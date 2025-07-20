Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Temmuz 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 20 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
20 Temmuz 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|10:30:55 20-07-2025
|37,98611
|37,49194
|7,36
|2,8
|Simav (Kütahya)
|10:13:55 20-07-2025
|39,255
|28,95389
|9,61
|2,1
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|10:13:55 20-07-2025
|39,1777
|28,9122
|17,6
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|09:58:53 20-07-2025
|38,29056
|38,78472
|9,56
|1,8
|Sumbas (Osmaniye)
|08:56:31 20-07-2025
|37,58667
|36,11028
|6,99
|1,9
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|08:56:30 20-07-2025
|37,682
|36,1718
|19,9
|1,6
|Kadirli (Osmaniye)
|08:29:27 20-07-2025
|37,61806
|36,15389
|6,93
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:10:21 20-07-2025
|38,09
|38,36639
|9,97
|1,9
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|08:10:21 20-07-2025
|38,1062
|38,3558
|8,8
|1,9
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|07:00:44 20-07-2025
|36,964
|28,311
|5
|1,6
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:23:45 20-07-2025
|38,1328
|36,6432
|5,4
|1,8
|YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
|05:52:33 20-07-2025
|37,4455
|37,0415
|4,2
|1
|KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)
|05:36:55 20-07-2025
|40,3065
|27,1177
|14
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:31:05 20-07-2025
|39,2173
|28,9277
|12,2
|1
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|04:53:56 20-07-2025
|36,6217
|28,0405
|5,4
|1,6
|Akdeniz - [06.59 km] Samandağ (Hatay)
|03:50:28 20-07-2025
|36,05667
|35,89611
|14,94
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|03:42:53 20-07-2025
|38,48556
|38,04
|7,01
|1,4
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|03:42:52 20-07-2025
|38,4823
|38,0185
|14,2
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|03:17:18 20-07-2025
|38,05306
|37,59889
|7,1
|1,1
|Karayazı (Erzurum)
|03:06:08 20-07-2025
|39,51472
|42,19056
|7
|0,8
|Ilgın (Konya)
|02:46:41 20-07-2025
|38,51111
|31,88
|4,02
|1,1
|GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
|02:46:39 20-07-2025
|38,5038
|31,8538
|25,4
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|02:43:28 20-07-2025
|39,00722
|28,05806
|4,09
|1
|Emet (Kütahya)
|02:31:44 20-07-2025
|39,29833
|29,14361
|7,55
|1
|Merkez (Bolu)
|02:30:13 20-07-2025
|40,88528
|31,69917
|6,92
|0,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:28:39 20-07-2025
|37,27028
|36,84417
|7
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:26:17 20-07-2025
|37,81083
|36,32639
|7
|2
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:26:16 20-07-2025
|37,7953
|36,3095
|11
|1,8
|DEMIRLI-KULP (DIYARBAKIR)
|02:25:41 20-07-2025
|38,3757
|40,932
|7,7
|1,1
|Ege Denizi - [55.06 km] Çeşme (İzmir)
|02:17:17 20-07-2025
|38,34139
|25,62833
|5,93
|1,9
|EGE DENIZI
|02:17:14 20-07-2025
|38,3088
|25,4475
|5,7
|1,6
|Gemlik (Bursa)
|02:13:29 20-07-2025
|40,48111
|29,22667
|7,3
|1
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|02:13:29 20-07-2025
|40,4672
|29,1955
|9,7
|0,9
|Lice (Diyarbakır)
|02:12:15 20-07-2025
|38,34389
|40,84722
|7
|1
|KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR)
|02:12:14 20-07-2025
|38,2942
|40,838
|8
|1,2
|Yeşilova (Burdur)
|01:51:46 20-07-2025
|37,64417
|29,93361
|9,97
|1,2
|Lice (Diyarbakır)
|01:51:00 20-07-2025
|38,32694
|40,83694
|8,82
|2,1
|OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR)
|01:51:00 20-07-2025
|38,3105
|40,8277
|3,1
|2,1
|Tuz Gölü - [09.93 km] Kulu (Konya)
|01:46:32 20-07-2025
|39,10611
|33,30639
|11,59
|2,1
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|01:46:32 20-07-2025
|39,1022
|33,2757
|12,1
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:23:25 20-07-2025
|38,31972
|38,27444
|5,52
|1,2
|Seydikemer (Muğla)
|01:03:06 20-07-2025
|36,33472
|29,28806
|13,09
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:59:30 20-07-2025
|37,37306
|36,85306
|9,88
|1,6
|TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:59:30 20-07-2025
|37,3568
|36,8638
|9
|1,7
|Toroslar (Mersin)
|00:56:13 20-07-2025
|36,93361
|34,50667
|10,56
|1,3
|YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN)
|00:56:12 20-07-2025
|36,9767
|34,4882
|5,5
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:32:52 20-07-2025
|38,08778
|37,82389
|8,17
|1,3
|Tuşba (Van)
|00:29:09 20-07-2025
|38,74111
|43,50806
|7,02
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|00:23:42 20-07-2025
|38,50528
|39,23639
|6,96
|0,7
|Erçek Gölü - [04.74 km] İpekyolu (Van)
|00:12:05 20-07-2025
|38,69194
|43,59
|10,48
|1,2
|Merkez (Yalova)
|00:02:54 20-07-2025
|40,54444
|29,22722
|15,38
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:55:59 19-07-2025
|37,52361
|37,02278
|10,45
|1,4
|Zakho, Duhok (Irak) - [21.39 km] Silopi (Şırnak)
|20:51:47 19-07-2025
|37,15722
|42,81972
|8,37
|3
|Karaburun (İzmir)
|20:49:51 19-07-2025
|38,61472
|26,49194
|8,49
|2
|KARABURUN (IZMIR)
|20:49:50 19-07-2025
|38,6348
|26,493
|12,3
|2,3
|Simav (Kütahya)
|20:28:17 19-07-2025
|39,35639
|28,965
|7,03
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:26:26 19-07-2025
|39,231
|28,9845
|4,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|20:26:25 19-07-2025
|39,25778
|28,98694
|8,52
|1,8
|Akdeniz - [18.92 km] Gazipaşa (Antalya)
|20:20:58 19-07-2025
|36,16611
|32,11972
|74,3
|1,2
|Germencik (Aydın)
|20:09:19 19-07-2025
|37,92028
|27,65389
|7,05
|1,2
|Akdeniz - [42.60 km] Marmaris (Muğla)
|20:06:22 19-07-2025
|36,28667
|28,31694
|23,29
|1,6
|Eşme (Uşak)
|19:14:59 19-07-2025
|38,47056
|29,05667
|7
|1,2
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [23.99 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|19:04:59 19-07-2025
|36,5
|38,71444
|5,37
|1,9
|Simav (Kütahya)
|18:40:05 19-07-2025
|39,24361
|28,96833
|10,74
|2,7
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:40:05 19-07-2025
|39,2522
|28,9508
|3,8
|2,9
|Pütürge (Malatya)
|17:45:56 19-07-2025
|38,23944
|38,88889
|7
|1
|Yavuzeli (Gaziantep)
|16:49:26 19-07-2025
|37,39389
|37,57056
|9,85
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|15:54:37 19-07-2025
|38,62722
|39,71833
|7
|1,2
|Geyve (Sakarya)
|13:57:10 19-07-2025
|40,60972
|30,29917
|7
|1,2
|Yahyalı (Kayseri)
|13:50:57 19-07-2025
|37,82389
|35,34694
|7
|1,9
|ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
|13:50:57 19-07-2025
|37,8368
|35,3523
|3,3
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|13:10:26 19-07-2025
|37,14694
|37,01806
|7
|1,6
|INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|13:10:25 19-07-2025
|37,2452
|36,9915
|22,6
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:48 19-07-2025
|39,49333
|28,18111
|8,87
|1,7
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:47 19-07-2025
|39,4875
|28,1627
|16,9
|1,9
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|12:38:13 19-07-2025
|39,565
|34,41861
|17,85
|1
|YIRCA-SOMA (MANISA)
|12:35:19 19-07-2025
|39,2065
|27,6572
|17
|1,6
|Soma (Manisa)
|12:35:18 19-07-2025
|39,24528
|27,75056
|7,03
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|12:26:17 19-07-2025
|36,09694
|36,01889
|7,42
|2,3
|Orhaneli (Bursa)
|12:26:16 19-07-2025
|39,9175
|28,84333
|6,97
|1,9
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|12:26:16 19-07-2025
|39,8337
|28,8042
|7,3
|1,8
|MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY)
|12:26:16 19-07-2025
|36,1198
|35,9948
|3
|2,2
|SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:06:05 19-07-2025
|36,8592
|28,5723
|8,2
|1,5
|Akdeniz - [12.71 km] Ortaca (Muğla)
|12:06:04 19-07-2025
|36,60944
|28,64778
|7
|1,6
|Cerablus, Halep (Suriye) - [03.30 km] Karkamış (Gaziantep)
|12:04:19 19-07-2025
|36,75306
|37,86611
|3,1
|2
|Marmara Denizi - [23.80 km] Silivri (İstanbul)
|12:04:08 19-07-2025
|40,85333
|28,25472
|6,11
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|12:04:06 19-07-2025
|40,862
|28,2603
|14,1
|2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|10:30:55 20-07-2025
|37,98611
|37,49194
|7,36
|2,8
|Simav (Kütahya)
|10:13:55 20-07-2025
|39,255
|28,95389
|9,61
|2,1
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|10:13:55 20-07-2025
|39,1777
|28,9122
|17,6
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|09:58:53 20-07-2025
|38,29056
|38,78472
|9,56
|1,8
|Sumbas (Osmaniye)
|08:56:31 20-07-2025
|37,58667
|36,11028
|6,99
|1,9
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|08:56:30 20-07-2025
|37,682
|36,1718
|19,9
|1,6
|Kadirli (Osmaniye)
|08:29:27 20-07-2025
|37,61806
|36,15389
|6,93
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:10:21 20-07-2025
|38,09
|38,36639
|9,97
|1,9
|TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|08:10:21 20-07-2025
|38,1062
|38,3558
|8,8
|1,9
|CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
|07:00:44 20-07-2025
|36,964
|28,311
|5
|1,6
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:23:45 20-07-2025
|38,1328
|36,6432
|5,4
|1,8
|YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
|05:52:33 20-07-2025
|37,4455
|37,0415
|4,2
|1
|KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)
|05:36:55 20-07-2025
|40,3065
|27,1177
|14
|1,4
|HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
|05:31:05 20-07-2025
|39,2173
|28,9277
|12,2
|1
|TASLICA-MARMARIS (MUGLA)
|04:53:56 20-07-2025
|36,6217
|28,0405
|5,4
|1,6
|Akdeniz - [06.59 km] Samandağ (Hatay)
|03:50:28 20-07-2025
|36,05667
|35,89611
|14,94
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|03:42:53 20-07-2025
|38,48556
|38,04
|7,01
|1,4
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|03:42:52 20-07-2025
|38,4823
|38,0185
|14,2
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|03:17:18 20-07-2025
|38,05306
|37,59889
|7,1
|1,1
|Karayazı (Erzurum)
|03:06:08 20-07-2025
|39,51472
|42,19056
|7
|0,8
|Ilgın (Konya)
|02:46:41 20-07-2025
|38,51111
|31,88
|4,02
|1,1
|GOLYAKA-ILGIN (KONYA)
|02:46:39 20-07-2025
|38,5038
|31,8538
|25,4
|1,4
|Akhisar (Manisa)
|02:43:28 20-07-2025
|39,00722
|28,05806
|4,09
|1
|Emet (Kütahya)
|02:31:44 20-07-2025
|39,29833
|29,14361
|7,55
|1
|Merkez (Bolu)
|02:30:13 20-07-2025
|40,88528
|31,69917
|6,92
|0,9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|02:28:39 20-07-2025
|37,27028
|36,84417
|7
|1,3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:26:17 20-07-2025
|37,81083
|36,32639
|7
|2
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:26:16 20-07-2025
|37,7953
|36,3095
|11
|1,8
|DEMIRLI-KULP (DIYARBAKIR)
|02:25:41 20-07-2025
|38,3757
|40,932
|7,7
|1,1
|Ege Denizi - [55.06 km] Çeşme (İzmir)
|02:17:17 20-07-2025
|38,34139
|25,62833
|5,93
|1,9
|EGE DENIZI
|02:17:14 20-07-2025
|38,3088
|25,4475
|5,7
|1,6
|Gemlik (Bursa)
|02:13:29 20-07-2025
|40,48111
|29,22667
|7,3
|1
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|02:13:29 20-07-2025
|40,4672
|29,1955
|9,7
|0,9
|Lice (Diyarbakır)
|02:12:15 20-07-2025
|38,34389
|40,84722
|7
|1
|KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR)
|02:12:14 20-07-2025
|38,2942
|40,838
|8
|1,2
|Yeşilova (Burdur)
|01:51:46 20-07-2025
|37,64417
|29,93361
|9,97
|1,2
|Lice (Diyarbakır)
|01:51:00 20-07-2025
|38,32694
|40,83694
|8,82
|2,1
|OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR)
|01:51:00 20-07-2025
|38,3105
|40,8277
|3,1
|2,1
|Tuz Gölü - [09.93 km] Kulu (Konya)
|01:46:32 20-07-2025
|39,10611
|33,30639
|11,59
|2,1
|AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
|01:46:32 20-07-2025
|39,1022
|33,2757
|12,1
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:23:25 20-07-2025
|38,31972
|38,27444
|5,52
|1,2
|Seydikemer (Muğla)
|01:03:06 20-07-2025
|36,33472
|29,28806
|13,09
|1,2
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|00:59:30 20-07-2025
|37,37306
|36,85306
|9,88
|1,6
|TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|00:59:30 20-07-2025
|37,3568
|36,8638
|9
|1,7
|Toroslar (Mersin)
|00:56:13 20-07-2025
|36,93361
|34,50667
|10,56
|1,3
|YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN)
|00:56:12 20-07-2025
|36,9767
|34,4882
|5,5
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|00:32:52 20-07-2025
|38,08778
|37,82389
|8,17
|1,3
|Tuşba (Van)
|00:29:09 20-07-2025
|38,74111
|43,50806
|7,02
|1,1
|Merkez (Elazığ)
|00:23:42 20-07-2025
|38,50528
|39,23639
|6,96
|0,7
|Erçek Gölü - [04.74 km] İpekyolu (Van)
|00:12:05 20-07-2025
|38,69194
|43,59
|10,48
|1,2
|Merkez (Yalova)
|00:02:54 20-07-2025
|40,54444
|29,22722
|15,38
|1,1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|21:55:59 19-07-2025
|37,52361
|37,02278
|10,45
|1,4
|Zakho, Duhok (Irak) - [21.39 km] Silopi (Şırnak)
|20:51:47 19-07-2025
|37,15722
|42,81972
|8,37
|3
|Karaburun (İzmir)
|20:49:51 19-07-2025
|38,61472
|26,49194
|8,49
|2
|KARABURUN (IZMIR)
|20:49:50 19-07-2025
|38,6348
|26,493
|12,3
|2,3
|Simav (Kütahya)
|20:28:17 19-07-2025
|39,35639
|28,965
|7,03
|1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|20:26:26 19-07-2025
|39,231
|28,9845
|4,4
|1,9
|Simav (Kütahya)
|20:26:25 19-07-2025
|39,25778
|28,98694
|8,52
|1,8
|Akdeniz - [18.92 km] Gazipaşa (Antalya)
|20:20:58 19-07-2025
|36,16611
|32,11972
|74,3
|1,2
|Germencik (Aydın)
|20:09:19 19-07-2025
|37,92028
|27,65389
|7,05
|1,2
|Akdeniz - [42.60 km] Marmaris (Muğla)
|20:06:22 19-07-2025
|36,28667
|28,31694
|23,29
|1,6
|Eşme (Uşak)
|19:14:59 19-07-2025
|38,47056
|29,05667
|7
|1,2
|Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [23.99 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|19:04:59 19-07-2025
|36,5
|38,71444
|5,37
|1,9
|Simav (Kütahya)
|18:40:05 19-07-2025
|39,24361
|28,96833
|10,74
|2,7
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|18:40:05 19-07-2025
|39,2522
|28,9508
|3,8
|2,9
|Pütürge (Malatya)
|17:45:56 19-07-2025
|38,23944
|38,88889
|7
|1
|Yavuzeli (Gaziantep)
|16:49:26 19-07-2025
|37,39389
|37,57056
|9,85
|1,8
|Merkez (Elazığ)
|15:54:37 19-07-2025
|38,62722
|39,71833
|7
|1,2
|Geyve (Sakarya)
|13:57:10 19-07-2025
|40,60972
|30,29917
|7
|1,2
|Yahyalı (Kayseri)
|13:50:57 19-07-2025
|37,82389
|35,34694
|7
|1,9
|ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
|13:50:57 19-07-2025
|37,8368
|35,3523
|3,3
|2
|Nurdağı (Gaziantep)
|13:10:26 19-07-2025
|37,14694
|37,01806
|7
|1,6
|INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
|13:10:25 19-07-2025
|37,2452
|36,9915
|22,6
|1,7
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:48 19-07-2025
|39,49333
|28,18111
|8,87
|1,7
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:47 19-07-2025
|39,4875
|28,1627
|16,9
|1,9
|Çiçekdağı (Kırşehir)
|12:38:13 19-07-2025
|39,565
|34,41861
|17,85
|1
|YIRCA-SOMA (MANISA)
|12:35:19 19-07-2025
|39,2065
|27,6572
|17
|1,6
|Soma (Manisa)
|12:35:18 19-07-2025
|39,24528
|27,75056
|7,03
|1,4
|Samandağ (Hatay)
|12:26:17 19-07-2025
|36,09694
|36,01889
|7,42
|2,3
|Orhaneli (Bursa)
|12:26:16 19-07-2025
|39,9175
|28,84333
|6,97
|1,9
|GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)
|12:26:16 19-07-2025
|39,8337
|28,8042
|7,3
|1,8
|MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY)
|12:26:16 19-07-2025
|36,1198
|35,9948
|3
|2,2
|SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA)
|12:06:05 19-07-2025
|36,8592
|28,5723
|8,2
|1,5
|Akdeniz - [12.71 km] Ortaca (Muğla)
|12:06:04 19-07-2025
|36,60944
|28,64778
|7
|1,6
|Cerablus, Halep (Suriye) - [03.30 km] Karkamış (Gaziantep)
|12:04:19 19-07-2025
|36,75306
|37,86611
|3,1
|2
|Marmara Denizi - [23.80 km] Silivri (İstanbul)
|12:04:08 19-07-2025
|40,85333
|28,25472
|6,11
|1,7
|SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|12:04:06 19-07-2025
|40,862
|28,2603
|14,1
|2
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Son Depremler
- Deprem