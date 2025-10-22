Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ekim 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 22 Ekim 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
son dakika deprem mi oldu?
22 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:46:53 22-10-2025
|39,25
|28,9957
|10,1
|1,4
|AKDENIZ
|04:30:30 22-10-2025
|34,5908
|32,8147
|19,7
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:15:50 22-10-2025
|39,243
|28,9865
|5,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|04:15:50 22-10-2025
|39,25778
|28,97778
|10,66
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|04:04:53 22-10-2025
|38,86833
|38,10806
|8,37
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:04:52 22-10-2025
|39,2465
|28,9218
|7,5
|1,4
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|04:04:51 22-10-2025
|38,8722
|38,1225
|15,6
|1,1
|YENIKOY-TORBALI (IZMIR)
|04:03:26 22-10-2025
|38,1113
|27,339
|13,2
|2,5
|Torbalı (İzmir)
|04:03:26 22-10-2025
|38,11833
|27,36194
|9
|2,5
|Hekimhan (Malatya)
|04:03:05 22-10-2025
|38,87
|38,1075
|12,5
|1,3
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|04:03:04 22-10-2025
|38,8812
|38,0938
|9,9
|1,3
|Çaygören Barajı - [01.05 km] Sındırgı (Balıkesir)
|04:02:31 22-10-2025
|39,25694
|28,21972
|7
|1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|04:01:55 22-10-2025
|39,1682
|29,1068
|17,9
|0,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:00:19 22-10-2025
|39,1582
|28,0873
|21,2
|1,1
|Arguvan (Malatya)
|03:58:21 22-10-2025
|38,85333
|38,15778
|7,17
|1,1
|IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA)
|03:58:19 22-10-2025
|38,8315
|38,0543
|12,8
|1
|Hekimhan (Malatya)
|03:54:09 22-10-2025
|38,86306
|38,12306
|7
|3,5
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|03:54:08 22-10-2025
|38,8673
|38,0968
|5
|3,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:43:30 22-10-2025
|39,2613
|28,92
|5,8
|2
|Simav (Kütahya)
|03:43:30 22-10-2025
|39,2725
|28,91833
|10,78
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:34 22-10-2025
|39,1568
|28,18
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:34 22-10-2025
|39,19194
|28,19028
|6,16
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:16:26 22-10-2025
|39,2463
|29,001
|12
|1,3
|Simav (Kütahya)
|03:16:26 22-10-2025
|39,25583
|28,98583
|10,4
|1,3
|GUDUL-DARENDE (MALATYA)
|03:05:50 22-10-2025
|38,5095
|37,5115
|16,9
|1,2
|Darende (Malatya)
|03:05:50 22-10-2025
|38,4025
|37,42889
|7
|0,8
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|02:59:01 22-10-2025
|40,6477
|27,453
|5,7
|1,5
|Marmara Denizi - [08.08 km] Marmara (Balıkesir)
|02:59:00 22-10-2025
|40,62361
|27,44472
|10,02
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:32:58 22-10-2025
|39,15222
|28,17472
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:32:57 22-10-2025
|39,1683
|28,1715
|10,8
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:31:00 22-10-2025
|39,1695
|28,1517
|10,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:31:00 22-10-2025
|39,18833
|28,14056
|8,29
|1,6
|BALIKESIR
|02:29:03 22-10-2025
|39,6505
|27,8573
|5
|1,1
|Karesi (Balıkesir)
|02:29:03 22-10-2025
|39,66111
|27,84444
|8,8
|0,8
|Marmara Denizi - [19.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|02:21:54 22-10-2025
|40,79361
|27,95944
|7
|1,3
|MARMARA DENIZI
|02:21:53 22-10-2025
|40,7827
|27,9558
|6,8
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:46:50 22-10-2025
|38,21861
|37,10139
|7
|2,2
|IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:46:48 22-10-2025
|38,226
|37,0865
|5
|2,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|01:45:23 22-10-2025
|39,1818
|29,0232
|8,3
|0,8
|Simav (Kütahya)
|01:45:21 22-10-2025
|39,25861
|28,95194
|7
|1
|BAGCI-SIVEREK (SANLIURFA)
|01:41:32 22-10-2025
|37,9198
|39,4282
|9,6
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:35:32 22-10-2025
|39,189
|28,1017
|12,1
|1,5
|ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|01:30:31 22-10-2025
|38,1157
|38,275
|7,8
|1,3
|KARAPINAR-SIMAV (KUTAHYA)
|01:26:34 22-10-2025
|38,9437
|28,9727
|10
|1,5
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|01:26:31 22-10-2025
|37,3947
|36,9103
|5
|1,8
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|01:19:12 22-10-2025
|38,5027
|38,0087
|5,4
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:15:26 22-10-2025
|39,1568
|28,1283
|14,7
|1,2
|YUNANISTAN
|00:56:48 22-10-2025
|40,0283
|23,5913
|12,2
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:48:18 22-10-2025
|39,153
|28,1882
|11,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:34:40 22-10-2025
|39,22917
|28,17389
|7
|1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:34:40 22-10-2025
|39,1908
|28,2532
|7,6
|1,2
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|23:46:45 21-10-2025
|38,1923
|38,6715
|5
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|23:46:44 21-10-2025
|38,23556
|38,78778
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [12.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|23:38:10 21-10-2025
|40,7725
|27,53333
|7,1
|1,5
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|23:38:09 21-10-2025
|40,832
|27,6537
|7,5
|1,8
|Yeşilova (Burdur)
|23:30:23 21-10-2025
|37,65639
|29,84528
|12,73
|1,9
|ALANKOY-YESILOVA (BURDUR)
|23:30:23 21-10-2025
|37,7038
|29,8353
|7,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:22:24 21-10-2025
|39,23444
|28,16028
|5,88
|1
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:22:21 21-10-2025
|39,2903
|28,0967
|15,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:15:39 21-10-2025
|39,20139
|28,24111
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|23:10:16 21-10-2025
|39,23778
|28,97611
|11,03
|0,8
|ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA)
|23:10:15 21-10-2025
|39,161
|29,1595
|3,7
|0,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:05:49 21-10-2025
|38,6205
|26,6402
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.08 km] Karaburun (İzmir)
|23:05:48 21-10-2025
|38,65528
|26,61639
|14,23
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:53:06 21-10-2025
|39,22361
|28,985
|7,02
|0,8
|KICIR-SIMAV (KUTAHYA)
|22:53:03 21-10-2025
|39,265
|28,7488
|4,9
|1,3
|Karesi (Balıkesir)
|22:47:48 21-10-2025
|39,66194
|27,84556
|12,7
|2,3
|BALIKESIR (BALIKESIR)
|22:47:48 21-10-2025
|39,6612
|27,8573
|5,4
|2,5
|Shirak (Ermenistan) - [38.67 km] Akyaka (Kars)
|22:37:16 21-10-2025
|41,14361
|44,00889
|7,43
|2,1
|ERMENISTAN
|22:37:16 21-10-2025
|41,0482
|43,9698
|16,4
|2,1
|Hekimhan (Malatya)
|22:35:15 21-10-2025
|38,76667
|37,9925
|7,64
|1,9
|DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|22:35:14 21-10-2025
|38,777
|37,9798
|1,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:31:18 21-10-2025
|39,19139
|28,15861
|7,66
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:31:17 21-10-2025
|39,1383
|28,0578
|16
|1,2
|Kale (Malatya)
|22:27:15 21-10-2025
|38,35778
|38,73889
|12,74
|1
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|22:27:14 21-10-2025
|38,3788
|38,788
|16,5
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|22:23:09 21-10-2025
|38,52194
|38,07833
|7
|1,3
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|22:23:08 21-10-2025
|38,556
|38,051
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|22:22:43 21-10-2025
|39,23917
|29,03806
|11,4
|0,8
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|22:22:43 21-10-2025
|39,211
|29,0788
|12,1
|1,1
|Devrek (Zonguldak)
|22:20:08 21-10-2025
|41,01667
|31,87833
|7,01
|0,7
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.86 km] Payas (Hatay)
|22:07:55 21-10-2025
|36,73778
|36,17028
|9,1
|1,7
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|22:07:55 21-10-2025
|36,7173
|36,0838
|3,2
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|22:04:34 21-10-2025
|37,09194
|28,60306
|7
|1,3
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|22:04:34 21-10-2025
|37,1105
|28,5822
|18,3
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|21:50:38 21-10-2025
|39,35806
|28,06333
|7
|1,1
|GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:50:38 21-10-2025
|39,3248
|27,9997
|11,4
|1,4
|Yusufeli (Artvin)
|21:31:26 21-10-2025
|40,85194
|41,73528
|8,24
|1,8
|Yeniçağa (Bolu)
|21:23:29 21-10-2025
|40,80944
|32,11083
|7,52
|2,1
|YAMANLAR-YENICAGA (BOLU)
|21:23:29 21-10-2025
|40,8342
|32,131
|8,3
|2,5
|Ege Denizi, Lipso Adası (Lipso) - [41.10 km] Didim (Aydın)
|20:58:48 21-10-2025
|37,29194
|26,78528
|7
|1,6
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|20:58:47 21-10-2025
|37,2452
|26,7412
|9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:21 21-10-2025
|39,16667
|28,23861
|7
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:20:20 21-10-2025
|39,1922
|28,2563
|7,4
|1,7
|Merkez (Bingöl)
|19:45:51 21-10-2025
|39,10306
|40,32111
|7
|2,4
|SUTGOLU-(BINGOL)
|19:45:50 21-10-2025
|39,1042
|40,3033
|6,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:44:49 21-10-2025
|39,23889
|28,14472
|10,54
|1
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:44:48 21-10-2025
|39,2495
|28,2008
|4,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:45:29 21-10-2025
|39,10306
|28,18389
|9
|1,3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|18:45:26 21-10-2025
|39,1662
|28,0363
|12,4
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|18:42:37 21-10-2025
|38,12444
|38,49111
|7
|1,8
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|18:42:36 21-10-2025
|38,1305
|38,521
|4
|1,7
|Soma (Manisa)
|18:37:26 21-10-2025
|39,17361
|27,67306
|7,02
|1
|Delice (Kırıkkale)
|17:54:00 21-10-2025
|39,89333
|34,04306
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|17:42:51 21-10-2025
|39,23917
|29,0125
|8,25
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:42:51 21-10-2025
|39,2318
|29,0227
|9
|2,3
|Menderes (İzmir)
|17:36:28 21-10-2025
|38,0825
|27,22472
|8,24
|1,9
|CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)
|17:36:28 21-10-2025
|38,0723
|27,22
|5,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:11:07 21-10-2025
|39,33278
|28,96806
|7
|1,4
|Gördes (Manisa)
|17:01:11 21-10-2025
|39,00611
|28,26611
|7
|1,7
|ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA)
|17:01:10 21-10-2025
|38,482
|28,3895
|20,1
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|16:55:01 21-10-2025
|35,3692
|25,4623
|8,6
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:02 21-10-2025
|39,2025
|28,17528
|8,86
|1,2
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:51:01 21-10-2025
|39,2615
|28,2075
|13,3
|1,4
|KOSELER-(BALIKESIR)
|16:49:39 21-10-2025
|39,6618
|27,9395
|2,5
|1,1
|Şenkaya (Erzurum)
|16:38:54 21-10-2025
|40,51778
|42,37806
|7,01
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:35:33 21-10-2025
|39,13611
|28,12917
|7
|1,1
|Alaşehir (Manisa)
|16:26:25 21-10-2025
|38,45194
|28,40583
|7
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|16:19:15 21-10-2025
|38,27694
|38,78778
|5,07
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:15:37 21-10-2025
|39,13944
|28,96972
|6,92
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:07:41 21-10-2025
|37,39444
|37,00778
|12,91
|0,9
|MARMARA DENIZI
|16:00:25 21-10-2025
|40,779
|27,984
|5,3
|2
|Marmara Denizi - [18.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:00:24 21-10-2025
|40,8
|27,95611
|6,94
|1,8
|Eşme (Uşak)
|15:33:48 21-10-2025
|38,48556
|29,14167
|6,97
|1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|15:29:01 21-10-2025
|37,0602
|28,5975
|4,6
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|15:29:00 21-10-2025
|37,03444
|28,60222
|12,74
|1,2
|BALIKESIR
|15:20:25 21-10-2025
|39,6418
|27,864
|3,7
|2,4
|Karesi (Balıkesir)
|15:20:24 21-10-2025
|39,65444
|27,84667
|13,03
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|15:19:12 21-10-2025
|38,10444
|38,47389
|10,81
|2,3
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|15:19:11 21-10-2025
|38,1107
|38,4955
|3,1
|2,3
|Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [49.60 km] Enez (Edirne)
|15:01:47 21-10-2025
|41,08556
|25,73361
|7
|1,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:59:08 21-10-2025
|37,30111
|37,04417
|7,67
|1,2
|EGE DENIZI
|14:54:12 21-10-2025
|35,8212
|25,6065
|18,4
|2,6
|Çan (Çanakkale)
|14:09:57 21-10-2025
|40,03694
|27,01639
|7,04
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:19:27 21-10-2025
|39,2217
|28,0555
|14,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:19:26 21-10-2025
|39,2675
|28,075
|7,01
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:17:55 21-10-2025
|39,1235
|28,121
|12,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:17:54 21-10-2025
|39,18111
|28,19056
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:16:29 21-10-2025
|39,18444
|28,15611
|6,84
|1
|Emet (Kütahya)
|13:12:10 21-10-2025
|39,38167
|29,27194
|7
|1,3
|YARIS-EMET (KUTAHYA)
|13:12:09 21-10-2025
|39,299
|29,4235
|7,8
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:06:27 21-10-2025
|39,47417
|28,20722
|6,96
|1,5
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:06:27 21-10-2025
|39,4592
|28,1143
|7,9
|1,6
|KAYADERE-MILAS (MUGLA)
|13:04:19 21-10-2025
|37,211
|27,8912
|0
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:50:04 21-10-2025
|39,14944
|28,22944
|5,35
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:50:04 21-10-2025
|39,1507
|28,1998
|11,7
|2,3
|HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
|12:47:14 21-10-2025
|41,1507
|28,7115
|0
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|12:37:20 21-10-2025
|38,11
|38,74556
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:28:50 21-10-2025
|39,18222
|28,23861
|12,19
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:27:55 21-10-2025
|38,27528
|38,03528
|8,24
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|12:15:17 21-10-2025
|39,11472
|27,78833
|7
|1,2
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:05:35 21-10-2025
|37,2252
|37,0787
|0
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:05:34 21-10-2025
|37,23833
|37,02806
|7
|1,1
|Kula (Manisa)
|12:05:07 21-10-2025
|38,48667
|28,49111
|6,07
|0,7
|YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
|12:04:52 21-10-2025
|36,9125
|28,236
|4,8
|1,4
|Balya (Balıkesir)
|12:04:04 21-10-2025
|39,77167
|27,61528
|7
|1,1
|Akdeniz (Mersin)
|11:56:10 21-10-2025
|36,82444
|34,69278
|7,11
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|11:41:30 21-10-2025
|39,22167
|27,94389
|7,02
|1,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|11:41:30 21-10-2025
|39,2283
|27,9438
|7,5
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|11:26:41 21-10-2025
|38,12944
|37,94389
|6,97
|0,9
|Susurluk (Balıkesir)
|11:19:27 21-10-2025
|39,97944
|28,11778
|7,49
|1,2
|BUZAGILIK-SUSURLUK (BALIKESIR)
|11:19:25 21-10-2025
|39,893
|28,176
|3,4
|1,3
|Altınyayla (Burdur)
|11:07:02 21-10-2025
|36,94083
|29,5225
|9,71
|1,6
|Ula (Muğla)
|10:58:31 21-10-2025
|37,10889
|28,60361
|7
|1,4
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:58:31 21-10-2025
|37,0662
|28,5997
|4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|10:56:48 21-10-2025
|39,21694
|28,95056
|7,11
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:56:48 21-10-2025
|39,2343
|28,974
|15,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|10:51:35 21-10-2025
|39,22972
|28,97278
|17,4
|0,8
|Simav (Kütahya)
|10:47:28 21-10-2025
|39,18694
|29,00444
|15,51
|1
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|10:47:28 21-10-2025
|39,1565
|29,0898
|19,3
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:45:10 21-10-2025
|39,1797
|28,1692
|10,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:45:09 21-10-2025
|39,20944
|28,20417
|10,37
|1,1
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|10:36:38 21-10-2025
|39,1385
|29,0988
|5
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:21:59 21-10-2025
|39,23417
|28,1525
|6,99
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:21:58 21-10-2025
|39,2303
|28,1412
|14,5
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:18:50 21-10-2025
|39,2263
|28,9813
|13
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:18:49 21-10-2025
|39,23944
|28,95167
|7,02
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:11:33 21-10-2025
|39,1755
|28,219
|11,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:11:32 21-10-2025
|39,18611
|28,255
|10,51
|1
|Yahyalı (Kayseri)
|10:08:41 21-10-2025
|37,93833
|35,56028
|7
|1,4
|CAVDARUSAGI-YAHYALI (KAYSERI)
|10:08:41 21-10-2025
|37,8838
|35,5297
|13,8
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:03:04 21-10-2025
|39,1742
|28,1505
|13,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:03:03 21-10-2025
|39,18361
|28,15611
|9,03
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:58:50 21-10-2025
|39,25083
|28,97972
|6,99
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:58:50 21-10-2025
|39,2385
|29,0305
|5,1
|1,4
|AKDENIZ
|09:41:24 21-10-2025
|34,8025
|28,9727
|23,2
|2,5
|Akdeniz - [163.56 km] Kaş (Antalya)
|09:41:23 21-10-2025
|34,84111
|28,9025
|7,15
|2,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:18:05 21-10-2025
|39,2655
|28,9535
|14,1
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:14:24 21-10-2025
|38,09667
|38,42083
|10,95
|2,6
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|09:14:23 21-10-2025
|38,1057
|38,437
|6,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:44 21-10-2025
|39,24667
|28,09583
|7,27
|0,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:55:44 21-10-2025
|39,2462
|28,1485
|5,4
|1,1
|Marmara Denizi
|08:41:58 21-10-2025
|40,78944
|27,91917
|7,03
|2,6
|MARMARA DENIZI
|08:41:58 21-10-2025
|40,7983
|27,9165
|15,4
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:27:49 21-10-2025
|39,2288
|28,1058
|7,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:48 21-10-2025
|39,24389
|28,09722
|11,96
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:26:05 21-10-2025
|39,12
|28,18806
|6,92
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:09:14 21-10-2025
|39,1608
|28,1275
|9,3
|1,3
|KALFAKOY-(AYDIN)
|08:08:13 21-10-2025
|37,874
|27,838
|2,4
|1,5
|Efeler (Aydın)
|08:08:12 21-10-2025
|37,84583
|27,90083
|7,05
|1,5
|SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)
|08:06:21 21-10-2025
|39,1352
|27,7587
|3,2
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|08:06:19 21-10-2025
|39,205
|27,84083
|6,94
|1,3
|Ege Denizi
|07:39:30 21-10-2025
|36,82361
|25,3925
|6,76
|2
|Yüksekova (Hakkari)
|07:31:31 21-10-2025
|37,57028
|44,28417
|7
|2,7
|YAYLAPINAR-SEMDINLI (HAKKARI)
|07:31:27 21-10-2025
|37,2528
|44,4613
|5,3
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:18:41 21-10-2025
|39,19
|28,15472
|7,19
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:18:40 21-10-2025
|39,2332
|28,0093
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:08:41 21-10-2025
|39,24972
|28,94472
|8
|2,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:08:41 21-10-2025
|39,2533
|28,9465
|4,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:57:49 21-10-2025
|39,22833
|28,17583
|7
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:57:49 21-10-2025
|39,2223
|28,1522
|9,2
|1,4
|Tosya (Kastamonu)
|06:44:03 21-10-2025
|41,06028
|33,96194
|7,01
|1,9
|SULUCA-TOSYA (KASTAMONU)
|06:44:03 21-10-2025
|41,0213
|33,9137
|5
|2,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|06:17:47 21-10-2025
|37,77389
|37,70667
|6,42
|1,3
|YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|06:17:47 21-10-2025
|37,7738
|37,6737
|14,1
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:12:24 21-10-2025
|39,2323
|29,0055
|9,4
|1
|Simav (Kütahya)
|06:12:22 21-10-2025
|39,24806
|28,99056
|7
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|06:10:23 21-10-2025
|39,24111
|27,95444
|6,99
|1
|Simav (Kütahya)
|05:55:19 21-10-2025
|39,23611
|28,98167
|7
|0,8
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|05:55:18 21-10-2025
|39,3195
|28,9133
|7,1
|0,7
|Kale (Malatya)
|05:48:47 21-10-2025
|38,32389
|38,76083
|8,55
|2,7
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:48:46 21-10-2025
|38,3308
|38,7617
|5
|2,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|05:11:03 21-10-2025
|37,30639
|37,02056
|5,47
|2,5
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|05:11:03 21-10-2025
|37,2972
|37,0038
|5,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|05:10:47 21-10-2025
|39,23861
|28,99361
|8,95
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:10:47 21-10-2025
|39,2225
|29
|11,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:10:14 21-10-2025
|39,24611
|28,96639
|6,05
|0,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:10:14 21-10-2025
|39,2452
|28,949
|11,1
|1,2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|05:07:13 21-10-2025
|38,9813
|28,0133
|12,6
|1
|Akhisar (Manisa)
|05:07:12 21-10-2025
|39,00444
|28,05972
|6,99
|0,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:05:59 21-10-2025
|37,28778
|36,99167
|4,27
|3,9
|BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|05:05:59 21-10-2025
|37,299
|36,9815
|7,4
|3,8
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:46:53 22-10-2025
|39,25
|28,9957
|10,1
|1,4
|AKDENIZ
|04:30:30 22-10-2025
|34,5908
|32,8147
|19,7
|2,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|04:15:50 22-10-2025
|39,243
|28,9865
|5,9
|1,7
|Simav (Kütahya)
|04:15:50 22-10-2025
|39,25778
|28,97778
|10,66
|1,5
|Hekimhan (Malatya)
|04:04:53 22-10-2025
|38,86833
|38,10806
|8,37
|1
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|04:04:52 22-10-2025
|39,2465
|28,9218
|7,5
|1,4
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|04:04:51 22-10-2025
|38,8722
|38,1225
|15,6
|1,1
|YENIKOY-TORBALI (IZMIR)
|04:03:26 22-10-2025
|38,1113
|27,339
|13,2
|2,5
|Torbalı (İzmir)
|04:03:26 22-10-2025
|38,11833
|27,36194
|9
|2,5
|Hekimhan (Malatya)
|04:03:05 22-10-2025
|38,87
|38,1075
|12,5
|1,3
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|04:03:04 22-10-2025
|38,8812
|38,0938
|9,9
|1,3
|Çaygören Barajı - [01.05 km] Sındırgı (Balıkesir)
|04:02:31 22-10-2025
|39,25694
|28,21972
|7
|1
|TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
|04:01:55 22-10-2025
|39,1682
|29,1068
|17,9
|0,8
|ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|04:00:19 22-10-2025
|39,1582
|28,0873
|21,2
|1,1
|Arguvan (Malatya)
|03:58:21 22-10-2025
|38,85333
|38,15778
|7,17
|1,1
|IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA)
|03:58:19 22-10-2025
|38,8315
|38,0543
|12,8
|1
|Hekimhan (Malatya)
|03:54:09 22-10-2025
|38,86306
|38,12306
|7
|3,5
|BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA)
|03:54:08 22-10-2025
|38,8673
|38,0968
|5
|3,6
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|03:43:30 22-10-2025
|39,2613
|28,92
|5,8
|2
|Simav (Kütahya)
|03:43:30 22-10-2025
|39,2725
|28,91833
|10,78
|2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|03:40:34 22-10-2025
|39,1568
|28,18
|8,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|03:40:34 22-10-2025
|39,19194
|28,19028
|6,16
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|03:16:26 22-10-2025
|39,2463
|29,001
|12
|1,3
|Simav (Kütahya)
|03:16:26 22-10-2025
|39,25583
|28,98583
|10,4
|1,3
|GUDUL-DARENDE (MALATYA)
|03:05:50 22-10-2025
|38,5095
|37,5115
|16,9
|1,2
|Darende (Malatya)
|03:05:50 22-10-2025
|38,4025
|37,42889
|7
|0,8
|GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|02:59:01 22-10-2025
|40,6477
|27,453
|5,7
|1,5
|Marmara Denizi - [08.08 km] Marmara (Balıkesir)
|02:59:00 22-10-2025
|40,62361
|27,44472
|10,02
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:32:58 22-10-2025
|39,15222
|28,17472
|7
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:32:57 22-10-2025
|39,1683
|28,1715
|10,8
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|02:31:00 22-10-2025
|39,1695
|28,1517
|10,5
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|02:31:00 22-10-2025
|39,18833
|28,14056
|8,29
|1,6
|BALIKESIR
|02:29:03 22-10-2025
|39,6505
|27,8573
|5
|1,1
|Karesi (Balıkesir)
|02:29:03 22-10-2025
|39,66111
|27,84444
|8,8
|0,8
|Marmara Denizi - [19.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|02:21:54 22-10-2025
|40,79361
|27,95944
|7
|1,3
|MARMARA DENIZI
|02:21:53 22-10-2025
|40,7827
|27,9558
|6,8
|1,5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|01:46:50 22-10-2025
|38,21861
|37,10139
|7
|2,2
|IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|01:46:48 22-10-2025
|38,226
|37,0865
|5
|2,2
|KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
|01:45:23 22-10-2025
|39,1818
|29,0232
|8,3
|0,8
|Simav (Kütahya)
|01:45:21 22-10-2025
|39,25861
|28,95194
|7
|1
|BAGCI-SIVEREK (SANLIURFA)
|01:41:32 22-10-2025
|37,9198
|39,4282
|9,6
|1,4
|KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:35:32 22-10-2025
|39,189
|28,1017
|12,1
|1,5
|ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|01:30:31 22-10-2025
|38,1157
|38,275
|7,8
|1,3
|KARAPINAR-SIMAV (KUTAHYA)
|01:26:34 22-10-2025
|38,9437
|28,9727
|10
|1,5
|GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|01:26:31 22-10-2025
|37,3947
|36,9103
|5
|1,8
|KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
|01:19:12 22-10-2025
|38,5027
|38,0087
|5,4
|1,4
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|01:15:26 22-10-2025
|39,1568
|28,1283
|14,7
|1,2
|YUNANISTAN
|00:56:48 22-10-2025
|40,0283
|23,5913
|12,2
|1,2
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:48:18 22-10-2025
|39,153
|28,1882
|11,2
|1,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|00:34:40 22-10-2025
|39,22917
|28,17389
|7
|1
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|00:34:40 22-10-2025
|39,1908
|28,2532
|7,6
|1,2
|ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
|23:46:45 21-10-2025
|38,1923
|38,6715
|5
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|23:46:44 21-10-2025
|38,23556
|38,78778
|7
|1,3
|Marmara Denizi - [12.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|23:38:10 21-10-2025
|40,7725
|27,53333
|7,1
|1,5
|YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
|23:38:09 21-10-2025
|40,832
|27,6537
|7,5
|1,8
|Yeşilova (Burdur)
|23:30:23 21-10-2025
|37,65639
|29,84528
|12,73
|1,9
|ALANKOY-YESILOVA (BURDUR)
|23:30:23 21-10-2025
|37,7038
|29,8353
|7,5
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:22:24 21-10-2025
|39,23444
|28,16028
|5,88
|1
|KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
|23:22:21 21-10-2025
|39,2903
|28,0967
|15,7
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|23:15:39 21-10-2025
|39,20139
|28,24111
|7
|0,8
|Simav (Kütahya)
|23:10:16 21-10-2025
|39,23778
|28,97611
|11,03
|0,8
|ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA)
|23:10:15 21-10-2025
|39,161
|29,1595
|3,7
|0,7
|IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
|23:05:49 21-10-2025
|38,6205
|26,6402
|5,4
|1,8
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.08 km] Karaburun (İzmir)
|23:05:48 21-10-2025
|38,65528
|26,61639
|14,23
|1,5
|Simav (Kütahya)
|22:53:06 21-10-2025
|39,22361
|28,985
|7,02
|0,8
|KICIR-SIMAV (KUTAHYA)
|22:53:03 21-10-2025
|39,265
|28,7488
|4,9
|1,3
|Karesi (Balıkesir)
|22:47:48 21-10-2025
|39,66194
|27,84556
|12,7
|2,3
|BALIKESIR (BALIKESIR)
|22:47:48 21-10-2025
|39,6612
|27,8573
|5,4
|2,5
|Shirak (Ermenistan) - [38.67 km] Akyaka (Kars)
|22:37:16 21-10-2025
|41,14361
|44,00889
|7,43
|2,1
|ERMENISTAN
|22:37:16 21-10-2025
|41,0482
|43,9698
|16,4
|2,1
|Hekimhan (Malatya)
|22:35:15 21-10-2025
|38,76667
|37,9925
|7,64
|1,9
|DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA)
|22:35:14 21-10-2025
|38,777
|37,9798
|1,7
|2,1
|Sındırgı (Balıkesir)
|22:31:18 21-10-2025
|39,19139
|28,15861
|7,66
|1
|ISACA-AKHISAR (MANISA)
|22:31:17 21-10-2025
|39,1383
|28,0578
|16
|1,2
|Kale (Malatya)
|22:27:15 21-10-2025
|38,35778
|38,73889
|12,74
|1
|KOZLUK-KALE (MALATYA)
|22:27:14 21-10-2025
|38,3788
|38,788
|16,5
|1,1
|Yazıhan (Malatya)
|22:23:09 21-10-2025
|38,52194
|38,07833
|7
|1,3
|CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
|22:23:08 21-10-2025
|38,556
|38,051
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|22:22:43 21-10-2025
|39,23917
|29,03806
|11,4
|0,8
|KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
|22:22:43 21-10-2025
|39,211
|29,0788
|12,1
|1,1
|Devrek (Zonguldak)
|22:20:08 21-10-2025
|41,01667
|31,87833
|7,01
|0,7
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.86 km] Payas (Hatay)
|22:07:55 21-10-2025
|36,73778
|36,17028
|9,1
|1,7
|PAYAS-DORTYOL (HATAY)
|22:07:55 21-10-2025
|36,7173
|36,0838
|3,2
|1,6
|Köyceğiz (Muğla)
|22:04:34 21-10-2025
|37,09194
|28,60306
|7
|1,3
|ARICILAR-ULA (MUGLA)
|22:04:34 21-10-2025
|37,1105
|28,5822
|18,3
|1,6
|Bigadiç (Balıkesir)
|21:50:38 21-10-2025
|39,35806
|28,06333
|7
|1,1
|GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR)
|21:50:38 21-10-2025
|39,3248
|27,9997
|11,4
|1,4
|Yusufeli (Artvin)
|21:31:26 21-10-2025
|40,85194
|41,73528
|8,24
|1,8
|Yeniçağa (Bolu)
|21:23:29 21-10-2025
|40,80944
|32,11083
|7,52
|2,1
|YAMANLAR-YENICAGA (BOLU)
|21:23:29 21-10-2025
|40,8342
|32,131
|8,3
|2,5
|Ege Denizi, Lipso Adası (Lipso) - [41.10 km] Didim (Aydın)
|20:58:48 21-10-2025
|37,29194
|26,78528
|7
|1,6
|ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
|20:58:47 21-10-2025
|37,2452
|26,7412
|9
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|20:20:21 21-10-2025
|39,16667
|28,23861
|7
|1,5
|ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|20:20:20 21-10-2025
|39,1922
|28,2563
|7,4
|1,7
|Merkez (Bingöl)
|19:45:51 21-10-2025
|39,10306
|40,32111
|7
|2,4
|SUTGOLU-(BINGOL)
|19:45:50 21-10-2025
|39,1042
|40,3033
|6,1
|2,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|19:44:49 21-10-2025
|39,23889
|28,14472
|10,54
|1
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|19:44:48 21-10-2025
|39,2495
|28,2008
|4,3
|1,3
|Sındırgı (Balıkesir)
|18:45:29 21-10-2025
|39,10306
|28,18389
|9
|1,3
|SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
|18:45:26 21-10-2025
|39,1662
|28,0363
|12,4
|1,5
|Sincik (Adıyaman)
|18:42:37 21-10-2025
|38,12444
|38,49111
|7
|1,8
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|18:42:36 21-10-2025
|38,1305
|38,521
|4
|1,7
|Soma (Manisa)
|18:37:26 21-10-2025
|39,17361
|27,67306
|7,02
|1
|Delice (Kırıkkale)
|17:54:00 21-10-2025
|39,89333
|34,04306
|7
|1,2
|Simav (Kütahya)
|17:42:51 21-10-2025
|39,23917
|29,0125
|8,25
|2,1
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|17:42:51 21-10-2025
|39,2318
|29,0227
|9
|2,3
|Menderes (İzmir)
|17:36:28 21-10-2025
|38,0825
|27,22472
|8,24
|1,9
|CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)
|17:36:28 21-10-2025
|38,0723
|27,22
|5,3
|1,9
|Simav (Kütahya)
|17:11:07 21-10-2025
|39,33278
|28,96806
|7
|1,4
|Gördes (Manisa)
|17:01:11 21-10-2025
|39,00611
|28,26611
|7
|1,7
|ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA)
|17:01:10 21-10-2025
|38,482
|28,3895
|20,1
|1,8
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|16:55:01 21-10-2025
|35,3692
|25,4623
|8,6
|3,8
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:51:02 21-10-2025
|39,2025
|28,17528
|8,86
|1,2
|CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
|16:51:01 21-10-2025
|39,2615
|28,2075
|13,3
|1,4
|KOSELER-(BALIKESIR)
|16:49:39 21-10-2025
|39,6618
|27,9395
|2,5
|1,1
|Şenkaya (Erzurum)
|16:38:54 21-10-2025
|40,51778
|42,37806
|7,01
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|16:35:33 21-10-2025
|39,13611
|28,12917
|7
|1,1
|Alaşehir (Manisa)
|16:26:25 21-10-2025
|38,45194
|28,40583
|7
|0,8
|Pütürge (Malatya)
|16:19:15 21-10-2025
|38,27694
|38,78778
|5,07
|1,1
|Simav (Kütahya)
|16:15:37 21-10-2025
|39,13944
|28,96972
|6,92
|0,9
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|16:07:41 21-10-2025
|37,39444
|37,00778
|12,91
|0,9
|MARMARA DENIZI
|16:00:25 21-10-2025
|40,779
|27,984
|5,3
|2
|Marmara Denizi - [18.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|16:00:24 21-10-2025
|40,8
|27,95611
|6,94
|1,8
|Eşme (Uşak)
|15:33:48 21-10-2025
|38,48556
|29,14167
|6,97
|1
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|15:29:01 21-10-2025
|37,0602
|28,5975
|4,6
|1,5
|Köyceğiz (Muğla)
|15:29:00 21-10-2025
|37,03444
|28,60222
|12,74
|1,2
|BALIKESIR
|15:20:25 21-10-2025
|39,6418
|27,864
|3,7
|2,4
|Karesi (Balıkesir)
|15:20:24 21-10-2025
|39,65444
|27,84667
|13,03
|2,1
|Sincik (Adıyaman)
|15:19:12 21-10-2025
|38,10444
|38,47389
|10,81
|2,3
|GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
|15:19:11 21-10-2025
|38,1107
|38,4955
|3,1
|2,3
|Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [49.60 km] Enez (Edirne)
|15:01:47 21-10-2025
|41,08556
|25,73361
|7
|1,9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|14:59:08 21-10-2025
|37,30111
|37,04417
|7,67
|1,2
|EGE DENIZI
|14:54:12 21-10-2025
|35,8212
|25,6065
|18,4
|2,6
|Çan (Çanakkale)
|14:09:57 21-10-2025
|40,03694
|27,01639
|7,04
|1,6
|ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:19:27 21-10-2025
|39,2217
|28,0555
|14,6
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:19:26 21-10-2025
|39,2675
|28,075
|7,01
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|13:17:55 21-10-2025
|39,1235
|28,121
|12,6
|1,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:17:54 21-10-2025
|39,18111
|28,19056
|7
|1,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|13:16:29 21-10-2025
|39,18444
|28,15611
|6,84
|1
|Emet (Kütahya)
|13:12:10 21-10-2025
|39,38167
|29,27194
|7
|1,3
|YARIS-EMET (KUTAHYA)
|13:12:09 21-10-2025
|39,299
|29,4235
|7,8
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:06:27 21-10-2025
|39,47417
|28,20722
|6,96
|1,5
|KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:06:27 21-10-2025
|39,4592
|28,1143
|7,9
|1,6
|KAYADERE-MILAS (MUGLA)
|13:04:19 21-10-2025
|37,211
|27,8912
|0
|1,5
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:50:04 21-10-2025
|39,14944
|28,22944
|5,35
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|12:50:04 21-10-2025
|39,1507
|28,1998
|11,7
|2,3
|HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
|12:47:14 21-10-2025
|41,1507
|28,7115
|0
|1,2
|Pütürge (Malatya)
|12:37:20 21-10-2025
|38,11
|38,74556
|7
|1
|Sındırgı (Balıkesir)
|12:28:50 21-10-2025
|39,18222
|28,23861
|12,19
|1
|Akçadağ (Malatya)
|12:27:55 21-10-2025
|38,27528
|38,03528
|8,24
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|12:15:17 21-10-2025
|39,11472
|27,78833
|7
|1,2
|EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|12:05:35 21-10-2025
|37,2252
|37,0787
|0
|1,2
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|12:05:34 21-10-2025
|37,23833
|37,02806
|7
|1,1
|Kula (Manisa)
|12:05:07 21-10-2025
|38,48667
|28,49111
|6,07
|0,7
|YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)
|12:04:52 21-10-2025
|36,9125
|28,236
|4,8
|1,4
|Balya (Balıkesir)
|12:04:04 21-10-2025
|39,77167
|27,61528
|7
|1,1
|Akdeniz (Mersin)
|11:56:10 21-10-2025
|36,82444
|34,69278
|7,11
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|11:41:30 21-10-2025
|39,22167
|27,94389
|7,02
|1,3
|HACET-KIRKAGAC (MANISA)
|11:41:30 21-10-2025
|39,2283
|27,9438
|7,5
|1,4
|Doğanşehir (Malatya)
|11:26:41 21-10-2025
|38,12944
|37,94389
|6,97
|0,9
|Susurluk (Balıkesir)
|11:19:27 21-10-2025
|39,97944
|28,11778
|7,49
|1,2
|BUZAGILIK-SUSURLUK (BALIKESIR)
|11:19:25 21-10-2025
|39,893
|28,176
|3,4
|1,3
|Altınyayla (Burdur)
|11:07:02 21-10-2025
|36,94083
|29,5225
|9,71
|1,6
|Ula (Muğla)
|10:58:31 21-10-2025
|37,10889
|28,60361
|7
|1,4
|BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
|10:58:31 21-10-2025
|37,0662
|28,5997
|4
|1,8
|Simav (Kütahya)
|10:56:48 21-10-2025
|39,21694
|28,95056
|7,11
|1,3
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:56:48 21-10-2025
|39,2343
|28,974
|15,2
|1,8
|Simav (Kütahya)
|10:51:35 21-10-2025
|39,22972
|28,97278
|17,4
|0,8
|Simav (Kütahya)
|10:47:28 21-10-2025
|39,18694
|29,00444
|15,51
|1
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|10:47:28 21-10-2025
|39,1565
|29,0898
|19,3
|1,2
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:45:10 21-10-2025
|39,1797
|28,1692
|10,8
|1,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:45:09 21-10-2025
|39,20944
|28,20417
|10,37
|1,1
|SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
|10:36:38 21-10-2025
|39,1385
|29,0988
|5
|0,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:21:59 21-10-2025
|39,23417
|28,1525
|6,99
|1,4
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:21:58 21-10-2025
|39,2303
|28,1412
|14,5
|1,5
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|10:18:50 21-10-2025
|39,2263
|28,9813
|13
|1,9
|Simav (Kütahya)
|10:18:49 21-10-2025
|39,23944
|28,95167
|7,02
|1,9
|AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:11:33 21-10-2025
|39,1755
|28,219
|11,4
|1,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:11:32 21-10-2025
|39,18611
|28,255
|10,51
|1
|Yahyalı (Kayseri)
|10:08:41 21-10-2025
|37,93833
|35,56028
|7
|1,4
|CAVDARUSAGI-YAHYALI (KAYSERI)
|10:08:41 21-10-2025
|37,8838
|35,5297
|13,8
|1,5
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|10:03:04 21-10-2025
|39,1742
|28,1505
|13,2
|2,4
|Sındırgı (Balıkesir)
|10:03:03 21-10-2025
|39,18361
|28,15611
|9,03
|2,1
|Simav (Kütahya)
|09:58:50 21-10-2025
|39,25083
|28,97972
|6,99
|1,5
|KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
|09:58:50 21-10-2025
|39,2385
|29,0305
|5,1
|1,4
|AKDENIZ
|09:41:24 21-10-2025
|34,8025
|28,9727
|23,2
|2,5
|Akdeniz - [163.56 km] Kaş (Antalya)
|09:41:23 21-10-2025
|34,84111
|28,9025
|7,15
|2,2
|KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
|09:18:05 21-10-2025
|39,2655
|28,9535
|14,1
|1,2
|Çelikhan (Adıyaman)
|09:14:24 21-10-2025
|38,09667
|38,42083
|10,95
|2,6
|KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
|09:14:23 21-10-2025
|38,1057
|38,437
|6,8
|2,7
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:55:44 21-10-2025
|39,24667
|28,09583
|7,27
|0,9
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:55:44 21-10-2025
|39,2462
|28,1485
|5,4
|1,1
|Marmara Denizi
|08:41:58 21-10-2025
|40,78944
|27,91917
|7,03
|2,6
|MARMARA DENIZI
|08:41:58 21-10-2025
|40,7983
|27,9165
|15,4
|2,8
|BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:27:49 21-10-2025
|39,2288
|28,1058
|7,7
|2,2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:27:48 21-10-2025
|39,24389
|28,09722
|11,96
|2
|Sındırgı (Balıkesir)
|08:26:05 21-10-2025
|39,12
|28,18806
|6,92
|1
|SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
|08:09:14 21-10-2025
|39,1608
|28,1275
|9,3
|1,3
|KALFAKOY-(AYDIN)
|08:08:13 21-10-2025
|37,874
|27,838
|2,4
|1,5
|Efeler (Aydın)
|08:08:12 21-10-2025
|37,84583
|27,90083
|7,05
|1,5
|SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA)
|08:06:21 21-10-2025
|39,1352
|27,7587
|3,2
|1,3
|Kırkağaç (Manisa)
|08:06:19 21-10-2025
|39,205
|27,84083
|6,94
|1,3
|Ege Denizi
|07:39:30 21-10-2025
|36,82361
|25,3925
|6,76
|2
|Yüksekova (Hakkari)
|07:31:31 21-10-2025
|37,57028
|44,28417
|7
|2,7
|YAYLAPINAR-SEMDINLI (HAKKARI)
|07:31:27 21-10-2025
|37,2528
|44,4613
|5,3
|2,9
|Sındırgı (Balıkesir)
|07:18:41 21-10-2025
|39,19
|28,15472
|7,19
|1,1
|SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|07:18:40 21-10-2025
|39,2332
|28,0093
|5,3
|1,2
|Simav (Kütahya)
|07:08:41 21-10-2025
|39,24972
|28,94472
|8
|2,3
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|07:08:41 21-10-2025
|39,2533
|28,9465
|4,9
|2,6
|Sındırgı (Balıkesir)
|06:57:49 21-10-2025
|39,22833
|28,17583
|7
|1,3
|MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
|06:57:49 21-10-2025
|39,2223
|28,1522
|9,2
|1,4
|Tosya (Kastamonu)
|06:44:03 21-10-2025
|41,06028
|33,96194
|7,01
|1,9
|SULUCA-TOSYA (KASTAMONU)
|06:44:03 21-10-2025
|41,0213
|33,9137
|5
|2,1
|Gölbaşı (Adıyaman)
|06:17:47 21-10-2025
|37,77389
|37,70667
|6,42
|1,3
|YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)
|06:17:47 21-10-2025
|37,7738
|37,6737
|14,1
|1,2
|YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
|06:12:24 21-10-2025
|39,2323
|29,0055
|9,4
|1
|Simav (Kütahya)
|06:12:22 21-10-2025
|39,24806
|28,99056
|7
|1,1
|Kırkağaç (Manisa)
|06:10:23 21-10-2025
|39,24111
|27,95444
|6,99
|1
|Simav (Kütahya)
|05:55:19 21-10-2025
|39,23611
|28,98167
|7
|0,8
|ORTACA-SIMAV (KUTAHYA)
|05:55:18 21-10-2025
|39,3195
|28,9133
|7,1
|0,7
|Kale (Malatya)
|05:48:47 21-10-2025
|38,32389
|38,76083
|8,55
|2,7
|CANAKCI-KALE (MALATYA)
|05:48:46 21-10-2025
|38,3308
|38,7617
|5
|2,7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|05:11:03 21-10-2025
|37,30639
|37,02056
|5,47
|2,5
|CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|05:11:03 21-10-2025
|37,2972
|37,0038
|5,4
|2,4
|Simav (Kütahya)
|05:10:47 21-10-2025
|39,23861
|28,99361
|8,95
|1,3
|EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:10:47 21-10-2025
|39,2225
|29
|11,2
|1,3
|Simav (Kütahya)
|05:10:14 21-10-2025
|39,24611
|28,96639
|6,05
|0,9
|YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
|05:10:14 21-10-2025
|39,2452
|28,949
|11,1
|1,2
|HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)
|05:07:13 21-10-2025
|38,9813
|28,0133
|12,6
|1
|Akhisar (Manisa)
|05:07:12 21-10-2025
|39,00444
|28,05972
|6,99
|0,8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|05:05:59 21-10-2025
|37,28778
|36,99167
|4,27
|3,9
|BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|05:05:59 21-10-2025
|37,299
|36,9815
|7,4
|3,8
