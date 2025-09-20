Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Eylül 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Eylül 2025
son dakika deprem mi oldu?

20 Eylül 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:50 20-09-2025 39,20833 28,14056 9,1 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:57 20-09-2025 39,173 28,1363 26,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:57 20-09-2025 39,20806 28,22917 5,66 1,6
Ege Denizi - [40.35 km] Karaburun (İzmir) 00:19:23 20-09-2025 38,88361 26,04361 12,05 3
EGE DENIZI 00:19:23 20-09-2025 38,8562 26,0047 9,2 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:40 20-09-2025 39,2113 28,0795 5,2 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:07 20-09-2025 39,1845 28,0753 16,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:06 20-09-2025 39,25333 28,05222 7 1,1
Ege Denizi - [43.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:35:12 19-09-2025 39,35806 25,58611 7,02 1,6
EGE DENIZI 23:35:11 19-09-2025 39,3353 25,5692 9,4 1,8
Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.86 km] Eceabat (Çanakkale) 23:17:51 19-09-2025 40,41 26,20778 9,16 2,2
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 23:17:50 19-09-2025 40,4238 26,1455 8,4 2,5
Sungurlu (Çorum) 23:15:50 19-09-2025 40,13389 34,32083 7 1,3
TATLISU-SUNGURLU (CORUM) 23:15:48 19-09-2025 40,2108 34,2603 5 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:10:08 19-09-2025 38,00583 36,59944 6,99 1,4
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:10:08 19-09-2025 38,0252 36,6782 9,3 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:13 19-09-2025 38,0325 36,6075 7,01 1,6
SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:00:12 19-09-2025 38,0148 36,6003 9,3 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:02 19-09-2025 39,1715 28,224 14,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:27 19-09-2025 39,21972 28,16917 6,99 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:27 19-09-2025 39,217 28,1595 7,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:38 19-09-2025 39,22139 28,13833 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:38 19-09-2025 39,195 28,0513 5 1,4
Simav (Kütahya) 22:06:10 19-09-2025 39,23944 29,01 8,72 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:06:10 19-09-2025 39,236 29,0358 5,2 2,1
EGREK-INCIRLIOVA (AYDIN) 22:02:34 19-09-2025 37,9215 27,6932 5 1,5
PALAMUTKOY-INCIRLIOVA (AYDIN) 22:01:15 19-09-2025 37,9675 27,7453 8,8 1,5
Germencik (Aydın) 21:55:20 19-09-2025 37,91694 27,6325 7,4 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:52:05 19-09-2025 39,2075 28,151 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:04 19-09-2025 39,20028 28,14611 7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.48 km] Datça (Muğla) 21:50:25 19-09-2025 36,89528 27,70333 7,05 1,7
SEREFLER-DALAMAN (MUGLA) 21:44:26 19-09-2025 36,7375 28,8555 13,4 2,3
Akdeniz - [13.41 km] Fethiye (Muğla) 21:44:24 19-09-2025 36,48083 28,96639 7,23 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:32 19-09-2025 39,1875 28,18528 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:32 19-09-2025 39,191 28,1785 8,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:29 19-09-2025 39,17583 28,20389 7,01 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:29 19-09-2025 39,161 28,1722 11,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:02 19-09-2025 39,19444 28,26583 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:02 19-09-2025 39,1703 28,2478 9,8 2,3
Battalgazi (Malatya) 20:51:13 19-09-2025 38,27722 38,325 7 1,6
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 20:51:12 19-09-2025 38,2453 38,4017 17,6 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:48:47 19-09-2025 37,97861 36,55639 6,96 1,8
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 20:48:47 19-09-2025 37,9622 36,6067 5,6 1,8
EGE DENIZI 20:32:53 19-09-2025 35,7462 25,5442 10,7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:25 19-09-2025 39,165 28,1853 10,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:09 19-09-2025 39,21667 28,26917 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:29:09 19-09-2025 39,1677 28,2053 7,5 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:49 19-09-2025 39,1205 28,218 20 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:46 19-09-2025 39,20722 28,14111 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:46 19-09-2025 39,1882 28,1227 8,4 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 20:05:38 19-09-2025 38,0625 37,14111 9,74 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:29 19-09-2025 39,23167 28,15056 6,67 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:29 19-09-2025 39,2003 28,1535 8,2 2,2
Varto (Muş) 19:40:14 19-09-2025 39,06583 41,38528 6,95 1,9
TUTEN-(MUS) 19:40:13 19-09-2025 39,0105 41,4423 14,1 1,7
YUNANISTAN 19:31:41 19-09-2025 40,2805 24,1112 5,9 2,6
Kadirli (Osmaniye) 19:17:15 19-09-2025 37,33556 36,23778 7 2,4
BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE) 19:17:14 19-09-2025 37,3495 36,2227 6,9 2,2
Akdeniz - Antalya Körfezi - [30.36 km] Kemer (Antalya) 19:03:52 19-09-2025 36,5 30,895 26,25 2,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 19:03:52 19-09-2025 36,4487 30,8517 5 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:56:56 19-09-2025 39,163 28,1415 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:56:55 19-09-2025 39,18194 28,17139 7,11 2
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 17:42:29 19-09-2025 39,1612 28,893 6,8 1,5
Simav (Kütahya) 17:42:27 19-09-2025 39,09861 28,96639 7 1,3
Simav (Kütahya) 17:25:05 19-09-2025 39,22111 29,03639 15,6 2,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:25:05 19-09-2025 39,2577 29,0007 10,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:00 19-09-2025 39,23944 28,14944 7 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:21:11 19-09-2025 39,2578 29,0048 9,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:29 19-09-2025 39,1625 28,1702 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:28 19-09-2025 39,18389 28,15889 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:15:41 19-09-2025 39,1782 28,2855 15,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:23 19-09-2025 39,20639 28,1375 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:07:23 19-09-2025 39,1887 28,144 15,7 1,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 17:04:59 19-09-2025 39,1093 28,0407 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:57 19-09-2025 39,22389 28,11 2,93 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:43 19-09-2025 39,18833 28,26333 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:50:43 19-09-2025 39,1483 28,2695 12,6 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:51 19-09-2025 39,203 28,2013 17,2 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:23 19-09-2025 39,1695 28,2153 19,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:58 19-09-2025 39,17583 28,18028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:36 19-09-2025 39,18389 28,25556 7,78 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:36 19-09-2025 39,1755 28,2337 9,5 1,5
Aziziye (Erzurum) 16:23:59 19-09-2025 39,87667 41,02472 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:21 19-09-2025 39,20167 28,2475 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:20 19-09-2025 39,1855 28,2583 8,1 2,4
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:01:50 19-09-2025 38,375 37,4448 1,5 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:40:09 19-09-2025 39,1405 28,2157 9,3 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:23 19-09-2025 39,163 28,1832 10,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:22 19-09-2025 39,20944 28,1775 7 1,6
Çaygören Barajı - [01.58 km] Sındırgı (Balıkesir) 15:25:25 19-09-2025 39,24194 28,22028 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:40 19-09-2025 39,21139 28,25694 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:39 19-09-2025 39,1612 28,219 10,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:47 19-09-2025 39,23806 28,22611 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:40 19-09-2025 39,134 28,1033 11 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:10 19-09-2025 39,1762 28,1478 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:41 19-09-2025 39,20056 28,22444 6,88 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:16:41 19-09-2025 39,1257 28,2277 20,6 1,4
PIRSULTANLI-DUZICI (OSMANIYE) 14:15:11 19-09-2025 37,2933 36,3078 7,6 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:01:31 19-09-2025 39,1948 28,122 10,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:30 19-09-2025 39,20556 28,1375 6,98 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:41 19-09-2025 39,18444 28,15806 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:40 19-09-2025 39,1555 28,1275 15,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:03 19-09-2025 39,18528 28,20889 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:39 19-09-2025 39,1258 28,1475 10,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:20 19-09-2025 39,18889 28,19361 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:20 19-09-2025 39,1875 28,1708 8,8 2,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:24:52 19-09-2025 39,1713 28,2685 10,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:51 19-09-2025 39,18222 28,25056 6,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:46 19-09-2025 39,19028 28,24556 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:46 19-09-2025 39,1612 28,2487 9,2 2,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:54:03 19-09-2025 39,69194 29,77194 7 1,5
Menteşe (Muğla) 12:53:04 19-09-2025 37,08806 28,05917 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:07 19-09-2025 39,19889 28,24194 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:07 19-09-2025 39,133 28,2378 14,8 1,4
Kula (Manisa) 12:48:39 19-09-2025 38,54389 28,51861 7,12 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:10 19-09-2025 39,48028 28,09 7 1,4
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:46:09 19-09-2025 39,4863 28,1095 25,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:30 19-09-2025 39,19861 28,26472 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:30:30 19-09-2025 39,1463 28,2757 9,5 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:55 19-09-2025 39,1848 28,2438 11,7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:54 19-09-2025 39,18472 28,25889 9,4 3,5
CAKIR-YENICE (CANAKKALE) 12:16:54 19-09-2025 39,9462 27,3252 4,1 2,7
Yenice (Çanakkale) 12:16:53 19-09-2025 39,93917 27,31944 11,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:06 19-09-2025 39,20333 28,13222 7 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:42 19-09-2025 39,166 28,2803 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:41 19-09-2025 39,19194 28,23917 6,3 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:03 19-09-2025 39,2402 28,0363 11,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:02 19-09-2025 39,24861 28,05056 7 2
SARAYCIK-SUNGURLU (CORUM) 11:18:32 19-09-2025 40,255 34,5412 15 2
SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR) 11:16:08 19-09-2025 37,5662 40,3333 5 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:06 19-09-2025 39,167 28,144 12,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:05 19-09-2025 39,22639 28,11444 6,47 1,1
Kadirli (Osmaniye) 10:59:19 19-09-2025 37,33139 36,20333 7,05 2,2
YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE) 10:59:18 19-09-2025 37,398 36,1747 10,5 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:28 19-09-2025 39,1713 28,283 8,5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:08 19-09-2025 39,1702 28,137 13,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:06 19-09-2025 39,16333 28,16611 9,8 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:35 19-09-2025 39,1868 28,1967 12,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:34 19-09-2025 39,17472 28,16778 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:02 19-09-2025 39,18778 28,20083 5,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:49 19-09-2025 39,23222 28,09611 7 1,4
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:48 19-09-2025 39,2773 28,16 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:05 19-09-2025 39,23361 28,06583 7 1
Karesi (Balıkesir) 09:03:51 19-09-2025 39,80556 27,89889 7,19 1,2
HALKAPINAR-(BALIKESIR) 09:03:51 19-09-2025 39,802 27,9158 6,8 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:42 19-09-2025 39,2088 28,1202 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:41 19-09-2025 39,2025 28,15333 0,17 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:13 19-09-2025 39,195 28,24611 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:12 19-09-2025 39,179 28,2075 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:37 19-09-2025 39,18194 28,26528 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:37 19-09-2025 39,1482 28,2402 19,8 1,5
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 08:21:27 19-09-2025 38,4557 37,4117 17 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:27 19-09-2025 39,17194 28,18722 10 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:27 19-09-2025 39,1605 28,1757 16,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:29 19-09-2025 39,18972 28,24139 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:29 19-09-2025 39,145 28,2448 22,2 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:06:19 19-09-2025 37,57306 37,28667 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:59 19-09-2025 39,17528 28,26278 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:59 19-09-2025 39,1735 28,2483 10,9 2,4
Ula (Muğla) 07:44:32 19-09-2025 37,17222 28,70083 7,03 1,6
Pütürge (Malatya) 07:44:04 19-09-2025 38,26917 38,77167 10,37 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:25 19-09-2025 39,18972 28,24611 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:24 19-09-2025 39,1742 28,2447 10,6 1,7
Simav (Kütahya) 07:10:21 19-09-2025 39,27583 28,92972 7,16 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:10:20 19-09-2025 39,2502 28,9802 15,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:47 19-09-2025 39,21889 28,1525 6,11 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:47 19-09-2025 39,2003 28,1435 16,9 1
Çal (Denizli) 06:13:39 19-09-2025 37,86611 29,41194 7,03 1,7
KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) 06:13:39 19-09-2025 37,8487 29,4095 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:10 19-09-2025 39,19444 28,25417 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:09 19-09-2025 39,1818 28,244 8,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:21 19-09-2025 39,20194 28,17361 12,51 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:21 19-09-2025 39,1962 28,1628 10,6 2,9
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:56:43 19-09-2025 37,307 37,0422 9,3 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:56:42 19-09-2025 37,28667 37,04333 12,71 2,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:49:08 19-09-2025 38,414 37,396 15,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:23 19-09-2025 39,25417 28,00333 7,01 2,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 05:28:23 19-09-2025 39,2413 27,9603 10,1 2,6
Tuşba (Van) 05:21:28 19-09-2025 38,85889 43,57667 9 1,3
YUKARIGOLALAN-(VAN) 05:21:26 19-09-2025 38,7778 43,5882 2,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:18 19-09-2025 39,21917 28,17389 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:18 19-09-2025 39,1688 28,1693 19,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:00 19-09-2025 39,22333 28,1575 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:05:59 19-09-2025 39,1522 28,0597 14,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:59:27 19-09-2025 39,20389 28,15556 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:27 19-09-2025 39,1987 28,137 11 1,6
Simav (Kütahya) 04:49:09 19-09-2025 39,25556 28,95444 7,07 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:49:09 19-09-2025 39,2105 29,0457 16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:24 19-09-2025 39,21278 28,08667 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:02:24 19-09-2025 39,1802 28,0332 10,6 1,8
Akhisar (Manisa) 03:56:02 19-09-2025 38,99417 28,07278 6,76 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 03:56:01 19-09-2025 39,0063 28,0445 13,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:55 19-09-2025 39,19167 28,23056 6,77 1,2
YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:52 19-09-2025 39,2875 28,2067 5,3 1,1
Sinjar, Ninova (Irak) - [83.29 km] Nusaybin (Mardin) 03:41:58 19-09-2025 36,35222 41,74194 7,01 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 03:15:50 19-09-2025 38,06528 36,64167 6,81 1,8
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:15:49 19-09-2025 38,0742 36,5987 16,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:26 19-09-2025 39,20111 28,15889 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:05:26 19-09-2025 39,1307 28,1017 11,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:15 19-09-2025 39,18861 28,25583 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:15 19-09-2025 39,1623 28,262 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:32 19-09-2025 39,21889 28,07389 7 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:44:32 19-09-2025 39,1827 28,0377 9,8 1,7
Hekimhan (Malatya) 02:09:35 19-09-2025 38,77139 38,02556 7,33 1,9
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 02:09:35 19-09-2025 38,7682 37,9898 1,9 1,9
Tuşba (Van) 02:06:09 19-09-2025 38,68583 43,24028 13,07 1,5
Doğanşehir (Malatya) 01:49:40 19-09-2025 38,11333 37,77361 13,2 2,7
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:49:40 19-09-2025 38,0882 37,7593 6 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:12:50 20-09-2025 39,20833 28,14056 9,1 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:57 20-09-2025 39,173 28,1363 26,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:57 20-09-2025 39,20806 28,22917 5,66 1,6
Ege Denizi - [40.35 km] Karaburun (İzmir) 00:19:23 20-09-2025 38,88361 26,04361 12,05 3
EGE DENIZI 00:19:23 20-09-2025 38,8562 26,0047 9,2 3,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:40 20-09-2025 39,2113 28,0795 5,2 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:07 20-09-2025 39,1845 28,0753 16,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:06 20-09-2025 39,25333 28,05222 7 1,1
Ege Denizi - [43.45 km] Ayvacık (Çanakkale) 23:35:12 19-09-2025 39,35806 25,58611 7,02 1,6
EGE DENIZI 23:35:11 19-09-2025 39,3353 25,5692 9,4 1,8
Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.86 km] Eceabat (Çanakkale) 23:17:51 19-09-2025 40,41 26,20778 9,16 2,2
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 23:17:50 19-09-2025 40,4238 26,1455 8,4 2,5
Sungurlu (Çorum) 23:15:50 19-09-2025 40,13389 34,32083 7 1,3
TATLISU-SUNGURLU (CORUM) 23:15:48 19-09-2025 40,2108 34,2603 5 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:10:08 19-09-2025 38,00583 36,59944 6,99 1,4
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:10:08 19-09-2025 38,0252 36,6782 9,3 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:13 19-09-2025 38,0325 36,6075 7,01 1,6
SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:00:12 19-09-2025 38,0148 36,6003 9,3 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:02 19-09-2025 39,1715 28,224 14,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:27 19-09-2025 39,21972 28,16917 6,99 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:27 19-09-2025 39,217 28,1595 7,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:40:38 19-09-2025 39,22139 28,13833 7 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:38 19-09-2025 39,195 28,0513 5 1,4
Simav (Kütahya) 22:06:10 19-09-2025 39,23944 29,01 8,72 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 22:06:10 19-09-2025 39,236 29,0358 5,2 2,1
EGREK-INCIRLIOVA (AYDIN) 22:02:34 19-09-2025 37,9215 27,6932 5 1,5
PALAMUTKOY-INCIRLIOVA (AYDIN) 22:01:15 19-09-2025 37,9675 27,7453 8,8 1,5
Germencik (Aydın) 21:55:20 19-09-2025 37,91694 27,6325 7,4 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:52:05 19-09-2025 39,2075 28,151 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:04 19-09-2025 39,20028 28,14611 7 1,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.48 km] Datça (Muğla) 21:50:25 19-09-2025 36,89528 27,70333 7,05 1,7
SEREFLER-DALAMAN (MUGLA) 21:44:26 19-09-2025 36,7375 28,8555 13,4 2,3
Akdeniz - [13.41 km] Fethiye (Muğla) 21:44:24 19-09-2025 36,48083 28,96639 7,23 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:32 19-09-2025 39,1875 28,18528 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:32 19-09-2025 39,191 28,1785 8,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:29 19-09-2025 39,17583 28,20389 7,01 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:29 19-09-2025 39,161 28,1722 11,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:54:02 19-09-2025 39,19444 28,26583 7 2,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:54:02 19-09-2025 39,1703 28,2478 9,8 2,3
Battalgazi (Malatya) 20:51:13 19-09-2025 38,27722 38,325 7 1,6
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 20:51:12 19-09-2025 38,2453 38,4017 17,6 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:48:47 19-09-2025 37,97861 36,55639 6,96 1,8
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 20:48:47 19-09-2025 37,9622 36,6067 5,6 1,8
EGE DENIZI 20:32:53 19-09-2025 35,7462 25,5442 10,7 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:25 19-09-2025 39,165 28,1853 10,4 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:29:09 19-09-2025 39,21667 28,26917 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:29:09 19-09-2025 39,1677 28,2053 7,5 1,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:49 19-09-2025 39,1205 28,218 20 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:10:46 19-09-2025 39,20722 28,14111 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:10:46 19-09-2025 39,1882 28,1227 8,4 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 20:05:38 19-09-2025 38,0625 37,14111 9,74 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:49:29 19-09-2025 39,23167 28,15056 6,67 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:49:29 19-09-2025 39,2003 28,1535 8,2 2,2
Varto (Muş) 19:40:14 19-09-2025 39,06583 41,38528 6,95 1,9
TUTEN-(MUS) 19:40:13 19-09-2025 39,0105 41,4423 14,1 1,7
YUNANISTAN 19:31:41 19-09-2025 40,2805 24,1112 5,9 2,6
Kadirli (Osmaniye) 19:17:15 19-09-2025 37,33556 36,23778 7 2,4
BEKERECI-KADIRLI (OSMANIYE) 19:17:14 19-09-2025 37,3495 36,2227 6,9 2,2
Akdeniz - Antalya Körfezi - [30.36 km] Kemer (Antalya) 19:03:52 19-09-2025 36,5 30,895 26,25 2,1
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 19:03:52 19-09-2025 36,4487 30,8517 5 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:56:56 19-09-2025 39,163 28,1415 5,2 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:56:55 19-09-2025 39,18194 28,17139 7,11 2
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 17:42:29 19-09-2025 39,1612 28,893 6,8 1,5
Simav (Kütahya) 17:42:27 19-09-2025 39,09861 28,96639 7 1,3
Simav (Kütahya) 17:25:05 19-09-2025 39,22111 29,03639 15,6 2,6
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:25:05 19-09-2025 39,2577 29,0007 10,2 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:00 19-09-2025 39,23944 28,14944 7 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:21:11 19-09-2025 39,2578 29,0048 9,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:17:29 19-09-2025 39,1625 28,1702 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:28 19-09-2025 39,18389 28,15889 7 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:15:41 19-09-2025 39,1782 28,2855 15,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:07:23 19-09-2025 39,20639 28,1375 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:07:23 19-09-2025 39,1887 28,144 15,7 1,6
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 17:04:59 19-09-2025 39,1093 28,0407 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:57 19-09-2025 39,22389 28,11 2,93 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:50:43 19-09-2025 39,18833 28,26333 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:50:43 19-09-2025 39,1483 28,2695 12,6 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:47:51 19-09-2025 39,203 28,2013 17,2 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:39:23 19-09-2025 39,1695 28,2153 19,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:38:58 19-09-2025 39,17583 28,18028 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:36 19-09-2025 39,18389 28,25556 7,78 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:36 19-09-2025 39,1755 28,2337 9,5 1,5
Aziziye (Erzurum) 16:23:59 19-09-2025 39,87667 41,02472 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:21 19-09-2025 39,20167 28,2475 7 2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:08:20 19-09-2025 39,1855 28,2583 8,1 2,4
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 16:01:50 19-09-2025 38,375 37,4448 1,5 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:40:09 19-09-2025 39,1405 28,2157 9,3 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:23 19-09-2025 39,163 28,1832 10,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:22 19-09-2025 39,20944 28,1775 7 1,6
Çaygören Barajı - [01.58 km] Sındırgı (Balıkesir) 15:25:25 19-09-2025 39,24194 28,22028 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:45:40 19-09-2025 39,21139 28,25694 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:45:39 19-09-2025 39,1612 28,219 10,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:43:47 19-09-2025 39,23806 28,22611 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:40 19-09-2025 39,134 28,1033 11 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:23:10 19-09-2025 39,1762 28,1478 11,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:41 19-09-2025 39,20056 28,22444 6,88 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:16:41 19-09-2025 39,1257 28,2277 20,6 1,4
PIRSULTANLI-DUZICI (OSMANIYE) 14:15:11 19-09-2025 37,2933 36,3078 7,6 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:01:31 19-09-2025 39,1948 28,122 10,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:01:30 19-09-2025 39,20556 28,1375 6,98 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:43:41 19-09-2025 39,18444 28,15806 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:43:40 19-09-2025 39,1555 28,1275 15,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:30:03 19-09-2025 39,18528 28,20889 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:39 19-09-2025 39,1258 28,1475 10,1 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:28:20 19-09-2025 39,18889 28,19361 7 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:28:20 19-09-2025 39,1875 28,1708 8,8 2,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:24:52 19-09-2025 39,1713 28,2685 10,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:51 19-09-2025 39,18222 28,25056 6,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:46 19-09-2025 39,19028 28,24556 7 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:02:46 19-09-2025 39,1612 28,2487 9,2 2,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:54:03 19-09-2025 39,69194 29,77194 7 1,5
Menteşe (Muğla) 12:53:04 19-09-2025 37,08806 28,05917 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:07 19-09-2025 39,19889 28,24194 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:07 19-09-2025 39,133 28,2378 14,8 1,4
Kula (Manisa) 12:48:39 19-09-2025 38,54389 28,51861 7,12 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 12:46:10 19-09-2025 39,48028 28,09 7 1,4
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 12:46:09 19-09-2025 39,4863 28,1095 25,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:30 19-09-2025 39,19861 28,26472 7 1,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:30:30 19-09-2025 39,1463 28,2757 9,5 2,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:55 19-09-2025 39,1848 28,2438 11,7 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 12:26:54 19-09-2025 39,18472 28,25889 9,4 3,5
CAKIR-YENICE (CANAKKALE) 12:16:54 19-09-2025 39,9462 27,3252 4,1 2,7
Yenice (Çanakkale) 12:16:53 19-09-2025 39,93917 27,31944 11,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:44:06 19-09-2025 39,20333 28,13222 7 1,1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:33:42 19-09-2025 39,166 28,2803 8,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:33:41 19-09-2025 39,19194 28,23917 6,3 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:20:03 19-09-2025 39,2402 28,0363 11,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:02 19-09-2025 39,24861 28,05056 7 2
SARAYCIK-SUNGURLU (CORUM) 11:18:32 19-09-2025 40,255 34,5412 15 2
SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR) 11:16:08 19-09-2025 37,5662 40,3333 5 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:06 19-09-2025 39,167 28,144 12,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:05 19-09-2025 39,22639 28,11444 6,47 1,1
Kadirli (Osmaniye) 10:59:19 19-09-2025 37,33139 36,20333 7,05 2,2
YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE) 10:59:18 19-09-2025 37,398 36,1747 10,5 2,4
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:48:28 19-09-2025 39,1713 28,283 8,5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:42:08 19-09-2025 39,1702 28,137 13,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:06 19-09-2025 39,16333 28,16611 9,8 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:15:35 19-09-2025 39,1868 28,1967 12,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:15:34 19-09-2025 39,17472 28,16778 9 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:02 19-09-2025 39,18778 28,20083 5,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:49 19-09-2025 39,23222 28,09611 7 1,4
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:48 19-09-2025 39,2773 28,16 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:05 19-09-2025 39,23361 28,06583 7 1
Karesi (Balıkesir) 09:03:51 19-09-2025 39,80556 27,89889 7,19 1,2
HALKAPINAR-(BALIKESIR) 09:03:51 19-09-2025 39,802 27,9158 6,8 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:50:42 19-09-2025 39,2088 28,1202 8,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:50:41 19-09-2025 39,2025 28,15333 0,17 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:37:13 19-09-2025 39,195 28,24611 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:37:12 19-09-2025 39,179 28,2075 13,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:37 19-09-2025 39,18194 28,26528 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:35:37 19-09-2025 39,1482 28,2402 19,8 1,5
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 08:21:27 19-09-2025 38,4557 37,4117 17 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:27 19-09-2025 39,17194 28,18722 10 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:19:27 19-09-2025 39,1605 28,1757 16,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:18:29 19-09-2025 39,18972 28,24139 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:18:29 19-09-2025 39,145 28,2448 22,2 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 08:06:19 19-09-2025 37,57306 37,28667 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:56:59 19-09-2025 39,17528 28,26278 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:56:59 19-09-2025 39,1735 28,2483 10,9 2,4
Ula (Muğla) 07:44:32 19-09-2025 37,17222 28,70083 7,03 1,6
Pütürge (Malatya) 07:44:04 19-09-2025 38,26917 38,77167 10,37 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:25 19-09-2025 39,18972 28,24611 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:24 19-09-2025 39,1742 28,2447 10,6 1,7
Simav (Kütahya) 07:10:21 19-09-2025 39,27583 28,92972 7,16 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:10:20 19-09-2025 39,2502 28,9802 15,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:42:47 19-09-2025 39,21889 28,1525 6,11 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:42:47 19-09-2025 39,2003 28,1435 16,9 1
Çal (Denizli) 06:13:39 19-09-2025 37,86611 29,41194 7,03 1,7
KAKLIK-HONAZ (DENIZLI) 06:13:39 19-09-2025 37,8487 29,4095 7,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:10 19-09-2025 39,19444 28,25417 7 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:09 19-09-2025 39,1818 28,244 8,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:57:21 19-09-2025 39,20194 28,17361 12,51 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:57:21 19-09-2025 39,1962 28,1628 10,6 2,9
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:56:43 19-09-2025 37,307 37,0422 9,3 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:56:42 19-09-2025 37,28667 37,04333 12,71 2,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:49:08 19-09-2025 38,414 37,396 15,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:28:23 19-09-2025 39,25417 28,00333 7,01 2,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 05:28:23 19-09-2025 39,2413 27,9603 10,1 2,6
Tuşba (Van) 05:21:28 19-09-2025 38,85889 43,57667 9 1,3
YUKARIGOLALAN-(VAN) 05:21:26 19-09-2025 38,7778 43,5882 2,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:18 19-09-2025 39,21917 28,17389 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:18 19-09-2025 39,1688 28,1693 19,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:00 19-09-2025 39,22333 28,1575 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:05:59 19-09-2025 39,1522 28,0597 14,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:59:27 19-09-2025 39,20389 28,15556 7 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:59:27 19-09-2025 39,1987 28,137 11 1,6
Simav (Kütahya) 04:49:09 19-09-2025 39,25556 28,95444 7,07 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 04:49:09 19-09-2025 39,2105 29,0457 16 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:02:24 19-09-2025 39,21278 28,08667 7 1,6
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:02:24 19-09-2025 39,1802 28,0332 10,6 1,8
Akhisar (Manisa) 03:56:02 19-09-2025 38,99417 28,07278 6,76 1,5
PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) 03:56:01 19-09-2025 39,0063 28,0445 13,6 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:47:55 19-09-2025 39,19167 28,23056 6,77 1,2
YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:47:52 19-09-2025 39,2875 28,2067 5,3 1,1
Sinjar, Ninova (Irak) - [83.29 km] Nusaybin (Mardin) 03:41:58 19-09-2025 36,35222 41,74194 7,01 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 03:15:50 19-09-2025 38,06528 36,64167 6,81 1,8
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:15:49 19-09-2025 38,0742 36,5987 16,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:05:26 19-09-2025 39,20111 28,15889 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:05:26 19-09-2025 39,1307 28,1017 11,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:15 19-09-2025 39,18861 28,25583 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:02:15 19-09-2025 39,1623 28,262 12,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:44:32 19-09-2025 39,21889 28,07389 7 1,5
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 02:44:32 19-09-2025 39,1827 28,0377 9,8 1,7
Hekimhan (Malatya) 02:09:35 19-09-2025 38,77139 38,02556 7,33 1,9
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 02:09:35 19-09-2025 38,7682 37,9898 1,9 1,9
Tuşba (Van) 02:06:09 19-09-2025 38,68583 43,24028 13,07 1,5
Doğanşehir (Malatya) 01:49:40 19-09-2025 38,11333 37,77361 13,2 2,7
SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:49:40 19-09-2025 38,0882 37,7593 6 2,6
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...