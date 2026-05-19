Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Mayıs 2026
19.05.2026 00:00
NTV
Son depremler... 19 Mayıs 2026 deprem son dakika haberleri. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu?
19 Mayıs 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Ege Denizi - [05.18 km] Dikili (İzmir)
|18 Mayıs 2026 23:04
|38.9072
|26.8008
|11.84
|1.50
|Ardeşen (Rize)
|18 Mayıs 2026 22:52
|41.1431
|41.0564
|7.00
|1.40
|İskilip (Çorum)
|18 Mayıs 2026 22:50
|40.8417
|34.4525
|7.00
|1.70
|Marmara Denizi - [21.38 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|18 Mayıs 2026 22:22
|40.8400
|28.1500
|12.97
|1.60
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18 Mayıs 2026 22:20
|38.3386
|37.3625
|7.02
|1.40
|Merkez (Bingöl)
|18 Mayıs 2026 21:38
|38.8453
|40.4500
|18.59
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|18 Mayıs 2026 21:37
|39.2728
|28.1125
|9.99
|0.90
|Bayramiç (Çanakkale)
|18 Mayıs 2026 21:25
|39.7528
|26.6064
|7.85
|1.60
|Pütürge (Malatya)
|18 Mayıs 2026 21:19
|38.2764
|38.8114
|6.29
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18 Mayıs 2026 21:15
|38.0078
|36.3086
|6.99
|1.30
|Beypazarı (Ankara)
|18 Mayıs 2026 21:13
|40.0253
|31.8981
|7.00
|1.90
|Kınık (İzmir)
|18 Mayıs 2026 21:00
|39.1536
|27.3900
|6.99
|1.10
|Ege Denizi - [08.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18 Mayıs 2026 20:46
|39.4178
|26.3239
|7.06
|1.60
|Kadirli (Osmaniye)
|18 Mayıs 2026 20:38
|37.6053
|36.1447
|7.03
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|18 Mayıs 2026 20:20
|39.2028
|28.1603
|10.52
|0.80
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18 Mayıs 2026 20:18
|37.9872
|37.4050
|7.00
|2.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|18 Mayıs 2026 19:55
|38.1694
|38.1553
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|18 Mayıs 2026 19:54
|39.1589
|28.2636
|7.00
|1.20
|Akçadağ (Malatya)
|18 Mayıs 2026 19:45
|38.2558
|37.7008
|7.00
|1.30
|Bala (Ankara)
|18 Mayıs 2026 19:19
|39.4269
|33.3408
|6.99
|1.00
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [11.54 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|18 Mayıs 2026 18:46
|39.4394
|44.5378
|7.22
|1.60
|Vize (Kırklareli)
|18 Mayıs 2026 18:36
|41.5681
|27.6722
|7.82
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|18 Mayıs 2026 18:10
|39.2439
|28.1519
|8.61
|0.90
|Bigadiç (Balıkesir)
|18 Mayıs 2026 18:01
|39.4833
|28.1747
|6.99
|1.50
|Palu (Elazığ)
|18 Mayıs 2026 17:52
|38.8061
|40.2603
|7.03
|1.50
|Altıeylül (Balıkesir)
|18 Mayıs 2026 17:09
|39.5614
|28.0261
|8.90
|1.60
|Afşin (Kahramanmaraş)
|18 Mayıs 2026 17:07
|38.1439
|37.0075
|9.92
|1.40
|Gümüşova (Düzce)
|18 Mayıs 2026 16:10
|40.7950
|30.8628
|6.99
|2.40
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.16 km] Kuşadası (Aydın)
|18 Mayıs 2026 16:05
|37.8833
|27.1744
|7.00
|1.70
|Ege Denizi - [20.23 km] Karaburun (İzmir)
|18 Mayıs 2026 15:36
|38.8403
|26.4858
|7.00
|2.20
|Ulubey (Uşak)
|18 Mayıs 2026 15:34
|38.4317
|29.1544
|7.00
|1.00
|Ulubey (Uşak)
|18 Mayıs 2026 15:33
|38.4508
|29.1486
|7.00
|1.10
|Merkez (Uşak)
|18 Mayıs 2026 15:31
|38.6236
|29.1886
|7.00
|0.90
|Köyceğiz (Muğla)
|18 Mayıs 2026 13:59
|36.9575
|28.9411
|7.00
|1.80
|Mecitözü (Çorum)
|18 Mayıs 2026 13:56
|40.6986
|35.2953
|7.00
|1.20
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|18 Mayıs 2026 13:53
|37.6167
|37.3817
|7.00
|1.50
|Akhisar (Manisa)
|18 Mayıs 2026 13:31
|38.8956
|27.9753
|7.60
|1.20
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [38.13 km] Kofçaz (Kırklareli)
|18 Mayıs 2026 13:17
|42.4103
|27.3881
|6.59
|1.80
|Ege Denizi
|18 Mayıs 2026 13:16
|39.6581
|23.8714
|7.00
|2.70
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
|18 Mayıs 2026 23:46
|39.4025
|26.3095
|9.70
|1.60
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18 Mayıs 2026 23:18
|37.9998
|37.3713
|5.00
|2.00
|PAZARLI-VIZE (KIRKLARELI)
|18 Mayıs 2026 21:36
|41.5843
|27.6772
|7.50
|1.80
|YUNANISTAN
|18 Mayıs 2026 21:03
|39.8230
|23.3808
|8.20
|1.80
|SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|18 Mayıs 2026 20:50
|39.1535
|33.2168
|5.40
|1.30
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18 Mayıs 2026 20:38
|39.1037
|28.1442
|17.10
|1.70
|ASLIHANTEPECIGI-(BALIKESIR)
|18 Mayıs 2026 20:09
|39.5662
|28.0377
|3.40
|1.80
|SARILAR-AKHISAR (MANISA)
|18 Mayıs 2026 19:57
|39.0812
|28.0100
|10.80
|1.50
|EGE DENIZI
|18 Mayıs 2026 18:36
|38.8315
|26.4872
|8.90
|2.50
|YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
|18 Mayıs 2026 16:14
|38.4222
|39.3010
|17.90
|2.00
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|18 Mayıs 2026 15:21
|39.1643
|28.0038
|5.20
|1.90