Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Eylül 2025

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:23 19-09-2025 39,25417 28,00333 7,01 2,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 05:28:23 19-09-2025 39,2413 27,9603 10,1 2,6
Tuşba (Van) 05:21:28 19-09-2025 38,85889 43,57667 9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:18 19-09-2025 39,21917 28,17389 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:18 19-09-2025 39,1688 28,1693 19,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:00 19-09-2025 39,22333 28,1575 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:05:59 19-09-2025 39,1522 28,0597 14,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:59:27 19-09-2025 39,20389 28,15556 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:27 19-09-2025 39,1987 28,137 11 1,6
Simav (Kütahya) 04:49:09 19-09-2025 39,25556 28,95444 7,07 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:49:09 19-09-2025 39,2105 29,0457 16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:24 19-09-2025 39,21278 28,08667 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:02:24 19-09-2025 39,1802 28,0332 10,6 1,8
Akhisar (Manisa) 03:56:02 19-09-2025 38,99417 28,07278 6,76 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 03:56:01 19-09-2025 39,0063 28,0445 13,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:55 19-09-2025 39,19167 28,23056 6,77 1,2
YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:52 19-09-2025 39,2875 28,2067 5,3 1,1
Sinjar, Ninova (Irak) - [83.29 km] Nusaybin (Mardin) 03:41:58 19-09-2025 36,35222 41,74194 7,01 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 03:15:50 19-09-2025 38,06528 36,64167 6,81 1,8
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:15:49 19-09-2025 38,0742 36,5987 16,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:26 19-09-2025 39,20111 28,15889 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:05:26 19-09-2025 39,1307 28,1017 11,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:15 19-09-2025 39,18861 28,25583 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:15 19-09-2025 39,1623 28,262 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:32 19-09-2025 39,21889 28,07389 7 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:44:32 19-09-2025 39,1827 28,0377 9,8 1,7
Hekimhan (Malatya) 02:09:35 19-09-2025 38,77139 38,02556 7,33 1,9
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 02:09:35 19-09-2025 38,7682 37,9898 1,9 1,9
Tuşba (Van) 02:06:09 19-09-2025 38,68583 43,24028 13,07 1,5
Doğanşehir (Malatya) 01:49:40 19-09-2025 38,11333 37,77361 13,2 2,7
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:49:40 19-09-2025 38,0882 37,7593 6 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:51 19-09-2025 39,17583 28,2 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:17:50 19-09-2025 39,1662 28,1975 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:36 19-09-2025 39,17333 28,15778 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:36 19-09-2025 39,141 28,1173 14,2 1,6
Delice (Kırıkkale) 00:59:22 19-09-2025 39,95167 34,17083 6,95 1,2
Hekimhan (Malatya) 00:49:41 19-09-2025 38,75444 38,00694 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:28 19-09-2025 39,18611 28,19056 6,89 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:49:28 19-09-2025 39,148 28,1178 14,7 1,2
Hekimhan (Malatya) 00:38:24 19-09-2025 38,75306 37,98722 12,95 1,9
Marmara Denizi - [28.99 km] Karacabey (Bursa) 00:37:01 19-09-2025 40,62667 28,49194 8,74 1,6
MARMARA DENIZI 00:37:00 19-09-2025 40,6018 28,5107 5,9 1,6
Kale (Malatya) 00:18:10 19-09-2025 38,36 38,75583 10,92 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:26 19-09-2025 39,1585 28,1427 11,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:17:25 19-09-2025 39,18583 28,14222 6,36 1,9
Kadirli (Osmaniye) 00:15:31 19-09-2025 37,35833 36,23472 6,96 3,8
KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) 00:15:30 19-09-2025 37,3178 36,2393 8 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:22 19-09-2025 39,15333 28,19306 7,43 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:21 19-09-2025 39,1305 28,1738 12,6 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:41 19-09-2025 39,1752 28,2387 9,7 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:40 19-09-2025 39,17861 28,25028 5,17 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:42 18-09-2025 39,24028 28,06833 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:53:12 18-09-2025 39,17583 28,17722 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:53:11 18-09-2025 39,1468 28,1595 9,4 1,4
Dalaman (Muğla) 23:42:39 18-09-2025 36,89556 28,99056 8,49 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:34 18-09-2025 39,18972 28,18694 5,81 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:26 18-09-2025 39,20028 28,25528 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:25:26 18-09-2025 39,1765 28,2393 9,9 2
Ödemiş (İzmir) 23:23:51 18-09-2025 38,315 27,87306 7,16 1,8
HORZUM-ODEMIS (IZMIR) 23:23:50 18-09-2025 38,3925 27,89 8,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:47 18-09-2025 39,2 28,24889 6,68 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:47 18-09-2025 39,1642 28,2268 18,1 1,6
YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) 23:02:18 18-09-2025 40,1667 28,2223 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:38:28 18-09-2025 39,2875 28,15556 8,01 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:38:28 18-09-2025 39,1505 28,1672 13,1 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:57 18-09-2025 39,1982 28,1348 7,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:22:56 18-09-2025 39,19389 28,09889 5,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:44 18-09-2025 39,16917 28,22833 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:44 18-09-2025 39,1677 28,2527 16,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:14 18-09-2025 39,23694 28,15306 5,73 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:14 18-09-2025 39,2202 28,071 10,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:09 18-09-2025 39,18389 28,25944 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:46:09 18-09-2025 39,1612 28,271 9 1,6
Marmara Denizi - [18.46 km] Büyükçekmece (İstanbul) 21:40:36 18-09-2025 40,85861 28,4075 7,03 2,1
MARMARA DENIZI 21:40:36 18-09-2025 40,8598 28,4028 5,3 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:27:40 18-09-2025 39,1143 28,1478 14,7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:25:42 18-09-2025 39,1292 28,1222 16,3 1
Merkez (Bingöl) 21:24:30 18-09-2025 39,05056 40,52556 9,5 1,3
ORTACANAK-(BINGOL) 21:24:30 18-09-2025 39,0427 40,545 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:03 18-09-2025 39,20389 28,25694 6,66 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:03 18-09-2025 39,1682 28,2308 8,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:43 18-09-2025 39,20528 28,14361 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:43 18-09-2025 39,1807 28,132 4,8 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:13:36 18-09-2025 39,1262 28,2507 11,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:13:35 18-09-2025 39,16639 28,18583 7 1,3
Kalecik (Ankara) 21:08:50 18-09-2025 40,24333 33,42667 9,25 1,5
DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA) 21:08:50 18-09-2025 40,245 33,4202 5,7 1,9
Sivrice (Elazığ) 20:37:01 18-09-2025 38,42417 39,28778 6,96 1,2
DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) 20:37:01 18-09-2025 38,3835 39,2398 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:31:19 18-09-2025 39,19556 28,18528 6,96 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:19 18-09-2025 39,185 28,1917 15,3 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 20:26:46 18-09-2025 37,4725 37,22028 12,88 2,1
SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 20:26:46 18-09-2025 37,4967 37,1753 10 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:23:18 18-09-2025 39,2025 28,25417 6,15 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:23:18 18-09-2025 39,1557 28,2572 8,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:32 18-09-2025 39,23194 28,17667 6,82 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:32 18-09-2025 39,1955 28,138 10,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:31 18-09-2025 39,20833 28,10139 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:31 18-09-2025 39,1942 28,0557 9,1 1,4
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:48:59 18-09-2025 37,8305 36,3993 12,7 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:41 18-09-2025 39,1325 28,167 10,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:40 18-09-2025 39,20222 28,18278 6,87 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [15.19 km] Menderes (İzmir) 19:19:48 18-09-2025 37,93139 26,96556 8,43 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 19:19:47 18-09-2025 37,9055 26,957 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:57 18-09-2025 39,20333 28,12917 7 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:56 18-09-2025 39,2142 28,1295 12,1 1,8
Mazgirt (Tunceli) 18:58:41 18-09-2025 38,93694 39,77417 7 1,4
ANIL-CEMISGEZEK (TUNCELI) 18:58:39 18-09-2025 39,1583 38,881 18,9 2
TOPUZARPA-MURADIYE (VAN) 18:00:08 18-09-2025 38,8703 43,7027 17 2,2
Özalp (Van) 18:00:06 18-09-2025 38,74944 43,92889 15,36 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:57:08 18-09-2025 39,1837 28,0467 22,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:55 18-09-2025 39,1875 28,22611 6,73 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:54 18-09-2025 39,1805 28,2873 11,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:43 18-09-2025 39,16972 28,25722 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:50:43 18-09-2025 39,168 28,2568 10 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 16:26:06 18-09-2025 37,98722 36,57194 16,13 1,9
BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN) 15:56:41 18-09-2025 37,4715 33,7945 18,2 2,2
Ereğli (Konya) 15:56:39 18-09-2025 37,56417 33,83389 6,03 1,9
ADABAG-EREGLI (KONYA) 15:55:28 18-09-2025 37,494 33,8335 13,3 2,3
Ereğli (Konya) 15:55:27 18-09-2025 37,51694 33,84333 6,97 1,8
Ege Denizi - [48.61 km] Bodrum (Muğla) 15:50:03 18-09-2025 37,00722 26,70806 7,3 1,8
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 15:50:03 18-09-2025 36,9113 26,6892 4,5 2
Marmara Denizi - [15.01 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:24:06 18-09-2025 40,83556 28,005 6,61 1,9
MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI 15:24:06 18-09-2025 40,811 28,0037 7,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:17:45 18-09-2025 39,19194 28,18389 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:17:45 18-09-2025 39,1687 28,1562 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:38 18-09-2025 39,26167 28,05222 4,98 1,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:38 18-09-2025 39,2335 28,0287 10,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:54 18-09-2025 39,20722 28,13333 6,01 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:58:54 18-09-2025 39,1785 28,087 12,7 1,9
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.46 km] Akyaka (Kars) 14:51:21 18-09-2025 41,40222 43,97917 6,35 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:44:19 18-09-2025 39,21056 28,16667 5,2 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:44:19 18-09-2025 39,189 28,1578 13,7 3,3
Doğanşehir (Malatya) 14:43:18 18-09-2025 37,91167 37,90083 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:13 18-09-2025 39,1517 28,1258 12,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:12 18-09-2025 39,16306 28,16111 3,4 1,5
Akhisar (Manisa) 13:53:42 18-09-2025 38,97417 27,73167 11,97 2,5
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) 13:53:42 18-09-2025 38,9647 27,7203 11,1 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:42 18-09-2025 39,18639 28,24417 6,45 1,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:42 18-09-2025 39,1842 28,2512 9,6 1,6
Merkez (Kütahya) 13:38:52 18-09-2025 39,60972 30,05583 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:25 18-09-2025 39,18611 28,16083 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:17 18-09-2025 39,15222 28,17472 4,6 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:21:17 18-09-2025 39,1782 28,1507 9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:14 18-09-2025 39,26833 28,26778 6,31 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:18 18-09-2025 39,23222 28,12917 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:14:04 18-09-2025 39,47444 28,10389 7,34 1
Karapınar (Konya) 13:11:38 18-09-2025 37,55222 33,63889 7,15 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 12:51:50 18-09-2025 39,67917 29,45667 6,95 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:42:52 18-09-2025 39,18944 28,17583 6,31 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:42:52 18-09-2025 39,1758 28,1613 9,7 1,6
Ege Denizi - Datça Körfezi - [06.59 km] Datça (Muğla) 12:33:21 18-09-2025 36,71806 27,75889 7,33 1,2
Ege Denizi - [60.97 km] Karaburun (İzmir) 12:26:09 18-09-2025 38,72 25,70222 4,36 2,4
EGE DENIZI 12:26:07 18-09-2025 38,7032 25,4437 4,8 2,7
Soma (Manisa) 11:50:34 18-09-2025 39,25083 27,75 7,02 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:09 18-09-2025 39,2118 28,1327 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:08 18-09-2025 39,22056 28,15139 4,9 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.16 km] Kuşadası (Aydın) 11:20:09 18-09-2025 37,87444 27,15722 7,09 2,1
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:20:08 18-09-2025 37,836 27,1285 5,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:50 18-09-2025 39,19972 28,25944 5,32 1,7
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:37:50 18-09-2025 39,179 28,2535 12,8 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:36:05 18-09-2025 36,9602 27,7727 12,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:33 18-09-2025 39,24194 28,175 10,61 1
Ege Denizi - [04.66 km] Ayvacık (Çanakkale) 10:31:39 18-09-2025 39,46444 26,37583 7,06 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:12 18-09-2025 39,1073 28,2208 21,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:11 18-09-2025 39,18889 28,23361 6,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:11 18-09-2025 39,16222 28,09944 6,98 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:38:13 18-09-2025 39,1863 28,2562 12,1 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:35:50 18-09-2025 39,2275 28,1118 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:49 18-09-2025 39,24389 28,14667 7,58 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:01:07 18-09-2025 39,1775 28,12306 5,9 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:01:07 18-09-2025 39,204 28,0958 9,7 1,8
SINDIRGI (BALIKESIR) 08:53:49 18-09-2025 39,2345 28,172 13,6 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:53:48 18-09-2025 39,23583 28,19417 7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:43 18-09-2025 39,24167 28,13333 7,2 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:43 18-09-2025 39,2353 28,0992 14,8 2
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 08:24:12 18-09-2025 39,0037 28,0338 11,8 1,4
Akhisar (Manisa) 08:24:11 18-09-2025 39,02222 28,07139 6,97 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:13:23 18-09-2025 39,1227 28,1543 17,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:22 18-09-2025 39,15528 28,19417 6,74 1,2
Hazar Gölü - [03.82 km] Sivrice (Elazığ) 08:11:35 18-09-2025 38,47833 39,35417 7 1,4
YEDIGOZE-(ELAZIG) 08:11:35 18-09-2025 38,5448 39,2818 8,5 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:10:22 18-09-2025 39,2037 28,1327 5,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:10:21 18-09-2025 39,22583 28,16528 6,32 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:04:20 18-09-2025 39,2095 28,0787 7,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:19 18-09-2025 39,22556 28,11861 5,97 1,4
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 08:02:28 18-09-2025 38,973 28,1902 7 1,1
Gördes (Manisa) 08:02:26 18-09-2025 39,02111 28,17667 7 1,2
FUNDACIK-GORDES (MANISA) 07:52:21 18-09-2025 39 28,169 8,8 1,8
Gördes (Manisa) 07:52:20 18-09-2025 39,03639 28,18417 7,01 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:58:07 18-09-2025 39,16583 28,13389 7,22 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:56:27 18-09-2025 39,2275 28,20556 7 1,2
Merkez (Elazığ) 06:56:02 18-09-2025 38,49222 39,36222 8,04 1,6
ACIPAYAM-(ELAZIG) 06:56:02 18-09-2025 38,5295 39,3183 8,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:27 18-09-2025 39,20778 28,1175 6,92 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:53:27 18-09-2025 39,2178 28,0945 4 1,8
EGE DENIZI 06:49:37 18-09-2025 39,31 25,488 8,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:45:44 18-09-2025 39,17611 28,13056 7,07 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:45:44 18-09-2025 39,176 28,1037 9,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:42 18-09-2025 39,20889 28,10972 6,14 2,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:42 18-09-2025 39,1958 28,0975 8,8 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:22 18-09-2025 39,20889 28,20944 7 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:20 18-09-2025 39,2043 28,1773 13,7 1,6
