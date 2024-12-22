Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Aralık 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
22 Aralık 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:50:12 22-12-2024
|38,09222
|38,40806
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:45:33 22-12-2024
|37,80361
|36,54333
|6,98
|2,7
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|08:45:32 22-12-2024
|37,8167
|36,5322
|5
|2,6
|Kırıkhan (Hatay)
|08:09:17 22-12-2024
|36,40111
|36,28861
|7,05
|2,6
|OVAKENT-(HATAY)
|08:09:17 22-12-2024
|36,3898
|36,2658
|5,6
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:53:10 22-12-2024
|38,08667
|37,56361
|7,04
|1,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:53:03 22-12-2024
|38,0862
|37,0153
|27,4
|1,4
|Koçarlı (Aydın)
|07:50:31 22-12-2024
|37,7325
|27,60694
|6,92
|1,5
|ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN)
|07:50:30 22-12-2024
|37,6838
|27,636
|11,9
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|07:03:10 22-12-2024
|39,03889
|28,03944
|7,01
|1,5
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|07:03:09 22-12-2024
|39,0673
|28,0442
|5,2
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|05:55:41 22-12-2024
|38,07278
|37,85917
|6,13
|0,8
|Akdeniz - [04.87 km] Yayladağı (Hatay)
|05:45:54 22-12-2024
|35,97083
|35,90417
|6,37
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|05:28:39 22-12-2024
|38,27194
|37,77583
|9,18
|1,2
|Kale (Malatya)
|05:23:58 22-12-2024
|38,39222
|38,85722
|6,99
|0,9
|Yalvaç (Isparta)
|05:22:56 22-12-2024
|38,32444
|31,145
|6,93
|0,9
|Kızılören (Afyonkarahisar)
|04:48:48 22-12-2024
|38,26694
|30,12361
|12,95
|1
|YAYLADAGI (HATAY)
|04:45:41 22-12-2024
|35,8797
|35,9895
|20
|2,3
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [12.68 km] Yayladağı (Hatay)
|04:45:40 22-12-2024
|35,84194
|36,29278
|18,74
|2,3
|Akdeniz - [74.34 km] Kumluca (Antalya)
|04:19:41 22-12-2024
|35,71833
|30,76778
|26,51
|2,2
|AKDENIZ
|04:19:37 22-12-2024
|35,6413
|30,8427
|11,2
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|03:56:40 22-12-2024
|38,25444
|37,82556
|6,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:19 22-12-2024
|39,22389
|28,37
|5,27
|1,4
|Yalvaç (Isparta)
|03:34:20 22-12-2024
|38,32639
|31,16972
|10,39
|2,1
|YALVAC (ISPARTA)
|03:34:19 22-12-2024
|38,2983
|31,1645
|7,9
|2,5
|Ege Denizi - [39.76 km] Datça (Muğla)
|03:29:00 22-12-2024
|36,52806
|27,05361
|24,3
|2,3
|AKDENIZ
|03:29:00 22-12-2024
|36,5525
|26,8417
|26,5
|2,4
|Gerger (Adıyaman)
|03:03:19 22-12-2024
|38,10639
|39,10583
|7
|0,8
|Salihli (Manisa)
|02:57:40 22-12-2024
|38,52861
|28,24056
|6,95
|1,4
|KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)
|02:57:39 22-12-2024
|38,5007
|28,2232
|10,5
|1,5
|Merkez (Osmaniye)
|02:56:09 22-12-2024
|36,99
|36,38972
|7
|2,1
|KULLU-(OSMANIYE)
|02:56:08 22-12-2024
|36,9705
|36,3455
|12,4
|2
|Pütürge (Malatya)
|02:46:17 22-12-2024
|38,29278
|38,83
|7
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|02:05:16 22-12-2024
|38,11
|38,45361
|7
|1,3
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:05:15 22-12-2024
|38,1075
|38,4503
|15
|1,4
|Ula (Muğla)
|01:54:25 22-12-2024
|37,08028
|28,46444
|7
|1,6
|CICEKLI-ULA (MUGLA)
|01:54:22 22-12-2024
|37,0838
|28,5267
|19,5
|1,7
|Gerger (Adıyaman)
|01:39:29 22-12-2024
|38,10806
|39,11083
|7,38
|1,3
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|01:23:14 22-12-2024
|40,4113
|28,8383
|5,2
|1,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.79 km] Mudanya (Bursa)
|01:23:13 22-12-2024
|40,41472
|28,85111
|7,05
|1,7
|Kozan (Adana)
|01:10:55 22-12-2024
|37,63306
|35,90806
|6,95
|1,6
|DOGANALANI-KOZAN (ADANA)
|01:10:50 22-12-2024
|37,4753
|35,5158
|18,1
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|01:09:31 22-12-2024
|38,30389
|38,39417
|5,45
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|01:05:49 22-12-2024
|37,35528
|37,07639
|13,8
|1,2
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:55:09 22-12-2024
|38,3902
|37,4848
|5
|1,5
|AHMETBEY-(AGRI)
|00:53:59 22-12-2024
|39,852
|42,9618
|14,3
|1,3
|Merkez (Ağrı)
|00:53:58 22-12-2024
|39,93972
|43,01667
|7
|1,4
|ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
|00:48:23 22-12-2024
|38,6475
|38,0307
|7,7
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|00:48:22 22-12-2024
|38,63722
|38,00222
|7,06
|1,4
|Kozan (Adana)
|00:40:25 22-12-2024
|37,77111
|35,62583
|6,98
|2,1
|GORBEYAZ-KOZAN (ADANA)
|00:40:25 22-12-2024
|37,7737
|35,645
|4,8
|2,2
|YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR)
|00:24:08 22-12-2024
|39,6898
|44,3783
|7,7
|2,2
|Aralık (Iğdır)
|00:24:07 22-12-2024
|39,68222
|44,42556
|11,07
|1,9
|Dicle (Diyarbakır)
|00:07:58 22-12-2024
|38,40361
|40,14944
|6,77
|1,4
|Aladağ (Adana)
|23:40:34 21-12-2024
|37,65278
|35,40806
|6,84
|1
|Merkez (Ağrı)
|22:50:52 21-12-2024
|39,85167
|43,08583
|6,98
|1,4
|Baskil (Elazığ)
|22:13:10 21-12-2024
|38,40806
|38,84833
|7,01
|0,7
|Korkuteli (Antalya)
|21:41:08 21-12-2024
|37,15
|30,41944
|6,96
|1,4
|YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|21:41:07 21-12-2024
|37,0902
|30,5262
|2,5
|1,5
|AKDENIZ
|21:28:52 21-12-2024
|35,0987
|34,395
|39,7
|2,2
|Milas (Muğla)
|20:50:46 21-12-2024
|37,1025
|27,87111
|6,98
|1,5
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|20:50:45 21-12-2024
|37,125
|27,8768
|0
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|20:49:01 21-12-2024
|37,97639
|37,62667
|7
|1,3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:49:00 21-12-2024
|37,9947
|37,5965
|4
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|20:44:14 21-12-2024
|38,3925
|39,15
|7
|1
|Avcılar (İstanbul)
|20:31:28 21-12-2024
|40,97583
|28,72583
|9,82
|2,5
|AVCILAR (ISTANBUL)
|20:31:28 21-12-2024
|40,9518
|28,7407
|13,8
|3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:07:37 21-12-2024
|37,81361
|36,54389
|7,02
|1,7
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|20:07:37 21-12-2024
|37,7735
|36,57
|8,7
|1,5
|HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|19:59:40 21-12-2024
|37,8695
|36,0507
|14,1
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|19:59:39 21-12-2024
|37,79583
|36,18444
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|19:40:55 21-12-2024
|38,27111
|37,79861
|9,05
|1,2
|Marmara Denizi - [03.42 km] Şarköy (Tekirdağ)
|19:04:26 21-12-2024
|40,72333
|27,35944
|13,71
|2,1
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|19:04:26 21-12-2024
|40,7358
|27,4023
|13,6
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|18:45:25 21-12-2024
|38,23917
|37,78722
|7
|1,2
|Çüngüş (Diyarbakır)
|18:24:30 21-12-2024
|38,25472
|39,36361
|5,11
|1,2
|KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)
|18:24:30 21-12-2024
|38,328
|39,4263
|4,5
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|17:56:18 21-12-2024
|38,37056
|38,94556
|7,21
|0,9
|Çaldıran (Van)
|17:52:47 21-12-2024
|39,25111
|43,99222
|7,05
|2,1
|SOGUKSU-CALDIRAN (VAN)
|17:52:45 21-12-2024
|39,2835
|44,0757
|5
|2,2
|Sivrice (Elazığ)
|17:52:22 21-12-2024
|38,37917
|38,95306
|10,37
|1,5
|GOKCELI-PUTURGE (MALATYA)
|17:52:16 21-12-2024
|38,1552
|38,8027
|15,7
|1,8
|CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE)
|17:41:24 21-12-2024
|39,7252
|26,3817
|6,2
|1,4
|Ezine (Çanakkale)
|17:41:23 21-12-2024
|39,69361
|26,38889
|12,61
|1,8
|Divriği (Sivas)
|17:21:49 21-12-2024
|39,30056
|37,73333
|7
|1,3
|KABAKCEVLIGI-KANGAL (SIVAS)
|17:21:45 21-12-2024
|39,3105
|37,643
|2,9
|1,2
|Gaziemir (İzmir)
|16:34:04 21-12-2024
|38,34028
|27,18556
|9,28
|1,7
|KIZILUZUM-KEMALPASA (IZMIR)
|16:34:04 21-12-2024
|38,4273
|27,3758
|13,1
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|16:29:58 21-12-2024
|38,59472
|39,65972
|7,17
|1,5
|Kağızman (Kars)
|16:15:11 21-12-2024
|39,99
|42,8
|6,8
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:05:28 21-12-2024
|37,91222
|36,55806
|7,03
|1,9
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:05:27 21-12-2024
|37,9552
|36,6545
|14,5
|1,8
|Ovacık (Karabük)
|16:02:09 21-12-2024
|41,09111
|33,03667
|7
|1
|Merkez (Gümüşhane)
|15:49:10 21-12-2024
|40,45833
|39,64
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|15:22:10 21-12-2024
|38,26611
|38,775
|6,48
|1,8
|Ege Denizi - [73.27 km] Datça (Muğla)
|14:19:17 21-12-2024
|36,14167
|27,00028
|10,25
|2,3
|Merkez (Kırıkkale)
|14:03:08 21-12-2024
|39,89139
|33,60472
|7
|1,1
|Ege Denizi
|13:54:33 21-12-2024
|39,81361
|23,60972
|6,36
|2,8
|YUNANISTAN
|13:54:29 21-12-2024
|40,0975
|23,306
|12,1
|2,9
|Kelbecer (Azerbaycan) - [106.13 km] Aralık (Iğdır)
|13:47:11 21-12-2024
|39,88722
|45,82972
|7
|2,4
|Torbalı (İzmir)
|13:46:19 21-12-2024
|38,09944
|27,43556
|5,32
|1,9
|Afşin (Kahramanmaraş)
|13:45:31 21-12-2024
|38,14028
|36,82139
|6,96
|2,1
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:45:31 21-12-2024
|38,118
|36,8618
|7,5
|2,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|13:40:51 21-12-2024
|37,31167
|37,035
|10,24
|2,3
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:40:51 21-12-2024
|37,3112
|37,0248
|5
|2,2
|Hisarcık (Kütahya)
|13:30:33 21-12-2024
|39,20778
|29,28833
|9,57
|1,3
|Gökçebey (Zonguldak)
|13:28:40 21-12-2024
|41,24528
|32,16306
|10,45
|1,6
|Emet (Kütahya)
|13:23:19 21-12-2024
|39,38111
|29,24472
|7
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|12:49:38 21-12-2024
|38,57806
|39,13361
|9,68
|1,4
|Karesi (Balıkesir)
|12:43:05 21-12-2024
|39,81167
|27,975
|11,37
|1,4
|Ege Denizi - [74.35 km] Datça (Muğla)
|12:38:39 21-12-2024
|36,07389
|27,13472
|7,28
|2,1
|PINARARASI-MILAS (MUGLA)
|12:28:07 21-12-2024
|37,1252
|27,8518
|0
|2
|Milas (Muğla)
|12:28:06 21-12-2024
|37,10778
|27,88389
|6,96
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:27:27 21-12-2024
|38,30583
|38,18417
|7,01
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|12:03:03 21-12-2024
|38,20361
|38,6325
|6,51
|2,4
|TANISIK-(MALATYA)
|12:03:02 21-12-2024
|38,2517
|38,5775
|10
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|11:55:23 21-12-2024
|38,27194
|38,07389
|7
|1
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [21.91 km] Çaldıran (Van)
|11:54:24 21-12-2024
|39,00389
|44,39222
|6,09
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:52:30 21-12-2024
|37,79833
|36,54417
|7
|2,6
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|11:52:30 21-12-2024
|37,7802
|36,5285
|7,9
|2,4
|Kemah (Erzincan)
|11:44:36 21-12-2024
|39,56833
|38,88056
|6,98
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|11:14:56 21-12-2024
|40,055
|36,01444
|7,47
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:39:55 21-12-2024
|38,15083
|38,16806
|7
|1,4
|İnönü (Eskişehir)
|10:32:29 21-12-2024
|39,77306
|30,21944
|7
|1,1
|Gönen (Balıkesir)
|10:11:47 21-12-2024
|40,00639
|27,73806
|6,97
|1,8
|Ünye (Ordu)
|10:04:27 21-12-2024
|41,06694
|37,37639
|8,96
|2
|ESKIKIZILCAKESE-UNYE (ORDU)
|10:04:27 21-12-2024
|41,0657
|37,4173
|13,4
|1,9
|Kemah (Erzincan)
|09:49:42 21-12-2024
|39,75
|39,14028
|6,3
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|09:31:50 21-12-2024
|38,24583
|37,80556
|8,6
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|09:31:49 21-12-2024
|38,2657
|37,7917
|8
|2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Çelikhan (Adıyaman)
|08:50:12 22-12-2024
|38,09222
|38,40806
|7
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08:45:33 22-12-2024
|37,80361
|36,54333
|6,98
|2,7
|KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
|08:45:32 22-12-2024
|37,8167
|36,5322
|5
|2,6
|Kırıkhan (Hatay)
|08:09:17 22-12-2024
|36,40111
|36,28861
|7,05
|2,6
|OVAKENT-(HATAY)
|08:09:17 22-12-2024
|36,3898
|36,2658
|5,6
|2,4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|07:53:10 22-12-2024
|38,08667
|37,56361
|7,04
|1,2
|CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|07:53:03 22-12-2024
|38,0862
|37,0153
|27,4
|1,4
|Koçarlı (Aydın)
|07:50:31 22-12-2024
|37,7325
|27,60694
|6,92
|1,5
|ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN)
|07:50:30 22-12-2024
|37,6838
|27,636
|11,9
|1,8
|Akhisar (Manisa)
|07:03:10 22-12-2024
|39,03889
|28,03944
|7,01
|1,5
|KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA)
|07:03:09 22-12-2024
|39,0673
|28,0442
|5,2
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|05:55:41 22-12-2024
|38,07278
|37,85917
|6,13
|0,8
|Akdeniz - [04.87 km] Yayladağı (Hatay)
|05:45:54 22-12-2024
|35,97083
|35,90417
|6,37
|1,3
|Akçadağ (Malatya)
|05:28:39 22-12-2024
|38,27194
|37,77583
|9,18
|1,2
|Kale (Malatya)
|05:23:58 22-12-2024
|38,39222
|38,85722
|6,99
|0,9
|Yalvaç (Isparta)
|05:22:56 22-12-2024
|38,32444
|31,145
|6,93
|0,9
|Kızılören (Afyonkarahisar)
|04:48:48 22-12-2024
|38,26694
|30,12361
|12,95
|1
|YAYLADAGI (HATAY)
|04:45:41 22-12-2024
|35,8797
|35,9895
|20
|2,3
|Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [12.68 km] Yayladağı (Hatay)
|04:45:40 22-12-2024
|35,84194
|36,29278
|18,74
|2,3
|Akdeniz - [74.34 km] Kumluca (Antalya)
|04:19:41 22-12-2024
|35,71833
|30,76778
|26,51
|2,2
|AKDENIZ
|04:19:37 22-12-2024
|35,6413
|30,8427
|11,2
|2,2
|Akçadağ (Malatya)
|03:56:40 22-12-2024
|38,25444
|37,82556
|6,8
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:37:19 22-12-2024
|39,22389
|28,37
|5,27
|1,4
|Yalvaç (Isparta)
|03:34:20 22-12-2024
|38,32639
|31,16972
|10,39
|2,1
|YALVAC (ISPARTA)
|03:34:19 22-12-2024
|38,2983
|31,1645
|7,9
|2,5
|Ege Denizi - [39.76 km] Datça (Muğla)
|03:29:00 22-12-2024
|36,52806
|27,05361
|24,3
|2,3
|AKDENIZ
|03:29:00 22-12-2024
|36,5525
|26,8417
|26,5
|2,4
|Gerger (Adıyaman)
|03:03:19 22-12-2024
|38,10639
|39,10583
|7
|0,8
|Salihli (Manisa)
|02:57:40 22-12-2024
|38,52861
|28,24056
|6,95
|1,4
|KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)
|02:57:39 22-12-2024
|38,5007
|28,2232
|10,5
|1,5
|Merkez (Osmaniye)
|02:56:09 22-12-2024
|36,99
|36,38972
|7
|2,1
|KULLU-(OSMANIYE)
|02:56:08 22-12-2024
|36,9705
|36,3455
|12,4
|2
|Pütürge (Malatya)
|02:46:17 22-12-2024
|38,29278
|38,83
|7
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|02:05:16 22-12-2024
|38,11
|38,45361
|7
|1,3
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|02:05:15 22-12-2024
|38,1075
|38,4503
|15
|1,4
|Ula (Muğla)
|01:54:25 22-12-2024
|37,08028
|28,46444
|7
|1,6
|CICEKLI-ULA (MUGLA)
|01:54:22 22-12-2024
|37,0838
|28,5267
|19,5
|1,7
|Gerger (Adıyaman)
|01:39:29 22-12-2024
|38,10806
|39,11083
|7,38
|1,3
|KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
|01:23:14 22-12-2024
|40,4113
|28,8383
|5,2
|1,7
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.79 km] Mudanya (Bursa)
|01:23:13 22-12-2024
|40,41472
|28,85111
|7,05
|1,7
|Kozan (Adana)
|01:10:55 22-12-2024
|37,63306
|35,90806
|6,95
|1,6
|DOGANALANI-KOZAN (ADANA)
|01:10:50 22-12-2024
|37,4753
|35,5158
|18,1
|1,5
|Battalgazi (Malatya)
|01:09:31 22-12-2024
|38,30389
|38,39417
|5,45
|1
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|01:05:49 22-12-2024
|37,35528
|37,07639
|13,8
|1,2
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|00:55:09 22-12-2024
|38,3902
|37,4848
|5
|1,5
|AHMETBEY-(AGRI)
|00:53:59 22-12-2024
|39,852
|42,9618
|14,3
|1,3
|Merkez (Ağrı)
|00:53:58 22-12-2024
|39,93972
|43,01667
|7
|1,4
|ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
|00:48:23 22-12-2024
|38,6475
|38,0307
|7,7
|1,4
|Yazıhan (Malatya)
|00:48:22 22-12-2024
|38,63722
|38,00222
|7,06
|1,4
|Kozan (Adana)
|00:40:25 22-12-2024
|37,77111
|35,62583
|6,98
|2,1
|GORBEYAZ-KOZAN (ADANA)
|00:40:25 22-12-2024
|37,7737
|35,645
|4,8
|2,2
|YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR)
|00:24:08 22-12-2024
|39,6898
|44,3783
|7,7
|2,2
|Aralık (Iğdır)
|00:24:07 22-12-2024
|39,68222
|44,42556
|11,07
|1,9
|Dicle (Diyarbakır)
|00:07:58 22-12-2024
|38,40361
|40,14944
|6,77
|1,4
|Aladağ (Adana)
|23:40:34 21-12-2024
|37,65278
|35,40806
|6,84
|1
|Merkez (Ağrı)
|22:50:52 21-12-2024
|39,85167
|43,08583
|6,98
|1,4
|Baskil (Elazığ)
|22:13:10 21-12-2024
|38,40806
|38,84833
|7,01
|0,7
|Korkuteli (Antalya)
|21:41:08 21-12-2024
|37,15
|30,41944
|6,96
|1,4
|YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
|21:41:07 21-12-2024
|37,0902
|30,5262
|2,5
|1,5
|AKDENIZ
|21:28:52 21-12-2024
|35,0987
|34,395
|39,7
|2,2
|Milas (Muğla)
|20:50:46 21-12-2024
|37,1025
|27,87111
|6,98
|1,5
|BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
|20:50:45 21-12-2024
|37,125
|27,8768
|0
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|20:49:01 21-12-2024
|37,97639
|37,62667
|7
|1,3
|GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:49:00 21-12-2024
|37,9947
|37,5965
|4
|1,1
|Sivrice (Elazığ)
|20:44:14 21-12-2024
|38,3925
|39,15
|7
|1
|Avcılar (İstanbul)
|20:31:28 21-12-2024
|40,97583
|28,72583
|9,82
|2,5
|AVCILAR (ISTANBUL)
|20:31:28 21-12-2024
|40,9518
|28,7407
|13,8
|3
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|20:07:37 21-12-2024
|37,81361
|36,54389
|7,02
|1,7
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|20:07:37 21-12-2024
|37,7735
|36,57
|8,7
|1,5
|HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
|19:59:40 21-12-2024
|37,8695
|36,0507
|14,1
|1,3
|Saimbeyli (Adana)
|19:59:39 21-12-2024
|37,79583
|36,18444
|7
|1,1
|Akçadağ (Malatya)
|19:40:55 21-12-2024
|38,27111
|37,79861
|9,05
|1,2
|Marmara Denizi - [03.42 km] Şarköy (Tekirdağ)
|19:04:26 21-12-2024
|40,72333
|27,35944
|13,71
|2,1
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|19:04:26 21-12-2024
|40,7358
|27,4023
|13,6
|2,5
|Doğanşehir (Malatya)
|18:45:25 21-12-2024
|38,23917
|37,78722
|7
|1,2
|Çüngüş (Diyarbakır)
|18:24:30 21-12-2024
|38,25472
|39,36361
|5,11
|1,2
|KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG)
|18:24:30 21-12-2024
|38,328
|39,4263
|4,5
|1,4
|Sivrice (Elazığ)
|17:56:18 21-12-2024
|38,37056
|38,94556
|7,21
|0,9
|Çaldıran (Van)
|17:52:47 21-12-2024
|39,25111
|43,99222
|7,05
|2,1
|SOGUKSU-CALDIRAN (VAN)
|17:52:45 21-12-2024
|39,2835
|44,0757
|5
|2,2
|Sivrice (Elazığ)
|17:52:22 21-12-2024
|38,37917
|38,95306
|10,37
|1,5
|GOKCELI-PUTURGE (MALATYA)
|17:52:16 21-12-2024
|38,1552
|38,8027
|15,7
|1,8
|CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE)
|17:41:24 21-12-2024
|39,7252
|26,3817
|6,2
|1,4
|Ezine (Çanakkale)
|17:41:23 21-12-2024
|39,69361
|26,38889
|12,61
|1,8
|Divriği (Sivas)
|17:21:49 21-12-2024
|39,30056
|37,73333
|7
|1,3
|KABAKCEVLIGI-KANGAL (SIVAS)
|17:21:45 21-12-2024
|39,3105
|37,643
|2,9
|1,2
|Gaziemir (İzmir)
|16:34:04 21-12-2024
|38,34028
|27,18556
|9,28
|1,7
|KIZILUZUM-KEMALPASA (IZMIR)
|16:34:04 21-12-2024
|38,4273
|27,3758
|13,1
|1,9
|Merkez (Elazığ)
|16:29:58 21-12-2024
|38,59472
|39,65972
|7,17
|1,5
|Kağızman (Kars)
|16:15:11 21-12-2024
|39,99
|42,8
|6,8
|1,1
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:05:28 21-12-2024
|37,91222
|36,55806
|7,03
|1,9
|ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|16:05:27 21-12-2024
|37,9552
|36,6545
|14,5
|1,8
|Ovacık (Karabük)
|16:02:09 21-12-2024
|41,09111
|33,03667
|7
|1
|Merkez (Gümüşhane)
|15:49:10 21-12-2024
|40,45833
|39,64
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|15:22:10 21-12-2024
|38,26611
|38,775
|6,48
|1,8
|Ege Denizi - [73.27 km] Datça (Muğla)
|14:19:17 21-12-2024
|36,14167
|27,00028
|10,25
|2,3
|Merkez (Kırıkkale)
|14:03:08 21-12-2024
|39,89139
|33,60472
|7
|1,1
|Ege Denizi
|13:54:33 21-12-2024
|39,81361
|23,60972
|6,36
|2,8
|YUNANISTAN
|13:54:29 21-12-2024
|40,0975
|23,306
|12,1
|2,9
|Kelbecer (Azerbaycan) - [106.13 km] Aralık (Iğdır)
|13:47:11 21-12-2024
|39,88722
|45,82972
|7
|2,4
|Torbalı (İzmir)
|13:46:19 21-12-2024
|38,09944
|27,43556
|5,32
|1,9
|Afşin (Kahramanmaraş)
|13:45:31 21-12-2024
|38,14028
|36,82139
|6,96
|2,1
|KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|13:45:31 21-12-2024
|38,118
|36,8618
|7,5
|2,1
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|13:40:51 21-12-2024
|37,31167
|37,035
|10,24
|2,3
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|13:40:51 21-12-2024
|37,3112
|37,0248
|5
|2,2
|Hisarcık (Kütahya)
|13:30:33 21-12-2024
|39,20778
|29,28833
|9,57
|1,3
|Gökçebey (Zonguldak)
|13:28:40 21-12-2024
|41,24528
|32,16306
|10,45
|1,6
|Emet (Kütahya)
|13:23:19 21-12-2024
|39,38111
|29,24472
|7
|1,2
|Merkez (Elazığ)
|12:49:38 21-12-2024
|38,57806
|39,13361
|9,68
|1,4
|Karesi (Balıkesir)
|12:43:05 21-12-2024
|39,81167
|27,975
|11,37
|1,4
|Ege Denizi - [74.35 km] Datça (Muğla)
|12:38:39 21-12-2024
|36,07389
|27,13472
|7,28
|2,1
|PINARARASI-MILAS (MUGLA)
|12:28:07 21-12-2024
|37,1252
|27,8518
|0
|2
|Milas (Muğla)
|12:28:06 21-12-2024
|37,10778
|27,88389
|6,96
|1,8
|Yeşilyurt (Malatya)
|12:27:27 21-12-2024
|38,30583
|38,18417
|7,01
|1,7
|Pütürge (Malatya)
|12:03:03 21-12-2024
|38,20361
|38,6325
|6,51
|2,4
|TANISIK-(MALATYA)
|12:03:02 21-12-2024
|38,2517
|38,5775
|10
|2,3
|Akçadağ (Malatya)
|11:55:23 21-12-2024
|38,27194
|38,07389
|7
|1
|Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [21.91 km] Çaldıran (Van)
|11:54:24 21-12-2024
|39,00389
|44,39222
|6,09
|1,5
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|11:52:30 21-12-2024
|37,79833
|36,54417
|7
|2,6
|KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
|11:52:30 21-12-2024
|37,7802
|36,5285
|7,9
|2,4
|Kemah (Erzincan)
|11:44:36 21-12-2024
|39,56833
|38,88056
|6,98
|1,1
|Sulusaray (Tokat)
|11:14:56 21-12-2024
|40,055
|36,01444
|7,47
|1,1
|Yeşilyurt (Malatya)
|10:39:55 21-12-2024
|38,15083
|38,16806
|7
|1,4
|İnönü (Eskişehir)
|10:32:29 21-12-2024
|39,77306
|30,21944
|7
|1,1
|Gönen (Balıkesir)
|10:11:47 21-12-2024
|40,00639
|27,73806
|6,97
|1,8
|Ünye (Ordu)
|10:04:27 21-12-2024
|41,06694
|37,37639
|8,96
|2
|ESKIKIZILCAKESE-UNYE (ORDU)
|10:04:27 21-12-2024
|41,0657
|37,4173
|13,4
|1,9
|Kemah (Erzincan)
|09:49:42 21-12-2024
|39,75
|39,14028
|6,3
|1
|Doğanşehir (Malatya)
|09:31:50 21-12-2024
|38,24583
|37,80556
|8,6
|2
|CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
|09:31:49 21-12-2024
|38,2657
|37,7917
|8
|2
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