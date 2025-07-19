Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 19 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
19 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Geyve (Sakarya)
|13:57:10 19-07-2025
|40,60972
|30,29917
|7
|1,2
|Yahyalı (Kayseri)
|13:50:57 19-07-2025
|37,82389
|35,34694
|7
|1,9
|ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
|13:50:57 19-07-2025
|37,8368
|35,3523
|3,3
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|13:10:26 19-07-2025
|37,14694
|37,01806
|7
|1,6
|INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|13:10:25 19-07-2025
|37,2452
|36,9915
|22,6
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:48 19-07-2025
|39,49333
|28,18111
|8,87
|1,7
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:47 19-07-2025
|39,4875
|28,1627
|16,9
|1,9
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|12:38:13 19-07-2025
|39,565
|34,41861
|17,85
|1
|YIRCA-SOMA (MANISA)
|12:35:19 19-07-2025
|39,2065
|27,6572
|17
|1,6
|Soma (Manisa)
|12:35:18 19-07-2025
|39,24528
|27,75056
|7,03
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|12:26:17 19-07-2025
|36,09694
|36,01889
|7,42
|2,3
|Orhaneli (Bursa)
|12:26:16 19-07-2025
|39,9175
|28,84333
|6,97
|1,9
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|12:26:16 19-07-2025
|39,8337
|28,8042
|7,3
|1,8
|MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY)
|12:26:16 19-07-2025
|36,1198
|35,9948
|3
|2,2
|SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:06:05 19-07-2025
|36,8592
|28,5723
|8,2
|1,5
|Akdeniz - [12.71 km] Ortaca (Muğla)
|12:06:04 19-07-2025
|36,60944
|28,64778
|7
|1,6
|Cerablus, Halep (Suriye) - [03.30 km] Karkamış (Gaziantep)
|12:04:19 19-07-2025
|36,75306
|37,86611
|3,1
|2
|Marmara Denizi - [23.80 km] Silivri (İstanbul)
|12:04:08 19-07-2025
|40,85333
|28,25472
|6,11
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|12:04:06 19-07-2025
|40,862
|28,2603
|14,1
|2
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:38:58 19-07-2025
|39,68417
|29,47222
|7
|1,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:08:36 19-07-2025
|39,36944
|26,28722
|7,1
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|11:08:36 19-07-2025
|39,3915
|26,2887
|6,9
|2,1
|Marmara Denizi - [19.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|10:55:08 19-07-2025
|40,84333
|27,7325
|7,69
|1,8
|MARMARA DENIZI
|10:55:08 19-07-2025
|40,8535
|27,7795
|6,9
|1,9
|Dumlupınar (Kütahya)
|10:03:25 19-07-2025
|38,96806
|29,97139
|7,01
|1
|Acıpayam (Denizli)
|09:38:36 19-07-2025
|37,42583
|29,45639
|6,97
|1,4
|YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI)
|09:38:36 19-07-2025
|37,4165
|29,46
|6,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|09:38:02 19-07-2025
|39,25139
|28,95417
|15,2
|1,1
|Ege Denizi
|08:44:52 19-07-2025
|35,91833
|25,36611
|6,41
|2,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|08:44:51 19-07-2025
|35,4913
|25,2652
|12,8
|3,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:20:26 19-07-2025
|38,02639
|36,6025
|7,12
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|07:34:16 19-07-2025
|38,17583
|38,58694
|7
|1
|EGE DENIZI
|07:21:00 19-07-2025
|35,7818
|25,4817
|1,9
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|07:09:00 19-07-2025
|38,89028
|27,86472
|7
|1,6
|YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
|07:08:59 19-07-2025
|38,89
|27,8385
|4,8
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.58 km] Menderes (İzmir)
|06:48:58 19-07-2025
|37,85944
|26,95944
|12,8
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:48:58 19-07-2025
|37,8515
|26,9405
|5,3
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|06:42:42 19-07-2025
|38,4425
|39,28639
|5,84
|1,3
|Gelendost (Isparta)
|05:57:23 19-07-2025
|38,16
|30,96139
|7,01
|0,9
|EGE DENIZI
|05:47:35 19-07-2025
|36,659
|25,594
|7,6
|1,6
|Aşkale (Erzurum)
|05:10:53 19-07-2025
|39,94389
|40,77639
|7,25
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:54:39 19-07-2025
|37,87667
|36,32139
|6,8
|1,2
|Torbalı (İzmir)
|04:54:17 19-07-2025
|38,07722
|27,35444
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|04:51:41 19-07-2025
|39,23556
|29,00778
|18,4
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:51:41 19-07-2025
|39,245
|28,9943
|11,8
|1
|Güney (Denizli)
|04:49:29 19-07-2025
|38,07611
|29,08472
|13,14
|1
|İvrindi (Balıkesir)
|04:41:44 19-07-2025
|39,52056
|27,54333
|10,68
|1,9
|KUCUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR)
|04:41:44 19-07-2025
|39,5198
|27,5322
|2,7
|2,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.90 km] Karaburun (İzmir)
|03:59:39 19-07-2025
|38,54444
|26,74417
|7
|1,8
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:59:39 19-07-2025
|38,5352
|26,7597
|5,4
|1,9
|AKDENIZ
|03:42:24 19-07-2025
|35,3348
|32,6877
|47,5
|1,5
|EGE DENIZI
|03:37:28 19-07-2025
|35,735
|25,3613
|11,1
|2,2
|Ulaş (Sivas)
|03:35:57 19-07-2025
|39,41417
|37,28667
|8,96
|2
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|03:35:56 19-07-2025
|39,4205
|37,2557
|1,9
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:34:30 19-07-2025
|39,3375
|28,38611
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:32:47 19-07-2025
|39,40639
|28,46722
|10,23
|1,5
|YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)
|03:32:46 19-07-2025
|39,4195
|28,4787
|12,6
|1,6
|Buharkent (Aydın)
|03:32:36 19-07-2025
|37,95361
|28,79889
|7
|1,3
|SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
|03:32:36 19-07-2025
|37,9473
|28,7665
|10,8
|1,6
|Nazilli (Aydın)
|02:52:44 19-07-2025
|38,06306
|28,43389
|10,44
|1,7
|KETENOVA-NAZILLI (AYDIN)
|02:52:44 19-07-2025
|38,0635
|28,429
|9,5
|1,6
|Ege Denizi
|02:22:12 19-07-2025
|35,33861
|26,25139
|7,99
|3,6
|EGE DENIZI
|02:22:09 19-07-2025
|35,772
|25,4848
|14,6
|3,4
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:20:19 19-07-2025
|40,8382
|28,6613
|18,9
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|02:01:38 19-07-2025
|37,89056
|29,20417
|7
|2
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|02:01:37 19-07-2025
|37,881
|29,1997
|5
|1,9
|Çınarcık (Yalova)
|01:58:10 19-07-2025
|40,60361
|28,98917
|6,38
|1,6
|SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|01:58:10 19-07-2025
|40,612
|29,0177
|9
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|01:55:01 19-07-2025
|37,88333
|29,22361
|7
|1
|KUCUKDERE-(DENIZLI)
|01:55:00 19-07-2025
|37,9042
|29,1708
|17,1
|1,2
|Pamukkale (Denizli)
|01:44:34 19-07-2025
|37,88028
|29,20111
|6,95
|1,3
|ELDENIZLI-(DENIZLI)
|01:44:33 19-07-2025
|37,869
|29,1948
|8,5
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|01:39:32 19-07-2025
|37,90083
|37,92306
|7
|0,9
|Pamukkale (Denizli)
|01:36:47 19-07-2025
|37,895
|29,22
|7
|1
|Tut (Adıyaman)
|00:55:30 19-07-2025
|37,88806
|37,89472
|6,63
|1,7
|KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:55:30 19-07-2025
|37,9065
|37,8742
|8,1
|1
|Ege Denizi - [47.60 km] Karaburun (İzmir)
|00:15:13 19-07-2025
|38,97583
|26,04
|6,85
|1,6
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|00:15:13 19-07-2025
|38,9965
|26,0835
|5
|2
|Ege Denizi
|00:02:58 19-07-2025
|40,38333
|24,63917
|7
|2
|YUNANISTAN
|00:02:52 19-07-2025
|40,2958
|24,1258
|7,9
|2,4
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:52:48 18-07-2025
|40,2195
|31,7715
|7,1
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|23:52:47 18-07-2025
|40,20389
|31,74361
|7,07
|2
|EGE DENIZI
|23:44:36 18-07-2025
|36,6887
|25,8218
|12,4
|1,6
|KARAMUSA-TEFENNI (BURDUR)
|23:29:22 18-07-2025
|37,1795
|29,7243
|14,7
|1,1
|Tefenni (Burdur)
|23:29:19 18-07-2025
|37,26139
|29,96889
|7
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|23:18:36 18-07-2025
|37,50944
|37,20083
|6,83
|1
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|23:18:33 18-07-2025
|37,4298
|37,15
|24,6
|1
|Sivrice (Elazığ)
|23:07:09 18-07-2025
|38,36972
|38,93417
|7
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|22:38:22 18-07-2025
|38,15056
|38,53778
|11,77
|1,3
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:38:22 18-07-2025
|38,1065
|38,5585
|9,5
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|22:33:56 18-07-2025
|40,04361
|35,99417
|7
|1,7
|KARAKUZU-ZILE (TOKAT)
|22:33:56 18-07-2025
|40,1255
|35,9215
|5,4
|1,8
|Marmara Denizi - [20.77 km] Silivri (İstanbul)
|22:31:12 18-07-2025
|40,87667
|28,30833
|19,95
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|22:21:32 18-07-2025
|38,29278
|38,8575
|10,11
|1,3
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|22:21:31 18-07-2025
|38,3087
|38,8205
|5
|1,5
|Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [50.68 km] Lalapaşa (Edirne)
|22:15:41 18-07-2025
|42,31389
|26,2475
|8
|1,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|22:09:27 18-07-2025
|39,5643
|26,027
|10
|1,6
|Ege Denizi - [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:09:26 18-07-2025
|39,55667
|26,05333
|14,51
|1,6
|CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)
|22:08:27 18-07-2025
|38,4275
|39,0102
|13,5
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|22:08:26 18-07-2025
|38,37861
|38,97472
|7
|1,6
|Pülümür (Tunceli)
|21:58:07 18-07-2025
|39,58639
|39,82194
|7
|1,4
|AVCILAR-UZUMLU (ERZINCAN)
|21:58:06 18-07-2025
|39,631
|39,8162
|6,4
|1,5
|AKDENIZ
|21:50:21 18-07-2025
|36,0395
|29,0657
|12,2
|2,1
|Akdeniz - [40.97 km] Kaş (Antalya)
|21:50:20 18-07-2025
|35,98167
|29,04417
|10,26
|2,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.67 km] Urla (İzmir)
|21:47:39 18-07-2025
|38,50167
|26,77583
|17,73
|1,2
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:47:39 18-07-2025
|38,4613
|26,7713
|12,6
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:30:39 18-07-2025
|38,2825
|38,86028
|7,09
|1,7
|AKCA-KALE (MALATYA)
|21:30:39 18-07-2025
|38,3373
|38,8688
|8
|1,7
|Pozantı (Adana)
|21:22:44 18-07-2025
|37,33667
|34,89167
|18,78
|2,1
|KUSCULAR-TARSUS (MERSIN)
|21:22:44 18-07-2025
|37,304
|34,9127
|8,3
|2,3
|Marmara Denizi - [24.30 km] Silivri (İstanbul)
|21:16:15 18-07-2025
|40,84806
|28,27139
|7,01
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:16:15 18-07-2025
|40,83
|28,2805
|8
|2,2
|AKDENIZ
|21:14:40 18-07-2025
|35,536
|31,5005
|31,1
|4
|Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:14:39 18-07-2025
|35,63889
|31,55111
|18,05
|4,1
|EGE DENIZI
|20:16:33 18-07-2025
|36,4145
|25,5157
|4,8
|1,8
|Kozan (Adana)
|19:55:45 18-07-2025
|37,62194
|35,83194
|6,9
|3,1
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|19:55:44 18-07-2025
|37,615
|35,8462
|5
|3,1
|YUNANISTAN
|19:01:54 18-07-2025
|40,5287
|23,5218
|21
|1,4
|Eşme (Uşak)
|17:52:06 18-07-2025
|38,58583
|28,87306
|7
|1
|BOZLAR-ESME (USAK)
|17:52:06 18-07-2025
|38,5165
|28,9828
|9,2
|1,4
|Buca (İzmir)
|17:44:21 18-07-2025
|38,35889
|27,30944
|14,93
|1,9
|KIRIKLAR-BUCA (IZMIR)
|17:44:21 18-07-2025
|38,3462
|27,3008
|11,3
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|17:11:35 18-07-2025
|38,38611
|38,96167
|7
|1,7
|MARMARIS (MUGLA)
|17:08:27 18-07-2025
|36,846
|28,2733
|5
|1,2
|Marmaris (Muğla)
|17:08:26 18-07-2025
|36,72972
|28,19472
|12,78
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Geyve (Sakarya)
|13:57:10 19-07-2025
|40,60972
|30,29917
|7
|1,2
|Yahyalı (Kayseri)
|13:50:57 19-07-2025
|37,82389
|35,34694
|7
|1,9
|ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
|13:50:57 19-07-2025
|37,8368
|35,3523
|3,3
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|13:10:26 19-07-2025
|37,14694
|37,01806
|7
|1,6
|INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|13:10:25 19-07-2025
|37,2452
|36,9915
|22,6
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:48 19-07-2025
|39,49333
|28,18111
|8,87
|1,7
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:47 19-07-2025
|39,4875
|28,1627
|16,9
|1,9
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|12:38:13 19-07-2025
|39,565
|34,41861
|17,85
|1
|YIRCA-SOMA (MANISA)
|12:35:19 19-07-2025
|39,2065
|27,6572
|17
|1,6
|Soma (Manisa)
|12:35:18 19-07-2025
|39,24528
|27,75056
|7,03
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|12:26:17 19-07-2025
|36,09694
|36,01889
|7,42
|2,3
|Orhaneli (Bursa)
|12:26:16 19-07-2025
|39,9175
|28,84333
|6,97
|1,9
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|12:26:16 19-07-2025
|39,8337
|28,8042
|7,3
|1,8
|MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY)
|12:26:16 19-07-2025
|36,1198
|35,9948
|3
|2,2
|SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:06:05 19-07-2025
|36,8592
|28,5723
|8,2
|1,5
|Akdeniz - [12.71 km] Ortaca (Muğla)
|12:06:04 19-07-2025
|36,60944
|28,64778
|7
|1,6
|Cerablus, Halep (Suriye) - [03.30 km] Karkamış (Gaziantep)
|12:04:19 19-07-2025
|36,75306
|37,86611
|3,1
|2
|Marmara Denizi - [23.80 km] Silivri (İstanbul)
|12:04:08 19-07-2025
|40,85333
|28,25472
|6,11
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|12:04:06 19-07-2025
|40,862
|28,2603
|14,1
|2
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:38:58 19-07-2025
|39,68417
|29,47222
|7
|1,4
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.20 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:08:36 19-07-2025
|39,36944
|26,28722
|7,1
|2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|11:08:36 19-07-2025
|39,3915
|26,2887
|6,9
|2,1
|Marmara Denizi - [19.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|10:55:08 19-07-2025
|40,84333
|27,7325
|7,69
|1,8
|MARMARA DENIZI
|10:55:08 19-07-2025
|40,8535
|27,7795
|6,9
|1,9
|Dumlupınar (Kütahya)
|10:03:25 19-07-2025
|38,96806
|29,97139
|7,01
|1
|Acıpayam (Denizli)
|09:38:36 19-07-2025
|37,42583
|29,45639
|6,97
|1,4
|YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI)
|09:38:36 19-07-2025
|37,4165
|29,46
|6,9
|1,5
|Simav (Kütahya)
|09:38:02 19-07-2025
|39,25139
|28,95417
|15,2
|1,1
|Ege Denizi
|08:44:52 19-07-2025
|35,91833
|25,36611
|6,41
|2,3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|08:44:51 19-07-2025
|35,4913
|25,2652
|12,8
|3,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|08:20:26 19-07-2025
|38,02639
|36,6025
|7,12
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|07:34:16 19-07-2025
|38,17583
|38,58694
|7
|1
|EGE DENIZI
|07:21:00 19-07-2025
|35,7818
|25,4817
|1,9
|2,4
|Akhisar (Manisa)
|07:09:00 19-07-2025
|38,89028
|27,86472
|7
|1,6
|YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
|07:08:59 19-07-2025
|38,89
|27,8385
|4,8
|1,9
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.58 km] Menderes (İzmir)
|06:48:58 19-07-2025
|37,85944
|26,95944
|12,8
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:48:58 19-07-2025
|37,8515
|26,9405
|5,3
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|06:42:42 19-07-2025
|38,4425
|39,28639
|5,84
|1,3
|Gelendost (Isparta)
|05:57:23 19-07-2025
|38,16
|30,96139
|7,01
|0,9
|EGE DENIZI
|05:47:35 19-07-2025
|36,659
|25,594
|7,6
|1,6
|Aşkale (Erzurum)
|05:10:53 19-07-2025
|39,94389
|40,77639
|7,25
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:54:39 19-07-2025
|37,87667
|36,32139
|6,8
|1,2
|Torbalı (İzmir)
|04:54:17 19-07-2025
|38,07722
|27,35444
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|04:51:41 19-07-2025
|39,23556
|29,00778
|18,4
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:51:41 19-07-2025
|39,245
|28,9943
|11,8
|1
|Güney (Denizli)
|04:49:29 19-07-2025
|38,07611
|29,08472
|13,14
|1
|İvrindi (Balıkesir)
|04:41:44 19-07-2025
|39,52056
|27,54333
|10,68
|1,9
|KUCUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR)
|04:41:44 19-07-2025
|39,5198
|27,5322
|2,7
|2,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [10.90 km] Karaburun (İzmir)
|03:59:39 19-07-2025
|38,54444
|26,74417
|7
|1,8
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:59:39 19-07-2025
|38,5352
|26,7597
|5,4
|1,9
|AKDENIZ
|03:42:24 19-07-2025
|35,3348
|32,6877
|47,5
|1,5
|EGE DENIZI
|03:37:28 19-07-2025
|35,735
|25,3613
|11,1
|2,2
|Ulaş (Sivas)
|03:35:57 19-07-2025
|39,41417
|37,28667
|8,96
|2
|ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)
|03:35:56 19-07-2025
|39,4205
|37,2557
|1,9
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:34:30 19-07-2025
|39,3375
|28,38611
|7
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|03:32:47 19-07-2025
|39,40639
|28,46722
|10,23
|1,5
|YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)
|03:32:46 19-07-2025
|39,4195
|28,4787
|12,6
|1,6
|Buharkent (Aydın)
|03:32:36 19-07-2025
|37,95361
|28,79889
|7
|1,3
|SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
|03:32:36 19-07-2025
|37,9473
|28,7665
|10,8
|1,6
|Nazilli (Aydın)
|02:52:44 19-07-2025
|38,06306
|28,43389
|10,44
|1,7
|KETENOVA-NAZILLI (AYDIN)
|02:52:44 19-07-2025
|38,0635
|28,429
|9,5
|1,6
|Ege Denizi
|02:22:12 19-07-2025
|35,33861
|26,25139
|7,99
|3,6
|EGE DENIZI
|02:22:09 19-07-2025
|35,772
|25,4848
|14,6
|3,4
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|02:20:19 19-07-2025
|40,8382
|28,6613
|18,9
|1,3
|Pamukkale (Denizli)
|02:01:38 19-07-2025
|37,89056
|29,20417
|7
|2
|IRLIGANLI-(DENIZLI)
|02:01:37 19-07-2025
|37,881
|29,1997
|5
|1,9
|Çınarcık (Yalova)
|01:58:10 19-07-2025
|40,60361
|28,98917
|6,38
|1,6
|SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|01:58:10 19-07-2025
|40,612
|29,0177
|9
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|01:55:01 19-07-2025
|37,88333
|29,22361
|7
|1
|KUCUKDERE-(DENIZLI)
|01:55:00 19-07-2025
|37,9042
|29,1708
|17,1
|1,2
|Pamukkale (Denizli)
|01:44:34 19-07-2025
|37,88028
|29,20111
|6,95
|1,3
|ELDENIZLI-(DENIZLI)
|01:44:33 19-07-2025
|37,869
|29,1948
|8,5
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|01:39:32 19-07-2025
|37,90083
|37,92306
|7
|0,9
|Pamukkale (Denizli)
|01:36:47 19-07-2025
|37,895
|29,22
|7
|1
|Tut (Adıyaman)
|00:55:30 19-07-2025
|37,88806
|37,89472
|6,63
|1,7
|KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|00:55:30 19-07-2025
|37,9065
|37,8742
|8,1
|1
|Ege Denizi - [47.60 km] Karaburun (İzmir)
|00:15:13 19-07-2025
|38,97583
|26,04
|6,85
|1,6
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|00:15:13 19-07-2025
|38,9965
|26,0835
|5
|2
|Ege Denizi
|00:02:58 19-07-2025
|40,38333
|24,63917
|7
|2
|YUNANISTAN
|00:02:52 19-07-2025
|40,2958
|24,1258
|7,9
|2,4
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|23:52:48 18-07-2025
|40,2195
|31,7715
|7,1
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|23:52:47 18-07-2025
|40,20389
|31,74361
|7,07
|2
|EGE DENIZI
|23:44:36 18-07-2025
|36,6887
|25,8218
|12,4
|1,6
|KARAMUSA-TEFENNI (BURDUR)
|23:29:22 18-07-2025
|37,1795
|29,7243
|14,7
|1,1
|Tefenni (Burdur)
|23:29:19 18-07-2025
|37,26139
|29,96889
|7
|1,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|23:18:36 18-07-2025
|37,50944
|37,20083
|6,83
|1
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|23:18:33 18-07-2025
|37,4298
|37,15
|24,6
|1
|Sivrice (Elazığ)
|23:07:09 18-07-2025
|38,36972
|38,93417
|7
|0,9
|Sincik (Adıyaman)
|22:38:22 18-07-2025
|38,15056
|38,53778
|11,77
|1,3
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:38:22 18-07-2025
|38,1065
|38,5585
|9,5
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|22:33:56 18-07-2025
|40,04361
|35,99417
|7
|1,7
|KARAKUZU-ZILE (TOKAT)
|22:33:56 18-07-2025
|40,1255
|35,9215
|5,4
|1,8
|Marmara Denizi - [20.77 km] Silivri (İstanbul)
|22:31:12 18-07-2025
|40,87667
|28,30833
|19,95
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|22:21:32 18-07-2025
|38,29278
|38,8575
|10,11
|1,3
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|22:21:31 18-07-2025
|38,3087
|38,8205
|5
|1,5
|Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - [50.68 km] Lalapaşa (Edirne)
|22:15:41 18-07-2025
|42,31389
|26,2475
|8
|1,5
|GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|22:09:27 18-07-2025
|39,5643
|26,027
|10
|1,6
|Ege Denizi - [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
|22:09:26 18-07-2025
|39,55667
|26,05333
|14,51
|1,6
|CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG)
|22:08:27 18-07-2025
|38,4275
|39,0102
|13,5
|1,8
|Sivrice (Elazığ)
|22:08:26 18-07-2025
|38,37861
|38,97472
|7
|1,6
|Pülümür (Tunceli)
|21:58:07 18-07-2025
|39,58639
|39,82194
|7
|1,4
|AVCILAR-UZUMLU (ERZINCAN)
|21:58:06 18-07-2025
|39,631
|39,8162
|6,4
|1,5
|AKDENIZ
|21:50:21 18-07-2025
|36,0395
|29,0657
|12,2
|2,1
|Akdeniz - [40.97 km] Kaş (Antalya)
|21:50:20 18-07-2025
|35,98167
|29,04417
|10,26
|2,1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.67 km] Urla (İzmir)
|21:47:39 18-07-2025
|38,50167
|26,77583
|17,73
|1,2
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:47:39 18-07-2025
|38,4613
|26,7713
|12,6
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|21:30:39 18-07-2025
|38,2825
|38,86028
|7,09
|1,7
|AKCA-KALE (MALATYA)
|21:30:39 18-07-2025
|38,3373
|38,8688
|8
|1,7
|Pozantı (Adana)
|21:22:44 18-07-2025
|37,33667
|34,89167
|18,78
|2,1
|KUSCULAR-TARSUS (MERSIN)
|21:22:44 18-07-2025
|37,304
|34,9127
|8,3
|2,3
|Marmara Denizi - [24.30 km] Silivri (İstanbul)
|21:16:15 18-07-2025
|40,84806
|28,27139
|7,01
|2,1
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|21:16:15 18-07-2025
|40,83
|28,2805
|8
|2,2
|AKDENIZ
|21:14:40 18-07-2025
|35,536
|31,5005
|31,1
|4
|Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya)
|21:14:39 18-07-2025
|35,63889
|31,55111
|18,05
|4,1
|EGE DENIZI
|20:16:33 18-07-2025
|36,4145
|25,5157
|4,8
|1,8
|Kozan (Adana)
|19:55:45 18-07-2025
|37,62194
|35,83194
|6,9
|3,1
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|19:55:44 18-07-2025
|37,615
|35,8462
|5
|3,1
|YUNANISTAN
|19:01:54 18-07-2025
|40,5287
|23,5218
|21
|1,4
|Eşme (Uşak)
|17:52:06 18-07-2025
|38,58583
|28,87306
|7
|1
|BOZLAR-ESME (USAK)
|17:52:06 18-07-2025
|38,5165
|28,9828
|9,2
|1,4
|Buca (İzmir)
|17:44:21 18-07-2025
|38,35889
|27,30944
|14,93
|1,9
|KIRIKLAR-BUCA (IZMIR)
|17:44:21 18-07-2025
|38,3462
|27,3008
|11,3
|1,6
|Sivrice (Elazığ)
|17:11:35 18-07-2025
|38,38611
|38,96167
|7
|1,7
|MARMARIS (MUGLA)
|17:08:27 18-07-2025
|36,846
|28,2733
|5
|1,2
|Marmaris (Muğla)
|17:08:26 18-07-2025
|36,72972
|28,19472
|12,78
|1,3
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