Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 22 Eylül 2024

22 Eylül 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
|AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|23:54:27 21-09-2024
|37,41472
|37,10722
|8,02
|1,5
|Akçadağ (Malatya)
|23:48:28 21-09-2024
|38,44028
|38,03694
|7
|1,2
|Marmara Denizi - [08.58 km] Marmara (Balıkesir)
|23:47:22 21-09-2024
|40,65472
|27,45222
|8,11
|1,8
|Akçadağ (Malatya)
|23:43:07 21-09-2024
|38,32722
|37,67333
|7,02
|1,1
|Ege Denizi - [09.87 km] Dikili (İzmir)
|23:30:18 21-09-2024
|39,06889
|26,72361
|7,02
|1,6
|Kemah (Erzincan)
|23:27:56 21-09-2024
|39,83333
|39,01056
|5,34
|0,9
|Göksun (Kahramanmaraş)
|23:18:45 21-09-2024
|38,12417
|36,86972
|7
|1,1
|Ege Denizi - Dikili Körfezi - [07.30 km] Dikili (İzmir)
|23:10:58 21-09-2024
|39,11972
|26,8
|8,54
|1,3
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|22:43:43 21-09-2024
|38,31667
|37,40639
|7,02
|1,8
|Üzümlü (Erzincan)
|22:30:00 21-09-2024
|39,61056
|39,87083
|7,09
|1
|Ege Denizi - [08.18 km] Dikili (İzmir)
|21:59:12 21-09-2024
|39,09278
|26,78083
|8,95
|1,1
|Ege Denizi - [06.49 km] Ayvacık (Çanakkale)
|21:36:59 21-09-2024
|39,43694
|26,15722
|9,52
|1,6
|Ege Denizi - [14.35 km] Datça (Muğla)
|21:00:31 21-09-2024
|36,80611
|27,36639
|5,76
|1,7
|Pülümür (Tunceli)
|20:49:58 21-09-2024
|39,59889
|39,85278
|7,04
|1,3
|Marmaris (Muğla)
|20:23:45 21-09-2024
|36,59417
|28,06
|48,91
|1,5
|Yazıhan (Malatya)
|20:17:47 21-09-2024
|38,57778
|38,03639
|10,99
|2,2
|Beypazarı (Ankara)
|19:52:51 21-09-2024
|40,18722
|31,74389
|7
|2,1
|Darende (Malatya)
|19:45:07 21-09-2024
|38,39417
|37,49389
|7,01
|1,8
|Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
|19:34:03 21-09-2024
|37,70611
|37,46417
|7
|1,4
|Şabanözü (Çankırı)
|18:56:04 21-09-2024
|40,43444
|33,40472
|6,85
|1,7
|Akçadağ (Malatya)
|18:39:26 21-09-2024
|38,33139
|37,87917
|12
|1,3
|Ege Denizi - [21.07 km] Ayvacık (Çanakkale)
|18:32:45 21-09-2024
|39,29361
|26,01694
|5,78
|1,6
|Yeşilyurt (Malatya)
|18:13:19 21-09-2024
|38,18444
|38,05056
|7
|1,2
|Suşehri (Sivas)
|18:01:53 21-09-2024
|40,17583
|38,16
|9,31
|2,2
|Kemaliye (Erzincan)
|17:53:54 21-09-2024
|39,17611
|38,45833
|7,47
|1,6
|Doğanşehir (Malatya)
|17:33:47 21-09-2024
|38,075
|37,80722
|8,82
|2,3
|Ege Denizi
|17:03:01 21-09-2024
|36,685
|25,71056
|7
|2,3
|Kuşadası (Aydın)
|16:46:05 21-09-2024
|37,8575
|27,25667
|6,92
|1,4
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|16:42:17 21-09-2024
|37,90167
|36,66694
|13,45
|2,2
|Marmara Denizi - [22.05 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|16:15:11 21-09-2024
|40,85944
|28,32361
|7,02
|2,3
|Sincik (Adıyaman)
|15:49:36 21-09-2024
|38,12333
|38,54222
|8,22
|2,1
|Marmara Denizi - [10.16 km] Marmara (Balıkesir)
|15:45:16 21-09-2024
|40,56028
|27,3675
|6,77
|1,4
|Çelikhan (Adıyaman)
|15:31:50 21-09-2024
|38,08667
|38,40333
|9,35
|2
|Darende (Malatya)
|15:23:58 21-09-2024
|38,39111
|37,505
|7
|1,2
|Çubuk (Ankara)
|15:11:10 21-09-2024
|40,15389
|32,91917
|7,04
|1,5
|Keskin (Kırıkkale)
|14:15:37 21-09-2024
|39,60444
|33,48778
|9,81
|0,8
|Mustafakemalpaşa (Bursa)
|13:20:18 21-09-2024
|39,99222
|28,645
|6,15
|1,5
|Yeşilyurt (Malatya)
|13:19:33 21-09-2024
|38,30111
|38,15028
|7,06
|1,4
|Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.58 km] Akçakale (Şanlıurfa)
|13:11:27 21-09-2024
|36,51972
|38,55472
|5,61
|1,5
|Bigadiç (Balıkesir)
|13:07:26 21-09-2024
|39,47222
|28,15694
|7,02
|1,5
|Tavşanlı (Kütahya)
|12:50:32 21-09-2024
|39,65972
|29,47
|6,99
|1,2
|İspir (Erzurum)
|11:55:51 21-09-2024
|40,41028
|40,92111
|7
|1,1
|Mut (Mersin)
|11:17:07 21-09-2024
|36,63222
|33,45583
|7
|1,2
|Kırkağaç (Manisa)
|10:15:31 21-09-2024
|39,08806
|27,75
|6,98
|2,1
|Gönen (Balıkesir)
|09:58:24 21-09-2024
|40,07917
|27,6525
|11,97
|1,5
|Gürün (Sivas)
|09:55:39 21-09-2024
|38,86722
|37,46444
|7,04
|2,6
|Kuşadası (Aydın)
|07:42:30 21-09-2024
|37,79944
|27,32278
|6,13
|1,2
|Sincik (Adıyaman)
|07:41:31 21-09-2024
|38,14056
|38,54917
|7
|1,3
|Yeşilyurt (Malatya)
|07:14:10 21-09-2024
|38,3375
|38,24306
|7,02
|1,6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|06:42:21 21-09-2024
|38,06167
|36,38583
|7,12
|1,5
|Gürün (Sivas)
|06:30:20 21-09-2024
|38,85194
|37,47444
|7
|1,2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.80 km] Milas (Muğla)
|06:22:30 21-09-2024
|36,93389
|27,90417
|7
|1,1
|Merkez (Kastamonu)
|06:16:20 21-09-2024
|41,47944
|33,69778
|7,05
|1,7
|Merkezefendi (Denizli)
|06:09:00 21-09-2024
|37,84194
|29,07611
|6,39
|1,4
|Ege Denizi - [83.74 km] Datça (Muğla)
|05:50:21 21-09-2024
|36,33278
|26,62667
|8,01
|2,1
|Gürün (Sivas)
|05:49:51 21-09-2024
|38,82472
|37,46889
|7
|1,3
|Battalgazi (Malatya)
|05:46:25 21-09-2024
|38,16528
|38,53917
|7,04
|1,1
|Gürün (Sivas)
|05:44:26 21-09-2024
|38,84278
|37,44778
|7
|1,2
|Gürün (Sivas)
|05:39:03 21-09-2024
|38,82833
|37,44611
|7
|1,3
|Pütürge (Malatya)
|05:22:30 21-09-2024
|38,22917
|38,6375
|11,31
|1,8
|Gürün (Sivas)
|05:13:50 21-09-2024
|38,84222
|37,46306
|7,01
|1,6
|Gürün (Sivas)
|05:04:44 21-09-2024
|38,83306
|37,46083
|7,01
|1,6
|Hazar Gölü - [01.74 km] Sivrice (Elazığ)
|04:52:22 21-09-2024
|38,46639
|39,30167
|7
|1,2
|Gürün (Sivas)
|04:47:44 21-09-2024
|38,885
|37,33472
|7
|0,8
|Sincik (Adıyaman)
|04:33:37 21-09-2024
|38,11333
|38,55778
|7
|0,8
|İslahiye (Gaziantep)
|01:43:46 21-09-2024
|36,96861
|36,73611
|6,28
|1,5
|Gürün (Sivas)
|01:36:20 21-09-2024
|38,84056
|37,44083
|10,88
|1,2
|Sivrice (Elazığ)
|01:19:14 21-09-2024
|38,44444
|39,20417
|7
|1,2
|Darende (Malatya)
|00:45:33 21-09-2024
|38,58889
|37,35167
|7
|1,3
|KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Saat / Tarih
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Büyüklük
|YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|22:43:43 21-09-2024
|38,4025
|37,4063
|7,1
|1,8
|BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
|20:23:44 21-09-2024
|36,6007
|27,9548
|29,7
|1,6
|IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)
|20:17:47 21-09-2024
|38,5472
|37,9737
|2,8
|2,3
|ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
|19:52:51 21-09-2024
|40,152
|31,6733
|11,9
|2,5
|GOLDAGI-SABANOZU (CANKIRI)
|18:56:03 21-09-2024
|40,402
|33,2685
|18,1
|2,1
|KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
|18:39:26 21-09-2024
|38,4257
|37,7955
|17,9
|1,3
|MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
|18:32:42 21-09-2024
|39,252
|25,9423
|17,6
|1,6
|GUNEYLI-SUSEHRI (SIVAS)
|18:01:53 21-09-2024
|40,1648
|38,192
|7,9
|2,2
|YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)
|17:33:47 21-09-2024
|38,1155
|37,8647
|3,1
|2,2
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|16:42:16 21-09-2024
|37,9422
|36,6615
|5
|2,3
|MARMARA DENIZI
|16:15:11 21-09-2024
|40,8688
|28,3202
|26,6
|2,3
|YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
|13:07:22 21-09-2024
|39,521
|28,1238
|23,2
|1,7
|EVREN-MUT (MERSIN)
|11:17:09 21-09-2024
|36,6008
|33,2832
|17,1
|1,5
|ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
|10:15:31 21-09-2024
|39,0967
|27,7807
|8,3
|2,2
|KALBURCU-GONEN (BALIKESIR)
|09:58:24 21-09-2024
|40,021
|27,7642
|10,7
|1,5
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|09:55:39 21-09-2024
|38,8895
|37,452
|5
|2,6
|SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
|07:42:30 21-09-2024
|37,774
|27,3097
|5
|1,5
|TOPSOGUT-(MALATYA)
|07:14:11 21-09-2024
|38,3715
|38,2493
|8
|1,8
|SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|06:42:20 21-09-2024
|38,0323
|36,3735
|9,5
|1,4
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|06:30:20 21-09-2024
|38,827
|37,4945
|8,8
|1,2
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|06:22:30 21-09-2024
|36,9537
|27,8842
|9
|1,2
|NUMANLAR-(KASTAMONU)
|06:16:19 21-09-2024
|41,4673
|33,7248
|4,3
|1,4
|DENIZLI (DENIZLI)
|06:08:59 21-09-2024
|37,8215
|29,0707
|9,9
|1,7
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|05:49:52 21-09-2024
|38,8332
|37,4998
|7,3
|1,2
|BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|05:44:26 21-09-2024
|38,3495
|37,4843
|16,6
|1
|ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
|05:39:06 21-09-2024
|38,8555
|37,4827
|9,8
|1,3
|CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
|05:22:30 21-09-2024
|38,2557
|38,6653
|5
|1,8
|BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
|05:13:50 21-09-2024
|38,7975
|37,4843
|2,3
|1,6
|AYVALI-GURUN (SIVAS)
|05:04:46 21-09-2024
|38,7753
|37,4917
|5,6
|1,6
|SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
|04:52:22 21-09-2024
|38,4435
|39,3578
|6,5
|1,5
|KARADORUK-GURUN (SIVAS)
|04:47:44 21-09-2024
|38,8642
|37,3803
|5,5
|1
|ULUKOY-(MALATYA)
|03:48:01 21-09-2024
|38,1515
|38,5407
|5
|2
|KIRIKCALI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
|01:43:46 21-09-2024
|36,9827
|36,6285
|7,4
|1,3
|YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
|01:41:16 21-09-2024
|38,2562
|27,2142
|9,7
|1,7
|YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA)
|01:36:17 21-09-2024
|38,7578
|37,812
|10,8
|1,1
|YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)
|01:34:51 21-09-2024
|38,2017
|27,699
|7,1
|1,7
|GIRIT ADASI (AKDENIZ)
|01:27:46 21-09-2024
|35,7057
|25,417
|3,2
|2,5
|KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
|01:19:13 21-09-2024
|38,4852
|39,1662
|8
|1,5
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