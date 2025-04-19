Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
19 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Köşk (Aydın)
|23:49:57 18-04-2025
|37,96028
|28,10028
|10,69
|1,3
|CUMAYANI-KOSK (AYDIN)
|23:49:56 18-04-2025
|37,978
|28,1272
|4,3
|1,2
|Ege Denizi
|23:15:53 18-04-2025
|36,56389
|25,75028
|7,67
|2
|EGE DENIZI
|23:15:51 18-04-2025
|36,7057
|25,738
|9,1
|2,4
|Erdemli (Mersin)
|22:54:04 18-04-2025
|36,77389
|34,21
|6,99
|1,3
|CAMLI-ERDEMLI (MERSIN)
|22:54:04 18-04-2025
|36,7707
|34,223
|9,8
|1,4
|LICE (DIYARBAKIR)
|22:46:00 18-04-2025
|38,4623
|40,674
|14,4
|1,4
|Genç (Bingöl)
|22:45:58 18-04-2025
|38,61833
|40,78722
|7
|1,1
|UCDAMLAR-LICE (DIYARBAKIR)
|22:20:52 18-04-2025
|38,5072
|40,7965
|1,2
|1,9
|Lice (Diyarbakır)
|22:20:51 18-04-2025
|38,53694
|40,78583
|6,96
|1,9
|Van Gölü - [16.59 km] Gevaş (Van)
|22:14:55 18-04-2025
|38,53028
|43,01806
|6,97
|1,4
|VAN GOLU
|22:14:55 18-04-2025
|38,5315
|43,0535
|11
|1,6
|Lice (Diyarbakır)
|21:50:57 18-04-2025
|38,55667
|40,7725
|19,51
|2,8
|GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR)
|21:50:57 18-04-2025
|38,5303
|40,7748
|3,5
|2,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:41:55 18-04-2025
|38,14083
|38,42694
|12,66
|1,8
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|21:41:54 18-04-2025
|38,1787
|38,4227
|2,3
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|21:22:05 18-04-2025
|38,42806
|37,94139
|7
|1,5
|YENIPINAR-DARENDE (MALATYA)
|21:22:04 18-04-2025
|38,4348
|37,7082
|14,7
|1,2
|EGE DENIZI
|21:08:53 18-04-2025
|36,0607
|27,6362
|25,2
|1,9
|Ege Denizi - [80.61 km] Datça (Muğla)
|21:08:52 18-04-2025
|35,97917
|27,66917
|27,59
|1,8
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:54:50 18-04-2025
|38,3313
|37,539
|19,4
|1,3
|Marmara Denizi - [25.74 km] Silivri (İstanbul)
|19:35:20 18-04-2025
|40,83833
|28,22639
|35,24
|1,8
|MARMARA DENIZI
|19:35:19 18-04-2025
|40,8457
|28,0505
|19,4
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:05:34 18-04-2025
|38,05611
|36,53194
|7
|1,2
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:05:32 18-04-2025
|38,125
|36,6172
|13,2
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:53:58 18-04-2025
|38,25611
|38,23389
|6,12
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.73 km] Payas (Hatay)
|18:51:45 18-04-2025
|36,72472
|36,1425
|7
|1,8
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|18:51:44 18-04-2025
|36,7198
|36,0767
|5,3
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:43:40 18-04-2025
|37,02111
|28,10417
|7
|1,6
|KULTAK-MILAS (MUGLA)
|18:43:40 18-04-2025
|37,0475
|28,0713
|7,3
|1,6
|SARNICKOY-(MUGLA)
|18:42:11 18-04-2025
|37,0722
|28,1097
|5,2
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|18:42:10 18-04-2025
|37,01417
|28,10611
|7
|1,8
|YUNANISTAN
|18:26:21 18-04-2025
|39,6823
|24,0758
|5,4
|2,1
|KIZILOREN-GURUN (SIVAS)
|18:20:20 18-04-2025
|38,761
|37,18
|7,5
|1,8
|Gürün (Sivas)
|18:20:19 18-04-2025
|38,78583
|37,17222
|7
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.78 km] Marmaris (Muğla)
|18:16:14 18-04-2025
|36,99639
|28,24111
|7
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:16:14 18-04-2025
|37,0268
|28,204
|8,3
|1,5
|Ege Denizi - [12.35 km] Marmaris (Muğla)
|17:42:36 18-04-2025
|36,60417
|27,95917
|4,51
|1,1
|Çatak (Van)
|17:29:58 18-04-2025
|38,035
|42,97583
|7
|2,5
|ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)
|17:29:58 18-04-2025
|38,1358
|42,9265
|5
|2,8
|Pasinler (Erzurum)
|17:12:53 18-04-2025
|40,00417
|41,66889
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|17:04:50 18-04-2025
|38,27944
|38,60167
|13,86
|2
|PELITLI-(MALATYA)
|17:04:49 18-04-2025
|38,2605
|38,6285
|6,5
|1,9
|Çatak (Van)
|16:36:59 18-04-2025
|38,17472
|43,00139
|20,07
|1,3
|AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)
|16:22:22 18-04-2025
|38,6913
|37,5702
|6,8
|1,7
|Gürün (Sivas)
|16:22:20 18-04-2025
|38,82306
|37,35194
|6,35
|1,8
|Çatak (Van)
|16:08:21 18-04-2025
|38,12472
|42,99389
|16,3
|2,7
|YUKARINARLICA-CATAK (VAN)
|16:08:21 18-04-2025
|38,0867
|43,025
|7,8
|2,8
|Hizan (Bitlis)
|16:06:41 18-04-2025
|38,28222
|42,48722
|6,76
|2,2
|GOKAY-HIZAN (BITLIS)
|16:06:41 18-04-2025
|38,2718
|42,505
|6,3
|2,3
|Merkez (Elazığ)
|15:51:16 18-04-2025
|38,61528
|39,54083
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|15:05:36 18-04-2025
|36,2917
|25,619
|14,8
|1,7
|YAGCILAR-BEYDAG (IZMIR)
|15:04:28 18-04-2025
|38,098
|28,154
|5
|2
|Ödemiş (İzmir)
|15:04:27 18-04-2025
|38,12611
|28,14611
|7
|1,2
|Ege Denizi - [74.89 km] Datça (Muğla)
|14:18:08 18-04-2025
|36,01972
|27,47056
|9,07
|2,3
|EGE DENIZI
|14:18:07 18-04-2025
|36,0178
|27,1515
|7,6
|2,5
|İliç (Erzincan)
|13:31:47 18-04-2025
|39,43194
|38,55222
|6,85
|1,4
|Emet (Kütahya)
|13:20:39 18-04-2025
|39,38528
|29,25167
|7
|1,3
|Ege Denizi - [26.28 km] Seferihisar (İzmir)
|13:09:07 18-04-2025
|37,83917
|26,86083
|7,04
|2,3
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|13:09:07 18-04-2025
|37,8247
|26,8565
|5,4
|2,5
|PINARARASI-MILAS (MUGLA)
|13:01:55 18-04-2025
|37,116
|27,8327
|0
|1,6
|İspir (Erzurum)
|12:55:58 18-04-2025
|40,6
|40,92528
|7,1
|1
|Battalgazi (Malatya)
|12:47:48 18-04-2025
|38,40722
|38,37917
|7
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:37:28 18-04-2025
|38,4265
|37,4633
|3,4
|1,4
|EGE DENIZI
|12:34:22 18-04-2025
|35,7273
|25,4643
|10,5
|1,9
|Baskil (Elazığ)
|12:30:51 18-04-2025
|38,515
|38,76556
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:26:28 18-04-2025
|38,28444
|38,09194
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|12:18:46 18-04-2025
|35,7303
|25,444
|4,7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|12:12:31 18-04-2025
|38,24972
|38,07111
|7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|11:45:33 18-04-2025
|38,07444
|37,0825
|7,05
|3,6
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:45:33 18-04-2025
|38,114
|37,1337
|5,2
|3,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:44:05 18-04-2025
|38,13778
|37,15472
|7,13
|2
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:44:05 18-04-2025
|38,0795
|37,1282
|9,8
|2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|11:41:17 18-04-2025
|38,09611
|37,14639
|7,2
|2,2
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:41:17 18-04-2025
|38,1032
|37,1093
|5,8
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:39:28 18-04-2025
|38,26861
|38,17611
|7
|1
|EGE DENIZI
|11:19:39 18-04-2025
|36,5795
|25,462
|4,5
|1,7
|EGE DENIZI
|11:02:19 18-04-2025
|36,6313
|25,6792
|5,5
|2,2
|YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|10:32:44 18-04-2025
|38,1625
|37,0078
|3,7
|1,9
|EGE DENIZI
|10:14:26 18-04-2025
|36,6238
|25,7087
|10,4
|1,8
|Gürün (Sivas)
|10:02:47 18-04-2025
|38,83833
|37,31722
|5,74
|2,3
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|10:02:47 18-04-2025
|38,8005
|37,4485
|5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|10:02:14 18-04-2025
|38,19056
|37,77139
|6,06
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|09:53:35 18-04-2025
|38,42472
|39,20806
|7
|1
|Yahşihan (Kırıkkale)
|09:51:28 18-04-2025
|39,90639
|33,40528
|7
|0,8
|EGE DENIZI
|09:51:05 18-04-2025
|36,651
|25,6428
|5
|1,8
|EGE DENIZI
|09:31:14 18-04-2025
|36,6985
|25,5433
|4,2
|1,5
|Bayat (Çorum)
|09:29:33 18-04-2025
|40,50639
|34,1775
|7
|0,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:26:25 18-04-2025
|37,33778
|36,90944
|9,52
|1,9
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|09:26:24 18-04-2025
|37,3675
|36,908
|5
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:08:57 18-04-2025
|37,95944
|36,46861
|7,23
|2
|Alanya (Antalya)
|09:08:05 18-04-2025
|36,76778
|31,96722
|6,99
|2,3
|UMUTLU-GUNDOGMUS (ANTALYA)
|09:08:05 18-04-2025
|36,7755
|31,9955
|5
|2,6
|Ege Denizi - [16.10 km] Karaburun (İzmir)
|08:44:04 18-04-2025
|38,71944
|26,23806
|14,95
|2,1
|EGE DENIZI
|08:36:10 18-04-2025
|35,7442
|25,5018
|13,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|08:15:16 18-04-2025
|38,32028
|38,81083
|7
|1,7
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|08:15:13 18-04-2025
|38,279
|38,752
|4,3
|1,9
|KARLISU-(HATAY)
|07:31:48 18-04-2025
|36,2822
|36,062
|9,8
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|07:31:47 18-04-2025
|36,255
|36,03833
|7
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|07:23:20 18-04-2025
|38,24222
|38,73167
|7,84
|1
|Ege Denizi - [88.95 km] Datça (Muğla)
|06:57:43 18-04-2025
|35,90528
|27,27333
|15,19
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:56:42 18-04-2025
|38,24639
|38,20111
|7
|2,1
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|06:56:40 18-04-2025
|38,2452
|38,182
|6,5
|2,2
|SEKMAN-HORASAN (ERZURUM)
|06:51:07 18-04-2025
|39,894
|42,2595
|14,6
|1,9
|Sungurlu (Çorum)
|06:39:40 18-04-2025
|40,30444
|34,41556
|5,29
|1,9
|ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM)
|06:39:38 18-04-2025
|40,3497
|34,3927
|5
|2,1
|Ege Denizi
|06:36:02 18-04-2025
|35,27056
|26,19861
|7
|2,5
|Kelkit (Gümüşhane)
|06:33:21 18-04-2025
|39,98583
|39,58417
|6,91
|1,8
|ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)
|06:33:20 18-04-2025
|39,9485
|39,5885
|4,9
|1,9
|Akdeniz - [105.91 km] Kaş (Antalya)
|06:19:11 18-04-2025
|35,56389
|28,53778
|6,34
|1,2
|Sungurlu (Çorum)
|06:17:29 18-04-2025
|40,30972
|34,42611
|7,04
|1,2
|IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
|06:17:29 18-04-2025
|40,3045
|34,378
|5,3
|1,4
|Kale (Malatya)
|06:05:11 18-04-2025
|38,36056
|38,87389
|7
|1,2
|Merkez (Çorum)
|05:40:06 18-04-2025
|40,50667
|34,6775
|7,2
|1,4
|KERTME-(CORUM)
|05:40:05 18-04-2025
|40,5513
|34,6778
|4,1
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.02 km] Menderes (İzmir)
|05:34:35 18-04-2025
|37,8825
|26,93306
|7,03
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:34:34 18-04-2025
|37,8783
|26,975
|5,4
|1,2
|Akdeniz - [18.81 km] Dalaman (Muğla)
|05:24:33 18-04-2025
|36,53389
|28,76917
|7
|1,1
|Gönen (Balıkesir)
|05:17:33 18-04-2025
|40,01
|27,68889
|9,73
|1,8
|KOCAPINAR-GONEN (BALIKESIR)
|05:17:32 18-04-2025
|39,9918
|27,6942
|6,6
|1,9
|Hilvan (Şanlıurfa)
|05:03:33 18-04-2025
|37,51917
|38,75944
|7
|2,4
|MILLISARAY-(SANLIURFA)
|05:03:32 18-04-2025
|37,4913
|38,743
|10,7
|2,5
|Sivrice (Elazığ)
|04:57:50 18-04-2025
|38,42389
|39,07889
|7
|3,4
|GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)
|04:57:48 18-04-2025
|38,4153
|39,0672
|5,4
|3,5
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [27.65 km] Çıldır (Ardahan)
|04:32:22 18-04-2025
|41,32056
|43,555
|7,37
|1,2
|Shirak (Ermenistan) - [28.83 km] Akyaka (Kars)
|04:26:35 18-04-2025
|41,10528
|43,9025
|7,2
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:09:16 18-04-2025
|37,98472
|36,39222
|7
|1,8
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:09:15 18-04-2025
|37,9825
|36,3885
|5,3
|1,8
|Ege Denizi - [65.65 km] Bodrum (Muğla)
|03:58:38 18-04-2025
|36,85222
|26,5475
|6,55
|3,1
|EGE DENIZI
|03:58:37 18-04-2025
|36,8603
|26,5267
|10,2
|3,2
|Nilüfer (Bursa)
|03:54:15 18-04-2025
|40,13472
|28,91639
|12,41
|1,2
|YAYLACIK-NILUFER (BURSA)
|03:54:15 18-04-2025
|40,1667
|28,9293
|14
|1,4
|Nilüfer (Bursa)
|03:51:49 18-04-2025
|40,17444
|28,905
|5,04
|1,6
|YAYLACIK-NILUFER (BURSA)
|03:51:48 18-04-2025
|40,163
|28,9153
|6,4
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|03:37:19 18-04-2025
|38,43333
|39,05028
|6,86
|1
|İvrindi (Balıkesir)
|03:37:15 18-04-2025
|39,52306
|27,56972
|6,95
|0,8
|Ege Denizi - [64.95 km] Bodrum (Muğla)
|03:34:24 18-04-2025
|36,84722
|26,5575
|13,11
|1,9
|EGE DENIZI
|03:34:23 18-04-2025
|36,8677
|26,5513
|9,1
|2,3
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|03:16:57 18-04-2025
|36,6133
|28,826
|10,3
|1,4
|Akdeniz - [10.69 km] Dalaman (Muğla)
|03:16:56 18-04-2025
|36,60667
|28,78083
|7
|1,1
|Akkuş (Ordu)
|03:16:27 18-04-2025
|40,80667
|36,96833
|8,52
|1,4
|ORMANCIK-AKKUS (ORDU)
|03:16:26 18-04-2025
|40,8097
|36,9825
|8,5
|1,8
|Biga (Çanakkale)
|03:12:32 18-04-2025
|40,16806
|27,39056
|11,83
|1,1
|HODUL-GONEN (BALIKESIR)
|03:12:31 18-04-2025
|40,1915
|27,449
|14,5
|1,3
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [06.49 km] Gelibolu (Çanakkale)
|03:11:56 18-04-2025
|40,43778
|26,42167
|10,86
|1,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:11:56 18-04-2025
|40,4682
|26,38
|8,8
|1,6
|Akdeniz - [17.53 km] Dalaman (Muğla)
|03:07:10 18-04-2025
|36,54222
|28,81111
|6,83
|0,7
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|03:06:04 18-04-2025
|34,9108
|26,3902
|9,6
|1,7
|Turgutlu (Manisa)
|02:50:46 18-04-2025
|38,34806
|27,83972
|7
|1
|CAMYAYLA-ODEMIS (IZMIR)
|02:50:45 18-04-2025
|38,322
|27,9127
|23,4
|0,7
|Çatak (Van)
|02:50:12 18-04-2025
|38,08417
|42,97917
|5,68
|1,6
|ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)
|02:50:12 18-04-2025
|38,1277
|42,9167
|7,2
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:38:56 18-04-2025
|38,03583
|36,55806
|6,92
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:35:30 18-04-2025
|38,04028
|36,56667
|7,94
|1,6
|YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:35:30 18-04-2025
|38,0447
|36,5603
|5,4
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:20:18 18-04-2025
|38,00639
|36,52167
|7,08
|1,6
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:20:17 18-04-2025
|38,0602
|36,6157
|5,3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:13:29 18-04-2025
|38,04583
|36,56611
|6,22
|1,8
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:13:29 18-04-2025
|38,0532
|36,5823
|5,3
|1,9
|Ege Denizi
|02:10:03 18-04-2025
|36,61611
|25,73056
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|02:10:03 18-04-2025
|36,5873
|25,5488
|13,9
|2,7
|Akdeniz - [33.28 km] Kaş (Antalya)
|02:06:19 18-04-2025
|35,91167
|29,53056
|11,09
|1,2
|AKDENIZ
|02:06:09 18-04-2025
|35,3345
|29,8088
|18,4
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|01:34:18 18-04-2025
|37,13444
|28,83917
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:15:12 18-04-2025
|38,00472
|38,21611
|7
|1
|Ege Denizi - [74.28 km] Datça (Muğla)
|01:12:59 18-04-2025
|36,02694
|27,51
|14,98
|3,3
|EGE DENIZI
|01:12:57 18-04-2025
|35,9593
|27,4553
|8,2
|3,3
|Karadeniz - [08.94 km] Çatalzeytin (Kastamonu)
|01:12:07 18-04-2025
|42,02944
|34,25278
|6,98
|1
|Ege Denizi - [59.39 km] Bodrum (Muğla)
|01:08:31 18-04-2025
|36,89167
|26,6075
|7,72
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Köşk (Aydın)
|23:49:57 18-04-2025
|37,96028
|28,10028
|10,69
|1,3
|CUMAYANI-KOSK (AYDIN)
|23:49:56 18-04-2025
|37,978
|28,1272
|4,3
|1,2
|Ege Denizi
|23:15:53 18-04-2025
|36,56389
|25,75028
|7,67
|2
|EGE DENIZI
|23:15:51 18-04-2025
|36,7057
|25,738
|9,1
|2,4
|Erdemli (Mersin)
|22:54:04 18-04-2025
|36,77389
|34,21
|6,99
|1,3
|CAMLI-ERDEMLI (MERSIN)
|22:54:04 18-04-2025
|36,7707
|34,223
|9,8
|1,4
|LICE (DIYARBAKIR)
|22:46:00 18-04-2025
|38,4623
|40,674
|14,4
|1,4
|Genç (Bingöl)
|22:45:58 18-04-2025
|38,61833
|40,78722
|7
|1,1
|UCDAMLAR-LICE (DIYARBAKIR)
|22:20:52 18-04-2025
|38,5072
|40,7965
|1,2
|1,9
|Lice (Diyarbakır)
|22:20:51 18-04-2025
|38,53694
|40,78583
|6,96
|1,9
|Van Gölü - [16.59 km] Gevaş (Van)
|22:14:55 18-04-2025
|38,53028
|43,01806
|6,97
|1,4
|VAN GOLU
|22:14:55 18-04-2025
|38,5315
|43,0535
|11
|1,6
|Lice (Diyarbakır)
|21:50:57 18-04-2025
|38,55667
|40,7725
|19,51
|2,8
|GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR)
|21:50:57 18-04-2025
|38,5303
|40,7748
|3,5
|2,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:41:55 18-04-2025
|38,14083
|38,42694
|12,66
|1,8
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|21:41:54 18-04-2025
|38,1787
|38,4227
|2,3
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|21:22:05 18-04-2025
|38,42806
|37,94139
|7
|1,5
|YENIPINAR-DARENDE (MALATYA)
|21:22:04 18-04-2025
|38,4348
|37,7082
|14,7
|1,2
|EGE DENIZI
|21:08:53 18-04-2025
|36,0607
|27,6362
|25,2
|1,9
|Ege Denizi - [80.61 km] Datça (Muğla)
|21:08:52 18-04-2025
|35,97917
|27,66917
|27,59
|1,8
|YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:54:50 18-04-2025
|38,3313
|37,539
|19,4
|1,3
|Marmara Denizi - [25.74 km] Silivri (İstanbul)
|19:35:20 18-04-2025
|40,83833
|28,22639
|35,24
|1,8
|MARMARA DENIZI
|19:35:19 18-04-2025
|40,8457
|28,0505
|19,4
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:05:34 18-04-2025
|38,05611
|36,53194
|7
|1,2
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:05:32 18-04-2025
|38,125
|36,6172
|13,2
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:53:58 18-04-2025
|38,25611
|38,23389
|6,12
|1,3
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.73 km] Payas (Hatay)
|18:51:45 18-04-2025
|36,72472
|36,1425
|7
|1,8
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|18:51:44 18-04-2025
|36,7198
|36,0767
|5,3
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:43:40 18-04-2025
|37,02111
|28,10417
|7
|1,6
|KULTAK-MILAS (MUGLA)
|18:43:40 18-04-2025
|37,0475
|28,0713
|7,3
|1,6
|SARNICKOY-(MUGLA)
|18:42:11 18-04-2025
|37,0722
|28,1097
|5,2
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|18:42:10 18-04-2025
|37,01417
|28,10611
|7
|1,8
|YUNANISTAN
|18:26:21 18-04-2025
|39,6823
|24,0758
|5,4
|2,1
|KIZILOREN-GURUN (SIVAS)
|18:20:20 18-04-2025
|38,761
|37,18
|7,5
|1,8
|Gürün (Sivas)
|18:20:19 18-04-2025
|38,78583
|37,17222
|7
|1,8
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.78 km] Marmaris (Muğla)
|18:16:14 18-04-2025
|36,99639
|28,24111
|7
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:16:14 18-04-2025
|37,0268
|28,204
|8,3
|1,5
|Ege Denizi - [12.35 km] Marmaris (Muğla)
|17:42:36 18-04-2025
|36,60417
|27,95917
|4,51
|1,1
|Çatak (Van)
|17:29:58 18-04-2025
|38,035
|42,97583
|7
|2,5
|ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)
|17:29:58 18-04-2025
|38,1358
|42,9265
|5
|2,8
|Pasinler (Erzurum)
|17:12:53 18-04-2025
|40,00417
|41,66889
|7
|1,2
|Battalgazi (Malatya)
|17:04:50 18-04-2025
|38,27944
|38,60167
|13,86
|2
|PELITLI-(MALATYA)
|17:04:49 18-04-2025
|38,2605
|38,6285
|6,5
|1,9
|Çatak (Van)
|16:36:59 18-04-2025
|38,17472
|43,00139
|20,07
|1,3
|AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)
|16:22:22 18-04-2025
|38,6913
|37,5702
|6,8
|1,7
|Gürün (Sivas)
|16:22:20 18-04-2025
|38,82306
|37,35194
|6,35
|1,8
|Çatak (Van)
|16:08:21 18-04-2025
|38,12472
|42,99389
|16,3
|2,7
|YUKARINARLICA-CATAK (VAN)
|16:08:21 18-04-2025
|38,0867
|43,025
|7,8
|2,8
|Hizan (Bitlis)
|16:06:41 18-04-2025
|38,28222
|42,48722
|6,76
|2,2
|GOKAY-HIZAN (BITLIS)
|16:06:41 18-04-2025
|38,2718
|42,505
|6,3
|2,3
|Merkez (Elazığ)
|15:51:16 18-04-2025
|38,61528
|39,54083
|7
|1,5
|EGE DENIZI
|15:05:36 18-04-2025
|36,2917
|25,619
|14,8
|1,7
|YAGCILAR-BEYDAG (IZMIR)
|15:04:28 18-04-2025
|38,098
|28,154
|5
|2
|Ödemiş (İzmir)
|15:04:27 18-04-2025
|38,12611
|28,14611
|7
|1,2
|Ege Denizi - [74.89 km] Datça (Muğla)
|14:18:08 18-04-2025
|36,01972
|27,47056
|9,07
|2,3
|EGE DENIZI
|14:18:07 18-04-2025
|36,0178
|27,1515
|7,6
|2,5
|İliç (Erzincan)
|13:31:47 18-04-2025
|39,43194
|38,55222
|6,85
|1,4
|Emet (Kütahya)
|13:20:39 18-04-2025
|39,38528
|29,25167
|7
|1,3
|Ege Denizi - [26.28 km] Seferihisar (İzmir)
|13:09:07 18-04-2025
|37,83917
|26,86083
|7,04
|2,3
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|13:09:07 18-04-2025
|37,8247
|26,8565
|5,4
|2,5
|PINARARASI-MILAS (MUGLA)
|13:01:55 18-04-2025
|37,116
|27,8327
|0
|1,6
|İspir (Erzurum)
|12:55:58 18-04-2025
|40,6
|40,92528
|7,1
|1
|Battalgazi (Malatya)
|12:47:48 18-04-2025
|38,40722
|38,37917
|7
|1,2
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|12:37:28 18-04-2025
|38,4265
|37,4633
|3,4
|1,4
|EGE DENIZI
|12:34:22 18-04-2025
|35,7273
|25,4643
|10,5
|1,9
|Baskil (Elazığ)
|12:30:51 18-04-2025
|38,515
|38,76556
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:26:28 18-04-2025
|38,28444
|38,09194
|7
|1,1
|EGE DENIZI
|12:18:46 18-04-2025
|35,7303
|25,444
|4,7
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|12:12:31 18-04-2025
|38,24972
|38,07111
|7
|1,2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|11:45:33 18-04-2025
|38,07444
|37,0825
|7,05
|3,6
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:45:33 18-04-2025
|38,114
|37,1337
|5,2
|3,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:44:05 18-04-2025
|38,13778
|37,15472
|7,13
|2
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:44:05 18-04-2025
|38,0795
|37,1282
|9,8
|2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|11:41:17 18-04-2025
|38,09611
|37,14639
|7,2
|2,2
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:41:17 18-04-2025
|38,1032
|37,1093
|5,8
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:39:28 18-04-2025
|38,26861
|38,17611
|7
|1
|EGE DENIZI
|11:19:39 18-04-2025
|36,5795
|25,462
|4,5
|1,7
|EGE DENIZI
|11:02:19 18-04-2025
|36,6313
|25,6792
|5,5
|2,2
|YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|10:32:44 18-04-2025
|38,1625
|37,0078
|3,7
|1,9
|EGE DENIZI
|10:14:26 18-04-2025
|36,6238
|25,7087
|10,4
|1,8
|Gürün (Sivas)
|10:02:47 18-04-2025
|38,83833
|37,31722
|5,74
|2,3
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|10:02:47 18-04-2025
|38,8005
|37,4485
|5
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|10:02:14 18-04-2025
|38,19056
|37,77139
|6,06
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|09:53:35 18-04-2025
|38,42472
|39,20806
|7
|1
|Yahşihan (Kırıkkale)
|09:51:28 18-04-2025
|39,90639
|33,40528
|7
|0,8
|EGE DENIZI
|09:51:05 18-04-2025
|36,651
|25,6428
|5
|1,8
|EGE DENIZI
|09:31:14 18-04-2025
|36,6985
|25,5433
|4,2
|1,5
|Bayat (Çorum)
|09:29:33 18-04-2025
|40,50639
|34,1775
|7
|0,6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:26:25 18-04-2025
|37,33778
|36,90944
|9,52
|1,9
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|09:26:24 18-04-2025
|37,3675
|36,908
|5
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:08:57 18-04-2025
|37,95944
|36,46861
|7,23
|2
|Alanya (Antalya)
|09:08:05 18-04-2025
|36,76778
|31,96722
|6,99
|2,3
|UMUTLU-GUNDOGMUS (ANTALYA)
|09:08:05 18-04-2025
|36,7755
|31,9955
|5
|2,6
|Ege Denizi - [16.10 km] Karaburun (İzmir)
|08:44:04 18-04-2025
|38,71944
|26,23806
|14,95
|2,1
|EGE DENIZI
|08:36:10 18-04-2025
|35,7442
|25,5018
|13,4
|2,2
|Pütürge (Malatya)
|08:15:16 18-04-2025
|38,32028
|38,81083
|7
|1,7
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|08:15:13 18-04-2025
|38,279
|38,752
|4,3
|1,9
|KARLISU-(HATAY)
|07:31:48 18-04-2025
|36,2822
|36,062
|9,8
|1,8
|Samandağ (Hatay)
|07:31:47 18-04-2025
|36,255
|36,03833
|7
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|07:23:20 18-04-2025
|38,24222
|38,73167
|7,84
|1
|Ege Denizi - [88.95 km] Datça (Muğla)
|06:57:43 18-04-2025
|35,90528
|27,27333
|15,19
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:56:42 18-04-2025
|38,24639
|38,20111
|7
|2,1
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|06:56:40 18-04-2025
|38,2452
|38,182
|6,5
|2,2
|SEKMAN-HORASAN (ERZURUM)
|06:51:07 18-04-2025
|39,894
|42,2595
|14,6
|1,9
|Sungurlu (Çorum)
|06:39:40 18-04-2025
|40,30444
|34,41556
|5,29
|1,9
|ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM)
|06:39:38 18-04-2025
|40,3497
|34,3927
|5
|2,1
|Ege Denizi
|06:36:02 18-04-2025
|35,27056
|26,19861
|7
|2,5
|Kelkit (Gümüşhane)
|06:33:21 18-04-2025
|39,98583
|39,58417
|6,91
|1,8
|ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE)
|06:33:20 18-04-2025
|39,9485
|39,5885
|4,9
|1,9
|Akdeniz - [105.91 km] Kaş (Antalya)
|06:19:11 18-04-2025
|35,56389
|28,53778
|6,34
|1,2
|Sungurlu (Çorum)
|06:17:29 18-04-2025
|40,30972
|34,42611
|7,04
|1,2
|IKIZLI-SUNGURLU (CORUM)
|06:17:29 18-04-2025
|40,3045
|34,378
|5,3
|1,4
|Kale (Malatya)
|06:05:11 18-04-2025
|38,36056
|38,87389
|7
|1,2
|Merkez (Çorum)
|05:40:06 18-04-2025
|40,50667
|34,6775
|7,2
|1,4
|KERTME-(CORUM)
|05:40:05 18-04-2025
|40,5513
|34,6778
|4,1
|1,6
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.02 km] Menderes (İzmir)
|05:34:35 18-04-2025
|37,8825
|26,93306
|7,03
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:34:34 18-04-2025
|37,8783
|26,975
|5,4
|1,2
|Akdeniz - [18.81 km] Dalaman (Muğla)
|05:24:33 18-04-2025
|36,53389
|28,76917
|7
|1,1
|Gönen (Balıkesir)
|05:17:33 18-04-2025
|40,01
|27,68889
|9,73
|1,8
|KOCAPINAR-GONEN (BALIKESIR)
|05:17:32 18-04-2025
|39,9918
|27,6942
|6,6
|1,9
|Hilvan (Şanlıurfa)
|05:03:33 18-04-2025
|37,51917
|38,75944
|7
|2,4
|MILLISARAY-(SANLIURFA)
|05:03:32 18-04-2025
|37,4913
|38,743
|10,7
|2,5
|Sivrice (Elazığ)
|04:57:50 18-04-2025
|38,42389
|39,07889
|7
|3,4
|GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)
|04:57:48 18-04-2025
|38,4153
|39,0672
|5,4
|3,5
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [27.65 km] Çıldır (Ardahan)
|04:32:22 18-04-2025
|41,32056
|43,555
|7,37
|1,2
|Shirak (Ermenistan) - [28.83 km] Akyaka (Kars)
|04:26:35 18-04-2025
|41,10528
|43,9025
|7,2
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:09:16 18-04-2025
|37,98472
|36,39222
|7
|1,8
|HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:09:15 18-04-2025
|37,9825
|36,3885
|5,3
|1,8
|Ege Denizi - [65.65 km] Bodrum (Muğla)
|03:58:38 18-04-2025
|36,85222
|26,5475
|6,55
|3,1
|EGE DENIZI
|03:58:37 18-04-2025
|36,8603
|26,5267
|10,2
|3,2
|Nilüfer (Bursa)
|03:54:15 18-04-2025
|40,13472
|28,91639
|12,41
|1,2
|YAYLACIK-NILUFER (BURSA)
|03:54:15 18-04-2025
|40,1667
|28,9293
|14
|1,4
|Nilüfer (Bursa)
|03:51:49 18-04-2025
|40,17444
|28,905
|5,04
|1,6
|YAYLACIK-NILUFER (BURSA)
|03:51:48 18-04-2025
|40,163
|28,9153
|6,4
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|03:37:19 18-04-2025
|38,43333
|39,05028
|6,86
|1
|İvrindi (Balıkesir)
|03:37:15 18-04-2025
|39,52306
|27,56972
|6,95
|0,8
|Ege Denizi - [64.95 km] Bodrum (Muğla)
|03:34:24 18-04-2025
|36,84722
|26,5575
|13,11
|1,9
|EGE DENIZI
|03:34:23 18-04-2025
|36,8677
|26,5513
|9,1
|2,3
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|03:16:57 18-04-2025
|36,6133
|28,826
|10,3
|1,4
|Akdeniz - [10.69 km] Dalaman (Muğla)
|03:16:56 18-04-2025
|36,60667
|28,78083
|7
|1,1
|Akkuş (Ordu)
|03:16:27 18-04-2025
|40,80667
|36,96833
|8,52
|1,4
|ORMANCIK-AKKUS (ORDU)
|03:16:26 18-04-2025
|40,8097
|36,9825
|8,5
|1,8
|Biga (Çanakkale)
|03:12:32 18-04-2025
|40,16806
|27,39056
|11,83
|1,1
|HODUL-GONEN (BALIKESIR)
|03:12:31 18-04-2025
|40,1915
|27,449
|14,5
|1,3
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [06.49 km] Gelibolu (Çanakkale)
|03:11:56 18-04-2025
|40,43778
|26,42167
|10,86
|1,6
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:11:56 18-04-2025
|40,4682
|26,38
|8,8
|1,6
|Akdeniz - [17.53 km] Dalaman (Muğla)
|03:07:10 18-04-2025
|36,54222
|28,81111
|6,83
|0,7
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|03:06:04 18-04-2025
|34,9108
|26,3902
|9,6
|1,7
|Turgutlu (Manisa)
|02:50:46 18-04-2025
|38,34806
|27,83972
|7
|1
|CAMYAYLA-ODEMIS (IZMIR)
|02:50:45 18-04-2025
|38,322
|27,9127
|23,4
|0,7
|Çatak (Van)
|02:50:12 18-04-2025
|38,08417
|42,97917
|5,68
|1,6
|ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)
|02:50:12 18-04-2025
|38,1277
|42,9167
|7,2
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:38:56 18-04-2025
|38,03583
|36,55806
|6,92
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:35:30 18-04-2025
|38,04028
|36,56667
|7,94
|1,6
|YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:35:30 18-04-2025
|38,0447
|36,5603
|5,4
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:20:18 18-04-2025
|38,00639
|36,52167
|7,08
|1,6
|HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:20:17 18-04-2025
|38,0602
|36,6157
|5,3
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:13:29 18-04-2025
|38,04583
|36,56611
|6,22
|1,8
|TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:13:29 18-04-2025
|38,0532
|36,5823
|5,3
|1,9
|Ege Denizi
|02:10:03 18-04-2025
|36,61611
|25,73056
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|02:10:03 18-04-2025
|36,5873
|25,5488
|13,9
|2,7
|Akdeniz - [33.28 km] Kaş (Antalya)
|02:06:19 18-04-2025
|35,91167
|29,53056
|11,09
|1,2
|AKDENIZ
|02:06:09 18-04-2025
|35,3345
|29,8088
|18,4
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|01:34:18 18-04-2025
|37,13444
|28,83917
|7
|1
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:15:12 18-04-2025
|38,00472
|38,21611
|7
|1
|Ege Denizi - [74.28 km] Datça (Muğla)
|01:12:59 18-04-2025
|36,02694
|27,51
|14,98
|3,3
|EGE DENIZI
|01:12:57 18-04-2025
|35,9593
|27,4553
|8,2
|3,3
|Karadeniz - [08.94 km] Çatalzeytin (Kastamonu)
|01:12:07 18-04-2025
|42,02944
|34,25278
|6,98
|1
|Ege Denizi - [59.39 km] Bodrum (Muğla)
|01:08:31 18-04-2025
|36,89167
|26,6075
|7,72
|1,5
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