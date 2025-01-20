Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
20 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gürün (Sivas)
|04:31:07 20-01-2025
|38,89694
|37,46056
|6,98
|3,2
|CAKMAK-(MUGLA)
|04:26:57 20-01-2025
|37,169
|28,629
|19,8
|1,1
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:08:17 20-01-2025
|38,1572
|36,5395
|6,1
|1,3
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|04:05:48 20-01-2025
|38,5085
|28,2625
|5,4
|1,4
|OZBASI-KOZAN (ADANA)
|04:03:00 20-01-2025
|37,5628
|35,8017
|11,6
|1,2
|YUNANISTAN
|04:01:01 20-01-2025
|40,7128
|23,2823
|5,1
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:58:45 20-01-2025
|38,10444
|37,14306
|6,99
|1,2
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:58:44 20-01-2025
|38,1547
|37,0957
|5
|1,4
|Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir)
|03:33:53 20-01-2025
|38,80167
|25,79833
|7,02
|1,6
|EGE DENIZI
|03:33:52 20-01-2025
|38,8283
|25,7527
|5
|1,5
|Feke (Adana)
|03:20:15 20-01-2025
|37,95361
|35,70444
|7,02
|1,1
|ORUCLU-FEKE (ADANA)
|03:20:15 20-01-2025
|37,9168
|35,712
|23,5
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|03:15:37 20-01-2025
|36,60083
|36,37417
|7,13
|1,4
|GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
|03:15:37 20-01-2025
|36,5767
|36,4218
|17,6
|1,1
|AKDENIZ
|03:12:47 20-01-2025
|35,0012
|27,4898
|5
|2,8
|Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla)
|03:12:37 20-01-2025
|34,19611
|27,17778
|8,38
|2,8
|Kale (Malatya)
|03:08:35 20-01-2025
|38,3325
|38,76667
|10,94
|1,7
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|03:08:34 20-01-2025
|38,2953
|38,8155
|8,9
|1,4
|AKDENIZ
|02:58:25 20-01-2025
|36,0845
|28,1063
|7,4
|1,4
|Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla)
|02:58:22 20-01-2025
|36,03306
|28,055
|6,98
|1,4
|KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM)
|02:37:25 20-01-2025
|39,6695
|42,0663
|8
|1,3
|Karayazı (Erzurum)
|02:37:24 20-01-2025
|39,67222
|42,11917
|6,96
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|02:36:06 20-01-2025
|38,60528
|39,58917
|7
|1,4
|Salihli (Manisa)
|02:22:09 20-01-2025
|38,52833
|28,25222
|7
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:09:15 20-01-2025
|37,80722
|36,36333
|7,64
|1,7
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:09:15 20-01-2025
|37,7992
|36,3648
|10
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|02:00:04 20-01-2025
|40,18361
|31,73306
|6,99
|1,6
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|02:00:04 20-01-2025
|40,189
|31,7182
|8,4
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|01:52:20 20-01-2025
|38,28528
|38,79611
|8,22
|2
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|01:52:19 20-01-2025
|38,3182
|38,8048
|5
|2
|Karlıova (Bingöl)
|01:46:55 20-01-2025
|39,10194
|40,78222
|6,99
|1,2
|YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL)
|01:46:55 20-01-2025
|39,1833
|40,7975
|9,5
|1,1
|Ege Denizi - [91.37 km] Karaburun (İzmir)
|01:08:46 20-01-2025
|38,77444
|25,35944
|7,84
|3,4
|EGE DENIZI
|01:08:46 20-01-2025
|38,7402
|25,259
|12,6
|3,6
|SAR-TUFANBEYLI (ADANA)
|01:08:06 20-01-2025
|38,3087
|36,3263
|19,4
|1,2
|Tufanbeyli (Adana)
|01:08:04 20-01-2025
|38,29167
|36,35278
|6,97
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|00:50:50 20-01-2025
|37,04472
|28,22361
|7
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|00:50:50 20-01-2025
|37,0312
|28,2285
|5,1
|1,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:27:25 20-01-2025
|37,81139
|37,82278
|9,19
|2,6
|HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|00:27:25 20-01-2025
|37,8483
|37,7697
|5
|2,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|00:22:11 20-01-2025
|35,389
|23,2035
|11
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|23:49:11 19-01-2025
|37,13417
|28,8175
|7,02
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:49:11 19-01-2025
|37,1298
|28,8342
|13,5
|1,8
|Salihli (Manisa)
|23:27:40 19-01-2025
|38,50861
|28,27556
|6,99
|1
|Hüyük (Konya)
|23:23:40 19-01-2025
|37,87694
|31,62417
|6,95
|0,8
|Dodurga (Çorum)
|23:13:01 19-01-2025
|40,83417
|34,77056
|7,01
|1,5
|Nazilli (Aydın)
|23:03:59 19-01-2025
|37,94972
|28,38444
|7,04
|0,9
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|21:17:53 19-01-2025
|39,24056
|33,25667
|6,98
|1
|KOSKER-KULU (KONYA)
|21:17:52 19-01-2025
|39,251
|33,22
|5,1
|0,9
|Kırıkhan (Hatay)
|21:17:12 19-01-2025
|36,63722
|36,41722
|8,64
|2,1
|SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)
|21:17:12 19-01-2025
|36,6168
|36,4038
|4,8
|2,2
|Buldan (Denizli)
|21:03:38 19-01-2025
|38,12333
|28,86444
|8,38
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|20:58:11 19-01-2025
|39,44361
|37,31778
|7
|1,5
|Ege Denizi - [20.79 km] Gökçeada (Çanakkale)
|20:56:30 19-01-2025
|39,94611
|25,63167
|6,29
|1,9
|EGE DENIZI
|20:56:30 19-01-2025
|39,9262
|25,6287
|8,7
|2
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|20:52:48 19-01-2025
|38,6277
|39,6858
|11,3
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|20:52:47 19-01-2025
|38,61556
|39,69583
|7,01
|1,5
|MAKEDONYA
|20:38:25 19-01-2025
|41,2018
|23,3987
|5,4
|2,4
|Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|20:38:24 19-01-2025
|41,22861
|23,56917
|7
|2,6
|Kozan (Adana)
|20:35:01 19-01-2025
|37,61694
|35,87472
|6,91
|1,5
|Alaşehir (Manisa)
|20:27:23 19-01-2025
|38,45278
|28,51444
|6,93
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|20:23:56 19-01-2025
|38,18472
|38,61806
|7
|1,1
|Akdeniz - [59.70 km] Marmaris (Muğla)
|20:19:15 19-01-2025
|36,09389
|28,10667
|7,08
|1,8
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|20:19:15 19-01-2025
|36,1127
|28,1352
|14,4
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|20:14:23 19-01-2025
|37,13722
|28,7775
|7
|1,1
|Çamlıyayla (Mersin)
|19:29:59 19-01-2025
|37,15306
|34,50667
|13,15
|1,8
|SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN)
|19:29:58 19-01-2025
|37,1648
|34,4957
|4,9
|1,9
|YUNANISTAN
|19:10:38 19-01-2025
|40,7478
|23,327
|8
|3
|Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|19:10:32 19-01-2025
|40,775
|23,31917
|7
|2,9
|Salihli (Manisa)
|19:08:44 19-01-2025
|38,55361
|28,21583
|7,77
|1,2
|Palu (Elazığ)
|19:06:45 19-01-2025
|38,60861
|39,8025
|7,05
|1,5
|Ula (Muğla)
|18:58:49 19-01-2025
|36,95333
|28,48556
|6,97
|1
|Sumbas (Osmaniye)
|18:58:24 19-01-2025
|37,43306
|35,95639
|7
|2,1
|YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANIYE)
|18:58:24 19-01-2025
|37,4327
|35,9505
|6,8
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:55:33 19-01-2025
|38,05361
|36,60167
|11,07
|2,6
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:55:33 19-01-2025
|38,0432
|36,6173
|5,3
|2,6
|Salihli (Manisa)
|18:51:32 19-01-2025
|38,55889
|28,22139
|7
|2,1
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|18:51:32 19-01-2025
|38,5435
|28,2192
|5,4
|2
|Battalgazi (Malatya)
|18:44:02 19-01-2025
|38,2
|38,4775
|7
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:41:46 19-01-2025
|38,085
|37,38806
|6,97
|1,6
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:41:46 19-01-2025
|38,1077
|37,3648
|5,6
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:29:44 19-01-2025
|37,14111
|28,81194
|7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:18:05 19-01-2025
|37,14028
|28,80444
|6,99
|2,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|18:18:05 19-01-2025
|37,1552
|28,8202
|5,6
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|18:12:18 19-01-2025
|38,55056
|39,49917
|7
|1,7
|KOCKALE-(ELAZIG)
|18:12:18 19-01-2025
|38,5747
|39,477
|8
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|17:47:41 19-01-2025
|38,20444
|38,48944
|7,17
|1,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|16:23:44 19-01-2025
|38,39306
|27,70528
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:10:09 19-01-2025
|38,00917
|36,39444
|7
|1,8
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:10:08 19-01-2025
|38,0253
|36,4042
|16,3
|1,7
|BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
|16:08:14 19-01-2025
|38,5265
|37,3758
|13,9
|1,2
|Darende (Malatya)
|13:01:04 19-01-2025
|38,42083
|37,68722
|7,01
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|13:01:01 19-01-2025
|38,4273
|37,5033
|5,4
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:16:50 19-01-2025
|37,35278
|36,88
|6,26
|1,8
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|12:16:50 19-01-2025
|37,38
|36,905
|5,8
|1,7
|Pülümür (Tunceli)
|11:42:29 19-01-2025
|39,46389
|39,98167
|7
|2,6
|KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELI)
|11:42:29 19-01-2025
|39,4785
|39,9342
|5,2
|2,6
|Maden (Elazığ)
|11:13:46 19-01-2025
|38,47667
|39,685
|7,13
|1,9
|KASLICA-MADEN (ELAZIG)
|11:13:46 19-01-2025
|38,4578
|39,6753
|8,7
|1,9
|ALICERI-AKCADAG (MALATYA)
|11:02:23 19-01-2025
|38,4622
|37,9537
|7,8
|1,7
|Kale (Malatya)
|10:57:15 19-01-2025
|38,35056
|38,79417
|7
|2,4
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|10:57:14 19-01-2025
|38,3592
|38,8082
|6,4
|2,4
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [25.72 km] Manavgat (Antalya)
|09:37:10 19-01-2025
|36,6025
|31,17611
|35,38
|1,9
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|09:37:08 19-01-2025
|36,5053
|31,1195
|49,2
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|08:09:57 19-01-2025
|38,13944
|38,55333
|6,94
|1,1
|Merkez (Kırşehir)
|08:02:53 19-01-2025
|39,36139
|34,11722
|7,01
|0,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [12.91 km] Başkale (Van)
|08:02:35 19-01-2025
|38,4625
|44,49056
|7,05
|1,5
|Akdeniz - [96.56 km] Gazipaşa (Antalya)
|07:41:48 19-01-2025
|35,74167
|31,43361
|14,94
|3
|AKDENIZ
|07:41:46 19-01-2025
|35,6412
|31,5185
|3,8
|3
|Doğanşehir (Malatya)
|07:00:59 19-01-2025
|38,11028
|37,88361
|7
|1
|Özalp (Van)
|06:44:49 19-01-2025
|38,84333
|43,95389
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|06:42:38 19-01-2025
|37,81306
|37,81222
|8,55
|1,2
|Ege Denizi - [28.17 km] Datça (Muğla)
|06:40:07 19-01-2025
|36,44056
|27,44278
|6,31
|1,4
|AKDENIZ
|06:40:07 19-01-2025
|36,5058
|27,6945
|5
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|06:39:00 19-01-2025
|40,1575
|31,79083
|7,16
|1,5
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:38:59 19-01-2025
|40,1855
|31,725
|1,8
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|06:35:10 19-01-2025
|37,84306
|36,18028
|7,16
|1,1
|Gerede (Bolu)
|06:33:00 19-01-2025
|40,73556
|32,48333
|7
|1,3
|ELOREN-GEREDE (BOLU)
|06:32:58 19-01-2025
|40,7643
|32,522
|14,7
|1,5
|AKDENIZ
|06:31:36 19-01-2025
|36,2177
|28,1342
|5
|2,2
|Akdeniz - [55.95 km] Marmaris (Muğla)
|06:31:35 19-01-2025
|36,12778
|28,12083
|11,43
|2
|Bucak (Burdur)
|05:55:16 19-01-2025
|37,50417
|30,65389
|7,79
|1,8
|TASYAYLA-BUCAK (BURDUR)
|05:55:15 19-01-2025
|37,5007
|30,6458
|2,2
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.63 km] Kuşadası (Aydın)
|05:54:18 19-01-2025
|37,85833
|27,15861
|7
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:54:17 19-01-2025
|37,8618
|27,1475
|12,2
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Kuşadası (Aydın)
|05:53:18 19-01-2025
|37,84639
|27,18361
|6,95
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:53:17 19-01-2025
|37,929
|27,1363
|6,6
|1,8
|YUNANISTAN
|05:38:36 19-01-2025
|41,3523
|23,8598
|4,6
|3,2
|Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|05:38:32 19-01-2025
|41,30833
|23,64083
|6,22
|3
|Karapınar (Konya)
|05:31:52 19-01-2025
|37,88917
|33,4225
|8,47
|1
|Kale (Malatya)
|05:13:25 19-01-2025
|38,35472
|38,77417
|7,04
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|05:02:57 19-01-2025
|39,49722
|28,10111
|10
|2,2
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|05:02:57 19-01-2025
|39,5132
|28,1017
|6,2
|2,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|05:01:15 19-01-2025
|39,95361
|39,63972
|12,69
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Gürün (Sivas)
|04:31:07 20-01-2025
|38,89694
|37,46056
|6,98
|3,2
|CAKMAK-(MUGLA)
|04:26:57 20-01-2025
|37,169
|28,629
|19,8
|1,1
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:08:17 20-01-2025
|38,1572
|36,5395
|6,1
|1,3
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|04:05:48 20-01-2025
|38,5085
|28,2625
|5,4
|1,4
|OZBASI-KOZAN (ADANA)
|04:03:00 20-01-2025
|37,5628
|35,8017
|11,6
|1,2
|YUNANISTAN
|04:01:01 20-01-2025
|40,7128
|23,2823
|5,1
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:58:45 20-01-2025
|38,10444
|37,14306
|6,99
|1,2
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:58:44 20-01-2025
|38,1547
|37,0957
|5
|1,4
|Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir)
|03:33:53 20-01-2025
|38,80167
|25,79833
|7,02
|1,6
|EGE DENIZI
|03:33:52 20-01-2025
|38,8283
|25,7527
|5
|1,5
|Feke (Adana)
|03:20:15 20-01-2025
|37,95361
|35,70444
|7,02
|1,1
|ORUCLU-FEKE (ADANA)
|03:20:15 20-01-2025
|37,9168
|35,712
|23,5
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|03:15:37 20-01-2025
|36,60083
|36,37417
|7,13
|1,4
|GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
|03:15:37 20-01-2025
|36,5767
|36,4218
|17,6
|1,1
|AKDENIZ
|03:12:47 20-01-2025
|35,0012
|27,4898
|5
|2,8
|Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla)
|03:12:37 20-01-2025
|34,19611
|27,17778
|8,38
|2,8
|Kale (Malatya)
|03:08:35 20-01-2025
|38,3325
|38,76667
|10,94
|1,7
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|03:08:34 20-01-2025
|38,2953
|38,8155
|8,9
|1,4
|AKDENIZ
|02:58:25 20-01-2025
|36,0845
|28,1063
|7,4
|1,4
|Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla)
|02:58:22 20-01-2025
|36,03306
|28,055
|6,98
|1,4
|KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM)
|02:37:25 20-01-2025
|39,6695
|42,0663
|8
|1,3
|Karayazı (Erzurum)
|02:37:24 20-01-2025
|39,67222
|42,11917
|6,96
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|02:36:06 20-01-2025
|38,60528
|39,58917
|7
|1,4
|Salihli (Manisa)
|02:22:09 20-01-2025
|38,52833
|28,25222
|7
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:09:15 20-01-2025
|37,80722
|36,36333
|7,64
|1,7
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:09:15 20-01-2025
|37,7992
|36,3648
|10
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|02:00:04 20-01-2025
|40,18361
|31,73306
|6,99
|1,6
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|02:00:04 20-01-2025
|40,189
|31,7182
|8,4
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|01:52:20 20-01-2025
|38,28528
|38,79611
|8,22
|2
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|01:52:19 20-01-2025
|38,3182
|38,8048
|5
|2
|Karlıova (Bingöl)
|01:46:55 20-01-2025
|39,10194
|40,78222
|6,99
|1,2
|YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL)
|01:46:55 20-01-2025
|39,1833
|40,7975
|9,5
|1,1
|Ege Denizi - [91.37 km] Karaburun (İzmir)
|01:08:46 20-01-2025
|38,77444
|25,35944
|7,84
|3,4
|EGE DENIZI
|01:08:46 20-01-2025
|38,7402
|25,259
|12,6
|3,6
|SAR-TUFANBEYLI (ADANA)
|01:08:06 20-01-2025
|38,3087
|36,3263
|19,4
|1,2
|Tufanbeyli (Adana)
|01:08:04 20-01-2025
|38,29167
|36,35278
|6,97
|1,4
|Menteşe (Muğla)
|00:50:50 20-01-2025
|37,04472
|28,22361
|7
|1,5
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|00:50:50 20-01-2025
|37,0312
|28,2285
|5,1
|1,7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|00:27:25 20-01-2025
|37,81139
|37,82278
|9,19
|2,6
|HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|00:27:25 20-01-2025
|37,8483
|37,7697
|5
|2,5
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|00:22:11 20-01-2025
|35,389
|23,2035
|11
|2,1
|Menteşe (Muğla)
|23:49:11 19-01-2025
|37,13417
|28,8175
|7,02
|1,3
|KARACAOREN-(MUGLA)
|23:49:11 19-01-2025
|37,1298
|28,8342
|13,5
|1,8
|Salihli (Manisa)
|23:27:40 19-01-2025
|38,50861
|28,27556
|6,99
|1
|Hüyük (Konya)
|23:23:40 19-01-2025
|37,87694
|31,62417
|6,95
|0,8
|Dodurga (Çorum)
|23:13:01 19-01-2025
|40,83417
|34,77056
|7,01
|1,5
|Nazilli (Aydın)
|23:03:59 19-01-2025
|37,94972
|28,38444
|7,04
|0,9
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|21:17:53 19-01-2025
|39,24056
|33,25667
|6,98
|1
|KOSKER-KULU (KONYA)
|21:17:52 19-01-2025
|39,251
|33,22
|5,1
|0,9
|Kırıkhan (Hatay)
|21:17:12 19-01-2025
|36,63722
|36,41722
|8,64
|2,1
|SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)
|21:17:12 19-01-2025
|36,6168
|36,4038
|4,8
|2,2
|Buldan (Denizli)
|21:03:38 19-01-2025
|38,12333
|28,86444
|8,38
|1,1
|Ulaş (Sivas)
|20:58:11 19-01-2025
|39,44361
|37,31778
|7
|1,5
|Ege Denizi - [20.79 km] Gökçeada (Çanakkale)
|20:56:30 19-01-2025
|39,94611
|25,63167
|6,29
|1,9
|EGE DENIZI
|20:56:30 19-01-2025
|39,9262
|25,6287
|8,7
|2
|GEDIKYOLU-(ELAZIG)
|20:52:48 19-01-2025
|38,6277
|39,6858
|11,3
|1,5
|Merkez (Elazığ)
|20:52:47 19-01-2025
|38,61556
|39,69583
|7,01
|1,5
|MAKEDONYA
|20:38:25 19-01-2025
|41,2018
|23,3987
|5,4
|2,4
|Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|20:38:24 19-01-2025
|41,22861
|23,56917
|7
|2,6
|Kozan (Adana)
|20:35:01 19-01-2025
|37,61694
|35,87472
|6,91
|1,5
|Alaşehir (Manisa)
|20:27:23 19-01-2025
|38,45278
|28,51444
|6,93
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|20:23:56 19-01-2025
|38,18472
|38,61806
|7
|1,1
|Akdeniz - [59.70 km] Marmaris (Muğla)
|20:19:15 19-01-2025
|36,09389
|28,10667
|7,08
|1,8
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|20:19:15 19-01-2025
|36,1127
|28,1352
|14,4
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|20:14:23 19-01-2025
|37,13722
|28,7775
|7
|1,1
|Çamlıyayla (Mersin)
|19:29:59 19-01-2025
|37,15306
|34,50667
|13,15
|1,8
|SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN)
|19:29:58 19-01-2025
|37,1648
|34,4957
|4,9
|1,9
|YUNANISTAN
|19:10:38 19-01-2025
|40,7478
|23,327
|8
|3
|Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|19:10:32 19-01-2025
|40,775
|23,31917
|7
|2,9
|Salihli (Manisa)
|19:08:44 19-01-2025
|38,55361
|28,21583
|7,77
|1,2
|Palu (Elazığ)
|19:06:45 19-01-2025
|38,60861
|39,8025
|7,05
|1,5
|Ula (Muğla)
|18:58:49 19-01-2025
|36,95333
|28,48556
|6,97
|1
|Sumbas (Osmaniye)
|18:58:24 19-01-2025
|37,43306
|35,95639
|7
|2,1
|YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANIYE)
|18:58:24 19-01-2025
|37,4327
|35,9505
|6,8
|2,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18:55:33 19-01-2025
|38,05361
|36,60167
|11,07
|2,6
|KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:55:33 19-01-2025
|38,0432
|36,6173
|5,3
|2,6
|Salihli (Manisa)
|18:51:32 19-01-2025
|38,55889
|28,22139
|7
|2,1
|TAYTAN-SALIHLI (MANISA)
|18:51:32 19-01-2025
|38,5435
|28,2192
|5,4
|2
|Battalgazi (Malatya)
|18:44:02 19-01-2025
|38,2
|38,4775
|7
|1,5
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|18:41:46 19-01-2025
|38,085
|37,38806
|6,97
|1,6
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:41:46 19-01-2025
|38,1077
|37,3648
|5,6
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:29:44 19-01-2025
|37,14111
|28,81194
|7
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|18:18:05 19-01-2025
|37,14028
|28,80444
|6,99
|2,1
|KARACAOREN-(MUGLA)
|18:18:05 19-01-2025
|37,1552
|28,8202
|5,6
|2,2
|Merkez (Elazığ)
|18:12:18 19-01-2025
|38,55056
|39,49917
|7
|1,7
|KOCKALE-(ELAZIG)
|18:12:18 19-01-2025
|38,5747
|39,477
|8
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|17:47:41 19-01-2025
|38,20444
|38,48944
|7,17
|1,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|16:23:44 19-01-2025
|38,39306
|27,70528
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|16:10:09 19-01-2025
|38,00917
|36,39444
|7
|1,8
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:10:08 19-01-2025
|38,0253
|36,4042
|16,3
|1,7
|BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
|16:08:14 19-01-2025
|38,5265
|37,3758
|13,9
|1,2
|Darende (Malatya)
|13:01:04 19-01-2025
|38,42083
|37,68722
|7,01
|1,4
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|13:01:01 19-01-2025
|38,4273
|37,5033
|5,4
|1,4
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|12:16:50 19-01-2025
|37,35278
|36,88
|6,26
|1,8
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|12:16:50 19-01-2025
|37,38
|36,905
|5,8
|1,7
|Pülümür (Tunceli)
|11:42:29 19-01-2025
|39,46389
|39,98167
|7
|2,6
|KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELI)
|11:42:29 19-01-2025
|39,4785
|39,9342
|5,2
|2,6
|Maden (Elazığ)
|11:13:46 19-01-2025
|38,47667
|39,685
|7,13
|1,9
|KASLICA-MADEN (ELAZIG)
|11:13:46 19-01-2025
|38,4578
|39,6753
|8,7
|1,9
|ALICERI-AKCADAG (MALATYA)
|11:02:23 19-01-2025
|38,4622
|37,9537
|7,8
|1,7
|Kale (Malatya)
|10:57:15 19-01-2025
|38,35056
|38,79417
|7
|2,4
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|10:57:14 19-01-2025
|38,3592
|38,8082
|6,4
|2,4
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [25.72 km] Manavgat (Antalya)
|09:37:10 19-01-2025
|36,6025
|31,17611
|35,38
|1,9
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|09:37:08 19-01-2025
|36,5053
|31,1195
|49,2
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|08:09:57 19-01-2025
|38,13944
|38,55333
|6,94
|1,1
|Merkez (Kırşehir)
|08:02:53 19-01-2025
|39,36139
|34,11722
|7,01
|0,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [12.91 km] Başkale (Van)
|08:02:35 19-01-2025
|38,4625
|44,49056
|7,05
|1,5
|Akdeniz - [96.56 km] Gazipaşa (Antalya)
|07:41:48 19-01-2025
|35,74167
|31,43361
|14,94
|3
|AKDENIZ
|07:41:46 19-01-2025
|35,6412
|31,5185
|3,8
|3
|Doğanşehir (Malatya)
|07:00:59 19-01-2025
|38,11028
|37,88361
|7
|1
|Özalp (Van)
|06:44:49 19-01-2025
|38,84333
|43,95389
|7
|1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|06:42:38 19-01-2025
|37,81306
|37,81222
|8,55
|1,2
|Ege Denizi - [28.17 km] Datça (Muğla)
|06:40:07 19-01-2025
|36,44056
|27,44278
|6,31
|1,4
|AKDENIZ
|06:40:07 19-01-2025
|36,5058
|27,6945
|5
|1,6
|Beypazarı (Ankara)
|06:39:00 19-01-2025
|40,1575
|31,79083
|7,16
|1,5
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|06:38:59 19-01-2025
|40,1855
|31,725
|1,8
|1,8
|Saimbeyli (Adana)
|06:35:10 19-01-2025
|37,84306
|36,18028
|7,16
|1,1
|Gerede (Bolu)
|06:33:00 19-01-2025
|40,73556
|32,48333
|7
|1,3
|ELOREN-GEREDE (BOLU)
|06:32:58 19-01-2025
|40,7643
|32,522
|14,7
|1,5
|AKDENIZ
|06:31:36 19-01-2025
|36,2177
|28,1342
|5
|2,2
|Akdeniz - [55.95 km] Marmaris (Muğla)
|06:31:35 19-01-2025
|36,12778
|28,12083
|11,43
|2
|Bucak (Burdur)
|05:55:16 19-01-2025
|37,50417
|30,65389
|7,79
|1,8
|TASYAYLA-BUCAK (BURDUR)
|05:55:15 19-01-2025
|37,5007
|30,6458
|2,2
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.63 km] Kuşadası (Aydın)
|05:54:18 19-01-2025
|37,85833
|27,15861
|7
|1,7
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:54:17 19-01-2025
|37,8618
|27,1475
|12,2
|1,7
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Kuşadası (Aydın)
|05:53:18 19-01-2025
|37,84639
|27,18361
|6,95
|1,6
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|05:53:17 19-01-2025
|37,929
|27,1363
|6,6
|1,8
|YUNANISTAN
|05:38:36 19-01-2025
|41,3523
|23,8598
|4,6
|3,2
|Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
|05:38:32 19-01-2025
|41,30833
|23,64083
|6,22
|3
|Karapınar (Konya)
|05:31:52 19-01-2025
|37,88917
|33,4225
|8,47
|1
|Kale (Malatya)
|05:13:25 19-01-2025
|38,35472
|38,77417
|7,04
|1
|Bigadiç (Balıkesir)
|05:02:57 19-01-2025
|39,49722
|28,10111
|10
|2,2
|GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR)
|05:02:57 19-01-2025
|39,5132
|28,1017
|6,2
|2,3
|Kelkit (Gümüşhane)
|05:01:15 19-01-2025
|39,95361
|39,63972
|12,69
|1,3
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