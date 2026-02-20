Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Şubat 2026
20.02.2026 00:00
Son Güncelleme: 20.02.2026 00:30
NTV
NTV - Haber Merkezi
20 Şubat 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
20 Şubat 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 23:50
|39.2544
|28.1542
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 23:43
|39.1689
|28.2494
|6.17
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 23:38
|39.2339
|28.1642
|8.92
|1.90
|Gönen (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 23:28
|40.1728
|27.4217
|6.98
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 23:16
|39.2428
|28.1689
|9.18
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 23:15
|39.2414
|28.1697
|9.74
|2.20
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.86 km] Bodrum (Muğla)
|19 Şubat 2026 23:12
|36.9936
|27.6681
|7.01
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 23:05
|39.2167
|28.1539
|9.07
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 22:49
|39.2578
|28.0711
|6.92
|1.20
|Ayvacık (Çanakkale)
|19 Şubat 2026 22:27
|39.5575
|26.2086
|6.26
|2.80
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [30.87 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|19 Şubat 2026 22:21
|39.1561
|44.4903
|7.00
|3.00
|Akdeniz
|19 Şubat 2026 22:11
|34.7156
|26.2189
|7.93
|4.00
|Milas (Muğla)
|19 Şubat 2026 22:10
|37.2211
|27.8525
|7.03
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 21:51
|39.1908
|28.1256
|7.00
|2.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 21:40
|39.2269
|28.1322
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 21:27
|39.2264
|28.1417
|4.02
|1.10
|Pütürge (Malatya)
|19 Şubat 2026 21:08
|38.1367
|38.6003
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 20:56
|39.1547
|28.3033
|6.99
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 20:15
|39.0950
|28.3281
|7.00
|1.10
|Doğanşehir (Malatya)
|19 Şubat 2026 20:15
|38.2311
|37.7836
|7.02
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 19:45
|39.1494
|28.2711
|7.03
|1.00
|Gördes (Manisa)
|19 Şubat 2026 19:32
|39.0758
|28.2100
|7.04
|1.40
|Kozan (Adana)
|19 Şubat 2026 19:28
|37.6908
|35.8953
|7.00
|2.20
|Karacabey (Bursa)
|19 Şubat 2026 19:22
|40.3453
|28.3986
|7.00
|1.30
|Yahyalı (Kayseri)
|19 Şubat 2026 19:20
|37.6997
|35.4214
|7.00
|1.70
|Fethiye (Muğla)
|19 Şubat 2026 19:08
|36.7050
|29.1103
|7.00
|1.70
|Menteşe (Muğla)
|19 Şubat 2026 18:32
|37.2192
|28.7344
|7.00
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|19 Şubat 2026 18:24
|39.1681
|28.3253
|4.86
|1.60
|Ayvacık (Çanakkale)
|19 Şubat 2026 18:07
|39.5844
|26.2628
|10.72
|2.10
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20 Şubat 2026 00:27
|39.2263
|28.1343
|6.90
|1.40
|ULUKOY-(MALATYA)
|20 Şubat 2026 00:08
|38.1768
|38.4993
|27.70
|1.00
|KULTAK-MILAS (MUGLA)
|20 Şubat 2026 00:06
|37.0565
|28.0583
|30.00
|1.00
|KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)
|19 Şubat 2026 23:31
|38.4198
|38.8553
|4.60
|1.60
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|19 Şubat 2026 23:15
|38.2573
|37.7987
|5.70
|2.30
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|19 Şubat 2026 22:32
|39.0843
|28.2282
|7.30
|1.60
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|19 Şubat 2026 22:28
|37.6530
|35.9128
|5.00
|2.20
|BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA)
|19 Şubat 2026 22:22
|40.3695
|28.3817
|4.80
|1.40
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|19 Şubat 2026 22:20
|39.4117
|25.9297
|6.90
|1.70
|CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA)
|19 Şubat 2026 22:08
|36.7087
|29.1367
|1.30
|1.90
|KARACAOREN-(MUGLA)
|19 Şubat 2026 21:32
|37.2150
|28.7317
|9.90
|3.30
|OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19 Şubat 2026 21:24
|39.2273
|28.3298
|8.30
|1.60
|GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|19 Şubat 2026 21:07
|39.5408
|26.1032
|11.00
|2.20
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|19 Şubat 2026 20:11
|39.2662
|28.9948
|7.70
|1.10
|CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA)
|19 Şubat 2026 20:05
|36.9842
|31.8712
|10.80
|1.80
|YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
|19 Şubat 2026 19:49
|39.5392
|26.1713
|6.80
|2.50
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19 Şubat 2026 19:35
|39.1310
|28.1585
|3.00
|1.60
|KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19 Şubat 2026 18:51
|39.1800
|28.3497
|7.40
|1.50
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19 Şubat 2026 18:09
|39.2022
|28.1292
|11.00
|1.60
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19 Şubat 2026 18:09
|39.1638
|28.1828
|11.60
|1.80
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|19 Şubat 2026 17:49
|38.9015
|26.0982
|11.90
|2.60