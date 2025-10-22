Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ekim 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ekim 2025

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Ekim 2025
son dakika deprem mi oldu?

22 Ekim 2025 ve Kandilli son dakika listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:46:53 22-10-2025 39,25 28,9957 10,1 1,4
AKDENIZ 04:30:30 22-10-2025 34,5908 32,8147 19,7 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 04:15:50 22-10-2025 39,243 28,9865 5,9 1,7
Simav (Kütahya) 04:15:50 22-10-2025 39,25778 28,97778 10,66 1,5
Hekimhan (Malatya) 04:04:53 22-10-2025 38,86833 38,10806 8,37 1
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 04:04:52 22-10-2025 39,2465 28,9218 7,5 1,4
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 04:04:51 22-10-2025 38,8722 38,1225 15,6 1,1
YENIKOY-TORBALI (IZMIR) 04:03:26 22-10-2025 38,1113 27,339 13,2 2,5
Torbalı (İzmir) 04:03:26 22-10-2025 38,11833 27,36194 9 2,5
Hekimhan (Malatya) 04:03:05 22-10-2025 38,87 38,1075 12,5 1,3
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 04:03:04 22-10-2025 38,8812 38,0938 9,9 1,3
Çaygören Barajı - [01.05 km] Sındırgı (Balıkesir) 04:02:31 22-10-2025 39,25694 28,21972 7 1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 04:01:55 22-10-2025 39,1682 29,1068 17,9 0,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:00:19 22-10-2025 39,1582 28,0873 21,2 1,1
Arguvan (Malatya) 03:58:21 22-10-2025 38,85333 38,15778 7,17 1,1
IGDIR-HEKIMHAN (MALATYA) 03:58:19 22-10-2025 38,8315 38,0543 12,8 1
Hekimhan (Malatya) 03:54:09 22-10-2025 38,86306 38,12306 7 3,5
BALLIKAYA-HEKIMHAN (MALATYA) 03:54:08 22-10-2025 38,8673 38,0968 5 3,6
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 03:43:30 22-10-2025 39,2613 28,92 5,8 2
Simav (Kütahya) 03:43:30 22-10-2025 39,2725 28,91833 10,78 2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 03:40:34 22-10-2025 39,1568 28,18 8,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 03:40:34 22-10-2025 39,19194 28,19028 6,16 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:16:26 22-10-2025 39,2463 29,001 12 1,3
Simav (Kütahya) 03:16:26 22-10-2025 39,25583 28,98583 10,4 1,3
GUDUL-DARENDE (MALATYA) 03:05:50 22-10-2025 38,5095 37,5115 16,9 1,2
Darende (Malatya) 03:05:50 22-10-2025 38,4025 37,42889 7 0,8
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 02:59:01 22-10-2025 40,6477 27,453 5,7 1,5
Marmara Denizi - [08.08 km] Marmara (Balıkesir) 02:59:00 22-10-2025 40,62361 27,44472 10,02 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 02:32:58 22-10-2025 39,15222 28,17472 7 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:32:57 22-10-2025 39,1683 28,1715 10,8 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 02:31:00 22-10-2025 39,1695 28,1517 10,5 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 02:31:00 22-10-2025 39,18833 28,14056 8,29 1,6
BALIKESIR 02:29:03 22-10-2025 39,6505 27,8573 5 1,1
Karesi (Balıkesir) 02:29:03 22-10-2025 39,66111 27,84444 8,8 0,8
Marmara Denizi - [19.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 02:21:54 22-10-2025 40,79361 27,95944 7 1,3
MARMARA DENIZI 02:21:53 22-10-2025 40,7827 27,9558 6,8 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 01:46:50 22-10-2025 38,21861 37,10139 7 2,2
IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 01:46:48 22-10-2025 38,226 37,0865 5 2,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 01:45:23 22-10-2025 39,1818 29,0232 8,3 0,8
Simav (Kütahya) 01:45:21 22-10-2025 39,25861 28,95194 7 1
BAGCI-SIVEREK (SANLIURFA) 01:41:32 22-10-2025 37,9198 39,4282 9,6 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:35:32 22-10-2025 39,189 28,1017 12,1 1,5
ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:30:31 22-10-2025 38,1157 38,275 7,8 1,3
KARAPINAR-SIMAV (KUTAHYA) 01:26:34 22-10-2025 38,9437 28,9727 10 1,5
GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:26:31 22-10-2025 37,3947 36,9103 5 1,8
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 01:19:12 22-10-2025 38,5027 38,0087 5,4 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:15:26 22-10-2025 39,1568 28,1283 14,7 1,2
YUNANISTAN 00:56:48 22-10-2025 40,0283 23,5913 12,2 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:48:18 22-10-2025 39,153 28,1882 11,2 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:34:40 22-10-2025 39,22917 28,17389 7 1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:40 22-10-2025 39,1908 28,2532 7,6 1,2
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 23:46:45 21-10-2025 38,1923 38,6715 5 1,3
Pütürge (Malatya) 23:46:44 21-10-2025 38,23556 38,78778 7 1,3
Marmara Denizi - [12.37 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 23:38:10 21-10-2025 40,7725 27,53333 7,1 1,5
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 23:38:09 21-10-2025 40,832 27,6537 7,5 1,8
Yeşilova (Burdur) 23:30:23 21-10-2025 37,65639 29,84528 12,73 1,9
ALANKOY-YESILOVA (BURDUR) 23:30:23 21-10-2025 37,7038 29,8353 7,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:24 21-10-2025 39,23444 28,16028 5,88 1
KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:22:21 21-10-2025 39,2903 28,0967 15,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:39 21-10-2025 39,20139 28,24111 7 0,8
Simav (Kütahya) 23:10:16 21-10-2025 39,23778 28,97611 11,03 0,8
ULASLAR-HISARCIK (KUTAHYA) 23:10:15 21-10-2025 39,161 29,1595 3,7 0,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 23:05:49 21-10-2025 38,6205 26,6402 5,4 1,8
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [09.08 km] Karaburun (İzmir) 23:05:48 21-10-2025 38,65528 26,61639 14,23 1,5
Simav (Kütahya) 22:53:06 21-10-2025 39,22361 28,985 7,02 0,8
KICIR-SIMAV (KUTAHYA) 22:53:03 21-10-2025 39,265 28,7488 4,9 1,3
Karesi (Balıkesir) 22:47:48 21-10-2025 39,66194 27,84556 12,7 2,3
BALIKESIR (BALIKESIR) 22:47:48 21-10-2025 39,6612 27,8573 5,4 2,5
Shirak (Ermenistan) - [38.67 km] Akyaka (Kars) 22:37:16 21-10-2025 41,14361 44,00889 7,43 2,1
ERMENISTAN 22:37:16 21-10-2025 41,0482 43,9698 16,4 2,1
Hekimhan (Malatya) 22:35:15 21-10-2025 38,76667 37,9925 7,64 1,9
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 22:35:14 21-10-2025 38,777 37,9798 1,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:31:18 21-10-2025 39,19139 28,15861 7,66 1
ISACA-AKHISAR (MANISA) 22:31:17 21-10-2025 39,1383 28,0578 16 1,2
Kale (Malatya) 22:27:15 21-10-2025 38,35778 38,73889 12,74 1
KOZLUK-KALE (MALATYA) 22:27:14 21-10-2025 38,3788 38,788 16,5 1,1
Yazıhan (Malatya) 22:23:09 21-10-2025 38,52194 38,07833 7 1,3
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 22:23:08 21-10-2025 38,556 38,051 7 1,2
Simav (Kütahya) 22:22:43 21-10-2025 39,23917 29,03806 11,4 0,8
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) 22:22:43 21-10-2025 39,211 29,0788 12,1 1,1
Devrek (Zonguldak) 22:20:08 21-10-2025 41,01667 31,87833 7,01 0,7
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.86 km] Payas (Hatay) 22:07:55 21-10-2025 36,73778 36,17028 9,1 1,7
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 22:07:55 21-10-2025 36,7173 36,0838 3,2 1,6
Köyceğiz (Muğla) 22:04:34 21-10-2025 37,09194 28,60306 7 1,3
ARICILAR-ULA (MUGLA) 22:04:34 21-10-2025 37,1105 28,5822 18,3 1,6
Bigadiç (Balıkesir) 21:50:38 21-10-2025 39,35806 28,06333 7 1,1
GOLCUK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:50:38 21-10-2025 39,3248 27,9997 11,4 1,4
Yusufeli (Artvin) 21:31:26 21-10-2025 40,85194 41,73528 8,24 1,8
Yeniçağa (Bolu) 21:23:29 21-10-2025 40,80944 32,11083 7,52 2,1
YAMANLAR-YENICAGA (BOLU) 21:23:29 21-10-2025 40,8342 32,131 8,3 2,5
Ege Denizi, Lipso Adası (Lipso) - [41.10 km] Didim (Aydın) 20:58:48 21-10-2025 37,29194 26,78528 7 1,6
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 20:58:47 21-10-2025 37,2452 26,7412 9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 20:20:21 21-10-2025 39,16667 28,23861 7 1,5
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:20:20 21-10-2025 39,1922 28,2563 7,4 1,7
Merkez (Bingöl) 19:45:51 21-10-2025 39,10306 40,32111 7 2,4
SUTGOLU-(BINGOL) 19:45:50 21-10-2025 39,1042 40,3033 6,1 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 19:44:49 21-10-2025 39,23889 28,14472 10,54 1
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:44:48 21-10-2025 39,2495 28,2008 4,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 18:45:29 21-10-2025 39,10306 28,18389 9 1,3
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) 18:45:26 21-10-2025 39,1662 28,0363 12,4 1,5
Sincik (Adıyaman) 18:42:37 21-10-2025 38,12444 38,49111 7 1,8
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 18:42:36 21-10-2025 38,1305 38,521 4 1,7
Soma (Manisa) 18:37:26 21-10-2025 39,17361 27,67306 7,02 1
Delice (Kırıkkale) 17:54:00 21-10-2025 39,89333 34,04306 7 1,2
Simav (Kütahya) 17:42:51 21-10-2025 39,23917 29,0125 8,25 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:42:51 21-10-2025 39,2318 29,0227 9 2,3
Menderes (İzmir) 17:36:28 21-10-2025 38,0825 27,22472 8,24 1,9
CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) 17:36:28 21-10-2025 38,0723 27,22 5,3 1,9
Simav (Kütahya) 17:11:07 21-10-2025 39,33278 28,96806 7 1,4
Gördes (Manisa) 17:01:11 21-10-2025 39,00611 28,26611 7 1,7
ISMETIYE-ALASEHIR (MANISA) 17:01:10 21-10-2025 38,482 28,3895 20,1 1,8
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 16:55:01 21-10-2025 35,3692 25,4623 8,6 3,8
Sındırgı (Balıkesir) 16:51:02 21-10-2025 39,2025 28,17528 8,86 1,2
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:51:01 21-10-2025 39,2615 28,2075 13,3 1,4
KOSELER-(BALIKESIR) 16:49:39 21-10-2025 39,6618 27,9395 2,5 1,1
Şenkaya (Erzurum) 16:38:54 21-10-2025 40,51778 42,37806 7,01 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 16:35:33 21-10-2025 39,13611 28,12917 7 1,1
Alaşehir (Manisa) 16:26:25 21-10-2025 38,45194 28,40583 7 0,8
Pütürge (Malatya) 16:19:15 21-10-2025 38,27694 38,78778 5,07 1,1
Simav (Kütahya) 16:15:37 21-10-2025 39,13944 28,96972 6,92 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:07:41 21-10-2025 37,39444 37,00778 12,91 0,9
MARMARA DENIZI 16:00:25 21-10-2025 40,779 27,984 5,3 2
Marmara Denizi - [18.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 16:00:24 21-10-2025 40,8 27,95611 6,94 1,8
Eşme (Uşak) 15:33:48 21-10-2025 38,48556 29,14167 6,97 1
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 15:29:01 21-10-2025 37,0602 28,5975 4,6 1,5
Köyceğiz (Muğla) 15:29:00 21-10-2025 37,03444 28,60222 12,74 1,2
BALIKESIR 15:20:25 21-10-2025 39,6418 27,864 3,7 2,4
Karesi (Balıkesir) 15:20:24 21-10-2025 39,65444 27,84667 13,03 2,1
Sincik (Adıyaman) 15:19:12 21-10-2025 38,10444 38,47389 10,81 2,3
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 15:19:11 21-10-2025 38,1107 38,4955 3,1 2,3
Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [49.60 km] Enez (Edirne) 15:01:47 21-10-2025 41,08556 25,73361 7 1,9
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:59:08 21-10-2025 37,30111 37,04417 7,67 1,2
EGE DENIZI 14:54:12 21-10-2025 35,8212 25,6065 18,4 2,6
Çan (Çanakkale) 14:09:57 21-10-2025 40,03694 27,01639 7,04 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:19:27 21-10-2025 39,2217 28,0555 14,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:19:26 21-10-2025 39,2675 28,075 7,01 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:17:55 21-10-2025 39,1235 28,121 12,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:54 21-10-2025 39,18111 28,19056 7 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:29 21-10-2025 39,18444 28,15611 6,84 1
Emet (Kütahya) 13:12:10 21-10-2025 39,38167 29,27194 7 1,3
YARIS-EMET (KUTAHYA) 13:12:09 21-10-2025 39,299 29,4235 7,8 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:06:27 21-10-2025 39,47417 28,20722 6,96 1,5
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:06:27 21-10-2025 39,4592 28,1143 7,9 1,6
KAYADERE-MILAS (MUGLA) 13:04:19 21-10-2025 37,211 27,8912 0 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:50:04 21-10-2025 39,14944 28,22944 5,35 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:04 21-10-2025 39,1507 28,1998 11,7 2,3
HACIMASLI-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 12:47:14 21-10-2025 41,1507 28,7115 0 1,2
Pütürge (Malatya) 12:37:20 21-10-2025 38,11 38,74556 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:50 21-10-2025 39,18222 28,23861 12,19 1
Akçadağ (Malatya) 12:27:55 21-10-2025 38,27528 38,03528 8,24 1,2
Kırkağaç (Manisa) 12:15:17 21-10-2025 39,11472 27,78833 7 1,2
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:05:35 21-10-2025 37,2252 37,0787 0 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:05:34 21-10-2025 37,23833 37,02806 7 1,1
Kula (Manisa) 12:05:07 21-10-2025 38,48667 28,49111 6,07 0,7
YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) 12:04:52 21-10-2025 36,9125 28,236 4,8 1,4
Balya (Balıkesir) 12:04:04 21-10-2025 39,77167 27,61528 7 1,1
Akdeniz (Mersin) 11:56:10 21-10-2025 36,82444 34,69278 7,11 1,1
Kırkağaç (Manisa) 11:41:30 21-10-2025 39,22167 27,94389 7,02 1,3
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 11:41:30 21-10-2025 39,2283 27,9438 7,5 1,4
Doğanşehir (Malatya) 11:26:41 21-10-2025 38,12944 37,94389 6,97 0,9
Susurluk (Balıkesir) 11:19:27 21-10-2025 39,97944 28,11778 7,49 1,2
BUZAGILIK-SUSURLUK (BALIKESIR) 11:19:25 21-10-2025 39,893 28,176 3,4 1,3
Altınyayla (Burdur) 11:07:02 21-10-2025 36,94083 29,5225 9,71 1,6
Ula (Muğla) 10:58:31 21-10-2025 37,10889 28,60361 7 1,4
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:58:31 21-10-2025 37,0662 28,5997 4 1,8
Simav (Kütahya) 10:56:48 21-10-2025 39,21694 28,95056 7,11 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:56:48 21-10-2025 39,2343 28,974 15,2 1,8
Simav (Kütahya) 10:51:35 21-10-2025 39,22972 28,97278 17,4 0,8
Simav (Kütahya) 10:47:28 21-10-2025 39,18694 29,00444 15,51 1
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 10:47:28 21-10-2025 39,1565 29,0898 19,3 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:45:10 21-10-2025 39,1797 28,1692 10,8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:45:09 21-10-2025 39,20944 28,20417 10,37 1,1
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 10:36:38 21-10-2025 39,1385 29,0988 5 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 10:21:59 21-10-2025 39,23417 28,1525 6,99 1,4
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:21:58 21-10-2025 39,2303 28,1412 14,5 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:18:50 21-10-2025 39,2263 28,9813 13 1,9
Simav (Kütahya) 10:18:49 21-10-2025 39,23944 28,95167 7,02 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:11:33 21-10-2025 39,1755 28,219 11,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 10:11:32 21-10-2025 39,18611 28,255 10,51 1
Yahyalı (Kayseri) 10:08:41 21-10-2025 37,93833 35,56028 7 1,4
CAVDARUSAGI-YAHYALI (KAYSERI) 10:08:41 21-10-2025 37,8838 35,5297 13,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:03:04 21-10-2025 39,1742 28,1505 13,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 10:03:03 21-10-2025 39,18361 28,15611 9,03 2,1
Simav (Kütahya) 09:58:50 21-10-2025 39,25083 28,97972 6,99 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 09:58:50 21-10-2025 39,2385 29,0305 5,1 1,4
AKDENIZ 09:41:24 21-10-2025 34,8025 28,9727 23,2 2,5
Akdeniz - [163.56 km] Kaş (Antalya) 09:41:23 21-10-2025 34,84111 28,9025 7,15 2,2
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) 09:18:05 21-10-2025 39,2655 28,9535 14,1 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 09:14:24 21-10-2025 38,09667 38,42083 10,95 2,6
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 09:14:23 21-10-2025 38,1057 38,437 6,8 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:55:44 21-10-2025 39,24667 28,09583 7,27 0,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:55:44 21-10-2025 39,2462 28,1485 5,4 1,1
Marmara Denizi 08:41:58 21-10-2025 40,78944 27,91917 7,03 2,6
MARMARA DENIZI 08:41:58 21-10-2025 40,7983 27,9165 15,4 2,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:27:49 21-10-2025 39,2288 28,1058 7,7 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:48 21-10-2025 39,24389 28,09722 11,96 2
Sındırgı (Balıkesir) 08:26:05 21-10-2025 39,12 28,18806 6,92 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:09:14 21-10-2025 39,1608 28,1275 9,3 1,3
KALFAKOY-(AYDIN) 08:08:13 21-10-2025 37,874 27,838 2,4 1,5
Efeler (Aydın) 08:08:12 21-10-2025 37,84583 27,90083 7,05 1,5
SILEDIK-KIRKAGAC (MANISA) 08:06:21 21-10-2025 39,1352 27,7587 3,2 1,3
Kırkağaç (Manisa) 08:06:19 21-10-2025 39,205 27,84083 6,94 1,3
Ege Denizi 07:39:30 21-10-2025 36,82361 25,3925 6,76 2
Yüksekova (Hakkari) 07:31:31 21-10-2025 37,57028 44,28417 7 2,7
YAYLAPINAR-SEMDINLI (HAKKARI) 07:31:27 21-10-2025 37,2528 44,4613 5,3 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:18:41 21-10-2025 39,19 28,15472 7,19 1,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:18:40 21-10-2025 39,2332 28,0093 5,3 1,2
Simav (Kütahya) 07:08:41 21-10-2025 39,24972 28,94472 8 2,3
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 07:08:41 21-10-2025 39,2533 28,9465 4,9 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:57:49 21-10-2025 39,22833 28,17583 7 1,3
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:57:49 21-10-2025 39,2223 28,1522 9,2 1,4
Tosya (Kastamonu) 06:44:03 21-10-2025 41,06028 33,96194 7,01 1,9
SULUCA-TOSYA (KASTAMONU) 06:44:03 21-10-2025 41,0213 33,9137 5 2,1
Gölbaşı (Adıyaman) 06:17:47 21-10-2025 37,77389 37,70667 6,42 1,3
YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) 06:17:47 21-10-2025 37,7738 37,6737 14,1 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:12:24 21-10-2025 39,2323 29,0055 9,4 1
Simav (Kütahya) 06:12:22 21-10-2025 39,24806 28,99056 7 1,1
Kırkağaç (Manisa) 06:10:23 21-10-2025 39,24111 27,95444 6,99 1
Simav (Kütahya) 05:55:19 21-10-2025 39,23611 28,98167 7 0,8
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) 05:55:18 21-10-2025 39,3195 28,9133 7,1 0,7
Kale (Malatya) 05:48:47 21-10-2025 38,32389 38,76083 8,55 2,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 05:48:46 21-10-2025 38,3308 38,7617 5 2,7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 05:11:03 21-10-2025 37,30639 37,02056 5,47 2,5
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:11:03 21-10-2025 37,2972 37,0038 5,4 2,4
Simav (Kütahya) 05:10:47 21-10-2025 39,23861 28,99361 8,95 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:10:47 21-10-2025 39,2225 29 11,2 1,3
Simav (Kütahya) 05:10:14 21-10-2025 39,24611 28,96639 6,05 0,9
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 05:10:14 21-10-2025 39,2452 28,949 11,1 1,2
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) 05:07:13 21-10-2025 38,9813 28,0133 12,6 1
Akhisar (Manisa) 05:07:12 21-10-2025 39,00444 28,05972 6,99 0,8
Pazarcık (Kahramanmaraş) 05:05:59 21-10-2025 37,28778 36,99167 4,27 3,9
BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:05:59 21-10-2025 37,299 36,9815 7,4 3,8
