Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
19 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kale (Malatya)
|01:44:13 19-10-2024
|38,35583
|38,77278
|11,95
|2,8
|Ulaş (Sivas)
|00:56:48 19-10-2024
|39,45361
|37,35528
|11,52
|1,9
|Ulaş (Sivas)
|00:47:04 19-10-2024
|39,43861
|37,36028
|13,61
|1,8
|Merkez (Sivas)
|00:45:58 19-10-2024
|39,62194
|37,36583
|7,02
|1,4
|Kızılören (Afyonkarahisar)
|00:35:18 19-10-2024
|38,21972
|30,08639
|6,98
|3,7
|Merkez (Sivas)
|00:05:51 19-10-2024
|39,65167
|37,36139
|6,97
|1,9
|Kale (Malatya)
|00:01:48 19-10-2024
|38,37639
|38,75806
|10,06
|1,1
|Ege Denizi - [53.99 km] Ayvacık (Çanakkale)
|23:58:06 18-10-2024
|39,05056
|25,77111
|13,71
|2,4
|Kadirli (Osmaniye)
|23:56:44 18-10-2024
|37,56972
|36,12611
|7
|1,7
|Akdeniz - [40.16 km] Ortaca (Muğla)
|23:55:22 18-10-2024
|36,35389
|28,66778
|9,03
|1,7
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|23:45:22 18-10-2024
|37,1425
|36,63333
|5,9
|1,7
|Çelikhan (Adıyaman)
|23:17:48 18-10-2024
|38,09528
|38,45778
|7
|1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.83 km] Kuşadası (Aydın)
|22:44:34 18-10-2024
|37,84
|27,01722
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|22:36:24 18-10-2024
|38,34806
|38,7775
|10,85
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|22:31:51 18-10-2024
|40,0675
|36,05333
|6,98
|1,3
|Karadeniz - [16.73 km] Merkez (Sinop)
|22:26:15 18-10-2024
|41,92778
|35,3225
|7,04
|2
|Başiskele (Kocaeli)
|22:25:19 18-10-2024
|40,69028
|30,00361
|7
|1,1
|Akdeniz - [38.04 km] Ortaca (Muğla)
|22:14:02 18-10-2024
|36,37417
|28,655
|6,78
|1,7
|Akdeniz - [44.49 km] Ortaca (Muğla)
|22:10:54 18-10-2024
|36,3225
|28,60056
|6,84
|1,7
|Kale (Malatya)
|22:02:45 18-10-2024
|38,33972
|38,79194
|9,3
|2,4
|Kale (Malatya)
|21:46:43 18-10-2024
|38,36833
|38,8075
|7
|1,2
|Bodrum (Muğla)
|20:48:45 18-10-2024
|37,03722
|27,46944
|7,67
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|19:28:41 18-10-2024
|38,58778
|39,06806
|7
|1,3
|İliç (Erzincan)
|19:17:34 18-10-2024
|39,63583
|38,63472
|7
|1,9
|Merkez (Sivas)
|19:02:20 18-10-2024
|39,64361
|37,35944
|7,04
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:08:14 18-10-2024
|38,03417
|36,54778
|6,95
|1,7
|Kale (Malatya)
|17:24:43 18-10-2024
|38,33889
|38,79667
|7,1
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|17:03:19 18-10-2024
|37,60639
|36,29111
|11,7
|2,3
|Kale (Malatya)
|17:00:23 18-10-2024
|38,31972
|38,80444
|7,01
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|16:53:22 18-10-2024
|38,3025
|38,91667
|7
|1,2
|Çan (Çanakkale)
|16:41:11 18-10-2024
|40,03361
|26,99556
|7
|1,1
|Sincik (Adıyaman)
|16:23:42 18-10-2024
|37,94
|38,47444
|7
|1,3
|Soma (Manisa)
|15:54:59 18-10-2024
|39,25917
|27,74
|7,52
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:25:54 18-10-2024
|38,34139
|38,8275
|7
|2,5
|Merkez (Sivas)
|15:15:51 18-10-2024
|39,65444
|37,37194
|6,97
|2,4
|Nurdağı (Gaziantep)
|15:11:34 18-10-2024
|37,19028
|36,95833
|7
|1,7
|Çan (Çanakkale)
|15:04:13 18-10-2024
|40,10583
|27,02306
|6,99
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|14:57:03 18-10-2024
|38,25167
|38,82194
|7,09
|0,9
|Merkez (Sivas)
|14:54:45 18-10-2024
|39,65667
|37,36111
|7
|1,5
|Kale (Malatya)
|14:54:32 18-10-2024
|38,34056
|38,80361
|7
|1,4
|Belen (Hatay)
|14:47:57 18-10-2024
|36,50306
|36,23111
|5,63
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:38:53 18-10-2024
|38,4075
|37,40333
|7,48
|1,5
|Kale (Malatya)
|13:55:57 18-10-2024
|38,365
|38,79778
|7,02
|1,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|13:43:12 18-10-2024
|37,80056
|37,81
|6,25
|3,5
|Kale (Malatya)
|13:39:32 18-10-2024
|38,34028
|38,8275
|7
|1,9
|Kale (Malatya)
|13:34:58 18-10-2024
|38,34583
|38,78972
|7,03
|1,8
|Hafik (Sivas)
|13:21:29 18-10-2024
|39,63417
|37,46861
|7
|1,1
|Kocaali (Sakarya)
|13:16:53 18-10-2024
|40,94917
|30,81694
|7
|1,3
|Gülağaç (Aksaray)
|13:07:34 18-10-2024
|38,4275
|34,31
|7
|1,3
|Merkez (Sivas)
|13:05:23 18-10-2024
|39,64111
|37,36278
|7
|1,6
|Kale (Malatya)
|12:47:16 18-10-2024
|38,34083
|38,77694
|11,47
|1,8
|Ege Denizi - [14.40 km] Karaburun (İzmir)
|12:42:29 18-10-2024
|38,79389
|26,42278
|7,02
|1,7
|Emet (Kütahya)
|12:26:24 18-10-2024
|39,39306
|29,24722
|6,87
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|12:21:37 18-10-2024
|38,28528
|38,07778
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:19:43 18-10-2024
|39,48333
|28,14528
|7
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:11:17 18-10-2024
|38,31
|38,15667
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|11:51:27 18-10-2024
|38,22778
|38,79083
|6,61
|0,9
|Baskil (Elazığ)
|11:36:30 18-10-2024
|38,45056
|38,73639
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|11:35:49 18-10-2024
|38,31056
|38,69833
|10,42
|0,9
|Hazar Gölü - [01.39 km] Sivrice (Elazığ)
|11:31:05 18-10-2024
|38,46333
|39,30056
|7
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|10:52:11 18-10-2024
|38,15472
|38,53194
|7
|0,9
|Kale (Malatya)
|10:49:47 18-10-2024
|38,35167
|38,77528
|7,03
|1,4
|Gürün (Sivas)
|10:32:19 18-10-2024
|38,86472
|37,35722
|7
|1,4
|Hirfanlı Barajı - [01.91 km] Merkez (Kırşehir)
|10:21:13 18-10-2024
|39,12667
|33,70611
|7
|1,1
|Kale (Malatya)
|10:16:13 18-10-2024
|38,36
|38,81472
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|10:14:03 18-10-2024
|38,23722
|38,70222
|7,09
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|10:04:57 18-10-2024
|38,41194
|39,24139
|7
|2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [11.55 km] Gelibolu (Çanakkale)
|09:46:00 18-10-2024
|40,47444
|26,38556
|7
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|09:22:53 18-10-2024
|38,38861
|38,89028
|7
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:35:16 18-10-2024
|38,18528
|38,06917
|7
|1,6
|Kale (Malatya)
|08:18:07 18-10-2024
|38,375
|38,73472
|11,43
|0,9
|Kale (Malatya)
|08:10:04 18-10-2024
|38,37667
|38,74417
|10,77
|2,1
|Kale (Malatya)
|07:42:38 18-10-2024
|38,37306
|38,75278
|10,34
|1
|Kale (Malatya)
|07:40:52 18-10-2024
|38,34944
|38,77361
|7,03
|1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07:33:57 18-10-2024
|38,00472
|37,49806
|7
|2,2
|Kale (Malatya)
|07:18:28 18-10-2024
|38,37417
|38,73667
|11,12
|1,2
|Merkez (Sivas)
|07:14:44 18-10-2024
|39,66111
|37,35333
|6,94
|1,3
|Merkez (Sivas)
|06:51:22 18-10-2024
|39,64333
|37,40917
|6,97
|1,3
|Merkez (Sivas)
|06:49:14 18-10-2024
|39,66139
|37,37694
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|06:37:02 18-10-2024
|38,35972
|38,85444
|7
|0,8
|Merkez (Sivas)
|06:23:30 18-10-2024
|39,67333
|37,40417
|7
|1,7
|Akhisar (Manisa)
|06:19:24 18-10-2024
|38,95222
|28,02556
|7
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|06:09:14 18-10-2024
|38,3675
|38,89139
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|05:45:56 18-10-2024
|38,35861
|38,77417
|10,45
|1,3
|Sarıkamış (Kars)
|05:40:58 18-10-2024
|40,03361
|42,64389
|7
|1,4
|Sarıkamış (Kars)
|05:32:56 18-10-2024
|40,03861
|42,61889
|7,26
|2
|Sincik (Adıyaman)
|05:27:06 18-10-2024
|38,12389
|38,48833
|7
|1,8
|Kale (Malatya)
|05:19:55 18-10-2024
|38,34111
|38,79833
|7,16
|2,1
|Akdeniz - [97.25 km] Marmaris (Muğla)
|04:30:16 18-10-2024
|35,76694
|27,93472
|6,81
|2,2
|Akdeniz - [92.47 km] Marmaris (Muğla)
|04:28:04 18-10-2024
|35,80472
|27,98472
|7,03
|1,9
|Akdeniz - [34.10 km] Fethiye (Muğla)
|04:22:48 18-10-2024
|36,37556
|28,75944
|7
|1,4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|04:00:22 18-10-2024
|37,44333
|37,17833
|9,2
|2,4
|Marmaris (Muğla)
|03:44:47 18-10-2024
|36,79278
|28,40333
|7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|03:43:47 18-10-2024
|38,11417
|38,49194
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|03:43:33 18-10-2024
|38,33917
|38,80694
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|03:09:57 18-10-2024
|38,29583
|38,75944
|7,19
|0,8
|Demirözü (Bayburt)
|02:50:27 18-10-2024
|39,9875
|39,73583
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|02:12:16 18-10-2024
|38,38722
|38,93472
|11,48
|3,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|01:44:13 19-10-2024
|38,3813
|38,7608
|7,3
|2,7
|KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
|00:56:49 19-10-2024
|39,4992
|37,3792
|14,7
|1,8
|KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
|00:47:04 19-10-2024
|39,4952
|37,3988
|16,5
|1,8
|GULYAZI-KIZILOREN (AFYONKARAHISAR)
|00:35:17 19-10-2024
|38,2303
|30,1208
|2,6
|3,9
|AKPINAR-(SIVAS)
|00:05:52 19-10-2024
|39,6975
|37,3923
|7,1
|1,9
|EGE DENIZI
|23:58:06 18-10-2024
|39,0617
|25,7678
|9,9
|2,5
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|23:56:43 18-10-2024
|37,6247
|36,07
|16,8
|1,8
|ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|23:45:21 18-10-2024
|37,0902
|36,6823
|5
|1,5
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|22:36:24 18-10-2024
|38,3913
|38,8117
|11,3
|1,8
|SINOP (SINOP)
|22:26:13 18-10-2024
|42,1147
|35,228
|23,9
|2,2
|AKDENIZ
|22:14:01 18-10-2024
|36,4167
|28,654
|19,5
|1,8
|AKDENIZ
|22:10:49 18-10-2024
|36,14
|28,5983
|4
|1,8
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|22:02:44 18-10-2024
|38,3638
|38,815
|5
|2,6
|AKYARLAR-BODRUM (MUGLA)
|20:48:42 18-10-2024
|36,9317
|27,2985
|1,4
|2
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:46:44 18-10-2024
|38,359
|37,493
|15,1
|1,4
|HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)
|19:28:39 18-10-2024
|38,416
|38,9235
|13,9
|1,5
|DIKYAMAC-KEMAH (ERZINCAN)
|19:17:34 18-10-2024
|39,6027
|38,7812
|26,2
|2,1
|KARAYUN-(SIVAS)
|19:02:21 18-10-2024
|39,672
|37,3488
|6,4
|1,7
|HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:08:14 18-10-2024
|38,0417
|36,5287
|7,6
|1,7
|KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE)
|17:03:19 18-10-2024
|37,5077
|36,1522
|6,9
|2
|CAN (CANAKKALE)
|16:41:10 18-10-2024
|40,037
|27,0313
|4,4
|1,2
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|15:25:54 18-10-2024
|38,3625
|38,8512
|8,6
|2,5
|AKPINAR-(SIVAS)
|15:15:52 18-10-2024
|39,6833
|37,374
|9,6
|2,6
|CEKICLER-CAN (CANAKKALE)
|15:04:12 18-10-2024
|40,0003
|27,0317
|5,2
|1,7
|KICI-BELEN (HATAY)
|14:47:57 18-10-2024
|36,504
|36,2715
|5,1
|2
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:38:53 18-10-2024
|38,3427
|37,4047
|18,4
|1,5
|AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN)
|13:43:11 18-10-2024
|37,8063
|37,7822
|9,7
|3
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|13:34:58 18-10-2024
|38,3943
|38,8435
|19,3
|1,6
|AKTAS-KOCAALI (SAKARYA)
|13:16:52 18-10-2024
|40,9752
|30,8493
|24,7
|1,5
|HACIALI-(SIVAS)
|13:05:23 18-10-2024
|39,6618
|37,3617
|6,9
|1,9
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|12:47:16 18-10-2024
|38,3797
|38,7943
|17,9
|1,7
|EGE DENIZI
|12:42:30 18-10-2024
|38,8262
|26,4398
|8,9
|2,1
|TOPLUCA-AKHISAR (MANISA)
|12:35:53 18-10-2024
|38,8707
|27,971
|7,4
|1
|OMERFAKI-EMET (KUTAHYA)
|12:26:23 18-10-2024
|39,2628
|29,4705
|15,3
|1,6
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|12:11:16 18-10-2024
|38,3227
|38,0972
|0
|1,5
|SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:10:56 18-10-2024
|39,4537
|28,1532
|6,8
|1,9
|GOKDERE-PALU (ELAZIG)
|11:54:04 18-10-2024
|38,7442
|40,2162
|5,1
|1,7
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|11:31:05 18-10-2024
|38,4767
|39,2957
|15,2
|1,1
|TOKLUMEN-(KIRSEHIR)
|10:21:13 18-10-2024
|39,1127
|33,7048
|4,8
|1,2
|DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
|10:04:56 18-10-2024
|38,4473
|39,2602
|9,7
|2,1
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|09:46:00 18-10-2024
|40,4617
|26,3807
|14,6
|1,5
|SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA)
|09:44:37 18-10-2024
|37,1948
|35,8487
|19,7
|1,6
|INCEYER-CEYHAN (ADANA)
|09:43:25 18-10-2024
|37,1752
|35,8565
|13,5
|2,8
|ORTACALI-(ELAZIG)
|09:22:53 18-10-2024
|38,4592
|38,9905
|10,1
|1
|MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|08:44:11 18-10-2024
|38,078
|36,4932
|12,9
|2,2
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:33:57 18-10-2024
|38,0413
|37,5343
|2
|2
|CELALLI-HAFIK (SIVAS)
|06:23:30 18-10-2024
|39,7108
|37,4233
|9,1
|1,8
|COLAKLI-SARIKAMIS (KARS)
|05:32:55 18-10-2024
|40,0493
|42,6425
|10,2
|2,3
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|05:27:05 18-10-2024
|38,1705
|38,3973
|5
|2
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:19:54 18-10-2024
|38,351
|38,7932
|4,1
|2
|AKDENIZ
|04:30:15 18-10-2024
|35,7347
|27,8927
|6,7
|2,4
|AKDENIZ
|04:27:59 18-10-2024
|35,5445
|27,9663
|7,7
|2,1
|AKDENIZ
|04:22:50 18-10-2024
|36,4102
|28,7283
|16,4
|1,5
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|04:00:22 18-10-2024
|37,4327
|37,159
|7,1
|2,3
|ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)
|03:44:47 18-10-2024
|36,8385
|28,3592
|8,3
|1,4
|SARITAS-BASKIL (ELAZIG)
|02:12:14 18-10-2024
|38,4342
|38,9285
|5
|3,3
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem