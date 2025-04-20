Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Nisan 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
20 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:59:37 20-04-2025
|38,26917
|38,13889
|6,92
|0,8
|Palmyra, Humus (Suriye)
|00:49:57 20-04-2025
|34,04667
|37,60917
|7,43
|3,1
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale)
|00:40:14 20-04-2025
|40,48556
|26,35583
|17,23
|1,8
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:40:13 20-04-2025
|40,501
|26,3723
|20
|2,2
|Demirözü (Bayburt)
|00:28:19 20-04-2025
|40,01861
|39,75056
|7
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|00:25:49 20-04-2025
|39,0085
|26,118
|9,8
|2
|Ege Denizi - [43.88 km] Karaburun (İzmir)
|00:25:48 20-04-2025
|38,90417
|26,0125
|9,37
|1,7
|Simav (Kütahya)
|00:13:31 20-04-2025
|39,23861
|28,98389
|8,98
|1,1
|Sarıçam (Adana)
|00:10:31 20-04-2025
|37,01028
|35,63833
|24,5
|1,8
|CAMLICA-SARICAM (ADANA)
|00:10:30 20-04-2025
|37,0463
|35,619
|12,3
|1,6
|Merkez (Çorum)
|23:54:39 19-04-2025
|40,36056
|35,01944
|12,56
|1,6
|SEKERBEY-(CORUM)
|23:54:39 19-04-2025
|40,468
|34,9748
|10
|1,7
|Kale (Malatya)
|23:31:55 19-04-2025
|38,38361
|38,8675
|7
|1,7
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|23:31:55 19-04-2025
|38,3913
|38,9025
|13,4
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:04:12 19-04-2025
|38,22167
|38,14111
|7
|1,4
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|23:04:10 19-04-2025
|38,2642
|38,1153
|22,1
|1,5
|Kulu (Konya)
|23:02:08 19-04-2025
|39,10944
|33,05556
|10,46
|1,8
|KULU (KONYA)
|23:02:08 19-04-2025
|39,126
|33,0465
|1,2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:38:40 19-04-2025
|39,2275
|28,97806
|7,1
|1,2
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:38:38 19-04-2025
|39,246
|28,9173
|12,2
|1,5
|Aladağ (Adana)
|21:55:59 19-04-2025
|37,68
|35,40306
|6,99
|1,9
|KUP-ALADAG (ADANA)
|21:55:58 19-04-2025
|37,6533
|35,4128
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|21:50:17 19-04-2025
|39,23389
|28,975
|8,05
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|21:50:17 19-04-2025
|39,2203
|29,0615
|13,6
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|21:29:09 19-04-2025
|37,00472
|28,72778
|7
|1,3
|YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:29:09 19-04-2025
|37,0123
|28,722
|12,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:21:47 19-04-2025
|39,23472
|28,97139
|7,39
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:21:46 19-04-2025
|39,2303
|28,9523
|11,7
|2
|Çat Barajı - [00.92 km] Çelikhan (Adıyaman)
|21:11:51 19-04-2025
|38,075
|38,22194
|6,79
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:45:51 19-04-2025
|38,09056
|38,43694
|7,85
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:12:04 19-04-2025
|39,26333
|28,96778
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:12:04 19-04-2025
|39,2372
|29,0143
|12,1
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|20:10:10 19-04-2025
|38,15889
|37,80528
|6,89
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:57:37 19-04-2025
|38,21778
|38,04722
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|19:42:38 19-04-2025
|38,31639
|38,70833
|11,45
|1,2
|İslahiye (Gaziantep)
|19:41:08 19-04-2025
|36,96111
|36,60389
|7,07
|1,7
|Ege Denizi - [48.59 km] Karaburun (İzmir)
|19:05:22 19-04-2025
|38,93472
|25,97444
|6,06
|1,4
|Çivril (Denizli)
|18:51:56 19-04-2025
|38,22
|29,70361
|7,16
|2
|YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
|18:51:55 19-04-2025
|38,2272
|29,6785
|8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|18:51:37 19-04-2025
|39,25083
|28,96278
|7,15
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:51:36 19-04-2025
|39,2497
|28,992
|12,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|18:01:31 19-04-2025
|39,245
|28,97611
|10,59
|2,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|18:01:31 19-04-2025
|39,2608
|28,9918
|6,7
|2,9
|Simav (Kütahya)
|18:00:40 19-04-2025
|39,24333
|28,98222
|8,38
|2,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:00:39 19-04-2025
|39,2638
|28,9765
|4,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|17:52:49 19-04-2025
|39,23944
|28,97306
|9,54
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:52:49 19-04-2025
|39,2562
|28,9925
|11,7
|2,4
|Simav (Kütahya)
|17:48:48 19-04-2025
|39,25528
|28,96028
|8,04
|1,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:48:47 19-04-2025
|39,2537
|29,015
|11,6
|2,2
|Simav (Kütahya)
|17:39:10 19-04-2025
|39,24361
|28,97361
|7
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:39:10 19-04-2025
|39,2618
|28,9758
|6,6
|3,3
|Simav (Kütahya)
|17:33:01 19-04-2025
|39,21361
|28,95028
|7
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:33:00 19-04-2025
|39,2452
|28,966
|11,2
|2
|Simav (Kütahya)
|17:24:41 19-04-2025
|39,22444
|28,965
|14,64
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:24:40 19-04-2025
|39,2525
|28,978
|3,2
|2,9
|Ege Denizi - [21.91 km] Seferihisar (İzmir)
|16:37:46 19-04-2025
|37,875
|26,90556
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:37:45 19-04-2025
|37,8653
|26,8825
|11,9
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.97 km] Kuşadası (Aydın)
|15:40:37 19-04-2025
|37,76389
|27,14306
|7
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|15:40:35 19-04-2025
|37,7392
|27,0158
|1,7
|1,6
|EGE DENIZI
|14:34:52 19-04-2025
|36,6673
|25,6582
|14,8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|13:49:49 19-04-2025
|39,19639
|28,95583
|11,87
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:49:49 19-04-2025
|39,246
|28,9998
|10,6
|2,2
|Simav (Kütahya)
|13:42:45 19-04-2025
|39,23417
|28,94333
|6,33
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:42:45 19-04-2025
|39,2632
|28,9788
|5,3
|2,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:19 19-04-2025
|39,475
|28,16139
|7
|1,9
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:18 19-04-2025
|39,4597
|28,1308
|14,2
|2
|KINIK-SELCUKLU (KONYA)
|12:41:18 19-04-2025
|38,2017
|32,5293
|3,7
|1,6
|Selçuklu (Konya)
|12:41:16 19-04-2025
|38,1225
|32,68222
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|11:51:40 19-04-2025
|36,5697
|25,6327
|10,9
|1,5
|Kale (Malatya)
|11:49:01 19-04-2025
|38,32917
|38,72028
|9,75
|2,8
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|11:49:00 19-04-2025
|38,3542
|38,7238
|4,1
|2,8
|Kale (Malatya)
|11:47:16 19-04-2025
|38,33333
|38,7275
|7
|2,3
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|11:47:16 19-04-2025
|38,3403
|38,7232
|5,3
|2,3
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|09:20:12 19-04-2025
|39,9132
|28,8075
|0
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|09:20:11 19-04-2025
|39,89278
|28,86667
|7
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:32:49 19-04-2025
|38,07056
|37,10694
|7
|2,3
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|08:32:49 19-04-2025
|38,0908
|37,1268
|9,3
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|08:23:47 19-04-2025
|38,275
|38,06472
|7
|1,3
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|08:23:44 19-04-2025
|38,1878
|38,0452
|3,9
|2
|Aladağ (Adana)
|08:15:23 19-04-2025
|37,62167
|35,55639
|7
|1,2
|ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)
|08:15:22 19-04-2025
|37,6323
|35,5807
|5,3
|1,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|07:52:21 19-04-2025
|39,4017
|26,2543
|6,6
|1,4
|Ege Denizi - [07.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:52:20 19-04-2025
|39,43194
|26,305
|7
|1,3
|Akdeniz - [88.55 km] Gazipaşa (Antalya)
|07:22:57 19-04-2025
|35,70444
|31,58639
|17,76
|1,9
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.69 km] Eceabat (Çanakkale)
|07:10:00 19-04-2025
|40,43806
|26,25028
|19,75
|3,4
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:09:59 19-04-2025
|40,4272
|26,2257
|16
|3,5
|Sincik (Adıyaman)
|06:09:41 19-04-2025
|38,13833
|38,5375
|12,78
|1,9
|ULUKOY-(MALATYA)
|06:09:40 19-04-2025
|38,152
|38,5552
|4,9
|2
|Akdeniz - [17.07 km] Dalaman (Muğla)
|06:00:55 19-04-2025
|36,54889
|28,77556
|6,99
|1,4
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|06:00:55 19-04-2025
|36,592
|28,79
|10,1
|1,5
|Akdeniz - [17.81 km] Dalaman (Muğla)
|05:59:36 19-04-2025
|36,54
|28,82111
|21,35
|1,5
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|05:59:36 19-04-2025
|36,6007
|28,8398
|13,7
|1,7
|AKDENIZ
|05:51:54 19-04-2025
|35,649
|31,5172
|9,9
|2,5
|Akdeniz - [91.28 km] Gazipaşa (Antalya)
|05:51:53 19-04-2025
|35,6725
|31,58222
|7
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|05:02:12 19-04-2025
|38,24111
|38,75639
|6,23
|1,5
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|05:02:11 19-04-2025
|38,2887
|38,7353
|5
|1,5
|Feke (Adana)
|04:49:02 19-04-2025
|37,75861
|36,01889
|7
|0,9
|Kulu (Konya)
|04:44:15 19-04-2025
|38,84222
|33,12972
|11,63
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|04:31:02 19-04-2025
|38,24167
|38,6525
|14,85
|1,4
|ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
|04:30:58 19-04-2025
|38,2298
|38,7762
|5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|04:25:36 19-04-2025
|38,11278
|37,73167
|7
|1,2
|AKDENIZ
|03:43:51 19-04-2025
|36,4658
|28,6228
|22,3
|1,6
|AKDENIZ
|03:39:41 19-04-2025
|36,5237
|28,6282
|15,2
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:17:09 19-04-2025
|37,0118
|28,2072
|10,9
|1,5
|Akdeniz - [24.63 km] Alanya (Antalya)
|03:08:04 19-04-2025
|36,30889
|31,93111
|74,2
|2
|AKDENIZ
|03:08:01 19-04-2025
|36,0838
|31,7377
|25,5
|2
|DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA)
|03:02:53 19-04-2025
|36,7725
|31,163
|25,5
|3,1
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.92 km] Serik (Antalya)
|03:02:52 19-04-2025
|36,80139
|31,15
|95,95
|3,1
|Merkez (Uşak)
|02:45:29 19-04-2025
|38,70389
|29,08694
|11,03
|1,7
|MOLLAMUSA-(USAK)
|02:45:29 19-04-2025
|38,7258
|29,073
|10,3
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.18 km] Marmaris (Muğla)
|02:26:11 19-04-2025
|36,99833
|28,23722
|7
|1,8
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|02:26:10 19-04-2025
|36,9772
|28,2275
|4,6
|1,8
|Ege Denizi
|02:03:10 19-04-2025
|36,76
|25,82694
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|02:03:07 19-04-2025
|36,6767
|25,5747
|20,5
|2,6
|KAVAKLI-MUT (MERSIN)
|01:55:29 19-04-2025
|36,549
|33,3955
|21,6
|1,5
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.28 km] Samandağ (Hatay)
|01:49:39 19-04-2025
|36,13861
|35,89389
|10,53
|1,8
|AKDENIZ
|01:49:37 19-04-2025
|36,0432
|35,7847
|13,9
|1,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:59:37 20-04-2025
|38,26917
|38,13889
|6,92
|0,8
|Palmyra, Humus (Suriye)
|00:49:57 20-04-2025
|34,04667
|37,60917
|7,43
|3,1
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale)
|00:40:14 20-04-2025
|40,48556
|26,35583
|17,23
|1,8
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|00:40:13 20-04-2025
|40,501
|26,3723
|20
|2,2
|Demirözü (Bayburt)
|00:28:19 20-04-2025
|40,01861
|39,75056
|7
|1,2
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|00:25:49 20-04-2025
|39,0085
|26,118
|9,8
|2
|Ege Denizi - [43.88 km] Karaburun (İzmir)
|00:25:48 20-04-2025
|38,90417
|26,0125
|9,37
|1,7
|Simav (Kütahya)
|00:13:31 20-04-2025
|39,23861
|28,98389
|8,98
|1,1
|Sarıçam (Adana)
|00:10:31 20-04-2025
|37,01028
|35,63833
|24,5
|1,8
|CAMLICA-SARICAM (ADANA)
|00:10:30 20-04-2025
|37,0463
|35,619
|12,3
|1,6
|Merkez (Çorum)
|23:54:39 19-04-2025
|40,36056
|35,01944
|12,56
|1,6
|SEKERBEY-(CORUM)
|23:54:39 19-04-2025
|40,468
|34,9748
|10
|1,7
|Kale (Malatya)
|23:31:55 19-04-2025
|38,38361
|38,8675
|7
|1,7
|YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)
|23:31:55 19-04-2025
|38,3913
|38,9025
|13,4
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:04:12 19-04-2025
|38,22167
|38,14111
|7
|1,4
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|23:04:10 19-04-2025
|38,2642
|38,1153
|22,1
|1,5
|Kulu (Konya)
|23:02:08 19-04-2025
|39,10944
|33,05556
|10,46
|1,8
|KULU (KONYA)
|23:02:08 19-04-2025
|39,126
|33,0465
|1,2
|2,1
|Simav (Kütahya)
|22:38:40 19-04-2025
|39,2275
|28,97806
|7,1
|1,2
|KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|22:38:38 19-04-2025
|39,246
|28,9173
|12,2
|1,5
|Aladağ (Adana)
|21:55:59 19-04-2025
|37,68
|35,40306
|6,99
|1,9
|KUP-ALADAG (ADANA)
|21:55:58 19-04-2025
|37,6533
|35,4128
|5
|2
|Simav (Kütahya)
|21:50:17 19-04-2025
|39,23389
|28,975
|8,05
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|21:50:17 19-04-2025
|39,2203
|29,0615
|13,6
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|21:29:09 19-04-2025
|37,00472
|28,72778
|7
|1,3
|YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)
|21:29:09 19-04-2025
|37,0123
|28,722
|12,4
|1,3
|Simav (Kütahya)
|21:21:47 19-04-2025
|39,23472
|28,97139
|7,39
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|21:21:46 19-04-2025
|39,2303
|28,9523
|11,7
|2
|Çat Barajı - [00.92 km] Çelikhan (Adıyaman)
|21:11:51 19-04-2025
|38,075
|38,22194
|6,79
|1,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|20:45:51 19-04-2025
|38,09056
|38,43694
|7,85
|1,1
|Simav (Kütahya)
|20:12:04 19-04-2025
|39,26333
|28,96778
|7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:12:04 19-04-2025
|39,2372
|29,0143
|12,1
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|20:10:10 19-04-2025
|38,15889
|37,80528
|6,89
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|19:57:37 19-04-2025
|38,21778
|38,04722
|7
|0,9
|Battalgazi (Malatya)
|19:42:38 19-04-2025
|38,31639
|38,70833
|11,45
|1,2
|İslahiye (Gaziantep)
|19:41:08 19-04-2025
|36,96111
|36,60389
|7,07
|1,7
|Ege Denizi - [48.59 km] Karaburun (İzmir)
|19:05:22 19-04-2025
|38,93472
|25,97444
|6,06
|1,4
|Çivril (Denizli)
|18:51:56 19-04-2025
|38,22
|29,70361
|7,16
|2
|YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI)
|18:51:55 19-04-2025
|38,2272
|29,6785
|8
|2,1
|Simav (Kütahya)
|18:51:37 19-04-2025
|39,25083
|28,96278
|7,15
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|18:51:36 19-04-2025
|39,2497
|28,992
|12,1
|1,9
|Simav (Kütahya)
|18:01:31 19-04-2025
|39,245
|28,97611
|10,59
|2,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|18:01:31 19-04-2025
|39,2608
|28,9918
|6,7
|2,9
|Simav (Kütahya)
|18:00:40 19-04-2025
|39,24333
|28,98222
|8,38
|2,1
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|18:00:39 19-04-2025
|39,2638
|28,9765
|4,2
|2,6
|Simav (Kütahya)
|17:52:49 19-04-2025
|39,23944
|28,97306
|9,54
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:52:49 19-04-2025
|39,2562
|28,9925
|11,7
|2,4
|Simav (Kütahya)
|17:48:48 19-04-2025
|39,25528
|28,96028
|8,04
|1,9
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|17:48:47 19-04-2025
|39,2537
|29,015
|11,6
|2,2
|Simav (Kütahya)
|17:39:10 19-04-2025
|39,24361
|28,97361
|7
|3,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:39:10 19-04-2025
|39,2618
|28,9758
|6,6
|3,3
|Simav (Kütahya)
|17:33:01 19-04-2025
|39,21361
|28,95028
|7
|1,9
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:33:00 19-04-2025
|39,2452
|28,966
|11,2
|2
|Simav (Kütahya)
|17:24:41 19-04-2025
|39,22444
|28,965
|14,64
|2,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:24:40 19-04-2025
|39,2525
|28,978
|3,2
|2,9
|Ege Denizi - [21.91 km] Seferihisar (İzmir)
|16:37:46 19-04-2025
|37,875
|26,90556
|7
|2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|16:37:45 19-04-2025
|37,8653
|26,8825
|11,9
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.97 km] Kuşadası (Aydın)
|15:40:37 19-04-2025
|37,76389
|27,14306
|7
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|15:40:35 19-04-2025
|37,7392
|27,0158
|1,7
|1,6
|EGE DENIZI
|14:34:52 19-04-2025
|36,6673
|25,6582
|14,8
|1,9
|Simav (Kütahya)
|13:49:49 19-04-2025
|39,19639
|28,95583
|11,87
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:49:49 19-04-2025
|39,246
|28,9998
|10,6
|2,2
|Simav (Kütahya)
|13:42:45 19-04-2025
|39,23417
|28,94333
|6,33
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|13:42:45 19-04-2025
|39,2632
|28,9788
|5,3
|2,4
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:00:19 19-04-2025
|39,475
|28,16139
|7
|1,9
|DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:00:18 19-04-2025
|39,4597
|28,1308
|14,2
|2
|KINIK-SELCUKLU (KONYA)
|12:41:18 19-04-2025
|38,2017
|32,5293
|3,7
|1,6
|Selçuklu (Konya)
|12:41:16 19-04-2025
|38,1225
|32,68222
|7
|1,3
|EGE DENIZI
|11:51:40 19-04-2025
|36,5697
|25,6327
|10,9
|1,5
|Kale (Malatya)
|11:49:01 19-04-2025
|38,32917
|38,72028
|9,75
|2,8
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|11:49:00 19-04-2025
|38,3542
|38,7238
|4,1
|2,8
|Kale (Malatya)
|11:47:16 19-04-2025
|38,33333
|38,7275
|7
|2,3
|BENTKOY-KALE (MALATYA)
|11:47:16 19-04-2025
|38,3403
|38,7232
|5,3
|2,3
|CIVILI-ORHANELI (BURSA)
|09:20:12 19-04-2025
|39,9132
|28,8075
|0
|1,7
|Orhaneli (Bursa)
|09:20:11 19-04-2025
|39,89278
|28,86667
|7
|1,6
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|08:32:49 19-04-2025
|38,07056
|37,10694
|7
|2,3
|ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|08:32:49 19-04-2025
|38,0908
|37,1268
|9,3
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|08:23:47 19-04-2025
|38,275
|38,06472
|7
|1,3
|GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
|08:23:44 19-04-2025
|38,1878
|38,0452
|3,9
|2
|Aladağ (Adana)
|08:15:23 19-04-2025
|37,62167
|35,55639
|7
|1,2
|ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)
|08:15:22 19-04-2025
|37,6323
|35,5807
|5,3
|1,2
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|07:52:21 19-04-2025
|39,4017
|26,2543
|6,6
|1,4
|Ege Denizi - [07.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
|07:52:20 19-04-2025
|39,43194
|26,305
|7
|1,3
|Akdeniz - [88.55 km] Gazipaşa (Antalya)
|07:22:57 19-04-2025
|35,70444
|31,58639
|17,76
|1,9
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.69 km] Eceabat (Çanakkale)
|07:10:00 19-04-2025
|40,43806
|26,25028
|19,75
|3,4
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|07:09:59 19-04-2025
|40,4272
|26,2257
|16
|3,5
|Sincik (Adıyaman)
|06:09:41 19-04-2025
|38,13833
|38,5375
|12,78
|1,9
|ULUKOY-(MALATYA)
|06:09:40 19-04-2025
|38,152
|38,5552
|4,9
|2
|Akdeniz - [17.07 km] Dalaman (Muğla)
|06:00:55 19-04-2025
|36,54889
|28,77556
|6,99
|1,4
|DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|06:00:55 19-04-2025
|36,592
|28,79
|10,1
|1,5
|Akdeniz - [17.81 km] Dalaman (Muğla)
|05:59:36 19-04-2025
|36,54
|28,82111
|21,35
|1,5
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|05:59:36 19-04-2025
|36,6007
|28,8398
|13,7
|1,7
|AKDENIZ
|05:51:54 19-04-2025
|35,649
|31,5172
|9,9
|2,5
|Akdeniz - [91.28 km] Gazipaşa (Antalya)
|05:51:53 19-04-2025
|35,6725
|31,58222
|7
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|05:02:12 19-04-2025
|38,24111
|38,75639
|6,23
|1,5
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|05:02:11 19-04-2025
|38,2887
|38,7353
|5
|1,5
|Feke (Adana)
|04:49:02 19-04-2025
|37,75861
|36,01889
|7
|0,9
|Kulu (Konya)
|04:44:15 19-04-2025
|38,84222
|33,12972
|11,63
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|04:31:02 19-04-2025
|38,24167
|38,6525
|14,85
|1,4
|ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
|04:30:58 19-04-2025
|38,2298
|38,7762
|5
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|04:25:36 19-04-2025
|38,11278
|37,73167
|7
|1,2
|AKDENIZ
|03:43:51 19-04-2025
|36,4658
|28,6228
|22,3
|1,6
|AKDENIZ
|03:39:41 19-04-2025
|36,5237
|28,6282
|15,2
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|03:17:09 19-04-2025
|37,0118
|28,2072
|10,9
|1,5
|Akdeniz - [24.63 km] Alanya (Antalya)
|03:08:04 19-04-2025
|36,30889
|31,93111
|74,2
|2
|AKDENIZ
|03:08:01 19-04-2025
|36,0838
|31,7377
|25,5
|2
|DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA)
|03:02:53 19-04-2025
|36,7725
|31,163
|25,5
|3,1
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.92 km] Serik (Antalya)
|03:02:52 19-04-2025
|36,80139
|31,15
|95,95
|3,1
|Merkez (Uşak)
|02:45:29 19-04-2025
|38,70389
|29,08694
|11,03
|1,7
|MOLLAMUSA-(USAK)
|02:45:29 19-04-2025
|38,7258
|29,073
|10,3
|1,7
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.18 km] Marmaris (Muğla)
|02:26:11 19-04-2025
|36,99833
|28,23722
|7
|1,8
|CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
|02:26:10 19-04-2025
|36,9772
|28,2275
|4,6
|1,8
|Ege Denizi
|02:03:10 19-04-2025
|36,76
|25,82694
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|02:03:07 19-04-2025
|36,6767
|25,5747
|20,5
|2,6
|KAVAKLI-MUT (MERSIN)
|01:55:29 19-04-2025
|36,549
|33,3955
|21,6
|1,5
|Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.28 km] Samandağ (Hatay)
|01:49:39 19-04-2025
|36,13861
|35,89389
|10,53
|1,8
|AKDENIZ
|01:49:37 19-04-2025
|36,0432
|35,7847
|13,9
|1,8
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