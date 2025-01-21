Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ocak 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
21 Ocak 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01:14:36 21-01-2025
|37,299
|37,0343
|7,4
|1,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:57:49 21-01-2025
|38,40389
|27,68861
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|00:35:54 21-01-2025
|38,35972
|38,74333
|11,48
|1,3
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|00:35:53 21-01-2025
|38,3705
|38,7838
|21,3
|1,3
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:31:57 21-01-2025
|38,40278
|27,68194
|6,86
|1,7
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|00:31:56 21-01-2025
|38,4167
|27,6633
|5,3
|1,8
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:21:04 21-01-2025
|38,39583
|27,68139
|6,13
|1,2
|Çekerek (Yozgat)
|00:16:10 21-01-2025
|40,08333
|35,56333
|10,49
|1,2
|GONULYURDU-CEKEREK (YOZGAT)
|00:16:09 21-01-2025
|40,1045
|35,6028
|7,6
|1,4
|Haliliye (Şanlıurfa)
|00:14:10 21-01-2025
|37,18861
|39,18639
|7,49
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|00:11:35 21-01-2025
|35,7157
|25,4445
|15,3
|2,7
|AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|00:06:31 21-01-2025
|38,2193
|36,7468
|15,3
|1,3
|Darende (Malatya)
|23:43:27 20-01-2025
|38,44167
|37,51583
|7,01
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|23:43:26 20-01-2025
|38,4093
|37,4697
|5
|1,5
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [36.14 km] Başkale (Van)
|23:35:50 20-01-2025
|38,33667
|44,85333
|7,02
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|23:29:48 20-01-2025
|38,10694
|38,46278
|7
|0,9
|Şavşat (Artvin)
|23:24:30 20-01-2025
|41,35972
|42,57444
|7,03
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|23:14:34 20-01-2025
|38,46139
|38,01472
|7
|1,1
|Turgutlu (Manisa)
|23:06:25 20-01-2025
|38,39028
|27,77528
|6,96
|1,8
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|23:06:23 20-01-2025
|38,4115
|27,6767
|5,3
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:55:49 20-01-2025
|38,305
|37,29972
|7
|1,2
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:55:47 20-01-2025
|38,3955
|37,34
|26,1
|1,1
|Turgutlu (Manisa)
|22:50:12 20-01-2025
|38,41806
|27,72667
|7
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22:36:13 20-01-2025
|37,37972
|37,05833
|12,56
|0,8
|Çivril (Denizli)
|22:29:46 20-01-2025
|38,31056
|29,81861
|7
|1,5
|KARAMANLI-CIVRIL (DENIZLI)
|22:29:46 20-01-2025
|38,264
|29,809
|6,7
|1,5
|DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)
|22:06:06 20-01-2025
|40,7863
|30,9073
|14,4
|1,6
|GOKCEKOY-ALADAG (ADANA)
|21:49:02 20-01-2025
|37,5537
|35,5435
|10,6
|1,1
|Gürün (Sivas)
|21:30:08 20-01-2025
|38,86472
|37,45333
|7
|1
|YUNANISTAN
|21:22:17 20-01-2025
|41,2782
|23,8863
|5,3
|2,1
|Ula (Muğla)
|21:09:35 20-01-2025
|37,0375
|28,53806
|7
|1,8
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|21:09:34 20-01-2025
|37,0338
|28,5323
|8,7
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:09:33 20-01-2025
|38,07444
|37,25833
|7
|2
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:09:33 20-01-2025
|38,0847
|37,2633
|4,6
|1,9
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|20:41:04 20-01-2025
|36,1147
|28,0983
|4,3
|2,2
|Akdeniz - [66.23 km] Marmaris (Muğla)
|20:41:03 20-01-2025
|36,03528
|28,09056
|7
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:25:55 20-01-2025
|37,95111
|36,34889
|8,17
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:17:38 20-01-2025
|38,09222
|37,79361
|10,01
|1,4
|Kale (Malatya)
|20:09:58 20-01-2025
|38,36778
|38,75306
|10,73
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|20:02:39 20-01-2025
|37,14556
|28,79306
|7
|1,2
|Gürün (Sivas)
|19:59:29 20-01-2025
|38,87306
|37,46083
|6,99
|1,9
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|19:59:29 20-01-2025
|38,8735
|37,4528
|5,2
|2,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|19:52:20 20-01-2025
|38,39056
|27,68333
|5,14
|1,4
|Yunusemre (Manisa)
|19:13:14 20-01-2025
|38,74528
|27,23806
|16,45
|1,1
|Merkez (Kırşehir)
|18:43:11 20-01-2025
|39,23694
|34,05417
|6,93
|0,8
|Kemalpaşa (İzmir)
|18:13:13 20-01-2025
|38,40056
|27,69944
|7
|1,4
|Seydişehir (Konya)
|18:00:08 20-01-2025
|37,5025
|32,13306
|9,01
|1
|YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
|18:00:07 20-01-2025
|37,5275
|32,1347
|8,2
|1,5
|İspir (Erzurum)
|17:55:23 20-01-2025
|40,60472
|40,88944
|7
|0,9
|Köprüköy (Erzurum)
|17:38:12 20-01-2025
|39,82556
|41,75972
|6,77
|1,8
|Elmadağ (Ankara)
|17:06:24 20-01-2025
|40,05694
|33,19444
|6,65
|1,5
|Elmadağ (Ankara)
|17:06:05 20-01-2025
|40,05833
|33,19389
|8,23
|1,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|16:47:04 20-01-2025
|38,37222
|27,70694
|7
|1,7
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|16:09:26 20-01-2025
|39,6455
|29,4438
|0
|1,4
|ACIKYAZI-(SANLIURFA)
|16:06:24 20-01-2025
|37,173
|39,252
|5
|3,4
|Haliliye (Şanlıurfa)
|16:06:23 20-01-2025
|37,10611
|39,22028
|10,83
|3,7
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:42:43 20-01-2025
|36,0957
|33,533
|5,3
|1,2
|Kemalpaşa (İzmir)
|15:25:01 20-01-2025
|38,41083
|27,70583
|6,99
|1,5
|ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)
|15:25:00 20-01-2025
|38,4015
|27,7035
|12
|2
|CAYIRTEPE-CAT (ERZURUM)
|15:17:51 20-01-2025
|39,4827
|40,7857
|8,4
|1,8
|Merkez (Gümüşhane)
|14:39:03 20-01-2025
|40,39306
|39,65139
|8,08
|1,5
|Ege Denizi - [15.91 km] Marmaris (Muğla)
|14:33:42 20-01-2025
|36,55972
|27,95556
|59,6
|2,8
|AKDENIZ
|14:33:42 20-01-2025
|36,483
|27,9045
|64
|2,7
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [50.77 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:07:33 20-01-2025
|42,50944
|27,46806
|7,12
|1,7
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:37:15 20-01-2025
|39,47361
|33,47861
|6,98
|1,5
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:37:14 20-01-2025
|39,4983
|33,4998
|1,6
|1,7
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|13:36:32 20-01-2025
|38,3432
|38,7392
|18,7
|1,8
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:36:29 20-01-2025
|39,45611
|33,41806
|7,03
|0,9
|Yalvaç (Isparta)
|13:29:05 20-01-2025
|38,24139
|31,00528
|7
|1,4
|AKCASAR-YALVAC (ISPARTA)
|13:29:04 20-01-2025
|38,2598
|31,035
|18,3
|1,8
|Gürün (Sivas)
|12:53:00 20-01-2025
|38,88722
|37,42194
|7
|1,9
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|12:52:59 20-01-2025
|38,8457
|37,5017
|2,5
|1,9
|YILANLI-KIRIKHAN (HATAY)
|12:42:28 20-01-2025
|36,5817
|36,3247
|15,6
|1,2
|PIRAHMETLER-(BOLU)
|12:23:23 20-01-2025
|40,7777
|31,569
|5,3
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:14:17 20-01-2025
|39,45333
|28,13917
|7
|1,6
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:14:16 20-01-2025
|39,4642
|28,1603
|13,5
|1,8
|ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)
|12:09:01 20-01-2025
|38,4213
|27,6888
|5,4
|1,5
|DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN)
|12:02:40 20-01-2025
|41,0515
|36,1628
|0
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|12:01:09 20-01-2025
|37,10861
|28,80861
|7,13
|1,5
|DAGYENIKOY-TURGUTLU (MANISA)
|11:54:59 20-01-2025
|38,3935
|27,7685
|26,2
|1,5
|AKSALUR-(AMASYA)
|11:30:32 20-01-2025
|40,507
|35,8032
|9,7
|1,4
|ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|11:23:23 20-01-2025
|39,535
|28,9073
|4,6
|1,5
|KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|10:42:14 20-01-2025
|38,4125
|37,8193
|10,8
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:58:09 20-01-2025
|37,25778
|37,06139
|7
|1,6
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.48 km] Başkale (Van)
|08:56:56 20-01-2025
|38,36083
|45,03861
|8,37
|2,2
|Ulaş (Sivas)
|08:30:15 20-01-2025
|39,41056
|37,29444
|7
|3,9
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|08:30:15 20-01-2025
|39,4313
|37,3
|5
|3,9
|Kırıkhan (Hatay)
|08:26:43 20-01-2025
|36,54278
|36,52417
|7,16
|3
|ADALAR-KIRIKHAN (HATAY)
|08:26:43 20-01-2025
|36,5057
|36,5138
|2,3
|2,7
|Kemalpaşa (İzmir)
|08:15:58 20-01-2025
|38,3925
|27,67222
|6,98
|1,7
|GUNEY-TURGUTLU (MANISA)
|08:15:58 20-01-2025
|38,3973
|27,8295
|27,6
|1,8
|YUNANISTAN
|07:56:43 20-01-2025
|38,5427
|23,394
|25,3
|1,9
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|07:39:24 20-01-2025
|40,4778
|29,2003
|8,5
|0,9
|KOSEALI-SALIHLI (MANISA)
|07:36:03 20-01-2025
|38,4512
|28,3172
|8,5
|1,3
|Salihli (Manisa)
|07:36:02 20-01-2025
|38,54167
|28,21667
|6,99
|1,1
|Gürün (Sivas)
|07:18:39 20-01-2025
|38,88556
|37,45139
|6,99
|3,3
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|07:18:38 20-01-2025
|38,862
|37,4798
|5
|3,2
|Kovancılar (Elazığ)
|06:39:43 20-01-2025
|38,85444
|40,15139
|6,99
|1,4
|YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG)
|06:39:43 20-01-2025
|38,8068
|40,104
|9,5
|1,5
|Ege Denizi - [35.46 km] Enez (Edirne)
|05:43:33 20-01-2025
|40,55389
|25,72722
|24,91
|1,7
|EGE DENIZI
|05:43:33 20-01-2025
|40,562
|25,6892
|8,9
|1,9
|YUNANISTAN
|05:31:00 20-01-2025
|39,9085
|24,0157
|27,6
|1,5
|AKOVA-DARENDE (MALATYA)
|04:48:16 20-01-2025
|38,5223
|37,5705
|5
|1,1
|Tavas (Denizli)
|04:48:14 20-01-2025
|37,29778
|29,02111
|7,23
|1,3
|DERINKUYU-TAVAS (DENIZLI)
|04:48:12 20-01-2025
|37,3122
|29,057
|5
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:46:02 20-01-2025
|38,0675
|38,35028
|7,01
|1,7
|BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|04:46:00 20-01-2025
|38,0947
|38,2958
|5
|1,6
|Gürün (Sivas)
|04:31:07 20-01-2025
|38,89694
|37,46056
|6,98
|3,2
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|04:31:07 20-01-2025
|38,8595
|37,4905
|5
|3,2
|Menteşe (Muğla)
|04:26:58 20-01-2025
|37,17111
|28,62556
|6,99
|0,8
|CAKMAK-(MUGLA)
|04:26:57 20-01-2025
|37,169
|28,629
|19,8
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:08:21 20-01-2025
|37,97333
|36,94778
|7,08
|1,1
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:08:17 20-01-2025
|38,1572
|36,5395
|6,1
|1,3
|Salihli (Manisa)
|04:05:49 20-01-2025
|38,525
|28,21194
|6,98
|1,4
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|04:05:48 20-01-2025
|38,5085
|28,2625
|5,4
|1,4
|Kozan (Adana)
|04:03:00 20-01-2025
|37,60639
|35,87111
|7,12
|1,7
|OZBASI-KOZAN (ADANA)
|04:03:00 20-01-2025
|37,5628
|35,8017
|11,6
|1,2
|YUNANISTAN
|04:01:01 20-01-2025
|40,7128
|23,2823
|5,1
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:58:45 20-01-2025
|38,10444
|37,14306
|6,99
|1,2
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:58:44 20-01-2025
|38,1547
|37,0957
|5
|1,4
|Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir)
|03:33:53 20-01-2025
|38,80167
|25,79833
|7,02
|1,6
|EGE DENIZI
|03:33:52 20-01-2025
|38,8283
|25,7527
|5
|1,5
|Feke (Adana)
|03:20:15 20-01-2025
|37,95361
|35,70444
|7,02
|1,1
|ORUCLU-FEKE (ADANA)
|03:20:15 20-01-2025
|37,9168
|35,712
|23,5
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|03:15:37 20-01-2025
|36,60083
|36,37417
|7,13
|1,4
|GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
|03:15:37 20-01-2025
|36,5767
|36,4218
|17,6
|1,1
|AKDENIZ
|03:12:47 20-01-2025
|35,0012
|27,4898
|5
|2,8
|Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla)
|03:12:37 20-01-2025
|34,19611
|27,17778
|8,38
|2,8
|Kale (Malatya)
|03:08:35 20-01-2025
|38,3325
|38,76667
|10,94
|1,7
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|03:08:34 20-01-2025
|38,2953
|38,8155
|8,9
|1,4
|AKDENIZ
|02:58:25 20-01-2025
|36,0845
|28,1063
|7,4
|1,4
|Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla)
|02:58:22 20-01-2025
|36,03306
|28,055
|6,98
|1,4
|KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM)
|02:37:25 20-01-2025
|39,6695
|42,0663
|8
|1,3
|Karayazı (Erzurum)
|02:37:24 20-01-2025
|39,67222
|42,11917
|6,96
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|02:36:06 20-01-2025
|38,60528
|39,58917
|7
|1,4
|Salihli (Manisa)
|02:22:09 20-01-2025
|38,52833
|28,25222
|7
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:09:15 20-01-2025
|37,80722
|36,36333
|7,64
|1,7
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:09:15 20-01-2025
|37,7992
|36,3648
|10
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|02:00:04 20-01-2025
|40,18361
|31,73306
|6,99
|1,6
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|02:00:04 20-01-2025
|40,189
|31,7182
|8,4
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|01:52:20 20-01-2025
|38,28528
|38,79611
|8,22
|2
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|01:52:19 20-01-2025
|38,3182
|38,8048
|5
|2
|Karlıova (Bingöl)
|01:46:55 20-01-2025
|39,10194
|40,78222
|6,99
|1,2
|YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL)
|01:46:55 20-01-2025
|39,1833
|40,7975
|9,5
|1,1
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|01:14:36 21-01-2025
|37,299
|37,0343
|7,4
|1,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:57:49 21-01-2025
|38,40389
|27,68861
|7
|1,4
|Kale (Malatya)
|00:35:54 21-01-2025
|38,35972
|38,74333
|11,48
|1,3
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|00:35:53 21-01-2025
|38,3705
|38,7838
|21,3
|1,3
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:31:57 21-01-2025
|38,40278
|27,68194
|6,86
|1,7
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|00:31:56 21-01-2025
|38,4167
|27,6633
|5,3
|1,8
|Kemalpaşa (İzmir)
|00:21:04 21-01-2025
|38,39583
|27,68139
|6,13
|1,2
|Çekerek (Yozgat)
|00:16:10 21-01-2025
|40,08333
|35,56333
|10,49
|1,2
|GONULYURDU-CEKEREK (YOZGAT)
|00:16:09 21-01-2025
|40,1045
|35,6028
|7,6
|1,4
|Haliliye (Şanlıurfa)
|00:14:10 21-01-2025
|37,18861
|39,18639
|7,49
|1,6
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|00:11:35 21-01-2025
|35,7157
|25,4445
|15,3
|2,7
|AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|00:06:31 21-01-2025
|38,2193
|36,7468
|15,3
|1,3
|Darende (Malatya)
|23:43:27 20-01-2025
|38,44167
|37,51583
|7,01
|1,5
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|23:43:26 20-01-2025
|38,4093
|37,4697
|5
|1,5
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [36.14 km] Başkale (Van)
|23:35:50 20-01-2025
|38,33667
|44,85333
|7,02
|1,3
|Sincik (Adıyaman)
|23:29:48 20-01-2025
|38,10694
|38,46278
|7
|0,9
|Şavşat (Artvin)
|23:24:30 20-01-2025
|41,35972
|42,57444
|7,03
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|23:14:34 20-01-2025
|38,46139
|38,01472
|7
|1,1
|Turgutlu (Manisa)
|23:06:25 20-01-2025
|38,39028
|27,77528
|6,96
|1,8
|SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)
|23:06:23 20-01-2025
|38,4115
|27,6767
|5,3
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:55:49 20-01-2025
|38,305
|37,29972
|7
|1,2
|INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:55:47 20-01-2025
|38,3955
|37,34
|26,1
|1,1
|Turgutlu (Manisa)
|22:50:12 20-01-2025
|38,41806
|27,72667
|7
|1,3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|22:36:13 20-01-2025
|37,37972
|37,05833
|12,56
|0,8
|Çivril (Denizli)
|22:29:46 20-01-2025
|38,31056
|29,81861
|7
|1,5
|KARAMANLI-CIVRIL (DENIZLI)
|22:29:46 20-01-2025
|38,264
|29,809
|6,7
|1,5
|DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)
|22:06:06 20-01-2025
|40,7863
|30,9073
|14,4
|1,6
|GOKCEKOY-ALADAG (ADANA)
|21:49:02 20-01-2025
|37,5537
|35,5435
|10,6
|1,1
|Gürün (Sivas)
|21:30:08 20-01-2025
|38,86472
|37,45333
|7
|1
|YUNANISTAN
|21:22:17 20-01-2025
|41,2782
|23,8863
|5,3
|2,1
|Ula (Muğla)
|21:09:35 20-01-2025
|37,0375
|28,53806
|7
|1,8
|KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
|21:09:34 20-01-2025
|37,0338
|28,5323
|8,7
|2,1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|21:09:33 20-01-2025
|38,07444
|37,25833
|7
|2
|GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|21:09:33 20-01-2025
|38,0847
|37,2633
|4,6
|1,9
|RODOS ADASI (AKDENIZ)
|20:41:04 20-01-2025
|36,1147
|28,0983
|4,3
|2,2
|Akdeniz - [66.23 km] Marmaris (Muğla)
|20:41:03 20-01-2025
|36,03528
|28,09056
|7
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:25:55 20-01-2025
|37,95111
|36,34889
|8,17
|1,2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:17:38 20-01-2025
|38,09222
|37,79361
|10,01
|1,4
|Kale (Malatya)
|20:09:58 20-01-2025
|38,36778
|38,75306
|10,73
|1,1
|Menteşe (Muğla)
|20:02:39 20-01-2025
|37,14556
|28,79306
|7
|1,2
|Gürün (Sivas)
|19:59:29 20-01-2025
|38,87306
|37,46083
|6,99
|1,9
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|19:59:29 20-01-2025
|38,8735
|37,4528
|5,2
|2,1
|Kemalpaşa (İzmir)
|19:52:20 20-01-2025
|38,39056
|27,68333
|5,14
|1,4
|Yunusemre (Manisa)
|19:13:14 20-01-2025
|38,74528
|27,23806
|16,45
|1,1
|Merkez (Kırşehir)
|18:43:11 20-01-2025
|39,23694
|34,05417
|6,93
|0,8
|Kemalpaşa (İzmir)
|18:13:13 20-01-2025
|38,40056
|27,69944
|7
|1,4
|Seydişehir (Konya)
|18:00:08 20-01-2025
|37,5025
|32,13306
|9,01
|1
|YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
|18:00:07 20-01-2025
|37,5275
|32,1347
|8,2
|1,5
|İspir (Erzurum)
|17:55:23 20-01-2025
|40,60472
|40,88944
|7
|0,9
|Köprüköy (Erzurum)
|17:38:12 20-01-2025
|39,82556
|41,75972
|6,77
|1,8
|Elmadağ (Ankara)
|17:06:24 20-01-2025
|40,05694
|33,19444
|6,65
|1,5
|Elmadağ (Ankara)
|17:06:05 20-01-2025
|40,05833
|33,19389
|8,23
|1,4
|Kemalpaşa (İzmir)
|16:47:04 20-01-2025
|38,37222
|27,70694
|7
|1,7
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|16:09:26 20-01-2025
|39,6455
|29,4438
|0
|1,4
|ACIKYAZI-(SANLIURFA)
|16:06:24 20-01-2025
|37,173
|39,252
|5
|3,4
|Haliliye (Şanlıurfa)
|16:06:23 20-01-2025
|37,10611
|39,22028
|10,83
|3,7
|YANISLI-GULNAR (MERSIN)
|15:42:43 20-01-2025
|36,0957
|33,533
|5,3
|1,2
|Kemalpaşa (İzmir)
|15:25:01 20-01-2025
|38,41083
|27,70583
|6,99
|1,5
|ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)
|15:25:00 20-01-2025
|38,4015
|27,7035
|12
|2
|CAYIRTEPE-CAT (ERZURUM)
|15:17:51 20-01-2025
|39,4827
|40,7857
|8,4
|1,8
|Merkez (Gümüşhane)
|14:39:03 20-01-2025
|40,39306
|39,65139
|8,08
|1,5
|Ege Denizi - [15.91 km] Marmaris (Muğla)
|14:33:42 20-01-2025
|36,55972
|27,95556
|59,6
|2,8
|AKDENIZ
|14:33:42 20-01-2025
|36,483
|27,9045
|64
|2,7
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [50.77 km] Kofçaz (Kırklareli)
|14:07:33 20-01-2025
|42,50944
|27,46806
|7,12
|1,7
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:37:15 20-01-2025
|39,47361
|33,47861
|6,98
|1,5
|KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE)
|13:37:14 20-01-2025
|39,4983
|33,4998
|1,6
|1,7
|SARIOT-KALE (MALATYA)
|13:36:32 20-01-2025
|38,3432
|38,7392
|18,7
|1,8
|Çelebi (Kırıkkale)
|13:36:29 20-01-2025
|39,45611
|33,41806
|7,03
|0,9
|Yalvaç (Isparta)
|13:29:05 20-01-2025
|38,24139
|31,00528
|7
|1,4
|AKCASAR-YALVAC (ISPARTA)
|13:29:04 20-01-2025
|38,2598
|31,035
|18,3
|1,8
|Gürün (Sivas)
|12:53:00 20-01-2025
|38,88722
|37,42194
|7
|1,9
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|12:52:59 20-01-2025
|38,8457
|37,5017
|2,5
|1,9
|YILANLI-KIRIKHAN (HATAY)
|12:42:28 20-01-2025
|36,5817
|36,3247
|15,6
|1,2
|PIRAHMETLER-(BOLU)
|12:23:23 20-01-2025
|40,7777
|31,569
|5,3
|1,2
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:14:17 20-01-2025
|39,45333
|28,13917
|7
|1,6
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:14:16 20-01-2025
|39,4642
|28,1603
|13,5
|1,8
|ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)
|12:09:01 20-01-2025
|38,4213
|27,6888
|5,4
|1,5
|DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN)
|12:02:40 20-01-2025
|41,0515
|36,1628
|0
|1,6
|Menteşe (Muğla)
|12:01:09 20-01-2025
|37,10861
|28,80861
|7,13
|1,5
|DAGYENIKOY-TURGUTLU (MANISA)
|11:54:59 20-01-2025
|38,3935
|27,7685
|26,2
|1,5
|AKSALUR-(AMASYA)
|11:30:32 20-01-2025
|40,507
|35,8032
|9,7
|1,4
|ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
|11:23:23 20-01-2025
|39,535
|28,9073
|4,6
|1,5
|KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|10:42:14 20-01-2025
|38,4125
|37,8193
|10,8
|2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|09:58:09 20-01-2025
|37,25778
|37,06139
|7
|1,6
|Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.48 km] Başkale (Van)
|08:56:56 20-01-2025
|38,36083
|45,03861
|8,37
|2,2
|Ulaş (Sivas)
|08:30:15 20-01-2025
|39,41056
|37,29444
|7
|3,9
|KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)
|08:30:15 20-01-2025
|39,4313
|37,3
|5
|3,9
|Kırıkhan (Hatay)
|08:26:43 20-01-2025
|36,54278
|36,52417
|7,16
|3
|ADALAR-KIRIKHAN (HATAY)
|08:26:43 20-01-2025
|36,5057
|36,5138
|2,3
|2,7
|Kemalpaşa (İzmir)
|08:15:58 20-01-2025
|38,3925
|27,67222
|6,98
|1,7
|GUNEY-TURGUTLU (MANISA)
|08:15:58 20-01-2025
|38,3973
|27,8295
|27,6
|1,8
|YUNANISTAN
|07:56:43 20-01-2025
|38,5427
|23,394
|25,3
|1,9
|SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)
|07:39:24 20-01-2025
|40,4778
|29,2003
|8,5
|0,9
|KOSEALI-SALIHLI (MANISA)
|07:36:03 20-01-2025
|38,4512
|28,3172
|8,5
|1,3
|Salihli (Manisa)
|07:36:02 20-01-2025
|38,54167
|28,21667
|6,99
|1,1
|Gürün (Sivas)
|07:18:39 20-01-2025
|38,88556
|37,45139
|6,99
|3,3
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|07:18:38 20-01-2025
|38,862
|37,4798
|5
|3,2
|Kovancılar (Elazığ)
|06:39:43 20-01-2025
|38,85444
|40,15139
|6,99
|1,4
|YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG)
|06:39:43 20-01-2025
|38,8068
|40,104
|9,5
|1,5
|Ege Denizi - [35.46 km] Enez (Edirne)
|05:43:33 20-01-2025
|40,55389
|25,72722
|24,91
|1,7
|EGE DENIZI
|05:43:33 20-01-2025
|40,562
|25,6892
|8,9
|1,9
|YUNANISTAN
|05:31:00 20-01-2025
|39,9085
|24,0157
|27,6
|1,5
|AKOVA-DARENDE (MALATYA)
|04:48:16 20-01-2025
|38,5223
|37,5705
|5
|1,1
|Tavas (Denizli)
|04:48:14 20-01-2025
|37,29778
|29,02111
|7,23
|1,3
|DERINKUYU-TAVAS (DENIZLI)
|04:48:12 20-01-2025
|37,3122
|29,057
|5
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|04:46:02 20-01-2025
|38,0675
|38,35028
|7,01
|1,7
|BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|04:46:00 20-01-2025
|38,0947
|38,2958
|5
|1,6
|Gürün (Sivas)
|04:31:07 20-01-2025
|38,89694
|37,46056
|6,98
|3,2
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|04:31:07 20-01-2025
|38,8595
|37,4905
|5
|3,2
|Menteşe (Muğla)
|04:26:58 20-01-2025
|37,17111
|28,62556
|6,99
|0,8
|CAKMAK-(MUGLA)
|04:26:57 20-01-2025
|37,169
|28,629
|19,8
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|04:08:21 20-01-2025
|37,97333
|36,94778
|7,08
|1,1
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:08:17 20-01-2025
|38,1572
|36,5395
|6,1
|1,3
|Salihli (Manisa)
|04:05:49 20-01-2025
|38,525
|28,21194
|6,98
|1,4
|DURASILLI-SALIHLI (MANISA)
|04:05:48 20-01-2025
|38,5085
|28,2625
|5,4
|1,4
|Kozan (Adana)
|04:03:00 20-01-2025
|37,60639
|35,87111
|7,12
|1,7
|OZBASI-KOZAN (ADANA)
|04:03:00 20-01-2025
|37,5628
|35,8017
|11,6
|1,2
|YUNANISTAN
|04:01:01 20-01-2025
|40,7128
|23,2823
|5,1
|1,4
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|03:58:45 20-01-2025
|38,10444
|37,14306
|6,99
|1,2
|IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|03:58:44 20-01-2025
|38,1547
|37,0957
|5
|1,4
|Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir)
|03:33:53 20-01-2025
|38,80167
|25,79833
|7,02
|1,6
|EGE DENIZI
|03:33:52 20-01-2025
|38,8283
|25,7527
|5
|1,5
|Feke (Adana)
|03:20:15 20-01-2025
|37,95361
|35,70444
|7,02
|1,1
|ORUCLU-FEKE (ADANA)
|03:20:15 20-01-2025
|37,9168
|35,712
|23,5
|1,2
|Kırıkhan (Hatay)
|03:15:37 20-01-2025
|36,60083
|36,37417
|7,13
|1,4
|GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
|03:15:37 20-01-2025
|36,5767
|36,4218
|17,6
|1,1
|AKDENIZ
|03:12:47 20-01-2025
|35,0012
|27,4898
|5
|2,8
|Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla)
|03:12:37 20-01-2025
|34,19611
|27,17778
|8,38
|2,8
|Kale (Malatya)
|03:08:35 20-01-2025
|38,3325
|38,76667
|10,94
|1,7
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|03:08:34 20-01-2025
|38,2953
|38,8155
|8,9
|1,4
|AKDENIZ
|02:58:25 20-01-2025
|36,0845
|28,1063
|7,4
|1,4
|Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla)
|02:58:22 20-01-2025
|36,03306
|28,055
|6,98
|1,4
|KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM)
|02:37:25 20-01-2025
|39,6695
|42,0663
|8
|1,3
|Karayazı (Erzurum)
|02:37:24 20-01-2025
|39,67222
|42,11917
|6,96
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|02:36:06 20-01-2025
|38,60528
|39,58917
|7
|1,4
|Salihli (Manisa)
|02:22:09 20-01-2025
|38,52833
|28,25222
|7
|1,4
|Andırın (Kahramanmaraş)
|02:09:15 20-01-2025
|37,80722
|36,36333
|7,64
|1,7
|CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
|02:09:15 20-01-2025
|37,7992
|36,3648
|10
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|02:00:04 20-01-2025
|40,18361
|31,73306
|6,99
|1,6
|SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
|02:00:04 20-01-2025
|40,189
|31,7182
|8,4
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|01:52:20 20-01-2025
|38,28528
|38,79611
|8,22
|2
|BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
|01:52:19 20-01-2025
|38,3182
|38,8048
|5
|2
|Karlıova (Bingöl)
|01:46:55 20-01-2025
|39,10194
|40,78222
|6,99
|1,2
|YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL)
|01:46:55 20-01-2025
|39,1833
|40,7975
|9,5
|1,1
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