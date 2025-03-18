Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
18 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)
|00:53:24 18-03-2025
|40,4198
|28,023
|12,6
|2,3
|Palu (Elazığ)
|23:39:11 17-03-2025
|38,70611
|40,06917
|7,22
|0,9
|BEYHAN-PALU (ELAZIG)
|23:39:09 17-03-2025
|38,762
|40,1153
|16
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:30:53 17-03-2025
|38,05472
|37,46639
|7,02
|1,6
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:30:52 17-03-2025
|38,0465
|37,4642
|5,9
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|23:22:47 17-03-2025
|38,27
|38,80778
|7
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23:16:38 17-03-2025
|37,54361
|37,18833
|7
|1
|Ege Denizi
|23:03:52 17-03-2025
|36,66528
|25,57278
|7
|2,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:38:34 17-03-2025
|38,34556
|37,19167
|6,17
|1,3
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:38:32 17-03-2025
|38,3418
|37,2653
|27,4
|1,4
|Korgun (Çankırı)
|22:10:41 17-03-2025
|40,68833
|33,45
|6,98
|1,2
|AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI)
|22:10:41 17-03-2025
|40,6477
|33,4585
|10,1
|1,3
|EGE DENIZI
|22:05:33 17-03-2025
|36,6267
|25,4935
|2,3
|2,4
|Ege Denizi
|22:05:31 17-03-2025
|36,50389
|25,49194
|7
|2,2
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|22:02:42 17-03-2025
|37,0628
|28,388
|2,1
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:47:04 17-03-2025
|38,15722
|36,53222
|7
|1,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:47:03 17-03-2025
|38,117
|36,5873
|2,1
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|21:41:03 17-03-2025
|37,12389
|28,83806
|6,97
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:41:02 17-03-2025
|37,1442
|28,8385
|7,4
|1,8
|Aladağ (Adana)
|20:32:30 17-03-2025
|37,60222
|35,47444
|6,95
|1,3
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|20:32:30 17-03-2025
|37,6147
|35,43
|5
|1,4
|Ege Denizi - [47.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:27:50 17-03-2025
|39,05417
|25,97028
|7,34
|2,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|20:27:49 17-03-2025
|39,0443
|25,9543
|7,2
|2,6
|Akçadağ (Malatya)
|20:14:50 17-03-2025
|38,50278
|37,99444
|7
|3,2
|KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA)
|20:14:50 17-03-2025
|38,4573
|38,0155
|5,7
|3,2
|Menteşe (Muğla)
|20:02:23 17-03-2025
|37,13083
|28,82222
|8,66
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:02:22 17-03-2025
|37,1415
|28,8337
|2,1
|1,5
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|19:56:38 17-03-2025
|38,84361
|31,53167
|10,09
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|19:51:24 17-03-2025
|38,13583
|38,53583
|6,99
|1,1
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|19:51:22 17-03-2025
|38,2045
|38,4442
|2,8
|1,2
|Ege Denizi - [05.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:50:29 17-03-2025
|39,59333
|26,11583
|7
|1,2
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|19:50:28 17-03-2025
|39,5413
|26,1042
|10,6
|1,5
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|19:28:28 17-03-2025
|40,63417
|27,59222
|5,86
|1,3
|MARMARA DENIZI
|19:28:28 17-03-2025
|40,6382
|27,6195
|4,3
|0,9
|ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|19:13:07 17-03-2025
|37,0815
|30,6662
|63,1
|1,2
|Döşemealtı (Antalya)
|19:13:05 17-03-2025
|37,18083
|30,67389
|76,7
|1,1
|Ege Denizi - [30.65 km] Karaburun (İzmir)
|18:50:42 17-03-2025
|38,90111
|26,23528
|7
|1,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|18:50:41 17-03-2025
|38,8865
|26,1995
|16,2
|1,3
|Ege Denizi
|18:45:58 17-03-2025
|36,78917
|25,87111
|6,23
|1,8
|EGE DENIZI
|18:45:57 17-03-2025
|36,7
|25,7357
|9
|2,1
|SURIYE
|18:20:56 17-03-2025
|36,5057
|37,2088
|10,6
|1,7
|El Bab, Halep (Suriye) - [30.20 km] Elbeyli (Kilis)
|18:20:52 17-03-2025
|36,37778
|37,36139
|4,4
|1,6
|EGE DENIZI
|18:15:46 17-03-2025
|36,6142
|25,5352
|8,4
|1,9
|ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA)
|18:13:32 17-03-2025
|39,3973
|33,3458
|7,6
|1,2
|Bala (Ankara)
|18:13:31 17-03-2025
|39,42111
|33,35028
|7
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:03:52 17-03-2025
|38,01833
|37,52639
|6,99
|2,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:03:52 17-03-2025
|38,0163
|37,5228
|3,8
|2,2
|EGE DENIZI
|17:56:13 17-03-2025
|36,589
|25,6117
|9,4
|2,2
|Otlukbeli (Erzincan)
|17:30:38 17-03-2025
|40,03472
|40,07917
|7,31
|1,9
|AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN)
|17:30:38 17-03-2025
|40,034
|40,0607
|11,3
|1,9
|Soma (Manisa)
|17:25:25 17-03-2025
|39,32639
|27,54472
|14,79
|1,6
|KOYUNDERE-SOMA (MANISA)
|17:25:25 17-03-2025
|39,3382
|27,5342
|8,3
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|17:03:19 17-03-2025
|38,26194
|38,71917
|12,5
|1,2
|AKDENIZ
|16:38:32 17-03-2025
|35,2442
|27,2512
|27,4
|3,8
|Akdeniz - [175.53 km] Datça (Muğla)
|16:38:30 17-03-2025
|35,15389
|27,005
|9,08
|3,8
|Marmara Denizi - [08.82 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|16:15:10 17-03-2025
|40,78028
|27,48361
|9,05
|1,6
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|16:15:09 17-03-2025
|40,7913
|27,4577
|14,9
|1,9
|Tercan (Erzincan)
|15:51:08 17-03-2025
|39,60889
|40,6275
|6,98
|2,7
|OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN)
|15:51:07 17-03-2025
|39,6353
|40,6045
|3,2
|2,6
|Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [52.90 km] Lalapaşa (Edirne)
|15:43:38 17-03-2025
|42,43472
|26,5375
|7
|1,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|15:34:37 17-03-2025
|36,9723
|28,272
|15,2
|1,9
|Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) - [48.47 km] Meriç (Edirne)
|15:33:59 17-03-2025
|41,34
|25,79194
|6,76
|2,2
|YUNANISTAN
|15:33:56 17-03-2025
|41,315
|25,57
|4,3
|2,6
|EGE DENIZI
|15:27:44 17-03-2025
|36,666
|25,7073
|10,4
|2,5
|EGE DENIZI
|15:26:00 17-03-2025
|36,6575
|25,683
|7,5
|2,7
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|13:45:33 17-03-2025
|36,9737
|28,3
|7,8
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.11 km] Bodrum (Muğla)
|13:42:50 17-03-2025
|36,94167
|27,72889
|7
|1,7
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:42:50 17-03-2025
|36,9503
|27,7472
|9,9
|1,8
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:35:52 17-03-2025
|38,1638
|37,8418
|15,3
|1,9
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|13:29:00 17-03-2025
|38,76778
|31,15556
|7
|1,2
|TASAGIL-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|13:29:00 17-03-2025
|38,8038
|31,115
|6,9
|1,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|13:26:44 17-03-2025
|36,973
|28,2785
|13,3
|1,7
|DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:00:33 17-03-2025
|39,6493
|29,3542
|0
|1,6
|HISARCIK (KUTAHYA)
|12:44:30 17-03-2025
|39,2707
|29,2175
|0
|1,5
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|12:40:26 17-03-2025
|37,143
|27,9498
|0
|1,7
|Urla (İzmir)
|12:10:52 17-03-2025
|38,3925
|26,73833
|7
|1,8
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:10:51 17-03-2025
|38,4015
|26,726
|5,4
|1,7
|Ege Denizi - [06.02 km] Ezine (Çanakkale)
|11:28:49 17-03-2025
|39,67333
|26,12611
|7
|1,5
|KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)
|11:28:47 17-03-2025
|39,6612
|26,1157
|18,1
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|11:05:55 17-03-2025
|38,24
|38,61833
|11,08
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:01:53 17-03-2025
|38,31861
|37,3025
|7,02
|2,5
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:01:53 17-03-2025
|38,379
|37,3578
|9,5
|2,3
|EGE DENIZI
|10:32:18 17-03-2025
|36,6715
|25,7497
|11,6
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|10:29:49 17-03-2025
|38,09417
|37,74917
|10,66
|2,3
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:29:49 17-03-2025
|38,091
|37,7507
|5
|2
|KIRAN-(MUGLA)
|09:04:39 17-03-2025
|37,0785
|28,1963
|13,8
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|08:43:48 17-03-2025
|38,16056
|37,8925
|7,17
|2,5
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:43:47 17-03-2025
|38,1653
|37,873
|8,4
|2,5
|Marmara Denizi - [24.92 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|07:07:01 17-03-2025
|40,79139
|28,41139
|5,54
|1,5
|MARMARA DENIZI
|07:07:00 17-03-2025
|40,7742
|28,4205
|7,3
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|06:28:18 17-03-2025
|40,22861
|27,04417
|11,09
|2,5
|GURCESME-BIGA (CANAKKALE)
|06:28:18 17-03-2025
|40,233
|27,043
|14,1
|2,7
|Kırıkhan (Hatay)
|06:26:50 17-03-2025
|36,51722
|36,35222
|7,38
|1,7
|KALETEPE-KUMLU (HATAY)
|06:26:45 17-03-2025
|36,3915
|36,5208
|10,3
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|05:56:16 17-03-2025
|39,02944
|27,53944
|7
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:48:34 17-03-2025
|38,01028
|38,21333
|6,95
|1
|Zile (Tokat)
|05:35:28 17-03-2025
|40,08694
|35,97222
|7,03
|1,5
|TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
|05:35:26 17-03-2025
|40,0592
|35,9687
|15,5
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:18:30 17-03-2025
|38,08972
|36,99639
|10,55
|2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:18:30 17-03-2025
|38,124
|37,0088
|8,3
|2,1
|Kovancılar (Elazığ)
|05:09:51 17-03-2025
|38,66222
|39,80139
|18,3
|1,8
|BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG)
|05:09:51 17-03-2025
|38,6918
|39,836
|9,4
|1,9
|Yahyalı (Kayseri)
|05:00:21 17-03-2025
|38,03361
|35,5375
|4,97
|2,3
|SAZAK-YAHYALI (KAYSERI)
|05:00:19 17-03-2025
|38,0643
|35,5363
|5
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|04:46:40 17-03-2025
|38,15444
|38,60944
|7,07
|0,7
|Ege Denizi - [74.44 km] Datça (Muğla)
|04:10:28 17-03-2025
|36,02361
|27,45361
|9,43
|1,5
|EGE DENIZI
|04:10:22 17-03-2025
|35,8335
|27,421
|8
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:06:42 17-03-2025
|37,75861
|36,33333
|6,97
|1,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|04:06:41 17-03-2025
|37,78
|36,3357
|7,4
|1,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:48:04 17-03-2025
|38,09472
|37,05167
|7,01
|1,8
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:48:03 17-03-2025
|38,1242
|37,0235
|8,7
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|03:42:13 17-03-2025
|38,06444
|38,00139
|7
|0,9
|Ege Denizi - [20.24 km] Karaburun (İzmir)
|03:42:02 17-03-2025
|38,84111
|26,48
|7
|1,1
|Karadeniz - [19.60 km] Çatalca (İstanbul)
|03:34:25 17-03-2025
|41,52611
|28,60694
|7,03
|1,1
|ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)
|03:34:17 17-03-2025
|41,683
|28,7827
|4,9
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:24:51 17-03-2025
|38,06806
|37,46722
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|03:14:25 17-03-2025
|38,39194
|38,91056
|7
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|02:53:16 17-03-2025
|38,40722
|37,84556
|7
|1,7
|KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|02:53:14 17-03-2025
|38,4125
|37,8267
|8
|1,7
|YAVU-DEMRE (ANTALYA)
|01:50:07 17-03-2025
|36,2425
|29,8505
|18,4
|1,3
|Akdeniz - [64.64 km] Demre (Antalya)
|01:50:02 17-03-2025
|35,63389
|30,02722
|14,11
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)
|00:53:24 18-03-2025
|40,4198
|28,023
|12,6
|2,3
|Palu (Elazığ)
|23:39:11 17-03-2025
|38,70611
|40,06917
|7,22
|0,9
|BEYHAN-PALU (ELAZIG)
|23:39:09 17-03-2025
|38,762
|40,1153
|16
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|23:30:53 17-03-2025
|38,05472
|37,46639
|7,02
|1,6
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|23:30:52 17-03-2025
|38,0465
|37,4642
|5,9
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|23:22:47 17-03-2025
|38,27
|38,80778
|7
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23:16:38 17-03-2025
|37,54361
|37,18833
|7
|1
|Ege Denizi
|23:03:52 17-03-2025
|36,66528
|25,57278
|7
|2,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:38:34 17-03-2025
|38,34556
|37,19167
|6,17
|1,3
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:38:32 17-03-2025
|38,3418
|37,2653
|27,4
|1,4
|Korgun (Çankırı)
|22:10:41 17-03-2025
|40,68833
|33,45
|6,98
|1,2
|AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI)
|22:10:41 17-03-2025
|40,6477
|33,4585
|10,1
|1,3
|EGE DENIZI
|22:05:33 17-03-2025
|36,6267
|25,4935
|2,3
|2,4
|Ege Denizi
|22:05:31 17-03-2025
|36,50389
|25,49194
|7
|2,2
|GOKOVA-ULA (MUGLA)
|22:02:42 17-03-2025
|37,0628
|28,388
|2,1
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:47:04 17-03-2025
|38,15722
|36,53222
|7
|1,4
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:47:03 17-03-2025
|38,117
|36,5873
|2,1
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|21:41:03 17-03-2025
|37,12389
|28,83806
|6,97
|1,6
|KARACAOREN-(MUGLA)
|21:41:02 17-03-2025
|37,1442
|28,8385
|7,4
|1,8
|Aladağ (Adana)
|20:32:30 17-03-2025
|37,60222
|35,47444
|6,95
|1,3
|DARILIK-ALADAG (ADANA)
|20:32:30 17-03-2025
|37,6147
|35,43
|5
|1,4
|Ege Denizi - [47.94 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:27:50 17-03-2025
|39,05417
|25,97028
|7,34
|2,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|20:27:49 17-03-2025
|39,0443
|25,9543
|7,2
|2,6
|Akçadağ (Malatya)
|20:14:50 17-03-2025
|38,50278
|37,99444
|7
|3,2
|KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA)
|20:14:50 17-03-2025
|38,4573
|38,0155
|5,7
|3,2
|Menteşe (Muğla)
|20:02:23 17-03-2025
|37,13083
|28,82222
|8,66
|1,2
|KARACAOREN-(MUGLA)
|20:02:22 17-03-2025
|37,1415
|28,8337
|2,1
|1,5
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|19:56:38 17-03-2025
|38,84361
|31,53167
|10,09
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|19:51:24 17-03-2025
|38,13583
|38,53583
|6,99
|1,1
|GULUMUSAGI-(MALATYA)
|19:51:22 17-03-2025
|38,2045
|38,4442
|2,8
|1,2
|Ege Denizi - [05.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:50:29 17-03-2025
|39,59333
|26,11583
|7
|1,2
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|19:50:28 17-03-2025
|39,5413
|26,1042
|10,6
|1,5
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|19:28:28 17-03-2025
|40,63417
|27,59222
|5,86
|1,3
|MARMARA DENIZI
|19:28:28 17-03-2025
|40,6382
|27,6195
|4,3
|0,9
|ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|19:13:07 17-03-2025
|37,0815
|30,6662
|63,1
|1,2
|Döşemealtı (Antalya)
|19:13:05 17-03-2025
|37,18083
|30,67389
|76,7
|1,1
|Ege Denizi - [30.65 km] Karaburun (İzmir)
|18:50:42 17-03-2025
|38,90111
|26,23528
|7
|1,4
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|18:50:41 17-03-2025
|38,8865
|26,1995
|16,2
|1,3
|Ege Denizi
|18:45:58 17-03-2025
|36,78917
|25,87111
|6,23
|1,8
|EGE DENIZI
|18:45:57 17-03-2025
|36,7
|25,7357
|9
|2,1
|SURIYE
|18:20:56 17-03-2025
|36,5057
|37,2088
|10,6
|1,7
|El Bab, Halep (Suriye) - [30.20 km] Elbeyli (Kilis)
|18:20:52 17-03-2025
|36,37778
|37,36139
|4,4
|1,6
|EGE DENIZI
|18:15:46 17-03-2025
|36,6142
|25,5352
|8,4
|1,9
|ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA)
|18:13:32 17-03-2025
|39,3973
|33,3458
|7,6
|1,2
|Bala (Ankara)
|18:13:31 17-03-2025
|39,42111
|33,35028
|7
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:03:52 17-03-2025
|38,01833
|37,52639
|6,99
|2,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:03:52 17-03-2025
|38,0163
|37,5228
|3,8
|2,2
|EGE DENIZI
|17:56:13 17-03-2025
|36,589
|25,6117
|9,4
|2,2
|Otlukbeli (Erzincan)
|17:30:38 17-03-2025
|40,03472
|40,07917
|7,31
|1,9
|AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN)
|17:30:38 17-03-2025
|40,034
|40,0607
|11,3
|1,9
|Soma (Manisa)
|17:25:25 17-03-2025
|39,32639
|27,54472
|14,79
|1,6
|KOYUNDERE-SOMA (MANISA)
|17:25:25 17-03-2025
|39,3382
|27,5342
|8,3
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|17:03:19 17-03-2025
|38,26194
|38,71917
|12,5
|1,2
|AKDENIZ
|16:38:32 17-03-2025
|35,2442
|27,2512
|27,4
|3,8
|Akdeniz - [175.53 km] Datça (Muğla)
|16:38:30 17-03-2025
|35,15389
|27,005
|9,08
|3,8
|Marmara Denizi - [08.82 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|16:15:10 17-03-2025
|40,78028
|27,48361
|9,05
|1,6
|YENIKOY-(TEKIRDAG)
|16:15:09 17-03-2025
|40,7913
|27,4577
|14,9
|1,9
|Tercan (Erzincan)
|15:51:08 17-03-2025
|39,60889
|40,6275
|6,98
|2,7
|OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN)
|15:51:07 17-03-2025
|39,6353
|40,6045
|3,2
|2,6
|Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [52.90 km] Lalapaşa (Edirne)
|15:43:38 17-03-2025
|42,43472
|26,5375
|7
|1,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|15:34:37 17-03-2025
|36,9723
|28,272
|15,2
|1,9
|Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) - [48.47 km] Meriç (Edirne)
|15:33:59 17-03-2025
|41,34
|25,79194
|6,76
|2,2
|YUNANISTAN
|15:33:56 17-03-2025
|41,315
|25,57
|4,3
|2,6
|EGE DENIZI
|15:27:44 17-03-2025
|36,666
|25,7073
|10,4
|2,5
|EGE DENIZI
|15:26:00 17-03-2025
|36,6575
|25,683
|7,5
|2,7
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|13:45:33 17-03-2025
|36,9737
|28,3
|7,8
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.11 km] Bodrum (Muğla)
|13:42:50 17-03-2025
|36,94167
|27,72889
|7
|1,7
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:42:50 17-03-2025
|36,9503
|27,7472
|9,9
|1,8
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:35:52 17-03-2025
|38,1638
|37,8418
|15,3
|1,9
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|13:29:00 17-03-2025
|38,76778
|31,15556
|7
|1,2
|TASAGIL-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|13:29:00 17-03-2025
|38,8038
|31,115
|6,9
|1,6
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|13:26:44 17-03-2025
|36,973
|28,2785
|13,3
|1,7
|DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)
|13:00:33 17-03-2025
|39,6493
|29,3542
|0
|1,6
|HISARCIK (KUTAHYA)
|12:44:30 17-03-2025
|39,2707
|29,2175
|0
|1,5
|YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)
|12:40:26 17-03-2025
|37,143
|27,9498
|0
|1,7
|Urla (İzmir)
|12:10:52 17-03-2025
|38,3925
|26,73833
|7
|1,8
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:10:51 17-03-2025
|38,4015
|26,726
|5,4
|1,7
|Ege Denizi - [06.02 km] Ezine (Çanakkale)
|11:28:49 17-03-2025
|39,67333
|26,12611
|7
|1,5
|KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)
|11:28:47 17-03-2025
|39,6612
|26,1157
|18,1
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|11:05:55 17-03-2025
|38,24
|38,61833
|11,08
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:01:53 17-03-2025
|38,31861
|37,3025
|7,02
|2,5
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:01:53 17-03-2025
|38,379
|37,3578
|9,5
|2,3
|EGE DENIZI
|10:32:18 17-03-2025
|36,6715
|25,7497
|11,6
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|10:29:49 17-03-2025
|38,09417
|37,74917
|10,66
|2,3
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:29:49 17-03-2025
|38,091
|37,7507
|5
|2
|KIRAN-(MUGLA)
|09:04:39 17-03-2025
|37,0785
|28,1963
|13,8
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|08:43:48 17-03-2025
|38,16056
|37,8925
|7,17
|2,5
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:43:47 17-03-2025
|38,1653
|37,873
|8,4
|2,5
|Marmara Denizi - [24.92 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|07:07:01 17-03-2025
|40,79139
|28,41139
|5,54
|1,5
|MARMARA DENIZI
|07:07:00 17-03-2025
|40,7742
|28,4205
|7,3
|1,7
|Biga (Çanakkale)
|06:28:18 17-03-2025
|40,22861
|27,04417
|11,09
|2,5
|GURCESME-BIGA (CANAKKALE)
|06:28:18 17-03-2025
|40,233
|27,043
|14,1
|2,7
|Kırıkhan (Hatay)
|06:26:50 17-03-2025
|36,51722
|36,35222
|7,38
|1,7
|KALETEPE-KUMLU (HATAY)
|06:26:45 17-03-2025
|36,3915
|36,5208
|10,3
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|05:56:16 17-03-2025
|39,02944
|27,53944
|7
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|05:48:34 17-03-2025
|38,01028
|38,21333
|6,95
|1
|Zile (Tokat)
|05:35:28 17-03-2025
|40,08694
|35,97222
|7,03
|1,5
|TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
|05:35:26 17-03-2025
|40,0592
|35,9687
|15,5
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:18:30 17-03-2025
|38,08972
|36,99639
|10,55
|2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:18:30 17-03-2025
|38,124
|37,0088
|8,3
|2,1
|Kovancılar (Elazığ)
|05:09:51 17-03-2025
|38,66222
|39,80139
|18,3
|1,8
|BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG)
|05:09:51 17-03-2025
|38,6918
|39,836
|9,4
|1,9
|Yahyalı (Kayseri)
|05:00:21 17-03-2025
|38,03361
|35,5375
|4,97
|2,3
|SAZAK-YAHYALI (KAYSERI)
|05:00:19 17-03-2025
|38,0643
|35,5363
|5
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|04:46:40 17-03-2025
|38,15444
|38,60944
|7,07
|0,7
|Ege Denizi - [74.44 km] Datça (Muğla)
|04:10:28 17-03-2025
|36,02361
|27,45361
|9,43
|1,5
|EGE DENIZI
|04:10:22 17-03-2025
|35,8335
|27,421
|8
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|04:06:42 17-03-2025
|37,75861
|36,33333
|6,97
|1,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|04:06:41 17-03-2025
|37,78
|36,3357
|7,4
|1,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:48:04 17-03-2025
|38,09472
|37,05167
|7,01
|1,8
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:48:03 17-03-2025
|38,1242
|37,0235
|8,7
|1,8
|Doğanşehir (Malatya)
|03:42:13 17-03-2025
|38,06444
|38,00139
|7
|0,9
|Ege Denizi - [20.24 km] Karaburun (İzmir)
|03:42:02 17-03-2025
|38,84111
|26,48
|7
|1,1
|Karadeniz - [19.60 km] Çatalca (İstanbul)
|03:34:25 17-03-2025
|41,52611
|28,60694
|7,03
|1,1
|ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)
|03:34:17 17-03-2025
|41,683
|28,7827
|4,9
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:24:51 17-03-2025
|38,06806
|37,46722
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|03:14:25 17-03-2025
|38,39194
|38,91056
|7
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|02:53:16 17-03-2025
|38,40722
|37,84556
|7
|1,7
|KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|02:53:14 17-03-2025
|38,4125
|37,8267
|8
|1,7
|YAVU-DEMRE (ANTALYA)
|01:50:07 17-03-2025
|36,2425
|29,8505
|18,4
|1,3
|Akdeniz - [64.64 km] Demre (Antalya)
|01:50:02 17-03-2025
|35,63389
|30,02722
|14,11
|1,6
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