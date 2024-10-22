Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ekim 2024
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Ekim 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
22 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Kale (Malatya)
|22:52:34 22-10-2024
|38,36
|38,81694
|7,02
|1,2
|Akçadağ (Malatya)
|22:39:05 22-10-2024
|38,25556
|37,72083
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|22:34:39 22-10-2024
|38,25472
|38,69639
|13,55
|1,1
|Kale (Malatya)
|22:26:49 22-10-2024
|38,34222
|38,70944
|11,55
|1,6
|İskilip (Çorum)
|22:13:02 22-10-2024
|40,59056
|34,43806
|7,02
|1,9
|Çelikhan (Adıyaman)
|21:50:57 22-10-2024
|38,07833
|38,40194
|6,01
|2
|Yatağan (Muğla)
|20:41:05 22-10-2024
|37,32944
|28,12583
|7
|1,5
|Akdeniz - [72.37 km] Alanya (Antalya)
|20:29:11 22-10-2024
|36,06972
|31,33611
|8,1
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:16:33 22-10-2024
|37,43889
|36,93667
|7
|1,6
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|20:12:49 22-10-2024
|37,43389
|36,94
|6,9
|2,2
|Gölbaşı (Adıyaman)
|20:10:19 22-10-2024
|37,86
|37,80944
|8,88
|2,1
|Karlıova (Bingöl)
|19:35:33 22-10-2024
|39,30472
|41,11083
|7,01
|1,8
|Kozan (Adana)
|18:11:14 22-10-2024
|37,63861
|35,93611
|7,05
|1,7
|Refahiye (Erzincan)
|18:06:21 22-10-2024
|40,02528
|38,77583
|16,71
|2,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17:29:54 22-10-2024
|38,11167
|36,50028
|6,97
|2
|Ayvacık (Çanakkale)
|17:13:15 22-10-2024
|39,46667
|26,24167
|8,9
|2
|Dinar (Afyonkarahisar)
|17:05:09 22-10-2024
|38,20333
|30,12278
|10,13
|2
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [01.95 km] Kuşadası (Aydın)
|16:36:08 22-10-2024
|37,78917
|27,26583
|10,05
|1,4
|Refahiye (Erzincan)
|16:21:43 22-10-2024
|40,04861
|38,79278
|7
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|16:05:38 22-10-2024
|38,06611
|37,58722
|7
|1,8
|Gürün (Sivas)
|15:14:36 22-10-2024
|38,825
|37,425
|7,9
|1,6
|Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [09.03 km] Lalapaşa (Edirne)
|14:57:09 22-10-2024
|42,04139
|26,86694
|7,37
|1
|Sarıgöl (Manisa)
|14:55:23 22-10-2024
|38,29056
|28,77722
|7
|1,5
|Kale (Malatya)
|14:51:00 22-10-2024
|38,38806
|38,75417
|6,57
|1,2
|Akkışla (Kayseri)
|14:35:44 22-10-2024
|39,015
|36,13861
|6,73
|1,6
|Çüngüş (Diyarbakır)
|14:23:02 22-10-2024
|38,19861
|39,38222
|7
|1,5
|Ege Denizi - [05.68 km] Dikili (İzmir)
|14:21:59 22-10-2024
|39,04528
|26,76306
|7
|1,3
|Mezitli (Mersin)
|14:17:32 22-10-2024
|36,97694
|34,33778
|7,01
|1,9
|Karpuzlu (Aydın)
|14:08:41 22-10-2024
|37,51639
|27,87194
|10,14
|1,6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|13:45:18 22-10-2024
|38,44139
|37,30778
|7
|1,8
|Pertek (Tunceli)
|13:25:16 22-10-2024
|38,89417
|39,16417
|7
|1,5
|Emet (Kütahya)
|13:19:58 22-10-2024
|39,26917
|29,28556
|6,98
|0,9
|Kale (Malatya)
|13:03:16 22-10-2024
|38,36056
|38,75222
|11,73
|2,4
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:02:33 22-10-2024
|38,18917
|38,05861
|7
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|12:53:22 22-10-2024
|38,09806
|38,43583
|5,06
|1,5
|Emet (Kütahya)
|12:53:12 22-10-2024
|39,35056
|29,29361
|7
|1,9
|Orhaneli (Bursa)
|12:23:36 22-10-2024
|39,90139
|28,83667
|7
|1,4
|Gürün (Sivas)
|12:22:47 22-10-2024
|38,87639
|37,45306
|6,99
|2,2
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:17:09 22-10-2024
|39,64
|29,41361
|7
|1,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|12:11:23 22-10-2024
|37,71583
|37,49194
|7
|1,5
|Kale (Malatya)
|12:05:46 22-10-2024
|38,36583
|38,80611
|7
|1,3
|Merkez (Kırklareli)
|11:59:06 22-10-2024
|41,8775
|27,42861
|13,44
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|11:48:38 22-10-2024
|38,20833
|38,04194
|7
|1,4
|Savaştepe (Balıkesir)
|11:41:13 22-10-2024
|39,35583
|27,76278
|16,91
|1,3
|Doğanşehir (Malatya)
|11:38:52 22-10-2024
|38,15278
|37,80889
|7,56
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|11:32:19 22-10-2024
|39,66472
|29,3775
|7
|1,1
|Doğanşehir (Malatya)
|11:24:37 22-10-2024
|38,07583
|37,90278
|7
|1,6
|Orhaneli (Bursa)
|11:05:43 22-10-2024
|39,89139
|28,87472
|6,98
|1,5
|Baskil (Elazığ)
|11:04:47 22-10-2024
|38,58611
|38,62083
|7
|1,6
|Soma (Manisa)
|10:56:44 22-10-2024
|39,06667
|27,53778
|7,02
|1,4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|10:56:20 22-10-2024
|37,84306
|36,2875
|6,79
|1,4
|Susuz (Kars)
|10:44:02 22-10-2024
|40,8925
|43,09222
|7
|1,8
|Çelikhan (Adıyaman)
|10:38:49 22-10-2024
|38,07639
|38,41361
|6,97
|1,1
|Tavşanlı (Kütahya)
|10:09:40 22-10-2024
|39,66
|29,48944
|7,03
|1,5
|Kale (Malatya)
|10:05:21 22-10-2024
|38,35417
|38,77139
|6,13
|1,5
|Göksun (Kahramanmaraş)
|09:56:02 22-10-2024
|38,10444
|36,725
|7
|2,1
|Sultandağı (Afyonkarahisar)
|09:52:15 22-10-2024
|38,555
|31,24556
|6,96
|1,7
|Yeşilyurt (Malatya)
|09:10:07 22-10-2024
|38,19417
|38,15083
|7
|1,7
|Merkez (Bolu)
|09:08:07 22-10-2024
|40,87
|31,74528
|7
|1,8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|09:06:22 22-10-2024
|37,38667
|37,09
|7,4
|0,7
|Kozan (Adana)
|08:12:19 22-10-2024
|37,61889
|35,89639
|7
|1,7
|Köyceğiz (Muğla)
|08:05:47 22-10-2024
|37,00667
|28,52444
|6,99
|2
|Merkez (Sivas)
|07:37:01 22-10-2024
|39,65889
|37,35139
|7,12
|1,7
|Merkez (Sivas)
|07:36:08 22-10-2024
|39,64944
|37,39222
|7,02
|2,1
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.45 km] Marmaris (Muğla)
|07:12:15 22-10-2024
|37,03278
|28,25694
|6,96
|1,6
|Eskil (Aksaray)
|06:56:50 22-10-2024
|38,45528
|33,32083
|7,04
|1,8
|Menteşe (Muğla)
|06:39:49 22-10-2024
|37,23139
|28,49333
|7
|1,3
|Çelikhan (Adıyaman)
|06:30:13 22-10-2024
|38,08917
|38,41333
|7
|2,2
|Menteşe (Muğla)
|06:15:55 22-10-2024
|37,25278
|28,51722
|6,98
|1,6
|Şenkaya (Erzurum)
|05:59:22 22-10-2024
|40,40389
|42,33361
|7,15
|2,2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|05:35:06 22-10-2024
|38,12694
|36,56917
|6,76
|1,7
|Manavgat (Antalya)
|01:17:28 22-10-2024
|37,25639
|31,12278
|7,33
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|01:08:40 22-10-2024
|38,13611
|38,575
|6,99
|2,8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|01:04:03 22-10-2024
|38,04306
|36,50722
|7
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|00:39:42 22-10-2024
|38,06472
|36,50306
|6,93
|1,6
|Akdeniz - [56.84 km] Marmaris (Muğla)
|00:17:46 22-10-2024
|36,11972
|28,10528
|6,64
|1,9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|23:47:03 21-10-2024
|37,46528
|36,64111
|7
|2
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|22:26:49 22-10-2024
|38,393
|38,781
|23,9
|1,5
|KARLIK-ISKILIP (CORUM)
|22:13:03 22-10-2024
|40,5972
|34,5262
|16,4
|2,1
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|21:50:57 22-10-2024
|38,1115
|38,3962
|4,2
|1,7
|ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA)
|20:41:03 22-10-2024
|37,3217
|28,0525
|5,3
|1,7
|AKDENIZ
|20:29:10 22-10-2024
|35,99
|31,4532
|10,7
|2
|KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)
|20:16:33 22-10-2024
|37,4293
|36,9387
|6,5
|1,4
|KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|20:12:48 22-10-2024
|37,4263
|36,9305
|11,4
|2
|KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|20:10:18 22-10-2024
|37,8985
|37,8172
|2,6
|2
|SAKAOREN-KARLIOVA (BINGOL)
|19:35:32 22-10-2024
|39,2748
|41,0663
|9,7
|1,7
|KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
|18:11:13 22-10-2024
|37,6187
|35,8832
|3,7
|1,7
|KAYNAR-CAMOLUK (GIRESUN)
|18:06:20 22-10-2024
|40,0835
|38,797
|5,6
|2,7
|KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
|17:13:14 22-10-2024
|39,4627
|26,1893
|12,3
|2
|SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
|16:36:08 22-10-2024
|37,8055
|27,2653
|2,1
|1,6
|ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA)
|15:14:36 22-10-2024
|38,8137
|37,6002
|10,1
|1,7
|ULUPINAR-KEBAN (ELAZIG)
|14:23:04 22-10-2024
|38,7352
|38,869
|25,6
|1,4
|KAVAKLIPINAR-TOROSLAR (MERSIN)
|14:17:31 22-10-2024
|36,9777
|34,3188
|7,1
|1,9
|TEKELER-KARPUZLU (AYDIN)
|14:08:40 22-10-2024
|37,524
|27,773
|18,9
|1,6
|YARIMCA-DARENDE (MALATYA)
|13:45:19 22-10-2024
|38,4877
|37,4197
|6,5
|1,6
|DARKALE-SOMA (MANISA)
|13:12:45 22-10-2024
|39,1668
|27,6025
|0
|1,7
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|13:03:16 22-10-2024
|38,4008
|38,7942
|8,3
|2,1
|SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|13:02:33 22-10-2024
|38,1967
|38,0063
|16
|2,1
|UZUNCAM-EMET (KUTAHYA)
|12:53:11 22-10-2024
|39,2865
|29,394
|4,4
|1,9
|YESILDERE-GURUN (SIVAS)
|12:22:47 22-10-2024
|38,8698
|37,5602
|5
|1,9
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|12:17:09 22-10-2024
|39,6257
|29,5468
|0
|1,4
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|12:11:24 22-10-2024
|38,063
|37,6357
|14,5
|1,4
|PINARARASI-MILAS (MUGLA)
|11:50:51 22-10-2024
|37,127
|27,8548
|0
|1,8
|MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA)
|11:41:13 22-10-2024
|39,142
|27,7102
|1,4
|1,1
|TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
|11:32:19 22-10-2024
|39,6517
|29,4747
|0
|1,5
|DUNDAR-ORHANELI (BURSA)
|11:05:43 22-10-2024
|39,8998
|28,847
|0
|1,7
|EGNEZ-SOMA (MANISA)
|10:56:43 22-10-2024
|39,0865
|27,5595
|0
|1,9
|GEDIK-GOLE (ARDAHAN)
|10:44:06 22-10-2024
|40,7068
|42,6223
|1,8
|1,5
|MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)
|10:09:40 22-10-2024
|39,6677
|29,4632
|0
|1,7
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|10:05:25 22-10-2024
|38,4387
|38,9743
|5,2
|1
|ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
|09:56:00 22-10-2024
|38,1862
|36,9572
|5
|2,4
|TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
|09:52:15 22-10-2024
|38,5768
|31,263
|7,8
|1,7
|DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)
|09:34:02 22-10-2024
|39,6143
|29,5743
|4,1
|1,6
|GORGU-YESILYURT (MALATYA)
|09:10:06 22-10-2024
|38,2707
|38,1238
|12,2
|1,7
|BAGISLAR-(BOLU)
|09:08:06 22-10-2024
|40,89
|31,7348
|1
|2,2
|DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
|08:12:19 22-10-2024
|37,5992
|35,8087
|5
|1,7
|DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)
|08:05:46 22-10-2024
|36,9765
|28,5487
|11,8
|2,3
|GOLCUK-HAFIK (SIVAS)
|07:37:03 22-10-2024
|39,7363
|37,4248
|3,2
|1,8
|GOLCUK-HAFIK (SIVAS)
|07:35:52 22-10-2024
|39,7455
|37,4428
|6,4
|2,2
|KUYUCAK-(MUGLA)
|07:12:15 22-10-2024
|37,0452
|28,2857
|16,5
|1,7
|ESKIL (AKSARAY)
|06:56:50 22-10-2024
|38,4823
|33,3372
|2,7
|1,9
|YEMISENDERE-(MUGLA)
|06:39:50 22-10-2024
|37,2257
|28,584
|13,4
|1,4
|AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
|06:30:13 22-10-2024
|38,128
|38,4468
|5,4
|2,1
|OZLUCE-(MUGLA)
|06:15:55 22-10-2024
|37,2315
|28,513
|17,3
|1,9
|ICMESU-SENKAYA (ERZURUM)
|06:00:43 22-10-2024
|40,4378
|42,294
|18,5
|1,4
|KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM)
|05:59:21 22-10-2024
|40,4908
|42,199
|8,3
|2,2
|KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|05:35:06 22-10-2024
|38,1013
|36,6135
|5,2
|1,7
|YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
|05:24:24 22-10-2024
|38,4462
|38,9777
|8,6
|1,5
|SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
|04:50:46 22-10-2024
|40,4385
|26,2813
|4
|1,5
|DAMLICA-DEMIROZU (BAYBURT)
|03:52:27 22-10-2024
|39,9675
|39,771
|8,9
|1,8
|KARAAGAC-KALE (MALATYA)
|03:41:44 22-10-2024
|38,3823
|38,828
|5
|1,6
|YENICE-DARENDE (MALATYA)
|03:32:16 22-10-2024
|38,455
|37,5202
|6,6
|1,7
|DEREKOY-(KAHRAMANMARAS)
|02:58:16 22-10-2024
|37,5813
|37,0437
|5,1
|1,8
|TEPEKOY-ALASEHIR (MANISA)
|02:44:55 22-10-2024
|38,4047
|28,5553
|8,4
|1,9
|SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
|02:36:02 22-10-2024
|38,1362
|38,3923
|18
|1,7
|SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)
|02:29:55 22-10-2024
|36,2292
|35,982
|2,8
|2,1
|ALTINKAYA-MANAVGAT (ANTALYA)
|01:17:28 22-10-2024
|37,2622
|31,1385
|5,4
|1,2
|ULUKOY-(MALATYA)
|01:08:39 22-10-2024
|38,167
|38,5495
|5
|2,8
|ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|00:39:42 22-10-2024
|38,0683
|36,533
|5
|1,6
|RODOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2024.10.22 00:17:47)
|00:17:47 22-10-2024
|36,235
|28,0985
|4,2
|2,2
|KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS)
|23:47:04 21-10-2024
|37,4448
|36,6758
|6,2
|1,8
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