Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
20 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:31:12 20-12-2024
|38,26833
|38,15556
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|08:08:02 20-12-2024
|38,15694
|38,5225
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:05:28 20-12-2024
|39,36222
|28,26861
|9,45
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:54:00 20-12-2024
|38,24083
|38,05806
|10,97
|1,7
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|07:53:59 20-12-2024
|38,2287
|38,0527
|10,5
|1,7
|Tuşba (Van)
|07:51:17 20-12-2024
|38,75111
|43,37194
|6,99
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|07:11:54 20-12-2024
|38,24722
|38,74167
|10,39
|1,7
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|07:11:54 20-12-2024
|38,2577
|38,7593
|6,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|06:52:44 20-12-2024
|38,21611
|38,70778
|7,06
|0,9
|Merkez (Bolu)
|06:52:37 20-12-2024
|40,82722
|31,85889
|11,49
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|06:49:25 20-12-2024
|38,23278
|38,59222
|13,17
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:34:51 20-12-2024
|38,22361
|38,06056
|16,18
|1,3
|DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
|06:34:51 20-12-2024
|38,2287
|37,9897
|17,9
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:23:59 20-12-2024
|38,22417
|38,11306
|7
|0,9
|Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla)
|06:17:37 20-12-2024
|36,87583
|26,55694
|8,86
|1,5
|Aladağ (Adana)
|06:02:32 20-12-2024
|37,6575
|35,37194
|7
|1,6
|Bucak (Burdur)
|05:52:10 20-12-2024
|37,51528
|30,55833
|7,01
|1,4
|ALKAYA-BUCAK (BURDUR)
|05:52:10 20-12-2024
|37,5415
|30,5452
|5
|1,6
|Torbalı (İzmir)
|05:47:23 20-12-2024
|38,135
|27,32556
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|05:44:40 20-12-2024
|38,42667
|39,22667
|7
|2,5
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|05:44:39 20-12-2024
|38,4495
|39,2325
|5,5
|2,5
|Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya)
|05:37:53 20-12-2024
|36,14278
|31,33583
|16,3
|1,9
|AKDENIZ
|05:37:53 20-12-2024
|36,1427
|31,2937
|11,2
|2,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.66 km] Urla (İzmir)
|05:33:07 20-12-2024
|38,41833
|26,64861
|6,98
|1,5
|Şaphane (Kütahya)
|05:21:17 20-12-2024
|38,85778
|29,13278
|6,51
|1,1
|Elmalı (Antalya)
|05:19:33 20-12-2024
|36,6425
|30,04056
|7
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|04:57:07 20-12-2024
|38,09111
|36,77528
|7
|1,2
|YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:57:05 20-12-2024
|38,0212
|36,737
|26
|1,3
|Marmara Denizi - [04.92 km] Karacabey (Bursa)
|04:39:50 20-12-2024
|40,40194
|28,47111
|9,1
|2
|BOGAZ-KARACABEY (BURSA)
|04:39:50 20-12-2024
|40,395
|28,4537
|11,8
|2,3
|Tercan (Erzincan)
|04:32:40 20-12-2024
|39,835
|40,55222
|7,01
|1,3
|Yeşilova (Burdur)
|04:28:26 20-12-2024
|37,60306
|29,95639
|7
|2,1
|BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR)
|04:28:25 20-12-2024
|37,6308
|29,918
|5
|2,3
|Çemişgezek (Tunceli)
|04:21:31 20-12-2024
|39,10361
|39,01083
|7
|1
|GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|04:21:30 20-12-2024
|39,1073
|39,0323
|17,9
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:58:52 20-12-2024
|37,99278
|38,3575
|3,97
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|03:30:38 20-12-2024
|38,03694
|37,70944
|4,62
|1
|Yayladere (Bingöl)
|03:27:37 20-12-2024
|39,15139
|40,07083
|7,02
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:27:06 20-12-2024
|37,08472
|36,88528
|6,95
|2,2
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:27:05 20-12-2024
|37,083
|36,8848
|5,4
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|03:22:44 20-12-2024
|36,89056
|28,25972
|7
|1
|YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
|03:22:44 20-12-2024
|36,8753
|28,22
|12,3
|1,2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.98 km] Mudanya (Bursa)
|03:09:09 20-12-2024
|40,42583
|28,80611
|4,99
|1,6
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) REVIZE01 (2024.12.20 03:09:09)
|03:09:09 20-12-2024
|40,4037
|28,838
|10,2
|1,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.69 km] Mudanya (Bursa)
|03:07:03 20-12-2024
|40,41583
|28,84139
|6,62
|2,1
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|03:07:03 20-12-2024
|40,4037
|28,8297
|8
|2,4
|Bulanık (Muş)
|03:04:50 20-12-2024
|39,07083
|42,28861
|10,13
|1,1
|Altıntaş (Kütahya)
|02:59:18 20-12-2024
|39,02056
|30,1625
|3,98
|1
|Sarayköy (Denizli)
|02:57:21 20-12-2024
|37,91639
|28,76167
|7,05
|1
|Sarayköy (Denizli)
|02:56:00 20-12-2024
|37,91861
|28,77444
|7
|0,8
|Çal (Denizli)
|02:47:59 20-12-2024
|38,02583
|29,51
|5,92
|1,3
|BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI)
|02:47:59 20-12-2024
|37,9938
|29,5335
|9,8
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:42:56 20-12-2024
|38,085
|36,62222
|5,67
|1,6
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:42:56 20-12-2024
|38,1227
|36,6787
|5,4
|1,7
|Kadışehri (Yozgat)
|02:23:24 20-12-2024
|39,91361
|35,82389
|11,96
|1,1
|Biga (Çanakkale)
|02:01:04 20-12-2024
|40,43833
|27,15917
|10,72
|1,8
|AKSAZ-BIGA (CANAKKALE)
|02:01:03 20-12-2024
|40,4293
|27,1518
|15,6
|1,9
|Ege Denizi - [26.37 km] Seferihisar (İzmir)
|01:39:43 20-12-2024
|37,83583
|26,88389
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:36:45 20-12-2024
|37,82167
|36,26861
|7
|1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.19 km] Mudanya (Bursa)
|01:29:33 20-12-2024
|40,42222
|28,82722
|7,26
|2,1
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|01:29:33 20-12-2024
|40,4005
|28,8192
|8,1
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:24:20 20-12-2024
|38,0675
|37,50111
|5,99
|1,8
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:24:19 20-12-2024
|38,0845
|37,5188
|6
|2
|Yeşilova (Burdur)
|01:17:12 20-12-2024
|37,50361
|29,95333
|8,31
|1,1
|Kınık (İzmir)
|01:13:10 20-12-2024
|39,02611
|27,50167
|7,01
|1
|Palu (Elazığ)
|00:50:01 20-12-2024
|38,68917
|39,9075
|6,53
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|00:42:05 20-12-2024
|38,36167
|39,07111
|6,98
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:27:10 20-12-2024
|38,08889
|37,77472
|6,24
|1,1
|Kale (Malatya)
|00:16:30 20-12-2024
|38,35333
|38,73111
|11,91
|1
|Yeşilova (Burdur)
|00:09:37 20-12-2024
|37,60972
|29,94111
|5,87
|1,8
|YARISLI-YESILOVA (BURDUR)
|00:09:37 20-12-2024
|37,6028
|29,9638
|3
|2
|Merkez (Osmaniye)
|23:30:48 19-12-2024
|37,22694
|36,10083
|7,09
|1,5
|BIRKENT-CEYHAN (ADANA)
|23:30:47 19-12-2024
|37,2022
|36,0353
|14
|1,5
|Dumlupınar (Kütahya)
|23:25:05 19-12-2024
|38,90111
|29,95917
|7
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:23:00 19-12-2024
|37,16028
|36,67722
|7
|1,5
|GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|23:23:00 19-12-2024
|37,1247
|36,7458
|8,9
|1,6
|Artova (Tokat)
|23:10:10 19-12-2024
|40,07861
|36,06
|6,75
|1
|Marmara Denizi - [05.02 km] Karacabey (Bursa)
|22:42:09 19-12-2024
|40,40694
|28,48917
|6,02
|0,9
|Pamukkale (Denizli)
|22:32:29 19-12-2024
|37,99028
|29,08917
|14,93
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|22:25:12 19-12-2024
|38,21972
|38,79194
|7
|1,3
|Çerkeş (Çankırı)
|22:12:36 19-12-2024
|40,73444
|32,85861
|10,12
|1
|Güney (Denizli)
|22:03:22 19-12-2024
|38,07583
|29,05722
|10,73
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.27 km] Kuşadası (Aydın)
|21:59:06 19-12-2024
|37,83806
|27,19417
|8,8
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|21:52:08 19-12-2024
|37,32444
|36,88417
|6,96
|1,7
|BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)
|21:52:07 19-12-2024
|37,316
|36,8788
|7,6
|1,7
|Merkez (Hakkari)
|21:49:05 19-12-2024
|37,40639
|43,77972
|7
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|21:44:30 19-12-2024
|37,68611
|29,15806
|16,65
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:39:10 19-12-2024
|38,19139
|38,0275
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:34:18 19-12-2024
|38,09167
|38,42944
|7
|1
|Akdeniz - [19.32 km] Fethiye (Muğla)
|21:16:51 19-12-2024
|36,495
|28,89861
|7,21
|1
|Kemah (Erzincan)
|21:16:14 19-12-2024
|39,73389
|38,8975
|10,52
|2,2
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|21:16:13 19-12-2024
|39,7453
|38,9468
|2,4
|2,4
|Gördes (Manisa)
|21:16:09 19-12-2024
|38,76806
|28,09028
|4,16
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|21:11:56 19-12-2024
|39,73861
|38,90861
|11,06
|1,5
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|21:11:56 19-12-2024
|39,7457
|38,9533
|12,2
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|20:58:46 19-12-2024
|39,72528
|38,89833
|12,47
|2,1
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|20:58:46 19-12-2024
|39,7213
|38,9253
|3,5
|2,3
|Marmara Denizi - [03.80 km] Merkez (Yalova)
|20:57:22 19-12-2024
|40,69
|29,25944
|9,89
|2,3
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|20:57:22 19-12-2024
|40,7048
|29,26
|8,7
|2,5
|Kemah (Erzincan)
|20:40:40 19-12-2024
|39,73306
|38,89556
|11,39
|1,9
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|20:40:40 19-12-2024
|39,7217
|38,9252
|8,5
|2,2
|Refahiye (Erzincan)
|20:35:20 19-12-2024
|39,74222
|38,90472
|8,01
|2,2
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|20:35:19 19-12-2024
|39,7257
|38,9283
|1,1
|2,3
|Çerkeş (Çankırı)
|20:26:51 19-12-2024
|40,73361
|32,85361
|8,46
|1
|Ege Denizi - [82.70 km] Datça (Muğla)
|20:24:50 19-12-2024
|35,95556
|27,32611
|6,17
|1
|Ege Denizi - [30.32 km] Söke (Aydın)
|20:06:00 19-12-2024
|37,60639
|26,83556
|7,02
|1,7
|EGE DENIZI
|20:05:59 19-12-2024
|37,5542
|26,7617
|5
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:15:18 19-12-2024
|39,37639
|28,26694
|7,44
|2,5
|ADALI-BIGADIC (BALIKESIR)
|19:15:18 19-12-2024
|39,3835
|28,268
|8,9
|2,8
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:55:21 19-12-2024
|39,44417
|26,53889
|7
|1,1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.83 km] Mudanya (Bursa)
|18:51:44 19-12-2024
|40,41806
|28,8375
|7
|1,8
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|18:51:43 19-12-2024
|40,4117
|28,8413
|15,3
|2,2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [08.90 km] Eceabat (Çanakkale)
|18:08:12 19-12-2024
|40,395
|26,28861
|6,93
|1,3
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:08:11 19-12-2024
|40,4637
|26,2355
|15
|1,2
|Kadirli (Osmaniye)
|17:19:56 19-12-2024
|37,26944
|36,10056
|6,99
|1,7
|KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
|17:19:54 19-12-2024
|37,2875
|36,2255
|7,8
|2
|Merkez (Çorum)
|17:17:18 19-12-2024
|40,51722
|34,63917
|7,02
|1
|YUNANISTAN
|17:00:24 19-12-2024
|39,3162
|23,5882
|5,5
|2,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|16:57:04 19-12-2024
|37,51333
|37,20639
|11,47
|2,6
|YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|16:57:04 19-12-2024
|37,4933
|37,2283
|6,1
|2,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|16:45:24 19-12-2024
|39,35361
|28,31722
|7
|1,1
|Çemişgezek (Tunceli)
|16:42:49 19-12-2024
|39,0975
|39,02
|7
|1,3
|Güney (Denizli)
|16:33:30 19-12-2024
|38,08528
|29,06361
|6,97
|1,1
|Yayladere (Bingöl)
|16:13:41 19-12-2024
|39,13833
|40,06833
|10,66
|3
|OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG)
|16:13:40 19-12-2024
|39,1205
|40,09
|5
|3,1
|Bergama (İzmir)
|16:05:21 19-12-2024
|39,01083
|27,13917
|7
|1,3
|ESENTEPE-KARATAY (KONYA)
|15:53:35 19-12-2024
|38,0707
|33,4072
|9,1
|1,1
|KIBRIS-LAPTA
|15:29:38 19-12-2024
|35,3567
|33,1635
|0
|1,2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.10 km] Mudanya (Bursa)
|15:14:14 19-12-2024
|40,41806
|28,85333
|6,27
|1,6
|ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)
|15:14:13 19-12-2024
|40,398
|28,8047
|6,9
|1,8
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:39:07 19-12-2024
|37,902
|36,5098
|5
|1,9
|Kırıkhan (Hatay)
|14:22:56 19-12-2024
|36,52556
|36,35361
|7,09
|1,8
|CINARLI-ISKENDERUN (HATAY)
|14:22:54 19-12-2024
|36,6167
|36,1982
|5,4
|1,5
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|14:18:57 19-12-2024
|39,56694
|34,38694
|11,99
|1
|Kulu (Konya)
|14:12:30 19-12-2024
|38,955
|32,99833
|6,98
|1,1
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|14:09:25 19-12-2024
|36,1412
|33,6597
|0
|1,5
|DISBUDAK-(ADIYAMAN)
|13:31:46 19-12-2024
|37,6678
|38,352
|15,3
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|13:29:11 19-12-2024
|39,22111
|29,25806
|7
|1,3
|HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA)
|13:29:09 19-12-2024
|39,1985
|29,2868
|0
|1,7
|Soma (Manisa)
|13:09:50 19-12-2024
|39,14222
|27,57278
|7,08
|1,4
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|13:06:39 19-12-2024
|36,1657
|34,3767
|5
|1,6
|AKDENIZ
|13:03:10 19-12-2024
|35,5415
|33,5482
|5
|2
|Sivrice (Elazığ)
|12:58:36 19-12-2024
|38,43444
|39,20056
|7
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|12:57:18 19-12-2024
|38,44194
|39,2075
|14,21
|2,3
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|12:57:18 19-12-2024
|38,4577
|39,1755
|8
|2,3
|Battalgazi (Malatya)
|12:54:43 19-12-2024
|38,20694
|38,50972
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|12:52:46 19-12-2024
|38,28806
|38,77639
|6,73
|1
|Kale (Malatya)
|12:40:01 19-12-2024
|38,35306
|38,76722
|9,39
|1,2
|Soma (Manisa)
|12:30:52 19-12-2024
|39,25472
|27,73083
|6,99
|1,3
|HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA)
|12:30:47 19-12-2024
|39,3105
|27,837
|0
|1,6
|İslahiye (Gaziantep)
|12:28:59 19-12-2024
|37,14417
|36,65417
|7
|2,2
|KEBEN-SILIFKE (MERSIN)
|12:28:40 19-12-2024
|36,4028
|33,7373
|1
|0,8
|Akpınar (Kırşehir)
|12:15:35 19-12-2024
|39,56917
|33,83722
|6,61
|1,3
|Merkez (Niğde)
|12:12:35 19-12-2024
|38,32278
|34,84083
|7
|1,6
|AGCASAR-(NIGDE)
|12:12:35 19-12-2024
|38,292
|34,724
|13,1
|1,4
|ASAGITARLACIK-MAZGIRT (TUNCELI)
|12:12:01 19-12-2024
|38,9833
|39,5328
|9,5
|1,5
|Soma (Manisa)
|12:06:26 19-12-2024
|39,26778
|27,7425
|7,08
|1,8
|KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
|12:06:24 19-12-2024
|39,3305
|27,8675
|2,6
|2,2
|Beşiri (Batman)
|12:02:57 19-12-2024
|37,94361
|41,30778
|7,99
|1,7
|ASMADERE-BESIRI (BATMAN)
|12:02:55 19-12-2024
|37,8923
|41,3558
|11,9
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|11:59:28 19-12-2024
|37,78778
|36,25694
|7
|1,1
|COKRAN-(KAHRAMANMARAS)
|11:59:21 19-12-2024
|37,456
|36,5365
|27,1
|1,1
|KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)
|11:55:27 19-12-2024
|38,2288
|38,2822
|26,1
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:55:26 19-12-2024
|38,23083
|38,09917
|7
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|11:50:00 19-12-2024
|38,33278
|38,33806
|5,83
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|11:04:23 19-12-2024
|37,10056
|36,89528
|7
|1,5
|TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP)
|11:04:20 19-12-2024
|37,1195
|37,009
|0
|1,6
|Sumbas (Osmaniye)
|10:21:20 19-12-2024
|37,60278
|36,02083
|7
|1,4
|Karesi (Balıkesir)
|10:19:29 19-12-2024
|39,76222
|27,89167
|0,71
|1,4
|TURPLU-(BALIKESIR)
|10:19:28 19-12-2024
|39,7558
|27,7005
|7,7
|1,4
|Çemişgezek (Tunceli)
|09:48:04 19-12-2024
|39,12667
|38,98778
|7
|1,2
|BULGURTEPE-PERTEK (TUNCELI)
|09:48:03 19-12-2024
|38,99
|39,1048
|26,6
|1,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:31:12 20-12-2024
|38,26833
|38,15556
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|08:08:02 20-12-2024
|38,15694
|38,5225
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:05:28 20-12-2024
|39,36222
|28,26861
|9,45
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:54:00 20-12-2024
|38,24083
|38,05806
|10,97
|1,7
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|07:53:59 20-12-2024
|38,2287
|38,0527
|10,5
|1,7
|Tuşba (Van)
|07:51:17 20-12-2024
|38,75111
|43,37194
|6,99
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|07:11:54 20-12-2024
|38,24722
|38,74167
|10,39
|1,7
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|07:11:54 20-12-2024
|38,2577
|38,7593
|6,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|06:52:44 20-12-2024
|38,21611
|38,70778
|7,06
|0,9
|Merkez (Bolu)
|06:52:37 20-12-2024
|40,82722
|31,85889
|11,49
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|06:49:25 20-12-2024
|38,23278
|38,59222
|13,17
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:34:51 20-12-2024
|38,22361
|38,06056
|16,18
|1,3
|DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
|06:34:51 20-12-2024
|38,2287
|37,9897
|17,9
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:23:59 20-12-2024
|38,22417
|38,11306
|7
|0,9
|Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla)
|06:17:37 20-12-2024
|36,87583
|26,55694
|8,86
|1,5
|Aladağ (Adana)
|06:02:32 20-12-2024
|37,6575
|35,37194
|7
|1,6
|Bucak (Burdur)
|05:52:10 20-12-2024
|37,51528
|30,55833
|7,01
|1,4
|ALKAYA-BUCAK (BURDUR)
|05:52:10 20-12-2024
|37,5415
|30,5452
|5
|1,6
|Torbalı (İzmir)
|05:47:23 20-12-2024
|38,135
|27,32556
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|05:44:40 20-12-2024
|38,42667
|39,22667
|7
|2,5
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|05:44:39 20-12-2024
|38,4495
|39,2325
|5,5
|2,5
|Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya)
|05:37:53 20-12-2024
|36,14278
|31,33583
|16,3
|1,9
|AKDENIZ
|05:37:53 20-12-2024
|36,1427
|31,2937
|11,2
|2,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.66 km] Urla (İzmir)
|05:33:07 20-12-2024
|38,41833
|26,64861
|6,98
|1,5
|Şaphane (Kütahya)
|05:21:17 20-12-2024
|38,85778
|29,13278
|6,51
|1,1
|Elmalı (Antalya)
|05:19:33 20-12-2024
|36,6425
|30,04056
|7
|1,3
|Afşin (Kahramanmaraş)
|04:57:07 20-12-2024
|38,09111
|36,77528
|7
|1,2
|YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:57:05 20-12-2024
|38,0212
|36,737
|26
|1,3
|Marmara Denizi - [04.92 km] Karacabey (Bursa)
|04:39:50 20-12-2024
|40,40194
|28,47111
|9,1
|2
|BOGAZ-KARACABEY (BURSA)
|04:39:50 20-12-2024
|40,395
|28,4537
|11,8
|2,3
|Tercan (Erzincan)
|04:32:40 20-12-2024
|39,835
|40,55222
|7,01
|1,3
|Yeşilova (Burdur)
|04:28:26 20-12-2024
|37,60306
|29,95639
|7
|2,1
|BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR)
|04:28:25 20-12-2024
|37,6308
|29,918
|5
|2,3
|Çemişgezek (Tunceli)
|04:21:31 20-12-2024
|39,10361
|39,01083
|7
|1
|GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|04:21:30 20-12-2024
|39,1073
|39,0323
|17,9
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:58:52 20-12-2024
|37,99278
|38,3575
|3,97
|0,8
|Doğanşehir (Malatya)
|03:30:38 20-12-2024
|38,03694
|37,70944
|4,62
|1
|Yayladere (Bingöl)
|03:27:37 20-12-2024
|39,15139
|40,07083
|7,02
|1,5
|Nurdağı (Gaziantep)
|03:27:06 20-12-2024
|37,08472
|36,88528
|6,95
|2,2
|KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|03:27:05 20-12-2024
|37,083
|36,8848
|5,4
|2,1
|Marmaris (Muğla)
|03:22:44 20-12-2024
|36,89056
|28,25972
|7
|1
|YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
|03:22:44 20-12-2024
|36,8753
|28,22
|12,3
|1,2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.98 km] Mudanya (Bursa)
|03:09:09 20-12-2024
|40,42583
|28,80611
|4,99
|1,6
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) REVIZE01 (2024.12.20 03:09:09)
|03:09:09 20-12-2024
|40,4037
|28,838
|10,2
|1,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.69 km] Mudanya (Bursa)
|03:07:03 20-12-2024
|40,41583
|28,84139
|6,62
|2,1
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|03:07:03 20-12-2024
|40,4037
|28,8297
|8
|2,4
|Bulanık (Muş)
|03:04:50 20-12-2024
|39,07083
|42,28861
|10,13
|1,1
|Altıntaş (Kütahya)
|02:59:18 20-12-2024
|39,02056
|30,1625
|3,98
|1
|Sarayköy (Denizli)
|02:57:21 20-12-2024
|37,91639
|28,76167
|7,05
|1
|Sarayköy (Denizli)
|02:56:00 20-12-2024
|37,91861
|28,77444
|7
|0,8
|Çal (Denizli)
|02:47:59 20-12-2024
|38,02583
|29,51
|5,92
|1,3
|BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI)
|02:47:59 20-12-2024
|37,9938
|29,5335
|9,8
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:42:56 20-12-2024
|38,085
|36,62222
|5,67
|1,6
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:42:56 20-12-2024
|38,1227
|36,6787
|5,4
|1,7
|Kadışehri (Yozgat)
|02:23:24 20-12-2024
|39,91361
|35,82389
|11,96
|1,1
|Biga (Çanakkale)
|02:01:04 20-12-2024
|40,43833
|27,15917
|10,72
|1,8
|AKSAZ-BIGA (CANAKKALE)
|02:01:03 20-12-2024
|40,4293
|27,1518
|15,6
|1,9
|Ege Denizi - [26.37 km] Seferihisar (İzmir)
|01:39:43 20-12-2024
|37,83583
|26,88389
|7
|1,1
|Saimbeyli (Adana)
|01:36:45 20-12-2024
|37,82167
|36,26861
|7
|1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.19 km] Mudanya (Bursa)
|01:29:33 20-12-2024
|40,42222
|28,82722
|7,26
|2,1
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|01:29:33 20-12-2024
|40,4005
|28,8192
|8,1
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:24:20 20-12-2024
|38,0675
|37,50111
|5,99
|1,8
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:24:19 20-12-2024
|38,0845
|37,5188
|6
|2
|Yeşilova (Burdur)
|01:17:12 20-12-2024
|37,50361
|29,95333
|8,31
|1,1
|Kınık (İzmir)
|01:13:10 20-12-2024
|39,02611
|27,50167
|7,01
|1
|Palu (Elazığ)
|00:50:01 20-12-2024
|38,68917
|39,9075
|6,53
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|00:42:05 20-12-2024
|38,36167
|39,07111
|6,98
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|00:27:10 20-12-2024
|38,08889
|37,77472
|6,24
|1,1
|Kale (Malatya)
|00:16:30 20-12-2024
|38,35333
|38,73111
|11,91
|1
|Yeşilova (Burdur)
|00:09:37 20-12-2024
|37,60972
|29,94111
|5,87
|1,8
|YARISLI-YESILOVA (BURDUR)
|00:09:37 20-12-2024
|37,6028
|29,9638
|3
|2
|Merkez (Osmaniye)
|23:30:48 19-12-2024
|37,22694
|36,10083
|7,09
|1,5
|BIRKENT-CEYHAN (ADANA)
|23:30:47 19-12-2024
|37,2022
|36,0353
|14
|1,5
|Dumlupınar (Kütahya)
|23:25:05 19-12-2024
|38,90111
|29,95917
|7
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|23:23:00 19-12-2024
|37,16028
|36,67722
|7
|1,5
|GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
|23:23:00 19-12-2024
|37,1247
|36,7458
|8,9
|1,6
|Artova (Tokat)
|23:10:10 19-12-2024
|40,07861
|36,06
|6,75
|1
|Marmara Denizi - [05.02 km] Karacabey (Bursa)
|22:42:09 19-12-2024
|40,40694
|28,48917
|6,02
|0,9
|Pamukkale (Denizli)
|22:32:29 19-12-2024
|37,99028
|29,08917
|14,93
|0,9
|Pütürge (Malatya)
|22:25:12 19-12-2024
|38,21972
|38,79194
|7
|1,3
|Çerkeş (Çankırı)
|22:12:36 19-12-2024
|40,73444
|32,85861
|10,12
|1
|Güney (Denizli)
|22:03:22 19-12-2024
|38,07583
|29,05722
|10,73
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.27 km] Kuşadası (Aydın)
|21:59:06 19-12-2024
|37,83806
|27,19417
|8,8
|1,1
|Nurdağı (Gaziantep)
|21:52:08 19-12-2024
|37,32444
|36,88417
|6,96
|1,7
|BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)
|21:52:07 19-12-2024
|37,316
|36,8788
|7,6
|1,7
|Merkez (Hakkari)
|21:49:05 19-12-2024
|37,40639
|43,77972
|7
|1,7
|Pamukkale (Denizli)
|21:44:30 19-12-2024
|37,68611
|29,15806
|16,65
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|21:39:10 19-12-2024
|38,19139
|38,0275
|7
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:34:18 19-12-2024
|38,09167
|38,42944
|7
|1
|Akdeniz - [19.32 km] Fethiye (Muğla)
|21:16:51 19-12-2024
|36,495
|28,89861
|7,21
|1
|Kemah (Erzincan)
|21:16:14 19-12-2024
|39,73389
|38,8975
|10,52
|2,2
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|21:16:13 19-12-2024
|39,7453
|38,9468
|2,4
|2,4
|Gördes (Manisa)
|21:16:09 19-12-2024
|38,76806
|28,09028
|4,16
|1,4
|Kemah (Erzincan)
|21:11:56 19-12-2024
|39,73861
|38,90861
|11,06
|1,5
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|21:11:56 19-12-2024
|39,7457
|38,9533
|12,2
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|20:58:46 19-12-2024
|39,72528
|38,89833
|12,47
|2,1
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|20:58:46 19-12-2024
|39,7213
|38,9253
|3,5
|2,3
|Marmara Denizi - [03.80 km] Merkez (Yalova)
|20:57:22 19-12-2024
|40,69
|29,25944
|9,89
|2,3
|YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
|20:57:22 19-12-2024
|40,7048
|29,26
|8,7
|2,5
|Kemah (Erzincan)
|20:40:40 19-12-2024
|39,73306
|38,89556
|11,39
|1,9
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|20:40:40 19-12-2024
|39,7217
|38,9252
|8,5
|2,2
|Refahiye (Erzincan)
|20:35:20 19-12-2024
|39,74222
|38,90472
|8,01
|2,2
|AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)
|20:35:19 19-12-2024
|39,7257
|38,9283
|1,1
|2,3
|Çerkeş (Çankırı)
|20:26:51 19-12-2024
|40,73361
|32,85361
|8,46
|1
|Ege Denizi - [82.70 km] Datça (Muğla)
|20:24:50 19-12-2024
|35,95556
|27,32611
|6,17
|1
|Ege Denizi - [30.32 km] Söke (Aydın)
|20:06:00 19-12-2024
|37,60639
|26,83556
|7,02
|1,7
|EGE DENIZI
|20:05:59 19-12-2024
|37,5542
|26,7617
|5
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|19:15:18 19-12-2024
|39,37639
|28,26694
|7,44
|2,5
|ADALI-BIGADIC (BALIKESIR)
|19:15:18 19-12-2024
|39,3835
|28,268
|8,9
|2,8
|Ege Denizi - Edremit Körfezi - [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:55:21 19-12-2024
|39,44417
|26,53889
|7
|1,1
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.83 km] Mudanya (Bursa)
|18:51:44 19-12-2024
|40,41806
|28,8375
|7
|1,8
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|18:51:43 19-12-2024
|40,4117
|28,8413
|15,3
|2,2
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [08.90 km] Eceabat (Çanakkale)
|18:08:12 19-12-2024
|40,395
|26,28861
|6,93
|1,3
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:08:11 19-12-2024
|40,4637
|26,2355
|15
|1,2
|Kadirli (Osmaniye)
|17:19:56 19-12-2024
|37,26944
|36,10056
|6,99
|1,7
|KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE)
|17:19:54 19-12-2024
|37,2875
|36,2255
|7,8
|2
|Merkez (Çorum)
|17:17:18 19-12-2024
|40,51722
|34,63917
|7,02
|1
|YUNANISTAN
|17:00:24 19-12-2024
|39,3162
|23,5882
|5,5
|2,5
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|16:57:04 19-12-2024
|37,51333
|37,20639
|11,47
|2,6
|YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|16:57:04 19-12-2024
|37,4933
|37,2283
|6,1
|2,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|16:45:24 19-12-2024
|39,35361
|28,31722
|7
|1,1
|Çemişgezek (Tunceli)
|16:42:49 19-12-2024
|39,0975
|39,02
|7
|1,3
|Güney (Denizli)
|16:33:30 19-12-2024
|38,08528
|29,06361
|6,97
|1,1
|Yayladere (Bingöl)
|16:13:41 19-12-2024
|39,13833
|40,06833
|10,66
|3
|OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG)
|16:13:40 19-12-2024
|39,1205
|40,09
|5
|3,1
|Bergama (İzmir)
|16:05:21 19-12-2024
|39,01083
|27,13917
|7
|1,3
|ESENTEPE-KARATAY (KONYA)
|15:53:35 19-12-2024
|38,0707
|33,4072
|9,1
|1,1
|KIBRIS-LAPTA
|15:29:38 19-12-2024
|35,3567
|33,1635
|0
|1,2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.10 km] Mudanya (Bursa)
|15:14:14 19-12-2024
|40,41806
|28,85333
|6,27
|1,6
|ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)
|15:14:13 19-12-2024
|40,398
|28,8047
|6,9
|1,8
|DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:39:07 19-12-2024
|37,902
|36,5098
|5
|1,9
|Kırıkhan (Hatay)
|14:22:56 19-12-2024
|36,52556
|36,35361
|7,09
|1,8
|CINARLI-ISKENDERUN (HATAY)
|14:22:54 19-12-2024
|36,6167
|36,1982
|5,4
|1,5
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|14:18:57 19-12-2024
|39,56694
|34,38694
|11,99
|1
|Kulu (Konya)
|14:12:30 19-12-2024
|38,955
|32,99833
|6,98
|1,1
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|14:09:25 19-12-2024
|36,1412
|33,6597
|0
|1,5
|DISBUDAK-(ADIYAMAN)
|13:31:46 19-12-2024
|37,6678
|38,352
|15,3
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|13:29:11 19-12-2024
|39,22111
|29,25806
|7
|1,3
|HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA)
|13:29:09 19-12-2024
|39,1985
|29,2868
|0
|1,7
|Soma (Manisa)
|13:09:50 19-12-2024
|39,14222
|27,57278
|7,08
|1,4
|KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
|13:06:39 19-12-2024
|36,1657
|34,3767
|5
|1,6
|AKDENIZ
|13:03:10 19-12-2024
|35,5415
|33,5482
|5
|2
|Sivrice (Elazığ)
|12:58:36 19-12-2024
|38,43444
|39,20056
|7
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|12:57:18 19-12-2024
|38,44194
|39,2075
|14,21
|2,3
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|12:57:18 19-12-2024
|38,4577
|39,1755
|8
|2,3
|Battalgazi (Malatya)
|12:54:43 19-12-2024
|38,20694
|38,50972
|7
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|12:52:46 19-12-2024
|38,28806
|38,77639
|6,73
|1
|Kale (Malatya)
|12:40:01 19-12-2024
|38,35306
|38,76722
|9,39
|1,2
|Soma (Manisa)
|12:30:52 19-12-2024
|39,25472
|27,73083
|6,99
|1,3
|HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANISA)
|12:30:47 19-12-2024
|39,3105
|27,837
|0
|1,6
|İslahiye (Gaziantep)
|12:28:59 19-12-2024
|37,14417
|36,65417
|7
|2,2
|KEBEN-SILIFKE (MERSIN)
|12:28:40 19-12-2024
|36,4028
|33,7373
|1
|0,8
|Akpınar (Kırşehir)
|12:15:35 19-12-2024
|39,56917
|33,83722
|6,61
|1,3
|Merkez (Niğde)
|12:12:35 19-12-2024
|38,32278
|34,84083
|7
|1,6
|AGCASAR-(NIGDE)
|12:12:35 19-12-2024
|38,292
|34,724
|13,1
|1,4
|ASAGITARLACIK-MAZGIRT (TUNCELI)
|12:12:01 19-12-2024
|38,9833
|39,5328
|9,5
|1,5
|Soma (Manisa)
|12:06:26 19-12-2024
|39,26778
|27,7425
|7,08
|1,8
|KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)
|12:06:24 19-12-2024
|39,3305
|27,8675
|2,6
|2,2
|Beşiri (Batman)
|12:02:57 19-12-2024
|37,94361
|41,30778
|7,99
|1,7
|ASMADERE-BESIRI (BATMAN)
|12:02:55 19-12-2024
|37,8923
|41,3558
|11,9
|1,5
|Andırın (Kahramanmaraş)
|11:59:28 19-12-2024
|37,78778
|36,25694
|7
|1,1
|COKRAN-(KAHRAMANMARAS)
|11:59:21 19-12-2024
|37,456
|36,5365
|27,1
|1,1
|KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)
|11:55:27 19-12-2024
|38,2288
|38,2822
|26,1
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:55:26 19-12-2024
|38,23083
|38,09917
|7
|1,6
|Battalgazi (Malatya)
|11:50:00 19-12-2024
|38,33278
|38,33806
|5,83
|1
|Nurdağı (Gaziantep)
|11:04:23 19-12-2024
|37,10056
|36,89528
|7
|1,5
|TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP)
|11:04:20 19-12-2024
|37,1195
|37,009
|0
|1,6
|Sumbas (Osmaniye)
|10:21:20 19-12-2024
|37,60278
|36,02083
|7
|1,4
|Karesi (Balıkesir)
|10:19:29 19-12-2024
|39,76222
|27,89167
|0,71
|1,4
|TURPLU-(BALIKESIR)
|10:19:28 19-12-2024
|39,7558
|27,7005
|7,7
|1,4
|Çemişgezek (Tunceli)
|09:48:04 19-12-2024
|39,12667
|38,98778
|7
|1,2
|BULGURTEPE-PERTEK (TUNCELI)
|09:48:03 19-12-2024
|38,99
|39,1048
|26,6
|1,2
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