Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
19 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akçadağ (Malatya)
|00:28:54 19-01-2025
|38,47333
|37,95722
|6,36
|3,2
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|00:28:53 19-01-2025
|38,4755
|37,9777
|1,8
|3,3
|Doğanşehir (Malatya)
|00:10:23 19-01-2025
|38,13944
|37,81833
|7,17
|1,3
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:10:22 19-01-2025
|38,1555
|37,815
|14,2
|1
|Güroymak (Bitlis)
|00:08:12 19-01-2025
|38,50889
|42,17444
|7
|1,8
|KULLUCE-(BITLIS)
|00:08:11 19-01-2025
|38,4775
|42,189
|5
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|23:54:01 18-01-2025
|38,47861
|37,93111
|7,05
|1,2
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|23:54:01 18-01-2025
|38,5038
|37,9547
|9,7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|23:39:52 18-01-2025
|38,28694
|38,31417
|9,12
|1,2
|Dodurga (Çorum)
|22:36:41 18-01-2025
|40,82611
|34,77528
|10,76
|1,3
|Dodurga (Çorum)
|22:35:44 18-01-2025
|40,85222
|34,79611
|7,44
|1,5
|DODURGA (CORUM)
|22:35:44 18-01-2025
|40,8388
|34,8007
|6,3
|1,6
|Kınık (İzmir)
|22:10:52 18-01-2025
|39,00194
|27,48917
|6,91
|1,2
|YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)
|22:10:51 18-01-2025
|39,0252
|27,5182
|11,4
|1,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|22:06:55 18-01-2025
|39,92028
|28,64306
|7
|1,2
|ESKIBALCIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|22:06:55 18-01-2025
|39,9202
|28,6172
|18
|1,3
|AKYAZI-AZIZIYE (ERZURUM)
|22:02:30 18-01-2025
|40,1177
|40,6892
|5,5
|2,2
|Aziziye (Erzurum)
|22:02:29 18-01-2025
|40,11472
|40,69444
|6,92
|2,1
|Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|21:58:41 18-01-2025
|41,10111
|23,69694
|6,21
|2,3
|Battalgazi (Malatya)
|21:52:43 18-01-2025
|38,1725
|38,45306
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:34:28 18-01-2025
|38,05444
|36,81694
|9,48
|1,2
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:34:26 18-01-2025
|38,1723
|36,904
|6,6
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|21:33:33 18-01-2025
|37,74417
|29,16194
|11,71
|1,7
|KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
|21:33:33 18-01-2025
|37,7248
|29,204
|12,4
|1,8
|Bergama (İzmir)
|21:30:37 18-01-2025
|39,23778
|27,30333
|7
|1,1
|Bergama (İzmir)
|21:04:49 18-01-2025
|39,22611
|27,27472
|7,4
|1,5
|CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR)
|21:04:48 18-01-2025
|39,249
|27,3007
|9,5
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|21:03:40 18-01-2025
|37,71139
|29,16972
|10,16
|1
|Pamukkale (Denizli)
|20:57:28 18-01-2025
|37,72444
|29,16667
|14,81
|1,5
|KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
|20:57:28 18-01-2025
|37,729
|29,2023
|3,8
|1,8
|Keskin (Kırıkkale)
|20:55:14 18-01-2025
|39,76194
|33,6975
|7,01
|1,2
|DAGSOLAKLISI-KESKIN (KIRIKKALE)
|20:55:13 18-01-2025
|39,7613
|33,6937
|8,1
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:51:56 18-01-2025
|37,8075
|27,1275
|6,8
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.23 km] Kuşadası (Aydın)
|20:51:55 18-01-2025
|37,75333
|27,10611
|6,87
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|20:50:46 18-01-2025
|37,73417
|29,16833
|13,86
|1,7
|OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
|20:50:46 18-01-2025
|37,7345
|29,1933
|3,9
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|20:42:25 18-01-2025
|37,33528
|36,88361
|8,85
|1,3
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|20:42:25 18-01-2025
|37,3637
|36,9085
|5,2
|0,9
|Bergama (İzmir)
|20:26:12 18-01-2025
|39,23028
|27,28611
|10,86
|2,4
|CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR)
|20:26:11 18-01-2025
|39,2395
|27,328
|7,3
|2,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|20:18:35 18-01-2025
|37,335
|36,85583
|18,76
|1
|Nilüfer (Bursa)
|19:02:14 18-01-2025
|40,20833
|28,94
|9,61
|1,2
|NILUFER (BURSA)
|19:02:14 18-01-2025
|40,2017
|28,9497
|11,6
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.02 km] Kuşadası (Aydın)
|18:50:58 18-01-2025
|37,77
|27,12
|6,94
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:50:58 18-01-2025
|37,8113
|27,1153
|14,7
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|18:26:28 18-01-2025
|39,40083
|40,68417
|10,48
|1,5
|CEVRELI-ADAKLI (BINGOL)
|18:26:27 18-01-2025
|39,3242
|40,6607
|1,2
|1,5
|Çat (Erzurum)
|18:18:27 18-01-2025
|39,40444
|40,66194
|7
|1,6
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|18:18:26 18-01-2025
|39,3835
|40,7487
|1,3
|1,9
|Kestel (Bursa)
|17:56:53 18-01-2025
|40,24583
|29,41028
|7
|1,4
|SOGUKSU-KESTEL (BURSA)
|17:56:50 18-01-2025
|40,1933
|29,4303
|21,1
|1,1
|GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR)
|16:17:43 18-01-2025
|38,4343
|27,6773
|10,4
|2
|Kemalpaşa (İzmir)
|16:17:42 18-01-2025
|38,41
|27,67444
|6,94
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|16:11:08 18-01-2025
|37,23444
|36,69361
|7,01
|1,9
|CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|16:11:08 18-01-2025
|37,1933
|36,8335
|1,1
|1,8
|Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [174.75 km] Enez (Edirne)
|15:36:30 18-01-2025
|41,205
|24,10694
|6,26
|2,9
|Akçadağ (Malatya)
|15:22:11 18-01-2025
|38,47306
|38,00389
|6,99
|2
|BAHRI-AKCADAG (MALATYA)
|15:22:11 18-01-2025
|38,3935
|38,0458
|5,5
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:15:52 18-01-2025
|38,41333
|38,15861
|4,12
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:14:25 18-01-2025
|38,42278
|38,20083
|7,96
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:01:00 18-01-2025
|39,45556
|28,14333
|6,99
|1,7
|ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|12:49:51 18-01-2025
|38,1783
|36,8745
|5,9
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|12:49:50 18-01-2025
|38,13417
|36,83639
|7,02
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:45:34 18-01-2025
|39,52833
|28,02333
|6,62
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:44:45 18-01-2025
|39,4775
|28,10667
|6,99
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [44.38 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:23:40 18-01-2025
|36,35472
|38,53833
|6,3
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|12:09:38 18-01-2025
|38,59056
|39,69028
|7,03
|2,6
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|12:09:37 18-01-2025
|38,6433
|39,6828
|5
|2,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:05:02 18-01-2025
|37,39611
|37,16111
|6,75
|1,4
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|12:02:06 18-01-2025
|37,10222
|38,70667
|7,14
|1,7
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.94 km] Aliağa (İzmir)
|11:59:59 18-01-2025
|38,8775
|27,02417
|6,33
|1,7
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.77 km] Aliağa (İzmir)
|11:57:15 18-01-2025
|38,89139
|26,99111
|7,77
|1,7
|Akdeniz - [62.37 km] Marmaris (Muğla)
|11:53:11 18-01-2025
|36,07
|28,12556
|7,1
|1,7
|Akdeniz - [61.12 km] Kumluca (Antalya)
|10:57:20 18-01-2025
|35,81667
|30,67722
|47,58
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:20:02 18-01-2025
|38,10778
|38,32611
|7
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:32:10 18-01-2025
|37,46167
|37,01722
|7
|1,5
|Merkez (Afyonkarahisar)
|09:26:24 18-01-2025
|38,64333
|30,73556
|7,01
|1,7
|Kulu (Konya)
|09:19:13 18-01-2025
|39,205
|32,95694
|6,56
|1,2
|Kemalpaşa (İzmir)
|09:17:01 18-01-2025
|38,4025
|27,68806
|6,97
|1,3
|YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
|09:11:32 18-01-2025
|37,4603
|37,0328
|4,7
|2,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:11:31 18-01-2025
|37,45583
|37,02389
|9,02
|2,6
|YUNANISTAN
|08:48:39 18-01-2025
|40,3333
|24,1555
|4,5
|2,2
|Hendek (Sakarya)
|08:43:55 18-01-2025
|40,77056
|30,82361
|13,21
|1,7
|YESILVADI-HENDEK (SAKARYA)
|08:43:54 18-01-2025
|40,769
|30,8362
|13,1
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|08:43:33 18-01-2025
|38,15833
|38,60111
|7
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|08:38:16 18-01-2025
|37,13667
|28,93972
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|08:21:22 18-01-2025
|38,27556
|38,74222
|7,87
|1,4
|Salihli (Manisa)
|08:03:58 18-01-2025
|38,55806
|28,18972
|7
|1
|Maden (Elazığ)
|08:00:44 18-01-2025
|38,53694
|39,75444
|7
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07:44:42 18-01-2025
|38,04361
|37,36944
|5,91
|1,4
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:44:40 18-01-2025
|38,067
|37,4097
|1,8
|1,4
|Genç (Bingöl)
|07:43:40 18-01-2025
|38,61083
|40,72139
|6,86
|1,4
|Salihli (Manisa)
|07:10:45 18-01-2025
|38,555
|28,20222
|7
|1,3
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|07:10:44 18-01-2025
|38,579
|28,2485
|8,2
|1,6
|Merkez (Afyonkarahisar)
|07:08:26 18-01-2025
|38,64056
|30,75861
|7
|1,4
|KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
|07:08:25 18-01-2025
|38,603
|30,7595
|8
|1,6
|Çat (Erzurum)
|06:57:55 18-01-2025
|39,68472
|40,84167
|7
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|06:50:25 18-01-2025
|39,60083
|39,34194
|7,03
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|06:28:28 18-01-2025
|38,28028
|38,78917
|8,91
|1,3
|Darende (Malatya)
|05:50:33 18-01-2025
|38,46083
|37,46778
|7
|1,1
|Tosya (Kastamonu)
|05:35:10 18-01-2025
|40,8875
|34,21556
|10,57
|1,5
|YAGCILAR-TOSYA (KASTAMONU)
|05:35:08 18-01-2025
|40,9105
|34,1193
|7,6
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|05:10:12 18-01-2025
|38,58306
|39,71083
|10,32
|2,7
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|05:10:10 18-01-2025
|38,6427
|39,6937
|5
|2,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:49:52 18-01-2025
|37,75639
|36,52778
|7
|1,7
|CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|04:49:50 18-01-2025
|37,84
|36,5983
|7,8
|1,5
|Pınarbaşı (Kayseri)
|04:37:17 18-01-2025
|38,67417
|36,42333
|7
|1,8
|EGRISOGUT-PINARBASI (KAYSERI)
|04:37:16 18-01-2025
|38,6382
|36,3957
|2
|1,9
|KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)
|04:29:16 18-01-2025
|36,9208
|35,9328
|15,8
|0,9
|Pınarbaşı (Kayseri)
|04:21:04 18-01-2025
|38,68444
|36,32472
|7,07
|2,1
|EGRISOGUT-PINARBASI (KAYSERI)
|04:21:03 18-01-2025
|38,64
|36,3903
|5
|2,2
|Pınarbaşı (Kayseri)
|04:19:58 18-01-2025
|38,65778
|36,3575
|7,01
|1,6
|TASLIOGLU-PINARBASI (KAYSERI)
|04:19:56 18-01-2025
|38,614
|36,3448
|14,5
|1,6
|Kangal (Sivas)
|04:17:45 18-01-2025
|39,01611
|37,56
|7
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|03:49:55 18-01-2025
|39,28361
|27,94389
|6,69
|1,2
|HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA)
|03:49:55 18-01-2025
|39,3017
|27,8137
|24,2
|1,4
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.60 km] Payas (Hatay)
|03:42:10 18-01-2025
|36,71861
|36,13583
|7
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:07:34 18-01-2025
|37,80167
|36,52528
|7,05
|2
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|03:07:33 18-01-2025
|37,7863
|36,4663
|12,5
|1,9
|Bucak (Burdur)
|03:06:52 18-01-2025
|37,34917
|30,38556
|96,28
|1,5
|KECILI-BUCAK (BURDUR)
|03:06:52 18-01-2025
|37,406
|30,3807
|27,5
|1,7
|AKDENIZ
|02:48:30 18-01-2025
|36,3295
|27,755
|29,8
|1,6
|Ege Denizi - [77.67 km] Datça (Muğla)
|02:48:24 18-01-2025
|35,99694
|27,37361
|16,28
|1,7
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|02:37:25 18-01-2025
|38,4118
|37,5652
|8,8
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|02:18:39 18-01-2025
|37,15667
|28,80028
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:18:38 18-01-2025
|37,1587
|28,8103
|13,5
|1,7
|Beyağaç (Denizli)
|02:12:21 18-01-2025
|37,21667
|28,78889
|7
|1,3
|BEYAGAC (DENIZLI)
|02:12:19 18-01-2025
|37,1563
|28,8858
|4,9
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Akçadağ (Malatya)
|00:28:54 19-01-2025
|38,47333
|37,95722
|6,36
|3,2
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|00:28:53 19-01-2025
|38,4755
|37,9777
|1,8
|3,3
|Doğanşehir (Malatya)
|00:10:23 19-01-2025
|38,13944
|37,81833
|7,17
|1,3
|CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:10:22 19-01-2025
|38,1555
|37,815
|14,2
|1
|Güroymak (Bitlis)
|00:08:12 19-01-2025
|38,50889
|42,17444
|7
|1,8
|KULLUCE-(BITLIS)
|00:08:11 19-01-2025
|38,4775
|42,189
|5
|1,9
|Akçadağ (Malatya)
|23:54:01 18-01-2025
|38,47861
|37,93111
|7,05
|1,2
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|23:54:01 18-01-2025
|38,5038
|37,9547
|9,7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|23:39:52 18-01-2025
|38,28694
|38,31417
|9,12
|1,2
|Dodurga (Çorum)
|22:36:41 18-01-2025
|40,82611
|34,77528
|10,76
|1,3
|Dodurga (Çorum)
|22:35:44 18-01-2025
|40,85222
|34,79611
|7,44
|1,5
|DODURGA (CORUM)
|22:35:44 18-01-2025
|40,8388
|34,8007
|6,3
|1,6
|Kınık (İzmir)
|22:10:52 18-01-2025
|39,00194
|27,48917
|6,91
|1,2
|YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)
|22:10:51 18-01-2025
|39,0252
|27,5182
|11,4
|1,1
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|22:06:55 18-01-2025
|39,92028
|28,64306
|7
|1,2
|ESKIBALCIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
|22:06:55 18-01-2025
|39,9202
|28,6172
|18
|1,3
|AKYAZI-AZIZIYE (ERZURUM)
|22:02:30 18-01-2025
|40,1177
|40,6892
|5,5
|2,2
|Aziziye (Erzurum)
|22:02:29 18-01-2025
|40,11472
|40,69444
|6,92
|2,1
|Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|21:58:41 18-01-2025
|41,10111
|23,69694
|6,21
|2,3
|Battalgazi (Malatya)
|21:52:43 18-01-2025
|38,1725
|38,45306
|7
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:34:28 18-01-2025
|38,05444
|36,81694
|9,48
|1,2
|HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|21:34:26 18-01-2025
|38,1723
|36,904
|6,6
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|21:33:33 18-01-2025
|37,74417
|29,16194
|11,71
|1,7
|KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
|21:33:33 18-01-2025
|37,7248
|29,204
|12,4
|1,8
|Bergama (İzmir)
|21:30:37 18-01-2025
|39,23778
|27,30333
|7
|1,1
|Bergama (İzmir)
|21:04:49 18-01-2025
|39,22611
|27,27472
|7,4
|1,5
|CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR)
|21:04:48 18-01-2025
|39,249
|27,3007
|9,5
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|21:03:40 18-01-2025
|37,71139
|29,16972
|10,16
|1
|Pamukkale (Denizli)
|20:57:28 18-01-2025
|37,72444
|29,16667
|14,81
|1,5
|KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
|20:57:28 18-01-2025
|37,729
|29,2023
|3,8
|1,8
|Keskin (Kırıkkale)
|20:55:14 18-01-2025
|39,76194
|33,6975
|7,01
|1,2
|DAGSOLAKLISI-KESKIN (KIRIKKALE)
|20:55:13 18-01-2025
|39,7613
|33,6937
|8,1
|1,5
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:51:56 18-01-2025
|37,8075
|27,1275
|6,8
|2,2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.23 km] Kuşadası (Aydın)
|20:51:55 18-01-2025
|37,75333
|27,10611
|6,87
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|20:50:46 18-01-2025
|37,73417
|29,16833
|13,86
|1,7
|OVACIK-HONAZ (DENIZLI)
|20:50:46 18-01-2025
|37,7345
|29,1933
|3,9
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|20:42:25 18-01-2025
|37,33528
|36,88361
|8,85
|1,3
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|20:42:25 18-01-2025
|37,3637
|36,9085
|5,2
|0,9
|Bergama (İzmir)
|20:26:12 18-01-2025
|39,23028
|27,28611
|10,86
|2,4
|CALTIKORU-BERGAMA (IZMIR)
|20:26:11 18-01-2025
|39,2395
|27,328
|7,3
|2,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|20:18:35 18-01-2025
|37,335
|36,85583
|18,76
|1
|Nilüfer (Bursa)
|19:02:14 18-01-2025
|40,20833
|28,94
|9,61
|1,2
|NILUFER (BURSA)
|19:02:14 18-01-2025
|40,2017
|28,9497
|11,6
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.02 km] Kuşadası (Aydın)
|18:50:58 18-01-2025
|37,77
|27,12
|6,94
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:50:58 18-01-2025
|37,8113
|27,1153
|14,7
|1,7
|Karlıova (Bingöl)
|18:26:28 18-01-2025
|39,40083
|40,68417
|10,48
|1,5
|CEVRELI-ADAKLI (BINGOL)
|18:26:27 18-01-2025
|39,3242
|40,6607
|1,2
|1,5
|Çat (Erzurum)
|18:18:27 18-01-2025
|39,40444
|40,66194
|7
|1,6
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|18:18:26 18-01-2025
|39,3835
|40,7487
|1,3
|1,9
|Kestel (Bursa)
|17:56:53 18-01-2025
|40,24583
|29,41028
|7
|1,4
|SOGUKSU-KESTEL (BURSA)
|17:56:50 18-01-2025
|40,1933
|29,4303
|21,1
|1,1
|GOKCEYURT-KEMALPASA (IZMIR)
|16:17:43 18-01-2025
|38,4343
|27,6773
|10,4
|2
|Kemalpaşa (İzmir)
|16:17:42 18-01-2025
|38,41
|27,67444
|6,94
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|16:11:08 18-01-2025
|37,23444
|36,69361
|7,01
|1,9
|CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|16:11:08 18-01-2025
|37,1933
|36,8335
|1,1
|1,8
|Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [174.75 km] Enez (Edirne)
|15:36:30 18-01-2025
|41,205
|24,10694
|6,26
|2,9
|Akçadağ (Malatya)
|15:22:11 18-01-2025
|38,47306
|38,00389
|6,99
|2
|BAHRI-AKCADAG (MALATYA)
|15:22:11 18-01-2025
|38,3935
|38,0458
|5,5
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:15:52 18-01-2025
|38,41333
|38,15861
|4,12
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:14:25 18-01-2025
|38,42278
|38,20083
|7,96
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:01:00 18-01-2025
|39,45556
|28,14333
|6,99
|1,7
|ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|12:49:51 18-01-2025
|38,1783
|36,8745
|5,9
|1,8
|Afşin (Kahramanmaraş)
|12:49:50 18-01-2025
|38,13417
|36,83639
|7,02
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:45:34 18-01-2025
|39,52833
|28,02333
|6,62
|1,3
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:44:45 18-01-2025
|39,4775
|28,10667
|6,99
|1,2
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [44.38 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|12:23:40 18-01-2025
|36,35472
|38,53833
|6,3
|1,7
|Merkez (Elazığ)
|12:09:38 18-01-2025
|38,59056
|39,69028
|7,03
|2,6
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|12:09:37 18-01-2025
|38,6433
|39,6828
|5
|2,6
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:05:02 18-01-2025
|37,39611
|37,16111
|6,75
|1,4
|Eyyübiye (Şanlıurfa)
|12:02:06 18-01-2025
|37,10222
|38,70667
|7,14
|1,7
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [02.94 km] Aliağa (İzmir)
|11:59:59 18-01-2025
|38,8775
|27,02417
|6,33
|1,7
|Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.77 km] Aliağa (İzmir)
|11:57:15 18-01-2025
|38,89139
|26,99111
|7,77
|1,7
|Akdeniz - [62.37 km] Marmaris (Muğla)
|11:53:11 18-01-2025
|36,07
|28,12556
|7,1
|1,7
|Akdeniz - [61.12 km] Kumluca (Antalya)
|10:57:20 18-01-2025
|35,81667
|30,67722
|47,58
|2,5
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:20:02 18-01-2025
|38,10778
|38,32611
|7
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:32:10 18-01-2025
|37,46167
|37,01722
|7
|1,5
|Merkez (Afyonkarahisar)
|09:26:24 18-01-2025
|38,64333
|30,73556
|7,01
|1,7
|Kulu (Konya)
|09:19:13 18-01-2025
|39,205
|32,95694
|6,56
|1,2
|Kemalpaşa (İzmir)
|09:17:01 18-01-2025
|38,4025
|27,68806
|6,97
|1,3
|YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
|09:11:32 18-01-2025
|37,4603
|37,0328
|4,7
|2,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:11:31 18-01-2025
|37,45583
|37,02389
|9,02
|2,6
|YUNANISTAN
|08:48:39 18-01-2025
|40,3333
|24,1555
|4,5
|2,2
|Hendek (Sakarya)
|08:43:55 18-01-2025
|40,77056
|30,82361
|13,21
|1,7
|YESILVADI-HENDEK (SAKARYA)
|08:43:54 18-01-2025
|40,769
|30,8362
|13,1
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|08:43:33 18-01-2025
|38,15833
|38,60111
|7
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|08:38:16 18-01-2025
|37,13667
|28,93972
|7
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|08:21:22 18-01-2025
|38,27556
|38,74222
|7,87
|1,4
|Salihli (Manisa)
|08:03:58 18-01-2025
|38,55806
|28,18972
|7
|1
|Maden (Elazığ)
|08:00:44 18-01-2025
|38,53694
|39,75444
|7
|1,4
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|07:44:42 18-01-2025
|38,04361
|37,36944
|5,91
|1,4
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|07:44:40 18-01-2025
|38,067
|37,4097
|1,8
|1,4
|Genç (Bingöl)
|07:43:40 18-01-2025
|38,61083
|40,72139
|6,86
|1,4
|Salihli (Manisa)
|07:10:45 18-01-2025
|38,555
|28,20222
|7
|1,3
|ADALA-SALIHLI (MANISA)
|07:10:44 18-01-2025
|38,579
|28,2485
|8,2
|1,6
|Merkez (Afyonkarahisar)
|07:08:26 18-01-2025
|38,64056
|30,75861
|7
|1,4
|KIZILDAG-(AFYONKARAHISAR)
|07:08:25 18-01-2025
|38,603
|30,7595
|8
|1,6
|Çat (Erzurum)
|06:57:55 18-01-2025
|39,68472
|40,84167
|7
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|06:50:25 18-01-2025
|39,60083
|39,34194
|7,03
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|06:28:28 18-01-2025
|38,28028
|38,78917
|8,91
|1,3
|Darende (Malatya)
|05:50:33 18-01-2025
|38,46083
|37,46778
|7
|1,1
|Tosya (Kastamonu)
|05:35:10 18-01-2025
|40,8875
|34,21556
|10,57
|1,5
|YAGCILAR-TOSYA (KASTAMONU)
|05:35:08 18-01-2025
|40,9105
|34,1193
|7,6
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|05:10:12 18-01-2025
|38,58306
|39,71083
|10,32
|2,7
|YOLUSTU-(ELAZIG)
|05:10:10 18-01-2025
|38,6427
|39,6937
|5
|2,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:49:52 18-01-2025
|37,75639
|36,52778
|7
|1,7
|CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
|04:49:50 18-01-2025
|37,84
|36,5983
|7,8
|1,5
|Pınarbaşı (Kayseri)
|04:37:17 18-01-2025
|38,67417
|36,42333
|7
|1,8
|EGRISOGUT-PINARBASI (KAYSERI)
|04:37:16 18-01-2025
|38,6382
|36,3957
|2
|1,9
|KURTPINAR-CEYHAN (ADANA)
|04:29:16 18-01-2025
|36,9208
|35,9328
|15,8
|0,9
|Pınarbaşı (Kayseri)
|04:21:04 18-01-2025
|38,68444
|36,32472
|7,07
|2,1
|EGRISOGUT-PINARBASI (KAYSERI)
|04:21:03 18-01-2025
|38,64
|36,3903
|5
|2,2
|Pınarbaşı (Kayseri)
|04:19:58 18-01-2025
|38,65778
|36,3575
|7,01
|1,6
|TASLIOGLU-PINARBASI (KAYSERI)
|04:19:56 18-01-2025
|38,614
|36,3448
|14,5
|1,6
|Kangal (Sivas)
|04:17:45 18-01-2025
|39,01611
|37,56
|7
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|03:49:55 18-01-2025
|39,28361
|27,94389
|6,69
|1,2
|HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA)
|03:49:55 18-01-2025
|39,3017
|27,8137
|24,2
|1,4
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.60 km] Payas (Hatay)
|03:42:10 18-01-2025
|36,71861
|36,13583
|7
|1,2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|03:07:34 18-01-2025
|37,80167
|36,52528
|7,05
|2
|GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|03:07:33 18-01-2025
|37,7863
|36,4663
|12,5
|1,9
|Bucak (Burdur)
|03:06:52 18-01-2025
|37,34917
|30,38556
|96,28
|1,5
|KECILI-BUCAK (BURDUR)
|03:06:52 18-01-2025
|37,406
|30,3807
|27,5
|1,7
|AKDENIZ
|02:48:30 18-01-2025
|36,3295
|27,755
|29,8
|1,6
|Ege Denizi - [77.67 km] Datça (Muğla)
|02:48:24 18-01-2025
|35,99694
|27,37361
|16,28
|1,7
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|02:37:25 18-01-2025
|38,4118
|37,5652
|8,8
|1,2
|Menteşe (Muğla)
|02:18:39 18-01-2025
|37,15667
|28,80028
|7
|1,5
|KARACAOREN-(MUGLA)
|02:18:38 18-01-2025
|37,1587
|28,8103
|13,5
|1,7
|Beyağaç (Denizli)
|02:12:21 18-01-2025
|37,21667
|28,78889
|7
|1,3
|BEYAGAC (DENIZLI)
|02:12:19 18-01-2025
|37,1563
|28,8858
|4,9
|1,5
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