Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ekim 2024

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Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ekim 2024

22 Ekim 2024 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kale (Malatya) 22:52:34 22-10-2024 38,36 38,81694 7,02 1,2
Akçadağ (Malatya) 22:39:05 22-10-2024 38,25556 37,72083 7 1,3
Pütürge (Malatya) 22:34:39 22-10-2024 38,25472 38,69639 13,55 1,1
Kale (Malatya) 22:26:49 22-10-2024 38,34222 38,70944 11,55 1,6
İskilip (Çorum) 22:13:02 22-10-2024 40,59056 34,43806 7,02 1,9
Çelikhan (Adıyaman) 21:50:57 22-10-2024 38,07833 38,40194 6,01 2
Yatağan (Muğla) 20:41:05 22-10-2024 37,32944 28,12583 7 1,5
Akdeniz - [72.37 km] Alanya (Antalya) 20:29:11 22-10-2024 36,06972 31,33611 8,1 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:16:33 22-10-2024 37,43889 36,93667 7 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:12:49 22-10-2024 37,43389 36,94 6,9 2,2
Gölbaşı (Adıyaman) 20:10:19 22-10-2024 37,86 37,80944 8,88 2,1
Karlıova (Bingöl) 19:35:33 22-10-2024 39,30472 41,11083 7,01 1,8
Kozan (Adana) 18:11:14 22-10-2024 37,63861 35,93611 7,05 1,7
Refahiye (Erzincan) 18:06:21 22-10-2024 40,02528 38,77583 16,71 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 17:29:54 22-10-2024 38,11167 36,50028 6,97 2
Ayvacık (Çanakkale) 17:13:15 22-10-2024 39,46667 26,24167 8,9 2
Dinar (Afyonkarahisar) 17:05:09 22-10-2024 38,20333 30,12278 10,13 2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [01.95 km] Kuşadası (Aydın) 16:36:08 22-10-2024 37,78917 27,26583 10,05 1,4
Refahiye (Erzincan) 16:21:43 22-10-2024 40,04861 38,79278 7 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:05:38 22-10-2024 38,06611 37,58722 7 1,8
Gürün (Sivas) 15:14:36 22-10-2024 38,825 37,425 7,9 1,6
Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [09.03 km] Lalapaşa (Edirne) 14:57:09 22-10-2024 42,04139 26,86694 7,37 1
Sarıgöl (Manisa) 14:55:23 22-10-2024 38,29056 28,77722 7 1,5
Kale (Malatya) 14:51:00 22-10-2024 38,38806 38,75417 6,57 1,2
Akkışla (Kayseri) 14:35:44 22-10-2024 39,015 36,13861 6,73 1,6
Çüngüş (Diyarbakır) 14:23:02 22-10-2024 38,19861 39,38222 7 1,5
Ege Denizi - [05.68 km] Dikili (İzmir) 14:21:59 22-10-2024 39,04528 26,76306 7 1,3
Mezitli (Mersin) 14:17:32 22-10-2024 36,97694 34,33778 7,01 1,9
Karpuzlu (Aydın) 14:08:41 22-10-2024 37,51639 27,87194 10,14 1,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 13:45:18 22-10-2024 38,44139 37,30778 7 1,8
Pertek (Tunceli) 13:25:16 22-10-2024 38,89417 39,16417 7 1,5
Emet (Kütahya) 13:19:58 22-10-2024 39,26917 29,28556 6,98 0,9
Kale (Malatya) 13:03:16 22-10-2024 38,36056 38,75222 11,73 2,4
Yeşilyurt (Malatya) 13:02:33 22-10-2024 38,18917 38,05861 7 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 12:53:22 22-10-2024 38,09806 38,43583 5,06 1,5
Emet (Kütahya) 12:53:12 22-10-2024 39,35056 29,29361 7 1,9
Orhaneli (Bursa) 12:23:36 22-10-2024 39,90139 28,83667 7 1,4
Gürün (Sivas) 12:22:47 22-10-2024 38,87639 37,45306 6,99 2,2
Tavşanlı (Kütahya) 12:17:09 22-10-2024 39,64 29,41361 7 1,1
Gölbaşı (Adıyaman) 12:11:23 22-10-2024 37,71583 37,49194 7 1,5
Kale (Malatya) 12:05:46 22-10-2024 38,36583 38,80611 7 1,3
Merkez (Kırklareli) 11:59:06 22-10-2024 41,8775 27,42861 13,44 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:38 22-10-2024 38,20833 38,04194 7 1,4
Savaştepe (Balıkesir) 11:41:13 22-10-2024 39,35583 27,76278 16,91 1,3
Doğanşehir (Malatya) 11:38:52 22-10-2024 38,15278 37,80889 7,56 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 11:32:19 22-10-2024 39,66472 29,3775 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 11:24:37 22-10-2024 38,07583 37,90278 7 1,6
Orhaneli (Bursa) 11:05:43 22-10-2024 39,89139 28,87472 6,98 1,5
Baskil (Elazığ) 11:04:47 22-10-2024 38,58611 38,62083 7 1,6
Soma (Manisa) 10:56:44 22-10-2024 39,06667 27,53778 7,02 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 10:56:20 22-10-2024 37,84306 36,2875 6,79 1,4
Susuz (Kars) 10:44:02 22-10-2024 40,8925 43,09222 7 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 10:38:49 22-10-2024 38,07639 38,41361 6,97 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 10:09:40 22-10-2024 39,66 29,48944 7,03 1,5
Kale (Malatya) 10:05:21 22-10-2024 38,35417 38,77139 6,13 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 09:56:02 22-10-2024 38,10444 36,725 7 2,1
Sultandağı (Afyonkarahisar) 09:52:15 22-10-2024 38,555 31,24556 6,96 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 09:10:07 22-10-2024 38,19417 38,15083 7 1,7
Merkez (Bolu) 09:08:07 22-10-2024 40,87 31,74528 7 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:06:22 22-10-2024 37,38667 37,09 7,4 0,7
Kozan (Adana) 08:12:19 22-10-2024 37,61889 35,89639 7 1,7
Köyceğiz (Muğla) 08:05:47 22-10-2024 37,00667 28,52444 6,99 2
Merkez (Sivas) 07:37:01 22-10-2024 39,65889 37,35139 7,12 1,7
Merkez (Sivas) 07:36:08 22-10-2024 39,64944 37,39222 7,02 2,1
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.45 km] Marmaris (Muğla) 07:12:15 22-10-2024 37,03278 28,25694 6,96 1,6
Eskil (Aksaray) 06:56:50 22-10-2024 38,45528 33,32083 7,04 1,8
Menteşe (Muğla) 06:39:49 22-10-2024 37,23139 28,49333 7 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 06:30:13 22-10-2024 38,08917 38,41333 7 2,2
Menteşe (Muğla) 06:15:55 22-10-2024 37,25278 28,51722 6,98 1,6
Şenkaya (Erzurum) 05:59:22 22-10-2024 40,40389 42,33361 7,15 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 05:35:06 22-10-2024 38,12694 36,56917 6,76 1,7
Manavgat (Antalya) 01:17:28 22-10-2024 37,25639 31,12278 7,33 1,3
Battalgazi (Malatya) 01:08:40 22-10-2024 38,13611 38,575 6,99 2,8
Göksun (Kahramanmaraş) 01:04:03 22-10-2024 38,04306 36,50722 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 00:39:42 22-10-2024 38,06472 36,50306 6,93 1,6
Akdeniz - [56.84 km] Marmaris (Muğla) 00:17:46 22-10-2024 36,11972 28,10528 6,64 1,9
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:47:03 21-10-2024 37,46528 36,64111 7 2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KOZLUK-KALE (MALATYA) 22:26:49 22-10-2024 38,393 38,781 23,9 1,5
KARLIK-ISKILIP (CORUM) 22:13:03 22-10-2024 40,5972 34,5262 16,4 2,1
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 21:50:57 22-10-2024 38,1115 38,3962 4,2 1,7
ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA) 20:41:03 22-10-2024 37,3217 28,0525 5,3 1,7
AKDENIZ 20:29:10 22-10-2024 35,99 31,4532 10,7 2
KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) 20:16:33 22-10-2024 37,4293 36,9387 6,5 1,4
KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 20:12:48 22-10-2024 37,4263 36,9305 11,4 2
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:10:18 22-10-2024 37,8985 37,8172 2,6 2
SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL) 19:35:32 22-10-2024 39,2748 41,0663 9,7 1,7
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 18:11:13 22-10-2024 37,6187 35,8832 3,7 1,7
KAYNAR-CAMOLUK (GIRESUN) 18:06:20 22-10-2024 40,0835 38,797 5,6 2,7
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 17:13:14 22-10-2024 39,4627 26,1893 12,3 2
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 16:36:08 22-10-2024 37,8055 27,2653 2,1 1,6
ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) 15:14:36 22-10-2024 38,8137 37,6002 10,1 1,7
ULUPINAR-KEBAN (ELAZIG) 14:23:04 22-10-2024 38,7352 38,869 25,6 1,4
KAVAKLIPINAR-TOROSLAR (MERSIN) 14:17:31 22-10-2024 36,9777 34,3188 7,1 1,9
TEKELER-KARPUZLU (AYDIN) 14:08:40 22-10-2024 37,524 27,773 18,9 1,6
YARIMCA-DARENDE (MALATYA) 13:45:19 22-10-2024 38,4877 37,4197 6,5 1,6
DARKALE-SOMA (MANISA) 13:12:45 22-10-2024 39,1668 27,6025 0 1,7
KOZLUK-KALE (MALATYA) 13:03:16 22-10-2024 38,4008 38,7942 8,3 2,1
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 13:02:33 22-10-2024 38,1967 38,0063 16 2,1
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) 12:53:11 22-10-2024 39,2865 29,394 4,4 1,9
YESILDERE-GURUN (SIVAS) 12:22:47 22-10-2024 38,8698 37,5602 5 1,9
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:17:09 22-10-2024 39,6257 29,5468 0 1,4
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 12:11:24 22-10-2024 38,063 37,6357 14,5 1,4
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 11:50:51 22-10-2024 37,127 27,8548 0 1,8
MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) 11:41:13 22-10-2024 39,142 27,7102 1,4 1,1
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 11:32:19 22-10-2024 39,6517 29,4747 0 1,5
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 11:05:43 22-10-2024 39,8998 28,847 0 1,7
EGNEZ-SOMA (MANISA) 10:56:43 22-10-2024 39,0865 27,5595 0 1,9
GEDIK-GOLE (ARDAHAN) 10:44:06 22-10-2024 40,7068 42,6223 1,8 1,5
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) 10:09:40 22-10-2024 39,6677 29,4632 0 1,7
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 10:05:25 22-10-2024 38,4387 38,9743 5,2 1
ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 09:56:00 22-10-2024 38,1862 36,9572 5 2,4
TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 09:52:15 22-10-2024 38,5768 31,263 7,8 1,7
DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 09:34:02 22-10-2024 39,6143 29,5743 4,1 1,6
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 09:10:06 22-10-2024 38,2707 38,1238 12,2 1,7
BAGISLAR-(BOLU) 09:08:06 22-10-2024 40,89 31,7348 1 2,2
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 08:12:19 22-10-2024 37,5992 35,8087 5 1,7
DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:05:46 22-10-2024 36,9765 28,5487 11,8 2,3
GOLCUK-HAFIK (SIVAS) 07:37:03 22-10-2024 39,7363 37,4248 3,2 1,8
GOLCUK-HAFIK (SIVAS) 07:35:52 22-10-2024 39,7455 37,4428 6,4 2,2
KUYUCAK-(MUGLA) 07:12:15 22-10-2024 37,0452 28,2857 16,5 1,7
ESKIL (AKSARAY) 06:56:50 22-10-2024 38,4823 33,3372 2,7 1,9
YEMISENDERE-(MUGLA) 06:39:50 22-10-2024 37,2257 28,584 13,4 1,4
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 06:30:13 22-10-2024 38,128 38,4468 5,4 2,1
OZLUCE-(MUGLA) 06:15:55 22-10-2024 37,2315 28,513 17,3 1,9
ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) 06:00:43 22-10-2024 40,4378 42,294 18,5 1,4
KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM) 05:59:21 22-10-2024 40,4908 42,199 8,3 2,2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:35:06 22-10-2024 38,1013 36,6135 5,2 1,7
YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 05:24:24 22-10-2024 38,4462 38,9777 8,6 1,5
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 04:50:46 22-10-2024 40,4385 26,2813 4 1,5
DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT) 03:52:27 22-10-2024 39,9675 39,771 8,9 1,8
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 03:41:44 22-10-2024 38,3823 38,828 5 1,6
YENICE-DARENDE (MALATYA) 03:32:16 22-10-2024 38,455 37,5202 6,6 1,7
DEREKOY-(KAHRAMANMARAS) 02:58:16 22-10-2024 37,5813 37,0437 5,1 1,8
TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA) 02:44:55 22-10-2024 38,4047 28,5553 8,4 1,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 02:36:02 22-10-2024 38,1362 38,3923 18 1,7
SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) 02:29:55 22-10-2024 36,2292 35,982 2,8 2,1
ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA) 01:17:28 22-10-2024 37,2622 31,1385 5,4 1,2
ULUKOY-(MALATYA) 01:08:39 22-10-2024 38,167 38,5495 5 2,8
ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:39:42 22-10-2024 38,0683 36,533 5 1,6
RODOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2024.10.22 00:17:47) 00:17:47 22-10-2024 36,235 28,0985 4,2 2,2
KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS) 23:47:04 21-10-2024 37,4448 36,6758 6,2 1,8

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