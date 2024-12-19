Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Aralık 2024

19 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kırıkhan (Hatay) 08:39:20 19-12-2024 36,60306 36,43278 7 2,1
YUVALI-HASSA (HATAY) 08:39:18 19-12-2024 36,6643 36,4542 5,3 1,7
Bala (Ankara) 08:35:02 19-12-2024 39,56583 33,23667 6,7 0,8
Kale (Malatya) 08:22:55 19-12-2024 38,33361 38,79861 7,03 1
Doğanşehir (Malatya) 08:03:35 19-12-2024 38,135 37,82111 6,53 1,6
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:49:31 19-12-2024 38 36,5343 6,6 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 07:49:30 19-12-2024 38,005 36,48389 7,01 1,7
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 07:29:54 19-12-2024 40,0863 36,0672 4 1,8
Sulusaray (Tokat) 07:29:53 19-12-2024 40,06472 36,04139 6,98 1,6
Ege Denizi - [82.84 km] Datça (Muğla) 07:27:30 19-12-2024 35,95944 27,28556 10,5 1,6
AKDENIZ 07:27:28 19-12-2024 35,8378 27,1215 14,4 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 07:26:07 19-12-2024 38,02528 36,57083 7 1,5
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:26:06 19-12-2024 38,067 36,64 6,6 1,8
Feke (Adana) 07:15:47 19-12-2024 37,90111 35,65278 7,05 1,3
GORBEYAZ-KOZAN (ADANA) 07:15:44 19-12-2024 37,7812 35,6623 19,4 1,1
Marmara Denizi - [04.35 km] Çınarcık (Yalova) 07:09:45 19-12-2024 40,69278 29,16 7,73 0,9
Güney (Denizli) 06:59:21 19-12-2024 38,07306 29,04667 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 06:56:37 19-12-2024 38,19 38,56972 7 1,1
Merkez (Erzincan) 06:51:28 19-12-2024 39,8875 39,17306 7 1
Güney (Denizli) 06:30:33 19-12-2024 38,11722 29,07194 7 0,9
Beypazarı (Ankara) 06:19:17 19-12-2024 40,17111 31,80083 7,02 1,3
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 06:19:16 19-12-2024 40,1407 31,7078 10,6 1,6
Kozan (Adana) 06:16:17 19-12-2024 37,62056 35,84083 7 1,1
Akdeniz - [100.31 km] Datça (Muğla) 06:02:10 19-12-2024 35,79306 27,5325 7 2,1
AKDENIZ 06:02:05 19-12-2024 35,4927 27,4453 5 2,4
EYMIR-(DENIZLI) 05:55:25 19-12-2024 38,0217 29,0852 14,2 1
Güney (Denizli) 05:55:24 19-12-2024 38,07583 29,07389 8,2 1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:50:57 19-12-2024 37,98083 36,33778 7 1,8
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:50:56 19-12-2024 37,9625 36,3343 5 1,7
KAMA-IKIZDERE (RIZE) 05:36:05 19-12-2024 40,6592 40,5768 8,4 2
İkizdere (Rize) 05:36:04 19-12-2024 40,62722 40,67667 6,27 2,2
Baklan (Denizli) 05:28:16 19-12-2024 37,92917 29,54417 7 1,4
DENIZLER-CAL (DENIZLI) 05:28:16 19-12-2024 37,9268 29,4943 10,7 1,4
Ege Denizi - [90.32 km] Datça (Muğla) 05:25:13 19-12-2024 35,92861 27,10639 7,61 1,7
AKDENIZ 05:25:12 19-12-2024 35,9948 26,8498 12,7 2
YUNANISTAN 05:24:02 19-12-2024 40,1728 23,3362 6,3 2,4
Baklan (Denizli) 04:58:41 19-12-2024 37,90889 29,5275 7,84 3,9
DENIZLER-CAL (DENIZLI) 04:58:41 19-12-2024 37,9412 29,4785 7,1 3,7
Battalgazi (Malatya) 04:34:02 19-12-2024 38,39556 38,58056 7 1,1
- 04:29:45 19-12-2024 0 0 0 0
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [42.98 km] Akyaka (Kars) 04:13:18 19-12-2024 41,22111 43,99722 8,62 1,9
Ege Denizi - [46.61 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:12:38 19-12-2024 39,05972 26,07611 13,02 1,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 04:12:35 19-12-2024 38,9948 25,9702 13,7 1,7
Köprüköy (Erzurum) 04:03:06 19-12-2024 39,79611 41,78056 7,01 1
Sivrice (Elazığ) 03:52:00 19-12-2024 38,45528 39,20694 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 03:42:37 19-12-2024 37,77389 37,70556 8,94 1,6
YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:42:37 19-12-2024 37,7855 37,6687 7,7 1,3
Marmara Denizi - [10.95 km] Şarköy (Tekirdağ) 03:32:18 19-12-2024 40,69194 27,44111 11,27 1,6
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 03:32:17 19-12-2024 40,7263 27,458 16,6 2
Pütürge (Malatya) 03:27:36 19-12-2024 38,19028 38,61111 7 1
Ege Denizi - [72.39 km] Datça (Muğla) 03:20:15 19-12-2024 36,06833 27,22056 12,09 1,7
AKDENIZ 03:20:14 19-12-2024 36,0002 27,2153 9,3 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:10:51 19-12-2024 37,65722 37,40139 7 1
Buca (İzmir) 03:09:33 19-12-2024 38,34139 27,18833 8,55 1
Akdeniz - [41.92 km] Fethiye (Muğla) 03:05:16 19-12-2024 36,26083 28,7375 7 1
AKDENIZ 03:05:14 19-12-2024 36,2205 28,7943 26,5 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:52:14 19-12-2024 38,08444 36,97667 7 1,2
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:52:14 19-12-2024 38,1492 37,0705 4,4 1,1
Battalgazi (Malatya) 02:45:34 19-12-2024 38,185 38,60083 7 1,2
Karapürçek (Sakarya) 02:22:46 19-12-2024 40,62667 30,50944 6,98 1,9
KANLICAY-KARAPURCEK (SAKARYA) 02:22:46 19-12-2024 40,6297 30,4872 9,2 2,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:17:32 19-12-2024 37,28528 37,01333 7,18 2,4
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:17:32 19-12-2024 37,2995 37,0373 5,4 2,2
Güney (Denizli) 02:02:51 19-12-2024 38,10306 29,05611 7 0,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:47:30 19-12-2024 37,78306 36,51 6,98 1,9
AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:47:30 19-12-2024 37,7358 36,5315 6,6 1,8
Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van) 01:45:13 19-12-2024 38,895 43,46833 7 2
ERMISLER-(VAN) 01:45:13 19-12-2024 38,8765 43,503 7,1 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:34:36 19-12-2024 38,25639 38,15278 7 1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:26:53 19-12-2024 35,5513 26,2307 5,9 2,1
Kozan (Adana) 01:17:34 19-12-2024 37,59417 35,88056 7 1
KOMURKAYA-SARKISLA (SIVAS) 00:47:47 19-12-2024 39,2777 36,2515 5,7 1,8
Gemerek (Sivas) 00:47:46 19-12-2024 39,29306 36,18694 5,52 1,5
Ege Denizi - [34.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:41:26 19-12-2024 39,43917 25,66694 6,06 1,1
EGE DENIZI 00:41:24 19-12-2024 39,3793 25,6243 10,3 1,5
Bayramören (Çankırı) 00:34:27 19-12-2024 40,98 33,19167 6,99 1,5
KARAKUZU-BAYRAMOREN (CANKIRI) 00:34:25 19-12-2024 41,0268 33,1988 5 1,8
Kalecik (Ankara) 00:28:21 19-12-2024 40,14528 33,44194 11,5 1,1
Bucak (Burdur) 00:14:49 19-12-2024 37,38389 30,65667 7 1,4
BUCAK (BURDUR) 00:14:47 19-12-2024 37,4578 30,6212 4,2 1,5
Gelendost (Isparta) 23:40:25 18-12-2024 38,16944 30,92028 7 1,2
YENICE-GELENDOST (ISPARTA) 23:40:24 18-12-2024 38,1132 30,9113 13,8 1,5
Çine (Aydın) 23:38:25 18-12-2024 37,7525 28,05139 6,96 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 23:37:56 18-12-2024 37,80806 37,67528 9,04 1,1
Pütürge (Malatya) 23:25:55 18-12-2024 38,22167 38,60833 13,04 1,3
- 23:24:23 18-12-2024 0 0 0 0
Ezine (Çanakkale) 22:34:45 18-12-2024 39,68833 26,35222 12,75 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:42:57 18-12-2024 35,7302 25,3605 8,2 2
Kozan (Adana) 21:30:42 18-12-2024 37,60889 35,87639 7 1,2
Kozan (Adana) 21:05:46 18-12-2024 37,61 35,89583 7 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 21:05:45 18-12-2024 37,6108 35,878 6,6 2,1
Kırıkhan (Hatay) 20:36:28 18-12-2024 36,43361 36,28583 7 1,7
OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 20:36:26 18-12-2024 36,4473 36,3137 5,3 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 20:29:12 18-12-2024 37,99222 36,63111 7 1,4
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:29:11 18-12-2024 38,0037 36,702 6,8 1,5
Aladağ (Adana) 20:27:27 18-12-2024 37,68861 35,41917 7,01 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:20:28 18-12-2024 37,8125 36,63833 7 1,5
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:20:27 18-12-2024 37,9182 36,499 8,4 1,5
Ege Denizi - [21.14 km] Söke (Aydın) 20:18:58 18-12-2024 37,60333 26,94 7 1,6
EGE DENIZI 20:18:56 18-12-2024 37,5327 26,8713 13,5 1,7
Yahyalı (Kayseri) 20:06:27 18-12-2024 37,70722 35,41861 7 1,7
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 20:06:26 18-12-2024 37,6255 35,3903 14,5 1,8
Kale (Malatya) 19:52:13 18-12-2024 38,33333 38,76806 10,79 1,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 19:52:12 18-12-2024 38,3802 38,7832 2,3 1,6
Ayvacık (Çanakkale) 19:44:24 18-12-2024 39,58861 26,57444 7 1,2
Yenişehir (Bursa) 19:24:25 18-12-2024 40,25222 29,46833 7,01 1,4
SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) REVIZE01 (2024.12.18 19:24:24) 19:24:24 18-12-2024 40,2977 29,497 12,8 1,6
Köprüköy (Erzurum) 18:51:56 18-12-2024 39,76889 41,87972 6,98 1,9
YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM) 18:51:54 18-12-2024 39,7593 41,9755 9,1 1,7
Akdeniz - [68.75 km] Gazipaşa (Antalya) 18:41:16 18-12-2024 35,75861 31,83861 30,58 1,9
Bulanık (Muş) 18:06:44 18-12-2024 39,08611 42,24306 7 2,1
KARAAGIL-BULANIK (MUS) 18:06:42 18-12-2024 39,1427 42,0728 12,5 1,9
Pamukkale (Denizli) 16:48:14 18-12-2024 38,05083 29,05056 8,36 2,4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 16:48:14 18-12-2024 38,0593 29,0352 5,5 2,5
YUNANISTAN 15:51:39 18-12-2024 40,1407 23,1678 6,4 3
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 15:05:48 18-12-2024 36,9757 27,2507 6,2 1,7
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 15:01:05 18-12-2024 38,0348 29,0702 9,5 1,8
Hüyük (Konya) 14:59:25 18-12-2024 38,00778 31,55583 7 0,8
Yalvaç (Isparta) 14:56:39 18-12-2024 38,20861 30,94639 7 0,9
CALTI-GELENDOST (ISPARTA) 14:56:38 18-12-2024 38,2023 31,0267 11,7 1,3
Avanos (Nevşehir) 14:40:53 18-12-2024 38,72694 34,74194 15,13 1,3
TADIM-(ELAZIG) 14:26:48 18-12-2024 38,5822 39,1527 24,3 1,1
PALANLI-(ADIYAMAN) 14:21:43 18-12-2024 37,8165 38,2832 3,4 1,7
SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 14:18:12 18-12-2024 39,3483 29,3213 0 1,5
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 14:04:05 18-12-2024 38,0985 37,2258 14,3 1,4
DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) 13:42:05 18-12-2024 39,5305 28,2125 3 1,7
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:37:55 18-12-2024 39,519 28,1018 26,1 1,2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:36:38 18-12-2024 39,497 28,1563 10,9 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.74 km] Kuşadası (Aydın) 13:10:47 18-12-2024 37,83389 27,06389 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:10:47 18-12-2024 37,7885 27,0938 5,3 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:08:26 18-12-2024 39,4675 28,16889 7,01 1,4
DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:08:26 18-12-2024 39,45 28,0432 16,8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:12 18-12-2024 39,48194 28,17 7,06 1,9
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:12 18-12-2024 39,4398 28,1587 7,6 2,1
Nurdağı (Gaziantep) 13:04:07 18-12-2024 37,10806 36,90111 7 1,4
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:04:06 18-12-2024 37,0292 36,9093 9,3 1,6
Sivrice (Elazığ) 12:53:30 18-12-2024 38,43083 39,24194 7 2,1
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 12:53:29 18-12-2024 38,4428 39,2453 4,2 1,8
Bala (Ankara) 12:46:48 18-12-2024 39,34667 33,42139 6,97 1,2
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:46:47 18-12-2024 39,3478 33,4035 0 1,4
AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) 12:44:19 18-12-2024 36,9637 35,7385 5 1,2
Eşme (Uşak) 12:23:17 18-12-2024 38,48722 29,15556 7 0,9
Ulubey (Uşak) 12:21:07 18-12-2024 38,47111 29,13083 7,03 0,8
Akçadağ (Malatya) 12:18:24 18-12-2024 38,28917 37,83639 6,97 1,8
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.12.18 12:18:22) 12:18:21 18-12-2024 38,2103 37,7788 11,9 2
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:41 18-12-2024 38,28389 38,25611 7 1,9
Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla) 11:58:56 18-12-2024 35,8175 27,5025 7,31 3,8
AKDENIZ 11:58:55 18-12-2024 35,8688 27,495 8,1 3,6
Güney (Denizli) 11:27:38 18-12-2024 38,09056 29,06528 6,89 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:24:15 18-12-2024 38,1525 37,31583 9,39 2
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:24:13 18-12-2024 38,1118 37,2007 5,8 2
Alanya (Antalya) 11:18:04 18-12-2024 36,56056 31,99167 7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 10:52:50 18-12-2024 38,41139 38,21861 5,33 1,3
Sulusaray (Tokat) 10:31:13 18-12-2024 40,06444 36,04 6,96 1,4
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 10:31:12 18-12-2024 40,0723 36,0348 16,2 1,4
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kırıkhan (Hatay) 08:39:20 19-12-2024 36,60306 36,43278 7 2,1
YUVALI-HASSA (HATAY) 08:39:18 19-12-2024 36,6643 36,4542 5,3 1,7
Bala (Ankara) 08:35:02 19-12-2024 39,56583 33,23667 6,7 0,8
Kale (Malatya) 08:22:55 19-12-2024 38,33361 38,79861 7,03 1
Doğanşehir (Malatya) 08:03:35 19-12-2024 38,135 37,82111 6,53 1,6
ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:49:31 19-12-2024 38 36,5343 6,6 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 07:49:30 19-12-2024 38,005 36,48389 7,01 1,7
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 07:29:54 19-12-2024 40,0863 36,0672 4 1,8
Sulusaray (Tokat) 07:29:53 19-12-2024 40,06472 36,04139 6,98 1,6
Ege Denizi - [82.84 km] Datça (Muğla) 07:27:30 19-12-2024 35,95944 27,28556 10,5 1,6
AKDENIZ 07:27:28 19-12-2024 35,8378 27,1215 14,4 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 07:26:07 19-12-2024 38,02528 36,57083 7 1,5
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:26:06 19-12-2024 38,067 36,64 6,6 1,8
Feke (Adana) 07:15:47 19-12-2024 37,90111 35,65278 7,05 1,3
GORBEYAZ-KOZAN (ADANA) 07:15:44 19-12-2024 37,7812 35,6623 19,4 1,1
Marmara Denizi - [04.35 km] Çınarcık (Yalova) 07:09:45 19-12-2024 40,69278 29,16 7,73 0,9
Güney (Denizli) 06:59:21 19-12-2024 38,07306 29,04667 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 06:56:37 19-12-2024 38,19 38,56972 7 1,1
Merkez (Erzincan) 06:51:28 19-12-2024 39,8875 39,17306 7 1
Güney (Denizli) 06:30:33 19-12-2024 38,11722 29,07194 7 0,9
Beypazarı (Ankara) 06:19:17 19-12-2024 40,17111 31,80083 7,02 1,3
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 06:19:16 19-12-2024 40,1407 31,7078 10,6 1,6
Kozan (Adana) 06:16:17 19-12-2024 37,62056 35,84083 7 1,1
Akdeniz - [100.31 km] Datça (Muğla) 06:02:10 19-12-2024 35,79306 27,5325 7 2,1
AKDENIZ 06:02:05 19-12-2024 35,4927 27,4453 5 2,4
EYMIR-(DENIZLI) 05:55:25 19-12-2024 38,0217 29,0852 14,2 1
Güney (Denizli) 05:55:24 19-12-2024 38,07583 29,07389 8,2 1
Göksun (Kahramanmaraş) 05:50:57 19-12-2024 37,98083 36,33778 7 1,8
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:50:56 19-12-2024 37,9625 36,3343 5 1,7
KAMA-IKIZDERE (RIZE) 05:36:05 19-12-2024 40,6592 40,5768 8,4 2
İkizdere (Rize) 05:36:04 19-12-2024 40,62722 40,67667 6,27 2,2
Baklan (Denizli) 05:28:16 19-12-2024 37,92917 29,54417 7 1,4
DENIZLER-CAL (DENIZLI) 05:28:16 19-12-2024 37,9268 29,4943 10,7 1,4
Ege Denizi - [90.32 km] Datça (Muğla) 05:25:13 19-12-2024 35,92861 27,10639 7,61 1,7
AKDENIZ 05:25:12 19-12-2024 35,9948 26,8498 12,7 2
YUNANISTAN 05:24:02 19-12-2024 40,1728 23,3362 6,3 2,4
Baklan (Denizli) 04:58:41 19-12-2024 37,90889 29,5275 7,84 3,9
DENIZLER-CAL (DENIZLI) 04:58:41 19-12-2024 37,9412 29,4785 7,1 3,7
Battalgazi (Malatya) 04:34:02 19-12-2024 38,39556 38,58056 7 1,1
- 04:29:45 19-12-2024 0 0 0 0
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [42.98 km] Akyaka (Kars) 04:13:18 19-12-2024 41,22111 43,99722 8,62 1,9
Ege Denizi - [46.61 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:12:38 19-12-2024 39,05972 26,07611 13,02 1,3
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 04:12:35 19-12-2024 38,9948 25,9702 13,7 1,7
Köprüköy (Erzurum) 04:03:06 19-12-2024 39,79611 41,78056 7,01 1
Sivrice (Elazığ) 03:52:00 19-12-2024 38,45528 39,20694 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 03:42:37 19-12-2024 37,77389 37,70556 8,94 1,6
YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) 03:42:37 19-12-2024 37,7855 37,6687 7,7 1,3
Marmara Denizi - [10.95 km] Şarköy (Tekirdağ) 03:32:18 19-12-2024 40,69194 27,44111 11,27 1,6
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 03:32:17 19-12-2024 40,7263 27,458 16,6 2
Pütürge (Malatya) 03:27:36 19-12-2024 38,19028 38,61111 7 1
Ege Denizi - [72.39 km] Datça (Muğla) 03:20:15 19-12-2024 36,06833 27,22056 12,09 1,7
AKDENIZ 03:20:14 19-12-2024 36,0002 27,2153 9,3 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:10:51 19-12-2024 37,65722 37,40139 7 1
Buca (İzmir) 03:09:33 19-12-2024 38,34139 27,18833 8,55 1
Akdeniz - [41.92 km] Fethiye (Muğla) 03:05:16 19-12-2024 36,26083 28,7375 7 1
AKDENIZ 03:05:14 19-12-2024 36,2205 28,7943 26,5 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:52:14 19-12-2024 38,08444 36,97667 7 1,2
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:52:14 19-12-2024 38,1492 37,0705 4,4 1,1
Battalgazi (Malatya) 02:45:34 19-12-2024 38,185 38,60083 7 1,2
Karapürçek (Sakarya) 02:22:46 19-12-2024 40,62667 30,50944 6,98 1,9
KANLICAY-KARAPURCEK (SAKARYA) 02:22:46 19-12-2024 40,6297 30,4872 9,2 2,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 02:17:32 19-12-2024 37,28528 37,01333 7,18 2,4
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 02:17:32 19-12-2024 37,2995 37,0373 5,4 2,2
Güney (Denizli) 02:02:51 19-12-2024 38,10306 29,05611 7 0,8
Onikişubat (Kahramanmaraş) 01:47:30 19-12-2024 37,78306 36,51 6,98 1,9
AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 01:47:30 19-12-2024 37,7358 36,5315 6,6 1,8
Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van) 01:45:13 19-12-2024 38,895 43,46833 7 2
ERMISLER-(VAN) 01:45:13 19-12-2024 38,8765 43,503 7,1 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 01:34:36 19-12-2024 38,25639 38,15278 7 1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 01:26:53 19-12-2024 35,5513 26,2307 5,9 2,1
Kozan (Adana) 01:17:34 19-12-2024 37,59417 35,88056 7 1
KOMURKAYA-SARKISLA (SIVAS) 00:47:47 19-12-2024 39,2777 36,2515 5,7 1,8
Gemerek (Sivas) 00:47:46 19-12-2024 39,29306 36,18694 5,52 1,5
Ege Denizi - [34.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:41:26 19-12-2024 39,43917 25,66694 6,06 1,1
EGE DENIZI 00:41:24 19-12-2024 39,3793 25,6243 10,3 1,5
Bayramören (Çankırı) 00:34:27 19-12-2024 40,98 33,19167 6,99 1,5
KARAKUZU-BAYRAMOREN (CANKIRI) 00:34:25 19-12-2024 41,0268 33,1988 5 1,8
Kalecik (Ankara) 00:28:21 19-12-2024 40,14528 33,44194 11,5 1,1
Bucak (Burdur) 00:14:49 19-12-2024 37,38389 30,65667 7 1,4
BUCAK (BURDUR) 00:14:47 19-12-2024 37,4578 30,6212 4,2 1,5
Gelendost (Isparta) 23:40:25 18-12-2024 38,16944 30,92028 7 1,2
YENICE-GELENDOST (ISPARTA) 23:40:24 18-12-2024 38,1132 30,9113 13,8 1,5
Çine (Aydın) 23:38:25 18-12-2024 37,7525 28,05139 6,96 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 23:37:56 18-12-2024 37,80806 37,67528 9,04 1,1
Pütürge (Malatya) 23:25:55 18-12-2024 38,22167 38,60833 13,04 1,3
- 23:24:23 18-12-2024 0 0 0 0
Ezine (Çanakkale) 22:34:45 18-12-2024 39,68833 26,35222 12,75 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:42:57 18-12-2024 35,7302 25,3605 8,2 2
Kozan (Adana) 21:30:42 18-12-2024 37,60889 35,87639 7 1,2
Kozan (Adana) 21:05:46 18-12-2024 37,61 35,89583 7 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 21:05:45 18-12-2024 37,6108 35,878 6,6 2,1
Kırıkhan (Hatay) 20:36:28 18-12-2024 36,43361 36,28583 7 1,7
OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) 20:36:26 18-12-2024 36,4473 36,3137 5,3 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 20:29:12 18-12-2024 37,99222 36,63111 7 1,4
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:29:11 18-12-2024 38,0037 36,702 6,8 1,5
Aladağ (Adana) 20:27:27 18-12-2024 37,68861 35,41917 7,01 0,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:20:28 18-12-2024 37,8125 36,63833 7 1,5
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:20:27 18-12-2024 37,9182 36,499 8,4 1,5
Ege Denizi - [21.14 km] Söke (Aydın) 20:18:58 18-12-2024 37,60333 26,94 7 1,6
EGE DENIZI 20:18:56 18-12-2024 37,5327 26,8713 13,5 1,7
Yahyalı (Kayseri) 20:06:27 18-12-2024 37,70722 35,41861 7 1,7
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 20:06:26 18-12-2024 37,6255 35,3903 14,5 1,8
Kale (Malatya) 19:52:13 18-12-2024 38,33333 38,76806 10,79 1,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 19:52:12 18-12-2024 38,3802 38,7832 2,3 1,6
Ayvacık (Çanakkale) 19:44:24 18-12-2024 39,58861 26,57444 7 1,2
Yenişehir (Bursa) 19:24:25 18-12-2024 40,25222 29,46833 7,01 1,4
SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) REVIZE01 (2024.12.18 19:24:24) 19:24:24 18-12-2024 40,2977 29,497 12,8 1,6
Köprüköy (Erzurum) 18:51:56 18-12-2024 39,76889 41,87972 6,98 1,9
YESILOVA-KARAYAZI (ERZURUM) 18:51:54 18-12-2024 39,7593 41,9755 9,1 1,7
Akdeniz - [68.75 km] Gazipaşa (Antalya) 18:41:16 18-12-2024 35,75861 31,83861 30,58 1,9
Bulanık (Muş) 18:06:44 18-12-2024 39,08611 42,24306 7 2,1
KARAAGIL-BULANIK (MUS) 18:06:42 18-12-2024 39,1427 42,0728 12,5 1,9
Pamukkale (Denizli) 16:48:14 18-12-2024 38,05083 29,05056 8,36 2,4
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 16:48:14 18-12-2024 38,0593 29,0352 5,5 2,5
YUNANISTAN 15:51:39 18-12-2024 40,1407 23,1678 6,4 3
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) 15:05:48 18-12-2024 36,9757 27,2507 6,2 1,7
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 15:01:05 18-12-2024 38,0348 29,0702 9,5 1,8
Hüyük (Konya) 14:59:25 18-12-2024 38,00778 31,55583 7 0,8
Yalvaç (Isparta) 14:56:39 18-12-2024 38,20861 30,94639 7 0,9
CALTI-GELENDOST (ISPARTA) 14:56:38 18-12-2024 38,2023 31,0267 11,7 1,3
Avanos (Nevşehir) 14:40:53 18-12-2024 38,72694 34,74194 15,13 1,3
TADIM-(ELAZIG) 14:26:48 18-12-2024 38,5822 39,1527 24,3 1,1
PALANLI-(ADIYAMAN) 14:21:43 18-12-2024 37,8165 38,2832 3,4 1,7
SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 14:18:12 18-12-2024 39,3483 29,3213 0 1,5
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 14:04:05 18-12-2024 38,0985 37,2258 14,3 1,4
DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) 13:42:05 18-12-2024 39,5305 28,2125 3 1,7
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:37:55 18-12-2024 39,519 28,1018 26,1 1,2
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:36:38 18-12-2024 39,497 28,1563 10,9 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.74 km] Kuşadası (Aydın) 13:10:47 18-12-2024 37,83389 27,06389 7 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:10:47 18-12-2024 37,7885 27,0938 5,3 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:08:26 18-12-2024 39,4675 28,16889 7,01 1,4
DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:08:26 18-12-2024 39,45 28,0432 16,8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:12 18-12-2024 39,48194 28,17 7,06 1,9
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:12 18-12-2024 39,4398 28,1587 7,6 2,1
Nurdağı (Gaziantep) 13:04:07 18-12-2024 37,10806 36,90111 7 1,4
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:04:06 18-12-2024 37,0292 36,9093 9,3 1,6
Sivrice (Elazığ) 12:53:30 18-12-2024 38,43083 39,24194 7 2,1
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 12:53:29 18-12-2024 38,4428 39,2453 4,2 1,8
Bala (Ankara) 12:46:48 18-12-2024 39,34667 33,42139 6,97 1,2
KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) 12:46:47 18-12-2024 39,3478 33,4035 0 1,4
AGACPINAR-CEYHAN (ADANA) 12:44:19 18-12-2024 36,9637 35,7385 5 1,2
Eşme (Uşak) 12:23:17 18-12-2024 38,48722 29,15556 7 0,9
Ulubey (Uşak) 12:21:07 18-12-2024 38,47111 29,13083 7,03 0,8
Akçadağ (Malatya) 12:18:24 18-12-2024 38,28917 37,83639 6,97 1,8
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.12.18 12:18:22) 12:18:21 18-12-2024 38,2103 37,7788 11,9 2
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:41 18-12-2024 38,28389 38,25611 7 1,9
Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla) 11:58:56 18-12-2024 35,8175 27,5025 7,31 3,8
AKDENIZ 11:58:55 18-12-2024 35,8688 27,495 8,1 3,6
Güney (Denizli) 11:27:38 18-12-2024 38,09056 29,06528 6,89 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:24:15 18-12-2024 38,1525 37,31583 9,39 2
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:24:13 18-12-2024 38,1118 37,2007 5,8 2
Alanya (Antalya) 11:18:04 18-12-2024 36,56056 31,99167 7 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 10:52:50 18-12-2024 38,41139 38,21861 5,33 1,3
Sulusaray (Tokat) 10:31:13 18-12-2024 40,06444 36,04 6,96 1,4
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 10:31:12 18-12-2024 40,0723 36,0348 16,2 1,4
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