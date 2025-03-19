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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Mart 2025

19 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) 00:11:24 19-03-2025 40,4535 28,9307 15,1 1,7
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.61 km] Armutlu (Yalova) 00:11:24 19-03-2025 40,45333 28,92972 13,54 1,9
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 00:01:18 19-03-2025 37,8115 36,2487 5,8 1,6
Saimbeyli (Adana) 00:01:18 19-03-2025 37,82139 36,25639 6,97 1,6
KORUCU-(ELAZIG) 23:53:19 18-03-2025 38,6213 39,5052 26,4 1,1
EGE DENIZI 23:43:18 18-03-2025 36,6088 25,7475 9,9 2,9
Ege Denizi 23:43:14 18-03-2025 36,6925 25,74472 7 2,8
EGE DENIZI 22:40:07 18-03-2025 36,6353 25,3863 5,1 2,6
Ege Denizi 22:40:05 18-03-2025 36,60417 25,60389 7 2,5
Pütürge (Malatya) 22:30:46 18-03-2025 38,2125 38,61917 13,23 1,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 22:30:45 18-03-2025 38,2352 38,6098 21,1 1,2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 22:14:25 18-03-2025 38,3778 38,7858 5,4 1,9
Kale (Malatya) 22:14:24 18-03-2025 38,35361 38,74194 11,87 1,9
Altıntaş (Kütahya) 22:03:24 18-03-2025 38,91583 30,05889 7,46 1,4
BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 22:03:24 18-03-2025 38,873 30,0035 4,4 1,5
Balya (Balıkesir) 20:57:19 18-03-2025 39,74139 27,58472 7 1,3
DALLIDAMDIRA-(BALIKESIR) 20:57:18 18-03-2025 39,6312 27,6867 5,4 1,3
Ege Denizi 20:29:21 18-03-2025 36,7275 25,64361 7 2,3
EGE DENIZI 20:29:21 18-03-2025 36,631 25,4788 9,3 2,4
Akdeniz - [04.40 km] Alanya (Antalya) 19:48:04 18-03-2025 36,50806 31,95278 6,73 1,4
ALANYA (ANTALYA) 19:48:04 18-03-2025 36,52 31,9602 18,8 1,8
Menteşe (Muğla) 19:05:56 18-03-2025 37,13556 28,82611 6,83 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 19:05:56 18-03-2025 37,1577 28,8212 9,9 2
Bigadiç (Balıkesir) 18:34:44 18-03-2025 39,51139 28,10194 11,43 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:34:44 18-03-2025 39,5347 28,1232 21,9 1,8
Pütürge (Malatya) 16:54:43 18-03-2025 38,26917 38,81111 7 1,1
Ula (Muğla) 16:54:29 18-03-2025 37,11 28,65222 7 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 16:36:21 18-03-2025 39,40944 27,95694 7 1,6
TASKOY-(BALIKESIR) 16:36:21 18-03-2025 39,473 27,8782 5 1,6
Sincik (Adıyaman) 16:18:30 18-03-2025 38,13583 38,44583 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 16:13:16 18-03-2025 38,15778 38,56889 7 1,1
KARACAOREN-(MUGLA) 16:10:29 18-03-2025 37,1517 28,779 5,3 1,7
Sungurlu (Çorum) 16:05:19 18-03-2025 39,99306 34,22417 6,99 1,6
Menteşe (Muğla) 16:00:45 18-03-2025 37,125 28,79222 7,11 3
KARACAOREN-(MUGLA) 16:00:45 18-03-2025 37,145 28,8417 8,4 3,2
Sivrice (Elazığ) 15:29:48 18-03-2025 38,39556 38,98583 7,1 2,7
BADEMPINARI-(ELAZIG) 15:29:48 18-03-2025 38,5177 39,1252 13,5 2
Göksun (Kahramanmaraş) 14:45:30 18-03-2025 38 36,38194 7,22 2,5
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:45:29 18-03-2025 38,004 36,4268 5 2,5
Kula (Manisa) 14:23:30 18-03-2025 38,48444 28,46667 7 1
AKYURT (ANKARA) 13:55:47 18-03-2025 40,1575 33,0303 0 1,7
Çubuk (Ankara) 13:55:46 18-03-2025 40,12639 32,93333 7,22 1,5
GUNLUCE-EMET (KUTAHYA) 13:52:30 18-03-2025 39,4222 29,3093 0 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 13:45:07 18-03-2025 38,03389 38,24111 7 1,3
ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:45:01 18-03-2025 37,9748 37,728 12,1 1,6
Eğil (Diyarbakır) 13:26:12 18-03-2025 38,25056 40,20722 7,22 1,4
TEPECIK-EGIL (DIYARBAKIR) 13:26:11 18-03-2025 38,2248 40,2117 24,2 1,6
Kale (Malatya) 13:22:22 18-03-2025 38,29111 38,75 6,94 0,7
Akdeniz - [18.76 km] Bozyazı (Mersin) 13:19:24 18-03-2025 35,92972 33,06889 7 1,4
BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:19:24 18-03-2025 35,9617 33,0678 14 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.54 km] Menderes (İzmir) 13:19:20 18-03-2025 37,89861 26,98861 7 1,4
TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:18:58 18-03-2025 39,5172 28,3083 25,4 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:18:57 18-03-2025 39,46 28,16917 7 1,7
Pütürge (Malatya) 13:07:50 18-03-2025 38,275 38,84722 7,01 1,3
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 13:04:30 18-03-2025 37,107 28,8285 2,9 2
TEPE-GULNAR (MERSIN) 12:51:35 18-03-2025 36,2415 33,5467 0 0,7
Akçadağ (Malatya) 12:39:21 18-03-2025 38,30222 38,09139 7 1,5
Kale (Malatya) 12:15:13 18-03-2025 38,36667 38,82333 7 1
İliç (Erzincan) 12:08:12 18-03-2025 39,59139 38,63972 6,83 1,2
LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) 12:08:10 18-03-2025 39,6298 38,5935 5 1,4
OTLUKALAN-(SANLIURFA) 12:01:39 18-03-2025 37,2055 38,6405 0 2,1
Eyyübiye (Şanlıurfa) 12:01:35 18-03-2025 36,95083 38,6725 5,43 2,1
Kulu (Konya) 11:55:59 18-03-2025 38,91361 32,9575 6,95 2,6
CELEP-KULU (KONYA) 11:55:59 18-03-2025 38,9278 32,929 3,8 2,6
Sincik (Adıyaman) 11:39:48 18-03-2025 38,10278 38,47778 7 1
GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:30:11 18-03-2025 38,188 37,4807 4,5 1,7
Menteşe (Muğla) 09:36:25 18-03-2025 37,15944 28,82694 7 1,2
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 08:17:54 18-03-2025 38,5555 38,0507 13,9 1,3
Akçadağ (Malatya) 08:17:53 18-03-2025 38,42111 38,00417 7 1,2
Ayvacık (Çanakkale) 07:14:01 18-03-2025 39,56667 26,41944 7,27 1,7
DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE) 07:13:59 18-03-2025 39,572 26,4757 21,8 1,7
Kadirli (Osmaniye) 07:11:37 18-03-2025 37,54944 36,19722 17,87 2
YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) 07:11:36 18-03-2025 37,568 36,075 12,2 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.10 km] Milas (Muğla) 07:01:26 18-03-2025 36,935 27,855 7 1,3
Aladağ (Adana) 06:28:43 18-03-2025 37,57111 35,40889 6,91 1,2
Pütürge (Malatya) 06:10:10 18-03-2025 38,25944 38,77278 8,86 1,1
Ula (Muğla) 05:58:52 18-03-2025 37,12667 28,65556 7 1,3
Menteşe (Muğla) 05:45:05 18-03-2025 37,1525 28,82194 7 1,2
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [26.06 km] Saray (Van) 05:12:49 18-03-2025 38,58278 44,57167 7 1,1
Merkez (Osmaniye) 05:07:14 18-03-2025 37,12806 36,28722 7 1,3
Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [123.44 km] Posof (Ardahan) 04:58:01 18-03-2025 42,59361 43,43444 6,62 1,5
Bala (Ankara) 04:52:14 18-03-2025 39,39083 33,10083 0,01 1,3
Pamukkale (Denizli) 04:46:46 18-03-2025 37,88972 29,22361 12,39 1,3
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 04:46:44 18-03-2025 37,854 29,2482 12,9 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 04:40:54 18-03-2025 38,09639 38,35611 12,82 1
EGE DENIZI 04:22:40 18-03-2025 36,458 25,5663 15,6 3,3
Ege Denizi 04:22:38 18-03-2025 36,47944 25,07028 9,01 3,2
EGE DENIZI 04:04:58 18-03-2025 36,6605 25,1138 10 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.39 km] Menderes (İzmir) 04:00:39 18-03-2025 37,96167 27,10278 8,38 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:00:36 18-03-2025 37,9762 27,0907 12,4 1,2
Beyağaç (Denizli) 03:55:36 18-03-2025 37,14111 28,84139 7,86 1,2
Darende (Malatya) 03:52:51 18-03-2025 38,50972 37,72417 6,94 1
Kale (Malatya) 03:38:30 18-03-2025 38,34222 38,78667 10,2 2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 03:38:29 18-03-2025 38,3747 38,7982 6,9 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:36:53 18-03-2025 37,44 37,38306 6,05 0,9
Yunak (Konya) 03:24:29 18-03-2025 38,68917 31,66889 6,97 0,8
Ege Denizi - [135.29 km] Datça (Muğla) 03:23:44 18-03-2025 35,59306 26,80222 5,07 2,1
EGE DENIZI 03:23:37 18-03-2025 35,7192 26,2148 19,6 2,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.84 km] Milas (Muğla) 03:16:49 18-03-2025 36,97056 27,87111 4,9 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:16:48 18-03-2025 36,9937 27,8428 12,6 1,5
Akçadağ (Malatya) 03:08:05 18-03-2025 38,44083 38,00222 7 1,2
Akdeniz - [44.77 km] Manavgat (Antalya) 03:07:25 18-03-2025 36,3425 31,37806 40,9 3,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 03:07:24 18-03-2025 36,378 31,403 27,2 3,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.65 km] Milas (Muğla) 03:04:00 18-03-2025 36,97056 27,88694 7 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.00 km] Milas (Muğla) 02:38:02 18-03-2025 36,97639 27,88611 7,04 1,2
Akdeniz 02:32:43 18-03-2025 33,71083 25,33444 6,07 3,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.60 km] Milas (Muğla) 02:16:51 18-03-2025 36,97361 27,86722 9,28 1,4
DEREKOY-MILAS (MUGLA) 02:16:49 18-03-2025 37,0958 27,9443 15,6 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) 00:11:24 19-03-2025 40,4535 28,9307 15,1 1,7
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.61 km] Armutlu (Yalova) 00:11:24 19-03-2025 40,45333 28,92972 13,54 1,9
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 00:01:18 19-03-2025 37,8115 36,2487 5,8 1,6
Saimbeyli (Adana) 00:01:18 19-03-2025 37,82139 36,25639 6,97 1,6
KORUCU-(ELAZIG) 23:53:19 18-03-2025 38,6213 39,5052 26,4 1,1
EGE DENIZI 23:43:18 18-03-2025 36,6088 25,7475 9,9 2,9
Ege Denizi 23:43:14 18-03-2025 36,6925 25,74472 7 2,8
EGE DENIZI 22:40:07 18-03-2025 36,6353 25,3863 5,1 2,6
Ege Denizi 22:40:05 18-03-2025 36,60417 25,60389 7 2,5
Pütürge (Malatya) 22:30:46 18-03-2025 38,2125 38,61917 13,23 1,5
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 22:30:45 18-03-2025 38,2352 38,6098 21,1 1,2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 22:14:25 18-03-2025 38,3778 38,7858 5,4 1,9
Kale (Malatya) 22:14:24 18-03-2025 38,35361 38,74194 11,87 1,9
Altıntaş (Kütahya) 22:03:24 18-03-2025 38,91583 30,05889 7,46 1,4
BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 22:03:24 18-03-2025 38,873 30,0035 4,4 1,5
Balya (Balıkesir) 20:57:19 18-03-2025 39,74139 27,58472 7 1,3
DALLIDAMDIRA-(BALIKESIR) 20:57:18 18-03-2025 39,6312 27,6867 5,4 1,3
Ege Denizi 20:29:21 18-03-2025 36,7275 25,64361 7 2,3
EGE DENIZI 20:29:21 18-03-2025 36,631 25,4788 9,3 2,4
Akdeniz - [04.40 km] Alanya (Antalya) 19:48:04 18-03-2025 36,50806 31,95278 6,73 1,4
ALANYA (ANTALYA) 19:48:04 18-03-2025 36,52 31,9602 18,8 1,8
Menteşe (Muğla) 19:05:56 18-03-2025 37,13556 28,82611 6,83 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 19:05:56 18-03-2025 37,1577 28,8212 9,9 2
Bigadiç (Balıkesir) 18:34:44 18-03-2025 39,51139 28,10194 11,43 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:34:44 18-03-2025 39,5347 28,1232 21,9 1,8
Pütürge (Malatya) 16:54:43 18-03-2025 38,26917 38,81111 7 1,1
Ula (Muğla) 16:54:29 18-03-2025 37,11 28,65222 7 1,5
Altıeylül (Balıkesir) 16:36:21 18-03-2025 39,40944 27,95694 7 1,6
TASKOY-(BALIKESIR) 16:36:21 18-03-2025 39,473 27,8782 5 1,6
Sincik (Adıyaman) 16:18:30 18-03-2025 38,13583 38,44583 7 1,1
Battalgazi (Malatya) 16:13:16 18-03-2025 38,15778 38,56889 7 1,1
KARACAOREN-(MUGLA) 16:10:29 18-03-2025 37,1517 28,779 5,3 1,7
Sungurlu (Çorum) 16:05:19 18-03-2025 39,99306 34,22417 6,99 1,6
Menteşe (Muğla) 16:00:45 18-03-2025 37,125 28,79222 7,11 3
KARACAOREN-(MUGLA) 16:00:45 18-03-2025 37,145 28,8417 8,4 3,2
Sivrice (Elazığ) 15:29:48 18-03-2025 38,39556 38,98583 7,1 2,7
BADEMPINARI-(ELAZIG) 15:29:48 18-03-2025 38,5177 39,1252 13,5 2
Göksun (Kahramanmaraş) 14:45:30 18-03-2025 38 36,38194 7,22 2,5
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:45:29 18-03-2025 38,004 36,4268 5 2,5
Kula (Manisa) 14:23:30 18-03-2025 38,48444 28,46667 7 1
AKYURT (ANKARA) 13:55:47 18-03-2025 40,1575 33,0303 0 1,7
Çubuk (Ankara) 13:55:46 18-03-2025 40,12639 32,93333 7,22 1,5
GUNLUCE-EMET (KUTAHYA) 13:52:30 18-03-2025 39,4222 29,3093 0 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 13:45:07 18-03-2025 38,03389 38,24111 7 1,3
ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:45:01 18-03-2025 37,9748 37,728 12,1 1,6
Eğil (Diyarbakır) 13:26:12 18-03-2025 38,25056 40,20722 7,22 1,4
TEPECIK-EGIL (DIYARBAKIR) 13:26:11 18-03-2025 38,2248 40,2117 24,2 1,6
Kale (Malatya) 13:22:22 18-03-2025 38,29111 38,75 6,94 0,7
Akdeniz - [18.76 km] Bozyazı (Mersin) 13:19:24 18-03-2025 35,92972 33,06889 7 1,4
BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:19:24 18-03-2025 35,9617 33,0678 14 1,8
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.54 km] Menderes (İzmir) 13:19:20 18-03-2025 37,89861 26,98861 7 1,4
TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:18:58 18-03-2025 39,5172 28,3083 25,4 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:18:57 18-03-2025 39,46 28,16917 7 1,7
Pütürge (Malatya) 13:07:50 18-03-2025 38,275 38,84722 7,01 1,3
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 13:04:30 18-03-2025 37,107 28,8285 2,9 2
TEPE-GULNAR (MERSIN) 12:51:35 18-03-2025 36,2415 33,5467 0 0,7
Akçadağ (Malatya) 12:39:21 18-03-2025 38,30222 38,09139 7 1,5
Kale (Malatya) 12:15:13 18-03-2025 38,36667 38,82333 7 1
İliç (Erzincan) 12:08:12 18-03-2025 39,59139 38,63972 6,83 1,2
LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) 12:08:10 18-03-2025 39,6298 38,5935 5 1,4
OTLUKALAN-(SANLIURFA) 12:01:39 18-03-2025 37,2055 38,6405 0 2,1
Eyyübiye (Şanlıurfa) 12:01:35 18-03-2025 36,95083 38,6725 5,43 2,1
Kulu (Konya) 11:55:59 18-03-2025 38,91361 32,9575 6,95 2,6
CELEP-KULU (KONYA) 11:55:59 18-03-2025 38,9278 32,929 3,8 2,6
Sincik (Adıyaman) 11:39:48 18-03-2025 38,10278 38,47778 7 1
GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:30:11 18-03-2025 38,188 37,4807 4,5 1,7
Menteşe (Muğla) 09:36:25 18-03-2025 37,15944 28,82694 7 1,2
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 08:17:54 18-03-2025 38,5555 38,0507 13,9 1,3
Akçadağ (Malatya) 08:17:53 18-03-2025 38,42111 38,00417 7 1,2
Ayvacık (Çanakkale) 07:14:01 18-03-2025 39,56667 26,41944 7,27 1,7
DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE) 07:13:59 18-03-2025 39,572 26,4757 21,8 1,7
Kadirli (Osmaniye) 07:11:37 18-03-2025 37,54944 36,19722 17,87 2
YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) 07:11:36 18-03-2025 37,568 36,075 12,2 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.10 km] Milas (Muğla) 07:01:26 18-03-2025 36,935 27,855 7 1,3
Aladağ (Adana) 06:28:43 18-03-2025 37,57111 35,40889 6,91 1,2
Pütürge (Malatya) 06:10:10 18-03-2025 38,25944 38,77278 8,86 1,1
Ula (Muğla) 05:58:52 18-03-2025 37,12667 28,65556 7 1,3
Menteşe (Muğla) 05:45:05 18-03-2025 37,1525 28,82194 7 1,2
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [26.06 km] Saray (Van) 05:12:49 18-03-2025 38,58278 44,57167 7 1,1
Merkez (Osmaniye) 05:07:14 18-03-2025 37,12806 36,28722 7 1,3
Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [123.44 km] Posof (Ardahan) 04:58:01 18-03-2025 42,59361 43,43444 6,62 1,5
Bala (Ankara) 04:52:14 18-03-2025 39,39083 33,10083 0,01 1,3
Pamukkale (Denizli) 04:46:46 18-03-2025 37,88972 29,22361 12,39 1,3
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) 04:46:44 18-03-2025 37,854 29,2482 12,9 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 04:40:54 18-03-2025 38,09639 38,35611 12,82 1
EGE DENIZI 04:22:40 18-03-2025 36,458 25,5663 15,6 3,3
Ege Denizi 04:22:38 18-03-2025 36,47944 25,07028 9,01 3,2
EGE DENIZI 04:04:58 18-03-2025 36,6605 25,1138 10 2,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.39 km] Menderes (İzmir) 04:00:39 18-03-2025 37,96167 27,10278 8,38 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:00:36 18-03-2025 37,9762 27,0907 12,4 1,2
Beyağaç (Denizli) 03:55:36 18-03-2025 37,14111 28,84139 7,86 1,2
Darende (Malatya) 03:52:51 18-03-2025 38,50972 37,72417 6,94 1
Kale (Malatya) 03:38:30 18-03-2025 38,34222 38,78667 10,2 2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 03:38:29 18-03-2025 38,3747 38,7982 6,9 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:36:53 18-03-2025 37,44 37,38306 6,05 0,9
Yunak (Konya) 03:24:29 18-03-2025 38,68917 31,66889 6,97 0,8
Ege Denizi - [135.29 km] Datça (Muğla) 03:23:44 18-03-2025 35,59306 26,80222 5,07 2,1
EGE DENIZI 03:23:37 18-03-2025 35,7192 26,2148 19,6 2,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.84 km] Milas (Muğla) 03:16:49 18-03-2025 36,97056 27,87111 4,9 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:16:48 18-03-2025 36,9937 27,8428 12,6 1,5
Akçadağ (Malatya) 03:08:05 18-03-2025 38,44083 38,00222 7 1,2
Akdeniz - [44.77 km] Manavgat (Antalya) 03:07:25 18-03-2025 36,3425 31,37806 40,9 3,3
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 03:07:24 18-03-2025 36,378 31,403 27,2 3,4
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.65 km] Milas (Muğla) 03:04:00 18-03-2025 36,97056 27,88694 7 1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.00 km] Milas (Muğla) 02:38:02 18-03-2025 36,97639 27,88611 7,04 1,2
Akdeniz 02:32:43 18-03-2025 33,71083 25,33444 6,07 3,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.60 km] Milas (Muğla) 02:16:51 18-03-2025 36,97361 27,86722 9,28 1,4
DEREKOY-MILAS (MUGLA) 02:16:49 18-03-2025 37,0958 27,9443 15,6 1,5
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