Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Temmuz 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 21 Temmuz 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 21 Temmuz 2025
son dakika deprem mi oldu?

21 Temmuz 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [02.05 km] Çeşme (İzmir) 03:22:12 21-07-2025 38,29889 26,24917 13,08 1,5
Kozan (Adana) 03:08:51 21-07-2025 37,62444 35,87306 6,9 1
Yedisu (Bingöl) 03:08:37 21-07-2025 39,39361 40,66944 7 1
Bulanık (Muş) 02:52:11 21-07-2025 38,97528 42,01278 7 1,4
Kozan (Adana) 02:38:47 21-07-2025 37,61056 35,88694 7 1,3
Şereflikoçhisar (Ankara) 02:33:24 21-07-2025 39,11472 33,28417 7,01 0,9
Battalgazi (Malatya) 02:26:50 21-07-2025 38,17194 38,58944 7,06 0,8
Aliağa (İzmir) 02:25:21 21-07-2025 38,91833 27,10361 7,77 1,1
Pütürge (Malatya) 02:19:40 21-07-2025 38,22083 38,58833 7 1
Aşkale (Erzurum) 02:04:14 21-07-2025 39,95611 40,76583 7,06 0,9
Kozan (Adana) 01:53:44 21-07-2025 37,595 35,92444 7 1,1
YUNANISTAN 01:41:33 21-07-2025 40,3158 24,1845 7,9 2,4
Ayion Oros (Yunanistan) - [126.13 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:41:33 21-07-2025 40,26861 24,23861 7 2,3
Refahiye (Erzincan) 00:49:47 21-07-2025 39,98083 38,80639 7 0,9
Kozan (Adana) 00:36:33 21-07-2025 37,6025 35,8875 6,15 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:26:27 21-07-2025 37,57472 37,24111 9,22 1,6
Ege Denizi - [18.12 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:22:11 21-07-2025 39,34889 25,93972 13,36 1,3
Kozan (Adana) 00:13:18 21-07-2025 37,58806 35,885 7 0,9
Niksar (Tokat) 00:08:29 21-07-2025 40,58889 36,75917 12,78 1,4
ANDIL-KOZAN (ADANA) 00:05:00 21-07-2025 37,541 35,793 5 1,3
Kozan (Adana) 00:04:59 21-07-2025 37,58583 35,89167 7 1,3
Ege Denizi - [47.72 km] Çeşme (İzmir) 23:55:18 20-07-2025 38,36028 25,71694 7 1,7
Simav (Kütahya) 23:46:48 20-07-2025 39,265 28,96583 7 1,6
Kozan (Adana) 23:05:58 20-07-2025 37,59417 35,89833 6,81 3,4
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 23:05:57 20-07-2025 37,5927 35,9178 5 3,2
Kotayk (Ermenistan) - [71.99 km] Aralık (Iğdır) 22:27:14 20-07-2025 40,56083 44,80444 22,52 2
Doğanşehir (Malatya) 21:49:50 20-07-2025 38,135 37,85278 4,94 1,5
Simav (Kütahya) 21:22:20 20-07-2025 39,39028 29,0375 7 1,3
Aliağa (İzmir) 21:04:29 20-07-2025 38,83194 26,94028 7 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:34:45 20-07-2025 37,53222 37,05917 7,12 1,9
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) 20:34:45 20-07-2025 37,4588 37,005 11,4 1,7
Simav (Kütahya) 20:13:38 20-07-2025 39,13861 29,11028 7 1,2
Ege Denizi 19:38:41 20-07-2025 36,64861 25,81917 7 2,4
Çavdarhisar (Kütahya) 19:25:29 20-07-2025 39,19861 29,48167 6,05 1,5
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [34.41 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:06:21 20-07-2025 36,39667 38,82639 6,34 1,6
Marmara Denizi - [12.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:47:51 20-07-2025 40,85694 27,98833 8,85 1,3
MARMARA DENIZI 15:47:51 20-07-2025 40,824 28,0293 10,7 1,6
Merkez (Bolu) 14:04:58 20-07-2025 40,85556 31,85139 7 1,2
KUPLUCE-(BOLU) 14:04:58 20-07-2025 40,8392 31,8553 13,1 1,3
DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:28:32 20-07-2025 39,5482 29,0968 17,8 1,6
Emet (Kütahya) 13:28:28 20-07-2025 39,38917 29,29361 4,93 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 13:09:14 20-07-2025 38,25611 38,10556 7 1
Bala (Ankara) 12:24:35 20-07-2025 39,33722 33,40944 7,03 1,2
ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA) 12:12:15 20-07-2025 36,5902 31,94 3,1 1,7
Alanya (Antalya) 12:12:14 20-07-2025 36,6225 32,07056 7,03 1,6
Beypazarı (Ankara) 11:47:55 20-07-2025 40,15278 31,84417 6,88 2,1
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 11:47:55 20-07-2025 40,1927 31,6762 21,1 2,3
Sincik (Adıyaman) 11:34:34 20-07-2025 38,12028 38,52222 7,04 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:46 20-07-2025 39,11528 28,21722 7 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:45 20-07-2025 39,204 28,1915 10 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:30:55 20-07-2025 37,98611 37,49194 7,36 2,8
Simav (Kütahya) 10:13:55 20-07-2025 39,255 28,95389 9,61 2,1
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:13:55 20-07-2025 39,1777 28,9122 17,6 1,3
Pütürge (Malatya) 09:58:53 20-07-2025 38,29056 38,78472 9,56 1,8
Sumbas (Osmaniye) 08:56:31 20-07-2025 37,58667 36,11028 6,99 1,9
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 08:56:30 20-07-2025 37,682 36,1718 19,9 1,6
Kadirli (Osmaniye) 08:29:27 20-07-2025 37,61806 36,15389 6,93 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 08:10:21 20-07-2025 38,09 38,36639 9,97 1,9
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 08:10:21 20-07-2025 38,1062 38,3558 8,8 1,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:44 20-07-2025 36,964 28,311 5 1,6
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:23:45 20-07-2025 38,1328 36,6432 5,4 1,8
YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) 05:52:33 20-07-2025 37,4455 37,0415 4,2 1
KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) 05:36:55 20-07-2025 40,3065 27,1177 14 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:31:05 20-07-2025 39,2173 28,9277 12,2 1
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 04:53:56 20-07-2025 36,6217 28,0405 5,4 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [02.05 km] Çeşme (İzmir) 03:22:12 21-07-2025 38,29889 26,24917 13,08 1,5
Kozan (Adana) 03:08:51 21-07-2025 37,62444 35,87306 6,9 1
Yedisu (Bingöl) 03:08:37 21-07-2025 39,39361 40,66944 7 1
Bulanık (Muş) 02:52:11 21-07-2025 38,97528 42,01278 7 1,4
Kozan (Adana) 02:38:47 21-07-2025 37,61056 35,88694 7 1,3
Şereflikoçhisar (Ankara) 02:33:24 21-07-2025 39,11472 33,28417 7,01 0,9
Battalgazi (Malatya) 02:26:50 21-07-2025 38,17194 38,58944 7,06 0,8
Aliağa (İzmir) 02:25:21 21-07-2025 38,91833 27,10361 7,77 1,1
Pütürge (Malatya) 02:19:40 21-07-2025 38,22083 38,58833 7 1
Aşkale (Erzurum) 02:04:14 21-07-2025 39,95611 40,76583 7,06 0,9
Kozan (Adana) 01:53:44 21-07-2025 37,595 35,92444 7 1,1
YUNANISTAN 01:41:33 21-07-2025 40,3158 24,1845 7,9 2,4
Ayion Oros (Yunanistan) - [126.13 km] Gökçeada (Çanakkale) 01:41:33 21-07-2025 40,26861 24,23861 7 2,3
Refahiye (Erzincan) 00:49:47 21-07-2025 39,98083 38,80639 7 0,9
Kozan (Adana) 00:36:33 21-07-2025 37,6025 35,8875 6,15 1,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 00:26:27 21-07-2025 37,57472 37,24111 9,22 1,6
Ege Denizi - [18.12 km] Ayvacık (Çanakkale) 00:22:11 21-07-2025 39,34889 25,93972 13,36 1,3
Kozan (Adana) 00:13:18 21-07-2025 37,58806 35,885 7 0,9
Niksar (Tokat) 00:08:29 21-07-2025 40,58889 36,75917 12,78 1,4
ANDIL-KOZAN (ADANA) 00:05:00 21-07-2025 37,541 35,793 5 1,3
Kozan (Adana) 00:04:59 21-07-2025 37,58583 35,89167 7 1,3
Ege Denizi - [47.72 km] Çeşme (İzmir) 23:55:18 20-07-2025 38,36028 25,71694 7 1,7
Simav (Kütahya) 23:46:48 20-07-2025 39,265 28,96583 7 1,6
Kozan (Adana) 23:05:58 20-07-2025 37,59417 35,89833 6,81 3,4
MINNETLI-KOZAN (ADANA) 23:05:57 20-07-2025 37,5927 35,9178 5 3,2
Kotayk (Ermenistan) - [71.99 km] Aralık (Iğdır) 22:27:14 20-07-2025 40,56083 44,80444 22,52 2
Doğanşehir (Malatya) 21:49:50 20-07-2025 38,135 37,85278 4,94 1,5
Simav (Kütahya) 21:22:20 20-07-2025 39,39028 29,0375 7 1,3
Aliağa (İzmir) 21:04:29 20-07-2025 38,83194 26,94028 7 1,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:34:45 20-07-2025 37,53222 37,05917 7,12 1,9
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) 20:34:45 20-07-2025 37,4588 37,005 11,4 1,7
Simav (Kütahya) 20:13:38 20-07-2025 39,13861 29,11028 7 1,2
Ege Denizi 19:38:41 20-07-2025 36,64861 25,81917 7 2,4
Çavdarhisar (Kütahya) 19:25:29 20-07-2025 39,19861 29,48167 6,05 1,5
Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [34.41 km] Akçakale (Şanlıurfa) 18:06:21 20-07-2025 36,39667 38,82639 6,34 1,6
Marmara Denizi - [12.37 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 15:47:51 20-07-2025 40,85694 27,98833 8,85 1,3
MARMARA DENIZI 15:47:51 20-07-2025 40,824 28,0293 10,7 1,6
Merkez (Bolu) 14:04:58 20-07-2025 40,85556 31,85139 7 1,2
KUPLUCE-(BOLU) 14:04:58 20-07-2025 40,8392 31,8553 13,1 1,3
DUMREKHUSEYINPASA-TAVSANLI (KUTAHYA) 13:28:32 20-07-2025 39,5482 29,0968 17,8 1,6
Emet (Kütahya) 13:28:28 20-07-2025 39,38917 29,29361 4,93 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 13:09:14 20-07-2025 38,25611 38,10556 7 1
Bala (Ankara) 12:24:35 20-07-2025 39,33722 33,40944 7,03 1,2
ELIKESIK-ALANYA (ANTALYA) 12:12:15 20-07-2025 36,5902 31,94 3,1 1,7
Alanya (Antalya) 12:12:14 20-07-2025 36,6225 32,07056 7,03 1,6
Beypazarı (Ankara) 11:47:55 20-07-2025 40,15278 31,84417 6,88 2,1
KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) 11:47:55 20-07-2025 40,1927 31,6762 21,1 2,3
Sincik (Adıyaman) 11:34:34 20-07-2025 38,12028 38,52222 7,04 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:49:46 20-07-2025 39,11528 28,21722 7 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:49:45 20-07-2025 39,204 28,1915 10 1,7
Nurhak (Kahramanmaraş) 10:30:55 20-07-2025 37,98611 37,49194 7,36 2,8
Simav (Kütahya) 10:13:55 20-07-2025 39,255 28,95389 9,61 2,1
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) 10:13:55 20-07-2025 39,1777 28,9122 17,6 1,3
Pütürge (Malatya) 09:58:53 20-07-2025 38,29056 38,78472 9,56 1,8
Sumbas (Osmaniye) 08:56:31 20-07-2025 37,58667 36,11028 6,99 1,9
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 08:56:30 20-07-2025 37,682 36,1718 19,9 1,6
Kadirli (Osmaniye) 08:29:27 20-07-2025 37,61806 36,15389 6,93 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 08:10:21 20-07-2025 38,09 38,36639 9,97 1,9
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 08:10:21 20-07-2025 38,1062 38,3558 8,8 1,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 07:00:44 20-07-2025 36,964 28,311 5 1,6
YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:23:45 20-07-2025 38,1328 36,6432 5,4 1,8
YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) 05:52:33 20-07-2025 37,4455 37,0415 4,2 1
KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) 05:36:55 20-07-2025 40,3065 27,1177 14 1,4
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 05:31:05 20-07-2025 39,2173 28,9277 12,2 1
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 04:53:56 20-07-2025 36,6217 28,0405 5,4 1,6
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