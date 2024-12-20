Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Aralık 2024

20 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 08:31:12 20-12-2024 38,26833 38,15556 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 08:08:02 20-12-2024 38,15694 38,5225 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 08:05:28 20-12-2024 39,36222 28,26861 9,45 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:54:00 20-12-2024 38,24083 38,05806 10,97 1,7
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 07:53:59 20-12-2024 38,2287 38,0527 10,5 1,7
Tuşba (Van) 07:51:17 20-12-2024 38,75111 43,37194 6,99 1,6
Pütürge (Malatya) 07:11:54 20-12-2024 38,24722 38,74167 10,39 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 07:11:54 20-12-2024 38,2577 38,7593 6,5 1,9
Pütürge (Malatya) 06:52:44 20-12-2024 38,21611 38,70778 7,06 0,9
Merkez (Bolu) 06:52:37 20-12-2024 40,82722 31,85889 11,49 1,2
Pütürge (Malatya) 06:49:25 20-12-2024 38,23278 38,59222 13,17 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:34:51 20-12-2024 38,22361 38,06056 16,18 1,3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 06:34:51 20-12-2024 38,2287 37,9897 17,9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:23:59 20-12-2024 38,22417 38,11306 7 0,9
Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla) 06:17:37 20-12-2024 36,87583 26,55694 8,86 1,5
Aladağ (Adana) 06:02:32 20-12-2024 37,6575 35,37194 7 1,6
Bucak (Burdur) 05:52:10 20-12-2024 37,51528 30,55833 7,01 1,4
ALKAYA-BUCAK (BURDUR) 05:52:10 20-12-2024 37,5415 30,5452 5 1,6
Torbalı (İzmir) 05:47:23 20-12-2024 38,135 27,32556 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 05:44:40 20-12-2024 38,42667 39,22667 7 2,5
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 05:44:39 20-12-2024 38,4495 39,2325 5,5 2,5
Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya) 05:37:53 20-12-2024 36,14278 31,33583 16,3 1,9
AKDENIZ 05:37:53 20-12-2024 36,1427 31,2937 11,2 2,2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.66 km] Urla (İzmir) 05:33:07 20-12-2024 38,41833 26,64861 6,98 1,5
Şaphane (Kütahya) 05:21:17 20-12-2024 38,85778 29,13278 6,51 1,1
Elmalı (Antalya) 05:19:33 20-12-2024 36,6425 30,04056 7 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 04:57:07 20-12-2024 38,09111 36,77528 7 1,2
YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:57:05 20-12-2024 38,0212 36,737 26 1,3
Marmara Denizi - [04.92 km] Karacabey (Bursa) 04:39:50 20-12-2024 40,40194 28,47111 9,1 2
BOGAZ-KARACABEY (BURSA) 04:39:50 20-12-2024 40,395 28,4537 11,8 2,3
Tercan (Erzincan) 04:32:40 20-12-2024 39,835 40,55222 7,01 1,3
Yeşilova (Burdur) 04:28:26 20-12-2024 37,60306 29,95639 7 2,1
BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) 04:28:25 20-12-2024 37,6308 29,918 5 2,3
Çemişgezek (Tunceli) 04:21:31 20-12-2024 39,10361 39,01083 7 1
GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) 04:21:30 20-12-2024 39,1073 39,0323 17,9 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 03:58:52 20-12-2024 37,99278 38,3575 3,97 0,8
Doğanşehir (Malatya) 03:30:38 20-12-2024 38,03694 37,70944 4,62 1
Yayladere (Bingöl) 03:27:37 20-12-2024 39,15139 40,07083 7,02 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 03:27:06 20-12-2024 37,08472 36,88528 6,95 2,2
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:27:05 20-12-2024 37,083 36,8848 5,4 2,1
Marmaris (Muğla) 03:22:44 20-12-2024 36,89056 28,25972 7 1
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 03:22:44 20-12-2024 36,8753 28,22 12,3 1,2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.98 km] Mudanya (Bursa) 03:09:09 20-12-2024 40,42583 28,80611 4,99 1,6
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) REVIZE01 (2024.12.20 03:09:09) 03:09:09 20-12-2024 40,4037 28,838 10,2 1,8
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.69 km] Mudanya (Bursa) 03:07:03 20-12-2024 40,41583 28,84139 6,62 2,1
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 03:07:03 20-12-2024 40,4037 28,8297 8 2,4
Bulanık (Muş) 03:04:50 20-12-2024 39,07083 42,28861 10,13 1,1
Altıntaş (Kütahya) 02:59:18 20-12-2024 39,02056 30,1625 3,98 1
Sarayköy (Denizli) 02:57:21 20-12-2024 37,91639 28,76167 7,05 1
Sarayköy (Denizli) 02:56:00 20-12-2024 37,91861 28,77444 7 0,8
Çal (Denizli) 02:47:59 20-12-2024 38,02583 29,51 5,92 1,3
BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI) 02:47:59 20-12-2024 37,9938 29,5335 9,8 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 02:42:56 20-12-2024 38,085 36,62222 5,67 1,6
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:42:56 20-12-2024 38,1227 36,6787 5,4 1,7
Kadışehri (Yozgat) 02:23:24 20-12-2024 39,91361 35,82389 11,96 1,1
Biga (Çanakkale) 02:01:04 20-12-2024 40,43833 27,15917 10,72 1,8
AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) 02:01:03 20-12-2024 40,4293 27,1518 15,6 1,9
Ege Denizi - [26.37 km] Seferihisar (İzmir) 01:39:43 20-12-2024 37,83583 26,88389 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:36:45 20-12-2024 37,82167 36,26861 7 1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.19 km] Mudanya (Bursa) 01:29:33 20-12-2024 40,42222 28,82722 7,26 2,1
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 01:29:33 20-12-2024 40,4005 28,8192 8,1 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:24:20 20-12-2024 38,0675 37,50111 5,99 1,8
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:24:19 20-12-2024 38,0845 37,5188 6 2
Yeşilova (Burdur) 01:17:12 20-12-2024 37,50361 29,95333 8,31 1,1
Kınık (İzmir) 01:13:10 20-12-2024 39,02611 27,50167 7,01 1
Palu (Elazığ) 00:50:01 20-12-2024 38,68917 39,9075 6,53 1,3
Sivrice (Elazığ) 00:42:05 20-12-2024 38,36167 39,07111 6,98 1
Doğanşehir (Malatya) 00:27:10 20-12-2024 38,08889 37,77472 6,24 1,1
Kale (Malatya) 00:16:30 20-12-2024 38,35333 38,73111 11,91 1
Yeşilova (Burdur) 00:09:37 20-12-2024 37,60972 29,94111 5,87 1,8
YARISLI-YESILOVA (BURDUR) 00:09:37 20-12-2024 37,6028 29,9638 3 2
Merkez (Osmaniye) 23:30:48 19-12-2024 37,22694 36,10083 7,09 1,5
BIRKENT-CEYHAN (ADANA) 23:30:47 19-12-2024 37,2022 36,0353 14 1,5
Dumlupınar (Kütahya) 23:25:05 19-12-2024 38,90111 29,95917 7 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 23:23:00 19-12-2024 37,16028 36,67722 7 1,5
GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 23:23:00 19-12-2024 37,1247 36,7458 8,9 1,6
Artova (Tokat) 23:10:10 19-12-2024 40,07861 36,06 6,75 1
Marmara Denizi - [05.02 km] Karacabey (Bursa) 22:42:09 19-12-2024 40,40694 28,48917 6,02 0,9
Pamukkale (Denizli) 22:32:29 19-12-2024 37,99028 29,08917 14,93 0,9
Pütürge (Malatya) 22:25:12 19-12-2024 38,21972 38,79194 7 1,3
Çerkeş (Çankırı) 22:12:36 19-12-2024 40,73444 32,85861 10,12 1
Güney (Denizli) 22:03:22 19-12-2024 38,07583 29,05722 10,73 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.27 km] Kuşadası (Aydın) 21:59:06 19-12-2024 37,83806 27,19417 8,8 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 21:52:08 19-12-2024 37,32444 36,88417 6,96 1,7
BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) 21:52:07 19-12-2024 37,316 36,8788 7,6 1,7
Merkez (Hakkari) 21:49:05 19-12-2024 37,40639 43,77972 7 1,7
Pamukkale (Denizli) 21:44:30 19-12-2024 37,68611 29,15806 16,65 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 21:39:10 19-12-2024 38,19139 38,0275 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 21:34:18 19-12-2024 38,09167 38,42944 7 1
Akdeniz - [19.32 km] Fethiye (Muğla) 21:16:51 19-12-2024 36,495 28,89861 7,21 1
Kemah (Erzincan) 21:16:14 19-12-2024 39,73389 38,8975 10,52 2,2
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 21:16:13 19-12-2024 39,7453 38,9468 2,4 2,4
Gördes (Manisa) 21:16:09 19-12-2024 38,76806 28,09028 4,16 1,4
Kemah (Erzincan) 21:11:56 19-12-2024 39,73861 38,90861 11,06 1,5
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 21:11:56 19-12-2024 39,7457 38,9533 12,2 1,6
Kemah (Erzincan) 20:58:46 19-12-2024 39,72528 38,89833 12,47 2,1
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 20:58:46 19-12-2024 39,7213 38,9253 3,5 2,3
Marmara Denizi - [03.80 km] Merkez (Yalova) 20:57:22 19-12-2024 40,69 29,25944 9,89 2,3
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 20:57:22 19-12-2024 40,7048 29,26 8,7 2,5
Kemah (Erzincan) 20:40:40 19-12-2024 39,73306 38,89556 11,39 1,9
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 20:40:40 19-12-2024 39,7217 38,9252 8,5 2,2
Refahiye (Erzincan) 20:35:20 19-12-2024 39,74222 38,90472 8,01 2,2
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 20:35:19 19-12-2024 39,7257 38,9283 1,1 2,3
Çerkeş (Çankırı) 20:26:51 19-12-2024 40,73361 32,85361 8,46 1
Ege Denizi - [82.70 km] Datça (Muğla) 20:24:50 19-12-2024 35,95556 27,32611 6,17 1
Ege Denizi - [30.32 km] Söke (Aydın) 20:06:00 19-12-2024 37,60639 26,83556 7,02 1,7
EGE DENIZI 20:05:59 19-12-2024 37,5542 26,7617 5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 19:15:18 19-12-2024 39,37639 28,26694 7,44 2,5
ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) 19:15:18 19-12-2024 39,3835 28,268 8,9 2,8
Ege Denizi - Edremit Körfezi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:55:21 19-12-2024 39,44417 26,53889 7 1,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.83 km] Mudanya (Bursa) 18:51:44 19-12-2024 40,41806 28,8375 7 1,8
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 18:51:43 19-12-2024 40,4117 28,8413 15,3 2,2
Ege Denizi - Saros Körfezi - [08.90 km] Eceabat (Çanakkale) 18:08:12 19-12-2024 40,395 26,28861 6,93 1,3
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 18:08:11 19-12-2024 40,4637 26,2355 15 1,2
Kadirli (Osmaniye) 17:19:56 19-12-2024 37,26944 36,10056 6,99 1,7
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 17:19:54 19-12-2024 37,2875 36,2255 7,8 2
Merkez (Çorum) 17:17:18 19-12-2024 40,51722 34,63917 7,02 1
YUNANISTAN 17:00:24 19-12-2024 39,3162 23,5882 5,5 2,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 16:57:04 19-12-2024 37,51333 37,20639 11,47 2,6
YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 16:57:04 19-12-2024 37,4933 37,2283 6,1 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 16:45:24 19-12-2024 39,35361 28,31722 7 1,1
Çemişgezek (Tunceli) 16:42:49 19-12-2024 39,0975 39,02 7 1,3
Güney (Denizli) 16:33:30 19-12-2024 38,08528 29,06361 6,97 1,1
Yayladere (Bingöl) 16:13:41 19-12-2024 39,13833 40,06833 10,66 3
OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) 16:13:40 19-12-2024 39,1205 40,09 5 3,1
Bergama (İzmir) 16:05:21 19-12-2024 39,01083 27,13917 7 1,3
ESENTEPE-KARATAY (KONYA) 15:53:35 19-12-2024 38,0707 33,4072 9,1 1,1
KIBRIS-LAPTA 15:29:38 19-12-2024 35,3567 33,1635 0 1,2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.10 km] Mudanya (Bursa) 15:14:14 19-12-2024 40,41806 28,85333 6,27 1,6
ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) 15:14:13 19-12-2024 40,398 28,8047 6,9 1,8
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:39:07 19-12-2024 37,902 36,5098 5 1,9
Kırıkhan (Hatay) 14:22:56 19-12-2024 36,52556 36,35361 7,09 1,8
CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) 14:22:54 19-12-2024 36,6167 36,1982 5,4 1,5
Çiçekdağı (Kırşehir) 14:18:57 19-12-2024 39,56694 34,38694 11,99 1
Kulu (Konya) 14:12:30 19-12-2024 38,955 32,99833 6,98 1,1
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 14:09:25 19-12-2024 36,1412 33,6597 0 1,5
DISBUDAK-(ADIYAMAN) 13:31:46 19-12-2024 37,6678 38,352 15,3 1,5
Hisarcık (Kütahya) 13:29:11 19-12-2024 39,22111 29,25806 7 1,3
HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA) 13:29:09 19-12-2024 39,1985 29,2868 0 1,7
Soma (Manisa) 13:09:50 19-12-2024 39,14222 27,57278 7,08 1,4
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:06:39 19-12-2024 36,1657 34,3767 5 1,6
AKDENIZ 13:03:10 19-12-2024 35,5415 33,5482 5 2
Sivrice (Elazığ) 12:58:36 19-12-2024 38,43444 39,20056 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 12:57:18 19-12-2024 38,44194 39,2075 14,21 2,3
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 12:57:18 19-12-2024 38,4577 39,1755 8 2,3
Battalgazi (Malatya) 12:54:43 19-12-2024 38,20694 38,50972 7 1,4
Pütürge (Malatya) 12:52:46 19-12-2024 38,28806 38,77639 6,73 1
Kale (Malatya) 12:40:01 19-12-2024 38,35306 38,76722 9,39 1,2
Soma (Manisa) 12:30:52 19-12-2024 39,25472 27,73083 6,99 1,3
HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) 12:30:47 19-12-2024 39,3105 27,837 0 1,6
İslahiye (Gaziantep) 12:28:59 19-12-2024 37,14417 36,65417 7 2,2
KEBEN-SILIFKE (MERSIN) 12:28:40 19-12-2024 36,4028 33,7373 1 0,8
Akpınar (Kırşehir) 12:15:35 19-12-2024 39,56917 33,83722 6,61 1,3
Merkez (Niğde) 12:12:35 19-12-2024 38,32278 34,84083 7 1,6
AGCASAR-(NIGDE) 12:12:35 19-12-2024 38,292 34,724 13,1 1,4
ASAGITARLACIK-MAZGIRT (TUNCELI) 12:12:01 19-12-2024 38,9833 39,5328 9,5 1,5
Soma (Manisa) 12:06:26 19-12-2024 39,26778 27,7425 7,08 1,8
KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) 12:06:24 19-12-2024 39,3305 27,8675 2,6 2,2
Beşiri (Batman) 12:02:57 19-12-2024 37,94361 41,30778 7,99 1,7
ASMADERE-BESIRI (BATMAN) 12:02:55 19-12-2024 37,8923 41,3558 11,9 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 11:59:28 19-12-2024 37,78778 36,25694 7 1,1
COKRAN-(KAHRAMANMARAS) 11:59:21 19-12-2024 37,456 36,5365 27,1 1,1
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) 11:55:27 19-12-2024 38,2288 38,2822 26,1 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 11:55:26 19-12-2024 38,23083 38,09917 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 11:50:00 19-12-2024 38,33278 38,33806 5,83 1
Nurdağı (Gaziantep) 11:04:23 19-12-2024 37,10056 36,89528 7 1,5
TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP) 11:04:20 19-12-2024 37,1195 37,009 0 1,6
Sumbas (Osmaniye) 10:21:20 19-12-2024 37,60278 36,02083 7 1,4
Karesi (Balıkesir) 10:19:29 19-12-2024 39,76222 27,89167 0,71 1,4
TURPLU-(BALIKESIR) 10:19:28 19-12-2024 39,7558 27,7005 7,7 1,4
Çemişgezek (Tunceli) 09:48:04 19-12-2024 39,12667 38,98778 7 1,2
BULGURTEPE-PERTEK (TUNCELI) 09:48:03 19-12-2024 38,99 39,1048 26,6 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 08:31:12 20-12-2024 38,26833 38,15556 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 08:08:02 20-12-2024 38,15694 38,5225 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 08:05:28 20-12-2024 39,36222 28,26861 9,45 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:54:00 20-12-2024 38,24083 38,05806 10,97 1,7
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 07:53:59 20-12-2024 38,2287 38,0527 10,5 1,7
Tuşba (Van) 07:51:17 20-12-2024 38,75111 43,37194 6,99 1,6
Pütürge (Malatya) 07:11:54 20-12-2024 38,24722 38,74167 10,39 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 07:11:54 20-12-2024 38,2577 38,7593 6,5 1,9
Pütürge (Malatya) 06:52:44 20-12-2024 38,21611 38,70778 7,06 0,9
Merkez (Bolu) 06:52:37 20-12-2024 40,82722 31,85889 11,49 1,2
Pütürge (Malatya) 06:49:25 20-12-2024 38,23278 38,59222 13,17 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:34:51 20-12-2024 38,22361 38,06056 16,18 1,3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 06:34:51 20-12-2024 38,2287 37,9897 17,9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:23:59 20-12-2024 38,22417 38,11306 7 0,9
Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla) 06:17:37 20-12-2024 36,87583 26,55694 8,86 1,5
Aladağ (Adana) 06:02:32 20-12-2024 37,6575 35,37194 7 1,6
Bucak (Burdur) 05:52:10 20-12-2024 37,51528 30,55833 7,01 1,4
ALKAYA-BUCAK (BURDUR) 05:52:10 20-12-2024 37,5415 30,5452 5 1,6
Torbalı (İzmir) 05:47:23 20-12-2024 38,135 27,32556 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 05:44:40 20-12-2024 38,42667 39,22667 7 2,5
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 05:44:39 20-12-2024 38,4495 39,2325 5,5 2,5
Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya) 05:37:53 20-12-2024 36,14278 31,33583 16,3 1,9
AKDENIZ 05:37:53 20-12-2024 36,1427 31,2937 11,2 2,2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.66 km] Urla (İzmir) 05:33:07 20-12-2024 38,41833 26,64861 6,98 1,5
Şaphane (Kütahya) 05:21:17 20-12-2024 38,85778 29,13278 6,51 1,1
Elmalı (Antalya) 05:19:33 20-12-2024 36,6425 30,04056 7 1,3
Afşin (Kahramanmaraş) 04:57:07 20-12-2024 38,09111 36,77528 7 1,2
YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:57:05 20-12-2024 38,0212 36,737 26 1,3
Marmara Denizi - [04.92 km] Karacabey (Bursa) 04:39:50 20-12-2024 40,40194 28,47111 9,1 2
BOGAZ-KARACABEY (BURSA) 04:39:50 20-12-2024 40,395 28,4537 11,8 2,3
Tercan (Erzincan) 04:32:40 20-12-2024 39,835 40,55222 7,01 1,3
Yeşilova (Burdur) 04:28:26 20-12-2024 37,60306 29,95639 7 2,1
BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) 04:28:25 20-12-2024 37,6308 29,918 5 2,3
Çemişgezek (Tunceli) 04:21:31 20-12-2024 39,10361 39,01083 7 1
GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) 04:21:30 20-12-2024 39,1073 39,0323 17,9 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 03:58:52 20-12-2024 37,99278 38,3575 3,97 0,8
Doğanşehir (Malatya) 03:30:38 20-12-2024 38,03694 37,70944 4,62 1
Yayladere (Bingöl) 03:27:37 20-12-2024 39,15139 40,07083 7,02 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 03:27:06 20-12-2024 37,08472 36,88528 6,95 2,2
KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 03:27:05 20-12-2024 37,083 36,8848 5,4 2,1
Marmaris (Muğla) 03:22:44 20-12-2024 36,89056 28,25972 7 1
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 03:22:44 20-12-2024 36,8753 28,22 12,3 1,2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.98 km] Mudanya (Bursa) 03:09:09 20-12-2024 40,42583 28,80611 4,99 1,6
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) REVIZE01 (2024.12.20 03:09:09) 03:09:09 20-12-2024 40,4037 28,838 10,2 1,8
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.69 km] Mudanya (Bursa) 03:07:03 20-12-2024 40,41583 28,84139 6,62 2,1
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 03:07:03 20-12-2024 40,4037 28,8297 8 2,4
Bulanık (Muş) 03:04:50 20-12-2024 39,07083 42,28861 10,13 1,1
Altıntaş (Kütahya) 02:59:18 20-12-2024 39,02056 30,1625 3,98 1
Sarayköy (Denizli) 02:57:21 20-12-2024 37,91639 28,76167 7,05 1
Sarayköy (Denizli) 02:56:00 20-12-2024 37,91861 28,77444 7 0,8
Çal (Denizli) 02:47:59 20-12-2024 38,02583 29,51 5,92 1,3
BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI) 02:47:59 20-12-2024 37,9938 29,5335 9,8 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 02:42:56 20-12-2024 38,085 36,62222 5,67 1,6
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:42:56 20-12-2024 38,1227 36,6787 5,4 1,7
Kadışehri (Yozgat) 02:23:24 20-12-2024 39,91361 35,82389 11,96 1,1
Biga (Çanakkale) 02:01:04 20-12-2024 40,43833 27,15917 10,72 1,8
AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) 02:01:03 20-12-2024 40,4293 27,1518 15,6 1,9
Ege Denizi - [26.37 km] Seferihisar (İzmir) 01:39:43 20-12-2024 37,83583 26,88389 7 1,1
Saimbeyli (Adana) 01:36:45 20-12-2024 37,82167 36,26861 7 1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.19 km] Mudanya (Bursa) 01:29:33 20-12-2024 40,42222 28,82722 7,26 2,1
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 01:29:33 20-12-2024 40,4005 28,8192 8,1 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:24:20 20-12-2024 38,0675 37,50111 5,99 1,8
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:24:19 20-12-2024 38,0845 37,5188 6 2
Yeşilova (Burdur) 01:17:12 20-12-2024 37,50361 29,95333 8,31 1,1
Kınık (İzmir) 01:13:10 20-12-2024 39,02611 27,50167 7,01 1
Palu (Elazığ) 00:50:01 20-12-2024 38,68917 39,9075 6,53 1,3
Sivrice (Elazığ) 00:42:05 20-12-2024 38,36167 39,07111 6,98 1
Doğanşehir (Malatya) 00:27:10 20-12-2024 38,08889 37,77472 6,24 1,1
Kale (Malatya) 00:16:30 20-12-2024 38,35333 38,73111 11,91 1
Yeşilova (Burdur) 00:09:37 20-12-2024 37,60972 29,94111 5,87 1,8
YARISLI-YESILOVA (BURDUR) 00:09:37 20-12-2024 37,6028 29,9638 3 2
Merkez (Osmaniye) 23:30:48 19-12-2024 37,22694 36,10083 7,09 1,5
BIRKENT-CEYHAN (ADANA) 23:30:47 19-12-2024 37,2022 36,0353 14 1,5
Dumlupınar (Kütahya) 23:25:05 19-12-2024 38,90111 29,95917 7 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 23:23:00 19-12-2024 37,16028 36,67722 7 1,5
GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 23:23:00 19-12-2024 37,1247 36,7458 8,9 1,6
Artova (Tokat) 23:10:10 19-12-2024 40,07861 36,06 6,75 1
Marmara Denizi - [05.02 km] Karacabey (Bursa) 22:42:09 19-12-2024 40,40694 28,48917 6,02 0,9
Pamukkale (Denizli) 22:32:29 19-12-2024 37,99028 29,08917 14,93 0,9
Pütürge (Malatya) 22:25:12 19-12-2024 38,21972 38,79194 7 1,3
Çerkeş (Çankırı) 22:12:36 19-12-2024 40,73444 32,85861 10,12 1
Güney (Denizli) 22:03:22 19-12-2024 38,07583 29,05722 10,73 1,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.27 km] Kuşadası (Aydın) 21:59:06 19-12-2024 37,83806 27,19417 8,8 1,1
Nurdağı (Gaziantep) 21:52:08 19-12-2024 37,32444 36,88417 6,96 1,7
BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) 21:52:07 19-12-2024 37,316 36,8788 7,6 1,7
Merkez (Hakkari) 21:49:05 19-12-2024 37,40639 43,77972 7 1,7
Pamukkale (Denizli) 21:44:30 19-12-2024 37,68611 29,15806 16,65 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 21:39:10 19-12-2024 38,19139 38,0275 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 21:34:18 19-12-2024 38,09167 38,42944 7 1
Akdeniz - [19.32 km] Fethiye (Muğla) 21:16:51 19-12-2024 36,495 28,89861 7,21 1
Kemah (Erzincan) 21:16:14 19-12-2024 39,73389 38,8975 10,52 2,2
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 21:16:13 19-12-2024 39,7453 38,9468 2,4 2,4
Gördes (Manisa) 21:16:09 19-12-2024 38,76806 28,09028 4,16 1,4
Kemah (Erzincan) 21:11:56 19-12-2024 39,73861 38,90861 11,06 1,5
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 21:11:56 19-12-2024 39,7457 38,9533 12,2 1,6
Kemah (Erzincan) 20:58:46 19-12-2024 39,72528 38,89833 12,47 2,1
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 20:58:46 19-12-2024 39,7213 38,9253 3,5 2,3
Marmara Denizi - [03.80 km] Merkez (Yalova) 20:57:22 19-12-2024 40,69 29,25944 9,89 2,3
YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 20:57:22 19-12-2024 40,7048 29,26 8,7 2,5
Kemah (Erzincan) 20:40:40 19-12-2024 39,73306 38,89556 11,39 1,9
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 20:40:40 19-12-2024 39,7217 38,9252 8,5 2,2
Refahiye (Erzincan) 20:35:20 19-12-2024 39,74222 38,90472 8,01 2,2
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) 20:35:19 19-12-2024 39,7257 38,9283 1,1 2,3
Çerkeş (Çankırı) 20:26:51 19-12-2024 40,73361 32,85361 8,46 1
Ege Denizi - [82.70 km] Datça (Muğla) 20:24:50 19-12-2024 35,95556 27,32611 6,17 1
Ege Denizi - [30.32 km] Söke (Aydın) 20:06:00 19-12-2024 37,60639 26,83556 7,02 1,7
EGE DENIZI 20:05:59 19-12-2024 37,5542 26,7617 5 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 19:15:18 19-12-2024 39,37639 28,26694 7,44 2,5
ADALI-BIGADIC (BALIKESIR) 19:15:18 19-12-2024 39,3835 28,268 8,9 2,8
Ege Denizi - Edremit Körfezi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:55:21 19-12-2024 39,44417 26,53889 7 1,1
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.83 km] Mudanya (Bursa) 18:51:44 19-12-2024 40,41806 28,8375 7 1,8
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 18:51:43 19-12-2024 40,4117 28,8413 15,3 2,2
Ege Denizi - Saros Körfezi - [08.90 km] Eceabat (Çanakkale) 18:08:12 19-12-2024 40,395 26,28861 6,93 1,3
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 18:08:11 19-12-2024 40,4637 26,2355 15 1,2
Kadirli (Osmaniye) 17:19:56 19-12-2024 37,26944 36,10056 6,99 1,7
KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) 17:19:54 19-12-2024 37,2875 36,2255 7,8 2
Merkez (Çorum) 17:17:18 19-12-2024 40,51722 34,63917 7,02 1
YUNANISTAN 17:00:24 19-12-2024 39,3162 23,5882 5,5 2,5
Pazarcık (Kahramanmaraş) 16:57:04 19-12-2024 37,51333 37,20639 11,47 2,6
YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 16:57:04 19-12-2024 37,4933 37,2283 6,1 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 16:45:24 19-12-2024 39,35361 28,31722 7 1,1
Çemişgezek (Tunceli) 16:42:49 19-12-2024 39,0975 39,02 7 1,3
Güney (Denizli) 16:33:30 19-12-2024 38,08528 29,06361 6,97 1,1
Yayladere (Bingöl) 16:13:41 19-12-2024 39,13833 40,06833 10,66 3
OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) 16:13:40 19-12-2024 39,1205 40,09 5 3,1
Bergama (İzmir) 16:05:21 19-12-2024 39,01083 27,13917 7 1,3
ESENTEPE-KARATAY (KONYA) 15:53:35 19-12-2024 38,0707 33,4072 9,1 1,1
KIBRIS-LAPTA 15:29:38 19-12-2024 35,3567 33,1635 0 1,2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.10 km] Mudanya (Bursa) 15:14:14 19-12-2024 40,41806 28,85333 6,27 1,6
ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) 15:14:13 19-12-2024 40,398 28,8047 6,9 1,8
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:39:07 19-12-2024 37,902 36,5098 5 1,9
Kırıkhan (Hatay) 14:22:56 19-12-2024 36,52556 36,35361 7,09 1,8
CINARLI-ISKENDERUN (HATAY) 14:22:54 19-12-2024 36,6167 36,1982 5,4 1,5
Çiçekdağı (Kırşehir) 14:18:57 19-12-2024 39,56694 34,38694 11,99 1
Kulu (Konya) 14:12:30 19-12-2024 38,955 32,99833 6,98 1,1
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 14:09:25 19-12-2024 36,1412 33,6597 0 1,5
DISBUDAK-(ADIYAMAN) 13:31:46 19-12-2024 37,6678 38,352 15,3 1,5
Hisarcık (Kütahya) 13:29:11 19-12-2024 39,22111 29,25806 7 1,3
HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA) 13:29:09 19-12-2024 39,1985 29,2868 0 1,7
Soma (Manisa) 13:09:50 19-12-2024 39,14222 27,57278 7,08 1,4
KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 13:06:39 19-12-2024 36,1657 34,3767 5 1,6
AKDENIZ 13:03:10 19-12-2024 35,5415 33,5482 5 2
Sivrice (Elazığ) 12:58:36 19-12-2024 38,43444 39,20056 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 12:57:18 19-12-2024 38,44194 39,2075 14,21 2,3
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 12:57:18 19-12-2024 38,4577 39,1755 8 2,3
Battalgazi (Malatya) 12:54:43 19-12-2024 38,20694 38,50972 7 1,4
Pütürge (Malatya) 12:52:46 19-12-2024 38,28806 38,77639 6,73 1
Kale (Malatya) 12:40:01 19-12-2024 38,35306 38,76722 9,39 1,2
Soma (Manisa) 12:30:52 19-12-2024 39,25472 27,73083 6,99 1,3
HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA) 12:30:47 19-12-2024 39,3105 27,837 0 1,6
İslahiye (Gaziantep) 12:28:59 19-12-2024 37,14417 36,65417 7 2,2
KEBEN-SILIFKE (MERSIN) 12:28:40 19-12-2024 36,4028 33,7373 1 0,8
Akpınar (Kırşehir) 12:15:35 19-12-2024 39,56917 33,83722 6,61 1,3
Merkez (Niğde) 12:12:35 19-12-2024 38,32278 34,84083 7 1,6
AGCASAR-(NIGDE) 12:12:35 19-12-2024 38,292 34,724 13,1 1,4
ASAGITARLACIK-MAZGIRT (TUNCELI) 12:12:01 19-12-2024 38,9833 39,5328 9,5 1,5
Soma (Manisa) 12:06:26 19-12-2024 39,26778 27,7425 7,08 1,8
KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) 12:06:24 19-12-2024 39,3305 27,8675 2,6 2,2
Beşiri (Batman) 12:02:57 19-12-2024 37,94361 41,30778 7,99 1,7
ASMADERE-BESIRI (BATMAN) 12:02:55 19-12-2024 37,8923 41,3558 11,9 1,5
Andırın (Kahramanmaraş) 11:59:28 19-12-2024 37,78778 36,25694 7 1,1
COKRAN-(KAHRAMANMARAS) 11:59:21 19-12-2024 37,456 36,5365 27,1 1,1
KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) 11:55:27 19-12-2024 38,2288 38,2822 26,1 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 11:55:26 19-12-2024 38,23083 38,09917 7 1,6
Battalgazi (Malatya) 11:50:00 19-12-2024 38,33278 38,33806 5,83 1
Nurdağı (Gaziantep) 11:04:23 19-12-2024 37,10056 36,89528 7 1,5
TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP) 11:04:20 19-12-2024 37,1195 37,009 0 1,6
Sumbas (Osmaniye) 10:21:20 19-12-2024 37,60278 36,02083 7 1,4
Karesi (Balıkesir) 10:19:29 19-12-2024 39,76222 27,89167 0,71 1,4
TURPLU-(BALIKESIR) 10:19:28 19-12-2024 39,7558 27,7005 7,7 1,4
Çemişgezek (Tunceli) 09:48:04 19-12-2024 39,12667 38,98778 7 1,2
BULGURTEPE-PERTEK (TUNCELI) 09:48:03 19-12-2024 38,99 39,1048 26,6 1,2
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