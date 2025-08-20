Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ağustos 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Ağustos 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

20 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:32 20-08-2025 39,19472 28,18944 5,65 3,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:43 20-08-2025 39,1883 28,218 8,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:43 20-08-2025 39,20528 28,22083 4,77 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:34 20-08-2025 39,2072 28,1997 10,6 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:34 20-08-2025 39,20806 28,21917 4,54 4,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:39 20-08-2025 39,2375 28,0738 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:39 20-08-2025 39,26389 28,10306 7,17 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 00:57:22 20-08-2025 39,2293 27,9728 10,7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:57 20-08-2025 39,2415 28,059 9,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:13 20-08-2025 39,1462 28,1565 9,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:13 20-08-2025 39,19333 28,15806 8,26 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:52 20-08-2025 39,2387 28,0888 6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:51 20-08-2025 39,25917 28,12389 7,46 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:16 20-08-2025 39,2025 28,15333 6,98 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:43:16 20-08-2025 39,1895 28,1025 14 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:16 20-08-2025 39,20056 28,1675 8,83 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:20 20-08-2025 39,14472 28,13417 6,87 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:50 20-08-2025 39,1548 28,135 12,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:49 20-08-2025 39,17667 28,17278 9,07 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:21 20-08-2025 39,205 28,17694 7,78 0,9
Gürün (Sivas) 00:23:36 20-08-2025 38,83306 37,44778 7,05 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:34 20-08-2025 39,1617 28,1063 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:23:34 20-08-2025 39,19444 28,11833 7,55 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 00:22:38 20-08-2025 39,48889 28,03056 7 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:33 20-08-2025 39,2618 28,1725 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:36 20-08-2025 39,20583 28,13556 10,17 1,3
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:35 20-08-2025 39,2647 28,1785 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:57 20-08-2025 39,16333 28,13722 7,61 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:55 20-08-2025 39,2243 28,1837 7,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:29 20-08-2025 39,174 28,1758 10,5 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:23 20-08-2025 39,1642 28,154 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:22 20-08-2025 39,21083 28,16917 6,06 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:40 20-08-2025 39,1533 28,0967 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:39 20-08-2025 39,22139 28,1275 8,78 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:53 20-08-2025 39,1442 28,1487 9,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:53 20-08-2025 39,17417 28,14556 8,69 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:30 19-08-2025 39,21 28,17694 9,44 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:19 19-08-2025 39,1737 28,2512 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:18 19-08-2025 39,23028 28,13139 5,95 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:17 19-08-2025 39,1128 28,1555 13,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:17 19-08-2025 39,15083 28,18833 7,01 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:04 19-08-2025 39,1843 28,2077 14,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:04 19-08-2025 39,2 28,23444 4,95 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:05 19-08-2025 39,1865 28,1222 11 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:05 19-08-2025 39,19861 28,15167 9,61 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:01 19-08-2025 39,16444 28,19111 7 1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:25 19-08-2025 39,2258 28,132 7,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:25 19-08-2025 39,23806 28,18083 7,03 1,5
Doğanşehir (Malatya) 23:36:33 19-08-2025 38,10528 37,78833 8,71 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:33 19-08-2025 39,18 28,2428 12,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:33 19-08-2025 39,17306 28,14306 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:06 19-08-2025 39,2463 28,0557 15,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:06 19-08-2025 39,26056 28,10917 7,66 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:35 19-08-2025 39,26333 28,20917 5,01 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:32 19-08-2025 39,2548 28,1038 12,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:31 19-08-2025 39,2575 28,10222 6,86 2,2
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:16:49 19-08-2025 37,9262 37,8668 5 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:16:48 19-08-2025 37,90472 37,87167 15,82 1,2
Van Gölü - [15.57 km] Tuşba (Van) 23:14:30 19-08-2025 38,63694 43,01722 7 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:57 19-08-2025 39,2343 28,0973 6,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:56 19-08-2025 39,23361 28,08472 9,94 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:04 19-08-2025 39,1683 28,128 5,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:03 19-08-2025 39,20194 28,22278 9,93 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:02:48 19-08-2025 39,1962 28,2 10,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:48 19-08-2025 39,21194 28,21 4,79 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:07 19-08-2025 39,20167 28,20694 2,04 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:41 19-08-2025 39,1887 28,1092 13,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:41 19-08-2025 39,18167 28,14111 5,43 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:57:42 19-08-2025 39,1557 28,1808 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:41 19-08-2025 39,19278 28,20833 7,07 1,9
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:46 19-08-2025 39,274 28,1595 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:46 19-08-2025 39,28806 28,13722 8,32 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:34 19-08-2025 39,1213 28,2227 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:34 19-08-2025 39,17 28,19417 7,41 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:33 19-08-2025 39,16833 28,20139 9,9 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:58 19-08-2025 39,2418 28,1158 10,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:37 19-08-2025 39,18972 28,17361 7,06 0,9
Doğanşehir (Malatya) 22:46:11 19-08-2025 38,11111 37,88806 7 1,7
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:46:09 19-08-2025 38,115 37,8408 5 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:44 19-08-2025 39,1892 28,122 10,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:43 19-08-2025 39,21778 28,07028 4,57 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:43 19-08-2025 39,21056 28,14194 9,15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:26 19-08-2025 39,20472 28,23167 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:27 19-08-2025 39,2355 28,1565 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:30:26 19-08-2025 39,23722 28,13722 8,46 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:52 19-08-2025 39,2262 28,1797 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:52 19-08-2025 39,23778 28,185 6,01 1,7
Korgun (Çankırı) 22:14:02 19-08-2025 40,64333 33,54194 15,74 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:33 19-08-2025 39,2168 28,052 12,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:33 19-08-2025 39,27306 28,10861 9,92 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:21 19-08-2025 39,16389 28,18806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:06 19-08-2025 39,19056 28,15556 7,45 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:53 19-08-2025 39,1812 28,1157 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:52 19-08-2025 39,19306 28,13611 8,91 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:44 19-08-2025 39,20944 28,16306 9,78 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:43 19-08-2025 39,2052 28,1357 14,1 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:03 19-08-2025 39,2163 28,2187 13,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:03 19-08-2025 39,23639 28,14806 5,95 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:01 19-08-2025 39,1997 28,1538 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:01 19-08-2025 39,1975 28,16444 5,49 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:58 19-08-2025 39,17083 28,20444 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:31 19-08-2025 39,2167 28,1028 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:31 19-08-2025 39,2275 28,11861 5,77 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:36:35 19-08-2025 39,1567 28,1402 11,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:36:34 19-08-2025 39,20333 28,12333 5,43 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:34:19 19-08-2025 39,1975 28,26806 6,23 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:50 19-08-2025 39,16861 28,11111 7 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:37 19-08-2025 39,1953 28,1545 16 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:37 19-08-2025 39,20306 28,15389 8,68 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:20 19-08-2025 39,2095 28,1678 10,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:20 19-08-2025 39,21944 28,20417 4,58 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:11 19-08-2025 39,19361 28,14833 4,85 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:10 19-08-2025 39,1705 28,144 8,8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:24 19-08-2025 39,1943 28,1588 13,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:24 19-08-2025 39,20417 28,17194 10,89 2,9
KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:28 19-08-2025 39,304 28,1962 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:28 19-08-2025 39,3025 28,22139 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:49 19-08-2025 39,20583 28,10917 6,99 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:11:48 19-08-2025 39,184 28,192 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:21 19-08-2025 39,24111 28,08194 7,72 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:09:21 19-08-2025 39,2355 28,1227 7,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:10 19-08-2025 39,25278 28,05472 7 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:10 19-08-2025 39,231 28,0345 7,6 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:34 19-08-2025 39,1863 28,1502 13,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:13 19-08-2025 39,2125 28,11611 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:12 19-08-2025 39,1582 28,1903 16 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:59 19-08-2025 39,23333 28,13556 6,87 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:59 19-08-2025 39,2052 28,1303 10,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:10 19-08-2025 39,24722 28,12 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:09 19-08-2025 39,1632 28,1742 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:57 19-08-2025 39,22917 28,10444 6,55 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:56 19-08-2025 39,2215 28,123 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:30 19-08-2025 39,25056 28,18472 7,45 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:41 19-08-2025 39,21944 28,16972 7,79 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:40 19-08-2025 39,181 28,1425 17,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:54 19-08-2025 39,20667 28,21694 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:53 19-08-2025 39,0958 28,2238 13,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:21 19-08-2025 39,2575 28,10472 7,52 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:21 19-08-2025 39,2397 28,076 7,6 2,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:21 19-08-2025 39,2245 28,1037 7,6 1,6
Sincik (Adıyaman) 20:10:38 19-08-2025 38,12417 38,47278 7 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 20:10:38 19-08-2025 38,13 38,5018 12 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:49 19-08-2025 39,1498 28,1827 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:48 19-08-2025 39,18361 28,13722 10,58 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:51 19-08-2025 39,23167 28,18444 7 1,2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:50 19-08-2025 39,2762 28,2218 5,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:50 19-08-2025 39,26944 27,99861 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:27 19-08-2025 39,23667 28,1175 10,68 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:27 19-08-2025 39,2168 28,1723 9,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:31 19-08-2025 39,20472 28,13472 7,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:55 19-08-2025 39,27639 28,08611 7,01 1,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:38:55 19-08-2025 39,2578 28,048 11,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:07 19-08-2025 39,26222 28,18194 5,8 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:07 19-08-2025 39,2248 28,0807 7,3 1,8
Reyhanlı (Hatay) 19:31:21 19-08-2025 36,31778 36,57333 7,2 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:30:47 19-08-2025 39,2627 28,0318 7,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:46 19-08-2025 39,28333 28,07417 7,38 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:29:24 19-08-2025 39,1807 28,1568 15,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:23 19-08-2025 39,21167 28,15528 7,76 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:40 19-08-2025 39,20833 28,23611 5,86 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:40 19-08-2025 39,1815 28,2183 4,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:24:07 19-08-2025 39,20361 28,14472 7,12 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:24:07 19-08-2025 39,1832 28,1542 9,5 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:11 19-08-2025 39,25361 28,11222 7 1,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:22:10 19-08-2025 39,2482 28,1923 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:20:45 19-08-2025 39,26861 28,08667 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:20:44 19-08-2025 39,2083 28,1263 16,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:32 19-08-2025 39,18167 28,14917 6,95 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:21 19-08-2025 39,20694 28,15222 6,16 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:21 19-08-2025 39,1938 28,1402 12,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:13:58 19-08-2025 39,25167 28,20639 7 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:13:57 19-08-2025 39,2162 28,2012 8,2 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:16 19-08-2025 39,1915 28,1827 11,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:15 19-08-2025 39,2225 28,21806 6,44 2,1
YUNANISTAN 19:04:07 19-08-2025 38,5643 23,6398 13,9 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:31 19-08-2025 39,23528 28,14111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:16 19-08-2025 39,28917 28,11472 7,13 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:16 19-08-2025 39,1827 28,0935 22,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:02 19-08-2025 39,15806 28,10611 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:01 19-08-2025 39,1565 28,0935 10,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:24 19-08-2025 39,23917 28,18944 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:31 19-08-2025 39,22139 28,17444 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:55:30 19-08-2025 39,174 28,2038 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:04 19-08-2025 39,20222 28,22556 10,26 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:04 19-08-2025 39,178 28,225 9,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:45 19-08-2025 39,25472 28,07667 9,47 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:49:45 19-08-2025 39,1863 28,1543 15,8 1,7
Çelebi (Kırıkkale) 18:48:20 19-08-2025 39,48361 33,49417 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:46:47 19-08-2025 39,22 28,11806 7 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:47 19-08-2025 39,1958 28,1493 6,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:44 19-08-2025 39,25194 28,07389 6,98 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:42 19-08-2025 39,238 28,165 7,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:35:42 19-08-2025 39,24111 28,20222 8,63 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:35:42 19-08-2025 39,2042 28,167 12,4 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:34:16 19-08-2025 39,2125 28,0365 7,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:15 19-08-2025 39,21778 28,03333 7,17 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:30 19-08-2025 39,25389 28,09306 7,07 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:09 19-08-2025 39,27194 28,14417 11,78 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:41 19-08-2025 39,2575 28,07944 6,25 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:22:41 19-08-2025 39,1557 28,0925 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:47 19-08-2025 39,26056 28,08278 11,19 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:47 19-08-2025 39,1865 28,0367 8 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:20:53 19-08-2025 39,1783 28,089 11,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:20:52 19-08-2025 39,20778 28,11111 7,09 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:53 19-08-2025 39,51694 28,17 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:35 19-08-2025 39,1192 28,1297 15,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:33 19-08-2025 39,25528 28,05333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:55:14 19-08-2025 39,22306 28,17083 6,2 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:55:12 19-08-2025 39,1922 28,2117 17,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:10 19-08-2025 39,22389 28,20944 7,49 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:10 19-08-2025 39,1918 28,2073 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:23 19-08-2025 39,20194 28,22806 7,18 3,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:23 19-08-2025 39,1897 28,2127 13,4 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:36 19-08-2025 39,1795 28,2492 5 1,5
Menderes (İzmir) 17:40:41 19-08-2025 38,13083 27,28694 7 2,4
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 17:40:40 19-08-2025 38,1315 27,2555 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:40:07 19-08-2025 39,15917 28,17556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:02 19-08-2025 39,28833 28,21944 6,66 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:28:42 19-08-2025 39,16361 28,24111 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:28:41 19-08-2025 39,1393 28,1308 21,1 1,3
FOCA (IZMIR) 17:27:06 19-08-2025 38,656 26,7413 10,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:22 19-08-2025 39,21833 28,21417 8,87 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:30 19-08-2025 39,18389 28,24194 9,75 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:23:29 19-08-2025 39,20667 28,18056 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:39 19-08-2025 39,22139 28,19139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:41 19-08-2025 39,23556 28,00028 8,87 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 17:21:41 19-08-2025 39,165 27,9987 8,8 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:09 19-08-2025 39,18 28,2038 11,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:56 19-08-2025 39,20167 28,18583 6,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:24 19-08-2025 39,25528 28,14222 4,63 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:18 19-08-2025 39,16917 28,12583 6,49 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:59 19-08-2025 39,19556 28,17139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:57 19-08-2025 39,23389 27,98778 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:55:06 19-08-2025 39,24056 28,26944 7 1,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:55:05 19-08-2025 39,1962 28,3058 13,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:53:03 19-08-2025 39,18389 28,21889 9,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:03 19-08-2025 39,1583 28,1515 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:36 19-08-2025 39,18111 28,14528 7 1,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:48:36 19-08-2025 39,155 28,3088 9,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:45:43 19-08-2025 39,30528 28,17083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:43:13 19-08-2025 39,17444 28,09944 7 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:40 19-08-2025 39,2002 28,0672 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:39 19-08-2025 39,21667 28,08528 7,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:52 19-08-2025 39,15944 28,17028 6,79 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:14 19-08-2025 39,25083 28,19111 11,15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:55 19-08-2025 39,25972 28,16972 5,32 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:36:14 19-08-2025 39,1705 28,218 5,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:13 19-08-2025 39,20917 28,21361 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:38 19-08-2025 39,27611 28,13639 6,65 2,1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:38 19-08-2025 39,2562 28,138 12,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:05 19-08-2025 39,19 28,2025 6,91 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:19 19-08-2025 39,2022 28,1652 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:18 19-08-2025 39,29306 28,13667 13,11 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:59 19-08-2025 39,13556 28,18389 6,86 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:06 19-08-2025 39,22472 28,15417 10,1 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:18:06 19-08-2025 39,2045 28,1503 12,9 3,3
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 16:13:58 19-08-2025 39,2065 27,9392 7,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:57 19-08-2025 39,23778 27,99472 7 1,3
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:54 19-08-2025 39,2963 27,9988 6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:42 19-08-2025 39,16833 28,12139 4,74 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:06:41 19-08-2025 39,1838 28,1025 8,8 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:04:58 19-08-2025 39,1342 28,1395 10,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:04:57 19-08-2025 39,17222 28,13611 4,37 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:49 19-08-2025 39,2058 28,2388 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:48 19-08-2025 39,2125 28,26889 8,21 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:12 19-08-2025 39,25667 28,185 5,57 1,3
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:11 19-08-2025 39,2767 28,0993 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:57:38 19-08-2025 39,19611 28,22472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:57:07 19-08-2025 39,18833 28,21417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:21 19-08-2025 39,19694 28,27722 9,85 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:21 19-08-2025 39,1968 28,2548 9,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:13 19-08-2025 39,215 28,17583 9,61 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:21 19-08-2025 39,20889 28,18778 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:20 19-08-2025 39,169 28,1995 4,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:05 19-08-2025 39,26083 28,17611 7 1,8
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:51:04 19-08-2025 39,2368 28,2213 10,5 2
Saray (Van) 15:45:06 19-08-2025 38,60111 44,22444 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:44:38 19-08-2025 39,21917 28,26472 4,41 3,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:44:38 19-08-2025 39,2057 28,219 7,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:04 19-08-2025 39,25306 28,15806 5,42 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:12 19-08-2025 39,098 28,2193 8,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:44 19-08-2025 39,19417 28,22417 5,35 1,9
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 15:35:15 19-08-2025 39,0598 28,2368 1,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:12 19-08-2025 39,19667 28,21806 5,68 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:34:43 19-08-2025 39,20278 28,22306 6,97 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:34:43 19-08-2025 39,1783 28,1897 7,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:31:48 19-08-2025 39,1975 28,22333 5,53 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:31:48 19-08-2025 39,1522 28,1502 15,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:10 19-08-2025 39,18861 28,15972 0,76 1,3
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.40 km] Akyaka (Kars) 15:26:39 19-08-2025 41,41028 43,96028 7,08 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:20 19-08-2025 39,2048 28,0877 8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:19 19-08-2025 39,21 28,09361 7,16 1,6
Gördes (Manisa) 15:23:13 19-08-2025 38,95361 28,30111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:14 19-08-2025 39,19861 28,21861 5,41 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:38 19-08-2025 39,21917 28,21 7,2 1,3
KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) 15:18:34 19-08-2025 37,7427 29,2115 1,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:14:35 19-08-2025 39,19472 28,22306 6,07 3,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:14:35 19-08-2025 39,1802 28,2082 9,3 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:51 19-08-2025 39,18028 28,19167 11,92 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:25 19-08-2025 39,15139 28,15583 4,12 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:24 19-08-2025 39,1452 28,1155 20,3 1,3
Akçadağ (Malatya) 15:08:07 19-08-2025 38,33778 38,08861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:03 19-08-2025 39,25444 28,18389 5,75 2,8
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 15:02:05 19-08-2025 38,4262 37,3333 8,9 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:02:04 19-08-2025 38,42722 37,25361 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:59:53 19-08-2025 39,21222 28,17222 7 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:53 19-08-2025 39,198 28,205 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:51 19-08-2025 39,20639 28,16139 8,31 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:58:51 19-08-2025 39,2097 28,1505 7,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:58 19-08-2025 39,22306 28,18417 7 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:57:58 19-08-2025 39,222 28,1965 4,8 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:24 19-08-2025 39,1502 28,2262 14,6 1,8
Soma (Manisa) 14:56:06 19-08-2025 39,31056 27,53639 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:52 19-08-2025 39,20889 28,22361 5,27 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:52 19-08-2025 39,1368 28,2472 16,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:44 19-08-2025 39,22556 28,20694 7,13 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:51:44 19-08-2025 39,1673 28,2397 12,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:06 19-08-2025 39,20667 28,22056 5,14 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:51:06 19-08-2025 39,1648 28,2518 14,1 1,6
Mamak (Ankara) 14:46:26 19-08-2025 39,84444 33,12556 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 14:42:01 19-08-2025 38,32694 38,27944 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:10 19-08-2025 39,214 28,1477 7,1 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:43 19-08-2025 39,1962 28,1983 5,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:42 19-08-2025 39,20806 28,22056 5,98 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:54 19-08-2025 39,21389 28,19389 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:54 19-08-2025 39,2007 28,1612 7,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:01 19-08-2025 39,18944 28,12472 4,89 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:01 19-08-2025 39,1837 28,0675 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:28:25 19-08-2025 39,19528 28,19806 10,29 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:28:25 19-08-2025 39,1937 28,2225 11,7 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:45 19-08-2025 39,2595 28,1738 15,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:44 19-08-2025 39,22583 28,14028 6,12 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:00 19-08-2025 39,18972 28,10028 7 1,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 14:19:59 19-08-2025 39,1575 28,026 24,3 1,5
Mut (Mersin) 14:18:33 19-08-2025 36,51583 33,40306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:08 19-08-2025 39,16194 28,20944 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:18:07 19-08-2025 39,1333 28,241 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:03 19-08-2025 39,19917 28,17083 6,24 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:16:03 19-08-2025 39,1563 28,1682 12,4 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:14:37 19-08-2025 39,1553 28,1785 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:14:36 19-08-2025 39,17694 28,15111 4,57 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:15 19-08-2025 39,2183 28,2468 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:14 19-08-2025 39,22528 28,19389 5,07 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:04 19-08-2025 39,20528 28,2325 9,67 0,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:04 19-08-2025 39,1125 28,2158 20,6 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:07:23 19-08-2025 39,2207 28,1947 6,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:22 19-08-2025 39,25333 28,18444 5,51 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:50 19-08-2025 39,19417 28,20944 10,85 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:49 19-08-2025 39,1793 28,326 19,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:35 19-08-2025 39,22528 28,15694 9,05 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:35 19-08-2025 39,2017 28,1462 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:56:27 19-08-2025 39,16944 28,15833 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:56:26 19-08-2025 39,1743 28,1617 11,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:43 19-08-2025 39,27 28,10139 6,57 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:43 19-08-2025 39,2385 28,0493 7,9 2,6
Van Gölü - [13.80 km] Tuşba (Van) 13:52:07 19-08-2025 38,64028 43,03722 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:44:39 19-08-2025 39,24583 28,19972 4,59 3,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:44:39 19-08-2025 39,2158 28,1917 8,7 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:00 19-08-2025 39,2 28,10028 6,61 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:08 19-08-2025 39,23611 28,08917 9,73 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:08 19-08-2025 39,2445 28,0987 17,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:47 19-08-2025 39,19361 28,15611 13,68 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:31:47 19-08-2025 39,1775 28,1927 2,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:23 19-08-2025 39,18139 28,22139 9,81 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:26:09 19-08-2025 39,21139 28,05083 7,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:40 19-08-2025 39,18861 28,19139 9,32 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:24:40 19-08-2025 39,168 28,143 11,6 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:20:14 19-08-2025 39,1567 28,2357 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:13 19-08-2025 39,16917 28,235 5,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:58 19-08-2025 39,20639 28,22333 6,16 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:58 19-08-2025 39,195 28,2295 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:15 19-08-2025 39,19167 28,12694 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:15 19-08-2025 39,20222 28,11333 7 1,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 13:16:40 19-08-2025 39,1705 28,0305 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:39 19-08-2025 39,21139 28,14917 11,87 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:15:09 19-08-2025 39,2575 28,1593 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:08 19-08-2025 39,22528 28,16694 12,11 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:14:11 19-08-2025 39,23917 28,07556 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:14:11 19-08-2025 39,2072 28,076 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:13:41 19-08-2025 39,19306 28,10694 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:13:40 19-08-2025 39,2085 28,1505 8,8 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 13:11:23 19-08-2025 38,1225 38,27028 7 2,4
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:11:22 19-08-2025 38,1055 38,248 2,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:11:00 19-08-2025 39,2175 28,16722 6,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:31 19-08-2025 39,20306 28,16944 7,57 1,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:41 19-08-2025 39,2277 28,1845 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:40 19-08-2025 39,25361 28,16972 4,82 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:56 19-08-2025 39,15278 28,19528 6,81 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:31 19-08-2025 39,25111 28,12667 7,22 1
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:18 19-08-2025 39,45194 28,11889 6,88 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:18 19-08-2025 39,4692 28,1213 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:22 19-08-2025 39,235 28,10722 9,4 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:45 19-08-2025 39,4725 28,13639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:47 19-08-2025 39,25333 28,0425 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:29 19-08-2025 39,23611 27,99556 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:12 19-08-2025 39,25028 28,10583 6,01 2
Battalgazi (Malatya) 12:42:12 19-08-2025 38,35778 38,41944 17,17 1,3
Merkez (Elazığ) 12:39:00 19-08-2025 38,58 39,26944 6,87 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:19 19-08-2025 39,25972 28,09139 7,01 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:28 19-08-2025 39,26667 28,10667 9,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:01 19-08-2025 39,25028 28,08611 9,05 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:52 19-08-2025 39,20806 28,16167 7,65 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:14 19-08-2025 39,26778 28,10833 10,89 1,4
Hekimhan (Malatya) 12:23:52 19-08-2025 38,98194 37,91583 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:08 19-08-2025 39,23194 28,18611 4,86 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:45 19-08-2025 39,2625 28,34472 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:35 19-08-2025 39,25028 28,06444 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:36 19-08-2025 39,20083 28,15333 6,52 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:58 19-08-2025 39,18833 28,08611 4,22 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:06:53 19-08-2025 39,25944 28,04139 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:06:53 19-08-2025 39,2605 28,0043 2,8 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:24 19-08-2025 38,35333 38,30278 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:05:05 19-08-2025 39,24333 28,0025 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:41 19-08-2025 39,27528 28,17056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:34 19-08-2025 39,25111 28,055 7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:34 19-08-2025 39,2095 28,0335 9,2 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:01:11 19-08-2025 38,30278 38,09472 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:19 19-08-2025 39,27361 28,21361 8,44 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:33 19-08-2025 39,20278 28,16917 6,28 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:12 19-08-2025 39,22194 28,17444 5,96 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:12 19-08-2025 39,2008 28,1702 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:16 19-08-2025 39,24194 28,14167 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:00 19-08-2025 39,18833 28,12333 6,69 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:57 19-08-2025 39,25111 28,03583 7 1,6
BUKRECIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:57 19-08-2025 39,2677 27,9475 7,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:31 19-08-2025 39,20472 28,11083 6,62 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:10 19-08-2025 39,22361 27,99861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:18 19-08-2025 39,27028 28,08583 6,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:28 19-08-2025 39,27528 28,05139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:15 19-08-2025 39,35139 28,04444 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:24 19-08-2025 39,26 28,03611 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:12:59 19-08-2025 39,17778 28,19472 6,91 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:30 19-08-2025 39,20417 28,30028 7,09 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:09 19-08-2025 39,14972 28,24806 6,23 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:08 19-08-2025 39,27667 28,00889 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:20 19-08-2025 39,19417 28,10694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:30 19-08-2025 39,23806 28,22361 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:59:29 19-08-2025 39,2098 28,1785 13,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:58:35 19-08-2025 39,17167 28,17833 5,47 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:58:35 19-08-2025 39,1642 28,2625 5,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:31 19-08-2025 39,19111 28,20722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:31 19-08-2025 39,1925 28,18389 6,87 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:22 19-08-2025 39,20167 28,19306 6,23 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:32 19-08-2025 39,24694 28,00194 7 1,7
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:31 19-08-2025 39,2595 27,97 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:43:36 19-08-2025 39,19639 28,21056 8,72 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:05 19-08-2025 39,26222 28,03583 7 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:05 19-08-2025 39,2733 28,0512 7,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:36:29 19-08-2025 39,25861 28,11139 6,53 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:54 19-08-2025 39,24861 28,17583 4,35 2,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:54 19-08-2025 39,2398 28,1727 9 3
Sındırgı (Balıkesir) 10:33:46 19-08-2025 39,15 28,17194 4,26 1,2
SARILAR-AKHISAR (MANISA) 10:33:46 19-08-2025 39,084 28,0098 12,4 1,1
Sorgun (Yozgat) 10:29:04 19-08-2025 39,84556 35,05639 7 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:18 19-08-2025 39,18917 28,17028 6,6 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:18 19-08-2025 39,1925 28,1445 8,4 2,8
KUREKCI-GORDES (MANISA) 10:26:49 19-08-2025 38,855 28,2992 4,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:39 19-08-2025 39,26278 28,09889 7,27 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:38 19-08-2025 39,2722 28,1482 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:39 19-08-2025 39,25139 28,09639 13,86 1,4
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 10:19:32 19-08-2025 38,9953 28,0968 18,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:29 19-08-2025 39,27528 28,33667 7 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:17:37 19-08-2025 40,10167 28,52389 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:28 19-08-2025 39,23528 28,26222 5,71 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:39 19-08-2025 39,25472 28,32111 6,84 1,2
EGE DENIZI 10:10:08 19-08-2025 36,6808 25,5762 18 3,1
EGE DENIZI 10:10:08 19-08-2025 36,657 25,686 11,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:43 19-08-2025 39,18639 28,18417 8,23 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:42 19-08-2025 39,2048 28,1788 12,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:47 19-08-2025 39,2575 28,10778 5,52 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:58:44 19-08-2025 39,2125 28,04667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:46 19-08-2025 39,15861 28,22111 6,63 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:51 19-08-2025 39,22556 28,1625 5,07 0,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:50:36 19-08-2025 39,2493 29,0152 8,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:57 19-08-2025 39,12333 28,28472 7 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:56 19-08-2025 39,1443 28,2712 11,3 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:41 19-08-2025 39,2267 28,1652 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:40 19-08-2025 39,25667 28,18361 6,04 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:06 19-08-2025 39,20611 28,19639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:38:33 19-08-2025 39,1775 28,15444 4,05 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:11 19-08-2025 39,19611 28,18861 9,05 1,2
Sincik (Adıyaman) 09:35:23 19-08-2025 37,97 38,44028 7 1,9
YAGIZATLI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:35:23 19-08-2025 37,9943 38,4165 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:32 19-08-2025 39,21333 28,24194 5,07 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:30:32 19-08-2025 39,1847 28,2245 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:52 19-08-2025 39,22778 28,18583 6,38 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:52 19-08-2025 39,2085 28,1993 9,4 2,2
Doğanşehir (Malatya) 09:28:16 19-08-2025 38,02472 37,67194 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:53 19-08-2025 39,21944 28,10583 5,24 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:53 19-08-2025 39,173 28,0672 9,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:26 19-08-2025 39,18944 28,06833 7 0,9
Sulusaray (Tokat) 09:19:15 19-08-2025 40,08667 36,01667 7,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:29 19-08-2025 39,23667 28,04444 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:46 19-08-2025 39,20889 28,23472 2,36 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:46 19-08-2025 39,1928 28,2287 14,3 2,4
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 09:09:10 19-08-2025 39,0887 28,34 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:08 19-08-2025 39,17694 28,18806 5,15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:24 19-08-2025 39,20528 28,1775 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:24 19-08-2025 39,14111 28,19028 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:01 19-08-2025 39,18639 28,15167 7,28 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:01 19-08-2025 39,1742 28,243 15,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:46 19-08-2025 39,19083 28,20306 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:24 19-08-2025 39,23444 27,99556 7 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:48:24 19-08-2025 39,231 27,9718 8,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:32 19-08-2025 39,23389 27,98694 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:39 19-08-2025 39,22111 28,01 7 1,4
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 08:40:37 19-08-2025 39,2095 27,9327 9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:03 19-08-2025 39,20333 28,15639 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:03 19-08-2025 39,1837 28,1398 12,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:20 19-08-2025 39,24528 28,05389 7 1,7
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:18 19-08-2025 39,3005 27,975 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:21 19-08-2025 39,21306 28,15361 7 1,3
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:20 19-08-2025 39,251 28,105 6,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:31:22 19-08-2025 39,1875 28,17472 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:31:22 19-08-2025 39,2188 28,1143 5,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:18 19-08-2025 39,13611 28,2725 7 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:17 19-08-2025 39,2213 28,2028 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:41 19-08-2025 39,21556 28,17944 10,25 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:41 19-08-2025 39,1952 28,1328 13,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:40 19-08-2025 39,20778 28,20278 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:40 19-08-2025 39,2182 28,2168 8,1 1,5
Salihli (Manisa) 08:23:07 19-08-2025 38,48861 28,12389 7 1,7
CAMURHAMAMI-SALIHLI (MANISA) 08:23:07 19-08-2025 38,4575 28,05 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:37 19-08-2025 39,1875 28,17556 8,04 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:36 19-08-2025 39,1783 28,166 11,6 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:25 19-08-2025 39,1538 28,1847 11,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:44 19-08-2025 39,1475 28,21944 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:01:44 19-08-2025 39,1837 28,2228 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:47 19-08-2025 39,25444 28,13667 11,38 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:46 19-08-2025 39,235 28,1082 16,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:45 19-08-2025 39,20889 28,23389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:55 19-08-2025 39,24639 28,14806 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:55 19-08-2025 39,234 28,1385 7,6 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:23 19-08-2025 39,2188 28,0797 11,4 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:54:58 19-08-2025 39,2378 28,1393 7,3 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 07:53:56 19-08-2025 38,12667 36,57306 7 2
MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:53:55 19-08-2025 38,1095 36,4947 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:50:45 19-08-2025 39,22528 28,00278 6,22 1,2
Tuz Gölü - [10.01 km] Cihanbeyli (Konya) 07:49:37 19-08-2025 38,81639 33,12667 7,01 1,9
SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) 07:49:36 19-08-2025 38,8007 33,1442 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:12 19-08-2025 39,20972 28,23306 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:43:31 19-08-2025 39,20417 28,18333 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:31 19-08-2025 39,1817 28,1547 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:17 19-08-2025 39,20583 28,15194 8,16 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:29:39 19-08-2025 39,1913 28,1787 9,3 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:27:34 19-08-2025 39,161 28,1457 10,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:33 19-08-2025 39,18639 28,18417 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:26:46 19-08-2025 39,16833 28,19222 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:26:45 19-08-2025 39,1508 28,1173 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:56 19-08-2025 39,2075 28,15833 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:24:56 19-08-2025 39,1932 28,1545 13 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:13 19-08-2025 39,14472 28,205 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:12 19-08-2025 39,1853 28,1163 4 1,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:13:50 19-08-2025 34,2952 25,3752 9,3 3,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:13:36 19-08-2025 33,9092 25,4527 5,8 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:50 19-08-2025 39,24389 28,07306 7 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:50 19-08-2025 39,2462 28,027 14 2,1
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 07:06:01 19-08-2025 38,1743 36,7627 6,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:42 19-08-2025 39,23694 28,11389 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:01:42 19-08-2025 39,231 28,1128 7,7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:56:54 19-08-2025 39,202 28,1295 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:13 19-08-2025 39,24111 28,06472 7,27 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:13 19-08-2025 39,2168 28,029 9,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:33:11 19-08-2025 39,20333 28,195 6,12 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:11 19-08-2025 39,1722 28,2053 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:58 19-08-2025 39,17528 28,20278 6,16 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:57 19-08-2025 39,1838 28,1627 9,9 1,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:58 19-08-2025 39,2612 28,1295 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:57 19-08-2025 39,26028 28,10833 8,52 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:09 19-08-2025 39,1818 28,1393 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:08 19-08-2025 39,22472 28,19111 7,08 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:41 19-08-2025 39,20917 28,18917 7 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:41 19-08-2025 39,2118 28,171 11,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:08 19-08-2025 39,24306 28,10528 10,19 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:08 19-08-2025 39,2738 28,1425 11 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:54 19-08-2025 39,19361 28,21056 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:53 19-08-2025 39,1907 28,1618 8,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:48 19-08-2025 39,23194 28,15361 9,94 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:48 19-08-2025 39,2292 28,1275 12,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:18 19-08-2025 39,20111 28,21389 7 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:18 19-08-2025 39,1997 28,199 10,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:11 19-08-2025 39,21833 28,19861 6,81 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:02 19-08-2025 39,244 28,112 13,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:36 19-08-2025 39,23972 28,20583 7,13 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:36 19-08-2025 39,1653 28,2288 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:36 19-08-2025 39,18889 28,23083 7 1,1
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 05:48:08 19-08-2025 38,4565 37,3362 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:47:20 19-08-2025 39,1875 28,21111 7 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:20 19-08-2025 39,2002 28,2055 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:45:26 19-08-2025 39,23667 28,12556 6,28 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:25 19-08-2025 39,2142 28,1367 12,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:03 19-08-2025 39,1875 28,20056 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:29 19-08-2025 39,22222 28,20861 6,66 1,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:28 19-08-2025 39,2013 28,2893 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:43 19-08-2025 39,22 28,20278 7,02 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:43 19-08-2025 39,2077 28,1713 9,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:36 19-08-2025 39,21778 28,20944 6,34 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:36 19-08-2025 39,199 28,1955 14,3 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:29 19-08-2025 39,2073 28,183 11,7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:23 19-08-2025 39,1892 28,1142 8,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:22 19-08-2025 39,22667 28,11611 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:51 19-08-2025 39,17722 28,21389 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:51 19-08-2025 39,1798 28,1888 11,8 1,4
Van Gölü - [17.47 km] Tuşba (Van) 05:22:12 19-08-2025 38,66 42,98917 7 1,9
VAN GOLU 05:22:11 19-08-2025 38,5808 43,038 20,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:55 19-08-2025 39,18944 28,20694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:20:43 19-08-2025 39,16583 28,16667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:02 19-08-2025 39,21889 28,12861 9,7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:19:02 19-08-2025 39,211 28,1145 14,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:58 19-08-2025 39,19972 28,18611 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:58 19-08-2025 39,1862 28,1748 11,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:32 19-08-2025 39,1752 28,1642 13,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:31 19-08-2025 39,20056 28,20083 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:37 19-08-2025 39,21472 28,20861 8,7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:37 19-08-2025 39,1867 28,1897 13 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:15 19-08-2025 39,24972 27,99917 8,67 1,8
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:15 19-08-2025 39,25 27,9867 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:15 19-08-2025 39,20806 28,19222 6,22 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:14 19-08-2025 39,182 28,1675 8,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:41 19-08-2025 39,185 28,20556 7,38 3,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:41 19-08-2025 39,1905 28,1913 10,5 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:02 19-08-2025 39,18833 28,20278 6,15 3,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:02 19-08-2025 39,1955 28,194 11,8 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:11 19-08-2025 39,1932 28,097 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:15 19-08-2025 39,20694 28,12667 7,23 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:14 19-08-2025 39,1993 28,1312 19,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:57 19-08-2025 39,17667 28,17306 7,56 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:57 19-08-2025 39,1465 28,1707 11,7 1,3
EGE DENIZI 04:38:21 19-08-2025 36,5935 25,4905 6,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:21 19-08-2025 39,19639 28,20056 12,75 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:21 19-08-2025 39,1992 28,166 10,5 2,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 04:26:03 19-08-2025 36,9703 28,2983 16,7 1,5
Marmaris (Muğla) 04:26:02 19-08-2025 36,95111 28,27083 17,68 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:02 19-08-2025 39,1798 28,1562 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:01 19-08-2025 39,23 28,18972 8,7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:22 19-08-2025 39,209 28,0258 4 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:02 19-08-2025 39,1682 28,1152 12,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:01 19-08-2025 39,17306 28,18722 8,46 1,8
Menderes (İzmir) 04:13:24 19-08-2025 38,01083 27,21556 7,64 1,5
CILE-MENDERES (IZMIR) 04:13:23 19-08-2025 38,038 27,1253 6,2 1,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 04:10:32 19-08-2025 39,1498 28,0728 7,8 1,4
Akhalkalaki, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.67 km] Çıldır (Ardahan) 04:09:22 19-08-2025 41,42361 43,44694 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:27 19-08-2025 39,18778 28,10861 9,52 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:04:27 19-08-2025 39,2013 28,1057 15,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:29 19-08-2025 39,15833 28,19389 6,98 1,1
ANDIL-KOZAN (ADANA) 04:03:20 19-08-2025 37,5375 35,7795 5,3 1,1
Kozan (Adana) 04:03:19 19-08-2025 37,62111 35,87639 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:36 19-08-2025 39,205 28,13639 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:35 19-08-2025 39,1915 28,1248 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:18 19-08-2025 39,15972 28,16833 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:43:34 19-08-2025 39,1995 28,092 16,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:46 19-08-2025 39,26056 28,08889 17,8 1,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:43 19-08-2025 39,2625 28,115 6,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:44 19-08-2025 39,21861 28,12389 14,02 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:43 19-08-2025 39,2433 28,1345 12,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:41 19-08-2025 39,165 28,1035 9 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:29:58 19-08-2025 39,1833 28,0205 21,5 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:28:37 19-08-2025 39,2433 28,1137 21 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:26:51 19-08-2025 39,18028 28,15 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:38 19-08-2025 39,1522 28,1067 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:29 19-08-2025 39,1775 28,18361 7,32 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:04 19-08-2025 39,1575 28,16833 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:04 19-08-2025 39,1907 28,1413 13 3
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:55 19-08-2025 39,16944 28,14389 11,24 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:54 19-08-2025 39,199 28,1152 11,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:15 19-08-2025 39,18528 28,08611 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:15 19-08-2025 39,2143 28,069 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:42 19-08-2025 39,2375 28,03583 18,14 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:39 19-08-2025 39,2522 28,0477 13 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:28 19-08-2025 39,22 28,18167 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:28 19-08-2025 39,1917 28,1412 9,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:31 19-08-2025 39,14722 28,19111 7 1
Tuşba (Van) 02:57:21 19-08-2025 38,68722 43,33833 10,41 2,2
YUMRUTEPE (VAN) 02:57:21 19-08-2025 38,6978 43,2973 6,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:38 19-08-2025 39,15 28,13056 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:38 19-08-2025 39,1573 28,0982 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:11 19-08-2025 39,23444 28,14806 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:45 19-08-2025 39,1825 28,12083 15,31 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:42 19-08-2025 39,2338 28,1145 8,4 2,1
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 02:33:48 19-08-2025 38,4352 37,339 5,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:54 19-08-2025 39,18194 28,15583 7 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:53 19-08-2025 39,1945 28,1427 12,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:53 19-08-2025 39,19833 28,22111 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:53 19-08-2025 39,1802 28,2133 10,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:21 19-08-2025 39,19278 28,20111 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:21 19-08-2025 39,1707 28,1605 22,1 1,5
OZAL (MALATYA) 02:15:57 19-08-2025 38,3687 38,183 17,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:01 19-08-2025 39,12528 28,20083 16,17 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:58 19-08-2025 39,18389 28,16083 7 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:58 19-08-2025 39,2018 28,138 7,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:38 19-08-2025 39,12833 28,13889 19,28 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:36 19-08-2025 39,1885 28,114 8,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:14 19-08-2025 39,24389 28,16444 7 2,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:14 19-08-2025 39,2385 28,1688 10,8 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:52:29 19-08-2025 39,1917 28,1647 12,3 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:30 19-08-2025 39,2112 28,0983 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:49 19-08-2025 39,22583 28,1575 7 3,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:48 19-08-2025 39,2425 28,151 11,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:12 19-08-2025 39,25694 28,14556 7 3,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:11 19-08-2025 39,2447 28,1765 11,7 3,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:32 20-08-2025 39,19472 28,18944 5,65 3,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:13:43 20-08-2025 39,1883 28,218 8,9 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:43 20-08-2025 39,20528 28,22083 4,77 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:34 20-08-2025 39,2072 28,1997 10,6 4,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:34 20-08-2025 39,20806 28,21917 4,54 4,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:39 20-08-2025 39,2375 28,0738 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:39 20-08-2025 39,26389 28,10306 7,17 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 00:57:22 20-08-2025 39,2293 27,9728 10,7 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:57 20-08-2025 39,2415 28,059 9,3 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:50:13 20-08-2025 39,1462 28,1565 9,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:13 20-08-2025 39,19333 28,15806 8,26 1,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:52 20-08-2025 39,2387 28,0888 6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:51 20-08-2025 39,25917 28,12389 7,46 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:46:16 20-08-2025 39,2025 28,15333 6,98 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:43:16 20-08-2025 39,1895 28,1025 14 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:16 20-08-2025 39,20056 28,1675 8,83 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:37:20 20-08-2025 39,14472 28,13417 6,87 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:50 20-08-2025 39,1548 28,135 12,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:49 20-08-2025 39,17667 28,17278 9,07 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:32:21 20-08-2025 39,205 28,17694 7,78 0,9
Gürün (Sivas) 00:23:36 20-08-2025 38,83306 37,44778 7,05 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:34 20-08-2025 39,1617 28,1063 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:23:34 20-08-2025 39,19444 28,11833 7,55 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 00:22:38 20-08-2025 39,48889 28,03056 7 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:33 20-08-2025 39,2618 28,1725 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:36 20-08-2025 39,20583 28,13556 10,17 1,3
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:19:35 20-08-2025 39,2647 28,1785 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:14:57 20-08-2025 39,16333 28,13722 7,61 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:55 20-08-2025 39,2243 28,1837 7,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:29 20-08-2025 39,174 28,1758 10,5 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:23 20-08-2025 39,1642 28,154 10 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:22 20-08-2025 39,21083 28,16917 6,06 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:40 20-08-2025 39,1533 28,0967 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:39 20-08-2025 39,22139 28,1275 8,78 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:00:53 20-08-2025 39,1442 28,1487 9,8 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:00:53 20-08-2025 39,17417 28,14556 8,69 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:55:30 19-08-2025 39,21 28,17694 9,44 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:19 19-08-2025 39,1737 28,2512 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:18 19-08-2025 39,23028 28,13139 5,95 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:49:17 19-08-2025 39,1128 28,1555 13,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:49:17 19-08-2025 39,15083 28,18833 7,01 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:43:04 19-08-2025 39,1843 28,2077 14,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:04 19-08-2025 39,2 28,23444 4,95 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:42:05 19-08-2025 39,1865 28,1222 11 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:42:05 19-08-2025 39,19861 28,15167 9,61 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:41:01 19-08-2025 39,16444 28,19111 7 1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:40:25 19-08-2025 39,2258 28,132 7,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:40:25 19-08-2025 39,23806 28,18083 7,03 1,5
Doğanşehir (Malatya) 23:36:33 19-08-2025 38,10528 37,78833 8,71 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:23:33 19-08-2025 39,18 28,2428 12,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:33 19-08-2025 39,17306 28,14306 7 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:19:06 19-08-2025 39,2463 28,0557 15,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:19:06 19-08-2025 39,26056 28,10917 7,66 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:35 19-08-2025 39,26333 28,20917 5,01 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:17:32 19-08-2025 39,2548 28,1038 12,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:31 19-08-2025 39,2575 28,10222 6,86 2,2
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:16:49 19-08-2025 37,9262 37,8668 5 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:16:48 19-08-2025 37,90472 37,87167 15,82 1,2
Van Gölü - [15.57 km] Tuşba (Van) 23:14:30 19-08-2025 38,63694 43,01722 7 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:13:57 19-08-2025 39,2343 28,0973 6,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:56 19-08-2025 39,23361 28,08472 9,94 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:08:04 19-08-2025 39,1683 28,128 5,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:03 19-08-2025 39,20194 28,22278 9,93 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:02:48 19-08-2025 39,1962 28,2 10,9 3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:48 19-08-2025 39,21194 28,21 4,79 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:07 19-08-2025 39,20167 28,20694 2,04 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:41 19-08-2025 39,1887 28,1092 13,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:41 19-08-2025 39,18167 28,14111 5,43 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:57:42 19-08-2025 39,1557 28,1808 5,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:57:41 19-08-2025 39,19278 28,20833 7,07 1,9
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:54:46 19-08-2025 39,274 28,1595 5,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:46 19-08-2025 39,28806 28,13722 8,32 1,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:34 19-08-2025 39,1213 28,2227 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:34 19-08-2025 39,17 28,19417 7,41 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:33 19-08-2025 39,16833 28,20139 9,9 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:50:58 19-08-2025 39,2418 28,1158 10,6 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:37 19-08-2025 39,18972 28,17361 7,06 0,9
Doğanşehir (Malatya) 22:46:11 19-08-2025 38,11111 37,88806 7 1,7
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 22:46:09 19-08-2025 38,115 37,8408 5 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:44 19-08-2025 39,1892 28,122 10,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:41:43 19-08-2025 39,21778 28,07028 4,57 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:43 19-08-2025 39,21056 28,14194 9,15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:33:26 19-08-2025 39,20472 28,23167 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:30:27 19-08-2025 39,2355 28,1565 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:30:26 19-08-2025 39,23722 28,13722 8,46 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:52 19-08-2025 39,2262 28,1797 10 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:52 19-08-2025 39,23778 28,185 6,01 1,7
Korgun (Çankırı) 22:14:02 19-08-2025 40,64333 33,54194 15,74 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:33 19-08-2025 39,2168 28,052 12,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:09:33 19-08-2025 39,27306 28,10861 9,92 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:21 19-08-2025 39,16389 28,18806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:06:06 19-08-2025 39,19056 28,15556 7,45 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:53 19-08-2025 39,1812 28,1157 12,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:52 19-08-2025 39,19306 28,13611 8,91 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:00:44 19-08-2025 39,20944 28,16306 9,78 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:43 19-08-2025 39,2052 28,1357 14,1 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:03 19-08-2025 39,2163 28,2187 13,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:03 19-08-2025 39,23639 28,14806 5,95 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:51:01 19-08-2025 39,1997 28,1538 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 21:51:01 19-08-2025 39,1975 28,16444 5,49 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:46:58 19-08-2025 39,17083 28,20444 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:31 19-08-2025 39,2167 28,1028 11,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:42:31 19-08-2025 39,2275 28,11861 5,77 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:36:35 19-08-2025 39,1567 28,1402 11,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:36:34 19-08-2025 39,20333 28,12333 5,43 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:34:19 19-08-2025 39,1975 28,26806 6,23 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:50 19-08-2025 39,16861 28,11111 7 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:37 19-08-2025 39,1953 28,1545 16 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:28:37 19-08-2025 39,20306 28,15389 8,68 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:24:20 19-08-2025 39,2095 28,1678 10,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:24:20 19-08-2025 39,21944 28,20417 4,58 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:22:11 19-08-2025 39,19361 28,14833 4,85 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:22:10 19-08-2025 39,1705 28,144 8,8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:24 19-08-2025 39,1943 28,1588 13,6 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:24 19-08-2025 39,20417 28,17194 10,89 2,9
KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:14:28 19-08-2025 39,304 28,1962 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:28 19-08-2025 39,3025 28,22139 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:11:49 19-08-2025 39,20583 28,10917 6,99 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:11:48 19-08-2025 39,184 28,192 11,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:09:21 19-08-2025 39,24111 28,08194 7,72 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:09:21 19-08-2025 39,2355 28,1227 7,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:59:10 19-08-2025 39,25278 28,05472 7 3,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:59:10 19-08-2025 39,231 28,0345 7,6 3,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:34 19-08-2025 39,1863 28,1502 13,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:13 19-08-2025 39,2125 28,11611 7 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:12 19-08-2025 39,1582 28,1903 16 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:59 19-08-2025 39,23333 28,13556 6,87 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:59 19-08-2025 39,2052 28,1303 10,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:10 19-08-2025 39,24722 28,12 7 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:09 19-08-2025 39,1632 28,1742 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:57 19-08-2025 39,22917 28,10444 6,55 1,7
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:56 19-08-2025 39,2215 28,123 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:30 19-08-2025 39,25056 28,18472 7,45 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:40:41 19-08-2025 39,21944 28,16972 7,79 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:40:40 19-08-2025 39,181 28,1425 17,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:54 19-08-2025 39,20667 28,21694 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:33:53 19-08-2025 39,0958 28,2238 13,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:25:21 19-08-2025 39,2575 28,10472 7,52 2,1
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:25:21 19-08-2025 39,2397 28,076 7,6 2,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:21:21 19-08-2025 39,2245 28,1037 7,6 1,6
Sincik (Adıyaman) 20:10:38 19-08-2025 38,12417 38,47278 7 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 20:10:38 19-08-2025 38,13 38,5018 12 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:49 19-08-2025 39,1498 28,1827 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:48 19-08-2025 39,18361 28,13722 10,58 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:02:51 19-08-2025 39,23167 28,18444 7 1,2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:02:50 19-08-2025 39,2762 28,2218 5,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:50 19-08-2025 39,26944 27,99861 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:55:27 19-08-2025 39,23667 28,1175 10,68 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:55:27 19-08-2025 39,2168 28,1723 9,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:51:31 19-08-2025 39,20472 28,13472 7,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:55 19-08-2025 39,27639 28,08611 7,01 1,9
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:38:55 19-08-2025 39,2578 28,048 11,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:07 19-08-2025 39,26222 28,18194 5,8 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:07 19-08-2025 39,2248 28,0807 7,3 1,8
Reyhanlı (Hatay) 19:31:21 19-08-2025 36,31778 36,57333 7,2 1,5
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:30:47 19-08-2025 39,2627 28,0318 7,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:46 19-08-2025 39,28333 28,07417 7,38 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:29:24 19-08-2025 39,1807 28,1568 15,7 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:29:23 19-08-2025 39,21167 28,15528 7,76 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:40 19-08-2025 39,20833 28,23611 5,86 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:27:40 19-08-2025 39,1815 28,2183 4,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:24:07 19-08-2025 39,20361 28,14472 7,12 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:24:07 19-08-2025 39,1832 28,1542 9,5 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:11 19-08-2025 39,25361 28,11222 7 1,4
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:22:10 19-08-2025 39,2482 28,1923 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:20:45 19-08-2025 39,26861 28,08667 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:20:44 19-08-2025 39,2083 28,1263 16,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:32 19-08-2025 39,18167 28,14917 6,95 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:21 19-08-2025 39,20694 28,15222 6,16 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:21 19-08-2025 39,1938 28,1402 12,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:13:58 19-08-2025 39,25167 28,20639 7 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:13:57 19-08-2025 39,2162 28,2012 8,2 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:08:16 19-08-2025 39,1915 28,1827 11,3 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:08:15 19-08-2025 39,2225 28,21806 6,44 2,1
YUNANISTAN 19:04:07 19-08-2025 38,5643 23,6398 13,9 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:03:31 19-08-2025 39,23528 28,14111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:02:16 19-08-2025 39,28917 28,11472 7,13 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:02:16 19-08-2025 39,1827 28,0935 22,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:02 19-08-2025 39,15806 28,10611 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:01:01 19-08-2025 39,1565 28,0935 10,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:59:24 19-08-2025 39,23917 28,18944 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:31 19-08-2025 39,22139 28,17444 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:55:30 19-08-2025 39,174 28,2038 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:04 19-08-2025 39,20222 28,22556 10,26 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:04 19-08-2025 39,178 28,225 9,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:49:45 19-08-2025 39,25472 28,07667 9,47 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:49:45 19-08-2025 39,1863 28,1543 15,8 1,7
Çelebi (Kırıkkale) 18:48:20 19-08-2025 39,48361 33,49417 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:46:47 19-08-2025 39,22 28,11806 7 3,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:46:47 19-08-2025 39,1958 28,1493 6,4 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:42:44 19-08-2025 39,25194 28,07389 6,98 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 18:42:42 19-08-2025 39,238 28,165 7,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:35:42 19-08-2025 39,24111 28,20222 8,63 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:35:42 19-08-2025 39,2042 28,167 12,4 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:34:16 19-08-2025 39,2125 28,0365 7,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:34:15 19-08-2025 39,21778 28,03333 7,17 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:26:30 19-08-2025 39,25389 28,09306 7,07 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:09 19-08-2025 39,27194 28,14417 11,78 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:41 19-08-2025 39,2575 28,07944 6,25 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:22:41 19-08-2025 39,1557 28,0925 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:47 19-08-2025 39,26056 28,08278 11,19 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:47 19-08-2025 39,1865 28,0367 8 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:20:53 19-08-2025 39,1783 28,089 11,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:20:52 19-08-2025 39,20778 28,11111 7,09 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 18:12:53 19-08-2025 39,51694 28,17 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:07:35 19-08-2025 39,1192 28,1297 15,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:07:33 19-08-2025 39,25528 28,05333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:55:14 19-08-2025 39,22306 28,17083 6,2 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:55:12 19-08-2025 39,1922 28,2117 17,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:51:10 19-08-2025 39,22389 28,20944 7,49 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:51:10 19-08-2025 39,1918 28,2073 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:23 19-08-2025 39,20194 28,22806 7,18 3,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:23 19-08-2025 39,1897 28,2127 13,4 3,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:42:36 19-08-2025 39,1795 28,2492 5 1,5
Menderes (İzmir) 17:40:41 19-08-2025 38,13083 27,28694 7 2,4
KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) 17:40:40 19-08-2025 38,1315 27,2555 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:40:07 19-08-2025 39,15917 28,17556 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:02 19-08-2025 39,28833 28,21944 6,66 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:28:42 19-08-2025 39,16361 28,24111 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:28:41 19-08-2025 39,1393 28,1308 21,1 1,3
FOCA (IZMIR) 17:27:06 19-08-2025 38,656 26,7413 10,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:22 19-08-2025 39,21833 28,21417 8,87 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:30 19-08-2025 39,18389 28,24194 9,75 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:23:29 19-08-2025 39,20667 28,18056 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:22:39 19-08-2025 39,22139 28,19139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:41 19-08-2025 39,23556 28,00028 8,87 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 17:21:41 19-08-2025 39,165 27,9987 8,8 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:09 19-08-2025 39,18 28,2038 11,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:56 19-08-2025 39,20167 28,18583 6,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:24 19-08-2025 39,25528 28,14222 4,63 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:18 19-08-2025 39,16917 28,12583 6,49 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:59 19-08-2025 39,19556 28,17139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:57 19-08-2025 39,23389 27,98778 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:55:06 19-08-2025 39,24056 28,26944 7 1,3
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:55:05 19-08-2025 39,1962 28,3058 13,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:53:03 19-08-2025 39,18389 28,21889 9,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:53:03 19-08-2025 39,1583 28,1515 10,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:48:36 19-08-2025 39,18111 28,14528 7 1,3
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:48:36 19-08-2025 39,155 28,3088 9,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:45:43 19-08-2025 39,30528 28,17083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:43:13 19-08-2025 39,17444 28,09944 7 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:40:40 19-08-2025 39,2002 28,0672 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:39 19-08-2025 39,21667 28,08528 7,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:39:52 19-08-2025 39,15944 28,17028 6,79 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:14 19-08-2025 39,25083 28,19111 11,15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:55 19-08-2025 39,25972 28,16972 5,32 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:36:14 19-08-2025 39,1705 28,218 5,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:13 19-08-2025 39,20917 28,21361 6,98 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:32:38 19-08-2025 39,27611 28,13639 6,65 2,1
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:32:38 19-08-2025 39,2562 28,138 12,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:05 19-08-2025 39,19 28,2025 6,91 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:19 19-08-2025 39,2022 28,1652 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:18 19-08-2025 39,29306 28,13667 13,11 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:19:59 19-08-2025 39,13556 28,18389 6,86 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:06 19-08-2025 39,22472 28,15417 10,1 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:18:06 19-08-2025 39,2045 28,1503 12,9 3,3
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 16:13:58 19-08-2025 39,2065 27,9392 7,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:13:57 19-08-2025 39,23778 27,99472 7 1,3
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:13:54 19-08-2025 39,2963 27,9988 6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:42 19-08-2025 39,16833 28,12139 4,74 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:06:41 19-08-2025 39,1838 28,1025 8,8 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:04:58 19-08-2025 39,1342 28,1395 10,4 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:04:57 19-08-2025 39,17222 28,13611 4,37 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:49 19-08-2025 39,2058 28,2388 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:48 19-08-2025 39,2125 28,26889 8,21 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:01:12 19-08-2025 39,25667 28,185 5,57 1,3
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:01:11 19-08-2025 39,2767 28,0993 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:57:38 19-08-2025 39,19611 28,22472 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:57:07 19-08-2025 39,18833 28,21417 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:56:21 19-08-2025 39,19694 28,27722 9,85 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:56:21 19-08-2025 39,1968 28,2548 9,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:54:13 19-08-2025 39,215 28,17583 9,61 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:52:21 19-08-2025 39,20889 28,18778 7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:52:20 19-08-2025 39,169 28,1995 4,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:05 19-08-2025 39,26083 28,17611 7 1,8
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:51:04 19-08-2025 39,2368 28,2213 10,5 2
Saray (Van) 15:45:06 19-08-2025 38,60111 44,22444 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:44:38 19-08-2025 39,21917 28,26472 4,41 3,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:44:38 19-08-2025 39,2057 28,219 7,6 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:04 19-08-2025 39,25306 28,15806 5,42 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:37:12 19-08-2025 39,098 28,2193 8,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:44 19-08-2025 39,19417 28,22417 5,35 1,9
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 15:35:15 19-08-2025 39,0598 28,2368 1,4 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:35:12 19-08-2025 39,19667 28,21806 5,68 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:34:43 19-08-2025 39,20278 28,22306 6,97 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:34:43 19-08-2025 39,1783 28,1897 7,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:31:48 19-08-2025 39,1975 28,22333 5,53 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:31:48 19-08-2025 39,1522 28,1502 15,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:10 19-08-2025 39,18861 28,15972 0,76 1,3
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.40 km] Akyaka (Kars) 15:26:39 19-08-2025 41,41028 43,96028 7,08 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:26:20 19-08-2025 39,2048 28,0877 8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:26:19 19-08-2025 39,21 28,09361 7,16 1,6
Gördes (Manisa) 15:23:13 19-08-2025 38,95361 28,30111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:20:14 19-08-2025 39,19861 28,21861 5,41 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:18:38 19-08-2025 39,21917 28,21 7,2 1,3
KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) 15:18:34 19-08-2025 37,7427 29,2115 1,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:14:35 19-08-2025 39,19472 28,22306 6,07 3,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:14:35 19-08-2025 39,1802 28,2082 9,3 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:51 19-08-2025 39,18028 28,19167 11,92 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:09:25 19-08-2025 39,15139 28,15583 4,12 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:09:24 19-08-2025 39,1452 28,1155 20,3 1,3
Akçadağ (Malatya) 15:08:07 19-08-2025 38,33778 38,08861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:03:03 19-08-2025 39,25444 28,18389 5,75 2,8
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 15:02:05 19-08-2025 38,4262 37,3333 8,9 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:02:04 19-08-2025 38,42722 37,25361 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:59:53 19-08-2025 39,21222 28,17222 7 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:53 19-08-2025 39,198 28,205 7,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:58:51 19-08-2025 39,20639 28,16139 8,31 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:58:51 19-08-2025 39,2097 28,1505 7,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:57:58 19-08-2025 39,22306 28,18417 7 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:57:58 19-08-2025 39,222 28,1965 4,8 2,1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:24 19-08-2025 39,1502 28,2262 14,6 1,8
Soma (Manisa) 14:56:06 19-08-2025 39,31056 27,53639 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:52:52 19-08-2025 39,20889 28,22361 5,27 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:52:52 19-08-2025 39,1368 28,2472 16,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:44 19-08-2025 39,22556 28,20694 7,13 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:51:44 19-08-2025 39,1673 28,2397 12,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:06 19-08-2025 39,20667 28,22056 5,14 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:51:06 19-08-2025 39,1648 28,2518 14,1 1,6
Mamak (Ankara) 14:46:26 19-08-2025 39,84444 33,12556 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 14:42:01 19-08-2025 38,32694 38,27944 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:37:10 19-08-2025 39,214 28,1477 7,1 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:32:43 19-08-2025 39,1962 28,1983 5,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:32:42 19-08-2025 39,20806 28,22056 5,98 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:54 19-08-2025 39,21389 28,19389 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:54 19-08-2025 39,2007 28,1612 7,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:29:01 19-08-2025 39,18944 28,12472 4,89 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:29:01 19-08-2025 39,1837 28,0675 8,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:28:25 19-08-2025 39,19528 28,19806 10,29 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:28:25 19-08-2025 39,1937 28,2225 11,7 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 14:20:45 19-08-2025 39,2595 28,1738 15,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:44 19-08-2025 39,22583 28,14028 6,12 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:20:00 19-08-2025 39,18972 28,10028 7 1,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 14:19:59 19-08-2025 39,1575 28,026 24,3 1,5
Mut (Mersin) 14:18:33 19-08-2025 36,51583 33,40306 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:18:08 19-08-2025 39,16194 28,20944 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:18:07 19-08-2025 39,1333 28,241 10,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:03 19-08-2025 39,19917 28,17083 6,24 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:16:03 19-08-2025 39,1563 28,1682 12,4 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:14:37 19-08-2025 39,1553 28,1785 9,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:14:36 19-08-2025 39,17694 28,15111 4,57 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:15 19-08-2025 39,2183 28,2468 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:14 19-08-2025 39,22528 28,19389 5,07 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:10:04 19-08-2025 39,20528 28,2325 9,67 0,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:10:04 19-08-2025 39,1125 28,2158 20,6 1,2
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:07:23 19-08-2025 39,2207 28,1947 6,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:07:22 19-08-2025 39,25333 28,18444 5,51 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:50 19-08-2025 39,19417 28,20944 10,85 1,2
KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:49 19-08-2025 39,1793 28,326 19,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:35 19-08-2025 39,22528 28,15694 9,05 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:35 19-08-2025 39,2017 28,1462 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:56:27 19-08-2025 39,16944 28,15833 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:56:26 19-08-2025 39,1743 28,1617 11,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:43 19-08-2025 39,27 28,10139 6,57 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:54:43 19-08-2025 39,2385 28,0493 7,9 2,6
Van Gölü - [13.80 km] Tuşba (Van) 13:52:07 19-08-2025 38,64028 43,03722 7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:44:39 19-08-2025 39,24583 28,19972 4,59 3,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:44:39 19-08-2025 39,2158 28,1917 8,7 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:00 19-08-2025 39,2 28,10028 6,61 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:08 19-08-2025 39,23611 28,08917 9,73 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:34:08 19-08-2025 39,2445 28,0987 17,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:31:47 19-08-2025 39,19361 28,15611 13,68 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:31:47 19-08-2025 39,1775 28,1927 2,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:23 19-08-2025 39,18139 28,22139 9,81 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:26:09 19-08-2025 39,21139 28,05083 7,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:40 19-08-2025 39,18861 28,19139 9,32 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:24:40 19-08-2025 39,168 28,143 11,6 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:20:14 19-08-2025 39,1567 28,2357 10,3 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:13 19-08-2025 39,16917 28,235 5,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:58 19-08-2025 39,20639 28,22333 6,16 1,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:18:58 19-08-2025 39,195 28,2295 8,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:15 19-08-2025 39,19167 28,12694 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:15 19-08-2025 39,20222 28,11333 7 1,4
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 13:16:40 19-08-2025 39,1705 28,0305 11 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:39 19-08-2025 39,21139 28,14917 11,87 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:15:09 19-08-2025 39,2575 28,1593 9,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:08 19-08-2025 39,22528 28,16694 12,11 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:14:11 19-08-2025 39,23917 28,07556 7 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:14:11 19-08-2025 39,2072 28,076 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:13:41 19-08-2025 39,19306 28,10694 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:13:40 19-08-2025 39,2085 28,1505 8,8 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 13:11:23 19-08-2025 38,1225 38,27028 7 2,4
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 13:11:22 19-08-2025 38,1055 38,248 2,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:11:00 19-08-2025 39,2175 28,16722 6,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:31 19-08-2025 39,20306 28,16944 7,57 1,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:41 19-08-2025 39,2277 28,1845 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:40 19-08-2025 39,25361 28,16972 4,82 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:56 19-08-2025 39,15278 28,19528 6,81 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:31 19-08-2025 39,25111 28,12667 7,22 1
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:18 19-08-2025 39,45194 28,11889 6,88 1,6
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:18 19-08-2025 39,4692 28,1213 10,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:22 19-08-2025 39,235 28,10722 9,4 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:45 19-08-2025 39,4725 28,13639 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:47 19-08-2025 39,25333 28,0425 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:29 19-08-2025 39,23611 27,99556 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:44:12 19-08-2025 39,25028 28,10583 6,01 2
Battalgazi (Malatya) 12:42:12 19-08-2025 38,35778 38,41944 17,17 1,3
Merkez (Elazığ) 12:39:00 19-08-2025 38,58 39,26944 6,87 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:19 19-08-2025 39,25972 28,09139 7,01 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:34:28 19-08-2025 39,26667 28,10667 9,97 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:01 19-08-2025 39,25028 28,08611 9,05 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:52 19-08-2025 39,20806 28,16167 7,65 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:14 19-08-2025 39,26778 28,10833 10,89 1,4
Hekimhan (Malatya) 12:23:52 19-08-2025 38,98194 37,91583 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:08 19-08-2025 39,23194 28,18611 4,86 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:45 19-08-2025 39,2625 28,34472 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:35 19-08-2025 39,25028 28,06444 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:13:36 19-08-2025 39,20083 28,15333 6,52 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:58 19-08-2025 39,18833 28,08611 4,22 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:06:53 19-08-2025 39,25944 28,04139 7 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:06:53 19-08-2025 39,2605 28,0043 2,8 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:05:24 19-08-2025 38,35333 38,30278 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:05:05 19-08-2025 39,24333 28,0025 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:41 19-08-2025 39,27528 28,17056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:34 19-08-2025 39,25111 28,055 7 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:34 19-08-2025 39,2095 28,0335 9,2 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 12:01:11 19-08-2025 38,30278 38,09472 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:51:19 19-08-2025 39,27361 28,21361 8,44 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:33 19-08-2025 39,20278 28,16917 6,28 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:47:12 19-08-2025 39,22194 28,17444 5,96 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:47:12 19-08-2025 39,2008 28,1702 9,9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:16 19-08-2025 39,24194 28,14167 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:35:00 19-08-2025 39,18833 28,12333 6,69 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:57 19-08-2025 39,25111 28,03583 7 1,6
BUKRECIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:57 19-08-2025 39,2677 27,9475 7,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:31 19-08-2025 39,20472 28,11083 6,62 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:26:10 19-08-2025 39,22361 27,99861 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:24:18 19-08-2025 39,27028 28,08583 6,8 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:28 19-08-2025 39,27528 28,05139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:19:15 19-08-2025 39,35139 28,04444 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:18:24 19-08-2025 39,26 28,03611 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:12:59 19-08-2025 39,17778 28,19472 6,91 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:30 19-08-2025 39,20417 28,30028 7,09 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:09:09 19-08-2025 39,14972 28,24806 6,23 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:06:08 19-08-2025 39,27667 28,00889 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:01:20 19-08-2025 39,19417 28,10694 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:59:30 19-08-2025 39,23806 28,22361 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:59:29 19-08-2025 39,2098 28,1785 13,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:58:35 19-08-2025 39,17167 28,17833 5,47 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:58:35 19-08-2025 39,1642 28,2625 5,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:50:31 19-08-2025 39,19111 28,20722 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:48:31 19-08-2025 39,1925 28,18389 6,87 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:46:22 19-08-2025 39,20167 28,19306 6,23 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:32 19-08-2025 39,24694 28,00194 7 1,7
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:31 19-08-2025 39,2595 27,97 9,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:43:36 19-08-2025 39,19639 28,21056 8,72 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:40:05 19-08-2025 39,26222 28,03583 7 1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:40:05 19-08-2025 39,2733 28,0512 7,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:36:29 19-08-2025 39,25861 28,11139 6,53 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:35:54 19-08-2025 39,24861 28,17583 4,35 2,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 10:35:54 19-08-2025 39,2398 28,1727 9 3
Sındırgı (Balıkesir) 10:33:46 19-08-2025 39,15 28,17194 4,26 1,2
SARILAR-AKHISAR (MANISA) 10:33:46 19-08-2025 39,084 28,0098 12,4 1,1
Sorgun (Yozgat) 10:29:04 19-08-2025 39,84556 35,05639 7 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:27:18 19-08-2025 39,18917 28,17028 6,6 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:27:18 19-08-2025 39,1925 28,1445 8,4 2,8
KUREKCI-GORDES (MANISA) 10:26:49 19-08-2025 38,855 28,2992 4,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:39 19-08-2025 39,26278 28,09889 7,27 1,3
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:25:38 19-08-2025 39,2722 28,1482 8,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:39 19-08-2025 39,25139 28,09639 13,86 1,4
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 10:19:32 19-08-2025 38,9953 28,0968 18,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:29 19-08-2025 39,27528 28,33667 7 1,3
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:17:37 19-08-2025 40,10167 28,52389 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:28 19-08-2025 39,23528 28,26222 5,71 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:39 19-08-2025 39,25472 28,32111 6,84 1,2
EGE DENIZI 10:10:08 19-08-2025 36,6808 25,5762 18 3,1
EGE DENIZI 10:10:08 19-08-2025 36,657 25,686 11,2 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:43 19-08-2025 39,18639 28,18417 8,23 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:42 19-08-2025 39,2048 28,1788 12,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:01:47 19-08-2025 39,2575 28,10778 5,52 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:58:44 19-08-2025 39,2125 28,04667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:55:46 19-08-2025 39,15861 28,22111 6,63 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:52:51 19-08-2025 39,22556 28,1625 5,07 0,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:50:36 19-08-2025 39,2493 29,0152 8,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:44:57 19-08-2025 39,12333 28,28472 7 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:44:56 19-08-2025 39,1443 28,2712 11,3 1,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 09:43:41 19-08-2025 39,2267 28,1652 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:43:40 19-08-2025 39,25667 28,18361 6,04 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:42:06 19-08-2025 39,20611 28,19639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:38:33 19-08-2025 39,1775 28,15444 4,05 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:11 19-08-2025 39,19611 28,18861 9,05 1,2
Sincik (Adıyaman) 09:35:23 19-08-2025 37,97 38,44028 7 1,9
YAGIZATLI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:35:23 19-08-2025 37,9943 38,4165 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:30:32 19-08-2025 39,21333 28,24194 5,07 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:30:32 19-08-2025 39,1847 28,2245 7,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:52 19-08-2025 39,22778 28,18583 6,38 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:52 19-08-2025 39,2085 28,1993 9,4 2,2
Doğanşehir (Malatya) 09:28:16 19-08-2025 38,02472 37,67194 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:21:53 19-08-2025 39,21944 28,10583 5,24 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:21:53 19-08-2025 39,173 28,0672 9,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:26 19-08-2025 39,18944 28,06833 7 0,9
Sulusaray (Tokat) 09:19:15 19-08-2025 40,08667 36,01667 7,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:16:29 19-08-2025 39,23667 28,04444 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:46 19-08-2025 39,20889 28,23472 2,36 2,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:11:46 19-08-2025 39,1928 28,2287 14,3 2,4
KOBAKLAR-GORDES (MANISA) 09:09:10 19-08-2025 39,0887 28,34 5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:08 19-08-2025 39,17694 28,18806 5,15 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:05:24 19-08-2025 39,20528 28,1775 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:24 19-08-2025 39,14111 28,19028 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:56:01 19-08-2025 39,18639 28,15167 7,28 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:56:01 19-08-2025 39,1742 28,243 15,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:46 19-08-2025 39,19083 28,20306 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:24 19-08-2025 39,23444 27,99556 7 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:48:24 19-08-2025 39,231 27,9718 8,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:32 19-08-2025 39,23389 27,98694 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:40:39 19-08-2025 39,22111 28,01 7 1,4
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 08:40:37 19-08-2025 39,2095 27,9327 9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:03 19-08-2025 39,20333 28,15639 7 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:03 19-08-2025 39,1837 28,1398 12,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:20 19-08-2025 39,24528 28,05389 7 1,7
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:18 19-08-2025 39,3005 27,975 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:32:21 19-08-2025 39,21306 28,15361 7 1,3
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:32:20 19-08-2025 39,251 28,105 6,3 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:31:22 19-08-2025 39,1875 28,17472 7 1,3
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:31:22 19-08-2025 39,2188 28,1143 5,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:30:18 19-08-2025 39,13611 28,2725 7 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:30:17 19-08-2025 39,2213 28,2028 7,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:28:41 19-08-2025 39,21556 28,17944 10,25 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:28:41 19-08-2025 39,1952 28,1328 13,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:40 19-08-2025 39,20778 28,20278 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:24:40 19-08-2025 39,2182 28,2168 8,1 1,5
Salihli (Manisa) 08:23:07 19-08-2025 38,48861 28,12389 7 1,7
CAMURHAMAMI-SALIHLI (MANISA) 08:23:07 19-08-2025 38,4575 28,05 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:37 19-08-2025 39,1875 28,17556 8,04 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:36 19-08-2025 39,1783 28,166 11,6 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:02:25 19-08-2025 39,1538 28,1847 11,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:44 19-08-2025 39,1475 28,21944 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:01:44 19-08-2025 39,1837 28,2228 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:00:47 19-08-2025 39,25444 28,13667 11,38 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:00:46 19-08-2025 39,235 28,1082 16,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:45 19-08-2025 39,20889 28,23389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:55:55 19-08-2025 39,24639 28,14806 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:55 19-08-2025 39,234 28,1385 7,6 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:55:23 19-08-2025 39,2188 28,0797 11,4 1,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:54:58 19-08-2025 39,2378 28,1393 7,3 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 07:53:56 19-08-2025 38,12667 36,57306 7 2
MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:53:55 19-08-2025 38,1095 36,4947 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:50:45 19-08-2025 39,22528 28,00278 6,22 1,2
Tuz Gölü - [10.01 km] Cihanbeyli (Konya) 07:49:37 19-08-2025 38,81639 33,12667 7,01 1,9
SAGLIK-CIHANBEYLI (KONYA) 07:49:36 19-08-2025 38,8007 33,1442 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:46:12 19-08-2025 39,20972 28,23306 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:43:31 19-08-2025 39,20417 28,18333 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:31 19-08-2025 39,1817 28,1547 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:42:17 19-08-2025 39,20583 28,15194 8,16 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:29:39 19-08-2025 39,1913 28,1787 9,3 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:27:34 19-08-2025 39,161 28,1457 10,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:27:33 19-08-2025 39,18639 28,18417 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:26:46 19-08-2025 39,16833 28,19222 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:26:45 19-08-2025 39,1508 28,1173 9,4 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:24:56 19-08-2025 39,2075 28,15833 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:24:56 19-08-2025 39,1932 28,1545 13 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:13 19-08-2025 39,14472 28,205 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:12 19-08-2025 39,1853 28,1163 4 1,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:13:50 19-08-2025 34,2952 25,3752 9,3 3,3
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 07:13:36 19-08-2025 33,9092 25,4527 5,8 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:50 19-08-2025 39,24389 28,07306 7 2,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:07:50 19-08-2025 39,2462 28,027 14 2,1
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 07:06:01 19-08-2025 38,1743 36,7627 6,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:01:42 19-08-2025 39,23694 28,11389 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:01:42 19-08-2025 39,231 28,1128 7,7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:56:54 19-08-2025 39,202 28,1295 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:47:13 19-08-2025 39,24111 28,06472 7,27 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:47:13 19-08-2025 39,2168 28,029 9,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:33:11 19-08-2025 39,20333 28,195 6,12 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:11 19-08-2025 39,1722 28,2053 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:29:58 19-08-2025 39,17528 28,20278 6,16 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:29:57 19-08-2025 39,1838 28,1627 9,9 1,7
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:25:58 19-08-2025 39,2612 28,1295 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:25:57 19-08-2025 39,26028 28,10833 8,52 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:20:09 19-08-2025 39,1818 28,1393 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:20:08 19-08-2025 39,22472 28,19111 7,08 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:17:41 19-08-2025 39,20917 28,18917 7 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:17:41 19-08-2025 39,2118 28,171 11,8 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:08 19-08-2025 39,24306 28,10528 10,19 1,6
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:08 19-08-2025 39,2738 28,1425 11 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:54 19-08-2025 39,19361 28,21056 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:53 19-08-2025 39,1907 28,1618 8,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:10:48 19-08-2025 39,23194 28,15361 9,94 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:10:48 19-08-2025 39,2292 28,1275 12,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:02:18 19-08-2025 39,20111 28,21389 7 3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:02:18 19-08-2025 39,1997 28,199 10,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:11 19-08-2025 39,21833 28,19861 6,81 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:02 19-08-2025 39,244 28,112 13,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:36 19-08-2025 39,23972 28,20583 7,13 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:36 19-08-2025 39,1653 28,2288 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:48:36 19-08-2025 39,18889 28,23083 7 1,1
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 05:48:08 19-08-2025 38,4565 37,3362 11,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:47:20 19-08-2025 39,1875 28,21111 7 2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:47:20 19-08-2025 39,2002 28,2055 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:45:26 19-08-2025 39,23667 28,12556 6,28 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:45:25 19-08-2025 39,2142 28,1367 12,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:03 19-08-2025 39,1875 28,20056 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:43:29 19-08-2025 39,22222 28,20861 6,66 1,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:43:28 19-08-2025 39,2013 28,2893 9,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:40:43 19-08-2025 39,22 28,20278 7,02 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:40:43 19-08-2025 39,2077 28,1713 9,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:39:36 19-08-2025 39,21778 28,20944 6,34 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:39:36 19-08-2025 39,199 28,1955 14,3 3,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:31:29 19-08-2025 39,2073 28,183 11,7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:27:23 19-08-2025 39,1892 28,1142 8,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:27:22 19-08-2025 39,22667 28,11611 8,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:51 19-08-2025 39,17722 28,21389 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:51 19-08-2025 39,1798 28,1888 11,8 1,4
Van Gölü - [17.47 km] Tuşba (Van) 05:22:12 19-08-2025 38,66 42,98917 7 1,9
VAN GOLU 05:22:11 19-08-2025 38,5808 43,038 20,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:55 19-08-2025 39,18944 28,20694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:20:43 19-08-2025 39,16583 28,16667 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:19:02 19-08-2025 39,21889 28,12861 9,7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:19:02 19-08-2025 39,211 28,1145 14,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:58 19-08-2025 39,19972 28,18611 7 1,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:58 19-08-2025 39,1862 28,1748 11,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:10:32 19-08-2025 39,1752 28,1642 13,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:31 19-08-2025 39,20056 28,20083 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:08:37 19-08-2025 39,21472 28,20861 8,7 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:08:37 19-08-2025 39,1867 28,1897 13 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:04:15 19-08-2025 39,24972 27,99917 8,67 1,8
EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:04:15 19-08-2025 39,25 27,9867 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:15 19-08-2025 39,20806 28,19222 6,22 3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:14 19-08-2025 39,182 28,1675 8,5 3,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:41 19-08-2025 39,185 28,20556 7,38 3,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:58:41 19-08-2025 39,1905 28,1913 10,5 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:02 19-08-2025 39,18833 28,20278 6,15 3,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:02 19-08-2025 39,1955 28,194 11,8 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:46:11 19-08-2025 39,1932 28,097 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:44:15 19-08-2025 39,20694 28,12667 7,23 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:44:14 19-08-2025 39,1993 28,1312 19,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:41:57 19-08-2025 39,17667 28,17306 7,56 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:41:57 19-08-2025 39,1465 28,1707 11,7 1,3
EGE DENIZI 04:38:21 19-08-2025 36,5935 25,4905 6,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:33:21 19-08-2025 39,19639 28,20056 12,75 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:33:21 19-08-2025 39,1992 28,166 10,5 2,2
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 04:26:03 19-08-2025 36,9703 28,2983 16,7 1,5
Marmaris (Muğla) 04:26:02 19-08-2025 36,95111 28,27083 17,68 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:02 19-08-2025 39,1798 28,1562 8,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:01 19-08-2025 39,23 28,18972 8,7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:17:22 19-08-2025 39,209 28,0258 4 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:16:02 19-08-2025 39,1682 28,1152 12,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:16:01 19-08-2025 39,17306 28,18722 8,46 1,8
Menderes (İzmir) 04:13:24 19-08-2025 38,01083 27,21556 7,64 1,5
CILE-MENDERES (IZMIR) 04:13:23 19-08-2025 38,038 27,1253 6,2 1,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 04:10:32 19-08-2025 39,1498 28,0728 7,8 1,4
Akhalkalaki, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.67 km] Çıldır (Ardahan) 04:09:22 19-08-2025 41,42361 43,44694 7,03 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:27 19-08-2025 39,18778 28,10861 9,52 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:04:27 19-08-2025 39,2013 28,1057 15,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:03:29 19-08-2025 39,15833 28,19389 6,98 1,1
ANDIL-KOZAN (ADANA) 04:03:20 19-08-2025 37,5375 35,7795 5,3 1,1
Kozan (Adana) 04:03:19 19-08-2025 37,62111 35,87639 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:36 19-08-2025 39,205 28,13639 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:02:35 19-08-2025 39,1915 28,1248 8,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:18 19-08-2025 39,15972 28,16833 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:43:34 19-08-2025 39,1995 28,092 16,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:46 19-08-2025 39,26056 28,08889 17,8 1,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:43 19-08-2025 39,2625 28,115 6,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:38:44 19-08-2025 39,21861 28,12389 14,02 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:38:43 19-08-2025 39,2433 28,1345 12,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:33:41 19-08-2025 39,165 28,1035 9 1,7
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 03:29:58 19-08-2025 39,1833 28,0205 21,5 1,2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:28:37 19-08-2025 39,2433 28,1137 21 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:26:51 19-08-2025 39,18028 28,15 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:38 19-08-2025 39,1522 28,1067 10,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:29 19-08-2025 39,1775 28,18361 7,32 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:04 19-08-2025 39,1575 28,16833 7 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:04 19-08-2025 39,1907 28,1413 13 3
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:55 19-08-2025 39,16944 28,14389 11,24 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:54 19-08-2025 39,199 28,1152 11,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:15 19-08-2025 39,18528 28,08611 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:15 19-08-2025 39,2143 28,069 8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:14:42 19-08-2025 39,2375 28,03583 18,14 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:14:39 19-08-2025 39,2522 28,0477 13 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:28 19-08-2025 39,22 28,18167 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:13:28 19-08-2025 39,1917 28,1412 9,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:31 19-08-2025 39,14722 28,19111 7 1
Tuşba (Van) 02:57:21 19-08-2025 38,68722 43,33833 10,41 2,2
YUMRUTEPE (VAN) 02:57:21 19-08-2025 38,6978 43,2973 6,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:50:38 19-08-2025 39,15 28,13056 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:50:38 19-08-2025 39,1573 28,0982 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:36:11 19-08-2025 39,23444 28,14806 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:34:45 19-08-2025 39,1825 28,12083 15,31 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:34:42 19-08-2025 39,2338 28,1145 8,4 2,1
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 02:33:48 19-08-2025 38,4352 37,339 5,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:54 19-08-2025 39,18194 28,15583 7 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:30:53 19-08-2025 39,1945 28,1427 12,5 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:21:53 19-08-2025 39,19833 28,22111 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:21:53 19-08-2025 39,1802 28,2133 10,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:21 19-08-2025 39,19278 28,20111 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:16:21 19-08-2025 39,1707 28,1605 22,1 1,5
OZAL (MALATYA) 02:15:57 19-08-2025 38,3687 38,183 17,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:12:01 19-08-2025 39,12528 28,20083 16,17 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:11:58 19-08-2025 39,18389 28,16083 7 3,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:11:58 19-08-2025 39,2018 28,138 7,5 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:38 19-08-2025 39,12833 28,13889 19,28 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:36 19-08-2025 39,1885 28,114 8,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:07:14 19-08-2025 39,24389 28,16444 7 2,9
SINDIRGI (BALIKESIR) 02:07:14 19-08-2025 39,2385 28,1688 10,8 2,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:52:29 19-08-2025 39,1917 28,1647 12,3 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:30 19-08-2025 39,2112 28,0983 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:49 19-08-2025 39,22583 28,1575 7 3,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:48 19-08-2025 39,2425 28,151 11,1 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:47:12 19-08-2025 39,25694 28,14556 7 3,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:47:11 19-08-2025 39,2447 28,1765 11,7 3,6
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...