Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
19 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kırıkhan (Hatay)
|08:39:20 19-12-2024
|36,60306
|36,43278
|7
|2,1
|YUVALI-HASSA (HATAY)
|08:39:18 19-12-2024
|36,6643
|36,4542
|5,3
|1,7
|Bala (Ankara)
|08:35:02 19-12-2024
|39,56583
|33,23667
|6,7
|0,8
|Kale (Malatya)
|08:22:55 19-12-2024
|38,33361
|38,79861
|7,03
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|08:03:35 19-12-2024
|38,135
|37,82111
|6,53
|1,6
|ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:49:31 19-12-2024
|38
|36,5343
|6,6
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:49:30 19-12-2024
|38,005
|36,48389
|7,01
|1,7
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|07:29:54 19-12-2024
|40,0863
|36,0672
|4
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|07:29:53 19-12-2024
|40,06472
|36,04139
|6,98
|1,6
|Ege Denizi - [82.84 km] Datça (Muğla)
|07:27:30 19-12-2024
|35,95944
|27,28556
|10,5
|1,6
|AKDENIZ
|07:27:28 19-12-2024
|35,8378
|27,1215
|14,4
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:26:07 19-12-2024
|38,02528
|36,57083
|7
|1,5
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:26:06 19-12-2024
|38,067
|36,64
|6,6
|1,8
|Feke (Adana)
|07:15:47 19-12-2024
|37,90111
|35,65278
|7,05
|1,3
|GORBEYAZ-KOZAN (ADANA)
|07:15:44 19-12-2024
|37,7812
|35,6623
|19,4
|1,1
|Marmara Denizi - [04.35 km] Çınarcık (Yalova)
|07:09:45 19-12-2024
|40,69278
|29,16
|7,73
|0,9
|Güney (Denizli)
|06:59:21 19-12-2024
|38,07306
|29,04667
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|06:56:37 19-12-2024
|38,19
|38,56972
|7
|1,1
|Merkez (Erzincan)
|06:51:28 19-12-2024
|39,8875
|39,17306
|7
|1
|Güney (Denizli)
|06:30:33 19-12-2024
|38,11722
|29,07194
|7
|0,9
|Beypazarı (Ankara)
|06:19:17 19-12-2024
|40,17111
|31,80083
|7,02
|1,3
|ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|06:19:16 19-12-2024
|40,1407
|31,7078
|10,6
|1,6
|Kozan (Adana)
|06:16:17 19-12-2024
|37,62056
|35,84083
|7
|1,1
|Akdeniz - [100.31 km] Datça (Muğla)
|06:02:10 19-12-2024
|35,79306
|27,5325
|7
|2,1
|AKDENIZ
|06:02:05 19-12-2024
|35,4927
|27,4453
|5
|2,4
|EYMIR-(DENIZLI)
|05:55:25 19-12-2024
|38,0217
|29,0852
|14,2
|1
|Güney (Denizli)
|05:55:24 19-12-2024
|38,07583
|29,07389
|8,2
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:50:57 19-12-2024
|37,98083
|36,33778
|7
|1,8
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:50:56 19-12-2024
|37,9625
|36,3343
|5
|1,7
|KAMA-IKIZDERE (RIZE)
|05:36:05 19-12-2024
|40,6592
|40,5768
|8,4
|2
|İkizdere (Rize)
|05:36:04 19-12-2024
|40,62722
|40,67667
|6,27
|2,2
|Baklan (Denizli)
|05:28:16 19-12-2024
|37,92917
|29,54417
|7
|1,4
|DENIZLER-CAL (DENIZLI)
|05:28:16 19-12-2024
|37,9268
|29,4943
|10,7
|1,4
|Ege Denizi - [90.32 km] Datça (Muğla)
|05:25:13 19-12-2024
|35,92861
|27,10639
|7,61
|1,7
|AKDENIZ
|05:25:12 19-12-2024
|35,9948
|26,8498
|12,7
|2
|YUNANISTAN
|05:24:02 19-12-2024
|40,1728
|23,3362
|6,3
|2,4
|Baklan (Denizli)
|04:58:41 19-12-2024
|37,90889
|29,5275
|7,84
|3,9
|DENIZLER-CAL (DENIZLI)
|04:58:41 19-12-2024
|37,9412
|29,4785
|7,1
|3,7
|Battalgazi (Malatya)
|04:34:02 19-12-2024
|38,39556
|38,58056
|7
|1,1
|-
|04:29:45 19-12-2024
|0
|0
|0
|0
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [42.98 km] Akyaka (Kars)
|04:13:18 19-12-2024
|41,22111
|43,99722
|8,62
|1,9
|Ege Denizi - [46.61 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:12:38 19-12-2024
|39,05972
|26,07611
|13,02
|1,3
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|04:12:35 19-12-2024
|38,9948
|25,9702
|13,7
|1,7
|Köprüköy (Erzurum)
|04:03:06 19-12-2024
|39,79611
|41,78056
|7,01
|1
|Sivrice (Elazığ)
|03:52:00 19-12-2024
|38,45528
|39,20694
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|03:42:37 19-12-2024
|37,77389
|37,70556
|8,94
|1,6
|YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|03:42:37 19-12-2024
|37,7855
|37,6687
|7,7
|1,3
|Marmara Denizi - [10.95 km] Şarköy (Tekirdağ)
|03:32:18 19-12-2024
|40,69194
|27,44111
|11,27
|1,6
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|03:32:17 19-12-2024
|40,7263
|27,458
|16,6
|2
|Pütürge (Malatya)
|03:27:36 19-12-2024
|38,19028
|38,61111
|7
|1
|Ege Denizi - [72.39 km] Datça (Muğla)
|03:20:15 19-12-2024
|36,06833
|27,22056
|12,09
|1,7
|AKDENIZ
|03:20:14 19-12-2024
|36,0002
|27,2153
|9,3
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:10:51 19-12-2024
|37,65722
|37,40139
|7
|1
|Buca (İzmir)
|03:09:33 19-12-2024
|38,34139
|27,18833
|8,55
|1
|Akdeniz - [41.92 km] Fethiye (Muğla)
|03:05:16 19-12-2024
|36,26083
|28,7375
|7
|1
|AKDENIZ
|03:05:14 19-12-2024
|36,2205
|28,7943
|26,5
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:52:14 19-12-2024
|38,08444
|36,97667
|7
|1,2
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:52:14 19-12-2024
|38,1492
|37,0705
|4,4
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|02:45:34 19-12-2024
|38,185
|38,60083
|7
|1,2
|Karapürçek (Sakarya)
|02:22:46 19-12-2024
|40,62667
|30,50944
|6,98
|1,9
|KANLICAY-KARAPURCEK (SAKARYA)
|02:22:46 19-12-2024
|40,6297
|30,4872
|9,2
|2,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:17:32 19-12-2024
|37,28528
|37,01333
|7,18
|2,4
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:17:32 19-12-2024
|37,2995
|37,0373
|5,4
|2,2
|Güney (Denizli)
|02:02:51 19-12-2024
|38,10306
|29,05611
|7
|0,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:47:30 19-12-2024
|37,78306
|36,51
|6,98
|1,9
|AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|01:47:30 19-12-2024
|37,7358
|36,5315
|6,6
|1,8
|Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)
|01:45:13 19-12-2024
|38,895
|43,46833
|7
|2
|ERMISLER-(VAN)
|01:45:13 19-12-2024
|38,8765
|43,503
|7,1
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:34:36 19-12-2024
|38,25639
|38,15278
|7
|1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:26:53 19-12-2024
|35,5513
|26,2307
|5,9
|2,1
|Kozan (Adana)
|01:17:34 19-12-2024
|37,59417
|35,88056
|7
|1
|KOMURKAYA-SARKISLA (SIVAS)
|00:47:47 19-12-2024
|39,2777
|36,2515
|5,7
|1,8
|Gemerek (Sivas)
|00:47:46 19-12-2024
|39,29306
|36,18694
|5,52
|1,5
|Ege Denizi - [34.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:41:26 19-12-2024
|39,43917
|25,66694
|6,06
|1,1
|EGE DENIZI
|00:41:24 19-12-2024
|39,3793
|25,6243
|10,3
|1,5
|Bayramören (Çankırı)
|00:34:27 19-12-2024
|40,98
|33,19167
|6,99
|1,5
|KARAKUZU-BAYRAMOREN (CANKIRI)
|00:34:25 19-12-2024
|41,0268
|33,1988
|5
|1,8
|Kalecik (Ankara)
|00:28:21 19-12-2024
|40,14528
|33,44194
|11,5
|1,1
|Bucak (Burdur)
|00:14:49 19-12-2024
|37,38389
|30,65667
|7
|1,4
|BUCAK (BURDUR)
|00:14:47 19-12-2024
|37,4578
|30,6212
|4,2
|1,5
|Gelendost (Isparta)
|23:40:25 18-12-2024
|38,16944
|30,92028
|7
|1,2
|YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
|23:40:24 18-12-2024
|38,1132
|30,9113
|13,8
|1,5
|Çine (Aydın)
|23:38:25 18-12-2024
|37,7525
|28,05139
|6,96
|1,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|23:37:56 18-12-2024
|37,80806
|37,67528
|9,04
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|23:25:55 18-12-2024
|38,22167
|38,60833
|13,04
|1,3
|-
|23:24:23 18-12-2024
|0
|0
|0
|0
|Ezine (Çanakkale)
|22:34:45 18-12-2024
|39,68833
|26,35222
|12,75
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:42:57 18-12-2024
|35,7302
|25,3605
|8,2
|2
|Kozan (Adana)
|21:30:42 18-12-2024
|37,60889
|35,87639
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|21:05:46 18-12-2024
|37,61
|35,89583
|7
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|21:05:45 18-12-2024
|37,6108
|35,878
|6,6
|2,1
|Kırıkhan (Hatay)
|20:36:28 18-12-2024
|36,43361
|36,28583
|7
|1,7
|OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)
|20:36:26 18-12-2024
|36,4473
|36,3137
|5,3
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:29:12 18-12-2024
|37,99222
|36,63111
|7
|1,4
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:29:11 18-12-2024
|38,0037
|36,702
|6,8
|1,5
|Aladağ (Adana)
|20:27:27 18-12-2024
|37,68861
|35,41917
|7,01
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:20:28 18-12-2024
|37,8125
|36,63833
|7
|1,5
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:20:27 18-12-2024
|37,9182
|36,499
|8,4
|1,5
|Ege Denizi - [21.14 km] Söke (Aydın)
|20:18:58 18-12-2024
|37,60333
|26,94
|7
|1,6
|EGE DENIZI
|20:18:56 18-12-2024
|37,5327
|26,8713
|13,5
|1,7
|Yahyalı (Kayseri)
|20:06:27 18-12-2024
|37,70722
|35,41861
|7
|1,7
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|20:06:26 18-12-2024
|37,6255
|35,3903
|14,5
|1,8
|Kale (Malatya)
|19:52:13 18-12-2024
|38,33333
|38,76806
|10,79
|1,8
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|19:52:12 18-12-2024
|38,3802
|38,7832
|2,3
|1,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|19:44:24 18-12-2024
|39,58861
|26,57444
|7
|1,2
|Yenişehir (Bursa)
|19:24:25 18-12-2024
|40,25222
|29,46833
|7,01
|1,4
|SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) REVIZE01 (2024.12.18 19:24:24)
|19:24:24 18-12-2024
|40,2977
|29,497
|12,8
|1,6
|Köprüköy (Erzurum)
|18:51:56 18-12-2024
|39,76889
|41,87972
|6,98
|1,9
|YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM)
|18:51:54 18-12-2024
|39,7593
|41,9755
|9,1
|1,7
|Akdeniz - [68.75 km] Gazipaşa (Antalya)
|18:41:16 18-12-2024
|35,75861
|31,83861
|30,58
|1,9
|Bulanık (Muş)
|18:06:44 18-12-2024
|39,08611
|42,24306
|7
|2,1
|KARAAGIL-BULANIK (MUS)
|18:06:42 18-12-2024
|39,1427
|42,0728
|12,5
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|16:48:14 18-12-2024
|38,05083
|29,05056
|8,36
|2,4
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|16:48:14 18-12-2024
|38,0593
|29,0352
|5,5
|2,5
|YUNANISTAN
|15:51:39 18-12-2024
|40,1407
|23,1678
|6,4
|3
|AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
|15:05:48 18-12-2024
|36,9757
|27,2507
|6,2
|1,7
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|15:01:05 18-12-2024
|38,0348
|29,0702
|9,5
|1,8
|Hüyük (Konya)
|14:59:25 18-12-2024
|38,00778
|31,55583
|7
|0,8
|Yalvaç (Isparta)
|14:56:39 18-12-2024
|38,20861
|30,94639
|7
|0,9
|CALTI-GELENDOST (ISPARTA)
|14:56:38 18-12-2024
|38,2023
|31,0267
|11,7
|1,3
|Avanos (Nevşehir)
|14:40:53 18-12-2024
|38,72694
|34,74194
|15,13
|1,3
|TADIM-(ELAZIG)
|14:26:48 18-12-2024
|38,5822
|39,1527
|24,3
|1,1
|PALANLI-(ADIYAMAN)
|14:21:43 18-12-2024
|37,8165
|38,2832
|3,4
|1,7
|SARIAYAK-EMET (KUTAHYA)
|14:18:12 18-12-2024
|39,3483
|29,3213
|0
|1,5
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|14:04:05 18-12-2024
|38,0985
|37,2258
|14,3
|1,4
|DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:42:05 18-12-2024
|39,5305
|28,2125
|3
|1,7
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:37:55 18-12-2024
|39,519
|28,1018
|26,1
|1,2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:36:38 18-12-2024
|39,497
|28,1563
|10,9
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.74 km] Kuşadası (Aydın)
|13:10:47 18-12-2024
|37,83389
|27,06389
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:10:47 18-12-2024
|37,7885
|27,0938
|5,3
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:08:26 18-12-2024
|39,4675
|28,16889
|7,01
|1,4
|DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:08:26 18-12-2024
|39,45
|28,0432
|16,8
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:12 18-12-2024
|39,48194
|28,17
|7,06
|1,9
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:12 18-12-2024
|39,4398
|28,1587
|7,6
|2,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|13:04:07 18-12-2024
|37,10806
|36,90111
|7
|1,4
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|13:04:06 18-12-2024
|37,0292
|36,9093
|9,3
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|12:53:30 18-12-2024
|38,43083
|39,24194
|7
|2,1
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|12:53:29 18-12-2024
|38,4428
|39,2453
|4,2
|1,8
|Bala (Ankara)
|12:46:48 18-12-2024
|39,34667
|33,42139
|6,97
|1,2
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:46:47 18-12-2024
|39,3478
|33,4035
|0
|1,4
|AGACPINAR-CEYHAN (ADANA)
|12:44:19 18-12-2024
|36,9637
|35,7385
|5
|1,2
|Eşme (Uşak)
|12:23:17 18-12-2024
|38,48722
|29,15556
|7
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|12:21:07 18-12-2024
|38,47111
|29,13083
|7,03
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|12:18:24 18-12-2024
|38,28917
|37,83639
|6,97
|1,8
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.12.18 12:18:22)
|12:18:21 18-12-2024
|38,2103
|37,7788
|11,9
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:41 18-12-2024
|38,28389
|38,25611
|7
|1,9
|Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla)
|11:58:56 18-12-2024
|35,8175
|27,5025
|7,31
|3,8
|AKDENIZ
|11:58:55 18-12-2024
|35,8688
|27,495
|8,1
|3,6
|Güney (Denizli)
|11:27:38 18-12-2024
|38,09056
|29,06528
|6,89
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:24:15 18-12-2024
|38,1525
|37,31583
|9,39
|2
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:24:13 18-12-2024
|38,1118
|37,2007
|5,8
|2
|Alanya (Antalya)
|11:18:04 18-12-2024
|36,56056
|31,99167
|7
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:52:50 18-12-2024
|38,41139
|38,21861
|5,33
|1,3
|Sulusaray (Tokat)
|10:31:13 18-12-2024
|40,06444
|36,04
|6,96
|1,4
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|10:31:12 18-12-2024
|40,0723
|36,0348
|16,2
|1,4
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kırıkhan (Hatay)
|08:39:20 19-12-2024
|36,60306
|36,43278
|7
|2,1
|YUVALI-HASSA (HATAY)
|08:39:18 19-12-2024
|36,6643
|36,4542
|5,3
|1,7
|Bala (Ankara)
|08:35:02 19-12-2024
|39,56583
|33,23667
|6,7
|0,8
|Kale (Malatya)
|08:22:55 19-12-2024
|38,33361
|38,79861
|7,03
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|08:03:35 19-12-2024
|38,135
|37,82111
|6,53
|1,6
|ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:49:31 19-12-2024
|38
|36,5343
|6,6
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:49:30 19-12-2024
|38,005
|36,48389
|7,01
|1,7
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|07:29:54 19-12-2024
|40,0863
|36,0672
|4
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|07:29:53 19-12-2024
|40,06472
|36,04139
|6,98
|1,6
|Ege Denizi - [82.84 km] Datça (Muğla)
|07:27:30 19-12-2024
|35,95944
|27,28556
|10,5
|1,6
|AKDENIZ
|07:27:28 19-12-2024
|35,8378
|27,1215
|14,4
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:26:07 19-12-2024
|38,02528
|36,57083
|7
|1,5
|GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:26:06 19-12-2024
|38,067
|36,64
|6,6
|1,8
|Feke (Adana)
|07:15:47 19-12-2024
|37,90111
|35,65278
|7,05
|1,3
|GORBEYAZ-KOZAN (ADANA)
|07:15:44 19-12-2024
|37,7812
|35,6623
|19,4
|1,1
|Marmara Denizi - [04.35 km] Çınarcık (Yalova)
|07:09:45 19-12-2024
|40,69278
|29,16
|7,73
|0,9
|Güney (Denizli)
|06:59:21 19-12-2024
|38,07306
|29,04667
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|06:56:37 19-12-2024
|38,19
|38,56972
|7
|1,1
|Merkez (Erzincan)
|06:51:28 19-12-2024
|39,8875
|39,17306
|7
|1
|Güney (Denizli)
|06:30:33 19-12-2024
|38,11722
|29,07194
|7
|0,9
|Beypazarı (Ankara)
|06:19:17 19-12-2024
|40,17111
|31,80083
|7,02
|1,3
|ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|06:19:16 19-12-2024
|40,1407
|31,7078
|10,6
|1,6
|Kozan (Adana)
|06:16:17 19-12-2024
|37,62056
|35,84083
|7
|1,1
|Akdeniz - [100.31 km] Datça (Muğla)
|06:02:10 19-12-2024
|35,79306
|27,5325
|7
|2,1
|AKDENIZ
|06:02:05 19-12-2024
|35,4927
|27,4453
|5
|2,4
|EYMIR-(DENIZLI)
|05:55:25 19-12-2024
|38,0217
|29,0852
|14,2
|1
|Güney (Denizli)
|05:55:24 19-12-2024
|38,07583
|29,07389
|8,2
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:50:57 19-12-2024
|37,98083
|36,33778
|7
|1,8
|SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:50:56 19-12-2024
|37,9625
|36,3343
|5
|1,7
|KAMA-IKIZDERE (RIZE)
|05:36:05 19-12-2024
|40,6592
|40,5768
|8,4
|2
|İkizdere (Rize)
|05:36:04 19-12-2024
|40,62722
|40,67667
|6,27
|2,2
|Baklan (Denizli)
|05:28:16 19-12-2024
|37,92917
|29,54417
|7
|1,4
|DENIZLER-CAL (DENIZLI)
|05:28:16 19-12-2024
|37,9268
|29,4943
|10,7
|1,4
|Ege Denizi - [90.32 km] Datça (Muğla)
|05:25:13 19-12-2024
|35,92861
|27,10639
|7,61
|1,7
|AKDENIZ
|05:25:12 19-12-2024
|35,9948
|26,8498
|12,7
|2
|YUNANISTAN
|05:24:02 19-12-2024
|40,1728
|23,3362
|6,3
|2,4
|Baklan (Denizli)
|04:58:41 19-12-2024
|37,90889
|29,5275
|7,84
|3,9
|DENIZLER-CAL (DENIZLI)
|04:58:41 19-12-2024
|37,9412
|29,4785
|7,1
|3,7
|Battalgazi (Malatya)
|04:34:02 19-12-2024
|38,39556
|38,58056
|7
|1,1
|-
|04:29:45 19-12-2024
|0
|0
|0
|0
|Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [42.98 km] Akyaka (Kars)
|04:13:18 19-12-2024
|41,22111
|43,99722
|8,62
|1,9
|Ege Denizi - [46.61 km] Ayvacık (Çanakkale)
|04:12:38 19-12-2024
|39,05972
|26,07611
|13,02
|1,3
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|04:12:35 19-12-2024
|38,9948
|25,9702
|13,7
|1,7
|Köprüköy (Erzurum)
|04:03:06 19-12-2024
|39,79611
|41,78056
|7,01
|1
|Sivrice (Elazığ)
|03:52:00 19-12-2024
|38,45528
|39,20694
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|03:42:37 19-12-2024
|37,77389
|37,70556
|8,94
|1,6
|YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|03:42:37 19-12-2024
|37,7855
|37,6687
|7,7
|1,3
|Marmara Denizi - [10.95 km] Şarköy (Tekirdağ)
|03:32:18 19-12-2024
|40,69194
|27,44111
|11,27
|1,6
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|03:32:17 19-12-2024
|40,7263
|27,458
|16,6
|2
|Pütürge (Malatya)
|03:27:36 19-12-2024
|38,19028
|38,61111
|7
|1
|Ege Denizi - [72.39 km] Datça (Muğla)
|03:20:15 19-12-2024
|36,06833
|27,22056
|12,09
|1,7
|AKDENIZ
|03:20:14 19-12-2024
|36,0002
|27,2153
|9,3
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:10:51 19-12-2024
|37,65722
|37,40139
|7
|1
|Buca (İzmir)
|03:09:33 19-12-2024
|38,34139
|27,18833
|8,55
|1
|Akdeniz - [41.92 km] Fethiye (Muğla)
|03:05:16 19-12-2024
|36,26083
|28,7375
|7
|1
|AKDENIZ
|03:05:14 19-12-2024
|36,2205
|28,7943
|26,5
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:52:14 19-12-2024
|38,08444
|36,97667
|7
|1,2
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:52:14 19-12-2024
|38,1492
|37,0705
|4,4
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|02:45:34 19-12-2024
|38,185
|38,60083
|7
|1,2
|Karapürçek (Sakarya)
|02:22:46 19-12-2024
|40,62667
|30,50944
|6,98
|1,9
|KANLICAY-KARAPURCEK (SAKARYA)
|02:22:46 19-12-2024
|40,6297
|30,4872
|9,2
|2,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|02:17:32 19-12-2024
|37,28528
|37,01333
|7,18
|2,4
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|02:17:32 19-12-2024
|37,2995
|37,0373
|5,4
|2,2
|Güney (Denizli)
|02:02:51 19-12-2024
|38,10306
|29,05611
|7
|0,8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|01:47:30 19-12-2024
|37,78306
|36,51
|6,98
|1,9
|AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|01:47:30 19-12-2024
|37,7358
|36,5315
|6,6
|1,8
|Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)
|01:45:13 19-12-2024
|38,895
|43,46833
|7
|2
|ERMISLER-(VAN)
|01:45:13 19-12-2024
|38,8765
|43,503
|7,1
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:34:36 19-12-2024
|38,25639
|38,15278
|7
|1
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:26:53 19-12-2024
|35,5513
|26,2307
|5,9
|2,1
|Kozan (Adana)
|01:17:34 19-12-2024
|37,59417
|35,88056
|7
|1
|KOMURKAYA-SARKISLA (SIVAS)
|00:47:47 19-12-2024
|39,2777
|36,2515
|5,7
|1,8
|Gemerek (Sivas)
|00:47:46 19-12-2024
|39,29306
|36,18694
|5,52
|1,5
|Ege Denizi - [34.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:41:26 19-12-2024
|39,43917
|25,66694
|6,06
|1,1
|EGE DENIZI
|00:41:24 19-12-2024
|39,3793
|25,6243
|10,3
|1,5
|Bayramören (Çankırı)
|00:34:27 19-12-2024
|40,98
|33,19167
|6,99
|1,5
|KARAKUZU-BAYRAMOREN (CANKIRI)
|00:34:25 19-12-2024
|41,0268
|33,1988
|5
|1,8
|Kalecik (Ankara)
|00:28:21 19-12-2024
|40,14528
|33,44194
|11,5
|1,1
|Bucak (Burdur)
|00:14:49 19-12-2024
|37,38389
|30,65667
|7
|1,4
|BUCAK (BURDUR)
|00:14:47 19-12-2024
|37,4578
|30,6212
|4,2
|1,5
|Gelendost (Isparta)
|23:40:25 18-12-2024
|38,16944
|30,92028
|7
|1,2
|YENICE-GELENDOST (ISPARTA)
|23:40:24 18-12-2024
|38,1132
|30,9113
|13,8
|1,5
|Çine (Aydın)
|23:38:25 18-12-2024
|37,7525
|28,05139
|6,96
|1,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|23:37:56 18-12-2024
|37,80806
|37,67528
|9,04
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|23:25:55 18-12-2024
|38,22167
|38,60833
|13,04
|1,3
|-
|23:24:23 18-12-2024
|0
|0
|0
|0
|Ezine (Çanakkale)
|22:34:45 18-12-2024
|39,68833
|26,35222
|12,75
|1,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|21:42:57 18-12-2024
|35,7302
|25,3605
|8,2
|2
|Kozan (Adana)
|21:30:42 18-12-2024
|37,60889
|35,87639
|7
|1,2
|Kozan (Adana)
|21:05:46 18-12-2024
|37,61
|35,89583
|7
|2,2
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|21:05:45 18-12-2024
|37,6108
|35,878
|6,6
|2,1
|Kırıkhan (Hatay)
|20:36:28 18-12-2024
|36,43361
|36,28583
|7
|1,7
|OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY)
|20:36:26 18-12-2024
|36,4473
|36,3137
|5,3
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:29:12 18-12-2024
|37,99222
|36,63111
|7
|1,4
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:29:11 18-12-2024
|38,0037
|36,702
|6,8
|1,5
|Aladağ (Adana)
|20:27:27 18-12-2024
|37,68861
|35,41917
|7,01
|0,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:20:28 18-12-2024
|37,8125
|36,63833
|7
|1,5
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|20:20:27 18-12-2024
|37,9182
|36,499
|8,4
|1,5
|Ege Denizi - [21.14 km] Söke (Aydın)
|20:18:58 18-12-2024
|37,60333
|26,94
|7
|1,6
|EGE DENIZI
|20:18:56 18-12-2024
|37,5327
|26,8713
|13,5
|1,7
|Yahyalı (Kayseri)
|20:06:27 18-12-2024
|37,70722
|35,41861
|7
|1,7
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|20:06:26 18-12-2024
|37,6255
|35,3903
|14,5
|1,8
|Kale (Malatya)
|19:52:13 18-12-2024
|38,33333
|38,76806
|10,79
|1,8
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|19:52:12 18-12-2024
|38,3802
|38,7832
|2,3
|1,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|19:44:24 18-12-2024
|39,58861
|26,57444
|7
|1,2
|Yenişehir (Bursa)
|19:24:25 18-12-2024
|40,25222
|29,46833
|7,01
|1,4
|SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) REVIZE01 (2024.12.18 19:24:24)
|19:24:24 18-12-2024
|40,2977
|29,497
|12,8
|1,6
|Köprüköy (Erzurum)
|18:51:56 18-12-2024
|39,76889
|41,87972
|6,98
|1,9
|YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM)
|18:51:54 18-12-2024
|39,7593
|41,9755
|9,1
|1,7
|Akdeniz - [68.75 km] Gazipaşa (Antalya)
|18:41:16 18-12-2024
|35,75861
|31,83861
|30,58
|1,9
|Bulanık (Muş)
|18:06:44 18-12-2024
|39,08611
|42,24306
|7
|2,1
|KARAAGIL-BULANIK (MUS)
|18:06:42 18-12-2024
|39,1427
|42,0728
|12,5
|1,9
|Pamukkale (Denizli)
|16:48:14 18-12-2024
|38,05083
|29,05056
|8,36
|2,4
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|16:48:14 18-12-2024
|38,0593
|29,0352
|5,5
|2,5
|YUNANISTAN
|15:51:39 18-12-2024
|40,1407
|23,1678
|6,4
|3
|AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
|15:05:48 18-12-2024
|36,9757
|27,2507
|6,2
|1,7
|BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)
|15:01:05 18-12-2024
|38,0348
|29,0702
|9,5
|1,8
|Hüyük (Konya)
|14:59:25 18-12-2024
|38,00778
|31,55583
|7
|0,8
|Yalvaç (Isparta)
|14:56:39 18-12-2024
|38,20861
|30,94639
|7
|0,9
|CALTI-GELENDOST (ISPARTA)
|14:56:38 18-12-2024
|38,2023
|31,0267
|11,7
|1,3
|Avanos (Nevşehir)
|14:40:53 18-12-2024
|38,72694
|34,74194
|15,13
|1,3
|TADIM-(ELAZIG)
|14:26:48 18-12-2024
|38,5822
|39,1527
|24,3
|1,1
|PALANLI-(ADIYAMAN)
|14:21:43 18-12-2024
|37,8165
|38,2832
|3,4
|1,7
|SARIAYAK-EMET (KUTAHYA)
|14:18:12 18-12-2024
|39,3483
|29,3213
|0
|1,5
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|14:04:05 18-12-2024
|38,0985
|37,2258
|14,3
|1,4
|DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:42:05 18-12-2024
|39,5305
|28,2125
|3
|1,7
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:37:55 18-12-2024
|39,519
|28,1018
|26,1
|1,2
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:36:38 18-12-2024
|39,497
|28,1563
|10,9
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.74 km] Kuşadası (Aydın)
|13:10:47 18-12-2024
|37,83389
|27,06389
|7
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:10:47 18-12-2024
|37,7885
|27,0938
|5,3
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:08:26 18-12-2024
|39,4675
|28,16889
|7,01
|1,4
|DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:08:26 18-12-2024
|39,45
|28,0432
|16,8
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:12 18-12-2024
|39,48194
|28,17
|7,06
|1,9
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:12 18-12-2024
|39,4398
|28,1587
|7,6
|2,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|13:04:07 18-12-2024
|37,10806
|36,90111
|7
|1,4
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|13:04:06 18-12-2024
|37,0292
|36,9093
|9,3
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|12:53:30 18-12-2024
|38,43083
|39,24194
|7
|2,1
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|12:53:29 18-12-2024
|38,4428
|39,2453
|4,2
|1,8
|Bala (Ankara)
|12:46:48 18-12-2024
|39,34667
|33,42139
|6,97
|1,2
|KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)
|12:46:47 18-12-2024
|39,3478
|33,4035
|0
|1,4
|AGACPINAR-CEYHAN (ADANA)
|12:44:19 18-12-2024
|36,9637
|35,7385
|5
|1,2
|Eşme (Uşak)
|12:23:17 18-12-2024
|38,48722
|29,15556
|7
|0,9
|Ulubey (Uşak)
|12:21:07 18-12-2024
|38,47111
|29,13083
|7,03
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|12:18:24 18-12-2024
|38,28917
|37,83639
|6,97
|1,8
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.12.18 12:18:22)
|12:18:21 18-12-2024
|38,2103
|37,7788
|11,9
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:05:41 18-12-2024
|38,28389
|38,25611
|7
|1,9
|Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla)
|11:58:56 18-12-2024
|35,8175
|27,5025
|7,31
|3,8
|AKDENIZ
|11:58:55 18-12-2024
|35,8688
|27,495
|8,1
|3,6
|Güney (Denizli)
|11:27:38 18-12-2024
|38,09056
|29,06528
|6,89
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:24:15 18-12-2024
|38,1525
|37,31583
|9,39
|2
|AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:24:13 18-12-2024
|38,1118
|37,2007
|5,8
|2
|Alanya (Antalya)
|11:18:04 18-12-2024
|36,56056
|31,99167
|7
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:52:50 18-12-2024
|38,41139
|38,21861
|5,33
|1,3
|Sulusaray (Tokat)
|10:31:13 18-12-2024
|40,06444
|36,04
|6,96
|1,4
|ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
|10:31:12 18-12-2024
|40,0723
|36,0348
|16,2
|1,4
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