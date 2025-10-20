Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ekim 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

20 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:49:58 20-10-2025 39,2382 28,0865 17,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:49:58 20-10-2025 39,22028 28,0425 7,73 1,3
Sincik (Adıyaman) 22:28:14 20-10-2025 38,10167 38,52083 7 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:20:07 20-10-2025 39,2383 29,053 7,1 1,7
Simav (Kütahya) 22:20:06 20-10-2025 39,23972 29,00194 11,22 1,8
Simav (Kütahya) 22:14:39 20-10-2025 39,28944 28,98333 7 0,8
MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA) 22:11:05 20-10-2025 37,9363 36,0623 5 1,5
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 22:01:20 20-10-2025 39,235 28,9398 5,3 2
Simav (Kütahya) 22:01:19 20-10-2025 39,22167 28,94556 8,92 2,1
Simav (Kütahya) 21:59:09 20-10-2025 39,18778 28,90917 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 21:57:20 20-10-2025 39,21861 28,10694 7,02 1,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:57:20 20-10-2025 39,2632 28,1253 9,8 1,4
Simav (Kütahya) 21:54:06 20-10-2025 39,2 28,95194 12,86 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:54:06 20-10-2025 39,2205 28,9572 6,8 1,8
Simav (Kütahya) 21:53:44 20-10-2025 39,17139 28,94833 15,11 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:53:44 20-10-2025 39,2142 28,97 11,5 1,8
Simav (Kütahya) 21:38:53 20-10-2025 39,23528 28,97806 7,05 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:38:53 20-10-2025 39,2258 29,0018 11,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:32:58 20-10-2025 39,20333 28,09778 5,26 1,4
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:32:58 20-10-2025 39,232 28,1175 8,4 1,6
YERKESIK-(MUGLA) 21:31:20 20-10-2025 37,1628 28,2837 9,3 1,3
OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) 21:17:54 20-10-2025 37,8262 37,7018 2,1 2,9
Gölbaşı (Adıyaman) 21:17:53 20-10-2025 37,76028 37,71056 10,4 3
EGE DENIZI 20:48:44 20-10-2025 35,8327 25,6182 14 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:41:44 20-10-2025 39,20028 28,2025 4,98 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:42 20-10-2025 39,2007 28,214 14,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:38:35 20-10-2025 39,21917 28,17667 10,27 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:38:35 20-10-2025 39,1813 28,1365 12,6 1,6
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 20:37:37 20-10-2025 40,1598 26,0495 10,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:32 20-10-2025 39,24333 28,01667 7,03 1
Gölbaşı (Adıyaman) 20:25:43 20-10-2025 37,78556 37,70222 6,11 1,9
YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) 20:25:43 20-10-2025 37,7713 37,6677 5 1,9
Doğanşehir (Malatya) 20:24:49 20-10-2025 37,98444 38,05861 6,98 1,5
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:24:48 20-10-2025 37,981 38,0502 15 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:33 20-10-2025 39,23083 28,18167 8,97 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:33 20-10-2025 39,2312 28,183 11 1,7
Ege Denizi - [79.44 km] Çeşme (İzmir) 19:58:29 20-10-2025 38,68806 25,4775 15,95 2,2
EGE DENIZI 19:58:25 20-10-2025 38,7455 25,1405 5,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:43:26 20-10-2025 39,16861 28,15333 7 1,1
Akdeniz - [110.06 km] Kaş (Antalya) 19:38:17 20-10-2025 35,65361 28,36944 6,48 1,6
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:27:22 20-10-2025 38,1232 36,6855 3,6 1,8
AKDENIZ 19:24:13 20-10-2025 35,6867 28,2193 29,6 3,2
Akdeniz - [112.44 km] Marmaris (Muğla) 19:24:12 20-10-2025 35,62 28,17528 27,78 3,1
ALACAM-KESTEL (BURSA) 19:18:03 20-10-2025 40,1245 29,3038 0 1,6
Kestel (Bursa) 19:18:02 20-10-2025 40,125 29,30778 6,98 1,6
Simav (Kütahya) 19:14:00 20-10-2025 39,24722 28,98306 11,08 1
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 19:07:14 20-10-2025 37,7748 26,8885 5,9 1,8
Ege Denizi - [27.07 km] Seferihisar (İzmir) 19:07:13 20-10-2025 37,84306 26,80778 7 2,7
Yeşilyurt (Malatya) 18:49:18 20-10-2025 38,18944 38,44111 14,35 1,3
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 18:49:16 20-10-2025 38,194 38,3877 23 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:33:40 20-10-2025 39,20056 28,19667 6,9 1,1
Köyceğiz (Muğla) 18:26:05 20-10-2025 37,10083 28,59333 6,99 1,8
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 18:26:05 20-10-2025 37,1045 28,6175 13,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 18:22:18 20-10-2025 39,25306 28,1425 9,48 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:22:18 20-10-2025 39,2352 28,0707 17,5 1,6
Samandağ (Hatay) 18:12:23 20-10-2025 36,235 35,95167 12,18 1,6
Sungurlu (Çorum) 17:59:46 20-10-2025 40,00222 34,31583 7 0,9
Chkhorotsku, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [109.32 km] Borçka (Artvin) 17:59:34 20-10-2025 42,46417 42,05667 8,94 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 17:57:58 20-10-2025 39,47528 28,15972 7,03 1,8
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 17:57:57 20-10-2025 39,4678 28,1413 15,1 1,8
Beypazarı (Ankara) 17:46:31 20-10-2025 40,155 31,85361 7,03 1,8
CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) 17:46:31 20-10-2025 40,1862 31,8177 8 2,1
Ege Denizi - [12.56 km] Gökçeada (Çanakkale) 17:27:42 20-10-2025 40,19361 26,08667 7,32 1,2
ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) 17:27:42 20-10-2025 40,1512 26,0108 14,2 1,1
Eşme (Uşak) 16:23:54 20-10-2025 38,49306 29,1425 7 0,9
İskenderun (Hatay) 15:56:37 20-10-2025 36,65528 36,25917 7,23 1,7
SINCAN-DORTYOL (HATAY) 15:56:33 20-10-2025 36,7245 36,3228 21,5 1,6
Simav (Kütahya) 15:38:41 20-10-2025 39,23889 29,00222 12,11 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:38:41 20-10-2025 39,2278 29,0018 14 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:29:41 20-10-2025 39,16889 28,18389 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:29:40 20-10-2025 39,1917 28,1982 7,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:29:02 20-10-2025 39,20472 28,18194 9,9 3,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:29:02 20-10-2025 39,208 28,1507 4,6 3,2
Sumbas (Osmaniye) 15:24:58 20-10-2025 37,735 36,09278 7,01 1,5
TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 15:24:58 20-10-2025 37,7218 36,0622 23,8 1,8
Saimbeyli (Adana) 15:12:36 20-10-2025 37,97333 36,13222 10,04 1,4
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 15:12:35 20-10-2025 37,9092 36,2978 20,7 1,7
Keskin (Kırıkkale) 15:12:02 20-10-2025 39,60861 33,59028 6,14 1,1
CEBISLER-AKPINAR (KIRSEHIR) 15:12:00 20-10-2025 39,6202 33,884 5,3 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:10:58 20-10-2025 39,2582 29,0293 8,4 1,5
Simav (Kütahya) 15:03:11 20-10-2025 39,22361 29,01667 13,89 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:03:11 20-10-2025 39,2203 29,051 4,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:36 20-10-2025 39,14333 28,22 9,88 1,6
MORALILAR-AKHISAR (MANISA) 14:53:34 20-10-2025 38,8677 27,828 38,8 1,7
Akdeniz - [99.41 km] Marmaris (Muğla) 14:37:54 20-10-2025 35,74722 27,93472 7,9 1,9
AKDENIZ 14:37:51 20-10-2025 35,6102 28,1513 15,9 2
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:35:39 20-10-2025 39,1058 28,2922 3,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:35:37 20-10-2025 39,17639 28,13722 7 1,1
Gediz (Kütahya) 14:26:56 20-10-2025 38,87639 29,21444 7,01 2,1
KURTCAM-GEDIZ (KUTAHYA) 14:26:56 20-10-2025 38,8508 29,2277 1,8 2,1
Sumbas (Osmaniye) 13:56:20 20-10-2025 37,71972 36,08556 7,44 2,1
PASALI-FEKE (ADANA) 13:56:20 20-10-2025 37,7765 35,9812 5,4 2,2
KABAKOZ-GORDES (MANISA) 13:48:55 20-10-2025 39,009 28,2137 14,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:48:51 20-10-2025 39,21667 28,21889 11,01 1,3
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 13:48:00 20-10-2025 36,115 33,4943 0 1,7
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:44:58 20-10-2025 39,1078 28,1875 13,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:44:57 20-10-2025 39,18556 28,18056 7 1,3
Pütürge (Malatya) 13:37:02 20-10-2025 38,23944 38,81361 7 1,6
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 13:37:02 20-10-2025 38,324 38,812 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:34:50 20-10-2025 39,18083 28,22722 6,93 1,2
ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 13:34:48 20-10-2025 39,1008 27,857 15,9 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:33:48 20-10-2025 39,16722 28,19389 7 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 13:33:46 20-10-2025 39,1343 28,027 19 1,3
CUKURLU-SUNGURLU (CORUM) 13:32:16 20-10-2025 40,0587 34,3463 8,7 1,8
Sungurlu (Çorum) 13:32:15 20-10-2025 40,01278 34,32528 7 1,6
Alaşehir (Manisa) 13:24:06 20-10-2025 38,40806 28,61056 11,83 1,5
ISIKLAR-ALASEHIR (MANISA) 13:24:06 20-10-2025 38,3918 28,5688 13,7 1,7
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 13:19:00 20-10-2025 36,1185 33,5473 0 1,2
Odunpazarı (Eskişehir) 13:10:27 20-10-2025 39,58361 30,50333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:23 20-10-2025 39,17389 28,17361 8,03 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:23 20-10-2025 39,1642 28,1597 17,5 1,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:33 20-10-2025 39,50333 28,14139 7 1,1
AKCAKOY-(BALIKESIR) 13:00:33 20-10-2025 39,4455 27,9437 25,2 1
Aydıncık (Yozgat) 12:52:58 20-10-2025 40,21028 35,29389 6,94 1,5
GUROGLU-AYDINCIK (YOZGAT) 12:52:58 20-10-2025 40,1815 35,2522 11,7 1,6
Sumbas (Osmaniye) 12:42:55 20-10-2025 37,73278 36,09139 9,24 2,5
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 12:42:55 20-10-2025 37,7047 36,0567 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:38:13 20-10-2025 39,21917 28,10472 7 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:38:13 20-10-2025 39,1838 28,0722 8,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:36:03 20-10-2025 39,24194 28,14861 9,76 1,5
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:36:03 20-10-2025 39,2555 28,1087 5,4 1,7
Hasköy (Muş) 12:34:26 20-10-2025 38,69361 41,73667 7 1,4
KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:32:24 20-10-2025 38,002 36,5685 8,9 1,5
Soma (Manisa) 12:30:36 20-10-2025 39,19444 27,69583 6,88 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:15:39 20-10-2025 39,20333 28,25139 7 1
Akdeniz - Mersin Körfezi - [05.12 km] Erdemli (Mersin) 12:12:05 20-10-2025 36,5425 34,29806 6,68 1,4
Erdemli (Mersin) 12:11:38 20-10-2025 36,53194 34,17639 7 1,4
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 12:06:33 20-10-2025 36,2368 33,7177 0 1,2
Beypazarı (Ankara) 12:02:06 20-10-2025 40,17306 31,80639 7 2,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 12:02:06 20-10-2025 40,1958 31,7562 5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:00 20-10-2025 39,17778 28,16889 5,08 1
Kulu (Konya) 11:25:06 20-10-2025 38,93389 32,93917 11,36 1,6
CELEP-KULU (KONYA) 11:25:05 20-10-2025 38,9265 32,9417 11,3 1,8
Beypazarı (Ankara) 11:21:27 20-10-2025 40,18444 31,82028 7,11 2,4
Pütürge (Malatya) 11:12:49 20-10-2025 38,25972 38,84556 7 1,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 11:12:49 20-10-2025 38,2987 38,8592 4,5 1,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:52:02 20-10-2025 37,0937 28,9755 5,8 2
Köyceğiz (Muğla) 10:52:01 20-10-2025 37,07556 28,95833 7,18 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:47:34 20-10-2025 39,27694 28,10556 9,02 1,4
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:47:34 20-10-2025 39,26 28,1005 8 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:34:55 20-10-2025 39,1265 28,2297 17,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:54 20-10-2025 39,2125 28,17361 7,66 1,2
Menderes (İzmir) 10:33:22 20-10-2025 38,00139 27,15556 8,18 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:25:40 20-10-2025 39,19056 28,14889 8,4 1,4
Yazıhan (Malatya) 10:23:35 20-10-2025 38,5275 38,03833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:22 20-10-2025 39,20472 28,14167 12,29 1
KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) 10:14:32 20-10-2025 38,0337 36,3012 14,1 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 10:14:31 20-10-2025 38,02389 36,35194 7 1,8
Simav (Kütahya) 10:08:11 20-10-2025 39,23611 28,9775 11,24 1,3
Simav (Kütahya) 10:06:19 20-10-2025 39,21972 29,03722 11,28 1,2
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 10:06:18 20-10-2025 39,2267 29,096 1,4 1,1
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 10:02:40 20-10-2025 37,0352 28,531 4,9 1,4
Köyceğiz (Muğla) 10:02:39 20-10-2025 37,09778 28,60278 6,98 1,1
RODOS ADASI (AKDENIZ) 09:58:11 20-10-2025 36,1047 28,0762 2,5 2,1
Akdeniz - [72.05 km] Marmaris (Muğla) 09:58:09 20-10-2025 35,98306 28,07889 5,07 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:06 20-10-2025 39,20361 28,14417 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:06 20-10-2025 39,1508 28,0933 22,2 1,5
Sumbas (Osmaniye) 09:33:49 20-10-2025 37,74194 36,08889 7,09 2,8
AKOLUK-FEKE (ADANA) 09:33:48 20-10-2025 37,7617 36,041 6,7 2,8
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) 09:21:44 20-10-2025 37,1078 28,699 5 1,2
Kangal (Sivas) 09:03:12 20-10-2025 39,10972 37,79361 6,98 1,8
TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA) 09:03:12 20-10-2025 39,0427 37,8645 13,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:05 20-10-2025 39,24028 28,11556 7 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:49:04 20-10-2025 39,2357 28,1423 16,3 1,4
EGE DENIZI 08:30:30 20-10-2025 36,4903 25,9783 8,3 1,7
EGE DENIZI 08:24:43 20-10-2025 36,6412 25,6872 9,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:04 20-10-2025 39,20333 28,16917 11,41 1,2
YAYKIN-AKHISAR (MANISA) 08:18:03 20-10-2025 39,166 27,936 16,1 1,2
Simav (Kütahya) 08:08:51 20-10-2025 39,22694 28,95056 7,06 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:08:51 20-10-2025 39,2468 29,0115 11,3 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:37:32 20-10-2025 37,60806 37,27944 7,05 2,2
BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 07:37:32 20-10-2025 37,6092 37,2663 8,6 2,2
AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM) 07:32:36 20-10-2025 40,1622 34,2005 5,3 1,9
Sungurlu (Çorum) 07:32:35 20-10-2025 40,00806 34,32139 6,99 1,7
Sungurlu (Çorum) 07:32:00 20-10-2025 40,00556 34,32167 7 1,6
BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM) 07:32:00 20-10-2025 40,027 34,2768 5,4 1,8
Sungurlu (Çorum) 07:29:47 20-10-2025 40,01444 34,32278 6,98 1,6
BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM) 07:29:47 20-10-2025 40,0415 34,2713 5,5 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:42:57 20-10-2025 38,06667 37,405 7,01 1,7
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 06:42:56 20-10-2025 38,0597 37,392 3,3 1,6
Ege Denizi - [137.59 km] Datça (Muğla) 06:39:05 20-10-2025 35,52667 26,93306 9,68 1,9
AKDENIZ 06:39:05 20-10-2025 35,2703 27,195 12,7 2,1
Simav (Kütahya) 06:29:37 20-10-2025 39,23861 28,98417 12,1 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:29:37 20-10-2025 39,2583 28,9915 5,4 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:25:44 20-10-2025 39,2478 29,0038 5,2 1,6
Simav (Kütahya) 06:25:43 20-10-2025 39,2375 28,97417 7,05 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:14:45 20-10-2025 39,1743 28,1698 9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:14:44 20-10-2025 39,20333 28,19667 9,9 1,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 05:58:43 20-10-2025 38,3138 38,8433 6,7 2,5
Pütürge (Malatya) 05:58:42 20-10-2025 38,28556 38,88833 4,66 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:53:38 20-10-2025 39,21 28,1477 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:53:37 20-10-2025 39,21611 28,15472 6,86 1,7
Ege Denizi 05:42:30 20-10-2025 36,73972 25,85222 7 2,3
EGE DENIZI 05:42:29 20-10-2025 36,6295 25,8468 5 2,3
Pütürge (Malatya) 05:30:13 20-10-2025 38,2725 38,7825 8,93 1,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 05:30:12 20-10-2025 38,2685 38,7865 13,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:25:39 20-10-2025 39,2375 28,15944 9,57 0,9
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:23:21 20-10-2025 38,3278 38,7623 21 1,1
Kelkit (Gümüşhane) 05:22:36 20-10-2025 39,96972 39,63944 6,97 1,5
COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) 05:22:36 20-10-2025 39,9487 39,6945 9,1 1,7
AKDENIZ 05:19:11 20-10-2025 35,8558 30,196 17,5 2,3
Akdeniz - [67.25 km] Demre (Antalya) 05:19:09 20-10-2025 35,6875 30,31111 8,34 2,2
Beypazarı (Ankara) 05:16:29 20-10-2025 40,19389 31,78556 7,04 1,7
CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:16:28 20-10-2025 40,117 31,7513 12,4 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:07:58 20-10-2025 39,24278 28,15194 9,93 1
İncirliova (Aydın) 05:06:29 20-10-2025 37,87917 27,67306 7,21 1,4
KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) 05:06:29 20-10-2025 37,9118 27,6642 9,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:58:54 20-10-2025 39,14222 28,19139 6,81 0,9
Sumbas (Osmaniye) 04:50:29 20-10-2025 37,73556 36,09028 7,02 2,2
AKOLUK-FEKE (ADANA) 04:50:28 20-10-2025 37,768 36,0457 2,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:48:11 20-10-2025 39,21722 28,19639 10,47 1
Ege Denizi - [14.95 km] Foça (İzmir) 04:46:25 20-10-2025 38,80389 26,66917 7,01 1,2
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:46:25 20-10-2025 38,8008 26,6582 7,2 1,5
AKDENIZ 04:35:23 20-10-2025 35,8633 30,2013 2,3 2,6
Akdeniz - [57.63 km] Demre (Antalya) 04:35:21 20-10-2025 35,78833 30,31917 14,69 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 04:33:33 20-10-2025 37,96028 36,23972 5,51 2,2
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:33:33 20-10-2025 37,9565 36,23 3,3 2,2
EGE DENIZI 04:30:24 20-10-2025 35,8518 25,6647 5 2
Hekimhan (Malatya) 04:30:13 20-10-2025 38,77139 38,00306 8,4 1,2
GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) 04:30:12 20-10-2025 38,7745 37,9342 8 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 04:25:26 20-10-2025 38,12083 36,51778 7 1
Bozkurt (Denizli) 04:24:54 20-10-2025 37,86278 29,51667 7,32 0,9
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:17:45 20-10-2025 37,0777 28,6117 14 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:19 20-10-2025 39,13806 28,15667 7 0,9
Akhisar (Manisa) 04:09:08 20-10-2025 38,93806 28,03667 7 1,8
YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) 04:09:08 20-10-2025 38,9028 28,0202 2,9 2
Simav (Kütahya) 04:06:34 20-10-2025 39,24389 28,99083 7,32 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:06:34 20-10-2025 39,2303 29,0108 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:54:22 20-10-2025 39,17389 28,16833 7 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:54:21 20-10-2025 39,1483 28,2387 14,3 1,3
Yüksekova (Hakkari) 03:49:40 20-10-2025 37,40694 43,98556 7 0,9
Ula (Muğla) 03:49:23 20-10-2025 37,11028 28,60306 6,99 1,2
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 03:49:19 20-10-2025 36,755 28,5232 14,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:39:39 20-10-2025 39,2 28,22556 6,97 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:32:00 20-10-2025 39,21194 28,15556 7,05 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:32:00 20-10-2025 39,1975 28,176 7,4 1,5
Köyceğiz (Muğla) 03:14:40 20-10-2025 37,08833 28,60583 7 1,2
KIYRA-ULA (MUGLA) 03:14:40 20-10-2025 37,1068 28,569 20,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:15 20-10-2025 39,18667 28,20667 5,09 0,7
Simav (Kütahya) 03:02:36 20-10-2025 39,23583 28,94167 7 1
Merkez (Burdur) 02:47:00 20-10-2025 37,75083 30,12556 7 1,4
ILYAS-(BURDUR) 02:46:59 20-10-2025 37,7918 30,126 7,4 1,6
Ula (Muğla) 02:43:35 20-10-2025 37,13639 28,5875 7,19 1,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 02:43:34 20-10-2025 37,092 28,6103 11,5 1,4
Ula (Muğla) 02:40:11 20-10-2025 37,11083 28,59639 6,14 0,9
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:40:11 20-10-2025 37,077 28,5733 16,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:28:01 20-10-2025 39,16167 28,18583 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:28:00 20-10-2025 39,1723 28,1587 9,5 1,5
Hisarcık (Kütahya) 02:17:39 20-10-2025 39,22972 29,05167 7 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:17:39 20-10-2025 39,2468 29,0207 12,1 1,2
DUTLUCA-GORDES (MANISA) 02:16:30 20-10-2025 39,0573 28,259 15,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:16:29 20-10-2025 39,11694 28,25861 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:09:47 20-10-2025 39,24417 28,19833 8,01 0,8
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:09:46 20-10-2025 39,2467 28,058 7,2 0,9
Yapraklı (Çankırı) 01:53:44 20-10-2025 40,75278 33,97722 7 1,3
BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI) 01:53:44 20-10-2025 40,7568 33,9672 8,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:03 20-10-2025 39,21722 28,20944 6,86 0,8
Hekimhan (Malatya) 01:47:48 20-10-2025 38,76778 37,9675 8,7 3,4
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 01:47:46 20-10-2025 38,7518 37,9495 5 3,4
Marmara Denizi - [20.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 01:46:35 20-10-2025 40,79111 28,01694 7,09 1,2
MARMARA DENIZI 01:46:35 20-10-2025 40,7782 27,9677 10,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:44:49 20-10-2025 39,20028 28,12556 7,76 0,9
Sungurlu (Çorum) 01:33:19 20-10-2025 40,01 34,3075 7 1,1
Simav (Kütahya) 01:29:06 20-10-2025 39,25194 28,96083 7 0,9
Simav (Kütahya) 01:26:16 20-10-2025 39,22472 28,95 7 0,8
Torbalı (İzmir) 01:24:57 20-10-2025 38,11806 27,42639 6,52 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:15 20-10-2025 39,15528 28,17111 7 0,8
Simav (Kütahya) 00:49:49 20-10-2025 39,22111 28,90639 7 1
Sarıkamış (Kars) 00:46:04 20-10-2025 40,3775 42,635 10,01 1,5
Ege Denizi 00:40:32 20-10-2025 36,72028 25,75028 7 2
Simav (Kütahya) 00:38:58 20-10-2025 39,27583 28,8425 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:40 20-10-2025 39,24778 28,09944 7 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:38 20-10-2025 39,2352 28,0032 7,9 1,4
Yazıhan (Malatya) 00:30:42 20-10-2025 38,55361 38,05 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:29:50 20-10-2025 39,22694 28,12139 8,11 0,8
Köyceğiz (Muğla) 00:29:07 20-10-2025 37,09611 28,59611 7 1,1
ARICILAR-ULA (MUGLA) 00:29:06 20-10-2025 37,1353 28,5965 19,4 1,3
Simav (Kütahya) 00:15:54 20-10-2025 39,22222 28,92306 7 0,9
Sulusaray (Tokat) 00:12:41 20-10-2025 40,08972 36,04361 7 1,3
Simav (Kütahya) 00:11:16 20-10-2025 39,19639 28,93167 6,79 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:11:15 20-10-2025 39,237 29,0073 7,8 1,8
Sulusaray (Tokat) 00:10:34 20-10-2025 40,07361 36,05361 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:30 20-10-2025 39,22722 28,15222 8,7 0,8
