Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Eylül 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Eylül 2024

20 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Hasanbeyli (Osmaniye) 23:53:48 19-09-2024 37,13083 36,63583 7 1,7
Yayladere (Bingöl) 23:51:32 19-09-2024 39,22556 40,16528 7,08 2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:49:49 19-09-2024 38,1025 36,585 7,02 1,9
Tuşba (Van) 22:37:33 19-09-2024 38,69056 43,20389 6,98 2
Çelikhan (Adıyaman) 21:05:19 19-09-2024 38,01 38,20778 7,02 1,9
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [17.68 km] Payas (Hatay) 19:50:17 19-09-2024 36,71028 36,01722 7,16 2,3
Ege Denizi - [08.86 km] Ayvacık (Çanakkale) 19:46:41 19-09-2024 39,56972 26,0275 8,63 1,9
Gürün (Sivas) 19:22:08 19-09-2024 38,81194 37,43639 6,98 1,5
Afşin (Kahramanmaraş) 19:17:36 19-09-2024 38,15583 36,81833 8,79 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 17:52:22 19-09-2024 37,30417 37,08694 7 1,7
Marmara Denizi - [11.11 km] Adalar (İstanbul) 16:58:54 19-09-2024 40,75111 29,1325 26,3 2,2
Akhisar (Manisa) 16:52:32 19-09-2024 38,98778 27,94389 28,5 2,4
Zile (Tokat) 16:11:24 19-09-2024 40,09778 35,95917 6,33 1,2
Yazıhan (Malatya) 15:38:08 19-09-2024 38,63583 38,03333 7,08 1,6
Güney (Denizli) 15:29:22 19-09-2024 38,06833 29,0675 9,24 1,7
Sarıkamış (Kars) 15:26:16 19-09-2024 39,99056 42,59333 9,74 2,7
Akdeniz - [170.18 km] Datça (Muğla) 14:59:50 19-09-2024 35,18833 27,09028 7,13 2,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [44.01 km] Akyaka (Kars) 14:51:03 19-09-2024 41,33472 43,80056 6,62 2,1
Alpu (Eskişehir) 14:42:03 19-09-2024 39,72944 30,98028 7,01 1,4
Orhaneli (Bursa) 13:05:34 19-09-2024 39,87194 28,87222 7 1,4
Tavşanlı (Kütahya) 12:49:21 19-09-2024 39,67528 29,48306 8,22 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 12:42:21 19-09-2024 39,69 29,45667 7 1,2
Hüyük (Konya) 11:59:07 19-09-2024 37,98889 31,57194 6,7 0,8
Gürün (Sivas) 11:37:45 19-09-2024 38,83472 37,4425 7 1,7
Buca (İzmir) 11:35:07 19-09-2024 38,3375 27,19417 6,49 1,2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 11:26:47 19-09-2024 40,08639 28,63056 12,1 1,3
Emirdağ (Afyonkarahisar) 11:23:47 19-09-2024 38,93611 31,0975 13,2 1,2
Ege Denizi - [29.68 km] Çeşme (İzmir) 09:08:34 19-09-2024 38,07528 26,03639 16 2
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:24:52 19-09-2024 38,21778 37,31389 6,8 1,7
Gürün (Sivas) 07:16:51 19-09-2024 38,83528 37,44278 7 1,3
Doğanşehir (Malatya) 07:04:31 19-09-2024 38,0825 37,73611 7,04 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 06:28:04 19-09-2024 37,78917 37,715 6,4 2,4
Akdeniz 06:22:50 19-09-2024 34,87556 24,0425 15 4,2
Merkez (Niğde) 06:18:12 19-09-2024 38,06694 35,14722 7 1,2
Beypazarı (Ankara) 05:11:54 19-09-2024 40,17028 31,88778 7,06 1,7
Kale (Malatya) 05:05:04 19-09-2024 38,32639 38,76861 12,79 1,3
Ceyhan (Adana) 04:57:11 19-09-2024 36,97472 35,94083 7 1,1
Soma (Manisa) 04:55:19 19-09-2024 39,25167 27,72333 6,91 2,2
Soma (Manisa) 04:53:13 19-09-2024 39,24833 27,755 6,14 1,5
Aladağ (Adana) 04:38:44 19-09-2024 37,57333 35,44167 7,01 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:34:48 19-09-2024 37,36694 37,01417 7,1 1
Çavdır (Burdur) 04:20:32 19-09-2024 37,11056 29,78833 7,01 1,4
Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.94 km] Yayladağı (Hatay) 04:19:19 19-09-2024 35,13806 36,98583 10,47 2,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KAMAN-BAHCE (OSMANIYE) 23:53:47 19-09-2024 37,182 36,6677 12,9 1,4
GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) 23:51:32 19-09-2024 39,2248 40,159 6,4 2,5
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:49:49 19-09-2024 38,1015 36,532 5,2 1,9
ATMACA-(VAN) 22:37:32 19-09-2024 38,6955 43,2402 3,8 2,5
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:05:19 19-09-2024 38,0058 38,1803 5,6 1,9
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 19:50:16 19-09-2024 36,7095 35,9975 8,2 2,3
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 19:46:41 19-09-2024 39,6043 25,979 5,9 2,1
DURMEPINAR-GURUN (SIVAS) 19:22:06 19-09-2024 38,936 37,3888 7 1,7
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 19:17:35 19-09-2024 38,1533 36,885 5,4 1,9
AKDENIZ 18:16:22 19-09-2024 36,6903 26,0285 14,8 2,9
ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:52:21 19-09-2024 37,3082 37,094 6,5 1,6
CINARCIK (YALOVA) 16:58:55 19-09-2024 40,737 29,102 14,9 2,3
YENICE-AKHISAR (MANISA) 16:52:33 19-09-2024 39,0088 27,9083 9,5 2,6
KALEBOGAZI-OLTU (ERZURUM) 16:48:55 19-09-2024 40,5197 41,8787 8,5 2,6
MESCICELE-(BOLU) 16:25:17 19-09-2024 40,8895 31,6645 12,5 1,5
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 16:11:24 19-09-2024 40,073 35,9992 4,7 1,6
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 15:38:07 19-09-2024 38,565 38,0212 15,1 1,7
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) 15:29:22 19-09-2024 38,0743 29,0483 7,2 1,9
BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) 15:26:15 19-09-2024 40,017 42,5923 9,9 2,8
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 15:19:57 19-09-2024 38,8347 37,4402 9,9 1,4
AKDENIZ 14:59:51 19-09-2024 35,3448 27,2438 12,7 2,9
YESILDON-ALPU (ESKISEHIR) 14:42:02 19-09-2024 39,7642 31,0303 8,1 1,5
GOLYAKA (DUZCE) 12:32:59 19-09-2024 40,7882 31,0293 12,2 1,9
GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) 11:47:25 19-09-2024 40,748 27,3935 18,8 1,5
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 11:37:45 19-09-2024 38,8445 37,4552 8,6 1,7
EGE DENIZI 09:08:33 19-09-2024 38,0848 26,0127 11,5 2,1
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:24:54 19-09-2024 38,2062 37,3388 8,3 1,7
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 06:28:03 19-09-2024 37,7943 37,7253 1,3 2,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 06:22:52 19-09-2024 34,835 24,1607 9,8 4
BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) 05:11:55 19-09-2024 40,1727 31,8625 6,6 2,1
DENIS-SOMA (MANISA) 04:55:19 19-09-2024 39,2387 27,7218 4,1 2
ALADAG (ADANA) 04:38:43 19-09-2024 37,5598 35,3783 5 1,6
BEKCILER-FETHIYE (MUGLA) 04:20:33 19-09-2024 36,9448 29,754 20,7 1,6
BENCIK-YATAGAN (MUGLA) 03:23:21 19-09-2024 37,2668 27,9888 15,8 1,7
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 02:38:49 19-09-2024 38,0653 37,3882 6,2 1,6

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