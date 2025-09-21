Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Eylül 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Eylül 2025
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 05:22:06 21-09-2025 39,232 29,0383 10,6 1,7
Simav (Kütahya) 05:22:05 21-09-2025 39,25361 28,98722 7,09 1,6
Pütürge (Malatya) 05:10:17 21-09-2025 38,24694 38,75972 7 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 05:06:32 21-09-2025 39,2377 29,0093 10,6 2,4
Simav (Kütahya) 05:06:31 21-09-2025 39,23694 29,00083 13,08 2,1
Battalgazi (Malatya) 04:59:34 21-09-2025 38,16528 38,55944 7 1
Simav (Kütahya) 04:51:41 21-09-2025 39,23528 29,01028 12,8 2,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 04:51:41 21-09-2025 39,2547 29,004 5,6 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:43:07 21-09-2025 39,2278 28,989 9,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:42:49 21-09-2025 39,18278 28,27 7 1,3
Simav (Kütahya) 04:33:20 21-09-2025 39,23972 29,00361 9,4 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:33:19 21-09-2025 39,242 29,014 5,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:32:14 21-09-2025 39,19306 28,2425 6,44 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:32:14 21-09-2025 39,1865 28,2627 14,1 1,6
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:22:28 21-09-2025 37,967 36,6648 7,4 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:17:21 21-09-2025 39,2433 29,0202 11,2 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:11:20 21-09-2025 39,2145 28,012 20,4 2,3
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:09:08 21-09-2025 38,3702 37,4003 4,9 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:02:45 21-09-2025 39,2303 29,0178 10,5 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:00:58 21-09-2025 39,2475 28,9813 12,2 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:59:50 21-09-2025 39,2427 28,9975 10,6 1,4
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:54:56 21-09-2025 39,2257 29,0327 11,8 1,4
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 03:53:30 21-09-2025 39,2263 28,9227 7,7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:48:00 21-09-2025 39,1503 28,1745 14,9 1,6
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:42 21-09-2025 39,217 28,1183 10 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:39:36 21-09-2025 39,2443 28,9917 10 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 03:38:19 21-09-2025 39,1903 28,987 15,4 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:37:45 21-09-2025 39,2448 29,0085 5,4 2,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:34:27 21-09-2025 39,1187 28,1375 12,4 1,3
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 03:26:52 21-09-2025 39,2343 29,0503 2,3 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:23:11 21-09-2025 39,2398 29,0082 10 1,5
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 03:20:47 21-09-2025 39,2655 28,9973 5,4 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:16:37 21-09-2025 39,1875 28,1412 15,3 1,2
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 03:15:34 21-09-2025 39,1437 29,0448 9,3 1,1
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 03:15:15 21-09-2025 39,2105 29,07 3,3 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:11:52 21-09-2025 39,1722 28,2247 9,5 1,5
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 03:10:55 21-09-2025 39,1695 28,9895 17,3 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:05:34 21-09-2025 39,2333 29,0095 10,6 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:01:52 21-09-2025 39,1698 28,0952 13,9 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:59:29 21-09-2025 39,1695 28,2243 10,3 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:57:15 21-09-2025 39,2168 28,9913 11,7 1,2
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 02:56:07 21-09-2025 39,1687 28,929 20,7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:55:29 21-09-2025 39,2343 29,021 3,8 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:53:05 21-09-2025 39,2245 29,0328 5 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:51:52 21-09-2025 39,2522 28,9943 5,3 2,1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 02:48:33 21-09-2025 39,2737 28,9802 12,5 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:48:09 21-09-2025 39,2362 29,0057 11,2 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:46:07 21-09-2025 39,2478 29,0058 10,3 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:41:59 21-09-2025 39,2428 28,9985 5,5 2,2
Simav (Kütahya) 02:40:05 21-09-2025 39,22167 28,98333 7 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:40:05 21-09-2025 39,2488 28,9965 11,4 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:38:53 21-09-2025 39,2427 29,0045 7 2,9
Simav (Kütahya) 02:38:52 21-09-2025 39,21722 28,96583 11,15 2,7
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.09.21 02:38:53) 02:38:52 21-09-2025 38,141 38,534 5,5 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:35:41 21-09-2025 39,2577 28,9937 11 1,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:33:41 21-09-2025 39,2415 29,0392 3,3 1,6
Simav (Kütahya) 02:33:40 21-09-2025 39,225 28,95528 7 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:33:01 21-09-2025 39,2267 29,0317 10 1,7
Simav (Kütahya) 02:33:00 21-09-2025 39,17694 29,04278 14,43 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:31:44 21-09-2025 39,178 28,9907 14,6 1,6
Simav (Kütahya) 02:31:42 21-09-2025 39,22639 28,96639 7 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:28:40 21-09-2025 39,2273 29,006 5,4 2,2
Simav (Kütahya) 02:28:39 21-09-2025 39,2525 29,00556 10,31 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 02:27:01 21-09-2025 39,2397 29,0322 3,6 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:25:52 21-09-2025 39,2235 29,0192 11,4 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:24:23 21-09-2025 39,2315 29,0015 7,6 2
Simav (Kütahya) 02:24:21 21-09-2025 39,2375 28,96083 7 1,8
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 02:23:38 21-09-2025 34,5455 25,2897 28,9 3,9
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 02:22:22 21-09-2025 39,1247 29,107 6,5 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:21:25 21-09-2025 39,2257 28,9865 6,5 2,2
Simav (Kütahya) 02:21:23 21-09-2025 39,22944 28,98194 7 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:20:22 21-09-2025 39,2352 29,0067 11,8 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:19:15 21-09-2025 39,2257 29,0172 13,8 1,7
Simav (Kütahya) 02:19:12 21-09-2025 39,26944 28,93861 7 1,9
Simav (Kütahya) 02:16:22 21-09-2025 39,24111 28,97917 7,06 4,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:16:22 21-09-2025 39,2433 28,9997 6,9 4,2
Baskil (Elazığ) 02:09:46 21-09-2025 38,40944 38,91583 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:55:01 21-09-2025 39,09611 28,17167 7 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:53:02 21-09-2025 39,189 28,122 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:53:01 21-09-2025 39,1725 28,17056 10,86 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:39 21-09-2025 39,20333 28,16556 7 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:39 21-09-2025 39,221 28,1418 7,9 1,6
COMAKLI-CAN (CANAKKALE) 00:58:53 21-09-2025 40,0453 27,1288 5,4 1,5
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) 00:26:30 21-09-2025 38,2233 38,1052 7,4 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:19 21-09-2025 39,182 28,2425 5 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:15:25 21-09-2025 39,1943 28,1485 16 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:00 21-09-2025 39,1967 28,1293 7,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:50:42 20-09-2025 39,16889 28,19056 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:42 20-09-2025 39,1797 28,1575 8,9 1,4
Battalgazi (Malatya) 23:47:27 20-09-2025 38,16028 38,48889 7 1,2
Arıcak (Elazığ) 23:38:37 20-09-2025 38,52611 40,22222 7 1,7
Akçadağ (Malatya) 23:18:12 20-09-2025 38,27444 37,83583 9,1 1,6
AKDENIZ 23:18:12 20-09-2025 35,7177 28,5492 25,1 2,7
Akdeniz - [97.46 km] Kaş (Antalya) 23:18:11 20-09-2025 35,71528 28,4875 22,29 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:07:21 20-09-2025 39,18806 28,23806 7 1,3
CICEKLI-GORDES (MANISA) 23:07:21 20-09-2025 39,0875 28,255 21,1 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:34 20-09-2025 39,188 28,2408 9,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:33 20-09-2025 39,19333 28,23389 5,64 1,7
Alaca (Çorum) 22:54:48 20-09-2025 40,02417 35,03778 7,01 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:54:43 20-09-2025 39,20194 28,13528 7 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:01 20-09-2025 39,1612 28,1965 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:00 20-09-2025 39,17111 28,24083 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 22:39:00 20-09-2025 38,13778 37,91528 6,88 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:29:42 20-09-2025 39,1855 28,1343 9,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:29:41 20-09-2025 39,21056 28,1725 5,45 2
Simav (Kütahya) 22:29:33 20-09-2025 39,24083 28,99139 7,01 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 22:29:32 20-09-2025 39,2475 29,0098 12,5 2,2
Horasan (Erzurum) 22:23:29 20-09-2025 40,11472 41,9675 5,64 1,9
KUCUKKONAK-HORASAN (ERZURUM) 22:23:28 20-09-2025 40,1155 41,9803 8,7 2
Horasan (Erzurum) 22:10:17 20-09-2025 40,09778 41,99972 7 2,3
HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) 22:10:16 20-09-2025 40,1222 41,9365 5 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:05:11 20-09-2025 39,2433 28,0623 12,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:10 20-09-2025 39,24917 28,12111 6,45 1,4
Pütürge (Malatya) 21:58:35 20-09-2025 38,21861 38,63361 7,14 1,2
Beypazarı (Ankara) 21:52:31 20-09-2025 40,17444 31,72278 7 2,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 21:52:30 20-09-2025 40,1795 31,733 1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:35 20-09-2025 39,27667 28,09306 7 2,2
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:15:35 20-09-2025 39,2592 28,0623 9,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:02:38 20-09-2025 39,19333 28,20417 7 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:47:57 20-09-2025 39,1895 28,2083 9,7 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:56 20-09-2025 39,175 28,23417 11,06 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:45:16 20-09-2025 39,1823 28,195 9,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:45:15 20-09-2025 39,19111 28,22528 11,24 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:16:41 20-09-2025 39,1937 28,1967 11,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:16:40 20-09-2025 39,20861 28,215 10,37 2,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:07:42 20-09-2025 39,1858 28,2268 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:07:41 20-09-2025 39,18944 28,22083 5,83 1,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 19:57:58 20-09-2025 37,97889 36,58278 6,86 2
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 19:56:05 20-09-2025 38,4007 37,2738 16,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:26 20-09-2025 39,25944 28,04806 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:30 20-09-2025 39,27028 28,04361 7,85 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:30 20-09-2025 39,2428 28,0302 8,7 1,8
Akdeniz - Fethiye Körfezi, Tersane Adası, Dalaman (Muğla) 18:25:23 20-09-2025 36,67611 28,91278 31,3 2,4
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 18:25:23 20-09-2025 36,6177 28,9273 16,2 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:16:32 20-09-2025 39,25417 28,05833 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:38 20-09-2025 39,20972 28,1575 6,19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:46:37 20-09-2025 39,17056 28,15222 6,35 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:40:25 20-09-2025 39,18083 28,22556 7 1,5
Samandağ (Hatay) 17:17:59 20-09-2025 36,07333 35,97694 7,32 2,8
GOZLEKCILER-YAYLADAGI (HATAY) 17:17:58 20-09-2025 35,9317 36,0088 11,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:31 20-09-2025 39,25444 28,16778 7 1,4
Tatvan (Bitlis) 17:13:17 20-09-2025 38,65972 42,43583 13,37 2,8
Van Gölü - [01.24 km] Tatvan (Bitlis) 17:12:18 20-09-2025 38,64083 42,47944 7 2,7
Ege Denizi - [77.57 km] Datça (Muğla) 16:53:58 20-09-2025 36,0775 27,04056 7 2,9
Darende (Malatya) 16:37:40 20-09-2025 38,61 37,50861 6,31 1,6
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 16:37:40 20-09-2025 38,6058 37,5122 5,3 1,9
Merkez (Çankırı) 15:59:20 20-09-2025 40,56944 33,98278 7 1,5
Rakka (Suriye) - [142.59 km] Akçakale (Şanlıurfa) 15:58:21 20-09-2025 35,42194 38,86611 7 3
DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA) 15:41:01 20-09-2025 39,1288 27,9338 9,1 1,8
Akhisar (Manisa) 15:41:00 20-09-2025 39,19028 27,95611 7 1,5
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:21:49 20-09-2025 39,1327 28,2312 12,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:21:48 20-09-2025 39,13222 28,24194 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:02:54 20-09-2025 39,20444 28,16833 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:02:54 20-09-2025 39,1952 28,148 15,6 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:00:28 20-09-2025 39,1657 28,1357 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:00:26 20-09-2025 39,20472 28,20222 5,96 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:32:38 20-09-2025 39,21528 28,12583 7 3,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:32:38 20-09-2025 39,2222 28,0962 10,3 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:55 20-09-2025 39,22222 28,08361 7 1,3
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:55 20-09-2025 39,2458 28,0887 14,5 1,6
Maden (Elazığ) 12:11:42 20-09-2025 38,535 39,63917 7,01 2,4
CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) 12:11:42 20-09-2025 38,5412 39,6335 5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:53:08 20-09-2025 39,2175 28,12528 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:53:08 20-09-2025 39,2082 28,0987 9,6 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:50:35 20-09-2025 39,1778 28,1392 12,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:34 20-09-2025 39,19861 28,1375 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:48:07 20-09-2025 39,21972 28,11194 7 2,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:48:07 20-09-2025 39,196 28,1013 8,2 2,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:45:48 20-09-2025 39,1913 28,1295 11 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:45:47 20-09-2025 39,22722 28,15972 9,02 2
Sındırgı (Balıkesir) 11:36:49 20-09-2025 39,2075 28,12972 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:36:49 20-09-2025 39,1808 28,1385 9,4 1,9
EMECIK-DATCA (MUGLA) 11:22:33 20-09-2025 36,762 27,8123 12,8 1,8
Datça (Muğla) 11:22:32 20-09-2025 36,78028 27,79222 7,21 1,5
Buharkent (Aydın) 11:14:17 20-09-2025 37,97583 28,83972 8,7 1,3
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 11:14:16 20-09-2025 37,9838 28,8357 3,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:13:37 20-09-2025 39,20306 28,17333 5,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:08:06 20-09-2025 39,18444 28,18806 5,81 1,5
CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:08:05 20-09-2025 39,1858 28,3568 9,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:05:59 20-09-2025 39,19194 28,21306 6,9 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:05:59 20-09-2025 39,1685 28,1983 10,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:26 20-09-2025 39,21917 28,12528 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:22:26 20-09-2025 39,2045 28,138 7,8 1,9
Merkez (Kırklareli) 10:21:43 20-09-2025 41,95556 27,32667 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:34:44 20-09-2025 39,215 28,15361 7 1,4
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:34:44 20-09-2025 39,2143 28,203 9,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:32:02 20-09-2025 39,22333 28,12444 7 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:32:02 20-09-2025 39,201 28,13 7,5 2,4
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:48:29 20-09-2025 39,1238 28,1767 7,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:48:28 20-09-2025 39,17444 28,15222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:36 20-09-2025 39,18917 28,15667 7 1,1
Ege Denizi - [80.43 km] Çeşme (İzmir) 08:30:12 20-09-2025 38,23806 25,33583 7 3,3
EGE DENIZI 08:30:11 20-09-2025 38,247 25,248 19 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:53 20-09-2025 39,24417 28,05306 7 1,6
KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) 08:26:19 20-09-2025 40,1383 41,9358 5 2,9
Ege Denizi - [50.12 km] Karaburun (İzmir) 08:16:27 20-09-2025 39,00944 26,04444 7,08 2,1
Akdeniz 08:01:26 20-09-2025 34,75306 25,01167 6,86 3,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 08:01:21 20-09-2025 34,7513 24,0932 25,9 4,1
Tavas (Denizli) 07:27:31 20-09-2025 37,70444 28,98583 9,17 1,3
BASKARCI-(DENIZLI) 07:27:30 20-09-2025 37,7475 29,021 13,1 1,5
GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) 07:20:15 20-09-2025 36,5625 36,4752 5,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:17:35 20-09-2025 39,18806 28,17556 7 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:17:34 20-09-2025 39,1582 28,1137 13,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:40:31 20-09-2025 39,23222 28,08556 7 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:40:30 20-09-2025 39,2095 28,0243 16,1 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 06:35:28 20-09-2025 38,14361 36,66861 7,66 1,9
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:35:27 20-09-2025 38,1313 36,6653 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:19:12 20-09-2025 39,18417 28,2675 7 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:19:12 20-09-2025 39,177 28,2418 9,1 2,3
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.12 km] Marmaris (Muğla) 06:07:49 20-09-2025 37,00194 28,14361 6,97 1,4
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 06:07:49 20-09-2025 36,9887 28,1982 5,1 1,6
