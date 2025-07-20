Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Temmuz 2025

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

20 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:30:55 20-07-2025 37,98611 37,49194 7,36 2,8
Simav (Kütahya) 10:13:55 20-07-2025 39,255 28,95389 9,61 2,1
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:13:55 20-07-2025 39,1777 28,9122 17,6 1,3
Pütürge (Malatya) 09:58:53 20-07-2025 38,29056 38,78472 9,56 1,8
Sumbas (Osmaniye) 08:56:31 20-07-2025 37,58667 36,11028 6,99 1,9
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 08:56:30 20-07-2025 37,682 36,1718 19,9 1,6
Kadirli (Osmaniye) 08:29:27 20-07-2025 37,61806 36,15389 6,93 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 08:10:21 20-07-2025 38,09 38,36639 9,97 1,9
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 08:10:21 20-07-2025 38,1062 38,3558 8,8 1,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:44 20-07-2025 36,964 28,311 5 1,6
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:23:45 20-07-2025 38,1328 36,6432 5,4 1,8
YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) 05:52:33 20-07-2025 37,4455 37,0415 4,2 1
KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) 05:36:55 20-07-2025 40,3065 27,1177 14 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:31:05 20-07-2025 39,2173 28,9277 12,2 1
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 04:53:56 20-07-2025 36,6217 28,0405 5,4 1,6
Akdeniz - [06.59 km] Samandağ (Hatay) 03:50:28 20-07-2025 36,05667 35,89611 14,94 1,4
Akçadağ (Malatya) 03:42:53 20-07-2025 38,48556 38,04 7,01 1,4
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 03:42:52 20-07-2025 38,4823 38,0185 14,2 1,3
Doğanşehir (Malatya) 03:17:18 20-07-2025 38,05306 37,59889 7,1 1,1
Karayazı (Erzurum) 03:06:08 20-07-2025 39,51472 42,19056 7 0,8
Ilgın (Konya) 02:46:41 20-07-2025 38,51111 31,88 4,02 1,1
GOLYAKA-ILGIN (KONYA) 02:46:39 20-07-2025 38,5038 31,8538 25,4 1,4
Akhisar (Manisa) 02:43:28 20-07-2025 39,00722 28,05806 4,09 1
Emet (Kütahya) 02:31:44 20-07-2025 39,29833 29,14361 7,55 1
Merkez (Bolu) 02:30:13 20-07-2025 40,88528 31,69917 6,92 0,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:28:39 20-07-2025 37,27028 36,84417 7 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 02:26:17 20-07-2025 37,81083 36,32639 7 2
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:26:16 20-07-2025 37,7953 36,3095 11 1,8
DEMIRLI-KULP (DIYARBAKIR) 02:25:41 20-07-2025 38,3757 40,932 7,7 1,1
Ege Denizi - [55.06 km] Çeşme (İzmir) 02:17:17 20-07-2025 38,34139 25,62833 5,93 1,9
EGE DENIZI 02:17:14 20-07-2025 38,3088 25,4475 5,7 1,6
Gemlik (Bursa) 02:13:29 20-07-2025 40,48111 29,22667 7,3 1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 02:13:29 20-07-2025 40,4672 29,1955 9,7 0,9
Lice (Diyarbakır) 02:12:15 20-07-2025 38,34389 40,84722 7 1
KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) 02:12:14 20-07-2025 38,2942 40,838 8 1,2
Yeşilova (Burdur) 01:51:46 20-07-2025 37,64417 29,93361 9,97 1,2
Lice (Diyarbakır) 01:51:00 20-07-2025 38,32694 40,83694 8,82 2,1
OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) 01:51:00 20-07-2025 38,3105 40,8277 3,1 2,1
Tuz Gölü - [09.93 km] Kulu (Konya) 01:46:32 20-07-2025 39,10611 33,30639 11,59 2,1
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 01:46:32 20-07-2025 39,1022 33,2757 12,1 2
Yeşilyurt (Malatya) 01:23:25 20-07-2025 38,31972 38,27444 5,52 1,2
Seydikemer (Muğla) 01:03:06 20-07-2025 36,33472 29,28806 13,09 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:59:30 20-07-2025 37,37306 36,85306 9,88 1,6
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:59:30 20-07-2025 37,3568 36,8638 9 1,7
Toroslar (Mersin) 00:56:13 20-07-2025 36,93361 34,50667 10,56 1,3
YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) 00:56:12 20-07-2025 36,9767 34,4882 5,5 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:32:52 20-07-2025 38,08778 37,82389 8,17 1,3
Tuşba (Van) 00:29:09 20-07-2025 38,74111 43,50806 7,02 1,1
Merkez (Elazığ) 00:23:42 20-07-2025 38,50528 39,23639 6,96 0,7
Erçek Gölü - [04.74 km] İpekyolu (Van) 00:12:05 20-07-2025 38,69194 43,59 10,48 1,2
Merkez (Yalova) 00:02:54 20-07-2025 40,54444 29,22722 15,38 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:55:59 19-07-2025 37,52361 37,02278 10,45 1,4
Zakho, Duhok (Irak) - [21.39 km] Silopi (Şırnak) 20:51:47 19-07-2025 37,15722 42,81972 8,37 3
Karaburun (İzmir) 20:49:51 19-07-2025 38,61472 26,49194 8,49 2
KARABURUN (IZMIR) 20:49:50 19-07-2025 38,6348 26,493 12,3 2,3
Simav (Kütahya) 20:28:17 19-07-2025 39,35639 28,965 7,03 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:26:26 19-07-2025 39,231 28,9845 4,4 1,9
Simav (Kütahya) 20:26:25 19-07-2025 39,25778 28,98694 8,52 1,8
Akdeniz - [18.92 km] Gazipaşa (Antalya) 20:20:58 19-07-2025 36,16611 32,11972 74,3 1,2
Germencik (Aydın) 20:09:19 19-07-2025 37,92028 27,65389 7,05 1,2
Akdeniz - [42.60 km] Marmaris (Muğla) 20:06:22 19-07-2025 36,28667 28,31694 23,29 1,6
Eşme (Uşak) 19:14:59 19-07-2025 38,47056 29,05667 7 1,2
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [23.99 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:04:59 19-07-2025 36,5 38,71444 5,37 1,9
Simav (Kütahya) 18:40:05 19-07-2025 39,24361 28,96833 10,74 2,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:40:05 19-07-2025 39,2522 28,9508 3,8 2,9
Pütürge (Malatya) 17:45:56 19-07-2025 38,23944 38,88889 7 1
Yavuzeli (Gaziantep) 16:49:26 19-07-2025 37,39389 37,57056 9,85 1,8
Merkez (Elazığ) 15:54:37 19-07-2025 38,62722 39,71833 7 1,2
Geyve (Sakarya) 13:57:10 19-07-2025 40,60972 30,29917 7 1,2
Yahyalı (Kayseri) 13:50:57 19-07-2025 37,82389 35,34694 7 1,9
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 13:50:57 19-07-2025 37,8368 35,3523 3,3 2
Nurdağı (Gaziantep) 13:10:26 19-07-2025 37,14694 37,01806 7 1,6
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:10:25 19-07-2025 37,2452 36,9915 22,6 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:48 19-07-2025 39,49333 28,18111 8,87 1,7
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:47 19-07-2025 39,4875 28,1627 16,9 1,9
Çiçekdağı (Kırşehir) 12:38:13 19-07-2025 39,565 34,41861 17,85 1
YIRCA-SOMA (MANISA) 12:35:19 19-07-2025 39,2065 27,6572 17 1,6
Soma (Manisa) 12:35:18 19-07-2025 39,24528 27,75056 7,03 1,4
Samandağ (Hatay) 12:26:17 19-07-2025 36,09694 36,01889 7,42 2,3
Orhaneli (Bursa) 12:26:16 19-07-2025 39,9175 28,84333 6,97 1,9
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 12:26:16 19-07-2025 39,8337 28,8042 7,3 1,8
MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) 12:26:16 19-07-2025 36,1198 35,9948 3 2,2
SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:06:05 19-07-2025 36,8592 28,5723 8,2 1,5
Akdeniz - [12.71 km] Ortaca (Muğla) 12:06:04 19-07-2025 36,60944 28,64778 7 1,6
Cerablus, Halep (Suriye) - [03.30 km] Karkamış (Gaziantep) 12:04:19 19-07-2025 36,75306 37,86611 3,1 2
Marmara Denizi - [23.80 km] Silivri (İstanbul) 12:04:08 19-07-2025 40,85333 28,25472 6,11 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 12:04:06 19-07-2025 40,862 28,2603 14,1 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:30:55 20-07-2025 37,98611 37,49194 7,36 2,8
Simav (Kütahya) 10:13:55 20-07-2025 39,255 28,95389 9,61 2,1
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:13:55 20-07-2025 39,1777 28,9122 17,6 1,3
Pütürge (Malatya) 09:58:53 20-07-2025 38,29056 38,78472 9,56 1,8
Sumbas (Osmaniye) 08:56:31 20-07-2025 37,58667 36,11028 6,99 1,9
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 08:56:30 20-07-2025 37,682 36,1718 19,9 1,6
Kadirli (Osmaniye) 08:29:27 20-07-2025 37,61806 36,15389 6,93 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 08:10:21 20-07-2025 38,09 38,36639 9,97 1,9
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 08:10:21 20-07-2025 38,1062 38,3558 8,8 1,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:44 20-07-2025 36,964 28,311 5 1,6
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:23:45 20-07-2025 38,1328 36,6432 5,4 1,8
YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) 05:52:33 20-07-2025 37,4455 37,0415 4,2 1
KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) 05:36:55 20-07-2025 40,3065 27,1177 14 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:31:05 20-07-2025 39,2173 28,9277 12,2 1
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 04:53:56 20-07-2025 36,6217 28,0405 5,4 1,6
Akdeniz - [06.59 km] Samandağ (Hatay) 03:50:28 20-07-2025 36,05667 35,89611 14,94 1,4
Akçadağ (Malatya) 03:42:53 20-07-2025 38,48556 38,04 7,01 1,4
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 03:42:52 20-07-2025 38,4823 38,0185 14,2 1,3
Doğanşehir (Malatya) 03:17:18 20-07-2025 38,05306 37,59889 7,1 1,1
Karayazı (Erzurum) 03:06:08 20-07-2025 39,51472 42,19056 7 0,8
Ilgın (Konya) 02:46:41 20-07-2025 38,51111 31,88 4,02 1,1
GOLYAKA-ILGIN (KONYA) 02:46:39 20-07-2025 38,5038 31,8538 25,4 1,4
Akhisar (Manisa) 02:43:28 20-07-2025 39,00722 28,05806 4,09 1
Emet (Kütahya) 02:31:44 20-07-2025 39,29833 29,14361 7,55 1
Merkez (Bolu) 02:30:13 20-07-2025 40,88528 31,69917 6,92 0,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 02:28:39 20-07-2025 37,27028 36,84417 7 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 02:26:17 20-07-2025 37,81083 36,32639 7 2
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:26:16 20-07-2025 37,7953 36,3095 11 1,8
DEMIRLI-KULP (DIYARBAKIR) 02:25:41 20-07-2025 38,3757 40,932 7,7 1,1
Ege Denizi - [55.06 km] Çeşme (İzmir) 02:17:17 20-07-2025 38,34139 25,62833 5,93 1,9
EGE DENIZI 02:17:14 20-07-2025 38,3088 25,4475 5,7 1,6
Gemlik (Bursa) 02:13:29 20-07-2025 40,48111 29,22667 7,3 1
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 02:13:29 20-07-2025 40,4672 29,1955 9,7 0,9
Lice (Diyarbakır) 02:12:15 20-07-2025 38,34389 40,84722 7 1
KOCBABA-HAZRO (DIYARBAKIR) 02:12:14 20-07-2025 38,2942 40,838 8 1,2
Yeşilova (Burdur) 01:51:46 20-07-2025 37,64417 29,93361 9,97 1,2
Lice (Diyarbakır) 01:51:00 20-07-2025 38,32694 40,83694 8,82 2,1
OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) 01:51:00 20-07-2025 38,3105 40,8277 3,1 2,1
Tuz Gölü - [09.93 km] Kulu (Konya) 01:46:32 20-07-2025 39,10611 33,30639 11,59 2,1
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 01:46:32 20-07-2025 39,1022 33,2757 12,1 2
Yeşilyurt (Malatya) 01:23:25 20-07-2025 38,31972 38,27444 5,52 1,2
Seydikemer (Muğla) 01:03:06 20-07-2025 36,33472 29,28806 13,09 1,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 00:59:30 20-07-2025 37,37306 36,85306 9,88 1,6
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 00:59:30 20-07-2025 37,3568 36,8638 9 1,7
Toroslar (Mersin) 00:56:13 20-07-2025 36,93361 34,50667 10,56 1,3
YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) 00:56:12 20-07-2025 36,9767 34,4882 5,5 1,4
Doğanşehir (Malatya) 00:32:52 20-07-2025 38,08778 37,82389 8,17 1,3
Tuşba (Van) 00:29:09 20-07-2025 38,74111 43,50806 7,02 1,1
Merkez (Elazığ) 00:23:42 20-07-2025 38,50528 39,23639 6,96 0,7
Erçek Gölü - [04.74 km] İpekyolu (Van) 00:12:05 20-07-2025 38,69194 43,59 10,48 1,2
Merkez (Yalova) 00:02:54 20-07-2025 40,54444 29,22722 15,38 1,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 21:55:59 19-07-2025 37,52361 37,02278 10,45 1,4
Zakho, Duhok (Irak) - [21.39 km] Silopi (Şırnak) 20:51:47 19-07-2025 37,15722 42,81972 8,37 3
Karaburun (İzmir) 20:49:51 19-07-2025 38,61472 26,49194 8,49 2
KARABURUN (IZMIR) 20:49:50 19-07-2025 38,6348 26,493 12,3 2,3
Simav (Kütahya) 20:28:17 19-07-2025 39,35639 28,965 7,03 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:26:26 19-07-2025 39,231 28,9845 4,4 1,9
Simav (Kütahya) 20:26:25 19-07-2025 39,25778 28,98694 8,52 1,8
Akdeniz - [18.92 km] Gazipaşa (Antalya) 20:20:58 19-07-2025 36,16611 32,11972 74,3 1,2
Germencik (Aydın) 20:09:19 19-07-2025 37,92028 27,65389 7,05 1,2
Akdeniz - [42.60 km] Marmaris (Muğla) 20:06:22 19-07-2025 36,28667 28,31694 23,29 1,6
Eşme (Uşak) 19:14:59 19-07-2025 38,47056 29,05667 7 1,2
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [23.99 km] Akçakale (Şanlıurfa) 19:04:59 19-07-2025 36,5 38,71444 5,37 1,9
Simav (Kütahya) 18:40:05 19-07-2025 39,24361 28,96833 10,74 2,7
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 18:40:05 19-07-2025 39,2522 28,9508 3,8 2,9
Pütürge (Malatya) 17:45:56 19-07-2025 38,23944 38,88889 7 1
Yavuzeli (Gaziantep) 16:49:26 19-07-2025 37,39389 37,57056 9,85 1,8
Merkez (Elazığ) 15:54:37 19-07-2025 38,62722 39,71833 7 1,2
Geyve (Sakarya) 13:57:10 19-07-2025 40,60972 30,29917 7 1,2
Yahyalı (Kayseri) 13:50:57 19-07-2025 37,82389 35,34694 7 1,9
ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) 13:50:57 19-07-2025 37,8368 35,3523 3,3 2
Nurdağı (Gaziantep) 13:10:26 19-07-2025 37,14694 37,01806 7 1,6
INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) 13:10:25 19-07-2025 37,2452 36,9915 22,6 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 13:07:48 19-07-2025 39,49333 28,18111 8,87 1,7
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 13:07:47 19-07-2025 39,4875 28,1627 16,9 1,9
Çiçekdağı (Kırşehir) 12:38:13 19-07-2025 39,565 34,41861 17,85 1
YIRCA-SOMA (MANISA) 12:35:19 19-07-2025 39,2065 27,6572 17 1,6
Soma (Manisa) 12:35:18 19-07-2025 39,24528 27,75056 7,03 1,4
Samandağ (Hatay) 12:26:17 19-07-2025 36,09694 36,01889 7,42 2,3
Orhaneli (Bursa) 12:26:16 19-07-2025 39,9175 28,84333 6,97 1,9
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 12:26:16 19-07-2025 39,8337 28,8042 7,3 1,8
MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) 12:26:16 19-07-2025 36,1198 35,9948 3 2,2
SULTANIYE-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:06:05 19-07-2025 36,8592 28,5723 8,2 1,5
Akdeniz - [12.71 km] Ortaca (Muğla) 12:06:04 19-07-2025 36,60944 28,64778 7 1,6
Cerablus, Halep (Suriye) - [03.30 km] Karkamış (Gaziantep) 12:04:19 19-07-2025 36,75306 37,86611 3,1 2
Marmara Denizi - [23.80 km] Silivri (İstanbul) 12:04:08 19-07-2025 40,85333 28,25472 6,11 1,7
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 12:04:06 19-07-2025 40,862 28,2603 14,1 2
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