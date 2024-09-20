Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Eylül 2024

20 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|23:53:48 19-09-2024
|37,13083
|36,63583
|7
|1,7
|Yayladere (Bingöl)
|23:51:32 19-09-2024
|39,22556
|40,16528
|7,08
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:49:49 19-09-2024
|38,1025
|36,585
|7,02
|1,9
|Tuşba (Van)
|22:37:33 19-09-2024
|38,69056
|43,20389
|6,98
|2
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:05:19 19-09-2024
|38,01
|38,20778
|7,02
|1,9
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [17.68 km] Payas (Hatay)
|19:50:17 19-09-2024
|36,71028
|36,01722
|7,16
|2,3
|Ege Denizi - [08.86 km] Ayvacık (Çanakkale)
|19:46:41 19-09-2024
|39,56972
|26,0275
|8,63
|1,9
|Gürün (Sivas)
|19:22:08 19-09-2024
|38,81194
|37,43639
|6,98
|1,5
|Afşin (Kahramanmaraş)
|19:17:36 19-09-2024
|38,15583
|36,81833
|8,79
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|17:52:22 19-09-2024
|37,30417
|37,08694
|7
|1,7
|Marmara Denizi - [11.11 km] Adalar (İstanbul)
|16:58:54 19-09-2024
|40,75111
|29,1325
|26,3
|2,2
|Akhisar (Manisa)
|16:52:32 19-09-2024
|38,98778
|27,94389
|28,5
|2,4
|Zile (Tokat)
|16:11:24 19-09-2024
|40,09778
|35,95917
|6,33
|1,2
|Yazıhan (Malatya)
|15:38:08 19-09-2024
|38,63583
|38,03333
|7,08
|1,6
|Güney (Denizli)
|15:29:22 19-09-2024
|38,06833
|29,0675
|9,24
|1,7
|Sarıkamış (Kars)
|15:26:16 19-09-2024
|39,99056
|42,59333
|9,74
|2,7
|Akdeniz - [170.18 km] Datça (Muğla)
|14:59:50 19-09-2024
|35,18833
|27,09028
|7,13
|2,5
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [44.01 km] Akyaka (Kars)
|14:51:03 19-09-2024
|41,33472
|43,80056
|6,62
|2,1
|Alpu (Eskişehir)
|14:42:03 19-09-2024
|39,72944
|30,98028
|7,01
|1,4
|Orhaneli (Bursa)
|13:05:34 19-09-2024
|39,87194
|28,87222
|7
|1,4
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:49:21 19-09-2024
|39,67528
|29,48306
|8,22
|1,3
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:42:21 19-09-2024
|39,69
|29,45667
|7
|1,2
|Hüyük (Konya)
|11:59:07 19-09-2024
|37,98889
|31,57194
|6,7
|0,8
|Gürün (Sivas)
|11:37:45 19-09-2024
|38,83472
|37,4425
|7
|1,7
|Buca (İzmir)
|11:35:07 19-09-2024
|38,3375
|27,19417
|6,49
|1,2
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|11:26:47 19-09-2024
|40,08639
|28,63056
|12,1
|1,3
|Emirdağ (Afyonkarahisar)
|11:23:47 19-09-2024
|38,93611
|31,0975
|13,2
|1,2
|Ege Denizi - [29.68 km] Çeşme (İzmir)
|09:08:34 19-09-2024
|38,07528
|26,03639
|16
|2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:24:52 19-09-2024
|38,21778
|37,31389
|6,8
|1,7
|Gürün (Sivas)
|07:16:51 19-09-2024
|38,83528
|37,44278
|7
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|07:04:31 19-09-2024
|38,0825
|37,73611
|7,04
|1,4
|Gölbaşı (Adıyaman)
|06:28:04 19-09-2024
|37,78917
|37,715
|6,4
|2,4
|Akdeniz
|06:22:50 19-09-2024
|34,87556
|24,0425
|15
|4,2
|Merkez (Niğde)
|06:18:12 19-09-2024
|38,06694
|35,14722
|7
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|05:11:54 19-09-2024
|40,17028
|31,88778
|7,06
|1,7
|Kale (Malatya)
|05:05:04 19-09-2024
|38,32639
|38,76861
|12,79
|1,3
|Ceyhan (Adana)
|04:57:11 19-09-2024
|36,97472
|35,94083
|7
|1,1
|Soma (Manisa)
|04:55:19 19-09-2024
|39,25167
|27,72333
|6,91
|2,2
|Soma (Manisa)
|04:53:13 19-09-2024
|39,24833
|27,755
|6,14
|1,5
|Aladağ (Adana)
|04:38:44 19-09-2024
|37,57333
|35,44167
|7,01
|1,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04:34:48 19-09-2024
|37,36694
|37,01417
|7,1
|1
|Çavdır (Burdur)
|04:20:32 19-09-2024
|37,11056
|29,78833
|7,01
|1,4
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.94 km] Yayladağı (Hatay)
|04:19:19 19-09-2024
|35,13806
|36,98583
|10,47
|2,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KAMAN-BAHCE (OSMANIYE)
|23:53:47 19-09-2024
|37,182
|36,6677
|12,9
|1,4
|GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL)
|23:51:32 19-09-2024
|39,2248
|40,159
|6,4
|2,5
|ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:49:49 19-09-2024
|38,1015
|36,532
|5,2
|1,9
|ATMACA-(VAN)
|22:37:32 19-09-2024
|38,6955
|43,2402
|3,8
|2,5
|PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|21:05:19 19-09-2024
|38,0058
|38,1803
|5,6
|1,9
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|19:50:16 19-09-2024
|36,7095
|35,9975
|8,2
|2,3
|TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|19:46:41 19-09-2024
|39,6043
|25,979
|5,9
|2,1
|DURMEPINAR-GURUN (SIVAS)
|19:22:06 19-09-2024
|38,936
|37,3888
|7
|1,7
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|19:17:35 19-09-2024
|38,1533
|36,885
|5,4
|1,9
|AKDENIZ
|18:16:22 19-09-2024
|36,6903
|26,0285
|14,8
|2,9
|ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|17:52:21 19-09-2024
|37,3082
|37,094
|6,5
|1,6
|CINARCIK (YALOVA)
|16:58:55 19-09-2024
|40,737
|29,102
|14,9
|2,3
|YENICE-AKHISAR (MANISA)
|16:52:33 19-09-2024
|39,0088
|27,9083
|9,5
|2,6
|KALEBOGAZI-OLTU (ERZURUM)
|16:48:55 19-09-2024
|40,5197
|41,8787
|8,5
|2,6
|MESCICELE-(BOLU)
|16:25:17 19-09-2024
|40,8895
|31,6645
|12,5
|1,5
|BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
|16:11:24 19-09-2024
|40,073
|35,9992
|4,7
|1,6
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|15:38:07 19-09-2024
|38,565
|38,0212
|15,1
|1,7
|ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
|15:29:22 19-09-2024
|38,0743
|29,0483
|7,2
|1,9
|BALIKLI-SARIKAMIS (KARS)
|15:26:15 19-09-2024
|40,017
|42,5923
|9,9
|2,8
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|15:19:57 19-09-2024
|38,8347
|37,4402
|9,9
|1,4
|AKDENIZ
|14:59:51 19-09-2024
|35,3448
|27,2438
|12,7
|2,9
|YESILDON-ALPU (ESKISEHIR)
|14:42:02 19-09-2024
|39,7642
|31,0303
|8,1
|1,5
|GOLYAKA (DUZCE)
|12:32:59 19-09-2024
|40,7882
|31,0293
|12,2
|1,9
|GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)
|11:47:25 19-09-2024
|40,748
|27,3935
|18,8
|1,5
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|11:37:45 19-09-2024
|38,8445
|37,4552
|8,6
|1,7
|EGE DENIZI
|09:08:33 19-09-2024
|38,0848
|26,0127
|11,5
|2,1
|DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:24:54 19-09-2024
|38,2062
|37,3388
|8,3
|1,7
|AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|06:28:03 19-09-2024
|37,7943
|37,7253
|1,3
|2,4
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|06:22:52 19-09-2024
|34,835
|24,1607
|9,8
|4
|BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)
|05:11:55 19-09-2024
|40,1727
|31,8625
|6,6
|2,1
|DENIS-SOMA (MANISA)
|04:55:19 19-09-2024
|39,2387
|27,7218
|4,1
|2
|ALADAG (ADANA)
|04:38:43 19-09-2024
|37,5598
|35,3783
|5
|1,6
|BEKCILER-FETHIYE (MUGLA)
|04:20:33 19-09-2024
|36,9448
|29,754
|20,7
|1,6
|BENCIK-YATAGAN (MUGLA)
|03:23:21 19-09-2024
|37,2668
|27,9888
|15,8
|1,7
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|02:38:49 19-09-2024
|38,0653
|37,3882
|6,2
|1,6
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