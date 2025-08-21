Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ağustos 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ağustos 2025
son dakika deprem mi oldu?

21 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:14:00 21-08-2025 39,1177 28,1492 18,3 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:12:11 21-08-2025 39,2003 28,1 11,5 2,1
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:02:51 21-08-2025 39,2352 28,173 12,6 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:58:46 21-08-2025 39,209 28,1647 13 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:47:05 21-08-2025 39,169 28,1105 10,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:38 21-08-2025 39,1433 28,1308 12 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:42 21-08-2025 39,1987 28,1258 10,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:37:42 21-08-2025 39,22611 28,16472 9,37 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:32:31 21-08-2025 39,23417 28,05806 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:25:22 21-08-2025 39,21389 28,08667 6,34 1,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:23:31 21-08-2025 39,22 28,0478 12 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:23:31 21-08-2025 39,2275 28,0825 9,53 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:17:34 21-08-2025 39,2152 28,1782 13,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 22:17:34 21-08-2025 39,22583 28,20833 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:14:09 21-08-2025 39,2725 28,10361 5,79 1,3
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:14:08 21-08-2025 39,2823 28,1002 10,1 1,7
SINDIRGI (BALIKESIR) 22:10:29 21-08-2025 39,2322 28,1775 15,7 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:10:29 21-08-2025 39,23 28,20528 5,47 2,9
Altıntaş (Kütahya) 22:05:09 21-08-2025 39,02556 30,19194 10,18 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:03:58 21-08-2025 39,23222 28,09667 7,75 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:02:35 21-08-2025 39,24222 28,10472 5,47 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:58:22 21-08-2025 39,1782 28,1652 13,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:58:22 21-08-2025 39,20528 28,16806 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:52:48 21-08-2025 39,19 28,14889 7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 21:50:13 21-08-2025 38,04778 38,17333 6,99 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:50:07 21-08-2025 39,18861 28,12611 7 2,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.21 21:50:12) 21:50:06 21-08-2025 39,1938 28,0922 13,8 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:49:00 21-08-2025 39,23333 28,06944 7 1,2
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) 21:43:45 21-08-2025 39,113 28,0612 17,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:43:45 21-08-2025 39,22556 28,12472 6,55 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:40:19 21-08-2025 39,1738 28,1233 12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:19 21-08-2025 39,25222 28,15972 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:59 21-08-2025 39,1382 28,2423 13,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:38:59 21-08-2025 39,20389 28,25111 9,65 1,5
Yedisu (Bingöl) 21:37:59 21-08-2025 39,46639 40,3925 7,02 1,4
Cihanbeyli (Konya) 21:34:03 21-08-2025 38,66194 32,91194 12,78 1,4
CIHANBEYLI (KONYA) 21:34:02 21-08-2025 38,6565 32,9812 5 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:37 21-08-2025 39,172 28,1297 8,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:37 21-08-2025 39,1975 28,11278 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:18:38 21-08-2025 39,20806 28,10528 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:18:37 21-08-2025 39,1883 28,1108 15,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:06:04 21-08-2025 39,21833 28,16167 9,21 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:03 21-08-2025 39,214 28,1458 14,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:45 21-08-2025 39,30083 28,07389 7 1
Orta (Çankırı) 20:56:10 21-08-2025 40,60417 33,03833 7,04 2
HASANHACI-ORTA (CANKIRI) 20:56:09 21-08-2025 40,5862 33,027 7,8 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:58 21-08-2025 39,1547 28,2073 14,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:58 21-08-2025 39,17028 28,185 9,06 1,9
Acıpayam (Denizli) 20:50:44 21-08-2025 37,39472 29,43806 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:44 21-08-2025 39,11028 28,19278 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:48:00 21-08-2025 39,2337 29,0005 10,4 3,1
Simav (Kütahya) 20:48:00 21-08-2025 39,23278 28,97917 10,54 2,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:46:29 21-08-2025 39,1785 28,2267 15,5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:46:29 21-08-2025 39,18444 28,25028 8,29 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:43:53 21-08-2025 39,2167 28,0533 12,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:43:52 21-08-2025 39,2175 28,08194 7,09 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:42:04 21-08-2025 39,26 27,99083 7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:35:21 21-08-2025 39,1557 28,2043 10,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:21 21-08-2025 39,18972 28,20722 9,61 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:34:03 21-08-2025 39,1975 28,13083 7,07 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:24:28 21-08-2025 39,2825 28,08667 4,65 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:22:23 21-08-2025 39,21667 28,155 8,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:27 21-08-2025 39,30306 28,11194 6,95 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:04 21-08-2025 39,2023 28,0858 8 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:03 21-08-2025 39,24861 28,17056 5,03 1,8
Merkez (Afyonkarahisar) 20:12:02 21-08-2025 38,81306 30,55278 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:46 21-08-2025 39,22306 28,11667 6,53 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:14 21-08-2025 39,23639 27,99389 7,52 2,4
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 20:00:14 21-08-2025 39,2153 27,9507 11,4 2,7
Vize (Kırklareli) 19:59:17 21-08-2025 41,60333 27,74222 11,51 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:58:50 21-08-2025 39,18139 28,13778 6,6 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:19 21-08-2025 39,22639 28,17167 12,04 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:45 21-08-2025 39,2375 28,125 7,06 1,2
Ula (Muğla) 19:44:31 21-08-2025 37,02167 28,4375 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:43:48 21-08-2025 39,24028 28,13944 6,73 1,9
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:43:48 21-08-2025 39,2222 28,1247 10 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:42:49 21-08-2025 39,23639 28,07667 7,16 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:38:35 21-08-2025 39,23167 28,19528 11,75 1
Ege Denizi 19:38:13 21-08-2025 36,71889 25,86083 6,61 2,1
EGE DENIZI 19:38:10 21-08-2025 36,6688 25,7993 9,4 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:34:54 21-08-2025 39,15611 28,18694 11,11 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:34:54 21-08-2025 39,1555 28,197 11,5 2,5
Döşemealtı (Antalya) 19:27:26 21-08-2025 37,07361 30,62306 69,78 1,8
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 19:27:25 21-08-2025 37,0757 30,5628 77,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 19:27:02 21-08-2025 39,24056 28,07306 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:25:28 21-08-2025 39,22694 28,17556 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 19:22:25 21-08-2025 39,21667 28,03694 7 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:17:34 21-08-2025 39,2312 28,0673 12,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:33 21-08-2025 39,24056 28,0675 7,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:15:26 21-08-2025 39,20944 28,11083 9,79 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:15:26 21-08-2025 39,1672 28,0755 14,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:13:26 21-08-2025 39,25583 28,16167 5,02 1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:13:25 21-08-2025 39,2408 28,2115 17,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:11 21-08-2025 39,18611 28,15056 6,89 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:19 21-08-2025 39,19139 28,21944 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:07:47 21-08-2025 39,25083 28,17306 7 1,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:07:46 21-08-2025 39,2307 28,0975 17,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:04:13 21-08-2025 39,25306 28,17639 7 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:04:12 21-08-2025 39,2435 28,1475 9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:15 21-08-2025 39,21 28,12667 4,86 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:58:15 21-08-2025 39,158 28,0998 3,1 1,7
Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.57 km] Alanya (Antalya) 18:56:37 21-08-2025 36,53056 31,91778 24,01 1,4
MAHMUTSEYDI-ALANYA (ANTALYA) 18:56:35 21-08-2025 36,6267 32,0027 5,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:19 21-08-2025 39,2025 28,12694 6,45 2,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:55:18 21-08-2025 39,2188 28,1002 12,3 3
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:51 21-08-2025 39,2025 28,25778 7 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:51 21-08-2025 39,144 28,2417 15,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:06 21-08-2025 39,22639 28,05444 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:39:13 21-08-2025 39,25944 28,02361 7 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 18:39:13 21-08-2025 39,2248 27,9663 5,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:38:00 21-08-2025 39,2175 28,17722 11,85 1,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 18:38:00 21-08-2025 39,1502 28,087 12,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:32:26 21-08-2025 39,22611 28,12472 10,24 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 18:29:39 21-08-2025 39,50806 28,125 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:21:26 21-08-2025 39,17917 28,15306 6,99 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:21:26 21-08-2025 39,1392 28,1378 11,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:20:21 21-08-2025 39,13778 28,22778 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:18:57 21-08-2025 39,25333 28,20528 4,15 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:18:57 21-08-2025 39,2175 28,1643 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:46 21-08-2025 39,24556 28,14611 10,18 1,1
Merkez (Bolu) 18:14:20 21-08-2025 40,85361 31,76889 6,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:30 21-08-2025 39,22694 27,995 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:55 21-08-2025 39,24917 28,09111 9,06 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:02:03 21-08-2025 39,175 28,1528 16,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:02:02 21-08-2025 39,21722 28,17194 6,95 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:28 21-08-2025 39,23556 28,16028 5,96 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:01:28 21-08-2025 39,1908 28,1593 7,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:00:58 21-08-2025 39,22306 28,18167 6,13 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:00:58 21-08-2025 39,1793 28,1572 11,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:59:57 21-08-2025 39,23806 28,06333 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:55:17 21-08-2025 39,1587 28,1145 5,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:55:16 21-08-2025 39,19167 28,12778 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:49 21-08-2025 39,25833 28,06611 7 1,6
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:49 21-08-2025 39,253 28,0357 9,2 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:53:00 21-08-2025 39,20778 28,09139 7,51 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:53 21-08-2025 39,2575 28,0675 7 1,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:52 21-08-2025 39,2543 28,0562 13,3 2,3
Nurdağı (Gaziantep) 17:47:16 21-08-2025 37,13583 36,96944 7 1,3
Ege Denizi - [60.74 km] Datça (Muğla) 17:46:18 21-08-2025 36,18389 27,20278 13,53 1,6
EGE DENIZI 17:46:14 21-08-2025 35,9288 27,3148 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:42:49 21-08-2025 39,24417 28,02222 7 1,1
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:41:49 21-08-2025 38,05528 37,3 6,98 3,7
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:41:48 21-08-2025 38,0537 37,2795 5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 17:39:26 21-08-2025 39,21806 28,10528 7,72 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:31:00 21-08-2025 39,24222 28,12694 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:26:13 21-08-2025 39,20139 28,10806 4,72 1,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:26:13 21-08-2025 39,1778 28,0767 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:25:22 21-08-2025 39,15556 28,18472 2,44 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:25:22 21-08-2025 39,1613 28,1713 8,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 17:21:16 21-08-2025 39,27194 28,09611 8,99 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:20:11 21-08-2025 39,20194 28,13806 4,39 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:20:11 21-08-2025 39,1773 28,0995 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:18:40 21-08-2025 39,19694 28,13056 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:18:40 21-08-2025 39,1742 28,0963 11,2 2,4
Çayırlı (Erzincan) 17:18:09 21-08-2025 39,87833 40,06972 7,07 2,4
YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 17:18:08 21-08-2025 39,8742 40,1108 11,3 2,5
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [25.47 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17:02:13 21-08-2025 36,52389 38,59583 16,98 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:34:26 21-08-2025 39,21861 28,1525 6,65 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:34:25 21-08-2025 39,1948 28,125 11,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:33:08 21-08-2025 39,18167 28,18222 0,14 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:27:54 21-08-2025 39,22028 28,20333 3,99 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:27:53 21-08-2025 39,2065 28,1677 11,1 1,8
Kale (Malatya) 16:25:29 21-08-2025 38,35694 38,75194 10,81 2,1
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 16:25:28 21-08-2025 38,3732 38,7665 6,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:16:10 21-08-2025 39,23639 28,13306 10,34 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:16:10 21-08-2025 39,2412 28,1048 10,2 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 16:13:47 21-08-2025 37,56167 37,28389 7 1,8
16:12:01 21-08-2025 39,2375 28,19028 5,86 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:12:01 21-08-2025 39,223 28,173 8,3 2,6
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [15.67 km] Fethiye (Muğla) 16:02:42 21-08-2025 36,53889 28,91944 28,85 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:26 21-08-2025 39,26056 28,10194 12,06 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:02:25 21-08-2025 39,2435 28,0605 13,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:47:38 21-08-2025 39,22611 28,18389 5,46 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:47:37 21-08-2025 39,2157 28,1608 9,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:44:48 21-08-2025 39,20056 28,15917 7,01 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:44:48 21-08-2025 39,2082 28,0835 7,8 2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:42:37 21-08-2025 39,2325 28,1578 9,5 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:38 21-08-2025 39,2177 28,2352 7,6 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:36:21 21-08-2025 37,54167 37,24167 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:43 21-08-2025 39,23222 28,1925 5,28 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:33:42 21-08-2025 39,2295 28,198 14,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:31:46 21-08-2025 39,22778 28,19472 7 3,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:31:45 21-08-2025 39,2312 28,1893 9,8 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:18 21-08-2025 39,19278 28,23111 9,92 1,2
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:17 21-08-2025 39,2338 28,257 13 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:22:57 21-08-2025 39,21694 28,14417 5,35 1,4
CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) 15:22:56 21-08-2025 39,1625 27,9048 17,6 1,7
Ege Denizi - [67.35 km] Bodrum (Muğla) 15:21:06 21-08-2025 36,72472 26,59056 45,35 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:19:08 21-08-2025 39,13889 28,15139 3,42 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:19:08 21-08-2025 39,1235 28,1293 8,4 2,2
Buca (İzmir) 15:13:42 21-08-2025 38,34806 27,19444 9,42 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:07:33 21-08-2025 39,24444 28,22667 12,96 1,7
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:07:33 21-08-2025 39,243 28,211 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:15 21-08-2025 39,19333 28,1925 6,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:01:31 21-08-2025 39,22333 28,06194 7,12 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:00:11 21-08-2025 39,17389 28,15639 5,06 1,1
Yazıhan (Malatya) 14:57:06 21-08-2025 38,53944 38,03833 7,01 1,5
Ege Denizi - [74.06 km] Datça (Muğla) 14:52:10 21-08-2025 36,05778 27,19944 7,14 1,8
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.86 km] Datça (Muğla) 14:51:42 21-08-2025 36,87056 27,77389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:39:00 21-08-2025 39,215 28,18111 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:39:00 21-08-2025 39,2108 28,1598 9,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 14:26:46 21-08-2025 39,21472 28,16167 8,63 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:26:46 21-08-2025 39,1838 28,1795 10,7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 14:23:03 21-08-2025 38,1625 36,63361 7 2,7
ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:23:03 21-08-2025 38,1713 36,6522 7,7 2,7
Ege Denizi - [76.71 km] Datça (Muğla) 14:20:51 21-08-2025 36,06056 27,10611 11,25 2,5
KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) 14:17:07 21-08-2025 38,97 27,9663 8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:17:05 21-08-2025 39,15833 28,18111 7,27 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:16:23 21-08-2025 39,16806 28,15444 7 1,2
DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) 14:16:19 21-08-2025 38,7135 27,8418 19,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:13:08 21-08-2025 39,20694 28,1175 7 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:13:07 21-08-2025 39,2052 28,1217 10,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:25 21-08-2025 39,24611 28,07 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:49 21-08-2025 39,255 28,10444 6,06 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:53:35 21-08-2025 39,22444 28,18583 7 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:53:35 21-08-2025 39,1823 28,149 16 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:49:00 21-08-2025 39,20472 28,1925 7 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:48:59 21-08-2025 39,1965 28,1543 9,9 1,8
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 13:48:59 21-08-2025 36,1792 33,6317 0 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:30 21-08-2025 39,22444 28,09056 7,11 1,2
Ege Denizi 13:34:55 21-08-2025 40,15056 24,05167 15,4 3
Sındırgı (Balıkesir) 13:29:27 21-08-2025 39,18472 28,15611 7 1,7
Ege Denizi - [69.38 km] Datça (Muğla) 13:25:50 21-08-2025 36,10861 27,17694 9,1 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:25:21 21-08-2025 39,23889 28,12528 7,91 1,2
Gönen (Balıkesir) 13:23:47 21-08-2025 40,22583 27,72833 9,81 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:18:57 21-08-2025 39,24694 28,08611 6,53 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:11:02 21-08-2025 39,19417 28,14083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:22 21-08-2025 39,18028 28,15417 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:05:24 21-08-2025 39,25361 28,15056 7 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:05:22 21-08-2025 39,2352 28,1558 8,4 1,8
Ege Denizi - [77.04 km] Datça (Muğla) 13:04:41 21-08-2025 36,02361 27,22583 6,33 1,9
Simav (Kütahya) 13:03:23 21-08-2025 39,22028 28,97917 7,09 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 13:03:22 21-08-2025 39,2352 28,9873 6,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:57:45 21-08-2025 39,15167 28,20889 4,31 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:55:56 21-08-2025 39,2275 28,19167 4,69 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:55:56 21-08-2025 39,1988 28,1623 11,2 2,5
Bigadiç (Balıkesir) 12:53:59 21-08-2025 39,49222 28,16806 7,04 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:48:05 21-08-2025 39,22639 28,18306 4,33 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:48:05 21-08-2025 39,1987 28,1702 8,3 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:41:44 21-08-2025 39,1748 28,1293 12,7 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:43 21-08-2025 39,185 28,18028 6,64 2,5
Tuşba (Van) 12:35:58 21-08-2025 38,67056 43,19333 7,06 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:26:11 21-08-2025 39,1265 28,1372 13,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:25:46 21-08-2025 39,25667 28,12528 8,52 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:25:46 21-08-2025 39,251 28,097 6,3 1,2
Kırkağaç (Manisa) 12:24:40 21-08-2025 39,1325 27,85806 7 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 12:15:28 21-08-2025 39,167 28,0163 9,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 12:15:27 21-08-2025 39,20972 28,07528 9,47 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:12:12 21-08-2025 39,26806 28,00944 7 0,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:10:57 21-08-2025 39,1997 28,205 3,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:56 21-08-2025 39,19056 28,14639 2,87 1
Pütürge (Malatya) 12:10:08 21-08-2025 38,25444 38,85417 10,79 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:25 21-08-2025 39,25806 28,07333 7,77 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:09:24 21-08-2025 39,209 28,0205 7,7 2
Sındırgı (Balıkesir) 12:04:54 21-08-2025 39,24694 28,055 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:03:08 21-08-2025 39,17194 28,13833 6,6 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:03:08 21-08-2025 39,1628 28,1062 5 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:00:19 21-08-2025 39,1757 28,1143 5,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:00:17 21-08-2025 39,18806 28,16944 8,09 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:59:30 21-08-2025 39,18389 28,19056 6,19 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:59:30 21-08-2025 39,1712 28,1568 12,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:21 21-08-2025 39,22139 28,12444 6,79 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:20 21-08-2025 39,2107 28,138 8,9 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:23 21-08-2025 39,1818 28,1767 9,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:22 21-08-2025 39,21278 28,17417 10,3 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:50 21-08-2025 39,1863 28,1403 8,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:49 21-08-2025 39,21806 28,17278 10,07 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:43:48 21-08-2025 39,1867 28,0307 6,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:43:45 21-08-2025 39,27472 28,10639 8,22 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:37:38 21-08-2025 39,20028 28,16667 7 1,3
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:36:24 21-08-2025 38,0595 36,584 13,4 1,7
Gölbaşı (Adıyaman) 11:30:26 21-08-2025 37,73083 37,52889 4,87 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:28:51 21-08-2025 39,18667 28,21361 7,6 1,1
Akdeniz - [56.49 km] Fethiye (Muğla) 11:28:42 21-08-2025 36,13861 28,65194 7,04 1,3
Doğanşehir (Malatya) 11:23:38 21-08-2025 37,90944 37,76944 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 11:15:47 21-08-2025 39,25139 28,00167 13,5 1
Simav (Kütahya) 11:12:21 21-08-2025 39,25611 28,98389 7 1,1
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 11:12:21 21-08-2025 39,2098 28,9393 15,9 1,2
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 11:03:34 21-08-2025 38,4635 37,3995 29,5 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:35 21-08-2025 39,1215 28,2365 4,7 1,3
Ege Denizi - [75.46 km] Datça (Muğla) 10:53:51 21-08-2025 36,06056 27,1425 18 2,9
EGE DENIZI 10:53:47 21-08-2025 35,9908 26,9377 10,1 3,2
DAGDERE-AKHISAR (MANISA) 10:52:48 21-08-2025 39,0218 28,1468 16,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:46 21-08-2025 39,15306 28,22528 7 1,6
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 10:51:43 21-08-2025 39,0395 28,1415 15,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 10:51:42 21-08-2025 39,19139 28,155 7 1,2
Selçuklu (Konya) 10:48:33 21-08-2025 38,075 32,74861 6,96 1,3
Ege Denizi - [81.92 km] Datça (Muğla) 10:48:31 21-08-2025 36,02361 27,06611 7 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:42:45 21-08-2025 39,24028 28,19222 7 2,2
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 10:30:03 21-08-2025 39,2015 27,9427 13,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:30:02 21-08-2025 39,24139 28,02667 7 1,6
YUNANISTAN 10:20:55 21-08-2025 40,3135 24,1555 7,3 3,4
Ege Denizi 10:20:53 21-08-2025 40,36583 24,14028 12,39 3,5
Ege Denizi - [25.73 km] Bodrum (Muğla) 10:20:36 21-08-2025 37,11694 26,97278 7 1,9
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 10:15:11 21-08-2025 39,1623 28,0583 2,2 1,6
Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [03.97 km] Bandırma (Balıkesir) 10:14:04 21-08-2025 40,40417 28,02444 10,15 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:08 21-08-2025 39,20278 28,215 7 1,2
KALEMOGLU-GORDES (MANISA) 10:13:08 21-08-2025 39,0558 28,1762 27,2 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:09:59 21-08-2025 39,1952 28,1907 10 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:09:58 21-08-2025 39,21472 28,18472 8,43 1,5
Ege Denizi - [75.19 km] Datça (Muğla) 10:02:59 21-08-2025 36,07056 27,12 10,59 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:02:37 21-08-2025 39,23944 28,09083 11,9 1,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:02:36 21-08-2025 39,249 28,0033 18,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:53:11 21-08-2025 39,22194 28,15583 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:53:10 21-08-2025 39,2087 28,112 5,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:49:19 21-08-2025 39,11083 28,19806 7,19 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 09:49:18 21-08-2025 39,1193 28,056 17 1,2
Ege Denizi - [43.78 km] Bodrum (Muğla) 09:45:52 21-08-2025 36,74389 26,88667 10,01 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:39:46 21-08-2025 39,21389 28,18972 7 1,2
Saimbeyli (Adana) 09:39:44 21-08-2025 37,77472 36,23333 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:54 21-08-2025 39,17083 28,15222 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:35:53 21-08-2025 39,1603 28,1985 13,9 1,6
Ege Denizi - [79.81 km] Datça (Muğla) 09:32:48 21-08-2025 36,08611 26,9725 9,49 2,6
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:31:15 21-08-2025 39,0985 28,2595 5,2 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:31:14 21-08-2025 39,15028 28,21056 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:30:49 21-08-2025 39,194 28,0778 18,3 1,6
Ege Denizi - [31.88 km] Didim (Aydın) 09:28:45 21-08-2025 37,28556 26,89889 7 2
Tavas (Denizli) 09:25:00 21-08-2025 37,35361 29,13611 13,62 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:24:10 21-08-2025 39,16806 28,19333 6,43 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:24:10 21-08-2025 39,1768 28,1787 14,8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:19:52 21-08-2025 39,20722 28,13306 6,63 2,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:19:51 21-08-2025 39,1833 28,04 10,3 2,3
Ege Denizi - [74.67 km] Datça (Muğla) 09:10:00 21-08-2025 36,10722 27,04056 11,02 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:04:39 21-08-2025 39,16111 28,19333 8,52 1,6
Şabanözü (Çankırı) 09:04:17 21-08-2025 40,51694 33,39889 9,17 2,6
CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) 09:04:17 21-08-2025 40,507 33,4047 7,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:19 21-08-2025 39,15194 28,195 8,77 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:03:16 21-08-2025 39,2035 28,0382 14,8 2
Ege Denizi - [78.28 km] Datça (Muğla) 09:00:09 21-08-2025 36,03889 27,125 6,65 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:57:44 21-08-2025 39,28028 28,15833 7 3,4
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:43 21-08-2025 39,2537 28,1305 9,5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:43:41 21-08-2025 39,21833 28,19417 6,98 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:15 21-08-2025 39,2225 28,04722 6,97 3,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:14 21-08-2025 39,2223 28,0582 9,5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:08 21-08-2025 39,19306 28,18778 6,99 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:15 21-08-2025 39,15444 28,24361 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:21 21-08-2025 39,20944 28,16389 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:19:01 21-08-2025 39,2 28,12694 7 1,3
Ege Denizi - [78.61 km] Datça (Muğla) 08:18:09 21-08-2025 36,08222 27,00639 7,89 2,2
Datça (Muğla) 08:11:59 21-08-2025 36,76972 27,78972 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:07:31 21-08-2025 39,23361 28,20667 6,99 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:07:31 21-08-2025 39,1998 28,1963 7,7 2,5
Ege Denizi - [82.02 km] Datça (Muğla) 08:06:58 21-08-2025 36,07111 26,95583 10,11 2,2
Ege Denizi - [77.65 km] Datça (Muğla) 08:00:38 21-08-2025 36,08778 27,01583 9,86 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:00 21-08-2025 39,19417 28,18611 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:59:00 21-08-2025 39,1615 28,1712 8,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 07:57:04 21-08-2025 39,19194 28,18444 5,49 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:57:04 21-08-2025 39,181 28,1638 8,6 2,2
Ege Denizi - [79.25 km] Datça (Muğla) 07:39:57 21-08-2025 36,07694 27,00333 14,38 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:38:48 21-08-2025 39,2 28,1875 7,01 1,2
Horasan (Erzurum) 07:23:50 21-08-2025 40,17028 42,07389 6,91 2
GEREK-HORASAN (ERZURUM) 07:23:49 21-08-2025 40,1532 42,0857 5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 07:11:29 21-08-2025 39,17722 28,16556 7,15 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:11:28 21-08-2025 39,1575 28,1587 12,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 07:05:58 21-08-2025 39,19139 28,15806 6,06 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:05:58 21-08-2025 39,1653 28,1247 10,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:55:59 21-08-2025 39,21889 28,09167 5,7 2,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:55:59 21-08-2025 39,2205 28,076 13,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:54:59 21-08-2025 39,20556 28,11917 6,74 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:54:58 21-08-2025 39,1738 28,1132 14,7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:48 21-08-2025 39,21833 28,09083 5,57 2,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:46:48 21-08-2025 39,2127 28,0583 14 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:46:01 21-08-2025 39,24194 28,14222 10,31 2
Sındırgı (Balıkesir) 06:43:10 21-08-2025 39,21833 28,15639 4,93 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:43:10 21-08-2025 39,213 28,1658 9,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:36 21-08-2025 39,20889 28,20694 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:36 21-08-2025 39,1938 28,2288 10,8 1,8
Gördes (Manisa) 06:30:51 21-08-2025 39,05 28,24 8,09 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:27:21 21-08-2025 39,20944 28,12 6,12 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:27:21 21-08-2025 39,1713 28,115 14,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:22:23 21-08-2025 39,22833 28,17111 5,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:18:35 21-08-2025 39,21167 28,07444 7 0,7
Akhisar (Manisa) 06:17:21 21-08-2025 39,20944 27,99 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 06:16:32 21-08-2025 39,205 28,0925 6,87 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:06:08 21-08-2025 39,1627 28,0855 12,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 06:06:07 21-08-2025 39,21861 28,11972 5,61 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:03:08 21-08-2025 39,26028 28,09778 7,1 3,4
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:03:07 21-08-2025 39,251 28,0732 15,1 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:00:59 21-08-2025 39,2075 28,20583 7 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:00:59 21-08-2025 39,205 28,19 11,2 3
Sındırgı (Balıkesir) 05:55:20 21-08-2025 39,21417 28,04778 6,23 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:55:20 21-08-2025 39,199 28,0373 5 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:45:30 21-08-2025 39,20833 28,12639 6,28 1,1
Gördes (Manisa) 05:42:41 21-08-2025 38,86972 28,13028 6,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:05 21-08-2025 39,21667 28,20889 6,96 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:37:31 21-08-2025 39,23139 28,12417 6,97 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:37:31 21-08-2025 39,1893 28,1047 11,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:31:03 21-08-2025 39,21472 28,11 7,43 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:59 21-08-2025 39,20056 28,12306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:26:25 21-08-2025 39,18444 28,215 7,12 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:23:05 21-08-2025 39,20528 28,13444 7,01 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:21:29 21-08-2025 39,17333 28,12667 6,98 0,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:17:43 21-08-2025 39,1698 28,0958 11,7 1,7
SALIHLI (MANISA) 05:16:40 21-08-2025 38,4783 28,1363 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:54 21-08-2025 39,23639 28,06833 6,99 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:15:54 21-08-2025 39,2002 28,0317 12,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:15:07 21-08-2025 39,25972 28,09639 7,87 1,5
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 05:15:07 21-08-2025 39,1358 27,9747 26,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:24 21-08-2025 39,20222 28,13083 6,99 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:24 21-08-2025 39,1703 28,1025 9,3 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:12:03 21-08-2025 39,1832 28,1122 9,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:12:02 21-08-2025 39,20306 28,1275 5,19 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:10:25 21-08-2025 39,20778 28,12361 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:28 21-08-2025 39,23917 28,19917 7,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:49 21-08-2025 39,22194 28,12472 6,99 1,1
Pütürge (Malatya) 05:05:40 21-08-2025 38,22833 38,70472 7,07 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 05:03:54 21-08-2025 39,20417 28,12778 7 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:03:53 21-08-2025 39,1832 28,1093 10 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:02:19 21-08-2025 39,19472 28,14917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:00:38 21-08-2025 39,20722 28,19889 7 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:00:37 21-08-2025 39,2 28,1828 8,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:57:55 21-08-2025 39,20944 28,1225 6,99 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:57:54 21-08-2025 39,1973 28,1083 8,8 2,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:53:15 21-08-2025 39,1647 28,1258 4,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:51:34 21-08-2025 39,2175 28,1275 7,68 3,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:51:33 21-08-2025 39,207 28,1063 13,5 4
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:27 21-08-2025 39,23722 28,20278 7 2,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:42:27 21-08-2025 39,2373 28,1967 12 3
Göksun (Kahramanmaraş) 04:37:47 21-08-2025 38,18528 36,4025 7 1,9
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:37:44 21-08-2025 38,1138 36,6405 1,2 2,6
Pütürge (Malatya) 04:20:01 21-08-2025 38,23056 38,70194 7,01 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:15:09 21-08-2025 39,18306 28,16528 7,07 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:15:09 21-08-2025 39,1407 28,1255 12,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:13:55 21-08-2025 39,25083 28,08472 6,99 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:13:55 21-08-2025 39,2007 28,038 5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:11 21-08-2025 39,19917 28,1075 6,98 1
Yeşilyurt (Malatya) 04:10:00 21-08-2025 38,26389 38,18944 6,91 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:04:34 21-08-2025 39,23361 28,06833 6,25 1,1
Merkez (Çorum) 04:03:47 21-08-2025 40,37639 35,18694 7,03 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:45 21-08-2025 39,17889 28,20889 7,09 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:43:12 21-08-2025 39,25667 28,06444 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 03:42:12 21-08-2025 38,11028 38,51972 7,06 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:41:17 21-08-2025 39,21028 28,15528 7,46 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:41:17 21-08-2025 39,1917 28,1482 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:39:42 21-08-2025 39,24306 28,05083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:35:58 21-08-2025 39,18806 28,21944 8,68 1,2
Battalgazi (Malatya) 03:35:55 21-08-2025 38,15333 38,49083 7 1,2
Refahiye (Erzincan) 03:32:49 21-08-2025 39,99361 38,83889 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:59 21-08-2025 39,2275 28,17889 6,08 1,3
Yüreğir (Adana) 03:22:08 21-08-2025 36,76639 35,16806 7,83 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:21:25 21-08-2025 39,21361 28,10528 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:21:24 21-08-2025 39,2265 28,1103 5,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:20:54 21-08-2025 39,18806 28,21917 7,59 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:20:54 21-08-2025 39,176 28,1967 10 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:18:08 21-08-2025 39,18667 28,21889 9,75 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:18:08 21-08-2025 39,1773 28,214 16,9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:17:16 21-08-2025 39,2275 28,075 7,82 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:17:16 21-08-2025 39,2047 28,05 7,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 03:13:25 21-08-2025 39,24361 28,12583 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:11:06 21-08-2025 39,21944 28,1725 8,96 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:09:45 21-08-2025 39,25306 28,08361 5,47 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:41 21-08-2025 39,21917 28,07556 7,04 1,1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 03:08:41 21-08-2025 39,1437 28,026 12,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:47 21-08-2025 39,16667 28,16722 8,77 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:23 21-08-2025 39,17556 28,18722 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:02:58 21-08-2025 39,18639 28,13139 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:38:55 21-08-2025 39,21972 28,17111 8,47 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:30 21-08-2025 39,17194 28,21444 6,18 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:29:01 21-08-2025 39,1725 28,21972 6,93 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:40 21-08-2025 39,1775 28,08583 6,89 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 02:27:40 21-08-2025 39,1237 28,0567 16,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:20 21-08-2025 39,23167 28,10139 7,32 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:07 21-08-2025 39,20722 28,11833 6,08 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:17:24 21-08-2025 39,19278 28,15944 6,47 0,8
Bigadiç (Balıkesir) 02:13:27 21-08-2025 39,35361 28,13611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:10:21 21-08-2025 39,17194 28,14944 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:08:29 21-08-2025 39,22694 28,07611 7,8 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:48 21-08-2025 39,2075 28,18861 7 1,1
Yığılca (Düzce) 02:03:28 21-08-2025 40,81889 31,51028 8,77 1,1
Merkez (Elazığ) 02:02:06 21-08-2025 38,58639 39,55306 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:52:40 21-08-2025 39,19139 28,15778 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:07 21-08-2025 39,23889 28,12472 6,97 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:40:58 21-08-2025 39,19417 28,2175 6,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:49 21-08-2025 39,24667 28,07611 7,23 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:49 21-08-2025 39,2357 28,0515 10 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:53 21-08-2025 39,25389 28,10917 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:25 21-08-2025 39,18778 28,15139 5,04 1,1
Sulusaray (Tokat) 01:31:17 21-08-2025 40,08 36,01528 7,04 3,4
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 01:31:16 21-08-2025 40,0685 36,0303 5 3,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:26:02 21-08-2025 39,18389 28,22611 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:15 21-08-2025 39,28444 28,15639 7 2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:15 21-08-2025 39,2838 28,1543 10,6 2
Sulusaray (Tokat) 01:24:03 21-08-2025 40,08222 36,01694 7,02 4
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 01:24:02 21-08-2025 40,0582 36,0308 5 4,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:32 21-08-2025 39,20111 28,09139 6,95 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 01:22:31 21-08-2025 39,1568 28,064 5,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:52 21-08-2025 39,27556 28,13861 6,99 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:10:53 21-08-2025 39,2275 28,13889 6,98 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:10:53 21-08-2025 39,1952 28,1288 11,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:49 21-08-2025 39,27639 28,11694 6,98 2,4
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:48 21-08-2025 39,28 28,0985 12,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:00 21-08-2025 39,25528 28,07611 6,27 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:41 21-08-2025 39,1973 28,0632 9,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:40 21-08-2025 39,25139 28,07222 7,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:03 21-08-2025 39,2 28,20833 7,35 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:02 21-08-2025 39,1888 28,176 11,1 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:57:05 21-08-2025 39,1615 28,1922 9,7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:20 21-08-2025 39,1832 28,2222 14,7 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:45:19 21-08-2025 39,1753 28,1732 15,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:01 21-08-2025 39,22194 28,06139 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 00:43:01 21-08-2025 38,16972 37,94194 6,72 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:42:59 21-08-2025 39,2282 28,138 8,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:38:17 21-08-2025 39,22222 28,07917 5,21 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:16 21-08-2025 39,1957 28,0962 10,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:26:10 21-08-2025 39,21833 28,16806 7,7 2,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:26:09 21-08-2025 39,2092 28,1337 7,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:24:17 21-08-2025 39,21722 28,05083 7 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:16 21-08-2025 39,2157 28,086 8,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:20:32 21-08-2025 39,15389 28,18444 6,91 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:49 21-08-2025 39,22833 27,99389 7 1,7
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 00:19:49 21-08-2025 39,2237 27,9817 12,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:12:03 21-08-2025 39,18917 28,15056 6,99 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:12:02 21-08-2025 39,1832 28,1522 11,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:11:03 21-08-2025 39,21028 28,1625 7,21 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:11:03 21-08-2025 39,1985 28,1763 11,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:03:04 21-08-2025 39,22167 28,18194 7 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:03 21-08-2025 39,19 28,165 13,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:59:14 20-08-2025 39,24222 28,10083 7 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:14 20-08-2025 39,2292 28,157 9,8 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:23 20-08-2025 39,20889 28,18972 7 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:22 20-08-2025 39,1585 28,2247 8,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:22 20-08-2025 39,20611 28,17306 10,05 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:22 20-08-2025 39,1805 28,1703 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:45:08 20-08-2025 39,27528 28,12083 9,48 1,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:07 20-08-2025 39,2603 28,1732 21,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:37 20-08-2025 39,22028 28,16917 7 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:37 20-08-2025 39,213 28,17 10,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:39:01 20-08-2025 39,23556 28,17333 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:39:01 20-08-2025 39,2132 28,1508 7,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:38:07 20-08-2025 39,25861 28,17889 7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:34:32 20-08-2025 39,25472 28,05778 7 1,4
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 23:34:32 20-08-2025 39,1878 27,9853 10,2 1,6
