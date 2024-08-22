Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ağustos 2024

22 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Saimbeyli (Adana)
|00:41:54 22-08-2024
|37,83472
|36,17917
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|00:37:24 22-08-2024
|38,28333
|38,23917
|7
|1,6
|Ege Denizi - [44.39 km] Ayvacık (Çanakkale)
|00:34:36 22-08-2024
|39,12583
|25,82583
|7,04
|2,1
|Hama (Suriye) - [98.81 km] Yayladağı (Hatay)
|00:20:22 22-08-2024
|35,20194
|36,89
|6,35
|3,2
|Saimbeyli (Adana)
|00:05:57 22-08-2024
|37,85306
|36,27
|7
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:02:44 22-08-2024
|37,86444
|36,28417
|7
|1,5
|Saimbeyli (Adana)
|23:41:48 21-08-2024
|37,85389
|36,26167
|6,99
|2,3
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [115.15 km] Altınözü (Hatay)
|23:35:54 21-08-2024
|35,15972
|37,10556
|5,66
|3,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:23:20 21-08-2024
|37,86833
|36,28028
|6,98
|2,1
|Gölova (Sivas)
|23:20:59 21-08-2024
|40,05222
|38,58694
|7
|1
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [115.60 km] Altınözü (Hatay)
|23:13:43 21-08-2024
|35,13028
|37,06806
|6,22
|2,8
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|22:56:51 21-08-2024
|38,08361
|37,11972
|7
|1,3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|22:34:57 21-08-2024
|37,88722
|36,28806
|7,9
|1,2
|Saimbeyli (Adana)
|22:32:11 21-08-2024
|37,85889
|36,27361
|7,1
|2,4
|Saimbeyli (Adana)
|22:30:33 21-08-2024
|37,85861
|36,27139
|7,02
|2,7
|Saimbeyli (Adana)
|22:22:40 21-08-2024
|37,85806
|36,27333
|7
|1,7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:56:22 21-08-2024
|37,8675
|36,30611
|6,87
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:54:03 21-08-2024
|37,87194
|36,28444
|7
|2,7
|Saimbeyli (Adana)
|21:51:35 21-08-2024
|37,85722
|36,28139
|6,91
|2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:50:22 21-08-2024
|37,87417
|36,295
|7,12
|2,6
|Saimbeyli (Adana)
|21:35:21 21-08-2024
|37,86056
|36,28056
|10,14
|3,1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:32:20 21-08-2024
|37,87083
|36,28639
|7
|3,2
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.90 km] Çiğli (İzmir)
|21:16:08 21-08-2024
|38,46889
|26,90583
|7
|1,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|21:09:16 21-08-2024
|37,87722
|36,30472
|7,12
|2
|Doğanşehir (Malatya)
|20:19:31 21-08-2024
|38,21583
|37,81917
|7
|1,8
|Kozan (Adana)
|19:53:13 21-08-2024
|37,63833
|35,8925
|7,02
|1,9
|Saimbeyli (Adana)
|19:40:22 21-08-2024
|37,85833
|36,26139
|7,03
|2,5
|Darende (Malatya)
|19:36:11 21-08-2024
|38,48556
|37,33944
|7,04
|2,1
|Saimbeyli (Adana)
|19:27:25 21-08-2024
|37,86
|36,25722
|6,99
|2,4
|Kozan (Adana)
|19:01:52 21-08-2024
|37,64111
|35,90778
|7,01
|3
|Merkez (Aksaray)
|18:56:17 21-08-2024
|38,1325
|34,18556
|6,47
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|18:25:28 21-08-2024
|37,99917
|37,64333
|7
|1,6
|Ege Denizi - [40.04 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:09:18 21-08-2024
|39,15778
|25,85611
|6,87
|2,2
|Saimbeyli (Adana)
|18:07:43 21-08-2024
|37,85194
|36,25639
|7,02
|3,2
|Saimbeyli (Adana)
|18:07:02 21-08-2024
|37,83722
|36,23028
|7,25
|3,4
|Saimbeyli (Adana)
|18:06:20 21-08-2024
|37,86028
|36,28056
|7,13
|3,4
|Akçadağ (Malatya)
|18:04:25 21-08-2024
|38,275
|37,73361
|7
|2,6
|Doğanşehir (Malatya)
|17:58:52 21-08-2024
|38,2275
|37,76194
|7
|1,6
|Çerkeş (Çankırı)
|17:49:43 21-08-2024
|40,77
|32,91889
|6,99
|1,7
|Bala (Ankara)
|17:23:14 21-08-2024
|39,61917
|33,27667
|6,15
|1
|Ege Denizi - [44.50 km] Ayvacık (Çanakkale)
|17:01:24 21-08-2024
|39,13667
|25,79861
|6,93
|1,9
|Ege Denizi - [50.02 km] Ayvacık (Çanakkale)
|16:31:47 21-08-2024
|39,10889
|25,73611
|7,02
|2
|Saimbeyli (Adana)
|16:06:55 21-08-2024
|37,82111
|36,20028
|6,97
|2,3
|Sivrice (Elazığ)
|15:40:54 21-08-2024
|38,34
|39,05333
|7
|1,2
|Milas (Muğla)
|15:31:56 21-08-2024
|37,02583
|27,94806
|7
|1,6
|Pütürge (Malatya)
|15:13:03 21-08-2024
|38,1775
|38,60861
|7
|1,5
|Ege Denizi - [06.31 km] Foça (İzmir)
|13:39:00 21-08-2024
|38,73944
|26,73889
|8,55
|2,4
|Akdeniz - [43.30 km] Ortaca (Muğla)
|12:58:58 21-08-2024
|36,32639
|28,65556
|7
|2,2
|Ege Denizi - [50.87 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:51:47 21-08-2024
|39,08833
|25,75889
|6,78
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|12:40:39 21-08-2024
|37,87083
|36,2875
|7,03
|1,9
|Ege Denizi - [48.10 km] Ayvacık (Çanakkale)
|12:40:28 21-08-2024
|39,12778
|25,74028
|7,05
|1,8
|Bala (Ankara)
|12:30:48 21-08-2024
|39,3375
|33,42194
|7
|1,2
|Mihalıcçık (Eskişehir)
|12:10:01 21-08-2024
|39,8675
|31,79028
|6,66
|2,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:58:21 21-08-2024
|38,18694
|38,07389
|6,96
|2,8
|Ege Denizi - [47.07 km] Ayvacık (Çanakkale)
|11:47:08 21-08-2024
|39,11611
|25,78472
|10,8
|2,2
|Nurdağı (Gaziantep)
|11:40:19 21-08-2024
|37,18389
|36,69278
|8,48
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:11:14 21-08-2024
|38,19667
|38,15639
|7
|1,7
|Merkez (Osmaniye)
|10:57:00 21-08-2024
|36,94083
|36,3975
|7
|1,8
|Sincik (Adıyaman)
|10:55:48 21-08-2024
|38,09194
|38,46056
|7
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|10:52:34 21-08-2024
|38,41833
|39,11889
|7
|1,4
|Ege Denizi - [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale)
|10:35:27 21-08-2024
|39,10778
|25,72167
|33,84
|3,9
|Münbiç, Halep (Suriye) - [32.36 km] Karkamış (Gaziantep)
|10:34:11 21-08-2024
|36,595
|38,2075
|6,95
|1,5
|Ula (Muğla)
|10:19:32 21-08-2024
|37,07667
|28,38944
|6,98
|1,5
|Buca (İzmir)
|10:11:16 21-08-2024
|38,33556
|27,19389
|8,78
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:53:10 21-08-2024
|38,32528
|38,19472
|7
|1
|Saimbeyli (Adana)
|08:03:53 21-08-2024
|37,83917
|36,26306
|7,02
|1,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:57:08 21-08-2024
|37,9925
|36,5225
|6,99
|2,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|07:46:29 21-08-2024
|37,86083
|36,28389
|7,02
|3,6
|Sincik (Adıyaman)
|07:43:04 21-08-2024
|38,09278
|38,46528
|10,9
|2,7
|Darende (Malatya)
|07:22:07 21-08-2024
|38,41028
|37,50111
|7,01
|2,4
|Darende (Malatya)
|06:12:54 21-08-2024
|38,38583
|37,50194
|7
|2
|Palu (Elazığ)
|05:15:40 21-08-2024
|38,70361
|39,91694
|11,32
|3,8
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|03:18:01 21-08-2024
|37,28333
|36,84306
|8,23
|1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:56:01 21-08-2024
|37,85639
|36,29083
|6,98
|2,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|02:31:51 21-08-2024
|38,20861
|38,18861
|7,06
|1,3
|Bala (Ankara)
|02:28:20 21-08-2024
|39,5125
|33,01778
|11,2
|1,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02:21:28 21-08-2024
|38,07528
|36,93778
|9,89
|1
|Hazar Gölü - [03.03 km] Sivrice (Elazığ)
|02:18:34 21-08-2024
|38,48889
|39,35222
|13,48
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|SURIYE
|00:20:18 22-08-2024
|35,0343
|36,9237
|6,3
|3,2
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:41:49 21-08-2024
|37,876
|36,337
|5,8
|2,2
|SURIYE
|23:35:55 21-08-2024
|35,1067
|36,9278
|8,5
|3,4
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|23:23:20 21-08-2024
|37,8853
|36,3057
|2
|2
|SURIYE
|23:13:42 21-08-2024
|35,0587
|36,952
|7
|2,7
|DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|23:08:34 21-08-2024
|38,1448
|36,7782
|27,1
|1,3
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:34:57 21-08-2024
|37,892
|36,3313
|28,3
|1,5
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:32:11 21-08-2024
|37,8753
|36,2797
|8,8
|2,3
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|22:30:32 21-08-2024
|37,8635
|36,2802
|5
|2,4
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|22:22:40 21-08-2024
|37,8975
|36,304
|15,4
|1,5
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:56:22 21-08-2024
|37,8792
|36,2745
|5
|1,6
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:54:03 21-08-2024
|37,8855
|36,349
|10,8
|2,7
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:51:34 21-08-2024
|37,8723
|36,2735
|12,3
|1,5
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|21:50:21 21-08-2024
|37,8992
|36,2792
|3,1
|2,6
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:35:21 21-08-2024
|37,8867
|36,3228
|7,8
|3,1
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:32:20 21-08-2024
|37,8858
|36,3307
|2,6
|3,2
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|21:16:08 21-08-2024
|38,4967
|26,9053
|5
|1,9
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|21:09:16 21-08-2024
|37,8937
|36,3485
|6,1
|2
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|20:22:50 21-08-2024
|38,1125
|38,519
|11,4
|1,8
|ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)
|20:19:30 21-08-2024
|38,2812
|37,7888
|6,3
|1,5
|KOCYAZI-FEKE (ADANA)
|19:53:12 21-08-2024
|37,7007
|35,828
|5
|1,9
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:40:22 21-08-2024
|37,88
|36,3118
|7,9
|2,3
|GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
|19:36:13 21-08-2024
|38,4707
|37,3607
|5,7
|2,1
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:27:26 21-08-2024
|37,8807
|36,2948
|8,1
|2,1
|HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|19:15:47 21-08-2024
|37,9185
|36,341
|5
|1,6
|MAHYALAR-KOZAN (ADANA)
|19:01:51 21-08-2024
|37,6672
|35,9397
|5
|3,1
|KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|18:25:24 21-08-2024
|38,0012
|37,4762
|7,1
|1,7
|EGE DENIZI
|18:09:17 21-08-2024
|39,134
|25,8115
|12,5
|2,5
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:07:43 21-08-2024
|37,8858
|36,3438
|7,9
|2,9
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:07:03 21-08-2024
|37,8845
|36,313
|5,4
|2,8
|KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|18:06:20 21-08-2024
|37,8827
|36,3342
|3,7
|3,3
|KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)
|18:04:25 21-08-2024
|38,3322
|37,809
|5,3
|2,4
|EGE DENIZI
|17:01:24 21-08-2024
|39,1212
|25,8287
|11,2
|2,2
|KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
|16:06:54 21-08-2024
|37,8648
|36,2247
|5,4
|2,2
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|15:31:56 21-08-2024
|37,0075
|27,9255
|12
|1,7
|ORTULU-GULNAR (MERSIN)
|14:23:57 21-08-2024
|36,4272
|33,4168
|2,9
|1,1
|YUNANISTAN
|14:10:01 21-08-2024
|40,2982
|24,0455
|4,3
|2,2
|CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
|13:38:59 21-08-2024
|38,7712
|26,7733
|3,4
|2,6
|TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:25:48 21-08-2024
|39,4852
|28,282
|5,2
|1,2
|AKDENIZ
|12:58:59 21-08-2024
|36,3483
|28,7103
|14,3
|1,8
|YELKEN-GURUN (SIVAS)
|12:57:09 21-08-2024
|38,6777
|37,2937
|12,2
|1,6
|GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
|12:53:01 21-08-2024
|37,8633
|29,2647
|1,1
|1,9
|EGE DENIZI
|12:51:48 21-08-2024
|39,1385
|25,7825
|6,7
|2,5
|YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:48:32 21-08-2024
|37,9142
|36,3558
|13,5
|1,8
|KABALAR-CINE (AYDIN)
|12:47:02 21-08-2024
|37,4848
|28,0833
|0
|1,6
|ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
|12:41:08 21-08-2024
|36,2755
|33,7007
|0
|1
|GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|12:40:42 21-08-2024
|38,0182
|36,5173
|1,8
|1,6
|EGE DENIZI
|12:40:29 21-08-2024
|39,1115
|25,7553
|3,4
|2,1
|ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)
|11:58:21 21-08-2024
|38,2178
|38,116
|7,6
|2,6
|EGE DENIZI
|11:47:07 21-08-2024
|39,128
|25,7452
|7,4
|2,1
|YUNANISTAN
|11:43:18 21-08-2024
|40,351
|24,0432
|8,8
|1,9
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|11:18:42 21-08-2024
|35,9638
|24,6068
|25,7
|2,1
|YESILTEPE-ERZIN (HATAY)
|10:56:59 21-08-2024
|36,9157
|36,1557
|5
|1,7
|EGE DENIZI
|10:35:28 21-08-2024
|39,1123
|25,7988
|5,9
|4,1
|AKYAKA-ULA (MUGLA)
|10:19:32 21-08-2024
|37,061
|28,3317
|8,8
|1,7
|GAZIEMIR (IZMIR)
|10:11:17 21-08-2024
|38,3393
|27,1355
|9,9
|1,4
|ADIL-SOMA (MANISA)
|10:09:18 21-08-2024
|39,1095
|27,5832
|0
|1,5
|ORHANGAZI (BURSA)
|10:04:34 21-08-2024
|40,4845
|29,2902
|0
|0,8
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|08:03:52 21-08-2024
|37,8405
|36,2838
|5,5
|1,9
|TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:57:08 21-08-2024
|37,9782
|36,441
|7,6
|2,4
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|07:46:29 21-08-2024
|37,8643
|36,2972
|5,6
|3,6
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|07:43:03 21-08-2024
|38,115
|38,4497
|5
|2,7
|SUGUL-DARENDE (MALATYA)
|07:22:07 21-08-2024
|38,4248
|37,5287
|3,8
|2,4
|YENICE-DARENDE (MALATYA)
|06:12:54 21-08-2024
|38,459
|37,5082
|11,4
|1,9
|PALU (ELAZIG)
|05:15:38 21-08-2024
|38,7067
|39,9442
|5
|3,9
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:26:56 21-08-2024
|37,8447
|36,3197
|4,2
|2,1
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|04:10:14 21-08-2024
|37,8682
|36,3053
|3,9
|3,1
|TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
|04:04:47 21-08-2024
|37,877
|36,2697
|5
|2,7
|PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|02:56:00 21-08-2024
|37,8713
|36,2945
|1,4
|2,5
|ASIT-(VAN)
|02:31:44 21-08-2024
|38,618
|43,3853
|12,5
|2,3
|KOCYAYLA-BALA (ANKARA)
|02:28:20 21-08-2024
|39,523
|33,027
|4
|1,6
|ACIPAYAM-(ELAZIG)
|02:18:33 21-08-2024
|38,5342
|39,2828
|5
|1,2
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