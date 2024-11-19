Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
19 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|00:53:31 19-11-2024
|38,3823
|38,755
|5
|2,3
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|00:52:40 19-11-2024
|37,6258
|35,9243
|11,7
|1,1
|CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)
|00:14:13 19-11-2024
|36,571
|36,4558
|9,1
|1,3
|FEVZIYE-INEGOL (BURSA)
|23:38:52 18-11-2024
|40,0253
|29,3042
|9,5
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.12 km] Menderes (İzmir)
|23:36:24 18-11-2024
|37,87722
|26,95667
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:36:24 18-11-2024
|37,8687
|26,9203
|6,4
|2
|Yalvaç (Isparta)
|23:20:33 18-11-2024
|38,30056
|30,94
|7
|0,9
|YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA)
|23:20:32 18-11-2024
|38,3388
|30,8867
|2,7
|1,1
|Divriği (Sivas)
|23:19:45 18-11-2024
|39,46056
|38,27139
|7,03
|2,1
|ALTINTAS-ILIC (ERZINCAN)
|23:19:44 18-11-2024
|39,487
|38,3358
|5
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|23:19:36 18-11-2024
|38,22694
|38,70972
|7,65
|1,3
|Güneysu (Rize)
|23:06:08 18-11-2024
|40,95917
|40,59389
|7,17
|2,4
|KUCUKCAYIR-(RIZE)
|23:06:08 18-11-2024
|40,8947
|40,6037
|5
|2,3
|Menderes (İzmir)
|22:50:45 18-11-2024
|38,01694
|27,20444
|7,3
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:50:44 18-11-2024
|38,0027
|27,1635
|5,4
|1,8
|Kemalpaşa (İzmir)
|22:48:39 18-11-2024
|38,3675
|27,57472
|6,96
|1,1
|YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR)
|22:48:38 18-11-2024
|38,389
|27,602
|4,6
|1,7
|YUNANISTAN
|22:22:28 18-11-2024
|38,8185
|23,3953
|17
|2,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:02:56 18-11-2024
|37,30972
|37,01861
|10,53
|1,3
|TORAMAN-HINIS (ERZURUM)
|22:02:23 18-11-2024
|39,2215
|41,6883
|11,1
|2,4
|Kadirli (Osmaniye)
|21:09:37 18-11-2024
|37,72306
|36,17611
|9,01
|0,9
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|21:09:36 18-11-2024
|37,8027
|36,3427
|19,6
|1
|YENICE-(MUGLA)
|20:50:52 18-11-2024
|37,1307
|28,3138
|28,5
|0,7
|Yahyalı (Kayseri)
|20:44:03 18-11-2024
|37,75556
|35,30639
|6,98
|1,6
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|20:44:01 18-11-2024
|37,7612
|35,343
|8,2
|1,7
|Ula (Muğla)
|20:19:18 18-11-2024
|37,15778
|28,675
|7,04
|1,1
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|20:19:18 18-11-2024
|37,1618
|28,6737
|11,2
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:09:04 18-11-2024
|38,20778
|38,62583
|7,04
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:08:19 18-11-2024
|38,32833
|38,92278
|7,08
|1,2
|TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG)
|20:08:18 18-11-2024
|38,3792
|38,9813
|16,7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|19:52:45 18-11-2024
|38,46333
|38,02417
|7
|1,3
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|19:52:45 18-11-2024
|38,4422
|38,0572
|9,4
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:47:44 18-11-2024
|37,855
|36,32611
|7
|2,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|19:47:44 18-11-2024
|37,8138
|36,2568
|5,8
|2,8
|Andırın (Kahramanmaraş)
|19:33:23 18-11-2024
|37,81056
|36,28944
|7,47
|1,4
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|19:33:23 18-11-2024
|37,8178
|36,2755
|20
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:28:53 18-11-2024
|37,84806
|36,325
|7,04
|2,7
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|19:28:53 18-11-2024
|37,8413
|36,2492
|5,7
|2,7
|Selçuklu (Konya)
|19:25:13 18-11-2024
|37,96
|32,33806
|7
|1,2
|ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
|19:25:10 18-11-2024
|37,8898
|32,2752
|3,4
|1,1
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:23:35 18-11-2024
|38,0073
|36,4103
|11,6
|1,3
|Kozan (Adana)
|19:21:47 18-11-2024
|37,65389
|35,95778
|7
|1,5
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|19:21:46 18-11-2024
|37,6747
|35,8308
|5
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|19:19:55 18-11-2024
|38,00361
|37,58611
|6,91
|1,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:19:53 18-11-2024
|38,0152
|37,5637
|13,2
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|19:15:47 18-11-2024
|38,18972
|36,93083
|7
|1,1
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:15:45 18-11-2024
|38,1317
|36,7668
|14,4
|1,4
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.85 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:00:02 18-11-2024
|36,38472
|38,80111
|9,05
|2
|SURIYE
|18:00:01 18-11-2024
|36,4437
|38,7848
|4,2
|2
|Samandağ (Hatay)
|17:50:03 18-11-2024
|36,2425
|35,9725
|6,81
|2,2
|CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
|17:50:03 18-11-2024
|36,2573
|35,9948
|5,8
|2,1
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|17:06:28 18-11-2024
|37,2938
|37,0307
|5,4
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|17:06:27 18-11-2024
|37,32417
|37,02667
|10,9
|1,8
|GUNEYKOY-(YALOVA)
|16:59:28 18-11-2024
|40,5485
|29,2855
|0
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:34:02 18-11-2024
|38,18194
|38,175
|7
|2,5
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|16:34:01 18-11-2024
|38,1982
|38,1688
|3,8
|2,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
|16:29:55 18-11-2024
|40,41528
|28,87611
|7
|1,6
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|16:29:54 18-11-2024
|40,3872
|28,8293
|11
|1,8
|Kale (Malatya)
|15:48:36 18-11-2024
|38,35528
|38,74944
|10,84
|2,3
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|15:48:35 18-11-2024
|38,3882
|38,7622
|6,9
|2,2
|ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG)
|15:21:36 18-11-2024
|38,4365
|38,9178
|5,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:21:35 18-11-2024
|38,33778
|38,79583
|7,08
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|15:21:08 18-11-2024
|38,54083
|39,195
|6,74
|1
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|15:20:06 18-11-2024
|41,0748
|28,9495
|0
|1
|Hekimhan (Malatya)
|15:16:48 18-11-2024
|38,94722
|37,89139
|9,05
|1,6
|Hazar Gölü - [04.02 km] Merkez (Elazığ)
|15:12:43 18-11-2024
|38,51111
|39,42806
|7,01
|1,5
|Çivril (Denizli)
|15:03:21 18-11-2024
|38,20389
|29,70778
|7
|1,2
|Ege Denizi - [82.15 km] Datça (Muğla)
|14:35:37 18-11-2024
|35,95556
|27,38917
|22,4
|1,7
|AKDENIZ
|14:35:36 18-11-2024
|35,9618
|27,2438
|1,2
|1,9
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|14:31:49 18-11-2024
|36,1892
|33,5562
|0
|1,3
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|13:38:54 18-11-2024
|38,77667
|31,15972
|7
|1,5
|BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|13:37:05 18-11-2024
|38,752
|31,0407
|6,4
|1,5
|Altınyayla (Burdur)
|13:34:04 18-11-2024
|36,93806
|29,47306
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|13:21:55 18-11-2024
|38,4875
|39,22
|7,14
|1,4
|MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG)
|13:21:53 18-11-2024
|38,499
|39,1255
|8,6
|1,9
|Gediz (Kütahya)
|13:21:42 18-11-2024
|39,12639
|29,36139
|7
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|13:11:40 18-11-2024
|37,25028
|28,52639
|7
|1,4
|SENYAYLA-(MUGLA)
|13:11:39 18-11-2024
|37,2988
|28,459
|1,6
|1,6
|Merkez (Kütahya)
|13:03:29 18-11-2024
|39,63361
|30,1025
|7
|1
|Soma (Manisa)
|12:48:29 18-11-2024
|39,09333
|27,56694
|7
|1,6
|Kale (Malatya)
|12:47:23 18-11-2024
|38,33778
|38,7975
|9,56
|2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|12:47:22 18-11-2024
|38,3737
|38,8013
|8
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|12:24:52 18-11-2024
|38,03833
|37,62333
|7,03
|2,2
|Merkez (Uşak)
|12:23:56 18-11-2024
|38,63639
|29,26889
|7
|0,7
|HASANBEYLI-SARICAM (ADANA)
|12:20:58 18-11-2024
|36,9648
|35,5465
|5,2
|0,9
|KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.18 12:11:09)
|12:11:10 18-11-2024
|37,9005
|37,8452
|5,4
|2,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|12:11:09 18-11-2024
|37,87444
|37,82528
|7
|2,8
|DURASIL-AKHISAR (MANISA)
|11:49:37 18-11-2024
|38,9362
|27,9657
|8,6
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|11:49:36 18-11-2024
|39,00167
|27,91083
|17,7
|1,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:39:50 18-11-2024
|39,37611
|26,25944
|13,5
|2,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|11:39:50 18-11-2024
|39,4032
|26,2472
|5,2
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:53:35 18-11-2024
|38,28861
|38,1075
|7
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:23:30 18-11-2024
|37,37417
|37,11083
|7
|1,3
|DORTYOL-BESNI (ADIYAMAN)
|10:23:13 18-11-2024
|37,5892
|38,0628
|8,1
|1,5
|Kemalpaşa (İzmir)
|10:00:04 18-11-2024
|38,4225
|27,3275
|7
|1,3
|YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR)
|10:00:04 18-11-2024
|38,4053
|27,5863
|27,5
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|09:56:42 18-11-2024
|38,44278
|39,08861
|11,92
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|09:49:14 18-11-2024
|37,97722
|37,72444
|7,05
|2,2
|ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:49:13 18-11-2024
|37,9678
|37,7238
|7,9
|2,1
|IMAMLAR-CAMELI (DENIZLI) REVIZE01 (2024.11.18 09:42:50)
|09:42:50 18-11-2024
|37,1058
|29,4302
|1,4
|1,3
|Çameli (Denizli)
|09:42:49 18-11-2024
|37,11833
|29,37056
|0,23
|1
|İskilip (Çorum)
|09:13:00 18-11-2024
|40,9075
|34,45444
|6,82
|1,4
|ABDULLAH-KARGI (CORUM)
|09:12:58 18-11-2024
|41,0178
|34,341
|5,6
|1,8
|Yahyalı (Kayseri)
|09:04:29 18-11-2024
|37,73417
|35,3875
|7,02
|2,7
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|09:04:28 18-11-2024
|37,733
|35,3628
|5
|2,7
|Altınyayla (Burdur)
|08:47:53 18-11-2024
|36,94167
|29,47389
|7
|1,9
|ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR)
|08:47:52 18-11-2024
|36,9485
|29,4938
|15,8
|1,8
|Çameli (Denizli)
|08:02:06 18-11-2024
|36,97028
|29,20722
|7
|1,8
|KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI)
|08:02:05 18-11-2024
|36,9787
|29,2245
|3,8
|2
|Marmara Denizi - [12.03 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|07:54:24 18-11-2024
|40,7525
|27,50306
|14,13
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:41:34 18-11-2024
|38,23639
|37,6975
|7
|2,6
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|07:41:34 18-11-2024
|38,2427
|37,708
|4,6
|2,6
|CAYIRKOY-(BOLU)
|07:23:16 18-11-2024
|40,7107
|31,5742
|16,3
|1,1
|Kozan (Adana)
|06:52:07 18-11-2024
|37,64889
|35,90472
|6,99
|1,9
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|06:52:06 18-11-2024
|37,6295
|35,9083
|5
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:34:15 18-11-2024
|38,13611
|36,52139
|7
|1,7
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:34:14 18-11-2024
|38,1482
|36,5805
|6,7
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|06:24:34 18-11-2024
|39,33083
|40,75333
|7,11
|2,6
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|06:24:34 18-11-2024
|39,3362
|40,755
|2,7
|2,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|05:48:53 18-11-2024
|39,40528
|28,45778
|7
|1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:59:19 18-11-2024
|40,1942
|31,7188
|9,5
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:24:11 18-11-2024
|37,44056
|37,12667
|8,94
|1
|Pülümür (Tunceli)
|04:16:46 18-11-2024
|39,48806
|40,00583
|7,01
|1,1
|Kadirli (Osmaniye)
|04:12:53 18-11-2024
|37,38861
|36,20972
|6,57
|1,2
|Merkez (Niğde)
|03:21:29 18-11-2024
|37,90861
|34,67444
|5,99
|1,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.03 km] Arsuz (Hatay)
|03:07:24 18-11-2024
|36,47194
|35,80944
|7,02
|1,6
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|03:07:24 18-11-2024
|36,3972
|35,7465
|7,2
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|03:00:35 18-11-2024
|37,86278
|29,23361
|7,24
|1,1
|Maden (Elazığ)
|02:51:33 18-11-2024
|38,48472
|39,50361
|7
|1,2
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|02:49:33 18-11-2024
|37,985
|36,6047
|8,3
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:37:26 18-11-2024
|38,08556
|36,51806
|11,14
|2,7
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:37:26 18-11-2024
|38,0882
|36,5305
|4,1
|2,6
|Sincik (Adıyaman)
|02:30:02 18-11-2024
|38,11917
|38,50972
|7,01
|1,5
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:30:02 18-11-2024
|38,1097
|38,4953
|13
|1,5
|Tuşba (Van)
|02:25:19 18-11-2024
|38,90139
|43,56389
|16,19
|1,2
|CAKIRBEY-(VAN)
|02:25:18 18-11-2024
|38,9212
|43,5798
|22,4
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|02:17:24 18-11-2024
|38,13028
|38,52583
|6,99
|1,5
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:17:24 18-11-2024
|38,125
|38,5178
|17,1
|1,6
|Germencik (Aydın)
|02:07:24 18-11-2024
|37,855
|27,6175
|7,02
|1,1
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|02:07:23 18-11-2024
|37,9043
|27,564
|18,3
|1,3
|Kırıkhan (Hatay)
|02:04:15 18-11-2024
|36,6425
|36,55806
|7
|1,5
|MAZMANLI-HASSA (HATAY)
|02:04:15 18-11-2024
|36,6665
|36,519
|4,8
|1,6
|YUNANISTAN
|01:33:39 18-11-2024
|40,0928
|23,2937
|11,9
|3,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|00:53:31 19-11-2024
|38,3823
|38,755
|5
|2,3
|MINNETLI-KOZAN (ADANA)
|00:52:40 19-11-2024
|37,6258
|35,9243
|11,7
|1,1
|CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)
|00:14:13 19-11-2024
|36,571
|36,4558
|9,1
|1,3
|FEVZIYE-INEGOL (BURSA)
|23:38:52 18-11-2024
|40,0253
|29,3042
|9,5
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.12 km] Menderes (İzmir)
|23:36:24 18-11-2024
|37,87722
|26,95667
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:36:24 18-11-2024
|37,8687
|26,9203
|6,4
|2
|Yalvaç (Isparta)
|23:20:33 18-11-2024
|38,30056
|30,94
|7
|0,9
|YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA)
|23:20:32 18-11-2024
|38,3388
|30,8867
|2,7
|1,1
|Divriği (Sivas)
|23:19:45 18-11-2024
|39,46056
|38,27139
|7,03
|2,1
|ALTINTAS-ILIC (ERZINCAN)
|23:19:44 18-11-2024
|39,487
|38,3358
|5
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|23:19:36 18-11-2024
|38,22694
|38,70972
|7,65
|1,3
|Güneysu (Rize)
|23:06:08 18-11-2024
|40,95917
|40,59389
|7,17
|2,4
|KUCUKCAYIR-(RIZE)
|23:06:08 18-11-2024
|40,8947
|40,6037
|5
|2,3
|Menderes (İzmir)
|22:50:45 18-11-2024
|38,01694
|27,20444
|7,3
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|22:50:44 18-11-2024
|38,0027
|27,1635
|5,4
|1,8
|Kemalpaşa (İzmir)
|22:48:39 18-11-2024
|38,3675
|27,57472
|6,96
|1,1
|YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR)
|22:48:38 18-11-2024
|38,389
|27,602
|4,6
|1,7
|YUNANISTAN
|22:22:28 18-11-2024
|38,8185
|23,3953
|17
|2,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|22:02:56 18-11-2024
|37,30972
|37,01861
|10,53
|1,3
|TORAMAN-HINIS (ERZURUM)
|22:02:23 18-11-2024
|39,2215
|41,6883
|11,1
|2,4
|Kadirli (Osmaniye)
|21:09:37 18-11-2024
|37,72306
|36,17611
|9,01
|0,9
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|21:09:36 18-11-2024
|37,8027
|36,3427
|19,6
|1
|YENICE-(MUGLA)
|20:50:52 18-11-2024
|37,1307
|28,3138
|28,5
|0,7
|Yahyalı (Kayseri)
|20:44:03 18-11-2024
|37,75556
|35,30639
|6,98
|1,6
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|20:44:01 18-11-2024
|37,7612
|35,343
|8,2
|1,7
|Ula (Muğla)
|20:19:18 18-11-2024
|37,15778
|28,675
|7,04
|1,1
|TURGUT-ULA (MUGLA)
|20:19:18 18-11-2024
|37,1618
|28,6737
|11,2
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:09:04 18-11-2024
|38,20778
|38,62583
|7,04
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|20:08:19 18-11-2024
|38,32833
|38,92278
|7,08
|1,2
|TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG)
|20:08:18 18-11-2024
|38,3792
|38,9813
|16,7
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|19:52:45 18-11-2024
|38,46333
|38,02417
|7
|1,3
|ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
|19:52:45 18-11-2024
|38,4422
|38,0572
|9,4
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:47:44 18-11-2024
|37,855
|36,32611
|7
|2,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|19:47:44 18-11-2024
|37,8138
|36,2568
|5,8
|2,8
|Andırın (Kahramanmaraş)
|19:33:23 18-11-2024
|37,81056
|36,28944
|7,47
|1,4
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|19:33:23 18-11-2024
|37,8178
|36,2755
|20
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:28:53 18-11-2024
|37,84806
|36,325
|7,04
|2,7
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|19:28:53 18-11-2024
|37,8413
|36,2492
|5,7
|2,7
|Selçuklu (Konya)
|19:25:13 18-11-2024
|37,96
|32,33806
|7
|1,2
|ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)
|19:25:10 18-11-2024
|37,8898
|32,2752
|3,4
|1,1
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:23:35 18-11-2024
|38,0073
|36,4103
|11,6
|1,3
|Kozan (Adana)
|19:21:47 18-11-2024
|37,65389
|35,95778
|7
|1,5
|CAMDERE-KOZAN (ADANA)
|19:21:46 18-11-2024
|37,6747
|35,8308
|5
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|19:19:55 18-11-2024
|38,00361
|37,58611
|6,91
|1,4
|TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|19:19:53 18-11-2024
|38,0152
|37,5637
|13,2
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|19:15:47 18-11-2024
|38,18972
|36,93083
|7
|1,1
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:15:45 18-11-2024
|38,1317
|36,7668
|14,4
|1,4
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.85 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|18:00:02 18-11-2024
|36,38472
|38,80111
|9,05
|2
|SURIYE
|18:00:01 18-11-2024
|36,4437
|38,7848
|4,2
|2
|Samandağ (Hatay)
|17:50:03 18-11-2024
|36,2425
|35,9725
|6,81
|2,2
|CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
|17:50:03 18-11-2024
|36,2573
|35,9948
|5,8
|2,1
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|17:06:28 18-11-2024
|37,2938
|37,0307
|5,4
|1,5
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|17:06:27 18-11-2024
|37,32417
|37,02667
|10,9
|1,8
|GUNEYKOY-(YALOVA)
|16:59:28 18-11-2024
|40,5485
|29,2855
|0
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:34:02 18-11-2024
|38,18194
|38,175
|7
|2,5
|ATALAR-YESILYURT (MALATYA)
|16:34:01 18-11-2024
|38,1982
|38,1688
|3,8
|2,5
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
|16:29:55 18-11-2024
|40,41528
|28,87611
|7
|1,6
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|16:29:54 18-11-2024
|40,3872
|28,8293
|11
|1,8
|Kale (Malatya)
|15:48:36 18-11-2024
|38,35528
|38,74944
|10,84
|2,3
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|15:48:35 18-11-2024
|38,3882
|38,7622
|6,9
|2,2
|ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG)
|15:21:36 18-11-2024
|38,4365
|38,9178
|5,3
|1,5
|Kale (Malatya)
|15:21:35 18-11-2024
|38,33778
|38,79583
|7,08
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|15:21:08 18-11-2024
|38,54083
|39,195
|6,74
|1
|KAGITHANE (ISTANBUL)
|15:20:06 18-11-2024
|41,0748
|28,9495
|0
|1
|Hekimhan (Malatya)
|15:16:48 18-11-2024
|38,94722
|37,89139
|9,05
|1,6
|Hazar Gölü - [04.02 km] Merkez (Elazığ)
|15:12:43 18-11-2024
|38,51111
|39,42806
|7,01
|1,5
|Çivril (Denizli)
|15:03:21 18-11-2024
|38,20389
|29,70778
|7
|1,2
|Ege Denizi - [82.15 km] Datça (Muğla)
|14:35:37 18-11-2024
|35,95556
|27,38917
|22,4
|1,7
|AKDENIZ
|14:35:36 18-11-2024
|35,9618
|27,2438
|1,2
|1,9
|BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|14:31:49 18-11-2024
|36,1892
|33,5562
|0
|1,3
|Bolvadin (Afyonkarahisar)
|13:38:54 18-11-2024
|38,77667
|31,15972
|7
|1,5
|BOLVADIN (AFYONKARAHISAR)
|13:37:05 18-11-2024
|38,752
|31,0407
|6,4
|1,5
|Altınyayla (Burdur)
|13:34:04 18-11-2024
|36,93806
|29,47306
|7
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|13:21:55 18-11-2024
|38,4875
|39,22
|7,14
|1,4
|MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG)
|13:21:53 18-11-2024
|38,499
|39,1255
|8,6
|1,9
|Gediz (Kütahya)
|13:21:42 18-11-2024
|39,12639
|29,36139
|7
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|13:11:40 18-11-2024
|37,25028
|28,52639
|7
|1,4
|SENYAYLA-(MUGLA)
|13:11:39 18-11-2024
|37,2988
|28,459
|1,6
|1,6
|Merkez (Kütahya)
|13:03:29 18-11-2024
|39,63361
|30,1025
|7
|1
|Soma (Manisa)
|12:48:29 18-11-2024
|39,09333
|27,56694
|7
|1,6
|Kale (Malatya)
|12:47:23 18-11-2024
|38,33778
|38,7975
|9,56
|2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|12:47:22 18-11-2024
|38,3737
|38,8013
|8
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|12:24:52 18-11-2024
|38,03833
|37,62333
|7,03
|2,2
|Merkez (Uşak)
|12:23:56 18-11-2024
|38,63639
|29,26889
|7
|0,7
|HASANBEYLI-SARICAM (ADANA)
|12:20:58 18-11-2024
|36,9648
|35,5465
|5,2
|0,9
|KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.18 12:11:09)
|12:11:10 18-11-2024
|37,9005
|37,8452
|5,4
|2,6
|Gölbaşı (Adıyaman)
|12:11:09 18-11-2024
|37,87444
|37,82528
|7
|2,8
|DURASIL-AKHISAR (MANISA)
|11:49:37 18-11-2024
|38,9362
|27,9657
|8,6
|1,3
|Akhisar (Manisa)
|11:49:36 18-11-2024
|39,00167
|27,91083
|17,7
|1,3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:39:50 18-11-2024
|39,37611
|26,25944
|13,5
|2,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|11:39:50 18-11-2024
|39,4032
|26,2472
|5,2
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:53:35 18-11-2024
|38,28861
|38,1075
|7
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:23:30 18-11-2024
|37,37417
|37,11083
|7
|1,3
|DORTYOL-BESNI (ADIYAMAN)
|10:23:13 18-11-2024
|37,5892
|38,0628
|8,1
|1,5
|Kemalpaşa (İzmir)
|10:00:04 18-11-2024
|38,4225
|27,3275
|7
|1,3
|YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR)
|10:00:04 18-11-2024
|38,4053
|27,5863
|27,5
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|09:56:42 18-11-2024
|38,44278
|39,08861
|11,92
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|09:49:14 18-11-2024
|37,97722
|37,72444
|7,05
|2,2
|ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:49:13 18-11-2024
|37,9678
|37,7238
|7,9
|2,1
|IMAMLAR-CAMELI (DENIZLI) REVIZE01 (2024.11.18 09:42:50)
|09:42:50 18-11-2024
|37,1058
|29,4302
|1,4
|1,3
|Çameli (Denizli)
|09:42:49 18-11-2024
|37,11833
|29,37056
|0,23
|1
|İskilip (Çorum)
|09:13:00 18-11-2024
|40,9075
|34,45444
|6,82
|1,4
|ABDULLAH-KARGI (CORUM)
|09:12:58 18-11-2024
|41,0178
|34,341
|5,6
|1,8
|Yahyalı (Kayseri)
|09:04:29 18-11-2024
|37,73417
|35,3875
|7,02
|2,7
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|09:04:28 18-11-2024
|37,733
|35,3628
|5
|2,7
|Altınyayla (Burdur)
|08:47:53 18-11-2024
|36,94167
|29,47389
|7
|1,9
|ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR)
|08:47:52 18-11-2024
|36,9485
|29,4938
|15,8
|1,8
|Çameli (Denizli)
|08:02:06 18-11-2024
|36,97028
|29,20722
|7
|1,8
|KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI)
|08:02:05 18-11-2024
|36,9787
|29,2245
|3,8
|2
|Marmara Denizi - [12.03 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|07:54:24 18-11-2024
|40,7525
|27,50306
|14,13
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:41:34 18-11-2024
|38,23639
|37,6975
|7
|2,6
|HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|07:41:34 18-11-2024
|38,2427
|37,708
|4,6
|2,6
|CAYIRKOY-(BOLU)
|07:23:16 18-11-2024
|40,7107
|31,5742
|16,3
|1,1
|Kozan (Adana)
|06:52:07 18-11-2024
|37,64889
|35,90472
|6,99
|1,9
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|06:52:06 18-11-2024
|37,6295
|35,9083
|5
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:34:15 18-11-2024
|38,13611
|36,52139
|7
|1,7
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:34:14 18-11-2024
|38,1482
|36,5805
|6,7
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|06:24:34 18-11-2024
|39,33083
|40,75333
|7,11
|2,6
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|06:24:34 18-11-2024
|39,3362
|40,755
|2,7
|2,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|05:48:53 18-11-2024
|39,40528
|28,45778
|7
|1
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|04:59:19 18-11-2024
|40,1942
|31,7188
|9,5
|1,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|04:24:11 18-11-2024
|37,44056
|37,12667
|8,94
|1
|Pülümür (Tunceli)
|04:16:46 18-11-2024
|39,48806
|40,00583
|7,01
|1,1
|Kadirli (Osmaniye)
|04:12:53 18-11-2024
|37,38861
|36,20972
|6,57
|1,2
|Merkez (Niğde)
|03:21:29 18-11-2024
|37,90861
|34,67444
|5,99
|1,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.03 km] Arsuz (Hatay)
|03:07:24 18-11-2024
|36,47194
|35,80944
|7,02
|1,6
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|03:07:24 18-11-2024
|36,3972
|35,7465
|7,2
|1,4
|Pamukkale (Denizli)
|03:00:35 18-11-2024
|37,86278
|29,23361
|7,24
|1,1
|Maden (Elazığ)
|02:51:33 18-11-2024
|38,48472
|39,50361
|7
|1,2
|KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
|02:49:33 18-11-2024
|37,985
|36,6047
|8,3
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:37:26 18-11-2024
|38,08556
|36,51806
|11,14
|2,7
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:37:26 18-11-2024
|38,0882
|36,5305
|4,1
|2,6
|Sincik (Adıyaman)
|02:30:02 18-11-2024
|38,11917
|38,50972
|7,01
|1,5
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:30:02 18-11-2024
|38,1097
|38,4953
|13
|1,5
|Tuşba (Van)
|02:25:19 18-11-2024
|38,90139
|43,56389
|16,19
|1,2
|CAKIRBEY-(VAN)
|02:25:18 18-11-2024
|38,9212
|43,5798
|22,4
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|02:17:24 18-11-2024
|38,13028
|38,52583
|6,99
|1,5
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|02:17:24 18-11-2024
|38,125
|38,5178
|17,1
|1,6
|Germencik (Aydın)
|02:07:24 18-11-2024
|37,855
|27,6175
|7,02
|1,1
|ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)
|02:07:23 18-11-2024
|37,9043
|27,564
|18,3
|1,3
|Kırıkhan (Hatay)
|02:04:15 18-11-2024
|36,6425
|36,55806
|7
|1,5
|MAZMANLI-HASSA (HATAY)
|02:04:15 18-11-2024
|36,6665
|36,519
|4,8
|1,6
|YUNANISTAN
|01:33:39 18-11-2024
|40,0928
|23,2937
|11,9
|3,1
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