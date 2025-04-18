Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Nisan 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

18 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 23:43:07 17-04-2025 38,09278 38,45528 7,76 3,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 23:43:06 17-04-2025 38,12 38,4668 5 3,1
Sarıkamış (Kars) 23:36:37 17-04-2025 39,97972 42,58583 7 1,6
KOZAN-SARIKAMIS (KARS) 23:36:35 17-04-2025 40,0082 42,5792 5,4 2
EGE DENIZI 22:49:04 17-04-2025 36,0342 27,1627 9,5 3,2
Ege Denizi - [95.13 km] Datça (Muğla) 22:49:00 17-04-2025 35,86972 27,15806 7 2,9
YUNANISTAN 22:46:05 17-04-2025 37,3393 23,5272 3,2 3,2
Ege Denizi 22:46:04 17-04-2025 37,42694 23,65167 7 3,2
YUNANISTAN 22:43:40 17-04-2025 37,3005 23,4803 4,7 2,8
Ege Denizi 22:43:38 17-04-2025 37,40944 23,6775 7 2,7
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:42:37 17-04-2025 38,0803 36,6568 5,3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:42:36 17-04-2025 38,23222 36,55361 7 1,2
Kotayk (Ermenistan) - [54.51 km] Aralık (Iğdır) 22:34:07 17-04-2025 40,41694 44,72083 7 1,4
Çatak (Van) 22:27:49 17-04-2025 38,09222 42,94028 7 1,4
Gündoğmuş (Antalya) 22:16:00 17-04-2025 36,78556 31,96722 7 1,8
ORTAKONUS-GUNDOGMUS (ANTALYA) 22:16:00 17-04-2025 36,7662 32,037 5,4 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 21:44:10 17-04-2025 38,05444 36,5675 7 1,8
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:44:08 17-04-2025 38,0703 36,6225 5 1,9
Battalgazi (Malatya) 21:27:06 17-04-2025 38,15972 38,45861 13,15 1,7
ULUKOY-(MALATYA) 21:27:05 17-04-2025 38,1807 38,464 5 1,7
EGE DENIZI 21:22:45 17-04-2025 35,73 25,4632 5,9 2
Afşin (Kahramanmaraş) 21:11:58 17-04-2025 38,155 36,83889 7 1,1
Seydikemer (Muğla) 21:10:49 17-04-2025 36,55083 29,38944 7 1
Ege Denizi - [27.33 km] Marmaris (Muğla) 21:06:37 17-04-2025 36,46028 27,89028 61,23 1,8
EGE DENIZI 21:06:37 17-04-2025 36,4808 27,7763 68,3 1,5
Sincik (Adıyaman) 21:03:24 17-04-2025 38,14222 38,51611 7,05 1
Göle (Ardahan) 20:58:06 17-04-2025 40,7575 42,795 7 1,2
AKDENIZ 20:56:36 17-04-2025 36,1032 29,0702 10,8 1,7
Akdeniz - [39.16 km] Kaş (Antalya) 20:56:34 17-04-2025 35,96472 29,11361 9,68 1,6
Azez, Halep (Suriye) - [03.99 km] Merkez (Kilis) 20:56:17 17-04-2025 36,63611 37,19167 8,81 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 20:49:50 17-04-2025 40,4207 28,8535 9,1 1,7
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.72 km] Mudanya (Bursa) 20:49:49 17-04-2025 40,42583 28,84 4,77 1,5
Genç (Bingöl) 20:21:53 17-04-2025 38,66417 40,21167 6,98 1,4
GUNKONDU-GENC (BINGOL) 20:21:53 17-04-2025 38,6222 40,1937 12,6 1,6
Sincik (Adıyaman) 20:17:50 17-04-2025 38,13 38,53083 9,46 2,1
ULUKOY-(MALATYA) 20:17:49 17-04-2025 38,1535 38,5278 6,4 1,9
Aslanapa (Kütahya) 20:16:50 17-04-2025 39,06944 29,73833 6,12 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 19:57:13 17-04-2025 38,23833 38,17583 6,98 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:30:30 17-04-2025 38,23889 37,17861 6,9 1,5
CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:30:29 17-04-2025 38,2678 37,216 10,6 1,7
YUNANISTAN 19:16:59 17-04-2025 37,4107 23,4268 5 2,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:12:52 17-04-2025 39,0492 26,1153 8 1,7
Ege Denizi - [37.05 km] Karaburun (İzmir) 19:12:50 17-04-2025 38,92722 26,15389 7,04 1,5
Akçadağ (Malatya) 19:02:08 17-04-2025 38,27083 37,78417 10,83 1,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 19:02:07 17-04-2025 38,2512 37,7695 5,8 1,6
Toroslar (Mersin) 18:54:47 17-04-2025 36,94417 34,50028 7 1,3
TOROSLAR (MERSIN) 18:54:47 17-04-2025 36,8332 34,6592 7,2 1,5
Göle (Ardahan) 18:47:58 17-04-2025 40,77194 42,8075 7,18 1,2
Merkez (Adıyaman) 18:38:05 17-04-2025 37,95222 38,25861 7 1
Akdeniz - [64.02 km] Marmaris (Muğla) 18:36:40 17-04-2025 36,055 28,11722 12,1 2,7
AKDENIZ 18:36:40 17-04-2025 36,095 28,1467 5 2,8
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 18:28:30 17-04-2025 38,144 42,9582 5,5 1,9
Çatak (Van) 18:28:29 17-04-2025 38,07056 43,0675 4,8 1,6
Çatak (Van) 18:27:10 17-04-2025 38,10861 43,00139 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:28 17-04-2025 39,51333 28,10222 6,16 1,5
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:11:28 17-04-2025 39,4977 28,1413 10 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:01:11 17-04-2025 35,2695 24,2463 9,7 2,4
Merkez (Adıyaman) 16:35:17 17-04-2025 37,93972 38,10778 21,4 2
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:35:17 17-04-2025 37,966 38,0078 9,8 2
EGE DENIZI 15:11:07 17-04-2025 36,6435 25,953 9,7 2,6
Ege Denizi 15:11:01 17-04-2025 36,52222 25,55222 7 2,5
Olur (Erzurum) 14:53:07 17-04-2025 40,87194 41,90944 7,39 1
Merkez (Bolu) 14:51:11 17-04-2025 40,89556 31,65583 9,29 1,3
Akçadağ (Malatya) 14:39:31 17-04-2025 38,29194 37,7375 12,75 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 14:39:30 17-04-2025 38,2848 37,7622 11,2 2,1
EGE DENIZI 14:29:31 17-04-2025 36,6503 25,9197 23 2,1
Akçadağ (Malatya) 13:53:49 17-04-2025 38,30222 37,76389 13,4 3,6
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 13:53:49 17-04-2025 38,3252 37,7883 5,1 3,7
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:37:15 17-04-2025 38,1133 36,6972 10,8 1,6
AKDENIZ 13:27:20 17-04-2025 36,323 28,7793 14,9 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 13:12:15 17-04-2025 38,1 36,65361 6,96 1,4
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:12:13 17-04-2025 38,1142 36,6932 18,1 1,5
Beypazarı (Ankara) 13:09:45 17-04-2025 40,13472 31,9375 7,06 2,1
Toroslar (Mersin) 13:07:55 17-04-2025 37,00167 34,36806 10,12 1,4
Erdemli (Mersin) 13:01:49 17-04-2025 36,75556 34,33944 6,77 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 12:46:17 17-04-2025 37,8682 26,8807 4,4 1,8
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.51 km] Karaburun (İzmir) 12:39:27 17-04-2025 38,52444 26,75611 8,15 2
MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) 12:39:26 17-04-2025 38,4887 26,6812 9,9 2
Akdeniz - [203.11 km] Kaş (Antalya) 11:59:30 17-04-2025 34,67694 28,22889 8,67 3,2
AKDENIZ 11:59:29 17-04-2025 34,441 28,3695 23,9 3,7
AKCABUK-CATAK (VAN) 11:45:38 17-04-2025 38,0823 42,9915 5,8 3,4
Çatak (Van) 11:45:37 17-04-2025 38,09111 43,01528 12,4 3,3
EGE DENIZI 11:17:03 17-04-2025 36,6512 25,6842 17 1,9
EGE DENIZI 11:14:53 17-04-2025 36,3402 25,6407 13 2
Bulanık (Muş) 10:32:32 17-04-2025 39,1425 42,06 7 1,2
Buharkent (Aydın) 10:24:43 17-04-2025 37,96 28,83389 8,01 2,5
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 10:24:43 17-04-2025 37,986 28,8387 8,3 2,3
Toroslar (Mersin) 09:56:34 17-04-2025 36,92694 34,54361 7,43 1,7
Hilvan (Şanlıurfa) 09:55:21 17-04-2025 37,51889 38,66333 7,01 2,6
BAHCELI-(SANLIURFA) 09:55:20 17-04-2025 37,482 38,6647 10,6 2,4
EGE DENIZI 09:52:56 17-04-2025 36,559 24,7862 14,9 2,4
EGE DENIZI 09:47:18 17-04-2025 36,4843 26,0027 8,9 1,8
Sarayköy (Denizli) 09:42:21 17-04-2025 37,95667 28,85389 9,42 1,4
Çamlıyayla (Mersin) 09:35:44 17-04-2025 37,1675 34,52528 18,51 1,9
Merkez (Isparta) 09:32:09 17-04-2025 37,72694 30,62694 7 2
DIREKLI-(ISPARTA) 09:32:08 17-04-2025 37,7217 30,6028 7 2,4
EGE DENIZI 09:22:29 17-04-2025 36,6208 25,584 21,3 2
Marmaris (Muğla) 09:11:38 17-04-2025 36,99389 28,22556 9,81 2,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 09:11:36 17-04-2025 37,0238 28,2543 17,2 2,2
Karadeniz - [05.90 km] Merkez (Rize) 09:03:45 17-04-2025 41,09194 40,51111 8,27 1,4
EGE DENIZI 09:03:12 17-04-2025 36,6062 25,6108 20,1 2,2
Altıeylül (Balıkesir) 09:01:05 17-04-2025 39,42417 27,87083 7 1,2
EGE DENIZI 09:00:13 17-04-2025 36,6313 25,7902 15,5 2
Bolvadin (Afyonkarahisar) 08:58:56 17-04-2025 38,81639 31,30972 6,88 1,1
EGE DENIZI 08:48:47 17-04-2025 36,5962 25,7382 10,8 2,7
EGE DENIZI 08:47:22 17-04-2025 36,6257 25,513 7,6 2
Karadeniz - [07.51 km] Görele (Giresun) 08:45:37 17-04-2025 41,10056 38,98111 19,69 1,4
EGE DENIZI 08:37:44 17-04-2025 36,5408 25,7637 6,2 2
EGE DENIZI 08:32:17 17-04-2025 35,7073 26,1172 5,2 2
Ceyhan (Adana) 08:09:26 17-04-2025 37,18056 35,83917 7 1,3
EKINYAZI-CEYHAN (ADANA) 08:09:24 17-04-2025 37,1593 35,851 25,7 1,5
Gürün (Sivas) 06:22:21 17-04-2025 38,82806 37,31083 8,34 2,3
CAMLICA-GURUN (SIVAS) 06:22:20 17-04-2025 38,821 37,3358 2,5 2,3
Merkez (Erzincan) 06:02:21 17-04-2025 39,8 39,47389 7,1 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:57:51 17-04-2025 38,07222 37,87417 7,09 1
DAGPINAR-(MUGLA) 05:50:09 17-04-2025 37,1303 28,0715 11,3 1,6
Milas (Muğla) 05:50:07 17-04-2025 37,11694 28,03611 7,82 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:40:49 17-04-2025 38,14528 38,43361 7,05 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:57:34 17-04-2025 37,95444 37,4325 6,76 1,2
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:57:34 17-04-2025 37,9407 37,435 4,8 1,3
YUVA-GURUN (SIVAS) 04:55:55 17-04-2025 38,806 37,3713 6,8 1,7
Gürün (Sivas) 04:55:54 17-04-2025 38,82222 37,36694 0,79 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.17 km] Selçuk (İzmir) 04:52:18 17-04-2025 37,93889 27,25778 7 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:52:16 17-04-2025 37,907 27,1445 4,3 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:36:27 17-04-2025 35,0033 26,6688 20,5 2,1
Ceyhan (Adana) 04:35:41 17-04-2025 37,08417 35,97056 7 0,9
ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA) 04:35:41 17-04-2025 37,1335 36,0078 5 1
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 04:19:29 17-04-2025 40,9052 31,6553 4,7 1,5
İliç (Erzincan) 03:54:40 17-04-2025 39,43556 38,55528 6,99 1,2
Silopi (Şırnak) 03:48:33 17-04-2025 37,20917 42,48222 7 1,7
Kalecik (Ankara) 03:26:59 17-04-2025 40,18639 33,42472 7 1
Akçadağ (Malatya) 03:10:04 17-04-2025 38,35694 37,79528 9,97 1
MESCICELE-(BOLU) 02:43:24 17-04-2025 40,8918 31,6657 5,3 2,7
Merkez (Bolu) 02:43:23 17-04-2025 40,88667 31,675 11,55 2,4
Çamlıhemşin (Rize) 02:42:29 17-04-2025 40,77111 40,90667 6,99 1
Andırın (Kahramanmaraş) 02:32:31 17-04-2025 37,40528 36,33361 12,22 1,5
YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:32:30 17-04-2025 37,4572 36,3267 11,4 1,4
YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 02:16:28 17-04-2025 38,3447 38,946 7,4 1,3
Pütürge (Malatya) 02:16:27 17-04-2025 38,30361 38,93444 7 1,4
Otlukbeli (Erzincan) 02:15:19 17-04-2025 39,96722 39,95806 7 1,2
OTLUKBELI (ERZINCAN) 02:15:19 17-04-2025 39,9658 40,0388 8,4 1,7
Bodrum (Muğla) 01:48:41 17-04-2025 37,00278 27,67056 7 1
Akdeniz - [42.64 km] Kaş (Antalya) 01:37:07 17-04-2025 36,02667 28,95889 6,54 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:26:32 17-04-2025 38,17972 38,01667 6,25 1,1
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:26:30 17-04-2025 38,1932 37,9902 27,7 1,4
Kemah (Erzincan) 00:57:17 17-04-2025 39,70472 38,83944 7,03 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:38:57 17-04-2025 38,25972 38,18556 7,03 1,4
Çubuk (Ankara) 00:31:49 17-04-2025 40,43167 32,93444 10,06 2,1
KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) 00:31:48 17-04-2025 40,4427 32,9493 5 2,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 23:43:07 17-04-2025 38,09278 38,45528 7,76 3,1
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 23:43:06 17-04-2025 38,12 38,4668 5 3,1
Sarıkamış (Kars) 23:36:37 17-04-2025 39,97972 42,58583 7 1,6
KOZAN-SARIKAMIS (KARS) 23:36:35 17-04-2025 40,0082 42,5792 5,4 2
EGE DENIZI 22:49:04 17-04-2025 36,0342 27,1627 9,5 3,2
Ege Denizi - [95.13 km] Datça (Muğla) 22:49:00 17-04-2025 35,86972 27,15806 7 2,9
YUNANISTAN 22:46:05 17-04-2025 37,3393 23,5272 3,2 3,2
Ege Denizi 22:46:04 17-04-2025 37,42694 23,65167 7 3,2
YUNANISTAN 22:43:40 17-04-2025 37,3005 23,4803 4,7 2,8
Ege Denizi 22:43:38 17-04-2025 37,40944 23,6775 7 2,7
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:42:37 17-04-2025 38,0803 36,6568 5,3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 22:42:36 17-04-2025 38,23222 36,55361 7 1,2
Kotayk (Ermenistan) - [54.51 km] Aralık (Iğdır) 22:34:07 17-04-2025 40,41694 44,72083 7 1,4
Çatak (Van) 22:27:49 17-04-2025 38,09222 42,94028 7 1,4
Gündoğmuş (Antalya) 22:16:00 17-04-2025 36,78556 31,96722 7 1,8
ORTAKONUS-GUNDOGMUS (ANTALYA) 22:16:00 17-04-2025 36,7662 32,037 5,4 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 21:44:10 17-04-2025 38,05444 36,5675 7 1,8
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:44:08 17-04-2025 38,0703 36,6225 5 1,9
Battalgazi (Malatya) 21:27:06 17-04-2025 38,15972 38,45861 13,15 1,7
ULUKOY-(MALATYA) 21:27:05 17-04-2025 38,1807 38,464 5 1,7
EGE DENIZI 21:22:45 17-04-2025 35,73 25,4632 5,9 2
Afşin (Kahramanmaraş) 21:11:58 17-04-2025 38,155 36,83889 7 1,1
Seydikemer (Muğla) 21:10:49 17-04-2025 36,55083 29,38944 7 1
Ege Denizi - [27.33 km] Marmaris (Muğla) 21:06:37 17-04-2025 36,46028 27,89028 61,23 1,8
EGE DENIZI 21:06:37 17-04-2025 36,4808 27,7763 68,3 1,5
Sincik (Adıyaman) 21:03:24 17-04-2025 38,14222 38,51611 7,05 1
Göle (Ardahan) 20:58:06 17-04-2025 40,7575 42,795 7 1,2
AKDENIZ 20:56:36 17-04-2025 36,1032 29,0702 10,8 1,7
Akdeniz - [39.16 km] Kaş (Antalya) 20:56:34 17-04-2025 35,96472 29,11361 9,68 1,6
Azez, Halep (Suriye) - [03.99 km] Merkez (Kilis) 20:56:17 17-04-2025 36,63611 37,19167 8,81 1,6
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 20:49:50 17-04-2025 40,4207 28,8535 9,1 1,7
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.72 km] Mudanya (Bursa) 20:49:49 17-04-2025 40,42583 28,84 4,77 1,5
Genç (Bingöl) 20:21:53 17-04-2025 38,66417 40,21167 6,98 1,4
GUNKONDU-GENC (BINGOL) 20:21:53 17-04-2025 38,6222 40,1937 12,6 1,6
Sincik (Adıyaman) 20:17:50 17-04-2025 38,13 38,53083 9,46 2,1
ULUKOY-(MALATYA) 20:17:49 17-04-2025 38,1535 38,5278 6,4 1,9
Aslanapa (Kütahya) 20:16:50 17-04-2025 39,06944 29,73833 6,12 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 19:57:13 17-04-2025 38,23833 38,17583 6,98 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:30:30 17-04-2025 38,23889 37,17861 6,9 1,5
CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:30:29 17-04-2025 38,2678 37,216 10,6 1,7
YUNANISTAN 19:16:59 17-04-2025 37,4107 23,4268 5 2,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 19:12:52 17-04-2025 39,0492 26,1153 8 1,7
Ege Denizi - [37.05 km] Karaburun (İzmir) 19:12:50 17-04-2025 38,92722 26,15389 7,04 1,5
Akçadağ (Malatya) 19:02:08 17-04-2025 38,27083 37,78417 10,83 1,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 19:02:07 17-04-2025 38,2512 37,7695 5,8 1,6
Toroslar (Mersin) 18:54:47 17-04-2025 36,94417 34,50028 7 1,3
TOROSLAR (MERSIN) 18:54:47 17-04-2025 36,8332 34,6592 7,2 1,5
Göle (Ardahan) 18:47:58 17-04-2025 40,77194 42,8075 7,18 1,2
Merkez (Adıyaman) 18:38:05 17-04-2025 37,95222 38,25861 7 1
Akdeniz - [64.02 km] Marmaris (Muğla) 18:36:40 17-04-2025 36,055 28,11722 12,1 2,7
AKDENIZ 18:36:40 17-04-2025 36,095 28,1467 5 2,8
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 18:28:30 17-04-2025 38,144 42,9582 5,5 1,9
Çatak (Van) 18:28:29 17-04-2025 38,07056 43,0675 4,8 1,6
Çatak (Van) 18:27:10 17-04-2025 38,10861 43,00139 7 1,3
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:28 17-04-2025 39,51333 28,10222 6,16 1,5
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 18:11:28 17-04-2025 39,4977 28,1413 10 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:01:11 17-04-2025 35,2695 24,2463 9,7 2,4
Merkez (Adıyaman) 16:35:17 17-04-2025 37,93972 38,10778 21,4 2
RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) 16:35:17 17-04-2025 37,966 38,0078 9,8 2
EGE DENIZI 15:11:07 17-04-2025 36,6435 25,953 9,7 2,6
Ege Denizi 15:11:01 17-04-2025 36,52222 25,55222 7 2,5
Olur (Erzurum) 14:53:07 17-04-2025 40,87194 41,90944 7,39 1
Merkez (Bolu) 14:51:11 17-04-2025 40,89556 31,65583 9,29 1,3
Akçadağ (Malatya) 14:39:31 17-04-2025 38,29194 37,7375 12,75 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 14:39:30 17-04-2025 38,2848 37,7622 11,2 2,1
EGE DENIZI 14:29:31 17-04-2025 36,6503 25,9197 23 2,1
Akçadağ (Malatya) 13:53:49 17-04-2025 38,30222 37,76389 13,4 3,6
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 13:53:49 17-04-2025 38,3252 37,7883 5,1 3,7
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:37:15 17-04-2025 38,1133 36,6972 10,8 1,6
AKDENIZ 13:27:20 17-04-2025 36,323 28,7793 14,9 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 13:12:15 17-04-2025 38,1 36,65361 6,96 1,4
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:12:13 17-04-2025 38,1142 36,6932 18,1 1,5
Beypazarı (Ankara) 13:09:45 17-04-2025 40,13472 31,9375 7,06 2,1
Toroslar (Mersin) 13:07:55 17-04-2025 37,00167 34,36806 10,12 1,4
Erdemli (Mersin) 13:01:49 17-04-2025 36,75556 34,33944 6,77 1,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 12:46:17 17-04-2025 37,8682 26,8807 4,4 1,8
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.51 km] Karaburun (İzmir) 12:39:27 17-04-2025 38,52444 26,75611 8,15 2
MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) 12:39:26 17-04-2025 38,4887 26,6812 9,9 2
Akdeniz - [203.11 km] Kaş (Antalya) 11:59:30 17-04-2025 34,67694 28,22889 8,67 3,2
AKDENIZ 11:59:29 17-04-2025 34,441 28,3695 23,9 3,7
AKCABUK-CATAK (VAN) 11:45:38 17-04-2025 38,0823 42,9915 5,8 3,4
Çatak (Van) 11:45:37 17-04-2025 38,09111 43,01528 12,4 3,3
EGE DENIZI 11:17:03 17-04-2025 36,6512 25,6842 17 1,9
EGE DENIZI 11:14:53 17-04-2025 36,3402 25,6407 13 2
Bulanık (Muş) 10:32:32 17-04-2025 39,1425 42,06 7 1,2
Buharkent (Aydın) 10:24:43 17-04-2025 37,96 28,83389 8,01 2,5
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 10:24:43 17-04-2025 37,986 28,8387 8,3 2,3
Toroslar (Mersin) 09:56:34 17-04-2025 36,92694 34,54361 7,43 1,7
Hilvan (Şanlıurfa) 09:55:21 17-04-2025 37,51889 38,66333 7,01 2,6
BAHCELI-(SANLIURFA) 09:55:20 17-04-2025 37,482 38,6647 10,6 2,4
EGE DENIZI 09:52:56 17-04-2025 36,559 24,7862 14,9 2,4
EGE DENIZI 09:47:18 17-04-2025 36,4843 26,0027 8,9 1,8
Sarayköy (Denizli) 09:42:21 17-04-2025 37,95667 28,85389 9,42 1,4
Çamlıyayla (Mersin) 09:35:44 17-04-2025 37,1675 34,52528 18,51 1,9
Merkez (Isparta) 09:32:09 17-04-2025 37,72694 30,62694 7 2
DIREKLI-(ISPARTA) 09:32:08 17-04-2025 37,7217 30,6028 7 2,4
EGE DENIZI 09:22:29 17-04-2025 36,6208 25,584 21,3 2
Marmaris (Muğla) 09:11:38 17-04-2025 36,99389 28,22556 9,81 2,3
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 09:11:36 17-04-2025 37,0238 28,2543 17,2 2,2
Karadeniz - [05.90 km] Merkez (Rize) 09:03:45 17-04-2025 41,09194 40,51111 8,27 1,4
EGE DENIZI 09:03:12 17-04-2025 36,6062 25,6108 20,1 2,2
Altıeylül (Balıkesir) 09:01:05 17-04-2025 39,42417 27,87083 7 1,2
EGE DENIZI 09:00:13 17-04-2025 36,6313 25,7902 15,5 2
Bolvadin (Afyonkarahisar) 08:58:56 17-04-2025 38,81639 31,30972 6,88 1,1
EGE DENIZI 08:48:47 17-04-2025 36,5962 25,7382 10,8 2,7
EGE DENIZI 08:47:22 17-04-2025 36,6257 25,513 7,6 2
Karadeniz - [07.51 km] Görele (Giresun) 08:45:37 17-04-2025 41,10056 38,98111 19,69 1,4
EGE DENIZI 08:37:44 17-04-2025 36,5408 25,7637 6,2 2
EGE DENIZI 08:32:17 17-04-2025 35,7073 26,1172 5,2 2
Ceyhan (Adana) 08:09:26 17-04-2025 37,18056 35,83917 7 1,3
EKINYAZI-CEYHAN (ADANA) 08:09:24 17-04-2025 37,1593 35,851 25,7 1,5
Gürün (Sivas) 06:22:21 17-04-2025 38,82806 37,31083 8,34 2,3
CAMLICA-GURUN (SIVAS) 06:22:20 17-04-2025 38,821 37,3358 2,5 2,3
Merkez (Erzincan) 06:02:21 17-04-2025 39,8 39,47389 7,1 1,1
Doğanşehir (Malatya) 05:57:51 17-04-2025 38,07222 37,87417 7,09 1
DAGPINAR-(MUGLA) 05:50:09 17-04-2025 37,1303 28,0715 11,3 1,6
Milas (Muğla) 05:50:07 17-04-2025 37,11694 28,03611 7,82 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 05:40:49 17-04-2025 38,14528 38,43361 7,05 0,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:57:34 17-04-2025 37,95444 37,4325 6,76 1,2
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:57:34 17-04-2025 37,9407 37,435 4,8 1,3
YUVA-GURUN (SIVAS) 04:55:55 17-04-2025 38,806 37,3713 6,8 1,7
Gürün (Sivas) 04:55:54 17-04-2025 38,82222 37,36694 0,79 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.17 km] Selçuk (İzmir) 04:52:18 17-04-2025 37,93889 27,25778 7 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:52:16 17-04-2025 37,907 27,1445 4,3 1,4
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 04:36:27 17-04-2025 35,0033 26,6688 20,5 2,1
Ceyhan (Adana) 04:35:41 17-04-2025 37,08417 35,97056 7 0,9
ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA) 04:35:41 17-04-2025 37,1335 36,0078 5 1
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 04:19:29 17-04-2025 40,9052 31,6553 4,7 1,5
İliç (Erzincan) 03:54:40 17-04-2025 39,43556 38,55528 6,99 1,2
Silopi (Şırnak) 03:48:33 17-04-2025 37,20917 42,48222 7 1,7
Kalecik (Ankara) 03:26:59 17-04-2025 40,18639 33,42472 7 1
Akçadağ (Malatya) 03:10:04 17-04-2025 38,35694 37,79528 9,97 1
MESCICELE-(BOLU) 02:43:24 17-04-2025 40,8918 31,6657 5,3 2,7
Merkez (Bolu) 02:43:23 17-04-2025 40,88667 31,675 11,55 2,4
Çamlıhemşin (Rize) 02:42:29 17-04-2025 40,77111 40,90667 6,99 1
Andırın (Kahramanmaraş) 02:32:31 17-04-2025 37,40528 36,33361 12,22 1,5
YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:32:30 17-04-2025 37,4572 36,3267 11,4 1,4
YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 02:16:28 17-04-2025 38,3447 38,946 7,4 1,3
Pütürge (Malatya) 02:16:27 17-04-2025 38,30361 38,93444 7 1,4
Otlukbeli (Erzincan) 02:15:19 17-04-2025 39,96722 39,95806 7 1,2
OTLUKBELI (ERZINCAN) 02:15:19 17-04-2025 39,9658 40,0388 8,4 1,7
Bodrum (Muğla) 01:48:41 17-04-2025 37,00278 27,67056 7 1
Akdeniz - [42.64 km] Kaş (Antalya) 01:37:07 17-04-2025 36,02667 28,95889 6,54 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 01:26:32 17-04-2025 38,17972 38,01667 6,25 1,1
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:26:30 17-04-2025 38,1932 37,9902 27,7 1,4
Kemah (Erzincan) 00:57:17 17-04-2025 39,70472 38,83944 7,03 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:38:57 17-04-2025 38,25972 38,18556 7,03 1,4
Çubuk (Ankara) 00:31:49 17-04-2025 40,43167 32,93444 10,06 2,1
KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) 00:31:48 17-04-2025 40,4427 32,9493 5 2,3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...