Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Nisan 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Nisan 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Nisan 2025
son dakika deprem mi oldu?

20 Nisan 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 00:59:37 20-04-2025 38,26917 38,13889 6,92 0,8
Palmyra, Humus (Suriye) 00:49:57 20-04-2025 34,04667 37,60917 7,43 3,1
Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale) 00:40:14 20-04-2025 40,48556 26,35583 17,23 1,8
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 00:40:13 20-04-2025 40,501 26,3723 20 2,2
Demirözü (Bayburt) 00:28:19 20-04-2025 40,01861 39,75056 7 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 00:25:49 20-04-2025 39,0085 26,118 9,8 2
Ege Denizi - [43.88 km] Karaburun (İzmir) 00:25:48 20-04-2025 38,90417 26,0125 9,37 1,7
Simav (Kütahya) 00:13:31 20-04-2025 39,23861 28,98389 8,98 1,1
Sarıçam (Adana) 00:10:31 20-04-2025 37,01028 35,63833 24,5 1,8
CAMLICA-SARICAM (ADANA) 00:10:30 20-04-2025 37,0463 35,619 12,3 1,6
Merkez (Çorum) 23:54:39 19-04-2025 40,36056 35,01944 12,56 1,6
SEKERBEY-(CORUM) 23:54:39 19-04-2025 40,468 34,9748 10 1,7
Kale (Malatya) 23:31:55 19-04-2025 38,38361 38,8675 7 1,7
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 23:31:55 19-04-2025 38,3913 38,9025 13,4 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 23:04:12 19-04-2025 38,22167 38,14111 7 1,4
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 23:04:10 19-04-2025 38,2642 38,1153 22,1 1,5
Kulu (Konya) 23:02:08 19-04-2025 39,10944 33,05556 10,46 1,8
KULU (KONYA) 23:02:08 19-04-2025 39,126 33,0465 1,2 2,1
Simav (Kütahya) 22:38:40 19-04-2025 39,2275 28,97806 7,1 1,2
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:38:38 19-04-2025 39,246 28,9173 12,2 1,5
Aladağ (Adana) 21:55:59 19-04-2025 37,68 35,40306 6,99 1,9
KUP-ALADAG (ADANA) 21:55:58 19-04-2025 37,6533 35,4128 5 2
Simav (Kütahya) 21:50:17 19-04-2025 39,23389 28,975 8,05 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 21:50:17 19-04-2025 39,2203 29,0615 13,6 1,4
Köyceğiz (Muğla) 21:29:09 19-04-2025 37,00472 28,72778 7 1,3
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:29:09 19-04-2025 37,0123 28,722 12,4 1,3
Simav (Kütahya) 21:21:47 19-04-2025 39,23472 28,97139 7,39 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:21:46 19-04-2025 39,2303 28,9523 11,7 2
Çat Barajı - [00.92 km] Çelikhan (Adıyaman) 21:11:51 19-04-2025 38,075 38,22194 6,79 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 20:45:51 19-04-2025 38,09056 38,43694 7,85 1,1
Simav (Kütahya) 20:12:04 19-04-2025 39,26333 28,96778 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:12:04 19-04-2025 39,2372 29,0143 12,1 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:10:10 19-04-2025 38,15889 37,80528 6,89 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 19:57:37 19-04-2025 38,21778 38,04722 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 19:42:38 19-04-2025 38,31639 38,70833 11,45 1,2
İslahiye (Gaziantep) 19:41:08 19-04-2025 36,96111 36,60389 7,07 1,7
Ege Denizi - [48.59 km] Karaburun (İzmir) 19:05:22 19-04-2025 38,93472 25,97444 6,06 1,4
Çivril (Denizli) 18:51:56 19-04-2025 38,22 29,70361 7,16 2
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) 18:51:55 19-04-2025 38,2272 29,6785 8 2,1
Simav (Kütahya) 18:51:37 19-04-2025 39,25083 28,96278 7,15 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:51:36 19-04-2025 39,2497 28,992 12,1 1,9
Simav (Kütahya) 18:01:31 19-04-2025 39,245 28,97611 10,59 2,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:01:31 19-04-2025 39,2608 28,9918 6,7 2,9
Simav (Kütahya) 18:00:40 19-04-2025 39,24333 28,98222 8,38 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 18:00:39 19-04-2025 39,2638 28,9765 4,2 2,6
Simav (Kütahya) 17:52:49 19-04-2025 39,23944 28,97306 9,54 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:52:49 19-04-2025 39,2562 28,9925 11,7 2,4
Simav (Kütahya) 17:48:48 19-04-2025 39,25528 28,96028 8,04 1,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:48:47 19-04-2025 39,2537 29,015 11,6 2,2
Simav (Kütahya) 17:39:10 19-04-2025 39,24361 28,97361 7 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:39:10 19-04-2025 39,2618 28,9758 6,6 3,3
Simav (Kütahya) 17:33:01 19-04-2025 39,21361 28,95028 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:33:00 19-04-2025 39,2452 28,966 11,2 2
Simav (Kütahya) 17:24:41 19-04-2025 39,22444 28,965 14,64 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:24:40 19-04-2025 39,2525 28,978 3,2 2,9
Ege Denizi - [21.91 km] Seferihisar (İzmir) 16:37:46 19-04-2025 37,875 26,90556 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 16:37:45 19-04-2025 37,8653 26,8825 11,9 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.97 km] Kuşadası (Aydın) 15:40:37 19-04-2025 37,76389 27,14306 7 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 15:40:35 19-04-2025 37,7392 27,0158 1,7 1,6
EGE DENIZI 14:34:52 19-04-2025 36,6673 25,6582 14,8 1,9
Simav (Kütahya) 13:49:49 19-04-2025 39,19639 28,95583 11,87 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:49:49 19-04-2025 39,246 28,9998 10,6 2,2
Simav (Kütahya) 13:42:45 19-04-2025 39,23417 28,94333 6,33 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:42:45 19-04-2025 39,2632 28,9788 5,3 2,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:19 19-04-2025 39,475 28,16139 7 1,9
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:18 19-04-2025 39,4597 28,1308 14,2 2
KINIK-SELCUKLU (KONYA) 12:41:18 19-04-2025 38,2017 32,5293 3,7 1,6
Selçuklu (Konya) 12:41:16 19-04-2025 38,1225 32,68222 7 1,3
EGE DENIZI 11:51:40 19-04-2025 36,5697 25,6327 10,9 1,5
Kale (Malatya) 11:49:01 19-04-2025 38,32917 38,72028 9,75 2,8
BENTKOY-KALE (MALATYA) 11:49:00 19-04-2025 38,3542 38,7238 4,1 2,8
Kale (Malatya) 11:47:16 19-04-2025 38,33333 38,7275 7 2,3
BENTKOY-KALE (MALATYA) 11:47:16 19-04-2025 38,3403 38,7232 5,3 2,3
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 09:20:12 19-04-2025 39,9132 28,8075 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 09:20:11 19-04-2025 39,89278 28,86667 7 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:32:49 19-04-2025 38,07056 37,10694 7 2,3
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 08:32:49 19-04-2025 38,0908 37,1268 9,3 2,3
Akçadağ (Malatya) 08:23:47 19-04-2025 38,275 38,06472 7 1,3
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 08:23:44 19-04-2025 38,1878 38,0452 3,9 2
Aladağ (Adana) 08:15:23 19-04-2025 37,62167 35,55639 7 1,2
ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) 08:15:22 19-04-2025 37,6323 35,5807 5,3 1,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 07:52:21 19-04-2025 39,4017 26,2543 6,6 1,4
Ege Denizi - [07.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:52:20 19-04-2025 39,43194 26,305 7 1,3
Akdeniz - [88.55 km] Gazipaşa (Antalya) 07:22:57 19-04-2025 35,70444 31,58639 17,76 1,9
Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.69 km] Eceabat (Çanakkale) 07:10:00 19-04-2025 40,43806 26,25028 19,75 3,4
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 07:09:59 19-04-2025 40,4272 26,2257 16 3,5
Sincik (Adıyaman) 06:09:41 19-04-2025 38,13833 38,5375 12,78 1,9
ULUKOY-(MALATYA) 06:09:40 19-04-2025 38,152 38,5552 4,9 2
Akdeniz - [17.07 km] Dalaman (Muğla) 06:00:55 19-04-2025 36,54889 28,77556 6,99 1,4
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:00:55 19-04-2025 36,592 28,79 10,1 1,5
Akdeniz - [17.81 km] Dalaman (Muğla) 05:59:36 19-04-2025 36,54 28,82111 21,35 1,5
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 05:59:36 19-04-2025 36,6007 28,8398 13,7 1,7
AKDENIZ 05:51:54 19-04-2025 35,649 31,5172 9,9 2,5
Akdeniz - [91.28 km] Gazipaşa (Antalya) 05:51:53 19-04-2025 35,6725 31,58222 7 2,3
Pütürge (Malatya) 05:02:12 19-04-2025 38,24111 38,75639 6,23 1,5
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 05:02:11 19-04-2025 38,2887 38,7353 5 1,5
Feke (Adana) 04:49:02 19-04-2025 37,75861 36,01889 7 0,9
Kulu (Konya) 04:44:15 19-04-2025 38,84222 33,12972 11,63 1,2
Pütürge (Malatya) 04:31:02 19-04-2025 38,24167 38,6525 14,85 1,4
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 04:30:58 19-04-2025 38,2298 38,7762 5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 04:25:36 19-04-2025 38,11278 37,73167 7 1,2
AKDENIZ 03:43:51 19-04-2025 36,4658 28,6228 22,3 1,6
AKDENIZ 03:39:41 19-04-2025 36,5237 28,6282 15,2 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:17:09 19-04-2025 37,0118 28,2072 10,9 1,5
Akdeniz - [24.63 km] Alanya (Antalya) 03:08:04 19-04-2025 36,30889 31,93111 74,2 2
AKDENIZ 03:08:01 19-04-2025 36,0838 31,7377 25,5 2
DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA) 03:02:53 19-04-2025 36,7725 31,163 25,5 3,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.92 km] Serik (Antalya) 03:02:52 19-04-2025 36,80139 31,15 95,95 3,1
Merkez (Uşak) 02:45:29 19-04-2025 38,70389 29,08694 11,03 1,7
MOLLAMUSA-(USAK) 02:45:29 19-04-2025 38,7258 29,073 10,3 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.18 km] Marmaris (Muğla) 02:26:11 19-04-2025 36,99833 28,23722 7 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 02:26:10 19-04-2025 36,9772 28,2275 4,6 1,8
Ege Denizi 02:03:10 19-04-2025 36,76 25,82694 7 2,6
EGE DENIZI 02:03:07 19-04-2025 36,6767 25,5747 20,5 2,6
KAVAKLI-MUT (MERSIN) 01:55:29 19-04-2025 36,549 33,3955 21,6 1,5
Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.28 km] Samandağ (Hatay) 01:49:39 19-04-2025 36,13861 35,89389 10,53 1,8
AKDENIZ 01:49:37 19-04-2025 36,0432 35,7847 13,9 1,8
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 00:59:37 20-04-2025 38,26917 38,13889 6,92 0,8
Palmyra, Humus (Suriye) 00:49:57 20-04-2025 34,04667 37,60917 7,43 3,1
Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale) 00:40:14 20-04-2025 40,48556 26,35583 17,23 1,8
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 00:40:13 20-04-2025 40,501 26,3723 20 2,2
Demirözü (Bayburt) 00:28:19 20-04-2025 40,01861 39,75056 7 1,2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 00:25:49 20-04-2025 39,0085 26,118 9,8 2
Ege Denizi - [43.88 km] Karaburun (İzmir) 00:25:48 20-04-2025 38,90417 26,0125 9,37 1,7
Simav (Kütahya) 00:13:31 20-04-2025 39,23861 28,98389 8,98 1,1
Sarıçam (Adana) 00:10:31 20-04-2025 37,01028 35,63833 24,5 1,8
CAMLICA-SARICAM (ADANA) 00:10:30 20-04-2025 37,0463 35,619 12,3 1,6
Merkez (Çorum) 23:54:39 19-04-2025 40,36056 35,01944 12,56 1,6
SEKERBEY-(CORUM) 23:54:39 19-04-2025 40,468 34,9748 10 1,7
Kale (Malatya) 23:31:55 19-04-2025 38,38361 38,8675 7 1,7
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 23:31:55 19-04-2025 38,3913 38,9025 13,4 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 23:04:12 19-04-2025 38,22167 38,14111 7 1,4
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 23:04:10 19-04-2025 38,2642 38,1153 22,1 1,5
Kulu (Konya) 23:02:08 19-04-2025 39,10944 33,05556 10,46 1,8
KULU (KONYA) 23:02:08 19-04-2025 39,126 33,0465 1,2 2,1
Simav (Kütahya) 22:38:40 19-04-2025 39,2275 28,97806 7,1 1,2
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 22:38:38 19-04-2025 39,246 28,9173 12,2 1,5
Aladağ (Adana) 21:55:59 19-04-2025 37,68 35,40306 6,99 1,9
KUP-ALADAG (ADANA) 21:55:58 19-04-2025 37,6533 35,4128 5 2
Simav (Kütahya) 21:50:17 19-04-2025 39,23389 28,975 8,05 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 21:50:17 19-04-2025 39,2203 29,0615 13,6 1,4
Köyceğiz (Muğla) 21:29:09 19-04-2025 37,00472 28,72778 7 1,3
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:29:09 19-04-2025 37,0123 28,722 12,4 1,3
Simav (Kütahya) 21:21:47 19-04-2025 39,23472 28,97139 7,39 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:21:46 19-04-2025 39,2303 28,9523 11,7 2
Çat Barajı - [00.92 km] Çelikhan (Adıyaman) 21:11:51 19-04-2025 38,075 38,22194 6,79 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 20:45:51 19-04-2025 38,09056 38,43694 7,85 1,1
Simav (Kütahya) 20:12:04 19-04-2025 39,26333 28,96778 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:12:04 19-04-2025 39,2372 29,0143 12,1 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:10:10 19-04-2025 38,15889 37,80528 6,89 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 19:57:37 19-04-2025 38,21778 38,04722 7 0,9
Battalgazi (Malatya) 19:42:38 19-04-2025 38,31639 38,70833 11,45 1,2
İslahiye (Gaziantep) 19:41:08 19-04-2025 36,96111 36,60389 7,07 1,7
Ege Denizi - [48.59 km] Karaburun (İzmir) 19:05:22 19-04-2025 38,93472 25,97444 6,06 1,4
Çivril (Denizli) 18:51:56 19-04-2025 38,22 29,70361 7,16 2
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) 18:51:55 19-04-2025 38,2272 29,6785 8 2,1
Simav (Kütahya) 18:51:37 19-04-2025 39,25083 28,96278 7,15 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:51:36 19-04-2025 39,2497 28,992 12,1 1,9
Simav (Kütahya) 18:01:31 19-04-2025 39,245 28,97611 10,59 2,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 18:01:31 19-04-2025 39,2608 28,9918 6,7 2,9
Simav (Kütahya) 18:00:40 19-04-2025 39,24333 28,98222 8,38 2,1
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 18:00:39 19-04-2025 39,2638 28,9765 4,2 2,6
Simav (Kütahya) 17:52:49 19-04-2025 39,23944 28,97306 9,54 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:52:49 19-04-2025 39,2562 28,9925 11,7 2,4
Simav (Kütahya) 17:48:48 19-04-2025 39,25528 28,96028 8,04 1,9
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:48:47 19-04-2025 39,2537 29,015 11,6 2,2
Simav (Kütahya) 17:39:10 19-04-2025 39,24361 28,97361 7 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:39:10 19-04-2025 39,2618 28,9758 6,6 3,3
Simav (Kütahya) 17:33:01 19-04-2025 39,21361 28,95028 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:33:00 19-04-2025 39,2452 28,966 11,2 2
Simav (Kütahya) 17:24:41 19-04-2025 39,22444 28,965 14,64 2,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:24:40 19-04-2025 39,2525 28,978 3,2 2,9
Ege Denizi - [21.91 km] Seferihisar (İzmir) 16:37:46 19-04-2025 37,875 26,90556 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 16:37:45 19-04-2025 37,8653 26,8825 11,9 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.97 km] Kuşadası (Aydın) 15:40:37 19-04-2025 37,76389 27,14306 7 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 15:40:35 19-04-2025 37,7392 27,0158 1,7 1,6
EGE DENIZI 14:34:52 19-04-2025 36,6673 25,6582 14,8 1,9
Simav (Kütahya) 13:49:49 19-04-2025 39,19639 28,95583 11,87 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:49:49 19-04-2025 39,246 28,9998 10,6 2,2
Simav (Kütahya) 13:42:45 19-04-2025 39,23417 28,94333 6,33 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:42:45 19-04-2025 39,2632 28,9788 5,3 2,4
Bigadiç (Balıkesir) 13:00:19 19-04-2025 39,475 28,16139 7 1,9
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:00:18 19-04-2025 39,4597 28,1308 14,2 2
KINIK-SELCUKLU (KONYA) 12:41:18 19-04-2025 38,2017 32,5293 3,7 1,6
Selçuklu (Konya) 12:41:16 19-04-2025 38,1225 32,68222 7 1,3
EGE DENIZI 11:51:40 19-04-2025 36,5697 25,6327 10,9 1,5
Kale (Malatya) 11:49:01 19-04-2025 38,32917 38,72028 9,75 2,8
BENTKOY-KALE (MALATYA) 11:49:00 19-04-2025 38,3542 38,7238 4,1 2,8
Kale (Malatya) 11:47:16 19-04-2025 38,33333 38,7275 7 2,3
BENTKOY-KALE (MALATYA) 11:47:16 19-04-2025 38,3403 38,7232 5,3 2,3
CIVILI-ORHANELI (BURSA) 09:20:12 19-04-2025 39,9132 28,8075 0 1,7
Orhaneli (Bursa) 09:20:11 19-04-2025 39,89278 28,86667 7 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 08:32:49 19-04-2025 38,07056 37,10694 7 2,3
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 08:32:49 19-04-2025 38,0908 37,1268 9,3 2,3
Akçadağ (Malatya) 08:23:47 19-04-2025 38,275 38,06472 7 1,3
GOZENE-YESILYURT (MALATYA) 08:23:44 19-04-2025 38,1878 38,0452 3,9 2
Aladağ (Adana) 08:15:23 19-04-2025 37,62167 35,55639 7 1,2
ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) 08:15:22 19-04-2025 37,6323 35,5807 5,3 1,2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 07:52:21 19-04-2025 39,4017 26,2543 6,6 1,4
Ege Denizi - [07.13 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:52:20 19-04-2025 39,43194 26,305 7 1,3
Akdeniz - [88.55 km] Gazipaşa (Antalya) 07:22:57 19-04-2025 35,70444 31,58639 17,76 1,9
Ege Denizi - Saros Körfezi - [14.69 km] Eceabat (Çanakkale) 07:10:00 19-04-2025 40,43806 26,25028 19,75 3,4
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 07:09:59 19-04-2025 40,4272 26,2257 16 3,5
Sincik (Adıyaman) 06:09:41 19-04-2025 38,13833 38,5375 12,78 1,9
ULUKOY-(MALATYA) 06:09:40 19-04-2025 38,152 38,5552 4,9 2
Akdeniz - [17.07 km] Dalaman (Muğla) 06:00:55 19-04-2025 36,54889 28,77556 6,99 1,4
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:00:55 19-04-2025 36,592 28,79 10,1 1,5
Akdeniz - [17.81 km] Dalaman (Muğla) 05:59:36 19-04-2025 36,54 28,82111 21,35 1,5
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 05:59:36 19-04-2025 36,6007 28,8398 13,7 1,7
AKDENIZ 05:51:54 19-04-2025 35,649 31,5172 9,9 2,5
Akdeniz - [91.28 km] Gazipaşa (Antalya) 05:51:53 19-04-2025 35,6725 31,58222 7 2,3
Pütürge (Malatya) 05:02:12 19-04-2025 38,24111 38,75639 6,23 1,5
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 05:02:11 19-04-2025 38,2887 38,7353 5 1,5
Feke (Adana) 04:49:02 19-04-2025 37,75861 36,01889 7 0,9
Kulu (Konya) 04:44:15 19-04-2025 38,84222 33,12972 11,63 1,2
Pütürge (Malatya) 04:31:02 19-04-2025 38,24167 38,6525 14,85 1,4
ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 04:30:58 19-04-2025 38,2298 38,7762 5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 04:25:36 19-04-2025 38,11278 37,73167 7 1,2
AKDENIZ 03:43:51 19-04-2025 36,4658 28,6228 22,3 1,6
AKDENIZ 03:39:41 19-04-2025 36,5237 28,6282 15,2 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 03:17:09 19-04-2025 37,0118 28,2072 10,9 1,5
Akdeniz - [24.63 km] Alanya (Antalya) 03:08:04 19-04-2025 36,30889 31,93111 74,2 2
AKDENIZ 03:08:01 19-04-2025 36,0838 31,7377 25,5 2
DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA) 03:02:53 19-04-2025 36,7725 31,163 25,5 3,1
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.92 km] Serik (Antalya) 03:02:52 19-04-2025 36,80139 31,15 95,95 3,1
Merkez (Uşak) 02:45:29 19-04-2025 38,70389 29,08694 11,03 1,7
MOLLAMUSA-(USAK) 02:45:29 19-04-2025 38,7258 29,073 10,3 1,7
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.18 km] Marmaris (Muğla) 02:26:11 19-04-2025 36,99833 28,23722 7 1,8
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 02:26:10 19-04-2025 36,9772 28,2275 4,6 1,8
Ege Denizi 02:03:10 19-04-2025 36,76 25,82694 7 2,6
EGE DENIZI 02:03:07 19-04-2025 36,6767 25,5747 20,5 2,6
KAVAKLI-MUT (MERSIN) 01:55:29 19-04-2025 36,549 33,3955 21,6 1,5
Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.28 km] Samandağ (Hatay) 01:49:39 19-04-2025 36,13861 35,89389 10,53 1,8
AKDENIZ 01:49:37 19-04-2025 36,0432 35,7847 13,9 1,8
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