Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
21 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|04:35:48 21-12-2024
|40,0965
|24,8123
|9,4
|3,1
|Akçadağ (Malatya)
|04:25:02 21-12-2024
|38,27361
|37,76806
|7
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|04:14:36 21-12-2024
|38,66861
|37,98944
|7
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|04:05:52 21-12-2024
|38,1075
|38,51417
|6,95
|0,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:53:39 21-12-2024
|38,21778
|37,22472
|7
|1
|KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:53:36 21-12-2024
|38,1793
|37,074
|16,3
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:41:25 21-12-2024
|38,18389
|38,61833
|7
|0,9
|Karadeniz - [10.79 km] Araklı (Trabzon)
|03:32:13 21-12-2024
|41,05333
|40,04167
|10,53
|2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:28:02 21-12-2024
|38,07694
|37,20472
|7
|1
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|03:23:33 21-12-2024
|38,8123
|37,4115
|9,6
|1,7
|Gürün (Sivas)
|03:23:31 21-12-2024
|38,86889
|37,38472
|5,32
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|03:08:03 21-12-2024
|38,27583
|37,78972
|8,41
|1,3
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:08:02 21-12-2024
|38,2503
|37,7965
|15,8
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:05:28 21-12-2024
|38,19417
|38,61917
|15,62
|1,3
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|03:04:32 21-12-2024
|38,202
|38,6333
|7
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|03:03:35 21-12-2024
|38,39889
|37,92722
|7
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:00:28 21-12-2024
|38,27722
|37,28889
|6,94
|1,4
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:00:27 21-12-2024
|38,237
|37,4103
|21,4
|1,1
|Dikili (İzmir)
|02:14:20 21-12-2024
|39,14972
|26,89222
|8,76
|1,8
|GOKCEAGIL-DIKILI (IZMIR)
|02:14:20 21-12-2024
|39,155
|26,8742
|9,6
|2
|Aliağa (İzmir)
|02:10:09 21-12-2024
|38,905
|27,05111
|7,39
|1,4
|ERMENISTAN
|02:08:01 21-12-2024
|39,9815
|45,6125
|5
|2,9
|Kelbecer (Azerbaycan) - [108.75 km] Aralık (Iğdır)
|02:07:54 21-12-2024
|39,9375
|45,85472
|7
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|02:03:55 21-12-2024
|38,27889
|38,73333
|10,37
|1,8
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|02:03:55 21-12-2024
|38,3083
|38,7483
|21,9
|1,8
|ERMENISTAN
|02:01:55 21-12-2024
|39,859
|45,7235
|5
|4,5
|Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır)
|02:01:49 21-12-2024
|39,86611
|45,92028
|7
|4,5
|Akçadağ (Malatya)
|01:57:07 21-12-2024
|38,29333
|37,7975
|9,26
|2
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|01:57:06 21-12-2024
|38,293
|37,799
|1,8
|2
|Simav (Kütahya)
|01:41:29 21-12-2024
|39,24583
|28,72556
|7
|0,8
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:41:19 21-12-2024
|38,2107
|37,6857
|16,8
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:16:14 21-12-2024
|38,32194
|38,24111
|7
|0,9
|Sumbas (Osmaniye)
|01:08:04 21-12-2024
|37,60083
|36,11889
|7
|1,2
|Merkez (Bingöl)
|00:45:33 21-12-2024
|38,85806
|40,47333
|8,85
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:31:16 21-12-2024
|38,25639
|37,0675
|11,37
|1,5
|KARAHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:31:15 21-12-2024
|38,2633
|37,0902
|2,5
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|00:07:15 21-12-2024
|37,87528
|29,19361
|7,34
|1,3
|CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)
|00:06:35 21-12-2024
|40,2143
|31,8507
|5,6
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|00:06:34 21-12-2024
|40,15667
|31,8675
|7
|2
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|23:45:57 20-12-2024
|37,1427
|27,8812
|11,9
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|23:21:30 20-12-2024
|38,04139
|37,68944
|7
|1,2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:21:30 20-12-2024
|38,0372
|37,7018
|10,5
|1,2
|Dikili (İzmir)
|22:55:00 20-12-2024
|39,14667
|26,88194
|7
|2,1
|KIRATLI-DIKILI (IZMIR)
|22:55:00 20-12-2024
|39,1665
|26,8492
|6,7
|2,3
|Dikili (İzmir)
|22:50:14 20-12-2024
|39,14639
|26,865
|11,2
|2,8
|KABAKUM-DIKILI (IZMIR)
|22:50:14 20-12-2024
|39,1392
|26,882
|12,3
|3
|Sincik (Adıyaman)
|22:44:31 20-12-2024
|38,12222
|38,49778
|7,01
|1,8
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:44:31 20-12-2024
|38,154
|38,503
|2,3
|1,8
|YUNANISTAN
|22:33:20 20-12-2024
|40,439
|23,3837
|5,4
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:31:02 20-12-2024
|38,18306
|36,51889
|6,96
|1,3
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:31:02 20-12-2024
|38,1445
|36,5985
|2
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|20:00:30 20-12-2024
|38,15361
|38,075
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|19:53:52 20-12-2024
|38,16
|38,58222
|13,97
|1,5
|ULUKOY-(MALATYA)
|19:53:52 20-12-2024
|38,1737
|38,5527
|8,3
|1,5
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|19:42:04 20-12-2024
|38,30306
|30,57111
|14,31
|1,3
|AKCIN-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|19:42:03 20-12-2024
|38,2565
|30,5547
|8,6
|1,5
|SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|19:27:56 20-12-2024
|39,3987
|44,4775
|12,7
|2,4
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [11.88 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|19:27:55 20-12-2024
|39,44333
|44,54111
|6,89
|1,9
|Buharkent (Aydın)
|19:18:09 20-12-2024
|37,935
|28,81833
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:03:04 20-12-2024
|37,90694
|36,34778
|7,04
|1,6
|BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:03:04 20-12-2024
|37,9137
|36,4107
|12,3
|1,5
|Menemen (İzmir)
|18:48:18 20-12-2024
|38,55611
|27,08722
|7,04
|1,4
|YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR)
|18:48:16 20-12-2024
|38,5367
|27,114
|16,6
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|18:45:24 20-12-2024
|38,42722
|39,28889
|7,09
|0,9
|Pamukkale (Denizli)
|18:34:16 20-12-2024
|37,89028
|29,25333
|7
|1,2
|AKDENIZ
|18:08:03 20-12-2024
|35,612
|27,2773
|8,7
|2,5
|Ege Denizi - [129.01 km] Datça (Muğla)
|18:07:59 20-12-2024
|35,58639
|27,01306
|10,09
|2,3
|Menemen (İzmir)
|18:00:59 20-12-2024
|38,56139
|27,09306
|17,41
|1,9
|YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR)
|18:00:58 20-12-2024
|38,5905
|27,1052
|17
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:51:02 20-12-2024
|38,29111
|38,19917
|6,98
|1,6
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|17:51:01 20-12-2024
|38,2675
|38,1918
|6,4
|1,5
|Tire (İzmir)
|17:17:43 20-12-2024
|38,09278
|27,5225
|7
|1,1
|Pamukkale (Denizli)
|16:39:34 20-12-2024
|37,74167
|29,19139
|7
|1,3
|Yenice (Çanakkale)
|16:22:40 20-12-2024
|39,74361
|27,15972
|7
|1,1
|OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
|16:08:13 20-12-2024
|39,8387
|39,938
|9,2
|1,9
|Çayırlı (Erzincan)
|16:08:12 20-12-2024
|39,82556
|39,94056
|6,95
|1,6
|Dicle (Diyarbakır)
|16:02:05 20-12-2024
|38,31917
|40,27278
|6,99
|1,7
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|16:02:03 20-12-2024
|38,5492
|40,4203
|3,7
|2
|Bala (Ankara)
|15:55:10 20-12-2024
|39,48639
|33,125
|6,85
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|15:14:21 20-12-2024
|38,03417
|37,55583
|7
|1,8
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|15:14:20 20-12-2024
|38,027
|37,5715
|9,1
|1,8
|Merkez (Çorum)
|14:55:57 20-12-2024
|40,52639
|35,10417
|7
|0,8
|UCOLUK-GULNAR (MERSIN)
|14:55:53 20-12-2024
|36,4183
|33,4007
|5
|1,3
|Ege Denizi - [48.22 km] Karaburun (İzmir)
|14:42:03 20-12-2024
|39,00611
|26,07389
|7
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|14:42:02 20-12-2024
|38,9862
|26,1235
|26,1
|1,9
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|14:07:13 20-12-2024
|40,63972
|27,60722
|7
|1,6
|MARMARA DENIZI
|14:07:12 20-12-2024
|40,6193
|27,6347
|6,8
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|14:01:00 20-12-2024
|38,55611
|38,04028
|7,08
|1,7
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|14:00:59 20-12-2024
|38,5563
|37,9813
|21,5
|1,7
|Yazıhan (Malatya)
|14:00:31 20-12-2024
|38,53667
|38,25028
|7
|1,4
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|13:50:52 20-12-2024
|36,6618
|26,9697
|119
|2,6
|Ege Denizi - [58.60 km] Datça (Muğla)
|13:50:51 20-12-2024
|36,39639
|26,90694
|45,59
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|13:47:45 20-12-2024
|38,23056
|38,65694
|7,05
|0,9
|Merkez (Adıyaman)
|13:46:11 20-12-2024
|37,95639
|38,29556
|6,73
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|13:26:32 20-12-2024
|39,63889
|27,83583
|7
|1,1
|YAREN-IVRINDI (BALIKESIR)
|13:26:28 20-12-2024
|39,5655
|27,6093
|20,7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|13:26:10 20-12-2024
|38,13806
|38,43389
|7
|0,8
|Yunusemre (Manisa)
|13:11:14 20-12-2024
|38,785
|27,36889
|7,13
|1,3
|ORENCIK-(MANISA)
|13:11:13 20-12-2024
|38,8413
|27,3525
|20,5
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:50:24 20-12-2024
|39,47417
|28,18
|6,99
|2,1
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:50:23 20-12-2024
|39,4932
|28,1513
|2,3
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:49:08 20-12-2024
|38,35194
|37,40667
|7
|1,9
|Palu (Elazığ)
|12:49:03 20-12-2024
|38,64222
|39,90028
|18,28
|1,2
|UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.20 12:49:08)
|12:49:03 20-12-2024
|38,661
|39,8732
|19,8
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|12:43:09 20-12-2024
|38,11556
|38,48333
|7
|1,6
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|12:43:09 20-12-2024
|38,1488
|38,4595
|14,6
|1,6
|Merkez (Kırşehir)
|12:33:44 20-12-2024
|39,26639
|34,13639
|7
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|12:29:36 20-12-2024
|38,26194
|38,08139
|7
|2,1
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|12:29:36 20-12-2024
|38,3037
|38,0922
|0
|1,3
|Seydişehir (Konya)
|12:25:09 20-12-2024
|37,30278
|31,85694
|6,98
|1,2
|CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA)
|12:25:07 20-12-2024
|37,2695
|31,9838
|0
|1,5
|Güney (Denizli)
|11:46:53 20-12-2024
|38,09056
|29,06444
|7,09
|1,1
|CINDERE-GUNEY (DENIZLI)
|11:46:52 20-12-2024
|38,0948
|29,05
|3,3
|1,2
|Çerkeş (Çankırı)
|10:57:32 20-12-2024
|40,80222
|32,59
|6,57
|0,9
|Soma (Manisa)
|10:47:02 20-12-2024
|39,29417
|27,72583
|7
|1,6
|DENIS-SOMA (MANISA)
|10:47:01 20-12-2024
|39,2252
|27,7182
|0
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:15:20 20-12-2024
|37,37833
|37,03861
|7,26
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:05:08 20-12-2024
|38,34167
|38,14389
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|08:45:14 20-12-2024
|38,23278
|38,65667
|7,53
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:31:12 20-12-2024
|38,26833
|38,15556
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|08:08:02 20-12-2024
|38,15694
|38,5225
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:05:28 20-12-2024
|39,36222
|28,26861
|9,45
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:54:00 20-12-2024
|38,24083
|38,05806
|10,97
|1,7
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|07:53:59 20-12-2024
|38,2287
|38,0527
|10,5
|1,7
|Tuşba (Van)
|07:51:17 20-12-2024
|38,75111
|43,37194
|6,99
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|07:11:54 20-12-2024
|38,24722
|38,74167
|10,39
|1,7
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|07:11:54 20-12-2024
|38,2577
|38,7593
|6,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|06:52:44 20-12-2024
|38,21611
|38,70778
|7,06
|0,9
|Merkez (Bolu)
|06:52:37 20-12-2024
|40,82722
|31,85889
|11,49
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|06:49:25 20-12-2024
|38,23278
|38,59222
|13,17
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:34:51 20-12-2024
|38,22361
|38,06056
|16,18
|1,3
|DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
|06:34:51 20-12-2024
|38,2287
|37,9897
|17,9
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:23:59 20-12-2024
|38,22417
|38,11306
|7
|0,9
|Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla)
|06:17:37 20-12-2024
|36,87583
|26,55694
|8,86
|1,5
|Aladağ (Adana)
|06:02:32 20-12-2024
|37,6575
|35,37194
|7
|1,6
|Bucak (Burdur)
|05:52:10 20-12-2024
|37,51528
|30,55833
|7,01
|1,4
|ALKAYA-BUCAK (BURDUR)
|05:52:10 20-12-2024
|37,5415
|30,5452
|5
|1,6
|Torbalı (İzmir)
|05:47:23 20-12-2024
|38,135
|27,32556
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|05:44:40 20-12-2024
|38,42667
|39,22667
|7
|2,5
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|05:44:39 20-12-2024
|38,4495
|39,2325
|5,5
|2,5
|Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya)
|05:37:53 20-12-2024
|36,14278
|31,33583
|16,3
|1,9
|AKDENIZ
|05:37:53 20-12-2024
|36,1427
|31,2937
|11,2
|2,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.66 km] Urla (İzmir)
|05:33:07 20-12-2024
|38,41833
|26,64861
|6,98
|1,5
|Şaphane (Kütahya)
|05:21:17 20-12-2024
|38,85778
|29,13278
|6,51
|1,1
|Elmalı (Antalya)
|05:19:33 20-12-2024
|36,6425
|30,04056
|7
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|EGE DENIZI
|04:35:48 21-12-2024
|40,0965
|24,8123
|9,4
|3,1
|Akçadağ (Malatya)
|04:25:02 21-12-2024
|38,27361
|37,76806
|7
|1,1
|Hekimhan (Malatya)
|04:14:36 21-12-2024
|38,66861
|37,98944
|7
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|04:05:52 21-12-2024
|38,1075
|38,51417
|6,95
|0,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:53:39 21-12-2024
|38,21778
|37,22472
|7
|1
|KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:53:36 21-12-2024
|38,1793
|37,074
|16,3
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:41:25 21-12-2024
|38,18389
|38,61833
|7
|0,9
|Karadeniz - [10.79 km] Araklı (Trabzon)
|03:32:13 21-12-2024
|41,05333
|40,04167
|10,53
|2
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:28:02 21-12-2024
|38,07694
|37,20472
|7
|1
|YUVA-GURUN (SIVAS)
|03:23:33 21-12-2024
|38,8123
|37,4115
|9,6
|1,7
|Gürün (Sivas)
|03:23:31 21-12-2024
|38,86889
|37,38472
|5,32
|1,6
|Akçadağ (Malatya)
|03:08:03 21-12-2024
|38,27583
|37,78972
|8,41
|1,3
|DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:08:02 21-12-2024
|38,2503
|37,7965
|15,8
|1,1
|Pütürge (Malatya)
|03:05:28 21-12-2024
|38,19417
|38,61917
|15,62
|1,3
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|03:04:32 21-12-2024
|38,202
|38,6333
|7
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|03:03:35 21-12-2024
|38,39889
|37,92722
|7
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|03:00:28 21-12-2024
|38,27722
|37,28889
|6,94
|1,4
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:00:27 21-12-2024
|38,237
|37,4103
|21,4
|1,1
|Dikili (İzmir)
|02:14:20 21-12-2024
|39,14972
|26,89222
|8,76
|1,8
|GOKCEAGIL-DIKILI (IZMIR)
|02:14:20 21-12-2024
|39,155
|26,8742
|9,6
|2
|Aliağa (İzmir)
|02:10:09 21-12-2024
|38,905
|27,05111
|7,39
|1,4
|ERMENISTAN
|02:08:01 21-12-2024
|39,9815
|45,6125
|5
|2,9
|Kelbecer (Azerbaycan) - [108.75 km] Aralık (Iğdır)
|02:07:54 21-12-2024
|39,9375
|45,85472
|7
|2,7
|Pütürge (Malatya)
|02:03:55 21-12-2024
|38,27889
|38,73333
|10,37
|1,8
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|02:03:55 21-12-2024
|38,3083
|38,7483
|21,9
|1,8
|ERMENISTAN
|02:01:55 21-12-2024
|39,859
|45,7235
|5
|4,5
|Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır)
|02:01:49 21-12-2024
|39,86611
|45,92028
|7
|4,5
|Akçadağ (Malatya)
|01:57:07 21-12-2024
|38,29333
|37,7975
|9,26
|2
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|01:57:06 21-12-2024
|38,293
|37,799
|1,8
|2
|Simav (Kütahya)
|01:41:29 21-12-2024
|39,24583
|28,72556
|7
|0,8
|ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:41:19 21-12-2024
|38,2107
|37,6857
|16,8
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|01:16:14 21-12-2024
|38,32194
|38,24111
|7
|0,9
|Sumbas (Osmaniye)
|01:08:04 21-12-2024
|37,60083
|36,11889
|7
|1,2
|Merkez (Bingöl)
|00:45:33 21-12-2024
|38,85806
|40,47333
|8,85
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:31:16 21-12-2024
|38,25639
|37,0675
|11,37
|1,5
|KARAHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:31:15 21-12-2024
|38,2633
|37,0902
|2,5
|1,8
|Pamukkale (Denizli)
|00:07:15 21-12-2024
|37,87528
|29,19361
|7,34
|1,3
|CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)
|00:06:35 21-12-2024
|40,2143
|31,8507
|5,6
|2,1
|Beypazarı (Ankara)
|00:06:34 21-12-2024
|40,15667
|31,8675
|7
|2
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|23:45:57 20-12-2024
|37,1427
|27,8812
|11,9
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|23:21:30 20-12-2024
|38,04139
|37,68944
|7
|1,2
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:21:30 20-12-2024
|38,0372
|37,7018
|10,5
|1,2
|Dikili (İzmir)
|22:55:00 20-12-2024
|39,14667
|26,88194
|7
|2,1
|KIRATLI-DIKILI (IZMIR)
|22:55:00 20-12-2024
|39,1665
|26,8492
|6,7
|2,3
|Dikili (İzmir)
|22:50:14 20-12-2024
|39,14639
|26,865
|11,2
|2,8
|KABAKUM-DIKILI (IZMIR)
|22:50:14 20-12-2024
|39,1392
|26,882
|12,3
|3
|Sincik (Adıyaman)
|22:44:31 20-12-2024
|38,12222
|38,49778
|7,01
|1,8
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|22:44:31 20-12-2024
|38,154
|38,503
|2,3
|1,8
|YUNANISTAN
|22:33:20 20-12-2024
|40,439
|23,3837
|5,4
|2,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:31:02 20-12-2024
|38,18306
|36,51889
|6,96
|1,3
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:31:02 20-12-2024
|38,1445
|36,5985
|2
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|20:00:30 20-12-2024
|38,15361
|38,075
|7
|1
|Battalgazi (Malatya)
|19:53:52 20-12-2024
|38,16
|38,58222
|13,97
|1,5
|ULUKOY-(MALATYA)
|19:53:52 20-12-2024
|38,1737
|38,5527
|8,3
|1,5
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|19:42:04 20-12-2024
|38,30306
|30,57111
|14,31
|1,3
|AKCIN-DINAR (AFYONKARAHISAR)
|19:42:03 20-12-2024
|38,2565
|30,5547
|8,6
|1,5
|SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI)
|19:27:56 20-12-2024
|39,3987
|44,4775
|12,7
|2,4
|Maku, West Azarbaijan (İran) - [11.88 km] Doğubayazıt (Ağrı)
|19:27:55 20-12-2024
|39,44333
|44,54111
|6,89
|1,9
|Buharkent (Aydın)
|19:18:09 20-12-2024
|37,935
|28,81833
|7
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:03:04 20-12-2024
|37,90694
|36,34778
|7,04
|1,6
|BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:03:04 20-12-2024
|37,9137
|36,4107
|12,3
|1,5
|Menemen (İzmir)
|18:48:18 20-12-2024
|38,55611
|27,08722
|7,04
|1,4
|YAMANLAR-KARSIYAKA (IZMIR)
|18:48:16 20-12-2024
|38,5367
|27,114
|16,6
|1,5
|Sivrice (Elazığ)
|18:45:24 20-12-2024
|38,42722
|39,28889
|7,09
|0,9
|Pamukkale (Denizli)
|18:34:16 20-12-2024
|37,89028
|29,25333
|7
|1,2
|AKDENIZ
|18:08:03 20-12-2024
|35,612
|27,2773
|8,7
|2,5
|Ege Denizi - [129.01 km] Datça (Muğla)
|18:07:59 20-12-2024
|35,58639
|27,01306
|10,09
|2,3
|Menemen (İzmir)
|18:00:59 20-12-2024
|38,56139
|27,09306
|17,41
|1,9
|YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR)
|18:00:58 20-12-2024
|38,5905
|27,1052
|17
|2,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|17:51:02 20-12-2024
|38,29111
|38,19917
|6,98
|1,6
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|17:51:01 20-12-2024
|38,2675
|38,1918
|6,4
|1,5
|Tire (İzmir)
|17:17:43 20-12-2024
|38,09278
|27,5225
|7
|1,1
|Pamukkale (Denizli)
|16:39:34 20-12-2024
|37,74167
|29,19139
|7
|1,3
|Yenice (Çanakkale)
|16:22:40 20-12-2024
|39,74361
|27,15972
|7
|1,1
|OZANLI-CAYIRLI (ERZINCAN)
|16:08:13 20-12-2024
|39,8387
|39,938
|9,2
|1,9
|Çayırlı (Erzincan)
|16:08:12 20-12-2024
|39,82556
|39,94056
|6,95
|1,6
|Dicle (Diyarbakır)
|16:02:05 20-12-2024
|38,31917
|40,27278
|6,99
|1,7
|SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)
|16:02:03 20-12-2024
|38,5492
|40,4203
|3,7
|2
|Bala (Ankara)
|15:55:10 20-12-2024
|39,48639
|33,125
|6,85
|1,3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|15:14:21 20-12-2024
|38,03417
|37,55583
|7
|1,8
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|15:14:20 20-12-2024
|38,027
|37,5715
|9,1
|1,8
|Merkez (Çorum)
|14:55:57 20-12-2024
|40,52639
|35,10417
|7
|0,8
|UCOLUK-GULNAR (MERSIN)
|14:55:53 20-12-2024
|36,4183
|33,4007
|5
|1,3
|Ege Denizi - [48.22 km] Karaburun (İzmir)
|14:42:03 20-12-2024
|39,00611
|26,07389
|7
|1,7
|MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
|14:42:02 20-12-2024
|38,9862
|26,1235
|26,1
|1,9
|Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir)
|14:07:13 20-12-2024
|40,63972
|27,60722
|7
|1,6
|MARMARA DENIZI
|14:07:12 20-12-2024
|40,6193
|27,6347
|6,8
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|14:01:00 20-12-2024
|38,55611
|38,04028
|7,08
|1,7
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|14:00:59 20-12-2024
|38,5563
|37,9813
|21,5
|1,7
|Yazıhan (Malatya)
|14:00:31 20-12-2024
|38,53667
|38,25028
|7
|1,4
|KOS ADASI (AKDENIZ)
|13:50:52 20-12-2024
|36,6618
|26,9697
|119
|2,6
|Ege Denizi - [58.60 km] Datça (Muğla)
|13:50:51 20-12-2024
|36,39639
|26,90694
|45,59
|2,4
|Pütürge (Malatya)
|13:47:45 20-12-2024
|38,23056
|38,65694
|7,05
|0,9
|Merkez (Adıyaman)
|13:46:11 20-12-2024
|37,95639
|38,29556
|6,73
|1,2
|Altıeylül (Balıkesir)
|13:26:32 20-12-2024
|39,63889
|27,83583
|7
|1,1
|YAREN-IVRINDI (BALIKESIR)
|13:26:28 20-12-2024
|39,5655
|27,6093
|20,7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|13:26:10 20-12-2024
|38,13806
|38,43389
|7
|0,8
|Yunusemre (Manisa)
|13:11:14 20-12-2024
|38,785
|27,36889
|7,13
|1,3
|ORENCIK-(MANISA)
|13:11:13 20-12-2024
|38,8413
|27,3525
|20,5
|2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:50:24 20-12-2024
|39,47417
|28,18
|6,99
|2,1
|ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:50:23 20-12-2024
|39,4932
|28,1513
|2,3
|2,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|12:49:08 20-12-2024
|38,35194
|37,40667
|7
|1,9
|Palu (Elazığ)
|12:49:03 20-12-2024
|38,64222
|39,90028
|18,28
|1,2
|UCDEGIRMENLER-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2024.12.20 12:49:08)
|12:49:03 20-12-2024
|38,661
|39,8732
|19,8
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|12:43:09 20-12-2024
|38,11556
|38,48333
|7
|1,6
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|12:43:09 20-12-2024
|38,1488
|38,4595
|14,6
|1,6
|Merkez (Kırşehir)
|12:33:44 20-12-2024
|39,26639
|34,13639
|7
|0,8
|Akçadağ (Malatya)
|12:29:36 20-12-2024
|38,26194
|38,08139
|7
|2,1
|AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
|12:29:36 20-12-2024
|38,3037
|38,0922
|0
|1,3
|Seydişehir (Konya)
|12:25:09 20-12-2024
|37,30278
|31,85694
|6,98
|1,2
|CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA)
|12:25:07 20-12-2024
|37,2695
|31,9838
|0
|1,5
|Güney (Denizli)
|11:46:53 20-12-2024
|38,09056
|29,06444
|7,09
|1,1
|CINDERE-GUNEY (DENIZLI)
|11:46:52 20-12-2024
|38,0948
|29,05
|3,3
|1,2
|Çerkeş (Çankırı)
|10:57:32 20-12-2024
|40,80222
|32,59
|6,57
|0,9
|Soma (Manisa)
|10:47:02 20-12-2024
|39,29417
|27,72583
|7
|1,6
|DENIS-SOMA (MANISA)
|10:47:01 20-12-2024
|39,2252
|27,7182
|0
|1,5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:15:20 20-12-2024
|37,37833
|37,03861
|7,26
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:05:08 20-12-2024
|38,34167
|38,14389
|7
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|08:45:14 20-12-2024
|38,23278
|38,65667
|7,53
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:31:12 20-12-2024
|38,26833
|38,15556
|7
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|08:08:02 20-12-2024
|38,15694
|38,5225
|7
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|08:05:28 20-12-2024
|39,36222
|28,26861
|9,45
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:54:00 20-12-2024
|38,24083
|38,05806
|10,97
|1,7
|KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)
|07:53:59 20-12-2024
|38,2287
|38,0527
|10,5
|1,7
|Tuşba (Van)
|07:51:17 20-12-2024
|38,75111
|43,37194
|6,99
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|07:11:54 20-12-2024
|38,24722
|38,74167
|10,39
|1,7
|BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
|07:11:54 20-12-2024
|38,2577
|38,7593
|6,5
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|06:52:44 20-12-2024
|38,21611
|38,70778
|7,06
|0,9
|Merkez (Bolu)
|06:52:37 20-12-2024
|40,82722
|31,85889
|11,49
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|06:49:25 20-12-2024
|38,23278
|38,59222
|13,17
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:34:51 20-12-2024
|38,22361
|38,06056
|16,18
|1,3
|DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)
|06:34:51 20-12-2024
|38,2287
|37,9897
|17,9
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|06:23:59 20-12-2024
|38,22417
|38,11306
|7
|0,9
|Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla)
|06:17:37 20-12-2024
|36,87583
|26,55694
|8,86
|1,5
|Aladağ (Adana)
|06:02:32 20-12-2024
|37,6575
|35,37194
|7
|1,6
|Bucak (Burdur)
|05:52:10 20-12-2024
|37,51528
|30,55833
|7,01
|1,4
|ALKAYA-BUCAK (BURDUR)
|05:52:10 20-12-2024
|37,5415
|30,5452
|5
|1,6
|Torbalı (İzmir)
|05:47:23 20-12-2024
|38,135
|27,32556
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|05:44:40 20-12-2024
|38,42667
|39,22667
|7
|2,5
|ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
|05:44:39 20-12-2024
|38,4495
|39,2325
|5,5
|2,5
|Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya)
|05:37:53 20-12-2024
|36,14278
|31,33583
|16,3
|1,9
|AKDENIZ
|05:37:53 20-12-2024
|36,1427
|31,2937
|11,2
|2,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.66 km] Urla (İzmir)
|05:33:07 20-12-2024
|38,41833
|26,64861
|6,98
|1,5
|Şaphane (Kütahya)
|05:21:17 20-12-2024
|38,85778
|29,13278
|6,51
|1,1
|Elmalı (Antalya)
|05:19:33 20-12-2024
|36,6425
|30,04056
|7
|1,3
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