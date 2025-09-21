Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Eylül 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Eylül 2025 deprem son dakika haberleri
son dakika deprem mi oldu?
21 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|05:22:06 21-09-2025
|39,232
|29,0383
|10,6
|1,7
|Simav (Kütahya)
|05:22:05 21-09-2025
|39,25361
|28,98722
|7,09
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|05:10:17 21-09-2025
|38,24694
|38,75972
|7
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|05:06:32 21-09-2025
|39,2377
|29,0093
|10,6
|2,4
|Simav (Kütahya)
|05:06:31 21-09-2025
|39,23694
|29,00083
|13,08
|2,1
|Battalgazi (Malatya)
|04:59:34 21-09-2025
|38,16528
|38,55944
|7
|1
|Simav (Kütahya)
|04:51:41 21-09-2025
|39,23528
|29,01028
|12,8
|2,2
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|04:51:41 21-09-2025
|39,2547
|29,004
|5,6
|2,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:43:07 21-09-2025
|39,2278
|28,989
|9,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:42:49 21-09-2025
|39,18278
|28,27
|7
|1,3
|Simav (Kütahya)
|04:33:20 21-09-2025
|39,23972
|29,00361
|9,4
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:33:19 21-09-2025
|39,242
|29,014
|5,3
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|04:32:14 21-09-2025
|39,19306
|28,2425
|6,44
|1,5
|ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:32:14 21-09-2025
|39,1865
|28,2627
|14,1
|1,6
|KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:22:28 21-09-2025
|37,967
|36,6648
|7,4
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:17:21 21-09-2025
|39,2433
|29,0202
|11,2
|1,6
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:11:20 21-09-2025
|39,2145
|28,012
|20,4
|2,3
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:09:08 21-09-2025
|38,3702
|37,4003
|4,9
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:02:45 21-09-2025
|39,2303
|29,0178
|10,5
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:00:58 21-09-2025
|39,2475
|28,9813
|12,2
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:59:50 21-09-2025
|39,2427
|28,9975
|10,6
|1,4
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:54:56 21-09-2025
|39,2257
|29,0327
|11,8
|1,4
|KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:53:30 21-09-2025
|39,2263
|28,9227
|7,7
|1,3
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:48:00 21-09-2025
|39,1503
|28,1745
|14,9
|1,6
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:45:42 21-09-2025
|39,217
|28,1183
|10
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:39:36 21-09-2025
|39,2443
|28,9917
|10
|1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|03:38:19 21-09-2025
|39,1903
|28,987
|15,4
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:37:45 21-09-2025
|39,2448
|29,0085
|5,4
|2,2
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:34:27 21-09-2025
|39,1187
|28,1375
|12,4
|1,3
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|03:26:52 21-09-2025
|39,2343
|29,0503
|2,3
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:23:11 21-09-2025
|39,2398
|29,0082
|10
|1,5
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|03:20:47 21-09-2025
|39,2655
|28,9973
|5,4
|1,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:16:37 21-09-2025
|39,1875
|28,1412
|15,3
|1,2
|AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
|03:15:34 21-09-2025
|39,1437
|29,0448
|9,3
|1,1
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|03:15:15 21-09-2025
|39,2105
|29,07
|3,3
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:11:52 21-09-2025
|39,1722
|28,2247
|9,5
|1,5
|NASA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:10:55 21-09-2025
|39,1695
|28,9895
|17,3
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:05:34 21-09-2025
|39,2333
|29,0095
|10,6
|1,9
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:01:52 21-09-2025
|39,1698
|28,0952
|13,9
|1,3
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:59:29 21-09-2025
|39,1695
|28,2243
|10,3
|2,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:57:15 21-09-2025
|39,2168
|28,9913
|11,7
|1,2
|GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
|02:56:07 21-09-2025
|39,1687
|28,929
|20,7
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:55:29 21-09-2025
|39,2343
|29,021
|3,8
|1,1
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:53:05 21-09-2025
|39,2245
|29,0328
|5
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:51:52 21-09-2025
|39,2522
|28,9943
|5,3
|2,1
|YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
|02:48:33 21-09-2025
|39,2737
|28,9802
|12,5
|1,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:48:09 21-09-2025
|39,2362
|29,0057
|11,2
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:46:07 21-09-2025
|39,2478
|29,0058
|10,3
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:41:59 21-09-2025
|39,2428
|28,9985
|5,5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:40:05 21-09-2025
|39,22167
|28,98333
|7
|1,7
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:40:05 21-09-2025
|39,2488
|28,9965
|11,4
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:38:53 21-09-2025
|39,2427
|29,0045
|7
|2,9
|Simav (Kütahya)
|02:38:52 21-09-2025
|39,21722
|28,96583
|11,15
|2,7
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.09.21 02:38:53)
|02:38:52 21-09-2025
|38,141
|38,534
|5,5
|1,6
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:35:41 21-09-2025
|39,2577
|28,9937
|11
|1,1
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:33:41 21-09-2025
|39,2415
|29,0392
|3,3
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:33:40 21-09-2025
|39,225
|28,95528
|7
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:33:01 21-09-2025
|39,2267
|29,0317
|10
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:33:00 21-09-2025
|39,17694
|29,04278
|14,43
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:31:44 21-09-2025
|39,178
|28,9907
|14,6
|1,6
|Simav (Kütahya)
|02:31:42 21-09-2025
|39,22639
|28,96639
|7
|1,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:28:40 21-09-2025
|39,2273
|29,006
|5,4
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:28:39 21-09-2025
|39,2525
|29,00556
|10,31
|1,8
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|02:27:01 21-09-2025
|39,2397
|29,0322
|3,6
|1,2
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:25:52 21-09-2025
|39,2235
|29,0192
|11,4
|2,4
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:24:23 21-09-2025
|39,2315
|29,0015
|7,6
|2
|Simav (Kütahya)
|02:24:21 21-09-2025
|39,2375
|28,96083
|7
|1,8
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|02:23:38 21-09-2025
|34,5455
|25,2897
|28,9
|3,9
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|02:22:22 21-09-2025
|39,1247
|29,107
|6,5
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:21:25 21-09-2025
|39,2257
|28,9865
|6,5
|2,2
|Simav (Kütahya)
|02:21:23 21-09-2025
|39,22944
|28,98194
|7
|2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:20:22 21-09-2025
|39,2352
|29,0067
|11,8
|1,8
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|02:19:15 21-09-2025
|39,2257
|29,0172
|13,8
|1,7
|Simav (Kütahya)
|02:19:12 21-09-2025
|39,26944
|28,93861
|7
|1,9
|Simav (Kütahya)
|02:16:22 21-09-2025
|39,24111
|28,97917
|7,06
|4,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|02:16:22 21-09-2025
|39,2433
|28,9997
|6,9
|4,2
|Baskil (Elazığ)
|02:09:46 21-09-2025
|38,40944
|38,91583
|7
|0,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:55:01 21-09-2025
|39,09611
|28,17167
|7
|1
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:53:02 21-09-2025
|39,189
|28,122
|9,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:53:01 21-09-2025
|39,1725
|28,17056
|10,86
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|01:15:39 21-09-2025
|39,20333
|28,16556
|7
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:15:39 21-09-2025
|39,221
|28,1418
|7,9
|1,6
|COMAKLI-CAN (CANAKKALE)
|00:58:53 21-09-2025
|40,0453
|27,1288
|5,4
|1,5
|ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
|00:26:30 21-09-2025
|38,2233
|38,1052
|7,4
|1,6
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:23:19 21-09-2025
|39,182
|28,2425
|5
|1,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:15:25 21-09-2025
|39,1943
|28,1485
|16
|1,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:09:00 21-09-2025
|39,1967
|28,1293
|7,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:50:42 20-09-2025
|39,16889
|28,19056
|7
|1,3
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:50:42 20-09-2025
|39,1797
|28,1575
|8,9
|1,4
|Battalgazi (Malatya)
|23:47:27 20-09-2025
|38,16028
|38,48889
|7
|1,2
|Arıcak (Elazığ)
|23:38:37 20-09-2025
|38,52611
|40,22222
|7
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|23:18:12 20-09-2025
|38,27444
|37,83583
|9,1
|1,6
|AKDENIZ
|23:18:12 20-09-2025
|35,7177
|28,5492
|25,1
|2,7
|Akdeniz - [97.46 km] Kaş (Antalya)
|23:18:11 20-09-2025
|35,71528
|28,4875
|22,29
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:07:21 20-09-2025
|39,18806
|28,23806
|7
|1,3
|CICEKLI-GORDES (MANISA)
|23:07:21 20-09-2025
|39,0875
|28,255
|21,1
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:00:34 20-09-2025
|39,188
|28,2408
|9,5
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:00:33 20-09-2025
|39,19333
|28,23389
|5,64
|1,7
|Alaca (Çorum)
|22:54:48 20-09-2025
|40,02417
|35,03778
|7,01
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:54:43 20-09-2025
|39,20194
|28,13528
|7
|1
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:44:01 20-09-2025
|39,1612
|28,1965
|9,6
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:44:00 20-09-2025
|39,17111
|28,24083
|7
|1,5
|Doğanşehir (Malatya)
|22:39:00 20-09-2025
|38,13778
|37,91528
|6,88
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:29:42 20-09-2025
|39,1855
|28,1343
|9,6
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:29:41 20-09-2025
|39,21056
|28,1725
|5,45
|2
|Simav (Kütahya)
|22:29:33 20-09-2025
|39,24083
|28,99139
|7,01
|1,8
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|22:29:32 20-09-2025
|39,2475
|29,0098
|12,5
|2,2
|Horasan (Erzurum)
|22:23:29 20-09-2025
|40,11472
|41,9675
|5,64
|1,9
|KUCUKKONAK-HORASAN (ERZURUM)
|22:23:28 20-09-2025
|40,1155
|41,9803
|8,7
|2
|Horasan (Erzurum)
|22:10:17 20-09-2025
|40,09778
|41,99972
|7
|2,3
|HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM)
|22:10:16 20-09-2025
|40,1222
|41,9365
|5
|2,3
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|22:05:11 20-09-2025
|39,2433
|28,0623
|12,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:05:10 20-09-2025
|39,24917
|28,12111
|6,45
|1,4
|Pütürge (Malatya)
|21:58:35 20-09-2025
|38,21861
|38,63361
|7,14
|1,2
|Beypazarı (Ankara)
|21:52:31 20-09-2025
|40,17444
|31,72278
|7
|2,5
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|21:52:30 20-09-2025
|40,1795
|31,733
|1
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:15:35 20-09-2025
|39,27667
|28,09306
|7
|2,2
|ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:15:35 20-09-2025
|39,2592
|28,0623
|9,5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|21:02:38 20-09-2025
|39,19333
|28,20417
|7
|1,3
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:47:57 20-09-2025
|39,1895
|28,2083
|9,7
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:47:56 20-09-2025
|39,175
|28,23417
|11,06
|2,5
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:45:16 20-09-2025
|39,1823
|28,195
|9,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:45:15 20-09-2025
|39,19111
|28,22528
|11,24
|2,4
|YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:16:41 20-09-2025
|39,1937
|28,1967
|11,1
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:16:40 20-09-2025
|39,20861
|28,215
|10,37
|2,7
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:07:42 20-09-2025
|39,1858
|28,2268
|10,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:07:41 20-09-2025
|39,18944
|28,22083
|5,83
|1,6
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|19:57:58 20-09-2025
|37,97889
|36,58278
|6,86
|2
|GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|19:56:05 20-09-2025
|38,4007
|37,2738
|16,9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:16:26 20-09-2025
|39,25944
|28,04806
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:11:30 20-09-2025
|39,27028
|28,04361
|7,85
|1,7
|KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:11:30 20-09-2025
|39,2428
|28,0302
|8,7
|1,8
|Akdeniz - Fethiye Körfezi, Tersane Adası, Dalaman (Muğla)
|18:25:23 20-09-2025
|36,67611
|28,91278
|31,3
|2,4
|FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
|18:25:23 20-09-2025
|36,6177
|28,9273
|16,2
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:16:32 20-09-2025
|39,25417
|28,05833
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:15:38 20-09-2025
|39,20972
|28,1575
|6,19
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:46:37 20-09-2025
|39,17056
|28,15222
|6,35
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:40:25 20-09-2025
|39,18083
|28,22556
|7
|1,5
|Samandağ (Hatay)
|17:17:59 20-09-2025
|36,07333
|35,97694
|7,32
|2,8
|GOZLEKCILER-YAYLADAGI (HATAY)
|17:17:58 20-09-2025
|35,9317
|36,0088
|11,9
|2,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|17:15:31 20-09-2025
|39,25444
|28,16778
|7
|1,4
|Tatvan (Bitlis)
|17:13:17 20-09-2025
|38,65972
|42,43583
|13,37
|2,8
|Van Gölü - [01.24 km] Tatvan (Bitlis)
|17:12:18 20-09-2025
|38,64083
|42,47944
|7
|2,7
|Ege Denizi - [77.57 km] Datça (Muğla)
|16:53:58 20-09-2025
|36,0775
|27,04056
|7
|2,9
|Darende (Malatya)
|16:37:40 20-09-2025
|38,61
|37,50861
|6,31
|1,6
|CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
|16:37:40 20-09-2025
|38,6058
|37,5122
|5,3
|1,9
|Merkez (Çankırı)
|15:59:20 20-09-2025
|40,56944
|33,98278
|7
|1,5
|Rakka (Suriye) - [142.59 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|15:58:21 20-09-2025
|35,42194
|38,86611
|7
|3
|DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA)
|15:41:01 20-09-2025
|39,1288
|27,9338
|9,1
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|15:41:00 20-09-2025
|39,19028
|27,95611
|7
|1,5
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:21:49 20-09-2025
|39,1327
|28,2312
|12,7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:21:48 20-09-2025
|39,13222
|28,24194
|7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:02:54 20-09-2025
|39,20444
|28,16833
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:02:54 20-09-2025
|39,1952
|28,148
|15,6
|1,9
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:00:28 20-09-2025
|39,1657
|28,1357
|9,7
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|14:00:26 20-09-2025
|39,20472
|28,20222
|5,96
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:32:38 20-09-2025
|39,21528
|28,12583
|7
|3,3
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:32:38 20-09-2025
|39,2222
|28,0962
|10,3
|3,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:19:55 20-09-2025
|39,22222
|28,08361
|7
|1,3
|KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:19:55 20-09-2025
|39,2458
|28,0887
|14,5
|1,6
|Maden (Elazığ)
|12:11:42 20-09-2025
|38,535
|39,63917
|7,01
|2,4
|CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG)
|12:11:42 20-09-2025
|38,5412
|39,6335
|5
|2,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:53:08 20-09-2025
|39,2175
|28,12528
|7
|2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:53:08 20-09-2025
|39,2082
|28,0987
|9,6
|2,4
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:50:35 20-09-2025
|39,1778
|28,1392
|12,8
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:50:34 20-09-2025
|39,19861
|28,1375
|7
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:48:07 20-09-2025
|39,21972
|28,11194
|7
|2,2
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:48:07 20-09-2025
|39,196
|28,1013
|8,2
|2,5
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:45:48 20-09-2025
|39,1913
|28,1295
|11
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:45:47 20-09-2025
|39,22722
|28,15972
|9,02
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:36:49 20-09-2025
|39,2075
|28,12972
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:36:49 20-09-2025
|39,1808
|28,1385
|9,4
|1,9
|EMECIK-DATCA (MUGLA)
|11:22:33 20-09-2025
|36,762
|27,8123
|12,8
|1,8
|Datça (Muğla)
|11:22:32 20-09-2025
|36,78028
|27,79222
|7,21
|1,5
|Buharkent (Aydın)
|11:14:17 20-09-2025
|37,97583
|28,83972
|8,7
|1,3
|KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
|11:14:16 20-09-2025
|37,9838
|28,8357
|3,5
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:13:37 20-09-2025
|39,20306
|28,17333
|5,9
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:08:06 20-09-2025
|39,18444
|28,18806
|5,81
|1,5
|CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:08:05 20-09-2025
|39,1858
|28,3568
|9,5
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|11:05:59 20-09-2025
|39,19194
|28,21306
|6,9
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|11:05:59 20-09-2025
|39,1685
|28,1983
|10,1
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:22:26 20-09-2025
|39,21917
|28,12528
|7
|1,7
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:22:26 20-09-2025
|39,2045
|28,138
|7,8
|1,9
|Merkez (Kırklareli)
|10:21:43 20-09-2025
|41,95556
|27,32667
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:34:44 20-09-2025
|39,215
|28,15361
|7
|1,4
|PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:34:44 20-09-2025
|39,2143
|28,203
|9,6
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|09:32:02 20-09-2025
|39,22333
|28,12444
|7
|2,2
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|09:32:02 20-09-2025
|39,201
|28,13
|7,5
|2,4
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:48:29 20-09-2025
|39,1238
|28,1767
|7,9
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:48:28 20-09-2025
|39,17444
|28,15222
|7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:45:36 20-09-2025
|39,18917
|28,15667
|7
|1,1
|Ege Denizi - [80.43 km] Çeşme (İzmir)
|08:30:12 20-09-2025
|38,23806
|25,33583
|7
|3,3
|EGE DENIZI
|08:30:11 20-09-2025
|38,247
|25,248
|19
|3,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:53 20-09-2025
|39,24417
|28,05306
|7
|1,6
|KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM)
|08:26:19 20-09-2025
|40,1383
|41,9358
|5
|2,9
|Ege Denizi - [50.12 km] Karaburun (İzmir)
|08:16:27 20-09-2025
|39,00944
|26,04444
|7,08
|2,1
|Akdeniz
|08:01:26 20-09-2025
|34,75306
|25,01167
|6,86
|3,9
|GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
|08:01:21 20-09-2025
|34,7513
|24,0932
|25,9
|4,1
|Tavas (Denizli)
|07:27:31 20-09-2025
|37,70444
|28,98583
|9,17
|1,3
|BASKARCI-(DENIZLI)
|07:27:30 20-09-2025
|37,7475
|29,021
|13,1
|1,5
|GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY)
|07:20:15 20-09-2025
|36,5625
|36,4752
|5,2
|1,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:17:35 20-09-2025
|39,18806
|28,17556
|7
|1,3
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:17:34 20-09-2025
|39,1582
|28,1137
|13,8
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:40:31 20-09-2025
|39,23222
|28,08556
|7
|1,4
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:40:30 20-09-2025
|39,2095
|28,0243
|16,1
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:35:28 20-09-2025
|38,14361
|36,66861
|7,66
|1,9
|KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:35:27 20-09-2025
|38,1313
|36,6653
|5,4
|1,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:19:12 20-09-2025
|39,18417
|28,2675
|7
|2
|BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:19:12 20-09-2025
|39,177
|28,2418
|9,1
|2,3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.12 km] Marmaris (Muğla)
|06:07:49 20-09-2025
|37,00194
|28,14361
|6,97
|1,4
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|06:07:49 20-09-2025
|36,9887
|28,1982
|5,1
|1,6
