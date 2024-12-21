Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Aralık 2024

21 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 04:35:48 21-12-2024 40,0965 24,8123 9,4 3,1
Akçadağ (Malatya) 04:25:02 21-12-2024 38,27361 37,76806 7 1,1
Hekimhan (Malatya) 04:14:36 21-12-2024 38,66861 37,98944 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 04:05:52 21-12-2024 38,1075 38,51417 6,95 0,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:53:39 21-12-2024 38,21778 37,22472 7 1
KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:53:36 21-12-2024 38,1793 37,074 16,3 1,1
Pütürge (Malatya) 03:41:25 21-12-2024 38,18389 38,61833 7 0,9
Karadeniz - [10.79 km] Araklı (Trabzon) 03:32:13 21-12-2024 41,05333 40,04167 10,53 2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:28:02 21-12-2024 38,07694 37,20472 7 1
YUVA-GURUN (SIVAS) 03:23:33 21-12-2024 38,8123 37,4115 9,6 1,7
Gürün (Sivas) 03:23:31 21-12-2024 38,86889 37,38472 5,32 1,6
Akçadağ (Malatya) 03:08:03 21-12-2024 38,27583 37,78972 8,41 1,3
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:08:02 21-12-2024 38,2503 37,7965 15,8 1,1
Pütürge (Malatya) 03:05:28 21-12-2024 38,19417 38,61917 15,62 1,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 03:04:32 21-12-2024 38,202 38,6333 7 1,7
Akçadağ (Malatya) 03:03:35 21-12-2024 38,39889 37,92722 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:00:28 21-12-2024 38,27722 37,28889 6,94 1,4
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:00:27 21-12-2024 38,237 37,4103 21,4 1,1
Dikili (İzmir) 02:14:20 21-12-2024 39,14972 26,89222 8,76 1,8
GOKCEAGIL-DIKILI (IZMIR) 02:14:20 21-12-2024 39,155 26,8742 9,6 2
Aliağa (İzmir) 02:10:09 21-12-2024 38,905 27,05111 7,39 1,4
ERMENISTAN 02:08:01 21-12-2024 39,9815 45,6125 5 2,9
Kelbecer (Azerbaycan) - [108.75 km] Aralık (Iğdır) 02:07:54 21-12-2024 39,9375 45,85472 7 2,7
Pütürge (Malatya) 02:03:55 21-12-2024 38,27889 38,73333 10,37 1,8
SARIOT-KALE (MALATYA) 02:03:55 21-12-2024 38,3083 38,7483 21,9 1,8
ERMENISTAN 02:01:55 21-12-2024 39,859 45,7235 5 4,5
Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır) 02:01:49 21-12-2024 39,86611 45,92028 7 4,5
Akçadağ (Malatya) 01:57:07 21-12-2024 38,29333 37,7975 9,26 2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 01:57:06 21-12-2024 38,293 37,799 1,8 2
Simav (Kütahya) 01:41:29 21-12-2024 39,24583 28,72556 7 0,8
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:41:19 21-12-2024 38,2107 37,6857 16,8 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 01:16:14 21-12-2024 38,32194 38,24111 7 0,9
Sumbas (Osmaniye) 01:08:04 21-12-2024 37,60083 36,11889 7 1,2
Merkez (Bingöl) 00:45:33 21-12-2024 38,85806 40,47333 8,85 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:31:16 21-12-2024 38,25639 37,0675 11,37 1,5
KARAHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:31:15 21-12-2024 38,2633 37,0902 2,5 1,8
Pamukkale (Denizli) 00:07:15 21-12-2024 37,87528 29,19361 7,34 1,3
CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) 00:06:35 21-12-2024 40,2143 31,8507 5,6 2,1
Beypazarı (Ankara) 00:06:34 21-12-2024 40,15667 31,8675 7 2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 23:45:57 20-12-2024 37,1427 27,8812 11,9 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:21:30 20-12-2024 38,04139 37,68944 7 1,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:21:30 20-12-2024 38,0372 37,7018 10,5 1,2
Dikili (İzmir) 22:55:00 20-12-2024 39,14667 26,88194 7 2,1
KIRATLI-DIKILI (IZMIR) 22:55:00 20-12-2024 39,1665 26,8492 6,7 2,3
Dikili (İzmir) 22:50:14 20-12-2024 39,14639 26,865 11,2 2,8
KABAKUM-DIKILI (IZMIR) 22:50:14 20-12-2024 39,1392 26,882 12,3 3
Sincik (Adıyaman) 22:44:31 20-12-2024 38,12222 38,49778 7,01 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:44:31 20-12-2024 38,154 38,503 2,3 1,8
YUNANISTAN 22:33:20 20-12-2024 40,439 23,3837 5,4 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:31:02 20-12-2024 38,18306 36,51889 6,96 1,3
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:31:02 20-12-2024 38,1445 36,5985 2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:00:30 20-12-2024 38,15361 38,075 7 1
Battalgazi (Malatya) 19:53:52 20-12-2024 38,16 38,58222 13,97 1,5
ULUKOY-(MALATYA) 19:53:52 20-12-2024 38,1737 38,5527 8,3 1,5
Şuhut (Afyonkarahisar) 19:42:04 20-12-2024 38,30306 30,57111 14,31 1,3
AKCIN-DINAR (AFYONKARAHISAR) 19:42:03 20-12-2024 38,2565 30,5547 8,6 1,5
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) 19:27:56 20-12-2024 39,3987 44,4775 12,7 2,4
Maku, West Azarbaijan (İran) - [11.88 km] Doğubayazıt (Ağrı) 19:27:55 20-12-2024 39,44333 44,54111 6,89 1,9
Buharkent (Aydın) 19:18:09 20-12-2024 37,935 28,81833 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 19:03:04 20-12-2024 37,90694 36,34778 7,04 1,6
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:03:04 20-12-2024 37,9137 36,4107 12,3 1,5
Menemen (İzmir) 18:48:18 20-12-2024 38,55611 27,08722 7,04 1,4
YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) 18:48:16 20-12-2024 38,5367 27,114 16,6 1,5
Sivrice (Elazığ) 18:45:24 20-12-2024 38,42722 39,28889 7,09 0,9
Pamukkale (Denizli) 18:34:16 20-12-2024 37,89028 29,25333 7 1,2
AKDENIZ 18:08:03 20-12-2024 35,612 27,2773 8,7 2,5
Ege Denizi - [129.01 km] Datça (Muğla) 18:07:59 20-12-2024 35,58639 27,01306 10,09 2,3
Menemen (İzmir) 18:00:59 20-12-2024 38,56139 27,09306 17,41 1,9
YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) 18:00:58 20-12-2024 38,5905 27,1052 17 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:51:02 20-12-2024 38,29111 38,19917 6,98 1,6
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 17:51:01 20-12-2024 38,2675 38,1918 6,4 1,5
Tire (İzmir) 17:17:43 20-12-2024 38,09278 27,5225 7 1,1
Pamukkale (Denizli) 16:39:34 20-12-2024 37,74167 29,19139 7 1,3
Yenice (Çanakkale) 16:22:40 20-12-2024 39,74361 27,15972 7 1,1
OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 16:08:13 20-12-2024 39,8387 39,938 9,2 1,9
Çayırlı (Erzincan) 16:08:12 20-12-2024 39,82556 39,94056 6,95 1,6
Dicle (Diyarbakır) 16:02:05 20-12-2024 38,31917 40,27278 6,99 1,7
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 16:02:03 20-12-2024 38,5492 40,4203 3,7 2
Bala (Ankara) 15:55:10 20-12-2024 39,48639 33,125 6,85 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 15:14:21 20-12-2024 38,03417 37,55583 7 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:14:20 20-12-2024 38,027 37,5715 9,1 1,8
Merkez (Çorum) 14:55:57 20-12-2024 40,52639 35,10417 7 0,8
UCOLUK-GULNAR (MERSIN) 14:55:53 20-12-2024 36,4183 33,4007 5 1,3
Ege Denizi - [48.22 km] Karaburun (İzmir) 14:42:03 20-12-2024 39,00611 26,07389 7 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 14:42:02 20-12-2024 38,9862 26,1235 26,1 1,9
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 14:07:13 20-12-2024 40,63972 27,60722 7 1,6
MARMARA DENIZI 14:07:12 20-12-2024 40,6193 27,6347 6,8 1,5
Yazıhan (Malatya) 14:01:00 20-12-2024 38,55611 38,04028 7,08 1,7
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 14:00:59 20-12-2024 38,5563 37,9813 21,5 1,7
Yazıhan (Malatya) 14:00:31 20-12-2024 38,53667 38,25028 7 1,4
KOS ADASI (AKDENIZ) 13:50:52 20-12-2024 36,6618 26,9697 119 2,6
Ege Denizi - [58.60 km] Datça (Muğla) 13:50:51 20-12-2024 36,39639 26,90694 45,59 2,4
Pütürge (Malatya) 13:47:45 20-12-2024 38,23056 38,65694 7,05 0,9
Merkez (Adıyaman) 13:46:11 20-12-2024 37,95639 38,29556 6,73 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 13:26:32 20-12-2024 39,63889 27,83583 7 1,1
YAREN-IVRINDI (BALIKESIR) 13:26:28 20-12-2024 39,5655 27,6093 20,7 1,4
Sincik (Adıyaman) 13:26:10 20-12-2024 38,13806 38,43389 7 0,8
Yunusemre (Manisa) 13:11:14 20-12-2024 38,785 27,36889 7,13 1,3
ORENCIK-(MANISA) 13:11:13 20-12-2024 38,8413 27,3525 20,5 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:24 20-12-2024 39,47417 28,18 6,99 2,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:50:23 20-12-2024 39,4932 28,1513 2,3 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:49:08 20-12-2024 38,35194 37,40667 7 1,9
Palu (Elazığ) 12:49:03 20-12-2024 38,64222 39,90028 18,28 1,2
UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.20 12:49:08) 12:49:03 20-12-2024 38,661 39,8732 19,8 1,5
Sincik (Adıyaman) 12:43:09 20-12-2024 38,11556 38,48333 7 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 12:43:09 20-12-2024 38,1488 38,4595 14,6 1,6
Merkez (Kırşehir) 12:33:44 20-12-2024 39,26639 34,13639 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 12:29:36 20-12-2024 38,26194 38,08139 7 2,1
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 12:29:36 20-12-2024 38,3037 38,0922 0 1,3
Seydişehir (Konya) 12:25:09 20-12-2024 37,30278 31,85694 6,98 1,2
CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) 12:25:07 20-12-2024 37,2695 31,9838 0 1,5
Güney (Denizli) 11:46:53 20-12-2024 38,09056 29,06444 7,09 1,1
CINDERE-GUNEY (DENIZLI) 11:46:52 20-12-2024 38,0948 29,05 3,3 1,2
Çerkeş (Çankırı) 10:57:32 20-12-2024 40,80222 32,59 6,57 0,9
Soma (Manisa) 10:47:02 20-12-2024 39,29417 27,72583 7 1,6
DENIS-SOMA (MANISA) 10:47:01 20-12-2024 39,2252 27,7182 0 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:15:20 20-12-2024 37,37833 37,03861 7,26 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 10:05:08 20-12-2024 38,34167 38,14389 7 1,2
Pütürge (Malatya) 08:45:14 20-12-2024 38,23278 38,65667 7,53 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:31:12 20-12-2024 38,26833 38,15556 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 08:08:02 20-12-2024 38,15694 38,5225 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 08:05:28 20-12-2024 39,36222 28,26861 9,45 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:54:00 20-12-2024 38,24083 38,05806 10,97 1,7
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 07:53:59 20-12-2024 38,2287 38,0527 10,5 1,7
Tuşba (Van) 07:51:17 20-12-2024 38,75111 43,37194 6,99 1,6
Pütürge (Malatya) 07:11:54 20-12-2024 38,24722 38,74167 10,39 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 07:11:54 20-12-2024 38,2577 38,7593 6,5 1,9
Pütürge (Malatya) 06:52:44 20-12-2024 38,21611 38,70778 7,06 0,9
Merkez (Bolu) 06:52:37 20-12-2024 40,82722 31,85889 11,49 1,2
Pütürge (Malatya) 06:49:25 20-12-2024 38,23278 38,59222 13,17 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:34:51 20-12-2024 38,22361 38,06056 16,18 1,3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 06:34:51 20-12-2024 38,2287 37,9897 17,9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:23:59 20-12-2024 38,22417 38,11306 7 0,9
Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla) 06:17:37 20-12-2024 36,87583 26,55694 8,86 1,5
Aladağ (Adana) 06:02:32 20-12-2024 37,6575 35,37194 7 1,6
Bucak (Burdur) 05:52:10 20-12-2024 37,51528 30,55833 7,01 1,4
ALKAYA-BUCAK (BURDUR) 05:52:10 20-12-2024 37,5415 30,5452 5 1,6
Torbalı (İzmir) 05:47:23 20-12-2024 38,135 27,32556 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 05:44:40 20-12-2024 38,42667 39,22667 7 2,5
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 05:44:39 20-12-2024 38,4495 39,2325 5,5 2,5
Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya) 05:37:53 20-12-2024 36,14278 31,33583 16,3 1,9
AKDENIZ 05:37:53 20-12-2024 36,1427 31,2937 11,2 2,2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.66 km] Urla (İzmir) 05:33:07 20-12-2024 38,41833 26,64861 6,98 1,5
Şaphane (Kütahya) 05:21:17 20-12-2024 38,85778 29,13278 6,51 1,1
Elmalı (Antalya) 05:19:33 20-12-2024 36,6425 30,04056 7 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 04:35:48 21-12-2024 40,0965 24,8123 9,4 3,1
Akçadağ (Malatya) 04:25:02 21-12-2024 38,27361 37,76806 7 1,1
Hekimhan (Malatya) 04:14:36 21-12-2024 38,66861 37,98944 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 04:05:52 21-12-2024 38,1075 38,51417 6,95 0,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:53:39 21-12-2024 38,21778 37,22472 7 1
KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:53:36 21-12-2024 38,1793 37,074 16,3 1,1
Pütürge (Malatya) 03:41:25 21-12-2024 38,18389 38,61833 7 0,9
Karadeniz - [10.79 km] Araklı (Trabzon) 03:32:13 21-12-2024 41,05333 40,04167 10,53 2
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:28:02 21-12-2024 38,07694 37,20472 7 1
YUVA-GURUN (SIVAS) 03:23:33 21-12-2024 38,8123 37,4115 9,6 1,7
Gürün (Sivas) 03:23:31 21-12-2024 38,86889 37,38472 5,32 1,6
Akçadağ (Malatya) 03:08:03 21-12-2024 38,27583 37,78972 8,41 1,3
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:08:02 21-12-2024 38,2503 37,7965 15,8 1,1
Pütürge (Malatya) 03:05:28 21-12-2024 38,19417 38,61917 15,62 1,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 03:04:32 21-12-2024 38,202 38,6333 7 1,7
Akçadağ (Malatya) 03:03:35 21-12-2024 38,39889 37,92722 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:00:28 21-12-2024 38,27722 37,28889 6,94 1,4
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:00:27 21-12-2024 38,237 37,4103 21,4 1,1
Dikili (İzmir) 02:14:20 21-12-2024 39,14972 26,89222 8,76 1,8
GOKCEAGIL-DIKILI (IZMIR) 02:14:20 21-12-2024 39,155 26,8742 9,6 2
Aliağa (İzmir) 02:10:09 21-12-2024 38,905 27,05111 7,39 1,4
ERMENISTAN 02:08:01 21-12-2024 39,9815 45,6125 5 2,9
Kelbecer (Azerbaycan) - [108.75 km] Aralık (Iğdır) 02:07:54 21-12-2024 39,9375 45,85472 7 2,7
Pütürge (Malatya) 02:03:55 21-12-2024 38,27889 38,73333 10,37 1,8
SARIOT-KALE (MALATYA) 02:03:55 21-12-2024 38,3083 38,7483 21,9 1,8
ERMENISTAN 02:01:55 21-12-2024 39,859 45,7235 5 4,5
Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır) 02:01:49 21-12-2024 39,86611 45,92028 7 4,5
Akçadağ (Malatya) 01:57:07 21-12-2024 38,29333 37,7975 9,26 2
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 01:57:06 21-12-2024 38,293 37,799 1,8 2
Simav (Kütahya) 01:41:29 21-12-2024 39,24583 28,72556 7 0,8
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:41:19 21-12-2024 38,2107 37,6857 16,8 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 01:16:14 21-12-2024 38,32194 38,24111 7 0,9
Sumbas (Osmaniye) 01:08:04 21-12-2024 37,60083 36,11889 7 1,2
Merkez (Bingöl) 00:45:33 21-12-2024 38,85806 40,47333 8,85 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:31:16 21-12-2024 38,25639 37,0675 11,37 1,5
KARAHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:31:15 21-12-2024 38,2633 37,0902 2,5 1,8
Pamukkale (Denizli) 00:07:15 21-12-2024 37,87528 29,19361 7,34 1,3
CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) 00:06:35 21-12-2024 40,2143 31,8507 5,6 2,1
Beypazarı (Ankara) 00:06:34 21-12-2024 40,15667 31,8675 7 2
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 23:45:57 20-12-2024 37,1427 27,8812 11,9 1,4
Doğanşehir (Malatya) 23:21:30 20-12-2024 38,04139 37,68944 7 1,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:21:30 20-12-2024 38,0372 37,7018 10,5 1,2
Dikili (İzmir) 22:55:00 20-12-2024 39,14667 26,88194 7 2,1
KIRATLI-DIKILI (IZMIR) 22:55:00 20-12-2024 39,1665 26,8492 6,7 2,3
Dikili (İzmir) 22:50:14 20-12-2024 39,14639 26,865 11,2 2,8
KABAKUM-DIKILI (IZMIR) 22:50:14 20-12-2024 39,1392 26,882 12,3 3
Sincik (Adıyaman) 22:44:31 20-12-2024 38,12222 38,49778 7,01 1,8
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:44:31 20-12-2024 38,154 38,503 2,3 1,8
YUNANISTAN 22:33:20 20-12-2024 40,439 23,3837 5,4 2,7
Göksun (Kahramanmaraş) 21:31:02 20-12-2024 38,18306 36,51889 6,96 1,3
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:31:02 20-12-2024 38,1445 36,5985 2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:00:30 20-12-2024 38,15361 38,075 7 1
Battalgazi (Malatya) 19:53:52 20-12-2024 38,16 38,58222 13,97 1,5
ULUKOY-(MALATYA) 19:53:52 20-12-2024 38,1737 38,5527 8,3 1,5
Şuhut (Afyonkarahisar) 19:42:04 20-12-2024 38,30306 30,57111 14,31 1,3
AKCIN-DINAR (AFYONKARAHISAR) 19:42:03 20-12-2024 38,2565 30,5547 8,6 1,5
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) 19:27:56 20-12-2024 39,3987 44,4775 12,7 2,4
Maku, West Azarbaijan (İran) - [11.88 km] Doğubayazıt (Ağrı) 19:27:55 20-12-2024 39,44333 44,54111 6,89 1,9
Buharkent (Aydın) 19:18:09 20-12-2024 37,935 28,81833 7 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 19:03:04 20-12-2024 37,90694 36,34778 7,04 1,6
BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:03:04 20-12-2024 37,9137 36,4107 12,3 1,5
Menemen (İzmir) 18:48:18 20-12-2024 38,55611 27,08722 7,04 1,4
YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR) 18:48:16 20-12-2024 38,5367 27,114 16,6 1,5
Sivrice (Elazığ) 18:45:24 20-12-2024 38,42722 39,28889 7,09 0,9
Pamukkale (Denizli) 18:34:16 20-12-2024 37,89028 29,25333 7 1,2
AKDENIZ 18:08:03 20-12-2024 35,612 27,2773 8,7 2,5
Ege Denizi - [129.01 km] Datça (Muğla) 18:07:59 20-12-2024 35,58639 27,01306 10,09 2,3
Menemen (İzmir) 18:00:59 20-12-2024 38,56139 27,09306 17,41 1,9
YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) 18:00:58 20-12-2024 38,5905 27,1052 17 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:51:02 20-12-2024 38,29111 38,19917 6,98 1,6
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 17:51:01 20-12-2024 38,2675 38,1918 6,4 1,5
Tire (İzmir) 17:17:43 20-12-2024 38,09278 27,5225 7 1,1
Pamukkale (Denizli) 16:39:34 20-12-2024 37,74167 29,19139 7 1,3
Yenice (Çanakkale) 16:22:40 20-12-2024 39,74361 27,15972 7 1,1
OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN) 16:08:13 20-12-2024 39,8387 39,938 9,2 1,9
Çayırlı (Erzincan) 16:08:12 20-12-2024 39,82556 39,94056 6,95 1,6
Dicle (Diyarbakır) 16:02:05 20-12-2024 38,31917 40,27278 6,99 1,7
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) 16:02:03 20-12-2024 38,5492 40,4203 3,7 2
Bala (Ankara) 15:55:10 20-12-2024 39,48639 33,125 6,85 1,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 15:14:21 20-12-2024 38,03417 37,55583 7 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:14:20 20-12-2024 38,027 37,5715 9,1 1,8
Merkez (Çorum) 14:55:57 20-12-2024 40,52639 35,10417 7 0,8
UCOLUK-GULNAR (MERSIN) 14:55:53 20-12-2024 36,4183 33,4007 5 1,3
Ege Denizi - [48.22 km] Karaburun (İzmir) 14:42:03 20-12-2024 39,00611 26,07389 7 1,7
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 14:42:02 20-12-2024 38,9862 26,1235 26,1 1,9
Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) 14:07:13 20-12-2024 40,63972 27,60722 7 1,6
MARMARA DENIZI 14:07:12 20-12-2024 40,6193 27,6347 6,8 1,5
Yazıhan (Malatya) 14:01:00 20-12-2024 38,55611 38,04028 7,08 1,7
IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) 14:00:59 20-12-2024 38,5563 37,9813 21,5 1,7
Yazıhan (Malatya) 14:00:31 20-12-2024 38,53667 38,25028 7 1,4
KOS ADASI (AKDENIZ) 13:50:52 20-12-2024 36,6618 26,9697 119 2,6
Ege Denizi - [58.60 km] Datça (Muğla) 13:50:51 20-12-2024 36,39639 26,90694 45,59 2,4
Pütürge (Malatya) 13:47:45 20-12-2024 38,23056 38,65694 7,05 0,9
Merkez (Adıyaman) 13:46:11 20-12-2024 37,95639 38,29556 6,73 1,2
Altıeylül (Balıkesir) 13:26:32 20-12-2024 39,63889 27,83583 7 1,1
YAREN-IVRINDI (BALIKESIR) 13:26:28 20-12-2024 39,5655 27,6093 20,7 1,4
Sincik (Adıyaman) 13:26:10 20-12-2024 38,13806 38,43389 7 0,8
Yunusemre (Manisa) 13:11:14 20-12-2024 38,785 27,36889 7,13 1,3
ORENCIK-(MANISA) 13:11:13 20-12-2024 38,8413 27,3525 20,5 2
Bigadiç (Balıkesir) 12:50:24 20-12-2024 39,47417 28,18 6,99 2,1
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) 12:50:23 20-12-2024 39,4932 28,1513 2,3 2,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:49:08 20-12-2024 38,35194 37,40667 7 1,9
Palu (Elazığ) 12:49:03 20-12-2024 38,64222 39,90028 18,28 1,2
UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.20 12:49:08) 12:49:03 20-12-2024 38,661 39,8732 19,8 1,5
Sincik (Adıyaman) 12:43:09 20-12-2024 38,11556 38,48333 7 1,6
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 12:43:09 20-12-2024 38,1488 38,4595 14,6 1,6
Merkez (Kırşehir) 12:33:44 20-12-2024 39,26639 34,13639 7 0,8
Akçadağ (Malatya) 12:29:36 20-12-2024 38,26194 38,08139 7 2,1
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 12:29:36 20-12-2024 38,3037 38,0922 0 1,3
Seydişehir (Konya) 12:25:09 20-12-2024 37,30278 31,85694 6,98 1,2
CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA) 12:25:07 20-12-2024 37,2695 31,9838 0 1,5
Güney (Denizli) 11:46:53 20-12-2024 38,09056 29,06444 7,09 1,1
CINDERE-GUNEY (DENIZLI) 11:46:52 20-12-2024 38,0948 29,05 3,3 1,2
Çerkeş (Çankırı) 10:57:32 20-12-2024 40,80222 32,59 6,57 0,9
Soma (Manisa) 10:47:02 20-12-2024 39,29417 27,72583 7 1,6
DENIS-SOMA (MANISA) 10:47:01 20-12-2024 39,2252 27,7182 0 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:15:20 20-12-2024 37,37833 37,03861 7,26 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 10:05:08 20-12-2024 38,34167 38,14389 7 1,2
Pütürge (Malatya) 08:45:14 20-12-2024 38,23278 38,65667 7,53 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 08:31:12 20-12-2024 38,26833 38,15556 7 1,4
Battalgazi (Malatya) 08:08:02 20-12-2024 38,15694 38,5225 7 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 08:05:28 20-12-2024 39,36222 28,26861 9,45 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 07:54:00 20-12-2024 38,24083 38,05806 10,97 1,7
KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 07:53:59 20-12-2024 38,2287 38,0527 10,5 1,7
Tuşba (Van) 07:51:17 20-12-2024 38,75111 43,37194 6,99 1,6
Pütürge (Malatya) 07:11:54 20-12-2024 38,24722 38,74167 10,39 1,7
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 07:11:54 20-12-2024 38,2577 38,7593 6,5 1,9
Pütürge (Malatya) 06:52:44 20-12-2024 38,21611 38,70778 7,06 0,9
Merkez (Bolu) 06:52:37 20-12-2024 40,82722 31,85889 11,49 1,2
Pütürge (Malatya) 06:49:25 20-12-2024 38,23278 38,59222 13,17 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 06:34:51 20-12-2024 38,22361 38,06056 16,18 1,3
DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) 06:34:51 20-12-2024 38,2287 37,9897 17,9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 06:23:59 20-12-2024 38,22417 38,11306 7 0,9
Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla) 06:17:37 20-12-2024 36,87583 26,55694 8,86 1,5
Aladağ (Adana) 06:02:32 20-12-2024 37,6575 35,37194 7 1,6
Bucak (Burdur) 05:52:10 20-12-2024 37,51528 30,55833 7,01 1,4
ALKAYA-BUCAK (BURDUR) 05:52:10 20-12-2024 37,5415 30,5452 5 1,6
Torbalı (İzmir) 05:47:23 20-12-2024 38,135 27,32556 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 05:44:40 20-12-2024 38,42667 39,22667 7 2,5
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 05:44:39 20-12-2024 38,4495 39,2325 5,5 2,5
Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya) 05:37:53 20-12-2024 36,14278 31,33583 16,3 1,9
AKDENIZ 05:37:53 20-12-2024 36,1427 31,2937 11,2 2,2
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.66 km] Urla (İzmir) 05:33:07 20-12-2024 38,41833 26,64861 6,98 1,5
Şaphane (Kütahya) 05:21:17 20-12-2024 38,85778 29,13278 6,51 1,1
Elmalı (Antalya) 05:19:33 20-12-2024 36,6425 30,04056 7 1,3
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