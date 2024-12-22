Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Aralık 2024

22 Aralık 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 08:50:12 22-12-2024 38,09222 38,40806 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:45:33 22-12-2024 37,80361 36,54333 6,98 2,7
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 08:45:32 22-12-2024 37,8167 36,5322 5 2,6
Kırıkhan (Hatay) 08:09:17 22-12-2024 36,40111 36,28861 7,05 2,6
OVAKENT-(HATAY) 08:09:17 22-12-2024 36,3898 36,2658 5,6 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:53:10 22-12-2024 38,08667 37,56361 7,04 1,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:53:03 22-12-2024 38,0862 37,0153 27,4 1,4
Koçarlı (Aydın) 07:50:31 22-12-2024 37,7325 27,60694 6,92 1,5
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) 07:50:30 22-12-2024 37,6838 27,636 11,9 1,8
Akhisar (Manisa) 07:03:10 22-12-2024 39,03889 28,03944 7,01 1,5
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 07:03:09 22-12-2024 39,0673 28,0442 5,2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 05:55:41 22-12-2024 38,07278 37,85917 6,13 0,8
Akdeniz - [04.87 km] Yayladağı (Hatay) 05:45:54 22-12-2024 35,97083 35,90417 6,37 1,3
Akçadağ (Malatya) 05:28:39 22-12-2024 38,27194 37,77583 9,18 1,2
Kale (Malatya) 05:23:58 22-12-2024 38,39222 38,85722 6,99 0,9
Yalvaç (Isparta) 05:22:56 22-12-2024 38,32444 31,145 6,93 0,9
Kızılören (Afyonkarahisar) 04:48:48 22-12-2024 38,26694 30,12361 12,95 1
YAYLADAGI (HATAY) 04:45:41 22-12-2024 35,8797 35,9895 20 2,3
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [12.68 km] Yayladağı (Hatay) 04:45:40 22-12-2024 35,84194 36,29278 18,74 2,3
Akdeniz - [74.34 km] Kumluca (Antalya) 04:19:41 22-12-2024 35,71833 30,76778 26,51 2,2
AKDENIZ 04:19:37 22-12-2024 35,6413 30,8427 11,2 2,2
Akçadağ (Malatya) 03:56:40 22-12-2024 38,25444 37,82556 6,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:19 22-12-2024 39,22389 28,37 5,27 1,4
Yalvaç (Isparta) 03:34:20 22-12-2024 38,32639 31,16972 10,39 2,1
YALVAC (ISPARTA) 03:34:19 22-12-2024 38,2983 31,1645 7,9 2,5
Ege Denizi - [39.76 km] Datça (Muğla) 03:29:00 22-12-2024 36,52806 27,05361 24,3 2,3
AKDENIZ 03:29:00 22-12-2024 36,5525 26,8417 26,5 2,4
Gerger (Adıyaman) 03:03:19 22-12-2024 38,10639 39,10583 7 0,8
Salihli (Manisa) 02:57:40 22-12-2024 38,52861 28,24056 6,95 1,4
KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) 02:57:39 22-12-2024 38,5007 28,2232 10,5 1,5
Merkez (Osmaniye) 02:56:09 22-12-2024 36,99 36,38972 7 2,1
KULLU-(OSMANIYE) 02:56:08 22-12-2024 36,9705 36,3455 12,4 2
Pütürge (Malatya) 02:46:17 22-12-2024 38,29278 38,83 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 02:05:16 22-12-2024 38,11 38,45361 7 1,3
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:05:15 22-12-2024 38,1075 38,4503 15 1,4
Ula (Muğla) 01:54:25 22-12-2024 37,08028 28,46444 7 1,6
CICEKLI-ULA (MUGLA) 01:54:22 22-12-2024 37,0838 28,5267 19,5 1,7
Gerger (Adıyaman) 01:39:29 22-12-2024 38,10806 39,11083 7,38 1,3
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 01:23:14 22-12-2024 40,4113 28,8383 5,2 1,7
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.79 km] Mudanya (Bursa) 01:23:13 22-12-2024 40,41472 28,85111 7,05 1,7
Kozan (Adana) 01:10:55 22-12-2024 37,63306 35,90806 6,95 1,6
DOGANALANI-KOZAN (ADANA) 01:10:50 22-12-2024 37,4753 35,5158 18,1 1,5
Battalgazi (Malatya) 01:09:31 22-12-2024 38,30389 38,39417 5,45 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 01:05:49 22-12-2024 37,35528 37,07639 13,8 1,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:55:09 22-12-2024 38,3902 37,4848 5 1,5
AHMETBEY-(AGRI) 00:53:59 22-12-2024 39,852 42,9618 14,3 1,3
Merkez (Ağrı) 00:53:58 22-12-2024 39,93972 43,01667 7 1,4
ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) 00:48:23 22-12-2024 38,6475 38,0307 7,7 1,4
Yazıhan (Malatya) 00:48:22 22-12-2024 38,63722 38,00222 7,06 1,4
Kozan (Adana) 00:40:25 22-12-2024 37,77111 35,62583 6,98 2,1
GORBEYAZ-KOZAN (ADANA) 00:40:25 22-12-2024 37,7737 35,645 4,8 2,2
YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) 00:24:08 22-12-2024 39,6898 44,3783 7,7 2,2
Aralık (Iğdır) 00:24:07 22-12-2024 39,68222 44,42556 11,07 1,9
Dicle (Diyarbakır) 00:07:58 22-12-2024 38,40361 40,14944 6,77 1,4
Aladağ (Adana) 23:40:34 21-12-2024 37,65278 35,40806 6,84 1
Merkez (Ağrı) 22:50:52 21-12-2024 39,85167 43,08583 6,98 1,4
Baskil (Elazığ) 22:13:10 21-12-2024 38,40806 38,84833 7,01 0,7
Korkuteli (Antalya) 21:41:08 21-12-2024 37,15 30,41944 6,96 1,4
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 21:41:07 21-12-2024 37,0902 30,5262 2,5 1,5
AKDENIZ 21:28:52 21-12-2024 35,0987 34,395 39,7 2,2
Milas (Muğla) 20:50:46 21-12-2024 37,1025 27,87111 6,98 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 20:50:45 21-12-2024 37,125 27,8768 0 1,6
Doğanşehir (Malatya) 20:49:01 21-12-2024 37,97639 37,62667 7 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:49:00 21-12-2024 37,9947 37,5965 4 1,1
Sivrice (Elazığ) 20:44:14 21-12-2024 38,3925 39,15 7 1
Avcılar (İstanbul) 20:31:28 21-12-2024 40,97583 28,72583 9,82 2,5
AVCILAR (ISTANBUL) 20:31:28 21-12-2024 40,9518 28,7407 13,8 3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:07:37 21-12-2024 37,81361 36,54389 7,02 1,7
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 20:07:37 21-12-2024 37,7735 36,57 8,7 1,5
HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) 19:59:40 21-12-2024 37,8695 36,0507 14,1 1,3
Saimbeyli (Adana) 19:59:39 21-12-2024 37,79583 36,18444 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 19:40:55 21-12-2024 38,27111 37,79861 9,05 1,2
Marmara Denizi - [03.42 km] Şarköy (Tekirdağ) 19:04:26 21-12-2024 40,72333 27,35944 13,71 2,1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 19:04:26 21-12-2024 40,7358 27,4023 13,6 2,5
Doğanşehir (Malatya) 18:45:25 21-12-2024 38,23917 37,78722 7 1,2
Çüngüş (Diyarbakır) 18:24:30 21-12-2024 38,25472 39,36361 5,11 1,2
KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) 18:24:30 21-12-2024 38,328 39,4263 4,5 1,4
Sivrice (Elazığ) 17:56:18 21-12-2024 38,37056 38,94556 7,21 0,9
Çaldıran (Van) 17:52:47 21-12-2024 39,25111 43,99222 7,05 2,1
SOGUKSU-CALDIRAN (VAN) 17:52:45 21-12-2024 39,2835 44,0757 5 2,2
Sivrice (Elazığ) 17:52:22 21-12-2024 38,37917 38,95306 10,37 1,5
GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) 17:52:16 21-12-2024 38,1552 38,8027 15,7 1,8
CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE) 17:41:24 21-12-2024 39,7252 26,3817 6,2 1,4
Ezine (Çanakkale) 17:41:23 21-12-2024 39,69361 26,38889 12,61 1,8
Divriği (Sivas) 17:21:49 21-12-2024 39,30056 37,73333 7 1,3
KABAKCEVLIGI-KANGAL (SIVAS) 17:21:45 21-12-2024 39,3105 37,643 2,9 1,2
Gaziemir (İzmir) 16:34:04 21-12-2024 38,34028 27,18556 9,28 1,7
KIZILUZUM-KEMALPASA (IZMIR) 16:34:04 21-12-2024 38,4273 27,3758 13,1 1,9
Merkez (Elazığ) 16:29:58 21-12-2024 38,59472 39,65972 7,17 1,5
Kağızman (Kars) 16:15:11 21-12-2024 39,99 42,8 6,8 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:05:28 21-12-2024 37,91222 36,55806 7,03 1,9
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:05:27 21-12-2024 37,9552 36,6545 14,5 1,8
Ovacık (Karabük) 16:02:09 21-12-2024 41,09111 33,03667 7 1
Merkez (Gümüşhane) 15:49:10 21-12-2024 40,45833 39,64 7 1,3
Pütürge (Malatya) 15:22:10 21-12-2024 38,26611 38,775 6,48 1,8
Ege Denizi - [73.27 km] Datça (Muğla) 14:19:17 21-12-2024 36,14167 27,00028 10,25 2,3
Merkez (Kırıkkale) 14:03:08 21-12-2024 39,89139 33,60472 7 1,1
Ege Denizi 13:54:33 21-12-2024 39,81361 23,60972 6,36 2,8
YUNANISTAN 13:54:29 21-12-2024 40,0975 23,306 12,1 2,9
Kelbecer (Azerbaycan) - [106.13 km] Aralık (Iğdır) 13:47:11 21-12-2024 39,88722 45,82972 7 2,4
Torbalı (İzmir) 13:46:19 21-12-2024 38,09944 27,43556 5,32 1,9
Afşin (Kahramanmaraş) 13:45:31 21-12-2024 38,14028 36,82139 6,96 2,1
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:45:31 21-12-2024 38,118 36,8618 7,5 2,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 13:40:51 21-12-2024 37,31167 37,035 10,24 2,3
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:40:51 21-12-2024 37,3112 37,0248 5 2,2
Hisarcık (Kütahya) 13:30:33 21-12-2024 39,20778 29,28833 9,57 1,3
Gökçebey (Zonguldak) 13:28:40 21-12-2024 41,24528 32,16306 10,45 1,6
Emet (Kütahya) 13:23:19 21-12-2024 39,38111 29,24472 7 1,2
Merkez (Elazığ) 12:49:38 21-12-2024 38,57806 39,13361 9,68 1,4
Karesi (Balıkesir) 12:43:05 21-12-2024 39,81167 27,975 11,37 1,4
Ege Denizi - [74.35 km] Datça (Muğla) 12:38:39 21-12-2024 36,07389 27,13472 7,28 2,1
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 12:28:07 21-12-2024 37,1252 27,8518 0 2
Milas (Muğla) 12:28:06 21-12-2024 37,10778 27,88389 6,96 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 12:27:27 21-12-2024 38,30583 38,18417 7,01 1,7
Pütürge (Malatya) 12:03:03 21-12-2024 38,20361 38,6325 6,51 2,4
TANISIK-(MALATYA) 12:03:02 21-12-2024 38,2517 38,5775 10 2,3
Akçadağ (Malatya) 11:55:23 21-12-2024 38,27194 38,07389 7 1
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [21.91 km] Çaldıran (Van) 11:54:24 21-12-2024 39,00389 44,39222 6,09 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:52:30 21-12-2024 37,79833 36,54417 7 2,6
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 11:52:30 21-12-2024 37,7802 36,5285 7,9 2,4
Kemah (Erzincan) 11:44:36 21-12-2024 39,56833 38,88056 6,98 1,1
Sulusaray (Tokat) 11:14:56 21-12-2024 40,055 36,01444 7,47 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 10:39:55 21-12-2024 38,15083 38,16806 7 1,4
İnönü (Eskişehir) 10:32:29 21-12-2024 39,77306 30,21944 7 1,1
Gönen (Balıkesir) 10:11:47 21-12-2024 40,00639 27,73806 6,97 1,8
Ünye (Ordu) 10:04:27 21-12-2024 41,06694 37,37639 8,96 2
ESKIKIZILCAKESE-UNYE (ORDU) 10:04:27 21-12-2024 41,0657 37,4173 13,4 1,9
Kemah (Erzincan) 09:49:42 21-12-2024 39,75 39,14028 6,3 1
Doğanşehir (Malatya) 09:31:50 21-12-2024 38,24583 37,80556 8,6 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 09:31:49 21-12-2024 38,2657 37,7917 8 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Çelikhan (Adıyaman) 08:50:12 22-12-2024 38,09222 38,40806 7 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 08:45:33 22-12-2024 37,80361 36,54333 6,98 2,7
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 08:45:32 22-12-2024 37,8167 36,5322 5 2,6
Kırıkhan (Hatay) 08:09:17 22-12-2024 36,40111 36,28861 7,05 2,6
OVAKENT-(HATAY) 08:09:17 22-12-2024 36,3898 36,2658 5,6 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 07:53:10 22-12-2024 38,08667 37,56361 7,04 1,2
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:53:03 22-12-2024 38,0862 37,0153 27,4 1,4
Koçarlı (Aydın) 07:50:31 22-12-2024 37,7325 27,60694 6,92 1,5
ESENTEPE-KOCARLI (AYDIN) 07:50:30 22-12-2024 37,6838 27,636 11,9 1,8
Akhisar (Manisa) 07:03:10 22-12-2024 39,03889 28,03944 7,01 1,5
KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) 07:03:09 22-12-2024 39,0673 28,0442 5,2 1,4
Doğanşehir (Malatya) 05:55:41 22-12-2024 38,07278 37,85917 6,13 0,8
Akdeniz - [04.87 km] Yayladağı (Hatay) 05:45:54 22-12-2024 35,97083 35,90417 6,37 1,3
Akçadağ (Malatya) 05:28:39 22-12-2024 38,27194 37,77583 9,18 1,2
Kale (Malatya) 05:23:58 22-12-2024 38,39222 38,85722 6,99 0,9
Yalvaç (Isparta) 05:22:56 22-12-2024 38,32444 31,145 6,93 0,9
Kızılören (Afyonkarahisar) 04:48:48 22-12-2024 38,26694 30,12361 12,95 1
YAYLADAGI (HATAY) 04:45:41 22-12-2024 35,8797 35,9895 20 2,3
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [12.68 km] Yayladağı (Hatay) 04:45:40 22-12-2024 35,84194 36,29278 18,74 2,3
Akdeniz - [74.34 km] Kumluca (Antalya) 04:19:41 22-12-2024 35,71833 30,76778 26,51 2,2
AKDENIZ 04:19:37 22-12-2024 35,6413 30,8427 11,2 2,2
Akçadağ (Malatya) 03:56:40 22-12-2024 38,25444 37,82556 6,8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 03:37:19 22-12-2024 39,22389 28,37 5,27 1,4
Yalvaç (Isparta) 03:34:20 22-12-2024 38,32639 31,16972 10,39 2,1
YALVAC (ISPARTA) 03:34:19 22-12-2024 38,2983 31,1645 7,9 2,5
Ege Denizi - [39.76 km] Datça (Muğla) 03:29:00 22-12-2024 36,52806 27,05361 24,3 2,3
AKDENIZ 03:29:00 22-12-2024 36,5525 26,8417 26,5 2,4
Gerger (Adıyaman) 03:03:19 22-12-2024 38,10639 39,10583 7 0,8
Salihli (Manisa) 02:57:40 22-12-2024 38,52861 28,24056 6,95 1,4
KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) 02:57:39 22-12-2024 38,5007 28,2232 10,5 1,5
Merkez (Osmaniye) 02:56:09 22-12-2024 36,99 36,38972 7 2,1
KULLU-(OSMANIYE) 02:56:08 22-12-2024 36,9705 36,3455 12,4 2
Pütürge (Malatya) 02:46:17 22-12-2024 38,29278 38,83 7 1,2
Sincik (Adıyaman) 02:05:16 22-12-2024 38,11 38,45361 7 1,3
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 02:05:15 22-12-2024 38,1075 38,4503 15 1,4
Ula (Muğla) 01:54:25 22-12-2024 37,08028 28,46444 7 1,6
CICEKLI-ULA (MUGLA) 01:54:22 22-12-2024 37,0838 28,5267 19,5 1,7
Gerger (Adıyaman) 01:39:29 22-12-2024 38,10806 39,11083 7,38 1,3
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 01:23:14 22-12-2024 40,4113 28,8383 5,2 1,7
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.79 km] Mudanya (Bursa) 01:23:13 22-12-2024 40,41472 28,85111 7,05 1,7
Kozan (Adana) 01:10:55 22-12-2024 37,63306 35,90806 6,95 1,6
DOGANALANI-KOZAN (ADANA) 01:10:50 22-12-2024 37,4753 35,5158 18,1 1,5
Battalgazi (Malatya) 01:09:31 22-12-2024 38,30389 38,39417 5,45 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 01:05:49 22-12-2024 37,35528 37,07639 13,8 1,2
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:55:09 22-12-2024 38,3902 37,4848 5 1,5
AHMETBEY-(AGRI) 00:53:59 22-12-2024 39,852 42,9618 14,3 1,3
Merkez (Ağrı) 00:53:58 22-12-2024 39,93972 43,01667 7 1,4
ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) 00:48:23 22-12-2024 38,6475 38,0307 7,7 1,4
Yazıhan (Malatya) 00:48:22 22-12-2024 38,63722 38,00222 7,06 1,4
Kozan (Adana) 00:40:25 22-12-2024 37,77111 35,62583 6,98 2,1
GORBEYAZ-KOZAN (ADANA) 00:40:25 22-12-2024 37,7737 35,645 4,8 2,2
YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) 00:24:08 22-12-2024 39,6898 44,3783 7,7 2,2
Aralık (Iğdır) 00:24:07 22-12-2024 39,68222 44,42556 11,07 1,9
Dicle (Diyarbakır) 00:07:58 22-12-2024 38,40361 40,14944 6,77 1,4
Aladağ (Adana) 23:40:34 21-12-2024 37,65278 35,40806 6,84 1
Merkez (Ağrı) 22:50:52 21-12-2024 39,85167 43,08583 6,98 1,4
Baskil (Elazığ) 22:13:10 21-12-2024 38,40806 38,84833 7,01 0,7
Korkuteli (Antalya) 21:41:08 21-12-2024 37,15 30,41944 6,96 1,4
YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 21:41:07 21-12-2024 37,0902 30,5262 2,5 1,5
AKDENIZ 21:28:52 21-12-2024 35,0987 34,395 39,7 2,2
Milas (Muğla) 20:50:46 21-12-2024 37,1025 27,87111 6,98 1,5
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 20:50:45 21-12-2024 37,125 27,8768 0 1,6
Doğanşehir (Malatya) 20:49:01 21-12-2024 37,97639 37,62667 7 1,3
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:49:00 21-12-2024 37,9947 37,5965 4 1,1
Sivrice (Elazığ) 20:44:14 21-12-2024 38,3925 39,15 7 1
Avcılar (İstanbul) 20:31:28 21-12-2024 40,97583 28,72583 9,82 2,5
AVCILAR (ISTANBUL) 20:31:28 21-12-2024 40,9518 28,7407 13,8 3
Onikişubat (Kahramanmaraş) 20:07:37 21-12-2024 37,81361 36,54389 7,02 1,7
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 20:07:37 21-12-2024 37,7735 36,57 8,7 1,5
HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) 19:59:40 21-12-2024 37,8695 36,0507 14,1 1,3
Saimbeyli (Adana) 19:59:39 21-12-2024 37,79583 36,18444 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 19:40:55 21-12-2024 38,27111 37,79861 9,05 1,2
Marmara Denizi - [03.42 km] Şarköy (Tekirdağ) 19:04:26 21-12-2024 40,72333 27,35944 13,71 2,1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 19:04:26 21-12-2024 40,7358 27,4023 13,6 2,5
Doğanşehir (Malatya) 18:45:25 21-12-2024 38,23917 37,78722 7 1,2
Çüngüş (Diyarbakır) 18:24:30 21-12-2024 38,25472 39,36361 5,11 1,2
KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) 18:24:30 21-12-2024 38,328 39,4263 4,5 1,4
Sivrice (Elazığ) 17:56:18 21-12-2024 38,37056 38,94556 7,21 0,9
Çaldıran (Van) 17:52:47 21-12-2024 39,25111 43,99222 7,05 2,1
SOGUKSU-CALDIRAN (VAN) 17:52:45 21-12-2024 39,2835 44,0757 5 2,2
Sivrice (Elazığ) 17:52:22 21-12-2024 38,37917 38,95306 10,37 1,5
GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) 17:52:16 21-12-2024 38,1552 38,8027 15,7 1,8
CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE) 17:41:24 21-12-2024 39,7252 26,3817 6,2 1,4
Ezine (Çanakkale) 17:41:23 21-12-2024 39,69361 26,38889 12,61 1,8
Divriği (Sivas) 17:21:49 21-12-2024 39,30056 37,73333 7 1,3
KABAKCEVLIGI-KANGAL (SIVAS) 17:21:45 21-12-2024 39,3105 37,643 2,9 1,2
Gaziemir (İzmir) 16:34:04 21-12-2024 38,34028 27,18556 9,28 1,7
KIZILUZUM-KEMALPASA (IZMIR) 16:34:04 21-12-2024 38,4273 27,3758 13,1 1,9
Merkez (Elazığ) 16:29:58 21-12-2024 38,59472 39,65972 7,17 1,5
Kağızman (Kars) 16:15:11 21-12-2024 39,99 42,8 6,8 1,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 16:05:28 21-12-2024 37,91222 36,55806 7,03 1,9
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 16:05:27 21-12-2024 37,9552 36,6545 14,5 1,8
Ovacık (Karabük) 16:02:09 21-12-2024 41,09111 33,03667 7 1
Merkez (Gümüşhane) 15:49:10 21-12-2024 40,45833 39,64 7 1,3
Pütürge (Malatya) 15:22:10 21-12-2024 38,26611 38,775 6,48 1,8
Ege Denizi - [73.27 km] Datça (Muğla) 14:19:17 21-12-2024 36,14167 27,00028 10,25 2,3
Merkez (Kırıkkale) 14:03:08 21-12-2024 39,89139 33,60472 7 1,1
Ege Denizi 13:54:33 21-12-2024 39,81361 23,60972 6,36 2,8
YUNANISTAN 13:54:29 21-12-2024 40,0975 23,306 12,1 2,9
Kelbecer (Azerbaycan) - [106.13 km] Aralık (Iğdır) 13:47:11 21-12-2024 39,88722 45,82972 7 2,4
Torbalı (İzmir) 13:46:19 21-12-2024 38,09944 27,43556 5,32 1,9
Afşin (Kahramanmaraş) 13:45:31 21-12-2024 38,14028 36,82139 6,96 2,1
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 13:45:31 21-12-2024 38,118 36,8618 7,5 2,1
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 13:40:51 21-12-2024 37,31167 37,035 10,24 2,3
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 13:40:51 21-12-2024 37,3112 37,0248 5 2,2
Hisarcık (Kütahya) 13:30:33 21-12-2024 39,20778 29,28833 9,57 1,3
Gökçebey (Zonguldak) 13:28:40 21-12-2024 41,24528 32,16306 10,45 1,6
Emet (Kütahya) 13:23:19 21-12-2024 39,38111 29,24472 7 1,2
Merkez (Elazığ) 12:49:38 21-12-2024 38,57806 39,13361 9,68 1,4
Karesi (Balıkesir) 12:43:05 21-12-2024 39,81167 27,975 11,37 1,4
Ege Denizi - [74.35 km] Datça (Muğla) 12:38:39 21-12-2024 36,07389 27,13472 7,28 2,1
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 12:28:07 21-12-2024 37,1252 27,8518 0 2
Milas (Muğla) 12:28:06 21-12-2024 37,10778 27,88389 6,96 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 12:27:27 21-12-2024 38,30583 38,18417 7,01 1,7
Pütürge (Malatya) 12:03:03 21-12-2024 38,20361 38,6325 6,51 2,4
TANISIK-(MALATYA) 12:03:02 21-12-2024 38,2517 38,5775 10 2,3
Akçadağ (Malatya) 11:55:23 21-12-2024 38,27194 38,07389 7 1
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [21.91 km] Çaldıran (Van) 11:54:24 21-12-2024 39,00389 44,39222 6,09 1,5
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:52:30 21-12-2024 37,79833 36,54417 7 2,6
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 11:52:30 21-12-2024 37,7802 36,5285 7,9 2,4
Kemah (Erzincan) 11:44:36 21-12-2024 39,56833 38,88056 6,98 1,1
Sulusaray (Tokat) 11:14:56 21-12-2024 40,055 36,01444 7,47 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 10:39:55 21-12-2024 38,15083 38,16806 7 1,4
İnönü (Eskişehir) 10:32:29 21-12-2024 39,77306 30,21944 7 1,1
Gönen (Balıkesir) 10:11:47 21-12-2024 40,00639 27,73806 6,97 1,8
Ünye (Ordu) 10:04:27 21-12-2024 41,06694 37,37639 8,96 2
ESKIKIZILCAKESE-UNYE (ORDU) 10:04:27 21-12-2024 41,0657 37,4173 13,4 1,9
Kemah (Erzincan) 09:49:42 21-12-2024 39,75 39,14028 6,3 1
Doğanşehir (Malatya) 09:31:50 21-12-2024 38,24583 37,80556 8,6 2
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 09:31:49 21-12-2024 38,2657 37,7917 8 2
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