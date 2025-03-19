Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
19 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)
|00:11:24 19-03-2025
|40,4535
|28,9307
|15,1
|1,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.61 km] Armutlu (Yalova)
|00:11:24 19-03-2025
|40,45333
|28,92972
|13,54
|1,9
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:01:18 19-03-2025
|37,8115
|36,2487
|5,8
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|00:01:18 19-03-2025
|37,82139
|36,25639
|6,97
|1,6
|KORUCU-(ELAZIG)
|23:53:19 18-03-2025
|38,6213
|39,5052
|26,4
|1,1
|EGE DENIZI
|23:43:18 18-03-2025
|36,6088
|25,7475
|9,9
|2,9
|Ege Denizi
|23:43:14 18-03-2025
|36,6925
|25,74472
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|22:40:07 18-03-2025
|36,6353
|25,3863
|5,1
|2,6
|Ege Denizi
|22:40:05 18-03-2025
|36,60417
|25,60389
|7
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|22:30:46 18-03-2025
|38,2125
|38,61917
|13,23
|1,5
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|22:30:45 18-03-2025
|38,2352
|38,6098
|21,1
|1,2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|22:14:25 18-03-2025
|38,3778
|38,7858
|5,4
|1,9
|Kale (Malatya)
|22:14:24 18-03-2025
|38,35361
|38,74194
|11,87
|1,9
|Altıntaş (Kütahya)
|22:03:24 18-03-2025
|38,91583
|30,05889
|7,46
|1,4
|BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
|22:03:24 18-03-2025
|38,873
|30,0035
|4,4
|1,5
|Balya (Balıkesir)
|20:57:19 18-03-2025
|39,74139
|27,58472
|7
|1,3
|DALLIDAMDIRA-(BALIKESIR)
|20:57:18 18-03-2025
|39,6312
|27,6867
|5,4
|1,3
|Ege Denizi
|20:29:21 18-03-2025
|36,7275
|25,64361
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|20:29:21 18-03-2025
|36,631
|25,4788
|9,3
|2,4
|Akdeniz - [04.40 km] Alanya (Antalya)
|19:48:04 18-03-2025
|36,50806
|31,95278
|6,73
|1,4
|ALANYA (ANTALYA)
|19:48:04 18-03-2025
|36,52
|31,9602
|18,8
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|19:05:56 18-03-2025
|37,13556
|28,82611
|6,83
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:05:56 18-03-2025
|37,1577
|28,8212
|9,9
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:34:44 18-03-2025
|39,51139
|28,10194
|11,43
|1,6
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:34:44 18-03-2025
|39,5347
|28,1232
|21,9
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|16:54:43 18-03-2025
|38,26917
|38,81111
|7
|1,1
|Ula (Muğla)
|16:54:29 18-03-2025
|37,11
|28,65222
|7
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|16:36:21 18-03-2025
|39,40944
|27,95694
|7
|1,6
|TASKOY-(BALIKESIR)
|16:36:21 18-03-2025
|39,473
|27,8782
|5
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|16:18:30 18-03-2025
|38,13583
|38,44583
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|16:13:16 18-03-2025
|38,15778
|38,56889
|7
|1,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|16:10:29 18-03-2025
|37,1517
|28,779
|5,3
|1,7
|Sungurlu (Çorum)
|16:05:19 18-03-2025
|39,99306
|34,22417
|6,99
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|16:00:45 18-03-2025
|37,125
|28,79222
|7,11
|3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|16:00:45 18-03-2025
|37,145
|28,8417
|8,4
|3,2
|Sivrice (Elazığ)
|15:29:48 18-03-2025
|38,39556
|38,98583
|7,1
|2,7
|BADEMPINARI-(ELAZIG)
|15:29:48 18-03-2025
|38,5177
|39,1252
|13,5
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:45:30 18-03-2025
|38
|36,38194
|7,22
|2,5
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:45:29 18-03-2025
|38,004
|36,4268
|5
|2,5
|Kula (Manisa)
|14:23:30 18-03-2025
|38,48444
|28,46667
|7
|1
|AKYURT (ANKARA)
|13:55:47 18-03-2025
|40,1575
|33,0303
|0
|1,7
|Çubuk (Ankara)
|13:55:46 18-03-2025
|40,12639
|32,93333
|7,22
|1,5
|GUNLUCE-EMET (KUTAHYA)
|13:52:30 18-03-2025
|39,4222
|29,3093
|0
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:45:07 18-03-2025
|38,03389
|38,24111
|7
|1,3
|ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:45:01 18-03-2025
|37,9748
|37,728
|12,1
|1,6
|Eğil (Diyarbakır)
|13:26:12 18-03-2025
|38,25056
|40,20722
|7,22
|1,4
|TEPECIK-EGIL (DIYARBAKIR)
|13:26:11 18-03-2025
|38,2248
|40,2117
|24,2
|1,6
|Kale (Malatya)
|13:22:22 18-03-2025
|38,29111
|38,75
|6,94
|0,7
|Akdeniz - [18.76 km] Bozyazı (Mersin)
|13:19:24 18-03-2025
|35,92972
|33,06889
|7
|1,4
|BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|13:19:24 18-03-2025
|35,9617
|33,0678
|14
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.54 km] Menderes (İzmir)
|13:19:20 18-03-2025
|37,89861
|26,98861
|7
|1,4
|TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:18:58 18-03-2025
|39,5172
|28,3083
|25,4
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:18:57 18-03-2025
|39,46
|28,16917
|7
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|13:07:50 18-03-2025
|38,275
|38,84722
|7,01
|1,3
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|13:04:30 18-03-2025
|37,107
|28,8285
|2,9
|2
|TEPE-GULNAR (MERSIN)
|12:51:35 18-03-2025
|36,2415
|33,5467
|0
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:39:21 18-03-2025
|38,30222
|38,09139
|7
|1,5
|Kale (Malatya)
|12:15:13 18-03-2025
|38,36667
|38,82333
|7
|1
|İliç (Erzincan)
|12:08:12 18-03-2025
|39,59139
|38,63972
|6,83
|1,2
|LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN)
|12:08:10 18-03-2025
|39,6298
|38,5935
|5
|1,4
|OTLUKALAN-(SANLIURFA)
|12:01:39 18-03-2025
|37,2055
|38,6405
|0
|2,1
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|12:01:35 18-03-2025
|36,95083
|38,6725
|5,43
|2,1
|Kulu (Konya)
|11:55:59 18-03-2025
|38,91361
|32,9575
|6,95
|2,6
|CELEP-KULU (KONYA)
|11:55:59 18-03-2025
|38,9278
|32,929
|3,8
|2,6
|Sincik (Adıyaman)
|11:39:48 18-03-2025
|38,10278
|38,47778
|7
|1
|GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:30:11 18-03-2025
|38,188
|37,4807
|4,5
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|09:36:25 18-03-2025
|37,15944
|28,82694
|7
|1,2
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|08:17:54 18-03-2025
|38,5555
|38,0507
|13,9
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|08:17:53 18-03-2025
|38,42111
|38,00417
|7
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:14:01 18-03-2025
|39,56667
|26,41944
|7,27
|1,7
|DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:13:59 18-03-2025
|39,572
|26,4757
|21,8
|1,7
|Kadirli (Osmaniye)
|07:11:37 18-03-2025
|37,54944
|36,19722
|17,87
|2
|YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
|07:11:36 18-03-2025
|37,568
|36,075
|12,2
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.10 km] Milas (Muğla)
|07:01:26 18-03-2025
|36,935
|27,855
|7
|1,3
|Aladağ (Adana)
|06:28:43 18-03-2025
|37,57111
|35,40889
|6,91
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|06:10:10 18-03-2025
|38,25944
|38,77278
|8,86
|1,1
|Ula (Muğla)
|05:58:52 18-03-2025
|37,12667
|28,65556
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|05:45:05 18-03-2025
|37,1525
|28,82194
|7
|1,2
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [26.06 km] Saray (Van)
|05:12:49 18-03-2025
|38,58278
|44,57167
|7
|1,1
|Merkez (Osmaniye)
|05:07:14 18-03-2025
|37,12806
|36,28722
|7
|1,3
|Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [123.44 km] Posof (Ardahan)
|04:58:01 18-03-2025
|42,59361
|43,43444
|6,62
|1,5
|Bala (Ankara)
|04:52:14 18-03-2025
|39,39083
|33,10083
|0,01
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|04:46:46 18-03-2025
|37,88972
|29,22361
|12,39
|1,3
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:46:44 18-03-2025
|37,854
|29,2482
|12,9
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:40:54 18-03-2025
|38,09639
|38,35611
|12,82
|1
|EGE DENIZI
|04:22:40 18-03-2025
|36,458
|25,5663
|15,6
|3,3
|Ege Denizi
|04:22:38 18-03-2025
|36,47944
|25,07028
|9,01
|3,2
|EGE DENIZI
|04:04:58 18-03-2025
|36,6605
|25,1138
|10
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.39 km] Menderes (İzmir)
|04:00:39 18-03-2025
|37,96167
|27,10278
|8,38
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:00:36 18-03-2025
|37,9762
|27,0907
|12,4
|1,2
|Beyağaç (Denizli)
|03:55:36 18-03-2025
|37,14111
|28,84139
|7,86
|1,2
|Darende (Malatya)
|03:52:51 18-03-2025
|38,50972
|37,72417
|6,94
|1
|Kale (Malatya)
|03:38:30 18-03-2025
|38,34222
|38,78667
|10,2
|2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|03:38:29 18-03-2025
|38,3747
|38,7982
|6,9
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:36:53 18-03-2025
|37,44
|37,38306
|6,05
|0,9
|Yunak (Konya)
|03:24:29 18-03-2025
|38,68917
|31,66889
|6,97
|0,8
|Ege Denizi - [135.29 km] Datça (Muğla)
|03:23:44 18-03-2025
|35,59306
|26,80222
|5,07
|2,1
|EGE DENIZI
|03:23:37 18-03-2025
|35,7192
|26,2148
|19,6
|2,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.84 km] Milas (Muğla)
|03:16:49 18-03-2025
|36,97056
|27,87111
|4,9
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:16:48 18-03-2025
|36,9937
|27,8428
|12,6
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|03:08:05 18-03-2025
|38,44083
|38,00222
|7
|1,2
|Akdeniz - [44.77 km] Manavgat (Antalya)
|03:07:25 18-03-2025
|36,3425
|31,37806
|40,9
|3,3
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|03:07:24 18-03-2025
|36,378
|31,403
|27,2
|3,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.65 km] Milas (Muğla)
|03:04:00 18-03-2025
|36,97056
|27,88694
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.00 km] Milas (Muğla)
|02:38:02 18-03-2025
|36,97639
|27,88611
|7,04
|1,2
|Akdeniz
|02:32:43 18-03-2025
|33,71083
|25,33444
|6,07
|3,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.60 km] Milas (Muğla)
|02:16:51 18-03-2025
|36,97361
|27,86722
|9,28
|1,4
|DEREKOY-MILAS (MUGLA)
|02:16:49 18-03-2025
|37,0958
|27,9443
|15,6
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)
|00:11:24 19-03-2025
|40,4535
|28,9307
|15,1
|1,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.61 km] Armutlu (Yalova)
|00:11:24 19-03-2025
|40,45333
|28,92972
|13,54
|1,9
|KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|00:01:18 19-03-2025
|37,8115
|36,2487
|5,8
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|00:01:18 19-03-2025
|37,82139
|36,25639
|6,97
|1,6
|KORUCU-(ELAZIG)
|23:53:19 18-03-2025
|38,6213
|39,5052
|26,4
|1,1
|EGE DENIZI
|23:43:18 18-03-2025
|36,6088
|25,7475
|9,9
|2,9
|Ege Denizi
|23:43:14 18-03-2025
|36,6925
|25,74472
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|22:40:07 18-03-2025
|36,6353
|25,3863
|5,1
|2,6
|Ege Denizi
|22:40:05 18-03-2025
|36,60417
|25,60389
|7
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|22:30:46 18-03-2025
|38,2125
|38,61917
|13,23
|1,5
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|22:30:45 18-03-2025
|38,2352
|38,6098
|21,1
|1,2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|22:14:25 18-03-2025
|38,3778
|38,7858
|5,4
|1,9
|Kale (Malatya)
|22:14:24 18-03-2025
|38,35361
|38,74194
|11,87
|1,9
|Altıntaş (Kütahya)
|22:03:24 18-03-2025
|38,91583
|30,05889
|7,46
|1,4
|BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
|22:03:24 18-03-2025
|38,873
|30,0035
|4,4
|1,5
|Balya (Balıkesir)
|20:57:19 18-03-2025
|39,74139
|27,58472
|7
|1,3
|DALLIDAMDIRA-(BALIKESIR)
|20:57:18 18-03-2025
|39,6312
|27,6867
|5,4
|1,3
|Ege Denizi
|20:29:21 18-03-2025
|36,7275
|25,64361
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|20:29:21 18-03-2025
|36,631
|25,4788
|9,3
|2,4
|Akdeniz - [04.40 km] Alanya (Antalya)
|19:48:04 18-03-2025
|36,50806
|31,95278
|6,73
|1,4
|ALANYA (ANTALYA)
|19:48:04 18-03-2025
|36,52
|31,9602
|18,8
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|19:05:56 18-03-2025
|37,13556
|28,82611
|6,83
|1,7
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19:05:56 18-03-2025
|37,1577
|28,8212
|9,9
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:34:44 18-03-2025
|39,51139
|28,10194
|11,43
|1,6
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:34:44 18-03-2025
|39,5347
|28,1232
|21,9
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|16:54:43 18-03-2025
|38,26917
|38,81111
|7
|1,1
|Ula (Muğla)
|16:54:29 18-03-2025
|37,11
|28,65222
|7
|1,5
|Altıeylül (Balıkesir)
|16:36:21 18-03-2025
|39,40944
|27,95694
|7
|1,6
|TASKOY-(BALIKESIR)
|16:36:21 18-03-2025
|39,473
|27,8782
|5
|1,6
|Sincik (Adıyaman)
|16:18:30 18-03-2025
|38,13583
|38,44583
|7
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|16:13:16 18-03-2025
|38,15778
|38,56889
|7
|1,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|16:10:29 18-03-2025
|37,1517
|28,779
|5,3
|1,7
|Sungurlu (Çorum)
|16:05:19 18-03-2025
|39,99306
|34,22417
|6,99
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|16:00:45 18-03-2025
|37,125
|28,79222
|7,11
|3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|16:00:45 18-03-2025
|37,145
|28,8417
|8,4
|3,2
|Sivrice (Elazığ)
|15:29:48 18-03-2025
|38,39556
|38,98583
|7,1
|2,7
|BADEMPINARI-(ELAZIG)
|15:29:48 18-03-2025
|38,5177
|39,1252
|13,5
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:45:30 18-03-2025
|38
|36,38194
|7,22
|2,5
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:45:29 18-03-2025
|38,004
|36,4268
|5
|2,5
|Kula (Manisa)
|14:23:30 18-03-2025
|38,48444
|28,46667
|7
|1
|AKYURT (ANKARA)
|13:55:47 18-03-2025
|40,1575
|33,0303
|0
|1,7
|Çubuk (Ankara)
|13:55:46 18-03-2025
|40,12639
|32,93333
|7,22
|1,5
|GUNLUCE-EMET (KUTAHYA)
|13:52:30 18-03-2025
|39,4222
|29,3093
|0
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|13:45:07 18-03-2025
|38,03389
|38,24111
|7
|1,3
|ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:45:01 18-03-2025
|37,9748
|37,728
|12,1
|1,6
|Eğil (Diyarbakır)
|13:26:12 18-03-2025
|38,25056
|40,20722
|7,22
|1,4
|TEPECIK-EGIL (DIYARBAKIR)
|13:26:11 18-03-2025
|38,2248
|40,2117
|24,2
|1,6
|Kale (Malatya)
|13:22:22 18-03-2025
|38,29111
|38,75
|6,94
|0,7
|Akdeniz - [18.76 km] Bozyazı (Mersin)
|13:19:24 18-03-2025
|35,92972
|33,06889
|7
|1,4
|BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|13:19:24 18-03-2025
|35,9617
|33,0678
|14
|1,8
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.54 km] Menderes (İzmir)
|13:19:20 18-03-2025
|37,89861
|26,98861
|7
|1,4
|TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:18:58 18-03-2025
|39,5172
|28,3083
|25,4
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:18:57 18-03-2025
|39,46
|28,16917
|7
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|13:07:50 18-03-2025
|38,275
|38,84722
|7,01
|1,3
|YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
|13:04:30 18-03-2025
|37,107
|28,8285
|2,9
|2
|TEPE-GULNAR (MERSIN)
|12:51:35 18-03-2025
|36,2415
|33,5467
|0
|0,7
|Akçadağ (Malatya)
|12:39:21 18-03-2025
|38,30222
|38,09139
|7
|1,5
|Kale (Malatya)
|12:15:13 18-03-2025
|38,36667
|38,82333
|7
|1
|İliç (Erzincan)
|12:08:12 18-03-2025
|39,59139
|38,63972
|6,83
|1,2
|LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN)
|12:08:10 18-03-2025
|39,6298
|38,5935
|5
|1,4
|OTLUKALAN-(SANLIURFA)
|12:01:39 18-03-2025
|37,2055
|38,6405
|0
|2,1
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|12:01:35 18-03-2025
|36,95083
|38,6725
|5,43
|2,1
|Kulu (Konya)
|11:55:59 18-03-2025
|38,91361
|32,9575
|6,95
|2,6
|CELEP-KULU (KONYA)
|11:55:59 18-03-2025
|38,9278
|32,929
|3,8
|2,6
|Sincik (Adıyaman)
|11:39:48 18-03-2025
|38,10278
|38,47778
|7
|1
|GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|10:30:11 18-03-2025
|38,188
|37,4807
|4,5
|1,7
|Menteşe (Muğla)
|09:36:25 18-03-2025
|37,15944
|28,82694
|7
|1,2
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|08:17:54 18-03-2025
|38,5555
|38,0507
|13,9
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|08:17:53 18-03-2025
|38,42111
|38,00417
|7
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|07:14:01 18-03-2025
|39,56667
|26,41944
|7,27
|1,7
|DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE)
|07:13:59 18-03-2025
|39,572
|26,4757
|21,8
|1,7
|Kadirli (Osmaniye)
|07:11:37 18-03-2025
|37,54944
|36,19722
|17,87
|2
|YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
|07:11:36 18-03-2025
|37,568
|36,075
|12,2
|1,9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.10 km] Milas (Muğla)
|07:01:26 18-03-2025
|36,935
|27,855
|7
|1,3
|Aladağ (Adana)
|06:28:43 18-03-2025
|37,57111
|35,40889
|6,91
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|06:10:10 18-03-2025
|38,25944
|38,77278
|8,86
|1,1
|Ula (Muğla)
|05:58:52 18-03-2025
|37,12667
|28,65556
|7
|1,3
|Menteşe (Muğla)
|05:45:05 18-03-2025
|37,1525
|28,82194
|7
|1,2
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [26.06 km] Saray (Van)
|05:12:49 18-03-2025
|38,58278
|44,57167
|7
|1,1
|Merkez (Osmaniye)
|05:07:14 18-03-2025
|37,12806
|36,28722
|7
|1,3
|Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [123.44 km] Posof (Ardahan)
|04:58:01 18-03-2025
|42,59361
|43,43444
|6,62
|1,5
|Bala (Ankara)
|04:52:14 18-03-2025
|39,39083
|33,10083
|0,01
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|04:46:46 18-03-2025
|37,88972
|29,22361
|12,39
|1,3
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|04:46:44 18-03-2025
|37,854
|29,2482
|12,9
|1,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:40:54 18-03-2025
|38,09639
|38,35611
|12,82
|1
|EGE DENIZI
|04:22:40 18-03-2025
|36,458
|25,5663
|15,6
|3,3
|Ege Denizi
|04:22:38 18-03-2025
|36,47944
|25,07028
|9,01
|3,2
|EGE DENIZI
|04:04:58 18-03-2025
|36,6605
|25,1138
|10
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.39 km] Menderes (İzmir)
|04:00:39 18-03-2025
|37,96167
|27,10278
|8,38
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:00:36 18-03-2025
|37,9762
|27,0907
|12,4
|1,2
|Beyağaç (Denizli)
|03:55:36 18-03-2025
|37,14111
|28,84139
|7,86
|1,2
|Darende (Malatya)
|03:52:51 18-03-2025
|38,50972
|37,72417
|6,94
|1
|Kale (Malatya)
|03:38:30 18-03-2025
|38,34222
|38,78667
|10,2
|2
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|03:38:29 18-03-2025
|38,3747
|38,7982
|6,9
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|03:36:53 18-03-2025
|37,44
|37,38306
|6,05
|0,9
|Yunak (Konya)
|03:24:29 18-03-2025
|38,68917
|31,66889
|6,97
|0,8
|Ege Denizi - [135.29 km] Datça (Muğla)
|03:23:44 18-03-2025
|35,59306
|26,80222
|5,07
|2,1
|EGE DENIZI
|03:23:37 18-03-2025
|35,7192
|26,2148
|19,6
|2,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.84 km] Milas (Muğla)
|03:16:49 18-03-2025
|36,97056
|27,87111
|4,9
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:16:48 18-03-2025
|36,9937
|27,8428
|12,6
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|03:08:05 18-03-2025
|38,44083
|38,00222
|7
|1,2
|Akdeniz - [44.77 km] Manavgat (Antalya)
|03:07:25 18-03-2025
|36,3425
|31,37806
|40,9
|3,3
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|03:07:24 18-03-2025
|36,378
|31,403
|27,2
|3,4
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.65 km] Milas (Muğla)
|03:04:00 18-03-2025
|36,97056
|27,88694
|7
|1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.00 km] Milas (Muğla)
|02:38:02 18-03-2025
|36,97639
|27,88611
|7,04
|1,2
|Akdeniz
|02:32:43 18-03-2025
|33,71083
|25,33444
|6,07
|3,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.60 km] Milas (Muğla)
|02:16:51 18-03-2025
|36,97361
|27,86722
|9,28
|1,4
|DEREKOY-MILAS (MUGLA)
|02:16:49 18-03-2025
|37,0958
|27,9443
|15,6
|1,5
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