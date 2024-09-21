Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Eylül 2024

21 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:22:39 21-09-2024
|38,17972
|37,3575
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|23:19:53 20-09-2024
|38,15417
|38,47806
|7
|0,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:15:40 20-09-2024
|38,28222
|38,17722
|7
|1
|Sincik (Adıyaman)
|22:40:16 20-09-2024
|38,14972
|38,51417
|7,15
|1
|Sincik (Adıyaman)
|21:41:49 20-09-2024
|38,12556
|38,43639
|7
|0,9
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [33.51 km] Saray (Van)
|20:22:59 20-09-2024
|38,63444
|44,65083
|7
|2,1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|20:07:20 20-09-2024
|37,30333
|37,08722
|7
|1,4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.11 km] Kuşadası (Aydın)
|19:59:15 20-09-2024
|37,79
|27,05444
|6,88
|1,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|19:10:23 20-09-2024
|38,07694
|36,56889
|7,6
|1,7
|Gürün (Sivas)
|19:06:19 20-09-2024
|38,8425
|37,46111
|7,06
|1,6
|Merkez (Erzincan)
|18:37:34 20-09-2024
|39,66528
|39,57528
|7,3
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|18:19:53 20-09-2024
|38,00583
|37,62472
|7,03
|1,6
|Ege Denizi - [39.96 km] Çeşme (İzmir)
|18:15:19 20-09-2024
|38,41639
|25,82972
|6,17
|2,4
|Gürün (Sivas)
|17:53:50 20-09-2024
|38,61
|37,35972
|7
|1,9
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:46:04 20-09-2024
|39,185
|25,88889
|4,9
|2,3
|Tuzlukçu (Konya)
|16:46:47 20-09-2024
|38,5175
|31,70556
|7
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|16:13:33 20-09-2024
|38,14
|38,51139
|6,97
|2
|Akçadağ (Malatya)
|15:48:30 20-09-2024
|38,28556
|37,75639
|10,77
|2,1
|Doğanşehir (Malatya)
|15:46:16 20-09-2024
|38,23833
|37,77611
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|15:26:46 20-09-2024
|37,94583
|38,03167
|7
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|15:03:08 20-09-2024
|37,49444
|37,04
|8,19
|2,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|14:27:28 20-09-2024
|37,3125
|37,02444
|12,78
|1,8
|Ege Denizi
|13:57:51 20-09-2024
|36,66694
|25,59111
|7
|3,3
|Menderes (İzmir)
|13:57:46 20-09-2024
|38,11778
|27,29
|7
|1
|Tavas (Denizli)
|13:47:59 20-09-2024
|37,65083
|29,15583
|13,24
|1,1
|Emet (Kütahya)
|13:11:34 20-09-2024
|39,37556
|29,25778
|1,92
|1,3
|Ege Denizi
|12:57:06 20-09-2024
|36,65833
|25,58444
|7
|3,1
|Akdeniz
|12:52:54 20-09-2024
|34,395
|32,79972
|22,31
|3
|Serinhisar (Denizli)
|12:33:47 20-09-2024
|37,57444
|29,20083
|7
|1
|Karatay (Konya)
|12:30:10 20-09-2024
|38,07722
|33,1
|7,33
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|12:25:10 20-09-2024
|38,255
|38,08556
|6,91
|1,4
|Merkez (Adıyaman)
|11:36:01 20-09-2024
|37,85639
|38,27556
|6,99
|1,4
|Afşin (Kahramanmaraş)
|11:29:00 20-09-2024
|38,14556
|36,9425
|7
|1,7
|Gürün (Sivas)
|11:27:07 20-09-2024
|38,84056
|37,31806
|6,27
|2
|Gürün (Sivas)
|11:26:38 20-09-2024
|38,84222
|37,46667
|7,03
|1,7
|Ege Denizi - [85.29 km] Marmaris (Muğla)
|10:42:15 20-09-2024
|35,90278
|27,80889
|7,18
|1,8
|Gönen (Balıkesir)
|10:32:40 20-09-2024
|40,3025
|27,58694
|7
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|10:12:16 20-09-2024
|37,50417
|37,04167
|8,36
|3,4
|Marmara Denizi - [10.97 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|10:07:54 20-09-2024
|40,87
|28,67361
|7,06
|1,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:48:02 20-09-2024
|37,39194
|37,13139
|12,4
|0,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:46:03 20-09-2024
|37,38889
|37,13833
|11,83
|1,4
|Soma (Manisa)
|09:31:32 20-09-2024
|39,06694
|27,54306
|6,94
|1,5
|Akdeniz
|08:58:02 20-09-2024
|34,37639
|32,94306
|9,76
|2,6
|Haymana (Ankara)
|08:51:59 20-09-2024
|39,07056
|32,49417
|7,13
|1,3
|Merkez (Bitlis)
|08:09:09 20-09-2024
|38,4675
|41,95083
|6,82
|1,8
|Pütürge (Malatya)
|08:06:10 20-09-2024
|38,22361
|38,62722
|13,39
|3
|Kadışehri (Yozgat)
|07:14:34 20-09-2024
|40,08694
|35,93111
|7,05
|2,9
|Gürün (Sivas)
|07:09:12 20-09-2024
|38,855
|37,45944
|6,98
|2,9
|Akçadağ (Malatya)
|05:27:06 20-09-2024
|38,27639
|37,75722
|7
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|03:22:39 20-09-2024
|37,41694
|36,95667
|7
|1,4
|Seydikemer (Muğla)
|03:13:22 20-09-2024
|36,85778
|29,3175
|7
|0,8
|Çerkeş (Çankırı)
|02:44:19 20-09-2024
|40,72056
|32,84861
|6,94
|1,1
|Gürün (Sivas)
|02:40:54 20-09-2024
|38,8375
|37,47694
|6,99
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|02:29:03 20-09-2024
|38,30611
|38,88417
|7
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|02:22:17 20-09-2024
|38,20333
|37,34583
|7,04
|1,4
|Merkez (Afyonkarahisar)
|02:14:29 20-09-2024
|38,71917
|30,55194
|7,01
|1,4
|Merkez (Afyonkarahisar)
|01:45:04 20-09-2024
|38,71833
|30,54222
|6,98
|1,5
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
|20:22:59 20-09-2024
|38,6307
|44,5398
|5
|2,3
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|19:06:19 20-09-2024
|38,8343
|37,475
|7,4
|1,9
|EGE DENIZI
|18:15:17 20-09-2024
|38,4472
|25,7765
|1,5
|2,5
|TEPECIK-GURUN (SIVAS)
|17:53:50 20-09-2024
|38,6292
|37,3775
|5
|1,9
|EGE DENIZI
|17:46:02 20-09-2024
|39,1273
|25,8193
|7,4
|2,5
|ULUKOY-(MALATYA)
|16:13:32 20-09-2024
|38,1788
|38,489
|8,4
|1,9
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|15:48:30 20-09-2024
|38,2977
|37,7935
|12,2
|2,2
|KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|15:26:45 20-09-2024
|37,9208
|37,8787
|7,2
|1,7
|KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
|15:03:09 20-09-2024
|37,4738
|37,0182
|5,4
|2
|EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|14:27:28 20-09-2024
|37,3128
|37,0475
|9,3
|1,6
|AKDENIZ
|13:57:50 20-09-2024
|36,5632
|25,5122
|5
|3,4
|KARATAS-(DENIZLI)
|13:47:58 20-09-2024
|37,7127
|29,1925
|0
|1,2
|ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
|13:31:43 20-09-2024
|36,2345
|32,0342
|7,6
|2,9
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|13:11:34 20-09-2024
|39,3107
|29,3512
|0
|1,5
|AKDENIZ
|12:57:07 20-09-2024
|36,624
|25,5907
|7,1
|3,3
|AKDENIZ
|12:52:59 20-09-2024
|34,693
|33,1292
|13,9
|3,2
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:33:34 20-09-2024
|39,6273
|29,4263
|0
|1,4
|KATRANCI-KARATAY (KONYA)
|12:30:12 20-09-2024
|38,0995
|33,0195
|0
|1,4
|KUYULU-YESILYURT (MALATYA)
|12:25:10 20-09-2024
|38,3237
|38,1238
|0
|1,1
|SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|11:28:58 20-09-2024
|38,0925
|37,0848
|25,6
|2
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|11:27:08 20-09-2024
|38,858
|37,4848
|5,5
|2
|KULAHLI-GURUN (SIVAS)
|11:26:37 20-09-2024
|38,8528
|37,4067
|5,9
|2,1
|AKDENIZ
|10:42:16 20-09-2024
|36,0425
|27,648
|8,9
|1,9
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|10:32:40 20-09-2024
|40,319
|27,6045
|17,9
|2,1
|KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)
|10:12:16 20-09-2024
|37,4793
|37,0382
|5,8
|3,4
|AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
|10:07:54 20-09-2024
|40,847
|28,6843
|14,5
|1,9
|MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|09:46:03 20-09-2024
|37,3907
|37,0892
|11,6
|1,7
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|09:31:32 20-09-2024
|39,1075
|27,5378
|0
|1,7
|AKDENIZ
|08:58:02 20-09-2024
|34,4247
|33,172
|5
|2,7
|TEPEKOY-HAYMANA (ANKARA)
|08:52:00 20-09-2024
|39,0917
|32,5165
|6,5
|1,5
|GUNEYIK-KORKUT (MUS)
|08:09:06 20-09-2024
|38,6658
|41,8862
|8,8
|1,9
|SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
|08:06:09 20-09-2024
|38,2285
|38,5937
|5
|2,9
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|07:51:10 20-09-2024
|38,459
|37,4065
|10,1
|1,6
|TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
|07:14:33 20-09-2024
|40,068
|35,9805
|8
|3,3
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|07:09:12 20-09-2024
|38,822
|37,4775
|5
|2,9
|ESKISEHIR
|05:33:54 20-09-2024
|39,7807
|30,5123
|16,7
|1,6
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|05:27:05 20-09-2024
|38,3112
|37,7347
|3,1
|2
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:38:13 20-09-2024
|38,1395
|36,6052
|2,6
|1,9
|HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY)
|04:24:50 20-09-2024
|36,1275
|35,9642
|7,1
|1,6
|CINARCIK (YALOVA)
|04:23:47 20-09-2024
|40,71
|29,0785
|12,8
|1,1
|IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)
|04:22:54 20-09-2024
|38,5343
|37,598
|15,4
|1,2
|CAMLICA-GURUN (SIVAS)
|02:40:53 20-09-2024
|38,8157
|37,3298
|13,2
|1,4
|TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|02:29:01 20-09-2024
|38,3423
|38,992
|20,8
|1,4
|AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|02:22:16 20-09-2024
|38,1652
|37,3022
|11,3
|1,6
|AFYONKARAHISAR (AFYONKARAHISAR)
|02:14:29 20-09-2024
|38,7582
|30,562
|5,2
|1,7
|SALAR-(AFYONKARAHISAR)
|01:43:09 20-09-2024
|38,7062
|30,611
|5,2
|1,6
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