Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
18 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:43:07 17-04-2025
|38,09278
|38,45528
|7,76
|3,1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:43:06 17-04-2025
|38,12
|38,4668
|5
|3,1
|Sarıkamış (Kars)
|23:36:37 17-04-2025
|39,97972
|42,58583
|7
|1,6
|KOZAN-SARIKAMIS (KARS)
|23:36:35 17-04-2025
|40,0082
|42,5792
|5,4
|2
|EGE DENIZI
|22:49:04 17-04-2025
|36,0342
|27,1627
|9,5
|3,2
|Ege Denizi - [95.13 km] Datça (Muğla)
|22:49:00 17-04-2025
|35,86972
|27,15806
|7
|2,9
|YUNANISTAN
|22:46:05 17-04-2025
|37,3393
|23,5272
|3,2
|3,2
|Ege Denizi
|22:46:04 17-04-2025
|37,42694
|23,65167
|7
|3,2
|YUNANISTAN
|22:43:40 17-04-2025
|37,3005
|23,4803
|4,7
|2,8
|Ege Denizi
|22:43:38 17-04-2025
|37,40944
|23,6775
|7
|2,7
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:42:37 17-04-2025
|38,0803
|36,6568
|5,3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:42:36 17-04-2025
|38,23222
|36,55361
|7
|1,2
|Kotayk (Ermenistan) - [54.51 km] Aralık (Iğdır)
|22:34:07 17-04-2025
|40,41694
|44,72083
|7
|1,4
|Çatak (Van)
|22:27:49 17-04-2025
|38,09222
|42,94028
|7
|1,4
|Gündoğmuş (Antalya)
|22:16:00 17-04-2025
|36,78556
|31,96722
|7
|1,8
|ORTAKONUS-GUNDOGMUS (ANTALYA)
|22:16:00 17-04-2025
|36,7662
|32,037
|5,4
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:44:10 17-04-2025
|38,05444
|36,5675
|7
|1,8
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:44:08 17-04-2025
|38,0703
|36,6225
|5
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|21:27:06 17-04-2025
|38,15972
|38,45861
|13,15
|1,7
|ULUKOY-(MALATYA)
|21:27:05 17-04-2025
|38,1807
|38,464
|5
|1,7
|EGE DENIZI
|21:22:45 17-04-2025
|35,73
|25,4632
|5,9
|2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|21:11:58 17-04-2025
|38,155
|36,83889
|7
|1,1
|Seydikemer (Muğla)
|21:10:49 17-04-2025
|36,55083
|29,38944
|7
|1
|Ege Denizi - [27.33 km] Marmaris (Muğla)
|21:06:37 17-04-2025
|36,46028
|27,89028
|61,23
|1,8
|EGE DENIZI
|21:06:37 17-04-2025
|36,4808
|27,7763
|68,3
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|21:03:24 17-04-2025
|38,14222
|38,51611
|7,05
|1
|Göle (Ardahan)
|20:58:06 17-04-2025
|40,7575
|42,795
|7
|1,2
|AKDENIZ
|20:56:36 17-04-2025
|36,1032
|29,0702
|10,8
|1,7
|Akdeniz - [39.16 km] Kaş (Antalya)
|20:56:34 17-04-2025
|35,96472
|29,11361
|9,68
|1,6
|Azez, Halep (Suriye) - [03.99 km] Merkez (Kilis)
|20:56:17 17-04-2025
|36,63611
|37,19167
|8,81
|1,6
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|20:49:50 17-04-2025
|40,4207
|28,8535
|9,1
|1,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.72 km] Mudanya (Bursa)
|20:49:49 17-04-2025
|40,42583
|28,84
|4,77
|1,5
|Genç (Bingöl)
|20:21:53 17-04-2025
|38,66417
|40,21167
|6,98
|1,4
|GUNKONDU-GENC (BINGOL)
|20:21:53 17-04-2025
|38,6222
|40,1937
|12,6
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|20:17:50 17-04-2025
|38,13
|38,53083
|9,46
|2,1
|ULUKOY-(MALATYA)
|20:17:49 17-04-2025
|38,1535
|38,5278
|6,4
|1,9
|Aslanapa (Kütahya)
|20:16:50 17-04-2025
|39,06944
|29,73833
|6,12
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:57:13 17-04-2025
|38,23833
|38,17583
|6,98
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:30:30 17-04-2025
|38,23889
|37,17861
|6,9
|1,5
|CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:30:29 17-04-2025
|38,2678
|37,216
|10,6
|1,7
|YUNANISTAN
|19:16:59 17-04-2025
|37,4107
|23,4268
|5
|2,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:12:52 17-04-2025
|39,0492
|26,1153
|8
|1,7
|Ege Denizi - [37.05 km] Karaburun (İzmir)
|19:12:50 17-04-2025
|38,92722
|26,15389
|7,04
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|19:02:08 17-04-2025
|38,27083
|37,78417
|10,83
|1,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|19:02:07 17-04-2025
|38,2512
|37,7695
|5,8
|1,6
|Toroslar (Mersin)
|18:54:47 17-04-2025
|36,94417
|34,50028
|7
|1,3
|TOROSLAR (MERSIN)
|18:54:47 17-04-2025
|36,8332
|34,6592
|7,2
|1,5
|Göle (Ardahan)
|18:47:58 17-04-2025
|40,77194
|42,8075
|7,18
|1,2
|Merkez (Adıyaman)
|18:38:05 17-04-2025
|37,95222
|38,25861
|7
|1
|Akdeniz - [64.02 km] Marmaris (Muğla)
|18:36:40 17-04-2025
|36,055
|28,11722
|12,1
|2,7
|AKDENIZ
|18:36:40 17-04-2025
|36,095
|28,1467
|5
|2,8
|YUKARINARLICA-CATAK (VAN)
|18:28:30 17-04-2025
|38,144
|42,9582
|5,5
|1,9
|Çatak (Van)
|18:28:29 17-04-2025
|38,07056
|43,0675
|4,8
|1,6
|Çatak (Van)
|18:27:10 17-04-2025
|38,10861
|43,00139
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:28 17-04-2025
|39,51333
|28,10222
|6,16
|1,5
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:11:28 17-04-2025
|39,4977
|28,1413
|10
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:01:11 17-04-2025
|35,2695
|24,2463
|9,7
|2,4
|Merkez (Adıyaman)
|16:35:17 17-04-2025
|37,93972
|38,10778
|21,4
|2
|RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:35:17 17-04-2025
|37,966
|38,0078
|9,8
|2
|EGE DENIZI
|15:11:07 17-04-2025
|36,6435
|25,953
|9,7
|2,6
|Ege Denizi
|15:11:01 17-04-2025
|36,52222
|25,55222
|7
|2,5
|Olur (Erzurum)
|14:53:07 17-04-2025
|40,87194
|41,90944
|7,39
|1
|Merkez (Bolu)
|14:51:11 17-04-2025
|40,89556
|31,65583
|9,29
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|14:39:31 17-04-2025
|38,29194
|37,7375
|12,75
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|14:39:30 17-04-2025
|38,2848
|37,7622
|11,2
|2,1
|EGE DENIZI
|14:29:31 17-04-2025
|36,6503
|25,9197
|23
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|13:53:49 17-04-2025
|38,30222
|37,76389
|13,4
|3,6
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|13:53:49 17-04-2025
|38,3252
|37,7883
|5,1
|3,7
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:37:15 17-04-2025
|38,1133
|36,6972
|10,8
|1,6
|AKDENIZ
|13:27:20 17-04-2025
|36,323
|28,7793
|14,9
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:12:15 17-04-2025
|38,1
|36,65361
|6,96
|1,4
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:12:13 17-04-2025
|38,1142
|36,6932
|18,1
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|13:09:45 17-04-2025
|40,13472
|31,9375
|7,06
|2,1
|Toroslar (Mersin)
|13:07:55 17-04-2025
|37,00167
|34,36806
|10,12
|1,4
|Erdemli (Mersin)
|13:01:49 17-04-2025
|36,75556
|34,33944
|6,77
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:46:17 17-04-2025
|37,8682
|26,8807
|4,4
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.51 km] Karaburun (İzmir)
|12:39:27 17-04-2025
|38,52444
|26,75611
|8,15
|2
|MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR)
|12:39:26 17-04-2025
|38,4887
|26,6812
|9,9
|2
|Akdeniz - [203.11 km] Kaş (Antalya)
|11:59:30 17-04-2025
|34,67694
|28,22889
|8,67
|3,2
|AKDENIZ
|11:59:29 17-04-2025
|34,441
|28,3695
|23,9
|3,7
|AKCABUK-CATAK (VAN)
|11:45:38 17-04-2025
|38,0823
|42,9915
|5,8
|3,4
|Çatak (Van)
|11:45:37 17-04-2025
|38,09111
|43,01528
|12,4
|3,3
|EGE DENIZI
|11:17:03 17-04-2025
|36,6512
|25,6842
|17
|1,9
|EGE DENIZI
|11:14:53 17-04-2025
|36,3402
|25,6407
|13
|2
|Bulanık (Muş)
|10:32:32 17-04-2025
|39,1425
|42,06
|7
|1,2
|Buharkent (Aydın)
|10:24:43 17-04-2025
|37,96
|28,83389
|8,01
|2,5
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|10:24:43 17-04-2025
|37,986
|28,8387
|8,3
|2,3
|Toroslar (Mersin)
|09:56:34 17-04-2025
|36,92694
|34,54361
|7,43
|1,7
|Hilvan (Şanlıurfa)
|09:55:21 17-04-2025
|37,51889
|38,66333
|7,01
|2,6
|BAHCELI-(SANLIURFA)
|09:55:20 17-04-2025
|37,482
|38,6647
|10,6
|2,4
|EGE DENIZI
|09:52:56 17-04-2025
|36,559
|24,7862
|14,9
|2,4
|EGE DENIZI
|09:47:18 17-04-2025
|36,4843
|26,0027
|8,9
|1,8
|Sarayköy (Denizli)
|09:42:21 17-04-2025
|37,95667
|28,85389
|9,42
|1,4
|Çamlıyayla (Mersin)
|09:35:44 17-04-2025
|37,1675
|34,52528
|18,51
|1,9
|Merkez (Isparta)
|09:32:09 17-04-2025
|37,72694
|30,62694
|7
|2
|DIREKLI-(ISPARTA)
|09:32:08 17-04-2025
|37,7217
|30,6028
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|09:22:29 17-04-2025
|36,6208
|25,584
|21,3
|2
|Marmaris (Muğla)
|09:11:38 17-04-2025
|36,99389
|28,22556
|9,81
|2,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:11:36 17-04-2025
|37,0238
|28,2543
|17,2
|2,2
|Karadeniz - [05.90 km] Merkez (Rize)
|09:03:45 17-04-2025
|41,09194
|40,51111
|8,27
|1,4
|EGE DENIZI
|09:03:12 17-04-2025
|36,6062
|25,6108
|20,1
|2,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|09:01:05 17-04-2025
|39,42417
|27,87083
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|09:00:13 17-04-2025
|36,6313
|25,7902
|15,5
|2
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|08:58:56 17-04-2025
|38,81639
|31,30972
|6,88
|1,1
|EGE DENIZI
|08:48:47 17-04-2025
|36,5962
|25,7382
|10,8
|2,7
|EGE DENIZI
|08:47:22 17-04-2025
|36,6257
|25,513
|7,6
|2
|Karadeniz - [07.51 km] Görele (Giresun)
|08:45:37 17-04-2025
|41,10056
|38,98111
|19,69
|1,4
|EGE DENIZI
|08:37:44 17-04-2025
|36,5408
|25,7637
|6,2
|2
|EGE DENIZI
|08:32:17 17-04-2025
|35,7073
|26,1172
|5,2
|2
|Ceyhan (Adana)
|08:09:26 17-04-2025
|37,18056
|35,83917
|7
|1,3
|EKINYAZI-CEYHAN (ADANA)
|08:09:24 17-04-2025
|37,1593
|35,851
|25,7
|1,5
|Gürün (Sivas)
|06:22:21 17-04-2025
|38,82806
|37,31083
|8,34
|2,3
|CAMLICA-GURUN (SIVAS)
|06:22:20 17-04-2025
|38,821
|37,3358
|2,5
|2,3
|Merkez (Erzincan)
|06:02:21 17-04-2025
|39,8
|39,47389
|7,1
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:57:51 17-04-2025
|38,07222
|37,87417
|7,09
|1
|DAGPINAR-(MUGLA)
|05:50:09 17-04-2025
|37,1303
|28,0715
|11,3
|1,6
|Milas (Muğla)
|05:50:07 17-04-2025
|37,11694
|28,03611
|7,82
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:40:49 17-04-2025
|38,14528
|38,43361
|7,05
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|04:57:34 17-04-2025
|37,95444
|37,4325
|6,76
|1,2
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|04:57:34 17-04-2025
|37,9407
|37,435
|4,8
|1,3
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|04:55:55 17-04-2025
|38,806
|37,3713
|6,8
|1,7
|Gürün (Sivas)
|04:55:54 17-04-2025
|38,82222
|37,36694
|0,79
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.17 km] Selçuk (İzmir)
|04:52:18 17-04-2025
|37,93889
|27,25778
|7
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:52:16 17-04-2025
|37,907
|27,1445
|4,3
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|04:36:27 17-04-2025
|35,0033
|26,6688
|20,5
|2,1
|Ceyhan (Adana)
|04:35:41 17-04-2025
|37,08417
|35,97056
|7
|0,9
|ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA)
|04:35:41 17-04-2025
|37,1335
|36,0078
|5
|1
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|04:19:29 17-04-2025
|40,9052
|31,6553
|4,7
|1,5
|İliç (Erzincan)
|03:54:40 17-04-2025
|39,43556
|38,55528
|6,99
|1,2
|Silopi (Şırnak)
|03:48:33 17-04-2025
|37,20917
|42,48222
|7
|1,7
|Kalecik (Ankara)
|03:26:59 17-04-2025
|40,18639
|33,42472
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|03:10:04 17-04-2025
|38,35694
|37,79528
|9,97
|1
|MESCICELE-(BOLU)
|02:43:24 17-04-2025
|40,8918
|31,6657
|5,3
|2,7
|Merkez (Bolu)
|02:43:23 17-04-2025
|40,88667
|31,675
|11,55
|2,4
|Çamlıhemşin (Rize)
|02:42:29 17-04-2025
|40,77111
|40,90667
|6,99
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:32:31 17-04-2025
|37,40528
|36,33361
|12,22
|1,5
|YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:32:30 17-04-2025
|37,4572
|36,3267
|11,4
|1,4
|YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
|02:16:28 17-04-2025
|38,3447
|38,946
|7,4
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|02:16:27 17-04-2025
|38,30361
|38,93444
|7
|1,4
|Otlukbeli (Erzincan)
|02:15:19 17-04-2025
|39,96722
|39,95806
|7
|1,2
|OTLUKBELI (ERZINCAN)
|02:15:19 17-04-2025
|39,9658
|40,0388
|8,4
|1,7
|Bodrum (Muğla)
|01:48:41 17-04-2025
|37,00278
|27,67056
|7
|1
|Akdeniz - [42.64 km] Kaş (Antalya)
|01:37:07 17-04-2025
|36,02667
|28,95889
|6,54
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:26:32 17-04-2025
|38,17972
|38,01667
|6,25
|1,1
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:26:30 17-04-2025
|38,1932
|37,9902
|27,7
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|00:57:17 17-04-2025
|39,70472
|38,83944
|7,03
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:38:57 17-04-2025
|38,25972
|38,18556
|7,03
|1,4
|Çubuk (Ankara)
|00:31:49 17-04-2025
|40,43167
|32,93444
|10,06
|2,1
|KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)
|00:31:48 17-04-2025
|40,4427
|32,9493
|5
|2,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:43:07 17-04-2025
|38,09278
|38,45528
|7,76
|3,1
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|23:43:06 17-04-2025
|38,12
|38,4668
|5
|3,1
|Sarıkamış (Kars)
|23:36:37 17-04-2025
|39,97972
|42,58583
|7
|1,6
|KOZAN-SARIKAMIS (KARS)
|23:36:35 17-04-2025
|40,0082
|42,5792
|5,4
|2
|EGE DENIZI
|22:49:04 17-04-2025
|36,0342
|27,1627
|9,5
|3,2
|Ege Denizi - [95.13 km] Datça (Muğla)
|22:49:00 17-04-2025
|35,86972
|27,15806
|7
|2,9
|YUNANISTAN
|22:46:05 17-04-2025
|37,3393
|23,5272
|3,2
|3,2
|Ege Denizi
|22:46:04 17-04-2025
|37,42694
|23,65167
|7
|3,2
|YUNANISTAN
|22:43:40 17-04-2025
|37,3005
|23,4803
|4,7
|2,8
|Ege Denizi
|22:43:38 17-04-2025
|37,40944
|23,6775
|7
|2,7
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:42:37 17-04-2025
|38,0803
|36,6568
|5,3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:42:36 17-04-2025
|38,23222
|36,55361
|7
|1,2
|Kotayk (Ermenistan) - [54.51 km] Aralık (Iğdır)
|22:34:07 17-04-2025
|40,41694
|44,72083
|7
|1,4
|Çatak (Van)
|22:27:49 17-04-2025
|38,09222
|42,94028
|7
|1,4
|Gündoğmuş (Antalya)
|22:16:00 17-04-2025
|36,78556
|31,96722
|7
|1,8
|ORTAKONUS-GUNDOGMUS (ANTALYA)
|22:16:00 17-04-2025
|36,7662
|32,037
|5,4
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:44:10 17-04-2025
|38,05444
|36,5675
|7
|1,8
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:44:08 17-04-2025
|38,0703
|36,6225
|5
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|21:27:06 17-04-2025
|38,15972
|38,45861
|13,15
|1,7
|ULUKOY-(MALATYA)
|21:27:05 17-04-2025
|38,1807
|38,464
|5
|1,7
|EGE DENIZI
|21:22:45 17-04-2025
|35,73
|25,4632
|5,9
|2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|21:11:58 17-04-2025
|38,155
|36,83889
|7
|1,1
|Seydikemer (Muğla)
|21:10:49 17-04-2025
|36,55083
|29,38944
|7
|1
|Ege Denizi - [27.33 km] Marmaris (Muğla)
|21:06:37 17-04-2025
|36,46028
|27,89028
|61,23
|1,8
|EGE DENIZI
|21:06:37 17-04-2025
|36,4808
|27,7763
|68,3
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|21:03:24 17-04-2025
|38,14222
|38,51611
|7,05
|1
|Göle (Ardahan)
|20:58:06 17-04-2025
|40,7575
|42,795
|7
|1,2
|AKDENIZ
|20:56:36 17-04-2025
|36,1032
|29,0702
|10,8
|1,7
|Akdeniz - [39.16 km] Kaş (Antalya)
|20:56:34 17-04-2025
|35,96472
|29,11361
|9,68
|1,6
|Azez, Halep (Suriye) - [03.99 km] Merkez (Kilis)
|20:56:17 17-04-2025
|36,63611
|37,19167
|8,81
|1,6
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|20:49:50 17-04-2025
|40,4207
|28,8535
|9,1
|1,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.72 km] Mudanya (Bursa)
|20:49:49 17-04-2025
|40,42583
|28,84
|4,77
|1,5
|Genç (Bingöl)
|20:21:53 17-04-2025
|38,66417
|40,21167
|6,98
|1,4
|GUNKONDU-GENC (BINGOL)
|20:21:53 17-04-2025
|38,6222
|40,1937
|12,6
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|20:17:50 17-04-2025
|38,13
|38,53083
|9,46
|2,1
|ULUKOY-(MALATYA)
|20:17:49 17-04-2025
|38,1535
|38,5278
|6,4
|1,9
|Aslanapa (Kütahya)
|20:16:50 17-04-2025
|39,06944
|29,73833
|6,12
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:57:13 17-04-2025
|38,23833
|38,17583
|6,98
|1,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:30:30 17-04-2025
|38,23889
|37,17861
|6,9
|1,5
|CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:30:29 17-04-2025
|38,2678
|37,216
|10,6
|1,7
|YUNANISTAN
|19:16:59 17-04-2025
|37,4107
|23,4268
|5
|2,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|19:12:52 17-04-2025
|39,0492
|26,1153
|8
|1,7
|Ege Denizi - [37.05 km] Karaburun (İzmir)
|19:12:50 17-04-2025
|38,92722
|26,15389
|7,04
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|19:02:08 17-04-2025
|38,27083
|37,78417
|10,83
|1,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|19:02:07 17-04-2025
|38,2512
|37,7695
|5,8
|1,6
|Toroslar (Mersin)
|18:54:47 17-04-2025
|36,94417
|34,50028
|7
|1,3
|TOROSLAR (MERSIN)
|18:54:47 17-04-2025
|36,8332
|34,6592
|7,2
|1,5
|Göle (Ardahan)
|18:47:58 17-04-2025
|40,77194
|42,8075
|7,18
|1,2
|Merkez (Adıyaman)
|18:38:05 17-04-2025
|37,95222
|38,25861
|7
|1
|Akdeniz - [64.02 km] Marmaris (Muğla)
|18:36:40 17-04-2025
|36,055
|28,11722
|12,1
|2,7
|AKDENIZ
|18:36:40 17-04-2025
|36,095
|28,1467
|5
|2,8
|YUKARINARLICA-CATAK (VAN)
|18:28:30 17-04-2025
|38,144
|42,9582
|5,5
|1,9
|Çatak (Van)
|18:28:29 17-04-2025
|38,07056
|43,0675
|4,8
|1,6
|Çatak (Van)
|18:27:10 17-04-2025
|38,10861
|43,00139
|7
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:28 17-04-2025
|39,51333
|28,10222
|6,16
|1,5
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:11:28 17-04-2025
|39,4977
|28,1413
|10
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|17:01:11 17-04-2025
|35,2695
|24,2463
|9,7
|2,4
|Merkez (Adıyaman)
|16:35:17 17-04-2025
|37,93972
|38,10778
|21,4
|2
|RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|16:35:17 17-04-2025
|37,966
|38,0078
|9,8
|2
|EGE DENIZI
|15:11:07 17-04-2025
|36,6435
|25,953
|9,7
|2,6
|Ege Denizi
|15:11:01 17-04-2025
|36,52222
|25,55222
|7
|2,5
|Olur (Erzurum)
|14:53:07 17-04-2025
|40,87194
|41,90944
|7,39
|1
|Merkez (Bolu)
|14:51:11 17-04-2025
|40,89556
|31,65583
|9,29
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|14:39:31 17-04-2025
|38,29194
|37,7375
|12,75
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|14:39:30 17-04-2025
|38,2848
|37,7622
|11,2
|2,1
|EGE DENIZI
|14:29:31 17-04-2025
|36,6503
|25,9197
|23
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|13:53:49 17-04-2025
|38,30222
|37,76389
|13,4
|3,6
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|13:53:49 17-04-2025
|38,3252
|37,7883
|5,1
|3,7
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:37:15 17-04-2025
|38,1133
|36,6972
|10,8
|1,6
|AKDENIZ
|13:27:20 17-04-2025
|36,323
|28,7793
|14,9
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13:12:15 17-04-2025
|38,1
|36,65361
|6,96
|1,4
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:12:13 17-04-2025
|38,1142
|36,6932
|18,1
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|13:09:45 17-04-2025
|40,13472
|31,9375
|7,06
|2,1
|Toroslar (Mersin)
|13:07:55 17-04-2025
|37,00167
|34,36806
|10,12
|1,4
|Erdemli (Mersin)
|13:01:49 17-04-2025
|36,75556
|34,33944
|6,77
|1,3
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|12:46:17 17-04-2025
|37,8682
|26,8807
|4,4
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.51 km] Karaburun (İzmir)
|12:39:27 17-04-2025
|38,52444
|26,75611
|8,15
|2
|MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR)
|12:39:26 17-04-2025
|38,4887
|26,6812
|9,9
|2
|Akdeniz - [203.11 km] Kaş (Antalya)
|11:59:30 17-04-2025
|34,67694
|28,22889
|8,67
|3,2
|AKDENIZ
|11:59:29 17-04-2025
|34,441
|28,3695
|23,9
|3,7
|AKCABUK-CATAK (VAN)
|11:45:38 17-04-2025
|38,0823
|42,9915
|5,8
|3,4
|Çatak (Van)
|11:45:37 17-04-2025
|38,09111
|43,01528
|12,4
|3,3
|EGE DENIZI
|11:17:03 17-04-2025
|36,6512
|25,6842
|17
|1,9
|EGE DENIZI
|11:14:53 17-04-2025
|36,3402
|25,6407
|13
|2
|Bulanık (Muş)
|10:32:32 17-04-2025
|39,1425
|42,06
|7
|1,2
|Buharkent (Aydın)
|10:24:43 17-04-2025
|37,96
|28,83389
|8,01
|2,5
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|10:24:43 17-04-2025
|37,986
|28,8387
|8,3
|2,3
|Toroslar (Mersin)
|09:56:34 17-04-2025
|36,92694
|34,54361
|7,43
|1,7
|Hilvan (Şanlıurfa)
|09:55:21 17-04-2025
|37,51889
|38,66333
|7,01
|2,6
|BAHCELI-(SANLIURFA)
|09:55:20 17-04-2025
|37,482
|38,6647
|10,6
|2,4
|EGE DENIZI
|09:52:56 17-04-2025
|36,559
|24,7862
|14,9
|2,4
|EGE DENIZI
|09:47:18 17-04-2025
|36,4843
|26,0027
|8,9
|1,8
|Sarayköy (Denizli)
|09:42:21 17-04-2025
|37,95667
|28,85389
|9,42
|1,4
|Çamlıyayla (Mersin)
|09:35:44 17-04-2025
|37,1675
|34,52528
|18,51
|1,9
|Merkez (Isparta)
|09:32:09 17-04-2025
|37,72694
|30,62694
|7
|2
|DIREKLI-(ISPARTA)
|09:32:08 17-04-2025
|37,7217
|30,6028
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|09:22:29 17-04-2025
|36,6208
|25,584
|21,3
|2
|Marmaris (Muğla)
|09:11:38 17-04-2025
|36,99389
|28,22556
|9,81
|2,3
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:11:36 17-04-2025
|37,0238
|28,2543
|17,2
|2,2
|Karadeniz - [05.90 km] Merkez (Rize)
|09:03:45 17-04-2025
|41,09194
|40,51111
|8,27
|1,4
|EGE DENIZI
|09:03:12 17-04-2025
|36,6062
|25,6108
|20,1
|2,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|09:01:05 17-04-2025
|39,42417
|27,87083
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|09:00:13 17-04-2025
|36,6313
|25,7902
|15,5
|2
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|08:58:56 17-04-2025
|38,81639
|31,30972
|6,88
|1,1
|EGE DENIZI
|08:48:47 17-04-2025
|36,5962
|25,7382
|10,8
|2,7
|EGE DENIZI
|08:47:22 17-04-2025
|36,6257
|25,513
|7,6
|2
|Karadeniz - [07.51 km] Görele (Giresun)
|08:45:37 17-04-2025
|41,10056
|38,98111
|19,69
|1,4
|EGE DENIZI
|08:37:44 17-04-2025
|36,5408
|25,7637
|6,2
|2
|EGE DENIZI
|08:32:17 17-04-2025
|35,7073
|26,1172
|5,2
|2
|Ceyhan (Adana)
|08:09:26 17-04-2025
|37,18056
|35,83917
|7
|1,3
|EKINYAZI-CEYHAN (ADANA)
|08:09:24 17-04-2025
|37,1593
|35,851
|25,7
|1,5
|Gürün (Sivas)
|06:22:21 17-04-2025
|38,82806
|37,31083
|8,34
|2,3
|CAMLICA-GURUN (SIVAS)
|06:22:20 17-04-2025
|38,821
|37,3358
|2,5
|2,3
|Merkez (Erzincan)
|06:02:21 17-04-2025
|39,8
|39,47389
|7,1
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|05:57:51 17-04-2025
|38,07222
|37,87417
|7,09
|1
|DAGPINAR-(MUGLA)
|05:50:09 17-04-2025
|37,1303
|28,0715
|11,3
|1,6
|Milas (Muğla)
|05:50:07 17-04-2025
|37,11694
|28,03611
|7,82
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:40:49 17-04-2025
|38,14528
|38,43361
|7,05
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|04:57:34 17-04-2025
|37,95444
|37,4325
|6,76
|1,2
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|04:57:34 17-04-2025
|37,9407
|37,435
|4,8
|1,3
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|04:55:55 17-04-2025
|38,806
|37,3713
|6,8
|1,7
|Gürün (Sivas)
|04:55:54 17-04-2025
|38,82222
|37,36694
|0,79
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.17 km] Selçuk (İzmir)
|04:52:18 17-04-2025
|37,93889
|27,25778
|7
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:52:16 17-04-2025
|37,907
|27,1445
|4,3
|1,4
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|04:36:27 17-04-2025
|35,0033
|26,6688
|20,5
|2,1
|Ceyhan (Adana)
|04:35:41 17-04-2025
|37,08417
|35,97056
|7
|0,9
|ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA)
|04:35:41 17-04-2025
|37,1335
|36,0078
|5
|1
|YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
|04:19:29 17-04-2025
|40,9052
|31,6553
|4,7
|1,5
|İliç (Erzincan)
|03:54:40 17-04-2025
|39,43556
|38,55528
|6,99
|1,2
|Silopi (Şırnak)
|03:48:33 17-04-2025
|37,20917
|42,48222
|7
|1,7
|Kalecik (Ankara)
|03:26:59 17-04-2025
|40,18639
|33,42472
|7
|1
|Akçadağ (Malatya)
|03:10:04 17-04-2025
|38,35694
|37,79528
|9,97
|1
|MESCICELE-(BOLU)
|02:43:24 17-04-2025
|40,8918
|31,6657
|5,3
|2,7
|Merkez (Bolu)
|02:43:23 17-04-2025
|40,88667
|31,675
|11,55
|2,4
|Çamlıhemşin (Rize)
|02:42:29 17-04-2025
|40,77111
|40,90667
|6,99
|1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:32:31 17-04-2025
|37,40528
|36,33361
|12,22
|1,5
|YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:32:30 17-04-2025
|37,4572
|36,3267
|11,4
|1,4
|YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
|02:16:28 17-04-2025
|38,3447
|38,946
|7,4
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|02:16:27 17-04-2025
|38,30361
|38,93444
|7
|1,4
|Otlukbeli (Erzincan)
|02:15:19 17-04-2025
|39,96722
|39,95806
|7
|1,2
|OTLUKBELI (ERZINCAN)
|02:15:19 17-04-2025
|39,9658
|40,0388
|8,4
|1,7
|Bodrum (Muğla)
|01:48:41 17-04-2025
|37,00278
|27,67056
|7
|1
|Akdeniz - [42.64 km] Kaş (Antalya)
|01:37:07 17-04-2025
|36,02667
|28,95889
|6,54
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:26:32 17-04-2025
|38,17972
|38,01667
|6,25
|1,1
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|01:26:30 17-04-2025
|38,1932
|37,9902
|27,7
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|00:57:17 17-04-2025
|39,70472
|38,83944
|7,03
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:38:57 17-04-2025
|38,25972
|38,18556
|7,03
|1,4
|Çubuk (Ankara)
|00:31:49 17-04-2025
|40,43167
|32,93444
|10,06
|2,1
|KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)
|00:31:48 17-04-2025
|40,4427
|32,9493
|5
|2,3
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