Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ocak 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Ocak 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Ocak 2025

21 Ocak 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 01:14:36 21-01-2025 37,299 37,0343 7,4 1,4
Kemalpaşa (İzmir) 00:57:49 21-01-2025 38,40389 27,68861 7 1,4
Kale (Malatya) 00:35:54 21-01-2025 38,35972 38,74333 11,48 1,3
KOZLUK-KALE (MALATYA) 00:35:53 21-01-2025 38,3705 38,7838 21,3 1,3
Kemalpaşa (İzmir) 00:31:57 21-01-2025 38,40278 27,68194 6,86 1,7
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5,3 1,8
Kemalpaşa (İzmir) 00:21:04 21-01-2025 38,39583 27,68139 6,13 1,2
Çekerek (Yozgat) 00:16:10 21-01-2025 40,08333 35,56333 10,49 1,2
GONULYURDU-CEKEREK (YOZGAT) 00:16:09 21-01-2025 40,1045 35,6028 7,6 1,4
Haliliye (Şanlıurfa) 00:14:10 21-01-2025 37,18861 39,18639 7,49 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 00:11:35 21-01-2025 35,7157 25,4445 15,3 2,7
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 00:06:31 21-01-2025 38,2193 36,7468 15,3 1,3
Darende (Malatya) 23:43:27 20-01-2025 38,44167 37,51583 7,01 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:43:26 20-01-2025 38,4093 37,4697 5 1,5
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [36.14 km] Başkale (Van) 23:35:50 20-01-2025 38,33667 44,85333 7,02 1,3
Sincik (Adıyaman) 23:29:48 20-01-2025 38,10694 38,46278 7 0,9
Şavşat (Artvin) 23:24:30 20-01-2025 41,35972 42,57444 7,03 1,8
Akçadağ (Malatya) 23:14:34 20-01-2025 38,46139 38,01472 7 1,1
Turgutlu (Manisa) 23:06:25 20-01-2025 38,39028 27,77528 6,96 1,8
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 23:06:23 20-01-2025 38,4115 27,6767 5,3 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:55:49 20-01-2025 38,305 37,29972 7 1,2
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:55:47 20-01-2025 38,3955 37,34 26,1 1,1
Turgutlu (Manisa) 22:50:12 20-01-2025 38,41806 27,72667 7 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:36:13 20-01-2025 37,37972 37,05833 12,56 0,8
Çivril (Denizli) 22:29:46 20-01-2025 38,31056 29,81861 7 1,5
KARAMANLI-CIVRIL (DENIZLI) 22:29:46 20-01-2025 38,264 29,809 6,7 1,5
DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE) 22:06:06 20-01-2025 40,7863 30,9073 14,4 1,6
GOKCEKOY-ALADAG (ADANA) 21:49:02 20-01-2025 37,5537 35,5435 10,6 1,1
Gürün (Sivas) 21:30:08 20-01-2025 38,86472 37,45333 7 1
YUNANISTAN 21:22:17 20-01-2025 41,2782 23,8863 5,3 2,1
Ula (Muğla) 21:09:35 20-01-2025 37,0375 28,53806 7 1,8
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 21:09:34 20-01-2025 37,0338 28,5323 8,7 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:09:33 20-01-2025 38,07444 37,25833 7 2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:09:33 20-01-2025 38,0847 37,2633 4,6 1,9
RODOS ADASI (AKDENIZ) 20:41:04 20-01-2025 36,1147 28,0983 4,3 2,2
Akdeniz - [66.23 km] Marmaris (Muğla) 20:41:03 20-01-2025 36,03528 28,09056 7 2
Göksun (Kahramanmaraş) 20:25:55 20-01-2025 37,95111 36,34889 8,17 1,2
Doğanşehir (Malatya) 20:17:38 20-01-2025 38,09222 37,79361 10,01 1,4
Kale (Malatya) 20:09:58 20-01-2025 38,36778 38,75306 10,73 1,1
Menteşe (Muğla) 20:02:39 20-01-2025 37,14556 28,79306 7 1,2
Gürün (Sivas) 19:59:29 20-01-2025 38,87306 37,46083 6,99 1,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 19:59:29 20-01-2025 38,8735 37,4528 5,2 2,1
Kemalpaşa (İzmir) 19:52:20 20-01-2025 38,39056 27,68333 5,14 1,4
Yunusemre (Manisa) 19:13:14 20-01-2025 38,74528 27,23806 16,45 1,1
Merkez (Kırşehir) 18:43:11 20-01-2025 39,23694 34,05417 6,93 0,8
Kemalpaşa (İzmir) 18:13:13 20-01-2025 38,40056 27,69944 7 1,4
Seydişehir (Konya) 18:00:08 20-01-2025 37,5025 32,13306 9,01 1
YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) 18:00:07 20-01-2025 37,5275 32,1347 8,2 1,5
İspir (Erzurum) 17:55:23 20-01-2025 40,60472 40,88944 7 0,9
Köprüköy (Erzurum) 17:38:12 20-01-2025 39,82556 41,75972 6,77 1,8
Elmadağ (Ankara) 17:06:24 20-01-2025 40,05694 33,19444 6,65 1,5
Elmadağ (Ankara) 17:06:05 20-01-2025 40,05833 33,19389 8,23 1,4
Kemalpaşa (İzmir) 16:47:04 20-01-2025 38,37222 27,70694 7 1,7
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 16:09:26 20-01-2025 39,6455 29,4438 0 1,4
ACIKYAZI-(SANLIURFA) 16:06:24 20-01-2025 37,173 39,252 5 3,4
Haliliye (Şanlıurfa) 16:06:23 20-01-2025 37,10611 39,22028 10,83 3,7
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:42:43 20-01-2025 36,0957 33,533 5,3 1,2
Kemalpaşa (İzmir) 15:25:01 20-01-2025 38,41083 27,70583 6,99 1,5
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 15:25:00 20-01-2025 38,4015 27,7035 12 2
CAYIRTEPE-CAT (ERZURUM) 15:17:51 20-01-2025 39,4827 40,7857 8,4 1,8
Merkez (Gümüşhane) 14:39:03 20-01-2025 40,39306 39,65139 8,08 1,5
Ege Denizi - [15.91 km] Marmaris (Muğla) 14:33:42 20-01-2025 36,55972 27,95556 59,6 2,8
AKDENIZ 14:33:42 20-01-2025 36,483 27,9045 64 2,7
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [50.77 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:07:33 20-01-2025 42,50944 27,46806 7,12 1,7
Çelebi (Kırıkkale) 13:37:15 20-01-2025 39,47361 33,47861 6,98 1,5
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 13:37:14 20-01-2025 39,4983 33,4998 1,6 1,7
SARIOT-KALE (MALATYA) 13:36:32 20-01-2025 38,3432 38,7392 18,7 1,8
Çelebi (Kırıkkale) 13:36:29 20-01-2025 39,45611 33,41806 7,03 0,9
Yalvaç (Isparta) 13:29:05 20-01-2025 38,24139 31,00528 7 1,4
AKCASAR-YALVAC (ISPARTA) 13:29:04 20-01-2025 38,2598 31,035 18,3 1,8
Gürün (Sivas) 12:53:00 20-01-2025 38,88722 37,42194 7 1,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 12:52:59 20-01-2025 38,8457 37,5017 2,5 1,9
YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) 12:42:28 20-01-2025 36,5817 36,3247 15,6 1,2
PIRAHMETLER-(BOLU) 12:23:23 20-01-2025 40,7777 31,569 5,3 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:14:17 20-01-2025 39,45333 28,13917 7 1,6
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:14:16 20-01-2025 39,4642 28,1603 13,5 1,8
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 12:09:01 20-01-2025 38,4213 27,6888 5,4 1,5
DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN) 12:02:40 20-01-2025 41,0515 36,1628 0 1,6
Menteşe (Muğla) 12:01:09 20-01-2025 37,10861 28,80861 7,13 1,5
DAGYENIKOY-TURGUTLU (MANISA) 11:54:59 20-01-2025 38,3935 27,7685 26,2 1,5
AKSALUR-(AMASYA) 11:30:32 20-01-2025 40,507 35,8032 9,7 1,4
ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR) 11:23:23 20-01-2025 39,535 28,9073 4,6 1,5
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 10:42:14 20-01-2025 38,4125 37,8193 10,8 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:58:09 20-01-2025 37,25778 37,06139 7 1,6
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.48 km] Başkale (Van) 08:56:56 20-01-2025 38,36083 45,03861 8,37 2,2
Ulaş (Sivas) 08:30:15 20-01-2025 39,41056 37,29444 7 3,9
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 08:30:15 20-01-2025 39,4313 37,3 5 3,9
Kırıkhan (Hatay) 08:26:43 20-01-2025 36,54278 36,52417 7,16 3
ADALAR-KIRIKHAN (HATAY) 08:26:43 20-01-2025 36,5057 36,5138 2,3 2,7
Kemalpaşa (İzmir) 08:15:58 20-01-2025 38,3925 27,67222 6,98 1,7
GUNEY-TURGUTLU (MANISA) 08:15:58 20-01-2025 38,3973 27,8295 27,6 1,8
YUNANISTAN 07:56:43 20-01-2025 38,5427 23,394 25,3 1,9
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 07:39:24 20-01-2025 40,4778 29,2003 8,5 0,9
KOSEALI-SALIHLI (MANISA) 07:36:03 20-01-2025 38,4512 28,3172 8,5 1,3
Salihli (Manisa) 07:36:02 20-01-2025 38,54167 28,21667 6,99 1,1
Gürün (Sivas) 07:18:39 20-01-2025 38,88556 37,45139 6,99 3,3
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 07:18:38 20-01-2025 38,862 37,4798 5 3,2
Kovancılar (Elazığ) 06:39:43 20-01-2025 38,85444 40,15139 6,99 1,4
YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) 06:39:43 20-01-2025 38,8068 40,104 9,5 1,5
Ege Denizi - [35.46 km] Enez (Edirne) 05:43:33 20-01-2025 40,55389 25,72722 24,91 1,7
EGE DENIZI 05:43:33 20-01-2025 40,562 25,6892 8,9 1,9
YUNANISTAN 05:31:00 20-01-2025 39,9085 24,0157 27,6 1,5
AKOVA-DARENDE (MALATYA) 04:48:16 20-01-2025 38,5223 37,5705 5 1,1
Tavas (Denizli) 04:48:14 20-01-2025 37,29778 29,02111 7,23 1,3
DERINKUYU-TAVAS (DENIZLI) 04:48:12 20-01-2025 37,3122 29,057 5 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 04:46:02 20-01-2025 38,0675 38,35028 7,01 1,7
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 04:46:00 20-01-2025 38,0947 38,2958 5 1,6
Gürün (Sivas) 04:31:07 20-01-2025 38,89694 37,46056 6,98 3,2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 04:31:07 20-01-2025 38,8595 37,4905 5 3,2
Menteşe (Muğla) 04:26:58 20-01-2025 37,17111 28,62556 6,99 0,8
CAKMAK-(MUGLA) 04:26:57 20-01-2025 37,169 28,629 19,8 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:08:21 20-01-2025 37,97333 36,94778 7,08 1,1
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:08:17 20-01-2025 38,1572 36,5395 6,1 1,3
Salihli (Manisa) 04:05:49 20-01-2025 38,525 28,21194 6,98 1,4
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 04:05:48 20-01-2025 38,5085 28,2625 5,4 1,4
Kozan (Adana) 04:03:00 20-01-2025 37,60639 35,87111 7,12 1,7
OZBASI-KOZAN (ADANA) 04:03:00 20-01-2025 37,5628 35,8017 11,6 1,2
YUNANISTAN 04:01:01 20-01-2025 40,7128 23,2823 5,1 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:58:45 20-01-2025 38,10444 37,14306 6,99 1,2
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:58:44 20-01-2025 38,1547 37,0957 5 1,4
Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir) 03:33:53 20-01-2025 38,80167 25,79833 7,02 1,6
EGE DENIZI 03:33:52 20-01-2025 38,8283 25,7527 5 1,5
Feke (Adana) 03:20:15 20-01-2025 37,95361 35,70444 7,02 1,1
ORUCLU-FEKE (ADANA) 03:20:15 20-01-2025 37,9168 35,712 23,5 1,2
Kırıkhan (Hatay) 03:15:37 20-01-2025 36,60083 36,37417 7,13 1,4
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 03:15:37 20-01-2025 36,5767 36,4218 17,6 1,1
AKDENIZ 03:12:47 20-01-2025 35,0012 27,4898 5 2,8
Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla) 03:12:37 20-01-2025 34,19611 27,17778 8,38 2,8
Kale (Malatya) 03:08:35 20-01-2025 38,3325 38,76667 10,94 1,7
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 03:08:34 20-01-2025 38,2953 38,8155 8,9 1,4
AKDENIZ 02:58:25 20-01-2025 36,0845 28,1063 7,4 1,4
Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla) 02:58:22 20-01-2025 36,03306 28,055 6,98 1,4
KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM) 02:37:25 20-01-2025 39,6695 42,0663 8 1,3
Karayazı (Erzurum) 02:37:24 20-01-2025 39,67222 42,11917 6,96 1,2
Merkez (Elazığ) 02:36:06 20-01-2025 38,60528 39,58917 7 1,4
Salihli (Manisa) 02:22:09 20-01-2025 38,52833 28,25222 7 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 02:09:15 20-01-2025 37,80722 36,36333 7,64 1,7
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:09:15 20-01-2025 37,7992 36,3648 10 1,5
Beypazarı (Ankara) 02:00:04 20-01-2025 40,18361 31,73306 6,99 1,6
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 02:00:04 20-01-2025 40,189 31,7182 8,4 1,9
Pütürge (Malatya) 01:52:20 20-01-2025 38,28528 38,79611 8,22 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 01:52:19 20-01-2025 38,3182 38,8048 5 2
Karlıova (Bingöl) 01:46:55 20-01-2025 39,10194 40,78222 6,99 1,2
YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL) 01:46:55 20-01-2025 39,1833 40,7975 9,5 1,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 01:14:36 21-01-2025 37,299 37,0343 7,4 1,4
Kemalpaşa (İzmir) 00:57:49 21-01-2025 38,40389 27,68861 7 1,4
Kale (Malatya) 00:35:54 21-01-2025 38,35972 38,74333 11,48 1,3
KOZLUK-KALE (MALATYA) 00:35:53 21-01-2025 38,3705 38,7838 21,3 1,3
Kemalpaşa (İzmir) 00:31:57 21-01-2025 38,40278 27,68194 6,86 1,7
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 00:31:56 21-01-2025 38,4167 27,6633 5,3 1,8
Kemalpaşa (İzmir) 00:21:04 21-01-2025 38,39583 27,68139 6,13 1,2
Çekerek (Yozgat) 00:16:10 21-01-2025 40,08333 35,56333 10,49 1,2
GONULYURDU-CEKEREK (YOZGAT) 00:16:09 21-01-2025 40,1045 35,6028 7,6 1,4
Haliliye (Şanlıurfa) 00:14:10 21-01-2025 37,18861 39,18639 7,49 1,6
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 00:11:35 21-01-2025 35,7157 25,4445 15,3 2,7
AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 00:06:31 21-01-2025 38,2193 36,7468 15,3 1,3
Darende (Malatya) 23:43:27 20-01-2025 38,44167 37,51583 7,01 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:43:26 20-01-2025 38,4093 37,4697 5 1,5
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [36.14 km] Başkale (Van) 23:35:50 20-01-2025 38,33667 44,85333 7,02 1,3
Sincik (Adıyaman) 23:29:48 20-01-2025 38,10694 38,46278 7 0,9
Şavşat (Artvin) 23:24:30 20-01-2025 41,35972 42,57444 7,03 1,8
Akçadağ (Malatya) 23:14:34 20-01-2025 38,46139 38,01472 7 1,1
Turgutlu (Manisa) 23:06:25 20-01-2025 38,39028 27,77528 6,96 1,8
SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) 23:06:23 20-01-2025 38,4115 27,6767 5,3 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:55:49 20-01-2025 38,305 37,29972 7 1,2
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:55:47 20-01-2025 38,3955 37,34 26,1 1,1
Turgutlu (Manisa) 22:50:12 20-01-2025 38,41806 27,72667 7 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:36:13 20-01-2025 37,37972 37,05833 12,56 0,8
Çivril (Denizli) 22:29:46 20-01-2025 38,31056 29,81861 7 1,5
KARAMANLI-CIVRIL (DENIZLI) 22:29:46 20-01-2025 38,264 29,809 6,7 1,5
DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE) 22:06:06 20-01-2025 40,7863 30,9073 14,4 1,6
GOKCEKOY-ALADAG (ADANA) 21:49:02 20-01-2025 37,5537 35,5435 10,6 1,1
Gürün (Sivas) 21:30:08 20-01-2025 38,86472 37,45333 7 1
YUNANISTAN 21:22:17 20-01-2025 41,2782 23,8863 5,3 2,1
Ula (Muğla) 21:09:35 20-01-2025 37,0375 28,53806 7 1,8
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 21:09:34 20-01-2025 37,0338 28,5323 8,7 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 21:09:33 20-01-2025 38,07444 37,25833 7 2
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 21:09:33 20-01-2025 38,0847 37,2633 4,6 1,9
RODOS ADASI (AKDENIZ) 20:41:04 20-01-2025 36,1147 28,0983 4,3 2,2
Akdeniz - [66.23 km] Marmaris (Muğla) 20:41:03 20-01-2025 36,03528 28,09056 7 2
Göksun (Kahramanmaraş) 20:25:55 20-01-2025 37,95111 36,34889 8,17 1,2
Doğanşehir (Malatya) 20:17:38 20-01-2025 38,09222 37,79361 10,01 1,4
Kale (Malatya) 20:09:58 20-01-2025 38,36778 38,75306 10,73 1,1
Menteşe (Muğla) 20:02:39 20-01-2025 37,14556 28,79306 7 1,2
Gürün (Sivas) 19:59:29 20-01-2025 38,87306 37,46083 6,99 1,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 19:59:29 20-01-2025 38,8735 37,4528 5,2 2,1
Kemalpaşa (İzmir) 19:52:20 20-01-2025 38,39056 27,68333 5,14 1,4
Yunusemre (Manisa) 19:13:14 20-01-2025 38,74528 27,23806 16,45 1,1
Merkez (Kırşehir) 18:43:11 20-01-2025 39,23694 34,05417 6,93 0,8
Kemalpaşa (İzmir) 18:13:13 20-01-2025 38,40056 27,69944 7 1,4
Seydişehir (Konya) 18:00:08 20-01-2025 37,5025 32,13306 9,01 1
YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) 18:00:07 20-01-2025 37,5275 32,1347 8,2 1,5
İspir (Erzurum) 17:55:23 20-01-2025 40,60472 40,88944 7 0,9
Köprüköy (Erzurum) 17:38:12 20-01-2025 39,82556 41,75972 6,77 1,8
Elmadağ (Ankara) 17:06:24 20-01-2025 40,05694 33,19444 6,65 1,5
Elmadağ (Ankara) 17:06:05 20-01-2025 40,05833 33,19389 8,23 1,4
Kemalpaşa (İzmir) 16:47:04 20-01-2025 38,37222 27,70694 7 1,7
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 16:09:26 20-01-2025 39,6455 29,4438 0 1,4
ACIKYAZI-(SANLIURFA) 16:06:24 20-01-2025 37,173 39,252 5 3,4
Haliliye (Şanlıurfa) 16:06:23 20-01-2025 37,10611 39,22028 10,83 3,7
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 15:42:43 20-01-2025 36,0957 33,533 5,3 1,2
Kemalpaşa (İzmir) 15:25:01 20-01-2025 38,41083 27,70583 6,99 1,5
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 15:25:00 20-01-2025 38,4015 27,7035 12 2
CAYIRTEPE-CAT (ERZURUM) 15:17:51 20-01-2025 39,4827 40,7857 8,4 1,8
Merkez (Gümüşhane) 14:39:03 20-01-2025 40,39306 39,65139 8,08 1,5
Ege Denizi - [15.91 km] Marmaris (Muğla) 14:33:42 20-01-2025 36,55972 27,95556 59,6 2,8
AKDENIZ 14:33:42 20-01-2025 36,483 27,9045 64 2,7
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [50.77 km] Kofçaz (Kırklareli) 14:07:33 20-01-2025 42,50944 27,46806 7,12 1,7
Çelebi (Kırıkkale) 13:37:15 20-01-2025 39,47361 33,47861 6,98 1,5
KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) 13:37:14 20-01-2025 39,4983 33,4998 1,6 1,7
SARIOT-KALE (MALATYA) 13:36:32 20-01-2025 38,3432 38,7392 18,7 1,8
Çelebi (Kırıkkale) 13:36:29 20-01-2025 39,45611 33,41806 7,03 0,9
Yalvaç (Isparta) 13:29:05 20-01-2025 38,24139 31,00528 7 1,4
AKCASAR-YALVAC (ISPARTA) 13:29:04 20-01-2025 38,2598 31,035 18,3 1,8
Gürün (Sivas) 12:53:00 20-01-2025 38,88722 37,42194 7 1,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 12:52:59 20-01-2025 38,8457 37,5017 2,5 1,9
YILANLI-KIRIKHAN (HATAY) 12:42:28 20-01-2025 36,5817 36,3247 15,6 1,2
PIRAHMETLER-(BOLU) 12:23:23 20-01-2025 40,7777 31,569 5,3 1,2
Bigadiç (Balıkesir) 12:14:17 20-01-2025 39,45333 28,13917 7 1,6
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:14:16 20-01-2025 39,4642 28,1603 13,5 1,8
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) 12:09:01 20-01-2025 38,4213 27,6888 5,4 1,5
DEMIRCI-KAVAK (SAMSUN) 12:02:40 20-01-2025 41,0515 36,1628 0 1,6
Menteşe (Muğla) 12:01:09 20-01-2025 37,10861 28,80861 7,13 1,5
DAGYENIKOY-TURGUTLU (MANISA) 11:54:59 20-01-2025 38,3935 27,7685 26,2 1,5
AKSALUR-(AMASYA) 11:30:32 20-01-2025 40,507 35,8032 9,7 1,4
ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR) 11:23:23 20-01-2025 39,535 28,9073 4,6 1,5
KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 10:42:14 20-01-2025 38,4125 37,8193 10,8 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:58:09 20-01-2025 37,25778 37,06139 7 1,6
Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.48 km] Başkale (Van) 08:56:56 20-01-2025 38,36083 45,03861 8,37 2,2
Ulaş (Sivas) 08:30:15 20-01-2025 39,41056 37,29444 7 3,9
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 08:30:15 20-01-2025 39,4313 37,3 5 3,9
Kırıkhan (Hatay) 08:26:43 20-01-2025 36,54278 36,52417 7,16 3
ADALAR-KIRIKHAN (HATAY) 08:26:43 20-01-2025 36,5057 36,5138 2,3 2,7
Kemalpaşa (İzmir) 08:15:58 20-01-2025 38,3925 27,67222 6,98 1,7
GUNEY-TURGUTLU (MANISA) 08:15:58 20-01-2025 38,3973 27,8295 27,6 1,8
YUNANISTAN 07:56:43 20-01-2025 38,5427 23,394 25,3 1,9
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 07:39:24 20-01-2025 40,4778 29,2003 8,5 0,9
KOSEALI-SALIHLI (MANISA) 07:36:03 20-01-2025 38,4512 28,3172 8,5 1,3
Salihli (Manisa) 07:36:02 20-01-2025 38,54167 28,21667 6,99 1,1
Gürün (Sivas) 07:18:39 20-01-2025 38,88556 37,45139 6,99 3,3
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 07:18:38 20-01-2025 38,862 37,4798 5 3,2
Kovancılar (Elazığ) 06:39:43 20-01-2025 38,85444 40,15139 6,99 1,4
YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) 06:39:43 20-01-2025 38,8068 40,104 9,5 1,5
Ege Denizi - [35.46 km] Enez (Edirne) 05:43:33 20-01-2025 40,55389 25,72722 24,91 1,7
EGE DENIZI 05:43:33 20-01-2025 40,562 25,6892 8,9 1,9
YUNANISTAN 05:31:00 20-01-2025 39,9085 24,0157 27,6 1,5
AKOVA-DARENDE (MALATYA) 04:48:16 20-01-2025 38,5223 37,5705 5 1,1
Tavas (Denizli) 04:48:14 20-01-2025 37,29778 29,02111 7,23 1,3
DERINKUYU-TAVAS (DENIZLI) 04:48:12 20-01-2025 37,3122 29,057 5 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 04:46:02 20-01-2025 38,0675 38,35028 7,01 1,7
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) 04:46:00 20-01-2025 38,0947 38,2958 5 1,6
Gürün (Sivas) 04:31:07 20-01-2025 38,89694 37,46056 6,98 3,2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 04:31:07 20-01-2025 38,8595 37,4905 5 3,2
Menteşe (Muğla) 04:26:58 20-01-2025 37,17111 28,62556 6,99 0,8
CAKMAK-(MUGLA) 04:26:57 20-01-2025 37,169 28,629 19,8 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:08:21 20-01-2025 37,97333 36,94778 7,08 1,1
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 04:08:17 20-01-2025 38,1572 36,5395 6,1 1,3
Salihli (Manisa) 04:05:49 20-01-2025 38,525 28,21194 6,98 1,4
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 04:05:48 20-01-2025 38,5085 28,2625 5,4 1,4
Kozan (Adana) 04:03:00 20-01-2025 37,60639 35,87111 7,12 1,7
OZBASI-KOZAN (ADANA) 04:03:00 20-01-2025 37,5628 35,8017 11,6 1,2
YUNANISTAN 04:01:01 20-01-2025 40,7128 23,2823 5,1 1,4
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:58:45 20-01-2025 38,10444 37,14306 6,99 1,2
IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:58:44 20-01-2025 38,1547 37,0957 5 1,4
Ege Denizi - [55.08 km] Karaburun (İzmir) 03:33:53 20-01-2025 38,80167 25,79833 7,02 1,6
EGE DENIZI 03:33:52 20-01-2025 38,8283 25,7527 5 1,5
Feke (Adana) 03:20:15 20-01-2025 37,95361 35,70444 7,02 1,1
ORUCLU-FEKE (ADANA) 03:20:15 20-01-2025 37,9168 35,712 23,5 1,2
Kırıkhan (Hatay) 03:15:37 20-01-2025 36,60083 36,37417 7,13 1,4
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 03:15:37 20-01-2025 36,5767 36,4218 17,6 1,1
AKDENIZ 03:12:47 20-01-2025 35,0012 27,4898 5 2,8
Akdeniz - [278.26 km] Datça (Muğla) 03:12:37 20-01-2025 34,19611 27,17778 8,38 2,8
Kale (Malatya) 03:08:35 20-01-2025 38,3325 38,76667 10,94 1,7
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 03:08:34 20-01-2025 38,2953 38,8155 8,9 1,4
AKDENIZ 02:58:25 20-01-2025 36,0845 28,1063 7,4 1,4
Akdeniz - [66.63 km] Marmaris (Muğla) 02:58:22 20-01-2025 36,03306 28,055 6,98 1,4
KARAAGIL-KARAYAZI (ERZURUM) 02:37:25 20-01-2025 39,6695 42,0663 8 1,3
Karayazı (Erzurum) 02:37:24 20-01-2025 39,67222 42,11917 6,96 1,2
Merkez (Elazığ) 02:36:06 20-01-2025 38,60528 39,58917 7 1,4
Salihli (Manisa) 02:22:09 20-01-2025 38,52833 28,25222 7 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 02:09:15 20-01-2025 37,80722 36,36333 7,64 1,7
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:09:15 20-01-2025 37,7992 36,3648 10 1,5
Beypazarı (Ankara) 02:00:04 20-01-2025 40,18361 31,73306 6,99 1,6
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 02:00:04 20-01-2025 40,189 31,7182 8,4 1,9
Pütürge (Malatya) 01:52:20 20-01-2025 38,28528 38,79611 8,22 2
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 01:52:19 20-01-2025 38,3182 38,8048 5 2
Karlıova (Bingöl) 01:46:55 20-01-2025 39,10194 40,78222 6,99 1,2
YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL) 01:46:55 20-01-2025 39,1833 40,7975 9,5 1,1

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