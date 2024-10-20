Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
20 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Doğanşehir (Malatya)
|00:04:14 20-10-2024
|38,03417
|37,59306
|6,97
|2,3
|Kale (Malatya)
|23:33:50 19-10-2024
|38,33583
|38,77611
|9,83
|1,5
|Kale (Malatya)
|23:32:44 19-10-2024
|38,34528
|38,76861
|10,89
|2
|Sulakyurt (Kırıkkale)
|23:02:04 19-10-2024
|40,18806
|33,82639
|7
|0,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:30:45 19-10-2024
|38,38667
|37,30722
|6,79
|1,9
|Şehitkamil (Gaziantep)
|22:28:34 19-10-2024
|37,18556
|37,03528
|6,91
|1,6
|Hazar Gölü - [03.50 km] Sivrice (Elazığ)
|22:18:24 19-10-2024
|38,455
|39,35083
|6,92
|1,5
|Acıpayam (Denizli)
|22:09:47 19-10-2024
|37,43694
|29,43306
|6,99
|1,7
|Yunak (Konya)
|22:04:08 19-10-2024
|38,51333
|31,82833
|7
|0,6
|Sivrice (Elazığ)
|21:52:02 19-10-2024
|38,39222
|39,16194
|7
|1,4
|Merkez (Sivas)
|21:26:07 19-10-2024
|39,65028
|37,37444
|7
|1,2
|Kale (Malatya)
|21:19:46 19-10-2024
|38,34667
|38,78361
|7,59
|1,4
|Merkez (Sivas)
|21:10:55 19-10-2024
|39,65222
|37,35028
|7
|1
|Akdeniz - [95.57 km] Kaş (Antalya)
|20:50:44 19-10-2024
|35,76583
|28,46528
|6,28
|1,6
|Merkez (Sivas)
|20:47:02 19-10-2024
|39,65
|37,37389
|7,01
|1,4
|Germencik (Aydın)
|20:38:48 19-10-2024
|37,87306
|27,64583
|7
|1,3
|Hazar Gölü - [03.47 km] Sivrice (Elazığ)
|20:12:54 19-10-2024
|38,47
|39,34028
|5,93
|1,8
|Kale (Malatya)
|20:07:55 19-10-2024
|38,34028
|38,80083
|10,93
|2,1
|Akçadağ (Malatya)
|20:03:10 19-10-2024
|38,44333
|38,02556
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|19:54:29 19-10-2024
|38,45194
|38,03111
|7,09
|1,4
|Saruhanlı (Manisa)
|19:43:24 19-10-2024
|38,82306
|27,53333
|6,99
|1,7
|Gürün (Sivas)
|19:28:03 19-10-2024
|38,87222
|37,43722
|11,54
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19:25:06 19-10-2024
|37,50333
|37,12639
|10,31
|1,1
|Sumbas (Osmaniye)
|19:10:56 19-10-2024
|37,61361
|36,0875
|6,23
|1,6
|Eğirdir Gölü - [02.47 km] Senirkent (Isparta)
|18:44:33 19-10-2024
|38,21333
|30,76833
|6,99
|1,2
|Van Gölü - [15.39 km] Tatvan (Bitlis)
|18:25:58 19-10-2024
|38,61972
|42,64667
|6,95
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|18:21:18 19-10-2024
|38,21694
|37,70028
|8,94
|1,5
|Ilgın (Konya)
|18:19:40 19-10-2024
|38,45
|31,87611
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|18:06:01 19-10-2024
|38,32278
|38,80889
|10,96
|1,2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|17:47:41 19-10-2024
|37,52694
|37,12194
|6,56
|1,6
|Kale (Malatya)
|17:01:00 19-10-2024
|38,37417
|38,74417
|9,12
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:58:48 19-10-2024
|37,60306
|37,17528
|7
|1,3
|Tepebaşı (Eskişehir)
|16:39:20 19-10-2024
|39,83833
|30,32472
|8,96
|2
|Kale (Malatya)
|15:49:58 19-10-2024
|38,35306
|38,85472
|7
|0,8
|Sivrice (Elazığ)
|15:31:20 19-10-2024
|38,43833
|39,32139
|7
|1,2
|Osmangazi (Bursa)
|15:21:32 19-10-2024
|40,25278
|29,12111
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|15:03:02 19-10-2024
|38,35083
|38,84806
|7
|1,3
|Kale (Malatya)
|14:58:35 19-10-2024
|38,37361
|38,74083
|9,3
|1,7
|Kale (Malatya)
|14:52:10 19-10-2024
|38,36472
|38,72917
|7
|1,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|14:41:09 19-10-2024
|37,60861
|37,17417
|10,53
|4,4
|Merkez (Bartın)
|14:24:59 19-10-2024
|41,73444
|32,68167
|10,82
|2,9
|Kale (Malatya)
|14:08:49 19-10-2024
|38,35306
|38,75056
|10,45
|1,6
|Kale (Malatya)
|13:45:04 19-10-2024
|38,36556
|38,73806
|11,06
|1,4
|Polatlı (Ankara)
|13:35:38 19-10-2024
|39,68667
|32,26056
|6,45
|2
|Beypazarı (Ankara)
|13:22:54 19-10-2024
|40,22972
|31,72611
|7
|2
|Merkez (Sivas)
|13:04:40 19-10-2024
|39,70556
|37,35639
|7
|1,6
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [24.61 km] Suruç (Şanlıurfa)
|12:49:28 19-10-2024
|36,66167
|38,42667
|7
|1,6
|Kale (Malatya)
|12:39:58 19-10-2024
|38,32583
|38,77306
|9,27
|1,8
|Gölyaka (Düzce)
|12:31:50 19-10-2024
|40,77472
|30,91889
|6,86
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|12:14:56 19-10-2024
|38,39306
|39,15778
|7
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|12:05:51 19-10-2024
|38,60722
|39,15806
|8,06
|1,2
|Tufanbeyli (Adana)
|11:51:17 19-10-2024
|38,13611
|36,35167
|7
|1,6
|Malazgirt (Muş)
|11:37:23 19-10-2024
|39,15111
|42,39556
|17,29
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:22:43 19-10-2024
|38,30556
|38,26
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|11:19:46 19-10-2024
|38,35111
|38,82833
|7
|1,2
|Ege Denizi - [17.43 km] Datça (Muğla)
|11:01:43 19-10-2024
|36,57
|27,69361
|78,05
|2,6
|Kale (Malatya)
|10:43:15 19-10-2024
|38,34111
|38,80861
|7,17
|1,6
|Merkez (Sivas)
|10:41:25 19-10-2024
|39,66917
|37,37806
|7
|2
|Merkez (Sivas)
|10:41:25 19-10-2024
|39,65111
|37,38611
|7
|2
|Merkez (Sivas)
|10:28:31 19-10-2024
|39,65583
|37,37611
|7
|2,3
|Ege Denizi - [09.29 km] Foça (İzmir)
|10:26:30 19-10-2024
|38,82417
|26,79111
|7
|2,1
|Merkez (Sivas)
|10:18:27 19-10-2024
|39,65583
|37,37028
|6,98
|2,7
|Kale (Malatya)
|10:09:22 19-10-2024
|38,35639
|38,72944
|11,07
|1,7
|Akdeniz
|10:08:29 19-10-2024
|34,91167
|26,19778
|11,32
|4,8
|Pütürge (Malatya)
|09:53:54 19-10-2024
|38,27528
|38,81694
|7
|2,4
|Dodurga (Çorum)
|09:32:11 19-10-2024
|40,80306
|34,74
|7,09
|2,9
|Merkez (Sivas)
|09:29:09 19-10-2024
|39,65833
|37,39139
|7
|2,6
|Kale (Malatya)
|09:25:50 19-10-2024
|38,34111
|38,79417
|7
|1,9
|Darende (Malatya)
|08:52:46 19-10-2024
|38,43583
|37,50472
|7,03
|3,2
|Ege Denizi
|08:49:37 19-10-2024
|39,93444
|24,8625
|7,31
|3,2
|Koyulhisar (Sivas)
|08:27:24 19-10-2024
|40,36778
|37,80722
|7,01
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|08:24:07 19-10-2024
|38,06944
|37,70917
|9,36
|1,8
|Ege Denizi - [05.97 km] Ezine (Çanakkale)
|07:39:06 19-10-2024
|39,9675
|26,11028
|14,32
|2,1
|Kale (Malatya)
|07:32:39 19-10-2024
|38,35222
|38,78611
|9,1
|2
|Karakaya Barajı - [02.73 km] Sivrice (Elazığ)
|06:46:06 19-10-2024
|38,39333
|38,87361
|14,14
|2,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:39:32 19-10-2024
|38,05472
|37,26333
|7
|1,9
|Merkez (Kars)
|05:39:09 19-10-2024
|40,32222
|43,12278
|7
|2,8
|Merkez (Sivas)
|05:23:42 19-10-2024
|39,66556
|37,355
|7
|0,8
|Eğirdir Gölü - [03.15 km] Senirkent (Isparta)
|05:10:49 19-10-2024
|38,21167
|30,77611
|6,99
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|05:07:48 19-10-2024
|38,13861
|38,52222
|7
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|04:56:35 19-10-2024
|38,13417
|38,60556
|7
|1,2
|Eğirdir Gölü - [02.38 km] Senirkent (Isparta)
|01:58:21 19-10-2024
|38,20111
|30,7625
|9,12
|3,3
|Kale (Malatya)
|01:44:13 19-10-2024
|38,35583
|38,77278
|11,95
|2,8
|Ulaş (Sivas)
|00:56:48 19-10-2024
|39,45361
|37,35528
|11,52
|1,9
|Kadirli (Osmaniye)
|00:50:03 19-10-2024
|37,68417
|36,2525
|7
|0,9
|Ulaş (Sivas)
|00:47:04 19-10-2024
|39,43861
|37,36028
|13,61
|1,8
|Merkez (Sivas)
|00:45:58 19-10-2024
|39,62194
|37,36583
|7,02
|1,4
|Kızılören (Afyonkarahisar)
|00:35:18 19-10-2024
|38,21972
|30,08639
|6,98
|3,7
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YUNANISTAN
|23:58:14 19-10-2024
|40,34
|24,1783
|9,5
|3,6
|SALKIMLI-KALE (MALATYA)
|23:32:43 19-10-2024
|38,3863
|38,756
|7,4
|1,8
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:30:44 19-10-2024
|38,3972
|37,3123
|5,4
|1,8
|AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|22:28:33 19-10-2024
|37,2758
|37,0143
|4,6
|1,3
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|22:18:23 19-10-2024
|38,4872
|39,2978
|5
|1,4
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|22:11:37 19-10-2024
|36,1822
|28,0362
|3,7
|1,5
|YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI)
|22:09:46 19-10-2024
|37,4258
|29,483
|7,5
|1,8
|AKDENIZ
|20:50:50 19-10-2024
|36,1647
|28,5087
|26,8
|1,6
|ALCIOREN-HAFIK (SIVAS)
|20:47:02 19-10-2024
|39,7863
|37,4648
|5,4
|1,7
|GERMENCIK (AYDIN)
|20:38:46 19-10-2024
|37,8707
|27,583
|17,3
|1,3
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|20:12:53 19-10-2024
|38,4785
|39,2645
|6,8
|2
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|20:07:55 19-10-2024
|38,3558
|38,7817
|3,7
|1,9
|CAKMAKLI-SARUHANLI (MANISA)
|19:43:24 19-10-2024
|38,8212
|27,5577
|10,4
|2
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|19:28:03 19-10-2024
|38,8242
|37,4975
|18,5
|1,4
|GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
|18:44:32 19-10-2024
|38,1933
|30,6923
|12,2
|1,6
|SOGANLI-AHLAT (BITLIS)
|18:25:56 19-10-2024
|38,6682
|42,653
|10,8
|2,1
|SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|17:47:41 19-10-2024
|37,451
|37,1085
|5,6
|1,5
|CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|16:58:47 19-10-2024
|37,5555
|37,222
|7,6
|1,6
|ZEMZEMIYE-SOGUT (BILECIK)
|16:39:20 19-10-2024
|39,8845
|30,3012
|0
|2,1
|KAZIKLI-GURSU (BURSA)
|15:21:31 19-10-2024
|40,2363
|29,161
|0
|1,7
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|15:02:56 19-10-2024
|38,183
|38,6043
|16,4
|1,5
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|14:58:34 19-10-2024
|38,39
|38,8285
|15,5
|1,4
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|14:52:08 19-10-2024
|38,3385
|38,7287
|5
|1,6
|BULANIK-(KAHRAMANMARAS)
|14:41:10 19-10-2024
|37,604
|37,131
|7,7
|4,3
|KALEKOY-KURUCASILE (BARTIN)
|14:24:59 19-10-2024
|41,7548
|32,7458
|1,6
|3,2
|ERDEMLI-KALE (MALATYA)
|14:08:47 19-10-2024
|38,363
|38,678
|19,2
|1,6
|KUSCU-POLATLI (ANKARA)
|13:35:38 19-10-2024
|39,6485
|32,2477
|5,2
|2,2
|KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
|13:24:51 19-10-2024
|37,0887
|28,3367
|5
|1,1
|KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
|13:22:52 19-10-2024
|40,2078
|31,7812
|7,7
|2,3
|SAKLI-(SIVAS)
|13:04:39 19-10-2024
|39,616
|37,3415
|2,8
|1,6
|SURIYE
|12:49:26 19-10-2024
|36,5255
|38,5525
|10,9
|1,9
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|12:39:58 19-10-2024
|38,3687
|38,8683
|5
|1,5
|YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)
|12:31:50 19-10-2024
|40,7845
|30,9735
|4,3
|1,8
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|12:18:42 19-10-2024
|36,124
|33,5317
|0
|1,7
|SIVRICE (ELAZIG)
|12:14:57 19-10-2024
|38,4392
|39,3077
|4,5
|1,7
|ORTULU-MADEN (ELAZIG)
|12:05:48 19-10-2024
|38,5323
|39,6677
|5
|1,3
|CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA)
|11:51:19 19-10-2024
|38,1293
|36,364
|12,2
|1,3
|KARAAGIL-BULANIK (MUS)
|11:37:16 19-10-2024
|39,1227
|42,0917
|5
|1,9
|HACIALI-(SIVAS)
|11:33:35 19-10-2024
|39,67
|37,3552
|5,2
|2
|DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|11:01:40 19-10-2024
|36,5722
|27,6678
|91,2
|2,7
|UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
|10:43:07 19-10-2024
|38,2132
|38,3343
|13
|1,5
|AKPINAR-(SIVAS)
|10:41:25 19-10-2024
|39,677
|37,375
|7
|2
|AKPINAR-(SIVAS)
|10:28:32 19-10-2024
|39,6883
|37,3913
|6,8
|2,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|10:26:29 19-10-2024
|38,7908
|26,849
|11,7
|2,3
|HACIALI-(SIVAS)
|10:18:27 19-10-2024
|39,6595
|37,348
|4,3
|2,8
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|10:09:20 19-10-2024
|38,3295
|38,7307
|14,6
|1,6
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|10:08:32 19-10-2024
|34,9622
|26,2773
|18,4
|5
|EGE DENIZI
|09:59:13 19-10-2024
|40,0865
|24,801
|3
|2,4
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|09:53:54 19-10-2024
|38,3058
|38,8412
|4,8
|2,2
|CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM)
|09:32:12 19-10-2024
|40,8708
|34,7867
|4,5
|2,9
|HACIALI-(SIVAS)
|09:29:09 19-10-2024
|39,6638
|37,3885
|6
|2,6
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|09:25:48 19-10-2024
|38,2873
|38,7285
|4,9
|1,8
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|08:54:18 19-10-2024
|38,4262
|37,4568
|5,4
|2,2
|YENICE-DARENDE (MALATYA)
|08:52:46 19-10-2024
|38,4572
|37,512
|5
|3,3
|EGE DENIZI
|08:49:34 19-10-2024
|39,9693
|24,6963
|4,5
|3,6
|GUNEYCE-MESUDIYE (ORDU)
|08:27:24 19-10-2024
|40,3948
|37,8145
|6,1
|2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|08:24:07 19-10-2024
|38,0578
|37,7037
|8
|2
|UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|07:39:06 19-10-2024
|39,9857
|26,0732
|10,7
|2,2
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|07:32:38 19-10-2024
|38,3488
|38,7965
|4,3
|2,1
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|06:46:06 19-10-2024
|38,4048
|38,8812
|10,8
|2,3
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|06:39:31 19-10-2024
|38,051
|37,275
|4,9
|1,9
|ARSLANIZI-(KARS)
|05:39:07 19-10-2024
|40,3308
|43,1747
|5
|2,9
|BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
|05:28:13 19-10-2024
|38,4913
|39,278
|5
|1,2
|CANOVA-ZARA (SIVAS)
|05:23:40 19-10-2024
|39,8655
|37,5567
|5,2
|1,3
|TASEVI-YALVAC (ISPARTA)
|05:10:49 19-10-2024
|38,2303
|30,8013
|13
|1,7
|OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
|05:07:48 19-10-2024
|38,195
|38,0652
|9
|1,5
|DOGANSEHIR (MALATYA)
|04:56:24 19-10-2024
|38,0875
|37,8632
|3,3
|1,4
|VAN
|04:38:31 19-10-2024
|38,5107
|43,3623
|11,3
|1,3
|KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)
|04:09:29 19-10-2024
|38,4163
|38,717
|10,7
|1,6
|SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:56:16 19-10-2024
|38,231
|37,3088
|1,8
|1,9
|YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)
|02:42:28 19-10-2024
|38,4335
|38,009
|7,2
|1,5
|GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
|01:58:21 19-10-2024
|38,2173
|30,771
|3
|3,5
|TEPEKOY-KALE (MALATYA)
|01:44:13 19-10-2024
|38,3813
|38,7608
|7,3
|2,7
|KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
|00:56:49 19-10-2024
|39,4992
|37,3792
|14,7
|1,8
|KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)
|00:47:04 19-10-2024
|39,4952
|37,3988
|16,5
|1,8
|GULYAZI-KIZILOREN (AFYONKARAHISAR)
|00:35:17 19-10-2024
|38,2303
|30,1208
|2,6
|3,9
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