,4 1,3
Kale (Malatya) 02:56:57 17-11-2024 38,33889 38,77944 9,65 0,9
Yenice (Çanakkale) 02:55:07 17-11-2024 40,01194 27,40583 6,93 1,5
SARICAYIR-YENICE (CANAKKALE) 02:55:06 17-11-2024 40,0397 27,374 10,6 1,4
Pütürge (Malatya) 02:47:55 17-11-2024 38,19722 38,70028 9,93 1
Kozan (Adana) 02:15:52 17-11-2024 37,67278 35,955 7 1,1
Sivrihisar (Eskişehir) 02:08:24 17-11-2024 39,42139 31,49139 6,96 1,5
TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 02:08:23 17-11-2024 39,425 31,5918 6,4 1,8

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