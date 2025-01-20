Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ocak 2025

20 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 04:31:07 20-01-2025 38,89694 37,46056 6,98 3,2
CAKMAK-(MUGLA) 04:26:57 20-01-2025 37,169 28,629 19,8 1,1
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:08:17 20-01-2025 38,1572 36,5395 6,1 1,3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 04:05:48 20-01-2025 38,5085 28,2625 5,4 1,4
OZBASI-KOZAN (ADANA) 04:03:00 20-01-2025 37,5628 35,8017 11,6 1,2
YUNANISTAN 04:01:01 20-01-2025 40,7128 23,2823 5,1 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:58:45 20-01-2025 38,10444 37,14306 6,99 1,2
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:58:44 20-01-2025 38,1547 37,0957 5 1,4
Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir) 03:33:53 20-01-2025 38,80167 25,79833 7,02 1,6
EGE DENIZI 03:33:52 20-01-2025 38,8283 25,7527 5 1,5
Feke (Adana) 03:20:15 20-01-2025 37,95361 35,70444 7,02 1,1
ORUCLU-FEKE (ADANA) 03:20:15 20-01-2025 37,9168 35,712 23,5 1,2
Kırıkhan (Hatay) 03:15:37 20-01-2025 36,60083 36,37417 7,13 1,4
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 03:15:37 20-01-2025 36,5767 36,4218 17,6 1,1
AKDENIZ 03:12:47 20-01-2025 35,0012 27,4898 5 2,8
Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla) 03:12:37 20-01-2025 34,19611 27,17778 8,38 2,8
Kale (Malatya) 03:08:35 20-01-2025 38,3325 38,76667 10,94 1,7
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 03:08:34 20-01-2025 38,2953 38,8155 8,9 1,4
AKDENIZ 02:58:25 20-01-2025 36,0845 28,1063 7,4 1,4
Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla) 02:58:22 20-01-2025 36,03306 28,055 6,98 1,4
KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM) 02:37:25 20-01-2025 39,6695 42,0663 8 1,3
Karayazı (Erzurum) 02:37:24 20-01-2025 39,67222 42,11917 6,96 1,2
Merkez (Elazığ) 02:36:06 20-01-2025 38,60528 39,58917 7 1,4
Salihli (Manisa) 02:22:09 20-01-2025 38,52833 28,25222 7 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 02:09:15 20-01-2025 37,80722 36,36333 7,64 1,7
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:09:15 20-01-2025 37,7992 36,3648 10 1,5
Beypazarı (Ankara) 02:00:04 20-01-2025 40,18361 31,73306 6,99 1,6
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 02:00:04 20-01-2025 40,189 31,7182 8,4 1,9
Pütürge (Malatya) 01:52:20 20-01-2025 38,28528 38,79611 8,22 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 01:52:19 20-01-2025 38,3182 38,8048 5 2
Karlıova (Bingöl) 01:46:55 20-01-2025 39,10194 40,78222 6,99 1,2
YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL) 01:46:55 20-01-2025 39,1833 40,7975 9,5 1,1
Ege Denizi - [91.37 km] Karaburun (İzmir) 01:08:46 20-01-2025 38,77444 25,35944 7,84 3,4
EGE DENIZI 01:08:46 20-01-2025 38,7402 25,259 12,6 3,6
SAR-TUFANBEYLI (ADANA) 01:08:06 20-01-2025 38,3087 36,3263 19,4 1,2
Tufanbeyli (Adana) 01:08:04 20-01-2025 38,29167 36,35278 6,97 1,4
Menteşe (Muğla) 00:50:50 20-01-2025 37,04472 28,22361 7 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 00:50:50 20-01-2025 37,0312 28,2285 5,1 1,7
Gölbaşı (Adıyaman) 00:27:25 20-01-2025 37,81139 37,82278 9,19 2,6
HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:27:25 20-01-2025 37,8483 37,7697 5 2,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 00:22:11 20-01-2025 35,389 23,2035 11 2,1
Menteşe (Muğla) 23:49:11 19-01-2025 37,13417 28,8175 7,02 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 23:49:11 19-01-2025 37,1298 28,8342 13,5 1,8
Salihli (Manisa) 23:27:40 19-01-2025 38,50861 28,27556 6,99 1
Hüyük (Konya) 23:23:40 19-01-2025 37,87694 31,62417 6,95 0,8
Dodurga (Çorum) 23:13:01 19-01-2025 40,83417 34,77056 7,01 1,5
Nazilli (Aydın) 23:03:59 19-01-2025 37,94972 28,38444 7,04 0,9
Şereflikoçhisar (Ankara) 21:17:53 19-01-2025 39,24056 33,25667 6,98 1
KOSKER-KULU (KONYA) 21:17:52 19-01-2025 39,251 33,22 5,1 0,9
Kırıkhan (Hatay) 21:17:12 19-01-2025 36,63722 36,41722 8,64 2,1
SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) 21:17:12 19-01-2025 36,6168 36,4038 4,8 2,2
Buldan (Denizli) 21:03:38 19-01-2025 38,12333 28,86444 8,38 1,1
Ulaş (Sivas) 20:58:11 19-01-2025 39,44361 37,31778 7 1,5
Ege Denizi - [20.79 km] Gökçeada (Çanakkale) 20:56:30 19-01-2025 39,94611 25,63167 6,29 1,9
EGE DENIZI 20:56:30 19-01-2025 39,9262 25,6287 8,7 2
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 20:52:48 19-01-2025 38,6277 39,6858 11,3 1,5
Merkez (Elazığ) 20:52:47 19-01-2025 38,61556 39,69583 7,01 1,5
MAKEDONYA 20:38:25 19-01-2025 41,2018 23,3987 5,4 2,4
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 20:38:24 19-01-2025 41,22861 23,56917 7 2,6
Kozan (Adana) 20:35:01 19-01-2025 37,61694 35,87472 6,91 1,5
Alaşehir (Manisa) 20:27:23 19-01-2025 38,45278 28,51444 6,93 1,4
Pütürge (Malatya) 20:23:56 19-01-2025 38,18472 38,61806 7 1,1
Akdeniz - [59.70 km] Marmaris (Muğla) 20:19:15 19-01-2025 36,09389 28,10667 7,08 1,8
RODOS ADASI (AKDENIZ) 20:19:15 19-01-2025 36,1127 28,1352 14,4 1,8
Menteşe (Muğla) 20:14:23 19-01-2025 37,13722 28,7775 7 1,1
Çamlıyayla (Mersin) 19:29:59 19-01-2025 37,15306 34,50667 13,15 1,8
SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN) 19:29:58 19-01-2025 37,1648 34,4957 4,9 1,9
YUNANISTAN 19:10:38 19-01-2025 40,7478 23,327 8 3
Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 19:10:32 19-01-2025 40,775 23,31917 7 2,9
Salihli (Manisa) 19:08:44 19-01-2025 38,55361 28,21583 7,77 1,2
Palu (Elazığ) 19:06:45 19-01-2025 38,60861 39,8025 7,05 1,5
Ula (Muğla) 18:58:49 19-01-2025 36,95333 28,48556 6,97 1
Sumbas (Osmaniye) 18:58:24 19-01-2025 37,43306 35,95639 7 2,1
YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANIYE) 18:58:24 19-01-2025 37,4327 35,9505 6,8 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 18:55:33 19-01-2025 38,05361 36,60167 11,07 2,6
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:55:33 19-01-2025 38,0432 36,6173 5,3 2,6
Salihli (Manisa) 18:51:32 19-01-2025 38,55889 28,22139 7 2,1
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 18:51:32 19-01-2025 38,5435 28,2192 5,4 2
Battalgazi (Malatya) 18:44:02 19-01-2025 38,2 38,4775 7 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:41:46 19-01-2025 38,085 37,38806 6,97 1,6
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:41:46 19-01-2025 38,1077 37,3648 5,6 1,6
Menteşe (Muğla) 18:29:44 19-01-2025 37,14111 28,81194 7 1,6
Menteşe (Muğla) 18:18:05 19-01-2025 37,14028 28,80444 6,99 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 18:18:05 19-01-2025 37,1552 28,8202 5,6 2,2
Merkez (Elazığ) 18:12:18 19-01-2025 38,55056 39,49917 7 1,7
KOCKALE-(ELAZIG) 18:12:18 19-01-2025 38,5747 39,477 8 2,1
Battalgazi (Malatya) 17:47:41 19-01-2025 38,20444 38,48944 7,17 1,4
Kemalpaşa (İzmir) 16:23:44 19-01-2025 38,39306 27,70528 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 16:10:09 19-01-2025 38,00917 36,39444 7 1,8
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:10:08 19-01-2025 38,0253 36,4042 16,3 1,7
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) 16:08:14 19-01-2025 38,5265 37,3758 13,9 1,2
Darende (Malatya) 13:01:04 19-01-2025 38,42083 37,68722 7,01 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:01:01 19-01-2025 38,4273 37,5033 5,4 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:16:50 19-01-2025 37,35278 36,88 6,26 1,8
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 12:16:50 19-01-2025 37,38 36,905 5,8 1,7
Pülümür (Tunceli) 11:42:29 19-01-2025 39,46389 39,98167 7 2,6
KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELI) 11:42:29 19-01-2025 39,4785 39,9342 5,2 2,6
Maden (Elazığ) 11:13:46 19-01-2025 38,47667 39,685 7,13 1,9
KASLICA-MADEN (ELAZIG) 11:13:46 19-01-2025 38,4578 39,6753 8,7 1,9
ALICERI-AKCADAG (MALATYA) 11:02:23 19-01-2025 38,4622 37,9537 7,8 1,7
Kale (Malatya) 10:57:15 19-01-2025 38,35056 38,79417 7 2,4
KOZLUK-KALE (MALATYA) 10:57:14 19-01-2025 38,3592 38,8082 6,4 2,4
Akdeniz - Antalya Körfezi - [25.72 km] Manavgat (Antalya) 09:37:10 19-01-2025 36,6025 31,17611 35,38 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 09:37:08 19-01-2025 36,5053 31,1195 49,2 2,3
Sincik (Adıyaman) 08:09:57 19-01-2025 38,13944 38,55333 6,94 1,1
Merkez (Kırşehir) 08:02:53 19-01-2025 39,36139 34,11722 7,01 0,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [12.91 km] Başkale (Van) 08:02:35 19-01-2025 38,4625 44,49056 7,05 1,5
Akdeniz - [96.56 km] Gazipaşa (Antalya) 07:41:48 19-01-2025 35,74167 31,43361 14,94 3
AKDENIZ 07:41:46 19-01-2025 35,6412 31,5185 3,8 3
Doğanşehir (Malatya) 07:00:59 19-01-2025 38,11028 37,88361 7 1
Özalp (Van) 06:44:49 19-01-2025 38,84333 43,95389 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 06:42:38 19-01-2025 37,81306 37,81222 8,55 1,2
Ege Denizi - [28.17 km] Datça (Muğla) 06:40:07 19-01-2025 36,44056 27,44278 6,31 1,4
AKDENIZ 06:40:07 19-01-2025 36,5058 27,6945 5 1,6
Beypazarı (Ankara) 06:39:00 19-01-2025 40,1575 31,79083 7,16 1,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 06:38:59 19-01-2025 40,1855 31,725 1,8 1,8
Saimbeyli (Adana) 06:35:10 19-01-2025 37,84306 36,18028 7,16 1,1
Gerede (Bolu) 06:33:00 19-01-2025 40,73556 32,48333 7 1,3
ELOREN-GEREDE (BOLU) 06:32:58 19-01-2025 40,7643 32,522 14,7 1,5
AKDENIZ 06:31:36 19-01-2025 36,2177 28,1342 5 2,2
Akdeniz - [55.95 km] Marmaris (Muğla) 06:31:35 19-01-2025 36,12778 28,12083 11,43 2
Bucak (Burdur) 05:55:16 19-01-2025 37,50417 30,65389 7,79 1,8
TASYAYLA-BUCAK (BURDUR) 05:55:15 19-01-2025 37,5007 30,6458 2,2 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.63 km] Kuşadası (Aydın) 05:54:18 19-01-2025 37,85833 27,15861 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:54:17 19-01-2025 37,8618 27,1475 12,2 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Kuşadası (Aydın) 05:53:18 19-01-2025 37,84639 27,18361 6,95 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:53:17 19-01-2025 37,929 27,1363 6,6 1,8
YUNANISTAN 05:38:36 19-01-2025 41,3523 23,8598 4,6 3,2
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 05:38:32 19-01-2025 41,30833 23,64083 6,22 3
Karapınar (Konya) 05:31:52 19-01-2025 37,88917 33,4225 8,47 1
Kale (Malatya) 05:13:25 19-01-2025 38,35472 38,77417 7,04 1
Bigadiç (Balıkesir) 05:02:57 19-01-2025 39,49722 28,10111 10 2,2
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 05:02:57 19-01-2025 39,5132 28,1017 6,2 2,3
Kelkit (Gümüşhane) 05:01:15 19-01-2025 39,95361 39,63972 12,69 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 04:31:07 20-01-2025 38,89694 37,46056 6,98 3,2
CAKMAK-(MUGLA) 04:26:57 20-01-2025 37,169 28,629 19,8 1,1
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:08:17 20-01-2025 38,1572 36,5395 6,1 1,3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 04:05:48 20-01-2025 38,5085 28,2625 5,4 1,4
OZBASI-KOZAN (ADANA) 04:03:00 20-01-2025 37,5628 35,8017 11,6 1,2
YUNANISTAN 04:01:01 20-01-2025 40,7128 23,2823 5,1 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:58:45 20-01-2025 38,10444 37,14306 6,99 1,2
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:58:44 20-01-2025 38,1547 37,0957 5 1,4
Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir) 03:33:53 20-01-2025 38,80167 25,79833 7,02 1,6
EGE DENIZI 03:33:52 20-01-2025 38,8283 25,7527 5 1,5
Feke (Adana) 03:20:15 20-01-2025 37,95361 35,70444 7,02 1,1
ORUCLU-FEKE (ADANA) 03:20:15 20-01-2025 37,9168 35,712 23,5 1,2
Kırıkhan (Hatay) 03:15:37 20-01-2025 36,60083 36,37417 7,13 1,4
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 03:15:37 20-01-2025 36,5767 36,4218 17,6 1,1
AKDENIZ 03:12:47 20-01-2025 35,0012 27,4898 5 2,8
Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla) 03:12:37 20-01-2025 34,19611 27,17778 8,38 2,8
Kale (Malatya) 03:08:35 20-01-2025 38,3325 38,76667 10,94 1,7
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 03:08:34 20-01-2025 38,2953 38,8155 8,9 1,4
AKDENIZ 02:58:25 20-01-2025 36,0845 28,1063 7,4 1,4
Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla) 02:58:22 20-01-2025 36,03306 28,055 6,98 1,4
KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM) 02:37:25 20-01-2025 39,6695 42,0663 8 1,3
Karayazı (Erzurum) 02:37:24 20-01-2025 39,67222 42,11917 6,96 1,2
Merkez (Elazığ) 02:36:06 20-01-2025 38,60528 39,58917 7 1,4
Salihli (Manisa) 02:22:09 20-01-2025 38,52833 28,25222 7 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 02:09:15 20-01-2025 37,80722 36,36333 7,64 1,7
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:09:15 20-01-2025 37,7992 36,3648 10 1,5
Beypazarı (Ankara) 02:00:04 20-01-2025 40,18361 31,73306 6,99 1,6
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 02:00:04 20-01-2025 40,189 31,7182 8,4 1,9
Pütürge (Malatya) 01:52:20 20-01-2025 38,28528 38,79611 8,22 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 01:52:19 20-01-2025 38,3182 38,8048 5 2
Karlıova (Bingöl) 01:46:55 20-01-2025 39,10194 40,78222 6,99 1,2
YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL) 01:46:55 20-01-2025 39,1833 40,7975 9,5 1,1
Ege Denizi - [91.37 km] Karaburun (İzmir) 01:08:46 20-01-2025 38,77444 25,35944 7,84 3,4
EGE DENIZI 01:08:46 20-01-2025 38,7402 25,259 12,6 3,6
SAR-TUFANBEYLI (ADANA) 01:08:06 20-01-2025 38,3087 36,3263 19,4 1,2
Tufanbeyli (Adana) 01:08:04 20-01-2025 38,29167 36,35278 6,97 1,4
Menteşe (Muğla) 00:50:50 20-01-2025 37,04472 28,22361 7 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 00:50:50 20-01-2025 37,0312 28,2285 5,1 1,7
Gölbaşı (Adıyaman) 00:27:25 20-01-2025 37,81139 37,82278 9,19 2,6
HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 00:27:25 20-01-2025 37,8483 37,7697 5 2,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 00:22:11 20-01-2025 35,389 23,2035 11 2,1
Menteşe (Muğla) 23:49:11 19-01-2025 37,13417 28,8175 7,02 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 23:49:11 19-01-2025 37,1298 28,8342 13,5 1,8
Salihli (Manisa) 23:27:40 19-01-2025 38,50861 28,27556 6,99 1
Hüyük (Konya) 23:23:40 19-01-2025 37,87694 31,62417 6,95 0,8
Dodurga (Çorum) 23:13:01 19-01-2025 40,83417 34,77056 7,01 1,5
Nazilli (Aydın) 23:03:59 19-01-2025 37,94972 28,38444 7,04 0,9
Şereflikoçhisar (Ankara) 21:17:53 19-01-2025 39,24056 33,25667 6,98 1
KOSKER-KULU (KONYA) 21:17:52 19-01-2025 39,251 33,22 5,1 0,9
Kırıkhan (Hatay) 21:17:12 19-01-2025 36,63722 36,41722 8,64 2,1
SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) 21:17:12 19-01-2025 36,6168 36,4038 4,8 2,2
Buldan (Denizli) 21:03:38 19-01-2025 38,12333 28,86444 8,38 1,1
Ulaş (Sivas) 20:58:11 19-01-2025 39,44361 37,31778 7 1,5
Ege Denizi - [20.79 km] Gökçeada (Çanakkale) 20:56:30 19-01-2025 39,94611 25,63167 6,29 1,9
EGE DENIZI 20:56:30 19-01-2025 39,9262 25,6287 8,7 2
GEDIKYOLU-(ELAZIG) 20:52:48 19-01-2025 38,6277 39,6858 11,3 1,5
Merkez (Elazığ) 20:52:47 19-01-2025 38,61556 39,69583 7,01 1,5
MAKEDONYA 20:38:25 19-01-2025 41,2018 23,3987 5,4 2,4
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 20:38:24 19-01-2025 41,22861 23,56917 7 2,6
Kozan (Adana) 20:35:01 19-01-2025 37,61694 35,87472 6,91 1,5
Alaşehir (Manisa) 20:27:23 19-01-2025 38,45278 28,51444 6,93 1,4
Pütürge (Malatya) 20:23:56 19-01-2025 38,18472 38,61806 7 1,1
Akdeniz - [59.70 km] Marmaris (Muğla) 20:19:15 19-01-2025 36,09389 28,10667 7,08 1,8
RODOS ADASI (AKDENIZ) 20:19:15 19-01-2025 36,1127 28,1352 14,4 1,8
Menteşe (Muğla) 20:14:23 19-01-2025 37,13722 28,7775 7 1,1
Çamlıyayla (Mersin) 19:29:59 19-01-2025 37,15306 34,50667 13,15 1,8
SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN) 19:29:58 19-01-2025 37,1648 34,4957 4,9 1,9
YUNANISTAN 19:10:38 19-01-2025 40,7478 23,327 8 3
Thessaloniki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 19:10:32 19-01-2025 40,775 23,31917 7 2,9
Salihli (Manisa) 19:08:44 19-01-2025 38,55361 28,21583 7,77 1,2
Palu (Elazığ) 19:06:45 19-01-2025 38,60861 39,8025 7,05 1,5
Ula (Muğla) 18:58:49 19-01-2025 36,95333 28,48556 6,97 1
Sumbas (Osmaniye) 18:58:24 19-01-2025 37,43306 35,95639 7 2,1
YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANIYE) 18:58:24 19-01-2025 37,4327 35,9505 6,8 2,1
Göksun (Kahramanmaraş) 18:55:33 19-01-2025 38,05361 36,60167 11,07 2,6
KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 18:55:33 19-01-2025 38,0432 36,6173 5,3 2,6
Salihli (Manisa) 18:51:32 19-01-2025 38,55889 28,22139 7 2,1
TAYTAN-SALIHLI (MANISA) 18:51:32 19-01-2025 38,5435 28,2192 5,4 2
Battalgazi (Malatya) 18:44:02 19-01-2025 38,2 38,4775 7 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 18:41:46 19-01-2025 38,085 37,38806 6,97 1,6
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 18:41:46 19-01-2025 38,1077 37,3648 5,6 1,6
Menteşe (Muğla) 18:29:44 19-01-2025 37,14111 28,81194 7 1,6
Menteşe (Muğla) 18:18:05 19-01-2025 37,14028 28,80444 6,99 2,1
KARACAOREN-(MUGLA) 18:18:05 19-01-2025 37,1552 28,8202 5,6 2,2
Merkez (Elazığ) 18:12:18 19-01-2025 38,55056 39,49917 7 1,7
KOCKALE-(ELAZIG) 18:12:18 19-01-2025 38,5747 39,477 8 2,1
Battalgazi (Malatya) 17:47:41 19-01-2025 38,20444 38,48944 7,17 1,4
Kemalpaşa (İzmir) 16:23:44 19-01-2025 38,39306 27,70528 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 16:10:09 19-01-2025 38,00917 36,39444 7 1,8
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:10:08 19-01-2025 38,0253 36,4042 16,3 1,7
BASDIREK-DARENDE (MALATYA) 16:08:14 19-01-2025 38,5265 37,3758 13,9 1,2
Darende (Malatya) 13:01:04 19-01-2025 38,42083 37,68722 7,01 1,4
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:01:01 19-01-2025 38,4273 37,5033 5,4 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:16:50 19-01-2025 37,35278 36,88 6,26 1,8
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 12:16:50 19-01-2025 37,38 36,905 5,8 1,7
Pülümür (Tunceli) 11:42:29 19-01-2025 39,46389 39,98167 7 2,6
KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELI) 11:42:29 19-01-2025 39,4785 39,9342 5,2 2,6
Maden (Elazığ) 11:13:46 19-01-2025 38,47667 39,685 7,13 1,9
KASLICA-MADEN (ELAZIG) 11:13:46 19-01-2025 38,4578 39,6753 8,7 1,9
ALICERI-AKCADAG (MALATYA) 11:02:23 19-01-2025 38,4622 37,9537 7,8 1,7
Kale (Malatya) 10:57:15 19-01-2025 38,35056 38,79417 7 2,4
KOZLUK-KALE (MALATYA) 10:57:14 19-01-2025 38,3592 38,8082 6,4 2,4
Akdeniz - Antalya Körfezi - [25.72 km] Manavgat (Antalya) 09:37:10 19-01-2025 36,6025 31,17611 35,38 1,9
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 09:37:08 19-01-2025 36,5053 31,1195 49,2 2,3
Sincik (Adıyaman) 08:09:57 19-01-2025 38,13944 38,55333 6,94 1,1
Merkez (Kırşehir) 08:02:53 19-01-2025 39,36139 34,11722 7,01 0,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [12.91 km] Başkale (Van) 08:02:35 19-01-2025 38,4625 44,49056 7,05 1,5
Akdeniz - [96.56 km] Gazipaşa (Antalya) 07:41:48 19-01-2025 35,74167 31,43361 14,94 3
AKDENIZ 07:41:46 19-01-2025 35,6412 31,5185 3,8 3
Doğanşehir (Malatya) 07:00:59 19-01-2025 38,11028 37,88361 7 1
Özalp (Van) 06:44:49 19-01-2025 38,84333 43,95389 7 1
Gölbaşı (Adıyaman) 06:42:38 19-01-2025 37,81306 37,81222 8,55 1,2
Ege Denizi - [28.17 km] Datça (Muğla) 06:40:07 19-01-2025 36,44056 27,44278 6,31 1,4
AKDENIZ 06:40:07 19-01-2025 36,5058 27,6945 5 1,6
Beypazarı (Ankara) 06:39:00 19-01-2025 40,1575 31,79083 7,16 1,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 06:38:59 19-01-2025 40,1855 31,725 1,8 1,8
Saimbeyli (Adana) 06:35:10 19-01-2025 37,84306 36,18028 7,16 1,1
Gerede (Bolu) 06:33:00 19-01-2025 40,73556 32,48333 7 1,3
ELOREN-GEREDE (BOLU) 06:32:58 19-01-2025 40,7643 32,522 14,7 1,5
AKDENIZ 06:31:36 19-01-2025 36,2177 28,1342 5 2,2
Akdeniz - [55.95 km] Marmaris (Muğla) 06:31:35 19-01-2025 36,12778 28,12083 11,43 2
Bucak (Burdur) 05:55:16 19-01-2025 37,50417 30,65389 7,79 1,8
TASYAYLA-BUCAK (BURDUR) 05:55:15 19-01-2025 37,5007 30,6458 2,2 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.63 km] Kuşadası (Aydın) 05:54:18 19-01-2025 37,85833 27,15861 7 1,7
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:54:17 19-01-2025 37,8618 27,1475 12,2 1,7
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Kuşadası (Aydın) 05:53:18 19-01-2025 37,84639 27,18361 6,95 1,6
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 05:53:17 19-01-2025 37,929 27,1363 6,6 1,8
YUNANISTAN 05:38:36 19-01-2025 41,3523 23,8598 4,6 3,2
Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan) 05:38:32 19-01-2025 41,30833 23,64083 6,22 3
Karapınar (Konya) 05:31:52 19-01-2025 37,88917 33,4225 8,47 1
Kale (Malatya) 05:13:25 19-01-2025 38,35472 38,77417 7,04 1
Bigadiç (Balıkesir) 05:02:57 19-01-2025 39,49722 28,10111 10 2,2
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) 05:02:57 19-01-2025 39,5132 28,1017 6,2 2,3
Kelkit (Gümüşhane) 05:01:15 19-01-2025 39,95361 39,63972 12,69 1,3

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