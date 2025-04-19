Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Nisan 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

19 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Köşk (Aydın) 23:49:57 18-04-2025 37,96028 28,10028 10,69 1,3
CUMAYANI-KOSK (AYDIN) 23:49:56 18-04-2025 37,978 28,1272 4,3 1,2
Ege Denizi 23:15:53 18-04-2025 36,56389 25,75028 7,67 2
EGE DENIZI 23:15:51 18-04-2025 36,7057 25,738 9,1 2,4
Erdemli (Mersin) 22:54:04 18-04-2025 36,77389 34,21 6,99 1,3
CAMLI-ERDEMLI (MERSIN) 22:54:04 18-04-2025 36,7707 34,223 9,8 1,4
LICE (DIYARBAKIR) 22:46:00 18-04-2025 38,4623 40,674 14,4 1,4
Genç (Bingöl) 22:45:58 18-04-2025 38,61833 40,78722 7 1,1
UCDAMLAR-LICE (DIYARBAKIR) 22:20:52 18-04-2025 38,5072 40,7965 1,2 1,9
Lice (Diyarbakır) 22:20:51 18-04-2025 38,53694 40,78583 6,96 1,9
Van Gölü - [16.59 km] Gevaş (Van) 22:14:55 18-04-2025 38,53028 43,01806 6,97 1,4
VAN GOLU 22:14:55 18-04-2025 38,5315 43,0535 11 1,6
Lice (Diyarbakır) 21:50:57 18-04-2025 38,55667 40,7725 19,51 2,8
GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) 21:50:57 18-04-2025 38,5303 40,7748 3,5 2,9
Yeşilyurt (Malatya) 21:41:55 18-04-2025 38,14083 38,42694 12,66 1,8
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 21:41:54 18-04-2025 38,1787 38,4227 2,3 1,7
Akçadağ (Malatya) 21:22:05 18-04-2025 38,42806 37,94139 7 1,5
YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:22:04 18-04-2025 38,4348 37,7082 14,7 1,2
EGE DENIZI 21:08:53 18-04-2025 36,0607 27,6362 25,2 1,9
Ege Denizi - [80.61 km] Datça (Muğla) 21:08:52 18-04-2025 35,97917 27,66917 27,59 1,8
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:54:50 18-04-2025 38,3313 37,539 19,4 1,3
Marmara Denizi - [25.74 km] Silivri (İstanbul) 19:35:20 18-04-2025 40,83833 28,22639 35,24 1,8
MARMARA DENIZI 19:35:19 18-04-2025 40,8457 28,0505 19,4 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:05:34 18-04-2025 38,05611 36,53194 7 1,2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:05:32 18-04-2025 38,125 36,6172 13,2 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 18:53:58 18-04-2025 38,25611 38,23389 6,12 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.73 km] Payas (Hatay) 18:51:45 18-04-2025 36,72472 36,1425 7 1,8
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 18:51:44 18-04-2025 36,7198 36,0767 5,3 1,6
Menteşe (Muğla) 18:43:40 18-04-2025 37,02111 28,10417 7 1,6
KULTAK-MILAS (MUGLA) 18:43:40 18-04-2025 37,0475 28,0713 7,3 1,6
SARNICKOY-(MUGLA) 18:42:11 18-04-2025 37,0722 28,1097 5,2 1,8
Menteşe (Muğla) 18:42:10 18-04-2025 37,01417 28,10611 7 1,8
YUNANISTAN 18:26:21 18-04-2025 39,6823 24,0758 5,4 2,1
KIZILOREN-GURUN (SIVAS) 18:20:20 18-04-2025 38,761 37,18 7,5 1,8
Gürün (Sivas) 18:20:19 18-04-2025 38,78583 37,17222 7 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.78 km] Marmaris (Muğla) 18:16:14 18-04-2025 36,99639 28,24111 7 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 18:16:14 18-04-2025 37,0268 28,204 8,3 1,5
Ege Denizi - [12.35 km] Marmaris (Muğla) 17:42:36 18-04-2025 36,60417 27,95917 4,51 1,1
Çatak (Van) 17:29:58 18-04-2025 38,035 42,97583 7 2,5
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 17:29:58 18-04-2025 38,1358 42,9265 5 2,8
Pasinler (Erzurum) 17:12:53 18-04-2025 40,00417 41,66889 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 17:04:50 18-04-2025 38,27944 38,60167 13,86 2
PELITLI-(MALATYA) 17:04:49 18-04-2025 38,2605 38,6285 6,5 1,9
Çatak (Van) 16:36:59 18-04-2025 38,17472 43,00139 20,07 1,3
AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) 16:22:22 18-04-2025 38,6913 37,5702 6,8 1,7
Gürün (Sivas) 16:22:20 18-04-2025 38,82306 37,35194 6,35 1,8
Çatak (Van) 16:08:21 18-04-2025 38,12472 42,99389 16,3 2,7
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 16:08:21 18-04-2025 38,0867 43,025 7,8 2,8
Hizan (Bitlis) 16:06:41 18-04-2025 38,28222 42,48722 6,76 2,2
GOKAY-HIZAN (BITLIS) 16:06:41 18-04-2025 38,2718 42,505 6,3 2,3
Merkez (Elazığ) 15:51:16 18-04-2025 38,61528 39,54083 7 1,5
EGE DENIZI 15:05:36 18-04-2025 36,2917 25,619 14,8 1,7
YAGCILAR-BEYDAG (IZMIR) 15:04:28 18-04-2025 38,098 28,154 5 2
Ödemiş (İzmir) 15:04:27 18-04-2025 38,12611 28,14611 7 1,2
Ege Denizi - [74.89 km] Datça (Muğla) 14:18:08 18-04-2025 36,01972 27,47056 9,07 2,3
EGE DENIZI 14:18:07 18-04-2025 36,0178 27,1515 7,6 2,5
İliç (Erzincan) 13:31:47 18-04-2025 39,43194 38,55222 6,85 1,4
Emet (Kütahya) 13:20:39 18-04-2025 39,38528 29,25167 7 1,3
Ege Denizi - [26.28 km] Seferihisar (İzmir) 13:09:07 18-04-2025 37,83917 26,86083 7,04 2,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 13:09:07 18-04-2025 37,8247 26,8565 5,4 2,5
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 13:01:55 18-04-2025 37,116 27,8327 0 1,6
İspir (Erzurum) 12:55:58 18-04-2025 40,6 40,92528 7,1 1
Battalgazi (Malatya) 12:47:48 18-04-2025 38,40722 38,37917 7 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:37:28 18-04-2025 38,4265 37,4633 3,4 1,4
EGE DENIZI 12:34:22 18-04-2025 35,7273 25,4643 10,5 1,9
Baskil (Elazığ) 12:30:51 18-04-2025 38,515 38,76556 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:26:28 18-04-2025 38,28444 38,09194 7 1,1
EGE DENIZI 12:18:46 18-04-2025 35,7303 25,444 4,7 1,8
Akçadağ (Malatya) 12:12:31 18-04-2025 38,24972 38,07111 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 11:45:33 18-04-2025 38,07444 37,0825 7,05 3,6
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:45:33 18-04-2025 38,114 37,1337 5,2 3,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:44:05 18-04-2025 38,13778 37,15472 7,13 2
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:44:05 18-04-2025 38,0795 37,1282 9,8 2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 11:41:17 18-04-2025 38,09611 37,14639 7,2 2,2
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:41:17 18-04-2025 38,1032 37,1093 5,8 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:39:28 18-04-2025 38,26861 38,17611 7 1
EGE DENIZI 11:19:39 18-04-2025 36,5795 25,462 4,5 1,7
EGE DENIZI 11:02:19 18-04-2025 36,6313 25,6792 5,5 2,2
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 10:32:44 18-04-2025 38,1625 37,0078 3,7 1,9
EGE DENIZI 10:14:26 18-04-2025 36,6238 25,7087 10,4 1,8
Gürün (Sivas) 10:02:47 18-04-2025 38,83833 37,31722 5,74 2,3
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 10:02:47 18-04-2025 38,8005 37,4485 5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 10:02:14 18-04-2025 38,19056 37,77139 6,06 1,6
Sivrice (Elazığ) 09:53:35 18-04-2025 38,42472 39,20806 7 1
Yahşihan (Kırıkkale) 09:51:28 18-04-2025 39,90639 33,40528 7 0,8
EGE DENIZI 09:51:05 18-04-2025 36,651 25,6428 5 1,8
EGE DENIZI 09:31:14 18-04-2025 36,6985 25,5433 4,2 1,5
Bayat (Çorum) 09:29:33 18-04-2025 40,50639 34,1775 7 0,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:26:25 18-04-2025 37,33778 36,90944 9,52 1,9
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 09:26:24 18-04-2025 37,3675 36,908 5 2
Göksun (Kahramanmaraş) 09:08:57 18-04-2025 37,95944 36,46861 7,23 2
Alanya (Antalya) 09:08:05 18-04-2025 36,76778 31,96722 6,99 2,3
UMUTLU-GUNDOGMUS (ANTALYA) 09:08:05 18-04-2025 36,7755 31,9955 5 2,6
Ege Denizi - [16.10 km] Karaburun (İzmir) 08:44:04 18-04-2025 38,71944 26,23806 14,95 2,1
EGE DENIZI 08:36:10 18-04-2025 35,7442 25,5018 13,4 2,2
Pütürge (Malatya) 08:15:16 18-04-2025 38,32028 38,81083 7 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 08:15:13 18-04-2025 38,279 38,752 4,3 1,9
KARLISU-(HATAY) 07:31:48 18-04-2025 36,2822 36,062 9,8 1,8
Samandağ (Hatay) 07:31:47 18-04-2025 36,255 36,03833 7 1,7
Pütürge (Malatya) 07:23:20 18-04-2025 38,24222 38,73167 7,84 1
Ege Denizi - [88.95 km] Datça (Muğla) 06:57:43 18-04-2025 35,90528 27,27333 15,19 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 06:56:42 18-04-2025 38,24639 38,20111 7 2,1
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 06:56:40 18-04-2025 38,2452 38,182 6,5 2,2
SEKMAN-HORASAN (ERZURUM) 06:51:07 18-04-2025 39,894 42,2595 14,6 1,9
Sungurlu (Çorum) 06:39:40 18-04-2025 40,30444 34,41556 5,29 1,9
ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) 06:39:38 18-04-2025 40,3497 34,3927 5 2,1
Ege Denizi 06:36:02 18-04-2025 35,27056 26,19861 7 2,5
Kelkit (Gümüşhane) 06:33:21 18-04-2025 39,98583 39,58417 6,91 1,8
ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) 06:33:20 18-04-2025 39,9485 39,5885 4,9 1,9
Akdeniz - [105.91 km] Kaş (Antalya) 06:19:11 18-04-2025 35,56389 28,53778 6,34 1,2
Sungurlu (Çorum) 06:17:29 18-04-2025 40,30972 34,42611 7,04 1,2
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) 06:17:29 18-04-2025 40,3045 34,378 5,3 1,4
Kale (Malatya) 06:05:11 18-04-2025 38,36056 38,87389 7 1,2
Merkez (Çorum) 05:40:06 18-04-2025 40,50667 34,6775 7,2 1,4
KERTME-(CORUM) 05:40:05 18-04-2025 40,5513 34,6778 4,1 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.02 km] Menderes (İzmir) 05:34:35 18-04-2025 37,8825 26,93306 7,03 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:34:34 18-04-2025 37,8783 26,975 5,4 1,2
Akdeniz - [18.81 km] Dalaman (Muğla) 05:24:33 18-04-2025 36,53389 28,76917 7 1,1
Gönen (Balıkesir) 05:17:33 18-04-2025 40,01 27,68889 9,73 1,8
KOCAPINAR-GONEN (BALIKESIR) 05:17:32 18-04-2025 39,9918 27,6942 6,6 1,9
Hilvan (Şanlıurfa) 05:03:33 18-04-2025 37,51917 38,75944 7 2,4
MILLISARAY-(SANLIURFA) 05:03:32 18-04-2025 37,4913 38,743 10,7 2,5
Sivrice (Elazığ) 04:57:50 18-04-2025 38,42389 39,07889 7 3,4
GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) 04:57:48 18-04-2025 38,4153 39,0672 5,4 3,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [27.65 km] Çıldır (Ardahan) 04:32:22 18-04-2025 41,32056 43,555 7,37 1,2
Shirak (Ermenistan) - [28.83 km] Akyaka (Kars) 04:26:35 18-04-2025 41,10528 43,9025 7,2 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:09:16 18-04-2025 37,98472 36,39222 7 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:09:15 18-04-2025 37,9825 36,3885 5,3 1,8
Ege Denizi - [65.65 km] Bodrum (Muğla) 03:58:38 18-04-2025 36,85222 26,5475 6,55 3,1
EGE DENIZI 03:58:37 18-04-2025 36,8603 26,5267 10,2 3,2
Nilüfer (Bursa) 03:54:15 18-04-2025 40,13472 28,91639 12,41 1,2
YAYLACIK-NILUFER (BURSA) 03:54:15 18-04-2025 40,1667 28,9293 14 1,4
Nilüfer (Bursa) 03:51:49 18-04-2025 40,17444 28,905 5,04 1,6
YAYLACIK-NILUFER (BURSA) 03:51:48 18-04-2025 40,163 28,9153 6,4 1,8
Sivrice (Elazığ) 03:37:19 18-04-2025 38,43333 39,05028 6,86 1
İvrindi (Balıkesir) 03:37:15 18-04-2025 39,52306 27,56972 6,95 0,8
Ege Denizi - [64.95 km] Bodrum (Muğla) 03:34:24 18-04-2025 36,84722 26,5575 13,11 1,9
EGE DENIZI 03:34:23 18-04-2025 36,8677 26,5513 9,1 2,3
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 03:16:57 18-04-2025 36,6133 28,826 10,3 1,4
Akdeniz - [10.69 km] Dalaman (Muğla) 03:16:56 18-04-2025 36,60667 28,78083 7 1,1
Akkuş (Ordu) 03:16:27 18-04-2025 40,80667 36,96833 8,52 1,4
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) 03:16:26 18-04-2025 40,8097 36,9825 8,5 1,8
Biga (Çanakkale) 03:12:32 18-04-2025 40,16806 27,39056 11,83 1,1
HODUL-GONEN (BALIKESIR) 03:12:31 18-04-2025 40,1915 27,449 14,5 1,3
Ege Denizi - Saros Körfezi - [06.49 km] Gelibolu (Çanakkale) 03:11:56 18-04-2025 40,43778 26,42167 10,86 1,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 03:11:56 18-04-2025 40,4682 26,38 8,8 1,6
Akdeniz - [17.53 km] Dalaman (Muğla) 03:07:10 18-04-2025 36,54222 28,81111 6,83 0,7
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 03:06:04 18-04-2025 34,9108 26,3902 9,6 1,7
Turgutlu (Manisa) 02:50:46 18-04-2025 38,34806 27,83972 7 1
CAMYAYLA-ODEMIS (IZMIR) 02:50:45 18-04-2025 38,322 27,9127 23,4 0,7
Çatak (Van) 02:50:12 18-04-2025 38,08417 42,97917 5,68 1,6
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 02:50:12 18-04-2025 38,1277 42,9167 7,2 2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:38:56 18-04-2025 38,03583 36,55806 6,92 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:35:30 18-04-2025 38,04028 36,56667 7,94 1,6
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:35:30 18-04-2025 38,0447 36,5603 5,4 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 02:20:18 18-04-2025 38,00639 36,52167 7,08 1,6
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:20:17 18-04-2025 38,0602 36,6157 5,3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:13:29 18-04-2025 38,04583 36,56611 6,22 1,8
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:13:29 18-04-2025 38,0532 36,5823 5,3 1,9
Ege Denizi 02:10:03 18-04-2025 36,61611 25,73056 7 2,3
EGE DENIZI 02:10:03 18-04-2025 36,5873 25,5488 13,9 2,7
Akdeniz - [33.28 km] Kaş (Antalya) 02:06:19 18-04-2025 35,91167 29,53056 11,09 1,2
AKDENIZ 02:06:09 18-04-2025 35,3345 29,8088 18,4 1,6
Menteşe (Muğla) 01:34:18 18-04-2025 37,13444 28,83917 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 01:15:12 18-04-2025 38,00472 38,21611 7 1
Ege Denizi - [74.28 km] Datça (Muğla) 01:12:59 18-04-2025 36,02694 27,51 14,98 3,3
EGE DENIZI 01:12:57 18-04-2025 35,9593 27,4553 8,2 3,3
Karadeniz - [08.94 km] Çatalzeytin (Kastamonu) 01:12:07 18-04-2025 42,02944 34,25278 6,98 1
Ege Denizi - [59.39 km] Bodrum (Muğla) 01:08:31 18-04-2025 36,89167 26,6075 7,72 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Köşk (Aydın) 23:49:57 18-04-2025 37,96028 28,10028 10,69 1,3
CUMAYANI-KOSK (AYDIN) 23:49:56 18-04-2025 37,978 28,1272 4,3 1,2
Ege Denizi 23:15:53 18-04-2025 36,56389 25,75028 7,67 2
EGE DENIZI 23:15:51 18-04-2025 36,7057 25,738 9,1 2,4
Erdemli (Mersin) 22:54:04 18-04-2025 36,77389 34,21 6,99 1,3
CAMLI-ERDEMLI (MERSIN) 22:54:04 18-04-2025 36,7707 34,223 9,8 1,4
LICE (DIYARBAKIR) 22:46:00 18-04-2025 38,4623 40,674 14,4 1,4
Genç (Bingöl) 22:45:58 18-04-2025 38,61833 40,78722 7 1,1
UCDAMLAR-LICE (DIYARBAKIR) 22:20:52 18-04-2025 38,5072 40,7965 1,2 1,9
Lice (Diyarbakır) 22:20:51 18-04-2025 38,53694 40,78583 6,96 1,9
Van Gölü - [16.59 km] Gevaş (Van) 22:14:55 18-04-2025 38,53028 43,01806 6,97 1,4
VAN GOLU 22:14:55 18-04-2025 38,5315 43,0535 11 1,6
Lice (Diyarbakır) 21:50:57 18-04-2025 38,55667 40,7725 19,51 2,8
GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) 21:50:57 18-04-2025 38,5303 40,7748 3,5 2,9
Yeşilyurt (Malatya) 21:41:55 18-04-2025 38,14083 38,42694 12,66 1,8
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 21:41:54 18-04-2025 38,1787 38,4227 2,3 1,7
Akçadağ (Malatya) 21:22:05 18-04-2025 38,42806 37,94139 7 1,5
YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:22:04 18-04-2025 38,4348 37,7082 14,7 1,2
EGE DENIZI 21:08:53 18-04-2025 36,0607 27,6362 25,2 1,9
Ege Denizi - [80.61 km] Datça (Muğla) 21:08:52 18-04-2025 35,97917 27,66917 27,59 1,8
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:54:50 18-04-2025 38,3313 37,539 19,4 1,3
Marmara Denizi - [25.74 km] Silivri (İstanbul) 19:35:20 18-04-2025 40,83833 28,22639 35,24 1,8
MARMARA DENIZI 19:35:19 18-04-2025 40,8457 28,0505 19,4 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 19:05:34 18-04-2025 38,05611 36,53194 7 1,2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:05:32 18-04-2025 38,125 36,6172 13,2 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 18:53:58 18-04-2025 38,25611 38,23389 6,12 1,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.73 km] Payas (Hatay) 18:51:45 18-04-2025 36,72472 36,1425 7 1,8
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 18:51:44 18-04-2025 36,7198 36,0767 5,3 1,6
Menteşe (Muğla) 18:43:40 18-04-2025 37,02111 28,10417 7 1,6
KULTAK-MILAS (MUGLA) 18:43:40 18-04-2025 37,0475 28,0713 7,3 1,6
SARNICKOY-(MUGLA) 18:42:11 18-04-2025 37,0722 28,1097 5,2 1,8
Menteşe (Muğla) 18:42:10 18-04-2025 37,01417 28,10611 7 1,8
YUNANISTAN 18:26:21 18-04-2025 39,6823 24,0758 5,4 2,1
KIZILOREN-GURUN (SIVAS) 18:20:20 18-04-2025 38,761 37,18 7,5 1,8
Gürün (Sivas) 18:20:19 18-04-2025 38,78583 37,17222 7 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.78 km] Marmaris (Muğla) 18:16:14 18-04-2025 36,99639 28,24111 7 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 18:16:14 18-04-2025 37,0268 28,204 8,3 1,5
Ege Denizi - [12.35 km] Marmaris (Muğla) 17:42:36 18-04-2025 36,60417 27,95917 4,51 1,1
Çatak (Van) 17:29:58 18-04-2025 38,035 42,97583 7 2,5
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 17:29:58 18-04-2025 38,1358 42,9265 5 2,8
Pasinler (Erzurum) 17:12:53 18-04-2025 40,00417 41,66889 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 17:04:50 18-04-2025 38,27944 38,60167 13,86 2
PELITLI-(MALATYA) 17:04:49 18-04-2025 38,2605 38,6285 6,5 1,9
Çatak (Van) 16:36:59 18-04-2025 38,17472 43,00139 20,07 1,3
AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) 16:22:22 18-04-2025 38,6913 37,5702 6,8 1,7
Gürün (Sivas) 16:22:20 18-04-2025 38,82306 37,35194 6,35 1,8
Çatak (Van) 16:08:21 18-04-2025 38,12472 42,99389 16,3 2,7
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 16:08:21 18-04-2025 38,0867 43,025 7,8 2,8
Hizan (Bitlis) 16:06:41 18-04-2025 38,28222 42,48722 6,76 2,2
GOKAY-HIZAN (BITLIS) 16:06:41 18-04-2025 38,2718 42,505 6,3 2,3
Merkez (Elazığ) 15:51:16 18-04-2025 38,61528 39,54083 7 1,5
EGE DENIZI 15:05:36 18-04-2025 36,2917 25,619 14,8 1,7
YAGCILAR-BEYDAG (IZMIR) 15:04:28 18-04-2025 38,098 28,154 5 2
Ödemiş (İzmir) 15:04:27 18-04-2025 38,12611 28,14611 7 1,2
Ege Denizi - [74.89 km] Datça (Muğla) 14:18:08 18-04-2025 36,01972 27,47056 9,07 2,3
EGE DENIZI 14:18:07 18-04-2025 36,0178 27,1515 7,6 2,5
İliç (Erzincan) 13:31:47 18-04-2025 39,43194 38,55222 6,85 1,4
Emet (Kütahya) 13:20:39 18-04-2025 39,38528 29,25167 7 1,3
Ege Denizi - [26.28 km] Seferihisar (İzmir) 13:09:07 18-04-2025 37,83917 26,86083 7,04 2,3
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 13:09:07 18-04-2025 37,8247 26,8565 5,4 2,5
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 13:01:55 18-04-2025 37,116 27,8327 0 1,6
İspir (Erzurum) 12:55:58 18-04-2025 40,6 40,92528 7,1 1
Battalgazi (Malatya) 12:47:48 18-04-2025 38,40722 38,37917 7 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 12:37:28 18-04-2025 38,4265 37,4633 3,4 1,4
EGE DENIZI 12:34:22 18-04-2025 35,7273 25,4643 10,5 1,9
Baskil (Elazığ) 12:30:51 18-04-2025 38,515 38,76556 7 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:26:28 18-04-2025 38,28444 38,09194 7 1,1
EGE DENIZI 12:18:46 18-04-2025 35,7303 25,444 4,7 1,8
Akçadağ (Malatya) 12:12:31 18-04-2025 38,24972 38,07111 7 1,2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 11:45:33 18-04-2025 38,07444 37,0825 7,05 3,6
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:45:33 18-04-2025 38,114 37,1337 5,2 3,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:44:05 18-04-2025 38,13778 37,15472 7,13 2
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:44:05 18-04-2025 38,0795 37,1282 9,8 2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 11:41:17 18-04-2025 38,09611 37,14639 7,2 2,2
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:41:17 18-04-2025 38,1032 37,1093 5,8 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 11:39:28 18-04-2025 38,26861 38,17611 7 1
EGE DENIZI 11:19:39 18-04-2025 36,5795 25,462 4,5 1,7
EGE DENIZI 11:02:19 18-04-2025 36,6313 25,6792 5,5 2,2
YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 10:32:44 18-04-2025 38,1625 37,0078 3,7 1,9
EGE DENIZI 10:14:26 18-04-2025 36,6238 25,7087 10,4 1,8
Gürün (Sivas) 10:02:47 18-04-2025 38,83833 37,31722 5,74 2,3
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 10:02:47 18-04-2025 38,8005 37,4485 5 2,1
Doğanşehir (Malatya) 10:02:14 18-04-2025 38,19056 37,77139 6,06 1,6
Sivrice (Elazığ) 09:53:35 18-04-2025 38,42472 39,20806 7 1
Yahşihan (Kırıkkale) 09:51:28 18-04-2025 39,90639 33,40528 7 0,8
EGE DENIZI 09:51:05 18-04-2025 36,651 25,6428 5 1,8
EGE DENIZI 09:31:14 18-04-2025 36,6985 25,5433 4,2 1,5
Bayat (Çorum) 09:29:33 18-04-2025 40,50639 34,1775 7 0,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:26:25 18-04-2025 37,33778 36,90944 9,52 1,9
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 09:26:24 18-04-2025 37,3675 36,908 5 2
Göksun (Kahramanmaraş) 09:08:57 18-04-2025 37,95944 36,46861 7,23 2
Alanya (Antalya) 09:08:05 18-04-2025 36,76778 31,96722 6,99 2,3
UMUTLU-GUNDOGMUS (ANTALYA) 09:08:05 18-04-2025 36,7755 31,9955 5 2,6
Ege Denizi - [16.10 km] Karaburun (İzmir) 08:44:04 18-04-2025 38,71944 26,23806 14,95 2,1
EGE DENIZI 08:36:10 18-04-2025 35,7442 25,5018 13,4 2,2
Pütürge (Malatya) 08:15:16 18-04-2025 38,32028 38,81083 7 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 08:15:13 18-04-2025 38,279 38,752 4,3 1,9
KARLISU-(HATAY) 07:31:48 18-04-2025 36,2822 36,062 9,8 1,8
Samandağ (Hatay) 07:31:47 18-04-2025 36,255 36,03833 7 1,7
Pütürge (Malatya) 07:23:20 18-04-2025 38,24222 38,73167 7,84 1
Ege Denizi - [88.95 km] Datça (Muğla) 06:57:43 18-04-2025 35,90528 27,27333 15,19 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 06:56:42 18-04-2025 38,24639 38,20111 7 2,1
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 06:56:40 18-04-2025 38,2452 38,182 6,5 2,2
SEKMAN-HORASAN (ERZURUM) 06:51:07 18-04-2025 39,894 42,2595 14,6 1,9
Sungurlu (Çorum) 06:39:40 18-04-2025 40,30444 34,41556 5,29 1,9
ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) 06:39:38 18-04-2025 40,3497 34,3927 5 2,1
Ege Denizi 06:36:02 18-04-2025 35,27056 26,19861 7 2,5
Kelkit (Gümüşhane) 06:33:21 18-04-2025 39,98583 39,58417 6,91 1,8
ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) 06:33:20 18-04-2025 39,9485 39,5885 4,9 1,9
Akdeniz - [105.91 km] Kaş (Antalya) 06:19:11 18-04-2025 35,56389 28,53778 6,34 1,2
Sungurlu (Çorum) 06:17:29 18-04-2025 40,30972 34,42611 7,04 1,2
IKIZLI-SUNGURLU (CORUM) 06:17:29 18-04-2025 40,3045 34,378 5,3 1,4
Kale (Malatya) 06:05:11 18-04-2025 38,36056 38,87389 7 1,2
Merkez (Çorum) 05:40:06 18-04-2025 40,50667 34,6775 7,2 1,4
KERTME-(CORUM) 05:40:05 18-04-2025 40,5513 34,6778 4,1 1,6
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.02 km] Menderes (İzmir) 05:34:35 18-04-2025 37,8825 26,93306 7,03 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:34:34 18-04-2025 37,8783 26,975 5,4 1,2
Akdeniz - [18.81 km] Dalaman (Muğla) 05:24:33 18-04-2025 36,53389 28,76917 7 1,1
Gönen (Balıkesir) 05:17:33 18-04-2025 40,01 27,68889 9,73 1,8
KOCAPINAR-GONEN (BALIKESIR) 05:17:32 18-04-2025 39,9918 27,6942 6,6 1,9
Hilvan (Şanlıurfa) 05:03:33 18-04-2025 37,51917 38,75944 7 2,4
MILLISARAY-(SANLIURFA) 05:03:32 18-04-2025 37,4913 38,743 10,7 2,5
Sivrice (Elazığ) 04:57:50 18-04-2025 38,42389 39,07889 7 3,4
GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) 04:57:48 18-04-2025 38,4153 39,0672 5,4 3,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [27.65 km] Çıldır (Ardahan) 04:32:22 18-04-2025 41,32056 43,555 7,37 1,2
Shirak (Ermenistan) - [28.83 km] Akyaka (Kars) 04:26:35 18-04-2025 41,10528 43,9025 7,2 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 04:09:16 18-04-2025 37,98472 36,39222 7 1,8
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:09:15 18-04-2025 37,9825 36,3885 5,3 1,8
Ege Denizi - [65.65 km] Bodrum (Muğla) 03:58:38 18-04-2025 36,85222 26,5475 6,55 3,1
EGE DENIZI 03:58:37 18-04-2025 36,8603 26,5267 10,2 3,2
Nilüfer (Bursa) 03:54:15 18-04-2025 40,13472 28,91639 12,41 1,2
YAYLACIK-NILUFER (BURSA) 03:54:15 18-04-2025 40,1667 28,9293 14 1,4
Nilüfer (Bursa) 03:51:49 18-04-2025 40,17444 28,905 5,04 1,6
YAYLACIK-NILUFER (BURSA) 03:51:48 18-04-2025 40,163 28,9153 6,4 1,8
Sivrice (Elazığ) 03:37:19 18-04-2025 38,43333 39,05028 6,86 1
İvrindi (Balıkesir) 03:37:15 18-04-2025 39,52306 27,56972 6,95 0,8
Ege Denizi - [64.95 km] Bodrum (Muğla) 03:34:24 18-04-2025 36,84722 26,5575 13,11 1,9
EGE DENIZI 03:34:23 18-04-2025 36,8677 26,5513 9,1 2,3
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 03:16:57 18-04-2025 36,6133 28,826 10,3 1,4
Akdeniz - [10.69 km] Dalaman (Muğla) 03:16:56 18-04-2025 36,60667 28,78083 7 1,1
Akkuş (Ordu) 03:16:27 18-04-2025 40,80667 36,96833 8,52 1,4
ORMANCIK-AKKUS (ORDU) 03:16:26 18-04-2025 40,8097 36,9825 8,5 1,8
Biga (Çanakkale) 03:12:32 18-04-2025 40,16806 27,39056 11,83 1,1
HODUL-GONEN (BALIKESIR) 03:12:31 18-04-2025 40,1915 27,449 14,5 1,3
Ege Denizi - Saros Körfezi - [06.49 km] Gelibolu (Çanakkale) 03:11:56 18-04-2025 40,43778 26,42167 10,86 1,6
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 03:11:56 18-04-2025 40,4682 26,38 8,8 1,6
Akdeniz - [17.53 km] Dalaman (Muğla) 03:07:10 18-04-2025 36,54222 28,81111 6,83 0,7
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 03:06:04 18-04-2025 34,9108 26,3902 9,6 1,7
Turgutlu (Manisa) 02:50:46 18-04-2025 38,34806 27,83972 7 1
CAMYAYLA-ODEMIS (IZMIR) 02:50:45 18-04-2025 38,322 27,9127 23,4 0,7
Çatak (Van) 02:50:12 18-04-2025 38,08417 42,97917 5,68 1,6
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 02:50:12 18-04-2025 38,1277 42,9167 7,2 2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:38:56 18-04-2025 38,03583 36,55806 6,92 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:35:30 18-04-2025 38,04028 36,56667 7,94 1,6
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:35:30 18-04-2025 38,0447 36,5603 5,4 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 02:20:18 18-04-2025 38,00639 36,52167 7,08 1,6
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:20:17 18-04-2025 38,0602 36,6157 5,3 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 02:13:29 18-04-2025 38,04583 36,56611 6,22 1,8
TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:13:29 18-04-2025 38,0532 36,5823 5,3 1,9
Ege Denizi 02:10:03 18-04-2025 36,61611 25,73056 7 2,3
EGE DENIZI 02:10:03 18-04-2025 36,5873 25,5488 13,9 2,7
Akdeniz - [33.28 km] Kaş (Antalya) 02:06:19 18-04-2025 35,91167 29,53056 11,09 1,2
AKDENIZ 02:06:09 18-04-2025 35,3345 29,8088 18,4 1,6
Menteşe (Muğla) 01:34:18 18-04-2025 37,13444 28,83917 7 1
Çelikhan (Adıyaman) 01:15:12 18-04-2025 38,00472 38,21611 7 1
Ege Denizi - [74.28 km] Datça (Muğla) 01:12:59 18-04-2025 36,02694 27,51 14,98 3,3
EGE DENIZI 01:12:57 18-04-2025 35,9593 27,4553 8,2 3,3
Karadeniz - [08.94 km] Çatalzeytin (Kastamonu) 01:12:07 18-04-2025 42,02944 34,25278 6,98 1
Ege Denizi - [59.39 km] Bodrum (Muğla) 01:08:31 18-04-2025 36,89167 26,6075 7,72 1,5
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