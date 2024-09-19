Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Eylül 2024

19 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Doğanşehir (Malatya)
|23:11:23 18-09-2024
|38,15306
|37,94528
|11,27
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|23:07:00 18-09-2024
|37,79167
|36,18472
|7
|1,3
|Karlıova (Bingöl)
|23:04:52 18-09-2024
|39,38917
|40,68639
|7
|1,7
|Darende (Malatya)
|22:27:41 18-09-2024
|38,43778
|37,54444
|6,99
|2
|Eğirdir (Isparta)
|21:22:09 18-09-2024
|37,90278
|30,94056
|11,08
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|20:48:23 18-09-2024
|38,03972
|37,615
|13,57
|2,5
|Gürün (Sivas)
|20:34:28 18-09-2024
|38,83611
|37,46806
|7
|2
|Gürün (Sivas)
|20:30:07 18-09-2024
|38,83111
|37,45194
|7
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|19:46:40 18-09-2024
|38,05806
|37,60528
|11,62
|1,7
|Ege Denizi - [56.17 km] Marmaris (Muğla)
|19:42:26 18-09-2024
|36,12667
|28,07056
|7,86
|1,5
|Menteşe (Muğla)
|19:34:55 18-09-2024
|37,18111
|28,34333
|7
|1,3
|Aziziye (Erzurum)
|19:08:48 18-09-2024
|39,91889
|41,0975
|6,59
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|18:11:04 18-09-2024
|38,09167
|38,37056
|11,03
|1,8
|Akdeniz - [45.83 km] Ortaca (Muğla)
|17:43:06 18-09-2024
|36,305
|28,63889
|7
|1,6
|Çelikhan (Adıyaman)
|17:34:41 18-09-2024
|38,08889
|38,43361
|7
|1,4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|17:28:08 18-09-2024
|37,46667
|36,91833
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|17:25:05 18-09-2024
|38,23667
|38,63111
|9,96
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|17:10:15 18-09-2024
|38,13083
|38,51806
|7,03
|2,2
|Adapazarı (Sakarya)
|15:57:55 18-09-2024
|40,84917
|30,41944
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|15:38:23 18-09-2024
|38,37694
|37,39917
|7,01
|2,3
|Ulubey (Uşak)
|15:24:54 18-09-2024
|38,47028
|29,14917
|7
|0,9
|Turgutlu (Manisa)
|14:46:06 18-09-2024
|38,37889
|27,85778
|7
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|14:26:55 18-09-2024
|38,74278
|39,21167
|9,56
|0,9
|Honaz (Denizli)
|13:39:58 18-09-2024
|37,86222
|29,31778
|7
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|13:36:46 18-09-2024
|38,55944
|39,06083
|38,9
|1,2
|Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir)
|13:27:47 18-09-2024
|40,76694
|27,74083
|6,82
|1,8
|Hisarcık (Kütahya)
|13:16:59 18-09-2024
|39,21778
|29,10472
|6,7
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|12:54:16 18-09-2024
|39,91028
|28,80583
|7,42
|1,7
|Sarayönü (Konya)
|12:44:24 18-09-2024
|38,3025
|32,51028
|7
|1,2
|Domaniç (Kütahya)
|12:42:25 18-09-2024
|39,76194
|29,63972
|31,03
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:35:43 18-09-2024
|38,03083
|38,1875
|7
|1,4
|Buharkent (Aydın)
|12:21:54 18-09-2024
|37,94583
|28,80278
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|12:18:12 18-09-2024
|38,18528
|38,60556
|11,04
|1,5
|Aladağ (Adana)
|12:04:15 18-09-2024
|37,64111
|35,37333
|7
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:58:41 18-09-2024
|38,35972
|37,38361
|7,08
|2
|Ağaçören (Aksaray)
|11:45:53 18-09-2024
|38,71361
|33,84417
|8,89
|1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:39:36 18-09-2024
|39,95917
|28,76
|7
|1,4
|Çamlıyayla (Mersin)
|11:13:34 18-09-2024
|37,3525
|34,55417
|6,94
|1,8
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.12 km] Gönen (Balıkesir)
|10:56:39 18-09-2024
|40,36111
|27,5675
|7,06
|1,1
|Svilengrad, Hasköy (Bulgaristan) - [15.61 km] Lalapaşa (Edirne)
|10:53:05 18-09-2024
|41,97278
|26,41306
|13,8
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|10:48:22 18-09-2024
|38,58361
|39,19278
|7,43
|1,1
|Ege Denizi - [48.74 km] Gökçeada (Çanakkale)
|10:46:55 18-09-2024
|40,15722
|25,1375
|6,57
|2,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:30:39 18-09-2024
|37,34167
|36,90222
|7,19
|2,2
|Doğanşehir (Malatya)
|10:19:20 18-09-2024
|38,055
|37,69889
|7
|1,3
|Merkez (Elazığ)
|10:16:59 18-09-2024
|38,53417
|39,06028
|7,24
|0,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.80 km] Mudanya (Bursa)
|10:10:39 18-09-2024
|40,43611
|28,83778
|2,83
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|09:58:42 18-09-2024
|38,16028
|38,55611
|7
|3,2
|Akdağmadeni (Yozgat)
|09:54:37 18-09-2024
|39,87778
|35,75611
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|09:35:45 18-09-2024
|38,22444
|38,60028
|22,18
|1,7
|Darende (Malatya)
|09:25:12 18-09-2024
|38,42972
|37,54778
|7
|1,6
|Gördes (Manisa)
|09:08:32 18-09-2024
|38,97278
|28,22111
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|08:39:56 18-09-2024
|38,05611
|37,54333
|7
|1,7
|Marmara Denizi - [13.98 km] Marmara (Balıkesir)
|07:46:32 18-09-2024
|40,7775
|27,68083
|7,14
|1,5
|Yapraklı (Çankırı)
|07:40:30 18-09-2024
|40,79167
|34,08556
|7,05
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|07:34:02 18-09-2024
|38,05806
|37,67111
|14,79
|1,3
|Tirebolu (Giresun)
|07:33:30 18-09-2024
|40,91722
|38,85
|7,08
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|07:26:34 18-09-2024
|38,06833
|37,6825
|13,71
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|07:23:52 18-09-2024
|38,22556
|38,63111
|7,09
|1,5
|Darende (Malatya)
|07:08:15 18-09-2024
|38,45389
|37,63667
|7
|1,7
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [09.38 km] Gelibolu (Çanakkale)
|06:59:42 18-09-2024
|40,43306
|26,37667
|7
|1,8
|Burhaniye (Balıkesir)
|06:55:42 18-09-2024
|39,53389
|26,98639
|9,16
|0,9
|Merkez (Elazığ)
|06:24:04 18-09-2024
|38,52806
|39,46889
|7,23
|1,4
|Ege Denizi - [12.26 km] Foça (İzmir)
|06:23:51 18-09-2024
|38,74278
|26,62611
|7,44
|1
|Pütürge (Malatya)
|06:17:41 18-09-2024
|38,22111
|38,62639
|7
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|05:38:25 18-09-2024
|38,11778
|37,92417
|7
|1,8
|Merkez (Bolu)
|05:32:14 18-09-2024
|40,80417
|31,62278
|7,74
|1,1
|Erdemli (Mersin)
|05:18:34 18-09-2024
|36,83944
|34,055
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|04:41:10 18-09-2024
|38,2175
|38,62361
|7,08
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:23:43 18-09-2024
|37,86778
|36,62139
|7
|1,4
|Merkez (Afyonkarahisar)
|04:20:00 18-09-2024
|38,72917
|30,51889
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|03:42:28 18-09-2024
|38,22389
|38,61444
|8,39
|2,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:22:23 18-09-2024
|38,07028
|38,35417
|7
|4
|Pütürge (Malatya)
|02:59:43 18-09-2024
|38,20889
|38,64333
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|02:54:22 18-09-2024
|38,21861
|38,62333
|7,15
|1
|Beypazarı (Ankara)
|02:49:49 18-09-2024
|40,19556
|31,77389
|6,94
|2,1
|Dalaman (Muğla)
|02:25:06 18-09-2024
|37,00306
|29,09806
|7
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|02:09:57 18-09-2024
|38,21972
|38,61111
|7,04
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|01:50:43 18-09-2024
|38,21361
|38,63028
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|01:47:44 18-09-2024
|38,21778
|38,63083
|11,82
|1,8
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
|01:44:08 18-09-2024
|39,15667
|25,91806
|7
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|01:38:40 18-09-2024
|38,21694
|38,62167
|8,15
|4,4
|Çemişgezek (Tunceli)
|01:15:46 18-09-2024
|39,00194
|38,94861
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|01:09:50 18-09-2024
|38,27333
|38,77472
|7,19
|1,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:11:23 18-09-2024
|38,1853
|37,9002
|8,3
|1,5
|BALABAN-DARENDE (MALATYA)
|22:27:41 18-09-2024
|38,4782
|37,5877
|1,6
|2,1
|SORKUNCAK-EGIRDIR (ISPARTA)
|21:22:09 18-09-2024
|37,8985
|30,9138
|7,4
|2,1
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:48:23 18-09-2024
|38,0478
|37,632
|2
|2,4
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|20:34:28 18-09-2024
|38,8275
|37,4898
|9,2
|2,5
|AYVALI-GURUN (SIVAS)
|20:30:08 18-09-2024
|38,7545
|37,523
|16,7
|1,8
|ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:46:40 18-09-2024
|38,0903
|37,658
|8,8
|1,8
|DOGAN-(MUGLA)
|19:34:56 18-09-2024
|37,1233
|28,325
|15,3
|1,4
|DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM)
|19:08:49 18-09-2024
|40,0078
|41,0837
|10,3
|1,6
|MUTLU-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|18:11:05 18-09-2024
|38,0515
|38,3925
|5,3
|1,6
|AKDENIZ
|17:43:05 18-09-2024
|36,412
|28,5415
|55,9
|1,7
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|17:10:15 18-09-2024
|38,1175
|38,5945
|5,4
|2,2
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|15:38:23 18-09-2024
|38,3242
|37,427
|5,5
|2,4
|CAYIRKOY-ODEMIS (IZMIR)
|14:46:08 18-09-2024
|37,9865
|28,0288
|13,1
|1,4
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|13:39:58 18-09-2024
|37,8663
|29,3422
|12,8
|1,6
|MARMARA DENIZI
|13:27:46 18-09-2024
|40,7882
|27,7118
|13,9
|1,9
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|13:26:01 18-09-2024
|36,1228
|33,5513
|0
|1,6
|YAKA-GELENDOST (ISPARTA)
|12:41:48 18-09-2024
|38,0827
|31,0708
|5
|1,4
|ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)
|12:12:36 18-09-2024
|41,222
|28,885
|0
|1,4
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|12:04:15 18-09-2024
|37,668
|35,3933
|8
|2,1
|AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:58:40 18-09-2024
|38,3108
|37,3865
|7,7
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:49:58 18-09-2024
|36,0922
|24,919
|26,1
|3,2
|EGE DENIZI
|10:46:54 18-09-2024
|40,1842
|25,0727
|21,8
|2,3
|MEMISKAHYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|10:30:41 18-09-2024
|37,4523
|37,3028
|7,8
|1,5
|AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|10:19:15 18-09-2024
|38,7095
|38,1443
|29,5
|1,5
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|10:10:39 18-09-2024
|40,4282
|28,81
|10,1
|1,8
|ULUKOY-(MALATYA)
|09:58:41 18-09-2024
|38,1943
|38,5587
|5,4
|3,2
|ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|09:25:11 18-09-2024
|38,424
|37,6305
|5,4
|1,8
|YENICE-DARENDE (MALATYA)
|09:11:13 18-09-2024
|38,4643
|37,5227
|14,7
|1,4
|GOCEK-AKHISAR (MANISA)
|09:08:30 18-09-2024
|38,9267
|28,0558
|20,2
|1,2
|MARMARA DENIZI
|07:46:31 18-09-2024
|40,799
|27,7295
|5,2
|1,6
|MARMARA DENIZI
|07:41:24 18-09-2024
|40,7935
|27,7167
|5,1
|1,3
|MARMARA DENIZI
|07:39:40 18-09-2024
|40,8082
|27,7192
|1,8
|1,7
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|07:26:33 18-09-2024
|38,06
|37,6462
|5
|1,6
|HISARTEPE-(MALATYA)
|07:23:50 18-09-2024
|38,3128
|38,5662
|14,2
|1,4
|AKOVA-DARENDE (MALATYA)
|07:08:15 18-09-2024
|38,5118
|37,5963
|6,2
|1,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:59:42 18-09-2024
|40,4393
|26,3433
|10,6
|2
|AKDENIZ
|06:53:39 18-09-2024
|35,7317
|35,2403
|5
|1,9
|PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)
|06:24:04 18-09-2024
|38,5122
|39,5132
|9,9
|1,8
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|05:38:23 18-09-2024
|38,1118
|37,8905
|5
|1,9
|MESCICELE-(BOLU)
|05:32:13 18-09-2024
|40,8667
|31,7068
|8,5
|1,4
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:23:35 18-09-2024
|40,445
|26,3442
|11,7
|1,6
|SORGUN-ERDEMLI (MERSIN)
|05:18:34 18-09-2024
|36,8728
|34,1468
|14,4
|1,8
|CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)
|04:23:43 18-09-2024
|37,8373
|36,5647
|8,5
|1,6
|ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)
|04:20:01 18-09-2024
|38,7227
|30,5692
|6,2
|1,3
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|03:42:27 18-09-2024
|38,2567
|38,6295
|5
|2,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|03:26:46 18-09-2024
|35,195
|22,8027
|17
|2
|KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|03:22:21 18-09-2024
|38,0783
|38,367
|5
|3,9
|KUSCUKURU-BESIRI (BATMAN)
|03:14:48 18-09-2024
|37,94
|41,2973
|5,6
|1,8
|COLAKLI-(MALATYA)
|02:59:41 18-09-2024
|38,3428
|38,5483
|13,5
|1,3
|ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|02:49:48 18-09-2024
|40,1503
|31,709
|1,4
|2,4
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|02:09:56 18-09-2024
|38,2362
|38,6385
|5
|2,6
|AKDENIZ
|01:53:34 18-09-2024
|35,8253
|25,5238
|6,2
|2
|PELITLI-(MALATYA)
|01:50:43 18-09-2024
|38,2613
|38,6202
|5,5
|1,4
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|01:47:44 18-09-2024
|38,2437
|38,6117
|2,1
|1,8
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|01:44:07 18-09-2024
|39,2192
|25,8853
|3
|2,1
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|01:38:39 18-09-2024
|38,2375
|38,6262
|5
|4,5
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem