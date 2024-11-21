Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Kasım 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Kasım 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
21 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|23:26:31 21-11-2024
|37,7987
|26,8453
|14,5
|2
|KAYABASI-MUT (MERSIN)
|23:19:08 21-11-2024
|36,6085
|33,6707
|24,9
|1,2
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:02:54 21-11-2024
|38,0962
|37,7575
|14,9
|1,2
|BESPINAR-KEMALPASA (IZMIR)
|23:01:34 21-11-2024
|38,5318
|27,4658
|17,3
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:51:47 21-11-2024
|38,4148
|37,5057
|5,4
|1,5
|Kale (Malatya)
|22:42:15 21-11-2024
|38,335
|38,79806
|9,22
|3,6
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|22:42:15 21-11-2024
|38,346
|38,805
|5
|3,6
|AKDENIZ
|22:41:59 21-11-2024
|35,8615
|29,0952
|10,3
|2,8
|Beypazarı (Ankara)
|22:07:50 21-11-2024
|40,19083
|31,74278
|7
|1,8
|KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)
|22:07:49 21-11-2024
|40,1785
|31,8008
|10,6
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:50:05 21-11-2024
|38,06028
|37,26778
|7
|1,7
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|21:50:03 21-11-2024
|38,0447
|37,2577
|7,5
|1,8
|Germencik (Aydın)
|21:42:48 21-11-2024
|37,93472
|27,63333
|7
|1,6
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|21:42:48 21-11-2024
|37,9072
|27,6518
|1,4
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|20:46:16 21-11-2024
|38,45111
|38,03583
|6,97
|1,2
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|20:46:15 21-11-2024
|38,5108
|37,9925
|26,4
|1,4
|Merkez (Ardahan)
|20:33:28 21-11-2024
|40,97444
|43,01972
|6,95
|1,4
|GOLCUK-ZILE (TOKAT)
|19:52:16 21-11-2024
|40,1112
|35,9662
|2,6
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|19:52:15 21-11-2024
|40,08611
|36,01972
|6,98
|1,5
|Başçiftlik (Tokat)
|19:06:12 21-11-2024
|40,51667
|37,07028
|7
|1,5
|MEZREA-NIKSAR (TOKAT)
|19:06:12 21-11-2024
|40,4112
|37,054
|23,2
|1,8
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|19:00:50 21-11-2024
|38,2475
|38,6567
|16,6
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|19:00:49 21-11-2024
|38,22167
|38,71806
|9,11
|1,8
|YAYLAUSTU-(KAHRAMANMARAS)
|18:57:37 21-11-2024
|37,5745
|36,547
|5,5
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|18:57:36 21-11-2024
|37,4
|36,43972
|7
|1,5
|Keban (Elazığ)
|18:54:39 21-11-2024
|38,82472
|38,69333
|7
|1,1
|Kağızman (Kars)
|18:45:14 21-11-2024
|40,07278
|42,92806
|7,02
|1,6
|ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS)
|18:45:13 21-11-2024
|40,0728
|42,9938
|23,9
|2,1
|Samandağ (Hatay)
|18:21:54 21-11-2024
|36,20722
|36,04194
|7,22
|1,6
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|18:21:53 21-11-2024
|36,2055
|35,8653
|8,8
|1,7
|Ege Denizi - [22.39 km] Seferihisar (İzmir)
|17:59:04 21-11-2024
|37,87111
|26,89472
|7,05
|1,5
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|17:59:03 21-11-2024
|37,8205
|26,8807
|8,2
|1,7
|Ege Denizi - [06.81 km] Didim (Aydın)
|17:41:04 21-11-2024
|37,52056
|27,17028
|11,25
|2,5
|BATIKOY-DIDIM (AYDIN)
|17:41:04 21-11-2024
|37,5215
|27,1778
|8,7
|2,5
|Bala (Ankara)
|17:01:04 21-11-2024
|39,4875
|32,93028
|11,74
|1,7
|KOCYAYLA-BALA (ANKARA)
|17:01:04 21-11-2024
|39,5012
|32,9623
|6,6
|1,9
|Sumbas (Osmaniye)
|16:36:51 21-11-2024
|37,70278
|36,09583
|7
|2
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|16:36:51 21-11-2024
|37,68
|36,0945
|4
|1,9
|Ege Denizi - [36.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:26:05 21-11-2024
|39,20222
|25,8375
|7,01
|2
|Altıeylül (Balıkesir)
|16:06:17 21-11-2024
|39,38222
|27,86583
|7
|1,1
|KARABEYLER-(BALIKESIR)
|16:06:16 21-11-2024
|39,4243
|27,8033
|21,7
|1,1
|Bala (Ankara)
|16:00:14 21-11-2024
|39,50444
|32,94139
|7
|1,9
|Ege Denizi - [20.34 km] Seferihisar (İzmir)
|15:52:27 21-11-2024
|37,88944
|26,89806
|7
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|15:52:25 21-11-2024
|37,84
|26,8438
|15,6
|1,7
|Bala (Ankara)
|15:48:24 21-11-2024
|39,49139
|32,92222
|7,01
|2,7
|CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)
|15:48:24 21-11-2024
|39,4847
|32,9082
|6,6
|2,8
|Tekman (Erzurum)
|13:51:01 21-11-2024
|39,45361
|41,16833
|7
|2,2
|YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)
|13:51:00 21-11-2024
|39,4738
|41,1918
|8,5
|2,1
|İnönü (Eskişehir)
|13:07:16 21-11-2024
|39,67556
|30,08278
|7
|0,9
|Pasinler (Erzurum)
|12:45:58 21-11-2024
|39,82306
|41,72944
|10,7
|2,1
|KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)
|12:45:57 21-11-2024
|39,8555
|41,851
|17,4
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|12:26:03 21-11-2024
|38,05972
|37,7375
|10,14
|1,9
|KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:26:02 21-11-2024
|38,0252
|37,741
|5,3
|1,9
|İnönü (Eskişehir)
|12:16:42 21-11-2024
|39,78472
|30,15417
|7
|0,9
|BEYDAGI-(MALATYA)
|12:13:28 21-11-2024
|38,2607
|38,4758
|8,5
|2,1
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|12:10:38 21-11-2024
|38,3887
|38,8535
|7
|2
|İnönü (Eskişehir)
|11:59:52 21-11-2024
|39,77611
|30,15944
|7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|11:56:12 21-11-2024
|40,26528
|31,75306
|11,79
|2,1
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|11:56:09 21-11-2024
|40,174
|31,7433
|2
|2,4
|Hekimhan (Malatya)
|11:55:24 21-11-2024
|38,93944
|37,89417
|6,86
|1,3
|BAHCEDAMI-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.21 11:55:22)
|11:55:22 21-11-2024
|38,9208
|37,8007
|10,9
|1,4
|CELTIKCI-(DENIZLI)
|11:54:29 21-11-2024
|37,838
|29,0857
|0
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|11:54:26 21-11-2024
|37,92639
|29,22111
|9,4
|1,3
|Murgul (Artvin)
|11:51:36 21-11-2024
|41,26333
|41,59194
|7,05
|1,4
|Merkez (Sivas)
|11:40:16 21-11-2024
|39,62333
|37,39444
|7
|1,5
|HACIALI-(SIVAS)
|11:40:15 21-11-2024
|39,6467
|37,3423
|7,3
|1,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|10:47:47 21-11-2024
|37,763
|36,2473
|4,3
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|10:47:46 21-11-2024
|37,76
|36,25083
|7,01
|1,5
|Van Gölü - [07.81 km] Tuşba (Van)
|10:46:20 21-11-2024
|38,79389
|43,14889
|7
|2,7
|YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS)
|10:46:20 21-11-2024
|38,8328
|43,1547
|6,2
|2,7
|Edremit (Balıkesir)
|10:37:55 21-11-2024
|39,61861
|27,035
|7
|1,5
|TEPEOBA-HAVRAN (BALIKESIR)
|10:37:54 21-11-2024
|39,5927
|27,1123
|14,8
|1,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|10:27:16 21-11-2024
|38,63778
|30,70861
|7
|0,8
|Pamukkale (Denizli)
|09:39:44 21-11-2024
|37,97139
|29,20583
|8,89
|2
|GUZELPINAR-(DENIZLI)
|09:39:44 21-11-2024
|37,9597
|29,2148
|9,9
|2,1
|Çelebi (Kırıkkale)
|09:29:05 21-11-2024
|39,46
|33,50167
|7
|1
|KARAHACILI-CELEBI (KIRIKKALE)
|09:29:04 21-11-2024
|39,4763
|33,5498
|21,1
|1,8
|Bodrum (Muğla)
|07:34:08 21-11-2024
|37,06361
|27,61472
|7,45
|1,7
|PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)
|07:34:08 21-11-2024
|37,0428
|27,6083
|5,2
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|07:20:23 21-11-2024
|37,99611
|29,18944
|8,95
|1,8
|GUZELPINAR-(DENIZLI)
|07:20:23 21-11-2024
|37,9703
|29,2088
|8,3
|1,9
|Kale (Malatya)
|07:18:36 21-11-2024
|38,39111
|38,76
|10,17
|1,1
|Uğurludağ (Çorum)
|06:48:32 21-11-2024
|40,41278
|34,38111
|7,03
|1
|Kağızman (Kars)
|06:33:10 21-11-2024
|40,09194
|42,91278
|7
|0,9
|Kaman (Kırşehir)
|05:41:48 21-11-2024
|39,31472
|33,92222
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|05:37:46 21-11-2024
|38,35639
|38,7375
|11,92
|1
|YUNANISTAN
|05:30:18 21-11-2024
|40,1957
|23,2798
|5,3
|2,9
|Susuz (Kars)
|05:20:21 21-11-2024
|40,83889
|42,95861
|7,12
|0,9
|Kargı (Çorum)
|05:01:51 21-11-2024
|41,14389
|34,47
|5,84
|1,5
|AVSAR-KARGI (CORUM)
|05:01:51 21-11-2024
|41,1115
|34,46
|7,3
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|04:46:00 21-11-2024
|38,22111
|38,56694
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:28:44 21-11-2024
|38,15556
|37,47361
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:17:07 21-11-2024
|38,27556
|37,39583
|7,47
|1
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:17:04 21-11-2024
|38,3483
|37,2518
|20,2
|1,4
|Merkez (Yalova)
|03:53:12 21-11-2024
|40,6525
|29,28611
|7
|1,3
|YALOVA
|03:53:09 21-11-2024
|40,673
|29,2328
|1,8
|1,3
|YOLGECEN-GURUN (SIVAS)
|03:46:22 21-11-2024
|38,7028
|36,9713
|7,8
|1,6
|Gürün (Sivas)
|03:46:21 21-11-2024
|38,75861
|36,97056
|5,72
|1,6
|Kale (Malatya)
|03:41:30 21-11-2024
|38,37306
|38,76444
|11,14
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|03:15:14 21-11-2024
|38,03833
|37,61222
|7
|1,3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:15:14 21-11-2024
|38,044
|37,5945
|7
|1,3
|Kağızman (Kars)
|02:58:30 21-11-2024
|40,07167
|42,90778
|7
|1,2
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|02:58:30 21-11-2024
|40,0765
|42,9247
|23,3
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:29:45 21-11-2024
|38,09833
|38,42028
|7
|0,8
|Yunak (Konya)
|02:13:47 21-11-2024
|38,5375
|31,88
|8,44
|1,1
|Humus (Suriye) - [163.68 km] Yayladağı (Hatay)
|02:05:01 21-11-2024
|34,55972
|37,00667
|5,72
|2,2
|Zara (Sivas)
|01:58:39 21-11-2024
|39,95417
|37,52972
|5,77
|1,4
|KARACAHISAR-ZARA (SIVAS)
|01:58:38 21-11-2024
|39,9508
|37,5333
|5,3
|1,5
|Kargı (Çorum)
|01:47:34 21-11-2024
|41,13917
|34,48306
|4,44
|1,1
|Kargı (Çorum)
|01:41:26 21-11-2024
|41,12194
|34,42611
|7
|2,2
|AKKESE-KARGI (CORUM)
|01:41:26 21-11-2024
|41,1325
|34,4472
|5,8
|2,5
|Kargı (Çorum)
|01:40:08 21-11-2024
|41,14056
|34,45694
|4,98
|2,8
|AKKESE-KARGI (CORUM)
|01:40:07 21-11-2024
|41,1412
|34,4493
|5,4
|3,1
|Kargı (Çorum)
|01:36:55 21-11-2024
|41,14389
|34,4525
|5,31
|1,6
|KARGI (CORUM)
|01:36:55 21-11-2024
|41,1422
|34,4885
|6,1
|1,9
|Adilcevaz (Bitlis)
|01:31:36 21-11-2024
|38,82167
|42,85444
|7
|1,1
|KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS)
|01:31:36 21-11-2024
|38,8048
|42,9207
|22,5
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|00:55:40 21-11-2024
|38,16167
|38,75444
|8,18
|0,8
|Kargı (Çorum)
|00:50:34 21-11-2024
|41,14
|34,47944
|5,45
|1,2
|Ege Denizi - [12.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:48:38 21-11-2024
|39,38889
|26,28222
|10,39
|1,8
|Kargı (Çorum)
|00:48:26 21-11-2024
|41,13139
|34,48722
|4,1
|1,4
|Şavşat (Artvin)
|00:25:40 21-11-2024
|41,11361
|42,3425
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:08:27 21-11-2024
|38,33444
|37,38806
|7
|1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|23:26:31 21-11-2024
|37,7987
|26,8453
|14,5
|2
|KAYABASI-MUT (MERSIN)
|23:19:08 21-11-2024
|36,6085
|33,6707
|24,9
|1,2
|SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|23:02:54 21-11-2024
|38,0962
|37,7575
|14,9
|1,2
|BESPINAR-KEMALPASA (IZMIR)
|23:01:34 21-11-2024
|38,5318
|27,4658
|17,3
|1,8
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|22:51:47 21-11-2024
|38,4148
|37,5057
|5,4
|1,5
|Kale (Malatya)
|22:42:15 21-11-2024
|38,335
|38,79806
|9,22
|3,6
|AKUSAGI-KALE (MALATYA)
|22:42:15 21-11-2024
|38,346
|38,805
|5
|3,6
|AKDENIZ
|22:41:59 21-11-2024
|35,8615
|29,0952
|10,3
|2,8
|Beypazarı (Ankara)
|22:07:50 21-11-2024
|40,19083
|31,74278
|7
|1,8
|KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)
|22:07:49 21-11-2024
|40,1785
|31,8008
|10,6
|1,8
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|21:50:05 21-11-2024
|38,06028
|37,26778
|7
|1,7
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|21:50:03 21-11-2024
|38,0447
|37,2577
|7,5
|1,8
|Germencik (Aydın)
|21:42:48 21-11-2024
|37,93472
|27,63333
|7
|1,6
|KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
|21:42:48 21-11-2024
|37,9072
|27,6518
|1,4
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|20:46:16 21-11-2024
|38,45111
|38,03583
|6,97
|1,2
|KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
|20:46:15 21-11-2024
|38,5108
|37,9925
|26,4
|1,4
|Merkez (Ardahan)
|20:33:28 21-11-2024
|40,97444
|43,01972
|6,95
|1,4
|GOLCUK-ZILE (TOKAT)
|19:52:16 21-11-2024
|40,1112
|35,9662
|2,6
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|19:52:15 21-11-2024
|40,08611
|36,01972
|6,98
|1,5
|Başçiftlik (Tokat)
|19:06:12 21-11-2024
|40,51667
|37,07028
|7
|1,5
|MEZREA-NIKSAR (TOKAT)
|19:06:12 21-11-2024
|40,4112
|37,054
|23,2
|1,8
|KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
|19:00:50 21-11-2024
|38,2475
|38,6567
|16,6
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|19:00:49 21-11-2024
|38,22167
|38,71806
|9,11
|1,8
|YAYLAUSTU-(KAHRAMANMARAS)
|18:57:37 21-11-2024
|37,5745
|36,547
|5,5
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|18:57:36 21-11-2024
|37,4
|36,43972
|7
|1,5
|Keban (Elazığ)
|18:54:39 21-11-2024
|38,82472
|38,69333
|7
|1,1
|Kağızman (Kars)
|18:45:14 21-11-2024
|40,07278
|42,92806
|7,02
|1,6
|ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS)
|18:45:13 21-11-2024
|40,0728
|42,9938
|23,9
|2,1
|Samandağ (Hatay)
|18:21:54 21-11-2024
|36,20722
|36,04194
|7,22
|1,6
|CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
|18:21:53 21-11-2024
|36,2055
|35,8653
|8,8
|1,7
|Ege Denizi - [22.39 km] Seferihisar (İzmir)
|17:59:04 21-11-2024
|37,87111
|26,89472
|7,05
|1,5
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|17:59:03 21-11-2024
|37,8205
|26,8807
|8,2
|1,7
|Ege Denizi - [06.81 km] Didim (Aydın)
|17:41:04 21-11-2024
|37,52056
|27,17028
|11,25
|2,5
|BATIKOY-DIDIM (AYDIN)
|17:41:04 21-11-2024
|37,5215
|27,1778
|8,7
|2,5
|Bala (Ankara)
|17:01:04 21-11-2024
|39,4875
|32,93028
|11,74
|1,7
|KOCYAYLA-BALA (ANKARA)
|17:01:04 21-11-2024
|39,5012
|32,9623
|6,6
|1,9
|Sumbas (Osmaniye)
|16:36:51 21-11-2024
|37,70278
|36,09583
|7
|2
|ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
|16:36:51 21-11-2024
|37,68
|36,0945
|4
|1,9
|Ege Denizi - [36.54 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:26:05 21-11-2024
|39,20222
|25,8375
|7,01
|2
|Altıeylül (Balıkesir)
|16:06:17 21-11-2024
|39,38222
|27,86583
|7
|1,1
|KARABEYLER-(BALIKESIR)
|16:06:16 21-11-2024
|39,4243
|27,8033
|21,7
|1,1
|Bala (Ankara)
|16:00:14 21-11-2024
|39,50444
|32,94139
|7
|1,9
|Ege Denizi - [20.34 km] Seferihisar (İzmir)
|15:52:27 21-11-2024
|37,88944
|26,89806
|7
|1,6
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|15:52:25 21-11-2024
|37,84
|26,8438
|15,6
|1,7
|Bala (Ankara)
|15:48:24 21-11-2024
|39,49139
|32,92222
|7,01
|2,7
|CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)
|15:48:24 21-11-2024
|39,4847
|32,9082
|6,6
|2,8
|Tekman (Erzurum)
|13:51:01 21-11-2024
|39,45361
|41,16833
|7
|2,2
|YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)
|13:51:00 21-11-2024
|39,4738
|41,1918
|8,5
|2,1
|İnönü (Eskişehir)
|13:07:16 21-11-2024
|39,67556
|30,08278
|7
|0,9
|Pasinler (Erzurum)
|12:45:58 21-11-2024
|39,82306
|41,72944
|10,7
|2,1
|KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM)
|12:45:57 21-11-2024
|39,8555
|41,851
|17,4
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|12:26:03 21-11-2024
|38,05972
|37,7375
|10,14
|1,9
|KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:26:02 21-11-2024
|38,0252
|37,741
|5,3
|1,9
|İnönü (Eskişehir)
|12:16:42 21-11-2024
|39,78472
|30,15417
|7
|0,9
|BEYDAGI-(MALATYA)
|12:13:28 21-11-2024
|38,2607
|38,4758
|8,5
|2,1
|YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)
|12:10:38 21-11-2024
|38,3887
|38,8535
|7
|2
|İnönü (Eskişehir)
|11:59:52 21-11-2024
|39,77611
|30,15944
|7
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|11:56:12 21-11-2024
|40,26528
|31,75306
|11,79
|2,1
|HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
|11:56:09 21-11-2024
|40,174
|31,7433
|2
|2,4
|Hekimhan (Malatya)
|11:55:24 21-11-2024
|38,93944
|37,89417
|6,86
|1,3
|BAHCEDAMI-HEKIMHAN (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.21 11:55:22)
|11:55:22 21-11-2024
|38,9208
|37,8007
|10,9
|1,4
|CELTIKCI-(DENIZLI)
|11:54:29 21-11-2024
|37,838
|29,0857
|0
|1,5
|Pamukkale (Denizli)
|11:54:26 21-11-2024
|37,92639
|29,22111
|9,4
|1,3
|Murgul (Artvin)
|11:51:36 21-11-2024
|41,26333
|41,59194
|7,05
|1,4
|Merkez (Sivas)
|11:40:16 21-11-2024
|39,62333
|37,39444
|7
|1,5
|HACIALI-(SIVAS)
|11:40:15 21-11-2024
|39,6467
|37,3423
|7,3
|1,8
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|10:47:47 21-11-2024
|37,763
|36,2473
|4,3
|1,7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|10:47:46 21-11-2024
|37,76
|36,25083
|7,01
|1,5
|Van Gölü - [07.81 km] Tuşba (Van)
|10:46:20 21-11-2024
|38,79389
|43,14889
|7
|2,7
|YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS)
|10:46:20 21-11-2024
|38,8328
|43,1547
|6,2
|2,7
|Edremit (Balıkesir)
|10:37:55 21-11-2024
|39,61861
|27,035
|7
|1,5
|TEPEOBA-HAVRAN (BALIKESIR)
|10:37:54 21-11-2024
|39,5927
|27,1123
|14,8
|1,2
|Merkez (Afyonkarahisar)
|10:27:16 21-11-2024
|38,63778
|30,70861
|7
|0,8
|Pamukkale (Denizli)
|09:39:44 21-11-2024
|37,97139
|29,20583
|8,89
|2
|GUZELPINAR-(DENIZLI)
|09:39:44 21-11-2024
|37,9597
|29,2148
|9,9
|2,1
|Çelebi (Kırıkkale)
|09:29:05 21-11-2024
|39,46
|33,50167
|7
|1
|KARAHACILI-CELEBI (KIRIKKALE)
|09:29:04 21-11-2024
|39,4763
|33,5498
|21,1
|1,8
|Bodrum (Muğla)
|07:34:08 21-11-2024
|37,06361
|27,61472
|7,45
|1,7
|PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)
|07:34:08 21-11-2024
|37,0428
|27,6083
|5,2
|1,6
|Pamukkale (Denizli)
|07:20:23 21-11-2024
|37,99611
|29,18944
|8,95
|1,8
|GUZELPINAR-(DENIZLI)
|07:20:23 21-11-2024
|37,9703
|29,2088
|8,3
|1,9
|Kale (Malatya)
|07:18:36 21-11-2024
|38,39111
|38,76
|10,17
|1,1
|Uğurludağ (Çorum)
|06:48:32 21-11-2024
|40,41278
|34,38111
|7,03
|1
|Kağızman (Kars)
|06:33:10 21-11-2024
|40,09194
|42,91278
|7
|0,9
|Kaman (Kırşehir)
|05:41:48 21-11-2024
|39,31472
|33,92222
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|05:37:46 21-11-2024
|38,35639
|38,7375
|11,92
|1
|YUNANISTAN
|05:30:18 21-11-2024
|40,1957
|23,2798
|5,3
|2,9
|Susuz (Kars)
|05:20:21 21-11-2024
|40,83889
|42,95861
|7,12
|0,9
|Kargı (Çorum)
|05:01:51 21-11-2024
|41,14389
|34,47
|5,84
|1,5
|AVSAR-KARGI (CORUM)
|05:01:51 21-11-2024
|41,1115
|34,46
|7,3
|1,7
|Battalgazi (Malatya)
|04:46:00 21-11-2024
|38,22111
|38,56694
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:28:44 21-11-2024
|38,15556
|37,47361
|7
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|04:17:07 21-11-2024
|38,27556
|37,39583
|7,47
|1
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|04:17:04 21-11-2024
|38,3483
|37,2518
|20,2
|1,4
|Merkez (Yalova)
|03:53:12 21-11-2024
|40,6525
|29,28611
|7
|1,3
|YALOVA
|03:53:09 21-11-2024
|40,673
|29,2328
|1,8
|1,3
|YOLGECEN-GURUN (SIVAS)
|03:46:22 21-11-2024
|38,7028
|36,9713
|7,8
|1,6
|Gürün (Sivas)
|03:46:21 21-11-2024
|38,75861
|36,97056
|5,72
|1,6
|Kale (Malatya)
|03:41:30 21-11-2024
|38,37306
|38,76444
|11,14
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|03:15:14 21-11-2024
|38,03833
|37,61222
|7
|1,3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|03:15:14 21-11-2024
|38,044
|37,5945
|7
|1,3
|Kağızman (Kars)
|02:58:30 21-11-2024
|40,07167
|42,90778
|7
|1,2
|DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS)
|02:58:30 21-11-2024
|40,0765
|42,9247
|23,3
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:29:45 21-11-2024
|38,09833
|38,42028
|7
|0,8
|Yunak (Konya)
|02:13:47 21-11-2024
|38,5375
|31,88
|8,44
|1,1
|Humus (Suriye) - [163.68 km] Yayladağı (Hatay)
|02:05:01 21-11-2024
|34,55972
|37,00667
|5,72
|2,2
|Zara (Sivas)
|01:58:39 21-11-2024
|39,95417
|37,52972
|5,77
|1,4
|KARACAHISAR-ZARA (SIVAS)
|01:58:38 21-11-2024
|39,9508
|37,5333
|5,3
|1,5
|Kargı (Çorum)
|01:47:34 21-11-2024
|41,13917
|34,48306
|4,44
|1,1
|Kargı (Çorum)
|01:41:26 21-11-2024
|41,12194
|34,42611
|7
|2,2
|AKKESE-KARGI (CORUM)
|01:41:26 21-11-2024
|41,1325
|34,4472
|5,8
|2,5
|Kargı (Çorum)
|01:40:08 21-11-2024
|41,14056
|34,45694
|4,98
|2,8
|AKKESE-KARGI (CORUM)
|01:40:07 21-11-2024
|41,1412
|34,4493
|5,4
|3,1
|Kargı (Çorum)
|01:36:55 21-11-2024
|41,14389
|34,4525
|5,31
|1,6
|KARGI (CORUM)
|01:36:55 21-11-2024
|41,1422
|34,4885
|6,1
|1,9
|Adilcevaz (Bitlis)
|01:31:36 21-11-2024
|38,82167
|42,85444
|7
|1,1
|KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS)
|01:31:36 21-11-2024
|38,8048
|42,9207
|22,5
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|00:55:40 21-11-2024
|38,16167
|38,75444
|8,18
|0,8
|Kargı (Çorum)
|00:50:34 21-11-2024
|41,14
|34,47944
|5,45
|1,2
|Ege Denizi - [12.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:48:38 21-11-2024
|39,38889
|26,28222
|10,39
|1,8
|Kargı (Çorum)
|00:48:26 21-11-2024
|41,13139
|34,48722
|4,1
|1,4
|Şavşat (Artvin)
|00:25:40 21-11-2024
|41,11361
|42,3425
|7
|1,2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|00:08:27 21-11-2024
|38,33444
|37,38806
|7
|1
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