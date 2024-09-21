Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Eylül 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Eylül 2024

21 Eylül 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Elbistan (Kahramanmaraş) 00:22:39 21-09-2024 38,17972 37,3575 7 1,3
Battalgazi (Malatya) 23:19:53 20-09-2024 38,15417 38,47806 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 23:15:40 20-09-2024 38,28222 38,17722 7 1
Sincik (Adıyaman) 22:40:16 20-09-2024 38,14972 38,51417 7,15 1
Sincik (Adıyaman) 21:41:49 20-09-2024 38,12556 38,43639 7 0,9
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [33.51 km] Saray (Van) 20:22:59 20-09-2024 38,63444 44,65083 7 2,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 20:07:20 20-09-2024 37,30333 37,08722 7 1,4
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.11 km] Kuşadası (Aydın) 19:59:15 20-09-2024 37,79 27,05444 6,88 1,1
Göksun (Kahramanmaraş) 19:10:23 20-09-2024 38,07694 36,56889 7,6 1,7
Gürün (Sivas) 19:06:19 20-09-2024 38,8425 37,46111 7,06 1,6
Merkez (Erzincan) 18:37:34 20-09-2024 39,66528 39,57528 7,3 1,6
Doğanşehir (Malatya) 18:19:53 20-09-2024 38,00583 37,62472 7,03 1,6
Ege Denizi - [39.96 km] Çeşme (İzmir) 18:15:19 20-09-2024 38,41639 25,82972 6,17 2,4
Gürün (Sivas) 17:53:50 20-09-2024 38,61 37,35972 7 1,9
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.08 km] Ayvacık (Çanakkale) 17:46:04 20-09-2024 39,185 25,88889 4,9 2,3
Tuzlukçu (Konya) 16:46:47 20-09-2024 38,5175 31,70556 7 1,4
Sincik (Adıyaman) 16:13:33 20-09-2024 38,14 38,51139 6,97 2
Akçadağ (Malatya) 15:48:30 20-09-2024 38,28556 37,75639 10,77 2,1
Doğanşehir (Malatya) 15:46:16 20-09-2024 38,23833 37,77611 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 15:26:46 20-09-2024 37,94583 38,03167 7 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 15:03:08 20-09-2024 37,49444 37,04 8,19 2,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 14:27:28 20-09-2024 37,3125 37,02444 12,78 1,8
Ege Denizi 13:57:51 20-09-2024 36,66694 25,59111 7 3,3
Menderes (İzmir) 13:57:46 20-09-2024 38,11778 27,29 7 1
Tavas (Denizli) 13:47:59 20-09-2024 37,65083 29,15583 13,24 1,1
Emet (Kütahya) 13:11:34 20-09-2024 39,37556 29,25778 1,92 1,3
Ege Denizi 12:57:06 20-09-2024 36,65833 25,58444 7 3,1
Akdeniz 12:52:54 20-09-2024 34,395 32,79972 22,31 3
Serinhisar (Denizli) 12:33:47 20-09-2024 37,57444 29,20083 7 1
Karatay (Konya) 12:30:10 20-09-2024 38,07722 33,1 7,33 1,3
Akçadağ (Malatya) 12:25:10 20-09-2024 38,255 38,08556 6,91 1,4
Merkez (Adıyaman) 11:36:01 20-09-2024 37,85639 38,27556 6,99 1,4
Afşin (Kahramanmaraş) 11:29:00 20-09-2024 38,14556 36,9425 7 1,7
Gürün (Sivas) 11:27:07 20-09-2024 38,84056 37,31806 6,27 2
Gürün (Sivas) 11:26:38 20-09-2024 38,84222 37,46667 7,03 1,7
Ege Denizi - [85.29 km] Marmaris (Muğla) 10:42:15 20-09-2024 35,90278 27,80889 7,18 1,8
Gönen (Balıkesir) 10:32:40 20-09-2024 40,3025 27,58694 7 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 10:12:16 20-09-2024 37,50417 37,04167 8,36 3,4
Marmara Denizi - [10.97 km] Beylikdüzü (İstanbul) 10:07:54 20-09-2024 40,87 28,67361 7,06 1,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:48:02 20-09-2024 37,39194 37,13139 12,4 0,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:46:03 20-09-2024 37,38889 37,13833 11,83 1,4
Soma (Manisa) 09:31:32 20-09-2024 39,06694 27,54306 6,94 1,5
Akdeniz 08:58:02 20-09-2024 34,37639 32,94306 9,76 2,6
Haymana (Ankara) 08:51:59 20-09-2024 39,07056 32,49417 7,13 1,3
Merkez (Bitlis) 08:09:09 20-09-2024 38,4675 41,95083 6,82 1,8
Pütürge (Malatya) 08:06:10 20-09-2024 38,22361 38,62722 13,39 3
Kadışehri (Yozgat) 07:14:34 20-09-2024 40,08694 35,93111 7,05 2,9
Gürün (Sivas) 07:09:12 20-09-2024 38,855 37,45944 6,98 2,9
Akçadağ (Malatya) 05:27:06 20-09-2024 38,27639 37,75722 7 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:22:39 20-09-2024 37,41694 36,95667 7 1,4
Seydikemer (Muğla) 03:13:22 20-09-2024 36,85778 29,3175 7 0,8
Çerkeş (Çankırı) 02:44:19 20-09-2024 40,72056 32,84861 6,94 1,1
Gürün (Sivas) 02:40:54 20-09-2024 38,8375 37,47694 6,99 1,4
Pütürge (Malatya) 02:29:03 20-09-2024 38,30611 38,88417 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 02:22:17 20-09-2024 38,20333 37,34583 7,04 1,4
Merkez (Afyonkarahisar) 02:14:29 20-09-2024 38,71917 30,55194 7,01 1,4
Merkez (Afyonkarahisar) 01:45:04 20-09-2024 38,71833 30,54222 6,98 1,5
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 20:22:59 20-09-2024 38,6307 44,5398 5 2,3
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 19:06:19 20-09-2024 38,8343 37,475 7,4 1,9
EGE DENIZI 18:15:17 20-09-2024 38,4472 25,7765 1,5 2,5
TEPECIK-GURUN (SIVAS) 17:53:50 20-09-2024 38,6292 37,3775 5 1,9
EGE DENIZI 17:46:02 20-09-2024 39,1273 25,8193 7,4 2,5
ULUKOY-(MALATYA) 16:13:32 20-09-2024 38,1788 38,489 8,4 1,9
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 15:48:30 20-09-2024 38,2977 37,7935 12,2 2,2
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:26:45 20-09-2024 37,9208 37,8787 7,2 1,7
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 15:03:09 20-09-2024 37,4738 37,0182 5,4 2
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 14:27:28 20-09-2024 37,3128 37,0475 9,3 1,6
AKDENIZ 13:57:50 20-09-2024 36,5632 25,5122 5 3,4
KARATAS-(DENIZLI) 13:47:58 20-09-2024 37,7127 29,1925 0 1,2
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 13:31:43 20-09-2024 36,2345 32,0342 7,6 2,9
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) 13:11:34 20-09-2024 39,3107 29,3512 0 1,5
AKDENIZ 12:57:07 20-09-2024 36,624 25,5907 7,1 3,3
AKDENIZ 12:52:59 20-09-2024 34,693 33,1292 13,9 3,2
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:33:34 20-09-2024 39,6273 29,4263 0 1,4
KATRANCI-KARATAY (KONYA) 12:30:12 20-09-2024 38,0995 33,0195 0 1,4
KUYULU-YESILYURT (MALATYA) 12:25:10 20-09-2024 38,3237 38,1238 0 1,1
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 11:28:58 20-09-2024 38,0925 37,0848 25,6 2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 11:27:08 20-09-2024 38,858 37,4848 5,5 2
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 11:26:37 20-09-2024 38,8528 37,4067 5,9 2,1
AKDENIZ 10:42:16 20-09-2024 36,0425 27,648 8,9 1,9
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 10:32:40 20-09-2024 40,319 27,6045 17,9 2,1
KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) 10:12:16 20-09-2024 37,4793 37,0382 5,8 3,4
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 10:07:54 20-09-2024 40,847 28,6843 14,5 1,9
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:46:03 20-09-2024 37,3907 37,0892 11,6 1,7
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:31:32 20-09-2024 39,1075 27,5378 0 1,7
AKDENIZ 08:58:02 20-09-2024 34,4247 33,172 5 2,7
TEPEKOY-HAYMANA (ANKARA) 08:52:00 20-09-2024 39,0917 32,5165 6,5 1,5
GUNEYIK-KORKUT (MUS) 08:09:06 20-09-2024 38,6658 41,8862 8,8 1,9
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 08:06:09 20-09-2024 38,2285 38,5937 5 2,9
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 07:51:10 20-09-2024 38,459 37,4065 10,1 1,6
TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) 07:14:33 20-09-2024 40,068 35,9805 8 3,3
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 07:09:12 20-09-2024 38,822 37,4775 5 2,9
ESKISEHIR 05:33:54 20-09-2024 39,7807 30,5123 16,7 1,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 05:27:05 20-09-2024 38,3112 37,7347 3,1 2
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:38:13 20-09-2024 38,1395 36,6052 2,6 1,9
HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) 04:24:50 20-09-2024 36,1275 35,9642 7,1 1,6
CINARCIK (YALOVA) 04:23:47 20-09-2024 40,71 29,0785 12,8 1,1
IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) 04:22:54 20-09-2024 38,5343 37,598 15,4 1,2
CAMLICA-GURUN (SIVAS) 02:40:53 20-09-2024 38,8157 37,3298 13,2 1,4
TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 02:29:01 20-09-2024 38,3423 38,992 20,8 1,4
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:22:16 20-09-2024 38,1652 37,3022 11,3 1,6
AFYONKARAHISAR (AFYONKARAHISAR) 02:14:29 20-09-2024 38,7582 30,562 5,2 1,7
SALAR-(AFYONKARAHISAR) 01:43:09 20-09-2024 38,7062 30,611 5,2 1,6

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