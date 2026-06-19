Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Haziran 2026
19.06.2026 00:00
NTV
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Haziran 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
19 Haziran 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|18 Haziran 2026 23:30
|39.2431
|28.1292
|11.92
|1.10
|Göynük (Bolu)
|18 Haziran 2026 23:09
|40.2928
|30.7608
|7.00
|1.90
|Merkez (Elazığ)
|18 Haziran 2026 22:54
|38.6056
|39.5508
|6.93
|1.60
|Saimbeyli (Adana)
|18 Haziran 2026 22:46
|37.8356
|36.1272
|13.76
|2.70
|Saimbeyli (Adana)
|18 Haziran 2026 21:57
|37.8536
|36.2178
|7.00
|1.30
|Merkez (Elazığ)
|18 Haziran 2026 21:45
|38.5275
|39.4714
|7.02
|1.30
|Karadeniz - [00.45 km] Arhavi (Artvin)
|18 Haziran 2026 21:41
|41.3542
|41.3019
|9.52
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|18 Haziran 2026 21:40
|39.2142
|28.3100
|7.00
|1.40
|Pınarbaşı (Kayseri)
|18 Haziran 2026 21:33
|38.7672
|36.5267
|6.97
|1.60
|Battalgazi (Malatya)
|18 Haziran 2026 21:30
|38.2894
|38.3567
|8.42
|1.10
|Gölova (Sivas)
|18 Haziran 2026 21:18
|40.0339
|38.6408
|7.00
|1.10
|Çelikhan (Adıyaman)
|18 Haziran 2026 20:13
|38.1067
|38.3328
|6.90
|1.00
|Emet (Kütahya)
|18 Haziran 2026 20:03
|39.2922
|29.2519
|7.00
|1.10
|Maden (Elazığ)
|18 Haziran 2026 19:55
|38.4044
|39.4597
|7.00
|0.90
|Marmara Denizi - [27.55 km] Karacabey (Bursa)
|18 Haziran 2026 19:18
|40.6342
|28.3803
|7.00
|2.20
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18 Haziran 2026 19:16
|38.1181
|37.5547
|7.00
|1.30
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18 Haziran 2026 19:08
|38.1228
|37.5883
|7.00
|1.40
|Simav (Kütahya)
|18 Haziran 2026 18:52
|39.1389
|28.9581
|6.46
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|18 Haziran 2026 18:04
|39.2544
|28.1400
|7.00
|1.50
|Gürün (Sivas)
|18 Haziran 2026 18:02
|38.8433
|37.4586
|6.98
|1.50
|Ege Denizi - [17.15 km] Dikili (İzmir)
|18 Haziran 2026 16:27
|39.0028
|26.6264
|7.04
|1.60
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|18 Haziran 2026 15:35
|37.5414
|36.8564
|7.00
|1.30
|Marmara Denizi - [19.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|18 Haziran 2026 15:24
|40.8383
|27.7842
|6.89
|2.20
|Kalecik (Ankara)
|18 Haziran 2026 15:15
|40.1150
|33.3394
|7.00
|2.40
|Akdeniz - [58.01 km] Kumluca (Antalya)
|18 Haziran 2026 15:07
|35.9056
|30.8078
|0.60
|3.50
|Xanthi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [107.07 km] Enez (Edirne)
|18 Haziran 2026 14:13
|41.2081
|24.9825
|7.82
|2.20
|Ulubey (Uşak)
|18 Haziran 2026 13:43
|38.5019
|29.1536
|7.00
|1.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|18 Haziran 2026 13:21
|38.7511
|36.5567
|6.99
|2.20
|Pınarbaşı (Kayseri)
|18 Haziran 2026 13:19
|38.7661
|36.5364
|12.52
|2.80
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|18 Haziran 2026 12:43
|37.5453
|37.2406
|7.00
|1.10
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|18 Haziran 2026 12:33
|39.9522
|28.7544
|7.00
|1.30
|Orhaneli (Bursa)
|18 Haziran 2026 12:24
|39.8975
|28.8408
|6.80
|1.00
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|18 Haziran 2026 23:31
|38.3007
|37.7522
|15.40
|1.20
|MARMARA DENIZI
|18 Haziran 2026 22:18
|40.6510
|28.3747
|18.40
|2.30
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18 Haziran 2026 22:16
|38.1137
|37.4900
|9.30
|1.30
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|18 Haziran 2026 22:08
|38.0940
|37.5097
|2.40
|1.70
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18 Haziran 2026 21:04
|39.2445
|28.2018
|5.40
|1.20
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|18 Haziran 2026 21:02
|38.8102
|37.4113
|1.60
|1.80
|AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
|18 Haziran 2026 20:11
|39.1960
|27.9878
|18.90
|1.50
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|18 Haziran 2026 20:03
|38.7570
|36.5228
|18.70
|1.80
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|18 Haziran 2026 19:52
|39.4895
|26.1982
|11.10
|1.60
|YUNANISTAN
|18 Haziran 2026 19:38
|40.4183
|23.9965
|5.70
|1.70
|EGE DENIZI
|18 Haziran 2026 19:05
|36.7238
|25.6958
|11.10
|2.30
|MARMARA DENIZI
|18 Haziran 2026 18:24
|40.8160
|27.7790
|14.20
|2.20
|AKDENIZ
|18 Haziran 2026 18:07
|35.9980
|30.7880
|8.90
|3.60
|YUKARIKARAGOZ-PINARBASI (KAYSERI)
|18 Haziran 2026 16:53
|38.7567
|36.5117
|10.90
|2.10
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|18 Haziran 2026 16:21
|38.7648
|36.5510
|8.00
|2.20
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|18 Haziran 2026 16:19
|38.7512
|36.5560
|7.90
|2.70
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|18 Haziran 2026 15:59
|38.3000
|37.8080
|17.40
|1.40
|YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)
|18 Haziran 2026 12:04
|38.7317
|36.5718
|8.70
|2.30