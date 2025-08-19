Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

19 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:53 19-08-2025 39,1938 28,1867 9,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:28:53 19-08-2025 39,17528 28,17722 7,58 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:18:23 19-08-2025 39,2548 28,0747 7,3 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:49 19-08-2025 39,2568 28,1343 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:48 19-08-2025 39,29083 28,15028 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:55 19-08-2025 39,199 28,1653 8,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:55 19-08-2025 39,20111 28,185 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:42 19-08-2025 39,22083 28,41639 6,97 1,8
ISACA-AKHISAR (MANISA) 00:07:08 19-08-2025 39,1458 28,0877 14,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:12 18-08-2025 39,18444 28,27722 6,24 2,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:11 18-08-2025 39,1805 28,2503 11,4 2,8
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:53:21 18-08-2025 38,4733 37,2932 4,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:13 18-08-2025 39,2375 28,10833 5,32 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:12 18-08-2025 39,2662 28,1247 11,7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:36 18-08-2025 39,2337 28,055 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:36 18-08-2025 39,24944 28,08167 8,49 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:31:49 18-08-2025 39,1748 28,1367 9,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:31:49 18-08-2025 39,20333 28,13611 8,19 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:26:15 18-08-2025 39,2 28,0023 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:26:15 18-08-2025 39,23194 28,02639 5,27 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:00 18-08-2025 39,1958 28,2213 12,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:00 18-08-2025 39,16194 28,19778 13,91 2,5
SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:24:08 18-08-2025 39,3312 28,1795 5 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:37 18-08-2025 39,1998 28,1492 10,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:37 18-08-2025 39,1925 28,16056 7 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:55 18-08-2025 39,26 28,08222 7 2,2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:53 18-08-2025 39,266 28,2313 6,8 2,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:24 18-08-2025 39,2127 28,1477 2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:24 18-08-2025 39,22167 28,14 7 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.86 km] Datça (Muğla) 22:49:05 18-08-2025 36,82722 27,78972 6,96 1,1
Sulaymaniya, Süleymaniye (Irak) 22:46:29 18-08-2025 35,35611 45,39083 5,63 3,2
Larisa, Thessalia (Yunanistan) 22:38:28 18-08-2025 39,29806 22,19 6,76 4,1
YUNANISTAN 22:38:24 18-08-2025 39,3108 21,9525 1,3 4,3
Sulusaray (Tokat) 22:23:56 18-08-2025 40,09056 36,02472 12,11 1,6
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 22:17:04 18-08-2025 36,1732 31,3478 14,3 2,4
Akdeniz - [73.22 km] Kumluca (Antalya) 22:17:02 18-08-2025 36,12083 31,20444 19,06 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:15:19 18-08-2025 39,19278 28,14889 7,01 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:23 18-08-2025 39,157 28,1048 10,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:07:54 18-08-2025 39,25194 28,0925 7 2,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:53 18-08-2025 39,2543 28,0918 13,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:46 18-08-2025 39,20528 28,22 5,28 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:29 18-08-2025 39,17417 28,11889 9,48 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:56:22 18-08-2025 39,1727 28,1377 13,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:56:22 18-08-2025 39,17806 28,16667 7,02 2,5
Sungurlu (Çorum) 21:54:24 18-08-2025 40,2325 33,98833 12,85 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:52:23 18-08-2025 37,34389 37,07 6,78 1,7
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 21:52:23 18-08-2025 37,3212 37,066 5,8 1,6
Karlıova (Bingöl) 21:49:09 18-08-2025 39,33417 41,10278 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:44:56 18-08-2025 39,19139 28,27222 6,18 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:44:55 18-08-2025 39,179 28,2465 12,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:52 18-08-2025 39,26778 28,10333 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:52 18-08-2025 39,232 28,1247 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:47 18-08-2025 39,2275 28,07417 10,18 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:47 18-08-2025 39,2103 28,0575 8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:35 18-08-2025 39,24111 28,19306 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:35 18-08-2025 39,219 28,181 7,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:30:35 18-08-2025 39,20361 28,16056 8,17 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:30:35 18-08-2025 39,2157 28,1215 7,7 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:17:09 18-08-2025 38,10722 37,00528 17,01 2,3
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 21:17:08 18-08-2025 38,141 36,9987 5 2,3
Marmara Denizi - [18.60 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 21:16:12 18-08-2025 40,80111 27,99722 6,61 1,4
MARMARA DENIZI 21:16:12 18-08-2025 40,8012 28,0087 7,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:53:04 18-08-2025 39,15278 28,16861 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:53:04 18-08-2025 39,1592 28,1572 8,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:39 18-08-2025 39,1675 28,11167 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:39 18-08-2025 39,1622 28,112 8,4 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 20:38:35 18-08-2025 38,15028 38,34389 16,76 1,2
Merkez (Osmaniye) 20:29:35 18-08-2025 37,00139 36,19 7 2,5
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) 20:29:34 18-08-2025 37,0103 36,0618 7,4 2,4
Battalgazi (Malatya) 20:29:03 18-08-2025 38,20944 38,46778 6,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:54 18-08-2025 39,18556 28,16056 11,15 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:54 18-08-2025 39,1977 28,1547 16,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:11:29 18-08-2025 39,18722 28,06306 7 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 20:11:29 18-08-2025 39,1755 28,057 9,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:55 18-08-2025 39,1575 28,26278 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:55 18-08-2025 39,1668 28,247 7,5 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:00:34 18-08-2025 39,144 28,1322 10,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:56:09 18-08-2025 39,19194 28,22222 7 3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:56:09 18-08-2025 39,2002 28,211 12,3 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:47:39 18-08-2025 39,177 28,1615 3,9 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:45:37 18-08-2025 39,1568 28,1027 12,9 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:43:35 18-08-2025 39,133 28,1163 13,5 1,2
HAMITKOY-AKHISAR (MANISA) 19:34:13 18-08-2025 38,9413 28,1093 44,5 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:32:54 18-08-2025 39,2218 28,0657 7,2 1,6
Akhisar (Manisa) 19:27:44 18-08-2025 39,09778 28,07278 7,01 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:42 18-08-2025 39,1547 28,1818 3,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:38 18-08-2025 39,23056 28,1 6,99 1,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:38 18-08-2025 39,2473 28,1252 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:09 18-08-2025 39,17944 28,2275 7 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:08 18-08-2025 39,1767 28,2142 10,2 2,4
Kırkağaç (Manisa) 19:00:56 18-08-2025 39,25278 27,80056 7 1,6
KARACAKAS-SOMA (MANISA) 19:00:54 18-08-2025 39,2008 27,7803 8,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:23 18-08-2025 39,16806 28,14889 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:59:22 18-08-2025 39,1862 28,1588 12,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:56:45 18-08-2025 39,21583 28,24972 6,77 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:56:44 18-08-2025 39,1853 28,2213 10,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:54:27 18-08-2025 39,20694 28,18306 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:54:27 18-08-2025 39,204 28,1108 8 2,2
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:33 18-08-2025 39,1948 28,3433 8 1,5
GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) 18:41:53 18-08-2025 39,1753 27,8202 19,6 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:35:47 18-08-2025 39,2232 28,0467 7,3 1,6
SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 18:31:26 18-08-2025 39,0505 27,8737 26,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:22 18-08-2025 39,21639 28,16889 12,07 3,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:22 18-08-2025 39,1947 28,1672 12,7 3,8
Kırkağaç (Manisa) 18:13:54 18-08-2025 39,21972 27,95639 19,6 2,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 18:13:52 18-08-2025 39,2083 27,9658 9,1 2,2
Maden (Elazığ) 18:06:09 18-08-2025 38,53333 39,51333 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:14 18-08-2025 39,22861 28,08611 7 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:03:13 18-08-2025 39,2168 28,1372 8 2,2
Merkez (Elazığ) 18:02:13 18-08-2025 38,61806 39,59222 7,46 1
Ege Denizi - [35.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:53:07 18-08-2025 39,25972 25,76861 5,82 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:47:01 18-08-2025 39,23556 28,13778 7 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:47:01 18-08-2025 39,2215 28,1212 7,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:43:21 18-08-2025 39,23778 28,18611 6,32 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:43:21 18-08-2025 39,1708 28,1602 8,5 1,6
Ulaş (Sivas) 17:41:56 18-08-2025 39,41778 37,34417 2,13 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:41:28 18-08-2025 39,18972 28,17306 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:41:28 18-08-2025 39,157 28,1577 11,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:31:24 18-08-2025 39,20583 28,22444 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:31:23 18-08-2025 39,1712 28,1193 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:28:58 18-08-2025 39,20361 28,23444 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:28:58 18-08-2025 39,1707 28,246 7,6 1,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 17:28:05 18-08-2025 39,2207 27,9588 8,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:28:04 18-08-2025 39,24667 27,96667 7 2,1
Kovancılar (Elazığ) 17:23:32 18-08-2025 38,66944 39,84278 8,67 2,9
YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG) 17:23:31 18-08-2025 38,6723 39,8153 5 3
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:10 18-08-2025 39,20333 28,17194 7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:10 18-08-2025 39,2025 28,15139 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:22:10 18-08-2025 39,185 28,1803 8,8 2,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 17:20:47 18-08-2025 39,2083 27,9528 9,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:15 18-08-2025 39,25167 28,09667 6,49 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:15 18-08-2025 39,1992 28,063 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:12:51 18-08-2025 39,25417 28,05472 7,08 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:12:51 18-08-2025 39,2482 28,11 14,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:08:05 18-08-2025 39,1675 28,14639 6,38 1,4
HEYBELI-SARUHANLI (MANISA) 17:08:00 18-08-2025 38,6913 27,7963 27,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:06:10 18-08-2025 39,17667 28,18583 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:06:10 18-08-2025 39,1748 28,1553 9,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:00:19 18-08-2025 39,21583 28,20556 7 2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:00:19 18-08-2025 39,2205 28,2007 8,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:57:23 18-08-2025 39,26111 28,11 8,96 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:57:23 18-08-2025 39,27444 28,10028 7 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:57:23 18-08-2025 39,2387 28,0892 9,3 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:56:17 18-08-2025 39,2375 28,0885 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:16 18-08-2025 39,25806 28,1175 7,78 1,8
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:19 18-08-2025 39,2077 28,3083 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:17 18-08-2025 39,14417 28,15361 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:40 18-08-2025 39,21861 28,19222 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:48:39 18-08-2025 39,2158 28,1925 8 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:44 18-08-2025 39,1155 28,1375 13,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:47:13 18-08-2025 39,23667 28,175 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:13 18-08-2025 39,2078 28,1523 10,3 1,8
Darende (Malatya) 16:44:14 18-08-2025 38,45139 37,31917 6,09 2,3
YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 16:44:14 18-08-2025 38,4713 37,3538 3,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:46 18-08-2025 39,17306 28,13417 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:26 18-08-2025 39,1748 28,225 10,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:25 18-08-2025 39,2025 28,1525 7 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:55 18-08-2025 39,1928 28,176 10,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:53 18-08-2025 39,18833 28,11611 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:03 18-08-2025 39,22472 28,14 7,98 1,8
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:00 18-08-2025 39,2533 28,2728 18 1,5
Akhisar (Manisa) 16:33:35 18-08-2025 38,9075 28,10861 7 1,7
YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) 16:33:35 18-08-2025 38,8807 28,0853 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:35 18-08-2025 39,18583 28,16222 13,26 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:35 18-08-2025 39,1747 28,1357 16,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:38 18-08-2025 39,21639 28,16806 10,97 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:28:30 18-08-2025 39,18611 28,12111 7 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:28:29 18-08-2025 39,2017 28,1192 10,4 2,7
Darende (Malatya) 16:28:09 18-08-2025 38,47556 37,34611 7 3
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 16:28:08 18-08-2025 38,455 37,3403 3,6 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:23 18-08-2025 39,26361 28,09056 5,69 2,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:26:22 18-08-2025 39,2555 28,0862 15 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:39 18-08-2025 39,22056 28,20361 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:53 18-08-2025 39,19889 28,11861 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:19:52 18-08-2025 39,1997 28,0962 11,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:07 18-08-2025 39,18306 28,055 7 1,8
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 16:18:07 18-08-2025 39,1605 28,0163 10,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:17:02 18-08-2025 39,17667 28,16861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:05:59 18-08-2025 39,26 28,11056 6,23 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:05:58 18-08-2025 39,2568 28,1105 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:41 18-08-2025 39,22639 28,02806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 15:55:57 18-08-2025 39,24778 28,11667 8,43 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:55:57 18-08-2025 39,2475 28,0937 12 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:54:40 18-08-2025 39,181 28,1462 5,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:39 18-08-2025 39,19806 28,20972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:14 18-08-2025 39,22417 28,15333 7 1,8
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:13 18-08-2025 39,2605 28,1202 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:40 18-08-2025 39,27167 28,10111 7 2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:39 18-08-2025 39,2555 28,0937 12,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:46:06 18-08-2025 39,26444 28,10806 6,96 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:46:06 18-08-2025 39,2352 28,1063 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:44:23 18-08-2025 39,25083 28,07917 11,5 1,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 15:44:22 18-08-2025 39,2252 27,9773 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:03 18-08-2025 39,25333 28,06889 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:41:02 18-08-2025 39,22556 28,11583 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:41:02 18-08-2025 39,2125 28,0737 7,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:40:38 18-08-2025 39,22083 28,175 11,29 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:41 18-08-2025 39,1877 28,1287 9,7 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:34:40 18-08-2025 39,249 28,037 1,5 1,1
DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) 15:31:25 18-08-2025 40,4122 27,1177 11,1 2,3
Eşme (Uşak) 15:30:06 18-08-2025 38,49611 29,14444 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:45 18-08-2025 39,0952 28,2053 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:13 18-08-2025 39,25389 28,10667 6,52 1,6
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:25:13 18-08-2025 39,2575 28,0977 8,8 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:21:31 18-08-2025 39,2347 28,0492 11,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:17:00 18-08-2025 39,16917 28,15278 7 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:17:00 18-08-2025 39,1842 28,1607 9,8 2,7
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 15:11:49 18-08-2025 35,6407 23,5247 5 4,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:56 18-08-2025 39,2375 28,1288 5,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:55 18-08-2025 39,26917 28,13917 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:08:29 18-08-2025 39,24722 28,19389 7 2,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:08:28 18-08-2025 39,2342 28,195 15,9 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:13 18-08-2025 39,1995 28,1643 8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:59:12 18-08-2025 39,22389 28,18361 11,2 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.18 14:56:12) 14:56:13 18-08-2025 39,254 28,1457 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:12 18-08-2025 39,27306 28,10389 7,07 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:59 18-08-2025 39,25056 28,09361 7 2,9
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:59 18-08-2025 39,2533 28,0837 8,3 3,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:50:28 18-08-2025 39,2212 28,0747 9,1 1,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:49:41 18-08-2025 39,2513 28,1143 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:46:10 18-08-2025 39,25667 28,11028 6,76 1,9
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:46:09 18-08-2025 39,2642 28,1113 16,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:42 18-08-2025 39,19056 28,15583 7,42 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:42 18-08-2025 39,1958 28,1397 13,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:12 18-08-2025 39,24722 28,07528 7 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:43:12 18-08-2025 39,2338 28,0392 9,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:40:39 18-08-2025 39,17972 28,14972 6,43 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:57 18-08-2025 39,19806 28,22389 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:57 18-08-2025 39,1713 28,243 12,5 2,1
Akhisar (Manisa) 14:37:39 18-08-2025 39,06611 28,12222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:35 18-08-2025 39,2625 28,11056 7,53 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:23 18-08-2025 39,20639 28,00722 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:59 18-08-2025 39,20611 28,26722 10 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:59 18-08-2025 39,21417 28,27667 7 1,5
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:59 18-08-2025 39,1567 28,3053 17,4 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:24:58 18-08-2025 39,1547 28,1842 4,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:24:56 18-08-2025 39,21833 28,14306 7 1
Kale (Malatya) 14:24:44 18-08-2025 38,35917 38,74861 12,09 1,2
LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) 14:19:15 18-08-2025 38,7498 27,7472 26,2 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:58 18-08-2025 39,21694 28,18139 9,38 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:18:58 18-08-2025 39,1908 28,1655 9,9 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:50 18-08-2025 39,1303 28,1333 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:49 18-08-2025 39,22694 28,17722 9,57 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:17:19 18-08-2025 39,2233 28,0277 7,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:18 18-08-2025 39,25694 28,06694 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:30 18-08-2025 39,30083 28,21861 7 1,9
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:16:29 18-08-2025 39,3043 28,163 8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:44 18-08-2025 39,27667 28,12667 10,16 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:15:27 18-08-2025 39,26056 28,1125 7,28 1,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:27 18-08-2025 39,2552 28,1203 14,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:01 18-08-2025 39,22778 28,23972 5,95 1,4
Sivrice (Elazığ) 14:12:19 18-08-2025 38,35917 38,95861 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:12:12 18-08-2025 39,27278 28,09611 6,76 2,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:11 18-08-2025 39,2587 28,0812 14,6 2,7
Deriner Barajı - [01.37 km] Borçka (Artvin) 14:09:50 18-08-2025 41,34806 41,68472 4,07 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:21 18-08-2025 39,23528 28,19361 4,57 1,9
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:09:20 18-08-2025 39,244 28,1957 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:53 18-08-2025 39,19361 28,08806 8,71 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 14:05:53 18-08-2025 39,1543 28,0445 10,6 1,7
Battalgazi (Malatya) 14:04:27 18-08-2025 38,28972 38,63361 19,65 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:23 18-08-2025 39,22833 28,19639 7 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:22 18-08-2025 39,2298 28,1865 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:38 18-08-2025 39,17722 28,20694 6,84 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:01:38 18-08-2025 39,2045 28,1542 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:13 18-08-2025 39,22167 28,19694 7 2,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:12 18-08-2025 39,2325 28,1903 12,4 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:51:01 18-08-2025 39,2092 28,1227 12 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:00 18-08-2025 39,22583 28,14556 7,62 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:42:34 18-08-2025 39,26139 28,01417 7 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 13:42:34 18-08-2025 39,2375 27,9853 13,6 1,5
KARAELMACIK-KOPRUBASI (MANISA) 13:41:21 18-08-2025 38,8018 28,4398 25 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:40:02 18-08-2025 39,1637 28,1543 8,2 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:22 18-08-2025 39,1828 28,1168 15,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:11 18-08-2025 39,2 28,16306 9,14 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:11 18-08-2025 39,1983 28,147 13,4 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:53 18-08-2025 39,2005 28,1042 8 1,7
Darende (Malatya) 13:30:59 18-08-2025 38,46139 37,29556 7,03 3,4
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 13:30:58 18-08-2025 38,4543 37,3175 3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:45 18-08-2025 39,24417 28,18806 7 3,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:30:44 18-08-2025 39,2375 28,1775 14,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:27:39 18-08-2025 39,23722 28,07944 7,33 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:27:38 18-08-2025 39,2285 28,0252 5,3 1,5
ORTAKOY-SALIHLI (MANISA) 13:27:25 18-08-2025 38,641 28,2742 5,4 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 13:24:22 18-08-2025 38,10639 38,34667 11,29 2,2
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:24:22 18-08-2025 38,1125 38,3338 11 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:04 18-08-2025 39,20472 28,1725 9,44 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:20:04 18-08-2025 39,1983 28,1328 14,5 1,5
Akhisar (Manisa) 13:17:15 18-08-2025 39,01028 28,14194 7 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:15:39 18-08-2025 39,0983 28,1697 19 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:14:20 18-08-2025 39,25111 28,09361 7 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:14:20 18-08-2025 39,234 28,1992 14,3 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:12:57 18-08-2025 39,1903 28,109 3,8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:12:04 18-08-2025 39,11056 28,20556 7 2,4
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 13:11:30 18-08-2025 39,122 27,9777 16,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:11:25 18-08-2025 39,21417 28,16306 10,42 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:11:16 18-08-2025 39,1963 28,1547 15,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:10:59 18-08-2025 39,20861 28,16444 6,31 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:10:59 18-08-2025 39,1972 28,1338 9,7 2,3
Lalapaşa (Edirne) 13:08:56 18-08-2025 41,95611 26,855 7 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:07:36 18-08-2025 39,214 28,1892 8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:04:27 18-08-2025 39,31611 28,12944 7,44 1,7
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:04:27 18-08-2025 39,2888 28,1282 7,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:00:25 18-08-2025 39,22917 28,02472 9,32 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:00:25 18-08-2025 39,2057 28,0068 5,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:03 18-08-2025 39,25361 28,10556 5,33 2,3
Pursaklar (Ankara) 12:57:03 18-08-2025 40,12278 32,87611 6,84 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:57:03 18-08-2025 39,2543 28,0748 12,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:56:42 18-08-2025 39,28222 28,09917 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:23 18-08-2025 39,23444 28,0225 7 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:23 18-08-2025 39,2065 28,0495 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:19 18-08-2025 39,20194 28,11806 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:18 18-08-2025 39,1938 28,1157 12 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:53:58 18-08-2025 39,20611 28,17306 8,69 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:53:58 18-08-2025 39,1993 28,1603 11,9 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:51:15 18-08-2025 39,47528 28,15056 7 1,6
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:51:15 18-08-2025 39,4653 28,1407 0 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:51 18-08-2025 39,2775 28,10083 6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:51 18-08-2025 39,26667 28,11028 6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:20 18-08-2025 39,22889 28,21222 6,87 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:45:20 18-08-2025 39,2063 28,1837 14 2,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 12:44:33 18-08-2025 39,1475 28,0248 3,3 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:40 18-08-2025 39,2465 28,0743 7,4 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:39 18-08-2025 39,25083 28,10306 7,54 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:42 18-08-2025 39,26194 28,10028 6,35 3,5
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:40:42 18-08-2025 39,2613 28,0843 14,2 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:33 18-08-2025 39,20389 28,12167 7 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:34:33 18-08-2025 39,1842 28,0953 8,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:15 18-08-2025 39,27472 28,11861 5,76 2,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:34:15 18-08-2025 39,254 28,0982 9,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:31:29 18-08-2025 39,25639 28,05611 8,84 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:31:28 18-08-2025 39,2418 28,0432 13 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:47 18-08-2025 39,12056 28,11972 7 1,9
ISACA-AKHISAR (MANISA) 12:29:46 18-08-2025 39,1393 28,0232 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:29:42 18-08-2025 39,22778 28,25306 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 12:29:07 18-08-2025 38,1225 37,89389 7 1,7
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:29:06 18-08-2025 38,115 37,809 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:26 18-08-2025 39,25417 28,16861 12,65 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:39 18-08-2025 39,23361 28,05972 7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 12:25:07 18-08-2025 38,17639 38,10028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:24:31 18-08-2025 39,21361 28,16861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:36 18-08-2025 39,22083 28,15111 7 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:35 18-08-2025 39,2128 28,1435 14,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:21:48 18-08-2025 39,25611 28,10306 7 2,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:21:47 18-08-2025 39,2543 28,0985 12,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:43 18-08-2025 39,25694 28,10778 9,25 1,4
Merkez (Elazığ) 12:18:31 18-08-2025 38,77417 39,14583 4,25 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:14:28 18-08-2025 39,20833 28,22583 7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:14:28 18-08-2025 39,1853 28,2112 11 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:37 18-08-2025 39,27472 28,09056 7,06 2,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:13:37 18-08-2025 39,2587 28,0812 14,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:00 18-08-2025 39,25722 28,09972 5,9 1,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:12:00 18-08-2025 39,2507 28,0763 5,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:43 18-08-2025 39,17222 28,17444 6,74 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:43 18-08-2025 39,1822 28,1507 14,1 2,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:02:27 18-08-2025 39,173 28,1485 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:02:26 18-08-2025 39,18056 28,15694 5,46 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:00:30 18-08-2025 39,20444 28,17194 9,75 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:00:30 18-08-2025 39,208 28,1212 15,4 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:29 18-08-2025 39,1972 28,1707 5,4 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:08 18-08-2025 39,251 28,0885 7,7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:56:52 18-08-2025 39,1735 28,119 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:56:51 18-08-2025 39,1875 28,16361 6,34 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:18 18-08-2025 39,24 28,1025 7 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:55:18 18-08-2025 39,245 28,0768 6,5 1,8
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:54:41 18-08-2025 39,2622 28,1002 7,3 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:42 18-08-2025 39,2425 28,142 4,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:11 18-08-2025 39,26528 28,10194 7,51 2,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:11 18-08-2025 39,2475 28,033 6,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:59 18-08-2025 39,2575 28,10139 7 3
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:58 18-08-2025 39,2547 28,0927 7,8 3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:03 18-08-2025 39,1587 28,222 10,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:42 18-08-2025 39,2575 28,10861 7 1,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:42:41 18-08-2025 39,2513 28,0505 2,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:41:29 18-08-2025 39,20306 28,27583 6,67 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:41:29 18-08-2025 39,1983 28,2187 10,1 1,3
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:39:59 18-08-2025 39,2498 28,076 6,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:56 18-08-2025 39,25417 28,08417 8,91 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:37:56 18-08-2025 39,2525 28,0775 8,3 1,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:52 18-08-2025 39,2488 28,1068 10,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:51 18-08-2025 39,27306 28,10778 6,06 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:27 18-08-2025 39,24083 28,10722 9,2 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:27 18-08-2025 39,216 27,9947 8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:27 18-08-2025 39,25778 28,10028 6,72 4,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:26:27 18-08-2025 39,2475 28,0907 8,7 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:12 18-08-2025 39,21361 28,17361 10,6 3,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:22:23 18-08-2025 39,2273 28,0605 6,9 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:41 18-08-2025 39,2048 28,1315 7,9 1,4
Kale (Malatya) 11:14:09 18-08-2025 38,32944 38,78111 10,75 2,2
DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA) 11:06:23 18-08-2025 39,125 27,902 14,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:42 18-08-2025 39,18639 28,20194 7 1
DERECIKOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:03:28 18-08-2025 39,1977 28,6155 25,2 1,4
Çaygören Barajı - [01.52 km] Sındırgı (Balıkesir) 11:00:08 18-08-2025 39,24083 28,21972 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:08 18-08-2025 39,2287 28,1622 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:53:46 18-08-2025 39,20861 28,15278 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:43 18-08-2025 39,22972 28,08833 7,38 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:33 18-08-2025 39,23556 28,18028 4,7 1,2
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:51:33 18-08-2025 39,2525 28,1825 7,5 1,5
Darende (Malatya) 10:49:57 18-08-2025 38,48 37,31861 6,91 2,2
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:49:56 18-08-2025 38,4622 37,3098 3,6 2
Akhisar (Manisa) 10:46:21 18-08-2025 39,00639 28,04722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:43:38 18-08-2025 39,21083 28,085 5,14 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:43:38 18-08-2025 39,1977 28,0707 9 2,3
Bala (Ankara) 10:40:20 18-08-2025 39,40583 33,32917 7,09 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:38:55 18-08-2025 39,185 28,17694 10,15 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:38:55 18-08-2025 39,1607 28,1942 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:23 18-08-2025 39,23972 28,03778 7 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:37:23 18-08-2025 39,2298 28,0243 10,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:29 18-08-2025 39,22056 28,17028 8,5 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:56 18-08-2025 39,20667 28,10667 6,48 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:56 18-08-2025 39,23 28,1508 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:48 18-08-2025 39,18139 28,18833 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:50 18-08-2025 39,18361 28,13861 9,58 1
Akhisar (Manisa) 10:21:22 18-08-2025 39,14417 27,95222 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:50 18-08-2025 39,26 28,07361 8,07 1,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:50 18-08-2025 39,2557 28,0723 5,8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:59 18-08-2025 39,11111 28,14444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:07 18-08-2025 39,21722 28,08806 5,23 1,1
DEVLETLIBABA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:06 18-08-2025 39,167 28,4832 7,9 1,4
Doğanşehir (Malatya) 10:08:27 18-08-2025 37,97444 37,7 12,81 2,6
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 10:08:26 18-08-2025 37,996 37,6825 17,4 2,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 10:08:07 18-08-2025 39,1412 28,0978 12 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:08:06 18-08-2025 39,17472 28,13444 12,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:24 18-08-2025 39,20472 28,10333 6,85 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:01:24 18-08-2025 39,195 28,0732 14,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:58:10 18-08-2025 39,21167 28,07583 7,47 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:58:10 18-08-2025 39,1962 28,0595 8,2 2,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:13 18-08-2025 39,2572 28,1045 9,8 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:53:13 18-08-2025 39,1823 28,1785 11,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:51:54 18-08-2025 39,24583 28,18806 7 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 09:51:54 18-08-2025 39,2255 28,1785 9,4 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:50:01 18-08-2025 39,1923 28,0997 12,3 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:47:39 18-08-2025 39,2115 28,1703 9,3 1,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:45:25 18-08-2025 39,2397 28,275 8,4 1,4
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 09:45:08 18-08-2025 38,4678 37,311 11,9 1,3
EGE DENIZI 09:44:40 18-08-2025 35,7708 25,4418 20 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:52 18-08-2025 39,175 28,13556 7,33 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:52 18-08-2025 39,1627 28,1342 13,5 1,8
Akhisar (Manisa) 09:32:20 18-08-2025 39,00944 28,0725 7,01 1,9
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 09:32:20 18-08-2025 38,998 28,0368 10,4 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:56 18-08-2025 39,2147 28,0453 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:25:33 18-08-2025 39,25722 28,17083 7 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:25:32 18-08-2025 39,2308 28,1428 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:20 18-08-2025 39,23222 28,1575 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:20 18-08-2025 39,2145 28,2317 14,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:22:18 18-08-2025 39,20611 28,18694 8,51 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:22:17 18-08-2025 39,22 28,152 10,9 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:14:18 18-08-2025 39,1882 28,1305 10,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:10:49 18-08-2025 39,22583 28,14944 8,33 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:10:48 18-08-2025 39,2112 28,1493 11,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:08:42 18-08-2025 39,14417 28,17583 7,17 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:06:51 18-08-2025 39,25833 28,05694 10,16 2,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:06:51 18-08-2025 39,2405 28,0288 13,6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:35 18-08-2025 39,23861 28,10361 7 1,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:34 18-08-2025 39,2513 28,1302 13,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:55 18-08-2025 39,22194 28,10333 7,39 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:54 18-08-2025 39,2312 28,0755 10 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:51:14 18-08-2025 39,22472 28,06972 7,76 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:51:14 18-08-2025 39,213 28,0618 12,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:46:18 18-08-2025 39,19833 28,15056 7,99 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:46:17 18-08-2025 39,1978 28,15 13,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:44:35 18-08-2025 39,20639 28,13778 7,55 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:44:34 18-08-2025 39,1978 28,0978 8,9 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:42:36 18-08-2025 39,202 28,1108 13,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:42:35 18-08-2025 39,20833 28,14056 10,19 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:57 18-08-2025 39,23472 28,15861 9,39 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:13 18-08-2025 39,2125 28,07306 6,28 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:13 18-08-2025 39,1987 28,0445 12,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:16 18-08-2025 39,21778 28,16472 9,42 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:15 18-08-2025 39,1862 28,1467 14,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:34 18-08-2025 39,20583 28,1925 7,44 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:34 18-08-2025 39,1895 28,1623 12,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:33 18-08-2025 39,22194 28,17333 6,63 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:32 18-08-2025 39,2308 28,1583 10,8 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:48 18-08-2025 39,2107 28,103 14,4 1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:25:19 18-08-2025 39,2282 28,0765 7,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:25:18 18-08-2025 39,25694 28,0725 6,07 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:24 18-08-2025 39,18833 28,13361 5,12 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:24 18-08-2025 39,1885 28,1243 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:34 18-08-2025 39,22556 28,23639 7,41 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:34 18-08-2025 39,1428 28,2453 14,2 1,6
Simav (Kütahya) 08:20:24 18-08-2025 39,23611 28,99806 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:20:23 18-08-2025 39,2558 28,992 13,5 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:15:48 18-08-2025 39,1885 28,175 16 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:15:47 18-08-2025 39,23528 28,21917 7,57 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:08:23 18-08-2025 39,21083 28,21 5,16 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:08:23 18-08-2025 39,1918 28,2047 10,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:05:59 18-08-2025 39,2425 28,19611 6,99 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:05:59 18-08-2025 39,204 28,1673 12,3 1,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 08:05:32 18-08-2025 37,0152 28,2703 3,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:29 18-08-2025 39,24056 28,17139 9,15 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:29 18-08-2025 39,228 28,1475 12,9 2
Gemlik (Bursa) 07:53:08 18-08-2025 40,48833 29,20389 7 1,8
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 07:53:08 18-08-2025 40,4713 29,2022 10,5 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:49:10 18-08-2025 39,1828 28,1577 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:49:09 18-08-2025 39,21444 28,16167 9,8 1,5
YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) 07:47:23 18-08-2025 38,8655 28,0792 27,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:47:22 18-08-2025 39,15 28,21028 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:40:44 18-08-2025 39,24833 28,09417 6,73 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:40:44 18-08-2025 39,201 28,1182 14,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:35:58 18-08-2025 39,205 28,12444 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:35:57 18-08-2025 39,1493 28,1262 15,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:30:39 18-08-2025 39,25833 28,10778 6,83 1,1
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:30:39 18-08-2025 39,269 28,2215 5,9 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:29:01 18-08-2025 39,1965 28,1558 12,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:26:36 18-08-2025 39,17139 28,15861 6,6 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:26:36 18-08-2025 39,1535 28,1442 12,4 1,3
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 07:23:06 18-08-2025 38,9168 28,0208 12,1 1,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:22:23 18-08-2025 39,2115 28,2028 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:22:22 18-08-2025 39,23361 28,17472 7,01 1,9
Seydikemer (Muğla) 07:15:43 18-08-2025 36,67444 29,39194 6,87 2,8
BAYIRKOY-FETHIYE (MUGLA) 07:15:42 18-08-2025 36,7375 29,4625 5 2,9
Hilvan (Şanlıurfa) 07:15:36 18-08-2025 37,48917 38,82667 5,59 1,7
DOLUNAY (SANLIURFA) 07:15:28 18-08-2025 37,0193 38,6377 8,3 2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:15:21 18-08-2025 39,2618 28,2072 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:14:31 18-08-2025 39,26083 28,06417 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:58 18-08-2025 39,21583 28,16278 5,66 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:10:58 18-08-2025 39,1865 28,105 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:57:54 18-08-2025 39,21944 28,16194 9,88 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:54:28 18-08-2025 39,25167 28,17389 6,16 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:55 18-08-2025 39,23528 28,0275 7,76 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:54 18-08-2025 39,2302 28,032 11,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:55 18-08-2025 39,24222 28,20167 5,02 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:54 18-08-2025 39,2388 28,202 19,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:41:59 18-08-2025 39,21222 28,13667 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:41:58 18-08-2025 39,1733 28,1137 14,9 1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:40:05 18-08-2025 35,4702 23,4063 11,1 2,8
Pütürge (Malatya) 06:38:29 18-08-2025 38,16917 38,70639 6,89 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:36:29 18-08-2025 39,21778 28,15444 9,31 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:59 18-08-2025 39,20222 28,15694 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:31:59 18-08-2025 39,2292 28,1758 12,6 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:28:40 18-08-2025 39,145 28,1603 15,2 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:26:47 18-08-2025 39,2293 28,1522 16,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:01 18-08-2025 39,25306 28,16917 6,97 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:22:00 18-08-2025 39,224 28,1215 7,2 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:55 18-08-2025 39,26778 28,1075 7 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:19:55 18-08-2025 39,2197 28,0553 10,5 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:19:12 18-08-2025 39,1817 28,106 11,2 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:13:02 18-08-2025 35,6018 23,5165 1,5 3,5
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:12:18 18-08-2025 39,2512 28,2645 15,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:09:16 18-08-2025 39,25528 28,06139 7 2,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:09:16 18-08-2025 39,2402 28,0328 13,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:57 18-08-2025 39,25861 28,05611 5,09 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:57 18-08-2025 39,2078 28,0237 19 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:42 18-08-2025 39,1983 28,1478 14,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:43 18-08-2025 39,24194 28,20361 5,76 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:43 18-08-2025 39,216 28,1847 13,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:59 18-08-2025 39,23111 28,18722 5,54 3,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:00:59 18-08-2025 39,2148 28,1863 11 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:22 18-08-2025 39,23806 28,18583 5,25 3,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 06:00:22 18-08-2025 39,232 28,1787 14,4 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:51:49 18-08-2025 39,24194 28,14444 8,22 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:51:48 18-08-2025 39,206 28,1197 16,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:41 18-08-2025 39,22278 28,16806 7 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:44:41 18-08-2025 39,1902 28,1107 18,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:46 18-08-2025 39,25333 28,0925 10,33 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:46 18-08-2025 39,2255 28,0727 7,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:29 18-08-2025 39,23806 28,10444 7 1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:29 18-08-2025 39,2298 28,102 11,7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:34:17 18-08-2025 39,236 28,1395 10,4 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 05:33:49 18-08-2025 38,26722 38,25083 7 0,8
Kemah (Erzincan) 05:32:33 18-08-2025 39,64417 39,14722 14,07 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:30:20 18-08-2025 39,21472 28,10556 5,57 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:30:20 18-08-2025 39,1277 28,0757 24,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:29:58 18-08-2025 39,235 28,01139 7 1,3
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:28:27 18-08-2025 39,2687 28,2058 17,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:14 18-08-2025 39,23 28,15611 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:13 18-08-2025 39,2185 28,1592 15,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:17 18-08-2025 39,25972 28,28111 6,84 1,4
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:25:16 18-08-2025 39,2552 28,2782 16,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:24:13 18-08-2025 39,14917 28,16444 10,12 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:24:13 18-08-2025 39,1587 28,1678 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:35 18-08-2025 39,24028 28,12167 5,87 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:35 18-08-2025 39,2143 28,1127 14,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:01 18-08-2025 39,1675 28,17667 12,58 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:21:01 18-08-2025 39,15 28,1313 15,8 2,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:18:46 18-08-2025 39,2497 28,0602 14 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:16:28 18-08-2025 39,28417 28,10444 10,54 2,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:16:28 18-08-2025 39,2798 28,1218 14,3 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:23 18-08-2025 39,2128 27,993 11,9 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:13:12 18-08-2025 39,1788 28,1785 11,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:11 18-08-2025 39,17389 28,18111 6,97 1,5
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:09:12 18-08-2025 38,1375 36,6828 17,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:38 18-08-2025 39,19056 28,21861 11,23 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:38 18-08-2025 39,1783 28,212 14,6 2,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:12 18-08-2025 39,2233 28,1133 23,5 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:02:37 18-08-2025 39,1727 28,0845 8,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:18 18-08-2025 39,20833 28,05972 6,9 1,3
SARILAR-AKHISAR (MANISA) 05:02:17 18-08-2025 39,114 27,9973 22,7 1,7
YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 05:00:54 18-08-2025 37,6043 36,3695 3,9 1,7
Andırın (Kahramanmaraş) 05:00:53 18-08-2025 37,56639 36,32917 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:58:21 18-08-2025 39,1613 28,0045 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:20 18-08-2025 39,25417 28,06444 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:55:23 18-08-2025 39,25583 28,09167 5,89 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:53:32 18-08-2025 39,15861 28,13778 6,98 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:32 18-08-2025 39,1352 28,121 16,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:07 18-08-2025 39,215 28,10806 7,55 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:07 18-08-2025 39,2087 28,0788 8,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:49:02 18-08-2025 39,24167 28,18778 5,22 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 04:49:02 18-08-2025 39,2248 28,1738 16,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:56 18-08-2025 39,19833 28,10861 8,41 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:45:56 18-08-2025 39,1665 28,1138 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:10 18-08-2025 39,22222 28,16278 4,24 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:30 18-08-2025 39,2025 28,09417 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:42:30 18-08-2025 39,1817 28,098 8,9 2,3
Sarıkamış (Kars) 04:42:27 18-08-2025 40,29639 42,16889 15,59 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:34:07 18-08-2025 39,24472 28,28056 9,49 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:34:06 18-08-2025 39,1998 28,254 22,6 1,3
Pütürge (Malatya) 04:31:59 18-08-2025 38,1375 38,64333 7 1,4
Kadirli (Osmaniye) 04:29:24 18-08-2025 37,66917 36,17667 8,13 2,6
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 04:29:24 18-08-2025 37,7087 36,0877 5,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:27:02 18-08-2025 39,22944 28,12528 7 1,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 04:27:01 18-08-2025 39,2455 28,1758 7,5 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:24:48 18-08-2025 39,2153 28,1243 7,3 1,3
Kale (Malatya) 04:23:54 18-08-2025 38,35917 38,75972 12,74 1,4
Doğanşehir (Malatya) 04:19:20 18-08-2025 38,15972 37,83417 6,93 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:17 18-08-2025 39,21639 28,13917 7,1 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:16 18-08-2025 39,188 28,1183 10,1 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:47 18-08-2025 39,2058 28,1023 9,3 1,3
Kadirli (Osmaniye) 04:10:33 18-08-2025 37,6775 36,16917 7,14 3,5
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 04:10:33 18-08-2025 37,677 36,1442 3,1 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:10:32 18-08-2025 39,25083 28,1925 5,06 3
SINDIRGI (BALIKESIR) 04:10:32 18-08-2025 39,2277 28,1717 7,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:14 18-08-2025 39,11056 28,21 5,66 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:57:23 18-08-2025 39,1848 28,0082 8,4 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:56:35 18-08-2025 39,2023 28,1008 20,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:56:34 18-08-2025 39,23889 28,17194 8,92 1,6
Akhisar (Manisa) 03:54:18 18-08-2025 39,1725 28,03333 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:51:23 18-08-2025 39,18333 28,06806 7,05 2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:51:23 18-08-2025 39,1593 28,0315 10 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:48:15 18-08-2025 39,15972 28,15 7,42 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:15 18-08-2025 39,152 28,1338 17,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:03 18-08-2025 39,20167 28,07306 5,72 1,4
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:47:03 18-08-2025 39,1402 28,059 12,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:38 18-08-2025 39,24472 28,19694 6,22 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:38 18-08-2025 39,2073 28,0985 8,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:54 18-08-2025 39,20861 28,15167 6,99 0,9
Gördes (Manisa) 03:36:52 18-08-2025 39,05444 28,25972 7,03 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:36:50 18-08-2025 39,11972 28,2225 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:05 18-08-2025 39,22944 28,17222 8,11 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:04 18-08-2025 39,2317 28,1355 13,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:23:46 18-08-2025 39,18444 28,14361 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:24 18-08-2025 39,25556 28,06972 7 1,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:24 18-08-2025 39,244 28,0842 9,2 1,3
Doğanşehir (Malatya) 03:19:04 18-08-2025 38,10167 37,7525 5,16 1,3
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:19:03 18-08-2025 38,0852 37,7385 13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:25 18-08-2025 39,2225 28,18917 4,92 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:53 18-08-2025 39,245 28,20639 5,31 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:53 18-08-2025 39,2253 28,194 14,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:05 18-08-2025 39,23722 28,19389 6,6 3,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:05 18-08-2025 39,2388 28,1803 13,7 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:53 18-08-2025 39,23722 28,17694 5,07 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:53 18-08-2025 39,2208 28,1632 16 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:06:39 18-08-2025 39,18778 28,06111 7,01 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:06:38 18-08-2025 39,1715 28,11 19 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:02 18-08-2025 39,24917 28,11417 8,52 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:01 18-08-2025 39,2352 28,0657 8,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:34 18-08-2025 39,25722 28,06222 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:02 18-08-2025 39,16889 28,16917 7 0,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:01 18-08-2025 39,1827 28,1977 16,9 1,4
Gürpınar (Van) 03:00:36 18-08-2025 38,19278 43,7325 7,05 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:57:16 18-08-2025 39,24 28,21056 6,46 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:57:16 18-08-2025 39,202 28,1523 11,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:54:45 18-08-2025 39,23222 28,16028 9,8 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:54:45 18-08-2025 39,2117 28,1648 16,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:45 18-08-2025 39,25056 28,11361 7,37 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:52:45 18-08-2025 39,2577 28,082 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:51:17 18-08-2025 39,14778 28,15917 7,02 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:51:17 18-08-2025 39,1807 28,1407 11,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:49:54 18-08-2025 39,20694 28,11 7,28 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:49:54 18-08-2025 39,2053 28,0863 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:48:09 18-08-2025 39,21611 28,22361 5,8 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:48:09 18-08-2025 39,1897 28,1955 7,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:45:43 18-08-2025 39,25528 28,08722 6,25 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:45:43 18-08-2025 39,2423 28,0782 15,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:41:23 18-08-2025 39,25444 28,08583 7,87 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:41:22 18-08-2025 39,207 28,053 9,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:15 18-08-2025 39,22056 28,1775 8,76 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:39:15 18-08-2025 39,1977 28,1062 9,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:29 18-08-2025 39,19333 28,15472 7,58 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:38:29 18-08-2025 39,2062 28,1747 8,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:37:24 18-08-2025 39,27361 28,0625 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:32 18-08-2025 39,21861 28,16278 9,78 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:50 18-08-2025 39,23694 28,16917 11,07 0,9
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:49 18-08-2025 39,2213 28,286 17,2 1,2
Kale (Malatya) 02:32:10 18-08-2025 38,33917 38,80417 7,04 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:50 18-08-2025 39,18667 28,08306 6,99 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:49 18-08-2025 39,1997 28,0787 9,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:13 18-08-2025 39,18583 28,15667 6,79 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:29:12 18-08-2025 39,1877 28,1437 9,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:16 18-08-2025 39,1775 28,22694 5,57 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:27:15 18-08-2025 39,1813 28,2215 13,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:44 18-08-2025 39,17083 28,15722 6,09 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:43 18-08-2025 39,1838 28,1785 11,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:54 18-08-2025 39,24417 28,18722 5,05 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:18:54 18-08-2025 39,194 28,145 25,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:52 18-08-2025 39,17278 28,13917 7,01 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:17:51 18-08-2025 39,1922 28,1322 13,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:55 18-08-2025 39,22083 28,1675 5,45 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:17 18-08-2025 39,27139 28,10444 6,59 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:17 18-08-2025 39,2403 28,082 12,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:15:29 18-08-2025 39,24611 28,11944 8,27 1
YOLCUPINAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:15:27 18-08-2025 39,2832 28,2648 12,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:50 18-08-2025 39,26861 28,1 7,23 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:10:50 18-08-2025 39,2522 28,0687 15,1 1,7
Marmaris (Muğla) 02:10:15 18-08-2025 36,92139 28,04306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:40 18-08-2025 39,23583 28,18694 5,84 2,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:40 18-08-2025 39,2382 28,1675 14,9 2,6
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 02:08:14 18-08-2025 39,172 27,983 14,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:13 18-08-2025 39,195 28,03167 7,43 1,1
Kelkit (Gümüşhane) 02:07:02 18-08-2025 39,94056 39,57278 6,98 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:06:56 18-08-2025 39,23722 28,1725 6,54 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:06:56 18-08-2025 39,205 28,126 7,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:04:30 18-08-2025 39,20333 28,17639 10,43 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:04:30 18-08-2025 39,2505 28,1557 13,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:01:08 18-08-2025 39,22333 28,16333 9,68 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:01:07 18-08-2025 39,1857 28,1183 16,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:00:46 18-08-2025 39,24833 28,1175 5,07 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:00:45 18-08-2025 39,229 28,1292 26,3 1,4
Akhisar (Manisa) 01:52:57 18-08-2025 38,99111 28,05111 6,11 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:26 18-08-2025 39,22611 28,15861 7,23 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:50:07 18-08-2025 39,18361 28,13472 6,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:54 18-08-2025 39,24917 28,16778 6,4 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:54 18-08-2025 39,2265 28,1203 16,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:11 18-08-2025 39,20056 28,19333 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:02 18-08-2025 39,23389 28,16667 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:51 18-08-2025 39,1368 28,2533 28,2 1,6
Menteşe (Muğla) 01:37:49 18-08-2025 37,26917 28,53778 7 1,7
OZLUCE (MUGLA) 01:37:48 18-08-2025 37,2778 28,5133 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:50 18-08-2025 39,2175 28,13889 9,57 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:36 18-08-2025 39,19472 28,15889 6,63 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:36 18-08-2025 39,1698 28,1405 23,8 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:33:01 18-08-2025 39,1853 28,027 13,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:33:00 18-08-2025 39,23194 28,0875 8,04 1,1
Kırkağaç (Manisa) 01:29:57 18-08-2025 39,21667 27,96972 7,01 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:49 18-08-2025 39,2525 28,14111 5,93 1
Uzundere (Erzurum) 01:27:33 18-08-2025 40,47694 41,58694 6,96 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:42 18-08-2025 39,2227 28,1555 11,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:41 18-08-2025 39,21806 28,16528 8,29 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:48 18-08-2025 39,25667 28,10917 6,69 1,5
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:23:48 18-08-2025 39,2438 28,097 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:59 18-08-2025 39,21417 28,15111 10,06 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:20:26 18-08-2025 39,22528 28,16972 4,38 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:35 18-08-2025 39,23389 28,17417 10,38 1,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:34 18-08-2025 39,2185 28,1235 14,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:19 18-08-2025 39,22083 28,19583 5,32 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:41 18-08-2025 39,23778 28,04778 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:17 18-08-2025 39,17722 28,12889 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:04:49 18-08-2025 39,20139 28,17667 6,71 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:04:48 18-08-2025 39,2013 28,1723 14,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:03:18 18-08-2025 39,20528 28,16944 6,35 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:03:17 18-08-2025 39,2172 28,1737 15,5 1,4
Tutak (Ağrı) 01:01:57 18-08-2025 39,49556 42,85083 7 1
