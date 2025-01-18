Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
18 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Bigadiç (Balıkesir)
|00:38:18 18-01-2025
|39,43833
|27,98722
|7,03
|1,2
|Sarayköy (Denizli)
|00:29:04 18-01-2025
|37,90444
|28,76833
|7
|1,9
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|00:29:04 18-01-2025
|37,9282
|28,7823
|5
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|00:26:37 18-01-2025
|40,02083
|41,64333
|25,6
|1,2
|OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM)
|00:26:36 18-01-2025
|39,8713
|41,6685
|20,2
|1,3
|Akdeniz - [27.01 km] Kaş (Antalya)
|00:17:14 18-01-2025
|36,05583
|29,19028
|13,57
|1,8
|KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|00:17:13 18-01-2025
|36,1037
|29,2028
|15,2
|2
|YUNANISTAN
|23:37:49 17-01-2025
|40,1985
|23,2215
|7,7
|2,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|23:37:35 17-01-2025
|38,237
|38,5845
|1,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:54 17-01-2025
|39,33389
|28,24361
|12,11
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|23:18:44 17-01-2025
|38,58056
|39,75389
|18,09
|1,8
|KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)
|23:18:44 17-01-2025
|38,5902
|39,6315
|6,2
|1,9
|Ege Denizi
|23:17:29 17-01-2025
|40,08444
|23,63889
|5,77
|2,9
|YUNANISTAN
|23:17:27 17-01-2025
|40,1243
|23,2282
|6,4
|3,4
|Sarayköy (Denizli)
|23:11:47 17-01-2025
|37,91639
|28,795
|7,93
|1,4
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|23:11:47 17-01-2025
|37,9172
|28,7593
|5
|1,7
|Hassa (Hatay)
|22:54:19 17-01-2025
|36,85472
|36,53583
|7
|1,5
|KAPILI-DORTYOL (HATAY)
|22:54:17 17-01-2025
|36,8382
|36,3663
|24,4
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|22:53:29 17-01-2025
|39,4875
|26,19056
|9,97
|1,6
|YUNANISTAN
|22:24:56 17-01-2025
|41,2847
|23,898
|10,8
|3,5
|Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|22:24:51 17-01-2025
|41,37889
|23,56167
|11,05
|3,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:23:51 17-01-2025
|38,29806
|37,42194
|10,64
|1,4
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|22:23:50 17-01-2025
|38,4343
|37,4507
|5,4
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|22:19:51 17-01-2025
|37,14306
|36,66361
|7
|1,5
|GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|22:19:51 17-01-2025
|37,1667
|36,6923
|3,9
|1,4
|Güney (Denizli)
|21:53:32 17-01-2025
|38,07917
|29,05417
|7
|1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:30:45 17-01-2025
|38,4272
|37,4948
|12,1
|1,6
|Ege Denizi - [77.43 km] Karaburun (İzmir)
|21:23:37 17-01-2025
|38,69222
|25,50333
|13,54
|2,4
|EGE DENIZI
|21:23:35 17-01-2025
|38,647
|25,3922
|8,5
|2,6
|Akdeniz - [97.74 km] Kaş (Antalya)
|20:18:19 17-01-2025
|35,76778
|28,43389
|24,5
|2,7
|AKDENIZ
|20:18:17 17-01-2025
|35,6443
|28,4113
|23,5
|2,9
|Korkuteli (Antalya)
|19:50:36 17-01-2025
|36,99167
|30,47389
|16,74
|1,8
|SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)
|19:50:35 17-01-2025
|37,0185
|30,4017
|1,7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|19:40:35 17-01-2025
|38,15167
|37,89528
|6,87
|1,6
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:40:34 17-01-2025
|38,172
|37,8437
|3,9
|1,4
|ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:48:14 17-01-2025
|37,298
|37,097
|5
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:48:13 17-01-2025
|37,37444
|37,00472
|8,65
|1,2
|Divriği (Sivas)
|18:14:58 17-01-2025
|39,54
|38,11056
|7
|1,5
|CAKIRTARLA-DIVRIGI (SIVAS)
|18:14:58 17-01-2025
|39,5403
|38,1732
|2,6
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:42:54 17-01-2025
|37,1703
|28,8092
|13,2
|1,6
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] Akyaka (Kars)
|17:40:43 17-01-2025
|41,41944
|43,99
|7,45
|1,8
|GURCISTAN
|17:40:43 17-01-2025
|41,3617
|44,1292
|5
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:55:58 17-01-2025
|38,30806
|38,14306
|7
|1,2
|Daday (Kastamonu)
|16:46:19 17-01-2025
|41,59
|33,54056
|7
|1,4
|KEMENLER-ODEMIS (IZMIR)
|16:26:32 17-01-2025
|38,1182
|28,087
|21,1
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:18:18 17-01-2025
|38,19028
|38,61389
|7
|1,1
|Seydişehir (Konya)
|16:15:55 17-01-2025
|37,28694
|31,85611
|7
|1,1
|KIBRIS-ISKELE
|16:12:19 17-01-2025
|35,328
|33,919
|16,2
|1,8
|Lapseki (Çanakkale)
|16:07:17 17-01-2025
|40,32611
|27,02556
|7
|1
|BEYCAYIR-LAPSEKI (CANAKKALE)
|16:07:16 17-01-2025
|40,2648
|26,9453
|12,4
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|15:53:00 17-01-2025
|38,16778
|38,5925
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|15:40:45 17-01-2025
|38,42333
|39,22944
|7
|0,8
|KURSUNKAYA-KEBAN (ELAZIG)
|15:40:35 17-01-2025
|38,7787
|38,7378
|29
|2,1
|Honaz (Denizli)
|15:24:05 17-01-2025
|37,87722
|29,29111
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|14:43:25 17-01-2025
|38,30722
|38,89028
|7
|0,9
|Merkez (Kırklareli)
|14:23:59 17-01-2025
|41,90611
|27,37056
|5,45
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|14:18:11 17-01-2025
|37,93917
|36,22694
|7
|1,8
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:18:10 17-01-2025
|37,9032
|36,2902
|6,6
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|14:06:22 17-01-2025
|37,87861
|29,25667
|7
|0,8
|Bulanık (Muş)
|14:04:19 17-01-2025
|39,02694
|42,16889
|7,29
|1,8
|Tire (İzmir)
|13:57:44 17-01-2025
|38,15139
|27,645
|7
|1,3
|KURTLAR-KOPRUBASI (MANISA)
|13:57:32 17-01-2025
|38,7373
|28,298
|12,8
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:50:25 17-01-2025
|38,13333
|38,405
|7
|0,9
|Çubuk (Ankara)
|13:49:07 17-01-2025
|40,18944
|32,90444
|7,01
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:48:23 17-01-2025
|38,35833
|38,16639
|7
|0,9
|SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)
|13:15:33 17-01-2025
|37,4408
|42,6267
|5
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:01:50 17-01-2025
|39,48806
|28,25917
|5,33
|1,9
|Adapazarı (Sakarya)
|12:51:02 17-01-2025
|40,87472
|30,31306
|6,85
|0,8
|Ulubey (Uşak)
|12:43:24 17-01-2025
|38,47139
|29,17472
|7
|1
|Ladik (Samsun)
|12:24:17 17-01-2025
|40,93611
|35,87222
|7
|1,3
|Torbalı (İzmir)
|12:23:55 17-01-2025
|38,13528
|27,30306
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:12:41 17-01-2025
|38,25556
|38,10722
|7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:49:50 17-01-2025
|37,33667
|36,9275
|8,55
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|11:46:07 17-01-2025
|37,85639
|38,28056
|6,25
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|11:17:31 17-01-2025
|37,14278
|28,80944
|7
|1,2
|PINARONU-BEYAGAC (DENIZLI)
|11:17:29 17-01-2025
|37,2958
|28,8695
|15,1
|1,6
|AKTARLA-MAZGIRT (TUNCELI)
|10:56:27 17-01-2025
|39,0098
|39,733
|5
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|10:54:11 17-01-2025
|38,36278
|38,96889
|7
|0,7
|Yüksekova (Hakkari)
|10:45:55 17-01-2025
|37,40722
|43,98528
|7
|2,1
|HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:28:02 17-01-2025
|38,0248
|37,839
|5
|1,6
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|10:28:02 17-01-2025
|37,8803
|37,8598
|7,5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|10:28:00 17-01-2025
|37,925
|37,75139
|7
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|10:15:16 17-01-2025
|40,11639
|31,785
|7
|1,9
|KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|10:15:16 17-01-2025
|40,2088
|31,6768
|6,4
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|10:14:41 17-01-2025
|38,08028
|37,90472
|6,39
|1,4
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|09:38:18 17-01-2025
|37,5142
|26,7867
|9,4
|1,9
|Ege Denizi - [36.83 km] Didim (Aydın)
|09:38:16 17-01-2025
|37,42611
|26,80778
|7,05
|1,9
|Erzin (Hatay)
|09:12:29 17-01-2025
|36,97722
|36,08333
|15,59
|2,8
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|09:12:29 17-01-2025
|36,9982
|36,0608
|3,9
|2,7
|Torbalı (İzmir)
|08:49:35 17-01-2025
|38,28861
|27,40556
|7
|1,7
|KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR)
|08:49:34 17-01-2025
|38,273
|27,4197
|14,3
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:30:39 17-01-2025
|38,15444
|37,55361
|8,07
|2,8
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:30:38 17-01-2025
|38,137
|37,5583
|7,1
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:13:36 17-01-2025
|38,20722
|38,03972
|7
|1,1
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:10:53 17-01-2025
|37,9947
|37,4508
|20,5
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|06:32:01 17-01-2025
|38,58667
|39,67306
|7,07
|1,8
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|06:32:01 17-01-2025
|38,617
|39,6385
|7
|2
|Merkez (Elazığ)
|06:31:07 17-01-2025
|38,58972
|39,67528
|7,04
|1,5
|Muradiye (Van)
|06:22:12 17-01-2025
|39,00722
|43,77222
|12,53
|2
|ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN)
|06:22:12 17-01-2025
|39,0547
|43,7633
|5
|2,1
|Kale (Malatya)
|06:10:15 17-01-2025
|38,35333
|38,77222
|9,49
|1,3
|CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN)
|06:02:36 17-01-2025
|36,0233
|32,6855
|12,7
|1,6
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:59:38 17-01-2025
|38,1217
|36,8693
|2,7
|1,2
|Horasan (Erzurum)
|05:47:09 17-01-2025
|39,86944
|42,33083
|13,24
|2
|YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI)
|05:47:08 17-01-2025
|39,849
|42,3225
|5
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.67 km] Kuşadası (Aydın)
|05:46:21 17-01-2025
|37,7775
|27,16528
|7
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:46:21 17-01-2025
|37,7792
|27,1583
|5,2
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|05:43:46 17-01-2025
|38,17583
|37,97
|7
|1,3
|ORMANCIK-AKKUS (ORDU)
|05:17:02 17-01-2025
|40,8395
|36,977
|5,5
|2,6
|Akkuş (Ordu)
|05:17:01 17-01-2025
|40,83972
|36,99111
|10,51
|2
|Akdeniz - [45.71 km] Kumluca (Antalya)
|05:10:56 17-01-2025
|36,05861
|30,81417
|8,24
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|04:46:34 17-01-2025
|38,25556
|37,75167
|7
|1,4
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|04:46:33 17-01-2025
|38,2658
|37,8025
|8,4
|1,3
|Darende (Malatya)
|03:58:50 17-01-2025
|38,47222
|37,48139
|6,99
|1,1
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:58:48 17-01-2025
|38,4665
|37,2737
|9,2
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|03:46:41 17-01-2025
|37,15
|28,81722
|6,98
|0,9
|BEYAGAC (DENIZLI)
|03:46:40 17-01-2025
|37,1698
|28,8507
|5,3
|1
|Merkez (Muş)
|03:35:14 17-01-2025
|38,92444
|41,65056
|7,01
|1,7
|SURUGUDEN-(MUS)
|03:35:13 17-01-2025
|38,9157
|41,6347
|5
|1,7
|Nilüfer (Bursa)
|03:27:31 17-01-2025
|40,19694
|28,92667
|7
|1,3
|NILUFER (BURSA)
|03:27:31 17-01-2025
|40,2122
|28,9735
|10,8
|1,4
|Nilüfer (Bursa)
|03:18:44 17-01-2025
|40,20417
|28,99056
|7,85
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|03:18:44 17-01-2025
|40,232
|28,9852
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|02:48:52 17-01-2025
|38,08833
|37,83583
|6,97
|1,6
|GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:48:51 17-01-2025
|38,0787
|37,8282
|5,8
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|02:44:24 17-01-2025
|37,82222
|36,16278
|7,16
|1,6
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:44:23 17-01-2025
|37,825
|36,1905
|14,4
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:40:35 17-01-2025
|38,17639
|38,04417
|7,03
|0,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:39:45 17-01-2025
|38,05083
|38,2475
|6,97
|0,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:30:21 17-01-2025
|38,4035
|37,5078
|5
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|02:22:59 17-01-2025
|38,10861
|38,46139
|8,96
|2,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:22:57 17-01-2025
|38,1297
|38,4473
|5
|2,7
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.33 km] Karaburun (İzmir)
|02:15:53 17-01-2025
|38,64389
|26,57417
|18,28
|2,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:15:53 17-01-2025
|38,6362
|26,5792
|16,6
|2,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:57:24 17-01-2025
|38,061
|37,4498
|4,1
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Bigadiç (Balıkesir)
|00:38:18 18-01-2025
|39,43833
|27,98722
|7,03
|1,2
|Sarayköy (Denizli)
|00:29:04 18-01-2025
|37,90444
|28,76833
|7
|1,9
|KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)
|00:29:04 18-01-2025
|37,9282
|28,7823
|5
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|00:26:37 18-01-2025
|40,02083
|41,64333
|25,6
|1,2
|OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM)
|00:26:36 18-01-2025
|39,8713
|41,6685
|20,2
|1,3
|Akdeniz - [27.01 km] Kaş (Antalya)
|00:17:14 18-01-2025
|36,05583
|29,19028
|13,57
|1,8
|KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
|00:17:13 18-01-2025
|36,1037
|29,2028
|15,2
|2
|YUNANISTAN
|23:37:49 17-01-2025
|40,1985
|23,2215
|7,7
|2,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|23:37:35 17-01-2025
|38,237
|38,5845
|1,5
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:54 17-01-2025
|39,33389
|28,24361
|12,11
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|23:18:44 17-01-2025
|38,58056
|39,75389
|18,09
|1,8
|KARTALDERE-MADEN (ELAZIG)
|23:18:44 17-01-2025
|38,5902
|39,6315
|6,2
|1,9
|Ege Denizi
|23:17:29 17-01-2025
|40,08444
|23,63889
|5,77
|2,9
|YUNANISTAN
|23:17:27 17-01-2025
|40,1243
|23,2282
|6,4
|3,4
|Sarayköy (Denizli)
|23:11:47 17-01-2025
|37,91639
|28,795
|7,93
|1,4
|TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|23:11:47 17-01-2025
|37,9172
|28,7593
|5
|1,7
|Hassa (Hatay)
|22:54:19 17-01-2025
|36,85472
|36,53583
|7
|1,5
|KAPILI-DORTYOL (HATAY)
|22:54:17 17-01-2025
|36,8382
|36,3663
|24,4
|1,4
|Ayvacık (Çanakkale)
|22:53:29 17-01-2025
|39,4875
|26,19056
|9,97
|1,6
|YUNANISTAN
|22:24:56 17-01-2025
|41,2847
|23,898
|10,8
|3,5
|Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|22:24:51 17-01-2025
|41,37889
|23,56167
|11,05
|3,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:23:51 17-01-2025
|38,29806
|37,42194
|10,64
|1,4
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|22:23:50 17-01-2025
|38,4343
|37,4507
|5,4
|1,4
|İslahiye (Gaziantep)
|22:19:51 17-01-2025
|37,14306
|36,66361
|7
|1,5
|GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)
|22:19:51 17-01-2025
|37,1667
|36,6923
|3,9
|1,4
|Güney (Denizli)
|21:53:32 17-01-2025
|38,07917
|29,05417
|7
|1
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:30:45 17-01-2025
|38,4272
|37,4948
|12,1
|1,6
|Ege Denizi - [77.43 km] Karaburun (İzmir)
|21:23:37 17-01-2025
|38,69222
|25,50333
|13,54
|2,4
|EGE DENIZI
|21:23:35 17-01-2025
|38,647
|25,3922
|8,5
|2,6
|Akdeniz - [97.74 km] Kaş (Antalya)
|20:18:19 17-01-2025
|35,76778
|28,43389
|24,5
|2,7
|AKDENIZ
|20:18:17 17-01-2025
|35,6443
|28,4113
|23,5
|2,9
|Korkuteli (Antalya)
|19:50:36 17-01-2025
|36,99167
|30,47389
|16,74
|1,8
|SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)
|19:50:35 17-01-2025
|37,0185
|30,4017
|1,7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|19:40:35 17-01-2025
|38,15167
|37,89528
|6,87
|1,6
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|19:40:34 17-01-2025
|38,172
|37,8437
|3,9
|1,4
|ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|18:48:14 17-01-2025
|37,298
|37,097
|5
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18:48:13 17-01-2025
|37,37444
|37,00472
|8,65
|1,2
|Divriği (Sivas)
|18:14:58 17-01-2025
|39,54
|38,11056
|7
|1,5
|CAKIRTARLA-DIVRIGI (SIVAS)
|18:14:58 17-01-2025
|39,5403
|38,1732
|2,6
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|17:42:54 17-01-2025
|37,1703
|28,8092
|13,2
|1,6
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] Akyaka (Kars)
|17:40:43 17-01-2025
|41,41944
|43,99
|7,45
|1,8
|GURCISTAN
|17:40:43 17-01-2025
|41,3617
|44,1292
|5
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:55:58 17-01-2025
|38,30806
|38,14306
|7
|1,2
|Daday (Kastamonu)
|16:46:19 17-01-2025
|41,59
|33,54056
|7
|1,4
|KEMENLER-ODEMIS (IZMIR)
|16:26:32 17-01-2025
|38,1182
|28,087
|21,1
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|16:18:18 17-01-2025
|38,19028
|38,61389
|7
|1,1
|Seydişehir (Konya)
|16:15:55 17-01-2025
|37,28694
|31,85611
|7
|1,1
|KIBRIS-ISKELE
|16:12:19 17-01-2025
|35,328
|33,919
|16,2
|1,8
|Lapseki (Çanakkale)
|16:07:17 17-01-2025
|40,32611
|27,02556
|7
|1
|BEYCAYIR-LAPSEKI (CANAKKALE)
|16:07:16 17-01-2025
|40,2648
|26,9453
|12,4
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|15:53:00 17-01-2025
|38,16778
|38,5925
|7
|1
|Sivrice (Elazığ)
|15:40:45 17-01-2025
|38,42333
|39,22944
|7
|0,8
|KURSUNKAYA-KEBAN (ELAZIG)
|15:40:35 17-01-2025
|38,7787
|38,7378
|29
|2,1
|Honaz (Denizli)
|15:24:05 17-01-2025
|37,87722
|29,29111
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|14:43:25 17-01-2025
|38,30722
|38,89028
|7
|0,9
|Merkez (Kırklareli)
|14:23:59 17-01-2025
|41,90611
|27,37056
|5,45
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|14:18:11 17-01-2025
|37,93917
|36,22694
|7
|1,8
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:18:10 17-01-2025
|37,9032
|36,2902
|6,6
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|14:06:22 17-01-2025
|37,87861
|29,25667
|7
|0,8
|Bulanık (Muş)
|14:04:19 17-01-2025
|39,02694
|42,16889
|7,29
|1,8
|Tire (İzmir)
|13:57:44 17-01-2025
|38,15139
|27,645
|7
|1,3
|KURTLAR-KOPRUBASI (MANISA)
|13:57:32 17-01-2025
|38,7373
|28,298
|12,8
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:50:25 17-01-2025
|38,13333
|38,405
|7
|0,9
|Çubuk (Ankara)
|13:49:07 17-01-2025
|40,18944
|32,90444
|7,01
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:48:23 17-01-2025
|38,35833
|38,16639
|7
|0,9
|SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)
|13:15:33 17-01-2025
|37,4408
|42,6267
|5
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:01:50 17-01-2025
|39,48806
|28,25917
|5,33
|1,9
|Adapazarı (Sakarya)
|12:51:02 17-01-2025
|40,87472
|30,31306
|6,85
|0,8
|Ulubey (Uşak)
|12:43:24 17-01-2025
|38,47139
|29,17472
|7
|1
|Ladik (Samsun)
|12:24:17 17-01-2025
|40,93611
|35,87222
|7
|1,3
|Torbalı (İzmir)
|12:23:55 17-01-2025
|38,13528
|27,30306
|7
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:12:41 17-01-2025
|38,25556
|38,10722
|7
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:49:50 17-01-2025
|37,33667
|36,9275
|8,55
|1,3
|Merkez (Adıyaman)
|11:46:07 17-01-2025
|37,85639
|38,28056
|6,25
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|11:17:31 17-01-2025
|37,14278
|28,80944
|7
|1,2
|PINARONU-BEYAGAC (DENIZLI)
|11:17:29 17-01-2025
|37,2958
|28,8695
|15,1
|1,6
|AKTARLA-MAZGIRT (TUNCELI)
|10:56:27 17-01-2025
|39,0098
|39,733
|5
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|10:54:11 17-01-2025
|38,36278
|38,96889
|7
|0,7
|Yüksekova (Hakkari)
|10:45:55 17-01-2025
|37,40722
|43,98528
|7
|2,1
|HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:28:02 17-01-2025
|38,0248
|37,839
|5
|1,6
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|10:28:02 17-01-2025
|37,8803
|37,8598
|7,5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|10:28:00 17-01-2025
|37,925
|37,75139
|7
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|10:15:16 17-01-2025
|40,11639
|31,785
|7
|1,9
|KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|10:15:16 17-01-2025
|40,2088
|31,6768
|6,4
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|10:14:41 17-01-2025
|38,08028
|37,90472
|6,39
|1,4
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|09:38:18 17-01-2025
|37,5142
|26,7867
|9,4
|1,9
|Ege Denizi - [36.83 km] Didim (Aydın)
|09:38:16 17-01-2025
|37,42611
|26,80778
|7,05
|1,9
|Erzin (Hatay)
|09:12:29 17-01-2025
|36,97722
|36,08333
|15,59
|2,8
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|09:12:29 17-01-2025
|36,9982
|36,0608
|3,9
|2,7
|Torbalı (İzmir)
|08:49:35 17-01-2025
|38,28861
|27,40556
|7
|1,7
|KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR)
|08:49:34 17-01-2025
|38,273
|27,4197
|14,3
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:30:39 17-01-2025
|38,15444
|37,55361
|8,07
|2,8
|KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:30:38 17-01-2025
|38,137
|37,5583
|7,1
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:13:36 17-01-2025
|38,20722
|38,03972
|7
|1,1
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:10:53 17-01-2025
|37,9947
|37,4508
|20,5
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|06:32:01 17-01-2025
|38,58667
|39,67306
|7,07
|1,8
|KONAKALMAZ-(ELAZIG)
|06:32:01 17-01-2025
|38,617
|39,6385
|7
|2
|Merkez (Elazığ)
|06:31:07 17-01-2025
|38,58972
|39,67528
|7,04
|1,5
|Muradiye (Van)
|06:22:12 17-01-2025
|39,00722
|43,77222
|12,53
|2
|ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN)
|06:22:12 17-01-2025
|39,0547
|43,7633
|5
|2,1
|Kale (Malatya)
|06:10:15 17-01-2025
|38,35333
|38,77222
|9,49
|1,3
|CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN)
|06:02:36 17-01-2025
|36,0233
|32,6855
|12,7
|1,6
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:59:38 17-01-2025
|38,1217
|36,8693
|2,7
|1,2
|Horasan (Erzurum)
|05:47:09 17-01-2025
|39,86944
|42,33083
|13,24
|2
|YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI)
|05:47:08 17-01-2025
|39,849
|42,3225
|5
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.67 km] Kuşadası (Aydın)
|05:46:21 17-01-2025
|37,7775
|27,16528
|7
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:46:21 17-01-2025
|37,7792
|27,1583
|5,2
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|05:43:46 17-01-2025
|38,17583
|37,97
|7
|1,3
|ORMANCIK-AKKUS (ORDU)
|05:17:02 17-01-2025
|40,8395
|36,977
|5,5
|2,6
|Akkuş (Ordu)
|05:17:01 17-01-2025
|40,83972
|36,99111
|10,51
|2
|Akdeniz - [45.71 km] Kumluca (Antalya)
|05:10:56 17-01-2025
|36,05861
|30,81417
|8,24
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|04:46:34 17-01-2025
|38,25556
|37,75167
|7
|1,4
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|04:46:33 17-01-2025
|38,2658
|37,8025
|8,4
|1,3
|Darende (Malatya)
|03:58:50 17-01-2025
|38,47222
|37,48139
|6,99
|1,1
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:58:48 17-01-2025
|38,4665
|37,2737
|9,2
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|03:46:41 17-01-2025
|37,15
|28,81722
|6,98
|0,9
|BEYAGAC (DENIZLI)
|03:46:40 17-01-2025
|37,1698
|28,8507
|5,3
|1
|Merkez (Muş)
|03:35:14 17-01-2025
|38,92444
|41,65056
|7,01
|1,7
|SURUGUDEN-(MUS)
|03:35:13 17-01-2025
|38,9157
|41,6347
|5
|1,7
|Nilüfer (Bursa)
|03:27:31 17-01-2025
|40,19694
|28,92667
|7
|1,3
|NILUFER (BURSA)
|03:27:31 17-01-2025
|40,2122
|28,9735
|10,8
|1,4
|Nilüfer (Bursa)
|03:18:44 17-01-2025
|40,20417
|28,99056
|7,85
|1,4
|NILUFER (BURSA)
|03:18:44 17-01-2025
|40,232
|28,9852
|7
|1,7
|Doğanşehir (Malatya)
|02:48:52 17-01-2025
|38,08833
|37,83583
|6,97
|1,6
|GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|02:48:51 17-01-2025
|38,0787
|37,8282
|5,8
|1,7
|Saimbeyli (Adana)
|02:44:24 17-01-2025
|37,82222
|36,16278
|7,16
|1,6
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:44:23 17-01-2025
|37,825
|36,1905
|14,4
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:40:35 17-01-2025
|38,17639
|38,04417
|7,03
|0,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:39:45 17-01-2025
|38,05083
|38,2475
|6,97
|0,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:30:21 17-01-2025
|38,4035
|37,5078
|5
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|02:22:59 17-01-2025
|38,10861
|38,46139
|8,96
|2,7
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:22:57 17-01-2025
|38,1297
|38,4473
|5
|2,7
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.33 km] Karaburun (İzmir)
|02:15:53 17-01-2025
|38,64389
|26,57417
|18,28
|2,4
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|02:15:53 17-01-2025
|38,6362
|26,5792
|16,6
|2,5
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:57:24 17-01-2025
|38,061
|37,4498
|4,1
|1
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