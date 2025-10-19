Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ekim 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?

19 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - [233.13 km] Datça (Muğla) 23:27:10 19-10-2025 34,74361 26,49 4,13 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:34 19-10-2025 39,20722 28,17389 9,51 1
Çeşme (İzmir) 23:02:24 19-10-2025 38,23361 26,40611 11,46 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:08 19-10-2025 39,18389 28,20278 5,22 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:08 19-10-2025 39,195 28,189 9,9 1,6
Hazar Gölü - [03.01 km] Maden (Elazığ) 22:33:57 19-10-2025 38,46972 39,39889 7 0,9
Menteşe (Muğla) 22:30:32 19-10-2025 37,24 28,52028 7,3 1,1
Simav (Kütahya) 22:16:17 19-10-2025 39,24167 29,01 11,45 2,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:16:17 19-10-2025 39,2563 29,011 6,9 2,7
Sumbas (Osmaniye) 22:10:09 19-10-2025 37,72583 36,08583 7 1,9
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 22:10:08 19-10-2025 37,7243 36,0503 5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:04:36 19-10-2025 39,23583 28,06667 7,99 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:04:36 19-10-2025 39,2163 27,9907 11,6 1,8
Pasinler (Erzurum) 21:49:01 19-10-2025 39,89028 41,79167 5,26 1,9
SUNAK-PASINLER (ERZURUM) 21:49:01 19-10-2025 39,9295 41,7688 5,1 1,8
EGE DENIZI 21:44:06 19-10-2025 36,7127 25,6505 10 1,8
Pütürge (Malatya) 21:34:05 19-10-2025 38,12028 38,58806 7,03 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:10:41 19-10-2025 39,2447 29,0042 14,1 1,7
Simav (Kütahya) 21:10:40 19-10-2025 39,24028 28,99667 12 1,8
Seydikemer (Muğla) 21:08:25 19-10-2025 36,64028 29,43611 7,23 1,2
GIRMELER-FETHIYE (MUGLA) 21:08:24 19-10-2025 36,5895 29,4125 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:04:02 19-10-2025 39,21222 28,16806 7,99 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:04:02 19-10-2025 39,221 28,198 15,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:02:10 19-10-2025 39,23139 28,09361 11,79 1
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:34 19-10-2025 39,19222 28,14528 5,74 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:33 19-10-2025 39,1948 28,135 8,6 1,3
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 20:47:05 19-10-2025 38,1163 38,5285 8,2 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:45:00 19-10-2025 39,2382 29,0148 12 1,6
Simav (Kütahya) 20:44:30 19-10-2025 39,24722 28,98083 7 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:44:30 19-10-2025 39,2368 28,9885 4,3 1,9
Sincik (Adıyaman) 20:37:16 19-10-2025 38,12056 38,56806 7 3,1
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 20:37:15 19-10-2025 38,1343 38,5775 1,7 3
Ege Denizi - [57.98 km] Bodrum (Muğla) 20:35:38 19-10-2025 37,02583 26,60056 5,88 1,9
EGE DENIZI 20:35:37 19-10-2025 36,8717 26,596 11,1 2
Simav (Kütahya) 20:12:38 19-10-2025 39,24222 29,00611 7 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20:12:38 19-10-2025 39,2165 29,0343 13,9 1,4
Sumbas (Osmaniye) 20:01:36 19-10-2025 37,745 36,11667 7,11 1,4
TENKERLI-FEKE (ADANA) 20:01:36 19-10-2025 37,7695 35,9495 16,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:19 19-10-2025 39,16028 28,17472 5,16 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:58:19 19-10-2025 39,1442 28,1372 17,4 1,3
Salihli (Manisa) 19:34:42 19-10-2025 38,55722 28,18944 7 1
Marmara Denizi - [20.01 km] Marmara (Balıkesir) 19:20:06 19-10-2025 40,72583 27,895 7 1,1
KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 19:13:30 19-10-2025 39,1237 29,0495 11,7 1,8
Simav (Kütahya) 19:13:29 19-10-2025 39,13972 29,03944 10,47 1,8
Andırın (Kahramanmaraş) 18:50:53 19-10-2025 37,57611 36,40139 15,84 2
TORUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 18:50:53 19-10-2025 37,4423 36,3732 3,1 1,6
Simav (Kütahya) 18:33:51 19-10-2025 39,22694 28,98806 7,09 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:33:51 19-10-2025 39,2293 28,9697 13,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:17 19-10-2025 39,19444 28,22194 4,86 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:09:17 19-10-2025 39,1495 28,2087 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:58:18 19-10-2025 39,20472 28,11722 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:48 19-10-2025 39,27611 28,12667 7 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 17:28:27 19-10-2025 39,2098 28,9693 12,9 1,2
Simav (Kütahya) 17:28:26 19-10-2025 39,27194 28,92611 8,37 1,2
Simav (Kütahya) 17:00:02 19-10-2025 39,2075 28,95417 9,44 1,5
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:00:01 19-10-2025 39,2407 28,9102 9,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:22:10 19-10-2025 39,2575 28,1225 5,03 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:22:10 19-10-2025 39,223 28,0692 9,6 1,5
Simav (Kütahya) 16:15:11 19-10-2025 39,27 28,90944 7,29 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:15:11 19-10-2025 39,206 28,9938 11,6 1,3
Simav (Kütahya) 16:11:42 19-10-2025 39,25194 28,91833 11,19 2,4
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 16:11:42 19-10-2025 39,2647 28,9317 5,4 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 16:07:27 19-10-2025 35,5857 23,3397 29,4 2,8
Sumbas (Osmaniye) 16:01:28 19-10-2025 37,72361 36,07306 7 1,8
AKOLUK-FEKE (ADANA) 16:01:27 19-10-2025 37,7643 36,0887 21 2,1
Sumbas (Osmaniye) 16:00:07 19-10-2025 37,72583 36,08806 7 1,8
KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 16:00:07 19-10-2025 37,7977 36,0428 5,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:53 19-10-2025 39,18111 28,14111 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:53 19-10-2025 39,1442 28,1023 13 1,8
Battalgazi (Malatya) 15:35:57 19-10-2025 38,13722 38,57278 7 1,2
Simav (Kütahya) 15:12:54 19-10-2025 39,25 28,99278 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:22 19-10-2025 39,18333 28,13694 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:21 19-10-2025 39,1815 28,1405 9,4 2,5
Simav (Kütahya) 15:00:12 19-10-2025 39,27222 28,93444 7,13 1
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:52 19-10-2025 39,25417 28,11528 5,9 1,6
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:51:51 19-10-2025 39,2562 28,0817 12,9 1,8
Sumbas (Osmaniye) 14:39:10 19-10-2025 37,73444 36,09 7 4,1
AKOLUK-FEKE (ADANA) 14:39:09 19-10-2025 37,7288 36,0968 5 4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 14:35:40 19-10-2025 40,1985 31,7732 8,6 2
Beypazarı (Ankara) 14:35:39 19-10-2025 40,16889 31,78667 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:30:20 19-10-2025 39,23806 28,16694 7,35 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:30:20 19-10-2025 39,2112 28,2033 13 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:28:08 19-10-2025 39,2405 28,9725 12,5 1,4
Simav (Kütahya) 14:28:07 19-10-2025 39,27222 28,96028 9,21 1,5
Ege Denizi - [13.42 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:24:35 19-10-2025 39,38139 25,97472 7,11 1,6
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 14:24:34 19-10-2025 39,3527 25,913 13,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:50 19-10-2025 39,1875 28,21333 7,89 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:50 19-10-2025 39,1695 28,2242 11,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:49 19-10-2025 39,15667 28,22889 7 1,1
Emet (Kütahya) 13:04:13 19-10-2025 39,37222 29,28389 6,25 1,4
YAGCIK-EMET (KUTAHYA) 13:04:13 19-10-2025 39,352 29,2338 14,7 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 12:55:29 19-10-2025 39,2045 29,0642 12,8 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:55:08 19-10-2025 38,24833 38,27417 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:52:31 19-10-2025 39,53194 28,17722 6,97 1,4
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:52:31 19-10-2025 39,5273 28,0883 5,2 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:45:18 19-10-2025 39,2377 28,9977 9,4 2,1
Simav (Kütahya) 12:45:17 19-10-2025 39,23583 28,96778 12,08 1,7
Ula (Muğla) 12:43:35 19-10-2025 37,10056 28,61806 7,15 1,2
GOLCUK-ULA (MUGLA) 12:43:34 19-10-2025 37,1315 28,5642 18,7 1,5
Simav (Kütahya) 12:32:48 19-10-2025 39,2425 29,00028 9,52 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:32:47 19-10-2025 39,2467 29,0033 10,3 1,7
TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI 12:29:05 19-10-2025 36,5387 40,1385 5 2,2
Haseke (Suriye) - [47.22 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) 12:29:04 19-10-2025 36,45056 40,25028 6,97 2,2
Simav (Kütahya) 12:25:33 19-10-2025 39,26083 28,94944 6,47 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:25:32 19-10-2025 39,2297 28,9667 4,6 1,1
Salihli (Manisa) 12:23:45 19-10-2025 38,57694 28,20639 6,9 1,1
Andırın (Kahramanmaraş) 12:17:43 19-10-2025 37,40833 36,27 7 2,1
SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) 12:17:42 19-10-2025 37,3668 36,2313 10,6 2,1
Simav (Kütahya) 12:10:02 19-10-2025 39,22389 28,9675 11,69 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:10:02 19-10-2025 39,2363 28,9565 9 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:00:32 19-10-2025 39,2348 29,0032 5,4 2,6
Simav (Kütahya) 12:00:31 19-10-2025 39,23639 28,9775 13,2 2,3
Simav (Kütahya) 11:55:47 19-10-2025 39,23417 28,97861 6,86 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 11:55:47 19-10-2025 39,2185 29,0323 5,9 1,1
Milas (Muğla) 11:41:28 19-10-2025 37,17667 27,87778 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:07:28 19-10-2025 39,17667 28,17778 7,54 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:07:27 19-10-2025 39,191 28,1757 13,5 1,4
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 10:56:24 19-10-2025 37,1507 28,5768 10,2 1,3
Ula (Muğla) 10:56:22 19-10-2025 37,10583 28,57306 7 1,1
Simav (Kütahya) 10:53:10 19-10-2025 39,23111 29,00139 7,84 1,1
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 10:53:10 19-10-2025 39,167 29,0205 17 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 10:37:39 19-10-2025 37,13972 36,90222 7 2
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 10:37:38 19-10-2025 37,085 36,9425 12,3 1,7
Simav (Kütahya) 10:30:19 19-10-2025 39,24556 29,02139 9,61 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 10:30:19 19-10-2025 39,2417 29,0337 12,5 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:26 19-10-2025 39,0917 28,2282 15,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:25 19-10-2025 39,17583 28,22472 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:54:32 19-10-2025 39,19944 28,24694 5,35 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:54:32 19-10-2025 39,1943 28,26 13,1 1,9
Simav (Kütahya) 09:45:39 19-10-2025 39,23611 29,01167 12,99 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:45:39 19-10-2025 39,2385 29,0158 11,7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 09:27:58 19-10-2025 37,09833 28,60278 7,01 1,9
KIYRA-ULA (MUGLA) 09:27:58 19-10-2025 37,0983 28,5655 6 2,1
Battalgazi (Malatya) 09:23:15 19-10-2025 38,16778 38,49667 7 1
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.39 km] Akyaka (Kars) 09:21:47 19-10-2025 41,35611 43,91722 6,54 2,6
GURCISTAN 09:21:47 19-10-2025 41,3362 43,9067 7,2 2,7
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 09:11:39 19-10-2025 39,0793 28,0827 8,8 1,3
IKIZKOY-MILAS (MUGLA) 08:53:48 19-10-2025 37,1867 27,8497 5,4 1,2
Milas (Muğla) 08:53:47 19-10-2025 37,17972 27,89111 7 1
Marmara Denizi - [15.06 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 08:49:41 19-10-2025 40,84083 27,87611 6,76 1,9
MARMARA DENIZI 08:49:41 19-10-2025 40,854 27,8693 7,4 2,1
Simav (Kütahya) 08:11:54 19-10-2025 39,20917 29,01778 13,37 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:11:54 19-10-2025 39,2307 29,0415 12,9 1,6
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:01:44 19-10-2025 37,073 28,6155 13,8 1,3
Ege Denizi - [08.64 km] Karaburun (İzmir) 08:01:22 19-10-2025 38,73111 26,49944 11,24 1,4
Ula (Muğla) 07:45:30 19-10-2025 37,1 28,6125 7 1,1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 07:45:30 19-10-2025 37,0703 28,5973 16,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:44:35 19-10-2025 39,25444 28,10361 9,8 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:44:35 19-10-2025 39,2495 28,1493 12,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:37:02 19-10-2025 39,17417 28,16056 7 1,1
Ula (Muğla) 07:32:52 19-10-2025 37,10306 28,55694 7 0,9
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 07:32:52 19-10-2025 37,0817 28,6173 5,3 1,2
Samandağ (Hatay) 07:01:04 19-10-2025 36,20194 36,03694 13,24 2,9
AVCILAR-SAMANDAG (HATAY) 07:01:04 19-10-2025 36,1912 36,0527 10,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 07:00:16 19-10-2025 39,15417 28,15917 7,91 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:00:16 19-10-2025 39,1467 28,1267 12,8 1,4
Simav (Kütahya) 06:57:57 19-10-2025 39,29222 28,95778 7,13 1,4
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:57:57 19-10-2025 39,28 28,9893 5,4 1,6
Soma (Manisa) 06:52:54 19-10-2025 39,07528 27,54667 6,96 1,7
EGNEZ-SOMA (MANISA) 06:52:54 19-10-2025 39,0718 27,5598 6,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:49:00 19-10-2025 39,25944 28,1425 10,45 0,9
CELEBILER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:49:00 19-10-2025 39,2773 28,1817 8,4 1
Pütürge (Malatya) 06:41:32 19-10-2025 38,28417 38,85 7 1
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 06:41:31 19-10-2025 38,3008 38,8505 18,2 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 06:39:46 19-10-2025 38,08194 38,37806 10,45 1,7
KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 06:39:46 19-10-2025 38,0837 38,3717 4,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:30:33 19-10-2025 39,22972 28,16028 8,99 3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:30:33 19-10-2025 39,2248 28,1305 14,3 3,1
Simav (Kütahya) 06:19:40 19-10-2025 39,23944 28,97 14,49 2
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:19:40 19-10-2025 39,2385 28,9505 7,4 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:50 19-10-2025 39,183 28,1747 12,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:49 19-10-2025 39,18833 28,18972 4,51 2,3
Çal (Denizli) 05:36:08 19-10-2025 37,93444 29,36917 11,41 1,1
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) 05:36:07 19-10-2025 37,9465 29,3408 8,7 1,3
Baskil (Elazığ) 05:35:36 19-10-2025 38,40083 38,91667 7 0,8
Feke (Adana) 05:30:00 19-10-2025 37,75944 35,74111 7,44 1,7
KAYADIBI-FEKE (ADANA) 05:30:00 19-10-2025 37,7657 35,737 3,8 1,6
Simav (Kütahya) 05:21:46 19-10-2025 39,27722 28,92306 7,38 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:21:46 19-10-2025 39,248 28,9667 12,3 1
Pütürge (Malatya) 05:20:06 19-10-2025 38,28528 38,77444 9,33 1,3
SARIOT-KALE (MALATYA) 05:20:05 19-10-2025 38,3355 38,742 8,5 1,4
Simav (Kütahya) 05:19:53 19-10-2025 39,2725 28,93583 5,63 0,8
Gördes (Manisa) 05:04:37 19-10-2025 38,99111 28,21528 7 0,7
KARAYAGCI-GORDES (MANISA) 05:04:37 19-10-2025 38,9765 28,234 3,9 0,9
Van Gölü - [05.75 km] Tuşba (Van) 04:55:24 19-10-2025 38,58833 43,15333 7 3,2
CITOREN-(VAN) 04:55:23 19-10-2025 38,6145 43,1588 5 3,2
Simav (Kütahya) 04:55:09 19-10-2025 39,25639 28,9275 10,01 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:55:08 19-10-2025 39,221 28,9697 5,4 1
Feke (Adana) 04:53:59 19-10-2025 37,75361 35,73889 11,4 2,9
ORTAKOY-FEKE (ADANA) 04:53:58 19-10-2025 37,7547 35,7202 5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:52:24 19-10-2025 39,23972 28,14694 8,34 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:52:24 19-10-2025 39,221 28,162 14,1 1,6
Hisarcık (Kütahya) 04:47:59 19-10-2025 39,21278 29,05556 13,81 1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:42:09 19-10-2025 37,0887 28,5915 15,2 1,1
Simav (Kütahya) 04:41:23 19-10-2025 39,26111 28,9825 7,94 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:41:23 19-10-2025 39,2323 28,9917 10,6 1,5
Battalgazi (Malatya) 04:40:44 19-10-2025 38,29278 38,66444 13,45 1,3
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 04:40:43 19-10-2025 38,2692 38,6678 18,3 1
Simav (Kütahya) 04:34:33 19-10-2025 39,20361 29,03472 15,17 1
EGE DENIZI 04:16:11 19-10-2025 36,628 26,3977 5,4 2,8
Ege Denizi - [92.24 km] Bodrum (Muğla) 04:16:10 19-10-2025 36,65944 26,31972 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:27 19-10-2025 39,13417 28,20611 6,36 1
Köyceğiz (Muğla) 04:12:46 19-10-2025 37,09694 28,90861 7,52 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:12:17 19-10-2025 39,17944 28,18528 6,17 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:17 19-10-2025 39,1673 28,1948 9,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:06:43 19-10-2025 39,2025 28,11083 6,67 0,9
Merkez (Isparta) 04:05:01 19-10-2025 37,72333 30,55472 6,82 1,4
ISPARTA (ISPARTA) 04:05:01 19-10-2025 37,7672 30,5678 6,3 1,4
Marmara Denizi - [21.60 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 03:56:25 19-10-2025 40,77639 27,90083 5,57 1,6
MARMARA DENIZI 03:56:23 19-10-2025 40,8162 27,9217 7,4 1,5
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:51:48 19-10-2025 39,262 28,0787 5,4 1,3
Şereflikoçhisar (Ankara) 03:48:53 19-10-2025 39,1225 33,20972 6,93 0,9
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 03:48:52 19-10-2025 39,0988 33,1947 2,9 1,1
Simav (Kütahya) 03:45:37 19-10-2025 39,24083 28,98722 8,01 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:45:36 19-10-2025 39,2392 29,0092 12 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:58 19-10-2025 39,24056 28,12583 9,87 1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:57 19-10-2025 39,238 28,155 12,3 1,2
Salihli (Manisa) 03:31:05 19-10-2025 38,56083 28,22472 6,93 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:36 19-10-2025 39,17 28,17694 7,08 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:09:36 19-10-2025 39,164 28,1612 14 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:28 19-10-2025 39,17028 28,17389 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:03:27 19-10-2025 39,1652 28,1422 9,5 2
Tuşba (Van) 02:50:32 19-10-2025 38,88472 43,53833 10,95 1,7
BAGDASAN-(VAN) 02:50:31 19-10-2025 38,863 43,5537 3,2 1,9
Simav (Kütahya) 02:23:58 19-10-2025 39,25806 28,99167 9,18 0,8
Çelikhan (Adıyaman) 02:16:43 19-10-2025 38,06528 38,27389 13,58 1,9
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:16:43 19-10-2025 38,0642 38,2558 5,1 1,9
YUNANISTAN 02:11:47 19-10-2025 40,306 24,1457 7,4 2,3
Ula (Muğla) 02:09:22 19-10-2025 37,12722 28,61083 6,99 1,4
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:09:20 19-10-2025 37,0802 28,5837 5 1,6
Köyceğiz (Muğla) 02:07:24 19-10-2025 37,10306 28,58444 6,99 1,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 02:07:24 19-10-2025 37,1143 28,5953 10 1,5
Marmara Denizi - [11.28 km] Bakırköy (İstanbul) 01:43:22 19-10-2025 40,85917 28,82222 7,85 1,8
MARMARA DENIZI 01:43:21 19-10-2025 40,847 28,8248 15,4 2,2
Ula (Muğla) 01:40:17 19-10-2025 37,11778 28,57694 7,02 1,1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:40:16 19-10-2025 37,0835 28,5928 18,1 1,4
Bulanık (Muş) 01:39:01 19-10-2025 39,08722 42,37611 7,04 1
Merzifon (Amasya) 01:35:08 19-10-2025 40,73361 35,30083 7,15 1,1
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:29:34 19-10-2025 39,282 28,1413 9,9 1,7
Yatağan (Muğla) 01:28:09 19-10-2025 37,32444 28,20694 6,98 1,3
BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA) 01:28:08 19-10-2025 37,2922 28,1253 5 1,2
Doğubayazıt (Ağrı) 01:25:41 19-10-2025 39,67 43,67222 15,25 1,6
YENICADIR-DIYADIN (AGRI) 01:25:41 19-10-2025 39,6518 43,6825 5,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:22 19-10-2025 39,17583 28,17917 8,08 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:21 19-10-2025 39,161 28,1638 15,7 3,2
Söke (Aydın) 01:16:24 19-10-2025 37,54194 27,60083 7,07 1,1
Doğubayazıt (Ağrı) 01:02:44 19-10-2025 39,67417 43,67528 12,31 1,5
Pütürge (Malatya) 01:00:48 19-10-2025 38,19194 38,62389 7,11 0,8
Gölbaşı (Adıyaman) 00:53:42 19-10-2025 37,75528 37,60056 9,66 1,2
BAGLARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:53:41 19-10-2025 37,768 37,5837 14,1 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 00:44:33 19-10-2025 37,47417 37,19528 15,53 1,2
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 00:44:33 19-10-2025 37,4927 37,1838 6,7 1,1
Datça (Muğla) 00:36:33 19-10-2025 36,75889 27,70139 6,91 1,3
Koçarlı (Aydın) 00:21:19 19-10-2025 37,67056 27,69972 9,65 1,5
