Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
20 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:58 20-10-2025
|39,2382
|28,0865
|17,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:58 20-10-2025
|39,22028
|28,0425
|7,73
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|22:28:14 20-10-2025
|38,10167
|38,52083
|7
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:20:07 20-10-2025
|39,2383
|29,053
|7,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:20:06 20-10-2025
|39,23972
|29,00194
|11,22
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:14:39 20-10-2025
|39,28944
|28,98333
|7
|0,8
|MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:11:05 20-10-2025
|37,9363
|36,0623
|5
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:01:20 20-10-2025
|39,235
|28,9398
|5,3
|2
|Simav (Kütahya)
|22:01:19 20-10-2025
|39,22167
|28,94556
|8,92
|2,1
|Simav (Kütahya)
|21:59:09 20-10-2025
|39,18778
|28,90917
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:57:20 20-10-2025
|39,21861
|28,10694
|7,02
|1,2
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:57:20 20-10-2025
|39,2632
|28,1253
|9,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|21:54:06 20-10-2025
|39,2
|28,95194
|12,86
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:54:06 20-10-2025
|39,2205
|28,9572
|6,8
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:53:44 20-10-2025
|39,17139
|28,94833
|15,11
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:53:44 20-10-2025
|39,2142
|28,97
|11,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:38:53 20-10-2025
|39,23528
|28,97806
|7,05
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:38:53 20-10-2025
|39,2258
|29,0018
|11,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:32:58 20-10-2025
|39,20333
|28,09778
|5,26
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:32:58 20-10-2025
|39,232
|28,1175
|8,4
|1,6
|YERKESIK-(MUGLA)
|21:31:20 20-10-2025
|37,1628
|28,2837
|9,3
|1,3
|OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
|21:17:54 20-10-2025
|37,8262
|37,7018
|2,1
|2,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|21:17:53 20-10-2025
|37,76028
|37,71056
|10,4
|3
|EGE DENIZI
|20:48:44 20-10-2025
|35,8327
|25,6182
|14
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:44 20-10-2025
|39,20028
|28,2025
|4,98
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:42 20-10-2025
|39,2007
|28,214
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:38:35 20-10-2025
|39,21917
|28,17667
|10,27
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:38:35 20-10-2025
|39,1813
|28,1365
|12,6
|1,6
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|20:37:37 20-10-2025
|40,1598
|26,0495
|10,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:33:32 20-10-2025
|39,24333
|28,01667
|7,03
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|20:25:43 20-10-2025
|37,78556
|37,70222
|6,11
|1,9
|YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|20:25:43 20-10-2025
|37,7713
|37,6677
|5
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|20:24:49 20-10-2025
|37,98444
|38,05861
|6,98
|1,5
|GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:24:48 20-10-2025
|37,981
|38,0502
|15
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:33 20-10-2025
|39,23083
|28,18167
|8,97
|1,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:20:33 20-10-2025
|39,2312
|28,183
|11
|1,7
|Ege Denizi - [79.44 km] Çeşme (İzmir)
|19:58:29 20-10-2025
|38,68806
|25,4775
|15,95
|2,2
|EGE DENIZI
|19:58:25 20-10-2025
|38,7455
|25,1405
|5,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:43:26 20-10-2025
|39,16861
|28,15333
|7
|1,1
|Akdeniz - [110.06 km] Kaş (Antalya)
|19:38:17 20-10-2025
|35,65361
|28,36944
|6,48
|1,6
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:27:22 20-10-2025
|38,1232
|36,6855
|3,6
|1,8
|AKDENIZ
|19:24:13 20-10-2025
|35,6867
|28,2193
|29,6
|3,2
|Akdeniz - [112.44 km] Marmaris (Muğla)
|19:24:12 20-10-2025
|35,62
|28,17528
|27,78
|3,1
|ALACAM-KESTEL (BURSA)
|19:18:03 20-10-2025
|40,1245
|29,3038
|0
|1,6
|Kestel (Bursa)
|19:18:02 20-10-2025
|40,125
|29,30778
|6,98
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:14:00 20-10-2025
|39,24722
|28,98306
|11,08
|1
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|19:07:14 20-10-2025
|37,7748
|26,8885
|5,9
|1,8
|Ege Denizi - [27.07 km] Seferihisar (İzmir)
|19:07:13 20-10-2025
|37,84306
|26,80778
|7
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:49:18 20-10-2025
|38,18944
|38,44111
|14,35
|1,3
|UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
|18:49:16 20-10-2025
|38,194
|38,3877
|23
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:33:40 20-10-2025
|39,20056
|28,19667
|6,9
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|18:26:05 20-10-2025
|37,10083
|28,59333
|6,99
|1,8
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|18:26:05 20-10-2025
|37,1045
|28,6175
|13,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:22:18 20-10-2025
|39,25306
|28,1425
|9,48
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:22:18 20-10-2025
|39,2352
|28,0707
|17,5
|1,6
|Samandağ (Hatay)
|18:12:23 20-10-2025
|36,235
|35,95167
|12,18
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|17:59:46 20-10-2025
|40,00222
|34,31583
|7
|0,9
|Chkhorotsku, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [109.32 km] Borçka (Artvin)
|17:59:34 20-10-2025
|42,46417
|42,05667
|8,94
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:57:58 20-10-2025
|39,47528
|28,15972
|7,03
|1,8
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|17:57:57 20-10-2025
|39,4678
|28,1413
|15,1
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|17:46:31 20-10-2025
|40,155
|31,85361
|7,03
|1,8
|CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:46:31 20-10-2025
|40,1862
|31,8177
|8
|2,1
|Ege Denizi - [12.56 km] Gökçeada (Çanakkale)
|17:27:42 20-10-2025
|40,19361
|26,08667
|7,32
|1,2
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|17:27:42 20-10-2025
|40,1512
|26,0108
|14,2
|1,1
|Eşme (Uşak)
|16:23:54 20-10-2025
|38,49306
|29,1425
|7
|0,9
|İskenderun (Hatay)
|15:56:37 20-10-2025
|36,65528
|36,25917
|7,23
|1,7
|SINCAN-DORTYOL (HATAY)
|15:56:33 20-10-2025
|36,7245
|36,3228
|21,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:38:41 20-10-2025
|39,23889
|29,00222
|12,11
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:38:41 20-10-2025
|39,2278
|29,0018
|14
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:29:41 20-10-2025
|39,16889
|28,18389
|7
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:29:40 20-10-2025
|39,1917
|28,1982
|7,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:29:02 20-10-2025
|39,20472
|28,18194
|9,9
|3,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:29:02 20-10-2025
|39,208
|28,1507
|4,6
|3,2
|Sumbas (Osmaniye)
|15:24:58 20-10-2025
|37,735
|36,09278
|7,01
|1,5
|TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)
|15:24:58 20-10-2025
|37,7218
|36,0622
|23,8
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|15:12:36 20-10-2025
|37,97333
|36,13222
|10,04
|1,4
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:12:35 20-10-2025
|37,9092
|36,2978
|20,7
|1,7
|Keskin (Kırıkkale)
|15:12:02 20-10-2025
|39,60861
|33,59028
|6,14
|1,1
|CEBISLER-AKPINAR (KIRSEHIR)
|15:12:00 20-10-2025
|39,6202
|33,884
|5,3
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:10:58 20-10-2025
|39,2582
|29,0293
|8,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:03:11 20-10-2025
|39,22361
|29,01667
|13,89
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:03:11 20-10-2025
|39,2203
|29,051
|4,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:53:36 20-10-2025
|39,14333
|28,22
|9,88
|1,6
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|14:53:34 20-10-2025
|38,8677
|27,828
|38,8
|1,7
|Akdeniz - [99.41 km] Marmaris (Muğla)
|14:37:54 20-10-2025
|35,74722
|27,93472
|7,9
|1,9
|AKDENIZ
|14:37:51 20-10-2025
|35,6102
|28,1513
|15,9
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:35:39 20-10-2025
|39,1058
|28,2922
|3,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:35:37 20-10-2025
|39,17639
|28,13722
|7
|1,1
|Gediz (Kütahya)
|14:26:56 20-10-2025
|38,87639
|29,21444
|7,01
|2,1
|KURTCAM-GEDIZ (KUTAHYA)
|14:26:56 20-10-2025
|38,8508
|29,2277
|1,8
|2,1
|Sumbas (Osmaniye)
|13:56:20 20-10-2025
|37,71972
|36,08556
|7,44
|2,1
|PASALI-FEKE (ADANA)
|13:56:20 20-10-2025
|37,7765
|35,9812
|5,4
|2,2
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|13:48:55 20-10-2025
|39,009
|28,2137
|14,4
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:48:51 20-10-2025
|39,21667
|28,21889
|11,01
|1,3
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:48:00 20-10-2025
|36,115
|33,4943
|0
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:44:58 20-10-2025
|39,1078
|28,1875
|13,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:44:57 20-10-2025
|39,18556
|28,18056
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|13:37:02 20-10-2025
|38,23944
|38,81361
|7
|1,6
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|13:37:02 20-10-2025
|38,324
|38,812
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:50 20-10-2025
|39,18083
|28,22722
|6,93
|1,2
|ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
|13:34:48 20-10-2025
|39,1008
|27,857
|15,9
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:33:48 20-10-2025
|39,16722
|28,19389
|7
|1,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|13:33:46 20-10-2025
|39,1343
|28,027
|19
|1,3
|CUKURLU-SUNGURLU (CORUM)
|13:32:16 20-10-2025
|40,0587
|34,3463
|8,7
|1,8
|Sungurlu (Çorum)
|13:32:15 20-10-2025
|40,01278
|34,32528
|7
|1,6
|Alaşehir (Manisa)
|13:24:06 20-10-2025
|38,40806
|28,61056
|11,83
|1,5
|ISIKLAR-ALASEHIR (MANISA)
|13:24:06 20-10-2025
|38,3918
|28,5688
|13,7
|1,7
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:19:00 20-10-2025
|36,1185
|33,5473
|0
|1,2
|Odunpazarı (Eskişehir)
|13:10:27 20-10-2025
|39,58361
|30,50333
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:02:23 20-10-2025
|39,17389
|28,17361
|8,03
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:02:23 20-10-2025
|39,1642
|28,1597
|17,5
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:33 20-10-2025
|39,50333
|28,14139
|7
|1,1
|AKCAKOY-(BALIKESIR)
|13:00:33 20-10-2025
|39,4455
|27,9437
|25,2
|1
|Aydıncık (Yozgat)
|12:52:58 20-10-2025
|40,21028
|35,29389
|6,94
|1,5
|GUROGLU-AYDINCIK (YOZGAT)
|12:52:58 20-10-2025
|40,1815
|35,2522
|11,7
|1,6
|Sumbas (Osmaniye)
|12:42:55 20-10-2025
|37,73278
|36,09139
|9,24
|2,5
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|12:42:55 20-10-2025
|37,7047
|36,0567
|5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:38:13 20-10-2025
|39,21917
|28,10472
|7
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:38:13 20-10-2025
|39,1838
|28,0722
|8,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:36:03 20-10-2025
|39,24194
|28,14861
|9,76
|1,5
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:36:03 20-10-2025
|39,2555
|28,1087
|5,4
|1,7
|Hasköy (Muş)
|12:34:26 20-10-2025
|38,69361
|41,73667
|7
|1,4
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:32:24 20-10-2025
|38,002
|36,5685
|8,9
|1,5
|Soma (Manisa)
|12:30:36 20-10-2025
|39,19444
|27,69583
|6,88
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:15:39 20-10-2025
|39,20333
|28,25139
|7
|1
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [05.12 km] Erdemli (Mersin)
|12:12:05 20-10-2025
|36,5425
|34,29806
|6,68
|1,4
|Erdemli (Mersin)
|12:11:38 20-10-2025
|36,53194
|34,17639
|7
|1,4
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:06:33 20-10-2025
|36,2368
|33,7177
|0
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|12:02:06 20-10-2025
|40,17306
|31,80639
|7
|2,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|12:02:06 20-10-2025
|40,1958
|31,7562
|5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:37:00 20-10-2025
|39,17778
|28,16889
|5,08
|1
|Kulu (Konya)
|11:25:06 20-10-2025
|38,93389
|32,93917
|11,36
|1,6
|CELEP-KULU (KONYA)
|11:25:05 20-10-2025
|38,9265
|32,9417
|11,3
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|11:21:27 20-10-2025
|40,18444
|31,82028
|7,11
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|11:12:49 20-10-2025
|38,25972
|38,84556
|7
|1,4
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|11:12:49 20-10-2025
|38,2987
|38,8592
|4,5
|1,4
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:52:02 20-10-2025
|37,0937
|28,9755
|5,8
|2
|Köyceğiz (Muğla)
|10:52:01 20-10-2025
|37,07556
|28,95833
|7,18
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:47:34 20-10-2025
|39,27694
|28,10556
|9,02
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:47:34 20-10-2025
|39,26
|28,1005
|8
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:34:55 20-10-2025
|39,1265
|28,2297
|17,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:34:54 20-10-2025
|39,2125
|28,17361
|7,66
|1,2
|Menderes (İzmir)
|10:33:22 20-10-2025
|38,00139
|27,15556
|8,18
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:40 20-10-2025
|39,19056
|28,14889
|8,4
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|10:23:35 20-10-2025
|38,5275
|38,03833
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:22 20-10-2025
|39,20472
|28,14167
|12,29
|1
|KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
|10:14:32 20-10-2025
|38,0337
|36,3012
|14,1
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:14:31 20-10-2025
|38,02389
|36,35194
|7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|10:08:11 20-10-2025
|39,23611
|28,9775
|11,24
|1,3
|Simav (Kütahya)
|10:06:19 20-10-2025
|39,21972
|29,03722
|11,28
|1,2
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|10:06:18 20-10-2025
|39,2267
|29,096
|1,4
|1,1
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|10:02:40 20-10-2025
|37,0352
|28,531
|4,9
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|10:02:39 20-10-2025
|37,09778
|28,60278
|6,98
|1,1
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|09:58:11 20-10-2025
|36,1047
|28,0762
|2,5
|2,1
|Akdeniz - [72.05 km] Marmaris (Muğla)
|09:58:09 20-10-2025
|35,98306
|28,07889
|5,07
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:34:06 20-10-2025
|39,20361
|28,14417
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:34:06 20-10-2025
|39,1508
|28,0933
|22,2
|1,5
|Sumbas (Osmaniye)
|09:33:49 20-10-2025
|37,74194
|36,08889
|7,09
|2,8
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|09:33:48 20-10-2025
|37,7617
|36,041
|6,7
|2,8
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|09:21:44 20-10-2025
|37,1078
|28,699
|5
|1,2
|Kangal (Sivas)
|09:03:12 20-10-2025
|39,10972
|37,79361
|6,98
|1,8
|TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA)
|09:03:12 20-10-2025
|39,0427
|37,8645
|13,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:49:05 20-10-2025
|39,24028
|28,11556
|7
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:49:04 20-10-2025
|39,2357
|28,1423
|16,3
|1,4
|EGE DENIZI
|08:30:30 20-10-2025
|36,4903
|25,9783
|8,3
|1,7
|EGE DENIZI
|08:24:43 20-10-2025
|36,6412
|25,6872
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:04 20-10-2025
|39,20333
|28,16917
|11,41
|1,2
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|08:18:03 20-10-2025
|39,166
|27,936
|16,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:08:51 20-10-2025
|39,22694
|28,95056
|7,06
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:08:51 20-10-2025
|39,2468
|29,0115
|11,3
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:37:32 20-10-2025
|37,60806
|37,27944
|7,05
|2,2
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|07:37:32 20-10-2025
|37,6092
|37,2663
|8,6
|2,2
|AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM)
|07:32:36 20-10-2025
|40,1622
|34,2005
|5,3
|1,9
|Sungurlu (Çorum)
|07:32:35 20-10-2025
|40,00806
|34,32139
|6,99
|1,7
|Sungurlu (Çorum)
|07:32:00 20-10-2025
|40,00556
|34,32167
|7
|1,6
|BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM)
|07:32:00 20-10-2025
|40,027
|34,2768
|5,4
|1,8
|Sungurlu (Çorum)
|07:29:47 20-10-2025
|40,01444
|34,32278
|6,98
|1,6
|BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM)
|07:29:47 20-10-2025
|40,0415
|34,2713
|5,5
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:42:57 20-10-2025
|38,06667
|37,405
|7,01
|1,7
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|06:42:56 20-10-2025
|38,0597
|37,392
|3,3
|1,6
|Ege Denizi - [137.59 km] Datça (Muğla)
|06:39:05 20-10-2025
|35,52667
|26,93306
|9,68
|1,9
|AKDENIZ
|06:39:05 20-10-2025
|35,2703
|27,195
|12,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|06:29:37 20-10-2025
|39,23861
|28,98417
|12,1
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:29:37 20-10-2025
|39,2583
|28,9915
|5,4
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:25:44 20-10-2025
|39,2478
|29,0038
|5,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|06:25:43 20-10-2025
|39,2375
|28,97417
|7,05
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:14:45 20-10-2025
|39,1743
|28,1698
|9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:44 20-10-2025
|39,20333
|28,19667
|9,9
|1,4
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|05:58:43 20-10-2025
|38,3138
|38,8433
|6,7
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|05:58:42 20-10-2025
|38,28556
|38,88833
|4,66
|2,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:53:38 20-10-2025
|39,21
|28,1477
|8,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:53:37 20-10-2025
|39,21611
|28,15472
|6,86
|1,7
|Ege Denizi
|05:42:30 20-10-2025
|36,73972
|25,85222
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|05:42:29 20-10-2025
|36,6295
|25,8468
|5
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|05:30:13 20-10-2025
|38,2725
|38,7825
|8,93
|1,2
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|05:30:12 20-10-2025
|38,2685
|38,7865
|13,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:25:39 20-10-2025
|39,2375
|28,15944
|9,57
|0,9
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:23:21 20-10-2025
|38,3278
|38,7623
|21
|1,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|05:22:36 20-10-2025
|39,96972
|39,63944
|6,97
|1,5
|COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)
|05:22:36 20-10-2025
|39,9487
|39,6945
|9,1
|1,7
|AKDENIZ
|05:19:11 20-10-2025
|35,8558
|30,196
|17,5
|2,3
|Akdeniz - [67.25 km] Demre (Antalya)
|05:19:09 20-10-2025
|35,6875
|30,31111
|8,34
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|05:16:29 20-10-2025
|40,19389
|31,78556
|7,04
|1,7
|CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:16:28 20-10-2025
|40,117
|31,7513
|12,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:07:58 20-10-2025
|39,24278
|28,15194
|9,93
|1
|İncirliova (Aydın)
|05:06:29 20-10-2025
|37,87917
|27,67306
|7,21
|1,4
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|05:06:29 20-10-2025
|37,9118
|27,6642
|9,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:54 20-10-2025
|39,14222
|28,19139
|6,81
|0,9
|Sumbas (Osmaniye)
|04:50:29 20-10-2025
|37,73556
|36,09028
|7,02
|2,2
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|04:50:28 20-10-2025
|37,768
|36,0457
|2,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:48:11 20-10-2025
|39,21722
|28,19639
|10,47
|1
|Ege Denizi - [14.95 km] Foça (İzmir)
|04:46:25 20-10-2025
|38,80389
|26,66917
|7,01
|1,2
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:46:25 20-10-2025
|38,8008
|26,6582
|7,2
|1,5
|AKDENIZ
|04:35:23 20-10-2025
|35,8633
|30,2013
|2,3
|2,6
|Akdeniz - [57.63 km] Demre (Antalya)
|04:35:21 20-10-2025
|35,78833
|30,31917
|14,69
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:33:33 20-10-2025
|37,96028
|36,23972
|5,51
|2,2
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:33:33 20-10-2025
|37,9565
|36,23
|3,3
|2,2
|EGE DENIZI
|04:30:24 20-10-2025
|35,8518
|25,6647
|5
|2
|Hekimhan (Malatya)
|04:30:13 20-10-2025
|38,77139
|38,00306
|8,4
|1,2
|GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA)
|04:30:12 20-10-2025
|38,7745
|37,9342
|8
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:25:26 20-10-2025
|38,12083
|36,51778
|7
|1
|Bozkurt (Denizli)
|04:24:54 20-10-2025
|37,86278
|29,51667
|7,32
|0,9
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:17:45 20-10-2025
|37,0777
|28,6117
|14
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:19 20-10-2025
|39,13806
|28,15667
|7
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|04:09:08 20-10-2025
|38,93806
|28,03667
|7
|1,8
|YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
|04:09:08 20-10-2025
|38,9028
|28,0202
|2,9
|2
|Simav (Kütahya)
|04:06:34 20-10-2025
|39,24389
|28,99083
|7,32
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:06:34 20-10-2025
|39,2303
|29,0108
|12,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:54:22 20-10-2025
|39,17389
|28,16833
|7
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:21 20-10-2025
|39,1483
|28,2387
|14,3
|1,3
|Yüksekova (Hakkari)
|03:49:40 20-10-2025
|37,40694
|43,98556
|7
|0,9
|Ula (Muğla)
|03:49:23 20-10-2025
|37,11028
|28,60306
|6,99
|1,2
|DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|03:49:19 20-10-2025
|36,755
|28,5232
|14,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:39:39 20-10-2025
|39,2
|28,22556
|6,97
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:00 20-10-2025
|39,21194
|28,15556
|7,05
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:00 20-10-2025
|39,1975
|28,176
|7,4
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|03:14:40 20-10-2025
|37,08833
|28,60583
|7
|1,2
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|03:14:40 20-10-2025
|37,1068
|28,569
|20,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:15 20-10-2025
|39,18667
|28,20667
|5,09
|0,7
|Simav (Kütahya)
|03:02:36 20-10-2025
|39,23583
|28,94167
|7
|1
|Merkez (Burdur)
|02:47:00 20-10-2025
|37,75083
|30,12556
|7
|1,4
|ILYAS-(BURDUR)
|02:46:59 20-10-2025
|37,7918
|30,126
|7,4
|1,6
|Ula (Muğla)
|02:43:35 20-10-2025
|37,13639
|28,5875
|7,19
|1,1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|02:43:34 20-10-2025
|37,092
|28,6103
|11,5
|1,4
|Ula (Muğla)
|02:40:11 20-10-2025
|37,11083
|28,59639
|6,14
|0,9
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:40:11 20-10-2025
|37,077
|28,5733
|16,4
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:01 20-10-2025
|39,16167
|28,18583
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:00 20-10-2025
|39,1723
|28,1587
|9,5
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|02:17:39 20-10-2025
|39,22972
|29,05167
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:17:39 20-10-2025
|39,2468
|29,0207
|12,1
|1,2
|DUTLUCA-GORDES (MANISA)
|02:16:30 20-10-2025
|39,0573
|28,259
|15,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:29 20-10-2025
|39,11694
|28,25861
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:09:47 20-10-2025
|39,24417
|28,19833
|8,01
|0,8
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:09:46 20-10-2025
|39,2467
|28,058
|7,2
|0,9
|Yapraklı (Çankırı)
|01:53:44 20-10-2025
|40,75278
|33,97722
|7
|1,3
|BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI)
|01:53:44 20-10-2025
|40,7568
|33,9672
|8,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:03 20-10-2025
|39,21722
|28,20944
|6,86
|0,8
|Hekimhan (Malatya)
|01:47:48 20-10-2025
|38,76778
|37,9675
|8,7
|3,4
|KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
|01:47:46 20-10-2025
|38,7518
|37,9495
|5
|3,4
|Marmara Denizi - [20.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:46:35 20-10-2025
|40,79111
|28,01694
|7,09
|1,2
|MARMARA DENIZI
|01:46:35 20-10-2025
|40,7782
|27,9677
|10,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:44:49 20-10-2025
|39,20028
|28,12556
|7,76
|0,9
|Sungurlu (Çorum)
|01:33:19 20-10-2025
|40,01
|34,3075
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|01:29:06 20-10-2025
|39,25194
|28,96083
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|01:26:16 20-10-2025
|39,22472
|28,95
|7
|0,8
|Torbalı (İzmir)
|01:24:57 20-10-2025
|38,11806
|27,42639
|6,52
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:11:15 20-10-2025
|39,15528
|28,17111
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|00:49:49 20-10-2025
|39,22111
|28,90639
|7
|1
|Sarıkamış (Kars)
|00:46:04 20-10-2025
|40,3775
|42,635
|10,01
|1,5
|Ege Denizi
|00:40:32 20-10-2025
|36,72028
|25,75028
|7
|2
|Simav (Kütahya)
|00:38:58 20-10-2025
|39,27583
|28,8425
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:34:40 20-10-2025
|39,24778
|28,09944
|7
|1,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:34:38 20-10-2025
|39,2352
|28,0032
|7,9
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|00:30:42 20-10-2025
|38,55361
|38,05
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:29:50 20-10-2025
|39,22694
|28,12139
|8,11
|0,8
|Köyceğiz (Muğla)
|00:29:07 20-10-2025
|37,09611
|28,59611
|7
|1,1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|00:29:06 20-10-2025
|37,1353
|28,5965
|19,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:15:54 20-10-2025
|39,22222
|28,92306
|7
|0,9
|Sulusaray (Tokat)
|00:12:41 20-10-2025
|40,08972
|36,04361
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:11:16 20-10-2025
|39,19639
|28,93167
|6,79
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:11:15 20-10-2025
|39,237
|29,0073
|7,8
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|00:10:34 20-10-2025
|40,07361
|36,05361
|6,99
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:05:30 20-10-2025
|39,22722
|28,15222
|8,7
|0,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:49:58 20-10-2025
|39,2382
|28,0865
|17,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:49:58 20-10-2025
|39,22028
|28,0425
|7,73
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|22:28:14 20-10-2025
|38,10167
|38,52083
|7
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|22:20:07 20-10-2025
|39,2383
|29,053
|7,1
|1,7
|Simav (Kütahya)
|22:20:06 20-10-2025
|39,23972
|29,00194
|11,22
|1,8
|Simav (Kütahya)
|22:14:39 20-10-2025
|39,28944
|28,98333
|7
|0,8
|MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:11:05 20-10-2025
|37,9363
|36,0623
|5
|1,5
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|22:01:20 20-10-2025
|39,235
|28,9398
|5,3
|2
|Simav (Kütahya)
|22:01:19 20-10-2025
|39,22167
|28,94556
|8,92
|2,1
|Simav (Kütahya)
|21:59:09 20-10-2025
|39,18778
|28,90917
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:57:20 20-10-2025
|39,21861
|28,10694
|7,02
|1,2
|IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:57:20 20-10-2025
|39,2632
|28,1253
|9,8
|1,4
|Simav (Kütahya)
|21:54:06 20-10-2025
|39,2
|28,95194
|12,86
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:54:06 20-10-2025
|39,2205
|28,9572
|6,8
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:53:44 20-10-2025
|39,17139
|28,94833
|15,11
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:53:44 20-10-2025
|39,2142
|28,97
|11,5
|1,8
|Simav (Kütahya)
|21:38:53 20-10-2025
|39,23528
|28,97806
|7,05
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:38:53 20-10-2025
|39,2258
|29,0018
|11,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:32:58 20-10-2025
|39,20333
|28,09778
|5,26
|1,4
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:32:58 20-10-2025
|39,232
|28,1175
|8,4
|1,6
|YERKESIK-(MUGLA)
|21:31:20 20-10-2025
|37,1628
|28,2837
|9,3
|1,3
|OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
|21:17:54 20-10-2025
|37,8262
|37,7018
|2,1
|2,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|21:17:53 20-10-2025
|37,76028
|37,71056
|10,4
|3
|EGE DENIZI
|20:48:44 20-10-2025
|35,8327
|25,6182
|14
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:41:44 20-10-2025
|39,20028
|28,2025
|4,98
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:41:42 20-10-2025
|39,2007
|28,214
|14,2
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:38:35 20-10-2025
|39,21917
|28,17667
|10,27
|1,6
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:38:35 20-10-2025
|39,1813
|28,1365
|12,6
|1,6
|ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|20:37:37 20-10-2025
|40,1598
|26,0495
|10,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:33:32 20-10-2025
|39,24333
|28,01667
|7,03
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|20:25:43 20-10-2025
|37,78556
|37,70222
|6,11
|1,9
|YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|20:25:43 20-10-2025
|37,7713
|37,6677
|5
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|20:24:49 20-10-2025
|37,98444
|38,05861
|6,98
|1,5
|GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:24:48 20-10-2025
|37,981
|38,0502
|15
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:33 20-10-2025
|39,23083
|28,18167
|8,97
|1,7
|SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:20:33 20-10-2025
|39,2312
|28,183
|11
|1,7
|Ege Denizi - [79.44 km] Çeşme (İzmir)
|19:58:29 20-10-2025
|38,68806
|25,4775
|15,95
|2,2
|EGE DENIZI
|19:58:25 20-10-2025
|38,7455
|25,1405
|5,4
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:43:26 20-10-2025
|39,16861
|28,15333
|7
|1,1
|Akdeniz - [110.06 km] Kaş (Antalya)
|19:38:17 20-10-2025
|35,65361
|28,36944
|6,48
|1,6
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:27:22 20-10-2025
|38,1232
|36,6855
|3,6
|1,8
|AKDENIZ
|19:24:13 20-10-2025
|35,6867
|28,2193
|29,6
|3,2
|Akdeniz - [112.44 km] Marmaris (Muğla)
|19:24:12 20-10-2025
|35,62
|28,17528
|27,78
|3,1
|ALACAM-KESTEL (BURSA)
|19:18:03 20-10-2025
|40,1245
|29,3038
|0
|1,6
|Kestel (Bursa)
|19:18:02 20-10-2025
|40,125
|29,30778
|6,98
|1,6
|Simav (Kütahya)
|19:14:00 20-10-2025
|39,24722
|28,98306
|11,08
|1
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|19:07:14 20-10-2025
|37,7748
|26,8885
|5,9
|1,8
|Ege Denizi - [27.07 km] Seferihisar (İzmir)
|19:07:13 20-10-2025
|37,84306
|26,80778
|7
|2,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:49:18 20-10-2025
|38,18944
|38,44111
|14,35
|1,3
|UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
|18:49:16 20-10-2025
|38,194
|38,3877
|23
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:33:40 20-10-2025
|39,20056
|28,19667
|6,9
|1,1
|Köyceğiz (Muğla)
|18:26:05 20-10-2025
|37,10083
|28,59333
|6,99
|1,8
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|18:26:05 20-10-2025
|37,1045
|28,6175
|13,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:22:18 20-10-2025
|39,25306
|28,1425
|9,48
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|18:22:18 20-10-2025
|39,2352
|28,0707
|17,5
|1,6
|Samandağ (Hatay)
|18:12:23 20-10-2025
|36,235
|35,95167
|12,18
|1,6
|Sungurlu (Çorum)
|17:59:46 20-10-2025
|40,00222
|34,31583
|7
|0,9
|Chkhorotsku, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [109.32 km] Borçka (Artvin)
|17:59:34 20-10-2025
|42,46417
|42,05667
|8,94
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|17:57:58 20-10-2025
|39,47528
|28,15972
|7,03
|1,8
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|17:57:57 20-10-2025
|39,4678
|28,1413
|15,1
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|17:46:31 20-10-2025
|40,155
|31,85361
|7,03
|1,8
|CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)
|17:46:31 20-10-2025
|40,1862
|31,8177
|8
|2,1
|Ege Denizi - [12.56 km] Gökçeada (Çanakkale)
|17:27:42 20-10-2025
|40,19361
|26,08667
|7,32
|1,2
|ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE)
|17:27:42 20-10-2025
|40,1512
|26,0108
|14,2
|1,1
|Eşme (Uşak)
|16:23:54 20-10-2025
|38,49306
|29,1425
|7
|0,9
|İskenderun (Hatay)
|15:56:37 20-10-2025
|36,65528
|36,25917
|7,23
|1,7
|SINCAN-DORTYOL (HATAY)
|15:56:33 20-10-2025
|36,7245
|36,3228
|21,5
|1,6
|Simav (Kütahya)
|15:38:41 20-10-2025
|39,23889
|29,00222
|12,11
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|15:38:41 20-10-2025
|39,2278
|29,0018
|14
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:29:41 20-10-2025
|39,16889
|28,18389
|7
|2,1
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:29:40 20-10-2025
|39,1917
|28,1982
|7,7
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|15:29:02 20-10-2025
|39,20472
|28,18194
|9,9
|3,3
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|15:29:02 20-10-2025
|39,208
|28,1507
|4,6
|3,2
|Sumbas (Osmaniye)
|15:24:58 20-10-2025
|37,735
|36,09278
|7,01
|1,5
|TOKMANAKLI-FEKE (ADANA)
|15:24:58 20-10-2025
|37,7218
|36,0622
|23,8
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|15:12:36 20-10-2025
|37,97333
|36,13222
|10,04
|1,4
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|15:12:35 20-10-2025
|37,9092
|36,2978
|20,7
|1,7
|Keskin (Kırıkkale)
|15:12:02 20-10-2025
|39,60861
|33,59028
|6,14
|1,1
|CEBISLER-AKPINAR (KIRSEHIR)
|15:12:00 20-10-2025
|39,6202
|33,884
|5,3
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:10:58 20-10-2025
|39,2582
|29,0293
|8,4
|1,5
|Simav (Kütahya)
|15:03:11 20-10-2025
|39,22361
|29,01667
|13,89
|2,2
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|15:03:11 20-10-2025
|39,2203
|29,051
|4,4
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:53:36 20-10-2025
|39,14333
|28,22
|9,88
|1,6
|MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
|14:53:34 20-10-2025
|38,8677
|27,828
|38,8
|1,7
|Akdeniz - [99.41 km] Marmaris (Muğla)
|14:37:54 20-10-2025
|35,74722
|27,93472
|7,9
|1,9
|AKDENIZ
|14:37:51 20-10-2025
|35,6102
|28,1513
|15,9
|2
|YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:35:39 20-10-2025
|39,1058
|28,2922
|3,8
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:35:37 20-10-2025
|39,17639
|28,13722
|7
|1,1
|Gediz (Kütahya)
|14:26:56 20-10-2025
|38,87639
|29,21444
|7,01
|2,1
|KURTCAM-GEDIZ (KUTAHYA)
|14:26:56 20-10-2025
|38,8508
|29,2277
|1,8
|2,1
|Sumbas (Osmaniye)
|13:56:20 20-10-2025
|37,71972
|36,08556
|7,44
|2,1
|PASALI-FEKE (ADANA)
|13:56:20 20-10-2025
|37,7765
|35,9812
|5,4
|2,2
|KABAKOZ-GORDES (MANISA)
|13:48:55 20-10-2025
|39,009
|28,2137
|14,4
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:48:51 20-10-2025
|39,21667
|28,21889
|11,01
|1,3
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:48:00 20-10-2025
|36,115
|33,4943
|0
|1,7
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:44:58 20-10-2025
|39,1078
|28,1875
|13,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:44:57 20-10-2025
|39,18556
|28,18056
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|13:37:02 20-10-2025
|38,23944
|38,81361
|7
|1,6
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|13:37:02 20-10-2025
|38,324
|38,812
|5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:34:50 20-10-2025
|39,18083
|28,22722
|6,93
|1,2
|ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
|13:34:48 20-10-2025
|39,1008
|27,857
|15,9
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:33:48 20-10-2025
|39,16722
|28,19389
|7
|1,1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|13:33:46 20-10-2025
|39,1343
|28,027
|19
|1,3
|CUKURLU-SUNGURLU (CORUM)
|13:32:16 20-10-2025
|40,0587
|34,3463
|8,7
|1,8
|Sungurlu (Çorum)
|13:32:15 20-10-2025
|40,01278
|34,32528
|7
|1,6
|Alaşehir (Manisa)
|13:24:06 20-10-2025
|38,40806
|28,61056
|11,83
|1,5
|ISIKLAR-ALASEHIR (MANISA)
|13:24:06 20-10-2025
|38,3918
|28,5688
|13,7
|1,7
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|13:19:00 20-10-2025
|36,1185
|33,5473
|0
|1,2
|Odunpazarı (Eskişehir)
|13:10:27 20-10-2025
|39,58361
|30,50333
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:02:23 20-10-2025
|39,17389
|28,17361
|8,03
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:02:23 20-10-2025
|39,1642
|28,1597
|17,5
|1,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:33 20-10-2025
|39,50333
|28,14139
|7
|1,1
|AKCAKOY-(BALIKESIR)
|13:00:33 20-10-2025
|39,4455
|27,9437
|25,2
|1
|Aydıncık (Yozgat)
|12:52:58 20-10-2025
|40,21028
|35,29389
|6,94
|1,5
|GUROGLU-AYDINCIK (YOZGAT)
|12:52:58 20-10-2025
|40,1815
|35,2522
|11,7
|1,6
|Sumbas (Osmaniye)
|12:42:55 20-10-2025
|37,73278
|36,09139
|9,24
|2,5
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|12:42:55 20-10-2025
|37,7047
|36,0567
|5
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:38:13 20-10-2025
|39,21917
|28,10472
|7
|1,6
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:38:13 20-10-2025
|39,1838
|28,0722
|8,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:36:03 20-10-2025
|39,24194
|28,14861
|9,76
|1,5
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:36:03 20-10-2025
|39,2555
|28,1087
|5,4
|1,7
|Hasköy (Muş)
|12:34:26 20-10-2025
|38,69361
|41,73667
|7
|1,4
|KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:32:24 20-10-2025
|38,002
|36,5685
|8,9
|1,5
|Soma (Manisa)
|12:30:36 20-10-2025
|39,19444
|27,69583
|6,88
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:15:39 20-10-2025
|39,20333
|28,25139
|7
|1
|Akdeniz - Mersin Körfezi - [05.12 km] Erdemli (Mersin)
|12:12:05 20-10-2025
|36,5425
|34,29806
|6,68
|1,4
|Erdemli (Mersin)
|12:11:38 20-10-2025
|36,53194
|34,17639
|7
|1,4
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:06:33 20-10-2025
|36,2368
|33,7177
|0
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|12:02:06 20-10-2025
|40,17306
|31,80639
|7
|2,7
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|12:02:06 20-10-2025
|40,1958
|31,7562
|5
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:37:00 20-10-2025
|39,17778
|28,16889
|5,08
|1
|Kulu (Konya)
|11:25:06 20-10-2025
|38,93389
|32,93917
|11,36
|1,6
|CELEP-KULU (KONYA)
|11:25:05 20-10-2025
|38,9265
|32,9417
|11,3
|1,8
|Beypazarı (Ankara)
|11:21:27 20-10-2025
|40,18444
|31,82028
|7,11
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|11:12:49 20-10-2025
|38,25972
|38,84556
|7
|1,4
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|11:12:49 20-10-2025
|38,2987
|38,8592
|4,5
|1,4
|OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:52:02 20-10-2025
|37,0937
|28,9755
|5,8
|2
|Köyceğiz (Muğla)
|10:52:01 20-10-2025
|37,07556
|28,95833
|7,18
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:47:34 20-10-2025
|39,27694
|28,10556
|9,02
|1,4
|KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:47:34 20-10-2025
|39,26
|28,1005
|8
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:34:55 20-10-2025
|39,1265
|28,2297
|17,6
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:34:54 20-10-2025
|39,2125
|28,17361
|7,66
|1,2
|Menderes (İzmir)
|10:33:22 20-10-2025
|38,00139
|27,15556
|8,18
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:25:40 20-10-2025
|39,19056
|28,14889
|8,4
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|10:23:35 20-10-2025
|38,5275
|38,03833
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:19:22 20-10-2025
|39,20472
|28,14167
|12,29
|1
|KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)
|10:14:32 20-10-2025
|38,0337
|36,3012
|14,1
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:14:31 20-10-2025
|38,02389
|36,35194
|7
|1,8
|Simav (Kütahya)
|10:08:11 20-10-2025
|39,23611
|28,9775
|11,24
|1,3
|Simav (Kütahya)
|10:06:19 20-10-2025
|39,21972
|29,03722
|11,28
|1,2
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|10:06:18 20-10-2025
|39,2267
|29,096
|1,4
|1,1
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|10:02:40 20-10-2025
|37,0352
|28,531
|4,9
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|10:02:39 20-10-2025
|37,09778
|28,60278
|6,98
|1,1
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|09:58:11 20-10-2025
|36,1047
|28,0762
|2,5
|2,1
|Akdeniz - [72.05 km] Marmaris (Muğla)
|09:58:09 20-10-2025
|35,98306
|28,07889
|5,07
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:34:06 20-10-2025
|39,20361
|28,14417
|7
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:34:06 20-10-2025
|39,1508
|28,0933
|22,2
|1,5
|Sumbas (Osmaniye)
|09:33:49 20-10-2025
|37,74194
|36,08889
|7,09
|2,8
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|09:33:48 20-10-2025
|37,7617
|36,041
|6,7
|2,8
|KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
|09:21:44 20-10-2025
|37,1078
|28,699
|5
|1,2
|Kangal (Sivas)
|09:03:12 20-10-2025
|39,10972
|37,79361
|6,98
|1,8
|TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA)
|09:03:12 20-10-2025
|39,0427
|37,8645
|13,9
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:49:05 20-10-2025
|39,24028
|28,11556
|7
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:49:04 20-10-2025
|39,2357
|28,1423
|16,3
|1,4
|EGE DENIZI
|08:30:30 20-10-2025
|36,4903
|25,9783
|8,3
|1,7
|EGE DENIZI
|08:24:43 20-10-2025
|36,6412
|25,6872
|9,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:18:04 20-10-2025
|39,20333
|28,16917
|11,41
|1,2
|YAYKIN-AKHISAR (MANISA)
|08:18:03 20-10-2025
|39,166
|27,936
|16,1
|1,2
|Simav (Kütahya)
|08:08:51 20-10-2025
|39,22694
|28,95056
|7,06
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|08:08:51 20-10-2025
|39,2468
|29,0115
|11,3
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|07:37:32 20-10-2025
|37,60806
|37,27944
|7,05
|2,2
|BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|07:37:32 20-10-2025
|37,6092
|37,2663
|8,6
|2,2
|AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM)
|07:32:36 20-10-2025
|40,1622
|34,2005
|5,3
|1,9
|Sungurlu (Çorum)
|07:32:35 20-10-2025
|40,00806
|34,32139
|6,99
|1,7
|Sungurlu (Çorum)
|07:32:00 20-10-2025
|40,00556
|34,32167
|7
|1,6
|BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM)
|07:32:00 20-10-2025
|40,027
|34,2768
|5,4
|1,8
|Sungurlu (Çorum)
|07:29:47 20-10-2025
|40,01444
|34,32278
|6,98
|1,6
|BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM)
|07:29:47 20-10-2025
|40,0415
|34,2713
|5,5
|1,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|06:42:57 20-10-2025
|38,06667
|37,405
|7,01
|1,7
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|06:42:56 20-10-2025
|38,0597
|37,392
|3,3
|1,6
|Ege Denizi - [137.59 km] Datça (Muğla)
|06:39:05 20-10-2025
|35,52667
|26,93306
|9,68
|1,9
|AKDENIZ
|06:39:05 20-10-2025
|35,2703
|27,195
|12,7
|2,1
|Simav (Kütahya)
|06:29:37 20-10-2025
|39,23861
|28,98417
|12,1
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:29:37 20-10-2025
|39,2583
|28,9915
|5,4
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:25:44 20-10-2025
|39,2478
|29,0038
|5,2
|1,6
|Simav (Kütahya)
|06:25:43 20-10-2025
|39,2375
|28,97417
|7,05
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:14:45 20-10-2025
|39,1743
|28,1698
|9
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:14:44 20-10-2025
|39,20333
|28,19667
|9,9
|1,4
|GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
|05:58:43 20-10-2025
|38,3138
|38,8433
|6,7
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|05:58:42 20-10-2025
|38,28556
|38,88833
|4,66
|2,5
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|05:53:38 20-10-2025
|39,21
|28,1477
|8,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:53:37 20-10-2025
|39,21611
|28,15472
|6,86
|1,7
|Ege Denizi
|05:42:30 20-10-2025
|36,73972
|25,85222
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|05:42:29 20-10-2025
|36,6295
|25,8468
|5
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|05:30:13 20-10-2025
|38,2725
|38,7825
|8,93
|1,2
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|05:30:12 20-10-2025
|38,2685
|38,7865
|13,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:25:39 20-10-2025
|39,2375
|28,15944
|9,57
|0,9
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:23:21 20-10-2025
|38,3278
|38,7623
|21
|1,1
|Kelkit (Gümüşhane)
|05:22:36 20-10-2025
|39,96972
|39,63944
|6,97
|1,5
|COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE)
|05:22:36 20-10-2025
|39,9487
|39,6945
|9,1
|1,7
|AKDENIZ
|05:19:11 20-10-2025
|35,8558
|30,196
|17,5
|2,3
|Akdeniz - [67.25 km] Demre (Antalya)
|05:19:09 20-10-2025
|35,6875
|30,31111
|8,34
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|05:16:29 20-10-2025
|40,19389
|31,78556
|7,04
|1,7
|CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:16:28 20-10-2025
|40,117
|31,7513
|12,4
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|05:07:58 20-10-2025
|39,24278
|28,15194
|9,93
|1
|İncirliova (Aydın)
|05:06:29 20-10-2025
|37,87917
|27,67306
|7,21
|1,4
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|05:06:29 20-10-2025
|37,9118
|27,6642
|9,1
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:58:54 20-10-2025
|39,14222
|28,19139
|6,81
|0,9
|Sumbas (Osmaniye)
|04:50:29 20-10-2025
|37,73556
|36,09028
|7,02
|2,2
|AKOLUK-FEKE (ADANA)
|04:50:28 20-10-2025
|37,768
|36,0457
|2,1
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:48:11 20-10-2025
|39,21722
|28,19639
|10,47
|1
|Ege Denizi - [14.95 km] Foça (İzmir)
|04:46:25 20-10-2025
|38,80389
|26,66917
|7,01
|1,2
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:46:25 20-10-2025
|38,8008
|26,6582
|7,2
|1,5
|AKDENIZ
|04:35:23 20-10-2025
|35,8633
|30,2013
|2,3
|2,6
|Akdeniz - [57.63 km] Demre (Antalya)
|04:35:21 20-10-2025
|35,78833
|30,31917
|14,69
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:33:33 20-10-2025
|37,96028
|36,23972
|5,51
|2,2
|KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:33:33 20-10-2025
|37,9565
|36,23
|3,3
|2,2
|EGE DENIZI
|04:30:24 20-10-2025
|35,8518
|25,6647
|5
|2
|Hekimhan (Malatya)
|04:30:13 20-10-2025
|38,77139
|38,00306
|8,4
|1,2
|GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA)
|04:30:12 20-10-2025
|38,7745
|37,9342
|8
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|04:25:26 20-10-2025
|38,12083
|36,51778
|7
|1
|Bozkurt (Denizli)
|04:24:54 20-10-2025
|37,86278
|29,51667
|7,32
|0,9
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|04:17:45 20-10-2025
|37,0777
|28,6117
|14
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:13:19 20-10-2025
|39,13806
|28,15667
|7
|0,9
|Akhisar (Manisa)
|04:09:08 20-10-2025
|38,93806
|28,03667
|7
|1,8
|YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA)
|04:09:08 20-10-2025
|38,9028
|28,0202
|2,9
|2
|Simav (Kütahya)
|04:06:34 20-10-2025
|39,24389
|28,99083
|7,32
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:06:34 20-10-2025
|39,2303
|29,0108
|12,3
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:54:22 20-10-2025
|39,17389
|28,16833
|7
|0,9
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:54:21 20-10-2025
|39,1483
|28,2387
|14,3
|1,3
|Yüksekova (Hakkari)
|03:49:40 20-10-2025
|37,40694
|43,98556
|7
|0,9
|Ula (Muğla)
|03:49:23 20-10-2025
|37,11028
|28,60306
|6,99
|1,2
|DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|03:49:19 20-10-2025
|36,755
|28,5232
|14,2
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:39:39 20-10-2025
|39,2
|28,22556
|6,97
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:32:00 20-10-2025
|39,21194
|28,15556
|7,05
|1,2
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:32:00 20-10-2025
|39,1975
|28,176
|7,4
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|03:14:40 20-10-2025
|37,08833
|28,60583
|7
|1,2
|KIYRA-ULA (MUGLA)
|03:14:40 20-10-2025
|37,1068
|28,569
|20,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:05:15 20-10-2025
|39,18667
|28,20667
|5,09
|0,7
|Simav (Kütahya)
|03:02:36 20-10-2025
|39,23583
|28,94167
|7
|1
|Merkez (Burdur)
|02:47:00 20-10-2025
|37,75083
|30,12556
|7
|1,4
|ILYAS-(BURDUR)
|02:46:59 20-10-2025
|37,7918
|30,126
|7,4
|1,6
|Ula (Muğla)
|02:43:35 20-10-2025
|37,13639
|28,5875
|7,19
|1,1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|02:43:34 20-10-2025
|37,092
|28,6103
|11,5
|1,4
|Ula (Muğla)
|02:40:11 20-10-2025
|37,11083
|28,59639
|6,14
|0,9
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|02:40:11 20-10-2025
|37,077
|28,5733
|16,4
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:28:01 20-10-2025
|39,16167
|28,18583
|7
|1,1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:28:00 20-10-2025
|39,1723
|28,1587
|9,5
|1,5
|Hisarcık (Kütahya)
|02:17:39 20-10-2025
|39,22972
|29,05167
|7
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:17:39 20-10-2025
|39,2468
|29,0207
|12,1
|1,2
|DUTLUCA-GORDES (MANISA)
|02:16:30 20-10-2025
|39,0573
|28,259
|15,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:16:29 20-10-2025
|39,11694
|28,25861
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:09:47 20-10-2025
|39,24417
|28,19833
|8,01
|0,8
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:09:46 20-10-2025
|39,2467
|28,058
|7,2
|0,9
|Yapraklı (Çankırı)
|01:53:44 20-10-2025
|40,75278
|33,97722
|7
|1,3
|BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI)
|01:53:44 20-10-2025
|40,7568
|33,9672
|8,9
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:49:03 20-10-2025
|39,21722
|28,20944
|6,86
|0,8
|Hekimhan (Malatya)
|01:47:48 20-10-2025
|38,76778
|37,9675
|8,7
|3,4
|KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA)
|01:47:46 20-10-2025
|38,7518
|37,9495
|5
|3,4
|Marmara Denizi - [20.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|01:46:35 20-10-2025
|40,79111
|28,01694
|7,09
|1,2
|MARMARA DENIZI
|01:46:35 20-10-2025
|40,7782
|27,9677
|10,7
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:44:49 20-10-2025
|39,20028
|28,12556
|7,76
|0,9
|Sungurlu (Çorum)
|01:33:19 20-10-2025
|40,01
|34,3075
|7
|1,1
|Simav (Kütahya)
|01:29:06 20-10-2025
|39,25194
|28,96083
|7
|0,9
|Simav (Kütahya)
|01:26:16 20-10-2025
|39,22472
|28,95
|7
|0,8
|Torbalı (İzmir)
|01:24:57 20-10-2025
|38,11806
|27,42639
|6,52
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:11:15 20-10-2025
|39,15528
|28,17111
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|00:49:49 20-10-2025
|39,22111
|28,90639
|7
|1
|Sarıkamış (Kars)
|00:46:04 20-10-2025
|40,3775
|42,635
|10,01
|1,5
|Ege Denizi
|00:40:32 20-10-2025
|36,72028
|25,75028
|7
|2
|Simav (Kütahya)
|00:38:58 20-10-2025
|39,27583
|28,8425
|7
|0,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:34:40 20-10-2025
|39,24778
|28,09944
|7
|1,2
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:34:38 20-10-2025
|39,2352
|28,0032
|7,9
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|00:30:42 20-10-2025
|38,55361
|38,05
|7
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:29:50 20-10-2025
|39,22694
|28,12139
|8,11
|0,8
|Köyceğiz (Muğla)
|00:29:07 20-10-2025
|37,09611
|28,59611
|7
|1,1
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|00:29:06 20-10-2025
|37,1353
|28,5965
|19,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:15:54 20-10-2025
|39,22222
|28,92306
|7
|0,9
|Sulusaray (Tokat)
|00:12:41 20-10-2025
|40,08972
|36,04361
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|00:11:16 20-10-2025
|39,19639
|28,93167
|6,79
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|00:11:15 20-10-2025
|39,237
|29,0073
|7,8
|1,8
|Sulusaray (Tokat)
|00:10:34 20-10-2025
|40,07361
|36,05361
|6,99
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:05:30 20-10-2025
|39,22722
|28,15222
|8,7
|0,8
- Etiketler :
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem