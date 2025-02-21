Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Şubat 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
21 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi
|01:09:55 21-02-2025
|36,65944
|25,825
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|01:09:52 21-02-2025
|36,5917
|25,5353
|12
|3,6
|Ege Denizi
|00:47:22 21-02-2025
|36,7175
|25,8275
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|00:47:20 21-02-2025
|36,683
|25,6145
|9,3
|2,8
|EGE DENIZI
|00:08:33 21-02-2025
|36,4325
|25,4778
|9,3
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:59:17 20-02-2025
|38,20111
|38,09194
|7
|1,4
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|23:39:52 20-02-2025
|38,57111
|30,31139
|7
|1,3
|Cide (Kastamonu)
|23:28:03 20-02-2025
|41,93278
|33,31083
|7
|1,6
|YUNANISTAN
|23:14:43 20-02-2025
|40,237
|24,1613
|10,6
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|23:06:36 20-02-2025
|37,14806
|28,75972
|7,05
|1,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|23:06:33 20-02-2025
|37,184
|28,8378
|19,6
|1,7
|Dikili (İzmir)
|23:03:05 20-02-2025
|38,95333
|27,01639
|10,46
|1,2
|Kale (Malatya)
|22:58:24 20-02-2025
|38,3375
|38,78861
|10,48
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|22:58:21 20-02-2025
|36,96917
|28,93167
|12,06
|1,5
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|22:58:16 20-02-2025
|37,0405
|28,8397
|22
|1,6
|Mecitözü (Çorum)
|22:18:02 20-02-2025
|40,51861
|35,29194
|7
|0,9
|Köyceğiz (Muğla)
|22:16:10 20-02-2025
|36,98639
|28,87111
|7
|1,2
|Kulu (Konya)
|22:03:39 20-02-2025
|38,89222
|32,99167
|6,07
|1,2
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|21:57:53 20-02-2025
|37,12639
|36,63833
|6,56
|1,9
|KIRIKLI-(OSMANIYE)
|21:57:44 20-02-2025
|37,1467
|36,424
|15,8
|1,6
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.19 km] Erdek (Balıkesir)
|21:36:30 20-02-2025
|40,40028
|27,53778
|9,87
|2,3
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|21:36:29 20-02-2025
|40,4135
|27,5447
|12,4
|2,4
|Ege Denizi
|20:55:08 20-02-2025
|36,77556
|25,92778
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|20:55:03 20-02-2025
|36,6442
|25,6242
|7
|2,5
|Ege Denizi
|20:47:29 20-02-2025
|36,64306
|25,63361
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|20:47:29 20-02-2025
|36,7462
|25,3217
|11,8
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:38:25 20-02-2025
|38,04278
|36,52556
|7
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:36:14 20-02-2025
|38,07583
|37,49139
|6,24
|1,5
|Yedisu (Bingöl)
|20:11:49 20-02-2025
|39,39222
|40,63639
|10,1
|1,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|19:57:27 20-02-2025
|39,52222
|26,23417
|6,99
|1,5
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|19:57:19 20-02-2025
|39,4217
|26,1502
|1,3
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|19:50:35 20-02-2025
|40,16111
|31,75833
|7
|1,6
|KOZLU-MIHALICCIK (ESKISEHIR)
|19:50:27 20-02-2025
|39,9287
|31,4968
|19,7
|1,9
|Ege Denizi
|19:50:02 20-02-2025
|36,64111
|25,66
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|19:50:01 20-02-2025
|36,6307
|25,4982
|11,2
|3,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [17.19 km] Payas (Hatay)
|19:35:52 20-02-2025
|36,71083
|36,02278
|7,03
|1,9
|Beyağaç (Denizli)
|19:29:59 20-02-2025
|37,16917
|28,87389
|6,84
|1,5
|Karlıova (Bingöl)
|19:10:44 20-02-2025
|39,31389
|40,79139
|7
|1,1
|Karlıova (Bingöl)
|19:07:12 20-02-2025
|39,30528
|41,12111
|6,99
|1,5
|Saray (Van)
|18:56:28 20-02-2025
|38,58389
|44,19806
|9,96
|1,1
|Saray (Van)
|18:47:38 20-02-2025
|38,58556
|44,2375
|7,46
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|18:47:01 20-02-2025
|40,17
|31,78222
|6,69
|1,9
|BELEN-KIBRISCIK (BOLU)
|18:47:00 20-02-2025
|40,3913
|31,7428
|16,3
|2,1
|EGE DENIZI
|18:42:02 20-02-2025
|36,6343
|25,2467
|9,2
|2,7
|EGE DENIZI
|18:37:08 20-02-2025
|36,6462
|25,409
|19
|2,5
|Otlukbeli (Erzincan)
|18:12:18 20-02-2025
|40,03722
|40,02528
|7,01
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:09 20-02-2025
|39,50583
|28,14028
|7
|1,5
|GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ)
|17:59:11 20-02-2025
|41,0867
|38,505
|9,2
|3,3
|Karadeniz - [18.97 km] Espiye (Giresun)
|17:59:10 20-02-2025
|41,12306
|38,53889
|9,71
|2,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|17:42:24 20-02-2025
|37,97194
|36,99306
|7,02
|1,6
|Ula (Muğla)
|17:05:52 20-02-2025
|37,13556
|28,69083
|7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|17:02:48 20-02-2025
|37,96694
|38,13861
|7
|2,1
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:02:45 20-02-2025
|38,0002
|38,1422
|5
|2,1
|EGE DENIZI
|16:26:07 20-02-2025
|36,5897
|25,5637
|6,7
|2,2
|EGE DENIZI
|15:55:48 20-02-2025
|36,5915
|25,6378
|8,5
|2,4
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|15:53:26 20-02-2025
|36,2013
|33,6983
|0
|1,3
|EGE DENIZI
|15:26:03 20-02-2025
|36,6033
|25,4953
|5,6
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|14:41:22 20-02-2025
|38,27722
|38,74417
|11,9
|1,5
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|14:38:58 20-02-2025
|38,3968
|37,5455
|5
|1,7
|Darende (Malatya)
|14:38:57 20-02-2025
|38,5675
|37,47139
|6,14
|1,9
|AKDENIZ
|14:28:29 20-02-2025
|36,4893
|28,0535
|7,3
|2
|Ege Denizi - [28.36 km] Marmaris (Muğla)
|14:28:26 20-02-2025
|36,37639
|28,11056
|7,3
|1,8
|Gördes (Manisa)
|14:15:33 20-02-2025
|39,07306
|28,22528
|7
|1,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:15:33 20-02-2025
|39,1267
|28,2138
|15
|1,6
|Van Gölü - [02.47 km] Erciş (Van)
|14:05:39 20-02-2025
|38,97472
|43,52722
|13,55
|1,4
|Bergama (İzmir)
|13:50:40 20-02-2025
|39,05139
|27,12639
|10,11
|2,1
|EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR)
|13:50:40 20-02-2025
|39,0688
|27,1322
|8,9
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:32:24 20-02-2025
|37,46
|37,17083
|7,98
|1,8
|DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:32:24 20-02-2025
|37,4815
|37,1558
|7,4
|1,8
|Ege Denizi - [78.26 km] Datça (Muğla)
|13:32:09 20-02-2025
|35,98917
|27,4375
|6,89
|2
|Van Gölü - [01.53 km] Tuşba (Van)
|13:18:57 20-02-2025
|38,92167
|43,54083
|13,23
|1,8
|COLPAN (VAN)
|13:18:57 20-02-2025
|38,9382
|43,5712
|26,7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|12:55:44 20-02-2025
|38,19417
|38,62278
|7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:11 20-02-2025
|39,40667
|28,15472
|7
|1,7
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:11 20-02-2025
|39,4775
|28,197
|5
|2
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|12:53:18 20-02-2025
|38,3333
|27,2013
|2,4
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|12:33:02 20-02-2025
|38,45944
|29,16944
|7
|1,1
|Eşme (Uşak)
|12:31:03 20-02-2025
|38,39694
|29,02444
|7,37
|0,6
|Pütürge (Malatya)
|12:15:56 20-02-2025
|38,11889
|38,64083
|6,99
|0,7
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.09 km] Erdek (Balıkesir)
|11:57:04 20-02-2025
|40,39722
|27,54333
|7,8
|1,3
|HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
|11:57:04 20-02-2025
|40,436
|27,5565
|4,6
|1,7
|KABATAS-KEMALIYE (ERZINCAN)
|11:46:02 20-02-2025
|39,3335
|38,6095
|4,9
|1,8
|İliç (Erzincan)
|11:46:01 20-02-2025
|39,37167
|38,5325
|6,99
|1,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:29:22 20-02-2025
|37,36694
|36,965
|8,46
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.12 km] Foça (İzmir)
|11:04:00 20-02-2025
|38,63222
|26,70278
|12,57
|2,4
|FOCA (IZMIR)
|11:03:59 20-02-2025
|38,6487
|26,7305
|9,8
|2,7
|Gürün (Sivas)
|10:41:56 20-02-2025
|38,93
|37,39806
|6,54
|1,4
|Ege Denizi - [78.72 km] Datça (Muğla)
|10:19:36 20-02-2025
|35,99222
|27,3225
|6,82
|2
|EGE DENIZI
|10:19:35 20-02-2025
|35,9733
|27,1578
|5,2
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|10:10:22 20-02-2025
|38,4275
|39,25639
|7
|1,4
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|10:10:22 20-02-2025
|38,4738
|39,184
|5
|1,1
|Ege Denizi
|10:02:56 20-02-2025
|36,6175
|25,61806
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|10:02:56 20-02-2025
|36,6035
|25,4678
|7,6
|2,9
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.08 km] Bodrum (Muğla)
|09:54:32 20-02-2025
|36,80972
|25,81972
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|09:54:30 20-02-2025
|36,6858
|25,6172
|15,6
|2,9
|KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|09:24:52 20-02-2025
|38,6902
|31,475
|6,4
|2
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|09:24:51 20-02-2025
|38,705
|31,48278
|12,11
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:19:48 20-02-2025
|38,33917
|37,26167
|12,5
|1,9
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:19:47 20-02-2025
|38,2985
|37,298
|5,2
|1,9
|Göle (Ardahan)
|09:16:55 20-02-2025
|40,88
|42,83444
|7,12
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:16:09 20-02-2025
|38,08722
|37,55833
|10,48
|1,5
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:16:08 20-02-2025
|38,0577
|37,5588
|3,5
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|09:04:16 20-02-2025
|38,35389
|38,94361
|7
|1,1
|Gürpınar (Van)
|08:52:27 20-02-2025
|38,36778
|43,92583
|6,7
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:44:25 20-02-2025
|38,20611
|38,04389
|7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|08:18:44 20-02-2025
|36,97028
|28,81028
|6,91
|1,2
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:18:43 20-02-2025
|37,0013
|28,8063
|1,7
|1,2
|KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA)
|07:48:53 20-02-2025
|38,1808
|36,271
|18,5
|1,3
|Acıpayam (Denizli)
|07:22:39 20-02-2025
|37,24389
|29,40861
|7
|1,3
|Ege Denizi
|06:58:34 20-02-2025
|36,82694
|25,91639
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|06:58:31 20-02-2025
|36,6602
|25,6252
|5,2
|2,6
|Ege Denizi
|06:13:18 20-02-2025
|36,74306
|25,87917
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|06:13:16 20-02-2025
|36,6977
|25,4788
|11,4
|3,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.07 km] Menderes (İzmir)
|05:54:52 20-02-2025
|37,90889
|27,05
|17,84
|1,3
|Kırıkhan (Hatay)
|05:06:51 20-02-2025
|36,60639
|36,39583
|4,94
|1,9
|GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
|05:06:51 20-02-2025
|36,5933
|36,4085
|2,6
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|05:02:28 20-02-2025
|40,03694
|36,07222
|7,03
|1,6
|Konyaaltı (Antalya)
|04:59:10 20-02-2025
|36,69389
|30,41306
|7
|1,9
|GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA)
|04:59:10 20-02-2025
|36,653
|30,3613
|5,6
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:27:20 20-02-2025
|38,35222
|38,2875
|7
|1,1
|KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA)
|04:21:37 20-02-2025
|36,8617
|28,8698
|11,8
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|04:21:36 20-02-2025
|36,95833
|28,84056
|7,25
|1,4
|EGE DENIZI
|04:13:32 20-02-2025
|36,5873
|25,413
|10,3
|2,1
|Yalvaç (Isparta)
|03:53:21 20-02-2025
|38,16083
|30,85889
|5,87
|1
|Sincik (Adıyaman)
|03:44:02 20-02-2025
|38,14278
|38,51528
|6,99
|1
|EGE DENIZI
|03:22:12 20-02-2025
|36,5803
|25,4383
|6,1
|2,6
|Ege Denizi
|03:22:08 20-02-2025
|36,525
|25,48111
|7
|3
|Akçadağ (Malatya)
|03:08:15 20-02-2025
|38,27778
|37,92583
|6,59
|1
|Pütürge (Malatya)
|03:04:48 20-02-2025
|38,29
|38,83389
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:22:59 20-02-2025
|38,07917
|38,30222
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|02:16:24 20-02-2025
|36,6183
|25,4648
|3,4
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:11:18 20-02-2025
|38,11306
|36,99306
|7,1
|1,8
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:11:17 20-02-2025
|38,1522
|37,0432
|2,9
|1,7
|Bergama (İzmir)
|01:46:00 20-02-2025
|38,99139
|27,00611
|7,99
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:45:59 20-02-2025
|38,9085
|26,9775
|9,5
|1,6
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Ege Denizi
|01:09:55 21-02-2025
|36,65944
|25,825
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|01:09:52 21-02-2025
|36,5917
|25,5353
|12
|3,6
|Ege Denizi
|00:47:22 21-02-2025
|36,7175
|25,8275
|7
|2,6
|EGE DENIZI
|00:47:20 21-02-2025
|36,683
|25,6145
|9,3
|2,8
|EGE DENIZI
|00:08:33 21-02-2025
|36,4325
|25,4778
|9,3
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|23:59:17 20-02-2025
|38,20111
|38,09194
|7
|1,4
|Sandıklı (Afyonkarahisar)
|23:39:52 20-02-2025
|38,57111
|30,31139
|7
|1,3
|Cide (Kastamonu)
|23:28:03 20-02-2025
|41,93278
|33,31083
|7
|1,6
|YUNANISTAN
|23:14:43 20-02-2025
|40,237
|24,1613
|10,6
|1,9
|Menteşe (Muğla)
|23:06:36 20-02-2025
|37,14806
|28,75972
|7,05
|1,6
|BEYAGAC (DENIZLI)
|23:06:33 20-02-2025
|37,184
|28,8378
|19,6
|1,7
|Dikili (İzmir)
|23:03:05 20-02-2025
|38,95333
|27,01639
|10,46
|1,2
|Kale (Malatya)
|22:58:24 20-02-2025
|38,3375
|38,78861
|10,48
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|22:58:21 20-02-2025
|36,96917
|28,93167
|12,06
|1,5
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|22:58:16 20-02-2025
|37,0405
|28,8397
|22
|1,6
|Mecitözü (Çorum)
|22:18:02 20-02-2025
|40,51861
|35,29194
|7
|0,9
|Köyceğiz (Muğla)
|22:16:10 20-02-2025
|36,98639
|28,87111
|7
|1,2
|Kulu (Konya)
|22:03:39 20-02-2025
|38,89222
|32,99167
|6,07
|1,2
|Hasanbeyli (Osmaniye)
|21:57:53 20-02-2025
|37,12639
|36,63833
|6,56
|1,9
|KIRIKLI-(OSMANIYE)
|21:57:44 20-02-2025
|37,1467
|36,424
|15,8
|1,6
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.19 km] Erdek (Balıkesir)
|21:36:30 20-02-2025
|40,40028
|27,53778
|9,87
|2,3
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|21:36:29 20-02-2025
|40,4135
|27,5447
|12,4
|2,4
|Ege Denizi
|20:55:08 20-02-2025
|36,77556
|25,92778
|7
|2,4
|EGE DENIZI
|20:55:03 20-02-2025
|36,6442
|25,6242
|7
|2,5
|Ege Denizi
|20:47:29 20-02-2025
|36,64306
|25,63361
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|20:47:29 20-02-2025
|36,7462
|25,3217
|11,8
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20:38:25 20-02-2025
|38,04278
|36,52556
|7
|1,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|20:36:14 20-02-2025
|38,07583
|37,49139
|6,24
|1,5
|Yedisu (Bingöl)
|20:11:49 20-02-2025
|39,39222
|40,63639
|10,1
|1,5
|Ayvacık (Çanakkale)
|19:57:27 20-02-2025
|39,52222
|26,23417
|6,99
|1,5
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|19:57:19 20-02-2025
|39,4217
|26,1502
|1,3
|1,5
|Beypazarı (Ankara)
|19:50:35 20-02-2025
|40,16111
|31,75833
|7
|1,6
|KOZLU-MIHALICCIK (ESKISEHIR)
|19:50:27 20-02-2025
|39,9287
|31,4968
|19,7
|1,9
|Ege Denizi
|19:50:02 20-02-2025
|36,64111
|25,66
|7
|2,8
|EGE DENIZI
|19:50:01 20-02-2025
|36,6307
|25,4982
|11,2
|3,1
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [17.19 km] Payas (Hatay)
|19:35:52 20-02-2025
|36,71083
|36,02278
|7,03
|1,9
|Beyağaç (Denizli)
|19:29:59 20-02-2025
|37,16917
|28,87389
|6,84
|1,5
|Karlıova (Bingöl)
|19:10:44 20-02-2025
|39,31389
|40,79139
|7
|1,1
|Karlıova (Bingöl)
|19:07:12 20-02-2025
|39,30528
|41,12111
|6,99
|1,5
|Saray (Van)
|18:56:28 20-02-2025
|38,58389
|44,19806
|9,96
|1,1
|Saray (Van)
|18:47:38 20-02-2025
|38,58556
|44,2375
|7,46
|1,1
|Beypazarı (Ankara)
|18:47:01 20-02-2025
|40,17
|31,78222
|6,69
|1,9
|BELEN-KIBRISCIK (BOLU)
|18:47:00 20-02-2025
|40,3913
|31,7428
|16,3
|2,1
|EGE DENIZI
|18:42:02 20-02-2025
|36,6343
|25,2467
|9,2
|2,7
|EGE DENIZI
|18:37:08 20-02-2025
|36,6462
|25,409
|19
|2,5
|Otlukbeli (Erzincan)
|18:12:18 20-02-2025
|40,03722
|40,02528
|7,01
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|18:11:09 20-02-2025
|39,50583
|28,14028
|7
|1,5
|GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ)
|17:59:11 20-02-2025
|41,0867
|38,505
|9,2
|3,3
|Karadeniz - [18.97 km] Espiye (Giresun)
|17:59:10 20-02-2025
|41,12306
|38,53889
|9,71
|2,9
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|17:42:24 20-02-2025
|37,97194
|36,99306
|7,02
|1,6
|Ula (Muğla)
|17:05:52 20-02-2025
|37,13556
|28,69083
|7
|1,9
|Doğanşehir (Malatya)
|17:02:48 20-02-2025
|37,96694
|38,13861
|7
|2,1
|KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:02:45 20-02-2025
|38,0002
|38,1422
|5
|2,1
|EGE DENIZI
|16:26:07 20-02-2025
|36,5897
|25,5637
|6,7
|2,2
|EGE DENIZI
|15:55:48 20-02-2025
|36,5915
|25,6378
|8,5
|2,4
|YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)
|15:53:26 20-02-2025
|36,2013
|33,6983
|0
|1,3
|EGE DENIZI
|15:26:03 20-02-2025
|36,6033
|25,4953
|5,6
|2,5
|Pütürge (Malatya)
|14:41:22 20-02-2025
|38,27722
|38,74417
|11,9
|1,5
|YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
|14:38:58 20-02-2025
|38,3968
|37,5455
|5
|1,7
|Darende (Malatya)
|14:38:57 20-02-2025
|38,5675
|37,47139
|6,14
|1,9
|AKDENIZ
|14:28:29 20-02-2025
|36,4893
|28,0535
|7,3
|2
|Ege Denizi - [28.36 km] Marmaris (Muğla)
|14:28:26 20-02-2025
|36,37639
|28,11056
|7,3
|1,8
|Gördes (Manisa)
|14:15:33 20-02-2025
|39,07306
|28,22528
|7
|1,6
|KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|14:15:33 20-02-2025
|39,1267
|28,2138
|15
|1,6
|Van Gölü - [02.47 km] Erciş (Van)
|14:05:39 20-02-2025
|38,97472
|43,52722
|13,55
|1,4
|Bergama (İzmir)
|13:50:40 20-02-2025
|39,05139
|27,12639
|10,11
|2,1
|EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR)
|13:50:40 20-02-2025
|39,0688
|27,1322
|8,9
|2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|13:32:24 20-02-2025
|37,46
|37,17083
|7,98
|1,8
|DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:32:24 20-02-2025
|37,4815
|37,1558
|7,4
|1,8
|Ege Denizi - [78.26 km] Datça (Muğla)
|13:32:09 20-02-2025
|35,98917
|27,4375
|6,89
|2
|Van Gölü - [01.53 km] Tuşba (Van)
|13:18:57 20-02-2025
|38,92167
|43,54083
|13,23
|1,8
|COLPAN (VAN)
|13:18:57 20-02-2025
|38,9382
|43,5712
|26,7
|1,9
|Pütürge (Malatya)
|12:55:44 20-02-2025
|38,19417
|38,62278
|7
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|12:54:11 20-02-2025
|39,40667
|28,15472
|7
|1,7
|CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|12:54:11 20-02-2025
|39,4775
|28,197
|5
|2
|ZAFER-BUCA (IZMIR)
|12:53:18 20-02-2025
|38,3333
|27,2013
|2,4
|1,6
|Ulubey (Uşak)
|12:33:02 20-02-2025
|38,45944
|29,16944
|7
|1,1
|Eşme (Uşak)
|12:31:03 20-02-2025
|38,39694
|29,02444
|7,37
|0,6
|Pütürge (Malatya)
|12:15:56 20-02-2025
|38,11889
|38,64083
|6,99
|0,7
|Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.09 km] Erdek (Balıkesir)
|11:57:04 20-02-2025
|40,39722
|27,54333
|7,8
|1,3
|HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
|11:57:04 20-02-2025
|40,436
|27,5565
|4,6
|1,7
|KABATAS-KEMALIYE (ERZINCAN)
|11:46:02 20-02-2025
|39,3335
|38,6095
|4,9
|1,8
|İliç (Erzincan)
|11:46:01 20-02-2025
|39,37167
|38,5325
|6,99
|1,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|11:29:22 20-02-2025
|37,36694
|36,965
|8,46
|1
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.12 km] Foça (İzmir)
|11:04:00 20-02-2025
|38,63222
|26,70278
|12,57
|2,4
|FOCA (IZMIR)
|11:03:59 20-02-2025
|38,6487
|26,7305
|9,8
|2,7
|Gürün (Sivas)
|10:41:56 20-02-2025
|38,93
|37,39806
|6,54
|1,4
|Ege Denizi - [78.72 km] Datça (Muğla)
|10:19:36 20-02-2025
|35,99222
|27,3225
|6,82
|2
|EGE DENIZI
|10:19:35 20-02-2025
|35,9733
|27,1578
|5,2
|1,9
|Sivrice (Elazığ)
|10:10:22 20-02-2025
|38,4275
|39,25639
|7
|1,4
|DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
|10:10:22 20-02-2025
|38,4738
|39,184
|5
|1,1
|Ege Denizi
|10:02:56 20-02-2025
|36,6175
|25,61806
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|10:02:56 20-02-2025
|36,6035
|25,4678
|7,6
|2,9
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.08 km] Bodrum (Muğla)
|09:54:32 20-02-2025
|36,80972
|25,81972
|7
|2,2
|EGE DENIZI
|09:54:30 20-02-2025
|36,6858
|25,6172
|15,6
|2,9
|KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|09:24:52 20-02-2025
|38,6902
|31,475
|6,4
|2
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|09:24:51 20-02-2025
|38,705
|31,48278
|12,11
|1,9
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:19:48 20-02-2025
|38,33917
|37,26167
|12,5
|1,9
|BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|09:19:47 20-02-2025
|38,2985
|37,298
|5,2
|1,9
|Göle (Ardahan)
|09:16:55 20-02-2025
|40,88
|42,83444
|7,12
|1,7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|09:16:09 20-02-2025
|38,08722
|37,55833
|10,48
|1,5
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|09:16:08 20-02-2025
|38,0577
|37,5588
|3,5
|1,7
|Sivrice (Elazığ)
|09:04:16 20-02-2025
|38,35389
|38,94361
|7
|1,1
|Gürpınar (Van)
|08:52:27 20-02-2025
|38,36778
|43,92583
|6,7
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|08:44:25 20-02-2025
|38,20611
|38,04389
|7
|1,4
|Köyceğiz (Muğla)
|08:18:44 20-02-2025
|36,97028
|28,81028
|6,91
|1,2
|CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:18:43 20-02-2025
|37,0013
|28,8063
|1,7
|1,2
|KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA)
|07:48:53 20-02-2025
|38,1808
|36,271
|18,5
|1,3
|Acıpayam (Denizli)
|07:22:39 20-02-2025
|37,24389
|29,40861
|7
|1,3
|Ege Denizi
|06:58:34 20-02-2025
|36,82694
|25,91639
|7
|2,3
|EGE DENIZI
|06:58:31 20-02-2025
|36,6602
|25,6252
|5,2
|2,6
|Ege Denizi
|06:13:18 20-02-2025
|36,74306
|25,87917
|7
|2,5
|EGE DENIZI
|06:13:16 20-02-2025
|36,6977
|25,4788
|11,4
|3,1
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [13.07 km] Menderes (İzmir)
|05:54:52 20-02-2025
|37,90889
|27,05
|17,84
|1,3
|Kırıkhan (Hatay)
|05:06:51 20-02-2025
|36,60639
|36,39583
|4,94
|1,9
|GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY)
|05:06:51 20-02-2025
|36,5933
|36,4085
|2,6
|1,7
|Sulusaray (Tokat)
|05:02:28 20-02-2025
|40,03694
|36,07222
|7,03
|1,6
|Konyaaltı (Antalya)
|04:59:10 20-02-2025
|36,69389
|30,41306
|7
|1,9
|GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA)
|04:59:10 20-02-2025
|36,653
|30,3613
|5,6
|2
|Yeşilyurt (Malatya)
|04:27:20 20-02-2025
|38,35222
|38,2875
|7
|1,1
|KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA)
|04:21:37 20-02-2025
|36,8617
|28,8698
|11,8
|1,2
|Köyceğiz (Muğla)
|04:21:36 20-02-2025
|36,95833
|28,84056
|7,25
|1,4
|EGE DENIZI
|04:13:32 20-02-2025
|36,5873
|25,413
|10,3
|2,1
|Yalvaç (Isparta)
|03:53:21 20-02-2025
|38,16083
|30,85889
|5,87
|1
|Sincik (Adıyaman)
|03:44:02 20-02-2025
|38,14278
|38,51528
|6,99
|1
|EGE DENIZI
|03:22:12 20-02-2025
|36,5803
|25,4383
|6,1
|2,6
|Ege Denizi
|03:22:08 20-02-2025
|36,525
|25,48111
|7
|3
|Akçadağ (Malatya)
|03:08:15 20-02-2025
|38,27778
|37,92583
|6,59
|1
|Pütürge (Malatya)
|03:04:48 20-02-2025
|38,29
|38,83389
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|02:22:59 20-02-2025
|38,07917
|38,30222
|7
|1,2
|EGE DENIZI
|02:16:24 20-02-2025
|36,6183
|25,4648
|3,4
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:11:18 20-02-2025
|38,11306
|36,99306
|7,1
|1,8
|ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|02:11:17 20-02-2025
|38,1522
|37,0432
|2,9
|1,7
|Bergama (İzmir)
|01:46:00 20-02-2025
|38,99139
|27,00611
|7,99
|1,4
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|01:45:59 20-02-2025
|38,9085
|26,9775
|9,5
|1,6
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