Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Nisan 2026
18.04.2026 00:00
Son Güncelleme: 18.04.2026 00:30
NTV - Haber Merkezi
Son depremler... 18 Nisan 2026 deprem son dakika haberleri. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.
18 Nisan 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Simav (Kütahya)
|17 Nisan 2026 23:17
|39.1347
|28.9406
|7.08
|0.90
|Gördes (Manisa)
|17 Nisan 2026 23:01
|39.0419
|28.2233
|7.05
|1.10
|Marmara Denizi - [20.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|17 Nisan 2026 22:09
|40.8239
|28.1086
|13.56
|2.00
|Altıeylül (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 21:41
|39.5717
|28.0178
|13.06
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 21:36
|39.2464
|28.0642
|9.71
|1.60
|Tuşba (Van)
|17 Nisan 2026 21:30
|38.7617
|43.2742
|22.57
|2.30
|Altıeylül (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 21:04
|39.5775
|28.0269
|7.00
|1.20
|Marmara Denizi - [03.05 km] Şarköy (Tekirdağ)
|17 Nisan 2026 20:23
|40.6600
|27.2781
|7.56
|1.70
|Akdeniz
|17 Nisan 2026 20:01
|34.8022
|33.8469
|7.08
|2.50
|Kadirli (Osmaniye)
|17 Nisan 2026 18:22
|37.3347
|36.1739
|6.95
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 17:47
|39.2075
|28.0878
|5.52
|1.20
|Sliven (Bulgaristan) - [85.57 km] Lalapaşa (Edirne)
|17 Nisan 2026 17:18
|42.7083
|26.3706
|7.00
|1.80
|Darende (Malatya)
|17 Nisan 2026 17:12
|38.5533
|37.3728
|6.81
|1.70
|Gördes (Manisa)
|17 Nisan 2026 16:49
|38.9589
|28.1758
|7.03
|1.80
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 16:33
|37.9558
|36.5703
|7.00
|1.20
|Marmaris (Muğla)
|17 Nisan 2026 16:21
|36.8419
|28.0539
|7.00
|1.30
|Merkez (Bilecik)
|17 Nisan 2026 16:09
|40.1097
|30.0678
|7.00
|1.50
|Merkez (Bilecik)
|17 Nisan 2026 15:56
|40.1211
|30.0697
|9.14
|2.40
|Ege Denizi
|17 Nisan 2026 15:51
|35.4842
|25.9275
|14.13
|2.60
|Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [255.55 km] Datça (Muğla)
|17 Nisan 2026 15:47
|35.1531
|25.3431
|4.62
|4.10
|Üzümlü (Erzincan)
|17 Nisan 2026 15:40
|39.6483
|39.6714
|10.94
|4.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 15:16
|39.2106
|28.1803
|7.00
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 14:33
|37.8875
|36.4750
|7.00
|2.60
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 14:32
|37.3683
|36.7628
|7.00
|1.30
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|EGE DENIZI
|18 Nisan 2026 00:00
|40.1112
|24.5788
|10.50
|1.60
|KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
|17 Nisan 2026 23:55
|40.6153
|36.7568
|5.70
|1.90
|MUREFTE-SARKOY (TEKIRDAG)
|17 Nisan 2026 23:23
|40.6660
|27.2538
|12.50
|1.80
|KIBRIS-TUZLA
|17 Nisan 2026 23:01
|35.0138
|33.7442
|6.80
|2.50
|MESCICELE-(BOLU)
|17 Nisan 2026 22:41
|40.8657
|31.7120
|3.70
|1.50
|SOGUTLUDERE-KADIRLI (OSMANIYE)
|17 Nisan 2026 21:22
|37.3595
|36.1280
|12.00
|1.60
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17 Nisan 2026 20:12
|38.3265
|37.3777
|23.60
|1.60
|KAYACIK-GORDES (MANISA)
|17 Nisan 2026 19:49
|38.9285
|28.1785
|9.50
|2.00
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|17 Nisan 2026 19:21
|36.8352
|28.0263
|5.00
|1.60
|YENIKOY-(BILECIK)
|17 Nisan 2026 19:09
|40.1387
|30.0658
|4.90
|1.60
|OREN-(BILECIK)
|17 Nisan 2026 18:56
|40.1680
|30.0598
|5.00
|2.40
|KUCUKKADAGAN-(ERZINCAN)
|17 Nisan 2026 18:40
|39.6407
|39.6930
|5.00
|4.00
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|17 Nisan 2026 18:30
|39.1603
|29.0178
|16.80
|0.70
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17 Nisan 2026 18:15
|39.2215
|28.1713
|5.40
|1.50
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17 Nisan 2026 17:33
|37.9045
|36.5142
|3.10
|2.80
|TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)
|17 Nisan 2026 16:56
|38.6390
|26.4423
|5.20
|2.00
|YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)
|17 Nisan 2026 16:54
|39.4187
|28.4710
|5.90
|1.70
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|17 Nisan 2026 16:14
|37.9788
|36.5867
|28.80
|1.90
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|17 Nisan 2026 16:08
|37.1183
|27.9183
|0.00
|1.20
|GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17 Nisan 2026 15:53
|38.0200
|36.5060
|3.20
|1.80
|BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)
|17 Nisan 2026 15:44
|37.0943
|27.9127
|0.00
|1.40
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|17 Nisan 2026 15:39
|39.2360
|29.0550
|5.10
|1.40
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|17 Nisan 2026 15:35
|37.8727
|36.4852
|5.00
|1.70
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|17 Nisan 2026 14:58
|37.8643
|36.4667
|5.40
|3.10
|SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|17 Nisan 2026 14:35
|38.2740
|37.5700
|3.60
|2.10
|ERYABA-NIKSAR (TOKAT)
|17 Nisan 2026 14:32
|40.5632
|36.7653
|5.00
|1.50