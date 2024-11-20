Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
20 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Zara (Sivas)
|22:58:37 20-11-2024
|39,6725
|37,98972
|7,07
|0,9
|Pamukkale (Denizli)
|22:41:02 20-11-2024
|37,74972
|29,125
|6,94
|1
|Sincik (Adıyaman)
|22:20:29 20-11-2024
|38,14667
|38,5225
|11,32
|1,3
|TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)
|21:05:14 20-11-2024
|40,513
|42,3457
|5,5
|2,2
|Şenkaya (Erzurum)
|21:05:14 20-11-2024
|40,47472
|42,38167
|10,67
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:58:28 20-11-2024
|38,27167
|38,10833
|7
|1,1
|Ege Denizi - [11.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:54:58 20-11-2024
|39,39
|26,28889
|6,86
|1,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20:54:54 20-11-2024
|39,3403
|26,2288
|27,6
|1,6
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.97 km] Akyaka (Kars)
|20:36:36 20-11-2024
|41,17778
|43,85167
|7,01
|1,3
|Tepebaşı (Eskişehir)
|20:10:39 20-11-2024
|39,80472
|30,37361
|7,15
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|20:07:16 20-11-2024
|38,5175
|39,13944
|19,99
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:29:20 20-11-2024
|38,13056
|38,16861
|6,97
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.70 km] Menderes (İzmir)
|19:16:14 20-11-2024
|37,9775
|27,15083
|8,19
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:16:13 20-11-2024
|37,9387
|27,1028
|15,9
|1,6
|Ula (Muğla)
|19:09:31 20-11-2024
|37,05833
|28,32639
|7
|1
|Hemşin (Rize)
|18:41:17 20-11-2024
|40,98389
|40,90472
|5,01
|1,3
|Akdeniz - [39.33 km] Seydikemer (Muğla)
|18:31:07 20-11-2024
|36,20167
|28,84333
|11,4
|1,3
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|18:31:07 20-11-2024
|36,3192
|28,9408
|25,4
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:26:40 20-11-2024
|38,00417
|37,53556
|7
|1,8
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|17:26:35 20-11-2024
|38,077
|37,4193
|26,2
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|17:07:44 20-11-2024
|37,85861
|36,65833
|7,04
|2,2
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS) REVIZE02 (2024.11.20 17:07:42)
|17:07:42 20-11-2024
|37,9208
|36,6798
|6,6
|2,2
|Çamlıyayla (Mersin)
|16:32:28 20-11-2024
|37,21083
|34,60917
|7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:15:24 20-11-2024
|38,03806
|37,49556
|7
|1,6
|Eşme (Uşak)
|15:56:37 20-11-2024
|38,49361
|29,13694
|7
|1,1
|Gelendost (Isparta)
|15:18:04 20-11-2024
|37,98889
|31,04833
|7
|1,5
|YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)
|15:18:04 20-11-2024
|37,9952
|31,0608
|5,1
|1,8
|Ege Denizi - [146.51 km] Datça (Muğla)
|14:51:05 20-11-2024
|35,555
|26,62472
|4,99
|2,7
|Saruhanlı (Manisa)
|14:48:39 20-11-2024
|38,815
|27,72111
|7
|2,3
|KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA) REVIZE01 (2024.11.20 14:48:38)
|14:48:39 20-11-2024
|38,8312
|27,7118
|8,9
|2,3
|Sivrice (Elazığ)
|14:26:14 20-11-2024
|38,47167
|39,18944
|9,61
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|14:25:38 20-11-2024
|38,49083
|39,17806
|12,45
|2,1
|BADEMPINARI-(ELAZIG)
|14:25:36 20-11-2024
|38,5227
|39,1412
|5
|2
|Ege Denizi - [46.45 km] Didim (Aydın)
|13:53:47 20-11-2024
|37,21556
|26,75861
|6,95
|2,4
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|13:53:47 20-11-2024
|37,1998
|26,7557
|5
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|13:41:35 20-11-2024
|38,24722
|38,83
|7
|1,2
|TASMIS-PUTURGE (MALATYA)
|13:41:33 20-11-2024
|38,199
|38,8308
|5
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|12:58:06 20-11-2024
|38,12583
|38,47222
|7
|1,4
|YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:58:04 20-11-2024
|38,1615
|37,9713
|0
|1,1
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:57:57 20-11-2024
|38,003
|37,4103
|12,7
|1,6
|Merkez (Bingöl)
|12:55:56 20-11-2024
|39,03861
|40,37417
|5,08
|1,5
|YENIKOY-KARLIOVA (BINGOL)
|12:55:55 20-11-2024
|39,1995
|40,9332
|10,1
|1,7
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.62 km] Samandağ (Hatay)
|12:47:46 20-11-2024
|36,06083
|35,91889
|7
|2,1
|DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) REVIZE01 (2024.11.20 12:47:47)
|12:47:45 20-11-2024
|35,943
|35,8903
|2,1
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:35:58 20-11-2024
|38,12111
|37,01778
|7
|1,6
|KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:35:57 20-11-2024
|38,1082
|36,9975
|6,7
|1,6
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|12:21:33 20-11-2024
|36,5035
|35,896
|11,8
|2
|PINARARASI-MILAS (MUGLA)
|12:16:23 20-11-2024
|37,1257
|27,8212
|0
|1,8
|Soma (Manisa)
|12:15:08 20-11-2024
|39,2325
|27,70667
|7,02
|1,4
|EVCILER-SOMA (MANISA)
|12:15:08 20-11-2024
|39,2218
|27,6725
|0
|1,3
|IKIZCE-(MUGLA)
|12:13:58 20-11-2024
|37,258
|28,3382
|5
|1,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.98 km] Mudanya (Bursa)
|12:13:05 20-11-2024
|40,41056
|28,83528
|7,03
|1,8
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|12:13:05 20-11-2024
|40,4037
|28,8593
|9,7
|2
|SURIYE
|12:08:46 20-11-2024
|36,4088
|38,562
|5
|2
|Pütürge (Malatya)
|12:06:47 20-11-2024
|38,24917
|38,80528
|6,11
|1,9
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|12:06:46 20-11-2024
|38,2982
|38,7622
|5
|2,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:01:14 20-11-2024
|39,65972
|29,46972
|7
|1,4
|DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:01:14 20-11-2024
|39,6072
|29,6127
|0
|1,6
|İnönü (Eskişehir)
|11:58:46 20-11-2024
|39,74556
|30,18611
|7
|1,1
|PURSAKLAR (ANKARA)
|11:50:21 20-11-2024
|40,1063
|32,9055
|21,3
|1,7
|Pursaklar (Ankara)
|11:50:20 20-11-2024
|40,09611
|32,95
|7
|1,1
|Kızılcahamam (Ankara)
|11:31:43 20-11-2024
|40,62361
|32,77667
|6,99
|1,8
|YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
|11:31:43 20-11-2024
|40,6487
|32,7667
|2,4
|2,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:17:30 20-11-2024
|37,99389
|37,58
|7
|1,7
|Akdeniz - [17.47 km] Dalaman (Muğla)
|11:13:04 20-11-2024
|36,54389
|28,78667
|7,03
|2,6
|AKDENIZ
|11:13:03 20-11-2024
|36,5305
|28,7935
|15,2
|2,7
|Kale (Malatya)
|10:11:01 20-11-2024
|38,39861
|38,72028
|6,87
|1,4
|TATLIPAYAM-BASKIL (ELAZIG)
|10:11:01 20-11-2024
|38,509
|38,8487
|2,1
|1,7
|Tatvan (Bitlis)
|08:52:13 20-11-2024
|38,26194
|42,55778
|6,99
|2
|Beypazarı (Ankara)
|08:06:35 20-11-2024
|40,22472
|31,72667
|6,92
|2,2
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|08:06:34 20-11-2024
|40,1838
|31,7337
|6
|2,4
|Germencik (Aydın)
|07:51:52 20-11-2024
|37,83667
|27,59444
|8,12
|1,6
|KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN)
|07:51:51 20-11-2024
|37,8132
|27,5812
|10,1
|1,7
|Çameli (Denizli)
|07:46:30 20-11-2024
|36,98306
|29,35222
|7
|1,7
|SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
|07:46:30 20-11-2024
|37,0085
|29,3223
|9,5
|1,8
|Kale (Malatya)
|07:12:55 20-11-2024
|38,35833
|38,80722
|11,09
|1,6
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|07:12:55 20-11-2024
|38,3638
|38,8592
|16,8
|1,5
|Ege Denizi - [41.68 km] Karaburun (İzmir)
|06:41:49 20-11-2024
|38,74556
|25,93833
|6,79
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:27:38 20-11-2024
|38,14194
|38,30111
|7
|1,1
|KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|06:27:37 20-11-2024
|38,1395
|38,2822
|6,8
|1,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:18:54 20-11-2024
|38,3805
|37,4592
|5
|1,2
|Marmara Denizi - [09.45 km] Adalar (İstanbul)
|06:17:45 20-11-2024
|40,78111
|28,97639
|7,07
|1,4
|MARMARA DENIZI
|06:17:44 20-11-2024
|40,7782
|28,9435
|10,1
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:13:40 20-11-2024
|38,24083
|38,08028
|6,84
|1,2
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|06:13:39 20-11-2024
|38,2077
|38,0417
|23,5
|1
|Kale (Malatya)
|05:25:45 20-11-2024
|38,36028
|38,7425
|11,65
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:14:07 20-11-2024
|38,01389
|37,37694
|6,99
|1,8
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|05:14:05 20-11-2024
|38,034
|37,3858
|5
|1,8
|Gevaş (Van)
|05:08:51 20-11-2024
|38,27722
|42,86694
|7
|2,1
|DEGIRMITAS-GEVAS (VAN)
|05:08:51 20-11-2024
|38,3358
|42,8473
|5,2
|2,2
|MARMARA DENIZI
|05:04:33 20-11-2024
|40,7777
|28,9627
|9,9
|2
|Marmara Denizi - [10.44 km] Adalar (İstanbul)
|05:04:32 20-11-2024
|40,7775
|28,94917
|9,36
|1,9
|Kepsut (Balıkesir)
|04:59:54 20-11-2024
|39,74417
|28,30417
|7
|2,1
|KAYAELI-KEPSUT (BALIKESIR)
|04:59:46 20-11-2024
|39,7393
|28,3128
|5,4
|2,2
|Kale (Malatya)
|04:58:41 20-11-2024
|38,36306
|38,72639
|12,67
|1,5
|KALEKOY-KALE (MALATYA)
|04:58:41 20-11-2024
|38,375
|38,7418
|5,9
|1,8
|GUMUSYAKA-ELMALI (ANTALYA)
|04:24:54 20-11-2024
|36,8902
|29,964
|5
|1,5
|Elmalı (Antalya)
|04:24:52 20-11-2024
|36,68056
|30,02694
|6,25
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|04:08:04 20-11-2024
|38,58889
|39,67389
|7
|0,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:54:11 20-11-2024
|37,47417
|36,97556
|5,48
|2,8
|TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
|03:54:10 20-11-2024
|37,4573
|36,9972
|2,9
|2,8
|Marmara Denizi - [04.43 km] Mudanya (Bursa)
|03:36:55 20-11-2024
|40,38722
|28,68361
|6,47
|1,6
|YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)
|03:36:55 20-11-2024
|40,3667
|28,6947
|7,9
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:34:20 20-11-2024
|38,07028
|38,34083
|7
|1,1
|YENICE (CANAKKALE)
|03:20:36 20-11-2024
|39,9205
|27,2418
|5,2
|1,4
|Yenice (Çanakkale)
|03:20:35 20-11-2024
|39,95806
|27,24306
|6,98
|1,1
|Ege Denizi - [20.98 km] Dikili (İzmir)
|03:05:16 20-11-2024
|38,93778
|26,5725
|6,99
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|03:05:15 20-11-2024
|38,905
|26,5782
|11,9
|1,5
|Musul, Ninova (Irak) - [165.11 km] Silopi (Şırnak)
|03:03:35 20-11-2024
|35,73361
|43,08944
|7
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:01:13 20-11-2024
|37,7723
|27,0977
|5
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:56:43 20-11-2024
|38,09083
|38,31389
|6,99
|0,7
|FERIZ-BAYRAMOREN (CANKIRI)
|02:49:42 20-11-2024
|41,0347
|33,2552
|7,3
|1,4
|Araç (Kastamonu)
|02:49:41 20-11-2024
|41,09
|33,22833
|12,61
|1,4
|Kepsut (Balıkesir)
|02:43:16 20-11-2024
|39,71889
|28,23139
|6,72
|0,8
|Saimbeyli (Adana)
|02:41:35 20-11-2024
|37,80306
|36,11167
|7
|1,5
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:41:34 20-11-2024
|37,8508
|36,133
|13,9
|1,5
|Gölyaka (Düzce)
|02:24:11 20-11-2024
|40,7625
|30,85583
|6,96
|0,8
|YESILVADI-HENDEK (SAKARYA)
|02:24:10 20-11-2024
|40,7672
|30,8467
|12,2
|1,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|02:23:38 20-11-2024
|37,74639
|37,59778
|9,08
|1,7
|KARABURUN-GOLBASI (ADIYAMAN)
|02:23:38 20-11-2024
|37,7587
|37,6053
|5,4
|1,5
|Kemah (Erzincan)
|02:00:53 20-11-2024
|39,73056
|38,94111
|10,66
|1
|Ege Denizi - [42.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
|01:41:11 20-11-2024
|40,23639
|25,23361
|11,45
|1,6
|EGE DENIZI
|01:41:09 20-11-2024
|40,21
|25,1222
|7,9
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:38:17 20-11-2024
|38,08722
|38,34667
|6,88
|0,9
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|01:14:48 20-11-2024
|37,1738
|27,9635
|5,2
|1,2
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|00:53:38 20-11-2024
|38,5338
|37,9807
|8,6
|1,1
|AKDENIZ
|00:44:39 20-11-2024
|36,5267
|28,825
|11
|1,8
|Akdeniz - [23.33 km] Dalaman (Muğla)
|00:44:38 20-11-2024
|36,49194
|28,84556
|21,78
|1,7
|Marmara Denizi - [03.72 km] Çınarcık (Yalova)
|00:36:40 20-11-2024
|40,65722
|28,98417
|11,05
|1,6
|Dodurga (Çorum)
|00:36:27 20-11-2024
|40,82389
|34,78583
|7,52
|1,5
|BERKKOY-DODURGA (CORUM)
|00:36:26 20-11-2024
|40,8218
|34,8083
|10,4
|1,6
|BERKKOY-DODURGA (CORUM)
|00:12:16 20-11-2024
|40,8262
|34,8132
|6,8
|2,8
|Dodurga (Çorum)
|00:12:15 20-11-2024
|40,82111
|34,78361
|13,11
|2,7
|Gaziemir (İzmir)
|00:01:51 20-11-2024
|38,34361
|27,15139
|7,78
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|23:59:17 19-11-2024
|38,22222
|38,57444
|11,37
|1,6
|TANISIK-(MALATYA)
|23:59:15 19-11-2024
|38,263
|38,5757
|15,8
|1,6
|Yahyalı (Kayseri)
|23:58:23 19-11-2024
|37,70639
|35,42083
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|23:44:13 19-11-2024
|39,03861
|28,08028
|7
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Zara (Sivas)
|22:58:37 20-11-2024
|39,6725
|37,98972
|7,07
|0,9
|Pamukkale (Denizli)
|22:41:02 20-11-2024
|37,74972
|29,125
|6,94
|1
|Sincik (Adıyaman)
|22:20:29 20-11-2024
|38,14667
|38,5225
|11,32
|1,3
|TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM)
|21:05:14 20-11-2024
|40,513
|42,3457
|5,5
|2,2
|Şenkaya (Erzurum)
|21:05:14 20-11-2024
|40,47472
|42,38167
|10,67
|2,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|20:58:28 20-11-2024
|38,27167
|38,10833
|7
|1,1
|Ege Denizi - [11.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20:54:58 20-11-2024
|39,39
|26,28889
|6,86
|1,5
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20:54:54 20-11-2024
|39,3403
|26,2288
|27,6
|1,6
|Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.97 km] Akyaka (Kars)
|20:36:36 20-11-2024
|41,17778
|43,85167
|7,01
|1,3
|Tepebaşı (Eskişehir)
|20:10:39 20-11-2024
|39,80472
|30,37361
|7,15
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|20:07:16 20-11-2024
|38,5175
|39,13944
|19,99
|1
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:29:20 20-11-2024
|38,13056
|38,16861
|6,97
|1,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.70 km] Menderes (İzmir)
|19:16:14 20-11-2024
|37,9775
|27,15083
|8,19
|1,4
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|19:16:13 20-11-2024
|37,9387
|27,1028
|15,9
|1,6
|Ula (Muğla)
|19:09:31 20-11-2024
|37,05833
|28,32639
|7
|1
|Hemşin (Rize)
|18:41:17 20-11-2024
|40,98389
|40,90472
|5,01
|1,3
|Akdeniz - [39.33 km] Seydikemer (Muğla)
|18:31:07 20-11-2024
|36,20167
|28,84333
|11,4
|1,3
|OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|18:31:07 20-11-2024
|36,3192
|28,9408
|25,4
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|17:26:40 20-11-2024
|38,00417
|37,53556
|7
|1,8
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|17:26:35 20-11-2024
|38,077
|37,4193
|26,2
|1,7
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|17:07:44 20-11-2024
|37,85861
|36,65833
|7,04
|2,2
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS) REVIZE02 (2024.11.20 17:07:42)
|17:07:42 20-11-2024
|37,9208
|36,6798
|6,6
|2,2
|Çamlıyayla (Mersin)
|16:32:28 20-11-2024
|37,21083
|34,60917
|7
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:15:24 20-11-2024
|38,03806
|37,49556
|7
|1,6
|Eşme (Uşak)
|15:56:37 20-11-2024
|38,49361
|29,13694
|7
|1,1
|Gelendost (Isparta)
|15:18:04 20-11-2024
|37,98889
|31,04833
|7
|1,5
|YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)
|15:18:04 20-11-2024
|37,9952
|31,0608
|5,1
|1,8
|Ege Denizi - [146.51 km] Datça (Muğla)
|14:51:05 20-11-2024
|35,555
|26,62472
|4,99
|2,7
|Saruhanlı (Manisa)
|14:48:39 20-11-2024
|38,815
|27,72111
|7
|2,3
|KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA) REVIZE01 (2024.11.20 14:48:38)
|14:48:39 20-11-2024
|38,8312
|27,7118
|8,9
|2,3
|Sivrice (Elazığ)
|14:26:14 20-11-2024
|38,47167
|39,18944
|9,61
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|14:25:38 20-11-2024
|38,49083
|39,17806
|12,45
|2,1
|BADEMPINARI-(ELAZIG)
|14:25:36 20-11-2024
|38,5227
|39,1412
|5
|2
|Ege Denizi - [46.45 km] Didim (Aydın)
|13:53:47 20-11-2024
|37,21556
|26,75861
|6,95
|2,4
|ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
|13:53:47 20-11-2024
|37,1998
|26,7557
|5
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|13:41:35 20-11-2024
|38,24722
|38,83
|7
|1,2
|TASMIS-PUTURGE (MALATYA)
|13:41:33 20-11-2024
|38,199
|38,8308
|5
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|12:58:06 20-11-2024
|38,12583
|38,47222
|7
|1,4
|YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:58:04 20-11-2024
|38,1615
|37,9713
|0
|1,1
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|12:57:57 20-11-2024
|38,003
|37,4103
|12,7
|1,6
|Merkez (Bingöl)
|12:55:56 20-11-2024
|39,03861
|40,37417
|5,08
|1,5
|YENIKOY-KARLIOVA (BINGOL)
|12:55:55 20-11-2024
|39,1995
|40,9332
|10,1
|1,7
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.62 km] Samandağ (Hatay)
|12:47:46 20-11-2024
|36,06083
|35,91889
|7
|2,1
|DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) REVIZE01 (2024.11.20 12:47:47)
|12:47:45 20-11-2024
|35,943
|35,8903
|2,1
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:35:58 20-11-2024
|38,12111
|37,01778
|7
|1,6
|KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:35:57 20-11-2024
|38,1082
|36,9975
|6,7
|1,6
|ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
|12:21:33 20-11-2024
|36,5035
|35,896
|11,8
|2
|PINARARASI-MILAS (MUGLA)
|12:16:23 20-11-2024
|37,1257
|27,8212
|0
|1,8
|Soma (Manisa)
|12:15:08 20-11-2024
|39,2325
|27,70667
|7,02
|1,4
|EVCILER-SOMA (MANISA)
|12:15:08 20-11-2024
|39,2218
|27,6725
|0
|1,3
|IKIZCE-(MUGLA)
|12:13:58 20-11-2024
|37,258
|28,3382
|5
|1,8
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.98 km] Mudanya (Bursa)
|12:13:05 20-11-2024
|40,41056
|28,83528
|7,03
|1,8
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|12:13:05 20-11-2024
|40,4037
|28,8593
|9,7
|2
|SURIYE
|12:08:46 20-11-2024
|36,4088
|38,562
|5
|2
|Pütürge (Malatya)
|12:06:47 20-11-2024
|38,24917
|38,80528
|6,11
|1,9
|KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
|12:06:46 20-11-2024
|38,2982
|38,7622
|5
|2,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:01:14 20-11-2024
|39,65972
|29,46972
|7
|1,4
|DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:01:14 20-11-2024
|39,6072
|29,6127
|0
|1,6
|İnönü (Eskişehir)
|11:58:46 20-11-2024
|39,74556
|30,18611
|7
|1,1
|PURSAKLAR (ANKARA)
|11:50:21 20-11-2024
|40,1063
|32,9055
|21,3
|1,7
|Pursaklar (Ankara)
|11:50:20 20-11-2024
|40,09611
|32,95
|7
|1,1
|Kızılcahamam (Ankara)
|11:31:43 20-11-2024
|40,62361
|32,77667
|6,99
|1,8
|YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
|11:31:43 20-11-2024
|40,6487
|32,7667
|2,4
|2,1
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|11:17:30 20-11-2024
|37,99389
|37,58
|7
|1,7
|Akdeniz - [17.47 km] Dalaman (Muğla)
|11:13:04 20-11-2024
|36,54389
|28,78667
|7,03
|2,6
|AKDENIZ
|11:13:03 20-11-2024
|36,5305
|28,7935
|15,2
|2,7
|Kale (Malatya)
|10:11:01 20-11-2024
|38,39861
|38,72028
|6,87
|1,4
|TATLIPAYAM-BASKIL (ELAZIG)
|10:11:01 20-11-2024
|38,509
|38,8487
|2,1
|1,7
|Tatvan (Bitlis)
|08:52:13 20-11-2024
|38,26194
|42,55778
|6,99
|2
|Beypazarı (Ankara)
|08:06:35 20-11-2024
|40,22472
|31,72667
|6,92
|2,2
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|08:06:34 20-11-2024
|40,1838
|31,7337
|6
|2,4
|Germencik (Aydın)
|07:51:52 20-11-2024
|37,83667
|27,59444
|8,12
|1,6
|KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN)
|07:51:51 20-11-2024
|37,8132
|27,5812
|10,1
|1,7
|Çameli (Denizli)
|07:46:30 20-11-2024
|36,98306
|29,35222
|7
|1,7
|SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
|07:46:30 20-11-2024
|37,0085
|29,3223
|9,5
|1,8
|Kale (Malatya)
|07:12:55 20-11-2024
|38,35833
|38,80722
|11,09
|1,6
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|07:12:55 20-11-2024
|38,3638
|38,8592
|16,8
|1,5
|Ege Denizi - [41.68 km] Karaburun (İzmir)
|06:41:49 20-11-2024
|38,74556
|25,93833
|6,79
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:27:38 20-11-2024
|38,14194
|38,30111
|7
|1,1
|KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|06:27:37 20-11-2024
|38,1395
|38,2822
|6,8
|1,1
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|06:18:54 20-11-2024
|38,3805
|37,4592
|5
|1,2
|Marmara Denizi - [09.45 km] Adalar (İstanbul)
|06:17:45 20-11-2024
|40,78111
|28,97639
|7,07
|1,4
|MARMARA DENIZI
|06:17:44 20-11-2024
|40,7782
|28,9435
|10,1
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:13:40 20-11-2024
|38,24083
|38,08028
|6,84
|1,2
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|06:13:39 20-11-2024
|38,2077
|38,0417
|23,5
|1
|Kale (Malatya)
|05:25:45 20-11-2024
|38,36028
|38,7425
|11,65
|0,9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|05:14:07 20-11-2024
|38,01389
|37,37694
|6,99
|1,8
|BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|05:14:05 20-11-2024
|38,034
|37,3858
|5
|1,8
|Gevaş (Van)
|05:08:51 20-11-2024
|38,27722
|42,86694
|7
|2,1
|DEGIRMITAS-GEVAS (VAN)
|05:08:51 20-11-2024
|38,3358
|42,8473
|5,2
|2,2
|MARMARA DENIZI
|05:04:33 20-11-2024
|40,7777
|28,9627
|9,9
|2
|Marmara Denizi - [10.44 km] Adalar (İstanbul)
|05:04:32 20-11-2024
|40,7775
|28,94917
|9,36
|1,9
|Kepsut (Balıkesir)
|04:59:54 20-11-2024
|39,74417
|28,30417
|7
|2,1
|KAYAELI-KEPSUT (BALIKESIR)
|04:59:46 20-11-2024
|39,7393
|28,3128
|5,4
|2,2
|Kale (Malatya)
|04:58:41 20-11-2024
|38,36306
|38,72639
|12,67
|1,5
|KALEKOY-KALE (MALATYA)
|04:58:41 20-11-2024
|38,375
|38,7418
|5,9
|1,8
|GUMUSYAKA-ELMALI (ANTALYA)
|04:24:54 20-11-2024
|36,8902
|29,964
|5
|1,5
|Elmalı (Antalya)
|04:24:52 20-11-2024
|36,68056
|30,02694
|6,25
|1,6
|Merkez (Elazığ)
|04:08:04 20-11-2024
|38,58889
|39,67389
|7
|0,7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:54:11 20-11-2024
|37,47417
|36,97556
|5,48
|2,8
|TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)
|03:54:10 20-11-2024
|37,4573
|36,9972
|2,9
|2,8
|Marmara Denizi - [04.43 km] Mudanya (Bursa)
|03:36:55 20-11-2024
|40,38722
|28,68361
|6,47
|1,6
|YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)
|03:36:55 20-11-2024
|40,3667
|28,6947
|7,9
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|03:34:20 20-11-2024
|38,07028
|38,34083
|7
|1,1
|YENICE (CANAKKALE)
|03:20:36 20-11-2024
|39,9205
|27,2418
|5,2
|1,4
|Yenice (Çanakkale)
|03:20:35 20-11-2024
|39,95806
|27,24306
|6,98
|1,1
|Ege Denizi - [20.98 km] Dikili (İzmir)
|03:05:16 20-11-2024
|38,93778
|26,5725
|6,99
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|03:05:15 20-11-2024
|38,905
|26,5782
|11,9
|1,5
|Musul, Ninova (Irak) - [165.11 km] Silopi (Şırnak)
|03:03:35 20-11-2024
|35,73361
|43,08944
|7
|2,1
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:01:13 20-11-2024
|37,7723
|27,0977
|5
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:56:43 20-11-2024
|38,09083
|38,31389
|6,99
|0,7
|FERIZ-BAYRAMOREN (CANKIRI)
|02:49:42 20-11-2024
|41,0347
|33,2552
|7,3
|1,4
|Araç (Kastamonu)
|02:49:41 20-11-2024
|41,09
|33,22833
|12,61
|1,4
|Kepsut (Balıkesir)
|02:43:16 20-11-2024
|39,71889
|28,23139
|6,72
|0,8
|Saimbeyli (Adana)
|02:41:35 20-11-2024
|37,80306
|36,11167
|7
|1,5
|DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
|02:41:34 20-11-2024
|37,8508
|36,133
|13,9
|1,5
|Gölyaka (Düzce)
|02:24:11 20-11-2024
|40,7625
|30,85583
|6,96
|0,8
|YESILVADI-HENDEK (SAKARYA)
|02:24:10 20-11-2024
|40,7672
|30,8467
|12,2
|1,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|02:23:38 20-11-2024
|37,74639
|37,59778
|9,08
|1,7
|KARABURUN-GOLBASI (ADIYAMAN)
|02:23:38 20-11-2024
|37,7587
|37,6053
|5,4
|1,5
|Kemah (Erzincan)
|02:00:53 20-11-2024
|39,73056
|38,94111
|10,66
|1
|Ege Denizi - [42.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
|01:41:11 20-11-2024
|40,23639
|25,23361
|11,45
|1,6
|EGE DENIZI
|01:41:09 20-11-2024
|40,21
|25,1222
|7,9
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|01:38:17 20-11-2024
|38,08722
|38,34667
|6,88
|0,9
|KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|01:14:48 20-11-2024
|37,1738
|27,9635
|5,2
|1,2
|SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)
|00:53:38 20-11-2024
|38,5338
|37,9807
|8,6
|1,1
|AKDENIZ
|00:44:39 20-11-2024
|36,5267
|28,825
|11
|1,8
|Akdeniz - [23.33 km] Dalaman (Muğla)
|00:44:38 20-11-2024
|36,49194
|28,84556
|21,78
|1,7
|Marmara Denizi - [03.72 km] Çınarcık (Yalova)
|00:36:40 20-11-2024
|40,65722
|28,98417
|11,05
|1,6
|Dodurga (Çorum)
|00:36:27 20-11-2024
|40,82389
|34,78583
|7,52
|1,5
|BERKKOY-DODURGA (CORUM)
|00:36:26 20-11-2024
|40,8218
|34,8083
|10,4
|1,6
|BERKKOY-DODURGA (CORUM)
|00:12:16 20-11-2024
|40,8262
|34,8132
|6,8
|2,8
|Dodurga (Çorum)
|00:12:15 20-11-2024
|40,82111
|34,78361
|13,11
|2,7
|Gaziemir (İzmir)
|00:01:51 20-11-2024
|38,34361
|27,15139
|7,78
|1,1
|Battalgazi (Malatya)
|23:59:17 19-11-2024
|38,22222
|38,57444
|11,37
|1,6
|TANISIK-(MALATYA)
|23:59:15 19-11-2024
|38,263
|38,5757
|15,8
|1,6
|Yahyalı (Kayseri)
|23:58:23 19-11-2024
|37,70639
|35,42083
|7
|1
|Akhisar (Manisa)
|23:44:13 19-11-2024
|39,03861
|28,08028
|7
|1
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