Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 18 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ocak 2025

18 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bigadiç (Balıkesir) 00:38:18 18-01-2025 39,43833 27,98722 7,03 1,2
Sarayköy (Denizli) 00:29:04 18-01-2025 37,90444 28,76833 7 1,9
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 00:29:04 18-01-2025 37,9282 28,7823 5 1,8
Pasinler (Erzurum) 00:26:37 18-01-2025 40,02083 41,64333 25,6 1,2
OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM) 00:26:36 18-01-2025 39,8713 41,6685 20,2 1,3
Akdeniz - [27.01 km] Kaş (Antalya) 00:17:14 18-01-2025 36,05583 29,19028 13,57 1,8
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 00:17:13 18-01-2025 36,1037 29,2028 15,2 2
YUNANISTAN 23:37:49 17-01-2025 40,1985 23,2215 7,7 2,9
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 23:37:35 17-01-2025 38,237 38,5845 1,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:54 17-01-2025 39,33389 28,24361 12,11 1,3
Merkez (Elazığ) 23:18:44 17-01-2025 38,58056 39,75389 18,09 1,8
KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) 23:18:44 17-01-2025 38,5902 39,6315 6,2 1,9
Ege Denizi 23:17:29 17-01-2025 40,08444 23,63889 5,77 2,9
YUNANISTAN 23:17:27 17-01-2025 40,1243 23,2282 6,4 3,4
Sarayköy (Denizli) 23:11:47 17-01-2025 37,91639 28,795 7,93 1,4
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 23:11:47 17-01-2025 37,9172 28,7593 5 1,7
Hassa (Hatay) 22:54:19 17-01-2025 36,85472 36,53583 7 1,5
KAPILI-DORTYOL (HATAY) 22:54:17 17-01-2025 36,8382 36,3663 24,4 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 22:53:29 17-01-2025 39,4875 26,19056 9,97 1,6
YUNANISTAN 22:24:56 17-01-2025 41,2847 23,898 10,8 3,5
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 22:24:51 17-01-2025 41,37889 23,56167 11,05 3,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:23:51 17-01-2025 38,29806 37,42194 10,64 1,4
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 22:23:50 17-01-2025 38,4343 37,4507 5,4 1,4
İslahiye (Gaziantep) 22:19:51 17-01-2025 37,14306 36,66361 7 1,5
GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) 22:19:51 17-01-2025 37,1667 36,6923 3,9 1,4
Güney (Denizli) 21:53:32 17-01-2025 38,07917 29,05417 7 1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:30:45 17-01-2025 38,4272 37,4948 12,1 1,6
Ege Denizi - [77.43 km] Karaburun (İzmir) 21:23:37 17-01-2025 38,69222 25,50333 13,54 2,4
EGE DENIZI 21:23:35 17-01-2025 38,647 25,3922 8,5 2,6
Akdeniz - [97.74 km] Kaş (Antalya) 20:18:19 17-01-2025 35,76778 28,43389 24,5 2,7
AKDENIZ 20:18:17 17-01-2025 35,6443 28,4113 23,5 2,9
Korkuteli (Antalya) 19:50:36 17-01-2025 36,99167 30,47389 16,74 1,8
SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) 19:50:35 17-01-2025 37,0185 30,4017 1,7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 19:40:35 17-01-2025 38,15167 37,89528 6,87 1,6
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:40:34 17-01-2025 38,172 37,8437 3,9 1,4
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:48:14 17-01-2025 37,298 37,097 5 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:48:13 17-01-2025 37,37444 37,00472 8,65 1,2
Divriği (Sivas) 18:14:58 17-01-2025 39,54 38,11056 7 1,5
CAKIRTARLA-DIVRIGI (SIVAS) 18:14:58 17-01-2025 39,5403 38,1732 2,6 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 17:42:54 17-01-2025 37,1703 28,8092 13,2 1,6
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] Akyaka (Kars) 17:40:43 17-01-2025 41,41944 43,99 7,45 1,8
GURCISTAN 17:40:43 17-01-2025 41,3617 44,1292 5 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 16:55:58 17-01-2025 38,30806 38,14306 7 1,2
Daday (Kastamonu) 16:46:19 17-01-2025 41,59 33,54056 7 1,4
KEMENLER-ODEMIS (IZMIR) 16:26:32 17-01-2025 38,1182 28,087 21,1 1,5
Pütürge (Malatya) 16:18:18 17-01-2025 38,19028 38,61389 7 1,1
Seydişehir (Konya) 16:15:55 17-01-2025 37,28694 31,85611 7 1,1
KIBRIS-ISKELE 16:12:19 17-01-2025 35,328 33,919 16,2 1,8
Lapseki (Çanakkale) 16:07:17 17-01-2025 40,32611 27,02556 7 1
BEYCAYIR-LAPSEKI (CANAKKALE) 16:07:16 17-01-2025 40,2648 26,9453 12,4 1,4
Battalgazi (Malatya) 15:53:00 17-01-2025 38,16778 38,5925 7 1
Sivrice (Elazığ) 15:40:45 17-01-2025 38,42333 39,22944 7 0,8
KURSUNKAYA-KEBAN (ELAZIG) 15:40:35 17-01-2025 38,7787 38,7378 29 2,1
Honaz (Denizli) 15:24:05 17-01-2025 37,87722 29,29111 7 1,1
Pütürge (Malatya) 14:43:25 17-01-2025 38,30722 38,89028 7 0,9
Merkez (Kırklareli) 14:23:59 17-01-2025 41,90611 27,37056 5,45 1,1
Saimbeyli (Adana) 14:18:11 17-01-2025 37,93917 36,22694 7 1,8
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:18:10 17-01-2025 37,9032 36,2902 6,6 1,8
Pamukkale (Denizli) 14:06:22 17-01-2025 37,87861 29,25667 7 0,8
Bulanık (Muş) 14:04:19 17-01-2025 39,02694 42,16889 7,29 1,8
Tire (İzmir) 13:57:44 17-01-2025 38,15139 27,645 7 1,3
KURTLAR-KOPRUBASI (MANISA) 13:57:32 17-01-2025 38,7373 28,298 12,8 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:50:25 17-01-2025 38,13333 38,405 7 0,9
Çubuk (Ankara) 13:49:07 17-01-2025 40,18944 32,90444 7,01 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 13:48:23 17-01-2025 38,35833 38,16639 7 0,9
SENOBA-ULUDERE (SIRNAK) 13:15:33 17-01-2025 37,4408 42,6267 5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:01:50 17-01-2025 39,48806 28,25917 5,33 1,9
Adapazarı (Sakarya) 12:51:02 17-01-2025 40,87472 30,31306 6,85 0,8
Ulubey (Uşak) 12:43:24 17-01-2025 38,47139 29,17472 7 1
Ladik (Samsun) 12:24:17 17-01-2025 40,93611 35,87222 7 1,3
Torbalı (İzmir) 12:23:55 17-01-2025 38,13528 27,30306 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:12:41 17-01-2025 38,25556 38,10722 7 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:49:50 17-01-2025 37,33667 36,9275 8,55 1,3
Merkez (Adıyaman) 11:46:07 17-01-2025 37,85639 38,28056 6,25 1,5
Menteşe (Muğla) 11:17:31 17-01-2025 37,14278 28,80944 7 1,2
PINARONU-BEYAGAC (DENIZLI) 11:17:29 17-01-2025 37,2958 28,8695 15,1 1,6
AKTARLA-MAZGIRT (TUNCELI) 10:56:27 17-01-2025 39,0098 39,733 5 1,4
Sivrice (Elazığ) 10:54:11 17-01-2025 38,36278 38,96889 7 0,7
Yüksekova (Hakkari) 10:45:55 17-01-2025 37,40722 43,98528 7 2,1
HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:28:02 17-01-2025 38,0248 37,839 5 1,6
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:28:02 17-01-2025 37,8803 37,8598 7,5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 10:28:00 17-01-2025 37,925 37,75139 7 1,8
Beypazarı (Ankara) 10:15:16 17-01-2025 40,11639 31,785 7 1,9
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 10:15:16 17-01-2025 40,2088 31,6768 6,4 2,1
Doğanşehir (Malatya) 10:14:41 17-01-2025 38,08028 37,90472 6,39 1,4
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 09:38:18 17-01-2025 37,5142 26,7867 9,4 1,9
Ege Denizi - [36.83 km] Didim (Aydın) 09:38:16 17-01-2025 37,42611 26,80778 7,05 1,9
Erzin (Hatay) 09:12:29 17-01-2025 36,97722 36,08333 15,59 2,8
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 09:12:29 17-01-2025 36,9982 36,0608 3,9 2,7
Torbalı (İzmir) 08:49:35 17-01-2025 38,28861 27,40556 7 1,7
KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) 08:49:34 17-01-2025 38,273 27,4197 14,3 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:30:39 17-01-2025 38,15444 37,55361 8,07 2,8
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:30:38 17-01-2025 38,137 37,5583 7,1 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 07:13:36 17-01-2025 38,20722 38,03972 7 1,1
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:10:53 17-01-2025 37,9947 37,4508 20,5 1,3
Merkez (Elazığ) 06:32:01 17-01-2025 38,58667 39,67306 7,07 1,8
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 06:32:01 17-01-2025 38,617 39,6385 7 2
Merkez (Elazığ) 06:31:07 17-01-2025 38,58972 39,67528 7,04 1,5
Muradiye (Van) 06:22:12 17-01-2025 39,00722 43,77222 12,53 2
ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) 06:22:12 17-01-2025 39,0547 43,7633 5 2,1
Kale (Malatya) 06:10:15 17-01-2025 38,35333 38,77222 9,49 1,3
CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN) 06:02:36 17-01-2025 36,0233 32,6855 12,7 1,6
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:59:38 17-01-2025 38,1217 36,8693 2,7 1,2
Horasan (Erzurum) 05:47:09 17-01-2025 39,86944 42,33083 13,24 2
YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI) 05:47:08 17-01-2025 39,849 42,3225 5 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.67 km] Kuşadası (Aydın) 05:46:21 17-01-2025 37,7775 27,16528 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:46:21 17-01-2025 37,7792 27,1583 5,2 1,7
Doğanşehir (Malatya) 05:43:46 17-01-2025 38,17583 37,97 7 1,3
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) 05:17:02 17-01-2025 40,8395 36,977 5,5 2,6
Akkuş (Ordu) 05:17:01 17-01-2025 40,83972 36,99111 10,51 2
Akdeniz - [45.71 km] Kumluca (Antalya) 05:10:56 17-01-2025 36,05861 30,81417 8,24 1,6
Akçadağ (Malatya) 04:46:34 17-01-2025 38,25556 37,75167 7 1,4
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 04:46:33 17-01-2025 38,2658 37,8025 8,4 1,3
Darende (Malatya) 03:58:50 17-01-2025 38,47222 37,48139 6,99 1,1
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:58:48 17-01-2025 38,4665 37,2737 9,2 1,2
Menteşe (Muğla) 03:46:41 17-01-2025 37,15 28,81722 6,98 0,9
BEYAGAC (DENIZLI) 03:46:40 17-01-2025 37,1698 28,8507 5,3 1
Merkez (Muş) 03:35:14 17-01-2025 38,92444 41,65056 7,01 1,7
SURUGUDEN-(MUS) 03:35:13 17-01-2025 38,9157 41,6347 5 1,7
Nilüfer (Bursa) 03:27:31 17-01-2025 40,19694 28,92667 7 1,3
NILUFER (BURSA) 03:27:31 17-01-2025 40,2122 28,9735 10,8 1,4
Nilüfer (Bursa) 03:18:44 17-01-2025 40,20417 28,99056 7,85 1,4
NILUFER (BURSA) 03:18:44 17-01-2025 40,232 28,9852 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 02:48:52 17-01-2025 38,08833 37,83583 6,97 1,6
GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:48:51 17-01-2025 38,0787 37,8282 5,8 1,7
Saimbeyli (Adana) 02:44:24 17-01-2025 37,82222 36,16278 7,16 1,6
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 02:44:23 17-01-2025 37,825 36,1905 14,4 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 02:40:35 17-01-2025 38,17639 38,04417 7,03 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 02:39:45 17-01-2025 38,05083 38,2475 6,97 0,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:30:21 17-01-2025 38,4035 37,5078 5 1,2
Sincik (Adıyaman) 02:22:59 17-01-2025 38,10861 38,46139 8,96 2,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 02:22:57 17-01-2025 38,1297 38,4473 5 2,7
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.33 km] Karaburun (İzmir) 02:15:53 17-01-2025 38,64389 26,57417 18,28 2,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:15:53 17-01-2025 38,6362 26,5792 16,6 2,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:57:24 17-01-2025 38,061 37,4498 4,1 1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bigadiç (Balıkesir) 00:38:18 18-01-2025 39,43833 27,98722 7,03 1,2
Sarayköy (Denizli) 00:29:04 18-01-2025 37,90444 28,76833 7 1,9
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) 00:29:04 18-01-2025 37,9282 28,7823 5 1,8
Pasinler (Erzurum) 00:26:37 18-01-2025 40,02083 41,64333 25,6 1,2
OTLUKKAPI-PASINLER (ERZURUM) 00:26:36 18-01-2025 39,8713 41,6685 20,2 1,3
Akdeniz - [27.01 km] Kaş (Antalya) 00:17:14 18-01-2025 36,05583 29,19028 13,57 1,8
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 00:17:13 18-01-2025 36,1037 29,2028 15,2 2
YUNANISTAN 23:37:49 17-01-2025 40,1985 23,2215 7,7 2,9
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 23:37:35 17-01-2025 38,237 38,5845 1,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:54 17-01-2025 39,33389 28,24361 12,11 1,3
Merkez (Elazığ) 23:18:44 17-01-2025 38,58056 39,75389 18,09 1,8
KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) 23:18:44 17-01-2025 38,5902 39,6315 6,2 1,9
Ege Denizi 23:17:29 17-01-2025 40,08444 23,63889 5,77 2,9
YUNANISTAN 23:17:27 17-01-2025 40,1243 23,2282 6,4 3,4
Sarayköy (Denizli) 23:11:47 17-01-2025 37,91639 28,795 7,93 1,4
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) 23:11:47 17-01-2025 37,9172 28,7593 5 1,7
Hassa (Hatay) 22:54:19 17-01-2025 36,85472 36,53583 7 1,5
KAPILI-DORTYOL (HATAY) 22:54:17 17-01-2025 36,8382 36,3663 24,4 1,4
Ayvacık (Çanakkale) 22:53:29 17-01-2025 39,4875 26,19056 9,97 1,6
YUNANISTAN 22:24:56 17-01-2025 41,2847 23,898 10,8 3,5
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 22:24:51 17-01-2025 41,37889 23,56167 11,05 3,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:23:51 17-01-2025 38,29806 37,42194 10,64 1,4
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 22:23:50 17-01-2025 38,4343 37,4507 5,4 1,4
İslahiye (Gaziantep) 22:19:51 17-01-2025 37,14306 36,66361 7 1,5
GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) 22:19:51 17-01-2025 37,1667 36,6923 3,9 1,4
Güney (Denizli) 21:53:32 17-01-2025 38,07917 29,05417 7 1
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 21:30:45 17-01-2025 38,4272 37,4948 12,1 1,6
Ege Denizi - [77.43 km] Karaburun (İzmir) 21:23:37 17-01-2025 38,69222 25,50333 13,54 2,4
EGE DENIZI 21:23:35 17-01-2025 38,647 25,3922 8,5 2,6
Akdeniz - [97.74 km] Kaş (Antalya) 20:18:19 17-01-2025 35,76778 28,43389 24,5 2,7
AKDENIZ 20:18:17 17-01-2025 35,6443 28,4113 23,5 2,9
Korkuteli (Antalya) 19:50:36 17-01-2025 36,99167 30,47389 16,74 1,8
SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) 19:50:35 17-01-2025 37,0185 30,4017 1,7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 19:40:35 17-01-2025 38,15167 37,89528 6,87 1,6
POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:40:34 17-01-2025 38,172 37,8437 3,9 1,4
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 18:48:14 17-01-2025 37,298 37,097 5 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:48:13 17-01-2025 37,37444 37,00472 8,65 1,2
Divriği (Sivas) 18:14:58 17-01-2025 39,54 38,11056 7 1,5
CAKIRTARLA-DIVRIGI (SIVAS) 18:14:58 17-01-2025 39,5403 38,1732 2,6 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 17:42:54 17-01-2025 37,1703 28,8092 13,2 1,6
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [59.56 km] Akyaka (Kars) 17:40:43 17-01-2025 41,41944 43,99 7,45 1,8
GURCISTAN 17:40:43 17-01-2025 41,3617 44,1292 5 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 16:55:58 17-01-2025 38,30806 38,14306 7 1,2
Daday (Kastamonu) 16:46:19 17-01-2025 41,59 33,54056 7 1,4
KEMENLER-ODEMIS (IZMIR) 16:26:32 17-01-2025 38,1182 28,087 21,1 1,5
Pütürge (Malatya) 16:18:18 17-01-2025 38,19028 38,61389 7 1,1
Seydişehir (Konya) 16:15:55 17-01-2025 37,28694 31,85611 7 1,1
KIBRIS-ISKELE 16:12:19 17-01-2025 35,328 33,919 16,2 1,8
Lapseki (Çanakkale) 16:07:17 17-01-2025 40,32611 27,02556 7 1
BEYCAYIR-LAPSEKI (CANAKKALE) 16:07:16 17-01-2025 40,2648 26,9453 12,4 1,4
Battalgazi (Malatya) 15:53:00 17-01-2025 38,16778 38,5925 7 1
Sivrice (Elazığ) 15:40:45 17-01-2025 38,42333 39,22944 7 0,8
KURSUNKAYA-KEBAN (ELAZIG) 15:40:35 17-01-2025 38,7787 38,7378 29 2,1
Honaz (Denizli) 15:24:05 17-01-2025 37,87722 29,29111 7 1,1
Pütürge (Malatya) 14:43:25 17-01-2025 38,30722 38,89028 7 0,9
Merkez (Kırklareli) 14:23:59 17-01-2025 41,90611 27,37056 5,45 1,1
Saimbeyli (Adana) 14:18:11 17-01-2025 37,93917 36,22694 7 1,8
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:18:10 17-01-2025 37,9032 36,2902 6,6 1,8
Pamukkale (Denizli) 14:06:22 17-01-2025 37,87861 29,25667 7 0,8
Bulanık (Muş) 14:04:19 17-01-2025 39,02694 42,16889 7,29 1,8
Tire (İzmir) 13:57:44 17-01-2025 38,15139 27,645 7 1,3
KURTLAR-KOPRUBASI (MANISA) 13:57:32 17-01-2025 38,7373 28,298 12,8 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:50:25 17-01-2025 38,13333 38,405 7 0,9
Çubuk (Ankara) 13:49:07 17-01-2025 40,18944 32,90444 7,01 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 13:48:23 17-01-2025 38,35833 38,16639 7 0,9
SENOBA-ULUDERE (SIRNAK) 13:15:33 17-01-2025 37,4408 42,6267 5 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 13:01:50 17-01-2025 39,48806 28,25917 5,33 1,9
Adapazarı (Sakarya) 12:51:02 17-01-2025 40,87472 30,31306 6,85 0,8
Ulubey (Uşak) 12:43:24 17-01-2025 38,47139 29,17472 7 1
Ladik (Samsun) 12:24:17 17-01-2025 40,93611 35,87222 7 1,3
Torbalı (İzmir) 12:23:55 17-01-2025 38,13528 27,30306 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 12:12:41 17-01-2025 38,25556 38,10722 7 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:49:50 17-01-2025 37,33667 36,9275 8,55 1,3
Merkez (Adıyaman) 11:46:07 17-01-2025 37,85639 38,28056 6,25 1,5
Menteşe (Muğla) 11:17:31 17-01-2025 37,14278 28,80944 7 1,2
PINARONU-BEYAGAC (DENIZLI) 11:17:29 17-01-2025 37,2958 28,8695 15,1 1,6
AKTARLA-MAZGIRT (TUNCELI) 10:56:27 17-01-2025 39,0098 39,733 5 1,4
Sivrice (Elazığ) 10:54:11 17-01-2025 38,36278 38,96889 7 0,7
Yüksekova (Hakkari) 10:45:55 17-01-2025 37,40722 43,98528 7 2,1
HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:28:02 17-01-2025 38,0248 37,839 5 1,6
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 10:28:02 17-01-2025 37,8803 37,8598 7,5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 10:28:00 17-01-2025 37,925 37,75139 7 1,8
Beypazarı (Ankara) 10:15:16 17-01-2025 40,11639 31,785 7 1,9
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 10:15:16 17-01-2025 40,2088 31,6768 6,4 2,1
Doğanşehir (Malatya) 10:14:41 17-01-2025 38,08028 37,90472 6,39 1,4
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 09:38:18 17-01-2025 37,5142 26,7867 9,4 1,9
Ege Denizi - [36.83 km] Didim (Aydın) 09:38:16 17-01-2025 37,42611 26,80778 7,05 1,9
Erzin (Hatay) 09:12:29 17-01-2025 36,97722 36,08333 15,59 2,8
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 09:12:29 17-01-2025 36,9982 36,0608 3,9 2,7
Torbalı (İzmir) 08:49:35 17-01-2025 38,28861 27,40556 7 1,7
KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) 08:49:34 17-01-2025 38,273 27,4197 14,3 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:30:39 17-01-2025 38,15444 37,55361 8,07 2,8
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:30:38 17-01-2025 38,137 37,5583 7,1 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 07:13:36 17-01-2025 38,20722 38,03972 7 1,1
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:10:53 17-01-2025 37,9947 37,4508 20,5 1,3
Merkez (Elazığ) 06:32:01 17-01-2025 38,58667 39,67306 7,07 1,8
KONAKALMAZ-(ELAZIG) 06:32:01 17-01-2025 38,617 39,6385 7 2
Merkez (Elazığ) 06:31:07 17-01-2025 38,58972 39,67528 7,04 1,5
Muradiye (Van) 06:22:12 17-01-2025 39,00722 43,77222 12,53 2
ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) 06:22:12 17-01-2025 39,0547 43,7633 5 2,1
Kale (Malatya) 06:10:15 17-01-2025 38,35333 38,77222 9,49 1,3
CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN) 06:02:36 17-01-2025 36,0233 32,6855 12,7 1,6
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:59:38 17-01-2025 38,1217 36,8693 2,7 1,2
Horasan (Erzurum) 05:47:09 17-01-2025 39,86944 42,33083 13,24 2
YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI) 05:47:08 17-01-2025 39,849 42,3225 5 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.67 km] Kuşadası (Aydın) 05:46:21 17-01-2025 37,7775 27,16528 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:46:21 17-01-2025 37,7792 27,1583 5,2 1,7
Doğanşehir (Malatya) 05:43:46 17-01-2025 38,17583 37,97 7 1,3
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) 05:17:02 17-01-2025 40,8395 36,977 5,5 2,6
Akkuş (Ordu) 05:17:01 17-01-2025 40,83972 36,99111 10,51 2
Akdeniz - [45.71 km] Kumluca (Antalya) 05:10:56 17-01-2025 36,05861 30,81417 8,24 1,6
Akçadağ (Malatya) 04:46:34 17-01-2025 38,25556 37,75167 7 1,4
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 04:46:33 17-01-2025 38,2658 37,8025 8,4 1,3
Darende (Malatya) 03:58:50 17-01-2025 38,47222 37,48139 6,99 1,1
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:58:48 17-01-2025 38,4665 37,2737 9,2 1,2
Menteşe (Muğla) 03:46:41 17-01-2025 37,15 28,81722 6,98 0,9
BEYAGAC (DENIZLI) 03:46:40 17-01-2025 37,1698 28,8507 5,3 1
Merkez (Muş) 03:35:14 17-01-2025 38,92444 41,65056 7,01 1,7
SURUGUDEN-(MUS) 03:35:13 17-01-2025 38,9157 41,6347 5 1,7
Nilüfer (Bursa) 03:27:31 17-01-2025 40,19694 28,92667 7 1,3
NILUFER (BURSA) 03:27:31 17-01-2025 40,2122 28,9735 10,8 1,4
Nilüfer (Bursa) 03:18:44 17-01-2025 40,20417 28,99056 7,85 1,4
NILUFER (BURSA) 03:18:44 17-01-2025 40,232 28,9852 7 1,7
Doğanşehir (Malatya) 02:48:52 17-01-2025 38,08833 37,83583 6,97 1,6
GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:48:51 17-01-2025 38,0787 37,8282 5,8 1,7
Saimbeyli (Adana) 02:44:24 17-01-2025 37,82222 36,16278 7,16 1,6
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 02:44:23 17-01-2025 37,825 36,1905 14,4 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 02:40:35 17-01-2025 38,17639 38,04417 7,03 0,7
Çelikhan (Adıyaman) 02:39:45 17-01-2025 38,05083 38,2475 6,97 0,8
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 02:30:21 17-01-2025 38,4035 37,5078 5 1,2
Sincik (Adıyaman) 02:22:59 17-01-2025 38,10861 38,46139 8,96 2,7
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 02:22:57 17-01-2025 38,1297 38,4473 5 2,7
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.33 km] Karaburun (İzmir) 02:15:53 17-01-2025 38,64389 26,57417 18,28 2,4
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 02:15:53 17-01-2025 38,6362 26,5792 16,6 2,5
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:57:24 17-01-2025 38,061 37,4498 4,1 1

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