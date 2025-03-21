Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Mart 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Mart 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
21 Mart 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
|00:54:07 21-03-2025
|38,1827
|38,742
|6,6
|1,5
|Darende (Malatya)
|00:19:29 21-03-2025
|38,45444
|37,50056
|6,67
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:52:10 20-03-2025
|37,82472
|36,60528
|7,16
|1,5
|Darende (Malatya)
|23:28:18 20-03-2025
|38,51611
|37,69306
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|23:07:54 20-03-2025
|38,48417
|37,69278
|7
|1,5
|ILICA-DARENDE (MALATYA)
|23:07:54 20-03-2025
|38,5188
|37,6988
|9
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:34:08 20-03-2025
|38,26528
|38,16083
|7
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|22:21:41 20-03-2025
|37,12389
|28,85
|7
|1,4
|ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)
|22:21:40 20-03-2025
|37,1538
|28,8868
|4,1
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:11:28 20-03-2025
|38,29167
|37,16889
|9,69
|1,4
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:11:28 20-03-2025
|38,3137
|37,2452
|3,9
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:48:21 20-03-2025
|38,11833
|38,52278
|7
|1,1
|Tercan (Erzincan)
|21:33:47 20-03-2025
|39,66083
|40,62417
|6,98
|4,2
|OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN)
|21:33:46 20-03-2025
|39,64
|40,6212
|5
|4,2
|EGE DENIZI
|21:14:52 20-03-2025
|36,5808
|25,6413
|12,2
|2,2
|EGE DENIZI
|21:11:16 20-03-2025
|36,6482
|25,4327
|4
|2,1
|Yenice (Çanakkale)
|21:00:22 20-03-2025
|40,0275
|27,40778
|12,19
|1,9
|CAMOBA-YENICE (CANAKKALE)
|21:00:22 20-03-2025
|40,0402
|27,3987
|7,6
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:49:27 20-03-2025
|36,9938
|28,2167
|5,3
|1,5
|SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:31:07 20-03-2025
|38,0173
|37,9447
|5,2
|1,7
|Ege Denizi
|20:27:12 20-03-2025
|35,71806
|24,86694
|8,12
|3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:27:08 20-03-2025
|35,5462
|24,6308
|74,9
|3,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:23:03 20-03-2025
|37,72917
|36,48778
|6,66
|2,5
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|20:23:03 20-03-2025
|37,7995
|36,6225
|8,5
|2,1
|Kırkağaç (Manisa)
|20:00:51 20-03-2025
|39,17833
|27,92778
|6,94
|1,4
|ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
|20:00:50 20-03-2025
|39,0995
|27,8695
|22,8
|1,7
|EGE DENIZI
|20:00:26 20-03-2025
|36,592
|25,5528
|14,5
|2,7
|Akçadağ (Malatya)
|19:55:02 20-03-2025
|38,26111
|37,73861
|7,08
|1,9
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|19:55:00 20-03-2025
|38,2515
|37,7865
|5,3
|2
|EGE DENIZI
|19:52:52 20-03-2025
|36,7015
|25,549
|20
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|19:51:33 20-03-2025
|37,90361
|37,90667
|6,94
|1,6
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|19:51:32 20-03-2025
|37,8803
|37,8952
|15,5
|1,8
|AKDENIZ
|19:46:10 20-03-2025
|34,3725
|33,3462
|46,3
|2,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19:26:12 20-03-2025
|37,45056
|37,16
|7,34
|1,9
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|19:26:11 20-03-2025
|37,4497
|37,1435
|13,2
|1,9
|Marmara Denizi - [17.90 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|19:11:51 20-03-2025
|40,83861
|27,67417
|6,98
|1,3
|MARMARA DENIZI
|19:11:50 20-03-2025
|40,8295
|27,7412
|2,5
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|18:55:09 20-03-2025
|38,41917
|39,28556
|6,9
|1,6
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|18:55:08 20-03-2025
|38,4317
|39,221
|4,6
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|18:50:42 20-03-2025
|38,10639
|38,52361
|7,02
|1,6
|ULUKOY-(MALATYA)
|18:50:41 20-03-2025
|38,1583
|38,5237
|8,6
|1,7
|MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA)
|18:49:37 20-03-2025
|37,1225
|35,5025
|9,4
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:35:42 20-03-2025
|39,50861
|28,17556
|6,87
|1,6
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:35:41 20-03-2025
|39,5407
|28,1512
|8,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|18:23:58 20-03-2025
|38,22056
|38,71889
|10,48
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|17:49:09 20-03-2025
|37,16194
|28,81472
|7,02
|1,8
|BEYAGAC (DENIZLI)
|17:49:07 20-03-2025
|37,1727
|28,8878
|5,1
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:46:11 20-03-2025
|38,19167
|36,53444
|7,1
|3,1
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:46:11 20-03-2025
|38,1397
|36,6015
|3,9
|2,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:27:54 20-03-2025
|38,2075
|36,51806
|6,58
|3,2
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:27:54 20-03-2025
|38,1347
|36,5758
|6,8
|3,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:24:01 20-03-2025
|38,1525
|36,55694
|7,02
|3,3
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:24:01 20-03-2025
|38,143
|36,5947
|5
|3,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:55:25 20-03-2025
|38,23528
|38,14361
|7
|1,1
|TASUCU-SILIFKE (MERSIN)
|15:55:54 20-03-2025
|36,2757
|33,8375
|0
|1,4
|Gürün (Sivas)
|15:11:55 20-03-2025
|38,78528
|37,17194
|5,45
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:49:21 20-03-2025
|37,84111
|36,32056
|7
|1,4
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:49:18 20-03-2025
|38,1417
|36,5453
|5,4
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|14:44:28 20-03-2025
|38,46
|38,07139
|7
|1,3
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|14:42:11 20-03-2025
|37,989
|37,2453
|8,9
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:42:10 20-03-2025
|38,07639
|37,23639
|7
|1,6
|Genç (Bingöl)
|14:16:14 20-03-2025
|38,69278
|40,34083
|7
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|14:03:49 20-03-2025
|37,83556
|36,23472
|6,96
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:53:37 20-03-2025
|38,30194
|37,2075
|7
|3
|BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN)
|13:53:31 20-03-2025
|39,704
|38,828
|5
|3,4
|Pütürge (Malatya)
|13:49:39 20-03-2025
|38,23972
|38,82083
|5,86
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|13:28:15 20-03-2025
|38,26556
|38,08583
|7
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.73 km] Seferihisar (İzmir)
|13:26:44 20-03-2025
|37,96667
|26,91444
|7
|1,7
|KIZILCASOGUT-BANAZ (USAK)
|13:09:39 20-03-2025
|38,6497
|29,6818
|23,9
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:09:35 20-03-2025
|39,48639
|28,17944
|7,02
|1,7
|AKCUKUR-FERIZLI (SAKARYA)
|12:41:02 20-03-2025
|40,9535
|30,563
|14,7
|1,4
|Kocasinan (Kayseri)
|12:40:17 20-03-2025
|38,82472
|35,46972
|15,76
|2,1
|MOLU-KOCASINAN (KAYSERI)
|12:40:17 20-03-2025
|38,8127
|35,477
|5
|2,2
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:38:35 20-03-2025
|38,1142
|36,5613
|9,5
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:38:34 20-03-2025
|38,12556
|36,52694
|7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|12:28:13 20-03-2025
|38,45917
|38,30194
|7
|0,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:25:27 20-03-2025
|39,97
|28,76778
|7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|12:13:04 20-03-2025
|38,1075
|37,79361
|12,36
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:04:53 20-03-2025
|38,15167
|36,52583
|6,95
|1,7
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:04:53 20-03-2025
|38,1442
|36,5817
|13,8
|1,7
|TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG)
|12:04:21 20-03-2025
|38,4497
|38,8577
|25,7
|1,4
|Kale (Malatya)
|12:04:20 20-03-2025
|38,3375
|38,72861
|14,31
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|11:47:50 20-03-2025
|38,47667
|37,985
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:44:25 20-03-2025
|38,18778
|38,01361
|7,54
|1,1
|Kale (Malatya)
|11:40:27 20-03-2025
|38,35
|38,77028
|10,98
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:31:56 20-03-2025
|38,32222
|37,16667
|10,41
|2,8
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:31:56 20-03-2025
|38,3292
|37,2592
|5
|2,6
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|11:01:02 20-03-2025
|39,24472
|33,24972
|7
|1,5
|SERINYOL-(HATAY)
|10:59:16 20-03-2025
|36,3628
|36,2053
|5,1
|1,7
|Merkez (Kırklareli)
|10:47:19 20-03-2025
|41,91
|27,29222
|7,06
|0,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:25:15 20-03-2025
|37,31917
|36,8225
|7,33
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:48:22 20-03-2025
|37,36833
|37,00056
|7
|1,9
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|09:02:55 20-03-2025
|40,4263
|28,8748
|8,2
|2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.14 km] Mudanya (Bursa)
|09:02:54 20-03-2025
|40,42056
|28,83917
|7
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:36:54 20-03-2025
|38,27667
|38,26833
|6,95
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:33:01 20-03-2025
|38,29083
|38,30444
|11,28
|2
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|08:33:00 20-03-2025
|38,2893
|38,2888
|20,9
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:35:47 20-03-2025
|38,275
|38,18444
|7
|2
|DURULDU-(MALATYA)
|07:35:47 20-03-2025
|38,3232
|38,1685
|7,5
|2
|Marmara Denizi - [12.20 km] Çınarcık (Yalova)
|07:08:12 20-03-2025
|40,74417
|29,01444
|7
|1,5
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|07:01:41 20-03-2025
|38,3413
|38,7548
|8,2
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|07:01:40 20-03-2025
|38,28417
|38,77667
|8,65
|2,3
|Karakaya Barajı - [01.50 km] Kale (Malatya)
|06:34:25 20-03-2025
|38,39417
|38,86528
|7
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|06:29:51 20-03-2025
|39,49944
|26,25861
|7,11
|1,8
|BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
|06:29:50 20-03-2025
|39,4908
|26,2235
|4,5
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:21:10 20-03-2025
|38,08889
|38,37139
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:54:39 20-03-2025
|37,88389
|36,28917
|7
|1,7
|Çemişgezek (Tunceli)
|05:53:00 20-03-2025
|39,09389
|38,98722
|7,01
|1,9
|GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|05:52:59 20-03-2025
|39,1095
|38,9772
|5
|2,1
|Darende (Malatya)
|05:40:01 20-03-2025
|38,42
|37,46639
|6,99
|1,7
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|05:40:01 20-03-2025
|38,4373
|37,4678
|4,9
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:39:35 20-03-2025
|37,77278
|36,61722
|7
|2,8
|CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)
|02:39:33 20-03-2025
|37,8152
|36,5867
|4,4
|2,7
|İskilip (Çorum)
|01:35:56 20-03-2025
|40,89389
|34,55694
|6,37
|2,1
|BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM)
|01:35:55 20-03-2025
|40,878
|34,531
|6,9
|2,2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
|00:54:07 21-03-2025
|38,1827
|38,742
|6,6
|1,5
|Darende (Malatya)
|00:19:29 21-03-2025
|38,45444
|37,50056
|6,67
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:52:10 20-03-2025
|37,82472
|36,60528
|7,16
|1,5
|Darende (Malatya)
|23:28:18 20-03-2025
|38,51611
|37,69306
|7
|1,3
|Darende (Malatya)
|23:07:54 20-03-2025
|38,48417
|37,69278
|7
|1,5
|ILICA-DARENDE (MALATYA)
|23:07:54 20-03-2025
|38,5188
|37,6988
|9
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|22:34:08 20-03-2025
|38,26528
|38,16083
|7
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|22:21:41 20-03-2025
|37,12389
|28,85
|7
|1,4
|ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI)
|22:21:40 20-03-2025
|37,1538
|28,8868
|4,1
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:11:28 20-03-2025
|38,29167
|37,16889
|9,69
|1,4
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:11:28 20-03-2025
|38,3137
|37,2452
|3,9
|1,4
|Sincik (Adıyaman)
|21:48:21 20-03-2025
|38,11833
|38,52278
|7
|1,1
|Tercan (Erzincan)
|21:33:47 20-03-2025
|39,66083
|40,62417
|6,98
|4,2
|OGULVEREN-TERCAN (ERZINCAN)
|21:33:46 20-03-2025
|39,64
|40,6212
|5
|4,2
|EGE DENIZI
|21:14:52 20-03-2025
|36,5808
|25,6413
|12,2
|2,2
|EGE DENIZI
|21:11:16 20-03-2025
|36,6482
|25,4327
|4
|2,1
|Yenice (Çanakkale)
|21:00:22 20-03-2025
|40,0275
|27,40778
|12,19
|1,9
|CAMOBA-YENICE (CANAKKALE)
|21:00:22 20-03-2025
|40,0402
|27,3987
|7,6
|2
|GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
|20:49:27 20-03-2025
|36,9938
|28,2167
|5,3
|1,5
|SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:31:07 20-03-2025
|38,0173
|37,9447
|5,2
|1,7
|Ege Denizi
|20:27:12 20-03-2025
|35,71806
|24,86694
|8,12
|3
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|20:27:08 20-03-2025
|35,5462
|24,6308
|74,9
|3,6
|Andırın (Kahramanmaraş)
|20:23:03 20-03-2025
|37,72917
|36,48778
|6,66
|2,5
|CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
|20:23:03 20-03-2025
|37,7995
|36,6225
|8,5
|2,1
|Kırkağaç (Manisa)
|20:00:51 20-03-2025
|39,17833
|27,92778
|6,94
|1,4
|ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
|20:00:50 20-03-2025
|39,0995
|27,8695
|22,8
|1,7
|EGE DENIZI
|20:00:26 20-03-2025
|36,592
|25,5528
|14,5
|2,7
|Akçadağ (Malatya)
|19:55:02 20-03-2025
|38,26111
|37,73861
|7,08
|1,9
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|19:55:00 20-03-2025
|38,2515
|37,7865
|5,3
|2
|EGE DENIZI
|19:52:52 20-03-2025
|36,7015
|25,549
|20
|2,4
|Doğanşehir (Malatya)
|19:51:33 20-03-2025
|37,90361
|37,90667
|6,94
|1,6
|CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)
|19:51:32 20-03-2025
|37,8803
|37,8952
|15,5
|1,8
|AKDENIZ
|19:46:10 20-03-2025
|34,3725
|33,3462
|46,3
|2,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|19:26:12 20-03-2025
|37,45056
|37,16
|7,34
|1,9
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|19:26:11 20-03-2025
|37,4497
|37,1435
|13,2
|1,9
|Marmara Denizi - [17.90 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|19:11:51 20-03-2025
|40,83861
|27,67417
|6,98
|1,3
|MARMARA DENIZI
|19:11:50 20-03-2025
|40,8295
|27,7412
|2,5
|1,3
|Sivrice (Elazığ)
|18:55:09 20-03-2025
|38,41917
|39,28556
|6,9
|1,6
|KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
|18:55:08 20-03-2025
|38,4317
|39,221
|4,6
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|18:50:42 20-03-2025
|38,10639
|38,52361
|7,02
|1,6
|ULUKOY-(MALATYA)
|18:50:41 20-03-2025
|38,1583
|38,5237
|8,6
|1,7
|MUSTAFALAR-SARICAM (ADANA)
|18:49:37 20-03-2025
|37,1225
|35,5025
|9,4
|1,9
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:35:42 20-03-2025
|39,50861
|28,17556
|6,87
|1,6
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|18:35:41 20-03-2025
|39,5407
|28,1512
|8,2
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|18:23:58 20-03-2025
|38,22056
|38,71889
|10,48
|0,9
|Menteşe (Muğla)
|17:49:09 20-03-2025
|37,16194
|28,81472
|7,02
|1,8
|BEYAGAC (DENIZLI)
|17:49:07 20-03-2025
|37,1727
|28,8878
|5,1
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:46:11 20-03-2025
|38,19167
|36,53444
|7,1
|3,1
|YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:46:11 20-03-2025
|38,1397
|36,6015
|3,9
|2,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:27:54 20-03-2025
|38,2075
|36,51806
|6,58
|3,2
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:27:54 20-03-2025
|38,1347
|36,5758
|6,8
|3,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:24:01 20-03-2025
|38,1525
|36,55694
|7,02
|3,3
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|17:24:01 20-03-2025
|38,143
|36,5947
|5
|3,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|16:55:25 20-03-2025
|38,23528
|38,14361
|7
|1,1
|TASUCU-SILIFKE (MERSIN)
|15:55:54 20-03-2025
|36,2757
|33,8375
|0
|1,4
|Gürün (Sivas)
|15:11:55 20-03-2025
|38,78528
|37,17194
|5,45
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|14:49:21 20-03-2025
|37,84111
|36,32056
|7
|1,4
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|14:49:18 20-03-2025
|38,1417
|36,5453
|5,4
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|14:44:28 20-03-2025
|38,46
|38,07139
|7
|1,3
|GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|14:42:11 20-03-2025
|37,989
|37,2453
|8,9
|1,8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|14:42:10 20-03-2025
|38,07639
|37,23639
|7
|1,6
|Genç (Bingöl)
|14:16:14 20-03-2025
|38,69278
|40,34083
|7
|1,6
|Saimbeyli (Adana)
|14:03:49 20-03-2025
|37,83556
|36,23472
|6,96
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:53:37 20-03-2025
|38,30194
|37,2075
|7
|3
|BABAASLAN-REFAHIYE (ERZINCAN)
|13:53:31 20-03-2025
|39,704
|38,828
|5
|3,4
|Pütürge (Malatya)
|13:49:39 20-03-2025
|38,23972
|38,82083
|5,86
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|13:28:15 20-03-2025
|38,26556
|38,08583
|7
|1,3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.73 km] Seferihisar (İzmir)
|13:26:44 20-03-2025
|37,96667
|26,91444
|7
|1,7
|KIZILCASOGUT-BANAZ (USAK)
|13:09:39 20-03-2025
|38,6497
|29,6818
|23,9
|1,8
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:09:35 20-03-2025
|39,48639
|28,17944
|7,02
|1,7
|AKCUKUR-FERIZLI (SAKARYA)
|12:41:02 20-03-2025
|40,9535
|30,563
|14,7
|1,4
|Kocasinan (Kayseri)
|12:40:17 20-03-2025
|38,82472
|35,46972
|15,76
|2,1
|MOLU-KOCASINAN (KAYSERI)
|12:40:17 20-03-2025
|38,8127
|35,477
|5
|2,2
|CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:38:35 20-03-2025
|38,1142
|36,5613
|9,5
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:38:34 20-03-2025
|38,12556
|36,52694
|7
|1,9
|Battalgazi (Malatya)
|12:28:13 20-03-2025
|38,45917
|38,30194
|7
|0,7
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|12:25:27 20-03-2025
|39,97
|28,76778
|7
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|12:13:04 20-03-2025
|38,1075
|37,79361
|12,36
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:04:53 20-03-2025
|38,15167
|36,52583
|6,95
|1,7
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:04:53 20-03-2025
|38,1442
|36,5817
|13,8
|1,7
|TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIG)
|12:04:21 20-03-2025
|38,4497
|38,8577
|25,7
|1,4
|Kale (Malatya)
|12:04:20 20-03-2025
|38,3375
|38,72861
|14,31
|1,4
|Akçadağ (Malatya)
|11:47:50 20-03-2025
|38,47667
|37,985
|7
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:44:25 20-03-2025
|38,18778
|38,01361
|7,54
|1,1
|Kale (Malatya)
|11:40:27 20-03-2025
|38,35
|38,77028
|10,98
|1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|11:31:56 20-03-2025
|38,32222
|37,16667
|10,41
|2,8
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|11:31:56 20-03-2025
|38,3292
|37,2592
|5
|2,6
|Şereflikoçhisar (Ankara)
|11:01:02 20-03-2025
|39,24472
|33,24972
|7
|1,5
|SERINYOL-(HATAY)
|10:59:16 20-03-2025
|36,3628
|36,2053
|5,1
|1,7
|Merkez (Kırklareli)
|10:47:19 20-03-2025
|41,91
|27,29222
|7,06
|0,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|10:25:15 20-03-2025
|37,31917
|36,8225
|7,33
|1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|09:48:22 20-03-2025
|37,36833
|37,00056
|7
|1,9
|GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|09:02:55 20-03-2025
|40,4263
|28,8748
|8,2
|2
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.14 km] Mudanya (Bursa)
|09:02:54 20-03-2025
|40,42056
|28,83917
|7
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:36:54 20-03-2025
|38,27667
|38,26833
|6,95
|1,2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:33:01 20-03-2025
|38,29083
|38,30444
|11,28
|2
|GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
|08:33:00 20-03-2025
|38,2893
|38,2888
|20,9
|1,9
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:35:47 20-03-2025
|38,275
|38,18444
|7
|2
|DURULDU-(MALATYA)
|07:35:47 20-03-2025
|38,3232
|38,1685
|7,5
|2
|Marmara Denizi - [12.20 km] Çınarcık (Yalova)
|07:08:12 20-03-2025
|40,74417
|29,01444
|7
|1,5
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|07:01:41 20-03-2025
|38,3413
|38,7548
|8,2
|2,3
|Pütürge (Malatya)
|07:01:40 20-03-2025
|38,28417
|38,77667
|8,65
|2,3
|Karakaya Barajı - [01.50 km] Kale (Malatya)
|06:34:25 20-03-2025
|38,39417
|38,86528
|7
|1,2
|Ayvacık (Çanakkale)
|06:29:51 20-03-2025
|39,49944
|26,25861
|7,11
|1,8
|BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)
|06:29:50 20-03-2025
|39,4908
|26,2235
|4,5
|2,1
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:21:10 20-03-2025
|38,08889
|38,37139
|7
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:54:39 20-03-2025
|37,88389
|36,28917
|7
|1,7
|Çemişgezek (Tunceli)
|05:53:00 20-03-2025
|39,09389
|38,98722
|7,01
|1,9
|GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)
|05:52:59 20-03-2025
|39,1095
|38,9772
|5
|2,1
|Darende (Malatya)
|05:40:01 20-03-2025
|38,42
|37,46639
|6,99
|1,7
|YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
|05:40:01 20-03-2025
|38,4373
|37,4678
|4,9
|1,3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|02:39:35 20-03-2025
|37,77278
|36,61722
|7
|2,8
|CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)
|02:39:33 20-03-2025
|37,8152
|36,5867
|4,4
|2,7
|İskilip (Çorum)
|01:35:56 20-03-2025
|40,89389
|34,55694
|6,37
|2,1
|BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM)
|01:35:55 20-03-2025
|40,878
|34,531
|6,9
|2,2
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