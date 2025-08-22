Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ağustos 2025

son dakika deprem mi oldu?

22 Ağustos 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:18:17 22-08-2025 39,193 28,1338 11,7 1,9
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:09:51 22-08-2025 39,2013 28,2943 18,8 1,5
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 23:05:33 22-08-2025 38,4097 37,5283 8,2 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:14 22-08-2025 39,21222 28,20694 12,11 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:43 22-08-2025 39,19222 28,17222 7,21 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:53 22-08-2025 39,2137 28,1018 9,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:53 22-08-2025 39,19889 28,115 6,18 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:26 22-08-2025 39,2072 28,1355 7,7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:25 22-08-2025 39,20389 28,15472 5,66 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:51 22-08-2025 39,2168 28,1517 12,9 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:16 22-08-2025 39,2185 28,066 13 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:25:19 22-08-2025 39,2172 28,0215 8,1 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:22:15 22-08-2025 39,1772 28,1998 18,1 1,4
YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) 22:17:36 22-08-2025 36,7185 29,1953 8 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:13:43 22-08-2025 39,217 28,0315 8,6 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:12:07 22-08-2025 39,1945 28,1197 11,7 1,7
Simav (Kütahya) 21:56:20 22-08-2025 39,22083 28,97139 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:49:40 22-08-2025 39,21806 28,07333 8,73 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:49:40 22-08-2025 39,1907 28,028 12,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:40:52 22-08-2025 39,21972 28,08583 7,61 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:47 22-08-2025 39,21694 28,08194 7,68 1,7
Gördes (Manisa) 21:33:13 22-08-2025 39,08056 28,2025 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:32:20 22-08-2025 39,25278 28,07111 7 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:47 22-08-2025 39,1858 28,1132 15,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 21:31:46 22-08-2025 39,16944 28,16528 6,79 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:25:57 22-08-2025 39,18861 28,1875 7,44 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:25:57 22-08-2025 39,196 28,1527 7,6 3
Sındırgı (Balıkesir) 21:23:39 22-08-2025 39,16972 28,22333 7,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:46 22-08-2025 39,26 28,07694 7,02 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:19:46 22-08-2025 39,238 28,1295 6,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 21:14:27 22-08-2025 39,20917 28,07861 7 1,3
Yazıhan (Malatya) 21:06:19 22-08-2025 38,55028 38,03611 7,09 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:58:23 22-08-2025 39,19 28,13972 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:23 22-08-2025 39,1632 28,0917 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:56:59 22-08-2025 39,20444 28,15167 7,33 2,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:59 22-08-2025 39,2068 28,1353 11,5 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:55:10 22-08-2025 39,19111 28,17 7,95 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:52:15 22-08-2025 39,24139 28,0725 7,04 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:51:45 22-08-2025 39,205 28,17528 8,79 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:51:45 22-08-2025 39,1785 28,1632 15,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:54 22-08-2025 39,20222 28,16917 8,25 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:50:54 22-08-2025 39,1853 28,1422 8,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:50:11 22-08-2025 39,18861 28,18944 7,26 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:49:40 22-08-2025 39,24083 28,05639 7,15 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:49:38 22-08-2025 39,17 28,1892 17,6 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:48:14 22-08-2025 39,20139 28,1625 10,28 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:39:53 22-08-2025 39,1942 28,169 9,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:37:31 22-08-2025 39,195 28,17167 7,14 3,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:31 22-08-2025 39,2008 28,1305 10,4 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 20:36:15 22-08-2025 39,21444 28,17639 9,16 3,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:36:15 22-08-2025 39,2027 28,1548 14,5 4
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:01 22-08-2025 39,34972 28 6,99 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:33:26 22-08-2025 39,21444 28,10333 6,23 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:21:30 22-08-2025 39,25389 28,20083 6,8 0,9
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:13:18 22-08-2025 39,0945 28,1252 13,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:13:17 22-08-2025 39,1675 28,16667 5,09 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 20:09:44 22-08-2025 39,25472 28,05972 5,69 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:09:44 22-08-2025 39,2197 28,004 10,5 2,4
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 20:03:48 22-08-2025 39,0348 28,1348 18,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:03:47 22-08-2025 39,17222 28,1925 6,83 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 20:00:23 22-08-2025 39,24944 28,08722 6,84 1,9
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:00:23 22-08-2025 39,2343 28,081 17,6 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:53:48 22-08-2025 39,1577 28,1722 9,4 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:53:47 22-08-2025 39,17111 28,1975 6,7 2,1
Akhisar (Manisa) 19:50:01 22-08-2025 39,01778 27,52556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:48:08 22-08-2025 39,23778 28,09278 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:27 22-08-2025 39,25361 28,06944 7,04 1,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:27 22-08-2025 39,2537 28,0123 7,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:40:00 22-08-2025 39,19444 28,18056 9,2 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:40:00 22-08-2025 39,1928 28,1528 11,2 1,7
Çaygören Barajı - [01.03 km] Sındırgı (Balıkesir) 19:32:16 22-08-2025 39,25611 28,21972 7 2,2
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:32:16 22-08-2025 39,2437 28,2237 12,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 19:30:34 22-08-2025 39,16861 28,22444 11,62 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:23:22 22-08-2025 39,25556 28,01611 7 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:23:22 22-08-2025 39,24 28,0052 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:21:40 22-08-2025 39,19167 28,18222 6,37 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:17:24 22-08-2025 39,25028 28,08083 4,98 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:16:58 22-08-2025 39,24167 28,20833 6 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:16:57 22-08-2025 39,2042 28,1532 25,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:53 22-08-2025 39,18861 28,16306 6,3 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:11:53 22-08-2025 39,2023 28,1438 13 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 19:11:01 22-08-2025 39,25778 28,01694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:09:11 22-08-2025 39,18417 28,125 6,02 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:09:11 22-08-2025 39,2063 28,0923 9 1,5
Kale (Malatya) 19:03:59 22-08-2025 38,35361 38,82333 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 19:01:40 22-08-2025 39,25361 28,06278 7,02 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:58:01 22-08-2025 39,18417 28,10111 5,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 18:55:04 22-08-2025 39,19861 28,25944 11,1 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:52:39 22-08-2025 39,2075 28,16083 8,23 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:52:39 22-08-2025 39,2015 28,1622 7,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:51:52 22-08-2025 39,22056 28,13583 6,89 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:51:52 22-08-2025 39,2058 28,1548 12,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:48:41 22-08-2025 39,14056 28,15278 8,84 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:47:34 22-08-2025 39,20722 28,17167 7,43 1,1
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:45:41 22-08-2025 39,2325 28,0347 10,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:45:40 22-08-2025 39,25167 28,06 5,34 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 18:40:22 22-08-2025 39,25917 28,07389 7,01 1,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:40:22 22-08-2025 39,2355 28,0638 8,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:32:43 22-08-2025 39,24667 28,05778 5,83 2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:32:42 22-08-2025 39,229 28,0223 12,1 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:28:28 22-08-2025 39,20889 28,17361 6,74 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:28:27 22-08-2025 39,2052 28,1948 17,6 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:25:51 22-08-2025 39,18472 28,23389 7,17 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:24:55 22-08-2025 39,20889 28,23028 9,94 1,1
Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [23.13 km] Reyhanlı (Hatay) 18:17:07 22-08-2025 36,11889 36,87444 6,62 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 18:15:31 22-08-2025 39,14278 28,16611 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:58 22-08-2025 39,15083 28,16417 5,89 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:09:17 22-08-2025 39,25083 28,18861 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:06:15 22-08-2025 39,18444 28,15972 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:06:15 22-08-2025 39,1493 28,1415 12,5 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 18:05:34 22-08-2025 39,2175 28,10306 7,07 2,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:05:34 22-08-2025 39,1967 28,04 16,6 2,6
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:04:48 22-08-2025 39,1993 28,2215 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 18:04:47 22-08-2025 39,23167 28,20306 5,27 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 18:01:21 22-08-2025 39,20389 28,15222 7,33 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:57:28 22-08-2025 39,155 28,13944 6,12 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:56:38 22-08-2025 39,16889 28,15694 6,56 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:56:38 22-08-2025 39,1503 28,1173 11,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:48:23 22-08-2025 39,18361 28,15944 7 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:48:22 22-08-2025 39,2027 28,128 11,3 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:45:13 22-08-2025 39,17222 28,18972 6,87 2,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:45:13 22-08-2025 39,1348 28,1683 11,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:40:47 22-08-2025 39,22417 28,22167 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:36:51 22-08-2025 39,23611 28,2175 5,58 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:32:45 22-08-2025 39,23361 28,18528 4,64 1,6
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:32:45 22-08-2025 39,2133 28,2015 11,4 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:27:49 22-08-2025 39,19417 28,19778 6,93 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:27:02 22-08-2025 39,27333 28,07472 7 2,2
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:27:02 22-08-2025 39,2503 28,0467 16,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 17:24:52 22-08-2025 39,19806 28,16889 6,78 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:20:07 22-08-2025 39,24694 28,18833 4,96 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:15:54 22-08-2025 39,15028 28,27889 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 17:13:48 22-08-2025 39,24111 28,19222 5,51 1,3
Altıeylül (Balıkesir) 17:12:52 22-08-2025 39,46167 27,8875 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:10:12 22-08-2025 39,24111 28,22639 5,44 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:25 22-08-2025 39,2375 28,20889 4,25 2,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:02:25 22-08-2025 39,232 28,1907 13,9 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:59:30 22-08-2025 39,2325 28,12306 7,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:02 22-08-2025 39,22944 28,18611 7 2,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:01 22-08-2025 39,2313 28,1567 14,9 2,5
Sivrice (Elazığ) 16:50:18 22-08-2025 38,38528 38,90139 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:41:23 22-08-2025 39,21889 28,14694 9,63 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:40:40 22-08-2025 39,23 28,2 6 1,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:37:51 22-08-2025 39,1978 28,1287 10,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:37:50 22-08-2025 39,2175 28,16 9,36 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:36:50 22-08-2025 39,17222 28,20083 6,84 1,4
Doğanyol (Malatya) 16:35:17 22-08-2025 38,30556 38,97278 7 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:30:20 22-08-2025 39,1888 28,1323 11,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:30:19 22-08-2025 39,20556 28,15694 9,33 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:24:10 22-08-2025 39,21556 28,20583 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:24:10 22-08-2025 39,1718 28,185 8,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:23:10 22-08-2025 39,2025 28,15944 6,99 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:23:10 22-08-2025 39,2098 28,1198 7,9 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:21:13 22-08-2025 39,2015 28,135 10,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:21:12 22-08-2025 39,21028 28,15694 7,94 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:58 22-08-2025 39,22167 28,19722 7 1,1
SURIYE 16:17:14 22-08-2025 36,5453 42,3462 9,7 3,8
Talafar, Ninova (Irak) - [61.50 km] Silopi (Şırnak) 16:17:12 22-08-2025 36,58833 42,26306 6,64 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:15:33 22-08-2025 39,17528 28,22361 7,29 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:15:33 22-08-2025 39,1752 28,2033 13,6 2,3
Pütürge (Malatya) 16:10:54 22-08-2025 38,27417 38,79417 7 1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:10:38 22-08-2025 39,223 28,1798 8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:10:37 22-08-2025 39,25194 28,19167 4,37 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:08:20 22-08-2025 39,24 28,10833 5,61 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:07:17 22-08-2025 39,20194 28,22778 5,92 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:07:17 22-08-2025 39,173 28,2335 23,6 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:06:57 22-08-2025 39,2297 28,1385 5,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:56 22-08-2025 39,25889 28,10694 4,35 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:06:16 22-08-2025 39,25083 28,18694 5,02 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:04:01 22-08-2025 39,218 28,1928 5,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:04:00 22-08-2025 39,23694 28,17528 5,59 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:18 22-08-2025 39,25833 28,2075 5,73 1,1
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:02:05 22-08-2025 39,2435 28,2187 5,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:02:04 22-08-2025 39,24222 28,18417 5,11 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:09 22-08-2025 39,17167 28,16056 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:53:25 22-08-2025 39,22139 28,20806 7 2
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:53:25 22-08-2025 39,2357 28,1785 12,3 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:50:12 22-08-2025 39,2375 28,1975 4,88 1
EGE DENIZI 15:50:08 22-08-2025 36,0105 27,0247 11,5 2,6
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:48:28 22-08-2025 39,2328 28,1853 7,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:48:27 22-08-2025 39,25167 28,20083 4,92 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:46:53 22-08-2025 39,23583 28,21417 7 1,9
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:46:53 22-08-2025 39,2132 28,2202 8,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:45:47 22-08-2025 39,225 28,20611 7 1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:44:23 22-08-2025 39,2093 28,967 16,9 2,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:56 22-08-2025 39,167 28,244 18,7 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:43:04 22-08-2025 39,2088 28,205 10,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:43:03 22-08-2025 39,24111 28,19528 5,99 1,5
Simav (Kütahya) 15:40:28 22-08-2025 39,24861 28,93667 7 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:40:28 22-08-2025 39,2387 28,9775 12,3 2
Solhan (Bingöl) 15:40:17 22-08-2025 39,04306 41,13722 7,41 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:39:26 22-08-2025 39,1848 28,1242 13,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:39:25 22-08-2025 39,24278 28,17222 4,69 1,5
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:35:47 22-08-2025 39,239 28,2017 1,5 3,4
EGE DENIZI 15:33:01 22-08-2025 35,9942 27,0532 9,1 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:30:21 22-08-2025 39,20833 28,18611 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:28:50 22-08-2025 39,25444 28,20083 4,93 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:28:50 22-08-2025 39,2263 28,0725 7,7 1,2
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:27:17 22-08-2025 39,2255 28,2278 8,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:27:16 22-08-2025 39,25667 28,20889 5,43 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:25:48 22-08-2025 39,26083 28,15167 4,15 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:25:48 22-08-2025 39,1532 28,1447 25,2 2,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:24:33 22-08-2025 39,2232 28,157 14,7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 15:24:32 22-08-2025 39,25333 28,18389 5,55 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:21:40 22-08-2025 39,25056 28,20278 5,5 4,3
SINDIRGI (BALIKESIR) 15:21:40 22-08-2025 39,2355 28,1798 7,4 4,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:15:20 22-08-2025 39,23306 28,1125 6,81 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:14:33 22-08-2025 39,1163 28,1763 10,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 15:14:32 22-08-2025 39,16833 28,18889 5,82 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:13:42 22-08-2025 39,1442 28,1747 10,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:13:41 22-08-2025 39,18472 28,18639 10,46 1,3
Akhisar (Manisa) 15:08:04 22-08-2025 39,16444 28,06028 7 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:04 22-08-2025 39,1305 28,1667 13 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:04:03 22-08-2025 39,17722 28,15417 5,67 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:39 22-08-2025 39,24444 28,00833 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:15 22-08-2025 39,20111 28,07306 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:47 22-08-2025 39,2013 28,0832 9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:56:13 22-08-2025 39,21028 28,08806 7 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:56:13 22-08-2025 39,2048 28,039 15,9 2
EGE DENIZI 14:55:53 22-08-2025 36,6893 25,628 8,6 3,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 14:54:16 22-08-2025 37,45444 36,99972 7,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 14:51:19 22-08-2025 39,225 28,15361 7 0,9
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) 14:43:53 22-08-2025 36,5777 35,5652 7,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:16 22-08-2025 39,20556 28,17694 7 1,2
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:16 22-08-2025 39,194 28,235 7,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:30 22-08-2025 39,19472 28,245 9,83 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:30 22-08-2025 39,1797 28,2095 14,3 2,6
Ezine (Çanakkale) 14:28:02 22-08-2025 39,71472 26,38444 7 1,2
Akhisar (Manisa) 14:23:07 22-08-2025 39,17 28,03389 7 1
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:04 22-08-2025 39,1737 28,2628 13,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 14:12:03 22-08-2025 39,18944 28,18 8,98 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:37 22-08-2025 39,214 28,1512 7,6 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:36 22-08-2025 39,24167 28,2 5,11 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:24 22-08-2025 39,1212 28,116 11,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:23 22-08-2025 39,16444 28,14556 4,62 1,8
Lori (Ermenistan) - [102.72 km] Akyaka (Kars) 14:03:07 22-08-2025 41,06972 44,8525 7 2,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:58:59 22-08-2025 39,2033 28,1498 20,9 1,5
Akhisar (Manisa) 13:58:57 22-08-2025 39,16 28,03056 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:08 22-08-2025 39,21472 28,20694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:25 22-08-2025 39,20944 28,14417 7,43 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:52 22-08-2025 39,20556 28,12306 1,43 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:06 22-08-2025 39,33833 28,07278 7,57 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:41 22-08-2025 39,1912 28,16 20,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:40 22-08-2025 39,24139 28,2025 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:30 22-08-2025 39,20889 28,2075 8,36 0,8
AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:35:24 22-08-2025 39,4752 28,0147 12,6 1,6
HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 13:25:56 22-08-2025 36,9587 28,6528 5,5 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:46 22-08-2025 39,25556 28,02361 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:01 22-08-2025 39,19861 28,2275 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:15 22-08-2025 39,19972 28,1675 5,52 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:08 22-08-2025 39,18861 28,20972 9,22 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:08 22-08-2025 39,1643 28,2258 9,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:00 22-08-2025 39,18 28,16556 6,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:48 22-08-2025 39,16111 28,15944 7,37 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:01 22-08-2025 39,25111 28,21389 7 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:59:28 22-08-2025 39,165 28,291 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:59:27 22-08-2025 39,16083 28,29306 6,84 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:12 22-08-2025 39,15833 28,13667 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:12 22-08-2025 39,1433 28,1425 10,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:53 22-08-2025 39,21972 28,2425 5,74 0,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:51:25 22-08-2025 39,1892 28,0352 8,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:51:24 22-08-2025 39,22472 28,07917 6,47 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:20 22-08-2025 39,20056 28,16194 10,43 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:20 22-08-2025 39,1825 28,1525 8,4 1,2
KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) 12:46:44 22-08-2025 39,1485 27,95 10,5 1,8
Akhisar (Manisa) 12:46:42 22-08-2025 39,21611 27,97917 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:21 22-08-2025 39,25944 28,11444 5,51 1,4
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:46:20 22-08-2025 39,2757 28,1602 10,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:21 22-08-2025 39,225 28,1075 6,77 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:43:54 22-08-2025 39,25944 27,99861 7 1,2
ISACA-AKHISAR (MANISA) 12:40:10 22-08-2025 39,1232 28,1048 12,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:09 22-08-2025 39,18194 28,20389 5,25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:36 22-08-2025 39,23083 28,07889 7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:36 22-08-2025 39,209 28,0532 7,4 2,1
Soma (Manisa) 12:34:52 22-08-2025 39,2425 27,66 6,77 1,2
Solhan (Bingöl) 12:30:57 22-08-2025 39,02861 41,06833 17,67 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:57 22-08-2025 39,20111 28,18111 10,33 1
GOKSU-SOLHAN (BINGOL) 12:30:57 22-08-2025 39,0163 41,0858 5 3,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:11 22-08-2025 39,22083 28,21417 7 1,3
CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:28:10 22-08-2025 39,2232 28,2338 7 1,4
Yazıhan (Malatya) 12:24:37 22-08-2025 38,54139 37,99889 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:30 22-08-2025 39,2225 28,09139 7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:30 22-08-2025 39,207 28,0495 5,1 1,9
Sulusaray (Tokat) 12:21:32 22-08-2025 40,07083 36,025 7 0,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:20 22-08-2025 39,1865 28,0913 4,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:19:19 22-08-2025 39,26667 28,16056 7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:10 22-08-2025 39,1527 28,1188 9,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:18:09 22-08-2025 39,20389 28,24278 7,81 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:10:34 22-08-2025 39,2175 28,095 6,55 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:31 22-08-2025 39,1545 28,1312 12,8 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:58:30 22-08-2025 39,18944 28,16222 7,65 1,1
Akhisar (Manisa) 11:57:50 22-08-2025 39,17583 28,02167 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:55:34 22-08-2025 39,22444 28,18194 7 1,1
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 11:52:36 22-08-2025 39,2085 27,9803 7,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:52:35 22-08-2025 39,24639 28,025 7 1,4
EGE DENIZI 11:51:30 22-08-2025 36,0043 26,9945 7,7 2,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 11:50:03 22-08-2025 39,1635 28,0655 4,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:50:02 22-08-2025 39,15222 28,16556 9,48 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:42:32 22-08-2025 39,23528 28,11417 6,06 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:40:38 22-08-2025 39,22139 28,08222 7,26 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:40:38 22-08-2025 39,2107 28,0652 9,4 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:39:13 22-08-2025 39,2307 28,1262 14,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:39:12 22-08-2025 39,2225 28,04167 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:38:20 22-08-2025 39,27722 28,17194 4,11 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:32:55 22-08-2025 39,19167 28,11 7 0,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:43 22-08-2025 39,1607 28,1152 5,1 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:30:42 22-08-2025 39,21889 28,16972 8,66 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 11:29:27 22-08-2025 39,21722 28,19056 7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:27 22-08-2025 39,1738 28,1083 10,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:27:31 22-08-2025 39,20833 28,1375 7,18 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:25:51 22-08-2025 39,16944 28,18306 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 11:17:42 22-08-2025 39,19889 28,14917 7 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:17:42 22-08-2025 39,1512 28,1472 9,6 2,5
ISACA-AKHISAR (MANISA) 11:15:15 22-08-2025 39,1337 28,079 10,1 1,3
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 11:14:25 22-08-2025 38,0872 42,8977 8,1 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:07 22-08-2025 39,1783 28,1253 16,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 11:13:42 22-08-2025 39,19944 28,14 7 1,8
YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) 11:13:42 22-08-2025 38,9073 28,0168 28,4 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:12:49 22-08-2025 39,2198 28,0752 7,3 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:12:48 22-08-2025 39,25222 28,10972 4,52 2,2
Battalgazi (Malatya) 11:08:08 22-08-2025 38,31083 38,555 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 10:55:02 22-08-2025 39,21444 28,20611 5,34 1,2
GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) 10:50:55 22-08-2025 36,891 30,3212 5,3 2
Korkuteli (Antalya) 10:50:53 22-08-2025 36,87611 30,23694 7 2,2
Pütürge (Malatya) 10:37:08 22-08-2025 38,27306 38,85222 7,64 2,7
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 10:37:08 22-08-2025 38,3013 38,8503 5 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:47 22-08-2025 39,1708 28,129 12,1 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:36:46 22-08-2025 39,17361 28,13861 5,38 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:36:21 22-08-2025 39,27083 28,14583 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:34:26 22-08-2025 39,2053 28,1755 9,2 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:34:25 22-08-2025 39,22222 28,18639 5,97 2,3
AGACLI-CEYHAN (ADANA) 10:33:51 22-08-2025 37,2293 35,8887 5 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:32:12 22-08-2025 39,22306 28,13472 7 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:32:12 22-08-2025 39,2008 28,1302 16,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:31:00 22-08-2025 39,20778 28,13611 5,45 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:00 22-08-2025 39,1812 28,1375 12,9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:22:40 22-08-2025 39,19083 28,13167 5,04 1
Sındırgı (Balıkesir) 10:17:03 22-08-2025 39,1775 28,17472 5,04 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:03 22-08-2025 39,1325 28,1043 12,7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:14:29 22-08-2025 39,1695 28,1848 5,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:14:28 22-08-2025 39,23972 28,20861 10,88 1,8
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 10:13:28 22-08-2025 39,0857 28,0758 12,7 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 10:13:26 22-08-2025 39,17806 28,16583 5,1 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:59 22-08-2025 39,1382 28,1872 9,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:12:58 22-08-2025 39,17917 28,17694 10,25 2
Sındırgı (Balıkesir) 10:07:16 22-08-2025 39,16833 28,17667 7,19 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:00:50 22-08-2025 39,23389 28,06694 7,02 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:50 22-08-2025 39,2087 27,9857 5,2 1
KAYACIK-GORDES (MANISA) 09:58:39 22-08-2025 38,915 28,177 16,8 1,8
Ege Denizi - [16.40 km] Dikili (İzmir) 09:58:32 22-08-2025 38,85389 26,67333 7 2
EGE DENIZI 09:58:31 22-08-2025 38,8095 26,5983 1 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:47 22-08-2025 39,1323 28,1412 12 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:44 22-08-2025 39,24222 28,10806 5,96 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:12 22-08-2025 39,1553 28,198 9,7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:41:10 22-08-2025 39,22667 28,175 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:26 22-08-2025 39,20083 28,11944 5,64 1,1
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:36:17 22-08-2025 39,1425 28,2748 11,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:36:16 22-08-2025 39,19389 28,18389 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:35:47 22-08-2025 39,22722 28,205 6,17 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:35:47 22-08-2025 39,2023 28,0968 4,9 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 09:33:23 22-08-2025 39,18667 28,15222 5,23 1
Sındırgı (Balıkesir) 09:28:40 22-08-2025 39,16472 28,175 5,74 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:40 22-08-2025 39,1472 28,147 9,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 09:27:05 22-08-2025 39,19194 28,08861 7,04 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:15:02 22-08-2025 39,15861 28,205 7,1 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:09:07 22-08-2025 39,2475 28,01972 7,52 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 09:09:07 22-08-2025 39,231 27,999 9,6 1,6
Kale (Malatya) 09:05:56 22-08-2025 38,34222 38,83722 10,58 2,5
AKUSAGI-KALE (MALATYA) 09:05:55 22-08-2025 38,3627 38,8203 1,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 09:03:10 22-08-2025 39,24833 28,09417 6,35 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:03:10 22-08-2025 39,2072 28,026 24,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 09:02:39 22-08-2025 39,175 28,15972 7,03 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:39 22-08-2025 39,158 28,1678 12 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:24 22-08-2025 39,1985 28,1057 9,9 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:58:23 22-08-2025 39,22417 28,16778 10,48 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:57:57 22-08-2025 39,16833 28,14667 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:57 22-08-2025 39,1778 28,149 9,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:49:10 22-08-2025 39,18806 28,1525 6,32 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:47:05 22-08-2025 39,2175 28,19472 7 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:47:04 22-08-2025 39,1923 28,0983 14,4 1,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:31 22-08-2025 39,2375 28,1975 6,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:41:30 22-08-2025 39,28722 28,14361 11,25 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:39:06 22-08-2025 39,25694 28,06778 7 2,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:39:06 22-08-2025 39,236 28,0235 13,3 2,7
EGE DENIZI 08:37:30 22-08-2025 39,8048 25,4468 11,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:36:33 22-08-2025 39,25028 28,11861 7 2,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:33 22-08-2025 39,2298 28,059 12,9 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:33:58 22-08-2025 39,23694 28,08944 7 1,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:57 22-08-2025 39,2323 28,107 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:03 22-08-2025 39,23306 28,09194 7,01 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:03 22-08-2025 39,2255 28,0508 7,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:24:50 22-08-2025 39,20111 28,17222 7,04 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 08:24:50 22-08-2025 39,1472 28,0553 10,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 08:23:43 22-08-2025 39,22306 28,20056 4,51 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:21:01 22-08-2025 39,26806 28,16444 4,63 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:01 22-08-2025 39,207 28,1907 11,5 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 08:17:45 22-08-2025 39,18667 28,24417 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:13:40 22-08-2025 39,16611 28,14083 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 08:04:58 22-08-2025 39,14056 28,23694 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 08:01:58 22-08-2025 39,27556 28,07361 7 1,3
KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) 07:59:14 22-08-2025 39,121 28,0085 4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 07:59:12 22-08-2025 39,22056 28,14556 6,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:50:45 22-08-2025 39,18639 28,15083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 07:43:48 22-08-2025 39,18778 28,15028 7 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:43:48 22-08-2025 39,1822 28,0938 8,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 07:32:30 22-08-2025 39,20444 28,19722 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:32:30 22-08-2025 39,1882 28,1708 7,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:29:10 22-08-2025 39,17639 28,13806 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:29:10 22-08-2025 39,1483 28,1365 12,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:20:21 22-08-2025 39,24611 28,15417 8,87 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:20:21 22-08-2025 39,199 28,069 7,8 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:13:27 22-08-2025 39,1432 28,1185 5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:13:26 22-08-2025 39,18806 28,10694 7 1,8
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 07:10:26 22-08-2025 39,0952 28,1258 16 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 07:10:25 22-08-2025 39,16222 28,21611 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:07:03 22-08-2025 39,25583 28,04167 6,61 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 07:02:48 22-08-2025 39,23083 28,10056 7 1,1
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 06:53:04 22-08-2025 39,101 28,1085 13,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 06:53:03 22-08-2025 39,14444 28,15611 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:38:49 22-08-2025 39,24528 27,97083 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:37:07 22-08-2025 39,205 28,18528 7 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:37:07 22-08-2025 39,1773 28,1307 10,7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:08 22-08-2025 39,15194 28,15806 7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 06:15:17 22-08-2025 39,18111 28,13944 4,7 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:15:17 22-08-2025 39,1695 28,1512 14,1 1,7
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:12:58 22-08-2025 39,1943 28,0835 9,8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:12:57 22-08-2025 39,20722 28,12306 7,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:34 22-08-2025 39,22361 28,15806 8,96 2,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:34 22-08-2025 39,2153 28,1605 9,7 2,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:05:40 22-08-2025 39,2427 28,097 7,4 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:39 22-08-2025 39,24417 28,10472 6,39 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:52:57 22-08-2025 39,152 28,2417 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:56 22-08-2025 39,18028 28,27694 6,27 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:52:03 22-08-2025 39,22472 28,16917 6,02 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:52:03 22-08-2025 39,2007 28,1365 15,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:50:28 22-08-2025 39,17667 28,14917 6,91 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:50:28 22-08-2025 39,1277 28,1118 10,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:03 22-08-2025 39,16167 28,15389 6,56 1,6
ISACA-AKHISAR (MANISA) 05:44:03 22-08-2025 39,1248 28,1072 12,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 05:42:29 22-08-2025 39,2 28,16556 6,39 1,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:42:29 22-08-2025 39,1842 28,0988 8,1 1,9
Doğanşehir (Malatya) 05:41:28 22-08-2025 37,91722 37,97472 12,39 1,8
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:41:28 22-08-2025 37,938 37,99 13,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 05:41:18 22-08-2025 39,21833 28,15278 10,21 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:41:18 22-08-2025 39,1832 28,1203 11,6 1,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:36:59 22-08-2025 39,1238 28,1643 12,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:36:58 22-08-2025 39,15944 28,17833 6,13 2
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:38 22-08-2025 39,24139 28,12444 6,33 2
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:38 22-08-2025 39,2353 28,1103 9,5 2,2
Doğanşehir (Malatya) 05:17:15 22-08-2025 37,98583 37,64833 10 2,1
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:17:14 22-08-2025 37,9893 37,6538 5 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:14:25 22-08-2025 39,1587 28,1312 11,1 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 05:14:23 22-08-2025 39,24417 28,18667 12,81 1,5
HANPASA-AKHISAR (MANISA) 05:13:41 22-08-2025 39,1017 28,125 11,9 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:13:40 22-08-2025 39,15778 28,15333 7 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:06:25 22-08-2025 39,1502 28,1363 11,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 05:06:24 22-08-2025 39,15611 28,14694 6,66 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:50:01 22-08-2025 39,20583 28,15056 6,31 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:50:00 22-08-2025 39,1908 28,1143 8,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 04:45:16 22-08-2025 39,20917 28,15611 7,88 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:40:42 22-08-2025 39,19333 28,10972 7 1,2
SARILAR-AKHISAR (MANISA) 04:40:42 22-08-2025 39,1102 28,0032 4,5 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:37 22-08-2025 39,24611 28,08972 8,33 1,2
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 04:39:37 22-08-2025 39,1722 28,0002 11,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:39:01 22-08-2025 39,27222 28,10694 6,27 1,2
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:39:01 22-08-2025 39,2565 28,1005 13,6 1,4
Doğanşehir (Malatya) 04:38:14 22-08-2025 38,115 37,86583 13,37 1
Sındırgı (Balıkesir) 04:35:45 22-08-2025 39,25694 28,11472 7,31 0,9
Turgutlu (Manisa) 04:29:11 22-08-2025 38,47028 27,69861 11,54 1,3
TURGUTLU (MANISA) 04:29:11 22-08-2025 38,4825 27,71 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 04:22:16 22-08-2025 39,26694 28,07028 8,77 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:20:59 22-08-2025 39,21194 28,12222 7 0,8
Ege Denizi - [21.32 km] Karaburun (İzmir) 04:19:09 22-08-2025 38,85111 26,47833 10,14 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:18:29 22-08-2025 39,1857 28,1338 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 04:18:28 22-08-2025 39,24806 28,19556 6,07 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:14:17 22-08-2025 39,133 28,1667 10,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 04:14:16 22-08-2025 39,19333 28,21167 6,95 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:12:04 22-08-2025 39,1745 28,1438 11,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:11:07 22-08-2025 39,24389 27,99 7 1,1
DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) 04:11:06 22-08-2025 39,2077 27,9298 21,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 04:09:03 22-08-2025 39,25583 28,00028 7 1,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:09:03 22-08-2025 39,2443 28,0187 13,8 2
Merkez (Bolu) 04:08:53 22-08-2025 40,77528 31,56083 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:08:33 22-08-2025 39,25778 28,06694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:05:22 22-08-2025 39,25694 28,11528 7,55 1,1
Hınıs (Erzurum) 04:02:36 22-08-2025 39,22722 41,78389 7 1,3
ISACA-AKHISAR (MANISA) 04:00:21 22-08-2025 39,1455 28,0697 9,9 2
Sındırgı (Balıkesir) 04:00:20 22-08-2025 39,19417 28,11083 7,05 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:58:51 22-08-2025 39,18194 28,22333 6,86 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:53:11 22-08-2025 39,08361 28,16583 7 0,8
Ege Denizi - [64.64 km] Karaburun (İzmir) 03:52:26 22-08-2025 38,75194 25,66917 11,94 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 03:51:19 22-08-2025 37,95417 36,33861 7,06 1,2
Kağızman (Kars) 03:51:01 22-08-2025 40,23778 43,15889 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:45:21 22-08-2025 39,17444 28,19194 7 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:45:21 22-08-2025 39,1423 28,1288 9,6 1,8
Ceyhan (Adana) 03:44:10 22-08-2025 36,95028 35,68694 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 03:42:37 22-08-2025 39,19833 28,12306 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:33:42 22-08-2025 39,24139 28,18889 9,02 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:28:31 22-08-2025 39,245 28,20639 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 03:25:55 22-08-2025 39,17583 28,14944 7 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:25:55 22-08-2025 39,1353 28,1037 12,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:24:46 22-08-2025 39,165 28,17639 7,79 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:24:46 22-08-2025 39,1507 28,1583 10,3 1,7
Kovancılar (Elazığ) 03:24:04 22-08-2025 38,81972 40,03694 7 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:23:08 22-08-2025 38,10528 37,07417 7 1,3
KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:23:07 22-08-2025 38,1858 37,0563 12,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:22:06 22-08-2025 39,21667 28,1525 8,92 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 03:19:12 22-08-2025 39,19389 28,14389 7 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:17:54 22-08-2025 38,48444 37,23556 7,01 1,4
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 03:17:53 22-08-2025 38,4913 37,3143 2,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 03:16:23 22-08-2025 39,29083 28,12583 9,21 1,5
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 03:14:56 22-08-2025 38,5217 28,263 8,2 1,3
NASA-SIMAV (KUTAHYA) 03:13:43 22-08-2025 39,1663 28,943 12,6 1,5
Simav (Kütahya) 03:13:41 22-08-2025 39,24 28,99139 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:12:30 22-08-2025 39,21556 28,08167 5,56 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 03:08:18 22-08-2025 39,27306 28,10667 6,84 1,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:08:17 22-08-2025 39,2448 28,018 9,2 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 03:07:25 22-08-2025 39,18583 28,17722 6,82 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:07:25 22-08-2025 39,1195 28,1288 14,3 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 03:03:34 22-08-2025 39,32167 28,09194 7 1
Horasan (Erzurum) 02:57:56 22-08-2025 40,15667 42,07056 7,01 2,7
Simav (Kütahya) 02:56:22 22-08-2025 39,1525 28,62917 7,03 1,1
SOGUTCUK-DEMIRCI (MANISA) 02:56:22 22-08-2025 39,1312 28,6325 9,4 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:53:25 22-08-2025 39,1757 28,0835 8,8 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:53:24 22-08-2025 39,22222 28,08694 5,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:52:03 22-08-2025 39,24639 28,10111 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:47:09 22-08-2025 39,22583 28,11889 7,35 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 02:46:36 22-08-2025 39,25611 28,1175 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:42:12 22-08-2025 39,1675 28,26806 5,7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:39:48 22-08-2025 39,18556 28,13972 5,95 1
Darende (Malatya) 02:36:28 22-08-2025 38,48583 37,37639 7,11 1,3
GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:36:27 22-08-2025 38,4265 37,262 11,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 02:35:07 22-08-2025 39,22639 28,11972 4,99 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:35:07 22-08-2025 39,1683 28,1132 9,1 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:30:36 22-08-2025 39,17056 28,13778 6,25 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:27:07 22-08-2025 39,225 28,18639 4,71 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:26:44 22-08-2025 39,23278 28,15667 8,22 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 02:24:59 22-08-2025 39,26222 28,0975 11,24 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 02:23:27 22-08-2025 39,175 28,14111 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 02:18:34 22-08-2025 39,18833 28,14944 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 02:14:43 22-08-2025 39,22083 28,16167 8,38 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:14:43 22-08-2025 39,186 28,1273 9,7 1,5
KURTULMUS-AKHISAR (MANISA) 02:06:00 22-08-2025 39,1005 27,9753 5,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 02:05:58 22-08-2025 39,20778 28,06417 7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:03:34 22-08-2025 39,2107 28,0617 10,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 02:03:33 22-08-2025 39,24139 28,07194 7,1 1,3
Ege Denizi - [73.94 km] Datça (Muğla) 02:00:28 22-08-2025 36,0925 27,09361 10,82 1,5
Gürün (Sivas) 01:57:38 22-08-2025 38,8625 37,29222 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 01:55:36 22-08-2025 38,26111 38,18417 7,01 2
Antakya (Hatay) 01:52:37 22-08-2025 36,24167 36,16389 7 1,7
BALLIOZ (HATAY) 01:52:36 22-08-2025 36,234 36,0817 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:49:51 22-08-2025 39,17222 28,16083 4,68 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:49:51 22-08-2025 39,1965 28,1532 12,1 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:46:05 22-08-2025 39,1825 28,14417 7,03 1,3
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:46:05 22-08-2025 39,1707 28,2855 11,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:45:35 22-08-2025 39,15944 28,12778 4,72 1
Marmara Denizi - [20.34 km] Beylikdüzü (İstanbul) 01:45:17 22-08-2025 40,78333 28,63583 8,65 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:43:47 22-08-2025 39,17389 28,175 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:41:42 22-08-2025 39,20556 28,14194 7,2 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:22 22-08-2025 39,26583 28,14083 6,16 1,3
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:22 22-08-2025 39,222 28,0498 8,3 1,3
Dezful, Khuzestan (İran) 01:38:13 22-08-2025 32,45528 48,42167 20,6 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:04 22-08-2025 39,18639 28,16639 7 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:04 22-08-2025 39,1538 28,1832 9,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:35:18 22-08-2025 39,26722 28,1225 7 1
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:17 22-08-2025 39,2623 28,0878 7,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:25:38 22-08-2025 39,17333 28,1575 5,52 1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:25:38 22-08-2025 39,1443 28,1725 11,2 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:24:58 22-08-2025 39,19611 28,15444 5,96 1,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:24:58 22-08-2025 39,1855 28,144 8,5 1,2
Ege Denizi - [54.63 km] Datça (Muğla) 01:24:55 22-08-2025 36,20889 27,57 7,31 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:22:56 22-08-2025 39,27222 28,28583 7,96 1,3
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:22:56 22-08-2025 39,2283 28,205 8,6 1,3
BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) 01:20:48 22-08-2025 39,1085 28,9493 17 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:18:42 22-08-2025 39,22583 28,14444 4,49 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:18:42 22-08-2025 39,1945 28,105 8 1,4
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:17:54 22-08-2025 39,2118 28,0467 8,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:53 22-08-2025 39,24028 28,06889 5,12 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:16:59 22-08-2025 39,132 28,1497 10,3 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:16:58 22-08-2025 39,155 28,17778 7,04 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 01:16:58 22-08-2025 37,99917 36,33083 7 1,2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:36 22-08-2025 39,1512 28,2308 16,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:15:35 22-08-2025 39,16 28,25528 5,58 1
Sındırgı (Balıkesir) 01:14:23 22-08-2025 39,17472 28,16306 4,81 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:14:23 22-08-2025 39,1497 28,1375 12,1 1,5
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:11:10 22-08-2025 39,1985 28,0705 9,1 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:11:09 22-08-2025 39,2175 28,07694 7,05 1,8
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 01:08:59 22-08-2025 39,1005 29,0937 5,2 0,9
Simav (Kütahya) 01:08:58 22-08-2025 39,23694 28,98389 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:07:39 22-08-2025 39,25778 28,08333 7,03 1,1
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:07:37 22-08-2025 39,2913 28,1097 5,3 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:05:59 22-08-2025 39,2525 28,09111 5,42 0,9
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:05:59 22-08-2025 39,226 28,0605 8,6 0,9
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:00:16 22-08-2025 39,122 28,1577 15,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:00:15 22-08-2025 39,20333 28,20333 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:44 22-08-2025 39,20667 28,08389 5,03 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:44 22-08-2025 39,2053 28,0727 5,2 1,3
Ula (Muğla) 00:53:48 22-08-2025 37,06833 28,39333 7 1,1
AKCAPINAR-ULA (MUGLA) 00:53:47 22-08-2025 37,0418 28,349 5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:23 22-08-2025 39,22528 28,15056 8,41 1,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:53:22 22-08-2025 39,232 28,0725 9,6 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:20 22-08-2025 39,22056 28,15556 8,43 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:51:20 22-08-2025 39,1897 28,1107 14 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:50:54 22-08-2025 39,21667 28,15056 8,79 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:49:02 22-08-2025 39,235 28,15833 6,54 1,1
Afşin (Kahramanmaraş) 00:47:43 22-08-2025 38,14417 36,86861 15,2 1,2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 00:47:42 22-08-2025 38,1715 36,867 13,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:26 22-08-2025 39,16333 28,27056 4,73 0,9
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:44:18 22-08-2025 38,117 36,5975 10,5 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 00:44:17 22-08-2025 38,12139 36,58472 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:43:01 22-08-2025 39,18361 28,18861 5,16 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:43:01 22-08-2025 39,1448 28,1705 14,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:42:12 22-08-2025 39,17806 28,16333 7 0,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:42:11 22-08-2025 39,1927 28,052 17,4 0,8
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:48 22-08-2025 39,1712 28,0823 15,6 0,9
Merkez (Yalova) 00:37:20 22-08-2025 40,55833 29,24083 10,59 1,5
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 00:37:18 22-08-2025 40,4818 29,2037 9,7 1,5
Ege Denizi - [133.58 km] Datça (Muğla) 00:33:03 22-08-2025 35,61833 26,78167 13,61 2,3
AKDENIZ 00:33:01 22-08-2025 35,303 27,0302 10,4 2,7
Orta (Çankırı) 00:32:08 22-08-2025 40,60472 33,02611 7,04 1,3
HASANHACI-ORTA (CANKIRI) 00:32:08 22-08-2025 40,5948 33,0213 5,6 1,7
Buharkent (Aydın) 00:31:38 22-08-2025 37,99361 28,67639 7 1,2
IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:31:36 22-08-2025 39,2568 28,1363 6,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:31:35 22-08-2025 39,27694 28,13333 13,65 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 00:30:47 22-08-2025 39,22528 28,13444 5,44 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:30:46 22-08-2025 39,1787 28,1433 9,5 1,4
Akhisar (Manisa) 00:23:43 22-08-2025 39,06222 28,10361 7 0,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:42 22-08-2025 39,1772 28,1517 18,6 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:22:24 22-08-2025 39,24944 28,06722 7 1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:22:24 22-08-2025 39,2072 28,0418 13,5 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 00:19:56 22-08-2025 39,24194 28,00194 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:18:58 22-08-2025 39,20694 28,07056 7,08 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:18:58 22-08-2025 39,1965 28,0587 9,4 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 00:14:57 22-08-2025 38,03833 36,79389 7,01 2,6
KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:14:56 22-08-2025 38,0155 36,7628 5 2,5
Ege Denizi - [69.15 km] Datça (Muğla) 00:13:53 22-08-2025 36,10917 27,1825 6,9 2,6
EGE DENIZI 00:13:50 22-08-2025 36,0078 26,9732 10,8 3,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:07:40 22-08-2025 39,17278 28,18139 8,56 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:40 22-08-2025 39,1472 28,1307 11,4 1,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:06:26 22-08-2025 39,224 27,9958 8 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:06:25 22-08-2025 39,23972 28,07278 6,94 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:05:51 22-08-2025 39,16972 28,1675 6,98 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:05:51 22-08-2025 39,1383 28,1265 13,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:50 22-08-2025 39,185 28,12583 7 1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:50 22-08-2025 39,1935 28,0687 8,1 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:10 21-08-2025 39,15639 28,14417 7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:57:10 21-08-2025 39,1492 28,1278 9,9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:16 21-08-2025 39,21667 28,15639 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:51:03 21-08-2025 39,18667 28,15556 17,4 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:02 21-08-2025 39,1622 28,1302 9,6 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:35:43 21-08-2025 39,21889 28,16306 9,62 2,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:35:43 21-08-2025 39,2158 28,1477 17,3 2,8
