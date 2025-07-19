Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

19 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Geyve (Sakarya) 13:57:10 19-07-2025 40,60972 30,29917 7 1,2
Yahyalı (Kayseri) 13:50:57 19-07-2025 37,82389 35,34694 7 1,9
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 13:50:57 19-07-2025 37,8368 35,3523 3,3 2
Nurdağı (Gaziantep) 13:10:26 19-07-2025 37,14694 37,01806 7 1,6
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:10:25 19-07-2025 37,2452 36,9915 22,6 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:48 19-07-2025 39,49333 28,18111 8,87 1,7
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:47 19-07-2025 39,4875 28,1627 16,9 1,9
Çiçekdağı (Kırşehir) 12:38:13 19-07-2025 39,565 34,41861 17,85 1
YIRCA-SOMA (MANISA) 12:35:19 19-07-2025 39,2065 27,6572 17 1,6
Soma (Manisa) 12:35:18 19-07-2025 39,24528 27,75056 7,03 1,4
Samandağ (Hatay) 12:26:17 19-07-2025 36,09694 36,01889 7,42 2,3
Orhaneli (Bursa) 12:26:16 19-07-2025 39,9175 28,84333 6,97 1,9
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 12:26:16 19-07-2025 39,8337 28,8042 7,3 1,8
MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) 12:26:16 19-07-2025 36,1198 35,9948 3 2,2
SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:06:05 19-07-2025 36,8592 28,5723 8,2 1,5
Akdeniz - [12.71 km] Ortaca (Muğla) 12:06:04 19-07-2025 36,60944 28,64778 7 1,6
Cerablus, Halep (Suriye) - [03.30 km] Karkamış (Gaziantep) 12:04:19 19-07-2025 36,75306 37,86611 3,1 2
Marmara Denizi - [23.80 km] Silivri (İstanbul) 12:04:08 19-07-2025 40,85333 28,25472 6,11 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 12:04:06 19-07-2025 40,862 28,2603 14,1 2
Tavşanlı (Kütahya) 11:38:58 19-07-2025 39,68417 29,47222 7 1,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:08:36 19-07-2025 39,36944 26,28722 7,1 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 11:08:36 19-07-2025 39,3915 26,2887 6,9 2,1
Marmara Denizi - [19.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 10:55:08 19-07-2025 40,84333 27,7325 7,69 1,8
MARMARA DENIZI 10:55:08 19-07-2025 40,8535 27,7795 6,9 1,9
Dumlupınar (Kütahya) 10:03:25 19-07-2025 38,96806 29,97139 7,01 1
Acıpayam (Denizli) 09:38:36 19-07-2025 37,42583 29,45639 6,97 1,4
YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) 09:38:36 19-07-2025 37,4165 29,46 6,9 1,5
Simav (Kütahya) 09:38:02 19-07-2025 39,25139 28,95417 15,2 1,1
Ege Denizi 08:44:52 19-07-2025 35,91833 25,36611 6,41 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 08:44:51 19-07-2025 35,4913 25,2652 12,8 3,1
Göksun (Kahramanmaraş) 08:20:26 19-07-2025 38,02639 36,6025 7,12 1,5
Battalgazi (Malatya) 07:34:16 19-07-2025 38,17583 38,58694 7 1
EGE DENIZI 07:21:00 19-07-2025 35,7818 25,4817 1,9 2,4
Akhisar (Manisa) 07:09:00 19-07-2025 38,89028 27,86472 7 1,6
YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) 07:08:59 19-07-2025 38,89 27,8385 4,8 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.58 km] Menderes (İzmir) 06:48:58 19-07-2025 37,85944 26,95944 12,8 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:48:58 19-07-2025 37,8515 26,9405 5,3 1,7
Sivrice (Elazığ) 06:42:42 19-07-2025 38,4425 39,28639 5,84 1,3
Gelendost (Isparta) 05:57:23 19-07-2025 38,16 30,96139 7,01 0,9
EGE DENIZI 05:47:35 19-07-2025 36,659 25,594 7,6 1,6
Aşkale (Erzurum) 05:10:53 19-07-2025 39,94389 40,77639 7,25 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:54:39 19-07-2025 37,87667 36,32139 6,8 1,2
Torbalı (İzmir) 04:54:17 19-07-2025 38,07722 27,35444 7 1,2
Simav (Kütahya) 04:51:41 19-07-2025 39,23556 29,00778 18,4 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:51:41 19-07-2025 39,245 28,9943 11,8 1
Güney (Denizli) 04:49:29 19-07-2025 38,07611 29,08472 13,14 1
İvrindi (Balıkesir) 04:41:44 19-07-2025 39,52056 27,54333 10,68 1,9
KUCUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR) 04:41:44 19-07-2025 39,5198 27,5322 2,7 2,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.90 km] Karaburun (İzmir) 03:59:39 19-07-2025 38,54444 26,74417 7 1,8
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:59:39 19-07-2025 38,5352 26,7597 5,4 1,9
AKDENIZ 03:42:24 19-07-2025 35,3348 32,6877 47,5 1,5
EGE DENIZI 03:37:28 19-07-2025 35,735 25,3613 11,1 2,2
Ulaş (Sivas) 03:35:57 19-07-2025 39,41417 37,28667 8,96 2
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:35:56 19-07-2025 39,4205 37,2557 1,9 2
Bigadiç (Balıkesir) 03:34:30 19-07-2025 39,3375 28,38611 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 03:32:47 19-07-2025 39,40639 28,46722 10,23 1,5
YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) 03:32:46 19-07-2025 39,4195 28,4787 12,6 1,6
Buharkent (Aydın) 03:32:36 19-07-2025 37,95361 28,79889 7 1,3
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 03:32:36 19-07-2025 37,9473 28,7665 10,8 1,6
Nazilli (Aydın) 02:52:44 19-07-2025 38,06306 28,43389 10,44 1,7
KETENOVA-NAZILLI (AYDIN) 02:52:44 19-07-2025 38,0635 28,429 9,5 1,6
Ege Denizi 02:22:12 19-07-2025 35,33861 26,25139 7,99 3,6
EGE DENIZI 02:22:09 19-07-2025 35,772 25,4848 14,6 3,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:20:19 19-07-2025 40,8382 28,6613 18,9 1,3
Pamukkale (Denizli) 02:01:38 19-07-2025 37,89056 29,20417 7 2
IRLIGANLI-(DENIZLI) 02:01:37 19-07-2025 37,881 29,1997 5 1,9
Çınarcık (Yalova) 01:58:10 19-07-2025 40,60361 28,98917 6,38 1,6
SENKOY-CINARCIK (YALOVA) 01:58:10 19-07-2025 40,612 29,0177 9 1,8
Pamukkale (Denizli) 01:55:01 19-07-2025 37,88333 29,22361 7 1
KUCUKDERE-(DENIZLI) 01:55:00 19-07-2025 37,9042 29,1708 17,1 1,2
Pamukkale (Denizli) 01:44:34 19-07-2025 37,88028 29,20111 6,95 1,3
ELDENIZLI-(DENIZLI) 01:44:33 19-07-2025 37,869 29,1948 8,5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 01:39:32 19-07-2025 37,90083 37,92306 7 0,9
Pamukkale (Denizli) 01:36:47 19-07-2025 37,895 29,22 7 1
Tut (Adıyaman) 00:55:30 19-07-2025 37,88806 37,89472 6,63 1,7
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:55:30 19-07-2025 37,9065 37,8742 8,1 1
Ege Denizi - [47.60 km] Karaburun (İzmir) 00:15:13 19-07-2025 38,97583 26,04 6,85 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 00:15:13 19-07-2025 38,9965 26,0835 5 2
Ege Denizi 00:02:58 19-07-2025 40,38333 24,63917 7 2
YUNANISTAN 00:02:52 19-07-2025 40,2958 24,1258 7,9 2,4
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 23:52:48 18-07-2025 40,2195 31,7715 7,1 2,2
Beypazarı (Ankara) 23:52:47 18-07-2025 40,20389 31,74361 7,07 2
EGE DENIZI 23:44:36 18-07-2025 36,6887 25,8218 12,4 1,6
KARAMUSA-TEFENNI (BURDUR) 23:29:22 18-07-2025 37,1795 29,7243 14,7 1,1
Tefenni (Burdur) 23:29:19 18-07-2025 37,26139 29,96889 7 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:18:36 18-07-2025 37,50944 37,20083 6,83 1
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 23:18:33 18-07-2025 37,4298 37,15 24,6 1
Sivrice (Elazığ) 23:07:09 18-07-2025 38,36972 38,93417 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 22:38:22 18-07-2025 38,15056 38,53778 11,77 1,3
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 22:38:22 18-07-2025 38,1065 38,5585 9,5 1,1
Sulusaray (Tokat) 22:33:56 18-07-2025 40,04361 35,99417 7 1,7
KARAKUZU-ZILE (TOKAT) 22:33:56 18-07-2025 40,1255 35,9215 5,4 1,8
Marmara Denizi - [20.77 km] Silivri (İstanbul) 22:31:12 18-07-2025 40,87667 28,30833 19,95 1,1
Pütürge (Malatya) 22:21:32 18-07-2025 38,29278 38,8575 10,11 1,3
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 22:21:31 18-07-2025 38,3087 38,8205 5 1,5
Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [50.68 km] Lalapaşa (Edirne) 22:15:41 18-07-2025 42,31389 26,2475 8 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:09:27 18-07-2025 39,5643 26,027 10 1,6
Ege Denizi - [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:09:26 18-07-2025 39,55667 26,05333 14,51 1,6
CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) 22:08:27 18-07-2025 38,4275 39,0102 13,5 1,8
Sivrice (Elazığ) 22:08:26 18-07-2025 38,37861 38,97472 7 1,6
Pülümür (Tunceli) 21:58:07 18-07-2025 39,58639 39,82194 7 1,4
AVCILAR-UZUMLU (ERZINCAN) 21:58:06 18-07-2025 39,631 39,8162 6,4 1,5
AKDENIZ 21:50:21 18-07-2025 36,0395 29,0657 12,2 2,1
Akdeniz - [40.97 km] Kaş (Antalya) 21:50:20 18-07-2025 35,98167 29,04417 10,26 2,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.67 km] Urla (İzmir) 21:47:39 18-07-2025 38,50167 26,77583 17,73 1,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 21:47:39 18-07-2025 38,4613 26,7713 12,6 1,2
Pütürge (Malatya) 21:30:39 18-07-2025 38,2825 38,86028 7,09 1,7
AKCA-KALE (MALATYA) 21:30:39 18-07-2025 38,3373 38,8688 8 1,7
Pozantı (Adana) 21:22:44 18-07-2025 37,33667 34,89167 18,78 2,1
KUSCULAR-TARSUS (MERSIN) 21:22:44 18-07-2025 37,304 34,9127 8,3 2,3
Marmara Denizi - [24.30 km] Silivri (İstanbul) 21:16:15 18-07-2025 40,84806 28,27139 7,01 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:16:15 18-07-2025 40,83 28,2805 8 2,2
AKDENIZ 21:14:40 18-07-2025 35,536 31,5005 31,1 4
Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya) 21:14:39 18-07-2025 35,63889 31,55111 18,05 4,1
EGE DENIZI 20:16:33 18-07-2025 36,4145 25,5157 4,8 1,8
Kozan (Adana) 19:55:45 18-07-2025 37,62194 35,83194 6,9 3,1
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 19:55:44 18-07-2025 37,615 35,8462 5 3,1
YUNANISTAN 19:01:54 18-07-2025 40,5287 23,5218 21 1,4
Eşme (Uşak) 17:52:06 18-07-2025 38,58583 28,87306 7 1
BOZLAR-ESME (USAK) 17:52:06 18-07-2025 38,5165 28,9828 9,2 1,4
Buca (İzmir) 17:44:21 18-07-2025 38,35889 27,30944 14,93 1,9
KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) 17:44:21 18-07-2025 38,3462 27,3008 11,3 1,6
Sivrice (Elazığ) 17:11:35 18-07-2025 38,38611 38,96167 7 1,7
MARMARIS (MUGLA) 17:08:27 18-07-2025 36,846 28,2733 5 1,2
Marmaris (Muğla) 17:08:26 18-07-2025 36,72972 28,19472 12,78 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Geyve (Sakarya) 13:57:10 19-07-2025 40,60972 30,29917 7 1,2
Yahyalı (Kayseri) 13:50:57 19-07-2025 37,82389 35,34694 7 1,9
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 13:50:57 19-07-2025 37,8368 35,3523 3,3 2
Nurdağı (Gaziantep) 13:10:26 19-07-2025 37,14694 37,01806 7 1,6
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:10:25 19-07-2025 37,2452 36,9915 22,6 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:48 19-07-2025 39,49333 28,18111 8,87 1,7
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:47 19-07-2025 39,4875 28,1627 16,9 1,9
Çiçekdağı (Kırşehir) 12:38:13 19-07-2025 39,565 34,41861 17,85 1
YIRCA-SOMA (MANISA) 12:35:19 19-07-2025 39,2065 27,6572 17 1,6
Soma (Manisa) 12:35:18 19-07-2025 39,24528 27,75056 7,03 1,4
Samandağ (Hatay) 12:26:17 19-07-2025 36,09694 36,01889 7,42 2,3
Orhaneli (Bursa) 12:26:16 19-07-2025 39,9175 28,84333 6,97 1,9
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 12:26:16 19-07-2025 39,8337 28,8042 7,3 1,8
MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) 12:26:16 19-07-2025 36,1198 35,9948 3 2,2
SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:06:05 19-07-2025 36,8592 28,5723 8,2 1,5
Akdeniz - [12.71 km] Ortaca (Muğla) 12:06:04 19-07-2025 36,60944 28,64778 7 1,6
Cerablus, Halep (Suriye) - [03.30 km] Karkamış (Gaziantep) 12:04:19 19-07-2025 36,75306 37,86611 3,1 2
Marmara Denizi - [23.80 km] Silivri (İstanbul) 12:04:08 19-07-2025 40,85333 28,25472 6,11 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 12:04:06 19-07-2025 40,862 28,2603 14,1 2
Tavşanlı (Kütahya) 11:38:58 19-07-2025 39,68417 29,47222 7 1,4
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.20 km] Ayvacık (Çanakkale) 11:08:36 19-07-2025 39,36944 26,28722 7,1 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 11:08:36 19-07-2025 39,3915 26,2887 6,9 2,1
Marmara Denizi - [19.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 10:55:08 19-07-2025 40,84333 27,7325 7,69 1,8
MARMARA DENIZI 10:55:08 19-07-2025 40,8535 27,7795 6,9 1,9
Dumlupınar (Kütahya) 10:03:25 19-07-2025 38,96806 29,97139 7,01 1
Acıpayam (Denizli) 09:38:36 19-07-2025 37,42583 29,45639 6,97 1,4
YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) 09:38:36 19-07-2025 37,4165 29,46 6,9 1,5
Simav (Kütahya) 09:38:02 19-07-2025 39,25139 28,95417 15,2 1,1
Ege Denizi 08:44:52 19-07-2025 35,91833 25,36611 6,41 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 08:44:51 19-07-2025 35,4913 25,2652 12,8 3,1
Göksun (Kahramanmaraş) 08:20:26 19-07-2025 38,02639 36,6025 7,12 1,5
Battalgazi (Malatya) 07:34:16 19-07-2025 38,17583 38,58694 7 1
EGE DENIZI 07:21:00 19-07-2025 35,7818 25,4817 1,9 2,4
Akhisar (Manisa) 07:09:00 19-07-2025 38,89028 27,86472 7 1,6
YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) 07:08:59 19-07-2025 38,89 27,8385 4,8 1,9
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.58 km] Menderes (İzmir) 06:48:58 19-07-2025 37,85944 26,95944 12,8 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 06:48:58 19-07-2025 37,8515 26,9405 5,3 1,7
Sivrice (Elazığ) 06:42:42 19-07-2025 38,4425 39,28639 5,84 1,3
Gelendost (Isparta) 05:57:23 19-07-2025 38,16 30,96139 7,01 0,9
EGE DENIZI 05:47:35 19-07-2025 36,659 25,594 7,6 1,6
Aşkale (Erzurum) 05:10:53 19-07-2025 39,94389 40,77639 7,25 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 04:54:39 19-07-2025 37,87667 36,32139 6,8 1,2
Torbalı (İzmir) 04:54:17 19-07-2025 38,07722 27,35444 7 1,2
Simav (Kütahya) 04:51:41 19-07-2025 39,23556 29,00778 18,4 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:51:41 19-07-2025 39,245 28,9943 11,8 1
Güney (Denizli) 04:49:29 19-07-2025 38,07611 29,08472 13,14 1
İvrindi (Balıkesir) 04:41:44 19-07-2025 39,52056 27,54333 10,68 1,9
KUCUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR) 04:41:44 19-07-2025 39,5198 27,5322 2,7 2,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.90 km] Karaburun (İzmir) 03:59:39 19-07-2025 38,54444 26,74417 7 1,8
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 03:59:39 19-07-2025 38,5352 26,7597 5,4 1,9
AKDENIZ 03:42:24 19-07-2025 35,3348 32,6877 47,5 1,5
EGE DENIZI 03:37:28 19-07-2025 35,735 25,3613 11,1 2,2
Ulaş (Sivas) 03:35:57 19-07-2025 39,41417 37,28667 8,96 2
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:35:56 19-07-2025 39,4205 37,2557 1,9 2
Bigadiç (Balıkesir) 03:34:30 19-07-2025 39,3375 28,38611 7 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 03:32:47 19-07-2025 39,40639 28,46722 10,23 1,5
YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR) 03:32:46 19-07-2025 39,4195 28,4787 12,6 1,6
Buharkent (Aydın) 03:32:36 19-07-2025 37,95361 28,79889 7 1,3
SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) 03:32:36 19-07-2025 37,9473 28,7665 10,8 1,6
Nazilli (Aydın) 02:52:44 19-07-2025 38,06306 28,43389 10,44 1,7
KETENOVA-NAZILLI (AYDIN) 02:52:44 19-07-2025 38,0635 28,429 9,5 1,6
Ege Denizi 02:22:12 19-07-2025 35,33861 26,25139 7,99 3,6
EGE DENIZI 02:22:09 19-07-2025 35,772 25,4848 14,6 3,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 02:20:19 19-07-2025 40,8382 28,6613 18,9 1,3
Pamukkale (Denizli) 02:01:38 19-07-2025 37,89056 29,20417 7 2
IRLIGANLI-(DENIZLI) 02:01:37 19-07-2025 37,881 29,1997 5 1,9
Çınarcık (Yalova) 01:58:10 19-07-2025 40,60361 28,98917 6,38 1,6
SENKOY-CINARCIK (YALOVA) 01:58:10 19-07-2025 40,612 29,0177 9 1,8
Pamukkale (Denizli) 01:55:01 19-07-2025 37,88333 29,22361 7 1
KUCUKDERE-(DENIZLI) 01:55:00 19-07-2025 37,9042 29,1708 17,1 1,2
Pamukkale (Denizli) 01:44:34 19-07-2025 37,88028 29,20111 6,95 1,3
ELDENIZLI-(DENIZLI) 01:44:33 19-07-2025 37,869 29,1948 8,5 1,6
Doğanşehir (Malatya) 01:39:32 19-07-2025 37,90083 37,92306 7 0,9
Pamukkale (Denizli) 01:36:47 19-07-2025 37,895 29,22 7 1
Tut (Adıyaman) 00:55:30 19-07-2025 37,88806 37,89472 6,63 1,7
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:55:30 19-07-2025 37,9065 37,8742 8,1 1
Ege Denizi - [47.60 km] Karaburun (İzmir) 00:15:13 19-07-2025 38,97583 26,04 6,85 1,6
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 00:15:13 19-07-2025 38,9965 26,0835 5 2
Ege Denizi 00:02:58 19-07-2025 40,38333 24,63917 7 2
YUNANISTAN 00:02:52 19-07-2025 40,2958 24,1258 7,9 2,4
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 23:52:48 18-07-2025 40,2195 31,7715 7,1 2,2
Beypazarı (Ankara) 23:52:47 18-07-2025 40,20389 31,74361 7,07 2
EGE DENIZI 23:44:36 18-07-2025 36,6887 25,8218 12,4 1,6
KARAMUSA-TEFENNI (BURDUR) 23:29:22 18-07-2025 37,1795 29,7243 14,7 1,1
Tefenni (Burdur) 23:29:19 18-07-2025 37,26139 29,96889 7 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 23:18:36 18-07-2025 37,50944 37,20083 6,83 1
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 23:18:33 18-07-2025 37,4298 37,15 24,6 1
Sivrice (Elazığ) 23:07:09 18-07-2025 38,36972 38,93417 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 22:38:22 18-07-2025 38,15056 38,53778 11,77 1,3
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 22:38:22 18-07-2025 38,1065 38,5585 9,5 1,1
Sulusaray (Tokat) 22:33:56 18-07-2025 40,04361 35,99417 7 1,7
KARAKUZU-ZILE (TOKAT) 22:33:56 18-07-2025 40,1255 35,9215 5,4 1,8
Marmara Denizi - [20.77 km] Silivri (İstanbul) 22:31:12 18-07-2025 40,87667 28,30833 19,95 1,1
Pütürge (Malatya) 22:21:32 18-07-2025 38,29278 38,8575 10,11 1,3
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 22:21:31 18-07-2025 38,3087 38,8205 5 1,5
Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [50.68 km] Lalapaşa (Edirne) 22:15:41 18-07-2025 42,31389 26,2475 8 1,5
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 22:09:27 18-07-2025 39,5643 26,027 10 1,6
Ege Denizi - [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 22:09:26 18-07-2025 39,55667 26,05333 14,51 1,6
CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) 22:08:27 18-07-2025 38,4275 39,0102 13,5 1,8
Sivrice (Elazığ) 22:08:26 18-07-2025 38,37861 38,97472 7 1,6
Pülümür (Tunceli) 21:58:07 18-07-2025 39,58639 39,82194 7 1,4
AVCILAR-UZUMLU (ERZINCAN) 21:58:06 18-07-2025 39,631 39,8162 6,4 1,5
AKDENIZ 21:50:21 18-07-2025 36,0395 29,0657 12,2 2,1
Akdeniz - [40.97 km] Kaş (Antalya) 21:50:20 18-07-2025 35,98167 29,04417 10,26 2,1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.67 km] Urla (İzmir) 21:47:39 18-07-2025 38,50167 26,77583 17,73 1,2
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 21:47:39 18-07-2025 38,4613 26,7713 12,6 1,2
Pütürge (Malatya) 21:30:39 18-07-2025 38,2825 38,86028 7,09 1,7
AKCA-KALE (MALATYA) 21:30:39 18-07-2025 38,3373 38,8688 8 1,7
Pozantı (Adana) 21:22:44 18-07-2025 37,33667 34,89167 18,78 2,1
KUSCULAR-TARSUS (MERSIN) 21:22:44 18-07-2025 37,304 34,9127 8,3 2,3
Marmara Denizi - [24.30 km] Silivri (İstanbul) 21:16:15 18-07-2025 40,84806 28,27139 7,01 2,1
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 21:16:15 18-07-2025 40,83 28,2805 8 2,2
AKDENIZ 21:14:40 18-07-2025 35,536 31,5005 31,1 4
Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya) 21:14:39 18-07-2025 35,63889 31,55111 18,05 4,1
EGE DENIZI 20:16:33 18-07-2025 36,4145 25,5157 4,8 1,8
Kozan (Adana) 19:55:45 18-07-2025 37,62194 35,83194 6,9 3,1
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 19:55:44 18-07-2025 37,615 35,8462 5 3,1
YUNANISTAN 19:01:54 18-07-2025 40,5287 23,5218 21 1,4
Eşme (Uşak) 17:52:06 18-07-2025 38,58583 28,87306 7 1
BOZLAR-ESME (USAK) 17:52:06 18-07-2025 38,5165 28,9828 9,2 1,4
Buca (İzmir) 17:44:21 18-07-2025 38,35889 27,30944 14,93 1,9
KIRIKLAR-BUCA (IZMIR) 17:44:21 18-07-2025 38,3462 27,3008 11,3 1,6
Sivrice (Elazığ) 17:11:35 18-07-2025 38,38611 38,96167 7 1,7
MARMARIS (MUGLA) 17:08:27 18-07-2025 36,846 28,2733 5 1,2
Marmaris (Muğla) 17:08:26 18-07-2025 36,72972 28,19472 12,78 1,3
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