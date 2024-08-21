Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ağustos 2024

21 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Hizan (Bitlis)
|23:01:18 20-08-2024
|38,16806
|42,57667
|7,13
|2,5
|Sivrice (Elazığ)
|23:00:22 20-08-2024
|38,43194
|39,11389
|7,04
|1
|Sincik (Adıyaman)
|22:54:28 20-08-2024
|38,09806
|38,47389
|8,39
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|22:41:21 20-08-2024
|38,09444
|38,46806
|6,98
|1,6
|Honaz (Denizli)
|22:38:34 20-08-2024
|37,85222
|29,28806
|7,13
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:02:32 20-08-2024
|38,36056
|37,37
|6,99
|1,6
|Korkuteli (Antalya)
|21:21:41 20-08-2024
|37,06667
|30,39917
|9,23
|2,7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:20:12 20-08-2024
|38,045
|37,37556
|6,96
|2,1
|Darende (Malatya)
|21:17:18 20-08-2024
|38,43139
|37,50861
|7,03
|2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|21:11:29 20-08-2024
|37,80056
|37,71611
|6,93
|2,2
|Menderes (İzmir)
|21:02:04 20-08-2024
|38,2675
|27,23111
|6,93
|1,4
|Varto (Muş)
|21:01:17 20-08-2024
|39,32333
|41,20528
|6,81
|1,9
|Kaş (Antalya)
|20:51:15 20-08-2024
|36,41111
|29,40917
|22
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:35:14 20-08-2024
|37,87639
|36,29028
|7,23
|1,7
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [09.46 km] Çaldıran (Van)
|20:30:55 20-08-2024
|39,10972
|44,23528
|7,3
|2,1
|Seydikemer (Muğla)
|20:08:06 20-08-2024
|36,38944
|29,3175
|23,57
|2,4
|Ege Denizi - [70.05 km] Datça (Muğla)
|18:09:45 20-08-2024
|36,07167
|27,62806
|7
|2,3
|Emet (Kütahya)
|18:07:24 20-08-2024
|39,36083
|29,30389
|7
|1,4
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.60 km] Çiğli (İzmir)
|18:00:35 20-08-2024
|38,46667
|26,89806
|7,02
|1,3
|Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [119.13 km] Posof (Ardahan)
|17:27:40 20-08-2024
|42,55056
|43,43528
|5,51
|3,6
|Ayvacık (Çanakkale)
|16:27:26 20-08-2024
|39,56222
|26,1275
|6,98
|1
|Ceylanpınar (Şanlıurfa)
|16:19:00 20-08-2024
|36,82472
|39,8425
|11,02
|2,2
|Varto (Muş)
|15:41:23 20-08-2024
|39,31806
|41,16639
|7,05
|2,4
|Arguvan (Malatya)
|15:06:56 20-08-2024
|38,71694
|38,24194
|7
|1,3
|Merkez (Bayburt)
|14:57:33 20-08-2024
|40,32083
|40,20389
|6,34
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:23:58 20-08-2024
|38,07222
|37,52083
|7,07
|3,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:23:04 20-08-2024
|38,07778
|37,51
|7
|2,6
|Keskin (Kırıkkale)
|14:13:32 20-08-2024
|39,60667
|33,54778
|8,73
|1
|Ege Denizi - [80.84 km] Çeşme (İzmir)
|14:05:22 20-08-2024
|38,65194
|25,43833
|15,55
|1,5
|Geyve (Sakarya)
|13:58:49 20-08-2024
|40,60778
|30,30444
|7
|1
|Yahşihan (Kırıkkale)
|13:57:34 20-08-2024
|40,00444
|33,53667
|6,86
|1,1
|Selçuk (İzmir)
|13:48:44 20-08-2024
|37,91722
|27,29194
|8,85
|1,4
|Salihli (Manisa)
|13:06:45 20-08-2024
|38,47556
|28,10056
|6,97
|1,6
|Kemalpaşa (İzmir)
|13:00:43 20-08-2024
|38,4125
|27,30972
|7,03
|1,2
|Merkez (Kırklareli)
|12:58:34 20-08-2024
|41,88694
|27,36
|7
|1
|Aladağ (Adana)
|12:51:27 20-08-2024
|37,60306
|35,42028
|7,18
|1,6
|Lalapaşa (Edirne)
|12:46:23 20-08-2024
|41,96833
|26,85889
|7,17
|1
|Sivrice (Elazığ)
|12:39:44 20-08-2024
|38,40194
|39,17833
|7,01
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|12:31:48 20-08-2024
|38,27139
|37,7525
|11
|3,5
|Akçadağ (Malatya)
|12:27:06 20-08-2024
|38,24333
|37,76333
|5
|1,5
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.52 km] Kuşadası (Aydın)
|11:24:43 20-08-2024
|37,85917
|27,03333
|7
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|11:04:50 20-08-2024
|38,44694
|39,14306
|7,06
|1,5
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [115.88 km] Yayladağı (Hatay)
|10:53:16 20-08-2024
|35,08611
|37,01333
|6,42
|2,7
|Ege Denizi
|10:42:40 20-08-2024
|40,41861
|23,94417
|14,67
|3,7
|Merkez (Kırşehir)
|10:08:48 20-08-2024
|39,17417
|34,13389
|7,31
|1
|Yahyalı (Kayseri)
|09:59:21 20-08-2024
|37,75972
|35,32611
|7,02
|1,3
|Yahyalı (Kayseri)
|09:55:30 20-08-2024
|37,71667
|35,35556
|6,97
|1,5
|Shirak (Ermenistan) - [29.22 km] Akyaka (Kars)
|09:30:56 20-08-2024
|41,1425
|43,87028
|6,36
|2,1
|Şarkışla (Sivas)
|09:24:51 20-08-2024
|39,17917
|36,585
|17,32
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:15:20 20-08-2024
|38,11694
|37,17917
|8,79
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:13:58 20-08-2024
|38,19639
|36,5025
|6,98
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:08:26 20-08-2024
|38,21861
|38,21194
|7
|1,3
|Salihli (Manisa)
|08:34:47 20-08-2024
|38,49194
|28,13833
|7
|0,8
|Akdeniz - [43.82 km] Alanya (Antalya)
|08:13:12 20-08-2024
|36,25417
|31,61944
|54,42
|2,2
|Merkez (Bolu)
|07:20:47 20-08-2024
|40,86806
|31,53472
|10,05
|1,2
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [112.29 km] Yayladağı (Hatay)
|07:18:09 20-08-2024
|35,13806
|37,02306
|8,81
|2,7
|Marmara Denizi - [06.74 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|06:55:33 20-08-2024
|40,79083
|27,46333
|6,99
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:42:19 20-08-2024
|38,19167
|38,10194
|7
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|06:22:54 20-08-2024
|38,13528
|38,54194
|7
|1
|Bucak (Burdur)
|06:22:54 20-08-2024
|37,3025
|30,55111
|7
|1,9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|06:12:23 20-08-2024
|37,79056
|37,71972
|5,71
|1,6
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [40.18 km] Ayvacık (Çanakkale)
|05:47:30 20-08-2024
|39,12472
|25,97417
|9,17
|1,5
|Merkez (Bayburt)
|05:26:45 20-08-2024
|40,11333
|40,05556
|7,05
|1,5
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|05:25:56 20-08-2024
|38,075
|37,185
|7,16
|1,3
|Sulusaray (Tokat)
|05:20:23 20-08-2024
|40,05972
|36,01444
|9,35
|0,9
|Otlukbeli (Erzincan)
|04:58:45 20-08-2024
|40,05222
|40,05889
|19,33
|2
|Merkez (Bayburt)
|04:57:38 20-08-2024
|40,07333
|40,04333
|7,03
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|04:46:28 20-08-2024
|38,3
|37,80528
|9,89
|1,5
|Ege Denizi - [20.59 km] Seferihisar (İzmir)
|04:33:03 20-08-2024
|37,89167
|26,85972
|7,04
|1,5
|Yıldızeli (Sivas)
|04:32:22 20-08-2024
|39,87694
|36,35139
|9,82
|1,4
|Kırıkhan (Hatay)
|03:57:42 20-08-2024
|36,51667
|36,36611
|5,07
|3,9
|Van Gölü - [04.80 km] Tuşba (Van)
|03:49:58 20-08-2024
|38,87556
|43,45667
|7
|3
|Honaz (Denizli)
|02:59:23 20-08-2024
|37,88194
|29,32528
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:58:20 20-08-2024
|38,38139
|37,485
|11,13
|1,3
|Honaz (Denizli)
|02:53:51 20-08-2024
|37,88806
|29,32611
|6,96
|1,2
|Hendek (Sakarya)
|02:48:44 20-08-2024
|40,72139
|30,82722
|6,22
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|02:46:58 20-08-2024
|38,23528
|37,80361
|9,14
|1
|Afşin (Kahramanmaraş)
|02:41:53 20-08-2024
|38,14333
|36,83972
|7,01
|1,6
|Nurdağı (Gaziantep)
|02:37:08 20-08-2024
|37,06083
|36,88778
|7
|1,5
|Pütürge (Malatya)
|02:24:03 20-08-2024
|38,2675
|38,78639
|6,48
|1
|Honaz (Denizli)
|02:05:13 20-08-2024
|37,88389
|29,34194
|11,62
|1,7
|Darende (Malatya)
|02:02:53 20-08-2024
|38,39333
|37,525
|7
|1,6
|Merkez (Bayburt)
|02:00:11 20-08-2024
|40,13111
|40,04361
|7
|1,2
|Honaz (Denizli)
|01:55:10 20-08-2024
|37,86639
|29,31972
|7
|2,6
|Çal (Denizli)
|01:54:13 20-08-2024
|37,89611
|29,34111
|7,76
|3,6
|Dursunbey (Balıkesir)
|01:47:24 20-08-2024
|39,56778
|28,50889
|8,08
|1,1
|Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [159.59 km] Gökçeada (Çanakkale)
|01:44:49 20-08-2024
|40,10028
|23,83611
|11,31
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:41:14 20-08-2024
|37,87083
|36,29806
|7
|1,7
|Nurdağı (Gaziantep)
|01:39:44 20-08-2024
|37,19278
|36,87194
|5,76
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:33:25 20-08-2024
|37,8775
|36,28306
|12,01
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|01:20:23 20-08-2024
|40,09833
|31,82278
|8,99
|1,2
|Ege Denizi - [25.18 km] Çeşme (İzmir)
|01:19:09 20-08-2024
|38,12306
|26,04639
|6,35
|1,2
|Bahşili (Kırıkkale)
|01:17:55 20-08-2024
|39,725
|33,33194
|12,48
|1,6
|Hizan (Bitlis)
|01:13:58 20-08-2024
|38,24333
|42,42278
|6,97
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|01:03:34 20-08-2024
|38,26333
|37,76778
|10,82
|2,2
|Tut (Adıyaman)
|00:55:55 20-08-2024
|37,88389
|37,89361
|10,37
|1,1
|Hizan (Bitlis)
|00:48:34 20-08-2024
|38,17111
|42,59194
|7,02
|1,6
|Buharkent (Aydın)
|00:31:12 20-08-2024
|37,94861
|28,80194
|7
|0,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KECELI-HIZAN (BITLIS)
|23:01:17 20-08-2024
|38,1628
|42,5643
|1,9
|2,7
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:54:27 20-08-2024
|38,1097
|38,5018
|15,2
|1,9
|YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:41:19 20-08-2024
|38,0417
|38,5045
|29,8
|1,2
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|22:38:33 20-08-2024
|37,8683
|29,331
|12
|1,7
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:02:34 20-08-2024
|38,3943
|37,4058
|7,7
|1,4
|KARGIN-KORKUTELI (ANTALYA)
|21:21:40 20-08-2024
|37,0947
|30,3427
|3,3
|2,9
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:20:14 20-08-2024
|38,0783
|37,4717
|8,3
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|21:17:18 20-08-2024
|38,4268
|37,4943
|3,1
|1,9
|HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|21:11:29 20-08-2024
|37,8278
|37,7657
|5,3
|1,9
|YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
|21:02:02 20-08-2024
|38,2215
|27,2273
|3,9
|1,2
|YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL)
|21:01:17 20-08-2024
|39,3608
|41,0885
|5,2
|1,8
|KARADERE-FETHIYE (MUGLA)
|20:51:15 20-08-2024
|36,3723
|29,2565
|14,3
|1,7
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|20:35:13 20-08-2024
|37,8377
|36,2305
|14,2
|1,5
|ARALIK-CALDIRAN (VAN)
|20:30:56 20-08-2024
|39,1182
|44,1512
|5
|2,5
|CUKURINCIR-FETHIYE (MUGLA)
|20:08:06 20-08-2024
|36,3845
|29,2943
|13,1
|2,6
|AKDENIZ
|18:09:44 20-08-2024
|36,0262
|27,525
|12,8
|2,5
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|18:00:34 20-08-2024
|38,4845
|26,8683
|2,5
|1,3
|GURCISTAN
|17:27:42 20-08-2024
|42,5157
|43,3642
|2,2
|3,5
|EGRIKAVAK-(AYDIN)
|16:22:50 20-08-2024
|37,9433
|27,971
|22,4
|0,9
|ALANYURT-SIVEREK (SANLIURFA)
|16:19:20 20-08-2024
|37,4102
|39,29
|9,2
|2
|KEMER-KAS (ANTALYA)
|16:08:50 20-08-2024
|36,3577
|29,711
|9,3
|1,5
|BALLIOZ-(HATAY)
|15:49:21 20-08-2024
|36,2157
|36,0862
|5
|1,7
|GOLYAYLA-VARTO (MUS)
|15:41:21 20-08-2024
|39,341
|41,1993
|11,4
|2,2
|YAZIHAN (MALATYA)
|15:06:56 20-08-2024
|38,6138
|38,1782
|14,5
|1,9
|UZENGILI-(BAYBURT)
|14:57:28 20-08-2024
|40,5117
|40,4418
|26
|2
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|14:23:58 20-08-2024
|38,0873
|37,5512
|5
|3,3
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|14:23:03 20-08-2024
|38,1143
|37,5295
|11
|2,7
|SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
|13:48:44 20-08-2024
|37,9155
|27,2843
|9,3
|1,9
|HACIBEKTASLI-SALIHLI (MANISA)
|13:06:45 20-08-2024
|38,4533
|28,1555
|18,2
|1,8
|YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
|13:00:42 20-08-2024
|38,2465
|27,2172
|5
|1,2
|USLU-SIVRICE (ELAZIG)
|12:39:44 20-08-2024
|38,3783
|39,1528
|5
|1,6
|AGACLI-SOKE (AYDIN)
|12:34:26 20-08-2024
|37,7435
|27,3435
|5
|1,4
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|12:31:48 20-08-2024
|38,2742
|37,7587
|2,8
|3,3
|ZEYTIN-(MUGLA)
|11:31:01 20-08-2024
|37,1257
|28,096
|16,1
|1,2
|KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
|11:24:44 20-08-2024
|37,85
|27,0357
|9,4
|1,9
|CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
|11:04:46 20-08-2024
|38,3445
|39,1922
|37,2
|1,6
|SURIYE
|10:53:37 20-08-2024
|35,9623
|36,5365
|14,1
|2,2
|YUNANISTAN
|10:42:41 20-08-2024
|40,2538
|24,1217
|4
|3,4
|SIDIKLIKUMARKAC-(KIRSEHIR)
|10:08:50 20-08-2024
|39,1438
|33,9718
|5
|1,3
|TEPECIKOREN-KOZAN (ADANA)
|09:55:23 20-08-2024
|37,3707
|35,621
|2,6
|1,8
|KOZKOPARAN-TUZLUCA (IGDIR)
|09:31:03 20-08-2024
|40,0148
|43,4413
|9
|2,1
|HILMIYE-PINARBASI (KAYSERI)
|09:24:53 20-08-2024
|38,9332
|36,5673
|22,4
|2
|KOYUNLU-GURUN (SIVAS)
|09:15:18 20-08-2024
|38,8778
|37,131
|24,6
|2
|KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|09:13:59 20-08-2024
|38,212
|36,5227
|18,6
|1,7
|AKDENIZ
|08:13:11 20-08-2024
|36,0942
|31,6873
|71,7
|2,5
|YUNANISTAN
|08:08:47 20-08-2024
|40,3117
|24,1167
|4,8
|2,3
|SURIYE
|07:18:08 20-08-2024
|35,0257
|36,7315
|7,5
|2,6
|GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR)
|06:22:53 20-08-2024
|37,3105
|30,5503
|5
|2,1
|OTLUKBELI (ERZINCAN)
|04:58:44 20-08-2024
|39,9753
|40,0172
|9,3
|2,2
|KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
|04:46:28 20-08-2024
|38,323
|37,8112
|5
|1,6
|UYUKYAYLASI-YILDIZELI (SIVAS)
|04:32:22 20-08-2024
|39,893
|36,2853
|5
|1,7
|KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)
|03:57:41 20-08-2024
|36,5372
|36,2872
|3
|3,8
|KARAAGAC-(VAN)
|03:49:57 20-08-2024
|38,848
|43,4793
|5
|2,9
|YUNANISTAN
|03:44:47 20-08-2024
|40,3492
|24,03
|5,5
|1,9
|YUNANISTAN
|03:41:01 20-08-2024
|40,2995
|24,0865
|14,2
|2,9
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:58:19 20-08-2024
|38,3867
|37,398
|7
|1,2
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|02:53:51 20-08-2024
|37,8823
|29,2903
|8,4
|1,3
|ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:41:53 20-08-2024
|38,167
|36,8615
|7,2
|1,7
|ZEYTINBAGI-MUSABEYLI (KILIS)
|02:37:10 20-08-2024
|36,9075
|36,9715
|9,2
|1,1
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|02:05:13 20-08-2024
|37,883
|29,3293
|3
|1,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|02:02:54 20-08-2024
|38,4315
|37,532
|7
|1,8
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|01:55:10 20-08-2024
|37,8673
|29,3148
|3,1
|2,5
|KARAPINAR-CAL (DENIZLI)
|01:54:12 20-08-2024
|37,8905
|29,3115
|6,5
|3,6
|YUNANISTAN
|01:44:47 20-08-2024
|40,6673
|23,5805
|3
|2,4
|BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:41:15 20-08-2024
|37,8997
|36,3658
|15,4
|1,7
|NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)
|01:39:43 20-08-2024
|37,2125
|36,9088
|5,5
|1,8
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|01:33:25 20-08-2024
|37,8982
|36,2925
|9,9
|2,2
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|01:20:26 20-08-2024
|40,1725
|31,7107
|9,3
|1,6
|EGE DENIZI
|01:19:06 20-08-2024
|37,9948
|25,9122
|23,4
|1,5
|YUKARIKAMISLI-ELMADAG (ANKARA)
|01:17:54 20-08-2024
|39,7243
|33,3065
|5
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|01:03:33 20-08-2024
|38,2772
|37,7525
|2
|2,3
|ESENLER-HIZAN (BITLIS)
|00:48:34 20-08-2024
|38,1232
|42,596
|8,7
|1,6
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