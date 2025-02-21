Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Şubat 2025

21 Şubat 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi 01:09:55 21-02-2025 36,65944 25,825 7 2,5
EGE DENIZI 01:09:52 21-02-2025 36,5917 25,5353 12 3,6
Ege Denizi 00:47:22 21-02-2025 36,7175 25,8275 7 2,6
EGE DENIZI 00:47:20 21-02-2025 36,683 25,6145 9,3 2,8
EGE DENIZI 00:08:33 21-02-2025 36,4325 25,4778 9,3 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:59:17 20-02-2025 38,20111 38,09194 7 1,4
Sandıklı (Afyonkarahisar) 23:39:52 20-02-2025 38,57111 30,31139 7 1,3
Cide (Kastamonu) 23:28:03 20-02-2025 41,93278 33,31083 7 1,6
YUNANISTAN 23:14:43 20-02-2025 40,237 24,1613 10,6 1,9
Menteşe (Muğla) 23:06:36 20-02-2025 37,14806 28,75972 7,05 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 23:06:33 20-02-2025 37,184 28,8378 19,6 1,7
Dikili (İzmir) 23:03:05 20-02-2025 38,95333 27,01639 10,46 1,2
Kale (Malatya) 22:58:24 20-02-2025 38,3375 38,78861 10,48 1,4
Köyceğiz (Muğla) 22:58:21 20-02-2025 36,96917 28,93167 12,06 1,5
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:58:16 20-02-2025 37,0405 28,8397 22 1,6
Mecitözü (Çorum) 22:18:02 20-02-2025 40,51861 35,29194 7 0,9
Köyceğiz (Muğla) 22:16:10 20-02-2025 36,98639 28,87111 7 1,2
Kulu (Konya) 22:03:39 20-02-2025 38,89222 32,99167 6,07 1,2
Hasanbeyli (Osmaniye) 21:57:53 20-02-2025 37,12639 36,63833 6,56 1,9
KIRIKLI-(OSMANIYE) 21:57:44 20-02-2025 37,1467 36,424 15,8 1,6
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.19 km] Erdek (Balıkesir) 21:36:30 20-02-2025 40,40028 27,53778 9,87 2,3
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 21:36:29 20-02-2025 40,4135 27,5447 12,4 2,4
Ege Denizi 20:55:08 20-02-2025 36,77556 25,92778 7 2,4
EGE DENIZI 20:55:03 20-02-2025 36,6442 25,6242 7 2,5
Ege Denizi 20:47:29 20-02-2025 36,64306 25,63361 7 2,5
EGE DENIZI 20:47:29 20-02-2025 36,7462 25,3217 11,8 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:38:25 20-02-2025 38,04278 36,52556 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:36:14 20-02-2025 38,07583 37,49139 6,24 1,5
Yedisu (Bingöl) 20:11:49 20-02-2025 39,39222 40,63639 10,1 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 19:57:27 20-02-2025 39,52222 26,23417 6,99 1,5
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 19:57:19 20-02-2025 39,4217 26,1502 1,3 1,5
Beypazarı (Ankara) 19:50:35 20-02-2025 40,16111 31,75833 7 1,6
KOZLU-MIHALICCIK (ESKISEHIR) 19:50:27 20-02-2025 39,9287 31,4968 19,7 1,9
Ege Denizi 19:50:02 20-02-2025 36,64111 25,66 7 2,8
EGE DENIZI 19:50:01 20-02-2025 36,6307 25,4982 11,2 3,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [17.19 km] Payas (Hatay) 19:35:52 20-02-2025 36,71083 36,02278 7,03 1,9
Beyağaç (Denizli) 19:29:59 20-02-2025 37,16917 28,87389 6,84 1,5
Karlıova (Bingöl) 19:10:44 20-02-2025 39,31389 40,79139 7 1,1
Karlıova (Bingöl) 19:07:12 20-02-2025 39,30528 41,12111 6,99 1,5
Saray (Van) 18:56:28 20-02-2025 38,58389 44,19806 9,96 1,1
Saray (Van) 18:47:38 20-02-2025 38,58556 44,2375 7,46 1,1
Beypazarı (Ankara) 18:47:01 20-02-2025 40,17 31,78222 6,69 1,9
BELEN-KIBRISCIK (BOLU) 18:47:00 20-02-2025 40,3913 31,7428 16,3 2,1
EGE DENIZI 18:42:02 20-02-2025 36,6343 25,2467 9,2 2,7
EGE DENIZI 18:37:08 20-02-2025 36,6462 25,409 19 2,5
Otlukbeli (Erzincan) 18:12:18 20-02-2025 40,03722 40,02528 7,01 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:09 20-02-2025 39,50583 28,14028 7 1,5
GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ) 17:59:11 20-02-2025 41,0867 38,505 9,2 3,3
Karadeniz - [18.97 km] Espiye (Giresun) 17:59:10 20-02-2025 41,12306 38,53889 9,71 2,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 17:42:24 20-02-2025 37,97194 36,99306 7,02 1,6
Ula (Muğla) 17:05:52 20-02-2025 37,13556 28,69083 7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 17:02:48 20-02-2025 37,96694 38,13861 7 2,1
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:02:45 20-02-2025 38,0002 38,1422 5 2,1
EGE DENIZI 16:26:07 20-02-2025 36,5897 25,5637 6,7 2,2
EGE DENIZI 15:55:48 20-02-2025 36,5915 25,6378 8,5 2,4
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 15:53:26 20-02-2025 36,2013 33,6983 0 1,3
EGE DENIZI 15:26:03 20-02-2025 36,6033 25,4953 5,6 2,5
Pütürge (Malatya) 14:41:22 20-02-2025 38,27722 38,74417 11,9 1,5
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 14:38:58 20-02-2025 38,3968 37,5455 5 1,7
Darende (Malatya) 14:38:57 20-02-2025 38,5675 37,47139 6,14 1,9
AKDENIZ 14:28:29 20-02-2025 36,4893 28,0535 7,3 2
Ege Denizi - [28.36 km] Marmaris (Muğla) 14:28:26 20-02-2025 36,37639 28,11056 7,3 1,8
Gördes (Manisa) 14:15:33 20-02-2025 39,07306 28,22528 7 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:33 20-02-2025 39,1267 28,2138 15 1,6
Van Gölü - [02.47 km] Erciş (Van) 14:05:39 20-02-2025 38,97472 43,52722 13,55 1,4
Bergama (İzmir) 13:50:40 20-02-2025 39,05139 27,12639 10,11 2,1
EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) 13:50:40 20-02-2025 39,0688 27,1322 8,9 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:32:24 20-02-2025 37,46 37,17083 7,98 1,8
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:32:24 20-02-2025 37,4815 37,1558 7,4 1,8
Ege Denizi - [78.26 km] Datça (Muğla) 13:32:09 20-02-2025 35,98917 27,4375 6,89 2
Van Gölü - [01.53 km] Tuşba (Van) 13:18:57 20-02-2025 38,92167 43,54083 13,23 1,8
COLPAN (VAN) 13:18:57 20-02-2025 38,9382 43,5712 26,7 1,9
Pütürge (Malatya) 12:55:44 20-02-2025 38,19417 38,62278 7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:11 20-02-2025 39,40667 28,15472 7 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:11 20-02-2025 39,4775 28,197 5 2
ZAFER-BUCA (IZMIR) 12:53:18 20-02-2025 38,3333 27,2013 2,4 1,6
Ulubey (Uşak) 12:33:02 20-02-2025 38,45944 29,16944 7 1,1
Eşme (Uşak) 12:31:03 20-02-2025 38,39694 29,02444 7,37 0,6
Pütürge (Malatya) 12:15:56 20-02-2025 38,11889 38,64083 6,99 0,7
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.09 km] Erdek (Balıkesir) 11:57:04 20-02-2025 40,39722 27,54333 7,8 1,3
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 11:57:04 20-02-2025 40,436 27,5565 4,6 1,7
KABATAS-KEMALIYE (ERZINCAN) 11:46:02 20-02-2025 39,3335 38,6095 4,9 1,8
İliç (Erzincan) 11:46:01 20-02-2025 39,37167 38,5325 6,99 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:29:22 20-02-2025 37,36694 36,965 8,46 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.12 km] Foça (İzmir) 11:04:00 20-02-2025 38,63222 26,70278 12,57 2,4
FOCA (IZMIR) 11:03:59 20-02-2025 38,6487 26,7305 9,8 2,7
Gürün (Sivas) 10:41:56 20-02-2025 38,93 37,39806 6,54 1,4
Ege Denizi - [78.72 km] Datça (Muğla) 10:19:36 20-02-2025 35,99222 27,3225 6,82 2
EGE DENIZI 10:19:35 20-02-2025 35,9733 27,1578 5,2 1,9
Sivrice (Elazığ) 10:10:22 20-02-2025 38,4275 39,25639 7 1,4
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 10:10:22 20-02-2025 38,4738 39,184 5 1,1
Ege Denizi 10:02:56 20-02-2025 36,6175 25,61806 7 2,5
EGE DENIZI 10:02:56 20-02-2025 36,6035 25,4678 7,6 2,9
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.08 km] Bodrum (Muğla) 09:54:32 20-02-2025 36,80972 25,81972 7 2,2
EGE DENIZI 09:54:30 20-02-2025 36,6858 25,6172 15,6 2,9
KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 09:24:52 20-02-2025 38,6902 31,475 6,4 2
Sultandağı (Afyonkarahisar) 09:24:51 20-02-2025 38,705 31,48278 12,11 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:19:48 20-02-2025 38,33917 37,26167 12,5 1,9
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:19:47 20-02-2025 38,2985 37,298 5,2 1,9
Göle (Ardahan) 09:16:55 20-02-2025 40,88 42,83444 7,12 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:16:09 20-02-2025 38,08722 37,55833 10,48 1,5
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:16:08 20-02-2025 38,0577 37,5588 3,5 1,7
Sivrice (Elazığ) 09:04:16 20-02-2025 38,35389 38,94361 7 1,1
Gürpınar (Van) 08:52:27 20-02-2025 38,36778 43,92583 6,7 2
Yeşilyurt (Malatya) 08:44:25 20-02-2025 38,20611 38,04389 7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 08:18:44 20-02-2025 36,97028 28,81028 6,91 1,2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:18:43 20-02-2025 37,0013 28,8063 1,7 1,2
KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) 07:48:53 20-02-2025 38,1808 36,271 18,5 1,3
Acıpayam (Denizli) 07:22:39 20-02-2025 37,24389 29,40861 7 1,3
Ege Denizi 06:58:34 20-02-2025 36,82694 25,91639 7 2,3
EGE DENIZI 06:58:31 20-02-2025 36,6602 25,6252 5,2 2,6
Ege Denizi 06:13:18 20-02-2025 36,74306 25,87917 7 2,5
EGE DENIZI 06:13:16 20-02-2025 36,6977 25,4788 11,4 3,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.07 km] Menderes (İzmir) 05:54:52 20-02-2025 37,90889 27,05 17,84 1,3
Kırıkhan (Hatay) 05:06:51 20-02-2025 36,60639 36,39583 4,94 1,9
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 05:06:51 20-02-2025 36,5933 36,4085 2,6 1,7
Sulusaray (Tokat) 05:02:28 20-02-2025 40,03694 36,07222 7,03 1,6
Konyaaltı (Antalya) 04:59:10 20-02-2025 36,69389 30,41306 7 1,9
GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) 04:59:10 20-02-2025 36,653 30,3613 5,6 2
Yeşilyurt (Malatya) 04:27:20 20-02-2025 38,35222 38,2875 7 1,1
KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 04:21:37 20-02-2025 36,8617 28,8698 11,8 1,2
Köyceğiz (Muğla) 04:21:36 20-02-2025 36,95833 28,84056 7,25 1,4
EGE DENIZI 04:13:32 20-02-2025 36,5873 25,413 10,3 2,1
Yalvaç (Isparta) 03:53:21 20-02-2025 38,16083 30,85889 5,87 1
Sincik (Adıyaman) 03:44:02 20-02-2025 38,14278 38,51528 6,99 1
EGE DENIZI 03:22:12 20-02-2025 36,5803 25,4383 6,1 2,6
Ege Denizi 03:22:08 20-02-2025 36,525 25,48111 7 3
Akçadağ (Malatya) 03:08:15 20-02-2025 38,27778 37,92583 6,59 1
Pütürge (Malatya) 03:04:48 20-02-2025 38,29 38,83389 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 02:22:59 20-02-2025 38,07917 38,30222 7 1,2
EGE DENIZI 02:16:24 20-02-2025 36,6183 25,4648 3,4 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:11:18 20-02-2025 38,11306 36,99306 7,1 1,8
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:11:17 20-02-2025 38,1522 37,0432 2,9 1,7
Bergama (İzmir) 01:46:00 20-02-2025 38,99139 27,00611 7,99 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:45:59 20-02-2025 38,9085 26,9775 9,5 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi 01:09:55 21-02-2025 36,65944 25,825 7 2,5
EGE DENIZI 01:09:52 21-02-2025 36,5917 25,5353 12 3,6
Ege Denizi 00:47:22 21-02-2025 36,7175 25,8275 7 2,6
EGE DENIZI 00:47:20 21-02-2025 36,683 25,6145 9,3 2,8
EGE DENIZI 00:08:33 21-02-2025 36,4325 25,4778 9,3 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:59:17 20-02-2025 38,20111 38,09194 7 1,4
Sandıklı (Afyonkarahisar) 23:39:52 20-02-2025 38,57111 30,31139 7 1,3
Cide (Kastamonu) 23:28:03 20-02-2025 41,93278 33,31083 7 1,6
YUNANISTAN 23:14:43 20-02-2025 40,237 24,1613 10,6 1,9
Menteşe (Muğla) 23:06:36 20-02-2025 37,14806 28,75972 7,05 1,6
BEYAGAC (DENIZLI) 23:06:33 20-02-2025 37,184 28,8378 19,6 1,7
Dikili (İzmir) 23:03:05 20-02-2025 38,95333 27,01639 10,46 1,2
Kale (Malatya) 22:58:24 20-02-2025 38,3375 38,78861 10,48 1,4
Köyceğiz (Muğla) 22:58:21 20-02-2025 36,96917 28,93167 12,06 1,5
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:58:16 20-02-2025 37,0405 28,8397 22 1,6
Mecitözü (Çorum) 22:18:02 20-02-2025 40,51861 35,29194 7 0,9
Köyceğiz (Muğla) 22:16:10 20-02-2025 36,98639 28,87111 7 1,2
Kulu (Konya) 22:03:39 20-02-2025 38,89222 32,99167 6,07 1,2
Hasanbeyli (Osmaniye) 21:57:53 20-02-2025 37,12639 36,63833 6,56 1,9
KIRIKLI-(OSMANIYE) 21:57:44 20-02-2025 37,1467 36,424 15,8 1,6
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.19 km] Erdek (Balıkesir) 21:36:30 20-02-2025 40,40028 27,53778 9,87 2,3
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 21:36:29 20-02-2025 40,4135 27,5447 12,4 2,4
Ege Denizi 20:55:08 20-02-2025 36,77556 25,92778 7 2,4
EGE DENIZI 20:55:03 20-02-2025 36,6442 25,6242 7 2,5
Ege Denizi 20:47:29 20-02-2025 36,64306 25,63361 7 2,5
EGE DENIZI 20:47:29 20-02-2025 36,7462 25,3217 11,8 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 20:38:25 20-02-2025 38,04278 36,52556 7 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 20:36:14 20-02-2025 38,07583 37,49139 6,24 1,5
Yedisu (Bingöl) 20:11:49 20-02-2025 39,39222 40,63639 10,1 1,5
Ayvacık (Çanakkale) 19:57:27 20-02-2025 39,52222 26,23417 6,99 1,5
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 19:57:19 20-02-2025 39,4217 26,1502 1,3 1,5
Beypazarı (Ankara) 19:50:35 20-02-2025 40,16111 31,75833 7 1,6
KOZLU-MIHALICCIK (ESKISEHIR) 19:50:27 20-02-2025 39,9287 31,4968 19,7 1,9
Ege Denizi 19:50:02 20-02-2025 36,64111 25,66 7 2,8
EGE DENIZI 19:50:01 20-02-2025 36,6307 25,4982 11,2 3,1
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [17.19 km] Payas (Hatay) 19:35:52 20-02-2025 36,71083 36,02278 7,03 1,9
Beyağaç (Denizli) 19:29:59 20-02-2025 37,16917 28,87389 6,84 1,5
Karlıova (Bingöl) 19:10:44 20-02-2025 39,31389 40,79139 7 1,1
Karlıova (Bingöl) 19:07:12 20-02-2025 39,30528 41,12111 6,99 1,5
Saray (Van) 18:56:28 20-02-2025 38,58389 44,19806 9,96 1,1
Saray (Van) 18:47:38 20-02-2025 38,58556 44,2375 7,46 1,1
Beypazarı (Ankara) 18:47:01 20-02-2025 40,17 31,78222 6,69 1,9
BELEN-KIBRISCIK (BOLU) 18:47:00 20-02-2025 40,3913 31,7428 16,3 2,1
EGE DENIZI 18:42:02 20-02-2025 36,6343 25,2467 9,2 2,7
EGE DENIZI 18:37:08 20-02-2025 36,6462 25,409 19 2,5
Otlukbeli (Erzincan) 18:12:18 20-02-2025 40,03722 40,02528 7,01 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 18:11:09 20-02-2025 39,50583 28,14028 7 1,5
GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ) 17:59:11 20-02-2025 41,0867 38,505 9,2 3,3
Karadeniz - [18.97 km] Espiye (Giresun) 17:59:10 20-02-2025 41,12306 38,53889 9,71 2,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 17:42:24 20-02-2025 37,97194 36,99306 7,02 1,6
Ula (Muğla) 17:05:52 20-02-2025 37,13556 28,69083 7 1,9
Doğanşehir (Malatya) 17:02:48 20-02-2025 37,96694 38,13861 7 2,1
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 17:02:45 20-02-2025 38,0002 38,1422 5 2,1
EGE DENIZI 16:26:07 20-02-2025 36,5897 25,5637 6,7 2,2
EGE DENIZI 15:55:48 20-02-2025 36,5915 25,6378 8,5 2,4
YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 15:53:26 20-02-2025 36,2013 33,6983 0 1,3
EGE DENIZI 15:26:03 20-02-2025 36,6033 25,4953 5,6 2,5
Pütürge (Malatya) 14:41:22 20-02-2025 38,27722 38,74417 11,9 1,5
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 14:38:58 20-02-2025 38,3968 37,5455 5 1,7
Darende (Malatya) 14:38:57 20-02-2025 38,5675 37,47139 6,14 1,9
AKDENIZ 14:28:29 20-02-2025 36,4893 28,0535 7,3 2
Ege Denizi - [28.36 km] Marmaris (Muğla) 14:28:26 20-02-2025 36,37639 28,11056 7,3 1,8
Gördes (Manisa) 14:15:33 20-02-2025 39,07306 28,22528 7 1,6
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:15:33 20-02-2025 39,1267 28,2138 15 1,6
Van Gölü - [02.47 km] Erciş (Van) 14:05:39 20-02-2025 38,97472 43,52722 13,55 1,4
Bergama (İzmir) 13:50:40 20-02-2025 39,05139 27,12639 10,11 2,1
EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) 13:50:40 20-02-2025 39,0688 27,1322 8,9 2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:32:24 20-02-2025 37,46 37,17083 7,98 1,8
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:32:24 20-02-2025 37,4815 37,1558 7,4 1,8
Ege Denizi - [78.26 km] Datça (Muğla) 13:32:09 20-02-2025 35,98917 27,4375 6,89 2
Van Gölü - [01.53 km] Tuşba (Van) 13:18:57 20-02-2025 38,92167 43,54083 13,23 1,8
COLPAN (VAN) 13:18:57 20-02-2025 38,9382 43,5712 26,7 1,9
Pütürge (Malatya) 12:55:44 20-02-2025 38,19417 38,62278 7 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:54:11 20-02-2025 39,40667 28,15472 7 1,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:54:11 20-02-2025 39,4775 28,197 5 2
ZAFER-BUCA (IZMIR) 12:53:18 20-02-2025 38,3333 27,2013 2,4 1,6
Ulubey (Uşak) 12:33:02 20-02-2025 38,45944 29,16944 7 1,1
Eşme (Uşak) 12:31:03 20-02-2025 38,39694 29,02444 7,37 0,6
Pütürge (Malatya) 12:15:56 20-02-2025 38,11889 38,64083 6,99 0,7
Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.09 km] Erdek (Balıkesir) 11:57:04 20-02-2025 40,39722 27,54333 7,8 1,3
HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) 11:57:04 20-02-2025 40,436 27,5565 4,6 1,7
KABATAS-KEMALIYE (ERZINCAN) 11:46:02 20-02-2025 39,3335 38,6095 4,9 1,8
İliç (Erzincan) 11:46:01 20-02-2025 39,37167 38,5325 6,99 1,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 11:29:22 20-02-2025 37,36694 36,965 8,46 1
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.12 km] Foça (İzmir) 11:04:00 20-02-2025 38,63222 26,70278 12,57 2,4
FOCA (IZMIR) 11:03:59 20-02-2025 38,6487 26,7305 9,8 2,7
Gürün (Sivas) 10:41:56 20-02-2025 38,93 37,39806 6,54 1,4
Ege Denizi - [78.72 km] Datça (Muğla) 10:19:36 20-02-2025 35,99222 27,3225 6,82 2
EGE DENIZI 10:19:35 20-02-2025 35,9733 27,1578 5,2 1,9
Sivrice (Elazığ) 10:10:22 20-02-2025 38,4275 39,25639 7 1,4
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) 10:10:22 20-02-2025 38,4738 39,184 5 1,1
Ege Denizi 10:02:56 20-02-2025 36,6175 25,61806 7 2,5
EGE DENIZI 10:02:56 20-02-2025 36,6035 25,4678 7,6 2,9
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.08 km] Bodrum (Muğla) 09:54:32 20-02-2025 36,80972 25,81972 7 2,2
EGE DENIZI 09:54:30 20-02-2025 36,6858 25,6172 15,6 2,9
KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 09:24:52 20-02-2025 38,6902 31,475 6,4 2
Sultandağı (Afyonkarahisar) 09:24:51 20-02-2025 38,705 31,48278 12,11 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:19:48 20-02-2025 38,33917 37,26167 12,5 1,9
BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 09:19:47 20-02-2025 38,2985 37,298 5,2 1,9
Göle (Ardahan) 09:16:55 20-02-2025 40,88 42,83444 7,12 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 09:16:09 20-02-2025 38,08722 37,55833 10,48 1,5
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 09:16:08 20-02-2025 38,0577 37,5588 3,5 1,7
Sivrice (Elazığ) 09:04:16 20-02-2025 38,35389 38,94361 7 1,1
Gürpınar (Van) 08:52:27 20-02-2025 38,36778 43,92583 6,7 2
Yeşilyurt (Malatya) 08:44:25 20-02-2025 38,20611 38,04389 7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 08:18:44 20-02-2025 36,97028 28,81028 6,91 1,2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:18:43 20-02-2025 37,0013 28,8063 1,7 1,2
KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA) 07:48:53 20-02-2025 38,1808 36,271 18,5 1,3
Acıpayam (Denizli) 07:22:39 20-02-2025 37,24389 29,40861 7 1,3
Ege Denizi 06:58:34 20-02-2025 36,82694 25,91639 7 2,3
EGE DENIZI 06:58:31 20-02-2025 36,6602 25,6252 5,2 2,6
Ege Denizi 06:13:18 20-02-2025 36,74306 25,87917 7 2,5
EGE DENIZI 06:13:16 20-02-2025 36,6977 25,4788 11,4 3,1
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.07 km] Menderes (İzmir) 05:54:52 20-02-2025 37,90889 27,05 17,84 1,3
Kırıkhan (Hatay) 05:06:51 20-02-2025 36,60639 36,39583 4,94 1,9
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 05:06:51 20-02-2025 36,5933 36,4085 2,6 1,7
Sulusaray (Tokat) 05:02:28 20-02-2025 40,03694 36,07222 7,03 1,6
Konyaaltı (Antalya) 04:59:10 20-02-2025 36,69389 30,41306 7 1,9
GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) 04:59:10 20-02-2025 36,653 30,3613 5,6 2
Yeşilyurt (Malatya) 04:27:20 20-02-2025 38,35222 38,2875 7 1,1
KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 04:21:37 20-02-2025 36,8617 28,8698 11,8 1,2
Köyceğiz (Muğla) 04:21:36 20-02-2025 36,95833 28,84056 7,25 1,4
EGE DENIZI 04:13:32 20-02-2025 36,5873 25,413 10,3 2,1
Yalvaç (Isparta) 03:53:21 20-02-2025 38,16083 30,85889 5,87 1
Sincik (Adıyaman) 03:44:02 20-02-2025 38,14278 38,51528 6,99 1
EGE DENIZI 03:22:12 20-02-2025 36,5803 25,4383 6,1 2,6
Ege Denizi 03:22:08 20-02-2025 36,525 25,48111 7 3
Akçadağ (Malatya) 03:08:15 20-02-2025 38,27778 37,92583 6,59 1
Pütürge (Malatya) 03:04:48 20-02-2025 38,29 38,83389 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 02:22:59 20-02-2025 38,07917 38,30222 7 1,2
EGE DENIZI 02:16:24 20-02-2025 36,6183 25,4648 3,4 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 02:11:18 20-02-2025 38,11306 36,99306 7,1 1,8
ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 02:11:17 20-02-2025 38,1522 37,0432 2,9 1,7
Bergama (İzmir) 01:46:00 20-02-2025 38,99139 27,00611 7,99 1,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 01:45:59 20-02-2025 38,9085 26,9775 9,5 1,6

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