Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ekim 2026
21.10.2026 00:00
Son Güncelleme: 21.10.2026 00:30
NTV
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21 Ekim 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Akdeniz - [92.43 km] Marmaris (Muğla)
|20 Ekim 2026 23:52
|35.8015
|28.0290
|6.91
|1.50
|Demirözü (Bayburt)
|20 Ekim 2026 23:48
|40.0038
|39.8517
|10.67
|1.80
|Akdeniz - [93.53 km] Datça (Muğla)
|20 Ekim 2026 23:33
|35.8598
|27.6335
|7.11
|1.70
|Simav (Kütahya)
|20 Ekim 2026 23:20
|39.2343
|29.0285
|7.29
|2.50
|Altınyayla (Burdur)
|20 Ekim 2026 23:17
|36.8787
|29.3940
|7.00
|1.20
|Serinhisar (Denizli)
|20 Ekim 2026 22:50
|37.6175
|29.3272
|7.01
|1.20
|Biga (Çanakkale)
|20 Ekim 2026 22:37
|40.2155
|26.9460
|9.02
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Ekim 2026 21:44
|39.2048
|28.2310
|11.74
|1.20
|Pamukkale (Denizli)
|20 Ekim 2026 21:42
|37.8802
|29.2520
|7.00
|0.80
|Merkez (Bolu)
|20 Ekim 2026 21:38
|40.8545
|31.5387
|14.45
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Ekim 2026 21:32
|39.2493
|28.1092
|11.68
|1.00
|Kiğı (Bingöl)
|20 Ekim 2026 20:48
|39.3485
|40.2997
|5.72
|1.30
|Çal (Denizli)
|20 Ekim 2026 20:35
|38.0692
|29.5447
|10.14
|1.40
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [25.40 km] Ayvacık (Çanakkale)
|20 Ekim 2026 20:32
|39.2640
|26.1935
|7.15
|1.30
|Palandöken (Erzurum)
|20 Ekim 2026 20:20
|39.8052
|41.0523
|6.10
|1.60
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.99 km] Kuşadası (Aydın)
|20 Ekim 2026 20:13
|37.9073
|27.1285
|8.18
|1.40
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.17 km] Menderes (İzmir)
|20 Ekim 2026 20:09
|37.9245
|27.1382
|7.41
|1.20
|Çal (Denizli)
|20 Ekim 2026 19:44
|38.0800
|29.5340
|13.18
|1.90
|Saimbeyli (Adana)
|20 Ekim 2026 18:50
|37.8153
|36.2062
|6.86
|2.90
|Dörtyol (Hatay)
|20 Ekim 2026 18:22
|36.8678
|36.2755
|7.00
|2.30
|Çal (Denizli)
|20 Ekim 2026 17:39
|38.1032
|29.4977
|7.00
|1.00
|Çal (Denizli)
|20 Ekim 2026 17:10
|38.0940
|29.5323
|7.00
|1.80
|Karadeniz - [07.00 km] Çatalca (İstanbul)
|20 Ekim 2026 16:50
|41.4993
|28.3745
|6.59
|1.30
|Sumbas (Osmaniye)
|20 Ekim 2026 16:37
|37.7120
|36.1063
|6.98
|1.90
|Otlukbeli (Erzincan)
|20 Ekim 2026 16:32
|40.0025
|39.9518
|7.00
|1.60
|Yunusemre (Manisa)
|20 Ekim 2026 16:28
|38.7677
|27.1177
|8.16
|1.30
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.20 km] Bodrum (Muğla)
|20 Ekim 2026 16:12
|36.9497
|27.5933
|7.00
|1.80
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Kandilli
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|CICEKTEPE-KIGI (BINGOL)
|20 Ekim 2026 23:48
|39.2915
|40.2757
|5.00
|1.70
|ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI)
|20 Ekim 2026 23:35
|38.0527
|29.5415
|2.00
|1.50
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|20 Ekim 2026 23:32
|39.2473
|26.1160
|8.00
|1.60
|ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI)
|20 Ekim 2026 22:44
|38.0753
|29.5547
|6.00
|2.20
|KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20 Ekim 2026 22:27
|38.2022
|37.3958
|5.00
|1.50
|HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|20 Ekim 2026 21:50
|37.8020
|36.2058
|5.00
|2.80
|KARAKESE-DORTYOL (HATAY)
|20 Ekim 2026 21:22
|36.8150
|36.2443
|8.20
|2.10
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|20 Ekim 2026 21:14
|38.0815
|37.2410
|18.20
|1.50
|ATAKOY-BAKLAN (DENIZLI)
|20 Ekim 2026 20:10
|38.0865
|29.5738
|5.00
|1.70
|AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
|20 Ekim 2026 19:37
|37.7095
|36.0868
|5.50
|2.20
|AKYAKA-DEMIROZU (BAYBURT)
|20 Ekim 2026 19:32
|40.0250
|39.8828
|13.40
|2.00
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|20 Ekim 2026 19:12
|36.9608
|27.5605
|5.90
|1.90
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20 Ekim 2026 18:33
|39.2270
|29.0625
|4.90
|2.10
|KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)
|20 Ekim 2026 18:20
|37.7285
|35.3310
|5.00
|2.80
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|20 Ekim 2026 17:48
|39.2273
|29.0703
|15.60
|1.20
|TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)
|20 Ekim 2026 17:44
|39.5883
|26.1127
|10.00
|1.30
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|20 Ekim 2026 17:39
|38.3147
|38.7820
|4.10
|1.80
|KICI-BELEN (HATAY)
|20 Ekim 2026 17:35
|36.4875
|36.2727
|7.20
|2.10
|HAYDARLAR-HASSA (HATAY)
|20 Ekim 2026 17:29
|36.7088
|36.5620
|26.40
|2.00
|GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA)
|20 Ekim 2026 16:25
|36.9620
|30.3520
|3.00
|1.80
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|20 Ekim 2026 16:15
|37.1352
|27.8818
|0.00
|1.30
|SEKKOY-MILAS (MUGLA)
|20 Ekim 2026 16:13
|37.1215
|27.8993
|0.00
|1.50
|TENKERLI-FEKE (ADANA)
|20 Ekim 2026 15:48
|37.7535
|35.9690
|18.40
|1.60