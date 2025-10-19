Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
19 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akdeniz - [233.13 km] Datça (Muğla)
|23:27:10 19-10-2025
|34,74361
|26,49
|4,13
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:11:34 19-10-2025
|39,20722
|28,17389
|9,51
|1
|Çeşme (İzmir)
|23:02:24 19-10-2025
|38,23361
|26,40611
|11,46
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:39:08 19-10-2025
|39,18389
|28,20278
|5,22
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:39:08 19-10-2025
|39,195
|28,189
|9,9
|1,6
|Hazar Gölü - [03.01 km] Maden (Elazığ)
|22:33:57 19-10-2025
|38,46972
|39,39889
|7
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|22:30:32 19-10-2025
|37,24
|28,52028
|7,3
|1,1
|Simav (Kütahya)
|22:16:17 19-10-2025
|39,24167
|29,01
|11,45
|2,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:16:17 19-10-2025
|39,2563
|29,011
|6,9
|2,7
|Sumbas (Osmaniye)
|22:10:09 19-10-2025
|37,72583
|36,08583
|7
|1,9
|TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)
|22:10:08 19-10-2025
|37,7243
|36,0503
|5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:04:36 19-10-2025
|39,23583
|28,06667
|7,99
|1,7
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:04:36 19-10-2025
|39,2163
|27,9907
|11,6
|1,8
|Pasinler (Erzurum)
|21:49:01 19-10-2025
|39,89028
|41,79167
|5,26
|1,9
|SUNAK-PASINLER (ERZURUM)
|21:49:01 19-10-2025
|39,9295
|41,7688
|5,1
|1,8
|EGE DENIZI
|21:44:06 19-10-2025
|36,7127
|25,6505
|10
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|21:34:05 19-10-2025
|38,12028
|38,58806
|7,03
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:10:41 19-10-2025
|39,2447
|29,0042
|14,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|21:10:40 19-10-2025
|39,24028
|28,99667
|12
|1,8
|Seydikemer (Muğla)
|21:08:25 19-10-2025
|36,64028
|29,43611
|7,23
|1,2
|GIRMELER-FETHIYE (MUGLA)
|21:08:24 19-10-2025
|36,5895
|29,4125
|5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:04:02 19-10-2025
|39,21222
|28,16806
|7,99
|1,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:04:02 19-10-2025
|39,221
|28,198
|15,8
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:02:10 19-10-2025
|39,23139
|28,09361
|11,79
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:50:34 19-10-2025
|39,19222
|28,14528
|5,74
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:50:33 19-10-2025
|39,1948
|28,135
|8,6
|1,3
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|20:47:05 19-10-2025
|38,1163
|38,5285
|8,2
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:45:00 19-10-2025
|39,2382
|29,0148
|12
|1,6
|Simav (Kütahya)
|20:44:30 19-10-2025
|39,24722
|28,98083
|7
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:44:30 19-10-2025
|39,2368
|28,9885
|4,3
|1,9
|Sincik (Adıyaman)
|20:37:16 19-10-2025
|38,12056
|38,56806
|7
|3,1
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|20:37:15 19-10-2025
|38,1343
|38,5775
|1,7
|3
|Ege Denizi - [57.98 km] Bodrum (Muğla)
|20:35:38 19-10-2025
|37,02583
|26,60056
|5,88
|1,9
|EGE DENIZI
|20:35:37 19-10-2025
|36,8717
|26,596
|11,1
|2
|Simav (Kütahya)
|20:12:38 19-10-2025
|39,24222
|29,00611
|7
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|20:12:38 19-10-2025
|39,2165
|29,0343
|13,9
|1,4
|Sumbas (Osmaniye)
|20:01:36 19-10-2025
|37,745
|36,11667
|7,11
|1,4
|TENKERLI-FEKE (ADANA)
|20:01:36 19-10-2025
|37,7695
|35,9495
|16,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:58:19 19-10-2025
|39,16028
|28,17472
|5,16
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:58:19 19-10-2025
|39,1442
|28,1372
|17,4
|1,3
|Salihli (Manisa)
|19:34:42 19-10-2025
|38,55722
|28,18944
|7
|1
|Marmara Denizi - [20.01 km] Marmara (Balıkesir)
|19:20:06 19-10-2025
|40,72583
|27,895
|7
|1,1
|KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
|19:13:30 19-10-2025
|39,1237
|29,0495
|11,7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|19:13:29 19-10-2025
|39,13972
|29,03944
|10,47
|1,8
|Andırın (Kahramanmaraş)
|18:50:53 19-10-2025
|37,57611
|36,40139
|15,84
|2
|TORUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|18:50:53 19-10-2025
|37,4423
|36,3732
|3,1
|1,6
|Simav (Kütahya)
|18:33:51 19-10-2025
|39,22694
|28,98806
|7,09
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:33:51 19-10-2025
|39,2293
|28,9697
|13,3
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:09:17 19-10-2025
|39,19444
|28,22194
|4,86
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:09:17 19-10-2025
|39,1495
|28,2087
|12,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:58:18 19-10-2025
|39,20472
|28,11722
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:53:48 19-10-2025
|39,27611
|28,12667
|7
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|17:28:27 19-10-2025
|39,2098
|28,9693
|12,9
|1,2
|Simav (Kütahya)
|17:28:26 19-10-2025
|39,27194
|28,92611
|8,37
|1,2
|Simav (Kütahya)
|17:00:02 19-10-2025
|39,2075
|28,95417
|9,44
|1,5
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:00:01 19-10-2025
|39,2407
|28,9102
|9,1
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:22:10 19-10-2025
|39,2575
|28,1225
|5,03
|1,4
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:22:10 19-10-2025
|39,223
|28,0692
|9,6
|1,5
|Simav (Kütahya)
|16:15:11 19-10-2025
|39,27
|28,90944
|7,29
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|16:15:11 19-10-2025
|39,206
|28,9938
|11,6
|1,3
|Simav (Kütahya)
|16:11:42 19-10-2025
|39,25194
|28,91833
|11,19
|2,4
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|16:11:42 19-10-2025
|39,2647
|28,9317
|5,4
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|16:07:27 19-10-2025
|35,5857
|23,3397
|29,4
|2,8
|Sumbas (Osmaniye)
|16:01:28 19-10-2025
|37,72361
|36,07306
|7
|1,8
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|16:01:27 19-10-2025
|37,7643
|36,0887
|21
|2,1
|Sumbas (Osmaniye)
|16:00:07 19-10-2025
|37,72583
|36,08806
|7
|1,8
|KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)
|16:00:07 19-10-2025
|37,7977
|36,0428
|5,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:56:53 19-10-2025
|39,18111
|28,14111
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:56:53 19-10-2025
|39,1442
|28,1023
|13
|1,8
|Battalgazi (Malatya)
|15:35:57 19-10-2025
|38,13722
|38,57278
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|15:12:54 19-10-2025
|39,25
|28,99278
|7
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:04:22 19-10-2025
|39,18333
|28,13694
|7
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:04:21 19-10-2025
|39,1815
|28,1405
|9,4
|2,5
|Simav (Kütahya)
|15:00:12 19-10-2025
|39,27222
|28,93444
|7,13
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:51:52 19-10-2025
|39,25417
|28,11528
|5,9
|1,6
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:51:51 19-10-2025
|39,2562
|28,0817
|12,9
|1,8
|Sumbas (Osmaniye)
|14:39:10 19-10-2025
|37,73444
|36,09
|7
|4,1
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|14:39:09 19-10-2025
|37,7288
|36,0968
|5
|4
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|14:35:40 19-10-2025
|40,1985
|31,7732
|8,6
|2
|Beypazarı (Ankara)
|14:35:39 19-10-2025
|40,16889
|31,78667
|7
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:30:20 19-10-2025
|39,23806
|28,16694
|7,35
|1,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:30:20 19-10-2025
|39,2112
|28,2033
|13
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|14:28:08 19-10-2025
|39,2405
|28,9725
|12,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|14:28:07 19-10-2025
|39,27222
|28,96028
|9,21
|1,5
|Ege Denizi - [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
|14:24:35 19-10-2025
|39,38139
|25,97472
|7,11
|1,6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|14:24:34 19-10-2025
|39,3527
|25,913
|13,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:03:50 19-10-2025
|39,1875
|28,21333
|7,89
|1,7
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:03:50 19-10-2025
|39,1695
|28,2242
|11,3
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:49:49 19-10-2025
|39,15667
|28,22889
|7
|1,1
|Emet (Kütahya)
|13:04:13 19-10-2025
|39,37222
|29,28389
|6,25
|1,4
|YAGCIK-EMET (KUTAHYA)
|13:04:13 19-10-2025
|39,352
|29,2338
|14,7
|1,4
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|12:55:29 19-10-2025
|39,2045
|29,0642
|12,8
|1,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:55:08 19-10-2025
|38,24833
|38,27417
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:52:31 19-10-2025
|39,53194
|28,17722
|6,97
|1,4
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:52:31 19-10-2025
|39,5273
|28,0883
|5,2
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:45:18 19-10-2025
|39,2377
|28,9977
|9,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|12:45:17 19-10-2025
|39,23583
|28,96778
|12,08
|1,7
|Ula (Muğla)
|12:43:35 19-10-2025
|37,10056
|28,61806
|7,15
|1,2
|GOLCUK-ULA (MUGLA)
|12:43:34 19-10-2025
|37,1315
|28,5642
|18,7
|1,5
|Simav (Kütahya)
|12:32:48 19-10-2025
|39,2425
|29,00028
|9,52
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:32:47 19-10-2025
|39,2467
|29,0033
|10,3
|1,7
|TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
|12:29:05 19-10-2025
|36,5387
|40,1385
|5
|2,2
|Haseke (Suriye) - [47.22 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|12:29:04 19-10-2025
|36,45056
|40,25028
|6,97
|2,2
|Simav (Kütahya)
|12:25:33 19-10-2025
|39,26083
|28,94944
|6,47
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:25:32 19-10-2025
|39,2297
|28,9667
|4,6
|1,1
|Salihli (Manisa)
|12:23:45 19-10-2025
|38,57694
|28,20639
|6,9
|1,1
|Andırın (Kahramanmaraş)
|12:17:43 19-10-2025
|37,40833
|36,27
|7
|2,1
|SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE)
|12:17:42 19-10-2025
|37,3668
|36,2313
|10,6
|2,1
|Simav (Kütahya)
|12:10:02 19-10-2025
|39,22389
|28,9675
|11,69
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:10:02 19-10-2025
|39,2363
|28,9565
|9
|2,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|12:00:32 19-10-2025
|39,2348
|29,0032
|5,4
|2,6
|Simav (Kütahya)
|12:00:31 19-10-2025
|39,23639
|28,9775
|13,2
|2,3
|Simav (Kütahya)
|11:55:47 19-10-2025
|39,23417
|28,97861
|6,86
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|11:55:47 19-10-2025
|39,2185
|29,0323
|5,9
|1,1
|Milas (Muğla)
|11:41:28 19-10-2025
|37,17667
|27,87778
|7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:07:28 19-10-2025
|39,17667
|28,17778
|7,54
|1,6
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:07:27 19-10-2025
|39,191
|28,1757
|13,5
|1,4
|YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|10:56:24 19-10-2025
|37,1507
|28,5768
|10,2
|1,3
|Ula (Muğla)
|10:56:22 19-10-2025
|37,10583
|28,57306
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|10:53:10 19-10-2025
|39,23111
|29,00139
|7,84
|1,1
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|10:53:10 19-10-2025
|39,167
|29,0205
|17
|1,3
|Nurdağı (Gaziantep)
|10:37:39 19-10-2025
|37,13972
|36,90222
|7
|2
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|10:37:38 19-10-2025
|37,085
|36,9425
|12,3
|1,7
|Simav (Kütahya)
|10:30:19 19-10-2025
|39,24556
|29,02139
|9,61
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|10:30:19 19-10-2025
|39,2417
|29,0337
|12,5
|1,5
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:25:26 19-10-2025
|39,0917
|28,2282
|15,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:25 19-10-2025
|39,17583
|28,22472
|7,03
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:54:32 19-10-2025
|39,19944
|28,24694
|5,35
|1,6
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:54:32 19-10-2025
|39,1943
|28,26
|13,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|09:45:39 19-10-2025
|39,23611
|29,01167
|12,99
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|09:45:39 19-10-2025
|39,2385
|29,0158
|11,7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|09:27:58 19-10-2025
|37,09833
|28,60278
|7,01
|1,9
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|09:27:58 19-10-2025
|37,0983
|28,5655
|6
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|09:23:15 19-10-2025
|38,16778
|38,49667
|7
|1
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.39 km] Akyaka (Kars)
|09:21:47 19-10-2025
|41,35611
|43,91722
|6,54
|2,6
|GURCISTAN
|09:21:47 19-10-2025
|41,3362
|43,9067
|7,2
|2,7
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|09:11:39 19-10-2025
|39,0793
|28,0827
|8,8
|1,3
|IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
|08:53:48 19-10-2025
|37,1867
|27,8497
|5,4
|1,2
|Milas (Muğla)
|08:53:47 19-10-2025
|37,17972
|27,89111
|7
|1
|Marmara Denizi - [15.06 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|08:49:41 19-10-2025
|40,84083
|27,87611
|6,76
|1,9
|MARMARA DENIZI
|08:49:41 19-10-2025
|40,854
|27,8693
|7,4
|2,1
|Simav (Kütahya)
|08:11:54 19-10-2025
|39,20917
|29,01778
|13,37
|1,4
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|08:11:54 19-10-2025
|39,2307
|29,0415
|12,9
|1,6
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:01:44 19-10-2025
|37,073
|28,6155
|13,8
|1,3
|Ege Denizi - [08.64 km] Karaburun (İzmir)
|08:01:22 19-10-2025
|38,73111
|26,49944
|11,24
|1,4
|Ula (Muğla)
|07:45:30 19-10-2025
|37,1
|28,6125
|7
|1,1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|07:45:30 19-10-2025
|37,0703
|28,5973
|16,1
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:44:35 19-10-2025
|39,25444
|28,10361
|9,8
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:44:35 19-10-2025
|39,2495
|28,1493
|12,5
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:37:02 19-10-2025
|39,17417
|28,16056
|7
|1,1
|Ula (Muğla)
|07:32:52 19-10-2025
|37,10306
|28,55694
|7
|0,9
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|07:32:52 19-10-2025
|37,0817
|28,6173
|5,3
|1,2
|Samandağ (Hatay)
|07:01:04 19-10-2025
|36,20194
|36,03694
|13,24
|2,9
|AVCILAR-SAMANDAG (HATAY)
|07:01:04 19-10-2025
|36,1912
|36,0527
|10,9
|3
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:00:16 19-10-2025
|39,15417
|28,15917
|7,91
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:00:16 19-10-2025
|39,1467
|28,1267
|12,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|06:57:57 19-10-2025
|39,29222
|28,95778
|7,13
|1,4
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|06:57:57 19-10-2025
|39,28
|28,9893
|5,4
|1,6
|Soma (Manisa)
|06:52:54 19-10-2025
|39,07528
|27,54667
|6,96
|1,7
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|06:52:54 19-10-2025
|39,0718
|27,5598
|6,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:49:00 19-10-2025
|39,25944
|28,1425
|10,45
|0,9
|CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:49:00 19-10-2025
|39,2773
|28,1817
|8,4
|1
|Pütürge (Malatya)
|06:41:32 19-10-2025
|38,28417
|38,85
|7
|1
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|06:41:31 19-10-2025
|38,3008
|38,8505
|18,2
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:39:46 19-10-2025
|38,08194
|38,37806
|10,45
|1,7
|KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|06:39:46 19-10-2025
|38,0837
|38,3717
|4,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:30:33 19-10-2025
|39,22972
|28,16028
|8,99
|3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:30:33 19-10-2025
|39,2248
|28,1305
|14,3
|3,1
|Simav (Kütahya)
|06:19:40 19-10-2025
|39,23944
|28,97
|14,49
|2
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|06:19:40 19-10-2025
|39,2385
|28,9505
|7,4
|2,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:41:50 19-10-2025
|39,183
|28,1747
|12,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:41:49 19-10-2025
|39,18833
|28,18972
|4,51
|2,3
|Çal (Denizli)
|05:36:08 19-10-2025
|37,93444
|29,36917
|11,41
|1,1
|BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)
|05:36:07 19-10-2025
|37,9465
|29,3408
|8,7
|1,3
|Baskil (Elazığ)
|05:35:36 19-10-2025
|38,40083
|38,91667
|7
|0,8
|Feke (Adana)
|05:30:00 19-10-2025
|37,75944
|35,74111
|7,44
|1,7
|KAYADIBI-FEKE (ADANA)
|05:30:00 19-10-2025
|37,7657
|35,737
|3,8
|1,6
|Simav (Kütahya)
|05:21:46 19-10-2025
|39,27722
|28,92306
|7,38
|0,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:21:46 19-10-2025
|39,248
|28,9667
|12,3
|1
|Pütürge (Malatya)
|05:20:06 19-10-2025
|38,28528
|38,77444
|9,33
|1,3
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|05:20:05 19-10-2025
|38,3355
|38,742
|8,5
|1,4
|Simav (Kütahya)
|05:19:53 19-10-2025
|39,2725
|28,93583
|5,63
|0,8
|Gördes (Manisa)
|05:04:37 19-10-2025
|38,99111
|28,21528
|7
|0,7
|KARAYAGCI-GORDES (MANISA)
|05:04:37 19-10-2025
|38,9765
|28,234
|3,9
|0,9
|Van Gölü - [05.75 km] Tuşba (Van)
|04:55:24 19-10-2025
|38,58833
|43,15333
|7
|3,2
|CITOREN-(VAN)
|04:55:23 19-10-2025
|38,6145
|43,1588
|5
|3,2
|Simav (Kütahya)
|04:55:09 19-10-2025
|39,25639
|28,9275
|10,01
|0,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:55:08 19-10-2025
|39,221
|28,9697
|5,4
|1
|Feke (Adana)
|04:53:59 19-10-2025
|37,75361
|35,73889
|11,4
|2,9
|ORTAKOY-FEKE (ADANA)
|04:53:58 19-10-2025
|37,7547
|35,7202
|5
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:52:24 19-10-2025
|39,23972
|28,14694
|8,34
|1,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:52:24 19-10-2025
|39,221
|28,162
|14,1
|1,6
|Hisarcık (Kütahya)
|04:47:59 19-10-2025
|39,21278
|29,05556
|13,81
|1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:42:09 19-10-2025
|37,0887
|28,5915
|15,2
|1,1
|Simav (Kütahya)
|04:41:23 19-10-2025
|39,26111
|28,9825
|7,94
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:41:23 19-10-2025
|39,2323
|28,9917
|10,6
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|04:40:44 19-10-2025
|38,29278
|38,66444
|13,45
|1,3
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|04:40:43 19-10-2025
|38,2692
|38,6678
|18,3
|1
|Simav (Kütahya)
|04:34:33 19-10-2025
|39,20361
|29,03472
|15,17
|1
|EGE DENIZI
|04:16:11 19-10-2025
|36,628
|26,3977
|5,4
|2,8
|Ege Denizi - [92.24 km] Bodrum (Muğla)
|04:16:10 19-10-2025
|36,65944
|26,31972
|7
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:14:27 19-10-2025
|39,13417
|28,20611
|6,36
|1
|Köyceğiz (Muğla)
|04:12:46 19-10-2025
|37,09694
|28,90861
|7,52
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:12:17 19-10-2025
|39,17944
|28,18528
|6,17
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:12:17 19-10-2025
|39,1673
|28,1948
|9,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:06:43 19-10-2025
|39,2025
|28,11083
|6,67
|0,9
|Merkez (Isparta)
|04:05:01 19-10-2025
|37,72333
|30,55472
|6,82
|1,4
|ISPARTA (ISPARTA)
|04:05:01 19-10-2025
|37,7672
|30,5678
|6,3
|1,4
|Marmara Denizi - [21.60 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|03:56:25 19-10-2025
|40,77639
|27,90083
|5,57
|1,6
|MARMARA DENIZI
|03:56:23 19-10-2025
|40,8162
|27,9217
|7,4
|1,5
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:51:48 19-10-2025
|39,262
|28,0787
|5,4
|1,3
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|03:48:53 19-10-2025
|39,1225
|33,20972
|6,93
|0,9
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|03:48:52 19-10-2025
|39,0988
|33,1947
|2,9
|1,1
|Simav (Kütahya)
|03:45:37 19-10-2025
|39,24083
|28,98722
|8,01
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:45:36 19-10-2025
|39,2392
|29,0092
|12
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:38:58 19-10-2025
|39,24056
|28,12583
|9,87
|1
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:38:57 19-10-2025
|39,238
|28,155
|12,3
|1,2
|Salihli (Manisa)
|03:31:05 19-10-2025
|38,56083
|28,22472
|6,93
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:09:36 19-10-2025
|39,17
|28,17694
|7,08
|2,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:09:36 19-10-2025
|39,164
|28,1612
|14
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:03:28 19-10-2025
|39,17028
|28,17389
|7
|1,7
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:03:27 19-10-2025
|39,1652
|28,1422
|9,5
|2
|Tuşba (Van)
|02:50:32 19-10-2025
|38,88472
|43,53833
|10,95
|1,7
|BAGDASAN-(VAN)
|02:50:31 19-10-2025
|38,863
|43,5537
|3,2
|1,9
|Simav (Kütahya)
|02:23:58 19-10-2025
|39,25806
|28,99167
|9,18
|0,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:16:43 19-10-2025
|38,06528
|38,27389
|13,58
|1,9
|GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:16:43 19-10-2025
|38,0642
|38,2558
|5,1
|1,9
|YUNANISTAN
|02:11:47 19-10-2025
|40,306
|24,1457
|7,4
|2,3
|Ula (Muğla)
|02:09:22 19-10-2025
|37,12722
|28,61083
|6,99
|1,4
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:09:20 19-10-2025
|37,0802
|28,5837
|5
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|02:07:24 19-10-2025
|37,10306
|28,58444
|6,99
|1,1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|02:07:24 19-10-2025
|37,1143
|28,5953
|10
|1,5
|Marmara Denizi - [11.28 km] Bakırköy (İstanbul)
|01:43:22 19-10-2025
|40,85917
|28,82222
|7,85
|1,8
|MARMARA DENIZI
|01:43:21 19-10-2025
|40,847
|28,8248
|15,4
|2,2
|Ula (Muğla)
|01:40:17 19-10-2025
|37,11778
|28,57694
|7,02
|1,1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|01:40:16 19-10-2025
|37,0835
|28,5928
|18,1
|1,4
|Bulanık (Muş)
|01:39:01 19-10-2025
|39,08722
|42,37611
|7,04
|1
|Merzifon (Amasya)
|01:35:08 19-10-2025
|40,73361
|35,30083
|7,15
|1,1
|KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:29:34 19-10-2025
|39,282
|28,1413
|9,9
|1,7
|Yatağan (Muğla)
|01:28:09 19-10-2025
|37,32444
|28,20694
|6,98
|1,3
|BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA)
|01:28:08 19-10-2025
|37,2922
|28,1253
|5
|1,2
|Doğubayazıt (Ağrı)
|01:25:41 19-10-2025
|39,67
|43,67222
|15,25
|1,6
|YENICADIR-DIYADIN (AGRI)
|01:25:41 19-10-2025
|39,6518
|43,6825
|5,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:18:22 19-10-2025
|39,17583
|28,17917
|8,08
|2,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:18:21 19-10-2025
|39,161
|28,1638
|15,7
|3,2
|Söke (Aydın)
|01:16:24 19-10-2025
|37,54194
|27,60083
|7,07
|1,1
|Doğubayazıt (Ağrı)
|01:02:44 19-10-2025
|39,67417
|43,67528
|12,31
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|01:00:48 19-10-2025
|38,19194
|38,62389
|7,11
|0,8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:53:42 19-10-2025
|37,75528
|37,60056
|9,66
|1,2
|BAGLARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|00:53:41 19-10-2025
|37,768
|37,5837
|14,1
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|00:44:33 19-10-2025
|37,47417
|37,19528
|15,53
|1,2
|SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|00:44:33 19-10-2025
|37,4927
|37,1838
|6,7
|1,1
|Datça (Muğla)
|00:36:33 19-10-2025
|36,75889
|27,70139
|6,91
|1,3
|Koçarlı (Aydın)
|00:21:19 19-10-2025
|37,67056
|27,69972
|9,65
|1,5
