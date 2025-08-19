Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ağustos 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
19 Ağustos 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:28:53 19-08-2025
|39,1938
|28,1867
|9,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:28:53 19-08-2025
|39,17528
|28,17722
|7,58
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:18:23 19-08-2025
|39,2548
|28,0747
|7,3
|1,6
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:17:49 19-08-2025
|39,2568
|28,1343
|8,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:17:48 19-08-2025
|39,29083
|28,15028
|7
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:12:55 19-08-2025
|39,199
|28,1653
|8,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:12:55 19-08-2025
|39,20111
|28,185
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:42 19-08-2025
|39,22083
|28,41639
|6,97
|1,8
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|00:07:08 19-08-2025
|39,1458
|28,0877
|14,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:57:12 18-08-2025
|39,18444
|28,27722
|6,24
|2,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:57:11 18-08-2025
|39,1805
|28,2503
|11,4
|2,8
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:53:21 18-08-2025
|38,4733
|37,2932
|4,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:13 18-08-2025
|39,2375
|28,10833
|5,32
|1,6
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:43:12 18-08-2025
|39,2662
|28,1247
|11,7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:33:36 18-08-2025
|39,2337
|28,055
|12,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:36 18-08-2025
|39,24944
|28,08167
|8,49
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:31:49 18-08-2025
|39,1748
|28,1367
|9,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:31:49 18-08-2025
|39,20333
|28,13611
|8,19
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:26:15 18-08-2025
|39,2
|28,0023
|5,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:26:15 18-08-2025
|39,23194
|28,02639
|5,27
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:25:00 18-08-2025
|39,1958
|28,2213
|12,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:00 18-08-2025
|39,16194
|28,19778
|13,91
|2,5
|SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:24:08 18-08-2025
|39,3312
|28,1795
|5
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:00:37 18-08-2025
|39,1998
|28,1492
|10,5
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:00:37 18-08-2025
|39,1925
|28,16056
|7
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:59:55 18-08-2025
|39,26
|28,08222
|7
|2,2
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:59:53 18-08-2025
|39,266
|28,2313
|6,8
|2,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:53:24 18-08-2025
|39,2127
|28,1477
|2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:53:24 18-08-2025
|39,22167
|28,14
|7
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.86 km] Datça (Muğla)
|22:49:05 18-08-2025
|36,82722
|27,78972
|6,96
|1,1
|Sulaymaniya, Süleymaniye (Irak)
|22:46:29 18-08-2025
|35,35611
|45,39083
|5,63
|3,2
|Larisa, Thessalia (Yunanistan)
|22:38:28 18-08-2025
|39,29806
|22,19
|6,76
|4,1
|YUNANISTAN
|22:38:24 18-08-2025
|39,3108
|21,9525
|1,3
|4,3
|Sulusaray (Tokat)
|22:23:56 18-08-2025
|40,09056
|36,02472
|12,11
|1,6
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|22:17:04 18-08-2025
|36,1732
|31,3478
|14,3
|2,4
|Akdeniz - [73.22 km] Kumluca (Antalya)
|22:17:02 18-08-2025
|36,12083
|31,20444
|19,06
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:15:19 18-08-2025
|39,19278
|28,14889
|7,01
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:13:23 18-08-2025
|39,157
|28,1048
|10,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:07:54 18-08-2025
|39,25194
|28,0925
|7
|2,6
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:07:53 18-08-2025
|39,2543
|28,0918
|13,9
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:46 18-08-2025
|39,20528
|28,22
|5,28
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:02:29 18-08-2025
|39,17417
|28,11889
|9,48
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:56:22 18-08-2025
|39,1727
|28,1377
|13,7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:56:22 18-08-2025
|39,17806
|28,16667
|7,02
|2,5
|Sungurlu (Çorum)
|21:54:24 18-08-2025
|40,2325
|33,98833
|12,85
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:52:23 18-08-2025
|37,34389
|37,07
|6,78
|1,7
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:52:23 18-08-2025
|37,3212
|37,066
|5,8
|1,6
|Karlıova (Bingöl)
|21:49:09 18-08-2025
|39,33417
|41,10278
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:44:56 18-08-2025
|39,19139
|28,27222
|6,18
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:44:55 18-08-2025
|39,179
|28,2465
|12,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:42:52 18-08-2025
|39,26778
|28,10333
|7
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:52 18-08-2025
|39,232
|28,1247
|8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:40:47 18-08-2025
|39,2275
|28,07417
|10,18
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:40:47 18-08-2025
|39,2103
|28,0575
|8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:35 18-08-2025
|39,24111
|28,19306
|7
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:31:35 18-08-2025
|39,219
|28,181
|7,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:30:35 18-08-2025
|39,20361
|28,16056
|8,17
|1,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:30:35 18-08-2025
|39,2157
|28,1215
|7,7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:17:09 18-08-2025
|38,10722
|37,00528
|17,01
|2,3
|YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:17:08 18-08-2025
|38,141
|36,9987
|5
|2,3
|Marmara Denizi - [18.60 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|21:16:12 18-08-2025
|40,80111
|27,99722
|6,61
|1,4
|MARMARA DENIZI
|21:16:12 18-08-2025
|40,8012
|28,0087
|7,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:53:04 18-08-2025
|39,15278
|28,16861
|7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:53:04 18-08-2025
|39,1592
|28,1572
|8,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:38:39 18-08-2025
|39,1675
|28,11167
|7
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:38:39 18-08-2025
|39,1622
|28,112
|8,4
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:38:35 18-08-2025
|38,15028
|38,34389
|16,76
|1,2
|Merkez (Osmaniye)
|20:29:35 18-08-2025
|37,00139
|36,19
|7
|2,5
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|20:29:34 18-08-2025
|37,0103
|36,0618
|7,4
|2,4
|Battalgazi (Malatya)
|20:29:03 18-08-2025
|38,20944
|38,46778
|6,97
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:14:54 18-08-2025
|39,18556
|28,16056
|11,15
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:14:54 18-08-2025
|39,1977
|28,1547
|16,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:11:29 18-08-2025
|39,18722
|28,06306
|7
|1,8
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|20:11:29 18-08-2025
|39,1755
|28,057
|9,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:02:55 18-08-2025
|39,1575
|28,26278
|7
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:02:55 18-08-2025
|39,1668
|28,247
|7,5
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:00:34 18-08-2025
|39,144
|28,1322
|10,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:56:09 18-08-2025
|39,19194
|28,22222
|7
|3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:56:09 18-08-2025
|39,2002
|28,211
|12,3
|3,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:47:39 18-08-2025
|39,177
|28,1615
|3,9
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:45:37 18-08-2025
|39,1568
|28,1027
|12,9
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:43:35 18-08-2025
|39,133
|28,1163
|13,5
|1,2
|HAMITKOY-AKHISAR (MANISA)
|19:34:13 18-08-2025
|38,9413
|28,1093
|44,5
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:32:54 18-08-2025
|39,2218
|28,0657
|7,2
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|19:27:44 18-08-2025
|39,09778
|28,07278
|7,01
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:27:42 18-08-2025
|39,1547
|28,1818
|3,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:11:38 18-08-2025
|39,23056
|28,1
|6,99
|1,7
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:11:38 18-08-2025
|39,2473
|28,1252
|7,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:09 18-08-2025
|39,17944
|28,2275
|7
|2,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:08:08 18-08-2025
|39,1767
|28,2142
|10,2
|2,4
|Kırkağaç (Manisa)
|19:00:56 18-08-2025
|39,25278
|27,80056
|7
|1,6
|KARACAKAS-SOMA (MANISA)
|19:00:54 18-08-2025
|39,2008
|27,7803
|8,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:59:23 18-08-2025
|39,16806
|28,14889
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:59:22 18-08-2025
|39,1862
|28,1588
|12,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:56:45 18-08-2025
|39,21583
|28,24972
|6,77
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:56:44 18-08-2025
|39,1853
|28,2213
|10,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:54:27 18-08-2025
|39,20694
|28,18306
|7
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:54:27 18-08-2025
|39,204
|28,1108
|8
|2,2
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:42:33 18-08-2025
|39,1948
|28,3433
|8
|1,5
|GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)
|18:41:53 18-08-2025
|39,1753
|27,8202
|19,6
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:35:47 18-08-2025
|39,2232
|28,0467
|7,3
|1,6
|SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
|18:31:26 18-08-2025
|39,0505
|27,8737
|26,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:28:22 18-08-2025
|39,21639
|28,16889
|12,07
|3,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:28:22 18-08-2025
|39,1947
|28,1672
|12,7
|3,8
|Kırkağaç (Manisa)
|18:13:54 18-08-2025
|39,21972
|27,95639
|19,6
|2,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|18:13:52 18-08-2025
|39,2083
|27,9658
|9,1
|2,2
|Maden (Elazığ)
|18:06:09 18-08-2025
|38,53333
|39,51333
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:03:14 18-08-2025
|39,22861
|28,08611
|7
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:03:13 18-08-2025
|39,2168
|28,1372
|8
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|18:02:13 18-08-2025
|38,61806
|39,59222
|7,46
|1
|Ege Denizi - [35.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:53:07 18-08-2025
|39,25972
|25,76861
|5,82
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:47:01 18-08-2025
|39,23556
|28,13778
|7
|2,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:47:01 18-08-2025
|39,2215
|28,1212
|7,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:43:21 18-08-2025
|39,23778
|28,18611
|6,32
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:43:21 18-08-2025
|39,1708
|28,1602
|8,5
|1,6
|Ulaş (Sivas)
|17:41:56 18-08-2025
|39,41778
|37,34417
|2,13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:41:28 18-08-2025
|39,18972
|28,17306
|7
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:41:28 18-08-2025
|39,157
|28,1577
|11,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:31:24 18-08-2025
|39,20583
|28,22444
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:31:23 18-08-2025
|39,1712
|28,1193
|11,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:28:58 18-08-2025
|39,20361
|28,23444
|7
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:28:58 18-08-2025
|39,1707
|28,246
|7,6
|1,4
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|17:28:05 18-08-2025
|39,2207
|27,9588
|8,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:28:04 18-08-2025
|39,24667
|27,96667
|7
|2,1
|Kovancılar (Elazığ)
|17:23:32 18-08-2025
|38,66944
|39,84278
|8,67
|2,9
|YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|17:23:31 18-08-2025
|38,6723
|39,8153
|5
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:22:10 18-08-2025
|39,20333
|28,17194
|7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:22:10 18-08-2025
|39,2025
|28,15139
|7
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:22:10 18-08-2025
|39,185
|28,1803
|8,8
|2,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|17:20:47 18-08-2025
|39,2083
|27,9528
|9,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:17:15 18-08-2025
|39,25167
|28,09667
|6,49
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:17:15 18-08-2025
|39,1992
|28,063
|9,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:12:51 18-08-2025
|39,25417
|28,05472
|7,08
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:12:51 18-08-2025
|39,2482
|28,11
|14,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:08:05 18-08-2025
|39,1675
|28,14639
|6,38
|1,4
|HEYBELI-SARUHANLI (MANISA)
|17:08:00 18-08-2025
|38,6913
|27,7963
|27,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:06:10 18-08-2025
|39,17667
|28,18583
|7
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:06:10 18-08-2025
|39,1748
|28,1553
|9,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:00:19 18-08-2025
|39,21583
|28,20556
|7
|2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:00:19 18-08-2025
|39,2205
|28,2007
|8,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:57:23 18-08-2025
|39,26111
|28,11
|8,96
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:57:23 18-08-2025
|39,27444
|28,10028
|7
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:57:23 18-08-2025
|39,2387
|28,0892
|9,3
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:56:17 18-08-2025
|39,2375
|28,0885
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:56:16 18-08-2025
|39,25806
|28,1175
|7,78
|1,8
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:51:19 18-08-2025
|39,2077
|28,3083
|7,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:17 18-08-2025
|39,14417
|28,15361
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:48:40 18-08-2025
|39,21861
|28,19222
|7
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:48:39 18-08-2025
|39,2158
|28,1925
|8
|2,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:47:44 18-08-2025
|39,1155
|28,1375
|13,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:47:13 18-08-2025
|39,23667
|28,175
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:47:13 18-08-2025
|39,2078
|28,1523
|10,3
|1,8
|Darende (Malatya)
|16:44:14 18-08-2025
|38,45139
|37,31917
|6,09
|2,3
|YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
|16:44:14 18-08-2025
|38,4713
|37,3538
|3,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:40:46 18-08-2025
|39,17306
|28,13417
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:39:26 18-08-2025
|39,1748
|28,225
|10,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:39:25 18-08-2025
|39,2025
|28,1525
|7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:34:55 18-08-2025
|39,1928
|28,176
|10,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:34:53 18-08-2025
|39,18833
|28,11611
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:34:03 18-08-2025
|39,22472
|28,14
|7,98
|1,8
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:34:00 18-08-2025
|39,2533
|28,2728
|18
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|16:33:35 18-08-2025
|38,9075
|28,10861
|7
|1,7
|YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
|16:33:35 18-08-2025
|38,8807
|28,0853
|7,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:32:35 18-08-2025
|39,18583
|28,16222
|13,26
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:32:35 18-08-2025
|39,1747
|28,1357
|16,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:30:38 18-08-2025
|39,21639
|28,16806
|10,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:28:30 18-08-2025
|39,18611
|28,12111
|7
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:28:29 18-08-2025
|39,2017
|28,1192
|10,4
|2,7
|Darende (Malatya)
|16:28:09 18-08-2025
|38,47556
|37,34611
|7
|3
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|16:28:08 18-08-2025
|38,455
|37,3403
|3,6
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:26:23 18-08-2025
|39,26361
|28,09056
|5,69
|2,2
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:26:22 18-08-2025
|39,2555
|28,0862
|15
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:23:39 18-08-2025
|39,22056
|28,20361
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:19:53 18-08-2025
|39,19889
|28,11861
|7
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:19:52 18-08-2025
|39,1997
|28,0962
|11,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:18:07 18-08-2025
|39,18306
|28,055
|7
|1,8
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|16:18:07 18-08-2025
|39,1605
|28,0163
|10,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:17:02 18-08-2025
|39,17667
|28,16861
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:59 18-08-2025
|39,26
|28,11056
|6,23
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:05:58 18-08-2025
|39,2568
|28,1105
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:02:41 18-08-2025
|39,22639
|28,02806
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:57 18-08-2025
|39,24778
|28,11667
|8,43
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:55:57 18-08-2025
|39,2475
|28,0937
|12
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:54:40 18-08-2025
|39,181
|28,1462
|5,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:54:39 18-08-2025
|39,19806
|28,20972
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:48:14 18-08-2025
|39,22417
|28,15333
|7
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:48:13 18-08-2025
|39,2605
|28,1202
|9,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:47:40 18-08-2025
|39,27167
|28,10111
|7
|2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:47:39 18-08-2025
|39,2555
|28,0937
|12,1
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:46:06 18-08-2025
|39,26444
|28,10806
|6,96
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:46:06 18-08-2025
|39,2352
|28,1063
|11,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:44:23 18-08-2025
|39,25083
|28,07917
|11,5
|1,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|15:44:22 18-08-2025
|39,2252
|27,9773
|7,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:43:03 18-08-2025
|39,25333
|28,06889
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:41:02 18-08-2025
|39,22556
|28,11583
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:41:02 18-08-2025
|39,2125
|28,0737
|7,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:40:38 18-08-2025
|39,22083
|28,175
|11,29
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:37:41 18-08-2025
|39,1877
|28,1287
|9,7
|1,5
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:34:40 18-08-2025
|39,249
|28,037
|1,5
|1,1
|DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
|15:31:25 18-08-2025
|40,4122
|27,1177
|11,1
|2,3
|Eşme (Uşak)
|15:30:06 18-08-2025
|38,49611
|29,14444
|7
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:27:45 18-08-2025
|39,0952
|28,2053
|12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:25:13 18-08-2025
|39,25389
|28,10667
|6,52
|1,6
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:25:13 18-08-2025
|39,2575
|28,0977
|8,8
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:21:31 18-08-2025
|39,2347
|28,0492
|11,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:17:00 18-08-2025
|39,16917
|28,15278
|7
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:17:00 18-08-2025
|39,1842
|28,1607
|9,8
|2,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|15:11:49 18-08-2025
|35,6407
|23,5247
|5
|4,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:10:56 18-08-2025
|39,2375
|28,1288
|5,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:10:55 18-08-2025
|39,26917
|28,13917
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:08:29 18-08-2025
|39,24722
|28,19389
|7
|2,8
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:08:28 18-08-2025
|39,2342
|28,195
|15,9
|2,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:59:13 18-08-2025
|39,1995
|28,1643
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:59:12 18-08-2025
|39,22389
|28,18361
|11,2
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.18 14:56:12)
|14:56:13 18-08-2025
|39,254
|28,1457
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:56:12 18-08-2025
|39,27306
|28,10389
|7,07
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:52:59 18-08-2025
|39,25056
|28,09361
|7
|2,9
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:52:59 18-08-2025
|39,2533
|28,0837
|8,3
|3,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:50:28 18-08-2025
|39,2212
|28,0747
|9,1
|1,5
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:49:41 18-08-2025
|39,2513
|28,1143
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:46:10 18-08-2025
|39,25667
|28,11028
|6,76
|1,9
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:46:09 18-08-2025
|39,2642
|28,1113
|16,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:45:42 18-08-2025
|39,19056
|28,15583
|7,42
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:45:42 18-08-2025
|39,1958
|28,1397
|13,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:43:12 18-08-2025
|39,24722
|28,07528
|7
|2,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:43:12 18-08-2025
|39,2338
|28,0392
|9,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:40:39 18-08-2025
|39,17972
|28,14972
|6,43
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:39:57 18-08-2025
|39,19806
|28,22389
|7
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:39:57 18-08-2025
|39,1713
|28,243
|12,5
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|14:37:39 18-08-2025
|39,06611
|28,12222
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:36:35 18-08-2025
|39,2625
|28,11056
|7,53
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:35:23 18-08-2025
|39,20639
|28,00722
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:29:59 18-08-2025
|39,20611
|28,26722
|10
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:29:59 18-08-2025
|39,21417
|28,27667
|7
|1,5
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:29:59 18-08-2025
|39,1567
|28,3053
|17,4
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:24:58 18-08-2025
|39,1547
|28,1842
|4,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:24:56 18-08-2025
|39,21833
|28,14306
|7
|1
|Kale (Malatya)
|14:24:44 18-08-2025
|38,35917
|38,74861
|12,09
|1,2
|LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)
|14:19:15 18-08-2025
|38,7498
|27,7472
|26,2
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:18:58 18-08-2025
|39,21694
|28,18139
|9,38
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:18:58 18-08-2025
|39,1908
|28,1655
|9,9
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:50 18-08-2025
|39,1303
|28,1333
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:49 18-08-2025
|39,22694
|28,17722
|9,57
|1,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:19 18-08-2025
|39,2233
|28,0277
|7,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:18 18-08-2025
|39,25694
|28,06694
|7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:16:30 18-08-2025
|39,30083
|28,21861
|7
|1,9
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:16:29 18-08-2025
|39,3043
|28,163
|8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:44 18-08-2025
|39,27667
|28,12667
|10,16
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:27 18-08-2025
|39,26056
|28,1125
|7,28
|1,7
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:15:27 18-08-2025
|39,2552
|28,1203
|14,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:13:01 18-08-2025
|39,22778
|28,23972
|5,95
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|14:12:19 18-08-2025
|38,35917
|38,95861
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:12:12 18-08-2025
|39,27278
|28,09611
|6,76
|2,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:12:11 18-08-2025
|39,2587
|28,0812
|14,6
|2,7
|Deriner Barajı - [01.37 km] Borçka (Artvin)
|14:09:50 18-08-2025
|41,34806
|41,68472
|4,07
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:09:21 18-08-2025
|39,23528
|28,19361
|4,57
|1,9
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:09:20 18-08-2025
|39,244
|28,1957
|9,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:05:53 18-08-2025
|39,19361
|28,08806
|8,71
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|14:05:53 18-08-2025
|39,1543
|28,0445
|10,6
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|14:04:27 18-08-2025
|38,28972
|38,63361
|19,65
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:03:23 18-08-2025
|39,22833
|28,19639
|7
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:03:22 18-08-2025
|39,2298
|28,1865
|7,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:01:38 18-08-2025
|39,17722
|28,20694
|6,84
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:01:38 18-08-2025
|39,2045
|28,1542
|9,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:54:13 18-08-2025
|39,22167
|28,19694
|7
|2,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:54:12 18-08-2025
|39,2325
|28,1903
|12,4
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:51:01 18-08-2025
|39,2092
|28,1227
|12
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:51:00 18-08-2025
|39,22583
|28,14556
|7,62
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:42:34 18-08-2025
|39,26139
|28,01417
|7
|1,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|13:42:34 18-08-2025
|39,2375
|27,9853
|13,6
|1,5
|KARAELMACIK-KOPRUBASI (MANISA)
|13:41:21 18-08-2025
|38,8018
|28,4398
|25
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:40:02 18-08-2025
|39,1637
|28,1543
|8,2
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:37:22 18-08-2025
|39,1828
|28,1168
|15,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:37:11 18-08-2025
|39,2
|28,16306
|9,14
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:37:11 18-08-2025
|39,1983
|28,147
|13,4
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:34:53 18-08-2025
|39,2005
|28,1042
|8
|1,7
|Darende (Malatya)
|13:30:59 18-08-2025
|38,46139
|37,29556
|7,03
|3,4
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:30:58 18-08-2025
|38,4543
|37,3175
|3
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:30:45 18-08-2025
|39,24417
|28,18806
|7
|3,2
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:30:44 18-08-2025
|39,2375
|28,1775
|14,8
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:27:39 18-08-2025
|39,23722
|28,07944
|7,33
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:27:38 18-08-2025
|39,2285
|28,0252
|5,3
|1,5
|ORTAKOY-SALIHLI (MANISA)
|13:27:25 18-08-2025
|38,641
|28,2742
|5,4
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:24:22 18-08-2025
|38,10639
|38,34667
|11,29
|2,2
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|13:24:22 18-08-2025
|38,1125
|38,3338
|11
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:20:04 18-08-2025
|39,20472
|28,1725
|9,44
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:20:04 18-08-2025
|39,1983
|28,1328
|14,5
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|13:17:15 18-08-2025
|39,01028
|28,14194
|7
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:15:39 18-08-2025
|39,0983
|28,1697
|19
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:14:20 18-08-2025
|39,25111
|28,09361
|7
|1,2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:14:20 18-08-2025
|39,234
|28,1992
|14,3
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:12:57 18-08-2025
|39,1903
|28,109
|3,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:12:04 18-08-2025
|39,11056
|28,20556
|7
|2,4
|KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
|13:11:30 18-08-2025
|39,122
|27,9777
|16,5
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:11:25 18-08-2025
|39,21417
|28,16306
|10,42
|3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:11:16 18-08-2025
|39,1963
|28,1547
|15,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:10:59 18-08-2025
|39,20861
|28,16444
|6,31
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:10:59 18-08-2025
|39,1972
|28,1338
|9,7
|2,3
|Lalapaşa (Edirne)
|13:08:56 18-08-2025
|41,95611
|26,855
|7
|1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:07:36 18-08-2025
|39,214
|28,1892
|8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:04:27 18-08-2025
|39,31611
|28,12944
|7,44
|1,7
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:04:27 18-08-2025
|39,2888
|28,1282
|7,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:00:25 18-08-2025
|39,22917
|28,02472
|9,32
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:00:25 18-08-2025
|39,2057
|28,0068
|5,4
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:57:03 18-08-2025
|39,25361
|28,10556
|5,33
|2,3
|Pursaklar (Ankara)
|12:57:03 18-08-2025
|40,12278
|32,87611
|6,84
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:57:03 18-08-2025
|39,2543
|28,0748
|12,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:56:42 18-08-2025
|39,28222
|28,09917
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:23 18-08-2025
|39,23444
|28,0225
|7
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:55:23 18-08-2025
|39,2065
|28,0495
|5,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:54:19 18-08-2025
|39,20194
|28,11806
|7
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:54:18 18-08-2025
|39,1938
|28,1157
|12
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:53:58 18-08-2025
|39,20611
|28,17306
|8,69
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:53:58 18-08-2025
|39,1993
|28,1603
|11,9
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:51:15 18-08-2025
|39,47528
|28,15056
|7
|1,6
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:51:15 18-08-2025
|39,4653
|28,1407
|0
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:51 18-08-2025
|39,2775
|28,10083
|6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:46:51 18-08-2025
|39,26667
|28,11028
|6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:45:20 18-08-2025
|39,22889
|28,21222
|6,87
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:45:20 18-08-2025
|39,2063
|28,1837
|14
|2,6
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|12:44:33 18-08-2025
|39,1475
|28,0248
|3,3
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:42:40 18-08-2025
|39,2465
|28,0743
|7,4
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:42:39 18-08-2025
|39,25083
|28,10306
|7,54
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:42 18-08-2025
|39,26194
|28,10028
|6,35
|3,5
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:40:42 18-08-2025
|39,2613
|28,0843
|14,2
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:34:33 18-08-2025
|39,20389
|28,12167
|7
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:34:33 18-08-2025
|39,1842
|28,0953
|8,8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:34:15 18-08-2025
|39,27472
|28,11861
|5,76
|2,2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:34:15 18-08-2025
|39,254
|28,0982
|9,9
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:31:29 18-08-2025
|39,25639
|28,05611
|8,84
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:31:28 18-08-2025
|39,2418
|28,0432
|13
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:29:47 18-08-2025
|39,12056
|28,11972
|7
|1,9
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|12:29:46 18-08-2025
|39,1393
|28,0232
|8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:29:42 18-08-2025
|39,22778
|28,25306
|7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|12:29:07 18-08-2025
|38,1225
|37,89389
|7
|1,7
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:29:06 18-08-2025
|38,115
|37,809
|10,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:28:26 18-08-2025
|39,25417
|28,16861
|12,65
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:26:39 18-08-2025
|39,23361
|28,05972
|7
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:25:07 18-08-2025
|38,17639
|38,10028
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:24:31 18-08-2025
|39,21361
|28,16861
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:22:36 18-08-2025
|39,22083
|28,15111
|7
|2,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:22:35 18-08-2025
|39,2128
|28,1435
|14,1
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:48 18-08-2025
|39,25611
|28,10306
|7
|2,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:21:47 18-08-2025
|39,2543
|28,0985
|12,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:18:43 18-08-2025
|39,25694
|28,10778
|9,25
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|12:18:31 18-08-2025
|38,77417
|39,14583
|4,25
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:28 18-08-2025
|39,20833
|28,22583
|7
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:28 18-08-2025
|39,1853
|28,2112
|11
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:13:37 18-08-2025
|39,27472
|28,09056
|7,06
|2,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:13:37 18-08-2025
|39,2587
|28,0812
|14,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:12:00 18-08-2025
|39,25722
|28,09972
|5,9
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:12:00 18-08-2025
|39,2507
|28,0763
|5,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:09:43 18-08-2025
|39,17222
|28,17444
|6,74
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:09:43 18-08-2025
|39,1822
|28,1507
|14,1
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:02:27 18-08-2025
|39,173
|28,1485
|10,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:02:26 18-08-2025
|39,18056
|28,15694
|5,46
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:00:30 18-08-2025
|39,20444
|28,17194
|9,75
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:00:30 18-08-2025
|39,208
|28,1212
|15,4
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:59:29 18-08-2025
|39,1972
|28,1707
|5,4
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:59:08 18-08-2025
|39,251
|28,0885
|7,7
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:56:52 18-08-2025
|39,1735
|28,119
|9,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:56:51 18-08-2025
|39,1875
|28,16361
|6,34
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:55:18 18-08-2025
|39,24
|28,1025
|7
|1,7
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:55:18 18-08-2025
|39,245
|28,0768
|6,5
|1,8
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:54:41 18-08-2025
|39,2622
|28,1002
|7,3
|2,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:53:42 18-08-2025
|39,2425
|28,142
|4,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:11 18-08-2025
|39,26528
|28,10194
|7,51
|2,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:53:11 18-08-2025
|39,2475
|28,033
|6,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:50:59 18-08-2025
|39,2575
|28,10139
|7
|3
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:50:58 18-08-2025
|39,2547
|28,0927
|7,8
|3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:47:03 18-08-2025
|39,1587
|28,222
|10,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:42:42 18-08-2025
|39,2575
|28,10861
|7
|1,2
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:42:41 18-08-2025
|39,2513
|28,0505
|2,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:41:29 18-08-2025
|39,20306
|28,27583
|6,67
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:41:29 18-08-2025
|39,1983
|28,2187
|10,1
|1,3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:39:59 18-08-2025
|39,2498
|28,076
|6,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:37:56 18-08-2025
|39,25417
|28,08417
|8,91
|1,6
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:37:56 18-08-2025
|39,2525
|28,0775
|8,3
|1,5
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:33:52 18-08-2025
|39,2488
|28,1068
|10,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:33:51 18-08-2025
|39,27306
|28,10778
|6,06
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:30:27 18-08-2025
|39,24083
|28,10722
|9,2
|1,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:30:27 18-08-2025
|39,216
|27,9947
|8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:26:27 18-08-2025
|39,25778
|28,10028
|6,72
|4,2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:26:27 18-08-2025
|39,2475
|28,0907
|8,7
|4,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:26:12 18-08-2025
|39,21361
|28,17361
|10,6
|3,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:22:23 18-08-2025
|39,2273
|28,0605
|6,9
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:20:41 18-08-2025
|39,2048
|28,1315
|7,9
|1,4
|Kale (Malatya)
|11:14:09 18-08-2025
|38,32944
|38,78111
|10,75
|2,2
|DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA)
|11:06:23 18-08-2025
|39,125
|27,902
|14,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:05:42 18-08-2025
|39,18639
|28,20194
|7
|1
|DERECIKOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:03:28 18-08-2025
|39,1977
|28,6155
|25,2
|1,4
|Çaygören Barajı - [01.52 km] Sındırgı (Balıkesir)
|11:00:08 18-08-2025
|39,24083
|28,21972
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:00:08 18-08-2025
|39,2287
|28,1622
|7,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:53:46 18-08-2025
|39,20861
|28,15278
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:52:43 18-08-2025
|39,22972
|28,08833
|7,38
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:51:33 18-08-2025
|39,23556
|28,18028
|4,7
|1,2
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:51:33 18-08-2025
|39,2525
|28,1825
|7,5
|1,5
|Darende (Malatya)
|10:49:57 18-08-2025
|38,48
|37,31861
|6,91
|2,2
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:49:56 18-08-2025
|38,4622
|37,3098
|3,6
|2
|Akhisar (Manisa)
|10:46:21 18-08-2025
|39,00639
|28,04722
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:43:38 18-08-2025
|39,21083
|28,085
|5,14
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:43:38 18-08-2025
|39,1977
|28,0707
|9
|2,3
|Bala (Ankara)
|10:40:20 18-08-2025
|39,40583
|33,32917
|7,09
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:55 18-08-2025
|39,185
|28,17694
|10,15
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:38:55 18-08-2025
|39,1607
|28,1942
|12,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:37:23 18-08-2025
|39,23972
|28,03778
|7
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:37:23 18-08-2025
|39,2298
|28,0243
|10,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:34:29 18-08-2025
|39,22056
|28,17028
|8,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:31:56 18-08-2025
|39,20667
|28,10667
|6,48
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:31:56 18-08-2025
|39,23
|28,1508
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:48 18-08-2025
|39,18139
|28,18833
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:27:50 18-08-2025
|39,18361
|28,13861
|9,58
|1
|Akhisar (Manisa)
|10:21:22 18-08-2025
|39,14417
|27,95222
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:14:50 18-08-2025
|39,26
|28,07361
|8,07
|1,8
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:14:50 18-08-2025
|39,2557
|28,0723
|5,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:13:59 18-08-2025
|39,11111
|28,14444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:09:07 18-08-2025
|39,21722
|28,08806
|5,23
|1,1
|DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:09:06 18-08-2025
|39,167
|28,4832
|7,9
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|10:08:27 18-08-2025
|37,97444
|37,7
|12,81
|2,6
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:08:26 18-08-2025
|37,996
|37,6825
|17,4
|2,6
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|10:08:07 18-08-2025
|39,1412
|28,0978
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:08:06 18-08-2025
|39,17472
|28,13444
|12,19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:24 18-08-2025
|39,20472
|28,10333
|6,85
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:01:24 18-08-2025
|39,195
|28,0732
|14,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:58:10 18-08-2025
|39,21167
|28,07583
|7,47
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:58:10 18-08-2025
|39,1962
|28,0595
|8,2
|2,2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:54:13 18-08-2025
|39,2572
|28,1045
|9,8
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:53:13 18-08-2025
|39,1823
|28,1785
|11,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:51:54 18-08-2025
|39,24583
|28,18806
|7
|1,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:51:54 18-08-2025
|39,2255
|28,1785
|9,4
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:50:01 18-08-2025
|39,1923
|28,0997
|12,3
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:39 18-08-2025
|39,2115
|28,1703
|9,3
|1,2
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:45:25 18-08-2025
|39,2397
|28,275
|8,4
|1,4
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|09:45:08 18-08-2025
|38,4678
|37,311
|11,9
|1,3
|EGE DENIZI
|09:44:40 18-08-2025
|35,7708
|25,4418
|20
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:37:52 18-08-2025
|39,175
|28,13556
|7,33
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:37:52 18-08-2025
|39,1627
|28,1342
|13,5
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|09:32:20 18-08-2025
|39,00944
|28,0725
|7,01
|1,9
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|09:32:20 18-08-2025
|38,998
|28,0368
|10,4
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:25:56 18-08-2025
|39,2147
|28,0453
|10,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:25:33 18-08-2025
|39,25722
|28,17083
|7
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:25:32 18-08-2025
|39,2308
|28,1428
|7,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:24:20 18-08-2025
|39,23222
|28,1575
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:24:20 18-08-2025
|39,2145
|28,2317
|14,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:22:18 18-08-2025
|39,20611
|28,18694
|8,51
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:22:17 18-08-2025
|39,22
|28,152
|10,9
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:14:18 18-08-2025
|39,1882
|28,1305
|10,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:49 18-08-2025
|39,22583
|28,14944
|8,33
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:48 18-08-2025
|39,2112
|28,1493
|11,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:08:42 18-08-2025
|39,14417
|28,17583
|7,17
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:06:51 18-08-2025
|39,25833
|28,05694
|10,16
|2,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:06:51 18-08-2025
|39,2405
|28,0288
|13,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:56:35 18-08-2025
|39,23861
|28,10361
|7
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:56:34 18-08-2025
|39,2513
|28,1302
|13,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:53:55 18-08-2025
|39,22194
|28,10333
|7,39
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:53:54 18-08-2025
|39,2312
|28,0755
|10
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:51:14 18-08-2025
|39,22472
|28,06972
|7,76
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:51:14 18-08-2025
|39,213
|28,0618
|12,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:46:18 18-08-2025
|39,19833
|28,15056
|7,99
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:46:17 18-08-2025
|39,1978
|28,15
|13,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:35 18-08-2025
|39,20639
|28,13778
|7,55
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:44:34 18-08-2025
|39,1978
|28,0978
|8,9
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:42:36 18-08-2025
|39,202
|28,1108
|13,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:42:35 18-08-2025
|39,20833
|28,14056
|10,19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:37:57 18-08-2025
|39,23472
|28,15861
|9,39
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:36:13 18-08-2025
|39,2125
|28,07306
|6,28
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:36:13 18-08-2025
|39,1987
|28,0445
|12,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:35:16 18-08-2025
|39,21778
|28,16472
|9,42
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:35:15 18-08-2025
|39,1862
|28,1467
|14,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:34:34 18-08-2025
|39,20583
|28,1925
|7,44
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:34:34 18-08-2025
|39,1895
|28,1623
|12,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:33 18-08-2025
|39,22194
|28,17333
|6,63
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:33:32 18-08-2025
|39,2308
|28,1583
|10,8
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:28:48 18-08-2025
|39,2107
|28,103
|14,4
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:25:19 18-08-2025
|39,2282
|28,0765
|7,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:25:18 18-08-2025
|39,25694
|28,0725
|6,07
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:24:24 18-08-2025
|39,18833
|28,13361
|5,12
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:24:24 18-08-2025
|39,1885
|28,1243
|9,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:21:34 18-08-2025
|39,22556
|28,23639
|7,41
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:21:34 18-08-2025
|39,1428
|28,2453
|14,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:20:24 18-08-2025
|39,23611
|28,99806
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:20:23 18-08-2025
|39,2558
|28,992
|13,5
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:15:48 18-08-2025
|39,1885
|28,175
|16
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:15:47 18-08-2025
|39,23528
|28,21917
|7,57
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:08:23 18-08-2025
|39,21083
|28,21
|5,16
|2,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:08:23 18-08-2025
|39,1918
|28,2047
|10,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:05:59 18-08-2025
|39,2425
|28,19611
|6,99
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:05:59 18-08-2025
|39,204
|28,1673
|12,3
|1,9
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|08:05:32 18-08-2025
|37,0152
|28,2703
|3,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:56:29 18-08-2025
|39,24056
|28,17139
|9,15
|2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:56:29 18-08-2025
|39,228
|28,1475
|12,9
|2
|Gemlik (Bursa)
|07:53:08 18-08-2025
|40,48833
|29,20389
|7
|1,8
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|07:53:08 18-08-2025
|40,4713
|29,2022
|10,5
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:49:10 18-08-2025
|39,1828
|28,1577
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:49:09 18-08-2025
|39,21444
|28,16167
|9,8
|1,5
|YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
|07:47:23 18-08-2025
|38,8655
|28,0792
|27,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:22 18-08-2025
|39,15
|28,21028
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:40:44 18-08-2025
|39,24833
|28,09417
|6,73
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:40:44 18-08-2025
|39,201
|28,1182
|14,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:35:58 18-08-2025
|39,205
|28,12444
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:35:57 18-08-2025
|39,1493
|28,1262
|15,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:30:39 18-08-2025
|39,25833
|28,10778
|6,83
|1,1
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:30:39 18-08-2025
|39,269
|28,2215
|5,9
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:29:01 18-08-2025
|39,1965
|28,1558
|12,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:26:36 18-08-2025
|39,17139
|28,15861
|6,6
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:26:36 18-08-2025
|39,1535
|28,1442
|12,4
|1,3
|GOCEK-AKHISAR (MANISA)
|07:23:06 18-08-2025
|38,9168
|28,0208
|12,1
|1,1
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:22:23 18-08-2025
|39,2115
|28,2028
|9,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:22:22 18-08-2025
|39,23361
|28,17472
|7,01
|1,9
|Seydikemer (Muğla)
|07:15:43 18-08-2025
|36,67444
|29,39194
|6,87
|2,8
|BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA)
|07:15:42 18-08-2025
|36,7375
|29,4625
|5
|2,9
|Hilvan (Şanlıurfa)
|07:15:36 18-08-2025
|37,48917
|38,82667
|5,59
|1,7
|DOLUNAY (SANLIURFA)
|07:15:28 18-08-2025
|37,0193
|38,6377
|8,3
|2
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:15:21 18-08-2025
|39,2618
|28,2072
|8,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:14:31 18-08-2025
|39,26083
|28,06417
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:10:58 18-08-2025
|39,21583
|28,16278
|5,66
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:10:58 18-08-2025
|39,1865
|28,105
|8,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:57:54 18-08-2025
|39,21944
|28,16194
|9,88
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:54:28 18-08-2025
|39,25167
|28,17389
|6,16
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:52:55 18-08-2025
|39,23528
|28,0275
|7,76
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:52:54 18-08-2025
|39,2302
|28,032
|11,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:47:55 18-08-2025
|39,24222
|28,20167
|5,02
|1,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:47:54 18-08-2025
|39,2388
|28,202
|19,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:41:59 18-08-2025
|39,21222
|28,13667
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:41:58 18-08-2025
|39,1733
|28,1137
|14,9
|1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:40:05 18-08-2025
|35,4702
|23,4063
|11,1
|2,8
|Pütürge (Malatya)
|06:38:29 18-08-2025
|38,16917
|38,70639
|6,89
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:36:29 18-08-2025
|39,21778
|28,15444
|9,31
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:31:59 18-08-2025
|39,20222
|28,15694
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:31:59 18-08-2025
|39,2292
|28,1758
|12,6
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:28:40 18-08-2025
|39,145
|28,1603
|15,2
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:26:47 18-08-2025
|39,2293
|28,1522
|16,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:22:01 18-08-2025
|39,25306
|28,16917
|6,97
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:22:00 18-08-2025
|39,224
|28,1215
|7,2
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:19:55 18-08-2025
|39,26778
|28,1075
|7
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:19:55 18-08-2025
|39,2197
|28,0553
|10,5
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:19:12 18-08-2025
|39,1817
|28,106
|11,2
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:13:02 18-08-2025
|35,6018
|23,5165
|1,5
|3,5
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:12:18 18-08-2025
|39,2512
|28,2645
|15,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:09:16 18-08-2025
|39,25528
|28,06139
|7
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:09:16 18-08-2025
|39,2402
|28,0328
|13,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:06:57 18-08-2025
|39,25861
|28,05611
|5,09
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:06:57 18-08-2025
|39,2078
|28,0237
|19
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:05:42 18-08-2025
|39,1983
|28,1478
|14,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:03:43 18-08-2025
|39,24194
|28,20361
|5,76
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:03:43 18-08-2025
|39,216
|28,1847
|13,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:59 18-08-2025
|39,23111
|28,18722
|5,54
|3,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:00:59 18-08-2025
|39,2148
|28,1863
|11
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:22 18-08-2025
|39,23806
|28,18583
|5,25
|3,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:00:22 18-08-2025
|39,232
|28,1787
|14,4
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:51:49 18-08-2025
|39,24194
|28,14444
|8,22
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:51:48 18-08-2025
|39,206
|28,1197
|16,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:44:41 18-08-2025
|39,22278
|28,16806
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:44:41 18-08-2025
|39,1902
|28,1107
|18,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:42:46 18-08-2025
|39,25333
|28,0925
|10,33
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:46 18-08-2025
|39,2255
|28,0727
|7,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:41:29 18-08-2025
|39,23806
|28,10444
|7
|1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:41:29 18-08-2025
|39,2298
|28,102
|11,7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:34:17 18-08-2025
|39,236
|28,1395
|10,4
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:33:49 18-08-2025
|38,26722
|38,25083
|7
|0,8
|Kemah (Erzincan)
|05:32:33 18-08-2025
|39,64417
|39,14722
|14,07
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:20 18-08-2025
|39,21472
|28,10556
|5,57
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:30:20 18-08-2025
|39,1277
|28,0757
|24,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:58 18-08-2025
|39,235
|28,01139
|7
|1,3
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:27 18-08-2025
|39,2687
|28,2058
|17,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:27:14 18-08-2025
|39,23
|28,15611
|7
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:27:13 18-08-2025
|39,2185
|28,1592
|15,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:25:17 18-08-2025
|39,25972
|28,28111
|6,84
|1,4
|YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:25:16 18-08-2025
|39,2552
|28,2782
|16,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:13 18-08-2025
|39,14917
|28,16444
|10,12
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:24:13 18-08-2025
|39,1587
|28,1678
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:35 18-08-2025
|39,24028
|28,12167
|5,87
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:35 18-08-2025
|39,2143
|28,1127
|14,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:01 18-08-2025
|39,1675
|28,17667
|12,58
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:21:01 18-08-2025
|39,15
|28,1313
|15,8
|2,6
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:18:46 18-08-2025
|39,2497
|28,0602
|14
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:16:28 18-08-2025
|39,28417
|28,10444
|10,54
|2,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:16:28 18-08-2025
|39,2798
|28,1218
|14,3
|2,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:14:23 18-08-2025
|39,2128
|27,993
|11,9
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:12 18-08-2025
|39,1788
|28,1785
|11,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:11 18-08-2025
|39,17389
|28,18111
|6,97
|1,5
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:09:12 18-08-2025
|38,1375
|36,6828
|17,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:38 18-08-2025
|39,19056
|28,21861
|11,23
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:06:38 18-08-2025
|39,1783
|28,212
|14,6
|2,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:05:12 18-08-2025
|39,2233
|28,1133
|23,5
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:37 18-08-2025
|39,1727
|28,0845
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:18 18-08-2025
|39,20833
|28,05972
|6,9
|1,3
|SARILAR-AKHISAR (MANISA)
|05:02:17 18-08-2025
|39,114
|27,9973
|22,7
|1,7
|YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|05:00:54 18-08-2025
|37,6043
|36,3695
|3,9
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|05:00:53 18-08-2025
|37,56639
|36,32917
|7
|1,6
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|04:58:21 18-08-2025
|39,1613
|28,0045
|9,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:20 18-08-2025
|39,25417
|28,06444
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:55:23 18-08-2025
|39,25583
|28,09167
|5,89
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:53:32 18-08-2025
|39,15861
|28,13778
|6,98
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:53:32 18-08-2025
|39,1352
|28,121
|16,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:07 18-08-2025
|39,215
|28,10806
|7,55
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:50:07 18-08-2025
|39,2087
|28,0788
|8,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:49:02 18-08-2025
|39,24167
|28,18778
|5,22
|2,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:49:02 18-08-2025
|39,2248
|28,1738
|16,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:45:56 18-08-2025
|39,19833
|28,10861
|8,41
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:45:56 18-08-2025
|39,1665
|28,1138
|11,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:43:10 18-08-2025
|39,22222
|28,16278
|4,24
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:42:30 18-08-2025
|39,2025
|28,09417
|7
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:42:30 18-08-2025
|39,1817
|28,098
|8,9
|2,3
|Sarıkamış (Kars)
|04:42:27 18-08-2025
|40,29639
|42,16889
|15,59
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:34:07 18-08-2025
|39,24472
|28,28056
|9,49
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:34:06 18-08-2025
|39,1998
|28,254
|22,6
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:31:59 18-08-2025
|38,1375
|38,64333
|7
|1,4
|Kadirli (Osmaniye)
|04:29:24 18-08-2025
|37,66917
|36,17667
|8,13
|2,6
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|04:29:24 18-08-2025
|37,7087
|36,0877
|5,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:27:02 18-08-2025
|39,22944
|28,12528
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:27:01 18-08-2025
|39,2455
|28,1758
|7,5
|1,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:24:48 18-08-2025
|39,2153
|28,1243
|7,3
|1,3
|Kale (Malatya)
|04:23:54 18-08-2025
|38,35917
|38,75972
|12,74
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|04:19:20 18-08-2025
|38,15972
|37,83417
|6,93
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:16:17 18-08-2025
|39,21639
|28,13917
|7,1
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:16:16 18-08-2025
|39,188
|28,1183
|10,1
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:13:47 18-08-2025
|39,2058
|28,1023
|9,3
|1,3
|Kadirli (Osmaniye)
|04:10:33 18-08-2025
|37,6775
|36,16917
|7,14
|3,5
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|04:10:33 18-08-2025
|37,677
|36,1442
|3,1
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:10:32 18-08-2025
|39,25083
|28,1925
|5,06
|3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:10:32 18-08-2025
|39,2277
|28,1717
|7,2
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:05:14 18-08-2025
|39,11056
|28,21
|5,66
|1,3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|03:57:23 18-08-2025
|39,1848
|28,0082
|8,4
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:56:35 18-08-2025
|39,2023
|28,1008
|20,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:56:34 18-08-2025
|39,23889
|28,17194
|8,92
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|03:54:18 18-08-2025
|39,1725
|28,03333
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:51:23 18-08-2025
|39,18333
|28,06806
|7,05
|2
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|03:51:23 18-08-2025
|39,1593
|28,0315
|10
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:48:15 18-08-2025
|39,15972
|28,15
|7,42
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:15 18-08-2025
|39,152
|28,1338
|17,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:47:03 18-08-2025
|39,20167
|28,07306
|5,72
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:47:03 18-08-2025
|39,1402
|28,059
|12,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:45:38 18-08-2025
|39,24472
|28,19694
|6,22
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:45:38 18-08-2025
|39,2073
|28,0985
|8,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:54 18-08-2025
|39,20861
|28,15167
|6,99
|0,9
|Gördes (Manisa)
|03:36:52 18-08-2025
|39,05444
|28,25972
|7,03
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:36:50 18-08-2025
|39,11972
|28,2225
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:33:05 18-08-2025
|39,22944
|28,17222
|8,11
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:33:04 18-08-2025
|39,2317
|28,1355
|13,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:46 18-08-2025
|39,18444
|28,14361
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:20:24 18-08-2025
|39,25556
|28,06972
|7
|1,2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:20:24 18-08-2025
|39,244
|28,0842
|9,2
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|03:19:04 18-08-2025
|38,10167
|37,7525
|5,16
|1,3
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:19:03 18-08-2025
|38,0852
|37,7385
|13
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:18:25 18-08-2025
|39,2225
|28,18917
|4,92
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:17:53 18-08-2025
|39,245
|28,20639
|5,31
|1,3
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:17:53 18-08-2025
|39,2253
|28,194
|14,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:05 18-08-2025
|39,23722
|28,19389
|6,6
|3,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:14:05 18-08-2025
|39,2388
|28,1803
|13,7
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:11:53 18-08-2025
|39,23722
|28,17694
|5,07
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:11:53 18-08-2025
|39,2208
|28,1632
|16
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:39 18-08-2025
|39,18778
|28,06111
|7,01
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:06:38 18-08-2025
|39,1715
|28,11
|19
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:03:02 18-08-2025
|39,24917
|28,11417
|8,52
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:03:01 18-08-2025
|39,2352
|28,0657
|8,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:02:34 18-08-2025
|39,25722
|28,06222
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:02:02 18-08-2025
|39,16889
|28,16917
|7
|0,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:02:01 18-08-2025
|39,1827
|28,1977
|16,9
|1,4
|Gürpınar (Van)
|03:00:36 18-08-2025
|38,19278
|43,7325
|7,05
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:57:16 18-08-2025
|39,24
|28,21056
|6,46
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:57:16 18-08-2025
|39,202
|28,1523
|11,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:54:45 18-08-2025
|39,23222
|28,16028
|9,8
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:45 18-08-2025
|39,2117
|28,1648
|16,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:52:45 18-08-2025
|39,25056
|28,11361
|7,37
|1,7
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:52:45 18-08-2025
|39,2577
|28,082
|10,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:51:17 18-08-2025
|39,14778
|28,15917
|7,02
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:51:17 18-08-2025
|39,1807
|28,1407
|11,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:49:54 18-08-2025
|39,20694
|28,11
|7,28
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:49:54 18-08-2025
|39,2053
|28,0863
|12,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:48:09 18-08-2025
|39,21611
|28,22361
|5,8
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:48:09 18-08-2025
|39,1897
|28,1955
|7,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:45:43 18-08-2025
|39,25528
|28,08722
|6,25
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:43 18-08-2025
|39,2423
|28,0782
|15,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:41:23 18-08-2025
|39,25444
|28,08583
|7,87
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:41:22 18-08-2025
|39,207
|28,053
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:39:15 18-08-2025
|39,22056
|28,1775
|8,76
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:39:15 18-08-2025
|39,1977
|28,1062
|9,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:29 18-08-2025
|39,19333
|28,15472
|7,58
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:38:29 18-08-2025
|39,2062
|28,1747
|8,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:37:24 18-08-2025
|39,27361
|28,0625
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:35:32 18-08-2025
|39,21861
|28,16278
|9,78
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:34:50 18-08-2025
|39,23694
|28,16917
|11,07
|0,9
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:34:49 18-08-2025
|39,2213
|28,286
|17,2
|1,2
|Kale (Malatya)
|02:32:10 18-08-2025
|38,33917
|38,80417
|7,04
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:31:50 18-08-2025
|39,18667
|28,08306
|6,99
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:31:49 18-08-2025
|39,1997
|28,0787
|9,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:29:13 18-08-2025
|39,18583
|28,15667
|6,79
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:29:12 18-08-2025
|39,1877
|28,1437
|9,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:27:16 18-08-2025
|39,1775
|28,22694
|5,57
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:27:15 18-08-2025
|39,1813
|28,2215
|13,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:21:44 18-08-2025
|39,17083
|28,15722
|6,09
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:21:43 18-08-2025
|39,1838
|28,1785
|11,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:18:54 18-08-2025
|39,24417
|28,18722
|5,05
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:18:54 18-08-2025
|39,194
|28,145
|25,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:17:52 18-08-2025
|39,17278
|28,13917
|7,01
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:17:51 18-08-2025
|39,1922
|28,1322
|13,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:55 18-08-2025
|39,22083
|28,1675
|5,45
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:17 18-08-2025
|39,27139
|28,10444
|6,59
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:17 18-08-2025
|39,2403
|28,082
|12,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:29 18-08-2025
|39,24611
|28,11944
|8,27
|1
|YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:27 18-08-2025
|39,2832
|28,2648
|12,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:10:50 18-08-2025
|39,26861
|28,1
|7,23
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:10:50 18-08-2025
|39,2522
|28,0687
|15,1
|1,7
|Marmaris (Muğla)
|02:10:15 18-08-2025
|36,92139
|28,04306
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:09:40 18-08-2025
|39,23583
|28,18694
|5,84
|2,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:09:40 18-08-2025
|39,2382
|28,1675
|14,9
|2,6
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|02:08:14 18-08-2025
|39,172
|27,983
|14,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:08:13 18-08-2025
|39,195
|28,03167
|7,43
|1,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|02:07:02 18-08-2025
|39,94056
|39,57278
|6,98
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:06:56 18-08-2025
|39,23722
|28,1725
|6,54
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:06:56 18-08-2025
|39,205
|28,126
|7,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:04:30 18-08-2025
|39,20333
|28,17639
|10,43
|1,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:04:30 18-08-2025
|39,2505
|28,1557
|13,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:08 18-08-2025
|39,22333
|28,16333
|9,68
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:01:07 18-08-2025
|39,1857
|28,1183
|16,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:00:46 18-08-2025
|39,24833
|28,1175
|5,07
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:00:45 18-08-2025
|39,229
|28,1292
|26,3
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|01:52:57 18-08-2025
|38,99111
|28,05111
|6,11
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:52:26 18-08-2025
|39,22611
|28,15861
|7,23
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:50:07 18-08-2025
|39,18361
|28,13472
|6,98
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:54 18-08-2025
|39,24917
|28,16778
|6,4
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:54 18-08-2025
|39,2265
|28,1203
|16,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:42:11 18-08-2025
|39,20056
|28,19333
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:39:02 18-08-2025
|39,23389
|28,16667
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:38:51 18-08-2025
|39,1368
|28,2533
|28,2
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|01:37:49 18-08-2025
|37,26917
|28,53778
|7
|1,7
|OZLUCE (MUGLA)
|01:37:48 18-08-2025
|37,2778
|28,5133
|9,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:35:50 18-08-2025
|39,2175
|28,13889
|9,57
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:34:36 18-08-2025
|39,19472
|28,15889
|6,63
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:34:36 18-08-2025
|39,1698
|28,1405
|23,8
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:33:01 18-08-2025
|39,1853
|28,027
|13,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:00 18-08-2025
|39,23194
|28,0875
|8,04
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|01:29:57 18-08-2025
|39,21667
|27,96972
|7,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:27:49 18-08-2025
|39,2525
|28,14111
|5,93
|1
|Uzundere (Erzurum)
|01:27:33 18-08-2025
|40,47694
|41,58694
|6,96
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:25:42 18-08-2025
|39,2227
|28,1555
|11,6
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:25:41 18-08-2025
|39,21806
|28,16528
|8,29
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:23:48 18-08-2025
|39,25667
|28,10917
|6,69
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:23:48 18-08-2025
|39,2438
|28,097
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:20:59 18-08-2025
|39,21417
|28,15111
|10,06
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:20:26 18-08-2025
|39,22528
|28,16972
|4,38
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:16:35 18-08-2025
|39,23389
|28,17417
|10,38
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:16:34 18-08-2025
|39,2185
|28,1235
|14,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:14:19 18-08-2025
|39,22083
|28,19583
|5,32
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:12:41 18-08-2025
|39,23778
|28,04778
|7,01
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:08:17 18-08-2025
|39,17722
|28,12889
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:04:49 18-08-2025
|39,20139
|28,17667
|6,71
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:48 18-08-2025
|39,2013
|28,1723
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:18 18-08-2025
|39,20528
|28,16944
|6,35
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:17 18-08-2025
|39,2172
|28,1737
|15,5
|1,4
|Tutak (Ağrı)
|01:01:57 18-08-2025
|39,49556
|42,85083
|7
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:28:53 19-08-2025
|39,1938
|28,1867
|9,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:28:53 19-08-2025
|39,17528
|28,17722
|7,58
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:18:23 19-08-2025
|39,2548
|28,0747
|7,3
|1,6
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:17:49 19-08-2025
|39,2568
|28,1343
|8,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:17:48 19-08-2025
|39,29083
|28,15028
|7
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:12:55 19-08-2025
|39,199
|28,1653
|8,2
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:12:55 19-08-2025
|39,20111
|28,185
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:07:42 19-08-2025
|39,22083
|28,41639
|6,97
|1,8
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|00:07:08 19-08-2025
|39,1458
|28,0877
|14,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:57:12 18-08-2025
|39,18444
|28,27722
|6,24
|2,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:57:11 18-08-2025
|39,1805
|28,2503
|11,4
|2,8
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|23:53:21 18-08-2025
|38,4733
|37,2932
|4,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:43:13 18-08-2025
|39,2375
|28,10833
|5,32
|1,6
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:43:12 18-08-2025
|39,2662
|28,1247
|11,7
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:33:36 18-08-2025
|39,2337
|28,055
|12,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:33:36 18-08-2025
|39,24944
|28,08167
|8,49
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:31:49 18-08-2025
|39,1748
|28,1367
|9,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:31:49 18-08-2025
|39,20333
|28,13611
|8,19
|1,5
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:26:15 18-08-2025
|39,2
|28,0023
|5,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:26:15 18-08-2025
|39,23194
|28,02639
|5,27
|1,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:25:00 18-08-2025
|39,1958
|28,2213
|12,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:25:00 18-08-2025
|39,16194
|28,19778
|13,91
|2,5
|SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:24:08 18-08-2025
|39,3312
|28,1795
|5
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:00:37 18-08-2025
|39,1998
|28,1492
|10,5
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:00:37 18-08-2025
|39,1925
|28,16056
|7
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:59:55 18-08-2025
|39,26
|28,08222
|7
|2,2
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:59:53 18-08-2025
|39,266
|28,2313
|6,8
|2,7
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:53:24 18-08-2025
|39,2127
|28,1477
|2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:53:24 18-08-2025
|39,22167
|28,14
|7
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.86 km] Datça (Muğla)
|22:49:05 18-08-2025
|36,82722
|27,78972
|6,96
|1,1
|Sulaymaniya, Süleymaniye (Irak)
|22:46:29 18-08-2025
|35,35611
|45,39083
|5,63
|3,2
|Larisa, Thessalia (Yunanistan)
|22:38:28 18-08-2025
|39,29806
|22,19
|6,76
|4,1
|YUNANISTAN
|22:38:24 18-08-2025
|39,3108
|21,9525
|1,3
|4,3
|Sulusaray (Tokat)
|22:23:56 18-08-2025
|40,09056
|36,02472
|12,11
|1,6
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|22:17:04 18-08-2025
|36,1732
|31,3478
|14,3
|2,4
|Akdeniz - [73.22 km] Kumluca (Antalya)
|22:17:02 18-08-2025
|36,12083
|31,20444
|19,06
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:15:19 18-08-2025
|39,19278
|28,14889
|7,01
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:13:23 18-08-2025
|39,157
|28,1048
|10,9
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:07:54 18-08-2025
|39,25194
|28,0925
|7
|2,6
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:07:53 18-08-2025
|39,2543
|28,0918
|13,9
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:46 18-08-2025
|39,20528
|28,22
|5,28
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:02:29 18-08-2025
|39,17417
|28,11889
|9,48
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:56:22 18-08-2025
|39,1727
|28,1377
|13,7
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:56:22 18-08-2025
|39,17806
|28,16667
|7,02
|2,5
|Sungurlu (Çorum)
|21:54:24 18-08-2025
|40,2325
|33,98833
|12,85
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|21:52:23 18-08-2025
|37,34389
|37,07
|6,78
|1,7
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|21:52:23 18-08-2025
|37,3212
|37,066
|5,8
|1,6
|Karlıova (Bingöl)
|21:49:09 18-08-2025
|39,33417
|41,10278
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:44:56 18-08-2025
|39,19139
|28,27222
|6,18
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:44:55 18-08-2025
|39,179
|28,2465
|12,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:42:52 18-08-2025
|39,26778
|28,10333
|7
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:42:52 18-08-2025
|39,232
|28,1247
|8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:40:47 18-08-2025
|39,2275
|28,07417
|10,18
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:40:47 18-08-2025
|39,2103
|28,0575
|8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:31:35 18-08-2025
|39,24111
|28,19306
|7
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:31:35 18-08-2025
|39,219
|28,181
|7,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:30:35 18-08-2025
|39,20361
|28,16056
|8,17
|1,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:30:35 18-08-2025
|39,2157
|28,1215
|7,7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:17:09 18-08-2025
|38,10722
|37,00528
|17,01
|2,3
|YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:17:08 18-08-2025
|38,141
|36,9987
|5
|2,3
|Marmara Denizi - [18.60 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|21:16:12 18-08-2025
|40,80111
|27,99722
|6,61
|1,4
|MARMARA DENIZI
|21:16:12 18-08-2025
|40,8012
|28,0087
|7,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:53:04 18-08-2025
|39,15278
|28,16861
|7
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:53:04 18-08-2025
|39,1592
|28,1572
|8,8
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:38:39 18-08-2025
|39,1675
|28,11167
|7
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:38:39 18-08-2025
|39,1622
|28,112
|8,4
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:38:35 18-08-2025
|38,15028
|38,34389
|16,76
|1,2
|Merkez (Osmaniye)
|20:29:35 18-08-2025
|37,00139
|36,19
|7
|2,5
|BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)
|20:29:34 18-08-2025
|37,0103
|36,0618
|7,4
|2,4
|Battalgazi (Malatya)
|20:29:03 18-08-2025
|38,20944
|38,46778
|6,97
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:14:54 18-08-2025
|39,18556
|28,16056
|11,15
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:14:54 18-08-2025
|39,1977
|28,1547
|16,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:11:29 18-08-2025
|39,18722
|28,06306
|7
|1,8
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|20:11:29 18-08-2025
|39,1755
|28,057
|9,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:02:55 18-08-2025
|39,1575
|28,26278
|7
|2,2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:02:55 18-08-2025
|39,1668
|28,247
|7,5
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:00:34 18-08-2025
|39,144
|28,1322
|10,1
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:56:09 18-08-2025
|39,19194
|28,22222
|7
|3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:56:09 18-08-2025
|39,2002
|28,211
|12,3
|3,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:47:39 18-08-2025
|39,177
|28,1615
|3,9
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:45:37 18-08-2025
|39,1568
|28,1027
|12,9
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:43:35 18-08-2025
|39,133
|28,1163
|13,5
|1,2
|HAMITKOY-AKHISAR (MANISA)
|19:34:13 18-08-2025
|38,9413
|28,1093
|44,5
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:32:54 18-08-2025
|39,2218
|28,0657
|7,2
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|19:27:44 18-08-2025
|39,09778
|28,07278
|7,01
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:27:42 18-08-2025
|39,1547
|28,1818
|3,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:11:38 18-08-2025
|39,23056
|28,1
|6,99
|1,7
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:11:38 18-08-2025
|39,2473
|28,1252
|7,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:08:09 18-08-2025
|39,17944
|28,2275
|7
|2,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:08:08 18-08-2025
|39,1767
|28,2142
|10,2
|2,4
|Kırkağaç (Manisa)
|19:00:56 18-08-2025
|39,25278
|27,80056
|7
|1,6
|KARACAKAS-SOMA (MANISA)
|19:00:54 18-08-2025
|39,2008
|27,7803
|8,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:59:23 18-08-2025
|39,16806
|28,14889
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:59:22 18-08-2025
|39,1862
|28,1588
|12,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:56:45 18-08-2025
|39,21583
|28,24972
|6,77
|2,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:56:44 18-08-2025
|39,1853
|28,2213
|10,3
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:54:27 18-08-2025
|39,20694
|28,18306
|7
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:54:27 18-08-2025
|39,204
|28,1108
|8
|2,2
|BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:42:33 18-08-2025
|39,1948
|28,3433
|8
|1,5
|GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)
|18:41:53 18-08-2025
|39,1753
|27,8202
|19,6
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:35:47 18-08-2025
|39,2232
|28,0467
|7,3
|1,6
|SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
|18:31:26 18-08-2025
|39,0505
|27,8737
|26,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:28:22 18-08-2025
|39,21639
|28,16889
|12,07
|3,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:28:22 18-08-2025
|39,1947
|28,1672
|12,7
|3,8
|Kırkağaç (Manisa)
|18:13:54 18-08-2025
|39,21972
|27,95639
|19,6
|2,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|18:13:52 18-08-2025
|39,2083
|27,9658
|9,1
|2,2
|Maden (Elazığ)
|18:06:09 18-08-2025
|38,53333
|39,51333
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:03:14 18-08-2025
|39,22861
|28,08611
|7
|1,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:03:13 18-08-2025
|39,2168
|28,1372
|8
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|18:02:13 18-08-2025
|38,61806
|39,59222
|7,46
|1
|Ege Denizi - [35.38 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:53:07 18-08-2025
|39,25972
|25,76861
|5,82
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:47:01 18-08-2025
|39,23556
|28,13778
|7
|2,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:47:01 18-08-2025
|39,2215
|28,1212
|7,5
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:43:21 18-08-2025
|39,23778
|28,18611
|6,32
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:43:21 18-08-2025
|39,1708
|28,1602
|8,5
|1,6
|Ulaş (Sivas)
|17:41:56 18-08-2025
|39,41778
|37,34417
|2,13
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:41:28 18-08-2025
|39,18972
|28,17306
|7
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:41:28 18-08-2025
|39,157
|28,1577
|11,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:31:24 18-08-2025
|39,20583
|28,22444
|7
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:31:23 18-08-2025
|39,1712
|28,1193
|11,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:28:58 18-08-2025
|39,20361
|28,23444
|7
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:28:58 18-08-2025
|39,1707
|28,246
|7,6
|1,4
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|17:28:05 18-08-2025
|39,2207
|27,9588
|8,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:28:04 18-08-2025
|39,24667
|27,96667
|7
|2,1
|Kovancılar (Elazığ)
|17:23:32 18-08-2025
|38,66944
|39,84278
|8,67
|2,9
|YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
|17:23:31 18-08-2025
|38,6723
|39,8153
|5
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:22:10 18-08-2025
|39,20333
|28,17194
|7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:22:10 18-08-2025
|39,2025
|28,15139
|7
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:22:10 18-08-2025
|39,185
|28,1803
|8,8
|2,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|17:20:47 18-08-2025
|39,2083
|27,9528
|9,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:17:15 18-08-2025
|39,25167
|28,09667
|6,49
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:17:15 18-08-2025
|39,1992
|28,063
|9,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:12:51 18-08-2025
|39,25417
|28,05472
|7,08
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:12:51 18-08-2025
|39,2482
|28,11
|14,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:08:05 18-08-2025
|39,1675
|28,14639
|6,38
|1,4
|HEYBELI-SARUHANLI (MANISA)
|17:08:00 18-08-2025
|38,6913
|27,7963
|27,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:06:10 18-08-2025
|39,17667
|28,18583
|7
|2,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:06:10 18-08-2025
|39,1748
|28,1553
|9,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:00:19 18-08-2025
|39,21583
|28,20556
|7
|2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|17:00:19 18-08-2025
|39,2205
|28,2007
|8,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:57:23 18-08-2025
|39,26111
|28,11
|8,96
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:57:23 18-08-2025
|39,27444
|28,10028
|7
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:57:23 18-08-2025
|39,2387
|28,0892
|9,3
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:56:17 18-08-2025
|39,2375
|28,0885
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:56:16 18-08-2025
|39,25806
|28,1175
|7,78
|1,8
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:51:19 18-08-2025
|39,2077
|28,3083
|7,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:17 18-08-2025
|39,14417
|28,15361
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:48:40 18-08-2025
|39,21861
|28,19222
|7
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:48:39 18-08-2025
|39,2158
|28,1925
|8
|2,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:47:44 18-08-2025
|39,1155
|28,1375
|13,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:47:13 18-08-2025
|39,23667
|28,175
|7
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:47:13 18-08-2025
|39,2078
|28,1523
|10,3
|1,8
|Darende (Malatya)
|16:44:14 18-08-2025
|38,45139
|37,31917
|6,09
|2,3
|YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
|16:44:14 18-08-2025
|38,4713
|37,3538
|3,9
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:40:46 18-08-2025
|39,17306
|28,13417
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:39:26 18-08-2025
|39,1748
|28,225
|10,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:39:25 18-08-2025
|39,2025
|28,1525
|7
|1,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:34:55 18-08-2025
|39,1928
|28,176
|10,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:34:53 18-08-2025
|39,18833
|28,11611
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:34:03 18-08-2025
|39,22472
|28,14
|7,98
|1,8
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:34:00 18-08-2025
|39,2533
|28,2728
|18
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|16:33:35 18-08-2025
|38,9075
|28,10861
|7
|1,7
|YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
|16:33:35 18-08-2025
|38,8807
|28,0853
|7,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:32:35 18-08-2025
|39,18583
|28,16222
|13,26
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:32:35 18-08-2025
|39,1747
|28,1357
|16,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:30:38 18-08-2025
|39,21639
|28,16806
|10,97
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:28:30 18-08-2025
|39,18611
|28,12111
|7
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:28:29 18-08-2025
|39,2017
|28,1192
|10,4
|2,7
|Darende (Malatya)
|16:28:09 18-08-2025
|38,47556
|37,34611
|7
|3
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|16:28:08 18-08-2025
|38,455
|37,3403
|3,6
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:26:23 18-08-2025
|39,26361
|28,09056
|5,69
|2,2
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:26:22 18-08-2025
|39,2555
|28,0862
|15
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:23:39 18-08-2025
|39,22056
|28,20361
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:19:53 18-08-2025
|39,19889
|28,11861
|7
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:19:52 18-08-2025
|39,1997
|28,0962
|11,7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:18:07 18-08-2025
|39,18306
|28,055
|7
|1,8
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|16:18:07 18-08-2025
|39,1605
|28,0163
|10,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:17:02 18-08-2025
|39,17667
|28,16861
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:05:59 18-08-2025
|39,26
|28,11056
|6,23
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:05:58 18-08-2025
|39,2568
|28,1105
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:02:41 18-08-2025
|39,22639
|28,02806
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:55:57 18-08-2025
|39,24778
|28,11667
|8,43
|1,7
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:55:57 18-08-2025
|39,2475
|28,0937
|12
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:54:40 18-08-2025
|39,181
|28,1462
|5,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:54:39 18-08-2025
|39,19806
|28,20972
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:48:14 18-08-2025
|39,22417
|28,15333
|7
|1,8
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:48:13 18-08-2025
|39,2605
|28,1202
|9,9
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:47:40 18-08-2025
|39,27167
|28,10111
|7
|2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:47:39 18-08-2025
|39,2555
|28,0937
|12,1
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:46:06 18-08-2025
|39,26444
|28,10806
|6,96
|1,5
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:46:06 18-08-2025
|39,2352
|28,1063
|11,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:44:23 18-08-2025
|39,25083
|28,07917
|11,5
|1,2
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|15:44:22 18-08-2025
|39,2252
|27,9773
|7,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:43:03 18-08-2025
|39,25333
|28,06889
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:41:02 18-08-2025
|39,22556
|28,11583
|7
|1,7
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:41:02 18-08-2025
|39,2125
|28,0737
|7,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:40:38 18-08-2025
|39,22083
|28,175
|11,29
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:37:41 18-08-2025
|39,1877
|28,1287
|9,7
|1,5
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:34:40 18-08-2025
|39,249
|28,037
|1,5
|1,1
|DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)
|15:31:25 18-08-2025
|40,4122
|27,1177
|11,1
|2,3
|Eşme (Uşak)
|15:30:06 18-08-2025
|38,49611
|29,14444
|7
|1,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:27:45 18-08-2025
|39,0952
|28,2053
|12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:25:13 18-08-2025
|39,25389
|28,10667
|6,52
|1,6
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:25:13 18-08-2025
|39,2575
|28,0977
|8,8
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:21:31 18-08-2025
|39,2347
|28,0492
|11,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:17:00 18-08-2025
|39,16917
|28,15278
|7
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:17:00 18-08-2025
|39,1842
|28,1607
|9,8
|2,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|15:11:49 18-08-2025
|35,6407
|23,5247
|5
|4,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:10:56 18-08-2025
|39,2375
|28,1288
|5,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:10:55 18-08-2025
|39,26917
|28,13917
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:08:29 18-08-2025
|39,24722
|28,19389
|7
|2,8
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:08:28 18-08-2025
|39,2342
|28,195
|15,9
|2,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:59:13 18-08-2025
|39,1995
|28,1643
|8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:59:12 18-08-2025
|39,22389
|28,18361
|11,2
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.18 14:56:12)
|14:56:13 18-08-2025
|39,254
|28,1457
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:56:12 18-08-2025
|39,27306
|28,10389
|7,07
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:52:59 18-08-2025
|39,25056
|28,09361
|7
|2,9
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:52:59 18-08-2025
|39,2533
|28,0837
|8,3
|3,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:50:28 18-08-2025
|39,2212
|28,0747
|9,1
|1,5
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:49:41 18-08-2025
|39,2513
|28,1143
|8,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:46:10 18-08-2025
|39,25667
|28,11028
|6,76
|1,9
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:46:09 18-08-2025
|39,2642
|28,1113
|16,5
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:45:42 18-08-2025
|39,19056
|28,15583
|7,42
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:45:42 18-08-2025
|39,1958
|28,1397
|13,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:43:12 18-08-2025
|39,24722
|28,07528
|7
|2,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:43:12 18-08-2025
|39,2338
|28,0392
|9,4
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:40:39 18-08-2025
|39,17972
|28,14972
|6,43
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:39:57 18-08-2025
|39,19806
|28,22389
|7
|1,8
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:39:57 18-08-2025
|39,1713
|28,243
|12,5
|2,1
|Akhisar (Manisa)
|14:37:39 18-08-2025
|39,06611
|28,12222
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:36:35 18-08-2025
|39,2625
|28,11056
|7,53
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:35:23 18-08-2025
|39,20639
|28,00722
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:29:59 18-08-2025
|39,20611
|28,26722
|10
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:29:59 18-08-2025
|39,21417
|28,27667
|7
|1,5
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:29:59 18-08-2025
|39,1567
|28,3053
|17,4
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:24:58 18-08-2025
|39,1547
|28,1842
|4,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:24:56 18-08-2025
|39,21833
|28,14306
|7
|1
|Kale (Malatya)
|14:24:44 18-08-2025
|38,35917
|38,74861
|12,09
|1,2
|LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)
|14:19:15 18-08-2025
|38,7498
|27,7472
|26,2
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:18:58 18-08-2025
|39,21694
|28,18139
|9,38
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:18:58 18-08-2025
|39,1908
|28,1655
|9,9
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:50 18-08-2025
|39,1303
|28,1333
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:49 18-08-2025
|39,22694
|28,17722
|9,57
|1,9
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:17:19 18-08-2025
|39,2233
|28,0277
|7,2
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:17:18 18-08-2025
|39,25694
|28,06694
|7
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:16:30 18-08-2025
|39,30083
|28,21861
|7
|1,9
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:16:29 18-08-2025
|39,3043
|28,163
|8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:44 18-08-2025
|39,27667
|28,12667
|10,16
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:15:27 18-08-2025
|39,26056
|28,1125
|7,28
|1,7
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:15:27 18-08-2025
|39,2552
|28,1203
|14,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:13:01 18-08-2025
|39,22778
|28,23972
|5,95
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|14:12:19 18-08-2025
|38,35917
|38,95861
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:12:12 18-08-2025
|39,27278
|28,09611
|6,76
|2,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:12:11 18-08-2025
|39,2587
|28,0812
|14,6
|2,7
|Deriner Barajı - [01.37 km] Borçka (Artvin)
|14:09:50 18-08-2025
|41,34806
|41,68472
|4,07
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:09:21 18-08-2025
|39,23528
|28,19361
|4,57
|1,9
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:09:20 18-08-2025
|39,244
|28,1957
|9,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:05:53 18-08-2025
|39,19361
|28,08806
|8,71
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|14:05:53 18-08-2025
|39,1543
|28,0445
|10,6
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|14:04:27 18-08-2025
|38,28972
|38,63361
|19,65
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:03:23 18-08-2025
|39,22833
|28,19639
|7
|1,6
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:03:22 18-08-2025
|39,2298
|28,1865
|7,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:01:38 18-08-2025
|39,17722
|28,20694
|6,84
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:01:38 18-08-2025
|39,2045
|28,1542
|9,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:54:13 18-08-2025
|39,22167
|28,19694
|7
|2,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:54:12 18-08-2025
|39,2325
|28,1903
|12,4
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:51:01 18-08-2025
|39,2092
|28,1227
|12
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:51:00 18-08-2025
|39,22583
|28,14556
|7,62
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:42:34 18-08-2025
|39,26139
|28,01417
|7
|1,6
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|13:42:34 18-08-2025
|39,2375
|27,9853
|13,6
|1,5
|KARAELMACIK-KOPRUBASI (MANISA)
|13:41:21 18-08-2025
|38,8018
|28,4398
|25
|1,8
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:40:02 18-08-2025
|39,1637
|28,1543
|8,2
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:37:22 18-08-2025
|39,1828
|28,1168
|15,6
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:37:11 18-08-2025
|39,2
|28,16306
|9,14
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:37:11 18-08-2025
|39,1983
|28,147
|13,4
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:34:53 18-08-2025
|39,2005
|28,1042
|8
|1,7
|Darende (Malatya)
|13:30:59 18-08-2025
|38,46139
|37,29556
|7,03
|3,4
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|13:30:58 18-08-2025
|38,4543
|37,3175
|3
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:30:45 18-08-2025
|39,24417
|28,18806
|7
|3,2
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:30:44 18-08-2025
|39,2375
|28,1775
|14,8
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:27:39 18-08-2025
|39,23722
|28,07944
|7,33
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:27:38 18-08-2025
|39,2285
|28,0252
|5,3
|1,5
|ORTAKOY-SALIHLI (MANISA)
|13:27:25 18-08-2025
|38,641
|28,2742
|5,4
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:24:22 18-08-2025
|38,10639
|38,34667
|11,29
|2,2
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|13:24:22 18-08-2025
|38,1125
|38,3338
|11
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:20:04 18-08-2025
|39,20472
|28,1725
|9,44
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:20:04 18-08-2025
|39,1983
|28,1328
|14,5
|1,5
|Akhisar (Manisa)
|13:17:15 18-08-2025
|39,01028
|28,14194
|7
|1,3
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:15:39 18-08-2025
|39,0983
|28,1697
|19
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:14:20 18-08-2025
|39,25111
|28,09361
|7
|1,2
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:14:20 18-08-2025
|39,234
|28,1992
|14,3
|1,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:12:57 18-08-2025
|39,1903
|28,109
|3,8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:12:04 18-08-2025
|39,11056
|28,20556
|7
|2,4
|KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)
|13:11:30 18-08-2025
|39,122
|27,9777
|16,5
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:11:25 18-08-2025
|39,21417
|28,16306
|10,42
|3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:11:16 18-08-2025
|39,1963
|28,1547
|15,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:10:59 18-08-2025
|39,20861
|28,16444
|6,31
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:10:59 18-08-2025
|39,1972
|28,1338
|9,7
|2,3
|Lalapaşa (Edirne)
|13:08:56 18-08-2025
|41,95611
|26,855
|7
|1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:07:36 18-08-2025
|39,214
|28,1892
|8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:04:27 18-08-2025
|39,31611
|28,12944
|7,44
|1,7
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:04:27 18-08-2025
|39,2888
|28,1282
|7,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:00:25 18-08-2025
|39,22917
|28,02472
|9,32
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:00:25 18-08-2025
|39,2057
|28,0068
|5,4
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:57:03 18-08-2025
|39,25361
|28,10556
|5,33
|2,3
|Pursaklar (Ankara)
|12:57:03 18-08-2025
|40,12278
|32,87611
|6,84
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:57:03 18-08-2025
|39,2543
|28,0748
|12,9
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:56:42 18-08-2025
|39,28222
|28,09917
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:55:23 18-08-2025
|39,23444
|28,0225
|7
|1,3
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:55:23 18-08-2025
|39,2065
|28,0495
|5,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:54:19 18-08-2025
|39,20194
|28,11806
|7
|2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:54:18 18-08-2025
|39,1938
|28,1157
|12
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:53:58 18-08-2025
|39,20611
|28,17306
|8,69
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:53:58 18-08-2025
|39,1993
|28,1603
|11,9
|2,1
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:51:15 18-08-2025
|39,47528
|28,15056
|7
|1,6
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:51:15 18-08-2025
|39,4653
|28,1407
|0
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:49:51 18-08-2025
|39,2775
|28,10083
|6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:46:51 18-08-2025
|39,26667
|28,11028
|6
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:45:20 18-08-2025
|39,22889
|28,21222
|6,87
|2,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:45:20 18-08-2025
|39,2063
|28,1837
|14
|2,6
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|12:44:33 18-08-2025
|39,1475
|28,0248
|3,3
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:42:40 18-08-2025
|39,2465
|28,0743
|7,4
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:42:39 18-08-2025
|39,25083
|28,10306
|7,54
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:40:42 18-08-2025
|39,26194
|28,10028
|6,35
|3,5
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:40:42 18-08-2025
|39,2613
|28,0843
|14,2
|3,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:34:33 18-08-2025
|39,20389
|28,12167
|7
|2,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:34:33 18-08-2025
|39,1842
|28,0953
|8,8
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:34:15 18-08-2025
|39,27472
|28,11861
|5,76
|2,2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:34:15 18-08-2025
|39,254
|28,0982
|9,9
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:31:29 18-08-2025
|39,25639
|28,05611
|8,84
|2,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:31:28 18-08-2025
|39,2418
|28,0432
|13
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:29:47 18-08-2025
|39,12056
|28,11972
|7
|1,9
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|12:29:46 18-08-2025
|39,1393
|28,0232
|8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:29:42 18-08-2025
|39,22778
|28,25306
|7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|12:29:07 18-08-2025
|38,1225
|37,89389
|7
|1,7
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:29:06 18-08-2025
|38,115
|37,809
|10,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:28:26 18-08-2025
|39,25417
|28,16861
|12,65
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:26:39 18-08-2025
|39,23361
|28,05972
|7
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:25:07 18-08-2025
|38,17639
|38,10028
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:24:31 18-08-2025
|39,21361
|28,16861
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:22:36 18-08-2025
|39,22083
|28,15111
|7
|2,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:22:35 18-08-2025
|39,2128
|28,1435
|14,1
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:21:48 18-08-2025
|39,25611
|28,10306
|7
|2,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:21:47 18-08-2025
|39,2543
|28,0985
|12,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:18:43 18-08-2025
|39,25694
|28,10778
|9,25
|1,4
|Merkez (Elazığ)
|12:18:31 18-08-2025
|38,77417
|39,14583
|4,25
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:14:28 18-08-2025
|39,20833
|28,22583
|7
|2,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:14:28 18-08-2025
|39,1853
|28,2112
|11
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:13:37 18-08-2025
|39,27472
|28,09056
|7,06
|2,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:13:37 18-08-2025
|39,2587
|28,0812
|14,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:12:00 18-08-2025
|39,25722
|28,09972
|5,9
|1,4
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:12:00 18-08-2025
|39,2507
|28,0763
|5,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:09:43 18-08-2025
|39,17222
|28,17444
|6,74
|2,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:09:43 18-08-2025
|39,1822
|28,1507
|14,1
|2,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:02:27 18-08-2025
|39,173
|28,1485
|10,1
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:02:26 18-08-2025
|39,18056
|28,15694
|5,46
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:00:30 18-08-2025
|39,20444
|28,17194
|9,75
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:00:30 18-08-2025
|39,208
|28,1212
|15,4
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:59:29 18-08-2025
|39,1972
|28,1707
|5,4
|1,8
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:59:08 18-08-2025
|39,251
|28,0885
|7,7
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:56:52 18-08-2025
|39,1735
|28,119
|9,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:56:51 18-08-2025
|39,1875
|28,16361
|6,34
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:55:18 18-08-2025
|39,24
|28,1025
|7
|1,7
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:55:18 18-08-2025
|39,245
|28,0768
|6,5
|1,8
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:54:41 18-08-2025
|39,2622
|28,1002
|7,3
|2,1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:53:42 18-08-2025
|39,2425
|28,142
|4,7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:11 18-08-2025
|39,26528
|28,10194
|7,51
|2,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:53:11 18-08-2025
|39,2475
|28,033
|6,9
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:50:59 18-08-2025
|39,2575
|28,10139
|7
|3
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:50:58 18-08-2025
|39,2547
|28,0927
|7,8
|3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:47:03 18-08-2025
|39,1587
|28,222
|10,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:42:42 18-08-2025
|39,2575
|28,10861
|7
|1,2
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:42:41 18-08-2025
|39,2513
|28,0505
|2,1
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:41:29 18-08-2025
|39,20306
|28,27583
|6,67
|1,4
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:41:29 18-08-2025
|39,1983
|28,2187
|10,1
|1,3
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:39:59 18-08-2025
|39,2498
|28,076
|6,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:37:56 18-08-2025
|39,25417
|28,08417
|8,91
|1,6
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:37:56 18-08-2025
|39,2525
|28,0775
|8,3
|1,5
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:33:52 18-08-2025
|39,2488
|28,1068
|10,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:33:51 18-08-2025
|39,27306
|28,10778
|6,06
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:30:27 18-08-2025
|39,24083
|28,10722
|9,2
|1,8
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:30:27 18-08-2025
|39,216
|27,9947
|8
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:26:27 18-08-2025
|39,25778
|28,10028
|6,72
|4,2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:26:27 18-08-2025
|39,2475
|28,0907
|8,7
|4,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:26:12 18-08-2025
|39,21361
|28,17361
|10,6
|3,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:22:23 18-08-2025
|39,2273
|28,0605
|6,9
|1,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:20:41 18-08-2025
|39,2048
|28,1315
|7,9
|1,4
|Kale (Malatya)
|11:14:09 18-08-2025
|38,32944
|38,78111
|10,75
|2,2
|DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA)
|11:06:23 18-08-2025
|39,125
|27,902
|14,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:05:42 18-08-2025
|39,18639
|28,20194
|7
|1
|DERECIKOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:03:28 18-08-2025
|39,1977
|28,6155
|25,2
|1,4
|Çaygören Barajı - [01.52 km] Sındırgı (Balıkesir)
|11:00:08 18-08-2025
|39,24083
|28,21972
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:00:08 18-08-2025
|39,2287
|28,1622
|7,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:53:46 18-08-2025
|39,20861
|28,15278
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:52:43 18-08-2025
|39,22972
|28,08833
|7,38
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:51:33 18-08-2025
|39,23556
|28,18028
|4,7
|1,2
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:51:33 18-08-2025
|39,2525
|28,1825
|7,5
|1,5
|Darende (Malatya)
|10:49:57 18-08-2025
|38,48
|37,31861
|6,91
|2,2
|AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:49:56 18-08-2025
|38,4622
|37,3098
|3,6
|2
|Akhisar (Manisa)
|10:46:21 18-08-2025
|39,00639
|28,04722
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:43:38 18-08-2025
|39,21083
|28,085
|5,14
|2,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:43:38 18-08-2025
|39,1977
|28,0707
|9
|2,3
|Bala (Ankara)
|10:40:20 18-08-2025
|39,40583
|33,32917
|7,09
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:38:55 18-08-2025
|39,185
|28,17694
|10,15
|1,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:38:55 18-08-2025
|39,1607
|28,1942
|12,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:37:23 18-08-2025
|39,23972
|28,03778
|7
|1,2
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:37:23 18-08-2025
|39,2298
|28,0243
|10,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:34:29 18-08-2025
|39,22056
|28,17028
|8,5
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:31:56 18-08-2025
|39,20667
|28,10667
|6,48
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:31:56 18-08-2025
|39,23
|28,1508
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:30:48 18-08-2025
|39,18139
|28,18833
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:27:50 18-08-2025
|39,18361
|28,13861
|9,58
|1
|Akhisar (Manisa)
|10:21:22 18-08-2025
|39,14417
|27,95222
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:14:50 18-08-2025
|39,26
|28,07361
|8,07
|1,8
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:14:50 18-08-2025
|39,2557
|28,0723
|5,8
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:13:59 18-08-2025
|39,11111
|28,14444
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:09:07 18-08-2025
|39,21722
|28,08806
|5,23
|1,1
|DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:09:06 18-08-2025
|39,167
|28,4832
|7,9
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|10:08:27 18-08-2025
|37,97444
|37,7
|12,81
|2,6
|KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10:08:26 18-08-2025
|37,996
|37,6825
|17,4
|2,6
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|10:08:07 18-08-2025
|39,1412
|28,0978
|12
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:08:06 18-08-2025
|39,17472
|28,13444
|12,19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:01:24 18-08-2025
|39,20472
|28,10333
|6,85
|2,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:01:24 18-08-2025
|39,195
|28,0732
|14,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:58:10 18-08-2025
|39,21167
|28,07583
|7,47
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:58:10 18-08-2025
|39,1962
|28,0595
|8,2
|2,2
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:54:13 18-08-2025
|39,2572
|28,1045
|9,8
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:53:13 18-08-2025
|39,1823
|28,1785
|11,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:51:54 18-08-2025
|39,24583
|28,18806
|7
|1,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:51:54 18-08-2025
|39,2255
|28,1785
|9,4
|1,8
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:50:01 18-08-2025
|39,1923
|28,0997
|12,3
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:47:39 18-08-2025
|39,2115
|28,1703
|9,3
|1,2
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:45:25 18-08-2025
|39,2397
|28,275
|8,4
|1,4
|YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
|09:45:08 18-08-2025
|38,4678
|37,311
|11,9
|1,3
|EGE DENIZI
|09:44:40 18-08-2025
|35,7708
|25,4418
|20
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:37:52 18-08-2025
|39,175
|28,13556
|7,33
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:37:52 18-08-2025
|39,1627
|28,1342
|13,5
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|09:32:20 18-08-2025
|39,00944
|28,0725
|7,01
|1,9
|PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
|09:32:20 18-08-2025
|38,998
|28,0368
|10,4
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:25:56 18-08-2025
|39,2147
|28,0453
|10,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:25:33 18-08-2025
|39,25722
|28,17083
|7
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:25:32 18-08-2025
|39,2308
|28,1428
|7,7
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:24:20 18-08-2025
|39,23222
|28,1575
|7
|1,2
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:24:20 18-08-2025
|39,2145
|28,2317
|14,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:22:18 18-08-2025
|39,20611
|28,18694
|8,51
|1,6
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:22:17 18-08-2025
|39,22
|28,152
|10,9
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:14:18 18-08-2025
|39,1882
|28,1305
|10,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:10:49 18-08-2025
|39,22583
|28,14944
|8,33
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:10:48 18-08-2025
|39,2112
|28,1493
|11,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:08:42 18-08-2025
|39,14417
|28,17583
|7,17
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:06:51 18-08-2025
|39,25833
|28,05694
|10,16
|2,4
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:06:51 18-08-2025
|39,2405
|28,0288
|13,6
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:56:35 18-08-2025
|39,23861
|28,10361
|7
|1,4
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:56:34 18-08-2025
|39,2513
|28,1302
|13,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:53:55 18-08-2025
|39,22194
|28,10333
|7,39
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:53:54 18-08-2025
|39,2312
|28,0755
|10
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:51:14 18-08-2025
|39,22472
|28,06972
|7,76
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:51:14 18-08-2025
|39,213
|28,0618
|12,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:46:18 18-08-2025
|39,19833
|28,15056
|7,99
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:46:17 18-08-2025
|39,1978
|28,15
|13,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:44:35 18-08-2025
|39,20639
|28,13778
|7,55
|1,9
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:44:34 18-08-2025
|39,1978
|28,0978
|8,9
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:42:36 18-08-2025
|39,202
|28,1108
|13,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:42:35 18-08-2025
|39,20833
|28,14056
|10,19
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:37:57 18-08-2025
|39,23472
|28,15861
|9,39
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:36:13 18-08-2025
|39,2125
|28,07306
|6,28
|1,2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:36:13 18-08-2025
|39,1987
|28,0445
|12,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:35:16 18-08-2025
|39,21778
|28,16472
|9,42
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:35:15 18-08-2025
|39,1862
|28,1467
|14,4
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:34:34 18-08-2025
|39,20583
|28,1925
|7,44
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:34:34 18-08-2025
|39,1895
|28,1623
|12,6
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:33:33 18-08-2025
|39,22194
|28,17333
|6,63
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:33:32 18-08-2025
|39,2308
|28,1583
|10,8
|2,1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:28:48 18-08-2025
|39,2107
|28,103
|14,4
|1
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:25:19 18-08-2025
|39,2282
|28,0765
|7,4
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:25:18 18-08-2025
|39,25694
|28,0725
|6,07
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:24:24 18-08-2025
|39,18833
|28,13361
|5,12
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:24:24 18-08-2025
|39,1885
|28,1243
|9,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:21:34 18-08-2025
|39,22556
|28,23639
|7,41
|1,4
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:21:34 18-08-2025
|39,1428
|28,2453
|14,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|08:20:24 18-08-2025
|39,23611
|28,99806
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:20:23 18-08-2025
|39,2558
|28,992
|13,5
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:15:48 18-08-2025
|39,1885
|28,175
|16
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:15:47 18-08-2025
|39,23528
|28,21917
|7,57
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:08:23 18-08-2025
|39,21083
|28,21
|5,16
|2,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:08:23 18-08-2025
|39,1918
|28,2047
|10,8
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:05:59 18-08-2025
|39,2425
|28,19611
|6,99
|1,8
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:05:59 18-08-2025
|39,204
|28,1673
|12,3
|1,9
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|08:05:32 18-08-2025
|37,0152
|28,2703
|3,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:56:29 18-08-2025
|39,24056
|28,17139
|9,15
|2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:56:29 18-08-2025
|39,228
|28,1475
|12,9
|2
|Gemlik (Bursa)
|07:53:08 18-08-2025
|40,48833
|29,20389
|7
|1,8
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|07:53:08 18-08-2025
|40,4713
|29,2022
|10,5
|2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:49:10 18-08-2025
|39,1828
|28,1577
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:49:09 18-08-2025
|39,21444
|28,16167
|9,8
|1,5
|YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
|07:47:23 18-08-2025
|38,8655
|28,0792
|27,8
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:47:22 18-08-2025
|39,15
|28,21028
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:40:44 18-08-2025
|39,24833
|28,09417
|6,73
|1
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:40:44 18-08-2025
|39,201
|28,1182
|14,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:35:58 18-08-2025
|39,205
|28,12444
|7
|1,6
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:35:57 18-08-2025
|39,1493
|28,1262
|15,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:30:39 18-08-2025
|39,25833
|28,10778
|6,83
|1,1
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:30:39 18-08-2025
|39,269
|28,2215
|5,9
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:29:01 18-08-2025
|39,1965
|28,1558
|12,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:26:36 18-08-2025
|39,17139
|28,15861
|6,6
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:26:36 18-08-2025
|39,1535
|28,1442
|12,4
|1,3
|GOCEK-AKHISAR (MANISA)
|07:23:06 18-08-2025
|38,9168
|28,0208
|12,1
|1,1
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:22:23 18-08-2025
|39,2115
|28,2028
|9,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:22:22 18-08-2025
|39,23361
|28,17472
|7,01
|1,9
|Seydikemer (Muğla)
|07:15:43 18-08-2025
|36,67444
|29,39194
|6,87
|2,8
|BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA)
|07:15:42 18-08-2025
|36,7375
|29,4625
|5
|2,9
|Hilvan (Şanlıurfa)
|07:15:36 18-08-2025
|37,48917
|38,82667
|5,59
|1,7
|DOLUNAY (SANLIURFA)
|07:15:28 18-08-2025
|37,0193
|38,6377
|8,3
|2
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:15:21 18-08-2025
|39,2618
|28,2072
|8,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:14:31 18-08-2025
|39,26083
|28,06417
|7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:10:58 18-08-2025
|39,21583
|28,16278
|5,66
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:10:58 18-08-2025
|39,1865
|28,105
|8,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:57:54 18-08-2025
|39,21944
|28,16194
|9,88
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:54:28 18-08-2025
|39,25167
|28,17389
|6,16
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:52:55 18-08-2025
|39,23528
|28,0275
|7,76
|1,5
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:52:54 18-08-2025
|39,2302
|28,032
|11,2
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:47:55 18-08-2025
|39,24222
|28,20167
|5,02
|1,5
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:47:54 18-08-2025
|39,2388
|28,202
|19,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:41:59 18-08-2025
|39,21222
|28,13667
|7
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:41:58 18-08-2025
|39,1733
|28,1137
|14,9
|1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:40:05 18-08-2025
|35,4702
|23,4063
|11,1
|2,8
|Pütürge (Malatya)
|06:38:29 18-08-2025
|38,16917
|38,70639
|6,89
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:36:29 18-08-2025
|39,21778
|28,15444
|9,31
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:31:59 18-08-2025
|39,20222
|28,15694
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:31:59 18-08-2025
|39,2292
|28,1758
|12,6
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:28:40 18-08-2025
|39,145
|28,1603
|15,2
|1,8
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:26:47 18-08-2025
|39,2293
|28,1522
|16,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:22:01 18-08-2025
|39,25306
|28,16917
|6,97
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:22:00 18-08-2025
|39,224
|28,1215
|7,2
|3,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:19:55 18-08-2025
|39,26778
|28,1075
|7
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:19:55 18-08-2025
|39,2197
|28,0553
|10,5
|2,1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:19:12 18-08-2025
|39,1817
|28,106
|11,2
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:13:02 18-08-2025
|35,6018
|23,5165
|1,5
|3,5
|DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:12:18 18-08-2025
|39,2512
|28,2645
|15,1
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:09:16 18-08-2025
|39,25528
|28,06139
|7
|2,1
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:09:16 18-08-2025
|39,2402
|28,0328
|13,4
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:06:57 18-08-2025
|39,25861
|28,05611
|5,09
|2,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:06:57 18-08-2025
|39,2078
|28,0237
|19
|2,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:05:42 18-08-2025
|39,1983
|28,1478
|14,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:03:43 18-08-2025
|39,24194
|28,20361
|5,76
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:03:43 18-08-2025
|39,216
|28,1847
|13,2
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:59 18-08-2025
|39,23111
|28,18722
|5,54
|3,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:00:59 18-08-2025
|39,2148
|28,1863
|11
|3,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:00:22 18-08-2025
|39,23806
|28,18583
|5,25
|3,5
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:00:22 18-08-2025
|39,232
|28,1787
|14,4
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:51:49 18-08-2025
|39,24194
|28,14444
|8,22
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:51:48 18-08-2025
|39,206
|28,1197
|16,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:44:41 18-08-2025
|39,22278
|28,16806
|7
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:44:41 18-08-2025
|39,1902
|28,1107
|18,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:42:46 18-08-2025
|39,25333
|28,0925
|10,33
|1,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:42:46 18-08-2025
|39,2255
|28,0727
|7,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:41:29 18-08-2025
|39,23806
|28,10444
|7
|1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:41:29 18-08-2025
|39,2298
|28,102
|11,7
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:34:17 18-08-2025
|39,236
|28,1395
|10,4
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|05:33:49 18-08-2025
|38,26722
|38,25083
|7
|0,8
|Kemah (Erzincan)
|05:32:33 18-08-2025
|39,64417
|39,14722
|14,07
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:30:20 18-08-2025
|39,21472
|28,10556
|5,57
|1,5
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|05:30:20 18-08-2025
|39,1277
|28,0757
|24,4
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:29:58 18-08-2025
|39,235
|28,01139
|7
|1,3
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:28:27 18-08-2025
|39,2687
|28,2058
|17,7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:27:14 18-08-2025
|39,23
|28,15611
|7
|2,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:27:13 18-08-2025
|39,2185
|28,1592
|15,5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:25:17 18-08-2025
|39,25972
|28,28111
|6,84
|1,4
|YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:25:16 18-08-2025
|39,2552
|28,2782
|16,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:24:13 18-08-2025
|39,14917
|28,16444
|10,12
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:24:13 18-08-2025
|39,1587
|28,1678
|5,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:22:35 18-08-2025
|39,24028
|28,12167
|5,87
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:22:35 18-08-2025
|39,2143
|28,1127
|14,9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:21:01 18-08-2025
|39,1675
|28,17667
|12,58
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:21:01 18-08-2025
|39,15
|28,1313
|15,8
|2,6
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:18:46 18-08-2025
|39,2497
|28,0602
|14
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:16:28 18-08-2025
|39,28417
|28,10444
|10,54
|2,3
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:16:28 18-08-2025
|39,2798
|28,1218
|14,3
|2,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:14:23 18-08-2025
|39,2128
|27,993
|11,9
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:13:12 18-08-2025
|39,1788
|28,1785
|11,3
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:13:11 18-08-2025
|39,17389
|28,18111
|6,97
|1,5
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:09:12 18-08-2025
|38,1375
|36,6828
|17,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:06:38 18-08-2025
|39,19056
|28,21861
|11,23
|2,4
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:06:38 18-08-2025
|39,1783
|28,212
|14,6
|2,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:05:12 18-08-2025
|39,2233
|28,1133
|23,5
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:02:37 18-08-2025
|39,1727
|28,0845
|8,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:02:18 18-08-2025
|39,20833
|28,05972
|6,9
|1,3
|SARILAR-AKHISAR (MANISA)
|05:02:17 18-08-2025
|39,114
|27,9973
|22,7
|1,7
|YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|05:00:54 18-08-2025
|37,6043
|36,3695
|3,9
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|05:00:53 18-08-2025
|37,56639
|36,32917
|7
|1,6
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|04:58:21 18-08-2025
|39,1613
|28,0045
|9,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:20 18-08-2025
|39,25417
|28,06444
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:55:23 18-08-2025
|39,25583
|28,09167
|5,89
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:53:32 18-08-2025
|39,15861
|28,13778
|6,98
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:53:32 18-08-2025
|39,1352
|28,121
|16,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:50:07 18-08-2025
|39,215
|28,10806
|7,55
|1,5
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:50:07 18-08-2025
|39,2087
|28,0788
|8,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:49:02 18-08-2025
|39,24167
|28,18778
|5,22
|2,1
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:49:02 18-08-2025
|39,2248
|28,1738
|16,3
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:45:56 18-08-2025
|39,19833
|28,10861
|8,41
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:45:56 18-08-2025
|39,1665
|28,1138
|11,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:43:10 18-08-2025
|39,22222
|28,16278
|4,24
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:42:30 18-08-2025
|39,2025
|28,09417
|7
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:42:30 18-08-2025
|39,1817
|28,098
|8,9
|2,3
|Sarıkamış (Kars)
|04:42:27 18-08-2025
|40,29639
|42,16889
|15,59
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:34:07 18-08-2025
|39,24472
|28,28056
|9,49
|1,1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:34:06 18-08-2025
|39,1998
|28,254
|22,6
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|04:31:59 18-08-2025
|38,1375
|38,64333
|7
|1,4
|Kadirli (Osmaniye)
|04:29:24 18-08-2025
|37,66917
|36,17667
|8,13
|2,6
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|04:29:24 18-08-2025
|37,7087
|36,0877
|5,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:27:02 18-08-2025
|39,22944
|28,12528
|7
|1,4
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:27:01 18-08-2025
|39,2455
|28,1758
|7,5
|1,7
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:24:48 18-08-2025
|39,2153
|28,1243
|7,3
|1,3
|Kale (Malatya)
|04:23:54 18-08-2025
|38,35917
|38,75972
|12,74
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|04:19:20 18-08-2025
|38,15972
|37,83417
|6,93
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:16:17 18-08-2025
|39,21639
|28,13917
|7,1
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:16:16 18-08-2025
|39,188
|28,1183
|10,1
|2,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:13:47 18-08-2025
|39,2058
|28,1023
|9,3
|1,3
|Kadirli (Osmaniye)
|04:10:33 18-08-2025
|37,6775
|36,16917
|7,14
|3,5
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|04:10:33 18-08-2025
|37,677
|36,1442
|3,1
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:10:32 18-08-2025
|39,25083
|28,1925
|5,06
|3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:10:32 18-08-2025
|39,2277
|28,1717
|7,2
|3,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:05:14 18-08-2025
|39,11056
|28,21
|5,66
|1,3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|03:57:23 18-08-2025
|39,1848
|28,0082
|8,4
|1,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:56:35 18-08-2025
|39,2023
|28,1008
|20,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:56:34 18-08-2025
|39,23889
|28,17194
|8,92
|1,6
|Akhisar (Manisa)
|03:54:18 18-08-2025
|39,1725
|28,03333
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:51:23 18-08-2025
|39,18333
|28,06806
|7,05
|2
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|03:51:23 18-08-2025
|39,1593
|28,0315
|10
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:48:15 18-08-2025
|39,15972
|28,15
|7,42
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:15 18-08-2025
|39,152
|28,1338
|17,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:47:03 18-08-2025
|39,20167
|28,07306
|5,72
|1,4
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|03:47:03 18-08-2025
|39,1402
|28,059
|12,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:45:38 18-08-2025
|39,24472
|28,19694
|6,22
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:45:38 18-08-2025
|39,2073
|28,0985
|8,4
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:54 18-08-2025
|39,20861
|28,15167
|6,99
|0,9
|Gördes (Manisa)
|03:36:52 18-08-2025
|39,05444
|28,25972
|7,03
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:36:50 18-08-2025
|39,11972
|28,2225
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:33:05 18-08-2025
|39,22944
|28,17222
|8,11
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:33:04 18-08-2025
|39,2317
|28,1355
|13,4
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:23:46 18-08-2025
|39,18444
|28,14361
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:20:24 18-08-2025
|39,25556
|28,06972
|7
|1,2
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:20:24 18-08-2025
|39,244
|28,0842
|9,2
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|03:19:04 18-08-2025
|38,10167
|37,7525
|5,16
|1,3
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:19:03 18-08-2025
|38,0852
|37,7385
|13
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:18:25 18-08-2025
|39,2225
|28,18917
|4,92
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:17:53 18-08-2025
|39,245
|28,20639
|5,31
|1,3
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:17:53 18-08-2025
|39,2253
|28,194
|14,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:14:05 18-08-2025
|39,23722
|28,19389
|6,6
|3,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:14:05 18-08-2025
|39,2388
|28,1803
|13,7
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:11:53 18-08-2025
|39,23722
|28,17694
|5,07
|1,7
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:11:53 18-08-2025
|39,2208
|28,1632
|16
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:06:39 18-08-2025
|39,18778
|28,06111
|7,01
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:06:38 18-08-2025
|39,1715
|28,11
|19
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:03:02 18-08-2025
|39,24917
|28,11417
|8,52
|1,8
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:03:01 18-08-2025
|39,2352
|28,0657
|8,2
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:02:34 18-08-2025
|39,25722
|28,06222
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:02:02 18-08-2025
|39,16889
|28,16917
|7
|0,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:02:01 18-08-2025
|39,1827
|28,1977
|16,9
|1,4
|Gürpınar (Van)
|03:00:36 18-08-2025
|38,19278
|43,7325
|7,05
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:57:16 18-08-2025
|39,24
|28,21056
|6,46
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:57:16 18-08-2025
|39,202
|28,1523
|11,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:54:45 18-08-2025
|39,23222
|28,16028
|9,8
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:54:45 18-08-2025
|39,2117
|28,1648
|16,3
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:52:45 18-08-2025
|39,25056
|28,11361
|7,37
|1,7
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:52:45 18-08-2025
|39,2577
|28,082
|10,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:51:17 18-08-2025
|39,14778
|28,15917
|7,02
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:51:17 18-08-2025
|39,1807
|28,1407
|11,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:49:54 18-08-2025
|39,20694
|28,11
|7,28
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:49:54 18-08-2025
|39,2053
|28,0863
|12,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:48:09 18-08-2025
|39,21611
|28,22361
|5,8
|1,9
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:48:09 18-08-2025
|39,1897
|28,1955
|7,6
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:45:43 18-08-2025
|39,25528
|28,08722
|6,25
|1,4
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:45:43 18-08-2025
|39,2423
|28,0782
|15,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:41:23 18-08-2025
|39,25444
|28,08583
|7,87
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:41:22 18-08-2025
|39,207
|28,053
|9,6
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:39:15 18-08-2025
|39,22056
|28,1775
|8,76
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:39:15 18-08-2025
|39,1977
|28,1062
|9,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:38:29 18-08-2025
|39,19333
|28,15472
|7,58
|1,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:38:29 18-08-2025
|39,2062
|28,1747
|8,6
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:37:24 18-08-2025
|39,27361
|28,0625
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:35:32 18-08-2025
|39,21861
|28,16278
|9,78
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:34:50 18-08-2025
|39,23694
|28,16917
|11,07
|0,9
|ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:34:49 18-08-2025
|39,2213
|28,286
|17,2
|1,2
|Kale (Malatya)
|02:32:10 18-08-2025
|38,33917
|38,80417
|7,04
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:31:50 18-08-2025
|39,18667
|28,08306
|6,99
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:31:49 18-08-2025
|39,1997
|28,0787
|9,4
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:29:13 18-08-2025
|39,18583
|28,15667
|6,79
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:29:12 18-08-2025
|39,1877
|28,1437
|9,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:27:16 18-08-2025
|39,1775
|28,22694
|5,57
|1,6
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:27:15 18-08-2025
|39,1813
|28,2215
|13,1
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:21:44 18-08-2025
|39,17083
|28,15722
|6,09
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:21:43 18-08-2025
|39,1838
|28,1785
|11,1
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:18:54 18-08-2025
|39,24417
|28,18722
|5,05
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:18:54 18-08-2025
|39,194
|28,145
|25,2
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:17:52 18-08-2025
|39,17278
|28,13917
|7,01
|1,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:17:51 18-08-2025
|39,1922
|28,1322
|13,8
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:55 18-08-2025
|39,22083
|28,1675
|5,45
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:17 18-08-2025
|39,27139
|28,10444
|6,59
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:16:17 18-08-2025
|39,2403
|28,082
|12,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:15:29 18-08-2025
|39,24611
|28,11944
|8,27
|1
|YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:15:27 18-08-2025
|39,2832
|28,2648
|12,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:10:50 18-08-2025
|39,26861
|28,1
|7,23
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:10:50 18-08-2025
|39,2522
|28,0687
|15,1
|1,7
|Marmaris (Muğla)
|02:10:15 18-08-2025
|36,92139
|28,04306
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:09:40 18-08-2025
|39,23583
|28,18694
|5,84
|2,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:09:40 18-08-2025
|39,2382
|28,1675
|14,9
|2,6
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|02:08:14 18-08-2025
|39,172
|27,983
|14,5
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:08:13 18-08-2025
|39,195
|28,03167
|7,43
|1,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|02:07:02 18-08-2025
|39,94056
|39,57278
|6,98
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:06:56 18-08-2025
|39,23722
|28,1725
|6,54
|1,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:06:56 18-08-2025
|39,205
|28,126
|7,3
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:04:30 18-08-2025
|39,20333
|28,17639
|10,43
|1,3
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:04:30 18-08-2025
|39,2505
|28,1557
|13,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:01:08 18-08-2025
|39,22333
|28,16333
|9,68
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:01:07 18-08-2025
|39,1857
|28,1183
|16,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:00:46 18-08-2025
|39,24833
|28,1175
|5,07
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:00:45 18-08-2025
|39,229
|28,1292
|26,3
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|01:52:57 18-08-2025
|38,99111
|28,05111
|6,11
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:52:26 18-08-2025
|39,22611
|28,15861
|7,23
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:50:07 18-08-2025
|39,18361
|28,13472
|6,98
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:47:54 18-08-2025
|39,24917
|28,16778
|6,4
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:47:54 18-08-2025
|39,2265
|28,1203
|16,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:42:11 18-08-2025
|39,20056
|28,19333
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:39:02 18-08-2025
|39,23389
|28,16667
|7
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:38:51 18-08-2025
|39,1368
|28,2533
|28,2
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|01:37:49 18-08-2025
|37,26917
|28,53778
|7
|1,7
|OZLUCE (MUGLA)
|01:37:48 18-08-2025
|37,2778
|28,5133
|9,3
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:35:50 18-08-2025
|39,2175
|28,13889
|9,57
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:34:36 18-08-2025
|39,19472
|28,15889
|6,63
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:34:36 18-08-2025
|39,1698
|28,1405
|23,8
|2
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:33:01 18-08-2025
|39,1853
|28,027
|13,1
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:33:00 18-08-2025
|39,23194
|28,0875
|8,04
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|01:29:57 18-08-2025
|39,21667
|27,96972
|7,01
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:27:49 18-08-2025
|39,2525
|28,14111
|5,93
|1
|Uzundere (Erzurum)
|01:27:33 18-08-2025
|40,47694
|41,58694
|6,96
|1,2
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:25:42 18-08-2025
|39,2227
|28,1555
|11,6
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:25:41 18-08-2025
|39,21806
|28,16528
|8,29
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:23:48 18-08-2025
|39,25667
|28,10917
|6,69
|1,5
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:23:48 18-08-2025
|39,2438
|28,097
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:20:59 18-08-2025
|39,21417
|28,15111
|10,06
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:20:26 18-08-2025
|39,22528
|28,16972
|4,38
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:16:35 18-08-2025
|39,23389
|28,17417
|10,38
|1,1
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:16:34 18-08-2025
|39,2185
|28,1235
|14,5
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:14:19 18-08-2025
|39,22083
|28,19583
|5,32
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:12:41 18-08-2025
|39,23778
|28,04778
|7,01
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:08:17 18-08-2025
|39,17722
|28,12889
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:04:49 18-08-2025
|39,20139
|28,17667
|6,71
|1,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:04:48 18-08-2025
|39,2013
|28,1723
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:03:18 18-08-2025
|39,20528
|28,16944
|6,35
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:03:17 18-08-2025
|39,2172
|28,1737
|15,5
|1,4
|Tutak (Ağrı)
|01:01:57 18-08-2025
|39,49556
|42,85083
|7
|1
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem