Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Kasım 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Kasım 2024

19 Kasım 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 00:53:31 19-11-2024 38,3823 38,755 5 2,3
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 00:52:40 19-11-2024 37,6258 35,9243 11,7 1,1
CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) 00:14:13 19-11-2024 36,571 36,4558 9,1 1,3
FEVZIYE-INEGOL (BURSA) 23:38:52 18-11-2024 40,0253 29,3042 9,5 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.12 km] Menderes (İzmir) 23:36:24 18-11-2024 37,87722 26,95667 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:36:24 18-11-2024 37,8687 26,9203 6,4 2
Yalvaç (Isparta) 23:20:33 18-11-2024 38,30056 30,94 7 0,9
YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) 23:20:32 18-11-2024 38,3388 30,8867 2,7 1,1
Divriği (Sivas) 23:19:45 18-11-2024 39,46056 38,27139 7,03 2,1
ALTINTAS-ILIC (ERZINCAN) 23:19:44 18-11-2024 39,487 38,3358 5 2,3
Pütürge (Malatya) 23:19:36 18-11-2024 38,22694 38,70972 7,65 1,3
Güneysu (Rize) 23:06:08 18-11-2024 40,95917 40,59389 7,17 2,4
KUCUKCAYIR-(RIZE) 23:06:08 18-11-2024 40,8947 40,6037 5 2,3
Menderes (İzmir) 22:50:45 18-11-2024 38,01694 27,20444 7,3 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:50:44 18-11-2024 38,0027 27,1635 5,4 1,8
Kemalpaşa (İzmir) 22:48:39 18-11-2024 38,3675 27,57472 6,96 1,1
YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR) 22:48:38 18-11-2024 38,389 27,602 4,6 1,7
YUNANISTAN 22:22:28 18-11-2024 38,8185 23,3953 17 2,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:02:56 18-11-2024 37,30972 37,01861 10,53 1,3
TORAMAN-HINIS (ERZURUM) 22:02:23 18-11-2024 39,2215 41,6883 11,1 2,4
Kadirli (Osmaniye) 21:09:37 18-11-2024 37,72306 36,17611 9,01 0,9
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 21:09:36 18-11-2024 37,8027 36,3427 19,6 1
YENICE-(MUGLA) 20:50:52 18-11-2024 37,1307 28,3138 28,5 0,7
Yahyalı (Kayseri) 20:44:03 18-11-2024 37,75556 35,30639 6,98 1,6
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 20:44:01 18-11-2024 37,7612 35,343 8,2 1,7
Ula (Muğla) 20:19:18 18-11-2024 37,15778 28,675 7,04 1,1
TURGUT-ULA (MUGLA) 20:19:18 18-11-2024 37,1618 28,6737 11,2 1,3
Pütürge (Malatya) 20:09:04 18-11-2024 38,20778 38,62583 7,04 1,3
Pütürge (Malatya) 20:08:19 18-11-2024 38,32833 38,92278 7,08 1,2
TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) 20:08:18 18-11-2024 38,3792 38,9813 16,7 1,2
Akçadağ (Malatya) 19:52:45 18-11-2024 38,46333 38,02417 7 1,3
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 19:52:45 18-11-2024 38,4422 38,0572 9,4 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 19:47:44 18-11-2024 37,855 36,32611 7 2,8
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 19:47:44 18-11-2024 37,8138 36,2568 5,8 2,8
Andırın (Kahramanmaraş) 19:33:23 18-11-2024 37,81056 36,28944 7,47 1,4
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 19:33:23 18-11-2024 37,8178 36,2755 20 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 19:28:53 18-11-2024 37,84806 36,325 7,04 2,7
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 19:28:53 18-11-2024 37,8413 36,2492 5,7 2,7
Selçuklu (Konya) 19:25:13 18-11-2024 37,96 32,33806 7 1,2
ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 19:25:10 18-11-2024 37,8898 32,2752 3,4 1,1
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:23:35 18-11-2024 38,0073 36,4103 11,6 1,3
Kozan (Adana) 19:21:47 18-11-2024 37,65389 35,95778 7 1,5
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 19:21:46 18-11-2024 37,6747 35,8308 5 1,2
Doğanşehir (Malatya) 19:19:55 18-11-2024 38,00361 37,58611 6,91 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:19:53 18-11-2024 38,0152 37,5637 13,2 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 19:15:47 18-11-2024 38,18972 36,93083 7 1,1
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:15:45 18-11-2024 38,1317 36,7668 14,4 1,4
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.85 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:00:02 18-11-2024 36,38472 38,80111 9,05 2
SURIYE 18:00:01 18-11-2024 36,4437 38,7848 4,2 2
Samandağ (Hatay) 17:50:03 18-11-2024 36,2425 35,9725 6,81 2,2
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 17:50:03 18-11-2024 36,2573 35,9948 5,8 2,1
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:06:28 18-11-2024 37,2938 37,0307 5,4 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 17:06:27 18-11-2024 37,32417 37,02667 10,9 1,8
GUNEYKOY-(YALOVA) 16:59:28 18-11-2024 40,5485 29,2855 0 1
Yeşilyurt (Malatya) 16:34:02 18-11-2024 38,18194 38,175 7 2,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 16:34:01 18-11-2024 38,1982 38,1688 3,8 2,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.86 km] Mudanya (Bursa) 16:29:55 18-11-2024 40,41528 28,87611 7 1,6
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 16:29:54 18-11-2024 40,3872 28,8293 11 1,8
Kale (Malatya) 15:48:36 18-11-2024 38,35528 38,74944 10,84 2,3
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 15:48:35 18-11-2024 38,3882 38,7622 6,9 2,2
ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG) 15:21:36 18-11-2024 38,4365 38,9178 5,3 1,5
Kale (Malatya) 15:21:35 18-11-2024 38,33778 38,79583 7,08 1,7
Merkez (Elazığ) 15:21:08 18-11-2024 38,54083 39,195 6,74 1
KAGITHANE (ISTANBUL) 15:20:06 18-11-2024 41,0748 28,9495 0 1
Hekimhan (Malatya) 15:16:48 18-11-2024 38,94722 37,89139 9,05 1,6
Hazar Gölü - [04.02 km] Merkez (Elazığ) 15:12:43 18-11-2024 38,51111 39,42806 7,01 1,5
Çivril (Denizli) 15:03:21 18-11-2024 38,20389 29,70778 7 1,2
Ege Denizi - [82.15 km] Datça (Muğla) 14:35:37 18-11-2024 35,95556 27,38917 22,4 1,7
AKDENIZ 14:35:36 18-11-2024 35,9618 27,2438 1,2 1,9
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 14:31:49 18-11-2024 36,1892 33,5562 0 1,3
Bolvadin (Afyonkarahisar) 13:38:54 18-11-2024 38,77667 31,15972 7 1,5
BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 13:37:05 18-11-2024 38,752 31,0407 6,4 1,5
Altınyayla (Burdur) 13:34:04 18-11-2024 36,93806 29,47306 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 13:21:55 18-11-2024 38,4875 39,22 7,14 1,4
MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) 13:21:53 18-11-2024 38,499 39,1255 8,6 1,9
Gediz (Kütahya) 13:21:42 18-11-2024 39,12639 29,36139 7 1,1
Menteşe (Muğla) 13:11:40 18-11-2024 37,25028 28,52639 7 1,4
SENYAYLA-(MUGLA) 13:11:39 18-11-2024 37,2988 28,459 1,6 1,6
Merkez (Kütahya) 13:03:29 18-11-2024 39,63361 30,1025 7 1
Soma (Manisa) 12:48:29 18-11-2024 39,09333 27,56694 7 1,6
Kale (Malatya) 12:47:23 18-11-2024 38,33778 38,7975 9,56 2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 12:47:22 18-11-2024 38,3737 38,8013 8 1,9
Doğanşehir (Malatya) 12:24:52 18-11-2024 38,03833 37,62333 7,03 2,2
Merkez (Uşak) 12:23:56 18-11-2024 38,63639 29,26889 7 0,7
HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) 12:20:58 18-11-2024 36,9648 35,5465 5,2 0,9
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.18 12:11:09) 12:11:10 18-11-2024 37,9005 37,8452 5,4 2,6
Gölbaşı (Adıyaman) 12:11:09 18-11-2024 37,87444 37,82528 7 2,8
DURASIL-AKHISAR (MANISA) 11:49:37 18-11-2024 38,9362 27,9657 8,6 1,3
Akhisar (Manisa) 11:49:36 18-11-2024 39,00167 27,91083 17,7 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.00 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:39:50 18-11-2024 39,37611 26,25944 13,5 2,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 11:39:50 18-11-2024 39,4032 26,2472 5,2 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 10:53:35 18-11-2024 38,28861 38,1075 7 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:23:30 18-11-2024 37,37417 37,11083 7 1,3
DORTYOL-BESNI (ADIYAMAN) 10:23:13 18-11-2024 37,5892 38,0628 8,1 1,5
Kemalpaşa (İzmir) 10:00:04 18-11-2024 38,4225 27,3275 7 1,3
YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR) 10:00:04 18-11-2024 38,4053 27,5863 27,5 1,4
Sivrice (Elazığ) 09:56:42 18-11-2024 38,44278 39,08861 11,92 1,1
Doğanşehir (Malatya) 09:49:14 18-11-2024 37,97722 37,72444 7,05 2,2
ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:49:13 18-11-2024 37,9678 37,7238 7,9 2,1
IMAMLAR-CAMELI (DENIZLI) REVIZE01 (2024.11.18 09:42:50) 09:42:50 18-11-2024 37,1058 29,4302 1,4 1,3
Çameli (Denizli) 09:42:49 18-11-2024 37,11833 29,37056 0,23 1
İskilip (Çorum) 09:13:00 18-11-2024 40,9075 34,45444 6,82 1,4
ABDULLAH-KARGI (CORUM) 09:12:58 18-11-2024 41,0178 34,341 5,6 1,8
Yahyalı (Kayseri) 09:04:29 18-11-2024 37,73417 35,3875 7,02 2,7
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 09:04:28 18-11-2024 37,733 35,3628 5 2,7
Altınyayla (Burdur) 08:47:53 18-11-2024 36,94167 29,47389 7 1,9
ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR) 08:47:52 18-11-2024 36,9485 29,4938 15,8 1,8
Çameli (Denizli) 08:02:06 18-11-2024 36,97028 29,20722 7 1,8
KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) 08:02:05 18-11-2024 36,9787 29,2245 3,8 2
Marmara Denizi - [12.03 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 07:54:24 18-11-2024 40,7525 27,50306 14,13 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:41:34 18-11-2024 38,23639 37,6975 7 2,6
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 07:41:34 18-11-2024 38,2427 37,708 4,6 2,6
CAYIRKOY-(BOLU) 07:23:16 18-11-2024 40,7107 31,5742 16,3 1,1
Kozan (Adana) 06:52:07 18-11-2024 37,64889 35,90472 6,99 1,9
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 06:52:06 18-11-2024 37,6295 35,9083 5 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 06:34:15 18-11-2024 38,13611 36,52139 7 1,7
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:34:14 18-11-2024 38,1482 36,5805 6,7 1,7
Karlıova (Bingöl) 06:24:34 18-11-2024 39,33083 40,75333 7,11 2,6
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 06:24:34 18-11-2024 39,3362 40,755 2,7 2,7
Bigadiç (Balıkesir) 05:48:53 18-11-2024 39,40528 28,45778 7 1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 04:59:19 18-11-2024 40,1942 31,7188 9,5 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:24:11 18-11-2024 37,44056 37,12667 8,94 1
Pülümür (Tunceli) 04:16:46 18-11-2024 39,48806 40,00583 7,01 1,1
Kadirli (Osmaniye) 04:12:53 18-11-2024 37,38861 36,20972 6,57 1,2
Merkez (Niğde) 03:21:29 18-11-2024 37,90861 34,67444 5,99 1,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.03 km] Arsuz (Hatay) 03:07:24 18-11-2024 36,47194 35,80944 7,02 1,6
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 03:07:24 18-11-2024 36,3972 35,7465 7,2 1,4
Pamukkale (Denizli) 03:00:35 18-11-2024 37,86278 29,23361 7,24 1,1
Maden (Elazığ) 02:51:33 18-11-2024 38,48472 39,50361 7 1,2
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 02:49:33 18-11-2024 37,985 36,6047 8,3 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 02:37:26 18-11-2024 38,08556 36,51806 11,14 2,7
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:37:26 18-11-2024 38,0882 36,5305 4,1 2,6
Sincik (Adıyaman) 02:30:02 18-11-2024 38,11917 38,50972 7,01 1,5
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 02:30:02 18-11-2024 38,1097 38,4953 13 1,5
Tuşba (Van) 02:25:19 18-11-2024 38,90139 43,56389 16,19 1,2
CAKIRBEY-(VAN) 02:25:18 18-11-2024 38,9212 43,5798 22,4 1,5
Sincik (Adıyaman) 02:17:24 18-11-2024 38,13028 38,52583 6,99 1,5
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 02:17:24 18-11-2024 38,125 38,5178 17,1 1,6
Germencik (Aydın) 02:07:24 18-11-2024 37,855 27,6175 7,02 1,1
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 02:07:23 18-11-2024 37,9043 27,564 18,3 1,3
Kırıkhan (Hatay) 02:04:15 18-11-2024 36,6425 36,55806 7 1,5
MAZMANLI-HASSA (HATAY) 02:04:15 18-11-2024 36,6665 36,519 4,8 1,6
YUNANISTAN 01:33:39 18-11-2024 40,0928 23,2937 11,9 3,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 00:53:31 19-11-2024 38,3823 38,755 5 2,3
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 00:52:40 19-11-2024 37,6258 35,9243 11,7 1,1
CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) 00:14:13 19-11-2024 36,571 36,4558 9,1 1,3
FEVZIYE-INEGOL (BURSA) 23:38:52 18-11-2024 40,0253 29,3042 9,5 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.12 km] Menderes (İzmir) 23:36:24 18-11-2024 37,87722 26,95667 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 23:36:24 18-11-2024 37,8687 26,9203 6,4 2
Yalvaç (Isparta) 23:20:33 18-11-2024 38,30056 30,94 7 0,9
YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) 23:20:32 18-11-2024 38,3388 30,8867 2,7 1,1
Divriği (Sivas) 23:19:45 18-11-2024 39,46056 38,27139 7,03 2,1
ALTINTAS-ILIC (ERZINCAN) 23:19:44 18-11-2024 39,487 38,3358 5 2,3
Pütürge (Malatya) 23:19:36 18-11-2024 38,22694 38,70972 7,65 1,3
Güneysu (Rize) 23:06:08 18-11-2024 40,95917 40,59389 7,17 2,4
KUCUKCAYIR-(RIZE) 23:06:08 18-11-2024 40,8947 40,6037 5 2,3
Menderes (İzmir) 22:50:45 18-11-2024 38,01694 27,20444 7,3 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:50:44 18-11-2024 38,0027 27,1635 5,4 1,8
Kemalpaşa (İzmir) 22:48:39 18-11-2024 38,3675 27,57472 6,96 1,1
YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR) 22:48:38 18-11-2024 38,389 27,602 4,6 1,7
YUNANISTAN 22:22:28 18-11-2024 38,8185 23,3953 17 2,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 22:02:56 18-11-2024 37,30972 37,01861 10,53 1,3
TORAMAN-HINIS (ERZURUM) 22:02:23 18-11-2024 39,2215 41,6883 11,1 2,4
Kadirli (Osmaniye) 21:09:37 18-11-2024 37,72306 36,17611 9,01 0,9
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 21:09:36 18-11-2024 37,8027 36,3427 19,6 1
YENICE-(MUGLA) 20:50:52 18-11-2024 37,1307 28,3138 28,5 0,7
Yahyalı (Kayseri) 20:44:03 18-11-2024 37,75556 35,30639 6,98 1,6
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 20:44:01 18-11-2024 37,7612 35,343 8,2 1,7
Ula (Muğla) 20:19:18 18-11-2024 37,15778 28,675 7,04 1,1
TURGUT-ULA (MUGLA) 20:19:18 18-11-2024 37,1618 28,6737 11,2 1,3
Pütürge (Malatya) 20:09:04 18-11-2024 38,20778 38,62583 7,04 1,3
Pütürge (Malatya) 20:08:19 18-11-2024 38,32833 38,92278 7,08 1,2
TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) 20:08:18 18-11-2024 38,3792 38,9813 16,7 1,2
Akçadağ (Malatya) 19:52:45 18-11-2024 38,46333 38,02417 7 1,3
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 19:52:45 18-11-2024 38,4422 38,0572 9,4 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 19:47:44 18-11-2024 37,855 36,32611 7 2,8
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 19:47:44 18-11-2024 37,8138 36,2568 5,8 2,8
Andırın (Kahramanmaraş) 19:33:23 18-11-2024 37,81056 36,28944 7,47 1,4
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 19:33:23 18-11-2024 37,8178 36,2755 20 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 19:28:53 18-11-2024 37,84806 36,325 7,04 2,7
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 19:28:53 18-11-2024 37,8413 36,2492 5,7 2,7
Selçuklu (Konya) 19:25:13 18-11-2024 37,96 32,33806 7 1,2
ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) 19:25:10 18-11-2024 37,8898 32,2752 3,4 1,1
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:23:35 18-11-2024 38,0073 36,4103 11,6 1,3
Kozan (Adana) 19:21:47 18-11-2024 37,65389 35,95778 7 1,5
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 19:21:46 18-11-2024 37,6747 35,8308 5 1,2
Doğanşehir (Malatya) 19:19:55 18-11-2024 38,00361 37,58611 6,91 1,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:19:53 18-11-2024 38,0152 37,5637 13,2 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 19:15:47 18-11-2024 38,18972 36,93083 7 1,1
DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:15:45 18-11-2024 38,1317 36,7668 14,4 1,4
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [35.85 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:00:02 18-11-2024 36,38472 38,80111 9,05 2
SURIYE 18:00:01 18-11-2024 36,4437 38,7848 4,2 2
Samandağ (Hatay) 17:50:03 18-11-2024 36,2425 35,9725 6,81 2,2
CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) 17:50:03 18-11-2024 36,2573 35,9948 5,8 2,1
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:06:28 18-11-2024 37,2938 37,0307 5,4 1,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 17:06:27 18-11-2024 37,32417 37,02667 10,9 1,8
GUNEYKOY-(YALOVA) 16:59:28 18-11-2024 40,5485 29,2855 0 1
Yeşilyurt (Malatya) 16:34:02 18-11-2024 38,18194 38,175 7 2,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 16:34:01 18-11-2024 38,1982 38,1688 3,8 2,5
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.86 km] Mudanya (Bursa) 16:29:55 18-11-2024 40,41528 28,87611 7 1,6
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 16:29:54 18-11-2024 40,3872 28,8293 11 1,8
Kale (Malatya) 15:48:36 18-11-2024 38,35528 38,74944 10,84 2,3
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 15:48:35 18-11-2024 38,3882 38,7622 6,9 2,2
ESKIKOY-BASKIL (ELAZIG) 15:21:36 18-11-2024 38,4365 38,9178 5,3 1,5
Kale (Malatya) 15:21:35 18-11-2024 38,33778 38,79583 7,08 1,7
Merkez (Elazığ) 15:21:08 18-11-2024 38,54083 39,195 6,74 1
KAGITHANE (ISTANBUL) 15:20:06 18-11-2024 41,0748 28,9495 0 1
Hekimhan (Malatya) 15:16:48 18-11-2024 38,94722 37,89139 9,05 1,6
Hazar Gölü - [04.02 km] Merkez (Elazığ) 15:12:43 18-11-2024 38,51111 39,42806 7,01 1,5
Çivril (Denizli) 15:03:21 18-11-2024 38,20389 29,70778 7 1,2
Ege Denizi - [82.15 km] Datça (Muğla) 14:35:37 18-11-2024 35,95556 27,38917 22,4 1,7
AKDENIZ 14:35:36 18-11-2024 35,9618 27,2438 1,2 1,9
BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 14:31:49 18-11-2024 36,1892 33,5562 0 1,3
Bolvadin (Afyonkarahisar) 13:38:54 18-11-2024 38,77667 31,15972 7 1,5
BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 13:37:05 18-11-2024 38,752 31,0407 6,4 1,5
Altınyayla (Burdur) 13:34:04 18-11-2024 36,93806 29,47306 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 13:21:55 18-11-2024 38,4875 39,22 7,14 1,4
MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) 13:21:53 18-11-2024 38,499 39,1255 8,6 1,9
Gediz (Kütahya) 13:21:42 18-11-2024 39,12639 29,36139 7 1,1
Menteşe (Muğla) 13:11:40 18-11-2024 37,25028 28,52639 7 1,4
SENYAYLA-(MUGLA) 13:11:39 18-11-2024 37,2988 28,459 1,6 1,6
Merkez (Kütahya) 13:03:29 18-11-2024 39,63361 30,1025 7 1
Soma (Manisa) 12:48:29 18-11-2024 39,09333 27,56694 7 1,6
Kale (Malatya) 12:47:23 18-11-2024 38,33778 38,7975 9,56 2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 12:47:22 18-11-2024 38,3737 38,8013 8 1,9
Doğanşehir (Malatya) 12:24:52 18-11-2024 38,03833 37,62333 7,03 2,2
Merkez (Uşak) 12:23:56 18-11-2024 38,63639 29,26889 7 0,7
HASANBEYLI-SARICAM (ADANA) 12:20:58 18-11-2024 36,9648 35,5465 5,2 0,9
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.18 12:11:09) 12:11:10 18-11-2024 37,9005 37,8452 5,4 2,6
Gölbaşı (Adıyaman) 12:11:09 18-11-2024 37,87444 37,82528 7 2,8
DURASIL-AKHISAR (MANISA) 11:49:37 18-11-2024 38,9362 27,9657 8,6 1,3
Akhisar (Manisa) 11:49:36 18-11-2024 39,00167 27,91083 17,7 1,3
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.00 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:39:50 18-11-2024 39,37611 26,25944 13,5 2,5
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 11:39:50 18-11-2024 39,4032 26,2472 5,2 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 10:53:35 18-11-2024 38,28861 38,1075 7 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:23:30 18-11-2024 37,37417 37,11083 7 1,3
DORTYOL-BESNI (ADIYAMAN) 10:23:13 18-11-2024 37,5892 38,0628 8,1 1,5
Kemalpaşa (İzmir) 10:00:04 18-11-2024 38,4225 27,3275 7 1,3
YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR) 10:00:04 18-11-2024 38,4053 27,5863 27,5 1,4
Sivrice (Elazığ) 09:56:42 18-11-2024 38,44278 39,08861 11,92 1,1
Doğanşehir (Malatya) 09:49:14 18-11-2024 37,97722 37,72444 7,05 2,2
ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:49:13 18-11-2024 37,9678 37,7238 7,9 2,1
IMAMLAR-CAMELI (DENIZLI) REVIZE01 (2024.11.18 09:42:50) 09:42:50 18-11-2024 37,1058 29,4302 1,4 1,3
Çameli (Denizli) 09:42:49 18-11-2024 37,11833 29,37056 0,23 1
İskilip (Çorum) 09:13:00 18-11-2024 40,9075 34,45444 6,82 1,4
ABDULLAH-KARGI (CORUM) 09:12:58 18-11-2024 41,0178 34,341 5,6 1,8
Yahyalı (Kayseri) 09:04:29 18-11-2024 37,73417 35,3875 7,02 2,7
KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 09:04:28 18-11-2024 37,733 35,3628 5 2,7
Altınyayla (Burdur) 08:47:53 18-11-2024 36,94167 29,47389 7 1,9
ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR) 08:47:52 18-11-2024 36,9485 29,4938 15,8 1,8
Çameli (Denizli) 08:02:06 18-11-2024 36,97028 29,20722 7 1,8
KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) 08:02:05 18-11-2024 36,9787 29,2245 3,8 2
Marmara Denizi - [12.03 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 07:54:24 18-11-2024 40,7525 27,50306 14,13 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:41:34 18-11-2024 38,23639 37,6975 7 2,6
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 07:41:34 18-11-2024 38,2427 37,708 4,6 2,6
CAYIRKOY-(BOLU) 07:23:16 18-11-2024 40,7107 31,5742 16,3 1,1
Kozan (Adana) 06:52:07 18-11-2024 37,64889 35,90472 6,99 1,9
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 06:52:06 18-11-2024 37,6295 35,9083 5 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 06:34:15 18-11-2024 38,13611 36,52139 7 1,7
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:34:14 18-11-2024 38,1482 36,5805 6,7 1,7
Karlıova (Bingöl) 06:24:34 18-11-2024 39,33083 40,75333 7,11 2,6
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 06:24:34 18-11-2024 39,3362 40,755 2,7 2,7
Bigadiç (Balıkesir) 05:48:53 18-11-2024 39,40528 28,45778 7 1
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 04:59:19 18-11-2024 40,1942 31,7188 9,5 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:24:11 18-11-2024 37,44056 37,12667 8,94 1
Pülümür (Tunceli) 04:16:46 18-11-2024 39,48806 40,00583 7,01 1,1
Kadirli (Osmaniye) 04:12:53 18-11-2024 37,38861 36,20972 6,57 1,2
Merkez (Niğde) 03:21:29 18-11-2024 37,90861 34,67444 5,99 1,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.03 km] Arsuz (Hatay) 03:07:24 18-11-2024 36,47194 35,80944 7,02 1,6
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 03:07:24 18-11-2024 36,3972 35,7465 7,2 1,4
Pamukkale (Denizli) 03:00:35 18-11-2024 37,86278 29,23361 7,24 1,1
Maden (Elazığ) 02:51:33 18-11-2024 38,48472 39,50361 7 1,2
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 02:49:33 18-11-2024 37,985 36,6047 8,3 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 02:37:26 18-11-2024 38,08556 36,51806 11,14 2,7
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:37:26 18-11-2024 38,0882 36,5305 4,1 2,6
Sincik (Adıyaman) 02:30:02 18-11-2024 38,11917 38,50972 7,01 1,5
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 02:30:02 18-11-2024 38,1097 38,4953 13 1,5
Tuşba (Van) 02:25:19 18-11-2024 38,90139 43,56389 16,19 1,2
CAKIRBEY-(VAN) 02:25:18 18-11-2024 38,9212 43,5798 22,4 1,5
Sincik (Adıyaman) 02:17:24 18-11-2024 38,13028 38,52583 6,99 1,5
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 02:17:24 18-11-2024 38,125 38,5178 17,1 1,6
Germencik (Aydın) 02:07:24 18-11-2024 37,855 27,6175 7,02 1,1
ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) 02:07:23 18-11-2024 37,9043 27,564 18,3 1,3
Kırıkhan (Hatay) 02:04:15 18-11-2024 36,6425 36,55806 7 1,5
MAZMANLI-HASSA (HATAY) 02:04:15 18-11-2024 36,6665 36,519 4,8 1,6
YUNANISTAN 01:33:39 18-11-2024 40,0928 23,2937 11,9 3,1

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