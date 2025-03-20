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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Mart 2025

20 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Düziçi (Osmaniye) 00:34:09 20-03-2025 37,33611 36,32 7,44 2
Gürün (Sivas) 00:13:32 20-03-2025 38,83472 37,4025 7 1,1
Pütürge (Malatya) 23:33:19 19-03-2025 38,21694 38,69472 10,48 1,2
Darende (Malatya) 23:25:22 19-03-2025 38,5125 37,68333 7 1,2
Ula (Muğla) 21:50:29 19-03-2025 37,12528 28,70889 7,59 1,4
Pütürge (Malatya) 21:47:39 19-03-2025 38,27194 38,735 12,1 2,1
KAMISTAS-(MALATYA) 21:47:38 19-03-2025 38,3007 38,7308 2,7 2
Antakya (Hatay) 21:26:51 19-03-2025 36,34167 36,15306 7,01 2
KARLISU-(HATAY) 21:26:51 19-03-2025 36,3118 36,0765 4,1 1,6
EGE DENIZI 20:56:48 19-03-2025 36,6607 25,603 7,7 2,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.90 km] Milas (Muğla) 19:58:54 19-03-2025 36,95194 27,86806 7,06 1,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 19:58:54 19-03-2025 36,9628 27,8628 10 2
Akdeniz - [47.64 km] Fethiye (Muğla) 19:11:32 19-03-2025 36,27278 28,6525 36,6 2,1
AKDENIZ 19:11:29 19-03-2025 36,1843 28,6442 20,3 2,2
Tekman (Erzurum) 19:05:29 19-03-2025 39,44417 41,26 7 1,6
GOKOGLAN-TEKMAN (ERZURUM) 19:05:28 19-03-2025 39,504 41,2335 5,3 1,7
Baskil (Elazığ) 18:53:41 19-03-2025 38,40778 38,88167 7 1,6
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 18:53:40 19-03-2025 38,4307 38,9237 9,6 1,7
Saimbeyli (Adana) 18:52:48 19-03-2025 37,82472 36,22806 7 1,6
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 18:52:48 19-03-2025 37,8293 36,2258 7,4 1,5
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:45:38 19-03-2025 37,0633 28,8757 11,8 1,8
Dalaman (Muğla) 18:45:37 19-03-2025 36,96583 29,01472 7 1,8
Sincik (Adıyaman) 18:42:11 19-03-2025 38,13444 38,51472 7 2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 18:42:10 19-03-2025 38,155 38,5078 6,8 2
KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI) 18:40:56 19-03-2025 40,8248 33,6073 7,9 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 18:22:17 19-03-2025 38,14056 36,9175 10,53 2,6
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:22:16 19-03-2025 38,163 36,9272 7,7 2,4
Karaköprü (Şanlıurfa) 16:15:27 19-03-2025 37,45083 38,5975 7 1,8
DOYUMLU-(SANLIURFA) REVIZE01 (2025.03.19 16:15:27) 16:15:26 19-03-2025 37,4425 38,5893 5 1,9
EGE DENIZI 16:08:20 19-03-2025 36,7267 25,0612 15,4 3,3
Ege Denizi 16:08:19 19-03-2025 36,51 25,53028 6,41 3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:53:23 19-03-2025 37,52194 37,13722 7,05 1,9
SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 15:53:23 19-03-2025 37,4857 37,1143 5 1,6
Menteşe (Muğla) 15:20:58 19-03-2025 37,11722 28,80528 7 1,6
Şenkaya (Erzurum) 14:21:29 19-03-2025 40,66694 42,30556 7 1,5
Akdeniz - [14.84 km] Yayladağı (Hatay) 14:07:06 19-03-2025 36,01694 35,80778 12,35 2,7
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 14:07:05 19-03-2025 35,9135 35,8442 21,2 2,5
Ege Denizi 13:35:44 19-03-2025 38,22889 24,65556 10,99 2,7
EGE DENIZI 13:35:42 19-03-2025 36,6003 25,1795 5,5 2,9
Marmaris (Muğla) 13:23:42 19-03-2025 36,9625 28,33306 7 1,5
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 13:23:41 19-03-2025 36,9557 28,3327 5 1,9
Orhaneli (Bursa) 12:41:02 19-03-2025 39,91 28,79194 7 1,7
EGE DENIZI 12:25:41 19-03-2025 36,5447 25,5015 13 2
DEGIRMENAYVALI-(AFYONKARAHISAR) 12:18:07 19-03-2025 38,6483 30,5025 16,3 1,7
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 12:18:05 19-03-2025 38,57194 30,31667 7 1,5
Sandıklı (Afyonkarahisar) 12:14:29 19-03-2025 38,57222 30,30944 6,99 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 12:13:02 19-03-2025 37,7037 26,8697 5,2 2,5
Ege Denizi - [47.61 km] Söke (Aydın) 12:12:59 19-03-2025 37,63806 26,63972 6,81 2,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 12:03:19 19-03-2025 37,6433 35,8508 5 1,5
CATKOY-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 12:00:20 19-03-2025 39,289 29,6227 30,4 1,7
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 11:58:19 19-03-2025 37,8253 36,2373 7,4 1,7
Saimbeyli (Adana) 11:58:18 19-03-2025 37,81417 36,23472 7,02 1,7
KIZILCABOLUK-KOCARLI (AYDIN) 11:57:48 19-03-2025 37,5575 27,6568 2,6 1,6
Salihli (Manisa) 11:57:45 19-03-2025 38,56972 28,19944 7 1,1
KABASAKAL-ALADAG (ADANA) 11:55:41 19-03-2025 37,5493 35,3387 9,8 1,4
Aladağ (Adana) 11:55:40 19-03-2025 37,65222 35,47278 7 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:55:25 19-03-2025 35,2747 25,4125 11,4 2,7
Akdeniz - [20.11 km] Ortaca (Muğla) 11:40:24 19-03-2025 36,67028 28,48583 45,3 1,4
AKDENIZ 11:40:21 19-03-2025 36,3592 28,58 30 1,8
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) 11:39:10 19-03-2025 37,8372 36,5877 5,6 2,2
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 11:34:08 19-03-2025 38,4007 37,666 5,3 1,4
EGE DENIZI 10:15:14 19-03-2025 36,5087 25,7092 4,7 2,2
Çayırlı (Erzincan) 09:49:40 19-03-2025 39,87167 40,05389 7 1,8
BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN) 09:49:40 19-03-2025 39,8925 40,0585 8,1 2
Sincik (Adıyaman) 08:29:37 19-03-2025 38,13222 38,5125 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 08:12:19 19-03-2025 38,13167 38,52139 7 2,9
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 08:12:18 19-03-2025 38,1433 38,5422 5 2,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:08:17 19-03-2025 38,24417 37,37167 7,01 1,8
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:08:17 19-03-2025 38,1823 37,3255 5,4 1,7
Orhaneli (Bursa) 07:35:26 19-03-2025 39,90444 28,835 6,09 3,6
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 07:35:26 19-03-2025 39,9432 28,8112 13,9 3,7
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:16:59 19-03-2025 38,1425 37,1533 5,8 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 06:08:25 19-03-2025 38,09111 38,43417 12,7 1,1
Çivril (Denizli) 04:54:06 19-03-2025 38,25417 29,80306 7 1,5
Kozan (Adana) 04:04:17 19-03-2025 37,68722 35,56722 7,02 1,7
MARANKECILI-KOZAN (ADANA) 04:04:17 19-03-2025 37,6718 35,598 9,5 1,8
Niksar (Tokat) 04:03:54 19-03-2025 40,5875 37,03028 14,1 2,2
Kangal (Sivas) 04:01:51 19-03-2025 39,05056 37,44667 17,59 2
YENIKOY-KANGAL (SIVAS) 04:01:50 19-03-2025 39,0237 37,4518 5 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 03:59:14 19-03-2025 38,09361 38,45639 7 0,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.90 km] Bodrum (Muğla) 03:58:03 19-03-2025 36,90556 27,68889 7,03 1,3
Samandağ (Hatay) 03:23:15 19-03-2025 36,17444 35,89722 7 1,8
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 03:23:13 19-03-2025 36,127 35,8457 4,5 1,6
Ege Denizi - [04.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:22:21 19-03-2025 39,50028 26,02 15,4 2,1
Sincik (Adıyaman) 03:13:55 19-03-2025 38,09722 38,47389 15,09 2,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:13:54 19-03-2025 38,1265 38,417 5 1,9
CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:00:46 19-03-2025 37,5398 37,2265 3,5 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:00:45 19-03-2025 37,54 37,2175 14,29 2,3
Ege Denizi - [05.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:35:52 19-03-2025 39,5225 26,03139 13,73 1,7
Battalgazi (Malatya) 02:21:52 19-03-2025 38,24639 38,57944 7,01 1
Antakya (Hatay) 02:03:47 19-03-2025 36,25222 36,15333 7,33 1,9
KUCUKDALYAN-(HATAY) 02:03:46 19-03-2025 36,2262 36,1685 5 1,5
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [45.44 km] Şavşat (Artvin) 01:51:20 19-03-2025 41,86 42,20694 7,34 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Düziçi (Osmaniye) 00:34:09 20-03-2025 37,33611 36,32 7,44 2
Gürün (Sivas) 00:13:32 20-03-2025 38,83472 37,4025 7 1,1
Pütürge (Malatya) 23:33:19 19-03-2025 38,21694 38,69472 10,48 1,2
Darende (Malatya) 23:25:22 19-03-2025 38,5125 37,68333 7 1,2
Ula (Muğla) 21:50:29 19-03-2025 37,12528 28,70889 7,59 1,4
Pütürge (Malatya) 21:47:39 19-03-2025 38,27194 38,735 12,1 2,1
KAMISTAS-(MALATYA) 21:47:38 19-03-2025 38,3007 38,7308 2,7 2
Antakya (Hatay) 21:26:51 19-03-2025 36,34167 36,15306 7,01 2
KARLISU-(HATAY) 21:26:51 19-03-2025 36,3118 36,0765 4,1 1,6
EGE DENIZI 20:56:48 19-03-2025 36,6607 25,603 7,7 2,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.90 km] Milas (Muğla) 19:58:54 19-03-2025 36,95194 27,86806 7,06 1,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 19:58:54 19-03-2025 36,9628 27,8628 10 2
Akdeniz - [47.64 km] Fethiye (Muğla) 19:11:32 19-03-2025 36,27278 28,6525 36,6 2,1
AKDENIZ 19:11:29 19-03-2025 36,1843 28,6442 20,3 2,2
Tekman (Erzurum) 19:05:29 19-03-2025 39,44417 41,26 7 1,6
GOKOGLAN-TEKMAN (ERZURUM) 19:05:28 19-03-2025 39,504 41,2335 5,3 1,7
Baskil (Elazığ) 18:53:41 19-03-2025 38,40778 38,88167 7 1,6
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 18:53:40 19-03-2025 38,4307 38,9237 9,6 1,7
Saimbeyli (Adana) 18:52:48 19-03-2025 37,82472 36,22806 7 1,6
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 18:52:48 19-03-2025 37,8293 36,2258 7,4 1,5
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:45:38 19-03-2025 37,0633 28,8757 11,8 1,8
Dalaman (Muğla) 18:45:37 19-03-2025 36,96583 29,01472 7 1,8
Sincik (Adıyaman) 18:42:11 19-03-2025 38,13444 38,51472 7 2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 18:42:10 19-03-2025 38,155 38,5078 6,8 2
KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI) 18:40:56 19-03-2025 40,8248 33,6073 7,9 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 18:22:17 19-03-2025 38,14056 36,9175 10,53 2,6
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 18:22:16 19-03-2025 38,163 36,9272 7,7 2,4
Karaköprü (Şanlıurfa) 16:15:27 19-03-2025 37,45083 38,5975 7 1,8
DOYUMLU-(SANLIURFA) REVIZE01 (2025.03.19 16:15:27) 16:15:26 19-03-2025 37,4425 38,5893 5 1,9
EGE DENIZI 16:08:20 19-03-2025 36,7267 25,0612 15,4 3,3
Ege Denizi 16:08:19 19-03-2025 36,51 25,53028 6,41 3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:53:23 19-03-2025 37,52194 37,13722 7,05 1,9
SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 15:53:23 19-03-2025 37,4857 37,1143 5 1,6
Menteşe (Muğla) 15:20:58 19-03-2025 37,11722 28,80528 7 1,6
Şenkaya (Erzurum) 14:21:29 19-03-2025 40,66694 42,30556 7 1,5
Akdeniz - [14.84 km] Yayladağı (Hatay) 14:07:06 19-03-2025 36,01694 35,80778 12,35 2,7
DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) 14:07:05 19-03-2025 35,9135 35,8442 21,2 2,5
Ege Denizi 13:35:44 19-03-2025 38,22889 24,65556 10,99 2,7
EGE DENIZI 13:35:42 19-03-2025 36,6003 25,1795 5,5 2,9
Marmaris (Muğla) 13:23:42 19-03-2025 36,9625 28,33306 7 1,5
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 13:23:41 19-03-2025 36,9557 28,3327 5 1,9
Orhaneli (Bursa) 12:41:02 19-03-2025 39,91 28,79194 7 1,7
EGE DENIZI 12:25:41 19-03-2025 36,5447 25,5015 13 2
DEGIRMENAYVALI-(AFYONKARAHISAR) 12:18:07 19-03-2025 38,6483 30,5025 16,3 1,7
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 12:18:05 19-03-2025 38,57194 30,31667 7 1,5
Sandıklı (Afyonkarahisar) 12:14:29 19-03-2025 38,57222 30,30944 6,99 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 12:13:02 19-03-2025 37,7037 26,8697 5,2 2,5
Ege Denizi - [47.61 km] Söke (Aydın) 12:12:59 19-03-2025 37,63806 26,63972 6,81 2,3
CAMDERE-KOZAN (ADANA) 12:03:19 19-03-2025 37,6433 35,8508 5 1,5
CATKOY-CAVDARHISAR (KUTAHYA) 12:00:20 19-03-2025 39,289 29,6227 30,4 1,7
KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 11:58:19 19-03-2025 37,8253 36,2373 7,4 1,7
Saimbeyli (Adana) 11:58:18 19-03-2025 37,81417 36,23472 7,02 1,7
KIZILCABOLUK-KOCARLI (AYDIN) 11:57:48 19-03-2025 37,5575 27,6568 2,6 1,6
Salihli (Manisa) 11:57:45 19-03-2025 38,56972 28,19944 7 1,1
KABASAKAL-ALADAG (ADANA) 11:55:41 19-03-2025 37,5493 35,3387 9,8 1,4
Aladağ (Adana) 11:55:40 19-03-2025 37,65222 35,47278 7 1,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:55:25 19-03-2025 35,2747 25,4125 11,4 2,7
Akdeniz - [20.11 km] Ortaca (Muğla) 11:40:24 19-03-2025 36,67028 28,48583 45,3 1,4
AKDENIZ 11:40:21 19-03-2025 36,3592 28,58 30 1,8
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) 11:39:10 19-03-2025 37,8372 36,5877 5,6 2,2
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 11:34:08 19-03-2025 38,4007 37,666 5,3 1,4
EGE DENIZI 10:15:14 19-03-2025 36,5087 25,7092 4,7 2,2
Çayırlı (Erzincan) 09:49:40 19-03-2025 39,87167 40,05389 7 1,8
BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN) 09:49:40 19-03-2025 39,8925 40,0585 8,1 2
Sincik (Adıyaman) 08:29:37 19-03-2025 38,13222 38,5125 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 08:12:19 19-03-2025 38,13167 38,52139 7 2,9
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 08:12:18 19-03-2025 38,1433 38,5422 5 2,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 08:08:17 19-03-2025 38,24417 37,37167 7,01 1,8
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 08:08:17 19-03-2025 38,1823 37,3255 5,4 1,7
Orhaneli (Bursa) 07:35:26 19-03-2025 39,90444 28,835 6,09 3,6
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 07:35:26 19-03-2025 39,9432 28,8112 13,9 3,7
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:16:59 19-03-2025 38,1425 37,1533 5,8 2,2
Çelikhan (Adıyaman) 06:08:25 19-03-2025 38,09111 38,43417 12,7 1,1
Çivril (Denizli) 04:54:06 19-03-2025 38,25417 29,80306 7 1,5
Kozan (Adana) 04:04:17 19-03-2025 37,68722 35,56722 7,02 1,7
MARANKECILI-KOZAN (ADANA) 04:04:17 19-03-2025 37,6718 35,598 9,5 1,8
Niksar (Tokat) 04:03:54 19-03-2025 40,5875 37,03028 14,1 2,2
Kangal (Sivas) 04:01:51 19-03-2025 39,05056 37,44667 17,59 2
YENIKOY-KANGAL (SIVAS) 04:01:50 19-03-2025 39,0237 37,4518 5 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 03:59:14 19-03-2025 38,09361 38,45639 7 0,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.90 km] Bodrum (Muğla) 03:58:03 19-03-2025 36,90556 27,68889 7,03 1,3
Samandağ (Hatay) 03:23:15 19-03-2025 36,17444 35,89722 7 1,8
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) 03:23:13 19-03-2025 36,127 35,8457 4,5 1,6
Ege Denizi - [04.57 km] Ayvacık (Çanakkale) 03:22:21 19-03-2025 39,50028 26,02 15,4 2,1
Sincik (Adıyaman) 03:13:55 19-03-2025 38,09722 38,47389 15,09 2,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:13:54 19-03-2025 38,1265 38,417 5 1,9
CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 03:00:46 19-03-2025 37,5398 37,2265 3,5 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:00:45 19-03-2025 37,54 37,2175 14,29 2,3
Ege Denizi - [05.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:35:52 19-03-2025 39,5225 26,03139 13,73 1,7
Battalgazi (Malatya) 02:21:52 19-03-2025 38,24639 38,57944 7,01 1
Antakya (Hatay) 02:03:47 19-03-2025 36,25222 36,15333 7,33 1,9
KUCUKDALYAN-(HATAY) 02:03:46 19-03-2025 36,2262 36,1685 5 1,5
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [45.44 km] Şavşat (Artvin) 01:51:20 19-03-2025 41,86 42,20694 7,34 1,3
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