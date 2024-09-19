Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Eylül 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Eylül 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Eylül 2024

19 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 23:11:23 18-09-2024 38,15306 37,94528 11,27 1,6
Saimbeyli (Adana) 23:07:00 18-09-2024 37,79167 36,18472 7 1,3
Karlıova (Bingöl) 23:04:52 18-09-2024 39,38917 40,68639 7 1,7
Darende (Malatya) 22:27:41 18-09-2024 38,43778 37,54444 6,99 2
Eğirdir (Isparta) 21:22:09 18-09-2024 37,90278 30,94056 11,08 1,9
Doğanşehir (Malatya) 20:48:23 18-09-2024 38,03972 37,615 13,57 2,5
Gürün (Sivas) 20:34:28 18-09-2024 38,83611 37,46806 7 2
Gürün (Sivas) 20:30:07 18-09-2024 38,83111 37,45194 7 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 19:46:40 18-09-2024 38,05806 37,60528 11,62 1,7
Ege Denizi - [56.17 km] Marmaris (Muğla) 19:42:26 18-09-2024 36,12667 28,07056 7,86 1,5
Menteşe (Muğla) 19:34:55 18-09-2024 37,18111 28,34333 7 1,3
Aziziye (Erzurum) 19:08:48 18-09-2024 39,91889 41,0975 6,59 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 18:11:04 18-09-2024 38,09167 38,37056 11,03 1,8
Akdeniz - [45.83 km] Ortaca (Muğla) 17:43:06 18-09-2024 36,305 28,63889 7 1,6
Çelikhan (Adıyaman) 17:34:41 18-09-2024 38,08889 38,43361 7 1,4
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 17:28:08 18-09-2024 37,46667 36,91833 7 1,1
Pütürge (Malatya) 17:25:05 18-09-2024 38,23667 38,63111 9,96 0,9
Sincik (Adıyaman) 17:10:15 18-09-2024 38,13083 38,51806 7,03 2,2
Adapazarı (Sakarya) 15:57:55 18-09-2024 40,84917 30,41944 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:38:23 18-09-2024 38,37694 37,39917 7,01 2,3
Ulubey (Uşak) 15:24:54 18-09-2024 38,47028 29,14917 7 0,9
Turgutlu (Manisa) 14:46:06 18-09-2024 38,37889 27,85778 7 1,1
Merkez (Elazığ) 14:26:55 18-09-2024 38,74278 39,21167 9,56 0,9
Honaz (Denizli) 13:39:58 18-09-2024 37,86222 29,31778 7 1,6
Merkez (Elazığ) 13:36:46 18-09-2024 38,55944 39,06083 38,9 1,2
Marmara Denizi - [14.49 km] Marmara (Balıkesir) 13:27:47 18-09-2024 40,76694 27,74083 6,82 1,8
Hisarcık (Kütahya) 13:16:59 18-09-2024 39,21778 29,10472 6,7 1,6
Orhaneli (Bursa) 12:54:16 18-09-2024 39,91028 28,80583 7,42 1,7
Sarayönü (Konya) 12:44:24 18-09-2024 38,3025 32,51028 7 1,2
Domaniç (Kütahya) 12:42:25 18-09-2024 39,76194 29,63972 31,03 1
Çelikhan (Adıyaman) 12:35:43 18-09-2024 38,03083 38,1875 7 1,4
Buharkent (Aydın) 12:21:54 18-09-2024 37,94583 28,80278 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 12:18:12 18-09-2024 38,18528 38,60556 11,04 1,5
Aladağ (Adana) 12:04:15 18-09-2024 37,64111 35,37333 7 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:58:41 18-09-2024 38,35972 37,38361 7,08 2
Ağaçören (Aksaray) 11:45:53 18-09-2024 38,71361 33,84417 8,89 1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:39:36 18-09-2024 39,95917 28,76 7 1,4
Çamlıyayla (Mersin) 11:13:34 18-09-2024 37,3525 34,55417 6,94 1,8
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.12 km] Gönen (Balıkesir) 10:56:39 18-09-2024 40,36111 27,5675 7,06 1,1
Svilengrad, Hasköy (Bulgaristan) - [15.61 km] Lalapaşa (Edirne) 10:53:05 18-09-2024 41,97278 26,41306 13,8 1,3
Merkez (Elazığ) 10:48:22 18-09-2024 38,58361 39,19278 7,43 1,1
Ege Denizi - [48.74 km] Gökçeada (Çanakkale) 10:46:55 18-09-2024 40,15722 25,1375 6,57 2,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:30:39 18-09-2024 37,34167 36,90222 7,19 2,2
Doğanşehir (Malatya) 10:19:20 18-09-2024 38,055 37,69889 7 1,3
Merkez (Elazığ) 10:16:59 18-09-2024 38,53417 39,06028 7,24 0,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.80 km] Mudanya (Bursa) 10:10:39 18-09-2024 40,43611 28,83778 2,83 1,7
Battalgazi (Malatya) 09:58:42 18-09-2024 38,16028 38,55611 7 3,2
Akdağmadeni (Yozgat) 09:54:37 18-09-2024 39,87778 35,75611 7 1,2
Pütürge (Malatya) 09:35:45 18-09-2024 38,22444 38,60028 22,18 1,7
Darende (Malatya) 09:25:12 18-09-2024 38,42972 37,54778 7 1,6
Gördes (Manisa) 09:08:32 18-09-2024 38,97278 28,22111 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:39:56 18-09-2024 38,05611 37,54333 7 1,7
Marmara Denizi - [13.98 km] Marmara (Balıkesir) 07:46:32 18-09-2024 40,7775 27,68083 7,14 1,5
Yapraklı (Çankırı) 07:40:30 18-09-2024 40,79167 34,08556 7,05 1,6
Doğanşehir (Malatya) 07:34:02 18-09-2024 38,05806 37,67111 14,79 1,3
Tirebolu (Giresun) 07:33:30 18-09-2024 40,91722 38,85 7,08 1,2
Doğanşehir (Malatya) 07:26:34 18-09-2024 38,06833 37,6825 13,71 1,5
Pütürge (Malatya) 07:23:52 18-09-2024 38,22556 38,63111 7,09 1,5
Darende (Malatya) 07:08:15 18-09-2024 38,45389 37,63667 7 1,7
Ege Denizi - Saros Körfezi - [09.38 km] Gelibolu (Çanakkale) 06:59:42 18-09-2024 40,43306 26,37667 7 1,8
Burhaniye (Balıkesir) 06:55:42 18-09-2024 39,53389 26,98639 9,16 0,9
Merkez (Elazığ) 06:24:04 18-09-2024 38,52806 39,46889 7,23 1,4
Ege Denizi - [12.26 km] Foça (İzmir) 06:23:51 18-09-2024 38,74278 26,62611 7,44 1
Pütürge (Malatya) 06:17:41 18-09-2024 38,22111 38,62639 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 05:38:25 18-09-2024 38,11778 37,92417 7 1,8
Merkez (Bolu) 05:32:14 18-09-2024 40,80417 31,62278 7,74 1,1
Erdemli (Mersin) 05:18:34 18-09-2024 36,83944 34,055 7 1,5
Pütürge (Malatya) 04:41:10 18-09-2024 38,2175 38,62361 7,08 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:23:43 18-09-2024 37,86778 36,62139 7 1,4
Merkez (Afyonkarahisar) 04:20:00 18-09-2024 38,72917 30,51889 7 1,4
Pütürge (Malatya) 03:42:28 18-09-2024 38,22389 38,61444 8,39 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 03:22:23 18-09-2024 38,07028 38,35417 7 4
Pütürge (Malatya) 02:59:43 18-09-2024 38,20889 38,64333 7 1,5
Pütürge (Malatya) 02:54:22 18-09-2024 38,21861 38,62333 7,15 1
Beypazarı (Ankara) 02:49:49 18-09-2024 40,19556 31,77389 6,94 2,1
Dalaman (Muğla) 02:25:06 18-09-2024 37,00306 29,09806 7 0,9
Pütürge (Malatya) 02:09:57 18-09-2024 38,21972 38,61111 7,04 2,7
Pütürge (Malatya) 01:50:43 18-09-2024 38,21361 38,63028 7 1,6
Pütürge (Malatya) 01:47:44 18-09-2024 38,21778 38,63083 11,82 1,8
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [38.04 km] Ayvacık (Çanakkale) 01:44:08 18-09-2024 39,15667 25,91806 7 1,7
Pütürge (Malatya) 01:38:40 18-09-2024 38,21694 38,62167 8,15 4,4
Çemişgezek (Tunceli) 01:15:46 18-09-2024 39,00194 38,94861 7 1,2
Pütürge (Malatya) 01:09:50 18-09-2024 38,27333 38,77472 7,19 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:11:23 18-09-2024 38,1853 37,9002 8,3 1,5
BALABAN-DARENDE (MALATYA) 22:27:41 18-09-2024 38,4782 37,5877 1,6 2,1
SORKUNCAK-EGIRDIR (ISPARTA) 21:22:09 18-09-2024 37,8985 30,9138 7,4 2,1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:48:23 18-09-2024 38,0478 37,632 2 2,4
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 20:34:28 18-09-2024 38,8275 37,4898 9,2 2,5
AYVALI-GURUN (SIVAS) 20:30:08 18-09-2024 38,7545 37,523 16,7 1,8
ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:46:40 18-09-2024 38,0903 37,658 8,8 1,8
DOGAN-(MUGLA) 19:34:56 18-09-2024 37,1233 28,325 15,3 1,4
DAGDAGUL-AZIZIYE (ERZURUM) 19:08:49 18-09-2024 40,0078 41,0837 10,3 1,6
MUTLU-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:11:05 18-09-2024 38,0515 38,3925 5,3 1,6
AKDENIZ 17:43:05 18-09-2024 36,412 28,5415 55,9 1,7
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 17:10:15 18-09-2024 38,1175 38,5945 5,4 2,2
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:38:23 18-09-2024 38,3242 37,427 5,5 2,4
CAYIRKOY-ODEMIS (IZMIR) 14:46:08 18-09-2024 37,9865 28,0288 13,1 1,4
KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 13:39:58 18-09-2024 37,8663 29,3422 12,8 1,6
MARMARA DENIZI 13:27:46 18-09-2024 40,7882 27,7118 13,9 1,9
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 13:26:01 18-09-2024 36,1228 33,5513 0 1,6
YAKA-GELENDOST (ISPARTA) 12:41:48 18-09-2024 38,0827 31,0708 5 1,4
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 12:12:36 18-09-2024 41,222 28,885 0 1,4
YETIMLI-ALADAG (ADANA) 12:04:15 18-09-2024 37,668 35,3933 8 2,1
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:58:40 18-09-2024 38,3108 37,3865 7,7 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:49:58 18-09-2024 36,0922 24,919 26,1 3,2
EGE DENIZI 10:46:54 18-09-2024 40,1842 25,0727 21,8 2,3
MEMISKAHYA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 10:30:41 18-09-2024 37,4523 37,3028 7,8 1,5
AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) 10:19:15 18-09-2024 38,7095 38,1443 29,5 1,5
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 10:10:39 18-09-2024 40,4282 28,81 10,1 1,8
ULUKOY-(MALATYA) 09:58:41 18-09-2024 38,1943 38,5587 5,4 3,2
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 09:25:11 18-09-2024 38,424 37,6305 5,4 1,8
YENICE-DARENDE (MALATYA) 09:11:13 18-09-2024 38,4643 37,5227 14,7 1,4
GOCEK-AKHISAR (MANISA) 09:08:30 18-09-2024 38,9267 28,0558 20,2 1,2
MARMARA DENIZI 07:46:31 18-09-2024 40,799 27,7295 5,2 1,6
MARMARA DENIZI 07:41:24 18-09-2024 40,7935 27,7167 5,1 1,3
MARMARA DENIZI 07:39:40 18-09-2024 40,8082 27,7192 1,8 1,7
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 07:26:33 18-09-2024 38,06 37,6462 5 1,6
HISARTEPE-(MALATYA) 07:23:50 18-09-2024 38,3128 38,5662 14,2 1,4
AKOVA-DARENDE (MALATYA) 07:08:15 18-09-2024 38,5118 37,5963 6,2 1,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 06:59:42 18-09-2024 40,4393 26,3433 10,6 2
AKDENIZ 06:53:39 18-09-2024 35,7317 35,2403 5 1,9
PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) 06:24:04 18-09-2024 38,5122 39,5132 9,9 1,8
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:38:23 18-09-2024 38,1118 37,8905 5 1,9
MESCICELE-(BOLU) 05:32:13 18-09-2024 40,8667 31,7068 8,5 1,4
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 05:23:35 18-09-2024 40,445 26,3442 11,7 1,6
SORGUN-ERDEMLI (MERSIN) 05:18:34 18-09-2024 36,8728 34,1468 14,4 1,8
CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 04:23:43 18-09-2024 37,8373 36,5647 8,5 1,6
ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) 04:20:01 18-09-2024 38,7227 30,5692 6,2 1,3
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 03:42:27 18-09-2024 38,2567 38,6295 5 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:26:46 18-09-2024 35,195 22,8027 17 2
KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:22:21 18-09-2024 38,0783 38,367 5 3,9
KUSCUKURU-BESIRI (BATMAN) 03:14:48 18-09-2024 37,94 41,2973 5,6 1,8
COLAKLI-(MALATYA) 02:59:41 18-09-2024 38,3428 38,5483 13,5 1,3
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 02:49:48 18-09-2024 40,1503 31,709 1,4 2,4
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 02:09:56 18-09-2024 38,2362 38,6385 5 2,6
AKDENIZ 01:53:34 18-09-2024 35,8253 25,5238 6,2 2
PELITLI-(MALATYA) 01:50:43 18-09-2024 38,2613 38,6202 5,5 1,4
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 01:47:44 18-09-2024 38,2437 38,6117 2,1 1,8
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 01:44:07 18-09-2024 39,2192 25,8853 3 2,1
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 01:38:39 18-09-2024 38,2375 38,6262 5 4,5

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

TÜRKİYE HABERLERİ

Karar Resmi Gazete'de: 16 ilin valisi değişti

Karar Resmi Gazete'de: 16 ilin valisi değişti

TEM'de yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

TEM'de yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

İstanbul'da otopark yangınında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İstanbul'da otopark yangınında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 terör hedefi imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 24 terör hedefi imha edildi

Manisa'da üzüm bağlarında cinayet

Manisa'da üzüm bağlarında cinayet

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı

Freni boşalan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...