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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Mart 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Mart 2025
son dakika deprem mi oldu?

21 Mart 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAZICA-PUTURGE (MALATYA) 00:54:07 21-03-2025 38,1827 38,742 6,6 1,5
Darende (Malatya) 00:19:29 21-03-2025 38,45444 37,50056 6,67 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:52:10 20-03-2025 37,82472 36,60528 7,16 1,5
Darende (Malatya) 23:28:18 20-03-2025 38,51611 37,69306 7 1,3
Darende (Malatya) 23:07:54 20-03-2025 38,48417 37,69278 7 1,5
ILICA-DARENDE (MALATYA) 23:07:54 20-03-2025 38,5188 37,6988 9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 22:34:08 20-03-2025 38,26528 38,16083 7 1,2
Köyceğiz (Muğla) 22:21:41 20-03-2025 37,12389 28,85 7 1,4
ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) 22:21:40 20-03-2025 37,1538 28,8868 4,1 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:11:28 20-03-2025 38,29167 37,16889 9,69 1,4
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:11:28 20-03-2025 38,3137 37,2452 3,9 1,4
Sincik (Adıyaman) 21:48:21 20-03-2025 38,11833 38,52278 7 1,1
Tercan (Erzincan) 21:33:47 20-03-2025 39,66083 40,62417 6,98 4,2
OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN) 21:33:46 20-03-2025 39,64 40,6212 5 4,2
EGE DENIZI 21:14:52 20-03-2025 36,5808 25,6413 12,2 2,2
EGE DENIZI 21:11:16 20-03-2025 36,6482 25,4327 4 2,1
Yenice (Çanakkale) 21:00:22 20-03-2025 40,0275 27,40778 12,19 1,9
CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) 21:00:22 20-03-2025 40,0402 27,3987 7,6 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 20:49:27 20-03-2025 36,9938 28,2167 5,3 1,5
SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:31:07 20-03-2025 38,0173 37,9447 5,2 1,7
Ege Denizi 20:27:12 20-03-2025 35,71806 24,86694 8,12 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:27:08 20-03-2025 35,5462 24,6308 74,9 3,6
Andırın (Kahramanmaraş) 20:23:03 20-03-2025 37,72917 36,48778 6,66 2,5
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 20:23:03 20-03-2025 37,7995 36,6225 8,5 2,1
Kırkağaç (Manisa) 20:00:51 20-03-2025 39,17833 27,92778 6,94 1,4
ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 20:00:50 20-03-2025 39,0995 27,8695 22,8 1,7
EGE DENIZI 20:00:26 20-03-2025 36,592 25,5528 14,5 2,7
Akçadağ (Malatya) 19:55:02 20-03-2025 38,26111 37,73861 7,08 1,9
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 19:55:00 20-03-2025 38,2515 37,7865 5,3 2
EGE DENIZI 19:52:52 20-03-2025 36,7015 25,549 20 2,4
Doğanşehir (Malatya) 19:51:33 20-03-2025 37,90361 37,90667 6,94 1,6
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:51:32 20-03-2025 37,8803 37,8952 15,5 1,8
AKDENIZ 19:46:10 20-03-2025 34,3725 33,3462 46,3 2,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:26:12 20-03-2025 37,45056 37,16 7,34 1,9
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:26:11 20-03-2025 37,4497 37,1435 13,2 1,9
Marmara Denizi - [17.90 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 19:11:51 20-03-2025 40,83861 27,67417 6,98 1,3
MARMARA DENIZI 19:11:50 20-03-2025 40,8295 27,7412 2,5 1,3
Sivrice (Elazığ) 18:55:09 20-03-2025 38,41917 39,28556 6,9 1,6
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 18:55:08 20-03-2025 38,4317 39,221 4,6 1,5
Sincik (Adıyaman) 18:50:42 20-03-2025 38,10639 38,52361 7,02 1,6
ULUKOY-(MALATYA) 18:50:41 20-03-2025 38,1583 38,5237 8,6 1,7
MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA) 18:49:37 20-03-2025 37,1225 35,5025 9,4 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:35:42 20-03-2025 39,50861 28,17556 6,87 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:35:41 20-03-2025 39,5407 28,1512 8,2 1,7
Pütürge (Malatya) 18:23:58 20-03-2025 38,22056 38,71889 10,48 0,9
Menteşe (Muğla) 17:49:09 20-03-2025 37,16194 28,81472 7,02 1,8
BEYAGAC (DENIZLI) 17:49:07 20-03-2025 37,1727 28,8878 5,1 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 17:46:11 20-03-2025 38,19167 36,53444 7,1 3,1
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:46:11 20-03-2025 38,1397 36,6015 3,9 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 17:27:54 20-03-2025 38,2075 36,51806 6,58 3,2
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:27:54 20-03-2025 38,1347 36,5758 6,8 3,1
Göksun (Kahramanmaraş) 17:24:01 20-03-2025 38,1525 36,55694 7,02 3,3
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:24:01 20-03-2025 38,143 36,5947 5 3,3
Yeşilyurt (Malatya) 16:55:25 20-03-2025 38,23528 38,14361 7 1,1
TASUCU-SILIFKE (MERSIN) 15:55:54 20-03-2025 36,2757 33,8375 0 1,4
Gürün (Sivas) 15:11:55 20-03-2025 38,78528 37,17194 5,45 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 14:49:21 20-03-2025 37,84111 36,32056 7 1,4
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:49:18 20-03-2025 38,1417 36,5453 5,4 1,7
Akçadağ (Malatya) 14:44:28 20-03-2025 38,46 38,07139 7 1,3
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 14:42:11 20-03-2025 37,989 37,2453 8,9 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:42:10 20-03-2025 38,07639 37,23639 7 1,6
Genç (Bingöl) 14:16:14 20-03-2025 38,69278 40,34083 7 1,6
Saimbeyli (Adana) 14:03:49 20-03-2025 37,83556 36,23472 6,96 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:53:37 20-03-2025 38,30194 37,2075 7 3
BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN) 13:53:31 20-03-2025 39,704 38,828 5 3,4
Pütürge (Malatya) 13:49:39 20-03-2025 38,23972 38,82083 5,86 1,5
Akçadağ (Malatya) 13:28:15 20-03-2025 38,26556 38,08583 7 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.73 km] Seferihisar (İzmir) 13:26:44 20-03-2025 37,96667 26,91444 7 1,7
KIZILCASOGUT-BANAZ (USAK) 13:09:39 20-03-2025 38,6497 29,6818 23,9 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:09:35 20-03-2025 39,48639 28,17944 7,02 1,7
AKCUKUR-FERIZLI (SAKARYA) 12:41:02 20-03-2025 40,9535 30,563 14,7 1,4
Kocasinan (Kayseri) 12:40:17 20-03-2025 38,82472 35,46972 15,76 2,1
MOLU-KOCASINAN (KAYSERI) 12:40:17 20-03-2025 38,8127 35,477 5 2,2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:38:35 20-03-2025 38,1142 36,5613 9,5 2
Göksun (Kahramanmaraş) 12:38:34 20-03-2025 38,12556 36,52694 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 12:28:13 20-03-2025 38,45917 38,30194 7 0,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:25:27 20-03-2025 39,97 28,76778 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 12:13:04 20-03-2025 38,1075 37,79361 12,36 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 12:04:53 20-03-2025 38,15167 36,52583 6,95 1,7
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:04:53 20-03-2025 38,1442 36,5817 13,8 1,7
TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) 12:04:21 20-03-2025 38,4497 38,8577 25,7 1,4
Kale (Malatya) 12:04:20 20-03-2025 38,3375 38,72861 14,31 1,4
Akçadağ (Malatya) 11:47:50 20-03-2025 38,47667 37,985 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:44:25 20-03-2025 38,18778 38,01361 7,54 1,1
Kale (Malatya) 11:40:27 20-03-2025 38,35 38,77028 10,98 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:31:56 20-03-2025 38,32222 37,16667 10,41 2,8
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:31:56 20-03-2025 38,3292 37,2592 5 2,6
Şereflikoçhisar (Ankara) 11:01:02 20-03-2025 39,24472 33,24972 7 1,5
SERINYOL-(HATAY) 10:59:16 20-03-2025 36,3628 36,2053 5,1 1,7
Merkez (Kırklareli) 10:47:19 20-03-2025 41,91 27,29222 7,06 0,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:25:15 20-03-2025 37,31917 36,8225 7,33 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:48:22 20-03-2025 37,36833 37,00056 7 1,9
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 09:02:55 20-03-2025 40,4263 28,8748 8,2 2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.14 km] Mudanya (Bursa) 09:02:54 20-03-2025 40,42056 28,83917 7 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 08:36:54 20-03-2025 38,27667 38,26833 6,95 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:33:01 20-03-2025 38,29083 38,30444 11,28 2
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 08:33:00 20-03-2025 38,2893 38,2888 20,9 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 07:35:47 20-03-2025 38,275 38,18444 7 2
DURULDU-(MALATYA) 07:35:47 20-03-2025 38,3232 38,1685 7,5 2
Marmara Denizi - [12.20 km] Çınarcık (Yalova) 07:08:12 20-03-2025 40,74417 29,01444 7 1,5
SARIOT-KALE (MALATYA) 07:01:41 20-03-2025 38,3413 38,7548 8,2 2,3
Pütürge (Malatya) 07:01:40 20-03-2025 38,28417 38,77667 8,65 2,3
Karakaya Barajı - [01.50 km] Kale (Malatya) 06:34:25 20-03-2025 38,39417 38,86528 7 1,2
Ayvacık (Çanakkale) 06:29:51 20-03-2025 39,49944 26,25861 7,11 1,8
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 06:29:50 20-03-2025 39,4908 26,2235 4,5 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 06:21:10 20-03-2025 38,08889 38,37139 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 05:54:39 20-03-2025 37,88389 36,28917 7 1,7
Çemişgezek (Tunceli) 05:53:00 20-03-2025 39,09389 38,98722 7,01 1,9
GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) 05:52:59 20-03-2025 39,1095 38,9772 5 2,1
Darende (Malatya) 05:40:01 20-03-2025 38,42 37,46639 6,99 1,7
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 05:40:01 20-03-2025 38,4373 37,4678 4,9 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:39:35 20-03-2025 37,77278 36,61722 7 2,8
CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 02:39:33 20-03-2025 37,8152 36,5867 4,4 2,7
İskilip (Çorum) 01:35:56 20-03-2025 40,89389 34,55694 6,37 2,1
BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM) 01:35:55 20-03-2025 40,878 34,531 6,9 2,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAZICA-PUTURGE (MALATYA) 00:54:07 21-03-2025 38,1827 38,742 6,6 1,5
Darende (Malatya) 00:19:29 21-03-2025 38,45444 37,50056 6,67 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:52:10 20-03-2025 37,82472 36,60528 7,16 1,5
Darende (Malatya) 23:28:18 20-03-2025 38,51611 37,69306 7 1,3
Darende (Malatya) 23:07:54 20-03-2025 38,48417 37,69278 7 1,5
ILICA-DARENDE (MALATYA) 23:07:54 20-03-2025 38,5188 37,6988 9 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 22:34:08 20-03-2025 38,26528 38,16083 7 1,2
Köyceğiz (Muğla) 22:21:41 20-03-2025 37,12389 28,85 7 1,4
ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) 22:21:40 20-03-2025 37,1538 28,8868 4,1 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:11:28 20-03-2025 38,29167 37,16889 9,69 1,4
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:11:28 20-03-2025 38,3137 37,2452 3,9 1,4
Sincik (Adıyaman) 21:48:21 20-03-2025 38,11833 38,52278 7 1,1
Tercan (Erzincan) 21:33:47 20-03-2025 39,66083 40,62417 6,98 4,2
OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN) 21:33:46 20-03-2025 39,64 40,6212 5 4,2
EGE DENIZI 21:14:52 20-03-2025 36,5808 25,6413 12,2 2,2
EGE DENIZI 21:11:16 20-03-2025 36,6482 25,4327 4 2,1
Yenice (Çanakkale) 21:00:22 20-03-2025 40,0275 27,40778 12,19 1,9
CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) 21:00:22 20-03-2025 40,0402 27,3987 7,6 2
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 20:49:27 20-03-2025 36,9938 28,2167 5,3 1,5
SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:31:07 20-03-2025 38,0173 37,9447 5,2 1,7
Ege Denizi 20:27:12 20-03-2025 35,71806 24,86694 8,12 3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 20:27:08 20-03-2025 35,5462 24,6308 74,9 3,6
Andırın (Kahramanmaraş) 20:23:03 20-03-2025 37,72917 36,48778 6,66 2,5
CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) 20:23:03 20-03-2025 37,7995 36,6225 8,5 2,1
Kırkağaç (Manisa) 20:00:51 20-03-2025 39,17833 27,92778 6,94 1,4
ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) 20:00:50 20-03-2025 39,0995 27,8695 22,8 1,7
EGE DENIZI 20:00:26 20-03-2025 36,592 25,5528 14,5 2,7
Akçadağ (Malatya) 19:55:02 20-03-2025 38,26111 37,73861 7,08 1,9
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 19:55:00 20-03-2025 38,2515 37,7865 5,3 2
EGE DENIZI 19:52:52 20-03-2025 36,7015 25,549 20 2,4
Doğanşehir (Malatya) 19:51:33 20-03-2025 37,90361 37,90667 6,94 1,6
CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) 19:51:32 20-03-2025 37,8803 37,8952 15,5 1,8
AKDENIZ 19:46:10 20-03-2025 34,3725 33,3462 46,3 2,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:26:12 20-03-2025 37,45056 37,16 7,34 1,9
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:26:11 20-03-2025 37,4497 37,1435 13,2 1,9
Marmara Denizi - [17.90 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 19:11:51 20-03-2025 40,83861 27,67417 6,98 1,3
MARMARA DENIZI 19:11:50 20-03-2025 40,8295 27,7412 2,5 1,3
Sivrice (Elazığ) 18:55:09 20-03-2025 38,41917 39,28556 6,9 1,6
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 18:55:08 20-03-2025 38,4317 39,221 4,6 1,5
Sincik (Adıyaman) 18:50:42 20-03-2025 38,10639 38,52361 7,02 1,6
ULUKOY-(MALATYA) 18:50:41 20-03-2025 38,1583 38,5237 8,6 1,7
MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA) 18:49:37 20-03-2025 37,1225 35,5025 9,4 1,9
Bigadiç (Balıkesir) 18:35:42 20-03-2025 39,50861 28,17556 6,87 1,6
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 18:35:41 20-03-2025 39,5407 28,1512 8,2 1,7
Pütürge (Malatya) 18:23:58 20-03-2025 38,22056 38,71889 10,48 0,9
Menteşe (Muğla) 17:49:09 20-03-2025 37,16194 28,81472 7,02 1,8
BEYAGAC (DENIZLI) 17:49:07 20-03-2025 37,1727 28,8878 5,1 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 17:46:11 20-03-2025 38,19167 36,53444 7,1 3,1
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:46:11 20-03-2025 38,1397 36,6015 3,9 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 17:27:54 20-03-2025 38,2075 36,51806 6,58 3,2
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:27:54 20-03-2025 38,1347 36,5758 6,8 3,1
Göksun (Kahramanmaraş) 17:24:01 20-03-2025 38,1525 36,55694 7,02 3,3
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 17:24:01 20-03-2025 38,143 36,5947 5 3,3
Yeşilyurt (Malatya) 16:55:25 20-03-2025 38,23528 38,14361 7 1,1
TASUCU-SILIFKE (MERSIN) 15:55:54 20-03-2025 36,2757 33,8375 0 1,4
Gürün (Sivas) 15:11:55 20-03-2025 38,78528 37,17194 5,45 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 14:49:21 20-03-2025 37,84111 36,32056 7 1,4
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 14:49:18 20-03-2025 38,1417 36,5453 5,4 1,7
Akçadağ (Malatya) 14:44:28 20-03-2025 38,46 38,07139 7 1,3
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 14:42:11 20-03-2025 37,989 37,2453 8,9 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:42:10 20-03-2025 38,07639 37,23639 7 1,6
Genç (Bingöl) 14:16:14 20-03-2025 38,69278 40,34083 7 1,6
Saimbeyli (Adana) 14:03:49 20-03-2025 37,83556 36,23472 6,96 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:53:37 20-03-2025 38,30194 37,2075 7 3
BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN) 13:53:31 20-03-2025 39,704 38,828 5 3,4
Pütürge (Malatya) 13:49:39 20-03-2025 38,23972 38,82083 5,86 1,5
Akçadağ (Malatya) 13:28:15 20-03-2025 38,26556 38,08583 7 1,3
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.73 km] Seferihisar (İzmir) 13:26:44 20-03-2025 37,96667 26,91444 7 1,7
KIZILCASOGUT-BANAZ (USAK) 13:09:39 20-03-2025 38,6497 29,6818 23,9 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 13:09:35 20-03-2025 39,48639 28,17944 7,02 1,7
AKCUKUR-FERIZLI (SAKARYA) 12:41:02 20-03-2025 40,9535 30,563 14,7 1,4
Kocasinan (Kayseri) 12:40:17 20-03-2025 38,82472 35,46972 15,76 2,1
MOLU-KOCASINAN (KAYSERI) 12:40:17 20-03-2025 38,8127 35,477 5 2,2
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:38:35 20-03-2025 38,1142 36,5613 9,5 2
Göksun (Kahramanmaraş) 12:38:34 20-03-2025 38,12556 36,52694 7 1,9
Battalgazi (Malatya) 12:28:13 20-03-2025 38,45917 38,30194 7 0,7
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:25:27 20-03-2025 39,97 28,76778 7 1,6
Doğanşehir (Malatya) 12:13:04 20-03-2025 38,1075 37,79361 12,36 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 12:04:53 20-03-2025 38,15167 36,52583 6,95 1,7
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:04:53 20-03-2025 38,1442 36,5817 13,8 1,7
TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG) 12:04:21 20-03-2025 38,4497 38,8577 25,7 1,4
Kale (Malatya) 12:04:20 20-03-2025 38,3375 38,72861 14,31 1,4
Akçadağ (Malatya) 11:47:50 20-03-2025 38,47667 37,985 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:44:25 20-03-2025 38,18778 38,01361 7,54 1,1
Kale (Malatya) 11:40:27 20-03-2025 38,35 38,77028 10,98 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 11:31:56 20-03-2025 38,32222 37,16667 10,41 2,8
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:31:56 20-03-2025 38,3292 37,2592 5 2,6
Şereflikoçhisar (Ankara) 11:01:02 20-03-2025 39,24472 33,24972 7 1,5
SERINYOL-(HATAY) 10:59:16 20-03-2025 36,3628 36,2053 5,1 1,7
Merkez (Kırklareli) 10:47:19 20-03-2025 41,91 27,29222 7,06 0,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 10:25:15 20-03-2025 37,31917 36,8225 7,33 1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 09:48:22 20-03-2025 37,36833 37,00056 7 1,9
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 09:02:55 20-03-2025 40,4263 28,8748 8,2 2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.14 km] Mudanya (Bursa) 09:02:54 20-03-2025 40,42056 28,83917 7 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 08:36:54 20-03-2025 38,27667 38,26833 6,95 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 08:33:01 20-03-2025 38,29083 38,30444 11,28 2
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 08:33:00 20-03-2025 38,2893 38,2888 20,9 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 07:35:47 20-03-2025 38,275 38,18444 7 2
DURULDU-(MALATYA) 07:35:47 20-03-2025 38,3232 38,1685 7,5 2
Marmara Denizi - [12.20 km] Çınarcık (Yalova) 07:08:12 20-03-2025 40,74417 29,01444 7 1,5
SARIOT-KALE (MALATYA) 07:01:41 20-03-2025 38,3413 38,7548 8,2 2,3
Pütürge (Malatya) 07:01:40 20-03-2025 38,28417 38,77667 8,65 2,3
Karakaya Barajı - [01.50 km] Kale (Malatya) 06:34:25 20-03-2025 38,39417 38,86528 7 1,2
Ayvacık (Çanakkale) 06:29:51 20-03-2025 39,49944 26,25861 7,11 1,8
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 06:29:50 20-03-2025 39,4908 26,2235 4,5 2,1
Çelikhan (Adıyaman) 06:21:10 20-03-2025 38,08889 38,37139 7 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 05:54:39 20-03-2025 37,88389 36,28917 7 1,7
Çemişgezek (Tunceli) 05:53:00 20-03-2025 39,09389 38,98722 7,01 1,9
GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) 05:52:59 20-03-2025 39,1095 38,9772 5 2,1
Darende (Malatya) 05:40:01 20-03-2025 38,42 37,46639 6,99 1,7
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 05:40:01 20-03-2025 38,4373 37,4678 4,9 1,3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 02:39:35 20-03-2025 37,77278 36,61722 7 2,8
CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 02:39:33 20-03-2025 37,8152 36,5867 4,4 2,7
İskilip (Çorum) 01:35:56 20-03-2025 40,89389 34,55694 6,37 2,1
BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM) 01:35:55 20-03-2025 40,878 34,531 6,9 2,2
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