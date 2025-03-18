imsakiye

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Mart 2025

18 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) 00:53:24 18-03-2025 40,4198 28,023 12,6 2,3
Palu (Elazığ) 23:39:11 17-03-2025 38,70611 40,06917 7,22 0,9
BEYHAN-PALU (ELAZIG) 23:39:09 17-03-2025 38,762 40,1153 16 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:30:53 17-03-2025 38,05472 37,46639 7,02 1,6
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:30:52 17-03-2025 38,0465 37,4642 5,9 1,5
Pütürge (Malatya) 23:22:47 17-03-2025 38,27 38,80778 7 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 23:16:38 17-03-2025 37,54361 37,18833 7 1
Ege Denizi 23:03:52 17-03-2025 36,66528 25,57278 7 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:38:34 17-03-2025 38,34556 37,19167 6,17 1,3
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:38:32 17-03-2025 38,3418 37,2653 27,4 1,4
Korgun (Çankırı) 22:10:41 17-03-2025 40,68833 33,45 6,98 1,2
AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI) 22:10:41 17-03-2025 40,6477 33,4585 10,1 1,3
EGE DENIZI 22:05:33 17-03-2025 36,6267 25,4935 2,3 2,4
Ege Denizi 22:05:31 17-03-2025 36,50389 25,49194 7 2,2
GOKOVA-ULA (MUGLA) 22:02:42 17-03-2025 37,0628 28,388 2,1 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 21:47:04 17-03-2025 38,15722 36,53222 7 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:47:03 17-03-2025 38,117 36,5873 2,1 1,4
Menteşe (Muğla) 21:41:03 17-03-2025 37,12389 28,83806 6,97 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:41:02 17-03-2025 37,1442 28,8385 7,4 1,8
Aladağ (Adana) 20:32:30 17-03-2025 37,60222 35,47444 6,95 1,3
DARILIK-ALADAG (ADANA) 20:32:30 17-03-2025 37,6147 35,43 5 1,4
Ege Denizi - [47.94 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:27:50 17-03-2025 39,05417 25,97028 7,34 2,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 20:27:49 17-03-2025 39,0443 25,9543 7,2 2,6
Akçadağ (Malatya) 20:14:50 17-03-2025 38,50278 37,99444 7 3,2
KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) 20:14:50 17-03-2025 38,4573 38,0155 5,7 3,2
Menteşe (Muğla) 20:02:23 17-03-2025 37,13083 28,82222 8,66 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 20:02:22 17-03-2025 37,1415 28,8337 2,1 1,5
Emirdağ (Afyonkarahisar) 19:56:38 17-03-2025 38,84361 31,53167 10,09 1,1
Sincik (Adıyaman) 19:51:24 17-03-2025 38,13583 38,53583 6,99 1,1
GULUMUSAGI-(MALATYA) 19:51:22 17-03-2025 38,2045 38,4442 2,8 1,2
Ege Denizi - [05.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:50:29 17-03-2025 39,59333 26,11583 7 1,2
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 19:50:28 17-03-2025 39,5413 26,1042 10,6 1,5
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 19:28:28 17-03-2025 40,63417 27,59222 5,86 1,3
MARMARA DENIZI 19:28:28 17-03-2025 40,6382 27,6195 4,3 0,9
ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 19:13:07 17-03-2025 37,0815 30,6662 63,1 1,2
Döşemealtı (Antalya) 19:13:05 17-03-2025 37,18083 30,67389 76,7 1,1
Ege Denizi - [30.65 km] Karaburun (İzmir) 18:50:42 17-03-2025 38,90111 26,23528 7 1,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 18:50:41 17-03-2025 38,8865 26,1995 16,2 1,3
Ege Denizi 18:45:58 17-03-2025 36,78917 25,87111 6,23 1,8
EGE DENIZI 18:45:57 17-03-2025 36,7 25,7357 9 2,1
SURIYE 18:20:56 17-03-2025 36,5057 37,2088 10,6 1,7
El Bab, Halep (Suriye) - [30.20 km] Elbeyli (Kilis) 18:20:52 17-03-2025 36,37778 37,36139 4,4 1,6
EGE DENIZI 18:15:46 17-03-2025 36,6142 25,5352 8,4 1,9
ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) 18:13:32 17-03-2025 39,3973 33,3458 7,6 1,2
Bala (Ankara) 18:13:31 17-03-2025 39,42111 33,35028 7 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:03:52 17-03-2025 38,01833 37,52639 6,99 2,2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:03:52 17-03-2025 38,0163 37,5228 3,8 2,2
EGE DENIZI 17:56:13 17-03-2025 36,589 25,6117 9,4 2,2
Otlukbeli (Erzincan) 17:30:38 17-03-2025 40,03472 40,07917 7,31 1,9
AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) 17:30:38 17-03-2025 40,034 40,0607 11,3 1,9
Soma (Manisa) 17:25:25 17-03-2025 39,32639 27,54472 14,79 1,6
KOYUNDERE-SOMA (MANISA) 17:25:25 17-03-2025 39,3382 27,5342 8,3 1,8
Pütürge (Malatya) 17:03:19 17-03-2025 38,26194 38,71917 12,5 1,2
AKDENIZ 16:38:32 17-03-2025 35,2442 27,2512 27,4 3,8
Akdeniz - [175.53 km] Datça (Muğla) 16:38:30 17-03-2025 35,15389 27,005 9,08 3,8
Marmara Denizi - [08.82 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 16:15:10 17-03-2025 40,78028 27,48361 9,05 1,6
YENIKOY-(TEKIRDAG) 16:15:09 17-03-2025 40,7913 27,4577 14,9 1,9
Tercan (Erzincan) 15:51:08 17-03-2025 39,60889 40,6275 6,98 2,7
OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN) 15:51:07 17-03-2025 39,6353 40,6045 3,2 2,6
Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [52.90 km] Lalapaşa (Edirne) 15:43:38 17-03-2025 42,43472 26,5375 7 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:34:37 17-03-2025 36,9723 28,272 15,2 1,9
Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) - [48.47 km] Meriç (Edirne) 15:33:59 17-03-2025 41,34 25,79194 6,76 2,2
YUNANISTAN 15:33:56 17-03-2025 41,315 25,57 4,3 2,6
EGE DENIZI 15:27:44 17-03-2025 36,666 25,7073 10,4 2,5
EGE DENIZI 15:26:00 17-03-2025 36,6575 25,683 7,5 2,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 13:45:33 17-03-2025 36,9737 28,3 7,8 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.11 km] Bodrum (Muğla) 13:42:50 17-03-2025 36,94167 27,72889 7 1,7
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 13:42:50 17-03-2025 36,9503 27,7472 9,9 1,8
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:35:52 17-03-2025 38,1638 37,8418 15,3 1,9
Bolvadin (Afyonkarahisar) 13:29:00 17-03-2025 38,76778 31,15556 7 1,2
TASAGIL-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 13:29:00 17-03-2025 38,8038 31,115 6,9 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 13:26:44 17-03-2025 36,973 28,2785 13,3 1,7
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:00:33 17-03-2025 39,6493 29,3542 0 1,6
HISARCIK (KUTAHYA) 12:44:30 17-03-2025 39,2707 29,2175 0 1,5
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 12:40:26 17-03-2025 37,143 27,9498 0 1,7
Urla (İzmir) 12:10:52 17-03-2025 38,3925 26,73833 7 1,8
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 12:10:51 17-03-2025 38,4015 26,726 5,4 1,7
Ege Denizi - [06.02 km] Ezine (Çanakkale) 11:28:49 17-03-2025 39,67333 26,12611 7 1,5
KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) 11:28:47 17-03-2025 39,6612 26,1157 18,1 1,3
Pütürge (Malatya) 11:05:55 17-03-2025 38,24 38,61833 11,08 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:01:53 17-03-2025 38,31861 37,3025 7,02 2,5
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:01:53 17-03-2025 38,379 37,3578 9,5 2,3
EGE DENIZI 10:32:18 17-03-2025 36,6715 25,7497 11,6 2,2
Doğanşehir (Malatya) 10:29:49 17-03-2025 38,09417 37,74917 10,66 2,3
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:29:49 17-03-2025 38,091 37,7507 5 2
KIRAN-(MUGLA) 09:04:39 17-03-2025 37,0785 28,1963 13,8 1,4
Doğanşehir (Malatya) 08:43:48 17-03-2025 38,16056 37,8925 7,17 2,5
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:43:47 17-03-2025 38,1653 37,873 8,4 2,5
Marmara Denizi - [24.92 km] Büyükçekmece (İstanbul) 07:07:01 17-03-2025 40,79139 28,41139 5,54 1,5
MARMARA DENIZI 07:07:00 17-03-2025 40,7742 28,4205 7,3 1,7
Biga (Çanakkale) 06:28:18 17-03-2025 40,22861 27,04417 11,09 2,5
GURCESME-BIGA (CANAKKALE) 06:28:18 17-03-2025 40,233 27,043 14,1 2,7
Kırıkhan (Hatay) 06:26:50 17-03-2025 36,51722 36,35222 7,38 1,7
KALETEPE-KUMLU (HATAY) 06:26:45 17-03-2025 36,3915 36,5208 10,3 1,5
Akhisar (Manisa) 05:56:16 17-03-2025 39,02944 27,53944 7 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 05:48:34 17-03-2025 38,01028 38,21333 6,95 1
Zile (Tokat) 05:35:28 17-03-2025 40,08694 35,97222 7,03 1,5
TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 05:35:26 17-03-2025 40,0592 35,9687 15,5 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 05:18:30 17-03-2025 38,08972 36,99639 10,55 2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:18:30 17-03-2025 38,124 37,0088 8,3 2,1
Kovancılar (Elazığ) 05:09:51 17-03-2025 38,66222 39,80139 18,3 1,8
BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) 05:09:51 17-03-2025 38,6918 39,836 9,4 1,9
Yahyalı (Kayseri) 05:00:21 17-03-2025 38,03361 35,5375 4,97 2,3
SAZAK-YAHYALI (KAYSERI) 05:00:19 17-03-2025 38,0643 35,5363 5 2,4
Pütürge (Malatya) 04:46:40 17-03-2025 38,15444 38,60944 7,07 0,7
Ege Denizi - [74.44 km] Datça (Muğla) 04:10:28 17-03-2025 36,02361 27,45361 9,43 1,5
EGE DENIZI 04:10:22 17-03-2025 35,8335 27,421 8 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 04:06:42 17-03-2025 37,75861 36,33333 6,97 1,8
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 04:06:41 17-03-2025 37,78 36,3357 7,4 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:48:04 17-03-2025 38,09472 37,05167 7,01 1,8
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:48:03 17-03-2025 38,1242 37,0235 8,7 1,8
Doğanşehir (Malatya) 03:42:13 17-03-2025 38,06444 38,00139 7 0,9
Ege Denizi - [20.24 km] Karaburun (İzmir) 03:42:02 17-03-2025 38,84111 26,48 7 1,1
Karadeniz - [19.60 km] Çatalca (İstanbul) 03:34:25 17-03-2025 41,52611 28,60694 7,03 1,1
ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) 03:34:17 17-03-2025 41,683 28,7827 4,9 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:24:51 17-03-2025 38,06806 37,46722 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 03:14:25 17-03-2025 38,39194 38,91056 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 02:53:16 17-03-2025 38,40722 37,84556 7 1,7
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 02:53:14 17-03-2025 38,4125 37,8267 8 1,7
YAVU-DEMRE (ANTALYA) 01:50:07 17-03-2025 36,2425 29,8505 18,4 1,3
Akdeniz - [64.64 km] Demre (Antalya) 01:50:02 17-03-2025 35,63389 30,02722 14,11 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) 00:53:24 18-03-2025 40,4198 28,023 12,6 2,3
Palu (Elazığ) 23:39:11 17-03-2025 38,70611 40,06917 7,22 0,9
BEYHAN-PALU (ELAZIG) 23:39:09 17-03-2025 38,762 40,1153 16 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:30:53 17-03-2025 38,05472 37,46639 7,02 1,6
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:30:52 17-03-2025 38,0465 37,4642 5,9 1,5
Pütürge (Malatya) 23:22:47 17-03-2025 38,27 38,80778 7 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 23:16:38 17-03-2025 37,54361 37,18833 7 1
Ege Denizi 23:03:52 17-03-2025 36,66528 25,57278 7 2,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:38:34 17-03-2025 38,34556 37,19167 6,17 1,3
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:38:32 17-03-2025 38,3418 37,2653 27,4 1,4
Korgun (Çankırı) 22:10:41 17-03-2025 40,68833 33,45 6,98 1,2
AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI) 22:10:41 17-03-2025 40,6477 33,4585 10,1 1,3
EGE DENIZI 22:05:33 17-03-2025 36,6267 25,4935 2,3 2,4
Ege Denizi 22:05:31 17-03-2025 36,50389 25,49194 7 2,2
GOKOVA-ULA (MUGLA) 22:02:42 17-03-2025 37,0628 28,388 2,1 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 21:47:04 17-03-2025 38,15722 36,53222 7 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:47:03 17-03-2025 38,117 36,5873 2,1 1,4
Menteşe (Muğla) 21:41:03 17-03-2025 37,12389 28,83806 6,97 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 21:41:02 17-03-2025 37,1442 28,8385 7,4 1,8
Aladağ (Adana) 20:32:30 17-03-2025 37,60222 35,47444 6,95 1,3
DARILIK-ALADAG (ADANA) 20:32:30 17-03-2025 37,6147 35,43 5 1,4
Ege Denizi - [47.94 km] Ayvacık (Çanakkale) 20:27:50 17-03-2025 39,05417 25,97028 7,34 2,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 20:27:49 17-03-2025 39,0443 25,9543 7,2 2,6
Akçadağ (Malatya) 20:14:50 17-03-2025 38,50278 37,99444 7 3,2
KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) 20:14:50 17-03-2025 38,4573 38,0155 5,7 3,2
Menteşe (Muğla) 20:02:23 17-03-2025 37,13083 28,82222 8,66 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 20:02:22 17-03-2025 37,1415 28,8337 2,1 1,5
Emirdağ (Afyonkarahisar) 19:56:38 17-03-2025 38,84361 31,53167 10,09 1,1
Sincik (Adıyaman) 19:51:24 17-03-2025 38,13583 38,53583 6,99 1,1
GULUMUSAGI-(MALATYA) 19:51:22 17-03-2025 38,2045 38,4442 2,8 1,2
Ege Denizi - [05.35 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:50:29 17-03-2025 39,59333 26,11583 7 1,2
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 19:50:28 17-03-2025 39,5413 26,1042 10,6 1,5
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 19:28:28 17-03-2025 40,63417 27,59222 5,86 1,3
MARMARA DENIZI 19:28:28 17-03-2025 40,6382 27,6195 4,3 0,9
ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 19:13:07 17-03-2025 37,0815 30,6662 63,1 1,2
Döşemealtı (Antalya) 19:13:05 17-03-2025 37,18083 30,67389 76,7 1,1
Ege Denizi - [30.65 km] Karaburun (İzmir) 18:50:42 17-03-2025 38,90111 26,23528 7 1,4
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 18:50:41 17-03-2025 38,8865 26,1995 16,2 1,3
Ege Denizi 18:45:58 17-03-2025 36,78917 25,87111 6,23 1,8
EGE DENIZI 18:45:57 17-03-2025 36,7 25,7357 9 2,1
SURIYE 18:20:56 17-03-2025 36,5057 37,2088 10,6 1,7
El Bab, Halep (Suriye) - [30.20 km] Elbeyli (Kilis) 18:20:52 17-03-2025 36,37778 37,36139 4,4 1,6
EGE DENIZI 18:15:46 17-03-2025 36,6142 25,5352 8,4 1,9
ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) 18:13:32 17-03-2025 39,3973 33,3458 7,6 1,2
Bala (Ankara) 18:13:31 17-03-2025 39,42111 33,35028 7 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:03:52 17-03-2025 38,01833 37,52639 6,99 2,2
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:03:52 17-03-2025 38,0163 37,5228 3,8 2,2
EGE DENIZI 17:56:13 17-03-2025 36,589 25,6117 9,4 2,2
Otlukbeli (Erzincan) 17:30:38 17-03-2025 40,03472 40,07917 7,31 1,9
AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) 17:30:38 17-03-2025 40,034 40,0607 11,3 1,9
Soma (Manisa) 17:25:25 17-03-2025 39,32639 27,54472 14,79 1,6
KOYUNDERE-SOMA (MANISA) 17:25:25 17-03-2025 39,3382 27,5342 8,3 1,8
Pütürge (Malatya) 17:03:19 17-03-2025 38,26194 38,71917 12,5 1,2
AKDENIZ 16:38:32 17-03-2025 35,2442 27,2512 27,4 3,8
Akdeniz - [175.53 km] Datça (Muğla) 16:38:30 17-03-2025 35,15389 27,005 9,08 3,8
Marmara Denizi - [08.82 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 16:15:10 17-03-2025 40,78028 27,48361 9,05 1,6
YENIKOY-(TEKIRDAG) 16:15:09 17-03-2025 40,7913 27,4577 14,9 1,9
Tercan (Erzincan) 15:51:08 17-03-2025 39,60889 40,6275 6,98 2,7
OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN) 15:51:07 17-03-2025 39,6353 40,6045 3,2 2,6
Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [52.90 km] Lalapaşa (Edirne) 15:43:38 17-03-2025 42,43472 26,5375 7 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:34:37 17-03-2025 36,9723 28,272 15,2 1,9
Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) - [48.47 km] Meriç (Edirne) 15:33:59 17-03-2025 41,34 25,79194 6,76 2,2
YUNANISTAN 15:33:56 17-03-2025 41,315 25,57 4,3 2,6
EGE DENIZI 15:27:44 17-03-2025 36,666 25,7073 10,4 2,5
EGE DENIZI 15:26:00 17-03-2025 36,6575 25,683 7,5 2,7
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 13:45:33 17-03-2025 36,9737 28,3 7,8 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.11 km] Bodrum (Muğla) 13:42:50 17-03-2025 36,94167 27,72889 7 1,7
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 13:42:50 17-03-2025 36,9503 27,7472 9,9 1,8
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:35:52 17-03-2025 38,1638 37,8418 15,3 1,9
Bolvadin (Afyonkarahisar) 13:29:00 17-03-2025 38,76778 31,15556 7 1,2
TASAGIL-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 13:29:00 17-03-2025 38,8038 31,115 6,9 1,6
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 13:26:44 17-03-2025 36,973 28,2785 13,3 1,7
DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:00:33 17-03-2025 39,6493 29,3542 0 1,6
HISARCIK (KUTAHYA) 12:44:30 17-03-2025 39,2707 29,2175 0 1,5
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) 12:40:26 17-03-2025 37,143 27,9498 0 1,7
Urla (İzmir) 12:10:52 17-03-2025 38,3925 26,73833 7 1,8
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 12:10:51 17-03-2025 38,4015 26,726 5,4 1,7
Ege Denizi - [06.02 km] Ezine (Çanakkale) 11:28:49 17-03-2025 39,67333 26,12611 7 1,5
KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) 11:28:47 17-03-2025 39,6612 26,1157 18,1 1,3
Pütürge (Malatya) 11:05:55 17-03-2025 38,24 38,61833 11,08 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:01:53 17-03-2025 38,31861 37,3025 7,02 2,5
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:01:53 17-03-2025 38,379 37,3578 9,5 2,3
EGE DENIZI 10:32:18 17-03-2025 36,6715 25,7497 11,6 2,2
Doğanşehir (Malatya) 10:29:49 17-03-2025 38,09417 37,74917 10,66 2,3
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:29:49 17-03-2025 38,091 37,7507 5 2
KIRAN-(MUGLA) 09:04:39 17-03-2025 37,0785 28,1963 13,8 1,4
Doğanşehir (Malatya) 08:43:48 17-03-2025 38,16056 37,8925 7,17 2,5
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:43:47 17-03-2025 38,1653 37,873 8,4 2,5
Marmara Denizi - [24.92 km] Büyükçekmece (İstanbul) 07:07:01 17-03-2025 40,79139 28,41139 5,54 1,5
MARMARA DENIZI 07:07:00 17-03-2025 40,7742 28,4205 7,3 1,7
Biga (Çanakkale) 06:28:18 17-03-2025 40,22861 27,04417 11,09 2,5
GURCESME-BIGA (CANAKKALE) 06:28:18 17-03-2025 40,233 27,043 14,1 2,7
Kırıkhan (Hatay) 06:26:50 17-03-2025 36,51722 36,35222 7,38 1,7
KALETEPE-KUMLU (HATAY) 06:26:45 17-03-2025 36,3915 36,5208 10,3 1,5
Akhisar (Manisa) 05:56:16 17-03-2025 39,02944 27,53944 7 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 05:48:34 17-03-2025 38,01028 38,21333 6,95 1
Zile (Tokat) 05:35:28 17-03-2025 40,08694 35,97222 7,03 1,5
TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 05:35:26 17-03-2025 40,0592 35,9687 15,5 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 05:18:30 17-03-2025 38,08972 36,99639 10,55 2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:18:30 17-03-2025 38,124 37,0088 8,3 2,1
Kovancılar (Elazığ) 05:09:51 17-03-2025 38,66222 39,80139 18,3 1,8
BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) 05:09:51 17-03-2025 38,6918 39,836 9,4 1,9
Yahyalı (Kayseri) 05:00:21 17-03-2025 38,03361 35,5375 4,97 2,3
SAZAK-YAHYALI (KAYSERI) 05:00:19 17-03-2025 38,0643 35,5363 5 2,4
Pütürge (Malatya) 04:46:40 17-03-2025 38,15444 38,60944 7,07 0,7
Ege Denizi - [74.44 km] Datça (Muğla) 04:10:28 17-03-2025 36,02361 27,45361 9,43 1,5
EGE DENIZI 04:10:22 17-03-2025 35,8335 27,421 8 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 04:06:42 17-03-2025 37,75861 36,33333 6,97 1,8
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 04:06:41 17-03-2025 37,78 36,3357 7,4 1,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:48:04 17-03-2025 38,09472 37,05167 7,01 1,8
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:48:03 17-03-2025 38,1242 37,0235 8,7 1,8
Doğanşehir (Malatya) 03:42:13 17-03-2025 38,06444 38,00139 7 0,9
Ege Denizi - [20.24 km] Karaburun (İzmir) 03:42:02 17-03-2025 38,84111 26,48 7 1,1
Karadeniz - [19.60 km] Çatalca (İstanbul) 03:34:25 17-03-2025 41,52611 28,60694 7,03 1,1
ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) 03:34:17 17-03-2025 41,683 28,7827 4,9 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:24:51 17-03-2025 38,06806 37,46722 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 03:14:25 17-03-2025 38,39194 38,91056 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 02:53:16 17-03-2025 38,40722 37,84556 7 1,7
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 02:53:14 17-03-2025 38,4125 37,8267 8 1,7
YAVU-DEMRE (ANTALYA) 01:50:07 17-03-2025 36,2425 29,8505 18,4 1,3
Akdeniz - [64.64 km] Demre (Antalya) 01:50:02 17-03-2025 35,63389 30,02722 14,11 1,6
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...